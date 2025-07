(20.7.2025) - Đức Giáo hoàng lại xin ngừng bắn ở Gaza - Lật tàu du lịch ở Vịnh Hạ Long, 35 người chết, 4 mất tích. - Đi Montana bí mật gặp ông trùm Murdoch, Phó Tổng Thống JD Vance dàn dựng một cuộc đảo chánh cung đình? - Nhà Trắng nổi khùng vì Thống đốc Newsom dùng gậy ông đập lưng ông: nói ngôn ngữ chợ búa, không nhỏ nhẹ lịch sự.

Thống đốc Gavin Newsom đáp trả lại Stephen Miller không hề điển hình đối với một chính trị gia Đảng Dân chủ nhỏ nhẹ và lịch sự. "Thằng phát xít bị cắm sừng này [fascist cuck] ở thủ đô Washington D.C. tiếp tục tấn công nền dân chủ và Hiến pháp, và nỗ lực thay thế chủ quyền của người dân bằng chế độ chuyên quyền."

QUẬN CAM (VB-20/7/2025) ⦿ ---- Đức Giáo hoàng Leo XIV đã một lần nữa kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza vào Chủ nhật, yêu cầu cộng đồng quốc tế tôn trọng luật pháp quốc tế và nghĩa vụ bảo vệ thường dân. "Tôi một lần nữa kêu gọi chấm dứt ngay lập tức sự tàn bạo của cuộc chiến này và giải quyết hòa bình cuộc xung đột", Đức Giáo hoàng phát biểu vào cuối buổi cầu nguyện Kinh Truyền Tin Chúa Nhật từ nơi tĩnh tâm mùa hè tại Castel Gandolfo.

Đức Giáo hoàng Leo cũng bày tỏ "nỗi đau buồn sâu sắc" trước vụ tấn công của Israel vào nhà thờ Công giáo duy nhất ở Dải Gaza hôm thứ Năm, khiến ba người thiệt mạng và 10 người khác bị thương, bao gồm cả linh mục quản xứ. "Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế tuân thủ luật nhân đạo và tôn trọng nghĩa vụ bảo vệ thường dân cũng như lệnh cấm trừng phạt tập thể, sử dụng vũ lực bừa bãi và cưỡng bức di dời người dân", Đức Giáo hoàng nói thêm.

Vụ pháo kích vào Nhà thờ Công giáo Thánh Gia ở Gaza cũng đã gây hư hại cho khuôn viên nhà thờ, nơi hàng trăm người Palestine đang trú ẩn trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas, hiện đã bước sang tháng thứ 21.

Trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, Vatican cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Đức Giáo hoàng Leo đã nói chuyện qua điện thoại, và Đức Giáo hoàng Leo "lặp lại lời kêu gọi thúc đẩy đàm phán, ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh". Israel bày tỏ sự hối tiếc về những gì họ mô tả là một tai nạn và cho biết đang điều tra.

⦿ ---- Lật tàu du lịch ở Vịnh Hạ Long, 35 người chết, 4 mất tích. Theo tin VTV: Công tác cứu nạn vụ lật tàu khiến 35 người tử vong tại Vịnh Hạ Long vẫn đang được duy trì cường độ cao, giữa lúc bão số 3 đang tiến gần. Chiều 20/7, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo khẩn thông tin về vụ lật tàu du lịch QN-7105 xảy ra một ngày trước đó tại Vịnh Hạ Long. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Công cho biết, tàu gặp nạn chở tổng cộng 49 người, trong đó có 46 du khách và 3 thuyền viên. Đến chiều 20/7, đã xác định danh tính 35 nạn nhân tử vong, hiện vẫn còn 4 người mất tích đang được tìm kiếm. Đến nay, 10 người được cứu sống, 35 thi thể đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

⦿ ---- Lặng lẽ gặp ông trùm Murdoch, Phó Tổng Thống JD Vance dàn dựng một cuộc đảo chánh cung đình? JD Vance đã có một chuyến đi nhanh trong ngày đến Montana vào chiều thứ Ba để nói chuyện với ông trùm truyền thông cánh hữu Rupert Murdoch và con trai ông là Lachlan, người đứng đầu cả Fox News và tập đoàn chị em News Corp., đơn vị xuất bản tờ New York Post và Wall Street Journal.

Theo Associated Press, cuộc họp bí mật của phó tổng thống cũng có sự tham gia của một số giám đốc điều hành từ Fox News, hãng truyền hình cáp khổng lồ bảo thủ, vốn phần lớn ủng hộ Donald Trump và giúp bổ nhiệm nhân sự cho chính quyền hiện tại của tổng thống. Một nguồn tin thân cận với chuyến đi cũng xác nhận với tờ The Independent rằng phó tổng thống đã nói chuyện với cả gia đình Murdoch và một nhóm giám đốc điều hành từ kênh truyền hình cánh hữu tại trang trại của gia đình Murdoch gần Dillon, Montana.

Theo NBC Montana, phi cơ Không lực Hai đã hạ cánh xuống Butte - cách trang trại Murdoch khoảng 70 dặm - vào khoảng 2:30 chiều giờ địa phương, dẫn đến lệnh hạn chế bay tạm thời trong khu vực. Trang báo Politico Playbook sau đó đưa tin rằng máy bay của phó tổng thống sẽ cất cánh trở lại ngay sau khi màn đêm buông xuống, nghĩa là Vance chỉ ở lại khu vực này trong vài giờ.

Tuy nhiên, trong chuyến thăm ngắn ngủi tới Montana, Vance và vợ Usha đã tranh thủ thời gian để đi bộ đường dài tại trang trại Matador. Vẫn chưa rõ nội dung cuộc họp giữa Vance và các giám đốc điều hành của Fox, mặc dù phó tổng thống là chủ tịch tài chính của Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa và do đó đang dẫn đầu chiến dịch gây quỹ giữa nhiệm kỳ của Đảng Cộng hòa. Gia đình Murdoch sở hữu khối tài sản trị giá hàng chục tỷ đô la, và từ lâu họ đã tham gia rất nhiều vào bộ máy chính trị của Đảng Cộng hòa.

Trong khi Fox News gần như hoàn toàn ủng hộ và nịnh hót tổng thống, đặc biệt là kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng, thì tờ Wall Street Journal lại hoàn toàn khác. Trong suốt vài tháng đầu nhiệm kỳ thứ hai của Trump, ban biên tập của tờ báo này đã nhiều lần chỉ trích các chính sách kinh tế và phong cách điều hành hỗn loạn của tổng thống, khiến Trump nổi giận với cả tờ báo này lẫn Murdoch cha, người mà ông từng có mối quan hệ thân thiết lúc hợp lúc tan.

"Vậy nên Wall Street Journal đã sai, bởi vì, rất đơn giản, mọi quốc gia mà các bạn đang viết về hiện tại đều đang khao khát đạt được một thỏa thuận bởi vì các thỏa thuận mà họ đang có hiện tại quá tốt, quá tốt cho họ, và quá có lợi cho họ", Trump đã phàn nàn vào tháng 2 về một bài bình luận trên tờ Journal với Rupert Murdoch đứng ngay cạnh ông trong Phòng Bầu dục. "Tôi sẽ phải nói chuyện với ông ấy về điều đó."

Trump tiếp tục chỉ trích tờ Wall Street Journal trong những tuần gần đây khi những lời chỉ trích dành cho tờ báo này vẫn còn gay gắt, gọi đây là một "tờ báo thối nát" đã "thực sự xuống địa ngục" trong khi nổi giận với một trong những phóng viên của tờ báo này vào tháng trước. "Wall Street Journal thiên về Trung Quốc. Và họ thực sự gây hại cho đất nước này", Trump nói thêm.

Cuộc đối mặt trực tiếp với Murdochs và các giám đốc điều hành khác của Fox diễn ra ngay sau khi Vance dường như đã góp phần làm trung gian hòa giải giữa Trump và "người bạn đầu tiên" một thời của ông, Elon Musk, người mà mối quan hệ anh em đã tan vỡ một cách ngoạn mục vào tuần trước vì "Dự luật Lớn, Đẹp" của tổng thống.

Sau khi căng thẳng âm ỉ bùng phát công khai vào thứ Tư tuần trước, bao gồm việc Musk cáo buộc tổng thống có liên quan đến cái gọi là Hồ sơ Epstein trong khi kêu gọi luận tội ông, Vance và Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles đã gọi điện cho người đàn ông giàu nhất thế giới và thúc giục ông chấm dứt mối bất hòa và cố gắng hàn gắn mối quan hệ.

Sau đó, Musk đã rút lại một số lời công kích gay gắt nhất của mình và nói chuyện qua điện thoại với Trump vào thứ Hai. CEO Tesla sau đó đã hoàn tất việc hạ nhiệt căng thẳng vào thứ Tư, đăng dòng tweet: "Tôi hối hận về một số bài đăng của mình về Tổng thống @realDonaldTrump tuần trước. Chúng đã đi quá xa."

⦿ ---- Donald Trump từng tổ chức một bữa tiệc tưng bừng dành cho "những cô gái trẻ", nơi Jeffrey Epstein "là khách mời duy nhất", theo tờ New York Times. Trong bài viết có tựa đề "Inside the Long Friendship Between Trump and Epstein" ("Bên trong tình bạn lâu dài giữa Trump và Epstein"), hai phóng viên Alan Feuer và Matthew Goldstein viết rằng, "Trong gần 15 năm, hai người đàn ông đã giao du với nhau ở Manhattan và Palm Beach, Florida, trước khi xảy ra bất đồng dẫn đến vụ bắt giữ đầu tiên của ông Epstein."

Một phần của bài viết đó có một giai thoại thú vị về bữa tiệc. Theo bài báo, "khi ông Trump tổ chức một bữa tiệc tại Mar-a-Lago dành cho những cô gái trẻ trong một cuộc thi được gọi là "cuộc thi cô gái ảnh lịch" (calendar girl competition), ông Epstein là khách mời duy nhất." Bài báo trích dẫn lời George Houraney, một doanh nhân ở Florida, người đã sắp xếp sự kiện này.

"Ông Houraney nhớ lại rằng ông đã rất ngạc nhiên khi biết ông Epstein là người duy nhất trong danh sách khách mời", bài báo viết trước khi trích dẫn lời của người đàn ông này. “Tôi đã nói, ‘Donald, đây được cho là một bữa tiệc dành cho khách VIP mà’,” ông Houraney nói với tờ The New York Times năm 2019. “Anh đang nói với tôi là [chỉ có] anh và Epstein à?”

Bài báo tiếp tục: “Bạn gái và đối tác kinh doanh lúc bấy giờ của ông Houraney, Jill Harth, sau đó đã cáo buộc ông Trump có hành vi sai trái về tình dục vào đêm diễn ra bữa tiệc. Trong đơn kiện, cô Harth nói rằng ông Trump đã đưa cô vào phòng ngủ, cưỡng hôn và sờ soạng cô, rồi ngăn cô rời đi. Cô Harth cũng nói rằng một thí sinh 22 tuổi đã nói với cô rằng sau đó, ông Trump đã bò lên giường nữ thí sinh kia mà không được mời.”

⦿ ---- Elon Musk đã chinh phục nhiều quan chức của Trump: không thể giúp Trump trừng phạt . Nỗ lực trả thù cựu cố vấn Elon Musk của Donald Trump bằng cách móc túi ông Musk đã không thành công, theo một báo cáo mới từ tờ Wall Street Journal. Sau khi tỷ phú công nghệ này rời khỏi Nhà Trắng dưới thời Trump, mối quan hệ giữa hai người trở nên cay đắng đến mức Musk còn đăng trên nền tảng mạng xã hội X của mình rằng tổng thống Trump có tên trong hồ sơ Jeffrey Epstein –– điều này đã góp phần gây ra những rắc rối mới nhất cho tổng thống.

Theo tờ Wall Street Journal đưa tin hôm Chủ nhật, không lâu sau khi Musk rời đi, Trump đã gây hấn bằng cách sử dụng Truth Social để thông báo rằng ông đang cân nhắc việc chấm dứt các hợp đồng chính phủ với doanh nghiệp của tỷ phú này.

Báo Wall Street Journal đã đưa tin: "Chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump nêu khả năng cắt đứt quan hệ với các doanh nghiệp của Musk vào đầu tháng 6, chính quyền Trump đã tiến hành xem xét lại các hợp đồng của SpaceX với chính phủ liên bang", đồng thời cho biết thêm: "Việc xem xét này nhằm mục đích xác định những lãng phí tiềm ẩn trong các thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la mà công ty đã ký kết với chính phủ, theo những người này."

Bài báo tiếp tục lưu ý rằng cuộc xem xét cho thấy rất nhiều hợp đồng không thể bị loại bỏ "vì chúng rất quan trọng đối với Bộ Quốc phòng và NASA." Các bảng tính được gắn nhãn là "bảng điểm" đã được sử dụng để ghi lại giá trị của các hợp đồng và liệu các đối thủ cạnh tranh của Musk có thể thay thế hay không.

"Thay vì chấm dứt hợp đồng với SpaceX sau khi xem xét dữ liệu, các quan chức Nhà Trắng và cơ quan, bao gồm cả những người ở Pentagon, đã xác định rằng hầu hết các thỏa thuận đều rất quan trọng đối với sứ mệnh của Bộ Quốc phòng và NASA, theo một số người quen thuộc với vấn đề này. Một trong những người này cho biết một số hợp đồng của SpaceX có thể sẽ phải tiếp tục bị giám sát chặt chẽ", báo cáo lưu ý.

⦿ ---- Nhà Trắng nổi khùng vì Thống đốc Newsom dùng gậy ông đập lưng ông đối với chính quyền Trump: không cần nói nhỏ nhẹ lịch sự. Trong một lời chửi mắng thường thấy mà chính quyền Trump sử dụng đối với những người bất đồng chính kiến với chính sách liên bang, Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller đã gọi một thẩm phán California là "cộng sản" sau khi bà này chặn các vụ bắt giữ người nhập cư trái phép chỉ dựa trên chủng tộc, hễ thấy da nâu là bắt trước rồi xét sau.

Tuy nhiên, lời lẽ mang tính miệt thị MAGA từ văn phòng báo chí chính thức của Thống đốc Gavin Newsom đáp trả lại Miller không hề điển hình đối với một chính trị gia Đảng Dân chủ nhỏ nhẹ và lịch sự. "Thằng phát xít bị cắm sừng này [fascist cuck] ở thủ đô Washington D.C. tiếp tục tấn công nền dân chủ và Hiến pháp, và nỗ lực thay thế chủ quyền của người dân bằng chế độ chuyên quyền", theo văn phòng thống đốc California đăng trên mạng xã hội. "Xin lỗi vì Hiến pháp đã làm tổn thương cảm xúc của mi, Stephen. Hãy khóc to hơn nữa."





Phổ biến trong giới cực hữu và những kẻ vô lại trên mạng xã hội, thuật ngữ này được sử dụng để sỉ nhục những người theo chủ nghĩa tự do là yếu đuối và cũng là viết tắt của "cuckold", ám chỉ chồng của một người vợ không chung thủy. (Ghi chú: Thống đốc Newsom ám chỉ vợ Stepehn Miller rời Nhà Trắng và công khai bám sát Elon Musk.)

Đòn giáng nhẹ của một ứng cử viên tổng thống tiềm năng năm 2028 đã đặt ra một mô hình mới cho phe cánh tả chính trị, vốn từ lâu đã áp dụng phương châm "khi họ [xài ngôn ngữ] hạ thấp, chúng ta [xài ngôn ngữ] phải cao thượng" của Michelle Obama để vượt lên trên sự vô cảm của Trump và những người ủng hộ ông Trump. Đây cũng là một ví dụ về chiến lược truyền thông xã hội quyết liệt hơn của Newsom.

Tuần này, thống đốc đã đăng ảnh chế Trump với kẻ xâm hại trẻ em và bị cáo buộc buôn bán tình dục Jeffrey Epstein. Ngay sau khi Bộ An ninh Nội địa bắt giữ và còng tay Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Alex Padilla tại một cuộc họp báo vào tháng 6, Dân Biểu tiểu bang Joe Patterson (Đảng Cộng hòa-Rockland, CA) đã cáo buộc trên X rằng ông Padilla sẽ bị đối xử tương tự nếu làm gián đoạn một sự kiện do thống đốc tổ chức.

"Tôi lịch sự yêu cầu ông rời đi," giám đốc truyền thông của Newsom, Izzy Gardon, đáp trả. "Mặc dù ông không xứng đáng được đối xử lịch sự vào lúc này vì dòng tweet kỳ cục này, thằng lùn đầu hói." (Patterson sau đó đã thêm "Thằng lùn hói nhỏ" vào trang cá nhân trên mạng xã hội để tự hào rằng bị một Thống Đốc Dân Chủ mắng.)

Thống đốc đã bảo vệ lập trường cứng rắn hơn tại một cuộc họp báo gần đây. Ông lưu ý rằng Steven Cheung, giám đốc truyền thông Nhà Trắng, đã sử dụng từ này vào tháng trước khi gọi Newsom là "kẻ khốn nạn nhất trong chính trị".

"Tôi không nghĩ họ hiểu bất kỳ ngôn ngữ [lịch sự] nào khác, vì vậy tôi không có gì phải xin lỗi vì đã đứng thẳng và kiên quyết phản đối sự tàn ác của họ", Newsom nói.

Các cố vấn của Newsom cho biết thống đốc đã đạt đến một bước ngoặt sau khi tổng thống điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia California đến Los Angeles để bảo vệ các đặc vụ liên bang khỏi các cuộc đụng độ với người biểu tình trong chiến dịch truy quét người nhập cư. Kể từ khi Trump nhậm chức vào tháng 1, nhà lãnh đạo đảng Dân chủ đã phải cân nhắc giữa việc chỉ trích tổng thống và cư xử tử tế với hy vọng có thể hợp tác sau vụ cháy rừng ở California.

Vị thống đốc đã công khai tuyên bố rằng quyết định quân sự hóa Los Angeles cho thấy ông không thể làm việc với tổng thống, chỉ làm việc cho ông ta. Các trợ lý của ông cho biết, với sự hiện diện của quân đội liên bang trên thực địa, Newsom cũng muốn đứng lên bảo vệ California, lo ngại về những gì sẽ xảy ra nếu ông không làm vậy.

