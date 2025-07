(19.7.2025) - Los Angeles: xe tông 30 người bị thương, tài xế bị lôi ra đấm đá, bắn - CSVN cách chức vụ đảng của Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ. Khai trừ đảng Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Y tế) - James Mai (gốc Việt, Cộng Hòa, Phó Thị trưởng Irvine) ứng cử Thượng viện California SD37, tranh ghế TNS/TB Steven Choi (Cộng Hòa)

Hơn 30 người đã bị thương vào sáng sớm thứ Bảy sau khi một chiếc xe đâm vào đám đông ở khu vực East Hollywood, Los Angeles.

Los Angeles: xe tông 30 người bị thương, tài xế bị lôi ra đấm đá, bắn

CSVN cách chức vụ đảng của Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ. Khai trừ đảng Nguyễn Thị Kim Tiến (cựu Bộ trưởng Y tế)

James Mai (gốc Việt, Cộng Hòa, Phó Thị trưởng Irvine) ứng cử Thượng viện California SD37, tranh ghế TNS/TB Steven Choi (Cộng Hòa)

DB Derek Trần (Dân Chủ) yêu cầu Trump đừng cắt ngân sách giáo dục của 6 triệu trẻ em ở California.

California: xin đừng cắt giảm ngân sách 2026 chương trình TRIO đối với hơn 100.000 SVHS nghèo

California: 3 lính cứu hỏa chữa lửa, bị cây đè trúng, bị thương, nhập viện

Thủ tục xin thị thực (visa) vào Mỹ sẽ có phí 250 đô, riêng tờ đơn từ 6 đô lên 24 đô. Sẽ hốt bạc World Cup 2026 và Thế vận 2028.

TNS Dick Durbin (Dân chủ): tại sao Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi yêu cầu 1.000 nhân viên FBI rà soát 100.000 hồ sơ liên quan đến Epstein để xem có tên Trump chỗ nào không

Tulsi Gabbard (Giám đốc Tình báo Quốc gia) đòi truy tố Obama

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson: Elon Musk đổi số điện thoại sau khi bất đồng với Trump.

Gavin Newsom: nhà tù Alcatraz ở bắc California sẽ mở trở lại cùng ngày Bondi công bố hồ sơ Epstein.

Cô người mẫu Stacey Williams (từng cặp bổ với Epstein) lên CNN, kể lần đầu gặp Trump năm 1993 thì Trump đưa tay sờ ngực và mông cô ngay trước mặt Epstein kiểu vui đùa

Trump: kiện Murdoch, báo WSJ đòi bồi thường 10 tỷ vì đăng "lá thư giả" Trump gửi mừng sinh nhật 50 năm của Epstein

Hội Nhà văn Mỹ (WGA) yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp New York (bà Letitia James) điều tra vỉ sao đài CBS hủy hương trình The Late Show with Stephen Colbert, có phải hối lộ Trump?

Mick Mulvaney (Cựu chánh văn phòng của Trump): Trump có thể có tên trên các danh sách Epstein nhưng không chắc kết tội được

Thẩm phán Paul Gardephe bác đơn Trump kiện nhà báo Bob Woodward vì đã xuất bản băng ghi âm các cuộc phỏng vấn

Trump bổ nhiệm luật sư riêng (Alina Habba) làm Công tố Liên bang tại Quận New Jersey, nhưng có thể trễ hạn

Mỹ bắn thành công tên lửa Standard Missile 6 (SM-6) từ hệ thống tên lửa mặt đất Typhon cháy 1 tàu ngoài biển xa

Ohio: bắt ít nhất 13 người, bao gồm 2 nhà báo, vì biểu tình, chặn cầu qua sông

Sở Bảo vệ Môi trường EPA cắt 23% nhân sự, đóng cửa phòng nghiên cứu khoa học

Thuế quan của Trump sẽ cho ngân khố Mỹ 2,7 ngàn tỷ đô trong 10 năm tới, và do dân Mỹ chi trả vì mua với giá đắt hơn

Tòa chận việc thực thi lệnh Trump nhắm vào những người làm việc tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Tổng thống Mexico: thúc đẩy xuất cảng cà chua sang Nhật và châu Á sau khi Trump áp thuế 17% cà chua Mexico

Putin, Trump, Tập Cận Bình có thể sẽ gặp tại TQ vào ngày 3 tháng 9

Mỹ, Israel nói chuyện: có thể trục xuất dân Palestine ra khỏi Gaza, vào Indonesia hay Ethiopia, Libya.

