Tổng thống Trump (phải) sáng Thứ Sáu nói ông không muốn nói về việc ân xá cho cô Maxwell trong khi ông khẳng định rằng ông chưa bao giờ đến hòn đảo riêng của Epstein, và trả lời phóng viên, "Các vị nên nói về Bill Clinton, người đã đến hòn đảo này 28 lần."

.

(25.7.2025) - Trump: Bill Clinton đã đến hòn đảo của Epstein 28 lần, "Tôi chưa bao giờ đến hòn đảo này". // Trump nói chưa nghĩ chuyện ân xá cô Maxwell // Báo WSJ: tên của Trump xuất hiện nhiều lần ở hồ sơ Epstein, được Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi thông báo hồi tháng 5. Bill Clinton viết tặng Epstein: ...an tâm phải không, khi đã tồn tại được lâu như vậy // Báo WSJ: Bộ trưởng Tư pháp Pam Bond và Giám đốc FBI Kash Patel cần họp báo, phổ biến hồ sơ Epstein là êm // MAGA tưng bừng "đi bão" mạng xã hội vì Clinton cũng viết thư mừng sinh nhật Jeffrey Epstein

- Các Dân Biểu Dân Chủ sẽ nói với cử tri khi về nhà trong tháng 8: chuyện Trump dìm hồ sơ Epstein và chuyện Luật bự và đẹp cắt Mediciad dân nghèo // Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi bực dọc vì Giám đốc Tình báo Tulsi Gabbard nịnh Trump, chuyển hồ sơ điều tra Obama cho Bondi.

- Ủy ban Hạ Viện: Bộ Tư pháp phải nộp hồ sơ Epstein trong vòng 30 ngày // Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche đã vào tù gặp cô Ghislaine Maxwell hôm qua, hôm nay sẽ gặp lần nữa để phỏng vấn. Markus (luật sư của Maxwell và là bạn của Blanche) nói cô đã trả lời mọi câu hỏi

- Năm 2010, Epstein đã bị luật sư của các nạn nhân hỏi liệu ông có biết Trump và từng giao du với Trump "trước mặt các cô gái dưới 18 tuổi" hay không, Epstein từ chối trả lời

- Trump chửi thề rung rinh cả Nhà Trắng vì hốt hoảng vụ Epstein.

- Trump yêu cầu nhiều đại học Mỹ nộp tiền vì các cuộc biểu tình bài Do Thái trong khuôn viên trường, sau khi bắt chẹt 221 triệu đô từ Đại học Columbia

- Trump trả thù: đóng khung, treo tường lệnh tòa cho cấm cử hãng tin AP

- Trump thăm tòa nhà Cục Dự trữ Liên bang, nói tân trang tòa nhà quá tốn kém, nói Chủ tịch Fed hãy nên cắt lãi suất, nhưng nói sẽ không lột chức Chủ tịch Powell của Fed

- Trump dự định ký lệnh cho các thành phố và tiểu bang giải tỏa các khu trại vô gia cư

- F-16 của Thái Lan dội bom, Campuchia bắn pháo trả, 2 nước chạm súng ở biên giới ngày thứ nhì

- New Mexico: 2 người bị bắn, 1 chết, tay súng trốn

- Bộ Nông nghiệp chuyển đi xa 2.600 trong số 4.600 nhân viên ra khỏi trụ sở thủ đô, bị xem là để họ sẽ phải từ chức

- Arizona: 1 phụ nữ bị kết án 8 năm tù giam vì trong nhà điều hành 90 máy laptop để tin tặc Bắc Hàn từ xa làm việc cho 300 hãng Mỹ kiếm tiền cho Kim Jong Un

- Giá điện khắp Hoa Kỳ tăng 6% từ tháng 1 đến tháng 6/2025. Mỗi kilowatt-giờ đã tăng 6,15% trong 6 tháng.

- Musk: Tesla có thể đạt mức định giá 20 nghìn tỷ đô

- Tesla ra mắt dịch vụ robotaxi tại San Francisco vào cuối tuần này

- Mỹ: Đơn đặt hàng bền chắc giảm 9,3% trong tháng 6.

- Cổ phiếu Puma SE giảm 19% vì thuế quan Hoa Mỹ

- Thuế quan 50% của Trump sẽ tàn phá nông dân Brazil đang sản xuất 2/3 sản lượng cà phê Brazil, nước xuất càng cà phê lớn nhất thế giới

- 1 người Venezuela kiện chính phủ Mỹ vì bị trục xuất oan sang El Salvador, đòi bồi thường 1,3 triệu đô

- Gaza: thêm 9 người chết vì đói trong 24 giờ qua, nâng tổng số chết vì đói lên 122 người. //Canada gọi việc Israel từ chối viện trợ nhân đạo cho Gaza là "vi phạm luật quốc tế".// Cuộc chiến của Israel ở Gaza đã khiến ít nhất 59.676 người chết và 143.965 người bị thương từ ngày 7 tháng 10/2023

- Pháp sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 9 tại LHQ // TQ: giải pháp 2 nhà nước Israel-Palestine là hòa bình lâu dài // Ý: công nhận nhà nước Palestine phải công nhận tương ứng đối với Israel.

- Pháp sẽ công nhận Palestine là một nhà nước vào tháng 9, Israel nổi giận

- Elon Musk xin lỗi về trục trặc làm ngừng mạng Starlink, hứa nối sớm

- FCC cho Paramount sáp nhập với hãng phim Hollywood Skydance (sau khi Paramount sa thải nghệ sĩ hài Stephen Colbert mà Trump căm thù)

- HỎI 1: Mập phì là do chế độ ăn uống kém, không phải do thiếu thể dục? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Ô nhiễm không khí dẫnt ới chứng mất trí nhớ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-25/7/2025) ⦿ ---- Các máy bay F-16 của Thái Lan đã ném bom một số mục tiêu ở Campuchia vào hôm thứ Sáu, bao gồm các căn cứ quân sự gần Preah Vihear, Ta Muen Thom và Phu Ma Khuea, khi cuộc xung đột tiếp diễn sang ngày thứ hai, theo truyền thông địa phương. Chạm súng cũng nổ ra vào khoảng 4:30 sáng giờ địa phương sau khi Campuchia chủ động khai hỏa, sử dụng vũ khí hạng nhẹ và vũ khí hạng nặng. Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, trước đó, các máy bay F-16 của Thái Lan đã tấn công tám mục tiêu, bao gồm đền Ta Moan Thom và đền Ta Krabey.

.

Cả hai quốc gia đều cáo buộc lẫn nhau chủ động gây ra vụ đụng độ do tranh chấp biên giới, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 100.000 dân thường phải sơ tán khỏi khu vực biên giới. Quân lực Campuchia và Thái Lan đã đụng độ ở khu vực Ubon Ratchathani và Surin khi hai bên đấu súng sang ngày thứ hai. Quân đội Thái Lan báo cáo rằng "Lực lượng Campuchia đã tiến hành pháo kích liên tục bằng vũ khí hạng nặng, pháo binh dã chiến và hệ thống rocket BM-21", và cho biết họ "đã đáp trả bằng hỏa lực yểm trợ phù hợp với tình hình chiến thuật".

.

⦿ ---- New Mexico: Hai người đã bị bắn vào sáng sớm hôm nay, thứ Sáu, trong đó một người tử vong, tại Đại học New Mexico ở Albuquerque, nơi chính quyền cho biết nghi phạm vẫn đang lẩn trốn, theo AP. Khuôn viên trường đã bị đóng cửa và sinh viên được yêu cầu trú ẩn tại chỗ, theo KRQE. Trường đại học cho biết trong một tuyên bố rằng đã có tiếng súng nổ tại khu ký túc xá Casas del Rio. Vết thương của người bị thương không nguy hiểm đến tính mạng.

.

"Nghi phạm vẫn đang lẩn trốn và có thể vẫn đang ở trong khuôn viên trường", tuyên bố được đăng tải vào khoảng 6:30 sáng giờ địa phương. Cảnh báo ban đầu được đưa ra vào khoảng 3 giờ sáng. "Vì lý do thận trọng, UNM đã ĐÓNG CỬA cơ sở trung tâm Albuquerque", thông báo viết. Thông tin chi tiết về hai nạn nhân không được công bố. Trường đại học ở trung tâm Albuquerque có khoảng 23.000 sinh viên trong năm học.

.

⦿ ---- Thuế quan của Trump sẽ tàn phá kinh tế Brazil: Các chuyên gia cảnh báo mức thuế quan của Trump sẽ gây tổn hại cho các hộ nông dân Brazil, những người sản xuất 2/3 sản lượng cà phê của đất nước. Tại Porciuncula, Brazil, một nông dân trồng cà phê quy mô nhỏ, Jose Natal da Silva, đang mất ngủ - không chỉ để bảo vệ cây cà phê arabica của mình khỏi sâu bệnh, mà còn vì nỗi lo ngại về mức thuế quan mới 50% của Hoa Kỳ đối với hàng hóa Brazil do Tổng thống Donald Trump công bố.

.

Mức thuế quan này, được nhiều người coi là một động thái chính trị nhằm bảo vệ đồng minh cực hữu của Trump, cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, người đang phải đối mặt với phiên tòa xét xử vì cáo buộc âm mưu đảo chính, có thể làm giảm nhu cầu và giá cà phê Brazil tại thị trường xuất khẩu hàng đầu của nước này.

