Bản Tin Cà-Phê Sáng Thứ Sáu 15/8/2025

15/08/202508:45:00(Xem: 497)

blankNga đã tấn công Ukraine bằng hai hỏa tiễn đạn đạo và 97 máy bay không người lái vào sáng sớm thứ Sáu 15/8, trước khi Trump gặp Putin ở Alaska (Hình: Việt Báo)
- Nga Tấn Công Ukraine Rạng Sáng Ngày Trump Gặp Putin
- D.C. Kiện Trump Vượt Quá Thẩm Quyền Ở Thủ Đô
- Trump Bất Ngờ Gọi Bộ Trưởng Tài Chính Na Uy Đòi Nobel Hòa Bình
- Lồng Bát Giác Đô Vật Sẽ Dựng Lên Trong Tòa Bạch Ốc
- Chạy Trốn ICE, Một Người Thiệt Mạng
- JD Vance Lại Bị Xua Đuổi Ở Anh
- Tòa Chặn Chính Quyền Giao Thông Tin Người Nhận Medicaid Cho DHS
- Thỏa Thuận Thương Mại Của Trump Gây Nguy Hiểm Cho An Ninh Quốc Gia
- Tom Cruise Từ Chối Nhận Giải Thành Tựu Trọn Đời Từ Trump

---- Nga Tấn Công Ukraine Rạng Sáng Ngày Trump Gặp Putin

Lực lượng Không quân Ukraine cho biết Nga đã tấn công Ukraine bằng hai hỏa tiễn đạn đạo và 97 máy bay không người lái vào sáng sớm thứ Sáu 15/8, theo ABC News.

Tổng thống Donald Trump nói với Rachel Scott của ABC News rằng ông sẽ nói chuyện với Vladimir Putin về các cuộc không kích đêm qua của Nga trong cuộc gặp thượng đỉnh ngày thứ Sáu. Trump nói ông tin rằng các cuộc không kích đã gây tổn hại cho tổng thống Nga trước cuộc hội đàm của họ.

“Tôi nghĩ họ đang cố gắng đàm phán. Putin đang cố gắng tạo ra một sân chơi. Tôi muốn nói trong suy nghĩ của ông ta, điều đó giúp ông ấy đạt được một thỏa thuận tốt hơn. Thực ra, nó gây tổn hại cho ông ấy. Có lẽ đó là một phần của thế giới, có lẽ chỉ là bản chất, gen di truyền của ông ấy, nhưng ông ấy nghĩ rằng điều đó tạo nên ông ấy, cho ông ấy sức mạnh trong đàm phán. Tôi nghĩ điều đó gây tổn hại cho ông ấy, nhưng tôi sẽ nói chuyện với ông ấy về điều đó sau,” Trump phát biểu khi đang trên chuyên cơ Không Lực Một.

Theo AP, cuộc gặp song phương này mang đến cho Trump cơ hội chứng minh với thế giới rằng ông vừa là một bậc thầy đàm phán vừa là một nhà kiến tạo hòa bình toàn cầu. Trump và những đồng minh của Trump đã xem Trump là một nhà đàm phán thượng thặng, người có thể tìm ra cách chấm dứt cuộc tàn sát, điều mà ông từng tự hào rằng mình có thể làm được một cách nhanh chóng.

Ngược lại đối với Putin, một hội nghị thượng đỉnh với Trump mang đến cơ hội được mong đợi từ lâu để cố gắng đàm phán một thỏa thuận củng cố lợi ích cho Nga, ngăn chặn nỗ lực gia nhập liên minh quân sự NATO của Kyiv và cuối cùng là kéo Ukraine trở lại theo quỹ đạo của Moscow. Đó là tất cả những gì Putin muốn.

Truyền thông và các chuyên gia đã không tin sẽ có một thỏa thuận hòa bình sau cuộc gặp, đặc biệt là khi Nga và Ukraine chưa có bất kỳ thống nhất nào về các yêu cầu hòa bình. Putin từ lâu đã phản đối lệnh ngừng bắn tạm thời nào, yêu cầu đi cùng việc ngừng cung cấp vũ khí cho phương Tây và đóng băng các nỗ lực huy động quân sự của Ukraine, vốn là những điều kiện mà Kiev và các đồng minh phương Tây đã bác bỏ.

