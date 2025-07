Mã Lai cho biết: cho biết từ năm 2020 đến năm ngoái, đã có 515 vụ bắt giữ ngư dân nước ngoài xâm phạm trái phép lãnh thổ Malaysia, trong đó có 367 người là ngư dân Việt Nam.

(29.7.2025) - Mã Lai báo động tàu cá VN vào vét lậu cá

- Đa số dân Canada không ưa Trump vì Trump núp bóng nhà thờ

- TNS Alex Padilla (Dân Chủ) nộp dự luật giúp 8 triệu người nhập cư dễ dàng xin thẻ xanh hơn.

- Norm Eisen (cựu giám đốc đạo đức Nhà Trắng thời Obama) nộp đơn FOIA xin minh bạch hồ sơ Epstein

- 61% dân Mỹ nói hồ sơ Epstein sẽ tiết lộ "thông tin đáng xấu hổ" về Trump.

- Ghislaine Maxwell xin Tòa Tối cao Hoa Kỳ hủy bản án buôn bán tình dục trẻ em năm 2022 của bà

- Trump họp báo với Thủ tướng Anh: chưa bao giờ đến đảo của Epstein, nhưng có thể sẽ ân xá cô Maxwell dù chưa nghĩ tới

- Elon Musk: Trump sẽ chơi cú lừa rằng cô Maxwell đã thành khẩn khai báo, nên Trump ân xá.

- Trump nói dứt tình bạn với Epstein sau khi Epstein tuyển người của Trump

- Trump muốn Rupert Murdoch ra tòa làm chứng trong 2 tuần tới cho vụ Trump kiện đòi 10 tỷ đô về bài báo WSJ

- TNS Chuck Schumer: thỏa thuận thương mại Mỹ-Âu là giả, vì EU cam kết đầu tư là không ràng buộc

- Trump: không chủ động xin gặp Tập Cận Bình.

- Bình luận về Trump là bị trả thù: Bộ Tư pháp đã chính thức đệ đơn khiếu nại Chánh án James Boasberg

- GOLF: Trump khai trương sân golf mới mang tên ông tại Scotland, sân thứ 3 ở đây

- GOLF: Trump nhái giọng Scotland, nói cố diễn viên James Bond Sean Connery ủng hộ sân gold của Trump (sự thật không có).

- Phó giám đốc điều hành CIA xin nghỉ hưu vì bị Giám đốc CIA dìm có vẻ như vô cớ.

- Cựu Thống đốc Roy Cooper (Dân Chủ) tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ tại North Carolina

- Trump ký giấy ân xá ào ạt đã gây thiệt hại hơn 1,3 tỷ USD cho nạn nhân và người nộp thuế. Nhiều hồ sơ nghi Tổng Thống nhận hối lộ để ân xá

- Các giáo hội báo động: giáo dân da nâu đi nhà thờ sợ bị đặc vụ ICE bắt

- Trump: thuế quan toàn cầu "sẽ nằm trong khoảng từ 15% đến 20%"

- Trump vuốt ve Tập Cận Bình, cấm Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức quá cảnh ở New York // Đài Loan: Tổng thống Lại Thanh Đức không bị cấm quá cảnh Hoa Kỳ vì không có chuyến thăm nước ngoài nào.

- Chính quyền Trump cho quyền tự do truyền đạo, giảng đạo, mời cầu nguyện trong công sở liên bang để bảo vệ Cơ đốc giáo

- Mỹ điều tra nhắm vào Đại học Duke và Tạp chí Luật Duke vì "phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da"

- Mỹ xem xét áp dụng loại phí mới, cho hệ thống cấp bằng sáng chế hiện tại bằng cách thu phí từ 1% đến 5% tổng giá trị bằng sáng chế

- Mark Zuckerberg: cell phone sẽ hết xài vào năm 2030, để kính đeo mắt thông minh sẽ thay thế

- Oklahoma: Sếp giáo dục MAGA trong buổi họp về giáo dục vô ý chiếu video phụ nữ khỏa thân.

- New York: 1 tay súng bắn chết ít nhất 4 người

- Gaza: Số người Palestine bị Israel giết đã lên tới 60.034, 1/2 là phụ nữ và trẻ em. Với 145.000 người đã bị thương và hàng nghìn người vẫn mất tích dưới đống đổ nát

- Toyota sẽ bắt đầu sản xuất xe điện tại châu Âu lần đầu từ năm 2028, tại Cộng hòa Czech

- Công ty xe tự lái Pony AI Inc. có trụ sở tại TQ sẽ sản xuất 1.000 xe taxi robot vào cuối năm nay

- Fitch Ratings: thuế quan của Trump gây bất ổn lĩnh vực thiết bị vận tải.

- United Airlines: Đi một người, mua vé đắt hơn là mua 2 ghế hay nhiều ghế hơn.

- Siêu du thuyền trị giá 645 triệu đô la của Bill Gates sẽ rao bán lần đầu vào tháng 9. Du thuyền dài 119 mét, có sân bóng rổ, bãi đáp trực thăng, bệnh viện tư nhân, nhiều thư viện, rạp chiếu phim và hồ bơi

- Florida: 1 phụ nữ bị án 30 tháng tù vì giúp gia đình trốn thuế cho tài sản 100 triệu đô

- Mỹ sẽ tiêu hủy kho dự trữ thuốc tránh thai trị giá 9,7 triệu đô la dành cho các quốc gia nghèo, chủ yếu ở Châu Phi

- Pháp: thị trấn ven biển nghỉ dưỡng cấm quý ông cởi ngực trần đi trên phố, sẽ bị phạt 175 đô

- Ohio: 1 cựu cảnh sát bị kết tội giết người vì nổ súng bắn 1 người da đen cầm phone bị xử án tù chung thân

- Thành phố có cư dân sức khỏe tuyệt vời: 1. Arlington, VA; 2. Washington, DC; 3. Seattle, WA; 4. San Francisco, CA; 5. Denver, Colorado.

- Nevada: xả súng ở sòng bạc, 2 người chết, 3 bị thương, tay súng bị thương và bị bắt

- HỎI 1: Chế độ ăn uống, một số bài tập rèn luyện trí não và hoạt động thể chất (đặc biệt, đi bộ) có thể làm chậm quá trình mất trí nhớ và làm chậm sự suy giảm các khả năng nhận thức khác? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Coi chừng: chúng ta có thể chết vì vỡ tim, khi một người thân yêu ra đi? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-29/7/2025) ⦿ ---- Biển Đông: Theo thông tấn Mã Lai Dewan Rakyat, hôm thứ Ba (29/7), ngư dân Việt Nam chiếm phần lớn số vụ bắt giữ ngư dân nước ngoài xâm phạm vùng biển Malaysia.

.

Bộ trưởng Nông nghiệp và An ninh Lương thực Mã Lai Datuk Seri Mohamad Sabu cho biết từ năm 2020 đến năm ngoái, đã có 515 vụ bắt giữ ngư dân nước ngoài xâm phạm trái phép lãnh thổ Malaysia, trong đó có 367 người là ngư dân Việt Nam. “Thiệt hại cho đất nước Mã Lai ước tính lên tới 823 triệu RM”, ông Mohamad cho biết trong văn bản trả lời Quốc hội ngày 28/7.

,

Ông Mohamad đã trả lời câu hỏi của Tiến sĩ Ahmad Fakhruddin Fakhrurazi (PAS-Kuala Kedah), người đã hỏi về các biện pháp mà Bộ đã thực hiện trong năm Malaysia làm Chủ tịch ASEAN để giải quyết tình trạng hàng loạt ngư dân Việt Nam xâm phạm vùng biển của đất nước Malaysia.

.

Ông Mohamad cho biết Malaysia đang hợp tác chặt chẽ với Nhóm Công tác Ngành Thủy sản ASEAN và Mạng lưới ASEAN (AN) về Chống Khai thác Bất hợp pháp, Không báo cáo và Không theo quy định (IUU).

.

“Về vấn đề này, Malaysia đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường giao tiếp khu vực và chia sẻ thông tin liên quan đến hoạt động đánh bắt IUU”, ông nói. Ông Mohamad cho biết Bộ Thủy sản Malaysia, thông qua Cục Thủy sản Malaysia, đã thành lập Ủy ban Đánh bắt IUU, nơi đã phát hiện 63 tàu cá nước ngoài bị phân loại là IUU. “45 trong số đó là tàu cá Việt Nam”, ông nói thêm.

.

Ông Mohamad cho biết thêm rằng Malaysia cũng đang tăng cường hợp tác tiểu vùng ở Biển Đông, Biển Sulu-Sulawesi và Vịnh Thái Lan. “Chúng tôi cũng đang duy trì quan hệ ngoại giao và trao đổi thông tin với các cơ quan thủy sản nước ngoài, bao gồm cả Việt Nam, cũng như hoàn thiện biên bản ghi nhớ mới về hợp tác nông nghiệp và thủy sản”, ông nói thêm.

.

⦿ ---- Đa số dân Canada không ưa Trump vì Trump núp bóng nhà thờ Ki tô giáo. Trong suốt nhiệm kỳ mới, bắt đầu từ bài diễn văn nhậm chức, Tổng thống Donald Trump đã nói rằng ông được "Chúa cứu rỗi" để đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Tại Canada, Thủ tướng Mark Carney hiếm khi nhắc đến tôn giáo trước công chúng; bài phát biểu chiến thắng của ông hồi tháng Tư chưa bao giờ dùng từ Chúa. "Canada mãi mãi. Vive le Canada", ông kết thúc bài phát biểu.

.

Trong bối cảnh Canada và Hoa Kỳ đang bất đồng về các mối đe dọa thuế quan và hành vi bắt nạt thường xuyên của Trump, lời lẽ của các nhà lãnh đạo phản ánh một sự khác biệt rõ rệt giữa hai quốc gia. Tôn giáo đóng một vai trò khiêm tốn hơn nhiều trong lĩnh vực công cộng ở Canada so với quốc gia láng giềng phía Nam.

.

Trump tạo dáng trước một giáo xứ Anh giáo bị phá hoại, tay cầm một cuốn Kinh Thánh. Ông mời các mục sư đến Phòng Bầu dục để cùng cầu nguyện. Đồng minh của ông, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, nói rằng cách tốt nhất để hiểu thế giới quan của ông là đọc Kinh Thánh.

.

Những màn trình diễn mang chủ đề tôn giáo cấp cao như vậy sẽ khó có thể xảy ra và gần như chắc chắn không được ưa chuộng ở Canada, nơi Carney - giống như những người tiền nhiệm gần đây - thường tránh thảo luận công khai về đức tin của mình. (Ông ấy là một người Công giáo ủng hộ quyền phá thai.)

.

Cũng có những khác biệt lớn hơn. Tỷ lệ đi nhà thờ thường xuyên ở Canada thấp hơn nhiều so với ở Hoa Kỳ. Những người theo đạo Tin Lành không có ảnh hưởng chính trị ở Canada gần bằng những người ở phía Nam biên giới. Canada không có chiến dịch lớn nào để dán Mười Điều Răn trong các trường công lập hoặc ban hành lệnh cấm phá thai toàn diện.

.

Kevin Kee, một giáo sư và cựu khoa trưởng tại Đại học Ottawa, đã viết về bối cảnh tôn giáo tương phản của Hoa Kỳ và Canada, khám phá sự trỗi dậy của nhà truyền giáo người Mỹ Billy Graham để trở thành người bạn tâm giao của nhiều tổng thống Hoa Kỳ. Kee nói rằng Cơ đốc giáo chưa thấm nhuần vào chính trị Canada hiện đại đến mức đó.

.

“Chúng ta có một giới lãnh đạo chính trị luôn giữ kín tôn giáo của mình,” Kee nói. “Việc đưa ra tuyên bố như vậy ở Canada chẳng khác nào tạo ra tình huống chúng ta/họ. Không có cách nào dễ dàng để làm hài lòng tất cả mọi người, vì vậy mọi người vẫn giữ im lặng.”

.

Sự mất mát đáng kể quyền lực của Công giáo tại Quebec: Tỉnh Quebec, nơi phần lớn dân cư nói tiếng Pháp, là một ví dụ điển hình về xu hướng thế tục hóa của Canada. Giáo hội Công giáo là lực lượng thống trị của Quebec trong phần lớn lịch sử, với ảnh hưởng sâu rộng đến trường học, chăm sóc sức khỏe và chính trị.

.

Điều này đã thay đổi đáng kể trong cái gọi là Cuộc cách mạng thầm lặng những năm 1960s, khi chính quyền tỉnh nắm quyền kiểm soát giáo dục và chăm sóc sức khỏe như một phần của chiến dịch rộng lớn hơn nhằm giảm bớt quyền lực của giáo hội. Tỷ lệ người Công giáo Quebec đi lễ nhà thờ thường xuyên đã giảm mạnh từ một trong những tỷ lệ cao nhất Canada xuống một trong những tỷ lệ thấp nhất.

.

