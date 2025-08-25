Hôm nay,  

Ngũ Giác Đài: Giám Đốc Cơ Quan Đổi Mới Quốc Phòng Từ Chức

25/08/202521:12:00(Xem: 43)

 

 

Skärmbild 2025-08-26 061314
Doug Beck rời nhiệm sở diễn ra chỉ ít ngày sau khi Bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth lột chức nhiều nhân sự cấp cao khác. ” (Nguồn: Chụp lại từ YouTube)

 

 

(NEW YORK, ngày 25 tháng 8, Reuters) – Người đứng đầu cơ quan chuyên đẩy nhanh việc đưa công nghệ tiên tiến vào quân đội đã đệ đơn từ chức hôm Thứ Hai. Theo bốn nguồn tin am hiểu vấn đề, đây là trường hợp mới nhất trong loạt viên chức cấp cao phải rời đi vì bất đồng quan điểm với Trump.

 

Trong email gửi cho nhân viên, Doug Beck, Đơn Vị Đổi Mới Quốc Phòng (Defense Innovation Unit, DIU) tại Silicon Valley, cho biết ông sẽ từ chức. Ông không nêu lý do là gì, chỉ viết rằng làm việc tại DIU “là niềm vinh dự lớn nhất đời tôi.

 

Theo nội dung trong thư, DIU sẽ được chuyển qua cho ban lãnh đạo mới do Emil Michael, Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách Nghiên cứu và Kỹ thuật, giám sát. Beck cũng hứa sẽ hết lòng giúp đỡ trong khả năng của mình.

 

Ba nguồn tin khác tiết lộ rằng trước đó, Bộ Quốc Phòng từng bày tỏ lo ngại về những khoản quyên góp mà Beck dành cho Đảng Dân Chủ.

 

DIU từ chối bình luận về sự việc; Ngũ Giác Đài cũng không nói gì. Reuters cho biết họ chưa liên lạc được ngay với Beck.

 

Việc Beck rời nhiệm sở xảy ra chỉ ít ngày sau khi hàng loạt nhân sự cấp cao khác của Ngũ Giác Đài bị thay thế. Trước đó một tuần, Bộ trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth đã lột chức Giám đốc Cơ Quan Tình Báo Quốc Phòng (Defense Intelligence Agency), Tư lệnh Lực Lượng Trù Bị Hải Quân Hoa Kỳ (U.S. Naval Reserve), cùng Chỉ huy Bộ Tư Lệnh Chiến Tranh Hải Quân Đặc Biệt (Naval Special Warfare Command).

 

Beck từ chức khi DIU đang trong giai đoạn quan trọng. Cơ quan này đang hợp tác với nhiều công ty công nghệ quốc phòng để phát triển máy bay điều khiển từ xa (drone) và vũ khí điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Những hạng mục này ngày càng chiếm nhiều ngân sách của Ngũ Giác Đài và đang góp phần thay đổi các phương thức tác chiến trong chiến tranh thời hiện đại.

 

Được thành lập năm 2015, DIU có sứ mệnh tăng tốc quá trình quân đội Hoa Kỳ tiếp nhận và sử dụng công nghệ mới từ Thung lũng Silicon. Trong năm 2024, cơ quan đã được cấp gần 1 tỷ MK theo Luật Ủy Quyền Quốc Phòng (National Defense Authorization Act). Phần lớn ngân sách này dành để ký kết hợp đồng với các công ty mới thành lập, quy mô nhỏ, giúp họ từ từ có được hợp đồng lớn hơn trong toàn bộ hệ thống của Ngũ Giác Đài.

 

Beck là một cựu binh lực lượng đặc nhiệm, từng giữ nhiều chức vụ cao tại McKinsey, Charles Schwab và cả Apple. Ông được Bộ trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin bổ nhiệm làm Giám đốc DIU vào năm 2023. Trong nhiệm kỳ của mình, Beck đã định hướng DIU theo con đường đẩy mạnh công nghệ tự động và khai triển sáng kiến Replicator, nhằm trang bị cho quân đội Hoa Kỳ hàng ngàn máy bay không người lái (autonomous aerial) và tàu thuyền điều khiển từ xa (maritime drones) để đối phó với TQ.

(WASHINGTON, ngày 25 tháng 8, Reuters) – Tổng thống Donald Trump hôm Thứ Hai dọa rằng sẽ điều động quân đội Hoa Kỳ đến Chicago, và các quân nhân luôn sẵn sàng lên đường đến bất kỳ nơi nào để trấn áp tội phạm.