Chỉ thị này nhằm mục đích phù hợp với các chiến thuật xuất phát từ Nhà Trắng và gặp gỡ Trump cùng các đồng minh của ông tại nơi họ đang ở. Hãy quên đi những điều cao cả.

Trong tháng qua, họ đã có nhiều cuộc đấu khẩu hơn với những người chỉ trích Newsom, phản ứng nhanh hơn để bác bỏ thông tin sai lệch về thống đốc hoặc California, phản bác những câu chuyện mà họ cho là không đúng sự thật hoặc không công bằng, và tự mình đưa ra nhiều lời chỉ trích.

"Đôi khi, cách tốt nhất để thách thức một kẻ bắt nạt là đấm vào mặt chúng", Bob Salladay, cố vấn truyền thông hàng đầu của Newsom, cho biết. "Những chiến thuật này có vẻ cực đoan với một số người, và đúng là như vậy, nhưng có một sự khác biệt đáng kể ở đây: Chúng ta đang nhắm vào các thế lực hùng mạnh đang xé nát đất nước này, bằng chính lời lẽ và chiến thuật của chúng. Trump và Stephen Miller đang tấn công những người yếu thế như mọi kẻ bắt nạt phát xít trước đây."

Các trợ lý của Newsom cho biết chiến lược này đang hiệu quả. Theo thống kê của ông, các tài khoản mạng xã hội cá nhân của thống đốc đã tăng thêm 2,3 triệu người theo dõi, bao gồm hơn 1 triệu người trên TikTok và Instagram, và hơn 883 triệu lượt xem từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7.

Các podcaster và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, chẳng hạn như Fred Wellman và Brian Tyler Cohen, đã thu hút sự chú ý bằng các bài đăng của riêng họ về thống đốc. Đặc biệt, trên TikTok, có một hệ sinh thái ngày càng phát triển những người làm video về các video của ông.

Các tài khoản chính thức của Newsom cũng chứng kiến sự gia tăng vượt bậc về số lượng người theo dõi và tương tác trong tháng 6. Sự chú ý này là một điềm lành cho một chính trị gia đang cân nhắc tranh cử tổng thống. Các trợ lý của ông lập luận rằng chiến lược này mang lại lợi ích cho California bằng cách ngăn chặn thông tin sai lệch và giúp mọi người hiểu được những gì thực sự đang diễn ra.

"Điều mà ông ấy làm rất tốt dạo gần đây là phản ứng rất nhanh, và phản ứng rất nhanh theo cách mà người đọc tin tức bình thường có thể dễ dàng tiếp nhận", Karen North, giáo sư về truyền thông xã hội kỹ thuật số tại Trường Truyền thông và Báo chí Annenberg thuộc Đại học Nam California, cho biết.

North chỉ ra câu ngạn ngữ "chỉ mất một phút để nói một câu ngắn gọn, nhưng mất một giờ để giải thích tại sao nó sai". Đảng Cộng hòa đã được coi là bậc thầy về những câu ngắn gọn trong nhiều thập niên, và Đảng Dân chủ thường bị chỉ trích vì cố gắng giải thích chi tiết các chính sách trong khi mọi người chỉ muốn nghe kết luận. Bà cho biết Newsom đang phá vỡ khuôn mẫu đó.

"Ông Newsom đã nổi lên như một người sẵn sàng và có khả năng đối đầu với tổng thống, nhưng ở một khía cạnh nào đó, họ lại sử dụng cùng một chiến thuật phản ứng nhanh chóng, lôi cuốn, dễ hiểu mà không cần phân tích", North nói. "Newsom có lợi thế phòng thủ như tấn công. Vì vậy, khi tổng thống nói điều gì đó gây khó khăn cho California hoặc gây khó khăn cho người dân thường, Gavin Newsom tập trung cao độ và sẵn sàng đáp trả không chút do dự, theo một cách rất đơn giản và hấp dẫn."

Theo một số khía cạnh, vị thống đốc đã học được bài học đắt giá sau khi Trump sử dụng các diễn đàn của mình để gán cho Newsom là "bất tài" và đổ lỗi cho ông về các vụ cháy rừng ở Los Angeles hồi tháng 1. Tổng thống đã đưa ra một loạt tuyên bố bịa đặt tại các cuộc họp báo và trên trang mạng xã hội Truth Social về các hồ chứa nước cạn kiệt, nhu cầu chuyển thêm nước từ Bắc California sang Nam California, việc thiếu quản lý rừng và các vòi cứu hỏa trống rỗng lan truyền chóng mặt, khiến Newsom phải tự vệ.

Khi Trump điều Lực lượng Vệ binh Quốc gia đến Los Angeles, vị thống đốc gần như ngay lập tức phản pháo lại tuyên bố của tổng thống rằng ông đã triển khai quân đội để kiểm soát tình trạng vô luật pháp mà Newsom đã dung túng. Văn phòng thống đốc cho biết bài phát biểu ngày 10 tháng 6 của ông, trong đó cáo buộc Trump xâm lược một thành phố của Mỹ một cách không cần thiết vì lợi ích chính trị của riêng mình, đã nhận được 41 triệu lượt xem.

Mặc dù sự hung hăng của Newsom đã nhận được lời khen ngợi từ một số đảng viên Dân chủ, nhưng đó cũng là "một bước ngoặt lớn so với việc là anh em nhà Bannon", Eric Jaye, cựu cố vấn cấp cao của Newsom, người sau này trở thành nhà phê bình, người đã phản đối chiến dịch tranh cử thống đốc năm 2018 của ông, cho biết.

Jaye đang đề cập đến podcast "Đây là Gavin Newsom", nơi vị thống đốc đã làm bối rối các đảng viên Dân chủ, những người cho rằng ông tỏ ra quá thân thiết với Steve Bannon, kiến trúc sư chiến dịch tranh cử của Trump, nhân vật bảo thủ Charlie Kirk và những người thân cận khác của tổng thống.

Newsom coi chương trình này là cơ hội để nói chuyện với những người có quan điểm khác và ông đã thực hiện đúng như vậy. Vị thống đốc cũng bị chỉ trích từ chính đảng của mình vì đã không mạnh mẽ phản đối những quan điểm trái ngược trực tiếp với các giá trị của đảng Dân chủ, chẳng hạn như phản đối quyền phá thai, và đồng tình với Kirk rằng việc các vận động viên chuyển giới thi đấu trong các môn thể thao nữ là không công bằng.

Jaye khen ngợi Newsom đã "quay ngoắt rất nhanh", điều này đã "cứu rỗi chính ông". Nhưng giờ đây, với sự hiện diện rầm rộ trên mạng xã hội, Newsom có nguy cơ làm mất lòng những cử tri thiếu sự tôn trọng trong các cuộc thảo luận chính trị.

Những biệt danh miệt thị mà Trump dành cho các đối thủ, chẳng hạn như gọi Newsom là "Newscum" hay Elizabeth Warren là "Pocahontas", dường như không gây ra nhiều tổn hại về mặt chính trị cho tổng thống. Ông Trump đã ủng hộ những lời hô hào "nhốt bà ta lại" nhắm vào Hillary Clinton vào năm 2016 và liên tục chế nhạo Joe Biden trước khi cựu tổng thống này rút lui khỏi cuộc đua tranh cử tổng thống năm 2024. Trump vẫn thắng cả hai cuộc đua. Nghĩa là: ngôn ngữ lưu manh kiếm phiếu nhiều hơn ngôn ngữ lịch sự.

North cho biết Trump cũng có lợi thế khi nói những điều có vẻ "nóng nảy và liều lĩnh", nhưng mọi người không tin rằng ông Newsom sẽ thực hiện ngôn ngữ quá tầm bậy như Trump.

Là một ứng cử viên tổng thống tiềm năng, câu hỏi đặt ra là liệu Newsom có thể sử dụng những từ như "cuck" (thằng bị vợ cắm sừng) và nói rằng ông muốn thay đổi luật để phân chia lại khu vực bầu cử ở California nhằm mang lại lợi ích cho đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mà không khiến mọi người lo lắng và có vẻ quá giống Trump để những cử tri ghét cay ghét đắng những trò hề của tổng thống chấp nhận được hay không.

"Nhiều người hẳn sẽ cảm thấy khó chịu nếu kỷ nguyên chính trị mới lại liên quan đến những cuộc tấn công cá nhân mang tính thù địch", North nói.

⦿ ---- Gần 2/3 người Mỹ cho rằng "dự luật lớn, đẹp đẽ" sẽ giúp ích nhiều hơn cho người giàu, theo một cuộc thăm dò mới của AP-NORC. Con số này bao gồm 48% đảng viên Cộng hòa, 60% người độc lập và 83% đảng viên Dân chủ, theo cuộc thăm dò được công bố hôm thứ Sáu.

Dự luật này mở rộng nhiều khoản cắt giảm thuế được đảng Cộng hòa thông qua vào năm 2017 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, cùng với việc cắt giảm đáng kể các dịch vụ phúc lợi. Đảng Dân chủ đã chỉ trích luật này là một sự chuyển giao tài sản lịch sử từ người nghèo sang người giàu.

61% người Mỹ cũng cho rằng luật này sẽ gây tổn hại nhiều hơn cho người có thu nhập thấp. Tuy nhiên, hai đảng đã chia rẽ về vấn đề người Mỹ có thu nhập thấp. Chưa đến 1/3 đảng viên Cộng hòa cho rằng dự luật sẽ gây tổn hại nhiều hơn cho người có thu nhập thấp, so với 90% đảng viên Dân chủ.

Đảng Dân chủ hy vọng sẽ sử dụng các khoản cắt giảm của dự luật đối với Medicaid, Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) và các chương trình hỗ trợ khác của chính phủ làm thông điệp chính trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 sắp tới. Tuy nhiên, tác động của dự luật đối với người Mỹ có thu nhập thấp có thể mất vài năm mới thấy rõ.

⦿ ---- Bộ Tư pháp rung chuyển bởi một làn sóng sa thải gần đây, một dấu hiệu cho thấy chính quyền vẫn chưa hoàn tất việc thanh lọc hàng ngũ các viên chức chuyên nghiệp trong nỗ lực định hình lại bộ máy dưới nhiệm kỳ thứ hai của Trump. Maurene Comey, một công tố viên liên bang tại New York và là con gái của cựu giám đốc FBI, đã bị sa thải vào thứ Tư mà không có lời giải thích.

Và tin tức nổi lên trong tuần này rằng Bộ Tư pháp cũng đã sa thải Thẩm phán tòa án di trú Jennifer Peyton, người từng là người đứng đầu hệ thống tòa án di trú Chicago, ngay sau khi vị thẩm phán này đón chuyến thăm Thượng nghị sĩ Dick Durbin (Dân chủ-Illinois), thành viên cấp cao của Ủy ban Tư pháp.

Những vụ sa thải này diễn ra sau khi ít nhất 20 nhân viên làm việc dưới quyền cố vấn đặc biệt Jack Smith bị sa thải, một nhóm không chỉ bao gồm các luật sư mà còn có nhân viên hỗ trợ và thậm chí cả Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ. Theo Reuters, trong nhóm của Smith, các vụ sa thải gần đây đã có ít nhất 37 nhân viên bị sa thải.

Tuần trước, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi cũng đã sa thải quan chức chuyên về giám sát đạo đức nghề nghiệp hàng đầu tại bộ, Joseph Tirrell, quan chức mới nhất trong một loạt các quan chức đạo đức bị sa thải dưới thời Tổng thống Trump. Và về mặt giám sát đạo đức, ngoài Terrill, Jeffrey Ragsdale, người đứng đầu Văn phòng Trách nhiệm Chuyên môn, cơ quan xem xét hành vi của các luật sư trong bộ, đã bị sa thải vào tháng 3. Brad Weinsheimer, một quan chức giám sát đạo đức cấp cao khác, đã từ chức sau khi bị điều chuyển sang một nhóm công tác mới tập trung vào việc trấn áp các thành phố di dân trú ẩn.

Justice Connection, một mạng lưới cựu nhân viên của Bộ Tư pháp, chuyên bảo vệ “những đồng nghiệp đang bị tấn công”, ước tính hơn 200 nhân viên đã bị sa thải tại Bộ Tư pháp, bao gồm cả việc sa thải tại FBI và các cơ quan khác, cũng như các công tố viên đã tham gia điều tra vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 tại Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở D.C.

“Những vụ sa thải vô nghĩa tại Bộ Tư pháp đang gia tăng theo cấp số nhân. Chính cơ quan được thành lập để thực thi pháp luật lại đang chà đạp lên các luật công vụ do Quốc hội ban hành. Thật đáng xấu hổ và đang tàn phá lực lượng lao động”, Stacey Young, giám đốc điều hành và người sáng lập của nhóm, phát biểu trong một tuyên bố với tờ The Hill.

Thượng nghị sĩ Adam Schiff (Dân chủ-California), cũng là thành viên của Ủy ban Tư pháp Thượng viện, cho biết ông thấy có hai mô hình chính. “Đây là nỗ lực của Pam Bondi nhằm truy đuổi tất cả những kẻ thù chính trị mà tổng thống cho là, truy đuổi những công tố viên tận tụy đã đưa các vụ án ra xét xử thành công. Đây cũng là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm viết lại hoàn toàn lịch sử về ngày 6 tháng 1”, ông nói với tờ The Hill, đồng thời cho biết thêm rằng ông dự đoán sẽ có thêm nhiều vụ sa thải những người “bị coi là không đủ ủng hộ MAGA”.

Sau đó, ông liệt kê một loạt các quan chức trong và ngoài Bộ Tư pháp đã bị sa thải dưới thời Trump, bao gồm cả người đứng đầu Văn phòng Công tố viên Đặc biệt và Văn phòng Giám sát Đạo đức Chính phủ.

“Họ dường như đang làm mọi cách có thể để triệt tiêu mọi hình thức giám sát hoặc giám sát đạo đức – rõ ràng là một phần của mô hình cố gắng xóa bỏ mọi trách nhiệm giải trình”, Schiff, người đã gửi thư cho Bondi trong tuần này để yêu cầu cung cấp thêm chi tiết về việc sa thải Terrill và kế hoạch tuân thủ các hướng dẫn về đạo đức tại Bộ Tư pháp, cho biết.

Dân biểu Jamie Raskin (D-Md.), thành viên Đảng Dân chủ cấp cao nhất trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện, cho biết kết quả là một nền văn hóa sợ hãi tại Bộ Tư pháp. “Bộ Tư pháp giờ đây chỉ là trò cười. Khi nhìn vào lịch sử của một bộ từng lừng lẫy và huyền thoại, Pam Bondi đã định nghĩa công việc của mình là làm bất cứ điều gì Donald Trump muốn. Bà ta hoàn toàn nịnh hót và phục tùng. Và có thể vẫn còn một số luật sư trong bộ đang cố gắng làm công việc của mình một cách trung thực, phù hợp với đạo đức nghề nghiệp, nhưng mọi thứ đều được ủng hộ, phục tùng ý chí chính trị của Donald Trump,” ông nói với tờ The Hill.

⦿ ---- Chính quyền Trump đã áp đặt các hạn chế mới vào thứ Bảy đối với các chuyến bay từ Mexico và đe dọa chấm dứt quan hệ đối tác lâu dài giữa Delta Air Lines và Aeromexico để đáp trả các hạn chế mà chính phủ Mexico áp đặt đối với các chuyến bay chở khách và hàng hóa đến Thành phố Mexico vài năm trước.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Sean Duffy cho biết hành động của Mexico nhằm buộc các hãng hàng không phải di chuyển từ Sân bay Quốc tế Benito Juarez chính đến Sân bay Quốc tế Felipe Angeles mới hơn, cách đó hơn 30 dặm, đã vi phạm thỏa thuận thương mại giữa hai nước và tạo cho các hãng hàng không nội địa một lợi thế không công bằng. Mexico là điểm đến nước ngoài hàng đầu của người Mỹ với hơn 40 triệu hành khách bay đến đây vào năm ngoái.

Tất cả các hãng hàng không chở khách, chở hàng và thuê chuyến của Mexico hiện sẽ phải nộp lịch trình của mình cho Bộ Giao thông vận tải và xin chính phủ phê duyệt các chuyến bay cho đến khi Duffy hài lòng với cách Mexico đối xử với các hãng hàng không Hoa Kỳ. Hiện vẫn chưa rõ hành động của Duffy có thể ảnh hưởng như thế nào đến cuộc chiến thương mại rộng lớn hơn với Mexico và các cuộc đàm phán về thuế quan. Người phát ngôn của Tổng thống Mexico, Claudia Sheinbaum, đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận, và bà cũng không đề cập đến các hạn chế này tại một sự kiện diễn ra hôm thứ Bảy.

Từ đầu năm ngoái, Delta và Aeromexico đã phản đối nỗ lực của Bộ Giao thông Vận tải nhằm chấm dứt quan hệ đối tác bắt đầu từ năm 2016. Hai hãng hàng không lập luận rằng việc trừng phạt họ vì hành động của chính phủ Mexico là không công bằng, và họ cho biết việc chấm dứt thỏa thuận sẽ gây nguy hiểm cho gần hai mươi tuyến bay và 800 triệu đô la lợi ích cho nền kinh tế của cả hai nước, vốn đến từ chi tiêu du lịch và việc làm.

Delta cho biết trong một tuyên bố: "Đề xuất tạm thời của Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ về việc chấm dứt phê duyệt quan hệ đối tác chiến lược và cạnh tranh giữa Delta và Aeromexico sẽ gây ra thiệt hại đáng kể cho người tiêu dùng di chuyển giữa Hoa Kỳ và Mexico, cũng như việc làm, cộng đồng và cạnh tranh xuyên biên giới của Hoa Kỳ".

Trong đơn kiện trước đó phản đối lệnh này, các hãng hàng không cho biết họ tin rằng việc mất các chuyến bay thẳng sẽ khiến hơn 140.000 du khách Mỹ và gần 90.000 du khách Mexico không đến thăm quốc gia kia và gây tổn hại đến nền kinh tế của cả hai quốc gia do mất đi nguồn chi tiêu.

⦿ ---- Sẽ kinh hoàng cho mùa lễ cuối năm: Mùa hè đang tràn ngập khắp nước Mỹ, các nhà điều hành bán lẻ đang lo lắng cho một mùa khác. Chỉ còn chưa đầy 22 tuần nữa là đến Giáng sinh, thời điểm mà các doanh nghiệp sản xuất và bán hàng tiêu dùng thường chốt đơn hàng và giá cả cho kỳ nghỉ lễ.

Nhưng các chính sách thương mại dao động của Tổng thống Donald Trump đã làm phức tạp thêm những kế hoạch cuối năm này. Balsam Hill, một công ty bán cây nhân tạo và các đồ trang trí khác trực tuyến, dự kiến sẽ ấn hành ít hơn các sách catalogue mẫu hàng cho kỳ nghỉ lễ vì các sản phẩm nổi bật liên tục thay đổi theo mức thuế quan mà tổng thống đặt ra, trì hoãn và điều chỉnh.

"Sự bất ổn đã khiến chúng tôi phải dành toàn bộ thời gian để cố gắng sắp xếp lại những gì chúng tôi đang đặt hàng, nơi chúng tôi sẽ nhập hàng, và khi nào hàng sẽ đến nơi", Mac Harman, Giám đốc điều hành của Balsam Brands, công ty mẹ của Balsam Hill, cho biết. "Chúng tôi không biết những mặt hàng nào sẽ phải đưa vào catalogue hay không."

Nhiều tháng trời hoang mang về việc hàng hóa của nước nào có thể trở nên đắt đỏ hơn khi nhập cảng đã đặt ra một dấu hỏi lớn cho mùa mua sắm dịp lễ. Các nhà bán lẻ Hoa Kỳ thường bắt đầu lên kế hoạch cho kỳ nghỉ lễ mùa đông vào tháng 1 và thường hoàn tất phần lớn đơn đặt hàng vào cuối tháng 6. Mức thuế quan biến động đã được tính đến trong tính toán của họ.

