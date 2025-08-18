Hôm nay,  

Zelensky vững thế trong bàn cờ: Hoa Kỳ gợi ý bảo đảm an ninh cho Ukraine

18/08/202513:35:00(Xem: 399)
Trump Zelensky
Tổng thống Donald Trump tiếp đón Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Bạch Ốc, thứ Hai 18/8. 



Ngày 18 tháng 8 tại Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump hôm nay tiếp đón Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine trong bầu không khí cởi mở khác thường. “Tôi không tin nổi,” ông Trump nói khi bắt tay ông Zelensky, người lần này mặc áo vest theo đúng yêu cầu từ Washington – chi tiết từng dẫn đến một cuộc đổ vỡ ầm ĩ trong Phòng Bầu Dục hồi tháng Hai. Cuộc gặp được xem là khởi đầu cho một hội nghị trọng yếu, với nhiều lãnh tụ Âu châu tham dự, theo tờ The Economist.

Cuộc tiếp xúc diễn ra sau thượng đỉnh Trump – Putin tại Alaska tuần trước. Ở đó, phía Mỹ đã từ bỏ yêu cầu đình chiến ngay lập tức, thay bằng một kế hoạch hòa bình rộng hơn. Theo những tiết lộ ban đầu, kế hoạch này có thể buộc Ukraine nhường một số vùng đất chưa bị chiếm để đổi lấy cam kết từ Nga ngưng chiến.

Trong cuộc trò chuyện trước ống kính, cả Trump lẫn Zelensky đều tránh đi sâu vào chi tiết. Không khí giữa hai người, trái lại, khá thân thiện.  Zelensky chuyển cho Trump lá thư của phu nhân Olena Zelenska gửi đến Đệ nhất Phu nhân Melania Trump, sau khi bà Melania tuần trước đã viết thư cho Putin về số phận trẻ em trong chiến tranh. Ông Zelensky mặc trang phục vest đen thay cho quân phục, trong khi Phó Tổng thống JD Vance, từng gay gắt chỉ trích, nay im lặng. Zelensky còn đùa với ký giả Mỹ từng châm ngòi vụ tranh cãi y phục, và trêu rằng Tổng thống Mỹ có thể thích “tạm hoãn bầu cử quốc gia”. Khung cảnh này đối lập hẳn với buổi gặp lần trước, khi ông bị mời rời khỏi Bạch Ốc.

Trước báo giới,  Trump cho biết đã trao đổi gián tiếp với ông Putin và sẽ gọi điện ngay sau cuộc gặp để dàn xếp một thượng đỉnh ba bên. Ông cũng giải thích lý do bỏ điều kiện ngưng bắn: nó có thể “bất lợi cho một bên” và “không muốn chỉ có hai năm hòa bình rồi quay lại vũng lầy”. Trump nói thêm rằng các lãnh tụ Âu châu sẽ cần bàn về “khả năng trao đổi lãnh thổ”, nhưng ngừng ở mức để ngỏ, tránh gợi ý Mỹ áp đặt. 
Tín hiệu đáng chú ý nhất từ hội nghị là việc Trump tỏ ra cởi mở với phương án bảo đảm an ninh cho Ukraine. Đặc sứ Steve Witkoff, có mặt trong phòng họp, nói rằng Washington sẵn sàng tính tới cơ chế “tựa như Điều 5” trong hiệp ước NATO, và rằng Nga đã chấp thuận trên nguyên tắc. Trump khẳng định Ukraine sẽ nhận được “rất nhiều sự giúp đỡ”, với Âu châu làm “tuyến phòng thủ đầu tiên”, còn Mỹ “sẽ cùng tham gia”.


Trong lần gặp này, Zelensky đã nhiều lần cảm ơn Trump cũng như nhiều lời khen ngợi Trump và tránh mọi biểu hiện bất đồng. Tuy nhiên, trở ngại vẫn còn đó: viễn cảnh Ukraine chủ động từ bỏ phần Donbas kiên cố ở phía đông nam là điều khó được dân chúng chấp nhận. Không chỉ gây bất lợi quân sự, nó còn đe dọa sự ổn định chính trị trong nước. Một viên chức cao cấp Ukraine cho biết họ thiên về phương án “đóng băng tại lằn ranh xung đột” hơn là nhượng đất. Niềm tin là có thể đạt một thỏa thuận ngắn hạn, nhưng tính lâu dài thì vẫn bị nghi ngờ.

Kết thúc hội nghị tại Bạch Ốc, Trump và  Zelensky cùng bước ra, tươi cười trước ống kính, không để lộ bất đồng. Sau đó, họ được các lãnh tụ Âu châu tham gia: Mark Rutte, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friedrich Merz, Keir Starmer, Alexander Stubb và Ursula von der Leyen. Hình ảnh một hàng dài lãnh tụ đứng cạnh Zelensky bên Tổng thống Mỹ vừa là hậu thuẫn ngoại giao, vừa là cách định hình suy tính của ông Trump. Các thương thảo chi tiết về bảo đảm an ninh cho Ukraine được cho sẽ kéo dài nhiều giờ. Nhưng khả năng xuất hiện một hội nghị ba bên Trump – Putin – Zelensky, với nhân vật mà ông Putin từng muốn lật đổ và thủ tiêu, đang trở nên gần kề.

Áp lực gia tăng trong cuộc họp mặt mở rộng (Cập nhật lúc 2:08)

Capture

Trong cùng ngày, bản tin trực tiếp từ Washington ghi nhận sự hiện diện đông đảo của lãnh tụ Âu châu, cùng đứng cạnh tổng thống Zelensky để thể hiện tình đoàn kết. Tại Bạch Ốc, tuy Trump và Zelensky xuất hiện thân thiện trước ống kính, trò chuyện tích cực về khả năng Hoa Kỳ đóng vai trò trong bảo đảm an ninh cho Ukraine và về triển vọng một hội nghị ba bên với ông Putin, các chi tiết tiến triển hòa bình vẫn mờ nhạt.

Ông Zelensky, sau hơn ba năm rưỡi chiến tranh, đang đứng trước lựa chọn khó khăn: hoặc nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy những cam kết mơ hồ về an ninh, hoặc giữ lập trường và có nguy cơ làm ông Trump nổi giận trở lại. Trong phần họp mở với báo chí, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh mong muốn ngưng bắn, dù ông Trump đã bỏ điều kiện này sau cuộc gặp với ông Putin ở Alaska.

Ông Trump, vốn hoài nghi các liên minh đa phương nhưng mong tìm danh hiệu Nobel Hòa Bình, chưa nêu cụ thể bảo đảm an ninh sẽ ra sao. Ông chỉ nói Hoa Kỳ sẽ “giúp đỡ rất nhiều” và không loại trừ khả năng có sự tham gia của binh sĩ Mỹ. Ông cho biết đã liên lạc gián tiếp với ông Putin trong ngày và kỳ vọng sớm thu xếp được hội nghị ba bên, khẳng định có “cơ hội hợp lý để chấm dứt chiến tranh”.

Tuy nhiên, áp lực chính trị đối với ông Zelensky ngày càng lớn. Ông liên tục bác bỏ ý tưởng nhượng đất, trong khi Nga tuyên bố kiên quyết phản đối mọi kịch bản có lực lượng NATO hiện diện tại Ukraine như một phần của bảo đảm an ninh. Tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ họ “cực lực bác bỏ” và chỉ trích Anh quốc vì thúc đẩy ý tưởng này.

Các lãnh tụ Âu châu, từ Anh, Pháp, Đức, Ý đến Phần Lan, đồng loạt xuất hiện tại Washington nhằm gửi đi tín hiệu răn đe. Họ cảnh báo rằng nếu ông Putin không bị chặn đứng ở Ukraine, nguy cơ ông tìm cách chiếm thêm lãnh thổ Âu châu bằng vũ lực là điều có thể xảy ra.

Ngồi cạnh ông Zelensky tại Phòng Bầu Dục giữa các nguyên thủ quốc gia Âu Châu, ông Trump tiếp tục đưa ra những tuyên bố mơ hồ: “Chúng tôi sẽ dành cho họ sự bảo vệ rất tốt và một nền an ninh rất tốt.” Ông Zelensky đáp lại ngắn gọn khi được hỏi muốn loại bảo đảm nào: “Mọi thứ.”

Trump Nói Putin Và Zelensky Sẽ Gặp Nhau Để Bàn Chấm Dứt Chiến Tranh (cập nhật lúc 4:37)

Theo Franco Ordoñez và Deepa Shivaram viết trên đài NPR ngày 18 tháng 8 năm 2025, Tổng thống Donald Trump loan báo đang thu xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuyên bố này được đưa ra sau một ngày thương thảo căng thẳng tại Bạch Ốc với sự hiện diện của Zelensky cùng phái đoàn lãnh đạo Âu châu.

Trump cho hay đã nói chuyện với Putin và “bắt đầu sắp xếp cho một cuộc gặp, tại địa điểm sẽ được quyết định sau.” Ông nói thêm rằng Ông sẽ gặp cả hai nhà lãnh đạo sau đó, nhưng chưa cho biết thời điểm cụ thể.

TEL AVIV – Hôm Chủ nhật 17 thang 8 vừa qua, Israel đã chứng kiến một cuộc biểu tình được cho là đông đảo nhất trong vòng hơn một năm qua, khi hàng trăm nghìn người dân từ khắp nơi đã đổ về các đường phố, hưởng ứng lời kêu gọi của gia đình các con tin còn bị Hamas giam giữ tại Gaza, cùng với những gia đình mất người thân trong vụ tấn công ngày 7 tháng 10 và trong 22 tháng chiến tranh kể từ đó, để kêu gọi chấm dứt chiến tranh và giải thoát con tin. Từ những giờ đầu buổi sáng, đám đông khổng lồ đã tập trung tại quảng trường tưởng niệm ở trung tâm Tel Aviv, nơi đã trở thành biểu tượng đau thương và nhắc nhớ về thảm kịch còn chưa khép lại.

(LONDON/KYIV/WASHINGTON, ngày 17 tháng 8, Reuters) – Các nhà lãnh đạo Âu Châu sẽ có mặt tại Washington để cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy gặp Donald Trump. Họ muốn tiếp thêm sức mạnh cho Zelenskiy khi Trump liên tục gây sức ép buộc Ukraine phải chấp nhận thỏa ước hòa bình với Nga để chấm dứt cuộc chiến dai dẳng nhất Âu Châu trong gần một thế kỷ.

(MONTREAL, ngày 17 tháng 8, Reuters) – Hôm Chủ Nhật, cuộc đình công của tiếp viên hàng không hãng Air Canada vẫn căng thẳng khi họ kiên quyết không trở lại làm việc, bất chấp lệnh từ hội đồng lao động. Hãng Air Canada buộc phải hoãn kế hoạch bay trở lại, còn hành khách thì mắc kẹt, không biết khi nào mới được bay.

Khoảnh khắc nạn đói thực sự xảy ra là khi thay vì một gia đình có thể cùng nhau chia sẻ miếng cơm manh áo, họ lại tranh giành nhau với nhau. Khi điều này xảy ra, đó chính là ranh giới giữa con người và thú vật...

WASHINGTON -- Sau thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Alaska, Tổng Thống Trump tiết lộ một số điểm Putin và Trump đã đồng ý, trong đó nổi bật là hai ý kiến: Trump nói rằng Putin đồng ý rằng bầu cử Mỹ không nến cho bầu qua thư; và Trump đồng ý với Putin rằng giải pháp hòa bình tốt nhất là Ukraine nên nhượng đất cho Nga.

Lời Dịch Giả: Để giúp giới trẻ Việt Nam có thể dễ dàng học căn bản Phật pháp, các truyện Bản sanh nơi đây sẽ được rút ngắn và viết lại cho đơn giản trong song ngữ Việt -Anh. Dịch giả hy vọng các truyện Bản sanh song ngữ sẽ giúp cho quý tăng ni, giáo viên, và Phật Tử có thêm một phương tiện mới để hoằng pháp. Nguồn sẽ dựa theo bản tiếng Anh của 547 truyện Jataka trên mạng SuttaCentral

Hòa Thượng Thích Viên Lý, trụ trì chùa Điều Ngự, hỏi tôi: - Ông Vi Anh mất rồi, cô biết không? Tôi sửng sốt, im lặng. Mới ngày nào ông Vi Anh và ông Lưu Vĩnh Lữ đến thăm tôi đây mà. Anh em cười nói, vui như pháo nổ, vui như ngày hội, ngày Tết. Năm ngoái, ngày 27/10/2024, chúng tôi còn gặp ông đi cùng con trai, Trung Tá Triết Bùi tham dự Đại Hội Quân Nhân người Mỹ gốc Việt năm 2024

- Trump Mời Zelenskyy Đến Washington Thứ Hai 18/8 - Bộ Tư Pháp Đồng Ý Giữ Cảnh Sát Trưởng D.C., Kèm Điều Kiện - Thống Đốc Abbott Kêu Gọi Tổ Chức Phiên Họp Đặc Biệt Thứ Nhì - Netanyahu Biến Ý Tưởng Của Trump Thành Hiện Thực - FDA Cho Phép Dùng Vaccine Cúm FluMist Của AstraZeneca Tại Nhà - Trump Cam Kết “Giải Cứu” Nhà Hoạt Động Hong Kong Jimmy Lai - Texas: Cư Dân Gốc Việt Bị Kỳ Thị Sau Khi Bình Luận Về Tuyên Bố Của Trump - Lạm Dụng Chức Vụ Trong Quan Hệ Cá Nhân, Thị Trưởng New Orleans Bị Truy Tố - Cảnh Báo Bão Đại Tây Dương Erin Cuối Tuần Này

Giáo sư Trần Ngọc Ninh đã ra đi thanh thản ở tuổi 103 vào ngày 16 tháng 7 năm 2025 tại Bệnh viện Hoag, thành phố Newport Beach, miền Nam California. Tin tức về sự qua đời của giáo sư chỉ được gia đình thông báo hai tuần sau đó, theo đúng nguyện vọng của thầy về một tang lễ Phật giáo vô cùng đơn giản, được tổ chức riêng tư trong phạm vi gia đình. Không có cáo phó, không có điếu văn, và gia đình đã thực hiện đúng những gì thầy mong muốn. Thầy được an táng tại nghĩa trang Loma Vista Memorial Park, thành phố Fullerton, cách Little Saigon khoảng 20 km

- Nga Tấn Công Ukraine Rạng Sáng Ngày Trump Gặp Putin - D.C. Kiện Trump Vượt Quá Thẩm Quyền Ở Thủ Đô - Trump Bất Ngờ Gọi Bộ Trưởng Tài Chính Na Uy Đòi Nobel Hòa Bình - Lồng Bát Giác Đô Vật Sẽ Dựng Lên Trong Tòa Bạch Ốc - Chạy Trốn ICE, Một Người Thiệt Mạng - JD Vance Lại Bị Xua Đuổi Ở Anh - Tòa Chặn Chính Quyền Giao Thông Tin Người Nhận Medicaid Cho DHS - Thỏa Thuận Thương Mại Của Trump Gây Nguy Hiểm Cho An Ninh Quốc Gia - Tom Cruise Từ Chối Nhận Giải Thành Tựu Trọn Đời Từ Trump

Nhật Bản không đương nhiên là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, mà đó là kết quả của bài học từ Thế chiến Thứ Hai. Là một quốc gia từng xâm lược tàn bạo tại nhiều nước Đông Á và Đông Nam Á, Nhật Bản đã phải nếm trải mùi bại trận chua cay, khi vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, Mỹ thả quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố Hiroshima, và ba ngày sau, vào ngày 9 tháng 8, quả bom thứ hai được thả xuống Nagasaki. Ước tính số thiệt mạng tại hai thành phố này lên tới khoảng 350.000 người. Từ đó, cả thế giới và người Nhật đã kinh hoàng khi nhận thức được rằng sức hủy diệt của vũ khí hạt nhân là vô cùng khủng khiếp.

Chính quyền Trump đang tước bỏ quyền được bảo vệ của một số đương đơn xin tị nạn, kể cả những trường hợp đã nộp đơn từ năm 2019. Theo NPR, hàng chục di dân trên khắp Hoa Kỳ đã nhận thư từ Sở Di Trú và Công Dân (USCIS), thuộc Bộ Nội An, thông báo hồ sơ xin tị nạn của họ đã bị bác bỏ. Thư giải thích rằng các đương đơn này (phần lớn vào Mỹ từ năm 2019 đến 2022) chưa từng trải qua buổi phỏng vấn credible fear (có lo sợ hợp lý) bắt buộc tại biên giới. Đây là cuộc phỏng vấn do viên chức tị nạn tiến hành ngay khi đương sự vừa đến Mỹ hoặc đang bị tạm giữ, để họ có thể kể rõ nỗi sợ bị đàn áp hoặc hành hạ nếu bị buộc trở về quê nhà.

CBP (Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ) đã xác nhận rằng các Thường trú nhân có khả năng sẽ bị kiểm tra kỹ hơn và bị chất vấn nhiều hơn sau khi đi nước ngoài dài ngày. Tại phi trường nhập cảnh, những người có Thẻ Xanh đã sống ngoài Hoa Kỳ một thời gian dài có thể bị đưa vào khu vực kiểm tra thứ cấp để giải thích lịch sử du lịch của họ và mối liên hệ ràng buộc liên tục với Hoa Kỳ.

Nếu muốn tạo ra một trận bão hoàn hảo tại Covered California (hợp tác giữa California Health Benefit Exchange và Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe California) và các thị trường bảo hiểm khác của ĐạoLuật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Cả Phải Chăng (ACA), thì tất cả những gì cần phải làm là kéo dài thời gian ghi danh, tăng gánh nặng túi tiền của người tiêu dùng và chấm dứt hỗ trợ tài chính cho người ghi danh trẻ tuổi và khỏe mạnh nhất. Thế là người dân mất bảo hiểm, chi phí tăng cao, và một nhóm người ghi danh ít hơn, nhiều bệnh tật hơn, đồng nghĩa với phí bảo hiểm cao hơn.
