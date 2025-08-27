Phân ưu

Nhận được tin buồn Bác Sĩ Đào Trọng Thể, Nhà văn: Đào Như, Sinh tại Ấp Hà Thanh - Thành Phố Phan Rang - Tỉnh Ninh Thuận - Việt Nam. Đã từ trần ngày 31 tháng 7 năm 2025 tại Ohio Hoa Kỳ . (Nhằm ngày mùng 7 tháng 6 năm Ất Tỵ). Hưởng Thọ 90 Tuổi. Xin thành thật chia buồn cùng Bà Quả Phụ Đào Trọng Thể nhủ danh Đào Lý Lan Hương cùng toàn thể tang quyến. Nguyện cầu hương linh Ông Đào Trọng Thể sớm tiêu diêu miền cực lạc. Đồng thành kính phân ưu - Trần Dạ Từ-Nhã Ca, Phan Tấn Hải, Huỳnh Kim Quang, Trịnh Y Thư, Hòa Bình và toàn thể ban biên tập Việt Báo.

Vô cùng xúc động nhận được tin buồn Ông NGUYỄN VĂN XUÂN Đã tạ thế lúc 8:45 sáng ngày 24 tháng 7 năm 2025 tại thành phố Richmond, Virginia Hưởng Thọ 77 tuổi Thành thật chia buồn cùng tang quyến

Phân Ưu: Được tin bạn GIUSE NGUYỄN VĂN CHƯƠNG Sinh ngày 04 tháng 04 năm 1962 tại Bình Định Việt Nam. Đã từ trần vào ngày 19 tháng 6 năm 2025 tại San Diego California Hoa Kỳ. Hưởng thọ 63 tuổi

Phân Ưu: Nhận được tin buồn Ông NGUYỄN NGỌC TUYỀN, Pháp Danh QUANG MINH, sinh ngày 02 tháng 02, năm1932 tại Làng Hoành Lộ, huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định, Bắc phần Việt Nam đã mệnh chung ngày 17 tháng 6, năm 2025, tai Santa Ana, California. Hưởng thọ 94 tuổi.

Gia đình Doãn Quốc Sỹ phân ưu Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt

Đai Gia Đình Thông Tin Dân Vận Chiêu Hồi thành thật chia buồn cùng phu nhân của Gioan Võ Đại Tôn và toàn thể tang quyến. Nguyện cầu linh hồn Gioan Võ Đại Tôn sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Anh Chị Em Việt Bút Phân Ưu: Nhận được tin buồn thân mẫu của Anh Lê Xuân Mỹ Bà quả phụ LÊ XUÂN ĐIỀM, Nhũ danh NGUYỄN THỊ LỘC, Pháp danh NHẬT PHƯỚC sinh ngày 8 tháng 4, năm 1930 - Canh Ngọ tại Triệu Phong, Quảng Trị, Việt Nam đã mệnh chung ngày 2 tháng 5, năm 2025, tại San Jose, California Hưởng thọ 96 tuổi

Nhận được tin buồn thân mẫu của Anh Lê Xuân Mỹ tác giả VVNM Bà quả phụ LÊ XUÂN ĐIỂM, Nhũ danh NGUYỄN THỊ LỘC, Pháp danh NHẬT PHƯỚC sinh ngày 8 tháng 4, năm 1930 - Canh Ngọ tại Triệu Phong, Quảng Trị, Việt Nam đã mệnh chung ngày 2 tháng 5, năm 2025, tại San Jose, California Hưởng thọ 96 tuổi