Ông Deolalikar lưu ý rằng Trump rất thất thường trong các cuộc đàm phán thuế quan. Các mức thuế quan được áp dụng rồi lại được dỡ bỏ, được điều chỉnh lên xuống trong bốn tháng qua. Các chuyên gia thận trọng khi đánh giá tác động của thuế quan đối với các nền kinh tế.

Hôm thứ Hai 25/8/2025, Tổng thống Donald Trump chia sẻ từ Phòng Bầu dục rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp nhận 600.000 sinh viên Trung Quốc trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra với Trung Quốc.

Trump đếm ngược đến lúc đầu hàng: bỏ rơi Ukraine, trao quyền cho Putin, làm nhục nước Mỹ. Chỉ trong 30 ngày, nguồn tin của tôi xác nhận, Ukraine có thể bị bỏ rơi và Putin có thể được hợp pháp hóa. Trump ngồi bên tượng vàng Giải Bóng Đá World Cup FIFA, nói có thể sẽ mời Putin tới xem World Cup 2026 ở Mỹ.

Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J51. Mahasilava Jātaka -- Vị Vua Không Bao Giờ Bỏ Cuộc Tóm tắt: Một vị sư từ bỏ sự nỗ lực. Để khích lệ ông, Đức Phật kể câu chuyện về một vị vua thời xưa, người đã kiên trì thực hành lòng từ bi ngay cả khi bị đe dọa đến tính mạng—cách ông thoát khỏi việc bị chôn vùi trong nghĩa địa, giải quyết một cuộc tranh chấp giữa hai Dạ Xoa

Oslo, 24-8 – Một phụ nữ khoảng 35 tuổi đã bị sát hại trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ Nhật, tại thủ đô Oslo. Cảnh sát Na Uy cho biết đây là một vụ giết người tàn bạo và có động cơ chính trị, theo tin từ nhật báo SVD, Thụy điển.

(PARIS, ngày 24 tháng 8, Reuters) – Bộ Ngoại Giao Pháp cho biết hôm Chủ Nhật rằng họ đã triệu tập Đại sứ Hoa Kỳ tại Pháp Charles Kushner. Nguyên nhân là vì Kushner đã viết thư gửi Tổng Thống Emmanuel Macron, chê trách chính quyền Pháp chưa có hành động đủ mạnh để ngăn chặn tình trạng bạo lực nhắm vào người Do Thái.

PHẢN CÔNG: Các tiểu bang xanh: New York phải sửa Hiến Pháp mới được vẽ lại; Maryland và Illinois khó vẽ; riêng California sẽ trưng cầu dân ý tháng 11/2025 để bầu cử 11/2026 theo bản đồ vẽ lại (Dân Chủ thêm 5 ghế).

Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J41. Losaka Jātaka -- Chuyện về nhà sư trọn đời thiếu ăn, trừ ngày cuối đời. Tóm tắt: Trưởng lão Xá Lợi Phất gặp một cậu bé nghèo và truyền giới cho cậu. Bất chấp những bất hạnh trong cuộc sống tại gia và sự đấu tranh không ngừng để có đủ thức ăn, cuối cùng cậu đã đạt được quả vị A La Hán. Đức Phật kể lại một câu chuyện quá khứ, trong đó một người đàn ông đã ngăn cản một vị A La Hán nhận thức ăn. Kết quả là, trong mỗi kiếp sống tiếp theo, vị ấy đều gặp bất hạnh. Tuy nhiên, trong kiếp sống cuối cùng, nhờ thiền định về ba đặc tính, ngài đã đạt được sự giải thoát

Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J31. Kulavaka Jātaka -- Truyện về Lòng từ bi và năm giới Tóm tắt: Một vị sư, vì khát nước, đã giết hại chúng sinh bằng cách uống nước chưa lọc, điều này trái với quy định của giáo đoàn. Khi nghe chuyện này, Đức Phật kể một câu chuyện về việc Sakka, Vua của chư Thiên, đã tránh làm hại chúng sinh và nhờ đó đã chiến thắng cuộc chiến giữa chư Thiên và A-tu-la.

Điều gì đang diễn ra trong suy nghĩ của những người da trắng ở miền Nam Hoa Kỳ, một khu vực vốn được xem là tâm điểm định hình nên bản sắc và đặc quyền của người da trắng trên toàn quốc? Một nghiên cứu đã đưa ra những góc nhìn đa chiều, vượt xa các khuôn mẫu thường thấy. Năm 2011, nhà sử học Nell Painter từng nhận xét rằng: “Ngày nay, làm người da trắng không còn như xưa nữa.”