.

Brazil là nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới, xuất khẩu 85% sản lượng ra nước ngoài. Hoa Kỳ mua 16% trong số đó, trở thành khách hàng cà phê lớn nhất của Brazil. Các chuyên gia cảnh báo mức thuế quan này sẽ gây tổn hại đến khả năng cạnh tranh, đặc biệt là đối với các hộ nông dân, những người sản xuất hai phần ba sản lượng cà phê của Brazil và có ít nguồn lực hơn để vượt qua suy thoái hoặc chuyển sang các thị trường mới.

.

Hạn hán do biến đổi khí hậu năm ngoái đã tàn phá mùa màng. Hiện tại, giá cà phê arabica đang giảm, giảm 33% kể từ tháng 2, đang làm trầm trọng thêm tình trạng thua lỗ. "Chúng tôi đã vật lộn trong nhiều năm, và đột nhiên chúng tôi có thể mất tất cả", da Silva, người trồng 40.000 cây cà phê và các loại cây trồng khác để tồn tại, cho biết.

.

Gần đó tại Varre-Sai, Paulo Menezes Freitas, một hộ nông dân nhỏ khác với 35.000 cây cà phê, lo ngại rằng ông có thể buộc phải từ bỏ việc trồng cà phê. Ông cho biết mức thuế quan này cũng ảnh hưởng đến các mặt hàng nhập cảng thiết yếu như máy móc và nhôm. "Cảm giác như nền đất đang sụp đổ dưới chân chúng tôi", ông nói.

.

Bất chấp cú sốc này, các nhà xuất cảng cà phê Brazil vẫn thận trọng lạc quan. Marcio Ferreira của Hội đồng các nhà xuất cảng cà phê Brazil (Cecafe) tin rằng người mua Mỹ không thể ngừng nhập cà phê Brazil. Nhưng trên thực tế, những người nông dân nhỏ lẻ đang tha thiết hy vọng sản lượng sẽ giảm trước khi sinh kế biến mất.

.

Brazil xuất khẩu 85% sản lượng cà phê của mình. Quốc gia này vẫn là nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới. Các hộ nông dân sản xuất hơn 2/3 sản lượng cà phê Brazil và đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi những biến động của nhu cầu toàn cầu.

.

⦿ ---- Tổng thống Trump hôm thứ Sáu nói với các phóng viên rằng ông chưa nghĩ đến việc ân xá cho Ghislaine Maxwell khi cộng sự của nhà tài chính tai tiếng Jeffrey Epstein sắp có cuộc gặp thứ nhì với Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche. "Đó là điều tôi chưa từng nghĩ đến. Tôi được phép làm điều đó nhưng đó là điều tôi chưa từng nghĩ đến", Trump nói với các phóng viên khi được hỏi về việc ân xá hoặc khoan hồng cho Maxwell. "Tôi chắc chắn không thể nói về việc ân xá", ông nói thêm sau đó khi rời Nhà Trắng để đi Scotland.

.

Khi được hỏi về cuộc gặp giữa Maxwell và Blanche, Trump nói với các phóng viên rằng họ nên tập trung vào các cộng sự khác của Epstein và các chủ đề khác, bao gồm việc công bố các tài liệu liên quan đến cựu Tổng thống Obama và cuộc điều tra về nỗ lực của Nga nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2016.

.

"Tôi không biết về cuộc gặp, tôi biết nó đang diễn ra và ông ấy là một người tuyệt vời. Ông ấy là một luật sư giỏi", Trump nói về Blanche. “Và mọi người thực sự nên tập trung vào việc đất nước đang vận hành tốt như thế nào, hoặc họ nên tập trung vào việc [cựu Tổng thống] Barack Hussein Obama đã lãnh đạo một cuộc đảo chính, hoặc họ nên tập trung vào việc [cựu Bộ trưởng Tài chính] Larry Summers từ Harvard, [cựu Tổng thống] Bill Clinton, người mà các bạn biết rất rõ, và rất nhiều người bạn khác, những người bạn thực sự thân thiết của Jeffrey [Epstein] nên được nhắc đến.”

.

“Họ không nói về họ, họ nói về tôi. Tôi không liên quan gì đến Epstein cả,” Trump nói thêm. Sau đó, Trump nói rằng ông có một danh sách những người có liên quan đến Epstein, ngoài ông ra, mà ông có thể cung cấp cho giới truyền thông. “Các bạn nên tập trung vào Clinton… cựu hiệu trưởng Harvard, các bạn nên tập trung vào một số người trong quỹ đầu cơ, tôi sẽ đưa cho các bạn một danh sách. Những người này đã sống với Jeffrey Epstein. Tôi chắc chắn là không [dính tới Epstein],” ông nói.

.

Tổng thống đã nói hai lần rằng ông không muốn nói về việc ân xá cho Maxwell. Và, ông khẳng định rằng ông chưa bao giờ đến hòn đảo riêng của Epstein. Sau đó, ông tiếp tục nêu tên những người khác mà ông cho là có liên quan đến Epstein. "Các vị nên nói về Summers, các vị nên nói về một số người bạn của ông ấy, những người làm trong ngành quỹ đầu cơ. Họ ở khắp mọi nơi. Các vị nên nói về Bill Clinton, người đã đến hòn đảo này 28 lần. Tôi chưa bao giờ đến hòn đảo này", Trump nói.

.

⦿ ---- Tờ Wall Street Journal thuộc sở hữu của Rupert Murdoch đã chỉ trích gay gắt mối quan hệ của Tổng thống Trump với Jeffrey Epstein, bao gồm một báo cáo gần đây cho biết tên của Trump đã xuất hiện nhiều lần ở một số vị trí trong cái gọi là hồ sơ Epstein, và rằng ông đã được Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi thông báo về sự việc này vào tháng 5. Một báo cáo khác tập trung vào cuốn sách mừng sinh nhật được tặng cho Epstein vào sinh nhật lần thứ 50 của ông, trong đó có một lời nhắn "thô tục" từ Trump—nhưng giờ đây, một bài viết mới của tờ Wall Street Journal đã nêu tên những tên tuổi lớn khác đã đóng góp vào cuốn album kỷ niệm đó.

.

Bill Clinton: Có lẽ cái tên đáng chú ý nhất trong món quà mà Ghislaine Maxwell, đối tác của Epstein, đã tập hợp vào năm 2003 chính là cựu Tổng thống Bill Clinton, người đã viết một đoạn văn duy nhất: "Thật an tâm phải không, khi đã tồn tại được lâu như vậy, qua tất cả những năm tháng học hỏi và hiểu biết, những cuộc phiêu lưu và [từ không rõ nghĩa], và cũng có được sự tò mò như trẻ thơ, động lực tạo nên sự khác biệt và niềm an ủi từ bạn bè."

.

Tên gọi khác: Tờ báo đưa tin rằng khoảng năm chục người đã đóng góp vào cuốn sách mừng sinh nhật Epstein, bao gồm tỷ phú Leon Black, bà trùm thời trang Vera Wang, luật sư Alan Dershowitz và ông trùm truyền thông Mort Zuckerman. Bài viết của cô Wang đùa rằng Epstein nên tham gia chương trình truyền hình thực tế The Bachelor, trong khi Black viết một bài thơ có những câu: "Tóc vàng, Tóc đỏ hay Tóc nâu, trải dài khắp nơi / Với lưới cá này, Jeff giờ là 'Ông già và Biển cả.'"

.

Toàn bộ cuốn sách: Tờ Wall Street Journal mô tả nó có "nhiều tập" và "một mục lục liệt kê các đóng góp, được sắp xếp theo nhóm" (kinh doanh, gia đình, v.v.). Clinton và Trump được liệt kê trong danh mục "Bạn bè". Trong khi đó, nội dung cuốn sách chỉ có những lời chúc mừng sinh nhật vô thưởng vô phạt, cũng như những lời lẽ tục tĩu và "những câu chuyện cười tục tĩu về tình dục".

.

Luật sư đại diện cho các nạn nhân của Epstein: Brad Edwards nói với MSNBC hôm thứ Tư: "Sự tồn tại của cuốn sách là một sự thật hiển nhiên."

.

JD Vance: Trump đã phủ nhận việc đóng góp của mình cho cuốn sách, và giờ đây Phó Tổng thống cũng đang lên tiếng. "Tôi không biết cuốn sách đó có tồn tại hay không—WSJ sẽ không cho chúng tôi xem," ông Vance phóng tweet hôm thứ Năm để đáp trả phóng viên Chris Hayes của MSNBC, người đang gây sức ép trực tuyến với ông về cuốn sách mừng sinh nhật. "Điều tôi thấy vô lý là việc Donald Trump viết thơ tặng Epstein, và tôi cũng thấy vô lý không kém khi một tờ báo lớn của Mỹ lại công kích Tổng thống Hoa Kỳ mà không tiết lộ cơ sở của vụ công kích."

.

