Geoff Duncan (cựu Phó Thống đốc Cộng Hòa của Georgia) chính thức gia nhập Đảng Dân Chủ

06/08/2025
Hình trên: Cựu Phó Thống đốc tiểu bang Georgia, Geoff Duncan, đã gia nhập Đảng Dân chủ sau khi bất đồng với Đảng Cộng hòa, cho biết sự thay đổi này đã diễn ra từ lâu.

Trong một bài bình luận được đăng trên tờ Atlanta Journal-Constitution hôm qua, thứ Ba, Duncan cho biết hành trình trở thành đảng viên Dân chủ của ông đã bắt đầu từ rất lâu trước khi Tổng thống Trump cố gắng "đánh cắp" cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, một nỗ lực mà Duncan, lúc đó giữ chức Phó Thống Đốc Georgia, đã lên án ông Trump vào thời điểm đó.
 

"Không có ngày nào trên lịch hay vạch trên cát chỉ ra chính xác thời điểm nào mà trái tim chính trị của tôi thay đổi, nhưng nó đã thay đổi", ông nói. "Quyết định của tôi xoay quanh cuộc đấu tranh hàng ngày của tôi để yêu thương những người hàng xóm láng giềng, với tư cách là một đảng viên Cộng hòa."
 

Duncan đã nêu ra nhiều vấn đề chính sách góp phần vào quyết định thay đổi của ông, công kích Đảng Cộng hòa về cách họ xử lý vấn đề chăm sóc sức khỏe, Medicaid, hỗ trợ người nghèo, kiểm soát súng đạn và nhập cư.

Cựu Phó Thống đốc cho biết thời gian phục vụ trong chính quyền dân cử đã dạy ông rằng cách tốt nhất để "yêu thương người hàng xóm láng giềng" là thông qua chính sách công.
 

Ông nói thêm rằng Đảng Cộng hòa đã tranh luận trong nhiều thập niên rằng giải pháp cho việc không có bảo hiểm y tế là kiếm việc làm, nhưng hầu hết người Georgia không có bảo hiểm đều sống trong các hộ gia đình lao động nhưng không có bảo hiểm do các vấn đề về khả năng chi trả hoặc điều kiện tham gia.

"Vậy nên, thực tế là họ có một công việc, chỉ là công việc không phù hợp", Duncan viết. "Một công việc không cung cấp bảo hiểm y tế hoặc không tạo ra đủ tiền tiết kiệm mỗi tháng để chi trả cho gói bảo hiểm y tế của riêng họ."
 

Ông nói rằng "dự luật bự và đẹp" của Trump sẽ khiến ngân sách Medicaid "bị xáo trộn" với hàng trăm tỷ đô la bị cắt giảm khỏi chương trình. Ông cũng chỉ trích việc luật này cắt giảm ngân sách cho Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung, thường được gọi là tem phiếu thực phẩm, và ảnh hưởng của nó đến việc ngăn ngừa trẻ em bị đói ở trường.
 

Duncan trích dẫn các cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ rộng rãi đối với các biện pháp kiểm soát súng như kiểm tra lý lịch toàn dân và luật Cờ đỏ (red flag laws), đồng thời chỉ trích các chính sách nhập cư của chính quyền Trump mà ông cho là "đã biến thành một bài học về cách không yêu thương hàng xóm của mình". (GHI CHÚ: Luật cờ đỏ còn được gọi là luật Lệnh Bảo vệ Rủi ro Cực độ (ERPO: Extreme Risk Protection Order), cho phép tạm thời tước vũ khí của những cá nhân bị coi là nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác. Mục tiêu là ngăn chặn các tác hại liên quan đến vũ khí, bao gồm tự tử và xả súng hàng loạt.)
 

Ông cũng lập luận rằng chính sách nhập cư nên tập trung vào việc bảo vệ biên giới, trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp đã phạm trọng tội và tạo điều kiện nhập tịch cho những người còn lại.
 

Quyết định của Duncan được đưa ra vài tháng sau khi Đảng Cộng hòa Georgia khai trừ ông khỏi đảng sau khi ông ủng hộ cựu Phó Tổng thống Harris trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Ông cũng đã phát biểu tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân chủ vào tháng 8 để ủng hộ Harris.
 

Duncan đã chỉ trích gay gắt Trump và Đảng Cộng hòa nói chung, đặc biệt là kể từ sau những nỗ lực của tổng thống nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và vụ tấn công Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Ông đã quyết định không tái tranh cử chức phó thống đốc vào năm 2022.

"Danh sách những lý do khiến tôi trở thành đảng viên Dân chủ ngày càng dài ra", Duncan kết luận. "Quan trọng nhất, quyết định của tôi giúp tôi có được vị thế tốt nhất có thể mỗi ngày để yêu thương người lân cận của mình."
 

Ông chỉ là một trong số ít cựu quan chức đã chuyển từ Đảng Cộng hòa sang Đảng Dân chủ trong những tháng gần đây, bao gồm cựu Dân biểu Joe Walsh (Ill.) và David Jolly (Fla.).

(WASHINGTON, ngày 5 tháng 8, Reuters) – Bộ trưởng Giao Thông Hoa Kỳ Sean Duffy hôm thứ Ba cho biết Bộ đang lo ngại về việc một số hãng hàng không có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đặt mức giá riêng cho từng người, và nếu có chuyện đó thật, họ sẽ điều tra ngay.

(BOSTON, ngày 5 tháng 8, Reuters) – Tòa án liên bang tại Boston hôm thứ Ba đã ban hành lệnh cấm tạm thời, ngăn chính quyền Tổng thống Trump chuyển hơn 4 tỷ MK từ chương trình tài trợ giúp các cộng đồng phòng chống thiên tai sang sử dụng cho các mục đích khác.

Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại đã công bố một báo cáo vào cuối tháng 6 cho thấy GDP thực tế trong quý đầu năm 2025 giảm ở 39 tiểu bang, trong đó Nebraska và Iowa ghi nhận mức giảm lớn nhất, với tỷ lệ hàng năm là -6,1%. Sự suy giảm trong lĩnh vực nông nghiệp đóng góp phần lớn vào sự sụt giảm này.

Các đảng viên Dân chủ California đang suy tính nhằm vẽ lại bản đồ Hạ Viện Hoa Kỳ của tiểu bang cho cuộc bầu cử năm 2026, nhằm đối phó với một động thái tương tự của đảng Cộng hòa Texas.

Trở lại với dòng sống trong một ngày, một đời và nhiều đời. Hôm nay, một ngày đẹp với những việc thiện, với tâm an lành. Sáng mai, vẫn là con người thiện lành hôm trước thức dậy với tâm an lành và những việc thiện chờ đón. Một đời hay nhiều đời sau cũng thế: rời khỏi đời này bước qua đời sau tợ như trải qua một giấc ngủ, người đêm trước và người hôm sau vẫn trong cùng một dòng sống.

Trong cái nhìn này của Thiền Tông, họ không thấy bất kỳ thành trì giáo lý nào để bảo vệ, vì tất cả chỉ là hóa hiện của tâm, vì vô thường chảy xiết trong từng sát na, đây là nơi họ thấy không Phật, không tâm. Trong cái nhìn này, các Thiền sư nói làm sao cũng đúng: Tức tâm tức Phật. Cũng gọi là đúng. Mà nói: Không tâm, không Phật. Cũng gọi là đúng. Tất cả thế giới này chỉ là các hình ảnh hiện lên trong tâm họ, tất cả thành trì giáo lý chỉ là các niệm, các quan điểm được dựng lên. Hễ bám víu vào là rơi vào sanh tử luân hồi. Khi lìa tất cả, không giữ bất kỳ suy tưởng nào, thì đó là ánh sáng giải thoát.

(WASHINGTON, ngày 3 tháng 8, Reuters) – Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Chủ nhật cho biết ông sẽ công bố người được bổ nhiệm làm lãnh đạo mới của Sở Thống Kê Lao Động (Bureau of Labor Statistics, BLS) trong vòng ba hoặc bốn ngày tới.

(HOA KỲ, ngày 3 tháng 8, Reuters) – Các DB Đảng Dân Chủ tại Texas hôm Chủ Nhật cho biết họ đã rời khỏi tiểu bang để ngăn không cho Đảng Cộng Hòa đạt đủ số DB cần thiết để tiến hành bỏ phiếu vẽ lại bản đồ 38 địa hạt Hạ Viện. Đây được xem là một phần trong nỗ lực ngăn chặn Đảng Cộng Hòa củng cố quyền lực tại Hạ Viện trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Myerson cho biết nhiều chính sách gần đây của Trump đã thách thức những quan điểm kinh tế thông thường, nhưng để có lập luận vững chắc cho giải thưởng, tổng thống cần "xuất bản các bài báo liên quan đến các tài liệu kinh tế và xác định những giả định khác nhau đã dẫn ông đến lựa chọn chính sách của mình."

Nhà văn Phan Lạc Tiếp đã từ trần tại San Diego, lúc 3g30 sáng ngày 1 tháng 8 năm 2025, hưởng thọ 93 tuổi. Ông đã nổi tiếng trong văn giới Miền Nam Việt Nam từ trước năm 1975. Ra hải ngoại, ông tiếp tục sáng tác văn học, trong khi hoạt động trong các vận động cứu thuyền nhân. Cấp bậc cuối cùng trong quân ngũ của ông là Thiếu Tá Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa (đã có lệnh phong cấp Trung Tá, nhưng chưa kịp có lễ phong cấp thì xảy ra biến cố 1975).