Trong số những người Canada sùng đạo, ở Quebec và các tỉnh khác, một số người thẳng thắn bày tỏ cảm giác bị gạt ra ngoài lề trong một đất nước phần lớn theo chủ nghĩa thế tục. “Tôi cảm thấy bị cô lập vì quan điểm Kitô giáo truyền thống của chúng tôi bị coi là lỗi thời hoặc không phù hợp với thời đại”, Mégane Arès-Dubé, 22 tuổi, chia sẻ sau khi cô và chồng tham dự một buổi lễ tại một nhà thờ Baptist Cải cách bảo thủ ở Saint Jerome, cách Montreal khoảng 30 dặm (gần 50 km) về phía bắc.

.

“Trái ngược với Hoa Kỳ, nơi người Cơ đốc giáo được đại diện nhiều hơn trong các quan chức dân cử, người Cơ đốc giáo thực sự không được đại diện ở Canada”, bà nói thêm. “Tôi cầu nguyện rằng Canada sẽ thức tỉnh.”

.

Mục sư cao cấp của nhà thờ, Pascal Denault, có những cảm xúc lẫn lộn về di sản của cuộc Cách mạng Yên lặng. “Xét trên nhiều khía cạnh, điều đó là tốt,” ông nói. “Trước đó, chủ yếu là giáo sĩ Công giáo kiểm soát nhiều thứ trong tỉnh, vì vậy chúng tôi không có tự do tôn giáo.”

.

Tuy nhiên, Denault mong muốn công chúng có cái nhìn tích cực hơn về tôn giáo ở Canada. “Đôi khi, chủ nghĩa thế tục tự nó trở thành một tôn giáo, và nó muốn bịt miệng bất kỳ bài phát biểu tôn giáo nào trong phạm vi công cộng,” ông nói. “Điều chúng tôi hy vọng là chính phủ sẽ nhận ra rằng tôn giáo không phải là kẻ thù cần phải chống lại, mà là một động lực tích cực cần được khuyến khích.”

.

Denault gần đây đã tổ chức một tập podcast tập trung vào Trump; sau đó ông đã chia sẻ một số suy nghĩ về vị tổng thống này. “Chúng ta thường nghĩ rằng Trump đang lợi dụng Kitô giáo như một công cụ để gây ảnh hưởng, hơn là một người Kitô hữu chân chính,” ông nói. “Nhưng tôi nghĩ, những người theo Kitô giáo đánh giá cao một số lập trường của ông ấy về những vấn đề khác nhau.”

.

Những chiến thuật liên quan đến tôn giáo của Trump — chẳng hạn như tạo dáng với cuốn Kinh Thánh trên tay — sẽ không được người dân Canada ủng hộ, Denault nói. “Họ sẽ coi đó là điều gì đó sai trái. Công chức không nên tự nhận mình theo một tôn giáo cụ thể nào,” Denault nói. “Tôi không nghĩ hầu hết người dân Canada sẽ bỏ phiếu cho kiểu chính trị gia đó.”

.

Những công trình nhà thờ được tái sử dụng tràn lan ở Montreal. Tại khu phố Hochelaga-Maisonneuve của Montreal, đường chân trời điểm xuyết những cây thánh giá trên đỉnh tháp chuông, nhưng nhiều nhà thờ trong số đó không được sử dụng hoặc được tái sử dụng.

.

Trong nhiều thập niên, công nhân nhà máy và cảng đã đến cầu nguyện tại Nhà thờ Saint-Mathias-Apotre. Ngày nay, nhà hàng này phục vụ các bữa ăn giá cả phải chăng hàng ngày cho hơn 600 cư dân.

.

Quản lý của Le Chic Resto Pop, Marc-Andre Simard, lớn lên trong một gia đình Công giáo và hiện tại, giống như nhiều nhân viên của mình, tự nhận mình là người không theo tôn giáo nào. Tuy nhiên, ông vẫn cố gắng tôn vinh một số giá trị cốt lõi của Công giáo tại nhà hàng phi lợi nhuận này, nơi vẫn giữ nguyên những cánh cửa gỗ nguyên bản của nhà thờ và thậm chí cả các phòng xưng tội.

.

"Vẫn còn không gian để mọi người quây quần bên nhau, để hiệp thông, nhưng đó là không gian dành cho ẩm thực, chứ không phải đức tin." Simard nói trong giờ nghỉ trưa, ngồi gần nơi từng là bàn thờ của nhà thờ cũ.

.

Simard cho rằng mức độ mà Giáo hội Công giáo kiểm soát phần lớn đời sống công cộng ở Quebec nên là một câu chuyện cảnh báo cho Hoa Kỳ. “Chúng ta đã trải qua những gì Hoa Kỳ đang trải qua ngay lúc này,” ông nói.

.

Ở một nơi khác tại Montreal, một tòa nhà từng là tu viện Công giáo, giờ đây thường xuyên được sử dụng làm nơi tổ chức các cuộc họp của Hiệp hội Nhân văn Quebec. Người đồng sáng lập nhóm, Michel Virard, cho biết người Canada gốc Pháp “biết rõ cảm giác bị giáo sĩ can thiệp vào công việc của họ.”

.

Giờ đây, Virard nói, “Không có ‘tiếng nói tôn giáo bị loại trừ’ ở Canada, mà chỉ là những nỗ lực loại trừ giáo sĩ khỏi việc thao túng các đòn bẩy quyền lực của nhà nước và sử dụng tiền thuế của người dân để thúc đẩy một quan điểm tôn giáo cụ thể.”

.

Lịch sử cho thấy tại sao vai trò của tôn giáo lại khác nhau đến vậy ở Hoa Kỳ và Canada: Tại sao Canada và Hoa Kỳ, hai quốc gia láng giềng có nhiều truyền thống và ưu tiên văn hóa chung, lại có sự khác biệt lớn về vai trò của tôn giáo trong đời sống công cộng? Theo các học giả đã suy ngẫm về câu hỏi đó, lịch sử của họ đã cung cấp một số câu trả lời. Hoa Kỳ, sau khi giành được độc lập từ Anh, đã chọn không có một giáo hội thống trị, được thành lập theo chế độ liên bang.

.

Trong khi đó, tại Canada, Giáo hội Công giáo chiếm ưu thế ở Quebec, và Giáo hội Anh - sau này được đổi tên thành Giáo hội Anh giáo Canada - lại có ảnh hưởng mạnh mẽ ở những nơi khác. Giáo sư Darren Dochuk, một người Canada giảng dạy lịch sử tại Đại học Notre Dame ở Indiana, cho biết việc "giải thể" tôn giáo ở Hoa Kỳ "đã khiến đời sống tôn giáo trở nên năng động hơn bao giờ hết".

.

Ông nói: "Đây là một quốc gia mà các cộng đồng tự do tín ngưỡng được phép cạnh tranh trên thị trường để giành giật thị phần. Trong thế kỷ 20, có rất nhiều nhóm tôn giáo thuộc mọi tầng lớp, tất cả đều cạnh tranh quyết liệt để giành quyền lực. Gần đây, những người theo đạo Tin Lành đang thực sự thống trị điều đó. ... Những người bảo thủ tôn giáo đang áp đặt ý chí của họ lên Washington."

.

Dochuk cho biết không có sự gia tăng tín ngưỡng tương đương nào ở Canada, đồng thời cho rằng quá trình thế tục hóa của Canada đã tạo ra "sự suy giảm nhanh chóng quyền lực của tôn giáo với tư cách là một yếu tố chính trong chính trị".

.

Carmen Celestini, giáo sư nghiên cứu tôn giáo tại Đại học Waterloo ở Ontario, cho biết ngay cả khi các chính trị gia Canada lựa chọn tiếp cận dựa trên đức tin, họ thường áp dụng cách tiếp cận đa văn hóa - ví dụ như đến thăm các nhà thờ Sikh, Hindu và Do Thái, cũng như các nhà thờ Thiên chúa giáo.

.

Việc Trump nói về việc Canada trở thành tiểu bang thứ 51 đã thúc đẩy ý thức đoàn kết dân tộc mạnh mẽ hơn trong hầu hết người dân Canada, và làm suy yếu một bộ phận tương đối nhỏ những người tự nhận mình là người theo chủ nghĩa dân tộc Thiên chúa giáo, Celestini nói.

.

Bà nói: "Canada đoàn kết hơn như một quốc gia, không phải nhìn nhận sự khác biệt giữa các quốc gia, mà là nhìn nhận nhau như những người Canada và tự hào về chủ quyền của mình và về bản sắc dân tộc của chúng ta. Khi nhìn vào những gì đang diễn ra ở Mỹ, người dân Canada lo ngại rằng chúng ta không muốn điều đó xảy ra ở đây."

.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ Alex Padilla, một đảng viên Dân chủ tại California, đã đề xuất một dự luật mà ông cho rằng có thể giúp 8 triệu người nhập cư dễ xin được thẻ xanh hơn. Cải cách nhập cư đã bị đình trệ tại Washington khi Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đang chật vật để đạt được sự đồng thuận về một trong những vấn đề chính trị gây chia rẽ sâu sắc nhất mà đất nước đang phải đối mặt.

.

Nhập cư vẫn là một trong những vấn đề chính trị quan trọng nhất, đặc biệt là trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang trục xuất hàng loạt và tăng cường thực thi luật nhập cư, điều này đã thu hút sự chú ý của những người ủng hộ nhập cư. Trump đã tuyên bố chính quyền của ông sẽ nhắm mục tiêu vào tội phạm, nhưng đã có báo cáo về việc những người không có tiền án tiền sự bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) truy quét trong vài tháng qua.

.

Văn phòng của Padilla cho biết dự luật của ông, nếu được thông qua, có thể mang lại sự hỗ trợ cho hàng triệu người di cư, bao gồm những người thuộc chương trình Dreamers, những người có Quy chế Bảo vệ Tạm thời (TPS), con của những người sở hữu thị thực dài hạn, người lao động thiết yếu và các chuyên gia có tay nghề cao.

.

Tuần trước, Padilla đã công bố "Cải tiến các Điều khoản Di trú của Đạo luật Di trú năm 1929". Nếu được thông qua, dự luật này sẽ sửa đổi Mục 249 của Đạo luật Di trú và Quốc tịch, còn được gọi là luật Đăng ký, cho phép những người nhập cư đã cư trú liên tục tại Hoa Kỳ kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1972, được nộp đơn xin thường trú nhân.

.

Đề xuất mới sẽ cập nhật thời hạn chót đó, tạo ra một giai đoạn đủ điều kiện luân phiên, cho phép những người đã sống tại Hoa Kỳ ít nhất 7 năm, không có tiền án tiền sự và đáp ứng các yêu cầu hiện hành, được nộp đơn xin thẻ xanh.

.

"Người Mỹ biết rằng có một con đường tốt hơn phía trước so với việc Chính quyền Trump đổ lỗi một cách tàn nhẫn cho những người nhập cư chăm chỉ và gieo rắc nỗi sợ hãi cho cộng đồng California", Padilla viết trong thông cáo báo chí. "Chúng tôi tin rằng nếu bạn đã sống ở đây hơn bảy năm, đóng thuế nhiều năm, đóng góp cho cộng đồng nhiều năm và không có tiền án tiền sự, thì bạn xứng đáng có một con đường để hợp pháp hóa."

.

Tuy nhiên, dự luật này có thể gặp khó khăn tại Quốc hội, nơi đã gặp nhiều khó khăn trong việc thông qua các cải cách nhập cư trong những năm gần đây. Đảng Cộng hòa nắm đa số tại Thượng viện và Hạ viện, và không rõ liệu dự luật của Padilla có nhận được sự ủng hộ từ nhiều người bảo thủ, những người thường ủng hộ các chính sách nhập cư hạn chế hơn hay không.

.

Kathleen Arnold, giám đốc chương trình Nghiên cứu Người tị nạn và Di cư Cưỡng bức của Đại học Depaul, nói với Newsweek rằng dự luật sẽ "giải quyết một vấn đề tồn tại lâu dài bằng cách mở ra con đường dẫn đến quyền thường trú hợp pháp."

.

"Đối với những người muốn biết ai đang ở trong cộng đồng của mình, những người di cư thường trú có thể chứng minh được họ đã đóng góp cho cộng đồng có thể bước ra khỏi bóng tối. Đối với các cộng đồng nhập cư, cuối cùng họ sẽ có cách để duy trì gia đình và cộng đồng", bà nói.

.

Dự luật cũng có thể "xây dựng niềm tin vào chính phủ như một nguồn sức mạnh chính trị tích cực chứ không chỉ là một lực lượng hình sự hóa một số cộng đồng", Arnold nói.

.

Mặc dù bà hy vọng dự luật sẽ nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng, bà cho biết có lý do để tin rằng một số nhà lập pháp có thể đang "bỏ phiếu theo các chỉ thị của đảng và không có cái nhìn tổng quát về những gì cần thiết".

.

Trừ khi đảng Dân chủ giành được đa số phiếu chống phủ quyết trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026, Trump vẫn có thể chặn bất kỳ dự luật nhập cư nào được Quốc hội thông qua, ngay cả khi đảng Dân chủ kiểm soát.

