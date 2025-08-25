Hình trên: Trump ngồi bên tượng vàng Giải Bóng Đá World Cup FIFA, nói có thể sẽ mời Putin tới xem World Cup 2026 ở Mỹ.

.

Trump lên kế hoạch 30 ngày Mỹ bỏ rơi Ukraine, sẽ mời Putin tới Mỹ xem World Cup 2026

Tin này dịch theo 2 nguồn, từ blog của Lev Parnas và báo The Independent.

Trump đếm ngược đến lúc đầu hàng: bỏ rơi Ukraine, trao quyền cho Putin, làm nhục nước Mỹ. Chỉ trong 30 ngày, nguồn tin của tôi xác nhận, Ukraine có thể bị bỏ rơi và Putin có thể được hợp pháp hóa. Cựu cộng sự của Trump là Lev Parnas, người tự nhận mình từng "nằm sâu trong bộ máy Trump" và hiện đưa tin từ bên ngoài, đã xuất bản một bài báo vào sáng thứ Hai cho rằng tổng thống đang ở giữa "cuộc che đậy lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ".



Trước hết, tôi (Parnas) muốn cảm ơn từng người trong số các bạn, những người vẫn luôn sát cánh cùng tôi, cùng Ukraine, cùng các nạn nhân và những người sống sót sau cuộc chiến tàn khốc này, cùng những tiếng nói không chịu im lặng và tiếp tục nói lên sự thật với chính quyền. Cùng nhau, chúng ta đã có thể xây dựng một phong trào đã trở thành chính sự phản kháng - đủ lớn để lọt vào tầm ngắm của Donald Trump. Các bạn đã cho tôi lòng can đảm và sức mạnh để mang đến cho các bạn những thông tin mà những người khác sẽ không hoặc không thể - những sự thật, những câu chuyện nội bộ, sự thật mà Trump và những người thân cận của ông ta không muốn tiết lộ và không muốn các bạn nghe thấy.



Và hôm nay, nhiều nguồn tin đã xác nhận với tôi rằng Donald Trump đang chuẩn bị rời khỏi Ukraine. Sau một loạt các cuộc trò chuyện gần đây với đồng minh lâu năm Steve Witkoff, một kế hoạch đã được vạch ra. Trong vòng 30 ngày tới, Trump sẵn sàng từ bỏ Ukraine và thay vào đó mở ra cánh cửa cho các mối quan hệ chính trị và kinh doanh mới với Nga.



Đây là những gì tôi được nghe: Witkoff và Trump đã thảo luận rằng Putin đã đảm bảo với ông rằng ông sẽ hoàn tất việc tiếp quản Donbass và một số vùng lãnh thổ quan trọng khác trong vòng hai đến ba tuần tới. Kế hoạch rất đơn giản. Trump lặng lẽ chờ đợi Nga hành động, sau đó ông sẽ can thiệp bằng cái mà ông gọi là "đề nghị hòa bình" cho Tổng thống Zelensky. Đề nghị đó sẽ là một lệnh ngừng bắn cứng rắn - đóng băng chiến tranh ngay tại chỗ, sau khi Nga chiếm thêm đất. Khi Zelensky từ chối, như bất kỳ nhà lãnh đạo nào của một quốc gia có chủ quyền, Trump sẽ tuyên bố rằng ông đã cố gắng, bỏ cuộc, và lấy đó làm cái cớ để bình thường hóa quan hệ với Nga, mở cửa lại kinh doanh và thương mại, và bật đèn xanh cho các khoản đầu tư của Mỹ với các nhà tài phiệt Nga.



Để tôi kết nối điều này với bạn. Mạng lưới này không phải là mới - nó chính là mạng lưới ngầm đã tồn tại trong nhiều năm, giờ đây đang chuẩn bị quay trở lại công khai. Một mạng lưới bao gồm Steve Witkoff, Kirill Dmitriev và Jared Kushner. Đây chính là những nhân tố mà tôi đã cảnh báo các bạn, những người đang sắp xếp các quân cờ vào đúng vị trí cho bước tiếp theo: mở cửa cho giới tài phiệt Nga.



Từ những cái tên cũ như Anatoly Golubchik, người có mối liên hệ với tội phạm có tổ chức ở New York, vốn có liên quan đến đường dây bất động sản của Trump, và Alimzhan "Taiwanchik" Tokhtakhounov, trùm mafia bị truy tố tại Mỹ, hiện vẫn đang bám sát Trump... cho đến những tỷ phú gần gũi hơn với Putin ngày nay—Oleg Deripaska, ông vua nhôm khao khát sự chính danh; Roman Abramovich, người trong nhiều năm đã rót tiền thông qua các quỹ nước ngoài vào bất động sản phương Tây; Viktor Vekselberg, người đứng đầu Tập đoàn Renova, với các công ty và mặt trận từ thiện được sử dụng làm vỏ bọc cho các chiến dịch gây ảnh hưởng của Điện Kremlin; Aras và Emin Agalarov, những người hợp tác với Trump trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Moscow và dàn xếp cuộc họp tại Trump Tower; và Leonid Mikhelson và Gennady Timchenko, những nhà tài phiệt tài trợ cho đế chế năng lượng của Putin.

