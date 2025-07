Hình trên, Bác sĩ Michael Baden, người mà Mark Epstein (em trai của Jeffrey Epstein) thuê để giảo nghiệm xác anh trai, và bác sĩ pháp y ban đầu, theo lời Mark kể: "Cả hai bác sĩ bước ra khỏi phòng khám nghiệm tử thi và họ nói rằng họ không thể gọi đó là một vụ tự tử vì nó trông quá giống một vụ giết người."

(23.7.2025) - Mark Epstein (em trai Jeffrey Epstein): 2 bác sĩ pháp y nghi rằng anh tôi bị giết vì gãy xương cổ, nhưng báo cáo chính phủ không ghi vào // Mark Epstein kể: Jeffrey từng hỏi Trump "vì sao mày ưa ngủ với đàn bà có chồng" thì Trump trả lời "vì tao biết là sai trái"

- CNN có thêm nhiều ảnh và video "chưa từng công bố" về Trump và Epstein

- Nhiều cái chết (Virginia Giuffre, Roy Black, Epstein) bí ẩn: dính tới Epstein là chết, gần nhất là Roy Black (LS của Jeffrey Epstein) mới chết hôm kia.

- Thăm dò YouGov: đại đa số dân Mỹ (89% đảng viên Dân chủ và 73% đảng viên Cộng hòa) đòi công bố tất cả tài liệu Epstein.

- Trump sẽ đến Scotland cuối tuần này, để lại Nhà Trắng hỗn loạn giữa trùng vây Epstein

- Trump vô ý đã tự định vị Trump là "nhà nước ngầm"

- Bình luận của Thom Hartman về tội của Trump trong nhiều thập niên

- Hạ Viện sẽ triệu tập cô Ghislaine Maxwell ra khai về hồ sơ Epstein (nhưng phải tới tháng 9)

- Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche sẽ gặp cô Ghislaine Maxwell đang thọ án 20 năm tù vì giúp tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein

- PTT Vance giúp gây quỹ ở Nantucket được 3 triệu đô cho Đảng Cộng hòa cho bầu cử giữa kỳ năm 2026.

- Ken Pagurek (tư lệnh tìm kiếm cứu nạn đô thị của FEMA) từ chức: cắt giảm nhiều quá, không cứu hộ được

- Các hãng dược phẩm nói Trump xạo: Trump hứa giảm giá thuốc 100% có nghĩa là miễn phí, giảm "1.000%, 600%, 500%, 1.500%" là trả tiền cho dân uống thuốc

- Dân Chủ có 2 hướng hoạt động: đòi phổ biến hồ sơ Epstein (nghi có tên Trump) và đòi gỡ luật bự và đẹp để cứu dân nghèo bị mất Medicaid

- Trump: siết cổ CBS thành công, CBS chịu nộp 36 triệu đô

- Lá thư từ chức của Chủ tịch Hội đồng Dự trữ Liên bang Jerome Powell là dỏm, do AI làm

- Văn phòng của cựu TT Obama: Nga can thiệp bầu cử 2016 là có thật nhưng Nga không thành công

- Các thẩm phán liên bang của New Jersey sa thải Alina Habba (cựu luật sư của Trump) ra khỏi chức trưởng công tố tiểu bang sau 4 tháng làm tạm // 2 TNS Dân chủ Cory Booker và Andy Kim tố chính quyền Trump không thi hành lệnh tòa New Jersey về cử người thay bà Alina Habba (cựu luật sư của Trump làm công tố liên bang NJ)

- Hạ Viện: tu chính đặt tên Nhà hát opera ở Trung tâm Kennedy thành "Nhà hát Opera Đệ nhất Phu nhân Melania Trump".

- Doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ đang gánh chi phí từ thuế quan của Trump. Nike và 3M tăng giá. Nguy cơ lạm phát, giảm sức mua.

- Trump: Nhật sẽ đầu tư 550 tỷ đô vào Mỹ, mở thị trường cho xe hơi, xe tải, gạo và nông sản Mỹ, thuế quan tương hỗ 15% // Nhật sẽ mua 100 máy bay Boeing

- Mỹ sẽ cấp Philippines 60 triệu đô la viện trợ nước ngoài để hỗ trợ năng lượng, hàng hải và tăng trưởng kinh tế // Mỹ áp thuế hàng từ Philippines 19% trong khi hàng Mỹ vào 0%.

- Canada tẩy chay rượu mạnh Mỹ, bán giảm 80% ở Ontario

- California: Elon Musk mở tiệm ăn 24 giờ/7 ngày, có trạm sạc xe điện và rạp chiếu phim ngoài trời.

- Ford tạm đóng cửa nhiều nhà máy vì thiếu hụt nam châm đất hiếm do TQ siết cổng

- Trump: Indonesia xóa bỏ 99% rào thuế quan đối với sản phẩm công nghiệp, công nghệ và nông nghiệp Mỹ. Hàng Indonesia vào Mỹ bị thuế 19%.

- Trump: hàng Mỹ vào Philippines miễn thuế, hàng Philippines vào Mỹ 19%. Tăng hợp tác quân sự.

- Hai công dân Mỹ - 1 nhân viên Bộ Thương mại Mỹ và 1 nhân viên ngân hàng Wells Fargo - đã bị cấm rời khỏi TQ

- Canada: dân Mỹ xây nhà đắt hơn 14.000-20.000 USD/căn vì Trump áp thuế quan Canada phi lý.

- Xe điện (EV) rẻ hơn, xe điện cũ vẫn bán chạy nhờ pin thọ hơn (mẫu xe điện năm 2020 vẫn giữ được 97% pin).

- Các siêu thị Target ngưng chương trình "Bảo Đảm Giá Tương Đương" (Price Match Guarantee)

- Hãng xe General Motors: sẽ lỗ từ 4 đến 5 tỷ đô la trong năm 2025 do thuế quan

- HỎI 1: Chế độ ăn washoku (nhiều cá, súp miso, cơm trắng, rau, muối, đậu nành, nấm, rong biển và trà xanh) có nguy cơ mắc các triệu chứng trầm cảm thấp hơn từ 17% đến 20% so với người khác? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Có chế độ ăn uống giúp ngủ ngoc, làm khỏe tim mạch? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-23/7/2025) ⦿ ---- Em trai của Jeffrey Epstein cho biết Tổng thống Trump đang nói dối về mối quan hệ của Trump với nhà tài chính quá cố và cũng là tội phạm tình dục này trong khi "cố gắng từ che đậy hành vi của Trump". Mark Epstein sinh năm 1954, và Jeffrey Epstein sinh năm 1953. Cả hai anh em sinh trưởng tại thành phố New York.

.

"Tôi biết họ là bạn tốt và tôi đã tận mắt chứng kiến", Mark Epstein nói với Erin Burnett của CNN hôm thứ Ba. Anh nói rằng anh hiểu tại sao mọi người lại cố gắng xa lánh anh trai mình sau khi Jeffrey Epstein bị bắt vì tội buôn bán tình dục liên bang vào năm 2019. Vào thời điểm đó, Trump tuyên bố rằng Trump "không muốn dính líu gì đến anh ấy", theo tờ Daily Beast. Nhưng sự thật là họ từng rất thân thiết, Mark Epstein nói, lấy ví dụ về một chuyến bay năm 1999.

.

Mark nói rằng Jeffrey Epstein đã kể cho Mark nghe về một câu chuyện đùa thô tục mà Trump đã kể về lịch sử tình dục của mình và trong chuyến bay một hoặc hai tuần sau đó, đã bắt Trump nhắc lại câu chuyện đó để chính tai Mark nghe từ . "Jeffrey hỏi Donald Trump, 'Sao mày lại ngủ với nhiều phụ nữ đã có chồng như vậy?' và Donald trả lời, 'Vì tao biết điều đó quá sai trái.'"

.

"Để Jeffrey hỏi anh ta câu hỏi đó, anh Jeffrey phải biết rằng Donald đã ngủ với rất nhiều phụ nữ đã có chồng. Và có lẽ anh ta đã lấy thông tin đó từ Donald," Mark Epstein kể với Burnett. "Đó không phải là kiểu câu hỏi bạn hỏi một người quen bình thường. Đó là câu hỏi bạn hỏi một người bạn thân."

.

Mark Epstein cũng cáo buộc Trump nói dối về việc chưa bao giờ đến văn phòng của Epstein, nói rằng các nhân viên cũ của Epstein "có thể làm chứng rằng họ đã nhìn thấy Trump trong văn phòng của Jeffrey nhiều lần."

.

Maria Farmer, người tố cáo Epstein, đã tuyên bố Trump đã để mắt đến cô trong văn phòng của nhà tài chính này vào năm 1995, vì tin rằng cô là trẻ vị thành niên. Trong khi đó, Mark Epstein nói rằng anh ta muốn xem khoảng 15 giờ video về anh trai mình, do cựu cố vấn của Trump, Steve Bannon, ghi lại. Hai người đã quay phim cùng nhau trước khi Epstein bị bắt. Năm 2021, Bannon đã hé lộ một bộ phim tài liệu về Epstein, nhưng nó chưa bao giờ được phát hành. Theo NBC News, Bannon gần đây cho biết ông dự định công bố ít nhất một số cảnh quay "vào đầu năm sau".

.

⦿ ---- Em trai của Jeffrey Epstein đang củng cố niềm tin rằng nhà tài chính quá cố không tự tử khi đang ngồi tù, đồng thời nêu rõ nghi ngờ về một vụ "[sát nhân] bịt miệng" tiềm ẩn và yêu cầu công bố thêm thông tin.

.

"Mọi công dân Mỹ nên lo ngại. Ở đây có một công dân Mỹ bị giết trong tù dưới sự bảo vệ của liên bang. Điều đó sẽ khiến mọi người lo lắng", Mark Epstein phát biểu trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai với chương trình "Crime Stories with Nancy Grace".

.

Mark cho biết ban đầu ông "không có lý do gì để nghi ngờ" rằng anh trai mình, 66 tuổi, đã tự sát vào năm 2019 trong khi chờ xét xử tội buôn bán tình dục liên bang, như chính quyền đã nói. "Tôi biết anh ấy đang ở trong tù. Anh ấy có khả năng phải đối mặt với một bản án rất dài. Tôi biết anh ấy sẽ không muốn sống như vậy."

.

Nhưng ông cho biết quan điểm của mình đã thay đổi sau khi đến nhận dạng thi thể anh trai và nói chuyện với một bác sĩ pháp y, người đã thực hiện khám nghiệm tử thi. Ông cũng nghe lời khai từ một bác sĩ pháp y khác, Bác sĩ Michael Baden, người mà ông thuê để chứng kiến quá trình này thay mặt mình.

.

"Cả hai người bác sĩ bước ra khỏi phòng khám nghiệm tử thi và họ nói rằng họ không thể gọi đó là một vụ tự tử vì nó trông quá giống một vụ giết người. Điều đó chưa bao giờ xuất hiện trong bất kỳ báo cáo nào của chính phủ và không ai nói về điều đó. Hai bác sĩ pháp y đủ trình độ đã thực hiện khám nghiệm tử thi cũng không thể gọi đó là một vụ tự tử vì nó trông quá giống một vụ giết người", ông nói.

.

Ông đặt câu hỏi tại sao giám định viên y khoa trưởng của Thành phố New York, Bác sĩ Barbara Samson, sau đó lại tuyên bố cái chết của anh trai ông là một vụ tự tử, trong khi cáo buộc bà chưa bao giờ đích thân khám nghiệm tử thi hoặc tham gia khám nghiệm tử thi. "Sau khi khám nghiệm tử thi kết thúc vào ngày hôm đó, chúng tôi đã nhận thi thể. Vì vậy, bà ấy chưa bao giờ nhìn thấy nó", ông nói.

.

Samson đã phản bác lại những nghi ngờ trước đây của Bác sĩ Baden, người từng có thời gian ngắn làm giám định viên y khoa tại Thành phố New York và từng đặt ra câu hỏi về những mảnh xương gãy được tìm thấy ở cổ Jeffrey Epstein.

.

“Tôi kiên quyết ủng hộ việc xác định nguyên nhân và cách thức tử vong trong trường hợp này,” bà nói với tờ New York Times. “Nhìn chung, gãy xương móng và sụn có thể được phát hiện trong các vụ tự tử và giết người.”

