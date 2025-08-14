Bản Tin Cà-Phê Sáng Thứ Năm 14/8

“Donald Trump chuẩn bị nhận một ngày rất xấu.” Dòng tin nhắn của Thống Đốc Đảng Dân Chủ của California, ông Gavin Newsom trên danh khoản X tối Thứ Tư 13/8 nhanh chóng được đón nhận và chia sẻ rộng khắp mạng xã hội. (Đồ họa: Việt Báo)



---- Gavin Newsom: ‘Liberation Day’!!!

“Donald Trump chuẩn bị nhận một ngày rất xấu.” Dòng tin nhắn của Thống Đốc Đảng Dân Chủ của California, ông Gavin Newsom trên danh khoản X tối Thứ Tư 13/8 nhanh chóng được đón nhận và chia sẻ rộng khắp mạng xã hội. Newsom xác nhận với kênh truyền thông độc lập Republic Signal rằng ông và các nhà lập pháp Dân Chủ California khác sẽ tổ chức một cuộc họp báo quan trọng tại L.A vào 11 giờ 30 phút sáng Thứ Năm 14/8 để chính thức công bố thúc đẩy phân chia lại khu vực bầu cử ở CA.

Đây cũng là đối phó của đảng Dân Chủ được gọi là “ăn miếng trả miếng” với Cộng Hòa Texas trong nỗ lực tìm thêm năm ghế tại Hạ viện Texas cho tổng thống Trump.

Trước đó, Trump đã nói với các phóng viên rằng đảng Cộng Hòa “có quyền” có thêm ghế và cho biết FBI “có thể phải” truy tố các dân biểu Dân Chủ đã rời khỏi bang để ngăn cản cuộc bỏ phiếu vẽ lại bản đồ khu vực không được thông qua.

Thống đốc Newsom, Thống đốc JB Pritzker (Dân Chủ – Illinois) và Thống đốc Kathy Hochul (Dân chủ – N.Y.) đã làm việc cùng với các cơ quan lập pháp tiểu bang để phát triển một kế hoạch bảo đảm thêm các ghế Dân chủ tại Hạ Viện thông qua việc phân chia lại khu vực bầu cử.

Quy trình này yêu cầu các tiểu bang phải thay đổi hiến pháp hoặc luật lệ của mình để cho phép phân chia lại khu vực bầu cử không nằm trong năm điều tra dân số, thời điểm thường thay đổi bản đồ quốc hội.

“Đảng Dân Chủ sẽ phá hủy bản đồ hoàn toàn gian lận của Thống đốc Texas Greg Abbott. Những việc phi thường đang diễn ra. Donald Trump (tổng thống tội phạm) hãy sẵn sàng để nhận lại điều đẹp nhất mà ông chưa từng thấy. Có thể là ngày tồi tệ nhất khi triều đại tổng thổng của ông phải chấm dứt (Dân Chủ Chiếm Lại Quốc Hội.) Nước Mỹ sẽ được giải phóng. Nhiều người đang kêu gọi ‘Liberation Day’!!! Cảm ơn quý vị đã quan tâm vấn đề này,” ông Newsom viết trên X.

Vào Thứ Hai đầu tuần, Thống đốc Newsom đã viết gửi Trump một lá thư, thúc giục tổng thống yêu cầu Texas và các bang Cộng Hòa khác dừng phân chia lại khu vực bầu cử, nói rằng “các ông đang đùa với lửa, mạo hiểm làm mất ổn định nền dân chủ của chúng ta, trong khi biết rằng California có thể vô hiệu hóa bất kỳ thành quả nào mà các ông hy vọng đạt được. Nếu các ông không chịu dừng lại, tôi sẽ buộc phải dẫn đầu trong nỗ lực vẽ lại bản đồ ở California để bù vào bản đồ gian lận ở các bang Cộng hòa. Nhưng nếu các tiểu bang khác hủy bỏ, chúng tôi cũng sẽ vui vẻ làm điều tương tự.”

---- Báo Chí Mỹ Che Dấu Gì Về Chương Trình Nghị Sự Trump – Putin?

Yury Ushakov, trợ lý chính sách đối ngoại của Vladimir Putin, nói với các phóng viên rằng hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức tại Căn cứ quân sự chung Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska, lúc 11 giờ 30 phút sáng giờ địa phương (tức 3 giờ 30 chiều giờ miền Đông) vào thứ Sáu 15 Tháng Tám.

CNN dẫn lời ông Ushakov cho biết, hai tổng thống sẽ có cuộc trò chuyện riêng với sự hỗ trợ của người phiên dịch, trước khi tiếp tục các cuộc đàm phán trong tiệc trưa. Thời gian của các cuộc đàm phán “sẽ tùy thuộc vào hai nguyên thủ.” Phái đoàn Nga và Hoa Kỳ sẽ bao gồm năm thành viên, cùng với các nhóm chuyên gia khác ở gần đó. Hai bên dự kiến sẽ tập trung vào việc giải quyết cuộc chiến ở Ukraine, cũng như triển vọng hợp tác giữa Nga và Hoa Kỳ trong các vấn đề thương mại và kinh tế.

Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt xác nhận kế hoạch này khi trả lời truyền thông về chương trình cuộc họp báo mà Điện Kremlin đã công bố trước đó.

“Tổng thống sẽ rời Bạch Ốc đến căn cứ quân sự chung của chúng tôi tại Anchorage, Alaska, nơi ông ấy sẽ có cuộc gặp riêng với Tổng thống Putin, sau đó là bữa trưa song phương với các phái đoàn của cả hai nước, và sau đó là một cuộc họp báo,” Leavitt nói với Fox News sáng nay Thứ Năm 14 Tháng Tám. Leavitt khẳng định các phóng viên sẽ có thể đặt câu hỏi cho cả hai vị tổng thống.

Tuy nhiên có một chi tiết mà truyền thông nhà nước Hoa Kỳ không đề cập đến. Tổng thống Trump được cho là sẽ cung cấp tài nguyên thiên nhiên hiếm ngoài khơi Alaska cho Putin, theo Telegraph và The Guardian tường thuật. Đổi lại, Putin sẽ đưa ra cho tổng thống Trump các ưu đãi tài chính.

Tờ Daily Telegraph đưa tin Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đang tìm hiểu những đánh đổi kinh tế mà Hoa Kỳ có thể thực hiện với Nga để tạo điều kiện cho một lệnh ngừng bắn và thỏa thuận hòa bình – bao gồm cả việc mở cửa cho Nga tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên ở Bering Straits giữa Alaska và bờ biển phía đông của Nga, và cho Putin tiếp cận các khoáng sản đất hiếm trên các vùng lãnh thổ Ukraine mà Moscow chiếm đóng một phần.

Tổng thống Trump sẽ giới thiệu cho Putin những cơ hội thương mại trên lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng cũng như Bering Straits. Bộ trưởng Tài Chính Scott Bessent đang tìm hiểu những thỏa hiệp kinh tế mà Hoa Kỳ có thể thực hiện với Nga, chẳng hạn như dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ngành hàng không Nga để đẩy nhanh một thỏa thuận hòa bình.

Newsweek đã liên lạc với Tòa Bạch Ốc và văn phòng thống đốc Alaska để xin bình luận nhưng cả hai chưa đưa ra xác nhận nào về đề xướng đó. Tờ Telegraph trích dẫn một tuyên bố của Tòa Bạch Ốc rằng họ không bình luận “về các cuộc thảo luận có thể hoặc không thể diễn ra.”

Nhưng người dùng mạng xã hội đã phản ứng mạnh mẽ và giận dữ trước viễn cảnh mở cửa tài nguyên thiên nhiên của Alaska cho lợi ích của Nga. Cựu Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Adam Kinzinger đăng trên X: “Hãy xem đảng Cộng hòa bào chữa điều này.”

Hôm thứ Tư, Trump cảnh báo Nga sẽ phải đối mặt với những hậu quả “rất nghiêm trọng” nếu không chấm dứt chiến tranh.



Ukraine ước tính nắm giữ 10% trữ lượng lithium của thế giới, loại nguyên liệu dùng trong sản xuất pin, và hai trong số những mỏ lithium lớn nhất của nước này nằm trên lãnh thổ do Nga chiếm đóng. Trong khi đó, khu vực bên dưới Bering Straits được cho là có trữ lượng dầu khí đáng kể chưa được khám phá.

---- Epstein War’ Sẽ Tái Xuất Tại Quốc Hội

Kỳ nghỉ hè của Capitol Hill sẽ kết thúc trong hai tuần nữa. Khi đó là thời điểm của “Epstein War’, theo dự đoán của The Hill đưa ra hôm Thứ Năm 14/8. Hồ sơ Epstein sẽ nóng trở lại khi các thành viên Quốc Hội quay lại Washington.

Theo The Hill thì mặc dù các lãnh đạo Đảng Cộng hòa đã được nghỉ hè để tránh phải thảo luận vấn đề nhạy cảm này, nhưng câu chuyện dự kiến sẽ lại bùng nổ vào tháng Chín vì một số lý do. Hai nhà lập pháp lưỡng đảng đã tuyên bố sẽ thúc đẩy bỏ phiếu cho nghị quyết của họ, yêu cầu chính quyền công bố các hồ sơ liên bang và lên kế hoạch đưa những người nạn nhân lạm dụng tình dục của Epstein đến Capitol Hill trong những ngày đầu tiên Quốc Hội trở lại làm việc.

Ngoài ra, có thể sẽ có các giải pháp về một số vụ kiện liên quan đến những hồ sơ đó trong những tuần tới.

Ủy ban Nội quy Hạ Viện, vốn đã bị đình trệ vào tháng Bảy bất chấp những nỗ lực của Đảng Dân chủ nhằm thúc đẩy bỏ phiếu về vụ hồ sơ Epstein, có thể sẽ buộc phải xem xét lại vấn đề này nếu Đảng Cộng Hòa muốn chuyển bất kỳ phần nào trong chương trình nghị sự lập pháp của họ vào tháng tới.

Lưỡng đảng tại Ủy ban Giám sát và Chính phủ Hạ Viện có những hành động buộc Chủ tịch James Comer (Đảng Cộng hòa - Kentucky) phải ban hành một loạt trát đòi hầu tòa liên quan đến vụ hồ sơ Epstein có thể khơi lại sự quan tâm của công chúng đối với câu chuyện này, vẫn theo The Hill. Tất cả những điều này có thể sẽ gây ra những rắc rối mới cho Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Đảng Cộng Hòa – Louisiana) và đội ngũ lãnh đạo của ông ta, những người muốn tránh né cuộc tranh cãi về vụ Epstein khi họ quay lại Quốc Hội. Mike Johnson muốn đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn khác, đó là cấp ngân sách cho chính phủ để tránh phải đóng cửa chính phủ vào ngày 1 Tháng Mười.

Dân biểu Thomas Massie (Đảng Cộng hòa-Kentucky) nói: “Tôi không nghĩ vụ Epstein này sẽ biến mất. Có lẽ giới lãnh đạo của chúng ta nghĩ rằng việc họ trốn tránh thực tế và bỏ chạy khỏi thành phố là quyết định đúng đắn. Khi chúng ta trở lại phiên họp, tôi nghĩ tình hình sẽ lại tiếp diễn như cũ.”

---- Trump Đề Cử Người Tham Gia Bạo Loạn Jan 06 Làm Giám Đốc BLS

Người được Donald Trump lựa chọn để điều hành Cơ Quan Thống Kê Lao Động (BLS) thuộc Bộ Lao Động là E.J. Antoni, người đã tham gia trong nhóm bạo loạn tấn công Điện Capitol vào ngày 6 Tháng Giêng năm 2021. Nhưng Tòa Bạch Ốc cho biết E.J. Antoni là một “người qua đường” đi ngang qua sau khi xem tin tức.

NBC News dẫn lại hình ảnh trong video cho thấy hình ảnh rất rõ của E.J. Antoni, một kinh tế gia từ Quỹ Di Sản được Trump đề cử trong tuần này, hiện diện trong nhóm bạo loạn khuôn viên Capitol Hill. Đoạn phim cho thấy Antoni xuất hiện khoảng một giờ, ở phía Tây của Capitol sau khi đám đông dỡ bỏ rào chắn của cảnh sát và có vẻ như ông ta rời khỏi khuôn viên khi mọi người tiến vào bên trong Điện Capitol. Hình ảnh E.J. Antoni xuất hiện trong đoạn phim giám sát do Tiểu ban Giám sát thuộc Ủy ban Quản lý Hạ Viện do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo đăng tải trực tuyến.

Antoni từ chối bình luận khi NBC liên lạc hôm Thứ Ba. Một quan chức Tòa Bạch Ốc cho biết hôm Antoni đã có mặt tại Washington vào ngày 6 Tháng Giêng để gặp trực tiếp người chủ cũ của mình tại một văn phòng cách Điện Capitol vài dãy nhà. Người này nói ông không vượt qua bất kỳ rào chắn nào hay tham gia bất kỳ cuộc biểu tình nào.

Trump đã sa thải bà Erika McEntarfer, giám đốc Cơ Quan Thống Kê Lao Động sau khi vu cáo cho bà cố tình đưa dữ liệu sai lệch về chỉ số việc làm trong sáu tháng đầu năm. đã xuất hiện trong nhiều video được đăng tải trên mạng xã hội về đám đông tại khuôn viên Điện Capitol.

---- Mỹ Cáo Buộc Anh Có Vấn Đề Nhân Quyền Và Tự Do Ngôn Luận

Bộ Ngoại Giao (BNG) Hoa Kỳ cáo buộc Vương quốc Anh có “những vấn đề nhân quyền nghiêm trọng” như hạn chế quyền tự do ngôn luận. Tờ London Economic đưa tin hôm Thứ Tư, 13 Tháng Tám, đề cập phiên bản mới của phúc trình Thực hành Nhân quyền thường niên. Theo đó, BNG Hoa Kỳ tuyên bố nhân quyền ở Anh trở nên “xấu đi” vào năm 2024, với “những phúc tr2inh đáng tin cậy về những hạn chế nghiêm trọng đối với quyền tự do ngôn luận.”

Phúc trình cũng cho biết đã có “tội phạm, bạo lực hoặc đe dọa bạo lực xuất phát từ chủ nghĩa bài Do Thái” sau các cuộc tấn công ngày 7 Tháng Mười của Hamas. Phúc trình do BNG Hoa Kỳ đưa ra lập luận rằng có “những vấn đề cụ thể đáng lo ngại liên quan đến việc giới hạn “bài phát biểu chính trị bị coi là 'thù hận' hoặc 'xúc phạm’”

Đây không phải là lần đầu tiên chính phủ Hoa Kỳ công kích Vương quốc Anh vì những hạn chế được cho là liên quan đến quyền tự do ngôn luận. Trong một cuộc gặp giữa Keir Starmer, Donald Trump và JD Vance tại Tòa Bạch Ốc hồi đầu năm nay, JD Vance đã nói với thủ tướng Anh rằng có “những vi phạm quyền tự do ngôn luận” ở Anh.

Starmer bác bỏ các cáo buộc này, ông nói với phó tổng thống: “Chúng tôi đã có quyền tự do ngôn luận từ rất lâu rồi, nó sẽ còn tồn tại lâu dài, và chúng tôi rất tự hào về điều đó.”

Ngược lại, hồi Tháng Năm năm 2025, dưới triều đại của Donald Trump, lần đầu tiên Hoa Kỳ đã có tên trong danh sách theo dõi nhân quyền, đứng cùng với Cộng hòa Dân chủ Congo, Ý, Pakistan và Serbia. Hoa Kỳ từng là nhà vô địch toàn cầu về dân chủ và nhân quyền. Tổ chức Human Right Watch cảnh báo, việc Hoa Kỳ tùy tiện rút viện trợ và hợp tác đa phương, bao gồm Tổ chức Y tế Thế giới và Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, có thể sẽ ảnh hưởng đến các quyền tự do công dân và đảo ngược những thành tựu nhân quyền khó khăn lắm mới đạt được trên toàn thế giới.

---- Texas: Xe buýt chở 42 học sinh bị lật vào ngày tựu trường

Một chiếc xe buýt chở hơn 40 học sinh ở Texas bị lật sau khi lao vào lề đường của con đường nông thôn trong ngày tựu trường, Thứ Tư 13 Tháng Tám. Tai nạn khiến cho nhiều học sinh bị thương.

Phụ Tá Đội Trưởng Dịch Vụ Cấp Cứu Austin-Quận Travis ATCEMS Kevin Parker phát biểu trong một buổi họp báo rằng ít nhất một học sinh bị thương nguy hiểm tới tính mạng và hai em khác bị thương tích có thể gây nguy hiểm tới tính mạng.”

Trung Sĩ Sở An Ninh Công Cộng Texas DPS Billy Ray cho biết chiếc xe chở học sinh đang chạy trên một đoạn đường nông thôn hai làn xe thì “không rõ vì lý do gì” mà lao vào lề đường bên phải rồi lật nhào. Thời điểm xảy ra tai nạn, trời đang mưa và “chưa rõ thời tiết có phải là nguyên do dẫn tới tai nạn hay không.” Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân.

Một đoạn phim cho thấy xe buýt chở học sinh màu vàng nằm nghiêng kế bên con đường nông thôn với phần nóc xe bị hỏng hóc và cửa sổ bị bể. Chiếc xe này thuộc Học Khu Độc Lập Leander phần lớn dùng để chở học sinh tiểu học. Vụ lật xe xảy ra khi hết giờ học, chưa có học sinh nào được chở về nhà.

---- Melania Dọa Kiện Hunter Biden $1 Tỷ Đô Vụ Epstein

Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump dọa sẽ kiện con trai của cựu Tổng thống Biden, là Hunter Biden, đòi bồi thường hơn $1 tỷ đô la, do Hunter tuyên bố Melania gặp Donald Trump là qua “mai mối” của Jeffrey Epstein, một tội phạm tình dục.

Theo BBC, các luật sư đại diện cho đệ nhất phu nhân đã mô tả cáo buộc này là “sai sự thật, hạ thấp, phỉ báng và kích động.” Đội ngũ luật sư cũng đã gửi một lá thư đến luật sư của Hunter Biden, yêu cầu ông rút lại lời nói và xin lỗi, nếu không sẽ phải đối mặt với hành động pháp lý với “khoản bồi thường thiệt hại hơn $1 tỷ đô la.”

Luật sư của đệ nhất phu nhân, Alejandro Brito, chuyển BBC News một tuyên bố do trợ lý của bà, Nick Clemens đưa ra: “Các luật sư của Đệ nhất phu nhân Melania Trump đang nỗ lực làm việc để bảo đảm những người truyền bá điều sai trái độc hại, phỉ báng phải rút lại lời cáo buộc và xin lỗi ngay lập tức.”

Thư cho biết đệ nhất phu nhân đã phải chịu “tổn hại nặng nề về tài chính và danh tiếng” vì phát biểu của ông Hunter Biden. Trong một cuộc phỏng vấn chi tiết với nhà làm phim Andrew Callaghan đầu tháng này, Hunter Biden tuyên bố các tài liệu chưa được công bố liên quan đến Epstein sẽ “liên lụy” đến Tổng thống Trump.

Ông nói: “Epstein đã giới thiệu Melania với Trump, mối quan hệ rất thân thiết và sâu sắc.” Lá thư pháp lý của đệ nhất phu nhân lưu ý phát ngôn này một phần là của Michael Wolff, một nhà báo đã viết một cuốn tiểu sử phê bình về tổng thống.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Daily Beast của Mỹ, và sau đó đoạn video đăng tải trên mạng xã hội X, Michael Wolff đã tuyên bố rằng đệ nhất phu nhân có quen biết với một cộng sự của Epstein và Trump khi bà gặp người chồng hiện tại của mình. Tờ báo này sau đó đã rút lại bài viết sau khi nhận được thư từ luật sư củađệ nhất phu nhân, trong đó nêu rõ nội dung và bối cảnh của câu chuyện. Đến nay, chưa thấy bằng chứng nào đưa ra cho thấy Epstein, người đã tự sát trong tù khi chờ xét xử vào năm 2019, giới thiệu Trump và Melania với nhau.

---- Trump Tìm Kiếm Quyền Kiểm Soát Dài Hạn Đối Với Cảnh Sát Thủ Đô

Trong bài phát biểu tại Trung tâm Kennedy Center hôm Thứ Tư 13/8, Tổng thống Donald Trump cho biết ông ta sẽ tìm kiếm quyền kiểm soát "lâu dài" của liên bang đối với lực lượng cảnh sát D.C. Theo Điều 740 của Đạo luật Tự trị của D.C. (D.C.'s Home Rule Act,) Trump chỉ có thể kiểm soát lực lượng thực thi pháp luật của D.C. trong 30 ngày trừ khi được Quốc Hội gia hạn.

Khi được hỏi liệu ông ta có làm việc với Quốc Hội để gia hạn quyền hạn khẩn cấp cho phép tổng thống tạm thời nắm quyền kiểm soát lực lượng thực thi pháp luật địa phương hay không, Trump trả lời: "Chúng ta sẽ cần một dự luật về tội phạm, mà chúng ta sẽ đưa vào, và đầu tiên hết, nó sẽ đề cập đến D.C."

"Chúng tôi sẽ yêu cầu gia hạn cho dự luật đó, gia hạn dài hạn, vì bạn không thể chỉ có 30 ngày," Trump nói tiếp.

Khi cho biết kế hoạch này "ban đầu" sẽ liên quan đến D.C., Trump ám chỉ điều ông ta muốn có thể là một kim chỉ nam để áp dụng ở các thành phố khác trong tương lai.

Trong diễn tiến liên quan, Tòa Bạch Ốc cùng ngày cho biết tối nay, Thứ Tư 13/8, lực lượng Vệ Binh Quốc Gia sẽ được tăng cường ở thủ đô. Lực lượng này đã bắt đầu xuất hiện tại thủ đô vào thứ Ba với năm xe bọc thép chở quân, hiện diện dọc theo con đường gần National Mall.

Số Vệ Binh Quốc Gia ở thủ đô có thể thay đổi tùy thuộc vào mệnh lệnh họ nhận được. Quân đội cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai rằng lực lượng này sẽ cung cấp hỗ trợ hành chính và hậu cần, đồng thời hỗ trợ các sĩ quan thực thi pháp luật khác đang tuần tra trong thành phố.

"Vệ binh Quốc gia không bắt giữ người,” một quan chức Tòa Bạch Ốc nói với CNN. Người này cho biết các thành viên của lực lượng đã được lệnh hỗ trợ lực lượng thực thi pháp luật liên bang và địa phương, nhưng không được phép bắt giữ người dân, "họ ở đó để "tạo ra một môi trường an toàn cho các sĩ quan khác."

---- Nhà Hàng Việt Ở London Trữ Thịt Chó Đông Lạnh

Một nhà hàng Việt Nam tên Pho Na ở Southwark, London bị phát hiện bán thịt chó đông lạnh nhưng để nhãn tên là món “dê bọc lá”. Phiên tòa diễn ra ngày 13 Tháng Tám sau gần hai năm cơ quan thanh tra y tế London đã kiểm tra và gửi mẫu thịt đi xét nghiệm. Họ còn phát hiện phân chuột, gián sống và chết trong nhà hàng. Theo VnExpress đưa tin hôm Thứ Năm 14 Tháng Tám.

Trong phiên điều trần, luật sư đại diện cho ông Vương Quoc Nguyen 47 tuổi, chủ nhà hàng Pho Na, cho biết miếng thịt do bên khác cung cấp và “không dùng để làm thực phẩm cho người.” Ông Nguyen nói mình không biết miếng "thịt dê" thực chất là thịt chó.

Tò sơ thẩm Bromley sẽ bắt đầu phiên xử ngày 18 Tháng 12.

Theo VnExperss, chính quyền địa phương đã đề nghị khởi tố hành vi vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm sau khi phát hiện sai phạm ở nhà hàng Pho Na, nhưng không yêu cầu đóng cửa cơ sở này. Nhà hàng này sau đó chuyển nhượng cho chủ mới mà không có sự can thiệp của giới chức. Hình ảnh được truyền thông Anh chụp cho thấy nhà hàng Pho Na đã ngừng hoạt động, trên cửa cuốn chằng chịt các hình vẽ. Trên Google, nhà hàng Pho Na từng được đánh giá 4.6 nhưng hiện đã thông báo "đóng cửa vĩnh viễn.”

Luật pháp Anh không cấm thịt chó, nhưng có các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm và kinh doanh nên loại thịt này không bán trên thị trường.