Có thể bạn đã từng nghe đến một số cái tên này, và một số có thể mới mẻ với bạn. Nhưng như tôi đã nói, hãy luôn tập trung vào mục tiêu. Hãy ghi nhớ những cái tên này, bởi vì đây là những nhân vật mà bạn sẽ ngày càng nghe thấy nhiều hơn khi Trump và Nga tiến gần hơn đến việc ký kết thỏa thuận. Họ không chỉ là những doanh nhân. Họ là kho vũ khí của Putin, và mọi thỏa thuận Trump ký kết với họ đều là một thỏa thuận được thực hiện bằng cái giá phải trả là sự tồn vong của Ukraine và phẩm giá của nước Mỹ.

Và tôi không nói điều này với tư cách là một nhà báo hay một chuyên gia. Tôi nói với bạn điều này với tư cách là một người từng là một phần trong thế giới của Trump. Tôi sinh ra ở Liên Xô, ở Đông Âu, và được chính Donald Trump cử đi truyền đạt thông điệp, thực hiện ngoại giao ngầm - cùng loại ngoại giao bóng tối mà tôi đã viết trong cuốn sách của mình. Tôi đã ngồi trong phòng với những nhân vật này. Tôi được lệnh làm những việc bẩn thỉu cho Trump với chính những mạng lưới mà ngày nay ông ta đang sử dụng Witkoff và Kushner để tiếp cận. Không ai hiểu rõ điều này hơn tôi, bởi vì tôi đã từng ở đó.



Vậy nên khi tôi nói với bạn rằng Trump đang chuẩn bị rời khỏi Ukraine, đó không phải là một phỏng đoán. Đó không phải là ý kiến ​​chủ quan. Đó là những gì đang diễn ra. Và nếu chúng ta không lên tiếng, nếu chúng ta không kháng cự, Putin sẽ thắng, Trump sẽ hưởng lợi, và nền dân chủ sẽ thua cuộc.



Trump sẽ đứng trước ống kính và tuyên bố rằng ông ta đang chấm dứt chiến tranh. Nhưng hãy hiểu rõ điều này: ông ta sẽ ban thưởng cho Putin lãnh thổ, ban thưởng cho các nhà tài phiệt Nga quyền tiếp cận, và bỏ mặc người dân Ukraine bị tàn sát. Đó là một thỏa thuận kinh doanh được ngụy trang dưới vỏ bọc ngoại giao. Đó là sự phản bội - đơn giản vậy thôi.



Truyền thông chính thống vẫn chưa bắt kịp điều này. Họ vẫn đang chạy theo những màn kịch. Nhưng các bạn, gia đình LevRemembers/Voice From Ukraine, đã biết sự thật trước rồi. Các bạn đã được cảnh báo trước khi có tin tức trên báo. Và khi sự việc vỡ lở, các bạn sẽ hiểu rõ những kẻ đứng sau, những thỏa thuận và cả những kênh ngầm.



Và... Trong khi đó, báo Independent cho biết: Putin có thể được mời dự World Cup tại Mỹ vào năm sau, theo Trump cho biết; Tổng thống Mỹ nói với các phóng viên rằng Putin 'rất muốn đến dự giải đấu'; Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể được mời dự World Cup năm sau tại Bắc Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gợi ý.



Phát biểu tại cuộc họp báo công bố ngày và kết quả bốc thăm vòng chung kết World Cup 2026 vào hôm thứ Sáu, ông Trump nói với các phóng viên rằng Putin 'rất muốn' có mặt tại đó khi giơ cao bức ảnh chụp hai người trong hội nghị thượng đỉnh gần đây ở Alaska.

"Đó là một người đàn ông tên là Vladimir Putin, người mà tôi tin rằng sẽ đến tùy thuộc vào những gì xảy ra", ông nói khi cho các phóng viên xem bức ảnh. "Ông ấy có thể sẽ đến và cũng có thể không."



World Cup sắp tới sẽ do Mỹ, Canada và Mexico đăng cai. Mỹ dự kiến sẽ đăng cai phần lớn trong số hơn 100 trận đấu bóng đá đã được lên kế hoạch.

Nga đã đăng cai World Cup vào năm 2018, nhưng kể từ đó đã bị cấm tham gia tất cả các giải đấu của FIFA và UEFA do chiến tranh ở Ukraine, bao gồm cả World Cup gần đây nhất tại Qatar.

Nhưng Trump dường như đã mời Putin, nói thêm rằng: "Ông ấy rất tôn trọng tôi và đất nước tôi."



Và hãy chờ xem: Ông Trump sẽ được chủ tịch FIFA Gianni Infantino tháp tùng khi công bố lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 12/2025 tại Trung tâm Kennedy ở Washington. Tổng thống Mỹ tỏ ra rất vui khi được Infantino trao cơ hội cầm chiếc cúp vàng, ông nhận xét: "Đó là một miếng vàng tuyệt đẹp" và nói đùa: "Tôi có thể giữ nó không?".