Hậu quả đối với người tiêu dùng là gì? Các cửa hàng có thể không có những mặt hàng quà tặng cụ thể mà khách hàng mong muốn vào tháng 11 và tháng 12. Một số nhà cung cấp và người mua bán lẻ đã thu hẹp danh mục hàng hóa cho kỳ nghỉ lễ thay vì mạo hiểm với khoản thuế khổng lồ hoặc hàng nhập cảng đắt đỏ không bán được. Các doanh nghiệp vẫn đang định giá nhưng cho biết người mua sắm có thể kỳ vọng nhiều mặt hàng sẽ đắt hơn, mặc dù mức tăng bao nhiêu còn tùy thuộc một phần vào việc liệu đợt thuế quan "có đi có lại" mới nhất của Donald Trump có được áp dụng vào tháng tới hay không.Sự thiếu rõ ràng này đặc biệt gây gián đoạn cho ngành công nghiệp đồ chơi Hoa Kỳ, nơi có gần 80% nguồn cung sản phẩm từ Trung Quốc. Theo Greg Ahearn, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Hiệp hội Đồ chơi (Toy Association), một nhóm thương mại trong ngành, các nhà sản xuất đồ chơi Mỹ thường tăng tốc sản xuất vào tháng 4, một quá trình bị trì hoãn cho đến cuối tháng 5 năm nay sau khi tổng thống áp thuế 145% đối với hàng hóa Trung Quốc.Trong thế giới bán lẻ, việc lập kế hoạch cho Giáng sinh vào tháng 7 thường bao gồm việc vạch ra các chiến lược tiếp thị và khuyến mãi theo mùa. Dean Smith, đồng sở hữu các cửa hàng đồ chơi độc lập JaZams ở Princeton, New Jersey và Lahaska, Pennsylvania, cho biết gần đây ông đã dành một tiếng rưỡi để xem xét các kịch bản giá với một nhà phân phối Canada vì chi phí bán sỉ của một số sản phẩm đã tăng 20%.⦿ ---- Cộng Hòa xào nấu chuyện MAGA bạo loạn ngày 6/1/2021 thành những người yêu nước đi dạo vào Quốc Hội và bây giờ xào nấu món ăn mới: Obama và Dân Chủ dựng lên chuyện tình báo Nga giúp Trump thắng cử năm 2016. Thượng nghị sĩ Mark Warner (Dân Chủ, Virginia) đã chỉ trích Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard là "không đủ năng lực", ngay trước khi bà công bố cáo buộc chính quyền Obama đã kích động các cáo buộc can thiệp bầu cử trong một "âm mưu phản quốc".Warner, Phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện thuộc Đảng Dân chủ, đã có mặt tại Diễn đàn An ninh Aspen ở Colorado để thảo luận về năng lực thu thập thông tin tình báo của quốc gia dưới thời Tổng thống Donald Trump khi ông đưa ra đánh giá gay gắt về Gabbard, theo tờ The Hill đưa tin."Tulsi Gabbard không đủ năng lực để làm giám đốc tình báo quốc gia", Warner được cho là đã nói với người điều phối Peter Baker tại sự kiện hôm thứ Sáu. "Tôi tin rằng bà ta đang cố gắng chính trị hóa lực lượng lao động và sản phẩm lao động, và điều đó khiến nước Mỹ kém an toàn hơn."Khi công bố báo cáo hôm thứ Sáu, bà Gabbard tuyên bố rằng chính quyền Obama đã thúc đẩy các cáo buộc rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016, bất chấp bằng chứng chứng minh điều ngược lại. “Mục tiêu của họ là lật đổ ý chí của người dân Mỹ và thực hiện một cuộc đảo chính kéo dài nhiều năm với mục tiêu là cố gắng cướp đoạt quyền lực của Tổng thống khỏi việc thực hiện nhiệm vụ mà người dân Mỹ đã giao phó”, Gabbard nói, đồng thời viết trên X rằng bà sẽ chuyển báo cáo của mình cho Bộ Tư pháp để truy tố hình sự.Tuy nhiên, giữa những lời kêu gọi ngày càng tăng về việc chính quyền Trump công khai tất cả các hồ sơ mà họ có về tội phạm tình dục bị kết án Jeffrey Epstein, báo cáo “âm mưu” lớn của Obama của Gabbard đã bị một số nhóm MAGA trực tuyến coi là vô nghĩa và là một sự đánh lạc hướng khỏi Epstein.“Chẳng phải điều này đã được chứng minh trong cuộc điều tra Mueller và được công khai từ nhiều năm trước sao? Nhưng tôi thích sự đánh lạc hướng này”, @GeorgeTrump bình luận trên X dưới bài đăng của Gabbard.⦿ ---- Người dẫn chương trình của Daily Show, Jordan Klepper, hôm thứ Năm đã chế giễu Tổng thống Donald Trump sau khi Trump tuyên bố rằng cựu Tổng thống Joe Biden đã bổ nhiệm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell. Trump — người đã từng nói là sẽ thích thú sa thải Powell, công kích ông Powell vì không cắt giảm lãi suất — đã mô tả ông Powell là một chủ tịch Fed "tồi tệ" trước khi nói thêm rằng ông "ngạc nhiên" khi Biden "bổ nhiệm và gia hạn nhiệm kỳ cho ông Powell".Trên thực tế, Trump đã đề cử Powell vào vị trí này vào năm 2017 trước khi Biden tái đề cử ông cho nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2021. Ông Powell đều được Thượng viện phê chuẩn trong cả hai trường hợp.Klepper đã nói đùa rằng lời đề nghị của tổng thống Trump là đúng sự thật. "Đúng vậy! Đúng vậy, tại sao Joe Biden lại bổ nhiệm Jerome Powell? Hãy quay lại thời điểm Joe Biden bổ nhiệm Jerome Powell và xem Joe Biden nói gì về ông ấy", Klepper nói, đồng thời chiếu một đoạn clip ghi lại cảnh Trump công bố Powell là ứng cử viên chủ tịch Fed của mình.⦿ ---- Joe Casello, Dân biểu tiểu bang Florida, đã qua đời sau một cơn đau tim, theo thông báo của Đảng Dân chủ tại Hạ viện Florida. "Chúng tôi vô cùng thương tiếc khi phải thông báo rằng Dân biểu Joe Casello đã qua đời trong vòng tay yêu thương của gia đình và bạn gái sau một cơn đau tim. Ông hưởng thọ 73 tuổi. Gia đình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã dành tình yêu thương và sự ủng hộ trong thời điểm khó khăn này", theo một bài đăng trên X viết.Ông Casello là lính cứu hỏa ở Worcester, Massachusetts, trong ba thập niên trước khi tham gia chính trường ở Florida. Ông từng là ủy viên hội đồng thành phố Boynton Beach trước khi trở thành nhà lập pháp tiểu bang. Ông đã công bố kế hoạch tranh cử vào Ủy ban Quận Palm Beach vào năm 2026. Hồ sơ của ông trên trang web Hạ viện tiểu bang cho biết ông thích chơi golf và được bầu vào năm 2018.⦿ ---- Cảnh sát Ecuador đang điều tra vụ xả súng khiến ít nhất 9 người chết tại một quán bi-da (billiard hall) ở thị trấn ven biển, AFP đưa tin. Vụ việc xảy ra vào tối thứ Bảy khi các tay súng xông vào một quán bi-da ở General Villamil Playas, một thị trấn ven biển ở tây nam Ecuador. Văn phòng Công tố viên Ecuador đã xác nhận vụ việc thông qua tài khoản mạng xã hội X, tuyên bố rằng "những cá nhân có vũ trang đã xông vào và bắn những người có mặt".Những bức ảnh được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội cho thấy một cảnh tượng kinh hoàng, với những thi thể nằm giữa các bàn bi-a. Một phóng viên AFP mô tả đã nhìn thấy những chiếc quan tài bên trong quán và những lỗ đạn trên bàn bi-a. Một quan chức cảnh sát cảnh báo số người chết có thể tăng lên do tính chất hỗn loạn của vụ xả súng—một số nạn nhân đã được bạn bè hoặc người thân đưa đến bệnh viện. Ít nhất hai người bị thương. Không có thông tin nào về động cơ, nhưng một bài báo trên tờ Acled cho biết Ecuador đang phải vật lộn với "bạo lực băng đảng không ngừng", chủ yếu ở các tỉnh ven biển.⦿ ---- Nạn nhân của Epstein: Họ cảm thấy, như một trong những nạn nhân của Jeffrey Epstein đã nói, như thể họ đang "bị xóa sổ". Bốn nạn nhân của Epstein đã nói chuyện với NBC News rằng chính quyền Trump nên vạch trần bất kỳ người đàn ông quyền lực nào có cùng sở thích với Epstein đối với những phụ nữ trẻ dễ bị tổn thương, chứ không phải ngăn chặn bất kỳ vụ truy tố nào trong tương lai."Bạn sẽ không bao giờ thực sự chữa lành", Danielle Bensky, 38 tuổi, một diễn viên ballet mới vào nghề khi cô nói rằng Epstein đã lạm dụng cô hai thập niên trước, cho biết. "Và với những gì đang xảy ra bây giờ, cảm giác như chúng tôi đang bị xóa sổ. Tất cả những người phụ nữ dũng cảm đã lên tiếng... tất cả những nỗ lực mà chúng tôi đã làm để nói với thế giới điều gì đã xảy ra với chúng tôi, tất cả đều đang bị xóa sổ."Các nạn nhân đã nói chuyện với NBC News gần đây khi Trump cố gắng xoa dịu những người ủng hộ đang tức giận trước tuyên bố của Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Pam Bondi rằng "danh sách khách hàng" mà bà ta tuyên bố có trên bàn làm việc của mình không hề tồn tại, và cái chết của Epstein vào năm 2019 trong khi chờ xét xử về tội buôn bán tình dục là một vụ tự tử trong tù chứ không phải là một vụ giết người nhằm bịt miệng ông ta như nhiều người vẫn nghĩ.Trump đã nhiều lần bác bỏ danh sách khách hàng của Epstein là một "trò lừa bịp" do đảng Dân chủ dựng lên và ra lệnh cho Bondi công bố biên bản bồi thẩm đoàn "có liên quan" và các tài liệu khác có thể làm sáng tỏ thêm vụ bê bối. Hôm thứ Năm, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng Trump đã viết một bức thư chúc mừng sinh nhật tục tĩu cho Epstein hơn hai thập kỷ trước. NBC News chưa được xem bức thư gốc, và Trump đã gọi đó là "một thứ giả mạo".Bensky cho biết đầu tháng này, bà đã vô cùng đau lòng khi Bondi, người đã khuếch đại lời hứa trong chiến dịch tranh cử của Trump về việc "phá hủy nhà nước ngầm", công bố một bản ghi nhớ dài hai trang, tuyên bố rằng không có bằng chứng nào về "danh sách khách hàng có liên quan" gồm những người đàn ông đã quan hệ tình dục với phụ nữ trẻ do nhà tài chính này môi giới, và văn phòng của bà sẽ không truy tố bất kỳ ai khác trong vụ án."Tôi cảm thấy một làn sóng buồn bã", Bensky nói. "Bao nhiêu năm nỗ lực đòi công lý vừa bị phủ nhận. Chỉ có hai trang nói rằng họ đã điều tra xong mà không có chi tiết nào về những gì đã xảy ra với tất cả chúng tôi. Cứ như thể chúng tôi chưa từng tồn tại vậy."Đối với các nạn nhân khác, việc Epstein tái xuất trên báo chí giống như việc xé lớp vảy trên vết thương. "Thực tế là, chấn thương không bao giờ là chuyện một sớm một chiều", Teresa J. Helm, nạn nhân của Epstein, chia sẻ qua email với NBC News. "Nó rất phức tạp. Có thể mất cả đời để tự chữa lành. Nhiều thứ khác nhau có thể khởi phát phản ứng chấn thương, và đó chỉ là cuộc sống hàng ngày."Cô Helm, người từng khai nhận mình được thuê để mát-xa cho Epstein và bị ông ta tấn công tình dục vào đầu những năm 2000s, hiện đang làm việc với các nạn nhân bị tấn công tình dục tại Trung tâm Quốc gia về Bóc lột Tình dục (National Center on Sexual Exploitation). Cô cho biết mọi hy vọng cô từng có về việc đòi lại công lý giờ đã không còn nữa.“Khi kẻ lạm dụng liên tục xuất hiện trước mắt bất cứ lúc nào, và đặc biệt là khi những lời hứa về công lý, và những lời hứa về cơ cấu quyền lực cuối cùng cũng bị buộc phải chịu trách nhiệm — để rồi về cơ bản là cánh cửa đóng sầm trước mặt bạn và không còn mở ra cho bất kỳ hoạt động kinh doanh nào nữa — thì sao?” Helm viết trong email của mình.Luật sư David Boies đại diện cho một trong những người tố cáo nổi tiếng nhất của Epstein, cô Virginia Giuffre, người đã tuyên bố trong một lời khai năm 2016 rằng Epstein và đồng phạm hiện đang bị giam giữ của ông ta là Ghislaine Maxwell đã ép cô quan hệ tình dục với một số người đàn ông quyền lực, bao gồm cả Hoàng tử Andrew. Hoàng gia Anh thừa nhận có quan hệ với Epstein và đồng ý dàn xếp với Giuffre nhưng phủ nhận các cáo buộc.Maxwell đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao để xin hủy bỏ bản án năm 2021 về tội tuyển dụng và dụ dỗ các cô gái vị thành niên cho Epstein lạm dụng tình dục. Boies cho biết Trump, Bondi và những người khác trong chính quyền chỉ có thể tự trách mình vì đã khơi lại câu chuyện Epstein.“Vụ việc này xảy ra vì chính quyền đã làm quá lên khi định công bố danh sách khách hàng, vậy mà đột nhiên họ lại quay ngoắt 180 độ và nói rằng sẽ không công bố bất cứ điều gì”, Boies nói. “Nếu họ không bao giờ nói gì thì sẽ chỉ có những mối quan tâm tầm thường và suy đoán âm mưu. Chính sự mâu thuẫn đã làm bùng phát mọi chuyện.”LS Boies cho biết theo như ông biết, không có tài liệu nào trong số bằng chứng mà ông đã xem xét được dán nhãn là “danh sách khách hàng”. “Tôi nghĩ họ nên công bố tài liệu sau khi đã hứa, và nếu không, mọi người sẽ tin rằng họ đang che giấu điều gì đó và điều đó không thể chấp nhận được”, ông nói.Cô Alicia Arden, 27 tuổi, là người mẫu và diễn viên đầy tham vọng khi Epstein tấn công cô vào năm 1997 tại một khách sạn ở Santa Monica, California, cô cho biết. "Tôi rất tức giận khi nghe tên anh ta", Arden nói về Epstein. Arden cho biết Epstein đã tự nhận mình là chuyên gia tìm kiếm tài năng cho Victoria’s Secret và cô muốn gặp ông ta. Epstein là cố vấn hàng đầu của cựu CEO Victoria’s Secret, Les Wexner, nhưng không phải là chuyên gia tìm kiếm tài năng cho nhà bán lẻ này.“Tôi thực sự muốn được xuất hiện trong catalog của Victoria’s Secret,” Arden nói. “Nhưng sau đó ông ta túm lấy tôi, cố gắng xé quần áo của tôi và nói rằng muốn ‘xử lý’ tôi. Tôi chạy ra khỏi đó và ông ta đuổi theo tôi.” Arden, người đã nộp đơn trình báo cảnh sát sau cuộc gặp với Epstein, cho biết cô ủng hộ Trump nhưng tin rằng “có một sự che đậy nào đó đang diễn ra.”“Hồi tháng Hai, Pam Bondi đã nói rằng có một danh sách, sau đó bà ấy nói rằng danh sách đó nằm trên bàn làm việc của bà ấy và bây giờ thì không còn danh sách nào nữa,” Arden, người sống ở Santa Monica, cho biết. “Bà ấy không muốn bất cứ điều gì bị tiết lộ và tôi không hiểu tại sao. Có lẽ danh sách đó còn kinh khủng hơn chúng ta nghĩ.”Một nạn nhân khác, người đã công khai lên tiếng về việc Maxwell tuyển dụng cô để mát-xa khiêu dâm cho Epstein, nói với NBC News rằng cô "kinh hãi" khi Bondi tuyên bố không có "danh sách khách hàng" và cô sẽ không truy tố bất kỳ ai khác."Trước đây, tôi đã lên tiếng về những gì đã xảy ra, và bây giờ tôi không muốn tên mình bị tiết lộ vì bất cứ điều gì liên quan đến Epstein vì tôi sợ những gì họ có thể làm với tôi và gia đình tôi", người phụ nữ này cho biết. Cô đồng ý trả lời phỏng vấn NBC News với điều kiện giấu tên vì lo sợ bị chính quyền Trump trả thù. "Tôi không ngạc nhiên khi Trump giờ đây nói rằng chúng ta nên ngừng nói về Epstein", cô nói. "Những người này đang cố gắng tự bảo vệ mình."Hiện là một biên đạo múa làm việc với các nhóm múa thiếu niên, Bensky cho biết trong nhiều năm qua, cô đã tìm thấy sự an ủi bằng cách sử dụng "một số công cụ tương tự mà tôi sử dụng trong biên đạo múa của mình để đạt được trạng thái thiền định"."Gần đây, tôi đã làm việc với một nhóm vũ công trẻ ở Hawaii và đôi khi tôi nghĩ về việc có rất nhiều cô gái ngoài kia đang là nạn nhân", Bensky nói. "Tôi thấy mình tự hỏi, làm thế nào để nói với học sinh của mình rằng thế giới không phải lúc nào cũng đen tối và đau khổ? Bởi vì tôi đã ngồi trong nỗi buồn rất lâu."⦿ ---- Donald Trump từng kể với người viết tiểu sử về mối quan hệ sâu sắc của ông với nhà tài chính tai tiếng và tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein. Tim O'Brien, người đã dành rất nhiều thời gian với Trump trước khi viết cuốn "TrumpNation: The Art of Being the Donald" (TrumpNation: Nghệ thuật trở thành Donald), đã xuất hiện trên MSNBC vào thứ Bảy để thảo luận về vụ bê bối Epstein gần đây của Trump.Mặc dù khuyến cáo người xem không nên tham gia vào việc lan truyền các thuyết âm mưu vô căn cứ, O'Brien đã gọi hành động của Trump để đáp trả vụ bê bối là "đáng ngờ". Người viết tiểu sử lưu ý rằng Trump đang dùng "lá chắn" để yêu cầu tòa án cung cấp một số hồ sơ bồi thẩm đoàn về Epstein, một bước đi mà ông sẽ không làm nếu ông hoàn toàn không có gì để che giấu. O'Brien cho biết hành động của Trump chỉ cho thấy một "khoảng trống hạn chế" để biết được vụ việc.Nhưng điều O'Brien nói rằng Trump có thể đang cố gắng che giấu, lại là điều mà chính Trump đã thảo luận với người viết tiểu sử của mình. Nói về khía cạnh thực tế trong việc xử lý vụ án, tác giả lưu ý rằng "Epstein có một cuốn sổ đen ghi địa chỉ, tên và số điện thoại của những người mà ông ta thường xuyên tiếp xúc, và ông ta đã tiếp xúc với rất nhiều người không hề có bất kỳ mối liên hệ nào với nạn săn mồi tình dục, các bé gái và những trò hề kỳ quái mà Epstein từng dính líu.""Tuy nhiên, tôi nghĩ mối quan hệ của Trump [với Epstein] sâu sắc hơn hầu hết mọi người; họ là bạn bè ở Palm Beach," O'Brien nói trước khi tiết lộ những chi tiết nội bộ. "Donald nói với tôi khi chúng tôi ở Palm Beach vào năm 2005, ông ấy vừa mua một căn nhà. Ông ấy đã đấu giá với Epstein để mua căn nhà đó, và ông ấy khoe khoang với tôi rằng ông ấy đã thắng Epstein trong cuộc đua giành giật căn nhà đó. Nhưng ông ấy vẫn coi Epstein là một người bạn rất tốt và thích gặp ông ấy ở Mar a Lago. Tình bạn giữa họ không chỉ dừng lại ở việc kết nối kinh doanh."⦿ ---- Justin Fulcher, một nhân viên cấp cao tại Pentagon và là cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, đã rời Bộ Quốc phòng (DOD). Sự ra đi của Fulcher là sự thay đổi nhân sự cấp cao mới nhất trong những tháng gần đây tại Bộ Quốc phòng, nơi ba quan chức cấp cao đã bị sa thải vào tháng Tư. Fulcher được thăng chức lên Pentagon sau khi từng làm việc tại Bộ Hiệu quả Chính phủ.Trong một tuyên bố do Bộ đưa ra, Fulcher cho biết ông đã hoàn thành sáu tháng công tác tại chính phủ "theo đúng kế hoạch". Bàn làm việc của Fulcher gần đây đã được chuyển từ bên ngoài văn phòng của Hegseth xuống cuối hành lang, tờ The Washington Post đưa tin hôm thứ Bảy. Ông nói với tờ báo rằng việc chuyển đi này chỉ là tạm thời và do công tác bảo trì. Tuy nhiên, một sắc lệnh hành pháp trước đó đã ngăn chặn việc "dồn thuế" lên phụ tùng xe trong hai năm, với việc các công ty lắp ráp xe tại Hoa Kỳ được hoàn trả một khoản nhỏ.Cars.com báo cáo rằng lượng xe có giá dưới 30.000 đô la - vốn là mặt hàng chủ lực của những người mua có ý thức về chi phí - chỉ tăng trưởng 3,9% so với cùng kỳ năm trước trong nửa đầu năm 2025. Phần lớn, 92%, các mẫu xe dưới 30.000 đô la tại Hoa Kỳ là xe nhập, nghĩa là chúng đặc biệt dễ bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Trump.Nghiên cứu mới cũng cho thấy các mẫu xe nhập cảng chiếm ưu thế trên thị trường xe mới giá cả phải chăng hơn, chỉ có Honda Civic và Toyota Corolla được sản xuất trong Hoa Kỳ với giá dưới 30.000 đô la - và một số phiên bản trong số đó vẫn là xe nhập cảng.Một số mẫu xe đã tăng mạnh, đặc biệt là xe từ Anh, đắt hơn 10.000 đô la, và từ EU, đắt hơn khoảng 2.500 đô la. Trump đã sử dụng trang mạng xã hội của riêng mình vào cuối tuần, đầu tiên là để gây áp lực lên một lãnh đạo Đảng Cộng hòa và sau đó là để nêu bật một cuộc thảo luận của Fox News về cựu tổng thống Obama."Harrison Fields trẻ tuổi và tài năng đã làm rất tốt trên FoxNews", Trump viết. "Hội thảo đã rất xuất sắc trong việc truy tố Obama và những 'kẻ côn đồ' vừa bị vạch trần một cách rõ ràng về gian lận bầu cử ở cấp độ cao nhất." Sau đó, Trump nói thêm: "Chúc mừng Tulsi Gabbard (Giám đốc tình báo chínhq uyền Trump). Hãy tiếp tục phát huy nhé!!!"Phát ngôn viên của MAGA, Eric Daugherty, lên tiếng: "TIN MỚI NHẤT: Tổng thống Trump vừa đưa ra cụm từ 'TRUY TỐ OBAMA' và 'những kẻ côn đồ' của ông ta '... những kẻ vừa bị vạch trần một cách rõ ràng về gian lận bầu cử ở cấp độ cao nhất.'" Cộng Hòa ưa chụp mũ nhưng không đưa ra chứng cớ gì hết, ngay cả khi 4 năm nhiệm kỳ 1 của Trump cũng không moi ra được 1 tờ khai sanh Kenya như Trump chụp mũ Obama vì không có như thế.⦿ ---- Trong nỗ lực mới nhằm bác bỏ những phát hiện cho rằng Nga muốn Donald Trump thắng cử tổng thống năm 2016, giám đốc tình báo quốc gia Hoa Kỳ Tulsi Gabbard đã cáo buộc một số quan chức trong chính quyền Barack Obama tham gia vào một "âm mưu phản quốc". Gabbard cho biết bà sẽ cung cấp thông tin mới được giải mật cho Bộ Tư pháp để các cựu quan chức này có thể bị truy tố hình sự, theo Politico, "nhằm đảm bảo điều tương tự sẽ không bao giờ xảy ra nữa".Theo tờ New York Times, đảng Dân chủ đã phản hồi rằng điều đó hoàn toàn không xảy ra, cho rằng báo cáo mới đầy rẫy sai sót và mâu thuẫn với các đánh giá tình báo trước đây về hành động của Nga. Bà Gabbard cho biết cựu Giám đốc Tình báo James Clapper, cựu Giám đốc CIA John Brennan và cựu Giám đốc FBI James Comey nằm trong số những người tham gia vào quá trình xem xét của Nhà Trắng về khả năng can thiệp bầu cử.Các cáo buộc: Gabbard cho biết các quan chức Obama đã "thao túng và che giấu" thông tin tình báo quan trọng đối với người Mỹ về các hoạt động của Nga. Báo cáo này làm rối loạn những phát hiện trước đây và cho rằng chính quyền Obama đã buộc các cơ quan tình báo phải thay đổi kết luận của họ, theo tờ NY Times. Một số đánh giá đã ủng hộ kết luận của các cơ quan tình báo Hoa Kỳ rằng Nga đã cố gắng gây tổn hại cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Hillary Clinton và giúp Trump, mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy kết quả bỏ phiếu đã bị thay đổi. "Tulsi Gabbard không đủ năng lực để làm giám đốc tình báo quốc gia", ông nói, theo tờ The Hill. "Tôi tin rằng bà ấy đang cố gắng chính trị hóa lực lượng lao động và sản phẩm lao động, và điều đó khiến nước Mỹ kém an toàn hơn."⦿ ---- Chôm tiền máy ATM: Hai người đàn ông đến từ Texas đã ra hầu tòa tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Seattle vào thứ Năm, ngày 17 tháng 7, đối mặt với các cáo buộc liên bang vì bị cáo buộc liên quan đến một âm mưu cướp máy ATM xuyên quốc gia sử dụng keo dán, các thủ đoạn giám sát và đe dọa để đánh cắp tiền mặt từ máy ATM. Ahmon Hogg, 22 tuổi, đến từ Humble, Texas, và Seth Coles-Body, 23 tuổi, đến từ Houston, đã bị buộc tội âm mưu cướp.Hogg và Coles-Body là thành viên 1 nhóm cướp nhắm vào các máy ATM ở nhiều tiểu bang, bao gồm Washington và Arizona, bằng cách cố tình vô hiệu hóa máy để yêu cầu bảo trì. Trong khi cô đang cố gắng sửa máy, hai người đàn ông đã lao vào, đẩy cô ra khỏi đường và lấy đi 5 hộc đựng tiền chứa đầy tiền mặt.Chiếc xe được sử dụng trong vụ cướp ở Vancouver trùng khớp với chiếc xe được ghi lại trong video trong vụ cướp bất thành ở Renton. Các nhà điều tra cũng lưu ý rằng trang phục của các nghi phạm giống nhau giữa hai vụ. Cùng ngày hôm đó, nhà chức trách phát hiện một máy ATM khác ở Battle Ground, Washington, cũng bị phá hoại tương tự, mặc dù không có vụ cướp nào xảy ra tại địa điểm đó.Cuộc điều tra cuối cùng đã dẫn đến việc các nhà chức trách liên hệ Hogg và Coles-Body với các vụ việc giả mạo ATM khác ở Arizona. Vào ngày 3 tháng 1 năm 2025, các máy ATM của Bank of America và Wells Fargo ở khu vực Phoenix đã bị phát hiện có thẻ bị nhét vào và bị phủ một chất giống như keo, khiến máy bị vô hiệu hóa. Số tiền đã bị tịch thu, nhưng Coles-Body không bị bắt giữ vào thời điểm đó. Liên bang đã nhận được đơn khiếu nại hình sự và lệnh bắt giữ vào ngày 2 tháng 7. Hogg và Coles-Body đã bị bắt vào ngày hôm sau trong một lần dừng xe ở Mississippi.⦿ ---- Mới ra trường, tìm việc nơi dễ nhất là... Sinh viên mới tốt nghiệp đại học bước vào thị trường việc làm có thể thử sức tại vùng đô thị Austin (Texas) sau khi thành phố này được xếp hạng là một trong năm thành phố hàng đầu để tìm việc làm, theo một nghiên cứu mới của ADP, một nhà cung cấp dịch vụ sô lương.Các thành phố khác trong 5 nơi hàng đầu bao gồm Raleigh (North Carolina); Milwaukee (Wisconsin); Baltimore (Maryland); và Birmingham (Alabama). Austin cũng nằm trong danh sách 5 nơi hàng đầu năm ngoái, theo ADP. "Các nhà lãnh đạo của chúng tôi được kỳ vọng sẽ đặt ra tiêu chuẩn về cả hành vi và trách nhiệm giải trình, và gần đây, tiêu chuẩn đó đã không được đáp ứng", Astronomer đăng trên LinkedIn hôm thứ Bảy, theo AP.Buổi hòa nhạc: Sự việc bất ngờ bị chụp hình và phóng lên trong một buổi hòa nhạc gần đây của Coldplay tại Foxborough, Massachusetts. Hình ảnh Byron và Kristin Cabot âu yếm nhau được phát trên một màn hình lớn tại Sân vận động Gillette—mặc dù ngay khi cả hai nhận ra máy quay đang chĩa vào họ và ca sĩ chính Chris Martin đã lên tiếng, Byron đã nhanh chóng rời khỏi khung hình, trong khi cô Cabot quay lưng lại với máy quay. Một nguồn tin nói với Axios rằng cô Cabot sau đó đã bị Astronomer cho nghỉ việc.Công ty Astronomer đã bác bỏ thông tin một nhân viên khác, Alyssa Stoddard, đã xuất hiện trong đoạn video tai tiếng, như tin đồn trước đó. "Một phần trong tôi cảm thấy tệ vì đã đảo lộn cuộc sống của những người này, nhưng... chơi những trò ngu ngốc, giành được những giải thưởng ngu ngốc", cô nói với tờ Sun, đồng thời nói thêm rằng cô hy vọng 2 bạn đời của cả Byron và Cabot "có thể vượt qua chuyện này".Cô Cabot: Tờ New York Post cố gắng làm rõ tình trạng hôn nhân có phần khó hiểu của Cabot, lưu ý rằng mặc dù cô đã đệ đơn ly hôn với chồng Kenneth Thornby vào năm 2018 (cuộc chia tay đó được hoàn tất vào năm 2022), nhưng rõ ràng hiện tại có một người chồng khác: Andrew Cabot, CEO của nhà sản xuất rượu Privateer Rum. Hồ sơ bất động sản cho thấy hai người đã sống chung ít nhất từ năm 2023, và dường như họ đã mua một ngôi nhà mới vào tháng 2 với giá 2,2 triệu đô la.⦿ ---- HỎI 1: Vào năm 2063, tuổi thọ trung bình phụ nữ sẽ là 100 tuổi (tăng từ 87,75 tuổi hiện nay). Nam giới sẽ đạt được cột mốc đó chậm hơn?ĐÁP 1: Đúng vậy. Nghiên cứu mới dự đoán phụ nữ sẽ có tuổi thọ trung bình 100 tuổi vào năm 2063. Theo một nghiên cứu mới (chưa được bình duyệt) có sẵn trên bioRxiv, dường như không có giới hạn sinh học nào. Với những lựa chọn lối sống phù hợp và những tiến bộ y học, về mặt lý thuyết, con người có thể sống mãi mãi. Cụ thể, các tác giả dự đoán rằng đến năm 2063, tuổi thọ trung bình của phụ nữ sẽ là 100 tuổi (tăng từ 87,75 tuổi hiện nay). Mặc dù nam giới sẽ mất nhiều thời gian hơn để đạt được cột mốc đó, nhưng mọi thứ cũng đang đi đúng hướng đối với họ. Hiện tại, theo Cơ sở dữ liệu Tử vong của Con người, tuổi thọ của nam giới đã tăng 1,96 năm mỗi thập niên từ năm 2000 đến năm 2020. Con số này chậm hơn một chút so với mức 2,03 năm mỗi thập niên được ghi nhận từ năm 1840 đến năm 2000, nhưng vẫn là một mức cải thiện đáng kể. Cơ sở dữ liệu này theo dõi dữ liệu từ 41 quốc gia trên toàn thế giới. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Tiêm vaccine cúm theo mùa đã ngăn ngừa được từ 32,9% đến 41,5% các ca nhiễm, tạo miễn dịch cộng đồng cho cả người chưa tiêm vaccine?ĐÁP 2: Đúng vậy. Các nhà khoa học thuộc Khoa Y tế Công cộng, Đại học Pittsburgh, báo cáo rằng việc tiêm vaccine cúm theo mùa đã ngăn ngừa được từ 32,9% đến 41,5% các ca nhiễm trong quần thể mô phỏng, mở rộng khả năng bảo vệ ngay cả đối với một số cư dân chưa được tiêm vaccine. Các mùa cúm thay đổi rất nhiều, với số ca có triệu chứng tại Hoa Kỳ ước tính từ 9 triệu đến hơn 40 triệu ca từ năm 2010 đến năm 2024. Tiêm vaccine là cách an toàn và hiệu quả nhất để phòng ngừa bệnh, mặc dù không phải ai trong một quần thể nhất định cũng có thể hoặc sẽ được tiêm vaccine. Những người chưa được tiêm vaccine nhận được lợi ích gián tiếp từ việc sống trong một quần thể được tiêm chủng đầy đủ vì nguy cơ mắc bệnh từ một nhóm vật chủ không phù hợp thấp hơn. Miễn dịch cộng đồng đặc biệt quan trọng đối với những người không thể tiêm vaccine, chẳng hạn như trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi hoặc những người có bệnh lý nền hoặc dị ứng với vaccine. Chi tiết: