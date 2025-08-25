Vuốt ve Tập: Trump công bố kế hoạch chào đón 600.000 sinh viên Trung Quốc trong bối cảnh đàm phán thương mại. Trump thú nhận TQ đang độc quyền nam châm.



Hôm thứ Hai 25/8/2025, Tổng thống Donald Trump chia sẻ từ Phòng Bầu dục rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp nhận 600.000 sinh viên Trung Quốc trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra với Trung Quốc.



"Chúng tôi sẽ cho phép, điều rất quan trọng, 600.000 sinh viên", Trump nói với các phóng viên. "Chúng tôi sẽ hòa thuận với Trung Quốc. Nhưng mối quan hệ hiện tại của chúng tôi với Trung Quốc đã khác."



Theo tờ Los Angeles Times, hiện có 270.000 sinh viên Trung Quốc đang học tại Hoa Kỳ. Hồi tháng 5, Ngoại trưởng Marco Rubio đã tuyên bố rằng chính quyền Trump sẽ bắt đầu "hồi phục mạnh mẽ" thị thực của sinh viên Trung Quốc.



"Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ hợp tác với Bộ An ninh Nội địa để hồi phục mạnh mẽ thị thực của sinh viên Trung Quốc, bao gồm cả những người có liên hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc hoặc đang học tập trong các lĩnh vực quan trọng", ông cho biết trong một tuyên bố. “Chúng tôi cũng sẽ sửa đổi các tiêu chí thị thực để tăng cường kiểm tra tất cả các đơn xin thị thực trong tương lai từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Hồng Kông.”



Nhưng về cơ bản, Trump đã rút lại tuyên bố của Bộ Ngoại giao vào tháng 6 khi ông nói rằng ông “luôn ủng hộ” việc cho phép sinh viên Trung Quốc đến Hoa Kỳ.



Những bình luận của Trump về việc cho phép sinh viên Trung Quốc đến Hoa Kỳ được đưa ra trước cuộc gặp cấp nhà nước của ông với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khi các phóng viên hỏi ông về thời điểm ông dự định gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.



“Tôi muốn gặp ông ấy trong năm nay,” Trump nói. “Chủ tịch Tập muốn tôi đến Trung Quốc. Chúng tôi đang thu được rất nhiều tiền từ Trung Quốc do thuế quan và nhiều vấn đề khác. Mối quan hệ kinh tế hiện tại tốt hơn nhiều so với trước đây với Biden. Ý tôi là, họ vừa mới “lột ​​xác” ông ấy.”



Vào ngày 11 tháng 8, Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp gia hạn thời hạn đàm phán thương mại với Trung Quốc đến ngày 10 tháng 11. Trump đã áp thuế 145% đối với tất cả hàng hóa Trung Quốc vào tháng 4 và Trung Quốc đã đáp trả bằng mức thuế 125% đối với tất cả hàng hóa của Hoa Kỳ. Cả hai bên đã quyết định tạm dừng việc áp dụng các mức thuế này sau khi các nhà đàm phán gặp nhau tại Geneva vào tháng 5.



Mặc dù Trump rất ca ngợi Tập Cận Bình; nhưng hôm thứ Tư, ông cũng đe dọa sẽ áp thuế 200% đối với nam châm của nước này.



"Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp vấn đề gì với điều đó", tổng thống nói. "Trung Quốc, một cách thông minh, đã đi theo con đường đó và họ đã chiếm độc quyền nam châm của thế giới. Và chẳng ai cần nam châm cho đến khi họ thuyết phục mọi người cách đây 20 năm rằng, hãy cùng nhau làm nam châm. Có rất nhiều cách khác mà thế giới có thể đi theo, nhưng cho đến nay, có lẽ chúng ta sẽ mất một năm để có được chúng."