⦿ ---- Trang xã luận của tờ Wall Street Journal cho rằng Bộ trưởng Tư pháp Pam Bond và Giám đốc FBI Kash Patel cần thể hiện bản lĩnh chính trị. Trang xã luận của tờ Wall Street Journal không hài lòng với bất kỳ ai ở Washington D.C. về những gì họ gọi là "sự điên khủng của Epstein". Đúng vậy, chính quyền Trump đã xử lý vụ việc liên quan đến Jeffrey Epstein một cách vụng về, nhưng các biên tập viên cũng đang lên án đảng Dân chủ. Suy cho cùng, họ đã tiếp cận các hồ sơ này trong bốn năm dưới thời chính quyền Biden mà không làm gì cả. Nếu Trump bị liên lụy hình sự, "liệu lúc đó họ có hành động không?"

.

Để thoát khỏi mớ hỗn độn này, các biên tập viên cho rằng Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và Giám đốc FBI Kash Patel phải vào cuộc. Nếu họ "nói sự thật về nội dung của các hồ sơ Epstein, thì điều cần thiết là các quan chức sẽ chịu trách nhiệm - và sau đó chịu trách nhiệm - vì đã từ chối công bố các tài liệu có thể gây tổn hại cho nạn nhân và hủy hoại danh tiếng mà không cần một vụ án hình sự."

.

Hai người có thể "tổ chức một cuộc họp báo, cung cấp bối cảnh về những lần đề cập đến ông Trump, và giải thích tại sao việc công bố các khối tin thô có thể gây hại nhiều hơn lợi. Hãy mời Phó Giám đốc FBI Dan Bongino đến, nếu ông ấy đồng ý. Sau đó, họ và ông Trump có thể nói với công chúng rằng các hồ sơ tin không đúng như những gì đã thổi phồng, kể cả những tin của họ trước khi họ nhậm chức, vụ án đã khép lại, và thế là xong."

.

Đọc toàn văn bài xã luận, trong đó cho rằng người tiền nhiệm của Bondi, William Barr, hẳn đã làm điều tương tự "mà không cần lo lắng về các cuộc tấn công podcast mang tính thuyết âm mưu".

.

⦿ ---- Đảng Dân chủ đã liên tục buộc Đảng Cộng hòa phải đối mặt với vấn đề Epstein trước khi họ rời Washington, D.C., để tham gia kỳ nghỉ hè sớm do Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson triệu tập, và tổng thống vẫn chưa thể thay đổi được mối quan hệ trước đây của ông với kẻ lạm dụng tình dục bị kết án. "Đó là một câu hỏi lớn, phải không?" người dẫn chương trình Erica Hill của CNN This Morning nói. "Nếu có những cáo buộc đáng tin cậy – không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có – nhưng điều đó nói lên vấn đề, liệu có rạn nứt ở đây không, phải không? Ngay cả trong cách xử lý vụ việc và tổng thống vẫn chưa thể lật sang trang mới."

.

Chiến lược gia Dân chủ Antjuan Seaward lập luận rằng Trump đã khiến những người ủng hộ thất vọng vì ông đã ngầm hứa sẽ tiết lộ những phát hiện của cuộc điều tra Epstein, điều mà những người ủng hộ MAGA của ông tin rằng sẽ vạch trần những kẻ thù chính trị của tổng thống.

.

"Ông ấy đã hứa sẽ làm điều này trong chiến dịch tranh cử", Seaward nói. "Đây là một trong những lý do tại sao mọi người bỏ phiếu cho ông ấy, và hầu hết các cấp phó và môn đồ thân cận của ông ấy, từ giám đốc FBI đến phó tổng thống, những người khác cũng hứa sẽ công bố những hồ sơ này, và điều này càng làm tăng thêm sự đạo đức giả của chính quyền này - hứa mà không thực hiện."

.

Tuy nhiên, nhà báo bảo thủ Rob Bluey đã chỉ ra các báo cáo cho thấy một số đảng viên Dân chủ không mấy hào hứng khi nói về mối quan hệ của Trump với nhà tài chính tai tiếng này.

"Rõ ràng là [Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện] Hakeem Jeffries đang nghiêng hẳn về phía này, và tôi thấy điều này thật thú vị. Tối qua, báo Axios đưa tin rằng không phải tất cả đảng viên Dân chủ tại Hạ viện đều muốn đồng tình với việc này và chỉ nói về Epstein trong kỳ nghỉ tháng Tám", Bluey nói. "Vì vậy, những rạn nứt không nhất thiết chỉ nằm ở phía Cộng hòa. Tôi nghĩ một số đảng viên Dân chủ cũng đang đặt câu hỏi về chiến lược này."

.

Rachel Bade, trưởng văn phòng Washington của Politico, ngay lập tức phản bác. "Tôi không đồng ý với điều đó," Bade nói. "Này, tôi đã nói chuyện với rất nhiều đảng viên Dân chủ. Tôi nghĩ rằng chiến lược này không phải chỉ nói về Epstein, đúng không? Mà là dùng chuyện này như một cách để chọc tức đảng Cộng hòa, và, ý tôi là, nó rất thông minh, đúng không? Nó phơi bày sự rạn nứt. Họ đã thực sự đóng cửa Hạ viện và ngăn đảng Cộng hòa thông qua các dự luật của Đảng Cộng hòa. Họ đã loại bỏ các thông điệp của mình. Họ nên về nhà và nói về 'dự luật bự và đẹp' và bán nó, bởi vì hãy thành thật mà nói, các cuộc thăm dò cho thấy họ cần phải tìm ủng hộ cho dự luật đó. Nó không được đánh giá cao về mặt thăm dò, vậy mà họ vẫn sẽ bị hỏi đi hỏi lại, 'Ông có đồng tình với Trump về vấn đề này không' hay 'ông có định công bố hồ sơ không?'

.

"Vì vậy, đây là cơ hội hoàn hảo cho đảng Dân chủ. Đây chính xác là điều họ nên làm, và không, họ không nên chỉ nói về vấn đề này dưới góc độ chính trị, nhưng tôi đã nghe mọi người nói rằng họ nghĩ họ có thể kết nối hai câu chuyện này, đúng không?"

.

Tức là, 2 đề tài các Dân Biểu Dân Chủ nên nói với cử tri khi về nhà trong tháng 8: chuyện TRump dìm hồ sơ pstein và chuyện Luật bự và đẹp cắt Mediciad dân nghèo, tăng nợ công và giảm thuế cho người giàu.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đã phải chật vật tìm cách kiềm chế hậu quả chính trị sau khi Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard lợi dụng việc bà xử lý cuộc khủng hoảng Jeffrey Epstein và phát động một cuộc tấn công thiếu phối hợp nhắm vào Barack Obama, theo một số nguồn tin thân cận với Bondi.

.

Theo một số nguồn tin thân cận, Gabbard, được cho là đang rất muốn khôi phục vị thế của mình với Trump sau khi bị "chỉ trích gay gắt" và bị loại khỏi các cuộc họp gần đây, đã đột nhiên yêu cầu Bondi điều tra cái mà bà gọi là "âm mưu phản quốc" của các quan chức Obama liên quan đến cuộc điều tra Nga năm 2016.

.

Các nguồn tin cho biết động thái này đã khiến Bondi hoàn toàn bất ngờ. Sau một cuộc tranh cãi nảy lửa với các quan chức cấp cao của FBI về mớ hỗn độn liên quan đến tuyên bố của bà rằng danh sách khách hàng của Epstein không tồn tại, Bondi đã "gần như không được cảnh báo" rằng Gabbard sắp chuyển cuộc điều tra Obama vào tay bà Bondi, theo các nguồn tin cho biết.

.

Các nguồn tin trong nhóm của bà nói với tờ NY Times rằng bà "cảm thấy bị bất ngờ và khó chịu". Gabbard đã đưa ra thông báo này vào đầu tuần, sau đó đi sâu vào chi tiết trong một lần xuất hiện bất ngờ tại một cuộc họp báo của Nhà Trắng vào thứ Tư. Vấn đề là Bondi và Gabbard nịnh Trump khác kiểu nhau.

.

"Cô ấy [Gabbard], kiểu như, nóng bỏng hơn tất cả mọi người. Cô ấy là người nóng bỏng nhất trong phòng lúc này", Trump tuyên bố tại một sự kiện ở Nhà Trắng hôm thứ Ba, ám chỉ Gabbard đã lấy lại được thiện cảm sau khi đòn tấn công đánh lạc hướng của cô đã giải tỏa áp lực từ "cuộc khủng hoảng hồ sơ Epstein chưa có hồi kết".

.

Nhưng trò hề này đã đặt Bondi vào "một tình thế gần như không thể chịu đựng được". Các nhân viên của cô đã phải vật lộn để tìm ra một giải pháp có thể làm hài lòng Trump mà không cam kết tiến hành một cuộc điều tra Obama gây chấn động chính trị với "những hậu quả pháp lý và chính trị khó lường".

.

Vài giờ sau cuộc họp báo khiêu khích của Gabbard tại Nhà Trắng, các phó tướng của Bondi đã đăng một tuyên bố mơ hồ về việc thành lập một "lực lượng đặc nhiệm" để xem xét các cáo buộc—mặc dù chi tiết về hoạt động và thời gian của nhóm vẫn chưa được tiết lộ.

.

Một phát ngôn viên của Obama đã bác bỏ các cuộc tấn công là "vô lý và là một nỗ lực đánh lạc hướng yếu kém". Các quan chức đương nhiệm và trước đây cảnh báo rằng việc xây dựng một vụ án âm mưu mạch lạc chống lại các quan chức tình báo thời Obama sẽ là "thách thức", trong khi việc truy tố chính Obama sẽ "gần như bất khả thi" do được Tòa án Tối cao bảo vệ quyền miễn trừ.

.

Gabbard đã vượt xa ranh giới tình báo truyền thống khi trực tiếp cáo buộc Obama phạm tội hình sự, tờ Times đưa tin. "Các bằng chứng mà chúng tôi tìm thấy và công bố trực tiếp chỉ ra Tổng thống Obama là người chỉ đạo việc soạn thảo đánh giá tình báo này", bà tuyên bố, mặc dù bà "không đưa ra được bằng chứng nào về hành vi sai trái".

.

Các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã đề nghị Bondi một lối thoát bằng cách đề xuất một công tố viên đặc biệt - buộc bà phải "quay ngoắt 180 độ" vì bà đã phản đối việc bổ nhiệm như vậy trong các vụ án chính trị.

.

⦿ ---- MAGA tưng bừng: Bill Clinton cũng mừng sinh nhật Epstein. Phản ứng diễn ra nhanh chóng vào tối thứ Năm, với những người theo chủ nghĩa tiến bộ chỉ trích các tài khoản cánh hữu trên mạng xã hội sau khi một báo cáo mới của tờ Wall Street Journal tiết lộ cựu Tổng thống Bill Clinton nằm trong số hàng chục cái tên quyền lực đã gửi thư cho trùm buôn bán tình dục và nhà tài chính Jeffrey Epstein.

.

Ghislaine Maxwell đã tổ chức một album sinh nhật bìa da cho sinh nhật lần thứ 50 của Epstein vào năm 2003, nhiều năm trước khi ông ta bị kết án về tội phạm tình dục, tờ WS Journal đưa tin. Album bao gồm những lá thư từ các nhân vật nổi tiếng, những người được ghi nhãn là "bạn bè" trong mục lục của cuốn sách. Ngoài Clinton, những cái tên đáng chú ý khác bao gồm Donald Trump, khi đó là một công dân và doanh nhân bình thường, và tỷ phú Leon Black. Nhà thiết kế thời trang Vera Wang và chủ sở hữu truyền thông Mort Zuckerman cũng được nhắc đến trong cuốn sách. Những tiết lộ này đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

.

Charlotte Clymer, một nhà hoạt động LGBTQ+ và nhà bình luận công chúng, lưu ý rằng các tài khoản MAGA đã nhanh chóng đăng tải tin tức về Clinton sau khi chỉ trích bài báo trước đó của tờ WS Journal về sự liên quan của Trump là giả mạo. Bà Clymer nói rõ rằng bà tự hào là một đảng viên Dân chủ và không quan tâm liệu Clinton, cựu Tổng thống Barack Obama hay Joe Biden có nằm trong hồ sơ hay không — bà Clymer muốn họ bị phơi bày.

.

"Tôi không quan tâm liệu có đảng viên Dân chủ nào nằm trong hồ sơ Epstein hay không," bà Clymer nói trong một video đăng trên X. "Và bạn muốn biết tại sao không? Bởi vì tôi không tham gia một giáo phái nào. Bởi vì không một kẻ ấu dâm nào nên cảm thấy an toàn ở đất nước này." Trong một bài đăng tiếp theo, bà Clymer tuyên bố, "Tôi chẳng quan tâm ai là người trong cuộc. Hãy vạch trần tất cả bọn họ."

.

Người dẫn chương trình Chris Hayes của MSNBC đã viết trên X: "Vậy thì có lẽ đây cũng là giả mạo, phải không @JDVance? Toàn bộ sự việc là bịa đặt? Hay có lẽ chỉ là phần của Trump? Tôi phải nói rằng tôi hơi lạc đề rồi."

.

Nhà báo Matthew Yglesias của Bloomberg đã viết một cách mỉa mai trên X: "Thật khó tin Bill Clinton lại dính líu đến bất kỳ hành vi không phù hợp nào." Ông nói thêm, "Tôi không thấy nó đáng tin chút nào. Người đàn ông này đã hoạt động lâu rồi và chúng tôi đã nghe nói nếu ông ta có dính líu đến bất cứ điều gì."

.

Nhà báo Michael Tracey nói thêm, "Vậy giờ chúng ta phải tin rằng WSJ cũng đang bịa đặt một bức thư mừng sinh nhật Epstein từ Bill Clinton sao? Bởi vì nếu những lời phủ nhận giận dữ của Trump và vụ kiện mà ông ta đệ đơn tuần trước là đúng, thì WSJ đã bịa đặt toàn bộ sự việc để bôi nhọ Trump. Giờ họ cũng đang bôi nhọ Clinton sao?"

.

Nhà hoạt động Amy Siskind lên tiếng, "Tất cả bọn họ nên bị bêu riếu công khai và phải chịu hậu quả! TẤT CẢ bọn họ. Black đã bị bôi nhọ rồi. Hãy nêu tên tất cả bọn họ ra."

.

Các tài khoản MAGA đã chia sẻ rộng rãi bài viết, với nhà báo cánh hữu Nick Sortor viết trên X, "TIN ĐẶC BIỆT: Bill Clinton đã viết một bức thư mừng sinh nhật đáng lo ngại cho Jeffrey Epstein, WSJ tuyên bố Clinton TỪ CHỐI phủ nhận tính hợp pháp của nó khi được yêu cầu bình luận," ông viết, sau đó nói thêm: "Clinton đã dành rất nhiều thời gian với Jeffrey Epstein, vì vậy tiết lộ này có lý. Hai hạt đậu trong một quả."

.

⦿ ---- Trump chửi thề rung rinh cả Nhà Trắng. Tổng thống Donald Trump được cho là đang trong tình trạng hoảng loạn tột độ, sử dụng ngôn từ tục tĩu trong một khoảnh khắc căng thẳng tại Phòng Bầu dục khi áp lực gia tăng về mối quan hệ của ông với Jeffrey Epstein, theo một nguồn tin nội bộ đã nói chuyện với Politico.

.

"Họ sẽ buộc tội tôi về một số chuyện mờ ám", Trump được cho là đã nói gần đây tại Phòng Bầu dục, theo lời một thành viên Đảng Cộng hòa có quan hệ mật thiết với Nhà Trắng, người đã đích thân nghe thấy những phát biểu của tổng thống. Vị thành viên Đảng Cộng hòa này tiếp tục nói rằng Trump "giữ khoảng cách" với hành vi phạm tội của Epstein, một tỷ phú điều hành đường dây buôn bán tình dục trẻ em.

.

Nhưng Trump đã bị nghe lén phàn nàn rằng "dù sao thì họ cũng sẽ [chủi thề] oánh tôi thôi". Trump đã phải vật lộn để kiểm soát câu chuyện liên quan đến Epstein, người có mối quan hệ trong quá khứ với Trump đã bị giám sát chặt chẽ trong những tuần gần đây kể từ khi bản ghi nhớ của Bộ Tư pháp hồi đầu tháng này đóng cửa các cuộc điều tra và tiết lộ thêm về tội phạm tình dục bị kết án, khiến nhiều người ủng hộ Trump vô cùng thất vọng.

.

Sự giám sát ngày càng tăng sau hai bài báo gây chấn động của tờ The Wall Street Journal; một bài tiết lộ những chi tiết mới về mối quan hệ giữa Trump và Epstein, cho thấy mối quan hệ này thân mật hơn những gì đã biết trước đó, và một bài khác tiết lộ rằng Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đã nói với Trump rằng tên của ông xuất hiện trong hồ sơ của Epstein vào tháng 5, mặc dù Trump đã phủ nhận điều này một tháng sau đó vào tháng 6.

.

Tuy nhiên, mặc dù Trump đã sử dụng một số chiến thuật mà những người chỉ trích cho là đánh lạc hướng — bao gồm cả bài thuyết trình hôm thứ Tư cho rằng Bộ Tư pháp có thể truy tố đối thủ chính trị lâu năm của ông, cựu Tổng thống Barack Obama — nhưng dường như không có chiến thuật nào được cử tri ủng hộ ông, hoặc dập tắt sự bất đồng trong chính đảng của ông.

.

Hậu quả liên quan đến Epstein đã nghiêm trọng đến mức các quan chức chính quyền Trump được cho là đã bị cấm nói về Epstein nếu không có sự thẩm tra của cấp cao, một nỗ lực khác của chính quyền Trump nhằm che giấu tranh cãi mới nhất của mình.

.

⦿ ---- Ủy ban Hạ Viện: Bộ Tư pháp phải nộp hồ sơ Epstein trong vòng 30 . Sau khi một tiểu ban Giám sát Hạ viện bỏ phiếu triệu tập Bộ Tư pháp công bố hồ sơ Jeffrey Epstein, Dân biểu Robert Garcia (Dân Chủ) của Long Beach hôm thứ Năm đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban James Comer "ngay lập tức" ký và chuyển giao trát đòi Bộ ra khai.

.

Thư của Garcia gửi Comer (Cộng Hòa) yêu cầu Bộ Tư pháp công bố toàn bộ hồ sơ chi tiết về cuộc điều tra của chính phủ liên bang đối với Epstein, người đã tự tử vào năm 2019 trong khi chờ xét xử về tội buôn bán tình dục liên bang, và các cộng sự của ông ta trong vòng 30 ngày kể từ ngày triệu tập. "Chúng tôi đang nói rõ ràng và yêu cầu Tổng thống Trump công bố toàn bộ hồ sơ Epstein", lãnh đạo đảng Dân chủ của tiểu ban phát biểu sáng thứ Năm tại Long Beach.