.

Mark Epstein trước đây đã lên tiếng phản đối những phát hiện của chính quyền, thậm chí còn cho rằng người bạn cũ của ông, Tổng thống Donald Trump, có thể đã đóng một vai trò nào đó.

.

“Chúng tôi biết Jeffrey có thông tin bất lợi về Donald Trump. Chúng tôi biết điều đó. Đó là sự thật,” ông nói với Don Lemon trong một cuộc phỏng vấn hồi đầu tháng này. Mark tuyên bố rằng vào năm 2016, anh trai ông đã nói với ông rằng nếu ông công khai tiết lộ những gì ông biết về Trump, họ sẽ phải hủy bỏ cuộc đua tranh cử tổng thống mà Trump đang tham gia.

.

"Anh không nói hết với tôi những gì anh ấy biết, nhưng đó là những gì anh ấy nói, và tôi đã từng công khai điều đó trước đây, điều đó không có gì đáng ngạc nhiên cả", ông nói. "Anh ấy không nói với tôi những gì anh ấy biết, nhưng anh ấy nói nếu anh ấy nói những gì anh ấy biết, ông Trump sẽ phải hủy bỏ cuộc bầu cử. Đó là một trích dẫn trực tiếp."

.

Tin rằng còn nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời, Mark cho biết ông muốn công bố thêm thông tin, bao gồm cả thông tin từ cựu cố vấn Nhà Trắng của Trump, Steve Bannon, người tuyên bố có hàng giờ đồng hồ ghi lại cuộc trò chuyện giữa ông và Epstein vào năm 2019. "Cho tôi xem băng ghi hình đi", Mark Epstein nói với NBC News hôm thứ Sáu. "Anh ấy là anh trai tôi."

.

⦿ ---- Kfile của CNN đã thu thập được những bức ảnh và video "chưa từng công bố" về Tổng thống Donald Trump và nhà tài chính tai tiếng Jeffrey Epstein, qua đó hé lộ thêm về mối quan hệ giữa hai người. Trong một bức ảnh, Epstein được nhìn thấy đang tham dự đám cưới của Trump với Marla Maples, được giới truyền thông thời bấy giờ mô tả là "đám cưới của thế kỷ".

.

Epstein được nhìn thấy đang bước vào tiệc chiêu đãi cùng bạn gái, và cũng "phá đám" một bức ảnh khác với người dẫn chương trình phát thanh nổi tiếng Howard Stern. Một bức ảnh khác cho thấy Trump và con gái Ivanka cùng Epstein tại quán cà phê Harley Davidson vào năm 1993. Người dẫn chương trình Erin Burnett của CNN cho biết những bức ảnh này "chưa từng được công bố" trước đây.

.

⦿ ---- Những cái chết bí ẩn: dính tới Epstein là chết trong khi Trump làm Tổng Thống. Cái chết của luật sư bào chữa hình sự huyền thoại Roy Black, người đã giúp đảm bảo một thỏa thuận nhận tội gây tranh cãi cho Jeffrey Epstein hai thập niên trước, đã khiến những người theo thuyết âm mưu rơi vào vòng xoáy phẫn nộ mới.

.

Vị luật sư xét xử 80 tuổi và là giáo sư luật lâu năm của Đại học Miami đã đại diện cho nhiều thân chủ nổi tiếng trong nhiều năm, bao gồm William Kennedy Smith, Rush Limbaugh, Helio Castroneves, Kelsey Grammer, Fred De la Mata, BuzzFeed và Rolls-Royce, theo WPLG-TV đưa tin.

"Ông ấy thực sự là thượng thừa cao thủ của giới luật sư bào chữa hình sự", David Oscar Markus viết trên blog The Southern District of Florida của mình. "Người quyết tâm nhất. Và luôn lạc quan về chiến thắng."

.

Người cha của hai đứa con đã qua đời vì bệnh vào thứ Hai tại nhà riêng ở Coral Gables — nhưng nhiều người dùng mạng xã hội đã đặt câu hỏi về thời điểm ông qua đời khi Tổng thống Donald Trump đang cố gắng vượt qua vụ bê bối đang diễn ra về mối quan hệ của ông với Epstein và cách xử lý vụ việc của Bộ Tư pháp.

.

"Tôi biết, Roy Black đã 80 tuổi, nhưng liệu họ có còn kiểm tra bất kỳ dấu hiệu mờ ám nào không?" Tài khoản X được nhiều người theo dõi The Astute Galoot đã hỏi.

.

"Không có gì đáng ngờ. Virginia Giuffre, Roy Black, Epstein," người dùng X Katelyn Keanon đăng, kèm theo biểu tượng cảm xúc nhướn mày. "Tất cả đều chết dưới thời Trump!"

.

"Luật sư Roy Black của Epstein được tìm thấy đã chết hôm nay," người dùng X XFarmGirl cho biết, kèm theo hình ảnh Hillary Clinton do AI tạo ra bên ngoài văn phòng của Black.

.

"Roy Black, luật sư nổi tiếng từng đại diện cho Jeffrey Epstein, đã qua đời tại nhà riêng ở Coral Gables... chỉ vài ngày sau khi Bộ Tư pháp khơi lại mối quan tâm đến mạng lưới của Epstein," tài khoản The War Monitor cho biết thêm.

.

"Và giờ đây, luật sư của Epstein đã được tìm thấy đã chết," tài khoản bảo thủ Patriotic Blonde cho biết. "Nhưng tôi chắc chắn rằng không có gì đáng chú ý ở đây."

.

Năm 1991, Black đã giúp Smith, cháu trai của John F. Kennedy, được trắng án về tội hiếp dâm và sau đó kết hôn với một trong những bồi thẩm đoàn trong vụ án được truyền hình toàn quốc đó, Lea Black, người sau này được biết đến với vai trò là thành viên của chương trình "Những bà nội trợ đích thực của Miami".

.

Ông cũng đại diện cho Epstein trong vụ án hình sự năm 2006 về tội môi giới mại dâm trẻ vị thành niên, và Black đã giúp đảm bảo thỏa thuận nhận tội năm 2008 của Epstein, vốn đã bị hai nạn nhân phản đối vì cho rằng thỏa thuận này vi phạm luật liên bang vì họ không bao giờ được trao cơ hội phản đối.

.

⦿ ---- Với việc Donald Trump sẽ đến Scotland vào cuối tuần này, ông để lại Nhà Trắng trong tình trạng hỗn loạn và không biết làm thế nào để ngăn chặn những tiết lộ liên tục về mối quan hệ của tổng thống với Jeffrey Epstein, một kẻ ấu dâm khét tiếng bị cáo buộc.

.

Giờ đây, khi các phương tiện truyền thông ngày càng thẳng thắn hơn trong việc chỉ trích tổng thống và một số quan chức cấp cao của ông vì đã tạo ra "sự xao nhãng" để hướng sự chú ý đi nơi khác, người đồng dẫn chương trình "Morning Joe" của MSNBC, Jonathan Lemire, đã đưa tin rằng Nhà Trắng đang điên cuồng tìm cách giải quyết vì dường như không có cách nào hiệu quả.

.

Trong một đoạn độc thoại dài, ông Lemire giải thích với người đồng dẫn chương trình Willie Geist: "Tổng thống Trump thường rất giỏi trong việc cố gắng đánh lạc hướng mọi người, cố gắng thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện và đặc biệt là khiến các dân cử Cộng hòa phải tuân theo, và chúng ta đã thấy ông ấy thực sự đạt đến giới hạn của điều đó trong khoảng một tuần trở lại đây vì hồ sơ Epstein, khi ông ấy đang làm mọi thứ trở nên rất nguy hiểm."

.

"Điều đáng chú ý ở đây là, đúng vậy, ông Trump đã có thể chuyển hướng sự tức giận của một số người có ảnh hưởng đến MAGA sang chính tờ Wall Street Journal vào tuần trước; họ đã đăng bài viết này, đó là truyền thông chính thống thiên vị vị tổng thống mà bạn yêu thích. Vân vân, vân vân," ông tiếp tục. "Nhưng họ không bỏ qua câu chuyện mà, bạn biết đấy, cả những người dẫn chương trình phát thanh podcast, lẫn những người trong Quốc hội — và không chỉ có [Đảng Cộng hòa Kentucky] Thomas Massie."

.

Ông chỉ ra rằng đảng Cộng hòa "sẽ về nhà và có khả năng tổ chức các cuộc họp công cộng, và phải đối mặt với rất nhiều câu hỏi giận dữ về cả dự luật lớn tuyệt vời và việc cắt giảm Medicaid, mà còn có khả năng che đậy những cáo buộc từ Jeffrey Epstein, về Jeffrey Epstein."

.

"Nhưng, bạn biết đấy, họ đã nói rằng nếu chúng tôi quay lại vào tháng 9 và không có tài liệu [Epstein] cần thiết, thì chúng tôi sẽ tiếp tục kiến nghị này [để công bố hồ sơ] nên điều này không được thực hiện và tôi được biết đây là cảm giác thực sự hiếm hoi, sự hoảng loạn thực sự trong vòng tròn thân cận của quỹ đạo Trump, bởi vì đây [] là câu chuyện mà họ không thể kiểm soát được", ông kết luận.

.

⦿ ---- Tổng thống Donald Trump đã tự định vị mình là "nhà nước ngầm" bằng cách nhắm mục tiêu vào người tiền nhiệm Barack Obama với khả năng bị truy tố, theo một nhà thăm dò dư luận của Đảng Cộng hòa.

.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard đã khơi lại những cáo buộc đã được điều tra trước đó về nguồn gốc của cuộc điều tra "Russiagate" (Nga giúp Trump năm 2016) và cáo buộc Obama và một số quan chức an ninh quốc gia cấp cao của ông đã tham gia vào một "âm mưu phản quốc" trong cuộc bầu cử năm 2016, và các thành viên tham gia thảo luận trên chương trình "CNN This Morning" đều đồng ý rằng Trump đang cố gắng đánh lạc hướng dư luận khỏi vụ bê bối Jeffrey Epstein của mình.

.

"Điều thực sự kỳ lạ trong toàn bộ tình huống này là tổng thống đương nhiệm nói rằng chúng ta phải quên đi câu chuyện về Epstein vì nó đã cũ, nhưng giờ chúng ta lại cứ ám ảnh về cuộc bầu cử năm 2016, và chúng ta biết rằng báo cáo vào thời điểm đó nói rằng người Nga thực sự đã can thiệp", cựu Dân Biểu Đảng Cộng hòa Charlie Dent nói. "Họ không can thiệp vào bất kỳ cuộc kiểm phiếu nào, họ không ảnh hưởng đến kết quả, và đó là những gì Ủy ban Tình báo Thượng viện đã nói với chúng tôi, và tôi nghĩ Marco Rubio cũng là một phần của báo cáo đó."

.

"Vậy nên, một lần nữa, đây chỉ là một sự đánh lạc hướng hoang đường, tách biệt hoàn toàn khỏi câu chuyện về Epstein, nên tôi không nghĩ có gì đáng nói ở đây cả," Dent nói thêm. "Tôi đồng ý với anh, tôi không nghĩ Tổng thống Obama có gì đáng lo ngại. Nhưng, một lần nữa, tôi nghĩ, đây chỉ là một sự loanh quanh."

.

Chuyên gia thăm dò dư luận của Đảng Cộng hòa Kristen Soltis Anderson cảnh báo rằng những lời đe dọa của Trump đối với Obama và các đối thủ chính trị khác có khả năng phản tác dụng đối với ông về mặt chính trị.

.

"Thật ngớ ngẩn khi khơi lại câu chuyện đã gần một thập niên này," bà nói. "Tôi không quen với việc có nhiều thông tin mới [nhưng] nó củng cố niềm tin của Donald Trump rằng có một dạng 'nhà nước ngầm' chống lại ông ta, và một phần khiến câu chuyện về Epstein trở nên khó hiểu là tình thế đã đảo ngược, và có vẻ như Donald Trump đã tự đặt mình vào vị thế 'Tôi là nhà nước ngầm'."

.