.

Quốc hội đã điều chỉnh Mục 249 bốn lần kể từ khi được ban hành vào năm 1929 nhưng chưa điều chỉnh kể từ năm 1986. Văn phòng của Padilla viết rằng 8 triệu người di cư sẽ bị ảnh hưởng bởi dự luật này, dự luật sẽ mang lại 121 tỷ đô la cho nền kinh tế Hoa Kỳ và 35 tỷ đô la tiền thuế.

.

⦿ ---- Một trong những đối thủ pháp lý dai dẳng nhất của Tổng thống Donald Trump đang nhắm vào hồ sơ Epstein. Norm Eisen—cựu giám đốc đạo đức Nhà Trắng dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama và là người chỉ trích Trump từ lâu—đã đệ trình một yêu cầu toàn diện theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA), yêu cầu Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang (FBI) giao nộp bất kỳ hồ sơ nào liên quan đến nhà tài chính tai tiếng Jeffrey Epstein mà có thể liên quan đến cựu tổng thống .

.

“Uy tín của chính phủ đang bị đe dọa—và giờ họ lại tung ra một lời nói dối mà những người ủng hộ MAGA thậm chí còn không tin!” Eisen viết trên X. “Chúng tôi đã đệ trình FOIA để tìm ra sự thật, bởi vì hồ sơ Epstein là có thật, và mối đe dọa của chế độ Trump đối với nền dân chủ cũng vậy.”

.

“Công chúng cần biết những hồ sơ này nói gì về người đàn ông quyền lực nhất thế giới—và những người được Trump bổ nhiệm vào chính phủ, chẳng hạn như Bove, Bondi và Giám đốc FBI Kash Patel, đã biết những gì và biết khi nào,” Eisen nói thêm trong một bài đăng trên Substack.

.

Tổng thống Trump đã phải đối mặt với sự phản đối từ những người ủng hộ Trump có tư tưởng âm mưu kể từ khi Bộ Tư pháp và FBI kết luận trong một bản ghi nhớ ngày 6 tháng 7 rằng Epstein đã tự tử trong khi chờ xét xử trong tù, chứ không phải bị sát hại, và không có "danh sách khách hàng" nào của những kẻ đồng lõa giàu có. Tin tức này đã gây ra phản ứng dữ dội và kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi từ chức.

.

"Trump, tất nhiên, muốn chúng ta nói về bất cứ điều gì khác ngoài chuyện này", ông Eisen nói.

.

Đầu tháng này, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard đã cáo buộc Obama bịa đặt thông tin tình báo về sự can thiệp bầu cử của Nga trong một "âm mưu phản quốc" chống lại Trump, điều mà những người chỉ trích đã chỉ trích là một nỗ lực che đậy nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi cuộc tranh cãi.

.

Được đệ trình thông qua nhóm giám sát của Eisen, Quỹ Bảo vệ Dân chủ (Democracy Defenders Fund), yêu cầu gây chấn động này yêu cầu cung cấp bất kỳ tài liệu nào liên quan đến Epstein đã được Bondi, Phó Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche, Phó Bộ trưởng Tư pháp Emil Bove, Giám đốc FBI Kash Patel và Phó Giám đốc FBI Dan Bongino xem xét.

.

Hồ sơ FOIA của Eisen cũng yêu cầu cung cấp bất kỳ thông tin liên lạc nội bộ nào giữa Bondi và các cộng sự thảo luận về cách "tiếp cận hoặc giải quyết các tài liệu liên quan đến Donald Trump hoặc Mar-a-Lago" và các tài liệu được đưa ra trong bất kỳ cuộc họp nào có thảo luận về vụ việc.

.

Đầu năm nay, Bondi đã nói với Trump rằng tên của ông Trump xuất hiện trong các tài liệu. Trump đã phủ nhận việc bà làm như vậy. Cho đến nay, Bộ Tư pháp vẫn từ chối bình luận về vấn đề này.

.

Eisen là một đối thủ dai dẳng của Trump: Ông đã đệ đơn kiện đòi bồi thường đầu tiên chống lại tổng thống và từng là cố vấn đặc biệt cho Ủy ban Tư pháp trong lần luận tội đầu tiên của ông, viết một bài tường thuật nội bộ về quá trình tố tụng, mang tên "Một Vụ Án Vì Người Dân Mỹ".

.

Eisen, người đồng sáng lập nhóm giám sát phi đảng phái Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), đã dành nhiều năm để xem xét kỹ lưỡng các mối quan hệ kinh doanh, lợi nhuận nước ngoài và các cáo buộc lạm dụng quyền lực của Trump.

.

⦿ ---- Hầu hết người Mỹ cho rằng hồ sơ về Jeffrey Epstein chứa thông tin "đáng xấu hổ" về Tổng thống Donald Trump. Theo một cuộc thăm dò của tờ Washington Post, 61% người dân cho rằng các tài liệu về tội phạm tình dục bị kết án, người đã tự tử trong nhà tù ở New York vào năm 2019 trong khi chờ xét xử tội buôn bán tình dục, sẽ tiết lộ "thông tin đáng xấu hổ" về Trump.

.

Trump đã vướng vào tranh cãi dai dẳng về cách ông xử lý các hồ sơ liên quan đến Epstein. Ban đầu, Nhà Trắng đã ra lệnh xem xét lại vụ án và cho biết sẽ công bố tên tuổi và bằng chứng về các cộng sự của Epstein. Tuy nhiên, một bản ghi nhớ vào tháng 7 của FBI và Bộ Tư pháp cho biết không có "danh sách khách hàng" của Epstein và sẽ không có thêm cáo buộc nào được đưa ra. Thông báo này đã gây ra phản ứng dữ dội từ những người kêu gọi minh bạch hơn về vụ án.

.

Trong bối cảnh phản ứng dữ dội này, Trump đã kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi công bố "bất cứ điều gì bà cho là đáng tin cậy" liên quan đến Epstein và yêu cầu Bộ Tư pháp công bố lời khai của bồi thẩm đoàn về Epstein.

.

Nhưng những đồn đoán đã gia tăng vào tuần trước khi tờ Wall Street Journal đưa tin hồi tháng Năm, Bondi đã nói với Trump rằng tên ông xuất hiện "nhiều lần" trong cái gọi là hồ sơ Epstein. Giám đốc Truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung đã bác bỏ cáo buộc này và cho rằng đây là "một tin giả khác".

.

Tờ Washington Post đã thăm dò ý kiến 1.089 người vào thứ Hai, với biên độ sai số +/- 3,3 điểm phần trăm. Trong khi 61% cho biết họ tin rằng các hồ sơ chứa thông tin khó hiểu về Trump, thì nhiều hơn - 66% - cho biết họ nghĩ rằng chúng sẽ chứa thông tin đáng xấu hổ về đảng Dân chủ, và 84% khác cho biết họ nghi ngờ chúng chứa thông tin đáng xấu hổ về các tỷ phú.

.

Trong khi đó, cuộc thăm dò cho thấy 58% người dân không tán thành cách Trump xử lý các vấn đề liên quan đến hồ sơ Epstein trong khi chỉ có 16% tán thành.

.

⦿ ---- Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai tuyên bố ông đã chấm dứt tình bạn với Jeffrey Epstein và đuổi nhà tài chính nay đã mất uy tín này ra khỏi câu lạc bộ tư nhân ở Florida sau khi Epstein phản bội ông nhiều lần bằng cách thuê những người từng làm việc cho Trump.

.

Trump không tiết lộ nhân viên của mình làm nghề gì hoặc làm việc ở đâu, và Nhà Trắng từ chối bình luận thêm. Tuy nhiên, trước đó, Nhà Trắng đã đưa ra một lời giải thích khác cho sự bất hòa này. Steven Cheung, giám đốc truyền thông Nhà Trắng, cho biết trong một tuyên bố tuần trước: "Sự thật là Tổng thống đã đuổi ông ta khỏi câu lạc bộ vì tội danh ghê tởm."

.

Các nhà chức trách cho biết Epstein đã tự tử trong phòng giam ở New York vào năm 2019 khi đang chờ xét xử về tội buôn bán tình dục. Trump và các đồng minh hàng đầu của ông đã thổi bùng các thuyết âm mưu về cái chết của Epstein trước khi Trump trở lại nắm quyền. Hiện họ đang phải vật lộn để xử lý hậu quả sau khi Bộ Tư pháp tuyên bố Epstein thực tế đã chết do tự tử và sẽ không công bố thêm tài liệu về vụ án.

.

Tổng thống và các đồng minh của ông, một số người hiện đang làm việc trong chính quyền, đã hứa sẽ công bố các hồ sơ. Vụ việc đã đeo bám Trump cả trong và ngoài nước, thậm chí còn theo chân Phó Tổng thống JD Vance trong chuyến xuất hiện tại quê nhà Ohio của ông hôm thứ Hai. Một nhóm nhỏ người biểu tình đã tập trung bên ngoài một nhà máy ở Canton mà Vance đã đến thăm, giơ cao những tấm biển ghi dòng chữ "JD Bảo vệ những kẻ ấu dâm" và cho biết "GOP" là viết tắt của "Những người bảo vệ những kẻ ấu dâm".

.

Vị tổng thống đảng Cộng hòa đã phát biểu tại sân golf của mình ở Turnberry, Scotland, khi ông ngồi cùng Thủ tướng Anh Keir Starmer sau khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau và trả lời các câu hỏi của các nhà báo Mỹ và Anh. Khi được hỏi lý do tại sao mối quan hệ lại rạn nứt, Trump trả lời: "Đó là chuyện cũ rồi, rất dễ giải thích, nhưng tôi không muốn tốn thời gian của các vị bằng cách giải thích nó."

.

⦿ ---- Đội ngũ luật sư của Tổng thống Trump muốn Rupert Murdoch ra tòa làm chứng trong vòng hai tuần cho vụ Trump kiện phỉ báng trị giá 10 tỷ đô la liên quan đến một bài báo trên tờ Wall Street Journal về mối quan hệ của tổng thống với trùm ấu dâm Jeffrey Epstein. Các luật sư lập luận rằng tuổi tác của Murdoch - 94 tuổi - và tiền sử bệnh tật đồng nghĩa với việc việc chờ đợi có thể khiến việc lấy lời khai của ông gặp rủi ro, theo tờ New York Times đưa tin. Trong một hồ sơ gần đây, họ đã trích dẫn cơn ngất xỉu của ông trùm truyền thông trong một bữa sáng ở London năm ngoái và một danh sách các vấn đề sức khỏe.

.

"Tổng hợp lại, những yếu tố này có ảnh hưởng lớn đến việc xác định Murdoch sẽ không thể ra làm chứng trực tiếp tại phiên tòa", các luật sư viết, theo CNBC. Trump đã kiện tờ WS Journal và các công ty mẹ sau khi tờ báo này đăng bài mô tả một bức thư chúc mừng sinh nhật tục tĩu và một bức vẽ gợi dục mà họ cho là do Trump gửi cho Epstein vào năm 2003. Trump phủ nhận việc tạo ra bức thư hoặc bức vẽ đó, gọi chúng là giả mạo. Các luật sư của ông cho biết Murdoch, với tư cách là người đứng đầu News Corp, có thể có quyền truy cập vào thông tin và tài liệu liên quan mà Trump không có.

.

Vụ kiện, được đệ trình lên tòa án liên bang ở Florida, cũng nêu tên nhà xuất bản Dow Jones của tờ WS Journal, CEO Robert Thomson của News Corp, và các phóng viên đã viết bài. Người phát ngôn của Dow Jones cho biết công ty vẫn giữ nguyên nội dung bài viết. Hôm thứ Hai, thẩm phán đã cho nhóm của Murdoch thời hạn đến ngày 4 tháng 8 để phản hồi yêu cầu của Trump.

.

⦿ ---- Ghislaine Maxwell đang yêu cầu Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hủy bỏ bản án buôn bán tình dục năm 2022 của bà, với lập luận rằng một thỏa thuận mà Jeffrey Epstein đã đạt được với các công tố viên liên bang lẽ ra đã bảo vệ bà khỏi bị truy tố. Trọng tâm kháng cáo của Maxwell tập trung vào thỏa thuận không truy tố (NPA) năm 2008 mà Epstein đã đạt được với chính quyền Florida—một thỏa thuận mà các luật sư của bà cho rằng cũng nên áp dụng cho bà, theo CNN đưa tin.

.

"Vụ án này liên quan đến những gì chính phủ đã hứa, chứ không phải những gì Epstein đã làm," nhóm luật sư của Maxwell nói với tòa. Họ lập luận rằng chính phủ đã hứa miễn trừ cho Epstein và các cộng sự của ông ta, và họ cáo buộc các công tố viên đã nuốt lời hứa đó vì lý do chính trị.

.

"Tổng thống Trump đã xây dựng di sản của mình một phần dựa trên sức mạnh của một thỏa thuận—và chắc chắn ông Trump sẽ đồng ý rằng khi Hoa Kỳ đã hứa, họ phải giữ lời," luật sư của Maxwell, David Oscar Markus, cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi đang kêu gọi không chỉ Tòa án Tối cao mà còn chính Tổng thống thừa nhận việc đổ lỗi cho Ghislaine Maxwell về tội ác của Epstein là vô cùng bất công, đặc biệt là khi chính phủ đã hứa sẽ không truy tố bà ta."

.

Câu hỏi kỹ thuật đối với Tòa án Tối cao là liệu thỏa thuận NPA Florida có nên cấm các công tố viên liên bang ở New York truy tố Maxwell hay không. Một tòa kháng án liên bang trước đây đã phán quyết chống lại bà ta, nói rằng thỏa thuận ở Florida không ràng buộc chính quyền New York. Các luật sư của Maxwell lập luận rằng các tòa án trên khắp đất nước đã diễn giải không nhất quán phạm vi của các thỏa thuận như vậy, và muốn tòa án cấp cao giải quyết vấn đề này.

.

Bộ Tư pháp đã thúc giục tòa án tối cao bác bỏ đơn kháng cáo của Maxwell, theo Axios. Tòa án dự kiến sẽ quyết định vào mùa thu này liệu có thụ lý vụ án hay không.

.

Tuần trước, Maxwell, người đang thụ án 20 năm tù, đã gặp Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche. Hôm thứ Hai, Thượng nghị sĩ Dick Durbin, thành viên Đảng Dân chủ hàng đầu trong Ủy ban Tư pháp Thượng viện, đã yêu cầu biên bản các cuộc phỏng vấn, theo tờ New York Times. Ông nói rằng có "những câu hỏi nghiêm trọng về khả năng móc nối tham nhũng "thỏa thuận giữa Chính quyền Trump và Ghislaine Maxwell" và yêu cầu Bộ Tư pháp cam kết không ân xá hoặc giảm án cho Maxwell để đổi lấy thông tin.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo với Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Scotland rằng ông chưa bao giờ đến đảo của Jeffrey Epstein. "Toàn bộ chuyện này chỉ là trò lừa bịp."

.

"Tôi chưa bao giờ đến đảo... Tôi chưa bao giờ có đặc ân được đến đảo của ông ấy," Trump nói, đồng thời nhấn mạnh rằng ông không "vẽ hình phụ nữ."

.

Về vấn đề này, ông nói thêm rằng ông "có quyền" ân xá cho Ghislaine Maxwell, nhưng ông "chưa nghĩ đến điều đó." Maxwell, người đang thụ án liên bang 20 năm vì tội buôn bán tình dục trẻ em, đã phải đối mặt với những câu hỏi về mối quan hệ của bà với Jeffrey Epstein và những người khác bị cáo buộc có liên quan đến tội ác của ông ta.

.

⦿ ---- Elon Musk: Trump sẽ chơi cú lừa rằng cô Maxwell đã thành khẩn khai báo, nên Trump ân xá. Tỷ phú Elon Musk, người có 223 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, đã chỉ rõi một meme cáo buộc Donald Trump sử dụng Ghislaine Maxwell, một kẻ buôn bán tình dục bị kết án, để thao túng nhóm ủng hộ MAGA của mình. Musk đã trả lời bằng biểu tượng cảm xúc hình bia ngắm 🎯 cho một bài đăng dự đoán cô Maxwell sẽ liệt kê tên các bạn của Epstein nhưng là thuộc đảng Dân chủ, cô sẽ nói miễn tội cho Trump và cô sẽ được MAGA khen ngợi trước khi cô được ân xá vì "nói sự thật".

.

Lời chế giễu này được đưa ra sau khi Musk trước đó tuyên bố rằng Trump "sẽ không công bố hồ sơ Epstein vì ông Trump có trong đó". Mặc dù sở hữu các tài liệu được niêm phong từ những kẻ đồng lõa của Epstein, chính quyền Trump đã tuyên bố không lập danh sách, không bắt giữ và không công bố đầy đủ - gây ra sự phẫn nộ từ chính nhóm ủng hộ của ông.

.

Dưới áp lực ngày càng tăng, Trump đã chuyển sang một nỗ lực hạn chế nhằm công bố hồ sơ của bồi thẩm đoàn, một động thái mà những người chỉ trích gọi là sự đánh lạc hướng khỏi các hồ sơ mà ông đã kiểm soát. Bộ Tư pháp của Trump cũng đã cấp cho Ghislaine Maxwell quyền miễn trừ hạn chế để đổi lấy sự hợp tác. Maxwell, bạn tình lâu năm của Epstein, đã bị kết án vào năm 2021 về tội buôn bán trẻ em gái vị thành niên để bán dâm.

.

⦿ ---- Thỏa thuện giả: Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer (Dân chủ-New York) đã chỉ trích thỏa thuận thương mại được đàm phán giữa Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu EU vào cuối tuần, gọi đó là "giả mạo". Thỏa thuận thương mại này đặt mức thuế quan 15% đối với hàng hóa châu Âu, chỉ bằng một nửa mức mà Trump từng đe dọa áp dụng đối với lục địa này. Đổi lại, EU cam kết mua 750 tỷ đô la năng lượng của Mỹ trong ba năm tới.

.

"Trump muốn mọi người tin rằng đây là thỏa thuận lớn nhất từ trước đến nay", Schumer phàn nàn. "Châu Âu đã thừa nhận rằng thỏa thuận này không mang tính ràng buộc pháp lý, và họ không thể kiểm soát được việc liệu những khoản đầu tư này có được thực hiện hay không".

.

Mặc dù Châu Âu được cho là đang tránh một cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ, một số nhân vật hàng đầu đã lên án thỏa thuận này. Thủ tướng Pháp Francois Bayrou đã gọi Chủ nhật là một "ngày đen tối" trong một bài đăng trên X.

.

Schumer đã so sánh thỏa thuận này với thỏa thuận của Trump với Nhật Bản, nơi Hoa Kỳ đã áp đặt mức thuế quan 15% để đổi lấy 550 tỷ đô la đầu tư của Nhật Bản vào các lĩnh vực của Mỹ. Hiện vẫn chưa rõ những khoản đầu tư cụ thể đó sẽ bao gồm những gì.

.

Thỏa thuận với châu Âu đã đạt được vài ngày trước hạn chót ngày 1 tháng 8 do Trump đưa ra, thời điểm mà các khoản thuế mà ông đe dọa áp đặt thường được lên kế hoạch thực hiện. Các đại diện thương mại Mỹ đã lan tỏa khắp thế giới để cố gắng đạt được thỏa thuận với các quốc gia trong bối cảnh tổng thống liên tục tăng giảm thuế quan.

.

Schumer cũng nằm trong số các thượng nghị sĩ Dân chủ đã gửi thư cho Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick hôm thứ Hai, chỉ trích việc chính quyền đảo ngược quyết định cho phép bán một số chip máy tính công suất cao cho Trung Quốc. Cầnt iềnt hu vào, nên bán chip cho TQ, bất kể là tiếp tay tăng sức mạnh kỹ thuật khoa học cho TQ.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông không chủ động theo đuổi một "cuộc gặp thượng đỉnh" với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. "Tin giả đang đưa tin rằng tôi đang TÌM KIẾM một 'cuộc gặp thượng đỉnh' với Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc. Điều này không đúng, tôi không TÌM KIẾM bất cứ điều gì", ông Trump viết trên Truth Social. "Tôi có thể đến Trung Quốc, nhưng chỉ theo lời mời của Chủ tịch Tập, lời mời đã được gia hạn. Ngoài ra, tôi không quan tâm", ông nói thêm.

.

⦿ ---- Bình luận về Trump là bị trả thù: Bộ Tư pháp đã chính thức đệ đơn khiếu nại lên một thẩm phán liên bang, người đã lên tiếng phản đối chính quyền Trump, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi thông báo hôm thứ Hai. Đơn khiếu nại được gửi đến Chánh án James Boasberg của Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận Columbia. Theo các phương tiện truyền thông, ông Boasberg hiện đang giám sát một số vụ án nổi cộm liên quan đến các kế hoạch trục xuất của Tổng thống Donald Trump.

.

"Hôm nay, theo chỉ đạo của tôi, @TheJusticeDept đã đệ đơn khiếu nại về hành vi sai trái đối với Chánh án Tòa án Quận Hoa Kỳ James Boasberg vì đã đưa ra những bình luận công khai không phù hợp về Tổng thống Trump và Chính quyền của ông ấy", bà Bondi viết trong một bài đăng trên X. "Những bình luận này đã làm suy yếu tính liêm chính của ngành tư pháp, và chúng tôi sẽ không chấp nhận điều đó", bài đăng tiếp tục.

.

Fox News đưa tin rằng những bình luận của Bondi đề cập đến những tuyên bố mà thẩm phán Boasberg đã đưa ra trong một lần xuất hiện trước công chúng gần đây tại Hội nghị Tư pháp Hoa Kỳ. Trong khi tham dự hội nghị, ông Boasberg bị cáo buộc đã nói rằng Trump có thể gây ra một "cuộc khủng hoảng hiến pháp" bằng cách "[bỏ qua] các phán quyết của tòa án liên bang".

.

Boasberg đã đe dọa sẽ quy lỗi coi thường cho chính quyền Trump vì không tuân thủ lệnh tòa của ông liên quan đến thủ tục trục xuất người di cư. "Nhìn chung, lời nói và hành động của Thẩm phán Boasberg vi phạm các Điều khoản của Bộ Quy tắc Ứng xử dành cho Thẩm phán Hoa Kỳ, làm xói mòn niềm tin của công chúng vào tính trung lập của tư pháp, và cần một cuộc điều tra chính thức", đơn khiếu nại viết. Đơn khiếu nại được đệ trình vào thời điểm mối quan hệ của Bondi với nhóm MAGA dường như đang rạn nứt. Một số tín đồ của MAGA đã kêu gọi bà từ chức sau vụ án Jeffrey Epstein.

.

⦿ ---- GOLF: Tổng thống Trump đã khai trương một sân golf mới mang tên ông tại Scotland vào thứ Ba, khép lại chuyến công du nước ngoài kéo dài năm ngày, được thiết kế để quảng bá các bất động sản xa xỉ của gia đình ông và chơi golf. "Đi thôi. 1-2-3", Trump nói trước khi cắt băng khánh thành. Trump và các con trai, Eric và Donald Jr., cũng sẽ chơi vòng đầu tiên tại sân golf Trump mới ở làng Balmedie, trên bờ biển phía bắc Scotland.

.

"Đây là một bước tiến đáng kinh ngạc", Trump phát biểu trước lễ khai trương. Ông cảm ơn con trai Eric vì những đóng góp của con cho dự án, theo AP đưa tin, và nói rằng đó "thực sự là một công trình xuất phát từ tình yêu của con trai". Được mệnh danh là "Sân golf 36 lỗ tuyệt vời nhất", Trump International Golf Links, Scotland, do Eric Trump thiết kế. Sân golf mới này sẽ tổ chức Giải vô địch PGA Seniors vào cuối tuần này, sau khi Trump rời đi.

.

Đây sẽ là sân golf thứ ba thuộc sở hữu của Tổ chức Trump Organization tại Scotland, mặc dù bản thân tổng thống dường như không được nhiều người dân Scotland yêu mến. Trump đã mua Turnberry vào năm 2014 và sở hữu một sân golf khác gần Aberdeen. Tổng thống đã mời Keir Starmer, người nổi tiếng không chơi golf, lên chiếc Không lực Một để thủ tướng Anh có thể tham quan riêng các bất động sản của ông ở Aberdeen trước lễ khai trương chính thức vào thứ Ba. "Dù chơi tệ thì vẫn chơi tốt", Trump nói.

.

⦿ ---- GOLF: Tổng thống Trump đã thốt ra giọng Scotland khó hiểu của mình trong lễ khai trương sân golf mới của ông trong khi kể một câu chuyện đáng ngờ về cố diễn viên James Bond Sean Connery. Trump đã có bài phát biểu trước khi cắt băng khánh thành sân golf mới tại Trump International Golf Links của ông ở Aberdeenshire vào sáng thứ Ba khi ông bắt đầu kể một câu chuyện về nam diễn viên người Scotland, người đã qua đời vào năm 2020.

.

"Tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả mọi người. Đây là một sự phát triển không thể tin được. Họ nói rằng mảnh đất đó không thể được quy hoạch, đó là điều không thể", ông bắt đầu, nói giọng Scotland của mình và nói thêm, "Và Sean Connery nói: 'Hãy để gã khốn đó xây dựng sân golf của hắn ta.' Khi ông ấy nói điều đó, mọi thứ đều trở nên đúng đắn." Trump trước đây đã tuyên bố rằng đã được Connery giúp đỡ, ám chỉ đến cả sân golf Aberdeenshire của ông và sân golf của ông ở Turnberry, Nam Ayrshire.

.