.

Ba Dân Biểu Cộng hòa trong Tiểu ban Thực thi Pháp luật Liên bang đã cùng với đảng Dân chủ phê duyệt động thái này trong cuộc họp của tiểu ban hôm thứ Tư, mà Garcia gọi là "một chiến thắng to lớn cho công chúng Mỹ".

.

DB Comer buộc phải ký lệnh triệu tập sau cuộc bỏ phiếu, nhưng lá thư đảm bảo rằng lệnh triệu tập phải toàn diện và các hồ sơ được yêu cầu sẽ được xuất trình trong vòng 30 ngày, theo Garcia. Ông nói thêm rằng Comer đã hứa sẽ gửi lệnh triệu tập chính thức tới Bộ Tư pháp.

"Nếu các ông đã làm hại và lạm dụng trẻ em, trẻ vị thành niên, phụ nữ trẻ, thì các ông cần phải chịu trách nhiệm về tội ác của mình, và Ủy ban Giám sát sẵn sàng làm điều đó", cựu thị trưởng Long Beach nói. Theo lá thư, lệnh triệu tập yêu cầu xóa tên các nạn nhân, thông tin cá nhân của họ và tài liệu về lạm dụng tình dục trẻ em.Trước đó, vào thứ Tư, DB Comer đã gửi lệnh triệu tập Ghislaine Maxwell, cộng sự bị kết án của Jeffrey Epstein, để sẽ lấy lời khai tại Cơ quan Cải huấn Liên bang ở Tallahassee, Florida. Garcia sẽ đại diện cho các Dân biểu Hạ viện và Ủy ban Giám sát tại phiên lấy lời khai của Maxwell, người đang thụ án 20 năm tù sau khi bị buộc tội buôn bán tình dục liên bang, vào tháng 8, ông tuyên bố.DB Garcia cảnh báo về cuộc họp riêng hôm thứ Năm giữa Maxwell, các luật sư của bà và Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche, cáo buộc Bộ Tư pháp không cho phép bất kỳ thành viên nào của Ủy ban Giám sát tham dự.“Chúng tôi cho rằng điều này vô cùng đáng ngờ, nguy hiểm và chúng tôi rất lo ngại về những gì đang diễn ra trong cuộc trò chuyện hôm nay giữa bà Maxwell, các luật sư và Bộ Tư pháp của Donald Trump, nhưng chúng tôi sẽ bảo đảm có được lời khai riêng của chúng tôi”, thành viên cấp cao này cho biết.⦿ ---- Todd Blanche, quan chức số 2 của Bộ Tư pháp, đã gặp Ghislaine Maxwell, bạn gái cũ đang bị giam giữ của Jeffrey Epstein, tội phạm tình dục bị kết án, vào hôm thứ Năm tại Florida—một cuộc gặp được sắp xếp sau khi Tổng thống Trump và cơ quan này vấp phải sự phản đối dữ dội từ những người ủng hộ tổng thống về cách họ xử lý hồ sơ vụ án. Luật sư của Maxwell sau đó cho biết bà đã hợp tác, theo AP đưa tin. "Bà Maxwell đã trả lời mọi câu hỏi. Bà ấy không bao giờ dừng lại, không bao giờ viện dẫn đặc quyền, không bao giờ từ chối trả lời", David Oscar Markus nói với các phóng viên bên ngoài tòa án liên bang ở Tallahassee, nơi diễn ra cuộc gặp. "Bà ấy đã trả lời tất cả các câu hỏi một cách trung thực, thẳng thắn và hết khả năng của mình."Theo CBS News, Marcus cho biết ông sẽ không thảo luận về nội dung cuộc gặp. Khi được hỏi liệu thân chủ của mình có khả năng được ân xá hoặc giảm án tù hay không, ông nói: "Chưa có lời hứa nào cả. Vì vậy, hiện tại bà ấy chỉ đang trả lời các câu hỏi." Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ Ba, Thứ trưởng Tư pháp Blanche cho biết Trump "đã yêu cầu chúng tôi công bố tất cả bằng chứng đáng tin cậy" và nếu Maxwell có thông tin về bất kỳ ai đã phạm tội ác chống lại nạn nhân, FBI và Bộ Tư pháp "sẽ lắng nghe những gì cô ấy nói". Markus cho biết nhóm của ông "biết ơn" việc Thứ trưởng Tư pháp đã đến thẩm vấn Maxwell, gọi đó là một "ngày tốt lành".Maxwell đang thụ án 20 năm tù và bị giam giữ tại một nhà tù liên bang an ninh thấp ở Tallahassee. Cô đã bị kết án ba năm trước sau khi bị kết tội tiếp tay cho Epstein lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Ủy ban Giám sát Hạ viện đã ban hành trát đòi Maxwell ra làm chứng trước các đại diện của ủy ban vào tháng Tám.⦿ ---- Sẽ gặp lần nữa vào hôm nay, Thứ Sáu. Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết vào hôm qua rằng ông dự định tiếp tục cuộc trò chuyện với Ghislaine Maxwell, đồng phạm lâu năm của Epstein, vào Thứ Sáu. Hai người đã nói chuyện trong nhiều giờ hôm qua trong bối cảnh chính quyền đang tìm cách điều tra Maxwell để biết thêm thông tin về vụ án của Epstein."Hôm nay, tôi đã gặp Ghislaine Maxwell, và tôi sẽ tiếp tục cuộc phỏng vấn với bà ấy vào ngày mai. Bộ Tư pháp sẽ chia sẻ thêm thông tin về những gì chúng tôi đã biết vào thời điểm thích hợp", Blanche viết hôm Thứ Năm trên X.David Oscar Markus, luật sư của Maxwell và là bạn của Blanche, cho biết Maxwell đã có một "ngày làm việc hiệu quả" với Blanche và "trả lời mọi câu hỏi" được đặt ra, đồng thời từ chối viện dẫn đặc quyền bất cứ lúc nào.⦿ ---- Nhà tài chính tai tiếng Jeffrey Epstein đã được hỏi liệu ông ta có biết Trump và đã từng giao du với Trump "trước mặt phụ nữ dưới 18 tuổi" hay không, theo một đoạn clip ghi lại lời khai của Epstein vào tháng 3 năm 2010 đang lan truyền trực tuyến và được trang tin tức tiến bộ MeidasTouch đăng tải.Jack Scarola, luật sư bào chữa cho nạn nhân trong vụ án của Epstein, đã xác nhận với NBC News rằng ông ta chính là người đặt ra những câu hỏi trong lời khai. Trong câu trả lời của mình, Epstein viện dẫn các quyền của mình, nói rằng: "Mặc dù tôi muốn trả lời câu hỏi đó, nhưng ít nhất hôm nay tôi sẽ phải khẳng định các Quyền Tu chính án thứ Năm, thứ Sáu và thứ 14 của mình, thưa ngài."Theo bản sao của toàn bộ biên bản, câu hỏi này là một phần trong loạt câu hỏi về mối quan hệ của Epstein với những nhân vật nổi tiếng, bao gồm ảo thuật gia David Copperfield, cựu Thống đốc bang New Mexico Bill Richardson, giám đốc điều hành doanh nghiệp Tommy Mottola, luật sư Alan Dershowitz và những người khác. Nhà Trắng chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.⦿ ---- Nhà Trắng đang yêu cầu nhiều trường đại học tại Hoa Kỳ nộp tiền thanh toán, những trường mà chính phủ cáo buộc đã không ngăn chặn được tình trạng bài Do Thái trong khuôn viên trường, bao gồm cả việc tìm kiếm hàng trăm triệu đô la từ Đại học Harvard để cho phép các trường này tiếp cận nguồn tài trợ liên bang, theo tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn một nguồn tin thân cận.Theo báo cáo, chính quyền Trump đang sử dụng khoản dàn xếp 221 triệu đô la với Đại học Columbia làm "bản thiết kế" để đạt được thỏa thuận với các trường đại học khác, bao gồm các đại học Cornell, Duke, Northwestern và Brown. Báo cáo cũng nêu rõ rằng kế hoạch dàn xếp của chính phủ với Harvard sẽ vượt đáng kể số tiền mà Columbia đồng ý chi trả để giải quyết các cáo buộc về bài Do Thái. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trước đây đã ca ngợi thỏa thuận của Columbia là "lịch sử" và khen ngợi đại học này vì "đã đồng ý làm điều đúng đắn [khi nộp tiền]".⦿ ---- Trump trả thù: Chính quyền Trump đang đưa sự hả hê lên một tầm cao mới, khi đặt một tài liệu đóng khung và có chữ ký để chế giễu Associated Press trong phòng họp báo của Nhà Trắng. Trang trí tường mới là trang đầu tiên của phán quyết của tòa kháng án ngày 6 tháng 6 có lợi cho Trump trong cuộc chiến với AP, cho phép ông tiếp tục cấm các nhà báo AP tham gia một số sự kiện trong bối cảnh vụ kiện đang chờ xử lý từ tổ chức tin tức này. Chữ ký của Trump được viết nguệch ngoạc trên tài liệu bằng bút Sharpie đặc trưng của ông. Ông đã ca ngợi quyết định vào thời điểm đó là một "THẮNG LỚN".Kể từ tháng 2, Nhà Trắng đã hạn chế quyền tiếp cận của AP vào các sự kiện tại Phòng Bầu dục và phi cơ Không lực Một sau khi từ chối điều chỉnh các quy tắc sao chép của mình theo lệnh của Trump đổi tên Vịnh Mexico thành "Vịnh Hoa Kỳ". Tòa Kháng án Hoa Kỳ tại thủ đô đã ra phán quyết vào hôm thứ Ba rằng họ sẽ giữ nguyên phán quyết trước đó. Mặc dù Nhà Trắng đã ăn mừng chiến thắng, nhưng cuộc chiến pháp lý vẫn chưa kết thúc. Tòa Kháng án sẽ cân nhắc các vấn đề liên quan đến vụ kiện vào mùa thu này. Người phát ngôn của AP cho biết, "Chúng tôi thất vọng về quyết định thủ tục ngày hôm nay nhưng vẫn tập trung vào ý kiến mạnh mẽ của tòa án quận ủng hộ quyền tự do ngôn luận khi vụ án của chúng tôi được xét xử."⦿ ---- Một phụ nữ ở Arizona đã bị kết án hơn 8 năm tù giam vào thứ Năm vì tội điều hành một cái gọi là "trang trại máy tính xách tay" cho phép các điệp viên mạng Bắc Hàn đóng giả làm nhân viên công nghệ thông tin (CNTT) từ xa tại hơn 300 công ty Hoa Kỳ. Bản án này là một trong những bản án lớn nhất được tuyên đối với một công dân Hoa Kỳ vì vai trò của họ trong đường dây này, vốn đã mang lại hàng trăm triệu đô la cho chế độ Bắc Hàn.Christina Chapman đã bị kết án tại Tòa án Quận Hoa Kỳ sau khi nhận tội vào đầu năm nay tại Washington, D.C., với các cáo buộc bao gồm gian lận chuyển khoản, trộm cắp danh tính và rửa tiền. Chapman cũng bị yêu cầu nộp lại khoảng 284.000 đô la tiền mà những người Bắc Hàn này kiếm được và nộp thêm khoản tiền phạt hơn 175.000 đô la.Chapman đã tham gia vào một hoạt động mà theo Bộ Tư pháp, đã mang về tổng cộng hơn 17 triệu đô la cho chế độ Bắc Hàn từ năm 2020 đến năm 2023. Chapman đã giám sát ít nhất 90 máy tính xách tay tại nhà riêng của cô, được gửi đến từ các công ty Mỹ không hề hay biết, bị lừa thuê người Bắc Hàn làm nhân viên từ xa. Những công dân Bắc Hàn này đã sử dụng danh tính bị đánh cắp của công dân Mỹ thực sự để thực hiện âm mưu này.Mặc dù các công ty bị ảnh hưởng bởi hành động của Chapman chưa được nêu tên, nhưng những công ty vô tình thuê người Bắc Hàn bao gồm một nhà sản xuất xe hơi, một công ty công nghệ ở Thung lũng Silicon, một tập đoàn truyền thông Hoa Kỳ và một tập đoàn hàng không vũ trụ, cùng nhiều công ty khác trong danh sách Fortune 500.“Lời kêu gọi đến từ bên trong ngôi nhà”, Quyền Công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Columbia Jeanine Pirro cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm. “Nếu điều này xảy ra với những ngân hàng lớn này, với những công ty Mỹ thuộc danh sách Fortune 500, những thương hiệu hàng đầu, thì nó có thể hoặc đang xảy ra với công ty của bạn. Việc các tập đoàn không xác minh nhân viên ảo gây ra rủi ro an ninh cho tất cả mọi người.”Việc tuyên án Chapman được đưa ra một tháng sau khi Bộ Tư pháp tuyên bố tịch thu hàng trăm tài khoản, trang web và máy tính xách tay có liên quan đến đường dây tuyển dụng nhân viên CNTT rộng khắp của Bắc Hàn. Chapman không phải là công dân Hoa Kỳ duy nhất sở hữu các trang trại máy tính xách tay để hỗ trợ cho hoạt động này, và Bộ Tư pháp phát hiện ra rằng các cá nhân ở Trung Quốc và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng tham gia vào việc hỗ trợ các đường dây này.⦿ ---- Giá điện trên khắp Hoa Kỳ đã tiếp tục tăng mạnh kể từ khi Donald Trump trở lại nắm quyền tổng thống vào tháng 1 năm 2025, với giá điện dân dụng trung bình tăng nhanh hơn tốc độ lạm phát và đạt mức cao nhất trong hơn một thập niên. Theo dữ liệu chính thức từ Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ, từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2025, giá điện tại Hoa Kỳ đã tăng khoảng 6%.Giá điện trung bình toàn quốc cho mỗi kilowatt-giờ đã tăng từ 17,9 xu vào tháng 1 lên 19,0 xu vào tháng 6, đánh dấu mức tăng được xác nhận là 6,15% trong giai đoạn sáu tháng. Riêng Cơ quan Thông tin Năng lượng độc lập và các công ty tổng hợp thị trường liên quan - đơn vị biên soạn hồ sơ điện quốc gia - báo cáo các mức trung bình hơi khác nhau nhưng xác nhận tốc độ tăng tương tự.Dữ liệu của họ cho thấy giá điện dân dụng trung bình là 15,95 xu/kWh vào tháng 1, tăng lên 16,44 xu vào tháng 2, 17,11 xu vào tháng 3 và đạt 17,45 xu vào tháng 7 năm 2025. Mặc dù có những khác biệt về số liệu cơ sở, các nhà phân tích đều đồng ý rằng cả hai tập dữ liệu đều cho thấy giá điện trên toàn quốc tăng 13% từ năm 2022 đến giữa năm 2025.⦿ ---- CEO Tesla, Elon Musk, cho biết công ty Tesla có thể đạt mức định giá 20 nghìn tỷ đô la, mặc dù điều này đòi hỏi hiệu suất hoạt động hoàn hảo. "Cần phải thực hiện một cách triệt để, nhưng việc định giá Tesla ở mức 20 nghìn tỷ đô la là hoàn toàn có thể", ông trùm công nghệ nhấn mạnh.Bình luận này được đưa ra vào thứ Sáu, phản hồi lại một bài đăng trên X nhấn mạnh tiềm năng dài hạn của Tesla, và được đưa ra chỉ vài ngày sau khi nhà sản xuất xe này công bố kết quả kinh doanh quý II đáng thất vọng. Doanh thu quý II của Tesla giảm 12% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 22,5 tỷ đô la, thấp hơn kỳ vọng của thị trường và gây ra làn sóng bán tháo mạnh cổ phiếu của công ty.⦿ ---- Tesla Inc. đã thông báo với nhân viên rằng việc ra mắt dịch vụ robotaxi tại San Francisco có thể diễn ra vào cuối tuần này, theo báo Business Insider đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn một bản ghi nhớ nội bộ mà công ty có được.Trong bản ghi nhớ, nhà sản xuất xe điện lưu ý rằng kế hoạch ra mắt đã được đẩy nhanh, đồng thời cho biết một số khách hàng của Tesla sẽ được mời sử dụng dịch vụ. Bản ghi nhớ cũng đề cập thêm rằng khu vực hoạt động sẽ bao gồm Vùng Vịnh, một phần lớn khu vực East Bay, San Francisco, và cũng kéo dài về phía nam đến San Jose. Trước đó, trong một cuộc gọi báo cáo thu nhập, Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã tuyên bố rằng robotaxi của công ty sẽ có một nhân viên an toàn ngồi ở ghế trước trong giai đoạn đầu của quá trình ra mắt.⦿ ---- Kinh tế Mỹ vào thời kỳ mới: Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ công bố trong báo cáo hôm thứ Sáu rằng đơn đặt hàng các loãi hàng hóa bền chắc (durable goods) tại Hoa Kỳ đã giảm 9,3% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 311,8 tỷ đô la. Con số này không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích. (durable goods: hàng bền chắc là loại hàng sử dụng quá 3 năm, như: bàn ghế, xe, tủ lạnh, thiết bị điện tử, máy giặt/sấy...)Thiết bị vận tải dẫn đầu mức giảm, giảm 22,4% xuống còn 113 tỷ đô la. Trong khi đó, các đơn đặt hàng mới, không bao gồm vận tải, tăng 0,2%, và không bao gồm quốc phòng, giảm 9,4%.Lượng hàng hóa bền chắc được sản xuất đã chở đi tăng 0,5%, tương đương 1,4 tỷ đô la, lên 302,5 tỷ đô la. Các đơn đặt hàng loại hàng bền chắc sản xuất chưa được thực hiện tăng 1%, tương đương 14,4 tỷ đô la, lên 1.470 tỷ đô la.⦿ ---- Cổ phiếu của công ty Puma SE đã giảm 19% vào hôm thứ Sáu sau khi thương hiệu đồ thể thao Đức này cắt giảm ước tính cả năm và công bố thu nhập quý thấp hơn dự kiến, do những bất lợi về tỷ giá hối đoái gia tăng và ảnh hưởng của thuế quan Hoa Kỳ. Puma cho biết họ dự kiến sẽ báo cáo lỗ lợi nhuận hoạt động trong năm 2025, một sự khác biệt đáng kể so với mức lợi nhuận 445 triệu euro (523 triệu đô la) mà họ đã dự kiến trước khi đánh giá tác động của thuế quan. Cổ phiếu của công ty đã giảm 19% xuống còn 19,95 đô la một cổ phiếu vào lúc 9:17 sáng theo giờ CET.⦿ ---- Khi da nâu bị bắt oan: Một người đàn ông Venezuela đang thực hiện các bước pháp lý chống lại chính phủ Hoa Kỳ, cho rằng anh ta đã bị trục xuất và giam giữ oan uổng tại nhà tù CECOT khét tiếng của El Salvador. Neiyerver Adrián Leon Rengel, 27 tuổi, đã đệ đơn khiếu nại hành chính lên Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ vào hôm thứ Năm, bước khởi đầu cần thiết cho một vụ kiện liên bang, theo tờ New York Times đưa tin. Anh yêu cầu bồi thường thiệt hại 1,3 triệu đô la, cáo buộc rằng cơ quan di trú Hoa Kỳ đã trục xuất anh ta mà không qua thủ tục tố tụng hợp lệ và xác định nhầm anh ta là thành viên băng đảng.Rengel nằm trong số 252 người Venezuela bị trục xuất đến El Salvador vào tháng 3, một hành động liên quan đến nỗ lực của thời Trump nhắm vào các thành viên bị cáo buộc của băng đảng Tren de Aragua thông qua một luật thời chiến hiếm khi được sử dụng. Mặc dù một số người bị trục xuất có tiền án, nhưng một cuộc điều tra của New York Times cho thấy hầu hết đều không có. Rengel, thợ cắt tóc ở Texas, cho biết bản án duy nhất của anh tại Hoa Kỳ là một tội nhẹ sau khi dụng cụ sử dụng ma túy được tìm thấy trong xe anh đang lái.Rengel mô tả điều kiện sống khắc nghiệt trong bốn tháng tại CECOT—phòng giam chật cứng, vệ sinh tối thiểu, thiếu thốn chăm sóc y tế và thường xuyên bị lính canh đánh đập. Anh cho biết những người bị giam giữ thường bị hành hung vì những lý do tầm thường và ít được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Gia đình anh không thể tìm thấy anh trong hơn một tháng sau khi anh bị trục xuất, và hồ sơ nhập cư của anh đã biến mất khỏi các hệ thống theo dõi chính thức. Anh nhập cảnh vào Hoa Kỳ vào tháng 6 năm 2023 thông qua ứng dụng CBP One, ứng dụng cho phép mọi người đặt lịch hẹn để vượt biên. Anh đã nộp đơn xin tư cách pháp lý và được một thẩm phán di trú hẹn gặp vào năm 2028, theo tờ Washington Post đưa tin.Bộ An ninh Nội địa khẳng định Rengel là một mối đe dọa an toàn công cộng đã được xác nhận. Bộ này gọi những tuyên bố của anh là "câu chuyện bi thương" bịa đặt, tờ Washington Post đưa tin. Rengel phủ nhận mọi liên hệ với băng đảng và cho biết hình xăm của anh đã bị hiểu sai. Sau thỏa thuận trao đổi tù nhân trong tháng này, hiện anh đang ở Venezuela. Anh nói với tờ NY Times rằng anh không có ý định quay trở lại Mỹ, nhưng hy vọng hành động pháp lý này sẽ ngăn chính quyền đối xử với những người di cư khác theo cách tương tự. "Tôi muốn minh oan cho mình", anh nói. "Tôi không phải là người xấu."⦿ ---- Các bệnh viện ở Gaza đã ghi nhận thêm 9 người chết vì đói và suy dinh dưỡng trong vòng 24 giờ, nâng tổng số chết vì đói lên 122 người, theo Bộ Y tế Gaza. UNICEF và các cơ quan nhân đạo cho biết Gaza sẽ cạn kiệt nguồn thực phẩm điều trị chuyên khoa cần thiết để cứu sống trẻ em suy dinh dưỡng nghiêm trọng vào giữa tháng 8.. Thủ tướng Canada Mark Carney gọi việc Israel từ chối viện trợ nhân đạo cho Gaza là "vi phạm luật pháp quốc tế".. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước ông sẽ chính thức công nhận Nhà nước Palestine vào tháng 9 tại Đại hội đồng Liên hợp quốc.. Cuộc chiến của Israel ở Gaza đã khiến ít nhất 59.676 người thiệt mạng và 143.965 người bị thương. Ước tính có 1.139 người đã thiệt mạng tại Israel trong các cuộc tấn công do Hamas lãnh đạo vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, và hơn 200 người đã bị bắt làm tù binh.⦿ ---- Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Ý Antonio Tajani phát biểu hôm thứ Sáu rằng bất kỳ sự công nhận nào đối với một nhà nước Palestine đều phải đi kèm với sự công nhận tương ứng đối với Israel. "Việc công nhận nhà nước Palestine phải diễn ra đồng thời với việc công nhận Nhà nước Israel. Chúng tôi không quan tâm đến chiến thắng của bên này trước bên kia, mà quan tâm đến hòa bình và ổn định trong khu vực", Bộ trưởng phát biểu tại Hội đồng Quốc gia Forza Italia ở Rome.⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn (Guo Jiakun) khẳng định giải pháp hai nhà nước vẫn là con đường khả thi duy nhất để giải quyết căng thẳng giữa Israel và Palestine. Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Quách coi vấn đề quy chế của Palestine là "vấn đề cốt lõi" ở Trung Đông. Phản ứng của Trung Quốc được đưa ra sau tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng Paris sẽ công nhận Nhà nước Palestine tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) vào tháng 9.⦿ ---- Donald Trump đã đến thăm tòa nhà Cục Dự trữ Liên bang cùng với Chủ tịch Jerome Powell và Thượng nghị sĩ Tim Scott, chia sẻ suy nghĩ của mình trong một bài đăng trên Truth Social. Trump chỉ trích việc cải tạo đang diễn ra, nói rằng "sẽ tốt hơn nhiều nếu nó không bao giờ được bắt đầu" và gọi chi phí vượt mức là "đáng kể". Ông nói rằng dự án vẫn còn "một chặng đường dài phía trước" nhưng lưu ý rằng nền kinh tế Mỹ đủ mạnh để xử lý nó.Trump cũng đã tận dụng chuyến thăm để nhắc lại lời kêu gọi hạ lãi suất, viết rằng: "Hãy hoàn thành nó và, quan trọng hơn nữa, hãy GIẢM LÃI SUẤT!" Trump thường chỉ trích Powell về lãi suất, gọi ông là một nhân vật gây tốn kém cho nền kinh tế Mỹ. Mặc dù trước đây ông đã từng đề cập đến việc sa thải Chủ tịch Fed, nhưng gần đây Trump đã tuyên bố sẽ không làm như vậy.Hôm thứ Năm, Trump nói với các phóng viên rằng "không có áp lực" nào buộc Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell phải từ chức. Trump nói rằng ông nghĩ Powell "sẽ làm điều đúng đắn" và hạ lãi suất, đồng thời cho biết ông đang cân nhắc hai, "có thể là ba" cái tên cho vị trí thay thế Chủ tịch Fed, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng ông không nghĩ việc sa thải Powell là cần thiết.⦿ ---- Tổng thống Trump dự định ký một sắc lệnh hành pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các thành phố và tiểu bang trong việc giải tỏa các khu trại của người vô gia cư trên đường phố và các không gian công cộng khác. Sắc lệnh này chỉ thị cho Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi nỗ lực đảo ngược các phán quyết của tòa án và các sắc lệnh đồng thuận hạn chế khả năng của chính quyền địa phương trong việc chuyển người vô gia cư vào các trung tâm điều trị hoặc phục hồi chức năng, theo bản tóm tắt của Nhà Trắng mà USA Today đã xem xét. Nhà Trắng cho biết ngân sách liên bang sẽ được chuyển hướng để những người bị đưa khỏi đường phố được chuyển đến các cơ sở thích hợp, mặc dù chi tiết cụ thể về khoản tài trợ vẫn chưa rõ ràng.Sắc lệnh, có tên "Chấm dứt tình trạng lang thang và khôi phục trật tự", cũng chỉ đạo các cơ quan liên bang ưu tiên tài trợ cho các tiểu bang và thành phố thực thi lệnh cấm sử dụng ma túy công khai, cắm trại ở đô thị, tụ tập, chiếm đất, và theo dõi vị trí của tội phạm tình dục. Các quan chức Nhà Trắng cho biết Trump dự định ký sắc lệnh vào thứ Năm. "Tổng thống Trump đang thực hiện cam kết của mình là Làm cho nước Mỹ an toàn trở lại và chấm dứt tình trạng vô gia cư trên khắp nước Mỹ", thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết trong một tuyên bố, theo Bloomberg. Động thái này diễn ra ngay sau phán quyết của Tòa án Tối cao hồi tháng 6, cho phép các thành phố phạt người dân ngủ ở nơi công cộng, ngay cả khi các lựa chọn nơi trú ẩn bị hạn chế.Một sắc lệnh hành pháp mà Trump ký hồi tháng 3 chỉ đạo Cục Công viên Quốc gia dỡ bỏ các khu trại và hình vẽ bậy trên đất liên bang cho người vô gia cư, theo tờ The Hill. Tình trạng vô gia cư ở Hoa Kỳ đã đạt mức cao kỷ lục vào năm 2024, với hơn 771.800 người được Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị thống kê là không có nơi trú ẩn cố định vào một ngày trong tháng 1, theo USA Today. Con số này tăng 18% so với năm trước.⦿ ---- Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chuẩn bị thay đổi đáng kể hoạt động của mình, chuyển phần lớn nhân viên tại thủ đô Washington, D.C. đến năm trung tâm khu vực: Salt Lake City; Fort Collins, Colorado; Indianapolis; Kansas City, Missouri; và Raleigh, Bắc Carolina. Việc di dời, được Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins công bố, sẽ ảnh hưởng đến khoảng 2.600 trong số 4.600 nhân viên của cơ quan tại khu vực D.C., với mục tiêu được nêu rõ là cắt giảm chi phí và đưa nhân viên "đến gần hơn với những người chúng tôi phục vụ", theo tờ Washington Post đưa tin.Một báo cáo gần đây của liên bang đã nêu bật tình trạng xuống cấp của các tòa nhà và chi phí vận hành cao tại khu vực D.C. Trong quá trình này, USDA sẽ đóng cửa một số cơ sở quan trọng, bao gồm Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Beltsville hàng đầu và các văn phòng bổ sung tại Washington và Alexandria. Rollins thừa nhận sự xáo trộn đối với nhân viên và gia đình của họ, dự kiến sẽ gây ra một làn sóng từ chức. Tuy nhiên, trụ sở chính của cơ quan và một vài tòa nhà khác sẽ vẫn mở cửa. Việc thu hẹp quy mô không chỉ giới hạn ở khu vực thủ đô - trên khắp đất nước, các văn phòng khu vực, trung tâm khu vực của Cục Lâm nghiệp và các trạm nghiên cứu phải đối mặt với việc hợp nhất hoặc đóng cửa.Nhân viên và quan sát viên cảnh báo rằng việc cắt giảm này có thể làm suy yếu khả năng ứng phó cháy rừng của Bộ, cản trở tính liên tục của nghiên cứu và làm giảm sự tham gia của các bộ lạc người Mỹ bản địa trong việc quản lý đất công. Everett Kelley, chủ tịch toàn quốc của công đoàn lao động đại diện cho người lao động liên bang, cho biết ông lo ngại rằng động thái này "chỉ là nỗ lực mới nhất nhằm loại bỏ nhân viên USDA và giảm thiểu công việc quan trọng của họ", theo AP.Ông cho biết 95% nhân viên của cơ quan này hiện đang làm việc bên ngoài Washington, và những người làm việc tại thủ đô không chỉ phối hợp giữa các lãnh đạo và văn phòng thực địa mà còn bảo đảm cơ quan này có "một vị trí tại bàn đàm phán" khi các nhà lập pháp đưa ra quyết định.⦿ ---- Pháp sẽ chính thức công nhận Palestine là một nhà nước vào tháng 9, theo Tổng thống Emmanuel Macron cho biết hôm thứ Năm, phản ánh cam kết của quốc gia ông "đối với một nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Trung Đông". Thông báo chính thức về việc Pháp sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Palestine sẽ được đưa ra trong phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Macron đăng trên X, BBC đưa tin. Các quan chức Palestine ngay lập tức ca ngợi thông báo này. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng việc công nhận này "là phần thưởng cho khủng bố"; giao tranh hiện tại bắt đầu khi Hamas tấn công miền nam Israel vào tháng 10 năm 2023.Hamas ca ngợi cam kết của Pháp, theo France24, và kêu gọi các quốc gia khác làm điều tương tự, bất chấp sự phản đối của Israel. Theo tờ New York Times, đã có những gợi ý, nhưng thông báo của Macron vẫn gây bất ngờ. Không có thành viên nào khác của Nhóm 7 quốc gia công nghiệp phát triển lớn công nhận một nhà nước Palestine. Hoa Kỳ, vốn đang công khai ủng hộ Israel và tự mình thực hiện các nỗ lực chấm dứt giao tranh, khó có thể hài lòng với quyết định của Pháp, theo tờ NY Times. Hoa Kỳ đã kết thúc các cuộc đàm phán ngừng bắn tại Qatar vào thứ Năm, nói rằng Hamas không nghiêm túc.⦿ ---- Hôm thứ Năm, CEO của SpaceX, Elon Musk, đã xin lỗi về trục trặc làm ngừng hoạt động nghiêm trọng của hệ thống vệ tinh Starlink vào đầu ngày hôm Thứ Năm và cho biết công ty đang nỗ lực khôi phục dịch vụ. "SpaceX sẽ khắc phục nguyên nhân gốc rễ để đảm bảo sự cố này không xảy ra nữa", ông cam kết trong một bài đăng trên X. Người dùng từ nhiều quốc gia trên toàn cầu, bao gồm Hoa Kỳ, Canada và Châu Âu, đã báo cáo đứt mạng vào khoảng 9:30 tối giờ CET.⦿ ---- Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) hôm thứ Năm thông báo đã đồng ý cho Paramount sáp nhập với hãng phim Hollywood Skydance, sau một năm vận động của các công ty, bao gồm cả các cáo buộc chính trị nhiều phía—cũng như sự điều chỉnh mới phù hợp với chương trình nghị sự của Tổng thống Trump. Tờ Los Angeles Times đưa tin, kết quả bỏ phiếu của ủy ban là 2-1, với cả hai viên chức đảng Cộng hòa bỏ phiếu thuận và đảng Dân chủ bỏ phiếu chống. Chủ tịch FCC Brendan Carr cho biết trong một tuyên bố rằng Skydance đã bảo đảm rằng họ sẽ thực hành báo chí khách quan và không thiết lập các chương trình liên quan đến đa dạng, công bằng và hòa nhập."Người Mỹ không còn tin tưởng vào truyền thông quốc gia truyền thống trong việc đưa tin đầy đủ, chính xác và công bằng nữa", Carr nói, theo tờ New York Times. "Đã đến lúc cần thay đổi. Đó là lý do tại sao tôi hoan nghênh cam kết của Skydance trong việc tạo ra những thay đổi đáng kể tại đài truyền hình CBS, vốn từng lừng lẫy một thời."Việc phê duyệt được thông qua ba tuần sau khi Paramount đồng ý trả cho Trump 16 triệu đô la để dàn xếp vụ kiện của ông về việc biên tập một bài viết trên chương trình phát sóng 60 Minutes của CBS News. Viên chức Dân chủ của ủy ban, Anna Gomez, cho biết trong một tuyên bố: "Sau nhiều tháng đầu hàng hèn nhát trước Chính quyền này, Paramount cuối cùng đã đạt được điều mình muốn. Thật không may, chính công chúng Mỹ cuối cùng sẽ phải trả giá cho hành động của mình."Đầu tuần này, Carr đã nói rằng Skydance đã đưa ra một số nhượng bộ lớn khiến ông "hài lòng", theo tờ Washington Post. Các nhượng bộ này bao gồm việc tiến hành xem xét nội dung của CBS và bổ nhiệm một thanh tra viên để xem xét các khiếu nại về thiên vị. Luật sư chung của Skydance đã viết thư cho Carr vào thứ Ba, cam kết "không để bất kỳ đội ngũ hay cá nhân nào tập trung vào DEI", theo tờ LA Times.Quyết định của Paramount chấm dứt chương trình CBS của nghệ sĩ hài Stephen Colbert cũng là một phần trong cuộc tranh luận về vụ sáp nhập. Trump ca ngợi việc hủy bỏ này, trong khi những người khác, bao gồm Colbert và những người dẫn chương trình đêm khuya khác, chỉ trích đây là một phần trong nỗ lực của Paramount hối lộ để giành được sự chấp thuận sáp nhập.⦿ ---- HỎI 1: Mập phì là do chế độ ăn uống kém, không phải do thiếu thể dục?ĐÁP 1: Đúng vậy. Bạn không thể thoát khỏi một chế độ ăn uống kém. Nghiên cứu cho thấy thực phẩm — chứ không phải việc thiếu vận động — mới là nguyên nhân gây ra béo phì. Nếu chúng ta muốn giải quyết vấn đề béo phì, thông điệp y tế công cộng nên tập trung vào việc thay đổi những gì chúng ta ăn. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Ô nhiễm không khí dẫnt ới chứng mất trí nhớ?ĐÁP 2: Đúng vậy. Các nhà nghiên cứu Anh cho biết hôm thứ Năm rằng họ đã tìm thấy "bằng chứng đáng kể" về mối liên hệ bị nghi ngờ từ lâu giữa ô nhiễm không khí và chứng mất trí nhớ sau khi nghiên cứu dữ liệu từ gần 30 triệu người trên bốn châu lục. Các tác giả của một bài báo được công bố trên tạp chí The Lancet Planetary Health đã xem xét dữ liệu được tổng hợp từ 32 nghiên cứu với sự tham gia của hơn 29 triệu người, chủ yếu đến từ các quốc gia có thu nhập cao ở Châu Âu, Bắc Mỹ và Châu Á, cũng như Úc, để "đưa ra kết luận tổng quát chắc chắn hơn" về mối liên hệ bị nghi ngờ này. Chi tiết: