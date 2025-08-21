Hôm nay,  

Adidas, Walmart, Home Depot và các thương hiệu lớn khác cho biết thuế quan của Trump đang buộc họ phải tăng giá

21/08/202510:18:00(Xem: 141)
blank

Adidas, Walmart, Home Depot và các thương hiệu lớn khác cho biết thuế quan của Trump đang buộc họ phải tăng giá
 

Báo Business Insider: Thuế quan của Trump đã khiến một số công ty tuyên bố rằng họ có kế hoạch tăng giá. Ngay cả trước "Ngày Giải phóng" được gọi là của Trump, các công ty đã cảnh báo rằng họ sẽ chuyển chi phí cho người mua sắm.
Giá cả dự kiến sẽ tăng trong năm nay khi nhiều công ty báo hiệu kế hoạch tăng giá để đối phó với hàng loạt thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Mặc dù các công ty tăng giá vì nhiều lý do, nhưng một số đã nói tăng giá là do thuế quan từ lâu trước "Ngày Giải phóng" 2 tháng 4 của Trump. Đó là khi Trump tuyên bố mức thuế cơ bản 10% đối với hàng nhập cảng từ hầu hết các quốc gia, trừ Canada và Mexico, và một loạt các loại thuế "đối ứng" khác.
.
Tình hình đang diễn biến phức tạp, khi các quốc gia khác nhau tiếp tục đàm phán các thỏa thuận thương mại tiềm năng với Mỹ. Một số nhà kinh tế đã nói rằng thuế quan của Trump — và sự không chắc chắn trong chính sách thương mại tổng thể của ông — có thể khiến các công ty tăng giá hàng hóa họ sản xuất. Dưới đây là các công ty đã thực hiện hoặc cảnh báo tăng giá trong những tháng gần đây.
.
Adidas
Adidas cho biết sẽ tăng giá tại Mỹ do bị ảnh hưởng hàng chục triệu euro từ thuế quan trong quý 2 và dự kiến sẽ chịu thêm 200 triệu euro, tương đương khoảng 218 triệu USD, chi phí từ thuế trong nửa cuối năm.
.
Việt Nam, chiếm 27% tổng khối lượng của nhà bán lẻ Đức vào năm 2024, sẽ phải đối mặt với mức thuế 20% từ ngày 1 tháng 8. Indonesia sản xuất 19% sản phẩm của Adidas và sẽ phải đối mặt với mức thuế 19%. CEO Bjørn Gulden cho biết trong một tuyên bố đi kèm với kết quả mới nhất của Adidas rằng công ty không biết "tác động gián tiếp đến nhu cầu của người tiêu dùng sẽ là gì nếu tất cả các mức thuế này gây ra lạm phát lớn".
.
AutoZone
Philip Daniele, Giám đốc điều hành của công ty phụ tùng ô tô AutoZone, đã nói với các nhà phân tích trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh vào tháng 9 rằng các chính sách thuế quan đã "thay đổi theo thời gian", và nếu Trump áp dụng thêm thuế quan, "chúng tôi sẽ chuyển chi phí thuế quan đó cho người tiêu dùng."

"Chúng tôi thường tăng giá trước thời điểm đó," Daniele nói, đồng thời cho biết giá sẽ dần ổn định theo thời gian. "Vậy là, về mặt lịch sử, chúng ta đã làm như vậy," ông nói. Thuế quan 25% đối với xe nhập dự kiến sẽ làm tăng chi phí sản xuất từ 4.000 đến 12.000 USD.
.
Best Buy
Giám đốc điều hành của Best Buy, Corie Barry, cho biết trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh tháng 3 của công ty rằng kế hoạch thuế quan của Trump có khả năng sẽ làm tăng giá. Thương mại có tầm quan trọng sống còn đối với doanh nghiệp và ngành công nghiệp của chúng tôi. "Chuỗi cung ứng điện tử tiêu dùng có tính toàn cầu, kỹ thuật và phức tạp cao," Barry nói. Chúng tôi dự kiến các nhà cung cấp trên toàn bộ danh mục sản phẩm của chúng tôi sẽ chuyển một phần chi phí thuế quan cho các nhà bán lẻ, khiến khả năng tăng giá cho người tiêu dùng Mỹ là rất cao.
.
Các nhà sản xuất máy ảnh Nikon, Canon và Leica
Một số nhà cung cấp thiết bị nhiếp ảnh lớn đã thông báo tăng giá riêng của họ. Do thuế quan gần đây, việc điều chỉnh giá cần thiết cho các sản phẩm sẽ có hiệu lực vào ngày 23 tháng 6 năm 2025. "Chúng tôi sẽ theo dõi cẩn thận mọi diễn biến về thuế quan và có thể điều chỉnh giá khi cần thiết để phản ánh điều kiện thị trường đang thay đổi," Nikon cho biết trong một thông báo vào tháng 5.
.
Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý đầu tiên, Canon cho biết sẽ tăng giá nhưng vẫn "đang trong quá trình ước tính thời gian và mức độ tăng". Tại Leica, việc tăng giá trên một số dòng sản phẩm đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5. "Đây không phải là việc Leica tăng giá, mà là kết quả của các mức thuế mới được ban hành, bắt đầu từ ngày 5 tháng 4 đối với các sản phẩm nhập khẩu, điều này đang ảnh hưởng đáng kể đến chi phí hàng hóa nhập khẩu, bao gồm cả thiết bị nhiếp ảnh và ống kính," Nathan Kellum-Pathe, Giám đốc Tiếp thị Thương mại và Truyền thông Sản phẩm của Leica USA, cho biết trong một tuyên bố gửi tới Digital Camera World vào tháng 4.
.
Conagra
Giám đốc điều hành của Conagra Brands, Sean Connolly, nói với Reuters vào ngày 3 tháng 4 rằng công ty thực phẩm này có thể phải tăng giá để bù đắp chi phí thuế quan đối với các nguyên liệu như ca cao, dầu ô liu, dầu cọ và một loại thép được sử dụng cho các sản phẩm đóng hộp của họ.

Connolly cho biết Conagra, công ty sản xuất các sản phẩm như tương cà Hunt's, nhập khẩu thép lá thiếc cho các sản phẩm đóng hộp và cà chua từ Mexico. Ông nói rằng còn quá sớm để biết mức tăng giá đối với các sản phẩm thực phẩm của công ty sẽ lớn đến mức nào.
.
Columbia Sportswear
Tim Boyle, Giám đốc điều hành của Columbia Sportswear, đã nói với các nhà phân tích trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh vào tháng 10 rằng công ty "rất lo ngại về việc áp đặt thuế quan". Ông nói rằng trong khi ông coi Columbia là người có khả năng quản lý thuế quan, "chiến tranh thương mại không tốt và không dễ thắng."
.
Boyle cũng nói với The Washington Post vào tháng 10 rằng công ty "sắp tăng giá". "Sẽ rất, rất khó để giữ cho sản phẩm có giá cả phải chăng đối với người Mỹ," ông nói. Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 2 với CNBC, ông nói rằng "chúng tôi cần một số đảm bảo về những gì sẽ xảy ra" trước khi thực hiện thay đổi giá.
.
Macy's
Trong báo cáo thu nhập quý 1 được công bố vào ngày 28 tháng 5, Macy's đã thông báo rằng họ sẽ cắt giảm dự báo lợi nhuận cho năm do một số yếu tố, bao gồm thuế quan cao hơn và người tiêu dùng giảm chi tiêu tùy ý. Trong một cuộc họp sau báo cáo thu nhập, Giám đốc điều hành của Macy's, Tony Spring, cho biết thêm rằng chuỗi cửa hàng bách hóa sẽ tăng giá một số mặt hàng để bù đắp cho mức thuế cao hơn. Spring cho biết "giá cao hơn đang từ từ thấm vào hệ thống", đồng thời nói thêm: "Đó là lý do tại sao chúng tôi có cách tiếp cận thận trọng hơn đối với dự báo năm nay."
.
Giám đốc điều hành và giám đốc tài chính của công ty, Adrian Mitchell, đã tiếp lời bình luận của Spring. "Chúng tôi không chỉ tăng giá một cách chung chung," ông nói. Chúng tôi đang rất cẩn trọng trong việc xử lý tình hình thuế quan. Ông nói thêm: "Chúng tôi đang tăng giá có chọn lọc ở các thương hiệu có chọn lọc, các danh mục có chọn lọc. Vì vậy, một phần tác động đến lợi nhuận gộp của chúng tôi trong năm nay sẽ là do thuế quan.

Tin tức này đến vào thời điểm Macy's đang có kế hoạch đóng khoảng 150 cửa hàng hoạt động kém hiệu quả trên khắp đất nước vào năm 2027, khi hãng tập trung mở rộng các thương hiệu cao cấp, bao gồm cửa hàng bách hóa cao cấp Bloomingdale's và chuỗi làm đẹp Bluemercury.
.
Walmart
Ngày 15 tháng 5, các giám đốc điều hành của Walmart cho biết giá cả có khả năng sẽ tăng cao hơn nữa, đổ lỗi cho cuộc chiến thương mại đang diễn ra của Trump. "Ngay cả ở mức thuế quan thấp hơn, thuế quan cao hơn vẫn sẽ dẫn đến giá cao hơn," Giám đốc điều hành Doug McMillon cho biết trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý đầu tiên của công ty.
.
Doanh số bán hàng tại Mỹ tăng vọt nhờ người mua muốn tránh tăng giá liên quan đến thuế quan — nhưng bất chấp kết quả quý đầu tiên mạnh mẽ, giám đốc tài chính của Walmart, John David Rainey, cho biết chi phí phát sinh quá lớn để công ty có thể gánh vác mà không chuyển một phần gánh nặng sang người tiêu dùng. "Chúng tôi được thiết kế để có giá thấp hàng ngày, nhưng mức tăng này lớn hơn bất kỳ nhà bán lẻ nào có thể hấp thụ," ông nói. Trong khi đó, nhân viên Walmart đã chia sẻ ảnh chụp các mặt hàng trong cửa hàng bị tăng giá.
.
Target
Giám đốc điều hành của Target, Brian Cornell, đã nói với CNBC trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 3 rằng kế hoạch thuế quan 25% của Trump đối với hàng hóa từ Mexico và Canada có khả năng sẽ dẫn đến tăng giá các sản phẩm nông nghiệp. "Đó là những danh mục mà chúng tôi sẽ cố gắng bảo vệ giá, nhưng người tiêu dùng có thể sẽ thấy giá tăng trong vài ngày tới," Cornell nói. Một số mặt hàng trong cửa hàng đã tăng giá.
.
Ford
Ford đã tăng giá vào tháng 5 đối với một số mẫu xe sản xuất tại Mexico, Reuters đưa tin dựa trên thông báo gửi đến các đại lý. Bloomberg cũng đưa tin rằng nhà sản xuất ô tô này có kế hoạch tăng giá xe xăng và xe điện mới bắt đầu từ tháng 5, trừ khi Trump giảm bớt thuế quan cho ngành công nghiệp này.

Ford, trong một bản ghi nhớ gửi cho các đại lý mà Bloomberg đã xem, cho biết công ty dự kiến "sẽ cần điều chỉnh giá xe trong tương lai, điều này dự kiến sẽ xảy ra với sản xuất tháng 5". Giá sẽ không thay đổi đối với các xe đang có sẵn trong kho ngay bây giờ. Vào ngày 14 tháng 4, Trump nói với các phóng viên rằng ông đang cân nhắc miễn thuế tạm thời đối với ô tô để cho các nhà sản xuất thêm thời gian chuyển sản xuất sang Mỹ — nhưng chưa có việc miễn thuế toàn diện nào được thực hiện.
.
Home Depot
Home Depot cho biết trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh tháng 8 rằng thuế quan sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến một số giá cả trong những tháng tới. "Sẽ có một số biến động giá khiêm tốn ở một số danh mục, nhưng sẽ không diễn ra trên diện rộng," William Bastek, phó chủ tịch điều hành bộ phận hàng hóa của chuỗi cửa hàng cải thiện nhà cửa, cho biết.

Bastek cho biết, phần lớn sản phẩm của Home Depot được lấy từ trong nước Mỹ, điều này có nghĩa là chúng không phải chịu thuế quan. Tuy nhiên, về một số mặt hàng nhập cảng của công ty, ông nói: "Thuế suất cao hơn đáng kể so với khi chúng tôi nói chuyện vào tháng 5", ám chỉ cuộc họp công bố kết quả kinh doanh trước đó của công ty.

Công ty vẫn đặt mục tiêu giữ chi phí cho một chuyến mua sắm tổng thể ở mức thấp. "Khách hàng của chúng tôi thường mua sắm cho toàn bộ dự án — bạn nghĩ về một dự án lát sàn nhỏ, gạch, vữa, bồn tắm và tủ lavabo trong một dự án phòng tắm," ông nói. Và vì vậy, chúng tôi tập trung cao độ vào việc bảo vệ chi phí của toàn bộ dự án.
.
Nike
Nike đang có kế hoạch tăng giá để bù đắp chi phí thuế quan tăng thêm dự kiến là 1 tỷ USD trong năm tài chính 2026, công ty cho biết với các nhà đầu tư trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh ngày 26 tháng 6. "Những mức thuế này đại diện cho một trở ngại chi phí mới và đáng kể," Giám đốc Tài chính Matthew Friend cho biết trong cuộc họp với các nhà phân tích về năm tài chính 2025 của Nike.

Công ty cho biết họ có kế hoạch thực hiện "tăng giá có chọn lọc" bắt đầu từ mùa thu này tại Mỹ, với "thực hiện theo từng giai đoạn". Công ty chưa tiết lộ những sản phẩm nào sẽ bị ảnh hưởng, hoặc giá sẽ tăng bao nhiêu.
.
Shein và Temu
Hai nhà bán lẻ Trung Quốc đã đưa ra thông báo gần như giống hệt nhau vào ngày 16 tháng 4, cả hai đều có nội dung: "Do những thay đổi gần đây trong quy tắc và thuế quan thương mại toàn cầu, chi phí hoạt động của chúng tôi đã tăng lên."
.
"Để tiếp tục cung cấp các sản phẩm bạn yêu thích mà không ảnh hưởng đến chất lượng, chúng tôi sẽ điều chỉnh giá bắt đầu từ ngày 25 tháng 4 năm 2025," thông báo của Shein cho biết.

Shein, một nhà bán lẻ thời trang nhanh, và Temu, một thị trường trực tuyến bán mọi thứ từ đồ gia dụng đến đồ điện tử, đã hứa với khách hàng Mỹ của họ 8 ngày cuối cùng mua sắm giá thấp.

Ngoài việc tăng thuế đối với hàng nhập cảng từ Trung Quốc, Trump còn siết chặt lỗ hổng thương mại "de minimis" cho phép các bưu kiện nhỏ dưới 800 USD được nhập vào Mỹ mà không phải chịu thuế. Shein và Temu là những hãng được hưởng lợi lớn từ lỗ hổng này.
.
Stanley Black & Decker
Donald Allan, Giám đốc điều hành của công ty sản xuất Stanley Black & Decker, cho biết trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh vào tháng 2: "Cách tiếp cận của chúng tôi đối với bất kỳ kịch bản thuế quan nào sẽ là bù đắp tác động bằng sự kết hợp các hành động về chuỗi cung ứng và giá cả, có thể chậm hơn 2 đến 3 tháng so với thời điểm chính thức áp dụng thuế quan."

Allan trước đó đã nói với các nhà phân tích trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh vào tháng 10 rằng công ty đã đánh giá "nhiều kịch bản khác nhau" để chuẩn bị cho các mức thuế mới dưới thời Trump.

"Và rõ ràng, ngay từ đầu, sẽ có những đợt tăng giá liên quan đến thuế quan mà chúng tôi đưa ra thị trường," Allan nói thêm rằng "thường có một số loại chậm trễ do quy trình mà khách hàng của chúng tôi có liên quan đến việc thực hiện tăng giá."
.
Volkswagen
Theo một bản ghi nhớ được Automotive News đưa tin đầu tiên, Volkswagen cho biết họ sẽ áp đặt phí nhập cảng đối với các xe được sản xuất ngoài Mỹ để đáp ứng với mức thuế 25% của Trump đối với xe nhập cảng. Kjell Gruner, giám đốc điều hành Volkswagen khu vực Bắc Mỹ, gần đây cho biết nhà sản xuất ô tô sẽ giữ giá ổn định đến cuối tháng 5 nhưng giá có thể tăng vào tháng 6.



Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J21. Kurunga Jātaka -- Khi Devadatta là một thợ săn và Bodhisatta là một con linh dương. Tóm tắt: Các nhà sư nói chuyện về Đề Bà Đạt Đa và những cuộc tấn công của ông này nhắm vào Đức Phật. Đức Phật giải thích rằng Đề Bà Đạt Đa đã hành động tương tự trong những kiếp trước và kể một câu chuyện về một con linh dương khôn ngoan đã thoát khỏi sự hủy diệt của thợ săn nhờ đọc được những dấu hiệu.

- Trump ‘TACO’ (Thụt Cổ) Khỏi Vai Trò Hòa Đàm Ukraine-Nga. - Thăm Dò Toàn Quốc: Phần Lớn Dân Chủ Ủng Hộ Cuộc Chiến Của California. - Người Mỹ Lo Ngại Nền Dân Chủ Bị Đe Dọa Giữa Cuộc Chiến Tái Phân Chia Địa Hạt ‘Gerrymandering’. - Trump Đòi Thả Tina Peters, ‘Biểu Tượng’ Của Truy Cập Bầu Cử Trái Phép. - 750 Nhân Viên HHS Viết Thư Yêu Cầu Bộ Trưởng Y Tế Ngừng Phát Tán Tin Sai. - Tòa Bác Đơn Chính Quyền Trump Đòi Công Bố Hồ Sơ Đại Bồi Thẩm Đoàn Của Vụ Epstein. - Mỹ Đẩy Trọng Trách Duy Trì Hòa Bình Ở Urakine Sang Châu Âu. - Uganda Tiếp Nhận Di Dân Bị Trục Xuất Từ Hoa Kỳ. - Di Dân Hoa Kỳ Giảm Lần Đầu Tiên Kể Từ Những Năm 1960. - Muốn Vào Mỹ? Phải Xem Có ‘Chống’ Mỹ Không.

(HOA KỲ, ngày 20 tháng 8, Reuters) – Cơ quan Điều Tra Liên Bang Hoa Kỳ (FBI) và Cisco hôm thứ Tư cảnh báo: các nhóm tin tặc gắn liền với mạng lưới gián điệp mạng của Nga đã lợi dụng điểm yếu trong phần mềm cũ của Cisco để xâm nhập vào hàng ngàn thiết bị mạng thuộc hệ thống công nghệ thông tin gắn liền với các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Hoa Kỳ.

(HOA KỲ, ngày 20 tháng 8, Reuters) – Hôm thứ Tư, ít nhất 600 nhân viên của Cơ Quan Kiểm Soát và Phòng Bệnh Hoa Kỳ (CDC) lần lượt nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng vĩnh viễn.

Chánh án Frank Caprio, người con của Rhode Island, người mà lòng trắc ẩn trong các phán quyết tại tòa đã chinh phục trái tim của hàng triệu người qua chương trình truyền hình thực tế Caught in Providence, đã qua đời ngày 20/8/2025, thọ 88 tuổi. Ông ra đi sau thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư tụy. “Vị chánh án tử tế nhất thế giới” để lại di sản vượt xa chiếc ghế thẩm phán, đó là sự đồng cảm, lòng trắc ẩn trong một hệ thống pháp lý thường khắc nghiệt và đòi hỏi lý trí. Sự ra đi của ông đánh dấu kết thúc một kỷ nguyên của Tòa Án Thành Phố Providence mà khán giả toàn cầu đã theo dõi sự kết hợp độc đáo giữa công lý và nhân văn.

Một vụ gây nhiều chú ý vừa xảy ra tại thủ đô Hoa Kỳ: ông Vinh Nguyễn, trưởng khoa học gia về dữ liệu của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), đã bị cách chức và thu hồi quyền tiếp cận tài liệu mật, theo lệnh trực tiếp của Tổng thống Donald Trump.Ông Nguyễn, người từng được tuyển dụng vào NSA khi mới 17 tuổi nhờ năng khiếu toán học xuất chúng, đã phục vụ trong ngành tình báo suốt nhiều năm và giữ vai trò chủ chốt trong các chương trình trí tuệ nhân tạo, mật mã học và điện toán lượng tử. Theo lời các đồng nghiệp, ông là người góp phần xây dựng hệ thống phân tích tin tức tình báo hiện đại, phục vụ cho việc thu thập thông tin từ nước ngoài.

- Trump Muốn Xóa Lịch Sử Nô Lệ Ở Mỹ. - Trump Dùng ‘Vật Lý Học’ Để Chặn Di Dân. - Hạm Đội Tàu ‘Drone’ Của Hải Quân Hoa Kỳ Không Thành Công Như Mong Muốn - Nga Tấn Công Ukraine Trong Đêm, Chiến Đấu Cơ NATO Vào Cuộc. - Trump Khen Netanyahu Là Người Hùng Chiến Tranh, Tự Nhận ‘Tôi Cũng Vậy’ - Trump Buộc Thống Đốc Fed Từ Chức. - Một Người Việt Bị Truy Tố Trong Đường Dây Buôn Ma Túy Lớn. - CEO Của Target Từ Chức Vì Để Mất Khách Hàng. - FDA Cảnh Báo Loại Tôm Đông Lạnh Nhập Từ Indonesia Bán Trong Walmart.

(HOA KỲ, 19 tháng 8, Reuters) – Một nhóm DB Cộng Hòa tại California vừa khởi kiện nhằm ngăn chặn kế hoạch phân chia lại khu vực bầu cử do Thống đốc Gavin Newsom đưa ra. Theo kế hoạch này, Đảng Dân Chủ sẽ có thêm năm ghế Hạ Viện California, dùng chiêu “gậy ông đập lưng ông” để đáp lại Đảng Cộng Hòa ở Texas.

(HỒNG KÔNG, ngày 20 tháng 8, Reuters) – Theo quân đội Hoa Kỳ và nhiều chuyên gia kiểm soát vũ khí quốc tế, không chỉ tập trung phát triển sức mạnh quân sự thông thường, TQ còn đang mở rộng cả về số lượng lẫn năng lực của lực lượng nguyên tử.

Bản Sanh: truyện 11 tới 20 / Jataka Tales: Stories 11–20 Nguyên bản: Pali Anh dịch: Robert Chalmers và Ānandajoti Bhikkhu Việt dịch và rút ngắn: Nguyên Giác J11. Lakkhana Jātaka -- Con nai may mắn Tóm tắt: Đề Bà Đạt Đa ra đi cùng 500 đệ tử, và Đức Phật đã phái Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đến để đưa họ trở về. Sau đó, Đức Phật kể một câu chuyện về việc trong quá khứ, Đề Bà Đạt Đa, vì bất cẩn, đã đánh mất đàn gia súc mà ông đang chăn dắt, trong khi Xá Lợi Phất đã cứu sống tất cả.

- Donald Trump ‘Xảo Ngôn’ Thành Công - Putin Không Từ Chối Gặp Song Phương, Châu Âu Tiếp Tục Yểm Trợ Ukraine - Nỗi Sợ Của Các Gia Đình Di Dân Vào Ngày Tựu Trường - Chánh Án Bác Bỏ Một Phần Vụ Kiện Nhà Tù Nhập Cư Alligator Alcatraz - Dân Biểu Dân Chủ Texas Bị Nhốt Trong Tòa Quốc Hội - Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Ra Điều Trần Vụ Esptein - Venezuela Chiêu Mộ 4.5 Triệu Dân Quân Đối Phó với Mối Đe Dọa Từ Hoa Kỳ - Nguy Hiểm Núp Sau Lafufu – Búp Bê Nhái Kiểu Labubu

(Oklahoma, ngày 19 tháng 8, APNews) – Chính quyền tiểu bang Oklahoma vừa ban hành quy định mới, buộc giáo viên xuất thân từ New York hay California phải vượt qua kỳ khảo hạch đặc biệt trước khi được cấp chứng chỉ giảng dạy. Ông Ryan Walters, Tổng Giám Thị Hệ Thống Trường Công Lập Oklahoma, cho biết biện pháp nầy nhằm ngăn chặn “tư tưởng cực tả cấp tiến” len lỏi vào học đường. Tuy nhiên, theo các nhà phê bình, đây chẳng khác nào một “bài kiểm tra lòng trung thành MAGA.”

(WASHINGTON, ngày 18 tháng 8, Reuters) – Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Nông Nghiệp Brooke Rollins cho biết Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) sẽ ngưng cấp vốn và trợ giúp cho các dự án điện gió và điện mặt trời trên đất nông nghiệp đang được canh tác.

Trong cuộc trò chuyện trước ống kính, cả Trump lẫn Zelensky đều tránh đi sâu vào chi tiết. Không khí giữa hai người, trái lại, khá thân thiện. Zelensky chuyển cho Trump lá thư của phu nhân Olena Zelenska gửi đến Đệ nhất Phu nhân Melania Trump, sau khi bà Melania tuần trước đã viết thư cho Putin về số phận trẻ em trong chiến tranh. Zelensky còn đùa với ký giả Mỹ từng châm ngòi vụ tranh cãi y phục, và trêu rằng Tổng thống Mỹ có thể thích “tạm hoãn bầu cử quốc gia”. Khung cảnh này đối lập hẳn với buổi gặp lần trước, khi ông bị mời rời khỏi Bạch Ốc. Trước báo giới, Trump cho biết đã trao đổi gián tiếp với ông Putin và sẽ gọi điện ngay sau cuộc gặp để dàn xếp một thượng đỉnh ba bên. Ông cũng giải thích lý do bỏ điều kiện ngưng bắn: nó có thể “bất lợi cho một bên” và “không muốn chỉ có hai năm hòa bình rồi quay lại vũng lầy”. Trump nói thêm rằng các lãnh tụ Âu châu sẽ cần bàn về “khả năng trao đổi lãnh thổ”, nhưng ngừng ở mức để ngỏ, tránh gợi ý Mỹ áp đặt.

- Zelensky Vào Bạch Ốc, Đối Diện Sức Ép Từ Trump – Châu Âu Theo Hỗ Trợ. - Trump Nói Sẽ Dẫn Đầu Phong Trào Hủy Việc Bỏ Phiếu Qua Thư. - Dân Chủ Texas Chấm Dứt Bỏ Phiếu Tập Thể, Bản Đồ Bầu Cử Mới Chuẩn Bị Được Thông Qua. - Hamas Chấp Nhận Kế Hoạch Ngừng Bắn Mới Ở Gaza. - Trump Đưa Vấn Đề Tội Phạm Lên Tuyến Đầu Chính Trị, Dân Chủ Thận Trọng Ứng Phó. - Quan Hệ Với Hoa Kỳ Lung Lay, Ấn Độ Xích Lại Gần Trung Quốc. - Bộ Ngoại Giao Mỹ Ngưng Cấp Chiếu Khán Y Tế Cho Trẻ Em Gaza. - Bão Erin Đe Dọa Ven Biển Đông Hoa Kỳ Và Bermuda. - Mùa Khai Trường Với Chính Sách Tiêm Chủng Lờ Mờ. - Cuộc Chiến Của Trump Với Những Con Số. - Đe Dọa Trừng Phạt Dầu Mỏ Của Trump Dần Phai Nhạt. - Newsmax Đồng Ý Trả 67 Triệu Đô-La Trong Vụ Kiện Phỉ Báng Liên Quan Bầu Cử 2020.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.