(26.7.2025) - Cao Hung bị Bộ trưởng Hải quân chận đầu trước: hạn chế quyền lực cấp phó trước khi được xác nhận tuần sau. - VN, Thái Lan thắc mắc: Trump do dự trước Trung Quốc, nói mơ hồ về thuế quan trung chuyển. - Vụ Thứ trưởng Tư pháp phỏng vấn cô Maxwell: Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Cộng hòa) nghi cô Maxwell sẽ nói dối, TNS Chuck Schumer (Dân chủ) gọi cuộc gặp là “mùi tham nhũng cao độ”.

.

- VN, Thái Lan thắc mắc: Trump do dự trước Trung Quốc, nói mơ hồ về thuế quan trung chuyển.

- Vụ Thứ trưởng Tư pháp phỏng vấn cô Maxwell: Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Cộng hòa) nghi cô Maxwell sẽ nói dối, TNS Chuck Schumer (Dân chủ) gọi cuộc gặp là “mùi tham nhũng cao độ”.

- Cựu công tố Katie Phang nói trên CNN: nếu Trump ân xá cho cô Ghislaine Maxwell thì MAGA sẽ nổi giận // Luật sư: Cô Ghislaine Maxwell đã kể hết những gì Thứ trưởng Tư pháp hỏi, vì được đặc miễn hạn chế // Phóng viên NYT nói trên CNN: Trump lo sợ nên mới cho Thứ Trưởng Tư Pháp thẩm vấn cô Maxwell liên tục 2 ngày, bị nghi gạ gẫm ân xá // Bộ Tư pháp đã trao cho cô Ghislaine Maxwell quyền miễn trừ hạn chế khi Thứ Trưởng Tư Pháp thẩm vấn cô về danh sách giao du với Epstein // Luật sư Oscar Markus: cô Maxwell đã trả lời Thứ Trưởng Tư Pháp về 100 người, dự kiến Trump sẽ cho ân xá cô Maxwell.

- Cô Teresa Helm (nạn nhân của Epstein): nếu Trump ân xá cô Maxwell thì chẳng có công lý nào hết

- Tòa án thứ ba phán rằng Trump vi hiến khi ký sắc lệnh cấm quyền công dân theo nơi sinh

- Trump mất điểm từ nhiều cuộc thăm dò: chống Trump nhiều hơn ủng hộ 9%

- Thăm dò của báo WSJ: Đảng Dân chủ bị 63% cử tri Mỹ đánh giá tiêu cực, thấp nhất trong hơn 30 năm qua.

- Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth kình nhau với các tướng lĩnh Pentagon

- Texas cắt 1,8 triệu người khỏi chương trình Medicaid 2 năm qua, nhanh hơn cả Florida, California và New York.

- NASA: Khoảng 3.870 nhân viên (hơn 20% lực lượng lao động NASA) đã nộp đơn xin nghỉ việc

- Alabama: bắt 7 người, đường dây buôn sex trẻ em từ 1 hầm trú bão, ít nhất 10 trẻ em từ 3 đến 15 tuổi đã bị lạm dụng

- Trump phóng ra thế giới giả tạo qua AI.

- Bây giờ mới lộ ra: Chương trình tị nạn thời Trump bị cáo buộc chỉ dành cho người da trắng.

- California: Một công ty nổi giận vì 1 nhân viên (có giấy lao động, không tiền án) ra tòa theo hẹn phỏng vấn di trú bị ICE bắt giam để trục xuất

- Trump tới Scotland, nói di dân đang "giết chết châu Âu", kêu gọi cấm cửa di dân, tự khoe Trump tuyệt vời bố ráp di dân

- Trump: thỏa thuận thương mại với Liên Âu sẽ là "thỏa thuận lớn nhất nếu chúng ta đạt được".

- Trump nói Putin và Zelensky sẽ hòa đàm, nhưng Nga nói thẳng không nên mong đợi sớm

- Cựu Dân biểu George Santos từ biệt ầm ĩ các mạng trước khi vào tù 7 năm vì tội rửa tiền, gian lận, tuyên bố MAGA tới cùng

- Chính quyền Trump đồng ý giải ngân hơn 5 tỷ đô tiền tài trợ giáo dục mà họ đã giữ lại đối với các trường công

- Tạp chí Science thu hồi 1 nghiên cứu về nguồn gốc sự sống vì không thể được lặp lại

- Thành phố New York: sẽ mất 4 tỷ đô về doanh thu du lịch do thuế quan của Trump

- New Jersey: Phu V. Nguyen, 35 tuổi, bị bắt vì cướp ngân hàng

- San Jose: Ra tòa, người phóng hỏa làm chết ông Chris Tran nhận tội

- HỎI 1: Đi bộ 7.000 bước mỗi ngày có thể đủ để tăng cường trí não và giúp bảo vệ bạn khỏi nhiều loại bệnh khác nhau? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Duy trì nỗi đau buồn ở mức cao trong những năm đầu sau khi mất đi người thân yêu có nguy cơ tử vong trong vòng 10 năm sau khi mất đi người thân yêu cao hơn 88%? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-26/7/2025) ⦿ ---- VN, Thái Lan thắc mắc: Trump do dự trước Trung Quốc, nói mơ hồ về thuế quan trung chuyển. Hàng loạt thỏa thuận thương mại gần đây của Tổng thống Donald Trump đã giúp các nhà xuất cảng châu Á phần nào hiểu rõ hơn về thuế quan, nhưng lại thiếu những chi tiết quan trọng về cách tránh các mức thuế trừng phạt nhắm vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc.

.

Trump đã công bố mức thuế 20% đối với Việt Nam và 19% đối với Indonesia và Philippines, báo hiệu rằng đây là mức thuế mà Hoa Kỳ có thể sẽ áp dụng cho hầu hết các nước Đông Nam Á, khu vực vận chuyển hàng hóa trị giá 352 tỷ đô la hàng năm sang Hoa Kỳ.

.

Ông cũng đe dọa sẽ tăng vọt mức thuế lên tới 40% đối với các sản phẩm được coi là trung chuyển hoặc chuyển hướng qua các quốc gia này - một động thái chủ yếu nhằm hạn chế hàng hóa Trung Quốc né tránh thuế quan cao hơn của Hoa Kỳ.

.

Tuy nhiên, các nhà sản xuất vẫn chưa rõ Hoa Kỳ sẽ tính toán và áp dụng các yêu cầu về hàm lượng nội địa như thế nào, yếu tố then chốt quyết định hàng hóa trung chuyển là gì. Các quốc gia Đông Nam Á phụ thuộc rất nhiều vào linh kiện và nguyên liệu thô của Trung Quốc, và các công ty Hoa Kỳ mua hàng từ khu vực này sẽ phải chịu thiệt hại do thuế quan bổ sung.

.

Theo Deborah Elms, người đứng đầu bộ phận chính sách thương mại tại Hinrich Foundation ở Singapore, điều này khiến các công ty, nhà đầu tư và nhà kinh tế phải đối mặt với nhiều câu hỏi chưa được giải đáp về thuế quan của Trump, dường như nhằm mục đích loại bỏ hàng hóa Trung Quốc. “Đó có phải là nguyên liệu thô không? Tất cả nguyên liệu thô? Trên một tỷ lệ nhất định?” bà nói. “Còn phụ tùng thì sao? Còn lao động hay dịch vụ thì sao? Còn đầu tư thì sao?”

.

Trong một thỏa thuận với Indonesia tuần trước, Nhà Trắng cho biết hai nước sẽ đàm phán về “quy tắc xuất xứ” để đảm bảo một quốc gia thứ ba sẽ không được hưởng lợi. Thỏa thuận với Việt Nam hồi đầu tháng này đã nêu rõ mức thuế suất cao hơn 40% đối với hàng hóa trung chuyển. Và các quan chức Thái Lan, những người vẫn chưa đạt được thỏa thuận, đã nêu chi tiết rằng họ có thể cần tăng cường hàm lượng nội địa trong xuất cảng sang Hoa Kỳ.

.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Trump cũng cho biết trong tuần này rằng chi tiết về phương pháp trung chuyển dự kiến sẽ được công bố trước ngày 1 tháng 8, thời hạn chót để mức thuế quan cao hơn của Hoa Kỳ có hiệu lực. Một số nhà máy đã và đang điều chỉnh chuỗi cung ứng của họ để tuân thủ các quy tắc yêu cầu nhiều phụ tùng linh kiện sản xuất trong nước hơn trong sản xuất.

.

Frank Deng, giám đốc điều hành của một công ty xuất cảng đồ nội thất có trụ sở tại Thượng Hải, hoạt động tại Việt Nam — và có khoảng 80% doanh số đến từ Mỹ — cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng công ty của ông đang thực hiện các điều chỉnh khi các cơ quan chức năng dường như đang thực thi nghiêm ngặt hơn các quy định về xuất xứ hàng hóa.

.

Ông Deng cho biết thêm, Việt Nam luôn có những yêu cầu cụ thể về hàm lượng nội địa đối với các nhà sản xuất, bao gồm tối đa 30% khối lượng nguyên liệu thô có nguồn gốc từ Trung Quốc, và giá trị sau khi sản xuất tại Việt Nam phải cao hơn 40% so với nguyên liệu thô nhập cảng.

.

“Chúng tôi đã rất khó khăn để đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn để có thể tiếp tục hoạt động,” ông Deng nói. “Nhưng tôi đoán đó là cách duy nhất để tồn tại hiện nay.”

.