Một nhận định từ cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine, bà Bridget Brink, người đã sống dưới bầu trời đầy hỏa tiễn và máy bay không người lái của Putin trong ba năm: “Chính quyền Trump không có bất kỳ chiến lược nào cho cuộc gặp với Putin và giới chức Nga. Cách hành xử bộc phát, không cân nhắc sẽ không giúp Mỹ đạt được lợi ích gì. Chúng ta đã trao cho Putin một chiến thắng bằng cách gặp Tổng thống Hoa Kỳ trên đất Mỹ mà không đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào. Putin đã phát động cuộc chiến này, cuộc chiến đã giết chết hơn 10.000 thường dân, trong đó có 700 trẻ em, và gây ra sự tàn phá và tội ác khủng khiếp.”
 

---- D.C. Kiện Trump Vượt Quá Thẩm Quyền Ở Thủ Đô

Washington D.C. hôm thứ Sáu 15/8 đã đệ đơn kiện cáo buộc Tổng thống Donald Trump tiếp quản Sở Cảnh Sát Thủ Đô, vượt quá xa quyền hạn pháp lý của một tổng thống. Đơn kiện gửi ra vài giờ sau khi chính quyền của Trump tăng cường trấn áp hoạt động cảnh sát bằng cách bổ nhiệm một quan chức liên bang làm người đứng đầu khẩn cấp mới của sở, với tất cả quyền hạn của một cảnh sát trưởng.

Hôm tối thứ Năm 14/8, Bộ trưởng Tư pháp của Trump, Pam Bondi, cho biết giám đốc Cơ quan Phòng chống Ma túy Terry Cole sẽ đảm nhận “quyền hạn và nhiệm vụ của Cảnh sát trưởng Columbia District.” Theo đó, Sở Cảnh sát Thủ đô “phải được Ủy viên Cole chấp thuận” trước khi ban hành bất kỳ lệnh nào. Hiện chưa rõ đề nghị này sẽ ảnh hưởng thế nào đến cảnh sát trưởng hiện tại của thành phố, là bà Pamela Smith, người đang làm việc cho thị trưởng Washington D.C., bà Muriel Bowser.

Tổng Chưởng lý Columbia District, Brian Schwalb, cho biết Trump đang vượt quá quyền hạn của mình. Ông Schwalb đã yêu cầu chánh án phán quyết rằng quyền kiểm soát sở cảnh sát vẫn nằm trong tay quận và yêu cầu một lệnh cấm khẩn cấp.

“Những hành động bất hợp pháp của chính quyền là một sự xúc phạm đến phẩm giá và quyền tự chủ của 700.000 người Mỹ sinh sống tại D.C.. Đây là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với Quy chế Tự quản mà thành phố này từng phải đối mặt, và chúng tôi đang đấu tranh để ngăn chặn điều đó,” Schwalb nói. Ông nhấn mạnh chỉ thị của Pam Bondi đưa ra là không đúng luật, lực lượng cảnh sát của thành phố không thể tuân theo.

Tổng chưởng lý Schwalb đã viết trong một bản ghi nhớ cho cảnh sát trưởng Pamela Smith rằng “các thành viên của MPD phải tiếp tục tuân theo mệnh lệnh của bà chứ không phải mệnh lệnh của bất kỳ quan chức nào không được thị trưởng bổ nhiệm.” Theo AP đây là cuộc đụng độ pháp lý giữa một thành phố Dân Chủ và chính quyền Cộng Hòa.

Thị trưởng Muriel Bowser đã phản đối quyết định của Bộ trưởng Tư pháp, bà viết trên mạng xã hội, “không có luật nào chuyển giao quyền hạn nhân sự của quận hạt cho một quan chức liên bang.”

Người phát ngôn của Bộ Tư Pháp và Tòa Bạch Ốc chưa đưa ra bình luận về đơn kiện của D.C.  Từ thứ Ba 12/8, Vệ Binh Quốc Gia đã xuất hiện ở Washington, DC, sau lệnh của Donald Trump với lý do giải quyết tình trạng mà ông ta khăng khăng cho là tội ác “vượt ra khỏi tầm kiểm soát” ở thủ đô nước Mỹ.

 

---- Trump Bất Ngờ Gọi Bộ Trưởng Tài Chính Na Uy Đòi Nobel Hòa Bình

Tổng thống Donald Trump đã gọi một cuộc điện thoại bất ngờ, không báo trước cho Bộ trưởng Tài chính Na Uy để hỏi về việc đề cử Trump giải Nobel Hòa bình. Báo chí Na Uy đưa tin hôm thứ Năm, The Guardian đã dẫn lại câu chuyện này.

Tờ báo Dagens Næringsliv của Na Uy, trích dẫn các nguồn tin giấu tên, đưa tin: “Bất thình lình, khi Bộ trưởng Tài chính Jens Stoltenberg đang đi bộ trên phố ở Oslo, Donald Trump đã gọi điện... Ông ấy muốn giải Nobel, và muốn thảo luận về thuế quan.”

Tờ báo này cho biết thêm rằng đây không phải là lần đầu tiên Trump đặt vấn đề với Stoltenberg về việc đề cử cho chính mình giải Nobel Hòa Bình.

Trong một tuyên bố với Reuters, Stoltenberg, cựu Tổng thư ký NATO, cho biết cuộc gọi tập trung vào thuế quan và hợp tác kinh tế trước cuộc gọi của Trump với Jonas Støre, Thủ tướng Na Uy. Vì lịch sự ngoại giao, ông không từ chối nói chi tiết. “Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết nội dung cuộc trò chuyện,” Stoltenberg nói, đồng thời cho biết thêm rằng một số quan chức Tòa Bạch Ốc, bao gồm Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer, cũng tham gia trong cuộc điện thoại của Trump.

Hàng năm, Ủy ban Nobel Na Uy gồm năm thành viên xem xét hàng trăm ứng cử viên trước khi chọn ra người đoạt giải. Danh sách người đoạt giải sẽ được công bố vào tháng Mười.

Từ khi bước vào nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, Donald Trump và các phụ tá, nhân sự của ông nỗ lực thúc đẩy chiến dịch đòi giải thưởng Nobel Hòa Bình cho Trump. NBC News nhắc lại vào cuối nhiệm kỳ thứ nhất, cố vấn an ninh quốc gia của Trump đã đến gặp ông ta tại Phòng Bầu Dục và nói Trump nên giành giải Nobel Hòa bình vì những nỗ lực bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số quốc gia Ả Rập.

Một phụ tá khác cũng lên tiếng, nói rằng vị tổng thống tiền nhiệm, Barack Obama, đã giành được giải thưởng này “vô ích.” Thái độ của tổng thống lúc đó là, “Sao cũng được,” cố vấn Robert O'Brien nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn với NBC. “Ông ấy không quan tâm đến việc được công nhận.”

Nhưng thái độ đó giờ đã đổi ngược lại. Tổng thống Trump và các nhân viên chung quanh ông, cả những dân biểu, thượng nghị sĩ, và vài lãnh đạo quốc gia khác cũng đồng thanh công khai lên tiếng đòi giải thưởng cho Trump. Mọi người viện dẫn một loạt các thỏa thuận hòa bình, đồng thời lập luận rằng việc bỏ qua tên của Donald Trump một lần nữa sẽ rất bất công cho ông.

Trong bài đăng gần đây nhất Truth Social vào tháng Sáu, Trump viết: “Tôi sẽ không nhận được giải Nobel Hòa bình dù tôi có làm gì đi nữa, kể cả Nga/Ukraine, và Israel/Iran, bất kể kết quả ra sao, nhưng người dân biết, và đó là tất cả những gì quan trọng đối với tôi!”
 

---- Thỏa Thuận Thương Mại Của Trump Gây Nguy Hiểm Cho An Ninh Quốc Gia

LA Times dẫn trường hợp gần đây nhất là các thỏa thuận giữa nhà sản xuất chip Nvidia và AMD để bảo đảm giấy phép xuất cảng sản phẩm của họ sang Trung Quốc. Tòa Bạch Ốc đã đặt ra mức giá 15% doanh thu từ các giao dịch này và các công ty sẵn sàng đồng ý.

Thỏa thuận này bất kể là ban đầu chính quyền Biden và chính Trump đã cấm xuất cảng chip Nvidia và AMD vì những lo ngại về an ninh quốc gia. Hiến pháp Hoa Kỳ cũng đã rõ ràng cấm việc đánh thuế hoặc thuế quan đối với hàng xuất cảng. Bất chấp tất cả những điều đó, Trump vẫn coi các thỏa thuận này là một chiến thắng cho Hoa Kỳ. Giải thích về quan điểm của mình khi Nvidia yêu cầu được miễn trừ lệnh cấm xuất cảng, Trump nói: "Tôi đã nói, 'Nếu tôi làm điều đó, tôi muốn các ông trả cho chúng tôi một khoản tiền nào đó, vì tôi đang cho các ông một sự miễn trừ.'"



Các chuyên gia thương mại và nhà đầu tư nhận thấy có điều gì đó tham nhũng trong các thỏa thuận này, theo LA Times. Trong số đó có Christopher Padilla, một quan chức kiểm soát xuất cảng dưới thời Tổng thống George W. Bush, người đã nói với tờ Washington Post: "Các biện pháp kiểm soát xuất cảng được áp dụng để bảo vệ an ninh quốc gia, chứ không phải để tăng thu cho chính phủ. Thỏa thuận này có vẻ giống như hối lộ hoặc tống tiền, hoặc cả hai.”

Theo LA Times, Nvidia đã vận động hành lang mạnh mẽ để dỡ bỏ lệnh cấm xuất cảng. Công ty đã đóng góp $1 triệu đô la cho ủy ban nhậm chức của Trump. Giám đốc điều hành của công ty, Jensen Huang, đã gặp trực tiếp Trump để thảo luận về lệnh cấm; các báo cáo truyền thông cho biết ban đầu Trump yêu cầu mức phí 20%, nhưng Huang đã thương lượng giảm xuống còn 15%.

Cũng như các thỏa thuận thương mại khác do Trump đàm phán, chi tiết của thỏa thuận này rất mơ hồ và các điều khoản vẫn chưa được hoàn thiện. Phát ngôn viên Karoline Leavitt của Bạch Ốc cho biết hôm thứ Ba rằng “tính hợp pháp của thỏa thuận này vẫn đang được Bộ Thương Mại giải quyết.”
 

---- Tòa Chặn Chính Quyền Nộp Thông Tin Người Nhận Medicaid Cho DHS

Một Chánh án liên bang ở San Francisco, California ra lệnh chặn chính quyền tổng thống Trump cung cấp cho giới chức di trú thông tin cá nhân người hưởng Medicaid, trong đó gồm địa chỉ nhà. Phán quyết này sẽ có hiệu lực tới khi HHS nêu ra lý do hợp lý để giao dữ liệu cho DHS. Medicaid là chương trình trợ cấp bảo hiểm y tế gần 100% cho người nghèo ở Mỹ, gồm hàng triệu đứa trẻ. Chương trình này do tiểu bang và chính quyền liên bang cùng tài trợ.

Hồi tháng Sáu, Bộ Y Tế (HHS) bắt đầu giao dữ liệu cá nhân của hàng triệu người hưởng Medicaid ở một số tiểu bang cho Bộ Nội An (DHS). Sau khi bản tin AP tiết lộ chính sách mới này, 20 tiểu bang nộp đơn kiện để ngăn chặn. Đến tháng Bảy vừa qua, Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid (CMS) thuộc HHS ký thỏa thuận với DHS cho phép cơ quan này xem dữ liệu cá nhân của tất cả 79 triệu người hưởng Medicaid, gồm số An Sinh Xã Hội và địa chỉ nhà.

Ông Vince Chhabria, chánh án liên bang ở San Francisco do cựu Tổng Thống Barack Obama bổ nhiệm, ra phán quyết tạm thời cấm HHS giao dữ liệu cá nhân người hưởng Medicaid ở 20 tiểu bang nộp đơn kiện, trong đó có California, Arizona, Washington và New York. Chánh án Chhabria ghi trong phán quyết: “Dùng dữ liệu CMS để thi hành luật di trú sẽ đe dọa sự gián đoạn nghiêm trọng hoạt động của Medicaid – chương trình mà Quốc Hội cho là hệ trọng trong việc bảo hiểm sức khỏe cho cư dân khó khăn nhất đất nước.”

Phát ngôn viên HHS từ chối trả lời họ sẽ có thực hiện phán quyết của chánh án liên bang hay không. HHS từng khẳng định thỏa thuận giữa họ với DHS là hợp pháp.
 

---- Lồng Bát Giác Đô Vật Sẽ Dựng Lên Trong Tòa Bạch Ốc

Những khung thép, lưới thép sẽ được dựng lên thành lồng bát giác, cùng với những ánh đèn rực rỡ, các dàn âm thanh nổi đa chiều, bao quanh là khán đài khổng lồ hơn 20,000 người xem cho sự kiện giải UFC sẽ được dựng lên ngay tại Tòa Bạch Ốc. Giám đốc điều hành UFC Dana White đã xác nhận sự kiện võ thuật đô vật lớn nhất thế giới sẽ diễn ra ngay tại bãi cỏ phía Nam của Tòa Bạch Ốc vào ngày 4/7/2026, nhân dịp kỷ niệm 250 năm Lễ Độc Lập của Mỹ.

Theo CBS News, sự kiện trên đã được chào đón từ những tháng trước khi Donald Trump nói với BBC: “Chúng ta sẽ tổ chức một trận đấu thuộc giải UFC ngay trên khuôn viên Tòa Bạch Ốc.” Đến nay thì sự kiện trên đã chính thức và xác định cả thời gian qua lời khẳng định của giám đốc điều hành quyền lực Dana White.

White nói: “Khi ông Trump gọi cho tôi và yêu cầu tôi thực hiện, ông ấy nói ‘tôi muốn con gái tôi, Ivanka, tham gia trực tiếp vào chuyện này.’ Tôi tin sự kiện giải UFC tại Tòa Bạch Ốc năm 2026 chắc chắn sẽ rất hấp dẫn và ý nghĩa.” White cho biết thêm công ty mẹ của CBS là Paramount vừa ký hợp đồng phát sóng trực tuyến trị giá $7.7 tỷ với UFC.

Ý tưởng đưa sàn đấu giải UFC vào Tòa Bạch Ốc xuất phát từ việc Trump đam mê môn thể thao này và thường xuyên tham dự các trận đấu giải UFC. Theo CBS, Trump và Dana White là hai người bạn thân. Trước đó khi đề cập đến giải UFC tổ chức ở Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Trump còn cho biết ý định tổ chức trận đấu quy mô với số lượng người xem từ 20,000 đến 25,000 người.
 

---- Tom Cruise Từ Chối Nhận Giải Thành Tựu Trọn Đời Từ Trump

Nam tài tử Tom Cruise từ chối nhận Giải thưởng Kennedy Center danh giá từ Tổng thống Donald Trump, theo The Washington Post loan tin.

Hôm thứ Tư, Trump đã công bố danh sách những người được vinh danh tại Kennedy Center, đồng thời tiết lộ rằng ông sẽ là người dẫn chương trình này vào tháng Mười Hai. Tin cho biết Trump muốn trao giải thưởng cho Tom Cruise cùng với KISS, Michael Crawford, George Strait, Sylvester Stallone và ca sĩ Gloria Gaynor. Tờ WaPo trích dẫn xác nhận từ một số nhân viên giấu tên của Trung tâm Kennedy Center rằng, đại diện của Tom Cruise phản hồi cho biết ngôi sao này không thể tham dự buổi lễ do lịch làm việc cuối năm đã kín.

Đại diện của Tom Cruise không trả lời yêu cầu bình luận của báo chí.

Theo các nguồn dấu tên, Tom Cruise lẽ ra là người được vinh danh nổi bật nhất trong danh sách của Trump, mà Trump cho biết quyết định của ông chiếm 98% bản đề cử. Ngôi sao của Nhiệm Vụ Bất Khả Thi nổi tiếng là ít nói về các chủ đề chính trị. Thay vào đó, anh chọn cách đặt tầm ảnh hưởng của mình vào việc ủng hộ quân đội, cựu chiến binh, và dĩ nhiên là cả Scientology.

Một số người được vinh danh trong những năm trước đã từ chối giải thưởng hoặc tránh phát sóng để phản đối tổng thống đương nhiệm lúc đó. Mel Brooks đã từ chối giải thưởng dưới thời George W. Bush vào năm 2009. Norman Lear đã từ chối tham dự tiệc Gala của Tòa Bạch Ốc đi kèm với giải thưởng năm 2017 để phản đối các chính sách của Trump, nhưng đã tham dự chương trình phát sóng Kennedy Honors không có Trump.

“Tôi không bao giờ có thể quay lưng với Kennedy Center,” Lear viết trên X vào thời điểm đó. “Nó đại diện cho Nghệ thuật và Nhân văn, những điều có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Tất nhiên, tôi sẽ nhận giải thưởng. Điều tôi không chấp nhận là buổi lễ tiếp tân @WhiteHouse với @realDonaldTrump.”

Theo WaPo, có thể tài tử Tom Cruise có một số dự án khiến ông không thể tham dự lễ trao giải. Một dự án mà nam diễn viên hạng A này bận rộn vào cuối năm nay là bộ phim rất được mong đợi, Top Gun 3. Paramount đã tuyên bố sẽ ưu tiên bộ phim này sau khi sáp nhập Skydance. Lễ trao giải Kennedy Center thường niên lần thứ 48 sẽ diễn ra vào ngày 7/12.
 

---- JD Vance Lại Bị Xua Đuổi Ở Anh

Phó Tổng thống JD Vance bị một quán rượu nổi tiếng ở Anh từ chối tiếp đón sau khi nhân viên đe dọa sẽ không đến làm việc nếu nhà hàng này nhận lời đặt chỗ cho ông ta.

Bản tin do tờ Denver Gazette đăng tải, cho biết một nhân viên tại The Bull ở Charlbury, Oxfordshire từ chối nói về vấn đề này khi được The Daily Beast liên hệ. Public House Group, tập đoàn nhà hàng điều hành quán rượu này cũng không trả lời yêu cầu bình luận của Daily News.

Một số cư dân của làng Oxfordshire đã tỏ ra khó chịu khi Vance chọn khu vực miền Nam Trung Bộ nước Anh của họ làm nơi nghỉ ngơi sau chuyến công du. Hãng truyền thông địa phương Oxford Clarion đã đăng ảnh các biểu ngữ trên bãi cỏ của người dân địa phương cho thấy họ phản đối phó tổng thống: “Chúng tôi không chào đón phát-xít”; “Vance cút về nhà đi.”

Người dân địa phương nói với BBC, chuyến thăm của JD Vance đã làm đảo lộn cuộc sống hàng ngày của họ. “Tôi không nghĩ người dân địa phương quá vui mừng về việc đường phố bị cản trở,” một cư dân trong khu vực nói.
 

---- Chạy Trốn ICE, Một Người Thiệt Mạng

Một người đàn ông đã thiệt mạng sau khi bị xe đụng vào trên xa lộ 210 tại thành phố Monrovia, khi đang chạy trốn khỏi một cuộc bố ráp của cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) tại cửa hàng Home Depot. Đài ABC7 của địa phương cho biết sự việc xảy ra khoảng 10 giờ sáng thứ Năm 14/8. Cái chết đau lòng của người di dân này làm cho cộng đồng địa phương càng lo ngại về mức độ gia tăng các hoạt động truy bắt người nhập cư.

Theo phát ngôn viên của thành phố Monrovia, người đàn ông đã bỏ chạy, băng qua đại lộ Evergreen và lao thẳng vào làn đường đông xe trên xa lộ 210 hướng Đông. Sau khi bị xe đụng vào, nạn nhân được đưa đến bệnh viện địa phương nhưng không qua khỏi.

Thành phố cho biết hiện không có thêm thông tin về cuộc bố ráp của ICE, và không nhận được bất kỳ liên lạc nào từ giới hữu trách liên bang liên quan đến hoạt động này. Vụ đụng xe đang được CHP điều tra như một tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Các tổ chức bảo vệ quyền người nhập cư trong tuần qua đã lên tiếng cần có sự minh bạch trong các hoạt động của ICE, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân trong khu vực. Một số nhóm vận động đang ghi danh tổ chức buổi tưởng niệm người đàn ông xấu số và kêu gọi cải tổ chính sách di trú, đặc biệt là cách thức tiến hành các cuộc bố ráp tại nơi công cộng. Các nhà hoạt động cho rằng cần có giải pháp nhân đạo hơn để giải quyết vấn đề nhập cảnh, thay vì tạo ra những tình huống nguy hiểm dẫn đến thương vong.



Giáo sư Trần Ngọc Ninh đã ra đi thanh thản ở tuổi 103 vào ngày 16 tháng 7 năm 2025 tại Bệnh viện Hoag, thành phố Newport Beach, miền Nam California. Tin tức về sự qua đời của giáo sư chỉ được gia đình thông báo hai tuần sau đó, theo đúng nguyện vọng của thầy về một tang lễ Phật giáo vô cùng đơn giản, được tổ chức riêng tư trong phạm vi gia đình. Không có cáo phó, không có điếu văn, và gia đình đã thực hiện đúng những gì thầy mong muốn. Thầy được an táng tại nghĩa trang Loma Vista Memorial Park, thành phố Fullerton, cách Little Saigon khoảng 20 km

Nhật Bản không đương nhiên là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, mà đó là kết quả của bài học từ Thế chiến Thứ Hai. Là một quốc gia từng xâm lược tàn bạo tại nhiều nước Đông Á và Đông Nam Á, Nhật Bản đã phải nếm trải mùi bại trận chua cay, khi vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, Mỹ thả quả bom nguyên tử đầu tiên xuống thành phố Hiroshima, và ba ngày sau, vào ngày 9 tháng 8, quả bom thứ hai được thả xuống Nagasaki. Ước tính số thiệt mạng tại hai thành phố này lên tới khoảng 350.000 người. Từ đó, cả thế giới và người Nhật đã kinh hoàng khi nhận thức được rằng sức hủy diệt của vũ khí hạt nhân là vô cùng khủng khiếp.

Chính quyền Trump đang tước bỏ quyền được bảo vệ của một số đương đơn xin tị nạn, kể cả những trường hợp đã nộp đơn từ năm 2019. Theo NPR, hàng chục di dân trên khắp Hoa Kỳ đã nhận thư từ Sở Di Trú và Công Dân (USCIS), thuộc Bộ Nội An, thông báo hồ sơ xin tị nạn của họ đã bị bác bỏ. Thư giải thích rằng các đương đơn này (phần lớn vào Mỹ từ năm 2019 đến 2022) chưa từng trải qua buổi phỏng vấn credible fear (có lo sợ hợp lý) bắt buộc tại biên giới. Đây là cuộc phỏng vấn do viên chức tị nạn tiến hành ngay khi đương sự vừa đến Mỹ hoặc đang bị tạm giữ, để họ có thể kể rõ nỗi sợ bị đàn áp hoặc hành hạ nếu bị buộc trở về quê nhà.

CBP (Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ) đã xác nhận rằng các Thường trú nhân có khả năng sẽ bị kiểm tra kỹ hơn và bị chất vấn nhiều hơn sau khi đi nước ngoài dài ngày. Tại phi trường nhập cảnh, những người có Thẻ Xanh đã sống ngoài Hoa Kỳ một thời gian dài có thể bị đưa vào khu vực kiểm tra thứ cấp để giải thích lịch sử du lịch của họ và mối liên hệ ràng buộc liên tục với Hoa Kỳ.

Nếu muốn tạo ra một trận bão hoàn hảo tại Covered California (hợp tác giữa California Health Benefit Exchange và Sở Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe California) và các thị trường bảo hiểm khác của ĐạoLuật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Cả Phải Chăng (ACA), thì tất cả những gì cần phải làm là kéo dài thời gian ghi danh, tăng gánh nặng túi tiền của người tiêu dùng và chấm dứt hỗ trợ tài chính cho người ghi danh trẻ tuổi và khỏe mạnh nhất. Thế là người dân mất bảo hiểm, chi phí tăng cao, và một nhóm người ghi danh ít hơn, nhiều bệnh tật hơn, đồng nghĩa với phí bảo hiểm cao hơn.

Pechanga Resort Casino hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả chương trình nhạc sống mang chủ đề “Hoài Lâm – Hoa Nở Không Màu in USA” sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ tối ngày 14 tháng 9, 2025 tới đây. Hẳn giới yêu thích âm nhạc trong những năm gần đây ít ai không biết đến một giọng ca rất trẻ từ tỉnh nhỏ đã được nghệ sĩ Hoài Linh chú ý đến tài năng và xem như con nuôi của anh, đó là ca sĩ Hoài Lâm. Hoài Lâm đã đặc biệt thu hút sự chú ý của lớp nghệ sĩ đàn anh bằng khả năng ca hát của anh ngay từ lúc 14 tuổi trong lần hát tại Việt Nam nhân dịp nữ ca sĩ Bích Thảo kỷ niệm 9 năm ca hát của cô. Đến 16 tuổi, Hoài Lâm càng lúc càng đam mê với âm nhạc và đã được nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng giúp đỡ, hướng dẫn trên con đường nghệ thuật. Hoài Lâm đã biết khai thác khả năng hát hay cũng như tài trình diễn trên sân khấu nhạc sống để lôi cuốn và chinh phục khán giả từ lúc còn rất trẻ.

California – (Ngày 28 tháng 7, 2025) – Năm thứ 10 liên tiếp, Pechanga Resort Casino lại vinh dự góp mặt trong danh sách đề cử độc quyền các khu nghỉ dưỡng/sòng bài xuất sắc, tranh tài danh hiệu “Sòng Bài Tốt Nhất Bên Ngoài Las Vegas” (Best Casino Outside of Las Vegas). Cuộc bình chọn thường niên của trang 10Best.com do USA Today đang tổ chức kêu gọi người hâm mộ bầu chọn cho sòng bài yêu thích nhất của mình bên ngoài Las Vegas. Một trong những ứng cử viên sáng giá nhất năm nay chính là Pechanga Resort Casino, tọa lạc gần Temecula. Pechanga cũng đồng thời được đề cử ở hạng mục “Sòng Bài Chơi Máy Kéo Tuyệt Nhất” (Best Casino for Slots). Khách đến thăm chỉ cần truy cập Pechanga.com/vote để tham gia bầu chọn cho Pechanga ở cả hai hạng mục này.

Một nghiên cứu mới được công bố khiến chúng ta phải xem lại những hiểu biết trước đây: cá voi và cá heo trên khắp thế giới không chỉ cùng tồn tại mà còn thường xuyên “giao lưu” với nhau. Vào mùa di cư thường niên, hàng ngàn con cá voi gù lưng (humpback whale) sẽ bơi qua bờ biển Úc, và người ta nhận thấy có sự góp mặt của những đàn cá heo trong hành trình này.

Hòa Lan, quê hương của những chiếc cối xay gió truyền thống ở những miền quê thanh bình, đang có những bước tiến ngoạn mục trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Ngành năng lượng dân dụng ngày nay đang phát triển nhanh chóng với các giải pháp sáng tạo thay thế cho các nhà máy điện truyền thống sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Mới đây, công ty Archimedes của Hoà Lan vừa giới thiệu một sản phẩm kỹ thuật mang tính đột phá, làm thay đổi cách thức sản xuất điện cho nhà dân. LIAM F1 UWT là một tua bin (turbine) gió nhỏ gọn, có thể sản xuất tới 1,500 kwh mỗi năm, có khả năng đáp ứng gần một nửa nhu cầu năng lượng trung bình của một gia đình, và không bị hạn chế như các tấm pin mặt trời.

Tạp chí Annals of Internal Medicine, một ấn phẩm y khoa uy tín của Hoa Kỳ, đã từ chối yêu cầu của Bộ trưởng Y tế Robert F. Kennedy Jr. đòi rút lại một nghiên cứu lớn của Đan Mạch, theo tin từ Reuters. Công trình này, công bố hồi tháng 7, kết luận rằng các thành phần nhôm trong vắc-xin không làm tăng nguy cơ bệnh tật ở trẻ em. Nghiên cứu do chính phủ Đan Mạch tài trợ, phân tích dữ liệu toàn quốc của hơn 1,2 triệu trẻ em trong hơn 20 năm, cho thấy không có bằng chứng liên kết việc tiếp xúc với nhôm trong vắc-xin với các bệnh tự miễn, dị ứng hay rối loạn phát triển thần kinh. Bác sĩ Adam Finn, chuyên gia tiêm chủng nhi khoa tại Đại học Bristol (Anh), nhận định đây là “nguồn dữ liệu quy mô lớn, chất lượng cao” và là bằng chứng tốt nhất hiện có về độ an toàn của nhôm trong vắc-xin.

Báo Politico: Biểu đồ bị rò rỉ tiết lộ người chiến thắng và kẻ thua cuộc khi Thống Đốc Newsom vẽ lại khu vực bầu cử của Đảng Dân chủ tại California. Tài liệu này cung cấp cái nhìn rõ ràng nhất từ trước đến nay về những khu vực bầu cử nào của Đảng Cộng hòa đang bị nhắm đến.

(WASHINGTON, ngày 13 tháng 8, Reuters) – Bộ Trưởng Tài Chánh Hoa Kỳ Scott Bessent hôm Thứ Tư cho biết ông đang bán các tài sản cá nhân khó chuyển nhượng, bao gồm cả đất nông nghiệp, và sẽ hoàn tất trước cuối năm nay. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Sở Đạo Đức Công Quyền (Office of Government Ethics, OGE) cho biết Bessent không làm đúng theo các thời hạn đã cam kết trong thỏa thuận hồi tháng 1 năm 2025.

(WASHINGTON, ngày 13 tháng 8, Reuters) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Tư đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm giảm bớt các rào cản pháp lý của chính phủ liên bang trong lĩnh vực phóng hỏa tiễn thương mại. Quyết định này sẽ rất có lợi cho công ty SpaceX của Elon Musk và các công ty vũ trụ tư nhân khác.