⦿ ---- Bình luận của Thom Hartman. Khi các nhà sử học nhìn lại thời kỳ này, họ chắc chắn sẽ đặt câu hỏi làm thế nào một quốc gia được xây dựng dựa trên các nguyên tắc dân chủ, công lý và bình đẳng lại để một người đàn ông phạm phải hàng loạt tội ác và lạm dụng như vậy, và liệu Donald Trump có thực sự là tội phạm nguy hiểm nhất trong lịch sử Hoa Kỳ hay không. Để hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của các hành động của Trump, hãy xem xét các loại hành vi phạm tội và có khả năng phạm tội của ông ta, mỗi hành vi đều đáng lo ngại hơn hành vi trước.

.

Đầu tiên, đó là nạn tham nhũng tài chính không ngừng nghỉ. Trump từ lâu đã chơi trò lỏng lẻo với luật pháp khi nói đến tài chính của mình. Tại New York, công ty của ông bị kết tội gian lận thuế và thao túng tài chính nhằm lừa đảo người cho vay và thổi phồng tài sản của ông ta. Đại học Trump University đã bị đóng cửa sau khi dàn xếp vụ gian lận trị giá 25 triệu đô la, "sinh viên" của trường cảm thấy bị lừa đảo.

.

Tổ chức từ thiện của ông ta, Quỹ Trump Foundation, đã bị giải thể sau khi có thông tin tiết lộ rằng các khoản tiền dành cho từ thiện thực chất đã được sử dụng để mang lại lợi ích cá nhân và chính trị cho Trump, và để trả tiền cho Pam Bondi ở Florida, nơi ông ta và Jeffrey Epstein đang sống (bà Bondi là Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Florida trong gần một thập niên và chưa bao giờ truy tố Epstein).

.

Nhưng những giao dịch tài chính mờ ám của Trump không bắt đầu hay kết thúc bằng những vụ bê bối công khai này. Trong nhiều thập niên, ông ta có quan hệ mật thiết với các gia đình tội phạm có tổ chức ở New York. Bản thân Tháp Trump Tower được xây dựng bằng bê tông do các công ty có liên hệ với mafia cung cấp.

.

Roy Cohn, người cố vấn và luật sư của Trump như tôi đã trình bày chi tiết trong cuốn "Vị Tổng thống Mỹ Cuối cùng: Một Người Đàn Ông Tan Vỡ, Một Đảng Phái Tham Nhũng, và Một Thế Giới Bên Bờ Vực" (The Last American President: A Broken Man, a Corrupt Party, and a World on the Brink), là một tay môi giới khét tiếng và luật sư cho các nhân vật mafia như Anthony "Fat Tony" Salerno và Paul Castellano.

.

Các sòng bạc của Trump cũng thường xuyên lách luật, thu hút sự chú ý của các nhà điều tra liên bang về khả năng rửa tiền liên quan đến tội phạm có tổ chức, và cựu quản lý sòng bạc của ông ta gần đây đã tiết lộ với CNN rằng Trump và Epstein thậm chí đã từng xuất hiện cùng với những cô gái vị thành niên (Nhà Trắng phủ nhận câu chuyện này).

.

Mối quan hệ lâu dài của Trump với Epstein càng phơi bày sự suy thoái đạo đức và khả năng phạm tội của ông ta. Hai người là cộng sự thân thiết và sở hữu nhà ở gần nhau ở New York và Palm Beach, thường xuyên tụ tập cùng nhau.

.

Trump nổi tiếng với việc mô tả Epstein là một "anh chàng tuyệt vời" thích bầu bạn với những phụ nữ xinh đẹp, một số "trẻ hơn". Nhiều báo cáo cho thấy Trump biết về việc Epstein lợi dụng trẻ vị thành niên, nhưng Trump vẫn tiếp tục mối quan hệ này cho đến khi vụ bê bối công khai khiến mọi chuyện trở nên bất tiện.

.

Ngoài ra còn có những mối quan hệ quốc tế đáng ngờ của Trump, trong đó không có mối quan hệ nào đáng lo ngại hơn mối quan hệ thân thiết bí ẩn của ông với Vladimir Putin. Chính quyền đầu tiên của Trump liên tục ủng hộ lợi ích của Nga, bác bỏ những phát hiện can thiệp bầu cử từ các cơ quan tình báo Mỹ, làm suy yếu NATO, và trong chính quyền thứ hai, thậm chí còn cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine, do đó mang lại lợi ích cho tham vọng địa chính trị của Putin.

.

Mặc dù bản chất đầy đủ của mối quan hệ giữa Trump và Putin vẫn còn được che giấu, nhưng hành vi khúm núm của Trump đối với nhà độc tài Nga đã đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về đòn bẩy tài chính hoặc lòng trung thành bị tổn hại. Ví dụ, quốc gia lớn duy nhất trên thế giới mà Trump chọn không áp thuế trong năm nay là Nga.

.

Những mối liên hệ đáng lo ngại của Trump với Nga còn bao gồm cả Paul Manafort, người quản lý chiến dịch tranh cử năm 2016 và cũng là người bạn thân thiết của ông, người có sự nghiệp gắn liền với việc cài cắm những nhà độc tài ủng hộ Putin và các đầu sỏ chính trị tham nhũng trên khắp Đông Âu, bao gồm cả Ukraine và Albania. Heidi Seigmund Cuda đã viết về mối liên hệ gần đây của ông với Albania trong bản tin Bette Dangerous Substack tuyệt vời của cô.

.

Manafort đã bị kết án nhiều trọng tội, bao gồm gian lận thuế và ngân hàng, xuất phát từ các giao dịch mờ ám của ông ở nước ngoài, những hành động liên quan mật thiết đến tham vọng địa chính trị rộng lớn hơn của Putin, và Trump đã ân xá cho ông.

.

Việc Trump chọn Manafort lãnh đạo chiến dịch tranh cử năm 2016 không phải là ngẫu nhiên; nó báo hiệu cho Moscow về sự cởi mở trong việc gây ảnh hưởng, làm dấy lên những câu hỏi đáng lo ngại về khả năng Trump dễ bị thao túng bởi nước ngoài và sự đồng lõa trong các âm mưu tội phạm của Manafort.

.

Sự can thiệp bầu cử của Trump cũng đáng báo động không kém. Mọi chuyện bắt đầu bằng việc trả tiền bịt miệng cho các cô Stormy Daniels và Karen McDougal để thao túng nhận thức của công chúng trong chiến dịch tranh cử năm 2016, mà ông đã bị kết án về tội thao túng bầu cử trọng tội tại Manhattan vào năm ngoái.

.

Trần trụi hơn, Trump đã cố gắng phá hoại nền dân chủ ở Georgia khi ông thua cuộc bầu cử năm 2020 bằng cách yêu cầu Bộ trưởng Hành chánh Georgia, "Tôi chỉ muốn giành được 11.780 phiếu bầu, nhiều hơn một phiếu so với số phiếu đối thủ chúng tôi đang có."

.

Những nỗ lực bám víu quyền lực bằng mọi cách của ông Trump đã lên đến đỉnh điểm đáng sợ với âm mưu lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, cuối cùng đã được hơn 100 thành viên Đảng Cộng hòa trong Quốc hội tham gia. Điều này dẫn đến một bản cáo trạng liên bang, khiến ông trở thành cựu tổng thống đầu tiên bị buộc tội tìm cách phá hủy chính hệ thống dân chủ đã đưa ông lên nắm quyền.

.

Việc Trump lạm dụng quyền lực tổng thống là điều chưa từng có tiền lệ. Cuộc điều tra của Robert Mueller đã vạch trần nhiều trường hợp Trump cản trở công lý một cách hình sự, trắng trợn can thiệp vào các cuộc điều tra liên bang. Ông đã yêu cầu sự can thiệp của nước ngoài từ Ukraine trong cuộc bầu cử năm 2020, một động thái dẫn đến việc ông bị luận tội lần đầu tiên.

.

Nhiệm kỳ tổng thống của Trump cũng bị ảnh hưởng bởi những vi phạm liên tục Điều khoản Thù lao khi ông hưởng lợi trực tiếp từ các chính phủ nước ngoài thông qua các khách sạn và câu lạc bộ golf của mình. Ông đã bán xe Tesla từ Nhà Trắng, vi phạm trắng trợn Đạo luật Hatch (hình phạt: 5 năm tù). Ngay cả sau khi rời nhiệm sở vào năm 2021, Trump vẫn lưu giữ bất hợp pháp các tài liệu mật và cản trở nỗ lực của liên bang nhằm thu hồi chúng, dẫn đến các cáo buộc liên bang tiếp theo.

.

Một trong những chương kinh tởm và suy đồi đạo đức nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump đã diễn ra vào những tháng đầu của đại dịch Covid, khi Trump và con rể Jared Kushner được cho là đã tính toán chính trị rằng virus "chỉ tấn công các tiểu bang Xanh [Dân Chủ]" và giết chết người Mỹ da đen một cách không cân xứng để có thể sử dụng nó làm vũ khí.

.

Theo báo cáo vào thời điểm đó, Kushner đã triệu tập một nhóm đặc nhiệm bí mật của Nhà Trắng, chủ yếu gồm các cố vấn nam, da trắng, thuộc khu vực tư nhân, những người kết luận rằng một phản ứng mạnh mẽ của liên bang nhằm giảm thiểu tử vong sẽ gây bất lợi về mặt chính trị. Phân tích của họ rất rõ ràng: vì chủ yếu là các thống đốc đảng Dân chủ và cộng đồng người da đen chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch (NY, NJ, WA), Trump có thể hưởng lợi về mặt chính trị bằng cách đổ lỗi cho lãnh đạo địa phương và cắt giảm viện trợ liên bang có ý nghĩa.

.

Đó là một chiến lược đầy hoài nghi — và chết người — để virus tàn phá cơ sở cử tri của phe đối lập, cuối cùng đã dẫn đến ước tính 500.000 ca tử vong không đáng có ở Mỹ và khiến nước Mỹ trở thành quốc gia có số ca tử vong do Covid cao thứ hai trên thế giới.

.

Cách tiếp cận này không chỉ giải thích cho phản ứng hỗn loạn và không đầy đủ của chính quyền đối với việc xét nghiệm, cung cấp vật tư và phối hợp, mà còn phơi bày một mức độ tính toán chính trị tàn nhẫn — về mặt đạo đức, nếu không muốn nói là phạm pháp — hiếm khi thấy trong lịch sử hiện đại của Mỹ kể từ thời Đường mòn Nước mắt (Trail of Tears).

.

Các tài liệu bị rò rỉ và thông tin liên lạc nội bộ vào thời điểm đó đã xác nhận rằng các nguồn lực liên bang được phân bổ không đồng đều, thường có lợi cho các tiểu bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo.

.

Trump cũng thường xuyên chỉ trích các thống đốc Dân chủ như Gretchen Whitmer và Andrew Cuomo trong khi phớt lờ lời kêu gọi của họ về máy thở và thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE). Khi số người chết tăng cao, Trump đã công khai hạ thấp mức độ nghiêm trọng của virus, tổ chức các cuộc mít tinh và từ chối đeo khẩu trang, đồng thời thừa nhận riêng với nhà báo Bob Woodward rằng Covid là "thứ chết người".

.

Đây không chỉ là sự tắc trách: đó là sự tắc trách có chủ đích do phân biệt chủng tộc và đảng phái, được thực hiện giữa tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng chưa từng có trong lịch sử.

.

Ngoài những hành vi lạm dụng quyền lực này, Trump còn công khai kích động bạo lực chính trị. Lời lẽ của ông đã khơi mào cho các cuộc biểu tình tự phát và các cuộc đối đầu bạo lực tại các cuộc mít tinh.

.

Khét tiếng nhất là vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, ông đã kích động một cuộc nổi loạn nhằm ngăn chặn quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, một sự phản bội chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông ta khuyến khích các nhóm cực đoan và theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng như Proud Boys, Three Percenters và Oath Keepers, trên thực tế là ủng hộ chủ nghĩa khủng bố trong nước.

.

Cho đến tận khi nhậm chức và tham nhũng đóng cửa các nhóm này, các cuộc điều tra vẫn tiếp tục về khả năng gian lận chuyển tiền và sử dụng sai mục đích tiền từ PAC "Cứu nước Mỹ" của Trump, cùng với việc xem xét các bất thường tài chính liên quan đến nền tảng Truth Social của ông ta.