Tuy nhiên, Martin Ford, ủy viên hội đồng Aberdeenshire, người từng là chủ tịch ủy ban quy hoạch ban đầu từ chối đơn xin xây dựng khu nghỉ dưỡng mới của Trump, đã nói với tờ Guardian vài ngày sau khi Connery qua đời rằng câu chuyện này là sai sự thật. "Ông Connery không tham gia vào quy trình hợp lệ dẫn đến việc cấp phép quy hoạch", Ford nói.

.

⦿ ---- Phó giám đốc điều hành CIA xin nghỉ hưu vì bị Giám đốc CIA dìm có vẻ như vô cớ. Một quan chức cấp cao của CIA sắp nghỉ hưu sau khi bị bỏ qua cho vị trí tình báo cấp cao nhất của cơ quan này tại London, một trong những vị trí được thèm muốn nhất ở nước ngoài, theo tờ New York Times đưa tin. Tom Sylvester, phó giám đốc điều hành của CIA, đã đóng một vai trò quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ tình báo với Ukraine và các đồng minh châu Âu kể từ năm 2014. Ban đầu, ông được chọn cho vị trí tại London, nhưng tờ Times đưa tin lời đề nghị đã bị hủy bỏ sau khi xuất bản các trích đoạn từ The Mission, một cuốn sách mới của phóng viên đoạt giải Pulitzer Tim Weiner. Theo tờ Times, các đối tác Anh đã được thông báo vào cuối tuần rằng Sylvester sẽ không đảm nhận vị trí này.Cuốn sách bao gồm các trích dẫn từ Sylvester, một số được đưa ra với sự chấp thuận của cơ quan và một số khác từ một podcast của CIA, thảo luận về tầm quan trọng của việc chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine và những nỗ lực của CIA trong việc hợp tác với các đồng minh châu Âu - bản thân chúng không gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, các trích dẫn này được xen kẽ với bình luận của chính Weiner chỉ trích Giám đốc CIA John Ratcliffe và những người được bổ nhiệm khác dưới thời Trump. Weiner, người đã làm rõ rằng những phát biểu của Sylvester không mang tính chính trị và không ám chỉ Trump hay Ratcliffe, gọi việc hủy bỏ quyết định bổ nhiệm Sylvester là một sự xúc phạm đối với "một trong những sĩ quan CIA xuất sắc nhất trong thế hệ của ông".Các quan chức tình báo hiện tại khẳng định Sylvester không làm gì sai và quyết định này không liên quan đến các trích đoạn trong cuốn sách. Họ mô tả động thái này là một sự thay đổi trong các ưu tiên của cơ quan, với việc Ratcliffe đang tìm kiếm một sĩ quan trẻ hơn, năng nổ hơn cho vị trí này. Bản thân tờ Times đưa tin "không rõ lý do tại sao việc bổ nhiệm ông Goff lại bị chặn". Theo tờ Times, Sylvester, người đã lên kế hoạch kết thúc sự nghiệp của mình bằng một nhiệm vụ ở nước ngoài, đã chọn nghỉ hưu ngay lập tức.⦿ ---- Cựu Thống đốc Roy Cooper đã quyết định tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ tại North Carolina, mang lại cho đảng Dân chủ một người tuyệt vời nhất trong cuộc đua ghế trống được dự đoán là một trong những cuộc bầu cử năm 2026 cạnh tranh nhất. Cooper đã đưa ra thông báo vào thứ Hai với một video được phát hành trên mạng xã hội và trang web chiến dịch của ông, trong đó nhấn mạnh đến việc bảo vệ tầng lớp trung lưu. Theo AP, cựu thống đốc hai nhiệm kỳ này sẽ ngay lập tức trở thành ứng cử viên hàng đầu cho đề cử của đảng Dân chủ trong cuộc đua kế nhiệm Thượng nghị sĩ Cộng hòa sắp nghỉ hưu Thom Tillis.Đụng lớn: Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Michael Whatley có kế hoạch tranh cử để giành đề cử của Đảng Cộng hòa, với sự chấp thuận của Tổng thống Trump, hai người quen thuộc với suy nghĩ của ông nói với AP. Cựu chủ tịch Đảng Cộng hòa North Carolina đã nhận được sự ủng hộ của Trump sau khi Lara Trump, con dâu của tổng thống, quyết định không tham gia tranh cử. Tuần trước, tổng thống đã đăng bài rằng "Mike sẽ là một Thượng nghị sĩ đáng kinh ngạc đến từ North Carolina."Đảng Dân chủ nhẹ nhõm: Việc ứng cử của Cooper là một chiến thắng lớn trong việc chiêu mộ nhân sự cho đảng Dân chủ, những người coi ghế này là một cơ hội hàng đầu để giành được tại một tiểu bang hiện đang bị đảng Cộng hòa thống trị. Ông đã có mặt trên các lá phiếu toàn tiểu bang trong suốt một phần tư thế kỷ qua—phục vụ 16 năm với tư cách là Bộ trưởng Tư pháp trước khi được bầu làm Thống đốc lần đầu tiên vào năm 2016. Cooper "là một trong những nhà vô địch xuất sắc nhất mà North Carolina từng có, và chúng tôi tin tưởng ông ấy sẽ giành lại ghế này vào năm 2026", Chủ tịch Đảng Dân chủ tiểu bang Anderson Clayton cho biết trong một thông cáo báo chí. Thống đốc Dân chủ đương nhiệm Josh Stein cũng đã ủng hộ Cooper vào thứ Hai.Thách thức: Để giành lại thế đa số tại Thượng viện vào năm 2026, đảng Dân chủ cần giành được bốn ghế, và hầu hết các cuộc bầu cử đều diễn ra ở những tiểu bang mà Trump đã dễ dàng giành chiến thắng vào năm ngoái. Trump đã giành chiến thắng ở North Carolina với khoảng 3 điểm phần trăm, một trong những khoảng cách chiến thắng sát nút nhất của ông.Vấn đề: Cooper, 68 tuổi, nói trong video của mình rằng tầng lớp trung lưu đang có nguy cơ bị xóa sổ ở Mỹ. Không đề cập đến Trump, Cooper nói rằng "các chính trị gia ở Washington D.C." đang "làm tăng nợ công, tước đoạt quyền chăm sóc sức khỏe của chúng ta" và "cắt giảm hỗ trợ cho người nghèo", ngay cả khi họ "giảm thuế cho các tỷ phú". Ông nói thêm: "Điều đó là sai. Và tôi đã chịu đựng đủ rồi." Các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 3/2026.⦿ ---- Oklahoma: quan chức giáo dục MAGA trong buổi họp về giáo dục vô ý chiếu video phụ nữ khỏa thân. Hôm thứ Hai, văn phòng cảnh sát trưởng Oklahoma đã mở cuộc điều tra về các báo cáo cho rằng hình ảnh phụ nữ khỏa thân đã được phát trên truyền hình của văn phòng giám đốc trường học trong cuộc họp với các thành viên hội đồng giáo dục. Các nhà lập pháp hàng đầu của Oklahoma đã tìm kiếm câu trả lời về lời khai của hai thành viên Hội đồng Giáo dục Tiểu bang, những người cho biết họ đã nhìn thấy những hình ảnh này trong cuộc họp tại văn phòng của Ryan Walters hôm thứ Năm. Một thành viên khác của hội đồng, Chris Van Denhende, cho biết ông không ở trong tình trạng có thể xem truyền hình nhưng "có thứ gì đó trên màn hình mà lẽ ra không nên có", dựa trên phản ứng của Walters, theo AP đưa tin.Cuộc điều tra đang ở giai đoạn đầu, Aaron Brilbeck, người phát ngôn của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Oklahoma, cho biết. Ông nói rằng không rõ liệu có luật nào bị vi phạm hay không. Walters, một đảng viên Cộng hòa, đã dành phần lớn nhiệm kỳ đầu tiên của mình để ca ngợi Tổng thống Trump, gây gổ với các công đoàn giáo viên và giám đốc trường học địa phương, và cố gắng chấm dứt cái mà ông mô tả là "sự thức tỉnh" trong các trường công lập. Brilbeck cho biết văn phòng cảnh sát trưởng đang điều tra theo yêu cầu của Văn phòng Quản lý và Dịch vụ Doanh nghiệp của tiểu bang, nơi xử lý các vấn đề công nghệ, nhân sự và quản lý tài sản cho chính quyền tiểu bang.Các thành viên hội đồng giáo dục Becky Carson và Ryan Deatherage nói với trang tin tức trực tuyến NonDoc rằng họ đã xem một đoạn video quay cảnh phụ nữ khỏa thân trong văn phòng của Walters trong phiên họp điều hành. Họ nói rằng họ là những người duy nhất ngồi ở những vị trí có thể nhìn thấy màn hình. Carson kể lại trải nghiệm của mình với NonDoc:"Tôi đã nghĩ, 'Người phụ nữ đó có khỏa thân không?' Và sau đó tôi nghĩ, 'Không, cô ấy đang mặc đồ bó sát.' Và mọi chuyện diễn ra rất nhanh, tôi nghĩ, 'Đó không phải là đồ bó sát.' Và tôi thậm chí còn ghét phải dùng những từ này, nhưng tôi đã nói, 'Đó là núm vú của cô ấy.' Và sau đó, tôi nhìn kỹ hơn, và tôi thấy toàn bộ cơ thể, và tôi nghĩ, 'Đó là lông mu.'"⦿ ---- New York: Một tay súng đã giết chết ít nhất bốn người tại một tòa nhà văn phòng ở Manhattan vào tối thứ Hai, theo hãng tin AP. Một trong số đó là một cảnh sát thành phố New York đang nghỉ làm đã bị bắn trong lúc đấu súng với tay súng ở sảnh, theo NBC News. Nghi phạm sau đó biến mất vào trong tòa nhà chọc trời, và các nhân viên hoảng loạn chạy ra đường la hét. Cảnh sát cho biết sau đó họ tìm thấy tay súng trên tầng 33 của tòa nhà, đã chết do tự sát, và họ mô tả hắn là một người đàn ông 27 tuổi đến từ Nevada và hành động một mình. Tòa nhà Park Avenue là nơi đặt trụ sở của một số công ty tài chính lớn, theo AP, cũng như Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia NFL.Cảnh sát vẫn đang cố gắng ghép nối các manh mối dẫn đến vụ xả súng chết người hôm thứ Hai bên trong một tòa nhà cao tầng ở Manhattan, nhưng bức thư tuyệt mệnh của tay súng có thể cung cấp manh mối. Cả CNN và ABC News đều đưa tin rằng tay súng đã tuyên bố trong bức thư rằng mình mắc chứng bệnh não CTE (bệnh do đụng đầu thường xuyên, gây ra giảm trí nhớ, suy nghĩ bất thường, muốn tự tử). Tòa nhà chọc trời nơi xảy ra vụ xả súng là nơi đặt trụ sở của NFL, cho thấy hắn ta có bất bình với giải đấu về cách giải quyết vấn đề này, theo CNN.Kẻ nổ súng được xác định là Shane Devon Tamura, 27 tuổi, đến từ Las Vegas, theo tờ New York Times. Cảnh sát cho biết hắn đã bắn chết bốn người trong tòa nhà chọc trời trên đại lộ Park Avenue và làm bị thương năm người khác trước khi tự sát. Tamura từng chơi bóng bầu dục ở trường trung học tại California, và một đồng đội cũ đã mô tả hắn là một cầu thủ tuyệt vời và là "kẻ ngốc nghếch nhất thế giới" khi còn là một thiếu niên, theo NBC News.Cảnh sát cho biết hắn có "tiền sử tâm thần được ghi nhận", và bức thư của hắn được cho là yêu cầu nghiên cứu não. CTE có liên quan đến chấn thương đầu, khiến nó trở thành mối quan tâm lớn của các cựu cầu thủ bóng bầu dục. Theo CNN, tờ giấy ghi chú của tay súng có nội dung: "Bạn không thể chống lại NFL, họ sẽ tiêu diệt bạn".⦿ ---- GAZA: Số người Palestine bị giết trong cuộc chiến của Israel chống lại Hamas đã lên tới 60.034, theo dữ liệu từ Bộ Y tế do Hamas điều hành công bố hôm thứ Ba. Con số này bao gồm cả thường dân và chiến binh. Hamas tuyên bố rằng khoảng một nửa số thương vong là phụ nữ và trẻ em. Bộ này cũng báo cáo hơn 145.000 người đã bị thương và hàng nghìn người vẫn mất tích dưới đống đổ nát kể từ khi xung đột bắt đầu.Cuộc chiến nổ ra sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và 251 người khác bị bắt cóc. Vào tháng 1, Israel tuyên bố đã tiêu diệt khoảng 20.000 tay súng ở Gaza và 1.600 tay súng khác ở Israel để đáp trả cuộc tấn công đầu tiên của Hamas, mở màn cho cuộc chiến.⦿ ---- Tập đoàn xe Toyota sẽ bắt đầu sản xuất xe điện tại châu Âu lần đầu tiên từ năm 2028, với công ty con tại Cộng hòa Czech dự kiến sản xuất khoảng 100.000 xe mỗi năm, Nikkei đưa tin hôm thứ Ba. Theo báo cáo, mẫu xe đầu tiên được sản xuất dự kiến sẽ là một mẫu xe thể thao đa dụng mới.Có trụ sở chính tại Kolin, nhà máy sản xuất của Toyota tại Cộng hòa Czech ban đầu được thành lập dưới hình thức liên doanh vào năm 2002 với Tập đoàn PSA, nhưng đến năm 2021, nó đã trở thành công ty con do nhà sản xuất xe hơi Nhật Bản sở hữu hoàn toàn.⦿ ---- Công ty xe tự lái Pony AI Inc. có trụ sở tại Trung Quốc dự kiến sản xuất hàng loạt 1.000 xe taxi robot vào cuối năm nay, trong nỗ lực mở rộng quy mô hoạt động trong và ngoài nước, đồng sáng lập Lou Tiancheng chia sẻ với tờ South China Morning Post trong một cuộc phỏng vấn."Chúng tôi dự đoán sản lượng [xe taxi robot] sẽ tăng lên", Lou nói với hãng thông tấn vào cuối tuần. Ông cho biết quan hệ đối tác với GAC, BAIC và Toyota sẽ giúp đạt được sản lượng quy mô lớn. "Trong vài năm qua, chúng tôi đã củng cố mối quan hệ hợp tác với các nhà sản xuất ô tô để chứng minh tính khả thi của việc sản xuất một lượng lớn xe taxi không người lái", ông nói thêm. Đầu tháng 7, Pony AI đã bắt đầu thử nghiệm mẫu xe taxi robot BAIC thế hệ thứ bảy trên đường phố tại Bắc Kinh.⦿ ---- Trump vuốt ve Tập Cận Bình. Hoa Kỳ đã ngăn Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức (Lai Ching-te) thực hiện chuyến dừng chân theo kế hoạch tại New York trong chuyến công du Trung Mỹ, tờ Financial Times đưa tin, trích dẫn ba nguồn tin thân cận với quyết định này.Lại Thanh Đức dự định sẽ quá cảnh Hoa Kỳ vào tháng 8 trên đường đến Paraguay, Guatemala và Belize, nhưng Nhà Trắng đã từ chối cho phép ông quá cảnh. Quyết định này được cho là được đưa ra sau khi Trung Quốc bày tỏ lo ngại về chuyến thăm trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đang tiếp tục đàm phán thương mại và tìm hiểu kế hoạch cho một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.⦿ ---- Bộ Ngoại giao Đài Loan hôm thứ Ba khẳng định Tổng thống Lại Thanh Đức không bị cấm quá cảnh bằng đường hàng không tại Hoa Kỳ và phủ nhận việc ông sẽ sớm có chuyến thăm nước ngoài. "Phía Hoa Kỳ không hề hoãn, hủy hay từ chối cấp phép quá cảnh", người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Tiêu Quang Vĩ, phát biểu với báo chí. "Do những nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai đang diễn ra ở miền Nam Đài Loan, các cuộc đàm phán thuế quan song phương đang diễn ra với Hoa Kỳ, và tình hình quốc tế liên quan, tổng thống không có kế hoạch công du nước ngoài trong tương lai gần."Phát biểu của Bộ Ngoại giao Đài Loan được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng Hoa Kỳ đã ngăn cản ông Lại Thanh Đức quá cảnh tại New York trên đường đến Trung và Nam Mỹ. Trước đó, Paraguay tuyên bố ông Lại Thanh Đức sẽ đến thăm nước này vào giữa tháng 7.⦿ ---- Trump và làn sóng ân xá gây thiệt hại hơn 1,3 tỷ USD cho nạn nhân và người nộp thuế. Trong sáu tháng đầu nhiệm kỳ thứ hai, cựu Tổng thống Donald Trump đã ban hành hơn 1.600 lệnh ân xá, bao gồm cả cho hai công ty. Nhiều lệnh này vi phạm các quy định lâu đời của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, vốn yêu cầu người xin ân xá phải thể hiện sự ăn năn, hoàn trả thiệt hại và không gây nguy hiểm cho cộng đồng.Những trường hợp gây tranh cãi:. Trevor Milton, nhà sáng lập công ty xe tải điện Nikola, bị kết án vì gian lận 675 triệu USD. Sau khi ông và vợ quyên góp 1,8 triệu USD cho Trump, ông được ân xá, xóa bỏ cả án tù lẫn khoản bồi thường.. Paul Walczak, giám đốc viện dưỡng lão, bị kết án 18 tháng tù và phải trả 4,4 triệu USD vì biển thủ thuế của nhân viên. Ba tuần sau khi mẹ ông tham dự buổi gây quỹ trị giá 1 triệu USD/người tại Mar-a-Lago, ông được ân xá.. David Daniel, người được ân xá trong nhóm bạo loạn ngày 6/1, đang bị điều tra về tội ấu dâm và khiêu dâm trẻ em.Ân xá hàng loạt sau lễ nhậm chức: Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, Trump đã ân xá hơn 1.500 người tham gia vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1/2021, bao gồm những kẻ tấn công cảnh sát bằng bình xịt hơi cay, gậy và dùi cui. Không có quy trình kiểm tra lý lịch hay tham vấn ý kiến từ thẩm phán, công tố viên hoặc nạn nhân như quy định của Bộ Tư pháp.“Ân xá kiểu bảo kê”: Giáo sư luật Lee Kovarsky gọi hành động của Trump là “patronage pardoning” – tức là ân xá công khai để bảo vệ đồng minh chính trị. Ông ví von: “Không phải mafia bẻ chân, nhưng là mafia ân xá kẻ đã làm điều đó.”Tác động tài chính: Theo thống kê của cựu luật sư ân xá Liz Oyer, các lệnh ân xá của Trump đã khiến nạn nhân và người nộp thuế thiệt hại hơn 1,3 tỷ USD. Hơn một nửa số người được ân xá không phải trả tiền phạt hay bồi thường. Trong khi đó, hàng chục ngàn đơn xin ân xá từ công dân bình thường bị tồn đọng, tăng từ 5.000 lên hơn 11.000 hồ sơ.Vi phạm quy trình ân xá: Bộ Tư pháp quy định rõ rằng ân xá chỉ nên dành cho người thực sự ăn năn, đã bồi thường và không gây nguy hiểm. Tuy nhiên, Trump đã: Ân xá trước khi người bị kết án bắt đầu thụ án; Ân xá cho người không hề nhận lỗi; Xóa bỏ hoàn toàn các khoản bồi thường và tiền phạt.Hệ quả pháp lý và đạo đức: Phán quyết của Tòa án Tối cao năm 2024 về quyền miễn trừ tổng thống khiến việc kiểm soát hành vi ân xá trở nên khó khăn. Thẩm phán Sonia Sotomayor cảnh báo rằng một tổng thống có thể nhận hối lộ để ân xá mà vẫn được miễn trừ.⦿ ---- Da nâu đi nhà thờ sợ bị đặc vụ ICE bắt: Một liên minh lớn các tổ chức tôn giáo đang kiện Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ vì chính sách mà họ mô tả là đã đe dọa giáo dân của họ thông qua "mối đe dọa giám sát, thẩm vấn hoặc bắt giữ" tại các cơ sở thờ tự.Đơn kiện do các nhóm tôn giáo đệ trình lập luận rằng nhà thờ và các địa điểm thờ tự khác trước đây bị coi là nằm ngoài phạm vi áp dụng các biện pháp thực thi di trú, trừ những trường hợp cực đoan. Tuy nhiên, đơn khiếu nại lưu ý rằng tất cả đã thay đổi vào đầu nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Trump, khi Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem nới lỏng đáng kể các hạn chế về thời điểm và hoàn cảnh mà các nhân viên thực thi di trú có thể tiến hành các hoạt động tại hoặc gần các cơ sở tôn giáo.Các tổ chức này cáo buộc rằng hậu quả của những thay đổi này là tạo ra một bầu không khí sợ hãi dai dẳng trong giáo dân. "Các nhà thờ đã chứng kiến cả lượng người tham dự và đóng góp tài chính giảm mạnh", đơn khiếu nại nêu rõ. "Các giáo đoàn đã phải hoạt động bí mật để bảo vệ giáo dân, tránh các buổi họp mặt trực tiếp, vốn là trọng tâm của đức tin. Các lễ rửa tội, vốn trước đây là dịp để thờ phượng và cử hành cộng đồng, giờ đây lại được tổ chức riêng tư."Đơn khiếu nại còn cho biết thêm rằng các nhà thờ thậm chí còn "âm thầm ngừng quảng cáo các mục vụ tập trung vào người nhập cư và đã hủy bỏ các chương trình phục vụ cộng đồng người nhập cư, những người hiện quá sợ hãi để tham dự."Tổng hợp lại, các nhóm này cáo buộc rằng hành động của chính phủ vi phạm Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ, cũng như Đạo luật Khôi phục Tự do Tôn giáo năm 1993, quy định chính phủ phải sử dụng "các biện pháp ít hạn chế nhất để thúc đẩy lợi ích chính đáng của chính phủ", vốn cũng gây ảnh hưởng đến quyền tự do thực hành tôn giáo. Các tổ chức đã khép lại vụ kiện bằng cách yêu cầu tòa án tuyên bố chính sách nhập cư năm 2025 là "vi hiến và bất hợp pháp".Đơn khiếu nại, được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Khu vực Trung tâm Massachusetts, bao gồm nhiều giáo phận của Giáo hội Tin Lành Lutheran tại Hoa Kỳ, bao gồm các giáo phận ở New England, khu vực Milwaukee mở rộng, tây nam California và tây nam Texas. Các nguyên đơn khác bao gồm Hội nghị Bạn hữu San Francisco của Hội Bạn hữu Tôn giáo, Liên minh Baptist và các Giáo hội Cộng đồng Đô thị.Mục sư Lisa Dunson, chủ tịch hội đồng quản trị của Liên minh Baptist, lập luận trong một tuyên bố được soạn sẵn rằng các chính sách nhập cư của chính quyền "làm ô uế những không gian thiêng liêng, vi phạm quyền tự do tôn giáo và gieo rắc nỗi sợ hãi cho những người tìm kiếm hòa bình và nơi ẩn náu.""Những nơi trú ẩn này từ lâu đã mang đến sự chào đón, an toàn và nuôi dưỡng tinh thần cho tất cả mọi người," Dunson nói thêm. "Việc xâm phạm chúng bằng vũ lực nhà nước là một sự thất bại về mặt đạo đức và phản bội các giá trị hiến pháp cũng như thiêng liêng. Những hành động như vậy gửi đi một thông điệp đáng sợ rằng không nơi nào an toàn và người nhập cư, người tị nạn và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội có thể bị nhắm mục tiêu ngay cả trong nhà của Chúa."Giám mục Paul Erickson thuộc Giáo hội Tin Lành Lutheran tại Thượng Hội đồng Greater Milwaukee của Hoa Kỳ đã lên án các cuộc đột kích của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan vào các nhà thờ là "một cuộc tấn công chưa từng có vào quyền tự do tôn giáo", "ngăn cản người dân thuộc mọi tín ngưỡng và quốc tịch tụ họp để cầu nguyện và nhận các dịch vụ thiết yếu."Ryan Downer, giám đốc pháp lý của Ủy ban Luật sư Washington về Quyền Công dân và Các Vấn đề Đô thị (WLC), cho biết nhóm của ông tự hào được làm đồng luật sư cho các nguyên đơn vì các vấn đề cốt lõi về tự do tôn giáo đang bị đe dọa."Chính sách này... đe dọa sự thiêng liêng của tất cả các cơ sở thờ tự và các giá trị tôn giáo của tín đồ trên toàn thế giới", ông nói. "WLC tự hào sát cánh cùng thân chủ để đảm bảo rằng sự đảm bảo về tự do tôn giáo của Hiến pháp được duy trì."⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu với các phóng viên hôm thứ Hai rằng mức thuế quan toàn cầu "sẽ nằm trong khoảng từ 15% đến 20%". Tổng thống đã xác nhận những gì ông đã nói trước đó trong cuộc gặp với Thủ tướng Anh Keir Starmer về việc áp thuế đối với các nước ngoài. Đồng thời, ông không thể nêu rõ mức thuế cụ thể đối với thép và nhôm của Anh, chỉ nói rằng mức thuế này sẽ được công bố "sớm thôi". "Chúng ta sẽ tự sản xuất thép và phần lớn chúng ta sẽ tự sản xuất nhôm", tổng thống kết luận.⦿ ---- Chính quyền Trump đã công bố một bản ghi nhớ vào thứ Hai nhằm bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của nhân viên liên bang, nêu rõ rằng nhân viên có thể cố gắng thuyết phục đồng nghiệp về lý do tại sao niềm tin tôn giáo của họ là "đúng đắn". Bản ghi nhớ nêu rõ những hành vi không nên bị kỷ luật hoặc xử lý kỷ luật, bao gồm việc trưng bày kinh thánh, tác phẩm nghệ thuật tôn giáo, đồ trang sức, áp phích thể hiện thông điệp tôn giáo và các biểu tượng tôn giáo khác "như thánh giá, và mezuzah" trong văn phòng.Bản ghi nhớ cũng cho biết một hoặc nhiều nhân viên nên được phép tham gia vào các hoạt động tôn giáo cá nhân hoặc cộng đồng và nhân viên có thể tham gia vào các cuộc trò chuyện về các chủ đề tôn giáo "bao gồm cả việc cố gắng thuyết phục người khác về tính đúng đắn của quan điểm tôn giáo của họ, miễn là những hoạt động đó không mang tính chất quấy rối".Nhân viên liên bang cũng có thể "khuyến khích đồng nghiệp tham gia vào các hoạt động tôn giáo, chẳng hạn như cầu nguyện, ở mức độ tương tự như họ được phép khuyến khích đồng nghiệp tham gia vào các hoạt động cá nhân khác", bản ghi nhớ cho biết.Giám đốc Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM), Scott Kupor, đã gửi bản ghi nhớ đến các trưởng phòng và cơ quan, hướng dẫn cách thức cho phép nhân viên liên bang thể hiện tôn giáo cá nhân "ở mức độ tối đa có thể, trừ khi việc thể hiện đó gây khó khăn quá mức cho hoạt động kinh doanh".OPM đã phối hợp với Văn phòng Tôn giáo Nhà Trắng để soạn thảo bản ghi nhớ, một phát ngôn viên nói với tờ The Hill. Tổng thống Trump đã thành lập văn phòng này vào tháng Hai. Bản ghi nhớ bao gồm các chi tiết về cách thức nhân viên liên bang có thể trao đổi với người khác về lý do tại sao họ nghĩ rằng đức tin cá nhân của họ là "đúng đắn" và tại sao những người khác nên "suy nghĩ lại" về niềm tin của chính họ."Trong giờ nghỉ giải lao, một nhân viên có thể lịch sự thảo luận với người khác về lý do tại sao đức tin của mình là đúng đắn và tại sao người không theo đạo nên suy nghĩ lại về niềm tin tôn giáo của mình. Tuy nhiên, nếu người không theo đạo yêu cầu dừng lại, nhân viên đó nên tôn trọng yêu cầu đó", bản ghi nhớ cho biết thêm. "Một nhân viên có thể mời người khác đến nhà thờ của mình để cầu nguyện mặc dù họ theo một tôn giáo khác."Bản ghi nhớ đã nêu ra những ví dụ cụ thể về việc thể hiện tôn giáo được phép tại nơi làm việc, chẳng hạn như đặt một cuốn Kinh Thánh trên bàn làm việc hoặc Ngôi sao David và thành lập một nhóm cầu nguyện với nhân viên khi không làm việc. Bản ghi nhớ cũng đưa ra ví dụ về việc một nhân viên kiểm lâm tham gia cùng nhóm du lịch của mình để cầu nguyện hoặc một bác sĩ tại một bệnh viện Cựu chiến binh cầu nguyện cho một bệnh nhân."Lực lượng lao động Liên bang nên là một nơi chào đón những nhân viên Liên bang thực hành đức tin tôn giáo. Việc cho phép phân biệt đối xử tôn giáo tại nơi làm việc của Liên bang là vi phạm pháp luật. Nó cũng đe dọa ảnh hưởng tiêu cực đến việc tuyển dụng và giữ chân những nhân viên có đức tin trình độ cao", bản ghi nhớ cho biết.Bản ghi nhớ, được Fox News Digital đưa tin lần đầu tiên, tuân theo sắc lệnh hành pháp của Trump về định kiến chống lại Cơ đốc giáo, nhằm bảo vệ những người theo Cơ đốc giáo khỏi sự phân biệt đối xử tôn giáo. Thực tế Cơ đốc giáo là đạo của đa số dân tại Mỹ, vẫn đang truyền bá công khai mọi nơi, không bị phân biệt đối xử. Nếu bạn là Hồi giáo thì là chuyện khác.⦿ ---- Văn phòng Dân quyền (OCR) thuộc Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đã mở một cuộc điều tra nhắm vào Đại học Duke và Tạp chí Luật Duke (Duke Law Journal) vào hôm thứ Hai dựa trên các báo cáo cho rằng trường đại học này "phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da và/hoặc nguồn gốc quốc gia bằng cách sử dụng các yếu tố này để lựa chọn thành viên cho tạp chí luật."Bộ trưởng Giáo dục Hoa Kỳ Linda McMahon và Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ Robert Kennedy Jr. cũng đã gửi một lá thư chung tới ban lãnh đạo của Đại học Duke, bày tỏ "mối quan ngại về việc sử dụng ưu tiên chủng tộc" trong các quyết định tuyển dụng, tuyển sinh và học bổng của trường."Nếu Duke dành sự ưu tiên bất hợp pháp cho các ứng viên tạp chí luật hoặc trường y dựa trên những đặc điểm không thể thay đổi của những sinh viên này, thì đó không chỉ là một sự xúc phạm đến luật dân quyền mà còn là một sự xúc phạm đến tính chất trọng dụng nhân tài của sự xuất sắc trong học thuật", McMahon nói. Hai vị bộ trưởng đã kêu gọi Đại học Duke thành lập một Ủy ban Công trạng và Dân quyền, cơ quan này sẽ làm việc với chính phủ liên bang.⦿ ---- Các quan chức Bộ Thương mại Hoa Kỳ đang xem xét áp dụng một loại phí mới, sẽ thay đổi hệ thống cấp bằng sáng chế hiện tại bằng cách thu phí từ 1% đến 5% tổng giá trị bằng sáng chế của chủ sở hữu, trong bối cảnh Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick đặt mục tiêu tăng doanh thu và giảm thâm hụt ngân sách quốc gia, tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn nguồn tin thân cận."Đây là một sự thay đổi hoàn toàn về cách nghĩ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ", Phó Chủ tịch Cấp cao Trung tâm Chính sách Đổi mới Toàn cầu thuộc Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Brad Watts, phát biểu với tờ Wall Street Journal, đồng thời cho biết thêm rằng nhiều doanh nghiệp có thể sẽ bày tỏ "những lo ngại lớn" về cái mà họ coi là "thuế đánh vào đổi mới".Theo báo cáo, các quan chức tại Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu hiện đang trao đổi các dự thảo đề xuất và mô hình tài chính, và vẫn chưa rõ liệu loại phí mới này sẽ thay thế hay được thêm vào các mức phí cố định hiện tại.⦿ ---- Mark Zuckerberg: Kỷ nguyên điện thoại thông minh sắp kết thúc. Zuckerberg, CEO của Meta, vừa đưa ra tuyên bố gây chú ý: ông tin rằng điện thoại thông minh sẽ không còn là thiết bị công nghệ chủ đạo trong tương lai gần. Thay vào đó, kính thông minh sẽ trở thành nền tảng công nghệ tiếp theo, thay đổi cách con người tương tác với thế giới số.Sau gần 30 năm phát triển, điện thoại thông minh đang dần bão hòa. Các thế hệ mới chỉ cải tiến nhỏ giọt, không còn mang tính cách mạng như trước. Bất tiện: Việc phải cầm tay, nhìn vào màn hình và bị gián đoạn bởi thông báo khiến điện thoại trở nên cồng kềnh và gây mất tập trung trong giao tiếp xã hội. Zuckerberg cho rằng công nghệ nên hòa nhập vào cuộc sống thay vì chiếm lĩnh sự chú ý của con người.Kính thông minh: Nền tảng kế tiếp. Zuckerberg dự đoán rằng đến thập niên 2030, kính thông minh sẽ thay thế điện thoại trong hầu hết các tương tác hàng ngày. Kính sẽ: tương tác rảnh tay: Sử dụng giọng nói, cử chỉ thay cho thao tác chạm. Tăng cường thực tế (AR): Hiển thị thông tin như bản đồ, dịch ngôn ngữ, thông báo… ngay trong tầm nhìn.Tích hợp AI: Trợ lý ảo sẽ hiểu ngữ cảnh và phản hồi thông minh, giúp người dùng không cần thao tác thủ công. Các ông lớn như Meta, Apple, Google và Samsung đang đầu tư mạnh vào lĩnh vực này.. Meta: Hợp tác với Ray-Ban, phát triển dòng kính Stories và các dự án như Hypernova, Supernova.. Apple: Ra mắt Vision Pro, một thiết bị AR cao cấp, và đang nghiên cứu kính thông minh phổ thông hơn.. Google: Tiếp tục phát triển Glass Enterprise Edition và các công nghệ AR nền tảng.Nếu dự đoán của Zuckerberg thành hiện thực, chúng ta sẽ bước vào một thời kỳ mà công nghệ ít hiện diện nhưng lại gắn bó sâu sắc với đời sống. Từ máy tính lớn, máy tính cá nhân, điện thoại thông minh, đến kính thông minh—mỗi bước tiến đều định hình lại cách con người sống, làm việc và kết nối.⦿ ---- Hôm thứ Hai, Fitch Ratings cho biết sự bất ổn xung quanh chính sách thuế quan của Hoa Kỳ đang ảnh hưởng đến hiệu suất của Chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản (ABS: Asset-Backed Securities) trong lĩnh vực thiết bị vận tải."Mặc dù chúng tôi dự đoán hiệu suất tài sản sẽ giảm sút, xếp hạng ABS của lĩnh vực vận tải vẫn ổn định nhờ mức độ tăng cường tín dụng mạnh mẽ và cơ cấu giao dịch giúp giảm đòn bẩy nhanh chóng", Fitch Ratings tuyên bố và cho biết thêm rằng các giao dịch ABS của lĩnh vực thiết bị vận tải "hoàn toàn bao gồm tài sản vận tải hoặc cũng có thể bao gồm các tài sản 'giá trung bình' liên quan, chẳng hạn như thiết bị xây dựng và sản xuất."Ngoài ra, Fitch lưu ý rằng lĩnh vực vận tải đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong ba năm qua và có khả năng sẽ tiếp tục chịu áp lực trong suốt năm nay, vì chính sách thuế quan của Hoa Kỳ "làm gia tăng thêm những thách thức đang diễn ra trong lĩnh vực vận tải".⦿ ---- Đi một người, mua vé đắt hơn là mua 2 ghế hay nhiều hơn. United Airlines đã nối lại chính sách "bị ghét nhất" của họ là tính phí cao hơn cho hành khách đi một mình. Được biết đến với tên gọi Quy tắc "Thuế đơn" (‘Single Tax’ Rule), một cuộc điều tra của Thrifty Traveler đã phát hiện ra rằng United Airlines tính phí hành khách đi một mình cao hơn so với những người đi theo nhóm với mức phí bảo hiểm ít nhất là 8 phần trăm.Cuộc điều tra đã tìm kiếm các chuyến bay dành cho một hành khách và so sánh giá sau khi thay đổi bộ lọc cho hai hành khách trở lên. Họ thấy giá vé cho mỗi người giảm đáng kể đối với các nhóm so với cá nhân, trong khi giữ nguyên tất cả các yếu tố khác. Các hãng hàng không nổi tiếng khác cũng đang bị chỉ trích vì đã áp dụng chính sách tương tự trong quá khứ, chẳng hạn như Delta và American Airlines. Nhưng sau khi cuộc điều tra ban đầu gây ra phản ứng dữ dội từ những người chỉ trích, Delta và United Airlines đã hứa sẽ bãi bỏ quy tắc bị ghét này—cho đến khi United lặng lẽ đưa nó trở lại.Những người chỉ trích lập luận rằng phí bảo hiểm giá nhắm vào những cá nhân đi một mình một cách không công bằng, đặc biệt là vì mục đích công việc. Sự thay đổi chính sách này làm gia tăng những tranh cãi mà United Airlines đã gặp phải trong những tháng gần đây, bao gồm việc bán dữ liệu khách hàng và giảm số lượng chuyến bay khả dụng, trong khi đổ lỗi cho việc cắt giảm là do khách hàng không đi du lịch đủ.⦿ ---- Một siêu du thuyền trị giá 645 triệu đô la được cho là thuộc sở hữu của Bill Gates sẽ được bán lần đầu tiên vào tháng 9. Được cho là du thuyền tiên tiến nhất thế giới, Breakthrough dài 390 feet (119 mét) có sân bóng rổ, bãi đáp trực thăng, bệnh viện tư nhân, nhiều thư viện, rạp chiếu phim và hồ bơi vô cực theo phong cách "câu lạc bộ bãi biển" riêng, cùng với một ngôi nhà phố bốn tầng "hoàn toàn riêng tư" nằm ẩn bên trong con tàu khổng lồ.Được thiết kế bởi RWD và được Feadship xây dựng trong hơn năm năm, Breakthrough là siêu du thuyền "không phát thải ròng" chạy bằng hydro đầu tiên, sử dụng hydro lỏng được lưu trữ ở nhiệt độ -253°C. Nhiệt lượng dư thừa từ quá trình này làm ấm hồ bơi, phòng xông hơi ướt và thậm chí cả sàn phòng khách. Đối với những chuyến đi dài hơn, nhiên liệu sinh học dự phòng giúp giảm 90% lượng khí thải.Du thuyền có sức chứa 30 khách trong 15 cabin sang trọng, được phục vụ bởi 43 thành viên thủy thủ đoàn. “Mỗi tầng boong đều có những điểm đến riêng tư hấp dẫn để tận hưởng, chẳng hạn như góc cà phê và khu vực trò chơi trên boong tàu, thư viện trên boong chính, và phòng ăn riêng với sân hiên hướng biển và phòng ngủ liền kề ở tầng dưới,” đại lý du thuyền Edmiston cho biết trong một thông cáo báo chí. “Về cơ bản, nó tạo ra một căn nhà phố bốn tầng biệt lập bên bờ biển ngay trong lòng du thuyền lớn hơn nhiều.” Tuy nhiên, bất chấp sự xa hoa của nó, bản thân Bill Gates được cho là chưa từng đặt chân lên con tàu này. Tỷ phú người Canada Patrick Dovigi hiện được cho là người mua hàng đầu.⦿ ---- Florida: Một phụ nữ Florida đang phải ngồi tù sau khi giúp gia đình che giấu gần 100 triệu đô la khỏi chính phủ liên bang. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Hai thông báo rằng Gilda Rosenberg, cư dân Golden Beach, Quận Miami-Dade, đã bị kết án 30 tháng tù giam vì tội âm mưu lừa đảo Hoa Kỳ bằng cách cất giấu hàng chục triệu đô la trong các tài khoản tài chính nước ngoài không khai báo, khai báo gian lận thuế và trốn thuế, cùng nhiều tội danh khác.Theo hồ sơ tòa án, Rosenberg, người mang hai quốc tịch Hoa Kỳ và Colombia, đã cùng với hai thành viên khác trong gia đình lập kế hoạch che giấu hơn 90 triệu đô la thu nhập và tài sản bằng cách giữ tiền trong các tài khoản ngân hàng không khai báo ở Andorra, Israel, Panama và Thụy Sĩ.Gia đình Rosenberg đã mở các tài khoản nước ngoài từ những năm 1970s, và đến những năm 1990s, bà đã trở thành chủ sở hữu và người ký tên được ủy quyền trên một số tài khoản đó. Bà cũng biết rằng cả bà lẫn người thân đều không khai báo những tài khoản này cho Hoa Kỳ và cũng không nộp bất kỳ khoản thuế nào cho thu nhập từ các tài khoản này.Từ đó, người ta đã xác định rằng Rosenberg và hai đồng phạm đã gây ra khoản lỗ thuế cho Hoa Kỳ hơn 1,9 triệu đô la từ năm 2009 đến năm 2017, và bà đã đồng ý bồi thường số tiền này, không bao gồm lãi suất. Ngoài ra, theo thỏa thuận nhận tội, bà phải nộp phạt hơn 5,8 triệu đô la cho Sở Thuế vụ (IRS) để giải quyết nghĩa vụ dân sự liên quan đến việc không khai báo các tài khoản tài chính nước ngoài của mình.⦿ ---- Chính phủ Hoa Kỳ có kế hoạch tiêu hủy kho dự trữ thuốc tránh thai trị giá 9,7 triệu đô la dành cho các quốc gia nghèo, chủ yếu ở Châu Phi, sau khi Bộ Ngoại giao "đã xem xét tất cả các phương án khả thi để ngăn chặn việc phá hủy". Theo báo cáo kiểm toán nội bộ hồi tháng 4 mà tờ The Washington Post thu thập được, các biện pháp tránh thai này bao gồm gần 2 triệu liều thuốc tiêm, 900.000 dụng cụ cấy ghép và hơn 2 triệu gói thuốc uống.Chelsea Polis, một nhà nghiên cứu tại Viện Guttsmacher, tổ chức ủng hộ quyền phá thai, nói với tờ báo rằng các biện pháp tránh thai này có thể cung cấp biện pháp bảo vệ thai kỳ cho hơn 650.000 phụ nữ trong tối đa một năm và cho 950.000 phụ nữ trong ba năm. Luật pháp và quy định của Hoa Kỳ nghiêm cấm việc gửi viện trợ của Hoa Kỳ cho các tổ chức cung cấp dịch vụ phá thai, tư vấn về thủ thuật hoặc vận động cho quyền này ở nước ngoài. Việc phá hủy sẽ tốn kém 167.000 đô la.⦿ ---- Pháp: Một thị trấn nghỉ dưỡng trên bờ biển Đại Tây Dương của Pháp đang phát ngán với cảnh người dân đi lại trong trang phục tắm biển. Trong một bài đăng trên Facebook, Yannick Moreau, thị trưởng Les Sables d'Olonne, đã lên án "hành vi khiếm nhã" của một số du khách, đặc biệt là những người đàn ông cởi trần, theo CNN đưa tin. "Đây là vấn đề tôn trọng người dân địa phương, những người không muốn người dân lang thang trong thị trấn của họ trong tình trạng bán khỏa thân", thị trưởng nói. "Đây cũng là một quy tắc vệ sinh công cộng cơ bản tại các chợ, cửa hàng, đường phố của chúng tôi."Ông cho biết cảnh sát sẽ phạt 175 đô la đối với những người đi lại trong thị trấn "trong tình trạng khỏa thân hoặc mặc đồ bơi" theo chiến dịch mang tên "200 năm thanh lịch tại Les Sables-d'Olonne, đừng để mình mặc đồ lót trên đường phố của chúng tôi". "Nếu bạn muốn khoe cơ ngực và bộ đồ bơi đẹp nhất của mình ở Les Sables d'Olonne, thì có 11 km bãi biển dành cho bạn", thị trưởng nói, đồng thời chia sẻ hình ảnh một tấm áp phích với khẩu hiệu "Ở Les Sables d'Olonne, sự tôn trọng không đi vào quên lãng".Dân số của thị trấn tăng từ khoảng 50.000 người lên gần 300.000 người vào những tháng mùa hè. Trong nhiều năm, thị trưởng đã kêu gọi thị trấn tập trung vào khách du lịch cao cấp, nhằm thu hút những du khách muốn có một "môi trường sống thanh lịch", theo La Depeche đưa tin.⦿ ---- Ohio: Một cựu cảnh sát Ohio bị kết tội giết người trong vụ nổ súng bắn Andre Hill, một người đàn ông da đen đang cầm điện thoại di động và chìa khóa khi bị giết, đã bị tuyên án tù chung thân vào thứ Hai. Cựu cảnh sát Columbus, Adam Coy, đã bắn Hill bốn phát trong một gara vào tháng 12 năm 2020. Anh ta nói với bồi thẩm đoàn rằng anh ta lo sợ cho tính mạng của mình vì nghĩ rằng Hill đang cầm một khẩu súng lục ổ quay màu bạc. Coy, người đang trả lời một cuộc gọi không khẩn cấp về việc động cơ xe hơi đang bật và tắt, đã bắn Hill chưa đầy 10 giây sau khi chạm trán anh ta..

Coy, người đang được điều trị bệnh u lympho Hodgkin, đã nói với tòa án hôm thứ Hai rằng anh ta dự định kháng cáo bản án. "Tôi cảm thấy hành động của mình là chính đáng", Coy nói. "Tôi đã phản ứng giống như cách tôi đã làm trong hàng trăm tình huống huấn luyện. Tôi đã rút súng và bắn để ngăn chặn mối đe dọa, bảo vệ bản thân và đồng đội của mình."

.

Các công tố viên cho biết Hill đã tuân theo lệnh của cảnh sát và chưa bao giờ là mối đe dọa đối với Coy. Trong các tuyên bố về tác động của vụ việc đến nạn nhân hôm thứ Hai, các chị gái và vợ cũ của Hill mô tả người đàn ông 47 tuổi này là một người đàn ông hiền lành, được các cháu gọi là "Big Daddy".

.

Hình ảnh từ camera gắn trên người cảnh sát cho thấy Hill bước ra khỏi gara nhà một người bạn, tay trái cầm điện thoại di động, tay phải không nhìn thấy được, vài giây trước khi anh ta bị bắn chết. Gần 10 phút trôi qua trước khi các cảnh sát tại hiện trường trợ giúp y tế. Coy, người đã bị sa thải sau đó, có một lịch sử khiếu nại dài của công dân, mặc dù hầu hết đều được tuyên bố là vô căn cứ. Vài tuần sau, thị trưởng đã buộc cảnh sát trưởng phải từ chức sau một loạt vụ cảnh sát bắn chết người da đen. Sau đó, Columbus đã đạt được thỏa thuận bồi thường 10 triệu đô la với gia đình Hill, và thành phố đã thông qua luật yêu cầu cảnh sát phải cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế ngay lập tức cho những nghi phạm bị thương.

.

⦿ ---- Học viện Y học Thể thao Hoa Kỳ đã khảo sát 100 thành phố đông dân nhất cả nước và đưa ra Chỉ số Thể lực Hoa Kỳ năm 2025 - tức là chỉ số thể lực tốt nhất cả nước, theo Athletech News. Cuộc khảo sát xem xét 35 chỉ số, bao gồm số dặm đường mòn, số lượng sân tennis và sân bóng chày, số lượng bể bơi nước, tỷ lệ hút thuốc, chất lượng không khí và chi tiêu bình quân đầu người cho công viên.

.

Năm thành phố sức khỏe tuyệt vời:

1. Arlington, Virginia

2. Washington, DC

3. Seattle, Washington

4. San Francisco, California

5. Denver, Colorado.

.

⦿ ---- Nevada: Một vụ xả súng tại một sòng bạc và khu nghỉ dưỡng ở Reno, Nevada, đã khiến ít nhất 2 người chết và ít nhất ba người khác bị thương, theo Bác sĩ Chad Kingsley, giám đốc y tế khu vực Bắc Nevada, cho biết hôm thứ Hai. Theo cảnh sát, kẻ nổ súng, kẻ đã nổ súng ngay bên ngoài sòng bạc và khu nghỉ dưỡng Grand Sierra Resort, đã bị bắt giữ sau khi bị thương.

.

"Tôi vô cùng đau lòng cho các nạn nhân, gia đình họ và toàn thể cộng đồng chúng ta. Reno rất mạnh mẽ — nhưng chúng ta không miễn nhiễm với nạn bạo lực súng đạn đang hoành hành trên toàn quốc", thành viên hội đồng thành phố Devon Reese chia sẻ trong một bài đăng trên mạng xã hội.

.

⦿ ---- HỎI 1: Chế độ ăn uống, một số bài tập rèn luyện trí não và hoạt động thể chất (đặc biệt, đi bộ) có thể làm chậm quá trình mất trí nhớ và làm chậm sự suy giảm các khả năng nhận thức khác?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Hai nghiên cứu mới được trình bày tại Hội nghị Quốc tế của Hiệp hội Alzheimer hôm thứ Hai tại Toronto có thể mang lại hy vọng cho những người mang nguy cơ di truyền mắc bệnh Alzheimer’s. Cả hai nghiên cứu mới đều dựa trên bằng chứng trước đây cho thấy chế độ ăn uống, một số bài tập rèn luyện trí não và hoạt động thể chất có thể làm chậm quá trình mất trí nhớ và làm chậm sự suy giảm các khả năng nhận thức khác. Nhìn chung, những người tham gia mang đột biến gen APOE4 cho thấy sự suy giảm nhận thức rõ rệt hơn so với những người mang các dạng gen khác không làm tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Mặc dù đi bộ dường như có tác dụng bảo vệ đối với tất cả những người tham gia, nhưng nó lại mạnh nhất ở những người mang gen APOE4. Chi tiết:

https://www.nbcnews.com/health/aging/alzheimers-delayed-walking-lifestyle-diet-studies-rcna221024

.

⦿ ---- HỎI 2: Coi chừng: chúng ta có thể chết vì vỡ tim, khi một người thân yêu ra đi?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Nghiên cứu mới cho thấy bạn thực sự có thể chết vì đau buồn sau cái chết của người thân yêu, đặc biệt là nếu nỗi đau quá lớn. Một nghiên cứu được công bố hôm thứ Sáu trên tạp chí Frontiers in Public Health cho thấy những người thân đau buồn trải qua "mức độ đau buồn cao" có nguy cơ tử vong trong 10 năm sau khi mất người thân cao hơn những người trải qua "mức độ đau buồn thấp". Trong nghiên cứu này, đồng tác giả Mette Kjærgaard Nielsen, một nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học Aarhus ở Đan Mạch, và các đồng nghiệp đã điều tra kết quả sức khỏe lâu dài của những người thân đau buồn ở Đan Mạch trong suốt 10 năm, chia 1.735 người tham gia thành các nhóm trải qua "mức độ đau buồn thấp" và "mức độ đau buồn cao". Trong thời gian nghiên cứu, 26,5% người thân có mức độ đau buồn cao đã qua đời, so với 7,3% những người bị ảnh hưởng ít hơn. Chi tiết:

https://www.cnn.com/2025/07/28/health/die-broken-heart-bereavement-study-wellness-intl-scli

.

.