Đối với hầu hết các nước Đông Nam Á, việc giảm lượng phụ tùng linh kiện sản xuất tại Trung Quốc trong sản xuất sẽ đòi hỏi phải đại tu toàn bộ chuỗi cung ứng của họ. Ước tính từ Eurasia Group cho thấy phụ tùng Trung Quốc chiếm khoảng 60% đến 70% kim ngạch xuất cảng từ Đông Nam Á — chủ yếu là đầu vào công nghiệp phục vụ cho lắp ráp sản xuất.

.

Khoảng 15% kim ngạch xuất cảng của khu vực hiện hướng đến Hoa Kỳ, tăng khoảng bốn điểm phần trăm so với năm 2018. Hoa Kỳ ngày càng cảnh giác về khả năng Trung Quốc lách thuế quan thương mại và các hạn chế khác của Hoa Kỳ thông qua các nước thứ ba kể từ cuộc chiến thương mại đầu tiên của Trump vào năm 2017.

.

Thái Lan đã bày tỏ sự thất vọng về việc thiếu rõ ràng về tỷ lệ nội địa hóa cần thiết trong hàng hóa xuất cảng sang Hoa Kỳ để tránh tỷ lệ trung chuyển, nhưng lưu ý rằng con số này có thể sẽ cao hơn nhiều so với mức 40% thông thường. "Theo những gì chúng tôi được biết, tỷ lệ cần thiết có thể cao hơn đáng kể, có thể là 60%, 70% hoặc thậm chí 80%", Phó Thủ tướng Pichai Chunhavajira phát biểu ngày 14 tháng 7.

.

"Các quốc gia mới nổi hoặc các cơ sở sản xuất mới rõ ràng đang gặp bất lợi", ông nói, vì năng lực sản xuất của họ vẫn còn ở giai đoạn đầu và phải phụ thuộc vào các quốc gia khác về nguyên liệu thô.

.

Việt Nam, Thái Lan và Malaysia đều đã có những bước đi trong năm nay để giải quyết những lo ngại của Trump, bao gồm việc tăng cường giám sát hoạt động thương mại đi qua các cảng của họ, bao gồm các chính sách mới về quy tắc xuất xứ, tập trung hóa quy trình xử lý và áp dụng các hình phạt khắc nghiệt đối với các đơn vị trung chuyển.

.

Các quốc gia đang phát triển có thể vẫn gặp khó khăn trong việc thực thi các quy định của Trump hoặc tuân thủ các quy định này nếu điều đó đồng nghĩa với việc phải đối đầu với Trung Quốc, đối tác thương mại và đối tác địa chính trị lớn nhất của họ.

.

.

Phelan và Chánh văn phòng Jon Harrison đã điều chuyển hai trợ lý cấp cao vốn được giao nhiệm vụ hỗ trợ Hung Cao. Họ cũng yêu cầu phỏng vấn tất cả các trợ lý quân sự tương lai của Cao để đảm bảo mọi quyết định đều xuất phát từ văn phòng Bộ trưởng. Một bản ghi nhớ nội bộ cho thấy Harrison yêu cầu mọi thư từ gửi cho Thứ trưởng phải chuyển qua ông trước.

.

Lo ngại về quyền lực và ảnh hưởng Phelan và Harrison được cho là nghi ngờ Cao — một cựu sĩ quan Hải quân và ứng viên Thượng viện của Đảng Cộng hòa — vì Cao có quan hệ gần gũi với Trump và có thể làm suy yếu nỗ lực tập trung quyền lực của họ. Một nguồn tin cho biết: “Họ đang làm mọi cách để khiến Hung không thể làm gì được.”

.

Tác động đến chương trình đóng tàu: Sự tranh giành quyền lực này diễn ra đúng lúc Hải quân chuẩn bị nhận khoản ngân sách khổng lồ 43 tỷ USD để đóng mới 16 tàu. Tuy nhiên, nhiều sĩ quan kỳ cựu đang bị hạn chế quyền ra quyết định, khiến giới chuyên gia lo ngại cơ hội cải tổ ngành đóng tàu sẽ bị lãng phí.

.

Mâu thuẫn nội bộ: Cao có mối quan hệ thân thiết với Thứ trưởng Quốc phòng Stephen Feinberg — người cũng có xuất thân tài chính như Phelan. Dù phát ngôn viên phủ nhận có mâu thuẫn, nhiều nguồn tin cho rằng hai người là đối thủ tự nhiên trong cuộc đấu quyền lực.

.

Thay đổi nhân sự hàng loạt Phelan đã thay thế ba trợ lý dân sự cấp cao bằng các nhân vật chính trị:

. Elmer Roman thay Brenda Johnson Turner (năng lượng và môi trường).

. Scott Duncan thay Jenn Latorre (nhân lực và lực lượng dự bị).

. Tim Dill thay Catherine Kessmeier (cố vấn pháp lý).

.

Phát ngôn viên Phelan khẳng định các công chức dân sự chỉ trở lại vai trò phó và việc điều chuyển là hợp lệ. Tuy nhiên, một cựu quan chức quốc phòng cho biết sau khi Trump nhậm chức, giới lãnh đạo Hải quân đã tuyên bố sẽ thay thế các trợ lý dân sự bằng người do chính họ lựa chọn.

.

Phản ứng từ Nhà Trắng: Phó thư ký báo chí Anna Kelly ca ngợi Phelan và cho rằng các thay đổi tổ chức sẽ “trao quyền” cho những lãnh đạo như Hung Cao, giúp họ thực hiện sứ mệnh của Tổng thống nhằm khôi phục năng lực và sức mạnh của Bộ Quốc phòng. Hung Cao đã điều trần trước Thượng viện vào tháng 6 và đang chờ bỏ phiếu xác nhận — có thể diễn ra ngay trong tuần tới.

.

⦿ ---- Trump phóng ra thế giới giả tạo qua AI. Cựu Tổng thống Donald Trump đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra một thế giới truyền thông giả tạo, tách rời khỏi thực tế. Từ tháng 1, đội ngũ của Trump đã liên tục đăng tải hình ảnh và video giả mạo trên mạng xã hội Truth Social — từ cảnh Obama bị FBI bắt giữ, đến hình ảnh Trump hóa thân thành siêu nhân, giáo hoàng, hay nhân vật phản diện trong Star Wars.

.

Những nội dung này, dù có vẻ chỉ là trò đùa hoặc “troll” kiểu thiếu niên, lại mang tính chất nghiêm trọng khi được đăng bởi một cựu tổng thống. Chúng làm mờ ranh giới giữa thật và giả, khiến người ủng hộ không còn phân biệt được đâu là sự thật. Với họ, câu hỏi “Obama có thật sự bị bắt không?” trở nên không quan trọng — vì niềm tin đã bị thay thế bằng cảm xúc và định kiến.

.

Nhà Trắng lẽ ra phải là trung tâm ra quyết định dựa trên thông tin chính xác từ các cơ quan tình báo và quân sự. Tổng thống phải là người tiêu thụ sự thật, không phải là người sản xuất thông tin sai lệch. Dù các đời tổng thống trước từng nói dối (như vụ Vịnh Bắc Bộ, Watergate, hay vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Iraq), họ đều phải đối mặt với hậu quả chính trị. Nhưng hiện nay, việc Trump đăng video giả mạo về Obama lại không gây chấn động như trước — vì xã hội đã quá mệt mỏi.

.

Trump tiếp tục đổ lỗi cho người khác về các vấn đề do chính ông gây ra, thậm chí cáo buộc Obama “phản quốc” và khẳng định phe cánh tả đã gian lận trong hai kỳ bầu cử gần nhất. Văn phòng Obama đã lên tiếng, gọi những cáo buộc này là “lố bịch” và “nỗ lực yếu ớt nhằm đánh lạc hướng dư luận.”

.

Truyền thông giả mạo: từ Stalin đến AI hiện đại. Việc chỉnh sửa hình ảnh để phục vụ tuyên truyền không phải là mới. Stalin từng xóa đối thủ khỏi ảnh, Kim Jong Un dùng photoshop để trông hoàn hảo hơn. Ngay cả Disney cũng từng xóa thuốc lá khỏi ảnh của Walt Disney để tránh ảnh hưởng xấu đến trẻ em. Nhưng ngày nay, AI và CGI đã biến việc này thành công cụ dễ dàng, nhanh chóng và khó phát hiện.

.

Thông tin giả gây hậu quả thật: Một video giả mạo có thể dẫn đến chiến tranh hoặc bạo loạn. Mất niềm tin vào video thật: Khi video về tra tấn tù binh hay lời thú nhận của ứng viên bị nghi ngờ là giả, công chúng có thể thờ ơ và không phản ứng. Thế giới mà Trump đang góp phần tạo ra là nơi không ai tin ai, sự thật bị bóp méo, và “sự thật” chỉ là điều phe bạn tin. Điều này chỉ có lợi cho người nắm quyền, và gây hại cho toàn xã hội.

.

⦿ ---- Bây giờ mới lộ ra: Chương trình tị nạn thời Trump bị cáo buộc chỉ dành cho người da trắng. Một báo cáo từ Reuters hôm thứ Sáu tiết lộ rằng một quan chức cấp cao trong chính quyền Trump đã thông báo cho các nhà ngoại giao Mỹ tại Nam Phi rằng chương trình tị nạn do Tổng thống Donald Trump thiết lập đầu năm nay được thiết kế "chỉ dành cho người da trắng".

.

Cụ thể, các nhà ngoại giao Mỹ tại Nam Phi đã hỏi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ liệu họ có thể xử lý đơn xin tị nạn từ công dân Nam Phi nói tiếng Afrikaans nhưng thuộc chủng tộc pha trộn hay không. Spencer Chretien, quan chức cấp cao thuộc Cục Dân số, Người tị nạn và Di cư của Bộ Ngoại giao, đã trả lời rằng “chương trình này dành cho người da trắng”.

.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao sau đó nói với Reuters rằng phạm vi chương trình rộng hơn phát biểu của Chretien, và chính sách chính thức là xem xét cả người Afrikaner và các nhóm thiểu số chủng tộc khác tại Nam Phi. Hướng dẫn đăng tải đầu năm cũng nêu rõ rằng người xin tị nạn phải là người thuộc sắc tộc Afrikaner hoặc là thành viên của một nhóm thiểu số chủng tộc tại Nam Phi.

.

Vào tháng Hai, Trump đã ban hành sắc lệnh hành pháp thiết lập chương trình tị nạn cho “người Afrikaner tại Nam Phi là nạn nhân của sự phân biệt chủng tộc bất công”. Đến tháng Năm, ông tiếp tục cáo buộc vô căn cứ rằng Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đang tiến hành “diệt chủng” đối với nông dân da trắng.

.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy người da trắng tại Nam Phi – dù chỉ chiếm khoảng 7% dân số – vẫn sở hữu đến 75% đất tư nhân, khiến các cáo buộc về “diệt chủng” và “phân biệt chủng tộc nghiêm trọng” trở nên khó tin.

.

Dara Lind từ Hội đồng Di trú Hoa Kỳ đã phản ứng trên nền tảng Bluesky, cho rằng chương trình tị nạn dành cho người Afrikaner là điều bất thường. Bà chỉ ra rằng trong khi chính phủ Mỹ vẫn đang ngăn cản người tị nạn đã trải qua quy trình kiểm tra kéo dài hai năm, thì người Afrikaner lại được chấp nhận chỉ sau hai tuần xét duyệt. Lind nhấn mạnh sự mâu thuẫn: “Hai năm kiểm tra là chưa đủ, nhưng hai tuần lại đủ để biết ai sẽ ‘dễ hòa nhập’ – theo lời các quan chức khi tiếp nhận người Afrikaner.”

.

⦿ ---- California: Một công ty ở South Bay đang yêu cầu câu trả lời sau khi cho biết một nhân viên của họ đã bị các đặc vụ liên bang bắt giữ trong phiên điều trần tại tòa án di trú địa phương mặc dù đang cư trú hợp pháp và có giấy phép lao động hợp lệ. Người nhân viên tại công ty Pivot Interiors ở Santa Clara đã bị còng tay khi bước ra khỏi tòa án di trú San Francisco vào đầu tháng này.

.

Mặc dù Pivot Interiors không muốn tiết lộ tên nhân viên này, nhưng công ty cho biết cô ấy đang làm việc hợp pháp với tư cách là một thợ lắp đặt. Công ty cũng cho biết đoạn video ghi lại cảnh cô bị bắt giữ thật ám ảnh. "Tôi rất đau lòng", Phó Chủ tịch Cấp cao của Pivot Interiors, Kristi Nadeau, nói. "Thành thật mà nói, tôi đã rơi nước mắt khi nghe về tất cả những điều này. Tôi không thể tin được."

.

Nadeau cho biết bà thậm chí đã kiểm tra lại tình trạng pháp lý của người phụ nữ này với cơ sở dữ liệu liên bang E-Verify. Mọi thứ đều trong sạch, với giấy phép lao động có hiệu lực đến năm 2029 và không có tiền án tiền sự.

.

"Đây không phải là những người nhập cư bất hợp pháp", Nadeau nói. "Họ là những người chăm chỉ. Họ là những người tốt. Họ không phải là tội phạm. Chúng ta phải làm gì đó về việc này. Chúng ta phải nâng cao nhận thức của mọi người về những gì đang xảy ra."

.

Sau khi bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) tạm giữ, nhân viên này nói với Pivot Interiors rằng cô đã bị ICE ép ký giấy tự trục xuất. Tính đến thứ Sáu, công ty vẫn chưa biết cô đang ở đâu. Đài NBC Bay Area đã liên hệ cụ thể với ICE về vụ việc nhưng không nhận được phản hồi ngay lập tức.

.

Các số liệu cho thấy đây không phải là trường hợp cá biệt. Đơn vị Điều tra của NBC Bay Area phát hiện ra rằng vào tháng 6 năm nay, số lượng người nhập cư California bị ICE tạm giữ mà không có tiền án hoặc cáo buộc đang chờ xử lý đã tăng 2.000% so với năm ngoái - 80 vụ bắt giữ vào tháng 6 năm ngoái so với 1.606 vụ trong năm nay.

.

Luật sư di trú Andrew Newcomb cho biết: "Họ đã mở rộng định nghĩa về người nhập cư mới đến, bao gồm bất kỳ ai đã ở trong nước dưới hai năm".

.

Khi ICE ngày càng bắt đầu giam giữ người dân tại các phiên điều trần di trú thông thường, ngày càng nhiều người nhập cư cho biết họ đang cân nhắc việc không ra tòa tham dự. Tuy nhiên, Newcomb cho biết người nhập cư không nên bỏ qua các phiên tòa của mình. Ông đề nghị ít nhất 10 ngày trước phiên điều trần, họ nên yêu cầu thẩm phán hoãn phiên tòa hoặc yêu cầu tham dự qua cuộc gọi video. Ông có hướng dẫn chi tiết trên trang web của mình.

.

"Bạn có thể tìm thấy các mẫu cho phiên điều trần qua video hoặc hoãn phiên tòa, và có một bản PowerPoint hướng dẫn chi tiết cách điền và gửi mẫu đến địa chỉ nào", ông nói.

.

⦿ ---- EPSTEIN: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ trao quyền miễn tố giới hạn cho cô Ghislaine Maxwell

Vào tháng 7/2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã trao cho Ghislaine Maxwell — cộng sự lâu năm của Jeffrey Epstein — quyền miễn tố giới hạn trước khi tiến hành hai ngày phỏng vấn với Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche. Cô Maxwell hiện đang thụ án 20 năm tù vì tội buôn bán tình dục và các cáo buộc liên quan.

.

Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump đối mặt với áp lực từ dư luận và các nhà lập pháp yêu cầu tiết lộ thêm thông tin về vụ án Epstein, vốn là tâm điểm của nhiều thuyết âm mưu. Theo luật sư của Maxwell, cuộc phỏng vấn kéo dài tổng cộng 9 giờ và không có chủ đề nào bị giới hạn. Tuy nhiên, nội dung cụ thể của cuộc trao đổi vẫn chưa được tiết lộ.

.

Thứ trưởng Blanche cho biết sẽ công bố thêm thông tin “vào thời điểm thích hợp”, trong khi luật sư của cô là David Oscar Markus khẳng địnhco6 Maxwell sẵn sàng nói sự thật. LS Markus cũng phủ nhận việc đã trao đổi với Nhà Trắng về khả năng ân xá tổng thống.

.

Maxwell đang kháng cáo lên Tòa án Tối cao, nhưng Bộ Tư pháp phản đối đơn này. Đồng thời, cô cũng đang đối mặt với trát đòi ra phỏng vấn từ Ủy ban Giám sát Hạ viện. Cuộc gặp giữa Maxwell và Blanche đã gây ra sự hoài nghi từ cả hai đảng: Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Cộng hòa) nghi ngờ về độ trung thực của Maxwell, trong khi Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Chuck Schumer (Dân chủ) gọi cuộc gặp là “mùi tham nhũng cao độ”.

.

⦿ ---- Cảnh báo về khả năng Trump ân xá Ghislaine Maxwell. Trong một cuộc trò chuyện trên chương trình “Jim Acosta Show”, cựu công tố viên Katie Phang đã cảnh báo rằng nếu Tổng thống Donald Trump ân xá cho cô Ghislaine Maxwell — cộng sự thân cận của Jeffrey Epstein — thì hành động này sẽ gây phản ứng dữ dội từ chính lực lượng ủng hộ MAGA của ông, mà không đem lại lợi ích thực tế nào.

.

Phang cho rằng Todd Blanche, hiện là Thứ Trưởng Tư Pháp nhưng cũng là luật sư riêng của Trump, đang hành động thay mặt ông khi đến nhà tù Florida để gặp cô Maxwell. Dù có thể Blanche đang tìm cách khai thác thông tin từ Maxwell nhằm minh oan cho Trump, Phang khẳng định điều đó là vô ích vì Maxwell nổi tiếng là người không đáng tin.

.

“Tôi không quan tâm ông ta có bộ não bò sát đến đâu… chuyện này quá độc hại,” Phang nói. “Nếu đến cả thầy pháp ‘QAnon Shaman’ cũng quay lưng thì không có cách nào chuyện này được chấp nhận.”

.

Jim Acosta cũng bày tỏ nghi ngờ về tính minh bạch của sự việc, nói rằng “nghe như thể mọi thứ đã được sắp đặt từ trước.”

.

Luật sư của Maxwell, David Marcus, cho biết họ chưa chính thức nói chuyện với ai về việc xin ân xá, nhưng hy vọng Trump sẽ sử dụng quyền lực đó “một cách đúng đắn và công bằng.” Phang nhận định rằng nếu lời đề nghị ân xá chưa được đưa ra thì có lẽ nó đã được ngầm thực hiện.

.

Phang cũng nhấn mạnh rằng dù các cáo buộc khai man của Maxwell đã bị hủy, nhưng bất kỳ thông tin nào từ bà ta đều không đáng tin. Bộ Tư pháp từng mô tả Maxwell là “kẻ nói dối” trong bản ghi nhớ kết án dài 55 trang năm 2022. Vì lý do đó, Dân biểu Robert Garcia (D-Calif.) đang yêu cầu Bộ Tư pháp công bố toàn bộ hồ sơ Epstein để kiểm chứng bất kỳ lời khai nào từ Maxwell. “Nếu Maxwell được ân xá, tất cả có thể trở thành vô nghĩa,” Phang nói.

.

Tuy nhiên, điều khiến lực lượng MAGA nổi giận không phải là sự vô ích của hành động này, mà là việc Trump dám thực hiện nó. Acosta nhận định: “Cơ sở ủng hộ của Trump là QAnon. Họ nên quay lưng lại với ông ta. Có thể họ sẽ không làm vậy, nhưng nếu có thì đó sẽ là hành động vạch trần sự đạo đức giả lớn nhất.”

.

⦿ ---- Ghislaine Maxwell đã không hề giữ im lặng vào hôm thứ Sáu, được cho là đã tiết lộ với Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche tại một tòa án ở Tallahassee và nêu tên khoảng 100 người liên quan đến tội phạm Jeffrey Epstein.

.

Theo nguồn tin của ABC News, Maxwell được miễn trừ hạn chế trong các phiên điều trần kéo dài, cho phép cô ta thoải mái tiết lộ những điều không hay. Luật sư của cô, David Markus, nói với các phóng viên rằng ông hy vọng Trump "sử dụng quyền lực đó một cách đúng đắn và công bằng" sau khi xác nhận thân chủ của mình "không hề giữ lại bất cứ điều gì" về 100 cá nhân này.

.

Tờ Daily Beast gọi đó là "một sự ân xá trắng trợn có qua có lại". Chỉ vài giờ trước cuộc họp hôm thứ Sáu, cuộc họp thứ hai trong hai ngày, Trump nói với các phóng viên rằng ông chưa "cân nhắc" khả năng ân xá.

.

Theo các báo cáo, LS Markus nói rằng "Ghislaine đã trả lời trung thực mọi câu hỏi mà Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche đặt ra." Họ đã thảo luận về "mọi điều có thể tưởng tượng được - mọi thứ."

.

Cuộc họp diễn ra sau khi Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi được cho là đã thông báo với Trump rằng tên của chính ông Trump xuất hiện trong hồ sơ của Epstein, mặc dù các quan chức đã bác bỏ đó là "tin đồn chưa được xác minh".

.

Ông Trump đã rất bối rối sau khi những người ủng hộ MAGA của ông phản ứng dữ dội trước tuyên bố của Bondi rằng không có hồ sơ nào về Epstein. Những người ủng hộ Trump tin chắc rằng có một tài liệu liên kết những nhân vật quyền lực với kẻ buôn bán tình dục.

.

⦿ ---- Phản ứng của nạn nhân Epstein trước khả năng ân xá Ghislaine Maxwell. Một nạn nhân sống sót sau vụ lạm dụng tình dục liên quan đến Jeffrey Epstein đã lên tiếng cảnh báo nghiêm trọng về hệ thống tư pháp Hoa Kỳ nếu Ghislaine Maxwell — bạn gái cũ và cộng sự của Epstein — được Tổng thống Donald Trump ân xá.

.

Vì sao điều này quan trọng? Có nhiều đồn đoán rằng Trump có thể ân xá cho Maxwell sau khi bà có cuộc gặp với các quan chức Bộ Tư pháp để trả lời các câu hỏi mới về vụ án Epstein. Khi được hỏi về khả năng ân xá hôm thứ Sáu, Trump không phủ nhận mà chỉ nói rằng ông “có quyền làm điều đó” nhưng “chưa nghĩ đến”.

.

Phản ứng từ nạn nhân Teresa Helm, hiện là điều phối viên hỗ trợ nạn nhân bị khai thác tình dục, nói với MSNBC rằng nếu Maxwell được ân xá, “điều đó sẽ đánh sập toàn bộ hệ thống tư pháp.” Bà nhấn mạnh rằng hệ thống pháp luật cần “đứng về phía, đấu tranh cho và bảo vệ những người sống sót.”

.

Maxwell bị kết án vì tội gì? Năm 2021, Maxwell bị kết án với các tội danh: âm mưu dụ dỗ trẻ vị thành niên tham gia hành vi tình dục bất hợp pháp, vận chuyển trẻ vị thành niên, buôn bán tình dục và âm mưu buôn bán tình dục. Bà bị tuyên án 20 năm tù vào năm 2022.

.

Hồ sơ Epstein có được công bố không? Hàng trăm trang tài liệu đã được giải mật, bao gồm tên các nạn nhân, nhân viên và những người có liên hệ với Epstein. Tuy nhiên, danh sách “khách hàng” của Epstein chưa bao giờ được công bố. Bộ Tư pháp và FBI tuyên bố rằng họ không tìm thấy danh sách nào mang tính buộc tội, và không có lý do để tiết lộ thêm thông tin.

.

Ân xá và giảm án khác nhau thế nào?

Ân xá (pardon): Xóa bỏ bản án, khôi phục đầy đủ quyền công dân (như quyền bầu cử).

Giảm án (commutation): Giảm thời gian thi hành án, nhưng bản án vẫn còn và không khôi phục quyền công dân. Tổng thống có quyền thực hiện cả hai hình thức này.

.

Cô Teresa Helm nói: “Tất cả chúng ta đều xứng đáng có con đường đến công lý, và không nên bị tước đoạt thêm một lần nữa sau những gì đã mất.” Cô Maxwell vừa kết thúc cuộc phỏng vấn kéo dài hai ngày với Thứ Trưởng Tư Pháp Todd Blanche. Ông cho biết Bộ Tư pháp sẽ chia sẻ thêm thông tin “vào thời điểm thích hợp.”

.

⦿ ---- Các trò múa may mới của Tổng thống Donald Trump nhằm cố gắng sử dụng lời khai mới từ Ghislaine Maxwell, kẻ đồng lõa buôn bán tình dục Jeffrey Epstein đã bị kết án, để đánh lạc hướng hoặc xoa dịu những người ủng hộ ông khỏi cuộc tranh cãi đang bùng nổ về lý do tại sao ông chưa công bố toàn bộ hồ sơ về vụ án Epstein, khó có thể thành công, theo lời phóng viên Maggie Haberman của tờ New York Times nói với Kaitlan Collins của CNN vào tối thứ Sáu.

.

"Maggie, trước hết hãy nói về những gì chúng ta nghe được từ Trump khi ông ấy hạ cánh xuống Scotland tối nay," Collins nói. "Có rõ chuyện tại sao bây giờ ông ấy lại nói rằng ông ấy không được báo cáo về việc tên mình có trong hồ sơ sau khi không ai phủ nhận điều đó khi nó được đưa tin không?"

.

"Tôi nghĩ rằng bây giờ ông Trump chỉ đang phản xạ nói không với một số điều nhất định khi được hỏi về việc liên quan đến Epstein để không có thêm đoạn phim truyền hình nào ghi lại cảnh ông nói về nó," Haberman nói. "Thành thật mà nói, tôi nghĩ đó là lý do chính."

.

"Nhưng tôi nghĩ, Kaitlan ạ, rất khó để theo dõi một cách tường tận những gì ông Trump đã nói, những gì Nhà Trắng đã nói, những gì Bộ Tư pháp đã làm về vấn đề này," bà nói tiếp. "Nó đã lan truyền khắp nơi, và nó cứ tiếp tục lan tràn. Và tôi hiểu những gì đang xảy ra với Ghislaine Maxwell. Họ đang xem đây như một lối thoát hiểm cho Nhà Trắng và Bộ Tư pháp. Tôi không biết liệu nó có thể mang lại điều đó hay không."

.

"Họ nghĩ nó có thể đóng vai trò đó theo cách nào?" Collins hỏi.

.

"Đây là giả thuyết," Haberman nói. "Điều này sẽ làm hài lòng những người trong nhóm ủng hộ tổng thống, những người mà - nói rõ hơn là chính quyền, những người trong Nhà Trắng, tôi nên nói vậy, và một số người tại Bộ Tư pháp, tất cả họ, hoặc nhiều người trong số họ, rõ ràng là đã đánh giá thấp mức độ quan tâm của nhóm ủng hộ đến vấn đề này, cách họ sẽ phản ứng với nó. Và đây là những tuyên bố mà, bạn biết đấy, hồ sơ Epstein giống như một điều gì đó thiêng liêng, rằng chính các đồng minh của Trump, một số thành viên trong chính quyền của ông, đã thổi bùng ý tưởng này trong nhiều năm [để quy chụp Dân Chủ]. Và rồi họ có vẻ ngạc nhiên khi rất nhiều người tin họ và muốn nghe thêm. Vì vậy, họ hy vọng rằng điều này sẽ phần nào xóa bỏ ý kiến cho rằng họ không minh bạch."

.

"Những gì đang xảy ra ở đây thật bất thường, và những gì vị Thứ trưởng Tư pháp kiêm luật sư riêng của Donald Trump đang làm [vào tù phỏng vấn cô Maxwell liên tục 2 ngày], nên thật khó để thấy điều này sẽ diễn ra tốt đẹp như thế nào", bà nói thêm. Hẳn là trầm trọng tới mức Trump phải lo sợ.

.

⦿ ---- Quyền miễn tố giới hạn để chuẩn bị ân xá? Bộ Tư pháp đã trao cho Ghislaine Maxwell, đồng phạm buôn bán tình dục của Jeffrey Epstein, quyền miễn trừ hạn chế trong quá trình thẩm vấn tuần này. Nhưng trước đó, Dân biểu James Comer (Đảng Cộng hòa - Kentucky) đã lên tiếng nói rằng chính quyền Trump không nên làm điều đó.

.

Theo phóng viên Manu Raju của CNN vào tối thứ Sáu, "[Tôi] đã hỏi Chủ tịch Giám sát Hạ viện James Comer tuần này liệu họ có đề nghị miễn trừ cho Maxwell trong lời khai của bà tại Hạ viện hay không, và ông ấy nói với tôi: 'Tôi không nghĩ có nhiều đảng viên Cộng hòa muốn đề nghị miễn tố cho một người có thể đã buôn bán tình dục trẻ em.'"Theo ABC News, thỏa thuận miễn trừ mà Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche đề nghị với Maxwell là một thủ tục tiêu chuẩn trong các vụ án hình sự nhằm khiến các nhân chứng không hợp tác sẵn sàng khai báo hơn, và không ảnh hưởng đến bản án hiện tại và mức án 20 năm tù của bà.Tuy nhiên, thỏa thuận này diễn ra trong bối cảnh tranh cãi chung về mục đích của Bộ Tư pháp và Blanche khi thẩm vấn Maxwell, và lo ngại rằng họ có thể đang tạo tiền đề cho việc ân xá cho bà.Trump đã cố gắng ngăn chặn làn sóng phản đối từ chính những người ủng hộ mình trong nhiều tuần, sau khi Bộ Tư pháp đóng hồ sơ điều tra vụ án Epstein và kết luận ông ta chết do tự tử như phán quyết ban đầu. Bộ cũng phát hiện không có "danh sách khách hàng" nào liên quan đến những người giàu có và quyền lực trong các đường dây buôn bán tình dục của Epstein — tất cả những điều này đều mâu thuẫn với nhiều năm qua với các thuyết âm mưu đã lan tràn trong giới MAGA và cánh hữu.⦿ ---- Luật sư dự kiến Trump sẽ cho ân xá cô Maxwell. Tổng thống Trump cho biết hôm thứ Sáu rằng ông chưa cân nhắc việc ân xá cho Ghislaine Maxwell, và luật sư của bà cũng cho biết ông chưa nói chuyện với bất kỳ ai có thẩm quyền về việc này. Tuy nhiên, Luật sư David Oscar Markus đã gợi ý với các phóng viên rằng nếu vấn đề này được đưa ra tại Nhà Trắng, ông Trump sẽ đồng ý."Sáng nay, tổng thống đã nói rằng ông ấy có thẩm quyền" ân xá cho kẻ buôn bán tình dục bị kết án, luật sư của bà cho biết, theo tờ The Hill. "Chúng tôi hy vọng ông Trumpsẽ sử dụng quyền lực đó một cách đúng đắn và công bằng." LS Oscar Markus đã đưa ra những bình luận bên ngoài tòa án liên bang ở Tallahassee, nơi thân chủ của ông được các quan chức Bộ Tư pháp phỏng vấn trong ngày thứ nhì liên tiếp.Bạn đời của cố tội phạm Jeffrey Epstein đã không yêu cầu hoặc đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với chính quyền vào hôm thứ Sáu, theo luật sư của cô cho biết, và nói thêm rằng Maxwell đã trả lời mọi câu hỏi được đặt ra cho cô như cô đã làm vào thứ Năm. "Chúng tôi rất tự hào về cô ấy và tự hào về quá trình diễn ra trong một ngày rưỡi qua", LS Oscar Markus nói, theo tờ Washington Post.Phiên thẩm vấn cô Maxwell hai ngày Thứ Năm và Thứ Sáu tài nhà tù do Thứ trưởng Todd Blanche, quan chức cấp cao thứ hai tại Bộ Tư pháp và là cựu luật sư riêng của Trump, chủ trì. Blanche cho biết ông đã tìm đến cuộc gặp này để xem Maxwell có thể tiết lộ thêm điều gì về Epstein, theo USA Today. "Cô đã được hỏi tổng cộng về khoảng 100 người khác nhau", Oscar Markus nói, theo CBS News. "Cô đã trả lời tất cả các câu hỏi, và không hề giấu giếm điều gì."⦿ ---- Tổng thống Trump đang đối mặt với thời điểm chính trị đầy thách thức nhất trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, với các kết quả thăm dò ý kiến không mấy khả quan và sự phẫn nộ ngày càng tăng về cách chính quyền của ông xử lý vụ án Jeffrey Epstein. Tuần qua, tỷ lệ ủng hộ ròng của Trump đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ thứ hai, với tỷ lệ ủng hộ ròng của ông trên bảng xếp hạng Decision Desk HQ (DDHQ) giảm xuống còn hơn 9 điểm (nghĩa là: số người chống nhiều hơn ủng hộ 9 điểm).Ông đã chứng kiến sự sụt giảm, đặc biệt là trong số những người độc lập và trong cách ông xử lý một số vấn đề quan trọng như nhập cư. Đồng thời, ông đang cố gắng chế ngự cơn đau đầu dai dẳng bắt nguồn từ vụ án gây tranh cãi của nhà tài chính và tội phạm tình dục bị kết án. Mặc dù các con số của ông chắc chắn chưa chạm đáy, nhưng chúng cho thấy một thời điểm khó khăn đối với Trump sau một loạt chiến thắng lớn trong những tháng gần đây.Tỷ lệ ủng hộ ròng của ông đã đạt mức thấp nhất từ trước đến nay trong bảng xếp hạng DDHQ vào thứ Hai, giảm 9,2 điểm theo chiều hướng tiêu cực, trong khi tỷ lệ không ủng hộ ông trên bảng xếp hạng RealClearPolitics đạt mức cao nhất vào thứ Tư ở mức 52,7%.Cuộc thăm dò của Gallup có thể là một dấu hiệu cảnh báo đặc biệt đối với Trump và Đảng Cộng hòa, với 37% số người được hỏi cho biết họ tán thành hiệu suất công việc của ông, giảm so với mức 40% của tháng trước và 43% của tháng Năm.Nhóm chính thúc đẩy sự suy thoái này dường như là những người độc lập, với chỉ 29% cho biết họ tán thành ông, tương đương với mức thấp nhất mà ông có được trong suốt hai nhiệm kỳ của mình. Chiến lược gia đảng Dân chủ Joe Caiazzo cho biết những con số này là bằng chứng cho thấy bất kỳ thời gian ân hạn nào mà Trump được hưởng đã kết thúc.⦿ ---- Theo một cuộc thăm dò mới của tờ báo Wall Street Journal, Đảng Dân chủ bị 63% cử tri Mỹ đánh giá tiêu cực - đây là tỷ lệ ủng hộ thấp nhất của đảng này trong hơn 30 năm qua. Cuộc khảo sát cho thấy mặc dù cử tri không tán thành cách Tổng thống Trump xử lý nhiều vấn đề, nhưng nhìn chung họ cho biết họ tin tưởng Đảng Cộng hòa hơn Đảng Dân chủ trong việc giải quyết những vấn đề này tại Quốc hội.Ví dụ, về thuế quan, cử tri không tán thành các chính sách của Trump với 17%, nhưng lại tin tưởng các nhà lập pháp Cộng hòa hơn Dân chủ về vấn đề này với 7%. Chỉ 8% cử tri có quan điểm "rất tích cực" về Đảng Dân chủ trong cuộc thăm dò. Bản thân Tổng thống Trump có tỷ lệ ủng hộ là 46%.Cuộc thăm dò của tờ Wall Street Journal diễn ra sau một cuộc khảo sát của CNN được công bố hôm thứ Năm, cho thấy chỉ 28% cử tri có quan điểm tích cực về Đảng Dân chủ. Đảng Dân chủ đang phải đối mặt với tâm lý bất mãn lan rộng của cử tri và nhận thức rằng đảng này đang uể oải trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, khi các bộ phận chủ chốt trong cơ sở hạ tầng quốc gia của đảng đã bị lung lay bởi đấu đá nội bộ.Tuy nhiên, họ vẫn đang tận dụng các chính sách ít được lòng dân hơn của Trump. Họ hy vọng "dự luật bự và đẹp" của Đảng Cộng hòa, với việc cắt giảm thuế có lợi cho người giàu cùng với việc cắt giảm đáng kể Medicaid và các dịch vụ xã hội khác, có thể thu hút cử tri. Phần lớn cử tri - 52% - trong cuộc thăm dò của tờ Journal hôm thứ Sáu đã không tán thành dự luật này.Cuộc tranh cãi đang diễn ra về tội phạm tình dục quá cố Jeffrey Epstein - một điểm nóng đối với những người ủng hộ MAGA mà Đảng Dân chủ đã tìm cách khai thác - cũng có thể xuất hiện khi các thành viên Quốc hội về nhà nghỉ vào tháng Tám. Cuộc thăm dò của tờ Journal cho thấy cử tri rất nghi ngờ Bộ Tư pháp đã điều tra kỹ lưỡng vấn đề này, với 65% cử tri Đảng Dân chủ và 30% cử tri Đảng Cộng hòa cho biết họ "không tin tưởng" vào kết quả đánh giá của Bộ.Cuộc thăm dò với 1.500 cử tri đã đăng ký được thực hiện từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7 với sai số 2,5 điểm phần trăm. Cuộc thăm dò do chuyên gia thăm dò dư luận của Đảng Dân chủ John Anzalone và chiến lược gia của Đảng Cộng hòa Tony Fabrizio thực hiện.⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đang đối mặt với sự phản đối ngày càng tăng từ các tướng lĩnh Pentagon, bao gồm cả Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân hiện tại, khi những nghi ngờ về khả năng lãnh đạo của ông ngày càng gia tăng. Theo một bài báo hôm thứ Bảy của tờ New York Times, quyết định gần đây của cựu nhân vật của Fox News từ chối thăng chức cho sĩ quan cấp cao của Lục quân, Trung tướng Douglas A. Sims II, vì Hegseth tin rằng ông Sims là kẻ tiết lộ thông tin, đã gây ra một làn sóng phẫn nộ tại Pentagon.Tờ NY Times đã đưa tin, sau khi Sims được minh oan khỏi các cáo buộc tiết lộ thông tin, Hegseth đã đồng ý thăng chức nhưng sau đó lại thay đổi quyết định. "Sự thay đổi đột ngột của ông Hegseth đã khiến Tướng Dan Caine, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân hiện tại, phải lên tiếng can thiệp hiếm hoi. Ông đã thúc giục ông Hegseth xem xét lại," tờ NY Times đưa tin trước khi nói thêm, "Ông Hegseth đã gặp Tướng Sims lần cuối nhưng vẫn từ chối."Báo cáo lưu ý rằng cuộc đụng độ mới nhất với các tướng lĩnh là một phần của vấn đề đang ngày càng gia tăng khi những nghi ngờ về hiệu suất làm việc của vị bộ trưởng đang gặp nhiều khó khăn. "Hành động của ông Hegseth có thể định hình hàng ngũ lãnh đạo quân đội trong nhiều năm tới. Việc ông khăng khăng đòi hỏi lòng trung thành tuyệt đối, cùng với những lời đe dọa liên tục về đòi thử máy phát hiện nói dối, cũng tạo ra sự bất ổn và ngờ vực, đe dọa làm suy yếu sự sẵn sàng và hiệu quả của lực lượng", những người trong Pentagon nói với tờ NY Times.Báo cáo lưu ý rằng việc sa thải và từ chức của các tướng các tháng trước đã khiến Hegseth chỉ còn lại "một đội ngũ cố vấn dân sự mỏng manh để điều hành văn phòng", báo cáo cho biết thêm, "Những cuộc đấu đá nội bộ, các cuộc điều tra và sự xáo trộn nhân sự đã làm giảm khả năng quản lý các hoạt động quan trọng tại Pentagon của ông Hegseth."Tờ NY Times đưa tin rằng các quan chức Pentagon đã trở nên mệt mỏi với những bức ảnh chụp liên tục của Hegseth, lưu ý rằng, "bao gồm cả bức ảnh ông đăng từ Bãi biển Omaha ở Normandy, trong đó ông cùng Biệt kích Lục quân khiêng một người lính trên cáng trong lễ tưởng niệm Ngày D — là những sự xao nhãng chủ yếu nhằm củng cố hình ảnh của ông."⦿ ---- Texas loại bỏ 1,8 triệu người khỏi chương trình Medicaid. Theo dữ liệu từ tổ chức phi lợi nhuận KFF, gần 1,8 triệu người dân Texas đã bị loại khỏi chương trình bảo hiểm y tế Medicaid trong vòng hai năm qua. Đây là một phần của quá trình “gỡ bỏ” (unwinding) diễn ra trên toàn quốc sau khi Medicaid được mở rộng trong thời kỳ đại dịch COVID-19.Trong đại dịch, chính phủ liên bang yêu cầu các tiểu bang giữ nguyên quyền lợi Medicaid cho người dân, ngay cả khi họ không còn đủ điều kiện. Quy định này hết hiệu lực vào tháng 3 năm 2023, cho phép các tiểu bang bắt đầu đánh giá lại và loại bỏ những người không còn đủ điều kiện. Tại Texas, Ủy ban Dịch vụ Y tế và Nhân sinh (HHSC) cho biết họ đã phải xác minh lại điều kiện của 6 triệu người trong vòng 12 tháng — một nhiệm vụ khổng lồ. Dù cam kết tuân thủ hướng dẫn liên bang và hợp tác với CMS, số lượng người bị loại khỏi chương trình vẫn rất lớn.Tác động tại Texas.Tháng 3/2023: 5.9 triệu người có bảo hiểm Medicaid.Tháng 3/2025: chỉ còn 4.16 triệu người.Mức giảm: gần 1.8 triệu người — nhanh hơn cả Florida, California và New York.Số người có bảo hiểm hiện nay thấp hơn mức trước đại dịch (tháng 2/2020) khoảng 1%.Diễn biến tiếp theo Quá trình “gỡ bỏ” vẫn đang tiếp diễn. Dự kiến sẽ có thêm nhiều người mất bảo hiểm, làm dấy lên lo ngại về khả năng tiếp cận chăm sóc y tế của các cá nhân và gia đình có thu nhập thấp.⦿ ---- Gần 4.000 nhân viên, tương đương hơn 20% lực lượng lao động của NASA, đã nộp đơn xin nghỉ việc tại cơ quan này, NASA xác nhận với CBS News hôm thứ Sáu. Khoảng 3.870 nhân viên đã nộp đơn xin nghỉ việc tại NASA qua hai vòng thông qua chương trình hoãn nghỉ việc của chính quyền Trump, NASA tiết lộ. Hạn chót nộp đơn xin nghỉ việc là nửa đêm thứ Sáu vừa trôi qua.Với số lượng hoãn nghỉ việc này, lực lượng công chức của NASA sẽ giảm từ khoảng 18.000 xuống còn 14.000 nhân viên. Con số này cũng bao gồm khoảng 500 nhân viên bị mất việc do hao hụt nhân sự thông thường, NASA cho biết."An toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu của cơ quan chúng tôi khi chúng tôi cân bằng giữa nhu cầu trở thành một tổ chức tinh gọn và hiệu quả hơn, đồng thời nỗ lực đảm bảo chúng tôi vẫn có đủ năng lực để theo đuổi Kỷ nguyên Vàng của khám phá và đổi mới, bao gồm cả Mặt Trăng và Sao Hỏa", phát ngôn viên của NASA, Cheryl Warner, cho biết trong một tuyên bố.Theo NASA, khoảng 870 nhân viên đã nộp đơn xin nghỉ việc trong vòng đầu tiên của Chương trình Từ chức Hoãn lại, và khoảng 3.000 nhân viên trong vòng thứ hai. Một đề xuất ngân sách của Nhà Trắng được công bố vào tháng 5 sẽ cắt giảm khoảng 25% ngân sách của NASA cho năm tài chính 2026, từ khoảng 24 tỷ đô la xuống còn 18 tỷ đô la.NASA cũng đang bị ảnh hưởng bởi một cuộc khủng hoảng lãnh đạo trong những tháng gần đây. Vào tháng 12, Tổng thống Trump đã đề cử tỷ phú phi hành gia tư nhân Jared Isaacman, một người bạn của cựu giám đốc DOGE Elon Musk, làm giám đốc tiếp theo của NASA. SpaceX của Musk có một số hợp đồng với NASA.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 5, ông Trump đã rút lại đề cử Isaacman ngay trước cuộc bỏ phiếu phê chuẩn của Thượng viện, và vài ngày sau đó đã xảy ra bất đồng công khai giữa ông Trump và Musk. Đầu tháng này, tổng thống đã thông báo rằng Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy sẽ tạm thời lãnh đạo cơ quan này.

.

⦿ ---- Alabama: Chính quyền Alabama cho biết họ đã phát hiện một đường dây buôn bán tình dục trẻ em đáng ngờ được cho là điều hành từ một hầm trú bão ở vùng nông thôn Quận Bibb. Có 7 nghi phạm - bao gồm một số người có quan hệ họ hàng với các nạn nhân nhỏ tuổi - đã bị bắt cho đến nay, mặc dù các nhà điều tra cảnh báo rằng sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ và nạn nhân khác xuất hiện khi vụ án được làm rõ.

.

Cảnh sát trưởng Quận Bibb, Jody Wade, phát biểu tại một cuộc họp báo rằng ít nhất 10 trẻ em từ 3 đến 15 tuổi đã bị lạm dụng, theo tờ Washington Post. Ông cho biết trẻ em đôi khi bị trói vào giường hoặc cột. Ông cho biết những kẻ lạm dụng bao gồm cả người thân và người quen của họ. Wade cho biết những người khác đã hẹn lịch để lạm dụng trẻ em, và những kẻ buôn người đôi khi kiếm được tới 1.000 đô la mỗi đêm.

.

Vụ án tập trung vào một ngôi nhà ở Brent, cách Birmingham khoảng 80 km, nơi cảnh sát cho biết các nghi phạm đã sử dụng một hầm trú ẩn bên dưới mái hiên để giam giữ và lạm dụng trẻ em, theo tờ USA Today đưa tin. Wade cho biết các nhà điều tra tin rằng vụ lạm dụng, liên quan đến cả nạn nhân nam và nữ, đã bắt đầu từ năm 2022. Ông cho biết những đứa trẻ dường như đã bị cho uống thuốc để chúng ngoan ngoãn hơn.

.

Cảnh sát trưởng cho biết cuộc điều tra đã bắt đầu vào tháng 2/2025 nhưng chính quyền giữ im lặng vì họ không muốn các nghi phạm "rời đi như chuột". Các cáo buộc chống lại các nghi phạm bao gồm buôn người, hiếp dâm, giao cấu đồng giới, tra tấn tình dục và giao cấu với động vật, theo tờ Washington Post. Wade cho biết các nghi phạm bao gồm mẹ của một số nạn nhân.

.

"Tôi đã làm việc trong ngành thực thi pháp luật 33 năm và đây chắc chắn là điều kinh khủng nhất mà tôi từng chứng kiến khi nói đến nạn nhân là trẻ em", Wade nói. "Như tôi đã nói, tôi biết lòng tha thứ của Chúa là vô hạn, nhưng nếu có giới hạn, tôi nghĩ chúng ta đã đạt đến giới hạn đó rồi."

.

Cảnh sát trưởng cho biết những đứa trẻ hiện đang được Bộ Nhân sự giam giữ, theo AL.com. "Các em đang nhận được sự hỗ trợ y tế cần thiết, sự hỗ trợ về mặt tình cảm và tâm lý mà chúng tôi có thể cung cấp tốt nhất", ông nói. "Đối với những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn, tôi hy vọng một phần ký ức này sẽ mờ nhạt. Một số đứa trẻ lớn hơn sẽ mang theo ký ức này một cách sống động trong suốt quãng đời còn lại. Bạn không thể chữa lành vết thương này, nhưng bạn có thể tiếp tục sống theo cách tốt nhất có thể."

.

Wade cho biết nhìn từ bên ngoài, căn hầm trông giống như một nhà để xe trên một tấm bê tông. Khi được hỏi tại buổi họp báo về những gì sẽ xảy ra với nó, ông nói: "Chúng tôi sẽ xem xét những gì có thể hoặc nên làm về vấn đề đó. Nếu tôi được quyền quyết định, chúng tôi sẽ cho nổ tung nó."

.

⦿ ---- Trump vi hiến: Một tòa án thứ ba đã ra phán quyết hôm thứ Sáu rằng sắc lệnh hành pháp về quyền công dân theo nơi sinh của Tổng thống Trump không thể có hiệu lực trên toàn quốc, sau quyết định của Tòa án Tối cao vào tháng trước về việc thu hồi các lệnh cấm trên toàn quốc.

.

Thẩm phán Liên bang Leo Sorokin, người được cựu Tổng thống Obama bổ nhiệm, nhận định rằng lệnh cấm trên toàn quốc mà ông đã ban hành cho hơn một chục tiểu bang vẫn có hiệu lực vì "không có giải pháp thay thế khả thi và hẹp hơn" nào có thể mang lại sự cứu trợ toàn diện cho các nguyên đơn - một ngoại lệ được nêu trong phán quyết của Tòa án Tối cao.

.

Quyết định của Sorokin được đưa ra sau phán quyết của một tòa án quận khác và một hội đồng thẩm phán kháng án, vốn cũng cho phép các lệnh cấm đối với sắc lệnh của Trump vẫn được duy trì hiệu lực đối với các tiểu bang.

.

Sắc lệnh của tổng thống sẽ từ chối quyền công dân đối với trẻ em sinh ra trong nước mà không có ít nhất một trong hai cha mẹ có tư cách pháp lý thường trú. Cho đến nay, mỗi tòa án xem xét tính hợp pháp của sắc lệnh này đều coi nó là vi hiến.

.

Nhưng vào tháng 6, Tòa án Tối cao đã ra phán quyết với tỷ lệ 6-3, hạn chế khả năng của các thẩm phán liên bang trong việc ban hành lệnh cấm trên toàn quốc, cho phép bất kỳ ai trong nước được cứu trợ thay vì chỉ các bên khởi kiện. Tuy nhiên, trong phán quyết đó, các thẩm phán vẫn giữ lại một số con đường để cứu trợ trên toàn quốc. Họ cho biết các cá nhân có thể nộp đơn kiện tập thể, và các tiểu bang có thể nhận được lệnh cấm trên toàn quốc nếu cần thiết để được cứu trợ hoàn toàn.

.

Các nguyên đơn trong các vụ kiện khác cũng đã theo đuổi con đường kiện tập thể. Đầu tháng này, một thẩm phán liên bang tại New Hampshire đã ngăn chặn sắc lệnh hành pháp có hiệu lực trên toàn quốc trong một vụ kiện tập thể mới. Mặc dù Thẩm phán Liên bang Joseph LaPlante đã tạm dừng quyết định cho phép chính quyền Trump kháng cáo, nhưng họ đã không làm vậy, vì vậy sắc lệnh đã có hiệu lực vào tuần trước. Chính quyền vẫn còn một khoảng thời gian dài để kháng cáo.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Sáu tuyên bố rằng vấn đề nhập cư đang "giết chết châu Âu" và kêu gọi các nước trong lục địa này hành động để "chấm dứt cuộc xâm lược khủng khiếp này". Khi đến Scotland, Trump tuyên bố rằng các nước châu Âu nên "chung tay hành động", cảnh báo rằng họ "sẽ không còn châu Âu nữa" nếu không làm vậy.

.

Tổng thống Hoa Kỳ đã khoe khoang những nỗ lực của mình về vấn đề nhập cư, khẳng định chính quyền của ông đã "đưa rất nhiều người xấu ra khỏi" đất nước sau khi người tiền nhiệm Joe Biden cho phép họ nhập cảnh. Tuy nhiên, ông khen ngợi hành động của một số nhà lãnh đạo châu Âu về vấn đề nhập cư, nhưng từ chối nêu tên để tránh "làm xấu hổ" những người còn lại.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng thỏa thuận thương mại với Liên minh Châu Âu sẽ là "thỏa thuận lớn nhất nếu chúng ta đạt được". Tổng thống xác nhận ông sẽ gặp Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen vào Chủ nhật.

.

Ông Trump sẽ bắt đầu chuyến công tác tới Scotland, nơi ông sẽ tham quan các khu nghỉ dưỡng golf của mình ở Ayrshire và Aberdeenshire. Đồng thời, Tổng thống Hoa Kỳ cho biết ông cũng sẽ gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer vào tối Thứ Bảy. Ngoài ra, ông cũng thông báo về một loạt các cuộc gặp gỡ với "nhiều giám đốc điều hành" trong thời gian lưu trú tại Scotland, bao gồm cả chuyến thăm Aberdeen.

.

⦿ ---- Tổng thống Trump hôm thứ Sáu cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng Nga cho biết không nên mong đợi điều đó sớm. "Điều đó sẽ xảy ra", Trump nói với các phóng viên, theo tờ Washington Post. "Nhưng lẽ ra nó phải diễn ra từ ba tháng trước. Nó sẽ xảy ra." Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các đề xuất hòa bình từ cả hai bên hiện đang "hoàn toàn trái ngược nhau", và bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng không thể diễn ra cho đến khi đạt được các giai đoạn đàm phán cuối cùng. Ông cho rằng điều đó sẽ mất hơn một tháng.

.

Với tốc độ này, Trump nói, "Có thể chúng ta sẽ phải áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với" Nga - có thể trước thời hạn 50 ngày mà ông áp đặt cho chính phủ của Putin. Ukraine và Nga vừa kết thúc vòng đàm phán thứ ba tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng ý về việc trao đổi thêm tù nhân nhưng không có lệnh ngừng bắn.

.

Theo tờ The Hill, thời hạn này có thể chỉ giúp Nga có thêm thời gian để tăng cường các cuộc tấn công nhằm làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine và gây tổn hại tinh thần trước khi giải quyết vấn đề. Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn, cho biết đó là kết luận của họ, nói rằng giao tranh nhiều hơn cũng có thể giúp Nga giành được nhiều nhượng bộ hơn khi ngồi vào bàn đàm phán.

.

⦿ ---- Con đường sự nghiệp của George Santos: từ Hạ viện đến nhà tù. Cựu Dân biểu Đảng Cộng hòa tai tiếng bị trục xuất khỏi Quốc hội năm 2023 sau khi bị cáo buộc hàng loạt tội danh liên bang, bao gồm rửa tiền, gian lận chuyển khoản và trộm cắp danh tính, sẽ vào tù vào thứ Sáu để bắt đầu bản án hơn bảy năm tù cho những tội danh này, mà ông đã nhận tội, theo NBC News. Đài này cho biết Santos đã có một chuyến lưu diễn chia tay khá dài trong những ngày gần đây, với việc xuất hiện trên podcast và mạng xã hội, các video cuối cùng được đăng lên Cameo với giá ít nhất 300 đô la một video, và một loạt tweet tạm biệt.

.

"Chào các bạn thân mến... Bức màn đã buông xuống, ánh đèn sân khấu đã tắt, và những viên kim cương giả đã được lấp đầy," Santos viết trong một bài đăng đầy kịch tính hôm thứ Năm trên X. "Từ hành lang Quốc hội đến sự hỗn loạn của tin tức truyền hình cáp, thật là một hành trình! Có lộn xộn không? Luôn luôn. Quyến rũ? Thỉnh thoảng. Thật thà? Tôi đã cố gắng... hầu hết các ngày." Santos - người cũng đã làm giả phần lớn lý lịch của mình trước khi đắc cử vào năm 2022 và có một trong những sự nghiệp chính trị ngắn ngủi nhất trong thời hiện đại - dường như vẫn trung thành với cương lĩnh MAGA, bất kể Trump cuối cùng sẽ làm gì.

.

⦿ ---- Chính quyền Trump đã đồng ý giải ngân hơn 5 tỷ đô la tiền tài trợ giáo dục mà họ đã giữ lại cho các trường công lập - mang lại sự nhẹ nhõm sau nhiều tuần bất ổn cho các nhà quản lý và nhà giáo dục - sau khi được các chính trị gia của cả hai đảng vận động hành lang. Lệnh đóng băng, được ban hành vào ngày 30 tháng 6, đã khiến gần 7 tỷ đô la tiền tài trợ liên bang bị xem xét lại.

.

Tờ Washington Post đưa tin, số tiền này được dành cho việc học tiếng Anh, phát triển giáo viên, hỗ trợ con cái của người lao động nhập cư và các chương trình bồi dưỡng học thuật khác. Tuần trước, chính phủ đã giải ngân 1,3 tỷ đô la cho các hoạt động sau giờ học và mùa hè, nhưng phần còn lại vẫn bị giữ lại. Các nhà quản lý trường học và các nhóm vận động cũng hoan nghênh sự thay đổi này, cho rằng khoản tiền này rất quan trọng để chuẩn bị cho năm học sắp tới.

.

⦿ ---- Nghiên cứu về nguồn gốc sự sống: Mười lăm năm sau khi tạp chí Science công bố một nghiên cứu gây chấn động với tiềm năng viết lại các quy luật về cách thức hình thành sự sống, tạp chí này đã rút lại bài báo, theo báo cáo của Nature. Các tác giả của bài báo kiên quyết không đồng tình với quyết định này.

.

Trong bài báo được gọi là "sự sống asen" (arsenic life), các nhà nghiên cứu cho biết họ đã tìm thấy một loại vi khuẩn ở Hồ Mono Lake, California với những đặc tính bất thường. Như tờ New York Times giải thích: "Trong phòng thí nghiệm, họ phát hiện ra rằng nó có thể thay thế phốt pho, một hóa chất quan trọng đối với tất cả các sinh vật đã biết, bằng asen, một nguyên tố thường độc hại. Nếu khám phá này được xác nhận, nó sẽ thay đổi quan niệm cơ bản của các nhà khoa học về sự sống trên Trái Đất và trong vũ trụ."

.

Vấn đề là nghiên cứu, được NASA tài trợ một phần, không thể được lặp lại. Theo AP, những người chỉ trích cho rằng một sinh vật "độc hại đến vậy không thể tạo ra DNA và protein", và họ nghi ngờ rằng các chất gây ô nhiễm đã làm hỏng nghiên cứu ban đầu. Phát hiện này, nếu đúng, sẽ mở rộng phạm vi sự sống có thể tồn tại trong vũ trụ.

.

"Nếu ban biên tập xác định rằng các thí nghiệm được báo cáo của một bài báo không ủng hộ những kết luận chính của nó, ngay cả khi không có gian lận hoặc thao túng nào xảy ra, thì việc rút lại bài báo được coi là hợp lý", tổng biên tập tạp chí Holden Thorp viết trong một tuyên bố thông báo về việc rút lại.

.

Bất chấp động thái này, tác giả chính Felisa Wolfe-Simon và nhóm của bà vẫn bảo vệ dữ liệu của mình và phản đối quyết định của tạp chí, gọi đó là quyết định chưa từng có tiền lệ. "Người ta không rút lại một bài báo chỉ vì cách diễn giải gây tranh cãi, hay thậm chí vì hầu hết mọi người đều không đồng tình với cách diễn giải đó", đồng tác giả nghiên cứu Ariel Anbar của Đại học Bang Arizona viết trong email gửi AP. "Ít nhất, điều đó chưa từng xảy ra cho đến bây giờ."

.

⦿ ---- Thành phố New York đang chuẩn bị cho một đợt sụt giảm lớn về doanh thu du lịch do thuế quan của Tổng thống Donald Trump, những thay đổi về quy định thị thực và mối quan hệ căng thẳng với Canada. Thành phố dự kiến sẽ thâm hụt 4 tỷ đô la trong năm nay, với khoảng 2 triệu du khách nước ngoài giảm. Dữ liệu này đến từ nghiên cứu do NYC Tourism + Conventions thực hiện, công ty đã chia sẻ kết quả nghiên cứu với tờ New York Post.

.

Giám đốc điều hành của công ty, Julie Coker, nói với tờ báo: "Mặc dù du khách quốc tế chiếm 20% tổng lượng khách tham quan, nhưng họ chiếm khoảng 50% tổng chi tiêu của du khách, khiến họ trở nên thiết yếu đối với nền kinh tế của Thành phố New York. Tổng cộng, việc điều chỉnh giảm này ước tính thiệt hại hơn 4 tỷ đô la chi tiêu trực tiếp."

.

Chỉ mới năm ngoái, NYC Tourism + Conventions đã thông báo rằng thành phố đã hoàn toàn phục hồi sau những ảnh hưởng của COVID-19. Phát biểu với tờ NY Post, hướng dẫn viên du lịch Matt Levy của Spread Love Tours cho biết: "Có một sự suy giảm thực sự về du lịch và doanh thu do thuế quan của Trump và việc đăng bài mạnh mẽ đối với những người hàng xóm thân thiện ở phía bắc của chúng tôi."

.

⦿ ---- New Jersey: Phu V. Nguyen, 35 tuổi, ở Fairless Hills đang phải đối mặt với cáo buộc cướp ngân hàng ở Voorhees, New Jersey. Nguyen đã bị Lực lượng Đặc nhiệm Truy nã của Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ và cảnh sát Horsham Township bắt giữ vào thứ Năm, ngày 3 tháng 7, tại khu nhà số 200 đường Easton, thuộc thị trấn Horsham, Montgomery. Cảnh sát cho biết Nguyen đã bị bắt mà không trở ngại nào.

Văn phòng Công tố Quận Camden (New Jersey) cáo buộc Nguyen đã cướp chi nhánh Ngân hàng Princeton trên Quốc lộ 73 ở Voorhees vào ngày 27 tháng 6. Theo các công tố viên, Nguyen đã vào ngân hàng ngay trước 11:45 giờ sáng, đưa một tờ giấy cho nhân viên thu ngân và bỏ trốn cùng một số tiền không được tiết lộ. Nguyen đã chĩa một khẩu súng vào thắt lưng nhưng không chĩa vào nhân viên hoặc khách hàng trong vụ cướp. Nguyen đã bị buộc tội tại New Jersey về tội cướp và các tội liên quan đến vũ khí.

.

⦿ ---- San Jose: Theo tin đài ABC7 hôm 24/7/2025 về vụ xử người phóng hỏa làm chết ông Chris Tran: gia đình và bạn bè đã có mặt đông đủ tại tòa án Quận Santa Clara khi cô Yessenia Estrada nhận tội về những tội ác khiến doanh nhân Chris Tran ở San Jose tử vong trong một vụ hỏa hoạn. Mẹ của Tran, bà Vickie Huynh, đón nhận tin tức này một cách đặc biệt khó khăn.

.

"Con tôi đã ra đi và mỗi ngày tôi đều nghe thấy giọng nói của con tôi," bà Hyunh nói. "Tất cả những người làm cha làm mẹ ngoài kia đều hiểu cảm giác của tôi lúc này. Nhìn bà ấy tại tòa án như thế này, tôi chỉ cảm thấy hệ thống này thật bất công."

.

Tran đã chết khi tòa nhà nơi ông làm việc bị cố ý phóng hỏa ở trung tâm thành phố San Jose. Tại tòa án Quận Santa Clara hôm thứ Năm, Estrada đã nhận tội phóng hỏa gây thương tích nghiêm trọng và ngộ sát. Mức án tối đa cho những tội danh này là chín năm tù.

.

"Tại sao chỉ 9 năm tù khi con trai tôi đã 51 tuổi?" bà Huynh hỏi. "Hệ thống này có vấn đề gì chứ?" Nếu Estrada bị buộc tội giết người, cô ta có thể phải đối mặt với án chung thân tùy thuộc vào phán quyết của tòa án. Nhưng Biện lý Quận Santa Clara phải cân nhắc giữa hành động của cô Estrada với tình trạng tâm thần của cô ta tại thời điểm phạm tội - những cáo buộc nghiêm trọng hơn đòi hỏi bằng chứng rõ ràng hơn.

.

⦿ ---- HỎI 1: Đi bộ 7.000 bước mỗi ngày có thể đủ để tăng cường trí não và giúp bảo vệ bạn khỏi nhiều loại bệnh khác nhau?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Đi bộ 7.000 bước mỗi ngày có thể đủ để tăng cường trí não và giúp bảo vệ bạn khỏi nhiều loại bệnh khác nhau, một nghiên cứu lớn cho thấy. Đây có thể là một mục tiêu thực tế hơn so với 10.000 bước, vốn thường được coi là chuẩn mực cần đạt được. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Lancet Public Health cho thấy con số này có liên quan đến giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm ung thư, chứng mất trí và bệnh tim. Chi tiết:

https://www.bbc.com/news/articles/cx238lgy3pwo

.

⦿ ---- HỎI 2: Duy trì nỗi đau buồn ở mức cao trong những năm đầu sau khi mất đi người thân yêu có nguy cơ tử vong trong vòng 10 năm sau khi mất đi người thân yêu cao hơn 88%

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho biết những người đau buồn tột độ vì mất đi người thân yêu có nguy cơ tử vong trong vòng một thập kỷ sau khi mất đi người thân cao gấp gần hai lần. Theo kết quả được công bố trên tạp chí Frontiers in Public Health, những người vẫn duy trì nỗi đau buồn ở mức cao trong những năm đầu sau khi mất đi người thân yêu có nguy cơ tử vong trong vòng 10 năm sau khi mất đi người thân yêu cao hơn 88%. Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2025/07/25/intense-grief-risk-early-death/5151753451117/

.

.