.

Các cuộc điều tra về cản trở, đe dọa nhân chứng và khả năng hối lộ - hiện đã bị chặn lại do Tòa án Tối cao đã đặt ông ta lên trên luật pháp, hoặc bị những kẻ nịnh hót ngăn chặn - càng làm trầm trọng thêm hồ sơ phạm tội tiềm tàng của ông ta.

.

Tuy nhiên, tội ác cuối cùng của Trump không chỉ đơn thuần là vi phạm pháp luật. Ông ta đã có phương pháp làm xói mòn các thể chế dân chủ, sử dụng thông tin sai lệch làm vũ khí để làm suy yếu niềm tin của công chúng, và tấn công vào sự độc lập phi đảng phái truyền thống của ngành tư pháp, các cơ quan tình báo, quân đội và cơ quan thực thi pháp luật. Những cuộc tấn công của ông ta vào báo chí hoàn toàn nằm trong chiến thuật của Putin. Sự tấn công không ngừng nghỉ của Trump vào sự thật và nền dân chủ đã bình thường hóa chủ nghĩa độc tài và bạo lực chính trị.

.

Vì vậy, tội ác nguy hiểm nhất của ông ta không chỉ đơn thuần là tham nhũng hay cản trở, thậm chí còn không phải là kích động nổi loạn: đó là hành vi cố ý phá hoại nền dân chủ Mỹ. Tội ác này, sâu xa hơn bất kỳ hành động cá nhân nào, đe dọa sự tồn vong của chính nền cộng hòa.

.

Nếu nước Mỹ muốn tồn tại như một quốc gia tự do, chúng ta phải đối mặt với thực tế về hành động của Trump. Ông ta không chỉ là một tên tội phạm; ông ta đã trở thành tên tội phạm nguy hiểm nhất trong lịch sử nước Mỹ chính xác bởi vì hành động của ông ta đe dọa nền tảng của nền dân chủ.

.

Việc để những tội ác như vậy trôi qua mà không bị trừng phạt có nguy cơ tạo ra tiền lệ cho những kẻ độc tài tương lai noi theo, làm hoen ố mãi mãi lời hứa của nền dân chủ Mỹ. Một khi ông ta không còn quyền lực, câu thần chú mới của đất nước chúng ta phải là: "Không bao giờ quên, không bao giờ tha thứ, không bao giờ nữa."

.

⦿ ---- Các hãng dược phẩm nói Trump xạo. Tổng thống Donald Trump đang bị chỉ trích trên mạng xã hội vì tuyên bố hôm qua, thứ Ba về việc giảm giá thuốc, điều mà về cơ bản là bất khả thi về mặt toán học. Trump bắt đầu bài phát biểu đầy hứa hẹn với một lời phàn nàn được cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa chia sẻ: chi phí thuốc men cao, và người Mỹ phải trả nhiều tiền hơn cho một số loại thuốc so với bệnh nhân ở các quốc gia khác. Ông hứa sẽ giảm những chi phí đó - nhưng ở mức độ rất khó xảy ra.

.

"Chúng ta sẽ giảm giá thuốc. Không phải 30% hay 40%, điều đó thật tuyệt. Không phải 50% hay 60%. Không, chúng ta sẽ giảm 1.000%, 600%, 500%, 1.500%", Trump phát biểu tại một bữa tối của Đảng Cộng hòa. "Những con số thậm chí còn không được cho là có thể đạt được."

.

Các nhà phê bình nhanh chóng chỉ ra lý do tại sao những con số đó được cho là không thể đạt được: giảm giá 100% sẽ khiến thuốc miễn phí. Việc giảm giá xuống "1.000%, 600%, 500%, 1.500%", như Trump đã nói, sẽ khiến chi phí âm - về cơ bản là công ty dược phẩm phải trả tiền cho người dân để họ dùng thuốc.

.

Một số người dùng đã hỏi Grok, chatbot AI trên X, liệu những con số của Trump có hợp lý không. Grok gọi tuyên bố của Trump là "bất khả thi về mặt toán học", "phóng đại chứ không phải theo nghĩa đen" và "hoàn toàn nhảm nhí".

.

Nhưng Trump khẳng định ông có thể sử dụng "một số tài năng nhất định của tôi" để thuyết phục các công ty dược phẩm rằng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giảm giá. Trump cũng đề cập đến một sắc lệnh hành pháp mà ông đã ký vào tháng 5 để áp dụng quy chế "quốc gia được ưu đãi nhất" đối với chi phí thuốc, mà theo ông sẽ đảm bảo rằng các công ty dược phẩm không thể tính phí cho người Mỹ cao hơn mức họ tính cho bệnh nhân ở các quốc gia khác.

.

Tuy nhiên, chi tiết của kế hoạch đó vẫn còn mơ hồ, và ít nhất một giám đốc điều hành công ty dược phẩm cho biết các cuộc thảo luận với Nhà Trắng vẫn đang diễn ra và dự kiến sẽ mất thời gian.

.

⦿ ---- Cuộc thăm dò của The Economist/YouGov được công bố hôm thứ Ba cho thấy 56% số người được hỏi "hoàn toàn hoặc phần nào" không tán thành cách xử lý cuộc điều tra tội phạm tình dục Jeffrey Epstein của tổng thống Trump, trong khi 22% tán thành.

.

Theo khảo sát của Economist/YouGov, đại đa số người Mỹ — bao gồm 89% đảng viên Đảng Dân chủ và 73% đảng viên Đảng Cộng hòa — cho rằng chính phủ liên bang nên công bố tất cả các tài liệu mà họ có liên quan đến vụ án Epstein.

.

Theo cuộc khảo sát, cử tri Đảng Cộng hòa có khả năng tán thành (45%) hơn là không tán thành (25%) cách xử lý cuộc điều tra Epstein của tổng thống, trong khi 30% còn lại không chắc chắn. Tuy nhiên, cuộc thăm dò cho thấy nhiều ý kiến khác nhau trong số những người Cộng hòa dựa trên độ tuổi của họ và việc họ có tự nhận mình là MAGA hay không.

.

Những người Cộng hòa dưới 45 tuổi có khả năng tán thành cách xử lý vụ án của tổng thống thấp hơn những cử tri Đảng Cộng hòa lớn tuổi hơn — 29% tán thành so với 56% của nhóm lớn tuổi, theo cuộc khảo sát.

.

Những cử tri Đảng Cộng hòa tự nhận mình là MAGA cũng có xu hướng ủng hộ cách tổng thống xử lý cuộc điều tra Epstein (56%) hơn những người không tự nhận mình là MAGA (38%).

.

Vụ án Epstein đã khiến Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo phải tạm nghỉ sớm một ngày để tránh phải bỏ phiếu về việc công bố tài liệu liên quan đến Epstein. Chính quyền Trump cũng đang nỗ lực xoa dịu những tranh cãi ngày càng gia tăng.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống vừa tạo ra một thành tích lớn trong vai trò mới của mình là chủ tịch tài chính cho Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa RNC. Vào hôm thứ Ba, JD Vance là nhân vật thu hút tại một bữa tối gây quỹ ở Nantucket đã quyên góp được 3 triệu đô la cho Đảng Cộng hòa khi đảng này chuẩn bị cho cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026. Tờ New York Post đưa tin bữa tối, tại một dinh thự riêng, đã quyên góp được số tiền kỷ lục cho bất kỳ bữa tối nào của RNC trên đảo Massachusetts. Mức giá cho bữa tối ở Nantucket là khoản quyên góp tối thiểu 100.000 đô la cho mỗi cặp vợ chồng. Tư cách thành viên trong "ủy ban chủ nhà" được ấn định ở mức 250.000 đô la.

.

Tuy nhiên, không phải ai ở Nantucket cũng hào hứng với sự xuất hiện của Vance. Trang Instagram nổi tiếng Cats on a Couch, với 1 triệu người theo dõi, đã phản đối chuyến thăm của Vance, tổ chức một sự kiện biểu tình ôn hòa có tên là "Meowtucket". Amanda McGonigle, người điều hành tài khoản mạng xã hội này, cho biết mức giá vé 250.000 đô la sau khi cắt giảm ngân sách công gần đây khiến cô khó chịu. “Có những tổ chức trên đảo đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi việc cắt giảm ngân sách,” McGonigle nói với tờ Cape Cod Times. “Cách đây không lâu, các cuộc đột kích của ICE đã tàn phá Nantucket và khu vực Cape rộng lớn, vì vậy chúng tôi sẽ tập trung vào việc trao lại chiếc mũ cho một số tổ chức trên đảo.”

.

⦿ ---- Người đứng đầu đơn vị tìm kiếm cứu nạn đô thị của FEMA, Ken Pagurek, đã từ chức, với lý do ngày càng thất vọng về các chính sách quan liêu mới được áp đặt dưới thời chính quyền Trump, theo tờ New York Times đưa tin. Pagurek, người đã làm việc hơn một thập niên tại cơ quan này và lãnh đạo đơn vị tìm kiếm cứu nạn trong năm qua, cho biết những thay đổi yêu cầu Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem phải đích thân phê duyệt bất kỳ khoản chi nào trên 100.000 đô la, đang làm chậm quá trình ứng phó thảm họa của FEMA - một vấn đề quan trọng cần hành động nhanh chóng.

.

Việc ông từ chức diễn ra ngay sau trận lũ lụt tàn khốc ở vùng Texas Hill Country khiến 120 người thiệt mạng vào ngày 4 tháng 7. Nhiều quan chức đương nhiệm và cựu quan chức FEMA đã mô tả sự chậm trễ đáng kể trong việc triển khai các đội ứng phó, và các tài liệu nội bộ được cho là cho thấy hàng nghìn cuộc gọi từ nạn nhân lũ lụt đã không được trả lời trong nhiều ngày, khiến một số nhà lập pháp yêu cầu một cuộc điều tra. Các nguồn tin nói với CNN rằng những sự chậm trễ đó là giọt nước tràn ly đối với Pagurek. Tuy nhiên, các quan chức Bộ An ninh Nội địa phủ nhận bất kỳ sự chậm trễ nào và cho rằng những lo ngại của Pagurek là bị thổi phồng, coi việc ông từ chức là một bước chuyển trong sự nghiệp cá nhân chứ không phải là dấu hiệu của các vấn đề hệ thống.

.

Gần đây, cơ quan này đã chứng kiến sự ra đi của nhiều nhân vật cấp cao khác, bao gồm cả người đứng đầu trung tâm chỉ huy thảm họa. Việc cắt giảm nhân sự đã làm giảm 1/4 lực lượng lao động toàn thời gian của FEMA, một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của chính quyền Trump nhằm thu hẹp các vai trò của chính phủ liên bang và chuyển giao công tác quản lý thảm họa cho các tiểu bang. Những người chỉ trích cho rằng chiến lược này có nguy cơ làm mất đi những kiến thức quan trọng của tổ chức vào thời điểm biến đổi khí hậu đang khiến thảm họa xảy ra thường xuyên hơn và tốn kém hơn. Mặc dù Tổng thống Trump đôi khi đã nói về việc loại bỏ FEMA, nhưng những tuyên bố gần đây từ Nhà Trắng cho thấy sẽ cải tổ, thay vì xóa bỏ, cơ quan này.

.

⦿ ---- Nhật Bản dự kiến sẽ mua 100 máy bay từ Công ty Boeing theo thỏa thuận thương mại mới với Hoa Kỳ, theo tờ Luxembourg Times đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Hoa Kỳ.

.

Theo vị quan chức này, Tokyo sẽ tiếp tục tăng lượng gạo mua thêm 75% và chi 8 tỷ đô la cho nông sản và các sản phẩm khác. Vị quan chức này cũng lưu ý rằng chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản với các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ được tăng từ 14 tỷ đô la lên 17 tỷ đô la. Thỏa thuận giữa Washington và Tokyo đã được Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố hôm qua. Ông tiết lộ rằng Nhật Bản sẽ đầu tư 550 tỷ đô la vào Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố một thỏa thuận thương mại "lớn" với Nhật Bản, tuyên bố Nhật sẽ đầu tư 550 tỷ đô la vào Hoa Kỳ. Ông cho biết Hoa Kỳ sẽ nhận được 90% lợi nhuận và tuyên bố thỏa thuận này sẽ tạo ra hàng trăm nghìn việc làm.

.

Theo thỏa thuận, Nhật Bản cũng sẽ mở cửa thị trường cho xe hơi, xe tải, gạo và các mặt hàng nông sản khác của Mỹ. Trump gọi đây "có lẽ là thỏa thuận lớn nhất từng được thực hiện" và nói rằng "chưa từng có thỏa thuận nào giống như vậy". Mức thuế quan tương hỗ 15% sẽ được áp dụng cho hàng xuất cảng của Nhật Bản, giảm so với mức dự kiến là 25%.

⦿ ---- Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Philippines hôm thứ Tư thông báo rằng Washington có kế hoạch cung cấp cho quốc gia Đông Nam Á này ít nhất ba tỷ peso Philippines (60 triệu đô la) viện trợ nước ngoài để hỗ trợ các chương trình năng lượng, hàng hải và tăng trưởng kinh tế của nước này.Đây là lần đầu tiên viện trợ nước ngoài mới được cung cấp cho bất kỳ quốc gia nào kể từ khi Chính quyền Trump bắt đầu đánh giá và tái cấu trúc viện trợ nước ngoài vào tháng 1/2025. Sáng kiến này được sắp xếp trong cuộc gặp hôm thứ Hai giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos. Trong cuộc gặp, ông Rubio cho biết Philippines có kế hoạch hợp tác với Quốc hội Hoa Kỳ để dành 825 triệu peso Philippines (15 triệu đô la) nhằm thúc đẩy phát triển khu vực tư nhân tại Hành lang Kinh tế Luzon của Philippines.Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trước đó đã công bố một thỏa thuận thương mại mới với Philippines, quy định rằng quốc gia Đông Nam Á này sẽ chịu mức thuế 19% đối với hàng hóa của Hoa Kỳ và giảm thuế quan của chính họ đối với hàng hóa của Hoa Kỳ xuống 0%.⦿ ---- Hai Thượng nghị sĩ Dân chủ Cory Booker và Andy Kim (đại diện tiểu bang New Jersey) đã chỉ trích chính quyền Trump hôm thứ Ba vì đã không thực hiện lệnh của tòa án bổ nhiệm người kế nhiệm thay bà Alina Habba (cựu luật sư của Trump làm công tố viên liên bang tạm thời của tiểu bang.Desiree Leigh Grace, trợ lý thứ nhất của bà Habba, đã được Tòa án Liên bang Quận New Jersey bổ nhiệm làm người đứng đầu văn phòng này sau khi nhiệm kỳ tạm thời 120 ngày của bà Habba kết thúc. Tuy nhiên, hôm thứ Ba, Grace đã bị Bộ Tư pháp (DOJ) "cách chức"."Bộ Tư pháp của Trump một lần nữa lại chỉ trích một tòa án đã hành động trong phạm vi thẩm quyền của mình, tiếp tục hành vi công khai phá hoại các quyết định tư pháp và thể hiện sự coi thường pháp quyền và nguyên tắc phân chia quyền lực", Booker và Kim cho biết trong một tuyên bố."Việc sa thải một công chức lâu năm, được tòa án bổ nhiệm hợp pháp, là một nỗ lực trắng trợn khác nhằm đe dọa bất kỳ ai không đồng tình với họ và làm suy yếu tính độc lập của tư pháp", hai vị này tiếp tục. "Chính quyền này có thể không thích luật pháp, nhưng họ không đứng trên luật pháp."Các quan chức Bộ Tư pháp đã cáo buộc các thượng nghị sĩ Dân chủ âm mưu phế truất Habba, người đã không được các thẩm phán New Jersey phê chuẩn cho một vị trí lâu dài."Họ đã buộc người được Tổng thống Trump lựa chọn, @USAttyHabba, phải ra đi, sau đó bổ nhiệm phó của bà, thông đồng với các Thượng nghị sĩ New Jersey trong quá trình này. Điều đó sẽ không hiệu quả", Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche viết trên nền tảng xã hội X, ám chỉ Booker và Kim."Theo thẩm quyền của Tổng thống, chúng tôi đã bãi nhiệm phó đó, có hiệu lực ngay lập tức", ông nói thêm. "Cuộc bỏ phiếu kín [của các Thẩm phán New Jersey cho Habba về vườn] này sẽ không phủ nhận thẩm quyền của Tổng thống."⦿ ---- Các thẩm phán liên bang của New Jersey đã quyết định không giữ Alina Habba (cựu luật sư của Trump) làm công tố viên liên bang hàng đầu của tiểu bang, chấm dứt nhiệm kỳ bốn tháng của bà với tư cách là công tố viên liên bang tạm thời. Theo tờ Wall Street Journal, trong một lệnh ngắn gọn do Chánh án Tòa án Liên bang Renée Bumb ký hôm thứ Ba, các thẩm phán đã chỉ định Desiree Grace - phó của Habba và là một công tố viên kỳ cựu - tiếp quản vị trí này. Không có lời giải thích nào được đưa ra cho việc thay đổi này.Dĩ nhiên, phe MAGA nổi giận. Sau đó vào thứ Ba, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi cho biết Grace đã bị "cách chức" khỏi vị trí trợ lý công tố viên liên bang, theo tờ New York Times."Bộ Tư pháp này không dung thứ cho những thẩm phán bất hảo", Bondi viết trong một bài đăng trên X, "đặc biệt là khi họ đe dọa các quyền hạn cốt lõi của Tổng thống theo Điều II."Habba, từng là luật sư riêng của Tổng thống Trump và là cố vấn Nhà Trắng, đã được bổ nhiệm tạm thời vào tháng 3. Nhiệm kỳ tiếp theo của bà sau thời hạn 120 ngày phụ thuộc vào việc Thượng viện phê chuẩn hoặc các thẩm phán của tòa án liên bang phê chuẩn, nhưng cả hai đều không thành hiện thực. Tờ WS Journal đưa tin, Trump đã tìm cách bổ nhiệm bà làm công tố viên chính thức, nhưng quá trình đó vẫn chưa được tiến hành tại Thượng viện.Quyết định này được đưa ra sau nhiều tuần tranh cãi về trình độ chuyên môn và hành động của bà Habba. Những người chỉ trích bà, bao gồm Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries, đã gọi bà là "một kẻ chính trị vô năng" và kêu gọi các thẩm phán bãi nhiệm bà. Tuy nhiên, chính quyền Trump vẫn ủng hộ bà Habba, viện dẫn sự độc lập và tuân thủ quy trình của bà. Quyết định của các thẩm phán, được đưa ra trong một cuộc bỏ phiếu kín hôm thứ Hai, có thể gây ra một cuộc đối đầu khác giữa chính quyền và cơ quan tư pháp liên bang, theo tờ NY Times đưa tin.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Ba đã ăn mừng điều mà ông gọi là "chiến thắng lớn và quan trọng" trong vụ kiện chống lại CBS, 60 Minutes và công ty mẹ Paramount Global, cho biết ông đã nhận được tổng số tiền bồi thường hơn 36 triệu đô la.Trong một bài đăng trên Truth Social, Trump cho biết CBS và Paramount đã đồng ý trả trước 16 triệu đô la và cung cấp khoảng 20 triệu đô la cho quảng cáo, thông báo dịch vụ công cộng hoặc các chương trình tương tự. Ông coi thỏa thuận này là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn nhằm buộc truyền thông chính thống phải chịu trách nhiệm về "gian lận và lừa dối".Thỏa thuận dàn xếp này bắt nguồn từ vụ kiện liên quan đến cuộc phỏng vấn của 60 Minutes với Phó Tổng thống Kamala Harris, mà Trump cho rằng đã gây hiểu lầm cho công chúng và can thiệp vào chiến dịch tranh cử của ông. Trump đã cảnh báo các hãng thông tấn khác, bao gồm CNN, The Washington Post và The New York Times, rằng họ "đang được cảnh báo".⦿ ---- Quốc hội Mỹ triệu tập cô Ghislaine Maxwell ra khai về hồ sơ Epstein. Ngày 22/7/2025, Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua việc triệu tập Ghislaine Maxwell – người tình cũ và đồng phạm của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein – để ra điều trần trước Quốc hội. Maxwell hiện đang thụ án 20 năm tù vì tội buôn bán tình dục trẻ vị thành niên. Động thái này diễn ra trong bối cảnh dư luận Mỹ đang dậy sóng trước việc chính quyền Trump từ chối công bố toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ án Epstein.Việc triệu tập Maxwell được xem là bước đi táo bạo nhằm làm sáng tỏ những bí mật chưa được hé lộ về mạng lưới các nhân vật quyền lực từng có liên hệ với Epstein. Nhiều Dân biểu từ cả hai đảng – bao gồm những người ủng hộ và phản đối Trump – đã cùng nhau thúc đẩy việc công khai các tài liệu điều tra, đặc biệt là danh sách “khách hàng” từng bị nghi ngờ có liên quan đến các hành vi phạm tội của Epstein.Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ cũng đang lên kế hoạch gặp cô Maxwell để thẩm vấn về những thông tin cô có thể cung cấp. Thứ trưởng Tư pháp Todd Blanche tuyên bố: “Không ai đứng trên pháp luật. Nếu Maxwell có thông tin về những người từng phạm tội, chúng tôi sẽ lắng nghe.” Luật sư của Maxwell xác nhận rằng thân chủ của mình sẵn sàng hợp tác và sẽ “làm chứng một cách trung thực”.Tuy nhiên, tiến trình triệu tập và điều trần có thể bị trì hoãn do Hạ viện chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ tháng Tám. Một số Dân biểu lo ngại rằng chính quyền Trump đang cố tình kéo dài thời gian để làm dịu dư luận. Tổng thống Trump đã chỉ đạo Bộ Tư pháp công bố lời khai của đại bồi thẩm đoàn trong vụ Epstein, nhưng vẫn chưa rõ liệu toàn bộ hồ sơ có được công khai hay không.Sự kiện này đã khiến Hạ viện rơi vào tình trạng tê liệt, khi các cuộc bỏ phiếu bị hủy và các phiên họp bị hoãn. Nhiều nghị sĩ cảnh báo rằng nếu không có sự minh bạch và công lý, niềm tin của công chúng sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.⦿ ---- Đảng Dân chủ đang cho thấy họ sẵn sàng tấn công Tổng thống Trump bằng cách khơi mào cuộc tranh cãi về tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein. Chiến lược này đi chệch khỏi đường lối chính thức của các đảng viên Dân chủ hàng đầu, chẳng hạn như Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries (New York), người cho biết họ muốn thông điệp chiến dịch giữa kỳ của mình tập trung vào việc cắt giảm Medicaid và các chính sách dễ thực hiện khác được nêu trong "dự luật lớn, đẹp" của Trump.Nhưng việc tập trung vào Epstein cũng đã thành công đáng kể, tiếp thêm sinh lực cho các đảng viên Dân chủ cơ sở và làm gia tăng căng thẳng trong nội bộ Đảng Cộng hòa. Và tuần này, điều này đã khiến các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa phải hủy bỏ các kế hoạch lập pháp và bước vào kỳ nghỉ hè dài hơi - tất cả chỉ để tránh bỏ phiếu cho câu chuyện về Epstein. Ngay cả những cựu binh theo chủ nghĩa truyền thống của Đảng Dân chủ cũng hoan nghênh chiến thuật này vì tính hiệu quả của nó."Miễn là chúng ta không sống trong bùn lầy, thì việc thỉnh thoảng bò lê tác chiến dưới bùn lầy cũng không tệ, trong chính trường", Dân biểu Emanuel Cleaver (Dân chủ-Mo.) nói. Vụ án Epstein, nhà tài chính quá cố và kẻ ấu dâm bị kết án, đã gây chấn động chính quyền Trump trong những tuần gần đây sau khi Bộ Tư pháp (DOJ) công bố một bản ghi nhớ không chữ ký nói rằng Epstein không có "danh sách khách hàng" và không có bằng chứng nào cho thấy ông ta tìm cách tống tiền "giới tinh hoa" toàn cầu, những người có thể đã phạm tội tình dục hoặc các tội danh khác. DOJ cũng cho biết sẽ không công bố thêm bất kỳ tài liệu nào liên quan đến vụ án.Bản ghi nhớ này hoàn toàn trái ngược với những tuyên bố của Trump, người đã nhiều năm vận động tranh cử với ý định công bố ít nhất một số hồ sơ, và nhiều nhân vật nổi bật trong vòng vây của ông, những người từ lâu đã tuyên bố rằng Epstein điều hành một đường dây ấu dâm quy mô lớn liên quan đến một số nhân vật quyền lực nhất thế giới - một tổ chức tội phạm được chính phủ che đậy để bảo vệ những người tinh hoa đó mà Cộng Hòa nêu nghi vấn khách hàng có Bill Clinton.Một số người ủng hộ mạnh mẽ nhất cho các thuyết âm mưu liên quan đến Epstein đã được bổ nhiệm vào các vị trí cấp cao trong chính quyền Trump — bao gồm Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Pam Bondi, Giám đốc FBI Kash Patel và Dan Bongino, phó giám đốc của Patel — làm dấy lên kỳ vọng từ những người ủng hộ Trump rằng các hồ sơ sẽ sớm được công bố. Vào tháng 2, Bondi đã tiếp thêm sức mạnh cho những kỳ vọng đó khi bà nói rằng bà đã có "danh sách khách hàng" trên bàn làm việc và đang chuẩn bị công bố nó.Bản ghi nhớ của Bộ Tư pháp đã dập tắt hy vọng của nhiều người trung thành với MAGA, làm rạn nứt phong trào vốn là trung tâm trong sự thăng tiến chính trị của Trump. Và Đảng Dân chủ đã tìm thấy thành công hiếm hoi trong việc "xát muối vào vết thương".Ở mọi khía cạnh, Đảng Dân chủ đang công khai chỉ trích chính quyền vì đã nuốt lời hứa công bố hồ sơ Epstein, làm trầm trọng thêm sự chia rẽ bất thường trong nhóm MAGA cực hữu của Trump. Họ đang yêu cầu bỏ phiếu cho các dự luật buộc Bộ Tư pháp công bố những hồ sơ đó, làm tê liệt hoạt động của Hạ viện đối với chương trình nghị sự lập pháp mà Đảng Cộng hòa ưa thích.Và họ đang ủng hộ một thủ thuật thủ tục mơ hồ được thiết kế để buộc phải bỏ phiếu tại Hạ viện về hồ sơ Epstein vào mùa thu, đảm bảo rằng cuộc tranh luận toàn quốc về vụ việc bẩn thỉu này — và những cơn đau đầu mà nó gây ra cho Trump và Đảng Cộng hòa — sẽ kéo dài ít nhất vài tháng nữa."Đây là một sự bưng bít với quy mô lớn, khi đảng đa số thực sự muốn chúng tôi rời Quốc hội sớm, và không cho Ủy ban Quy tắc họp, vì họ không muốn giải quyết việc công bố hồ sơ Epstein", Dân biểu Ted Lieu (California), Phó Chủ tịch Nhóm Dân chủ Hạ viện, phát biểu với các phóng viên hôm thứ Ba tại Điện Capitol."Câu chuyện sẽ không biến mất bởi vì, về cốt lõi, đây là vấn đề về những cô gái vị thành niên bị lạm dụng và tấn công tình dục", ông tiếp tục. "Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi không nên bảo vệ di sản của Epstein, cũng như các thân chủ của ông ta, và các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội cũng không nên làm điều tương tự."Vụ bê bối Epstein đã gây ra một cơn đau đầu lớn cho Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (Đảng Cộng hòa-La.) và các lãnh đạo Đảng Cộng hòa khác tại Điện Capitol, những người đang chật vật kiềm chế tình trạng bất ổn trong một hội nghị của Đảng Cộng hòa đang bị chia rẽ về việc liệu có nên công bố các tài liệu về Epstein hay không.Hôm thứ Hai, lời tuyên bố tiếp tục thúc đẩy các nghị quyết về Epstein của Đảng Dân chủ đã khiến Ủy ban Quy tắc phải dừng hoạt động đột ngột, điều này đã ngăn cản Đảng Cộng hòa đưa chương trình nghị sự dự kiến trong tuần của họ ra thảo luận.Không có dự luật nào để bỏ phiếu, hôm thứ Ba, Johnson tuyên bố rằng Hạ viện sẽ rời Washington vào thứ Tư, thay vì thứ Năm, để bước vào kỳ nghỉ hè dài. Ông khẳng định động thái này không nhằm mục đích bảo vệ Đảng Cộng hòa khỏi những lá phiếu khó khăn liên quan đến Epstein - hay bảo vệ Trump khỏi những tiết lộ có thể gây mất mặt - mà là để chấm dứt "những trò chơi chính trị" của Đảng Dân chủ."Chúng tôi muốn bất kỳ cá nhân nào có liên quan đến tội ác của Epstein phải bị đưa ra xét xử càng sớm càng tốt", Johnson nói với các phóng viên. "Điều chúng tôi từ chối làm là tham gia vào một trong những trò chơi chính trị khác của Đảng Dân chủ. "Chúng tôi sẽ không để họ lợi dụng điều này như một công cụ công kích chính trị."Làm phức tạp thêm nỗ lực của Johnson, một số đảng viên Cộng hòa đã cùng với đảng Dân chủ yêu cầu công bố các tài liệu về Epstein. Dân biểu Thomas Massie (Đảng Cộng hòa-Kentucky) là người bảo trợ hàng đầu cho dự luật buộc Bộ Tư pháp phải công bố hồ sơ, và ông cũng đang dẫn đầu nỗ lực thúc đẩy việc bỏ phiếu cho dự luật đó thông qua một bản kiến nghị miễn trừ trách nhiệm.Do những quy tắc mơ hồ chi phối canh bạc thủ tục này, việc bỏ phiếu cho đề xuất Epstein cơ bản sẽ không diễn ra cho đến khi Quốc hội trở lại sau kỳ nghỉ hè dài vào tháng 9 - một mốc thời gian gần như đảm bảo rằng vấn đề này sẽ không sớm được giải quyết.Tuần này, Jeffries đã hạ thấp trọng tâm vào Epstein, nói rằng đảng Dân chủ hy vọng sẽ nhắm vào các phần chính trong "dự luật bự và đẹp" của Trump, đặc biệt là việc cắt giảm Medicaid và tem phiếu thực phẩm được đưa vào để giúp chi trả cho việc cắt giảm thuế. Tuy nhiên, các lãnh đạo đảng khác cho biết đảng Dân chủ không có ý định giảm tốc độ khi nói đến việc cố gắng công bố các hồ sơ về Epstein - và làm nổi bật mối quan hệ của ông ta với Trump.“Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ những nỗ lực đó,” Dân biểu Pete Aguilar (California), chủ tịch Ủy ban Đảng Dân chủ Hạ viện, phát biểu. “Donald Trump, con trai ông Trump và những người bạn thân thiết nhất đã dành nhiều năm để thổi bùng ngọn lửa của lý thuyết âm mưu này, và giờ chúng tôi đang buộc họ phải chịu trách nhiệm. Họ muốn bảo vệ người giàu và người có quyền lực sao? Hay họ muốn sự thật?”⦿ ---- Lá thư từ chức của Chủ tịch Hội đồng Dự trữ Liên bang Jerome Powell gửi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, dường như được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI), đã bắt đầu được lan truyền trên mạng X vào thứ Ba.Một số kênh truyền thông, bao gồm MeidasTouch Network và Steel Nows, đã chỉ ra con dấu này, được tạo ra không đúng cách và có những từ ngữ dường như bị viết sai chính tả. Trong khi đó, một số chính trị gia, bao gồm Thượng nghị sĩ Mike Lee từ Utah, đã đăng lại bức thư này trên Twitter như là đúng.Vụ lừa đảo rõ ràng này xảy ra trong bối cảnh Trump và Powell đang tranh cãi gay gắt về mức lãi suất mà ngân hàng trung ương nên duy trì, thậm chí tổng thống còn đe dọa sa thải nhà hoạch định chính sách này. Tuy nhiên, trước đó trong ngày, Trump dường như đã phủ nhận việc ông sẽ thực hiện động thái như vậy, lưu ý rằng Powell "dù sao thì cũng sẽ sớm thôi".⦿ ---- Văn phòng của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Ba đã lên án mạnh mẽ những cáo buộc của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump về việc ông là "kẻ cầm đầu" của vụ xì căng đan Russiagate.Mặc dù văn phòng hiếm khi đưa ra tuyên bố liên quan đến những bình luận từ Nhà Trắng, người phát ngôn của Obama, Patrick Rodenbush, khẳng định rằng "những cáo buộc này quá đáng đến mức đáng bị lên án". "Những cáo buộc kỳ quặc này thật lố bịch và chỉ là một nỗ lực đánh lạc hướng yếu ớt. Không có nội dung nào trong tài liệu được công bố tuần trước làm suy yếu kết luận được chấp nhận rộng rãi rằng Nga đã nỗ lực gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 nhưng không thao túng thành công bất kỳ phiếu bầu nào", người phát ngôn cho biết.Tuần trước, Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ Tulsi Gabbard tuyên bố rằng các tài liệu được giải mật gần đây cho thấy Obama, cùng với các quan chức cấp cao khác, đã "chỉ đạo một âm mưu phản quốc" chống lại Trump vào năm 2016. Trong khi đó, đầu ngày hôm nay, Trump nhấn mạnh rằng Obama đã "bị bắt quả tang", đồng thời nói thêm rằng người tiền nhiệm của ông "có tội" và kêu gọi điều tra hình sự. Các hỏa mù do phe Trump phóng ra là để làm lạc hướng vụ Epstein.⦿ ---- Doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ đang gánh chi phí từ thuế quan của Trump. Chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump – vốn được quảng bá là nhằm buộc các quốc gia khác phải “trả giá” – thực tế lại đang khiến doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ phải gánh chịu phần lớn chi phí.Ví dụ điển hình là General Motors, hãng xe lớn của Mỹ, đã công bố khoản thiệt hại hơn 1 tỷ USD do thuế quan, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của công ty. Dù giá xe không tăng mạnh, nhưng các mặt hàng nhập cảng phổ biến như đồ chơi và thiết bị gia dụng lại có mức tăng giá rõ rệt, cho thấy chi phí thuế đang được chuyển sang người tiêu dùng.Các nhà kinh tế từ Deutsche Bank và Citigroup đều khẳng định rằng các công ty Mỹ đang hấp thụ phần lớn chi phí thuế quan, thay vì các nhà cung cấp nước ngoài. Dữ liệu cho thấy giá nhập cảng (trừ nhiên liệu) đã tăng trong tháng 6, trong khi giá xuất cảng từ các nước như Nhật Bản chỉ giảm nhẹ – không đủ để bù đắp mức thuế cao mà Mỹ áp dụng.Một số công ty như Nike và 3M đã bắt đầu điều chỉnh giá bán để giảm thiểu tác động, với mức tăng chi phí dự kiến lên đến 1 tỷ USD. Trong khi đó, các doanh nghiệp nhỏ hơn đang phải đối mặt với áp lực giảm lợi nhuận hoặc buộc phải tăng giá sản phẩm.Tổng thống Trump vẫn khẳng định rằng các quốc gia khác sẽ “trả thuế”, nhưng các dữ liệu kinh tế và khảo sát từ Cục Dự trữ Liên bang cho thấy người tiêu dùng Mỹ đang phải trả giá cao hơn cho hàng hóa nhập khẩu. Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu xu hướng này tiếp tục, lạm phát sẽ tăng và ảnh hưởng đến sức mua của người dân.⦿ ---- Rượu Mỹ thê thảm: Nước Mỹ đang cảm nhận được dư âm từ việc Canada tẩy chay rượu mạnh Mỹ, khi doanh số bán hàng giảm 66% ở phía Bắc, một phân tích mới cho thấy. Vào tháng 3, Hội đồng Kiểm soát Rượu bia Ontario của Canada đã thông báo sẽ không kinh doanh rượu mạnh Mỹ nữa để đáp trả việc Tổng thống Donald Trump áp thuế lên quốc gia này. Theo một phân tích của nhóm thương mại Spirits Canada, được Bloomberg xem xét, từ tháng 3 đến cuối tháng 4, doanh số bán rượu mạnh Mỹ tại Canada đã giảm hơn 66%.Con số đó thậm chí còn cao hơn ở Ontario, thị trường rượu mạnh lớn nhất cả nước. Tại đây, doanh số bán rượu mạnh Mỹ đã giảm 80% trong cùng kỳ, theo phân tích. Tháng này, Trump đã đe dọa áp thuế mới 35% đối với hàng hóa nhập từ Canada, một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Hoa Kỳ. Trong một lá thư gửi Thủ tướng Canada Mark Carney, tổng thống đã viện dẫn lý do cho việc áp thuế mới là "việc Canada không ngăn chặn được [fentanyl] tràn vào đất nước chúng ta". Vào tháng 3, Thủ tướng Justin Trudeau khi đó cho biết chưa đến 1% lượng fentanyl bị chặn tại biên giới Hoa Kỳ đến từ Canada.Mức thuế quan mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Hoa Kỳ và Canada, Thủ hiến Ontario Doug Ford tuần này đã kêu gọi người dân Canada mua hàng nội địa. "Hãy bắt đầu mua mọi thứ sản xuất tại Canada. Điều đó sẽ gây tổn hại cho họ hơn bất cứ điều gì. Chúng tôi là khách hàng số một của họ", ông Ford nói, theo CTV News. "Chúng tôi là một cường quốc kinh tế, và chúng tôi không cần phải đứng sau bất kỳ ai."⦿ ---- Nhà hát opera nổi tiếng của Trung tâm Kennedy có thể được đổi tên để vinh danh Melania Trump, nếu Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đạt được thỏa thuận. Các thành viên Đảng Cộng hòa tại Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện đã thông qua một sửa đổi đối với dự luật chi tiêu hàng năm của các cơ quan nội vụ, môi trường và các cơ quan liên quan, theo đó đổi tên nhà hát opera tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy thành "Nhà hát Opera Đệ nhất Phu nhân Melania Trump".Ủy ban đã bỏ phiếu với tỷ lệ 33-25 vào thứ Ba để thông qua sửa đổi này, một phần trong một loạt các sửa đổi khác. Việc thúc đẩy việc vinh danh Đệ nhất Phu nhân diễn ra vài tháng sau khi Tổng thống Trump, trong một động thái chưa từng có tiền lệ và vấp phải một số chỉ trích, đã cải tổ ban quản trị của Trung tâm Kennedy và tự bổ nhiệm mình làm chủ tịch sau khi cáo buộc tổ chức nghệ thuật biểu diễn này là quá "cấp tiến".Cả tổng thống và Melania Trump - người đã phá vỡ truyền thống trong nhiệm kỳ đầu tiên và từ chối tham gia Lễ vinh danh Trung tâm Kennedy thường niên - đã tham dự buổi biểu diễn khai mạc vở kịch "Những người khốn khổ" tại trung tâm nghệ thuật Washington vào tháng trước.Vẫn chưa rõ khi nào các lãnh đạo Đảng Cộng hòa dự định đưa dự luật, cùng với tu chính án, ra thảo luận để toàn thể bỏ phiếu. Với hơn 2.300 chỗ ngồi, nhà hát opera này là nhà hát lớn thứ hai tại Trung tâm Kennedy và thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn chính.⦿ ----Elon Musk mở tiệm ăn: Khoai tây chiên kèm phụ phí tại nhà hàng mới nhất ở Los Angeles: Tesla Diner của Elon Musk hiện đã mở cửa 24/7 tại West Hollywood, theo SFGate đưa tin, đồng thời cũng là trạm sạc cho xe điện và một dạng rạp chiếu phim ngoài trời. Nhà hàng đã khai trương vào thứ Hai lúc 4:20 chiều giờ địa phương.Theo KTTV, cơ sở trên Đại lộ Santa Monica, do Stantec thiết kế và đầu bếp Eric Greenspan chỉ đạo, có tầng hầm bên trong rộng 3.800 feet vuông (khoảng 370 mét vuông), cùng với khu vực ăn uống ngoài trời và chuẩn bị đồ ăn rộng 5.500 feet vuông (khoảng 540 mét vuông). Nhà hàng cũng sẽ bán hàng hóa và có 32 trạm sạc V4 Supercharger (dự kiến sẽ có thêm hàng chục trạm nữa), cùng với một rạp chiếu phim với hai màn hình lớn chiếu phim dài khoảng 30 phút - tương đương thời gian sạc một chiếc xe điện.Eater có thêm thông tin về các món ăn "thông thường" dành cho quán ăn "hoài cổ-tương lai" (Teslerati có giá), mà Musk trước đây đã hứa hẹn sẽ là "Grease gặp Jetsons với Supercharging". Các món ăn trong thực đơn bao gồm các món ăn tiêu chuẩn như xúc xích, bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên và sữa lắc, cũng như gà và bánh quế, phô mai nướng, các món ăn chính vào buổi sáng sớm như tacos ăn sáng và bánh mì kẹp trứng, và thịt xông khói, cùng nhiều lựa chọn khác. Một video do Musk đăng tải cho thấy một số món ăn được phục vụ trong các hộp hình Cybertruck.Những lời bàn tán về quán ăn đa năng này đã xuất hiện từ năm 2018, khi Musk lần đầu tiên đề cập đến nó; được cho là đã khởi công xây dựng vào năm 2023. Đặc quyền dành cho chủ xe Tesla: Mặc dù nơi này mở cửa cho tất cả mọi người, nhưng chỉ những khách hàng sở hữu xe Tesla mới có thể tận dụng tính năng gọi món trên xe và đồng bộ hóa âm thanh cho các bộ phim chiếu rạp.Sự quan tâm ban đầu: NBC News đưa tin một số tín đồ đã xếp hàng nhiều giờ trước giờ khai trương hôm thứ Hai để được chiêm ngưỡng địa điểm mới. Trang web này lưu ý rằng trong ngày khai trương, các nhân viên đi giày trượt patin đã phục vụ kem thử, trong khi robot Optimus của Tesla phân phát bỏng ngô. Khách hàng tỏ ra không mấy hài lòng với dịch vụ chậm chạp trong ngày đầu tiên, một người nhận xét: "Với Tesla, rất nhiều thứ luôn bị trì hoãn."Tương lai: Có vẻ như Elon cũng đang nhắm đến việc mở rộng. "Nếu nhà hàng mang phong cách tương lai hoài cổ của chúng tôi thành công, mà tôi nghĩ là sẽ như vậy, @Tesla sẽ mở những nhà hàng này tại các thành phố lớn trên thế giới, cũng như tại các trạm Supercharger trên các tuyến đường dài", ông đã tweet vào thứ Hai. Xem thêm ảnh tại đây, do Eater cung cấp:https://la.eater.com/restaurant-openings/286960/tesla-diner-elon-musk-los-angeles-restaurant-opening-july-21⦿ ---- Ford tạm đóng cửa nhà máy do thiếu hụt vật liệu. Hãng xe Ford đã buộc phải tạm ngừng hoạt động một số nhà máy tại Mỹ, trong đó có nhà máy sản xuất dòng xe Explorer ở Chicago, do thiếu hụt nghiêm trọng nam châm đất hiếm – một linh kiện thiết yếu trong sản xuất xe hiện đại. Nguyên nhân chính là do Trung Quốc, quốc gia kiểm soát khoảng 90% nguồn cung đất hiếm toàn cầu, đã áp dụng quy trình kiểm soát xuất cảng mới, khiến việc cung cấp các vật liệu này bị gián đoạn.CEO của Ford, ông Jim Farley, mô tả tình hình là “ngày một ngày hai” và “sống tạm từng ngày”, ám chỉ sự bấp bênh trong chuỗi cung ứng. Ông cho biết Ford đang phải nộp đơn xin cấp phép xuất cảng từng lô hàng một với Bộ Thương mại Trung Quốc, khiến tiến độ sản xuất bị ảnh hưởng nghiêm trọng.Nam châm đất hiếm được sử dụng trong nhiều bộ phận của xe như hệ thống lái, phanh, ghế chỉnh điện, hệ thống âm thanh và cả động cơ xe điện. Việc thiếu hụt loại vật liệu này không chỉ ảnh hưởng đến Ford mà còn đe dọa hàng ngàn việc làm tại khu vực Trung Tây nước Mỹ, nơi có nhiều nhà máy sản xuất xe.Dù gần đây Trung Quốc đã nối lại xuất cảng sau các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ, nhưng nguồn cung vẫn chưa ổn định. Ford đang tích cực vận động chính phủ Mỹ và Trung Quốc để đảm bảo chuỗi cung ứng không bị gián đoạn, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển nguồn cung nội địa cho các vật liệu chiến lược này.⦿ ---- Một diễn biến mới trong hồ sơ tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein: Một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp dự định gặp Ghislaine Maxwell, bạn tình lâu năm của kẻ săn mồi tình dục này, theo tờ New York Times. Todd Blanche, quan chức số 2 dưới quyền Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, đã đăng tweet rằng Bondi đã chỉ thị cho ông tìm kiếm cuộc gặp với Maxwell đang bị giam giữ, và ông hy vọng cuộc gặp sẽ diễn ra trong những ngày tới. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh phe MAGA đang vận động chính quyền Trump công bố tất cả thông tin về Epstein, theo Axios.Maxwell hiện đang thụ án 20 năm tù vì giúp Epstein dụ dỗ các bé gái vị thành niên mà hắn ta đã xâm hại. Cuộc gặp "đặt ra câu hỏi liệu Maxwell có thể lợi dụng cuộc gặp để xin giảm án tù bằng cách nói với Bộ Tư pháp những gì họ muốn nghe hay không", theo Politico. Tuy nhiên, Blanche và Bondi đã đưa ra một quan điểm hoàn toàn khác:"Tổng thống Trump đã yêu cầu chúng tôi công bố tất cả bằng chứng đáng tin cậy", Blanche nói trong một tuyên bố được Bondi đăng lại. "Nếu Ghislane Maxwell có thông tin về bất kỳ ai đã phạm tội ác chống lại nạn nhân, FBI và Bộ Tư pháp sẽ lắng nghe những gì cô ấy nói. Bộ Tư pháp này không hề né tránh những sự thật khó nghe."Maxwell cũng đang thúc đẩy Tòa án Tối cao xem xét lại vụ án của cô, và Bộ Tư pháp tuần trước đã thúc giục tòa án bác bỏ yêu cầu đó.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Ba đã công bố một thỏa thuận thương mại toàn diện với Indonesia, tuyên bố quốc gia Đông Nam Á này sẽ xóa bỏ 99% hàng rào thuế quan đối với các sản phẩm công nghiệp, công nghệ và nông nghiệp của Mỹ. Đổi lại, hàng xuất cảng của Indonesia sang Hoa Kỳ sẽ phải chịu mức thuế suất mới là 19%."Chúng tôi đã nhất trí rằng Indonesia sẽ mở cửa thị trường cho các sản phẩm công nghiệp, công nghệ và nông sản của Mỹ bằng cách xóa bỏ 99% hàng rào thuế quan. Hoa Kỳ hiện sẽ bán các sản phẩm do Mỹ sản xuất cho Indonesia với mức thuế suất bằng 0, trong khi Indonesia sẽ phải trả mức thuế suất 19% cho tất cả các sản phẩm của họ vào Hoa Kỳ", Tổng thống phát biểu trên Truth Social.Ông nói thêm rằng Indonesia hiện sẽ cung cấp các khoáng sản quan trọng cho Hoa Kỳ và đã cam kết mua máy bay Boeing quy mô lớn, cũng như các mặt hàng năng lượng và nông sản của Mỹ, ước tính trị giá hàng chục tỷ đô la.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố hôm thứ Ba, sau cuộc gặp với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tại Nhà Trắng, rằng một thỏa thuận thương mại với Philippines đã được ký kết."Chúng tôi đã hoàn tất Thỏa thuận Thương mại, theo đó Philippines sẽ MỞ THỊ TRƯỜNG với Hoa Kỳ và KHÔNG THUẾ. Philippines sẽ phải trả mức thuế 19%", ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social, đồng thời cho biết Marcos là "một nhà đàm phán rất giỏi và cứng rắn". Ngoài ra, Tổng thống Hoa Kỳ nhấn mạnh rằng hai nước sẽ tăng cường hợp tác quân sự.⦿ ---- Hai công dân Mỹ - một nhân viên Bộ Thương mại Hoa Kỳ và một nhân viên ngân hàng Wells Fargo - đã bị cấm rời khỏi Trung Quốc, làm nổi bật căng thẳng gia tăng và rủi ro ngày càng tăng đối với người nước ngoài khi Washington và Bắc Kinh đang tiến gần đến thời hạn thương mại quan trọng. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết một nhân viên Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ đi công tác riêng đã bị cấm rời khỏi Trung Quốc kể từ giữa tháng 4. Tờ New York Times đưa tin rằng giấy tờ tùy thân và thiết bị điện tử của cá nhân này đã bị tịch thu và sau đó được trả lại, nhưng anh ta vẫn chưa thể rời đi. Nhân viên này nói với các nhà ngoại giao Hoa Kỳ rằng các quan chức Trung Quốc thẩm vấn anh ta chỉ tập trung vào nghĩa vụ quân sự chứ không phải công việc của anh ta tại bộ phận Thương mại.Trong một diễn biến khác, chính quyền Trung Quốc đã xác nhận rằng Mao Chenyue, một giám đốc điều hành của Wells Fargo có trụ sở tại Atlanta, đang bị cấm xuất cảnh trong khi đối mặt với các cáo buộc hình sự, theo CBS News. Mao, một công dân Hoa Kỳ gốc Thượng Hải, là người đứng đầu bộ phận bao thanh toán quốc tế của ngân hàng. Các quan chức Trung Quốc tuyên bố rằng vụ việc của cô đang được điều tra, yêu cầu cô hợp tác và ngăn cản cô rời khỏi đất nước. Wells Fargo cho biết họ đang làm việc thông qua các kênh phù hợp để giải quyết vấn đề.Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cảnh báo người Mỹ đang du lịch tại Trung Quốc về khả năng áp dụng tùy tiện luật pháp địa phương, bao gồm cả lệnh cấm xuất cảnh, thường được áp dụng mà không có quy trình pháp lý minh bạch. Quốc tịch kép không được công nhận tại Trung Quốc, đồng nghĩa với việc "công dân Hoa Kỳ gốc Hoa có thể phải chịu thêm sự giám sát và quấy rối", Bộ Ngoại giao cho biết. Những sự việc này xảy ra vào thời điểm quan hệ Mỹ-Trung đang trở nên nhạy cảm, khi Tổng thống Trump đặt ra hạn chót là ngày 12 tháng 8 để hai nước hoàn tất thỏa thuận thương mại.⦿ ---- Canada: dân Mỹ xây nhà đắt hơn 14.000-20.000 USD/căn vì Trump áp thuế quan Canada. Nhà Trắng đang bác bỏ những tuyên bố cho rằng thuế quan của Tổng thống Trump đối với hàng nhập cảng từ Canada sẽ làm tăng chi phí sở hữu nhà ở tại Mỹ. Một báo cáo mới từ Phòng Thương mại Canada ước tính chi phí xây dựng nhà trung bình tại Mỹ có thể tăng thêm 14.000 đô la vào cuối năm 2027 nếu thuế quan đối với hàng nhập từ Canada tiếp tục.Khi tính đến mức thuế quan được áp dụng lần đầu tiên trong nhiệm kỳ đầu của Trump, chi phí bổ sung có thể lên tới 20.000 đô la, theo báo cáo, trong đó lưu ý rằng 69% lượng gỗ nhập cảng của Mỹ, 25% lượng sắt thép nhập cảng và 18% lượng đồng nhập cảng đến từ Canada vào năm 2023, theo CNN.Người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai bác bỏ báo cáo này, lặp lại tuyên bố của chính quyền rằng chi phí thuế quan sẽ không đổ lên người tiêu dùng Mỹ, mà là lên "các nhà xuất cảng nước ngoài". Ông nói rằng "giá hàng hóa nhập cảng thực tế đã giảm trong năm nay bất chấp mức thuế quan lịch sử của Tổng thống Trump", theo CNN. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát hồi tháng 4 của Hiệp hội Xây dựng Nhà Quốc gia Hoa Kỳ (NAHB) cho thấy 60% các nhà xây dựng nhà cho biết giá tăng do thuế quan. Theo NAHB, gỗ mềm Canada chiếm gần một phần tư nguồn cung của Hoa Kỳ. Hai nước đã không có thỏa thuận về gỗ mềm kể từ năm 2015.Theo Fox Business, hiện tại, gỗ mềm Canada nhập cảng đang chịu mức thuế 14,5%, và có thể tăng lên 34%. Theo CNN, thép, nhôm và đồng nhập cảng cũng chịu mức thuế 50%. Tuy nhiên, Liên minh Gỗ Hoa Kỳ lập luận rằng không phải giá gỗ làm tăng chi phí xây dựng, mà là các chi phí gia tăng khác. Liên minh này tiếp tục kêu gọi áp dụng hạn ngạch và "thị phần một chữ số" đối với gỗ Canada, theo National Post. Trong những ngày gần đây, Thủ tướng Canada Mark Carney và Thủ hiến British Columbia David Eby đều bày tỏ sự sẵn sàng ủng hộ hạn ngạch này, và Carney cho biết việc giải quyết tranh chấp về gỗ mềm là "ưu tiên hàng đầu", theo Canadian Press.⦿ ---- Xe điện (EV) đang dần trở nên hợp túi tiền hơn, và cơ hội để tận dụng lợi thế đang đến gần, theo báo cáo của Wired. Các phòng trưng bày như EV Auto, với các địa điểm tại Utah và Colorado, đang chào bán các mẫu xe như Tesla Model 3 với giá khoảng 20.000 đô la - nhưng có một điều đáng lưu ý: chúng là xe đã qua sử dụng, với số km đã đi được vài nghìn dặm.Đối với người mua, điều đó có thể không còn là mối lo ngại như trước nữa. Sau nhiều năm không chắc chắn về tuổi thọ của pin xe điện đắt tiền, dữ liệu từ công ty khởi nghiệp Recurrent cho thấy xe điện sản xuất năm 2011 vẫn giữ được khoảng 79% phạm vi hoạt động ban đầu, trong khi các mẫu xe năm 2020 vẫn giữ được 97%.Dữ liệu từ Edmunds và Recurrent cho thấy hơn 1/3 số xe điện đã qua sử dụng hiện có giá dưới 25.000 đô la, với hơn 1/2 có giá dưới 30.000 đô la. Theo Recurrent, nhu cầu về xe điện đã qua sử dụng đã tăng lên, thậm chí còn vượt xa xe chạy xăng đã qua sử dụng trong những tháng gần đây. Doanh số đã vượt mốc 100.000 xe lần đầu tiên trong quý II, theo tờ Wall Street Journal.Các yếu tố góp phần vào thành công này bao gồm khoản tín dụng thuế liên bang lên đến 4.000 đô la cho xe điện đã qua sử dụng dưới 25.000 đô la—mặc dù chính quyền Trump đã dời thời hạn yêu cầu khoản tín dụng này từ cuối năm 2032 sang cuối tháng 9. Các đại lý kỳ vọng thị trường sẽ sôi động hơn khi thời hạn đó đến gần. Các nhà phân tích trong ngành cho rằng những người mua trẻ tuổi, có ngân sách eo hẹp có thể thấy đây là một điểm khởi đầu hấp dẫn, mặc dù các chuyên gia khuyên bạn nên hành động sớm, vì số lượng xe đủ điều kiện có hạn.⦿ ---- Trong hơn một thập niên, khách hàng của Target có thể được hoàn tiền nếu mua hàng từ chuỗi cửa hàng này, sau đó tìm thấy sản phẩm với giá thấp hơn trên Amazon hoặc Walmart. Theo CNN, ưu đãi này sẽ không còn hiệu lực trong tháng này. Bắt đầu từ ngày 28 tháng 7, "Bảo Đảm Giá Tương Đương" (Price Match Guarantee) sẽ không còn hiệu lực. ABC News lưu ý rằng Target là chuỗi cửa hàng truyền thống đầu tiên áp dụng chính sách này vào năm 2013. Khách hàng vẫn có thể được hoàn tiền nếu tìm thấy mức giá thấp hơn tại một Target khác trong vòng hai tuần sau khi mua hàng, chỉ khác là không phải từ đối thủ."Chúng tôi nhận thấy khách hàng của mình chủ yếu chọn Target để mua hàng với giá khớp chứ không phải các nhà bán lẻ khác, điều này phản ánh giá trị tuyệt vời và sự tin tưởng vào giá cả mà người tiêu dùng nhận thấy trong các mặt hàng và ưu đãi của chúng tôi", một phát ngôn viên chia sẻ với ABC. Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh nhà bán lẻ đang gặp khó khăn, với doanh số trong quý gần nhất giảm gần 4% so với năm trước. Theo CNN, thuế quan và phản ứng dữ dội về việc bãi bỏ các chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập là những yếu tố chính.⦿ ---- Thị trường đóng cửa chiều Thứ Ba, General Motors đã giảm 8,1% mặc dù báo cáo lợi nhuận mạnh hơn dự kiến, theo AP. Nhà sản xuất xe này cho biết họ vẫn dự kiến khoản lỗ từ 4 đến 5 tỷ đô la trong năm 2025 do thuế quan và hy vọng sẽ giảm thiểu 30% khoản lỗ này. GM cũng cho biết họ sẽ cảm thấy khó khăn hơn do thuế quan trong quý hiện tại so với mùa xuân.Các công ty xây dựng nhà ở tăng vọt sau báo cáo lợi nhuận tốt hơn dự báo. DR Horton tăng 17% và PulteGroup tăng 11,5%. Điều này diễn ra ngay cả khi cả hai công ty đều cho biết người mua nhà đang tiếp tục phải đối mặt với những điều kiện khó khăn, bao gồm lãi suất thế chấp cao hơn và nền kinh tế bất ổn.⦿ ---- HỎI 1: Chế độ ăn washoku (nhiều cá, súp miso, cơm trắng, rau, muối, đậu nành, nấm, rong biển và trà xanh) có nguy cơ mắc các triệu chứng trầm cảm thấp hơn từ 17% đến 20% so với người khác?ĐÁP 1: Đúng vậy. Người Nhật áp dụng nhiều chế độ ăn khác nhau, nhưng chế độ ăn truyền thống nhất là washoku. Chế độ ăn này ít chất béo bão hòa và đường bổ sung, giàu chất xơ, giàu axit béo omega-3 và chứa nhiều thực phẩm lên men hỗ trợ sức khỏe đường ruột. Điều đó có nghĩa là ăn nhiều cá, súp miso, cơm trắng, rau, muối, đậu nành, nấm, rong biển và trà xanh. Rõ ràng là washoku rất tốt cho sức khỏe — và một nghiên cứu mới cho thấy nó cũng có thể giúp bạn vượt qua nỗi buồn. Nghiên cứu — được công bố gần đây trên tạp chí Psychiatry and Clinical Neurosciences — đã theo dõi 12.500 người lao động Nhật Bản từ năm 2018 đến 2021. Những người tuân thủ chặt chẽ chế độ ăn washoku có nguy cơ mắc các triệu chứng trầm cảm thấp hơn từ 17% đến 20% so với những người ít tuân thủ. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Có chế độ ăn uống giúp ngủ ngoc, làm khỏe tim mạch?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nhà nghiên cứu dinh dưỡng hàng đầu Hoa Kỳ đang chuyển tải kiến thức chuyên môn của mình về mối liên hệ giữa chế độ ăn uống, giấc ngủ ngon và sức khỏe tim mạch từ những trang báo học thuật khô khan thành một cuốn sách dạy nấu ăn đại chúng đầy màu sắc. Marie-Pierre St-Onge, giáo sư y học dinh dưỡng tại Trung tâm Y tế Đại học Columbia ở New York, cùng với chuyên gia công thức nấu ăn Kat Craddock, đã ghi chép hàng chục công thức nấu ăn và đưa ra một kế hoạch ăn uống 28 ngày được thiết kế để có giấc ngủ ngon hơn trong cuốn sách "Eat Better, Sleep Better" (Ăn ngon hơn, Ngủ ngon hơn), do Simon & Schuster xuất bản đầu năm nay. Chi tiết: