Hôm nay,  

Trò Đùa Nhân Phẩm

22/08/202500:00:00(Xem: 41)
Untitled design (11)
1. Các tài khoản chính thức của chính quyền Trump liên tục đăng tải các ‘meme’, hình ảnh do AI tạo ra và dùng giọng điệu chế giễu trên mạng xã hội. Ảnh chụp lại từ trang mạng xã hội của WhiteHouse. 2. Một ‘meme’ của Bạch Ốc hồi tháng Bảy, quảng bá trung tâm giam giữ di dân trong vùng đầm lầy Everglades ở Florida, nơi giới chức đặt tên là “Alcatraz Cá Sấu.”

Trong nhiều tháng qua, các tài khoản chính thức của Bạch Ốc và Bộ Nội An trên mạng X liên tục tung ra hình ảnh và video (meme) bất nhã: từ ảnh ghép kèm âm thanh chế giễu, những đoạn đăng kiểu TikTok, đến tranh vẽ bằng trí tuệ nhân tạo. Đây không phải trò vui của vài nhân viên rảnh rỗi, mà là một chiến dịch có chủ ý, lặp đi lặp lại, như muốn răn đe: ai mới thực sự được coi là người Mỹ. Trang NPR ngày 18 tháng 8 nhận định: “Các tài khoản chính thức của chính quyền Trump đang khai thác đủ kiểu 'meme', dùng hình ảnh AI với giọng điệu đầy thách thức trong các bài đăng tràn ngập mạng xã hội.”

Những “meme” đó khiến người xem không khỏi rùng mình. Một chính quyền đem hình “Alcatraz cá sấu” giữa đầm lầy Everglades ra khoe, gọi đó là trại giam di dân — quảng bá chẳng khác gì khu vui chơi. Họ dựng video với nhạc TikTok, cảnh biên phòng rọi đèn tuần tra trong đêm, kèm chú thích trâng tráo: “Bạn không nhìn lầm.” Rồi tung clip “ASMR: chuyến bay trục xuất,” nơi tiếng xích sắt vang lên như bản nhạc ‘ru ngủ’. Khi xiềng xích thành nhạc nền, thì bi kịch biến thành tiết mục giải trí. Dân biểu Nancy Mace của South Carolina lên Fox News nói thẳng: “Tôi phải nói thật — một trong những thứ tôi khoái xem nhất trên YouTube gần đây là… các phiên tòa có những người nhập cư bất hợp pháp, và ICE xuất hiện để lôi họ ra khỏi tòa rồi trục xuất.” Thế là dưới tay chính quyền Trump, cảnh bắt bớ đã được nâng lên thành một dạng rạp xiếc chính trị — trò tiêu khiển cho cả đám đông lẫn giới chính khách.

Một bức ‘meme’ khác lấy cảnh một phụ nữ Dominica bật khóc khi bị ICE bắt, rồi chuyển thể thành phong cách phim Miyazaki — biến bi kịch thành một màn hí họa rẻ tiền để phát tán như đoạn phim giải trí. Khi dư luận phẫn nộ, Phó giám đốc truyền thông Bạch Ốc Kaelan Dorr lạnh lùng đáp trả: “The arrests will continue. The memes will continue.” (Bắt bớ sẽ còn tiếp tục, và meme cũng sẽ tiếp tục). Một câu ném ra như tát vào mặt công luận, phơi bày trọn vẹn tinh thần chiến dịch: biến trục xuất thành trò đùa nối tiếp trò đùa, thách thức lương tri, coi phản đối chỉ là tiếng ồn bên lề.

meme 3

Bức tranh “American Progress” năm 1872 của John Gast gắn liền với khái niệm “sứ mệnh khai hóa” (manifest destiny) ở thế kỷ 19 — diễn tả niềm tin những người di dân da trắng được Thượng Đế định sẵn để bành trướng khắp lục địa.

Cách họ chọn biểu tượng lịch sử còn đáng lo ngại hơn. Bộ Nội An lấy cả bức tranh “American Progress” năm 1872 ra treo cao. Tranh vẽ một phụ nữ da trắng áo dài trắng bay lơ lửng dẫn đầu đám di dân đi về phương Tây, trong khi thổ dân và đàn trâu bị đẩy lùi ra xa. Chú thích: “Một di sản đáng tự hào, một quê hương đáng bảo vệ.”  Đây vốn là biểu tượng của thuyết “sứ mệnh khai hóa,” học thuyết biện minh cho việc da trắng chiếm đất, xua đuổi người bản địa. Khi chính quyền đem hình ảnh này ra ca ngợi, thì thông điệp đã rõ: nước Mỹ thuộc về người da trắng. Bị chất vấn, phát ngôn viên DHS Tricia McLaughlin đáp gọn: “Deranged and delusional.” (Điên rồ và hoang tưởng). Rồi bà nói thêm: nếu báo chí cần học lịch sử, chính quyền sẵn sàng gửi sách giáo khoa.

Cùng lúc đó, Bộ Nội An tung chiến dịch tuyển 10.000 nhân viên ICE, ngân sách rót từ luật cắt giảm thuế nhà giàu và cắt chi tiêu an sinh xã hội của Trump. Trên mạng tràn ngập áp-phích kiểu Uncle Sam, tranh vẽ ái quốc, video bố ráp. Khẩu hiệu thì đủ cả: “Save America” (Cứu nước Mỹ),  “Secure the Golden Age” (Giữ vững Thời Hoàng Kim), “Protect. Serve. Deport.” (Bảo vệ. Phục vụ. Trục xuất). Heidi Beirich, đồng sáng lập Dự án Toàn cầu Chống Hận thù và Cực đoan, chỉ rõ: những hình ảnh đó kể lại câu chuyện “chúng ta từng có một nền văn minh da trắng huy hoàng, nhưng nay bị phá nát bởi những kẻ không thuộc về xứ sở này — những người không phải da trắng.” Thông điệp gieo thẳng vào đầu công chúng: “bọn đó là lũ xâm lược, phải bị đánh lui bằng quân lực, lôi ra đường, nhét lên xe, trục xuất — nếu muốn nền văn hóa da trắng còn sống sót.”  

Để khoác thêm lớp áo “thiêng liêng,” Bộ Nội An còn viện cả Kinh Thánh. Một video quay cảnh đặc nhiệm biên phòng vũ trang đầy súng ống, chữ chạy trên màn hình: “‘The Wicked Flee When No Man Pursueth; But the Righteous Are Bold as A Lion.’ — Proverbs 28:1.” (Kẻ Ác Bỏ Chạy Khi Chẳng Ai Đuổi, Nhưng Người Công Chính Mạnh Mẽ Như Sư Tử). Lời nhắn kèm theo: “Gửi những người nhập cư bất hợp pháp phạm tội ở Mỹ… Bóng tối sẽ không còn là đồng minh của các ngươi.” Đây không còn là chính sách, mà là một bản tuyên chiến khoác áo niềm tin tôn giáo: dựng biên giới thành chiến trường đạo giáo, biến kẻ nhập cư thành ma quỷ, đẩy chính sách di trú thành trò “thánh chiến.” Như những cuộc Thập Tự Chinh từng để lại vết máu loang trên bản đồ châu Âu, thứ tuyên truyền này gieo ảo tưởng công lý và kêu gọi chiến binh “tử vì đạo”, và nhân phẩm con người lại bị đẩy xuống làm vật tế thần cho quyền lực thượng đẳng.

meme 4
Cụm từ “Which way, American man?” (Người Mỹ sẽ đi đường nào?) vay mượn tựa cuốn sách năm 1978 “Which Way Western Man?” (Người da trắng phương Tây sẽ đi đường nào?) của William Gayley Simpson, một phần tử chủ nghĩa dân tộc da trắng
Chính quyền Trump còn tràn sang cả YouTube và truyền hình, rót gần 600 nghìn đô-la vào quảng cáo, kể cả ở Mexico, để ép di dân ‘tự nguyện’ rời Mỹ và dọa án nặng nếu quay lại. Họ thuê công ty truyền thông thân Cộng hòa điều khiển chiến dịch 200 triệu Mỹ kim, phát trên Fox News và khắp các thành phố lớn, vẽ hình Trump như quốc trưởng, khẩu hiệu trục xuất nhan nhản. Chưa đủ, họ tung thêm ứng dụng CBP Home, gọi là ‘tự trục xuất’ — như thể có thể giải quyết “những người khốn khổ” này bằng một nút bấm. Đây không chỉ là quản lý biên giới, mà là tham vọng dựng cả một nền văn hóa trục xuất, nơi sự tàn nhẫn được đóng gói, quảng bá và rao bán như hàng tiêu dùng.

Bên cạnh đó, chính quyền biến mạng xã hội thành cây gậy quật báo chí. Tài khoản DHS trên X gắn nhãn ‘FAKE NEWS’ cho bất kỳ bài nào họ không ưa, còn các phóng sự về chính sách di dân thì bị chụp mũ là ‘chuyện than vãn bịa đặt’. Nhân viên truyền thông của Bạch Ốc không ngại chỉ mặt gọi tên từng tờ báo để mạt sát công khai. Không dừng lại ở đó, chính quyền còn lập hẳn một danh sách hơn 100 ‘kẻ thù của nhân dân’ — từ Liz Cheney, Anthony Fauci, John Bolton cho tới Letitia James, Bộ trưởng Tư pháp New York. Từng người, từng người một bị lôi ra giễu cợt, như thể bêu tên kẻ thù là tiết mục giải trí quốc gia.

Có người cho rằng đây chỉ là trò đùa trên mạng, chẳng đáng bận tâm. Nhưng đây là kịch bản được cả chính quyền dựng nên, với đủ quyền lực trong tay. Một chính quyền biết rõ rằng cười nhạo nỗi đau sẽ khiến người phản đối nghẹn giọng, còn người ủng hộ thì khoái trá. Đó không chỉ là tuyên truyền, mà là bêu riếu tập thể, làm đám đông hả hê mà quên đi sự độc ác của chính mình — hệt như những màn đấu tố và bêu riếu công khai cộng sản từng dựng lên để rèn thói quen tàn nhẫn cho quần chúng. Điều rùng rợn hơn cả là sự ngang nhiên: họ không giấu, mà khoe ra như huân chương kết nạp đảng.

Người Việt tị nạn chúng ta từng biết sức nặng của hình ảnh khi Cộng Sản dựng lên những màn đấu tố hay những buổi họp bêu rếu cấp phường xã. Một tấm hình thuyền nhân lênh đênh từng làm cả thế giới động lòng. Nhưng nếu hôm nay, chính phủ Mỹ lấy hình đó biến thành ‘meme’, gắn nhạc vui, hạ thấp nhân phẩm bằng những hình ảnh hiếp dâm tập thể trên tàu, ghi chú “chuyến đi miễn phí một chiều của đám người cùng khổ,” thì ký ức nào còn nguyên vẹn? Trò đùa khi lặp đi lặp lại sẽ hóa thành sự thật chính trị. Từ bức tranh cổ động thời phát-xít đến áp-phích chống cộng của thế kỷ trước, nghệ thuật tuyên truyền luôn đi trước một bước để gieo vào đầu dân chúng ý niệm ai thuộc về xứ sở này và ai không xứng đáng làm công dân đồng hạng.

Chúng ta, cộng đồng di dân tị nạn đến Hoa Kỳ vì chạy trốn áp bức, sao có thể ngồi yên. Hôm nay họ chế giễu hình ảnh một người mẹ da nâu bị còng tay bứt khỏi đàn con, ngày mai họ có thể chế giễu chính ký ức vượt biển của chúng ta. Và khi tiếng cười ấy vang rền, thì mọi phản đối sẽ bị lấn át, bị nhấn chìm trong làn sóng hả hê của đám đông.

Tị nạn không bao giờ chỉ là chuyện của quá khứ. Nó là lời cảnh báo sống động: bất cứ khi nào quyền lực biến sự tàn nhẫn thành trò chơi, thì nhân phẩm bị chà đạp. Và khi nỗi đau con người bị hạ thấp thành một trò hề tập thể, thì quốc gia ấy đã bước vào quỹ đạo suy tàn — không phải vì di dân, mà vì tự đánh mất linh hồn mình.
 
Trong Letter from Birmingham Jail (1963), Martin Luther King Jr. viết: ‘Thế hệ này sẽ phải sám hối, không chỉ vì lời nói cay độc và hành động của kẻ ác, mà còn vì sự im lặng kinh khủng của những người lương thiện.’ Chúng ta, những người từng được nước Mỹ cưu mang trong cơn khốn cùng, có bổn phận phải lên tiếng để bảo vệ những người đang bị đẩy vào cuộc vui tàn nhẫn ấy.
 
Im lặng không chỉ là bội bạc với quá khứ, mà còn là đồng lõa với một nền chính trị muốn biến sự độc ác thành văn hóa.
 
Nina HB Lê

Chú thích & tham khảo:
* Meme:  ảnh chế lan truyền trên mạng. Từ gốc ‘meme’ xuất phát từ nhà sinh học Richard Dawkins (1976) trong sách The Selfish Gene, dùng để chỉ “đơn vị văn hóa được truyền bá như gen.” Về sau, trên internet, nó biến nghĩa thành: hình chế, câu chế, thứ được người dùng lặp lại, nhại lại, chia sẻ cho nhau.
  1. Jude Joffe-Block, Shannon Bond, What’s behind the Trump administration’s immigration memes?, NPR, 18/8/2025.
  2. The Trump Administration Is Using Memes to Turn Mass Deportation Into One Big Joke, Wired, 2025.
  3. Inside the White House’s new media strategy to promote Trump as “KING”, Washington Post, 2025.
  4. How the White House hired Republican political firms to launch an anti-migrant ad campaign, AP News, 2025.
  5. The US Has Spent Over $500,000 on YouTube Ads to Discourage Irregular Migration, Wired, 2025.
  6. US launches “self-deport” app CBP Home, The Guardian, 2025. 

In Trang
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
1234567Trang sauTrang cuối

Franklin D. Roosevelt (1882-1945), Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 32 và là vị tổng thống Mỹ duy nhất phục vụ hơn 2 nhiệm kỳ, đã từng nói rằng, “Tự do của nền dân chủ không an toàn nếu người dân dung túng sự gia tăng của quyền lực cá nhân tới mức trở thành mạnh hơn chính nhà nước dân chủ đó. Điều đó trong bản chất là chủ nghĩa phát xít: quyền sở hữu của chính phủ thuộc về một cá nhân, một nhóm người, hay bất cứ thế lực cá nhân nào đang kiểm soát.” Lời cảnh giác đó của TT Roosevelt quả thật đã trở thành lời tiên tri đang ứng nghiệm trong thời đại hiện nay của nước Mỹ. Tổng Thống Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu và gần 8 tháng của nhiệm kỳ hai đã thể hiện rõ ý chí và hành động của một nhà lãnh đạo muốn thâu tóm mọi quyền lực trong tay mình bất chấp những việc làm này có phá vỡ nền tảng tự do và dân chủ mà nước Mỹ đã nỗ lực không ngừng để tạo dựng và giữ gìn trong suốt hai trăm năm mươi năm qua hay không!

Từ lâu trong chính trị Mỹ vẫn tồn tại một quy tắc bất thành văn, khi thì nói lên to rõ “chúng ta tốt đẹp hơn như thế này,” hoặc có khi chỉ thì thầm, nhẹ nhàng, rằng đảng Dân Chủ không nên sa vào bùn lầy. Nhiều thập niên qua, “quy tắc” này đã định hình cả vận động tranh cử lẫn cách cầm quyền lãnh đạo. Tổng thống Barack Obama, bằng sự điềm tĩnh, được xem là bậc thầy về nghệ thuật này, ngay cả khi Donald Trump mở màn thuyết âm mưu “giấy khai sinh giả.” Tổng thống Joe Biden cũng vậy. Ông lèo lái đất nước sau đại dịch bằng chiến lược đặt niềm tin vào sự văn minh, đoàn kết, tin rằng lời kêu gọi phẩm giá có thể giữ thăng bằng cho con thuyền trong cơn chao đảo vì sóng dữ.

Trước khi quay lại cùng cuộc họp song phương giữa Trump và Putin tại Alaska, hãy quay lại những cuộc họp giữa Donald Trump và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un trong nhiệm kỳ đầu của Donald Trump. Lần đầu tiên, một đương kim tổng thống Hoa Kỳ đã hạ mình sang Châu Á đến ba lần, lần đầu tại Singapore, rồi Việt Nam và cuối cùng ngay tại khu phi quân sự giữa Nam-Bắc Hàn, để gặp và nâng cao vị thế một tay "Chí Phèo" cộng sản mặt sữa nhưng khét tiếng độc ác lên vị thế chính thức ngang hàng với Hoa Kỳ trên chính trường quốc tế.

Trong căn phòng trắng, lổm chổm những mảng phù điêu mạ vàng trên trần nhà và tường, một người đàn ông mảnh khảnh, nhanh nhẹn bước ra giới thiệu trước ống kính báo chí món quà đặc biệt ông cố ý mang theo tặng Tổng thống Donald Trump. Đó là lần hiếm hoi CEO của hãng Apple, Tim Cook, xuất hiện trong trang phục sơ mi cà vạt vest đen. Ngay cả trong những lần ra mắt sản phẩm iPhone mới hàng năm, vốn được xem là sự kiện quan trọng bật nhất của Apple, người ta cũng không thấy Cook phải bó mình trong bộ lễ phục trịnh trọng như vậy. Tim Cook đã mang đến cho các tín đồ của trái táo một sự bất ngờ, giống như 15 năm trước, ông xuất hiện trên tạp chí Out ở vị trí đầu bảng xếp hạng Power 50, một danh sách xếp hạng những cá nhân đồng tính nam và đồng tính nữ có ảnh hưởng nhất vào thời điểm đó.

Trong những tháng qua, thảm họa đói của người Palestine ở dải Gaza đã làm thế giới rúng động. Tin tức về trẻ em Palestine bị bắn chết trong khi cố len lỏi tới rào sắt để nhận thức ăn viện trợ được truyền đi; nhiều người đặt câu hỏi về lương tri của những kẻ tổ chức “công tác nhân đạo” này (công ty Gaza Humanitarian Foundation do chính phủ Trump hậu thuẫn). UN ước tính có khoảng 1,400 người Palestine đã chết khi tìm cách nhận thực phẩm cứu trợ. Vào tháng 12 năm 2023, Nam Phi đã đệ đơn kiện Israel lên Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) cáo buộc quốc gia này phạm tội diệt chủng ở Gaza. Một số quốc gia khác tham gia hoặc bày tỏ sự ủng hộ đối với vụ kiện, bao gồm: Nicaragua, Bỉ, Colombia, Thổ Nhĩ Kỳ, Libya, Ai Cập, Maldives, Mexico, Ireland, Chile Palestine…

Trí nhớ của một cộng đồng không chỉ mất đi khi thời gian làm phai mờ, mà có khi có bàn tay cố tình tháo gỡ. Không cần nhiều bút mực, chỉ cần bỏ vài dòng, thay một chữ, hoặc xóa một đoạn – câu chuyện lập tức đổi nghĩa. Lịch sử hiện đại đã nhiều lần chứng kiến điều đó. Năm 1933, chính quyền Quốc xã Đức đốt sách giữa quảng trường, thay lại giáo trình, đặt viện bảo tàng và văn khố dưới quyền Bộ Tuyên Giám. Joseph Goebbels nói: “Chúng ta không muốn người dân sử dụng cái đầu. Chúng ta muốn họ hành xử theo cảm tính.” Tám thập niên sau, ở một góc khác của địa cầu, những bản thảo của Trương Vĩnh Ký – người khai sáng nền quốc ngữ Việt – bị loại khỏi thư viện vì bị gán là “tay sai thực dân”. Sau 1975, chính quyền cộng sản xét duyệt văn hóa trên toàn quốc: các tác phẩm học thuật bị cấm; bị đốt, tên tuổi các học giả và nhà văn miền Nam biến mất khỏi mọi tiến trình văn hóa. Tại Hoa Kỳ ngày nay, sự thật không bị đấu tố – nhưng bị biên tập lại.

Ông X. Nguyễn bị trục xuất vào sáng sớm của một ngày trong tháng Tư. Cuối ngày hôm đó, vào lúc 5 giờ chiều, cô K. Nguyễn bay về Sài Gòn. Cô đến phi trường Tân Sơn Nhứt sau chuyến bay trục xuất anh cô khoảng một ngày.“Khi đến Tân Sơn Nhứt, họ đưa anh tôi và mấy người bị trục xuất một lối đi đặc biệt để vào nơi làm thủ tục hải quan. Họ phỏng vấn, lăn tay, làm giấy tờ. Rồi họ đọc tên từng người, nếu có thân nhân, họ sẽ dắt ra cổng, bàn giao lại cho người nhà. Với ai không có thân nhân, nhưng có tên trong danh sách của Ba Lô Project (BLP) thì tình nguyện viên của nhóm sẽ nhận. BLP cho mỗi người một ba lô, trong đó có những vật dụng cá nhân cần thiết, một điện thoại có sim sẵn và $50”, cô K. kể.

Tôi có một người bạn viết lách văn nghệ. Chị cho rằng mình có chút tài nghệ, đủ để khi cần móc túi lấy ra xài. Chị không viết đều. Chỉ viết khi thích – đôi khi chị viết gửi vài tạp chí mạng, có khi chỉ viết để đó, không gửi ai. Chị sống trên căn gác nhỏ, gọi đó là "giang sơn sáng tác" của riêng mình. Mỗi ngày chị dậy lúc gần trưa, pha ly cà phê nguội, rồi mở máy tính. Có bài chị viết ngay sau ngụm cà-phê đầu tiên – vài chục phút là xong – gửi đi ngay rồi gập máy, đi ngủ tiếp. Có bài để ba năm hôm, không sửa gì cả, gửi đi như vậy. Tôi hỏi: “Sao không đọc lại?” Chị nhún vai: Lúc viết là thật nhất. Sửa nhiều, mất hồn. Tôi hỏi tiếp: Không sợ thiếu sót? Chị cười, lấy ngón tay chỉ lên bức thư pháp trên tường:“Tri túc giả phú” (Biết đủ là đủ).

Kể từ khi Donald Trump tái đắc cử Tổng thống, giới sáng lập và đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao tại Thung lũng Silicon – gồm các tỷ phú như Elon Musk, Jeff Bezos và Mark Zuckerberg – đã được xem là những nhân vật có ảnh hưởng quan trọng đối với chính quyền mới. Họ xuất hiện trong lễ nhậm chức của Trump và nhanh chóng đóng vai trò chính trong việc định hình các chính sách "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại". Với niềm tin mãnh liệt vào tiềm năng của công nghệ hiện đại, những nhà lãnh đạo này tin rằng họ có thể vận hành nó trong khuôn khổ một nền kinh tế thị trường tự do. Họ cổ súy cho sự phát triển không giới hạn của một hình thái tư bản tự do tuyệt đối và công nghệ có thể giải quyết hầu hết các vấn đề xã hội và quốc gia. Trong tầm nhìn của các cá nhân tiên phong công nghệ, họ muốn có vai trò lãnh đạo trong việc xóa bỏ các thủ tục hành chính phức tạp của nhà nước phúc lợi. Đó là hai điều kiện tiên quyết để tăng tốc cho các tiến bộ xã hội,

Ba giờ sáng của một ngày giữa Tháng Tư, cả hệ thống điện và điện thoại trong trại giam Adelanto Detention Center (California) đồng loạt bị ngắt. Bóng tối phủ trùm khắp các khu vực. Nhân viên trại giam đi từng khu vực, gõ cửa từng phòng, gọi tên “những người được chọn.” Mỗi phòng một, hoặc hai người bị gọi tên. “Thu xếp đồ đạc của các anh” – lệnh được truyền đi vắn tắt, không giải thích. Ông X. Nguyễn, cư dân của Santa Ana, đến Mỹ từ năm 1990, là một trong những người bị đánh thức được lệnh phải thu dọn đồ đạc.Cùng với những người khác - không ai biết ai vì tất cả đèn đã tắt, trong bóng tối họ bị áp tải ra khỏi trại giam trong tình trạng tay bị còng, chân bị xích. Chỉ đến khi bước vào chiếc xe bít bùng, họ mới nhận ra nhau qua cùng tiếng Mẹ đẻ, mới biết mình không đơn độc – mà cùng những người khác cùng ngôn ngữ, cùng cố hương, cùng một chuyến đi không có ngày trở lại. “Họ đưa anh tôi và những người trên xe đến tòa nhà INS (Immigration and Naturalization Service) ở Los Angeles.
1234567Trang sauTrang cuối
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.