Nhật Bản: nhà thờ Nagasaki có chuông mới sau 80 năm bị bom nguyên tử

Missouri, Texas, Florida và Arkansas chuẩn bị cho đị chợ trả bằng vàng bạc thay tiền giấy

Los Angeles: Nổ bom, có thể do bất cẩn, làm 3 cảnh sát chết.

Los Angeles: bi bắt vì mạo danh lính cứu hỏa lập Sở cứu hỏa giả mạo.

Virginia: Justin Nguyen bị bắt vì bị cho là sờ mó trẻ em trong tiệm Sam's Club

San Jose: trụ sở bị đốt, Christopher Tran, 51 tuổi, chết. Nghi can bị bắt, có dấu hiệu bệnh tâm thần

HỎI 1: Gần 1/3 trường công các lớp K-12 sàng lọc sức khỏe tâmt hần học sinh? ĐÁP 1: Đúng vậy.

HỎI 2: Cà phê đen (không đường, không sữa) có thể kéo dài tuổi thọ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-19/7/2025) ⦿ ---- Los Angeles: Hơn 30 người đã bị thương vào sáng sớm thứ Bảy sau khi một chiếc xe đâm vào đám đông ở khu vực East Hollywood, Los Angeles, theo hãng tin AP. Theo báo cáo ban đầu từ Sở Cứu hỏa Los Angeles, có tới năm người được cho là đang trong tình trạng nguy kịch; tám đến 10 người khác được báo cáo là đang trong tình trạng nghiêm trọng, trong khi 10 đến 15 người được liệt kê là trong tình trạng khá sau vụ việc lúc 2 giờ sáng giờ địa phương. Tờ New York Post đưa tin vụ tai nạn xảy ra bên ngoài hộp đêm Vermont Hollywood trên Đại lộ Santa Monica.

Theo CNN, video tại hiện trường cho thấy một số nạn nhân được chăm sóc trên vỉa hè và đường phố, cũng như được đưa đi khỏi hiện trường bằng cáng. Theo một báo cáo địa phương trong đó Đại úy Adam VanGerpen của Sở Cứu hỏa Los Angeles (LAFD) cho biết: "Có một chiếc xe khiến một người bất tỉnh bên trong. Nó đâm vào một xe bán bánh taco và cuối cùng đâm vào một số lượng lớn người bên ngoài hộp đêm."



VanGerpen cho biết thêm rằng các nhà điều tra cũng đang kiểm tra một báo cáo chưa được xác nhận rằng theo lời kể thì sau khi xe tông, tài xế bị đám đông lôi ra đấm, đá, và người tài xế sau đó có vết thương do súng bắn. Thông tin chi tiết dự kiến sẽ được công bố thêm sáng nay.

⦿ ---- Thủ tục xin thị thực (visa) vào Mỹ sẽ đắt hơn, riêng mẫu đơn là đắt gấp bốn lần. Khách du lịch, sinh viên quốc tế và khách công tác có thể phải trả khoản phí 250 đô la khi đến Hoa Kỳ bằng thị thực không định cư. Theo công ty luật Envoy Global, quy định mới này chỉ áp dụng cho du khách đến từ các quốc gia yêu cầu thị thực không định cư để nhập cảnh, như được nêu trong dự luật chi tiêu "to lớn, đẹp đẽ" do Tổng thống Trump ký. Chưa có ngày chính thức nào được công bố để bắt đầu thu "phí toàn vẹn thị thực".

Theo công ty luật, bắt đầu từ năm 2026, mức phí 250 đô la có thể tăng lên để phù hợp với lạm phát. Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem sẽ được giao nhiệm vụ xác định số tiền cuối cùng cần thiết cho mục đích nhập cảnh. Du khách có thể được hoàn trả khoản phí này nếu họ tuân thủ các điều khoản của thị thực theo luật định và những người bị từ chối nhập cảnh sẽ không bị tính phí. Tuy nhiên, quy định này nêu rõ việc bồi thường là bắt buộc và không thể miễn trừ, đồng thời phải được thanh toán ngoài khoản phí được ghi vào Hồ sơ nhập cảnh/xuất cảnh của công dân nước ngoài, được gọi là "phí Mẫu đơn I-94".

Đạo luật One Big Beautiful Bill cũng tăng gấp 4 lần: giá mẫu đơn từ 6 đô la lên 24 đô la. Một số người cho rằng biện pháp mới này sẽ làm đảo lộn kế hoạch du lịch trong bối cảnh các sự kiện lớn sắp diễn ra tại Hoa Kỳ, bao gồm World Cup 2026 và Thế vận hội Mùa hè 2028.

⦿ ---- Theo tin tổng hợp, Hội nghị Trung ương 12 của Đảng đã kết thúc vào ngày 19/7 với hàng loạt quyết định kỷ luật đối với nhiều lãnh đạo cấp cao. Trong đó, hai cựu Chủ tịch nước ông Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng và cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng. Diễn biến này diễn ra trùng thời điểm tròn một năm sau ngày Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, tạo dấu mốc đáng chú ý về tính thời điểm của Hội nghị. Lê Minh Khái, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, cũng chịu hình thức kỷ luật tương tự ba cựu lãnh đạo nói trên.

Trung ương Đảng CSVN cũng đã quyết định khai trừ bà Nguyễn Thị Kim Tiến – nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế – khỏi Đảng. Đây là mức kỷ luật cao nhất trong hệ thống xử lý của Đảng và được công bố chính thức vào ngày bế mạc 19/7, chỉ hai ngày sau khi Bộ Chính trị đưa ra đề xuất xử lý. Trước đó, vào ngày 17/7, Bộ Chính trị đã xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và xác nhận rằng trong thời gian giữ các chức vụ cao trong ngành Y tế, bà Tiến đã có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống.

Ngoài ra, Trung ương cũng chấp thuận cho ông Đỗ Đức Duy – hiện đang bị đình chỉ chức vụ bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường – thôi giữ chức ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ông Võ Chí Công cũng được cho thôi chức ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương cùng khóa.

⦿ ---- James Mai, Phó Thị trưởng Irvine, đã nộp đơn ứng cử Thượng viện Tiểu bang năm 2028, khu vực SD37. Tin này do báo TheLiberalOC phổ biến, nói nơi này đã nhận được bản sao hồ sơ ứng cử Thượng viện Tiểu bang năm 2028 của James Mai.

Mai đã trải qua 7 tháng trong nhiệm kỳ đầu tiên với tư cách là thành viên Hội đồng Thành phố Irvine. Các nguồn tin cho biết Đảng Cộng hòa muốn James Mai sẽ thách thức Dân biểu Derek Tran tại Little Saigon. James Mai hiện là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được bầu vào chức vụ dân cử tại Irvine.

Mai có hơn 20 năm trong lĩnh vực tư vấn chiến lược, phát triển doanh nghiệp và công nghệ. Ông là nhà sáng lập công ty tư vấn quốc tế Bristol & Bates. Mai tốt nghiệp Kent State University và Purdue University, có bằng Thạc sĩ về Truyền thông doanh nghiệp và Quản trị kinh doanh.

Mai là cư dân Irvine gần 3 thập niên, có vợ và hai con. Mai từng được nhắc đến trong các sự kiện của cộng đồng người Việt và đã tham gia hỗ trợ nhiều hoạt động mang tính hỗ trợ văn hóa, giáo dục và cộng đồng cho các nhóm sắc tộc thiểu số, trong đó có cộng đồng người Việt.

Hiện thời ghế mà Mai muốn tranh là của Steven S. Choi (Cộng Hòa), đương nhiệm Thượng nghị sĩ Tiểu bang đại diện cho Khu vực Thượng viện số 37 của California. Khu vực SD37 bao gồm các thành phố và cộng đồng tại Quận Cam, chẳng hạn như Aliso Viejo, Anaheim, Costa Mesa, Fullerton, Irvine, Laguna Niguel, Laguna Woods, Lake Forest, Orange, Placentia, Tustin, Villa Park và Yorba Linda. Nghĩa là, khu vực SD37 bao trùm hơn 1/2 Little Saigon.

⦿ ---- DB Derek Tran yêu cầu Trump đừng cắt ngân sách giáo dục của 6 triệu trẻ em ở California. Dân biểu Hoa Kỳ Derek Tran trong một bài viết ngày 18/7/2025 trên mạng X ghi rằng: "Gần 6 triệu trẻ em đang theo học tại các trường công lập ở California - bao gồm cả trường của các con tôi đang theo học - đã bị ảnh hưởng bởi quyết định cắt giảm gần một tỷ đô la ngân sách dành cho lớp học của Chính quyền Trump. Tôi đã góp phần cùng các đồng nghiệp của mình yêu cầu giải ngân khoản ngân sách quan trọng này và đảm bảo học sinh của chúng ta có đủ nguồn lực cần thiết để phát triển."

Trong dịp này, DB Derek Tran cũng nhắc rằng ông đã chia sẻ cảm xúc tự hào khi được tham dự lễ tưởng niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (19/6) tại Westminster, California. Ông nhấn mạnh rằng đây là dịp để vinh danh những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu vì tự do, cũng như tưởng nhớ các thuyền nhân và người tị nạn đã hy sinh trên hành trình vượt biển sau năm 1975. Tran bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước đã hy sinh để thế hệ sau có cơ hội sống trong tự do. Ông gọi đó là “di sản tinh thần” mà ông sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy.

⦿ ---- California: xin đừng cắt giảm ngân sách 2026 chương trình TRIO đối với hơn 100.000 SVHS nghèo. Theo bài viết từ EdSource, các chương trình TRIO – gồm Upward Bound, Talent Search, McNair Scholars và Student Support Services – đang đối mặt với nguy cơ bị cắt hoàn toàn ngân sách liên bang từ năm tài khóa 2026, theo đề xuất của chính quyền Trump. Những chương trình này hỗ trợ hơn 100.000 học sinh và sinh viên có thu nhập thấp hoặc là người đầu tiên trong gia đình theo học đại học tại California.

TRIO cung cấp tư vấn học thuật, hỗ trợ tài chính, định hướng nghề nghiệp và cơ hội nghiên cứu cho học sinh từ cấp trung học đến đại học. Các hoạt động mùa hè như sống trong ký túc xá, tham gia hội thảo nghiên cứu, hoặc đi thực địa tại các lễ hội nghệ thuật giúp học sinh làm quen với môi trường đại học.

TRIO hiện có ngân sách hơn 1 tỷ USD mỗi năm và nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho rằng chương trình này là “di sản lỗi thời” từ chính sách chống nghèo đói thập niên 1960s, và các trường đại học nên tự dùng nguồn lực để hỗ trợ học sinh.

Phản ứng từ California: Giới giáo dục và cộng đồng tại California đang vận động mạnh mẽ để bảo vệ TRIO. Bang California cũng tham gia kiện liên bang nhằm đòi lại 6,8 tỷ USD ngân sách giáo dục đang bị đóng băng. Các trường như UC Davis, Cal Poly Pomona và Columbia College đều có chương trình TRIO phục vụ hàng ngàn sinh viên mỗi năm.

Nhiều nghiên cứu cho thấy TRIO giúp tăng tỷ lệ tốt nghiệp và nhập học đại học. Nhưng Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon đặt nghi vấn về tính hiệu quả toàn diện của TRIO. Tác động đến vùng nông thôn: Tại các khu vực như Humboldt County, TRIO là cầu nối quan trọng giúp học sinh từ những cộng đồng xa xôi tiếp cận giáo dục đại học. Việc cắt giảm ngân sách có thể khiến những học sinh này mất đi cơ hội duy nhất để thay đổi tương lai.

⦿ ---- California: Ba lính cứu hỏa đã phải nhập viện vào thứ Sáu sau khi bị cây đè trúng khi đang chiến đấu với cháy rừng ở Bắc California. Nhóm 3 lính cứu hỏa bị thương này nằm trong số gần 1.400 lính cứu hỏa đang làm nhiệm vụ tại đám cháy Butler, một phần của khu phức hợp Orleans đang cháy trong Rừng Quốc gia Six Rivers ở Quận Siskiyou. Các quan chức của Cơ quan Kiểm lâm Hoa Kỳ cho biết cây đã đè trúng ba lính cứu hỏa của họ vào khoảng 2:15 giờ chiều hôm qua. Cả ba đều được đưa đến Redding để điều trị y tế.

⦿ ---- Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) hôm thứ Sáu cho biết họ sẽ cắt giảm ít nhất 23% lực lượng lao động và đóng cửa văn phòng nghiên cứu khoa học, một phần trong nỗ lực rộng lớn của Tổng thống Donald Trump nhằm tinh giản bộ máy chính phủ liên bang. Vào tháng 1, EPA có 16.155 nhân viên, và sau khi sa thải và nhân viên nhận được các ưu đãi tài chính để nghỉ việc hoặc nghỉ hưu, lực lượng lao động của cơ quan này sẽ còn 12.448 người, theo cơ quan này. Việc tái cấu trúc sẽ giúp chính phủ tiết kiệm 748,8 triệu đô la, EPA cho biết.

Cơ quan này không nêu rõ có bao nhiêu khoản cắt giảm liên quan đến việc cắt giảm theo kế hoạch Văn phòng Nghiên cứu và Phát triển (Office and Development), hiện có khoảng 1.500 nhân viên. ORD giám sát một loạt các dự án nghiên cứu, bao gồm đánh giá rủi ro sức khỏe của "các hóa chất vĩnh viễn" như PFAS, điều tra các bệnh về đường hô hấp ở vùng nông thôn miền Nam, và nghiên cứu về sự lây lan của bệnh sốt thung lũng, một căn bệnh do nấm gây ra do biến đổi khí hậu và cháy rừng.

.

Dân biểu Zoe Lofgren, một đảng viên Dân chủ, cho biết EPA "đang sa thải các nhà khoa học chăm chỉ trong khi tuyển dụng những người được bổ nhiệm chính trị, những người có nhiệm vụ liên tục nói dối Quốc hội và người dân Mỹ." Bà nói rằng việc đóng cửa văn phòng này "sẽ gây ra những tác động lâu dài đến sức khỏe và sự an toàn của người Mỹ - đây là một sự xuyên tạc."

EPA cho biết họ sẽ thành lập một văn phòng mới tập trung vào nghiên cứu khoa học, có tên là Văn phòng Khoa học Ứng dụng và Giải pháp Môi trường.

⦿ ---- Thuế quan của Tổng thống Donald Trump đang dần thành hình—và chúng cũng đang biến thành một "bức tranh khảm" nhiều màu. Đó là phép ẩn dụ được Monica Guerra, Trưởng bộ phận Chính sách Hoa Kỳ tại Morgan Stanley Wealth Management, sử dụng. Điều này là do chúng thay đổi tùy theo từng quốc gia và từng sản phẩm cụ thể, mặc dù Trump đã đảm bảo rằng chúng có phạm vi ảnh hưởng rộng. Điều này làm cho tác động tổng thể "mang tính cá nhân hơn", Guerra viết trong một nghiên cứu có tựa đề "Tariff Talk and Dollar Moves".

Ví dụ, Guerra lưu ý rằng 21% lượng hàng nhập cảng toàn cầu của Hoa Kỳ được miễn thuế, trong khi 30% lượng hàng nhập cảng của Hoa Kỳ từ Liên Âu EU, 42% từ Việt Nam và 64% từ Malaysia được miễn thuế. Sau đó, thuế quan tương hỗ sẽ được áp dụng cho 50% hàng hóa nhập cảng từ Nhật Bản và 30% từ Nam Hàn, và những mặt hàng này bị ảnh hưởng bởi thuế quan đối với xe hơi và phụ tùng xe. Các mức thuế này đang được áp dụng "từng phần", với việc trì hoãn việc áp dụng, đôi khi bị rút lại và các thỏa thuận mới được ký kết.

Guerra cảnh báo về những tác động khó lường trên toàn bộ nền kinh tế toàn cầu và mức thuế quan dự kiến có thể sẽ tiếp tục tăng và duy trì ở mức cao, ngay cả khi chính quyền Trump vẫn đang loay hoay tìm lời giải về tính hợp pháp của chúng. Nhóm của Guerra cũng đưa ra một dự báo, được tính toán dựa trên các khoản thu thuế quan trong ba tháng qua: Bộ Tài chính Hoa Kỳ có thể thu tới 2,7 nghìn tỷ đô la tiền thuế quan trong 10 năm tới.

Morgan Stanley lưu ý rằng, đồng đô la Mỹ đang suy yếu đáng kể, đã giảm 10% từ đầu năm đến nay, khiến hàng nhập cảng trở nên đắt đỏ hơn đối với người tiêu dùng và các công ty Mỹ. Nhóm của Guerra cảnh báo rằng sự kết hợp giữa đồng đô la yếu hơn và thuế quan tăng có thể dẫn trực tiếp đến giá nhập cảng tăng cao, thúc đẩy lạm phát và có khả năng làm giảm biên lợi nhuận của doanh nghiệp trừ khi chi phí được chuyển sang người tiêu dùng.

Mặc dù lạm phát đã có một số dấu hiệu giảm nhẹ - một phần nhờ giá năng lượng thấp hơn và lượng hàng tồn kho tăng trước khi áp dụng mức thuế quan mới - nhưng thị trường hiện đang định giá cho một sự phục hồi: Kỳ vọng lạm phát trong 12 tháng tới đã tăng lên 3,43%, theo hợp đồng hoán đổi không lãi suất, gần bằng mức đã thấy vào tháng 4, khi Trump công bố kế hoạch thuế quan chi tiết hơn trong "Ngày Giải phóng".

Kể từ khi bắt đầu đợt áp thuế quan có đi có lại và phổ quát mới nhất của Trump vào mùa xuân này, doanh thu thuế quan hàng tháng đã tăng vọt lên mức trung bình 22,3 tỷ đô la - mức cao nhất mọi thời đại so với mức trung bình 5 tỷ đô la mỗi tháng trong năm năm trước. Đây là mức trung bình liên quan đến dự báo 2,7 nghìn tỷ đô la, nhưng các chiến lược gia cảnh báo rằng thuế suất và việc tuân thủ vẫn rất biến động và khó lường, khiến bất kỳ dự báo dài hạn nào cũng có thể bị ảnh hưởng bởi "sự bất ổn đáng kể".

Ngành công nghệ, với vị thế độc đáo với gần 58% doanh thu từ nước ngoài, có thể được hưởng lợi từ sự suy yếu của đồng đô la, ngay cả khi các ngành khác phải đối mặt với áp lực biên lợi nhuận do chi phí tăng. Trong khi đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như những doanh nghiệp phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu phức tạp, có thể đang thiệt hại, phải vật lộn với những thách thức về vận hành và giá cả vẫn đang lan rộng khắp nền kinh tế.

Khi chế độ thuế quan của Trump ngày càng phức tạp, thị trường, doanh nghiệp và người tiêu dùng đều đang chuẩn bị cho một kỷ nguyên bất ổn gia tăng - và có khả năng doanh thu chính phủ sẽ phá vỡ kỷ lục, được chi trả bởi người tiêu dùng Mỹ thông qua mức thuế quan cao hơn.

⦿ ---- Thẩm phán Liên bang Nancy Torresen đã ra phán quyết chặn việc thực thi sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhắm vào những người làm việc tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

"Sắc lệnh hành pháp này dường như hạn chế quyền tự do ngôn luận nhiều hơn mức cần thiết để đạt được mục đích đó", bà Torresen viết, gọi đó là vi hiến. Bà nói thêm rằng sắc lệnh này cấm "bất kỳ dịch vụ nào dựa trên ngôn luận có lợi cho công tố viên, bất kể những dịch vụ có lợi đó có liên quan đến cuộc điều tra của ICC đối với Hoa Kỳ, Israel hay một đồng minh khác của Hoa Kỳ hay không."

⦿ ---- Elon Musk đổi số điện thoại sau khi bất đồng với Trump. Theo tiết lộ từ Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, tỷ phú Elon Musk đã thay đổi số điện thoại cá nhân sau một cuộc tranh cãi căng thẳng với cựu Tổng thống Donald Trump liên quan đến dự luật chi tiêu lớn mang tên “One Big Beautiful Bill”. Johnson cho biết ông đã gửi một tin nhắn dài cho Musk nhưng không nhận được phản hồi, sau đó mới phát hiện Musk đã đổi số.

Nguyên nhân mâu thuẫn: Musk phản đối mạnh mẽ dự luật trị giá từ 2,5 đến 5 nghìn tỷ USD, đặc biệt là điều khoản chấm dứt khoản hỗ trợ 7.500 USD cho xe điện sau tháng 9/2025 và loại bỏ các ưu đãi năng lượng sạch. Ông gọi dự luật là “sự ghê tởm” và “làm nổ tung nợ công”. Tesla có thể mất lợi thế cạnh tranh khi các ưu đãi bị loại bỏ.

Musk từng là cố vấn không chính thức về hiệu quả chính phủ. Sau mâu thuẫn, ông tuyên bố sẽ thành lập một đảng chính trị mới mang tên “America Party”, nhằm phản đối hệ thống hai đảng hiện tại. Johnson vẫn hy vọng có thể gặp trực tiếp Musk để hàn gắn quan hệ. Trong khi đó, các cơ quan liên bang khẳng định việc hợp tác với các công ty của Musk vẫn tiếp tục theo quy định hiện hành.

⦿ ---- Gavin Newsom đã bác bỏ lời nói dối trắng trợn của chính quyền Trump, nói đùa rằng nhà tù Alcatraz khét tiếng ở miền bắc California sẽ mở cửa trở lại cùng ngày công bố cái gọi là "hồ sơ Epstein".

Một phát ngôn viên của Newsom đã bác bỏ ý tưởng trước đó được tổng thống đưa ra, sau chuyến thăm hòn đảo của Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum và Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Pam Bondi đang gặp nhiều khó khăn vào thứ Năm. "Pam Bondi sẽ mở cửa trở lại Alcatraz cùng ngày Trump cho phép bà công bố hồ sơ Epstein. Vì vậy, đừng bao giờ", Izzy Gardon, giám đốc truyền thông của Newsom, nói với SFGATE.

Chuyến thăm của hai quan chức nội các diễn ra hai tháng sau khi Trump cân nhắc ý tưởng mở cửa lại nhà tù lịch sử này, tuyên bố trên Truth Social vào tháng 5 rằng ông đã chỉ đạo FBI và Bộ An ninh Nội địa xem xét ý tưởng này. Các đảng viên Dân chủ đã chỉ trích ý tưởng này, bao gồm cả Nghị sĩ Nancy Pelosi của California, người gọi đó là "sáng kiến ngu ngốc nhất từ trước đến nay" của Trump.

Các nguồn tin từ chính quyền nói với Axios rằng việc chuyển đổi Alcatraz thành một nhà tù đang hoạt động có thể tốn kém 2 tỷ đô la. Chuyến thăm San Francisco có thể là một sự nghỉ ngơi đáng hoan nghênh cho Bondi, người đã vướng vào nhiều tranh cãi kể từ khi Hồ sơ Epstein bị công bố gây tranh cãi vào tuần trước, gây ra sự chia rẽ trong phong trào MAGA.

⦿ ---- Donald Trump và Jeffrey Epstein là "bạn thân" nhưng "không có ý đồ gì tốt", một người mẫu từng hẹn hò với Epstein khẳng định, trong bối cảnh tổng thống đang cố gắng tránh xa vụ Epstein. Họ là "bạn thân", theo cô Stacey Williams, người từng hẹn hò với Epstein trong vài tháng vào những năm 90s, nói với CNN vào tối thứ Sáu. Tháng 10 năm ngoái, trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian, Williams đã công khai cáo buộc Trump sờ soạng cô tại Trump Tower vào năm 1993 trước mặt Epstein. Ông Trump đã phủ nhận những cáo buộc này.

"Đó là anh em của ông ấy, đó là cánh tay phải của ông ấy", cô nói về Trump với Epstein. Trong suốt bốn hoặc năm tháng cô hẹn hò với nhà tài chính này, cái tên Trump được nhắc đến rất nhiều, Williams kể lại với Brianna Keilar của CNN. "Người bạn duy nhất mà Epstein nhắc đến mỗi khi chúng tôi gặp nhau hoặc nói chuyện điện thoại là Donald [Trump]", cô nói. "Họ rất thân thiết và họ không có ý đồ gì tốt."

Williams sau đó nói thêm rằng Epstein cũng thường nhắc đến Ghislaine Maxwell, một người phụ nữ thượng lưu và là cộng sự của Epstein, người đã bị kết án vào năm 2021 với các cáo buộc liên quan đến vai trò của cô trong một âm mưu lạm dụng trẻ vị thành niên với Epstein.

Phóng viên CNN Brianna Keilar đã đọc cho cô Williams nghe tấm thiệp mừng sinh nhật được cho là do Trump viết tặng Epstein nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của ông, được tờ Wall Street Journal đăng tải lần đầu tiên vào thứ Năm. Trump kịch liệt phủ nhận các cáo buộc và kể từ đó đã kiện tờ báo này và các công ty mẹ của nó vì tội phỉ báng. Cô Williams bắt đầu bật cười khi nghe cô Keilar đọc lại phản hồi của Trump về bài báo gây chấn động này.

"Trump gọi bức thư đó là 'giả mạo'. Ông ấy nói rằng nó không giống tính cách của ông ấy vì ông ấy chưa bao giờ 'viết một bức tranh' nào... trong đời", Keilar nói, trích dẫn lời phủ nhận của Trump.

Khi được hỏi liệu cô có nghĩ rằng lá thư này nghe có vẻ "không giống tính cách" của cô dựa trên những trải nghiệm của cô với cả hai người đàn ông, Williams trả lời một cách khó tin: "Cái gì, bạn đang đùa tôi à? Tôi biết họ đã làm gì với nhau. Chuyện đó đã từng xảy ra với tôi."

"Tôi có tấm bưu thiếp sau vụ tấn công với một lời nhắn yêu thương," cô nói thêm, ám chỉ đến một tấm bưu thiếp chụp từ trên cao Mar-a-Lago mà cô nói Trump đã gửi cho người đại diện của cô vào cuối năm 1993. Theo tờ The Guardian, tấm bưu thiếp được viết bằng loại bút Sharpie màu đen: "Stacey – Ngôi nhà thứ hai của em. Yêu Donald."

"Tôi biết họ đã làm gì với nhau và tôi biết điều đó có nghĩa là gì," Williams nói với kênh truyền hình CNN. "Rõ ràng là họ không làm bánh hay câu cá."

Williams và Epstein bắt đầu hẹn hò sau lần gặp thứ hai. Cô nhớ lại đó là tại một bữa tiệc Giáng sinh năm 1992 tại Khách sạn Plaza do Trump tổ chức. Vài tháng sau, cô và Epstein đang đi dạo trên Đại lộ số 5. Nhà tài chính "nói đùa về việc Donald nghĩ tôi nóng bỏng... và muốn nói chuyện với cô" trước khi đề nghị họ đến gặp Trump tại văn phòng của ông ta, cô nhớ lại.

"Vì vậy, chúng tôi đến văn phòng của ông Trump ở Trump Tower và chỉ trong vài phút, Donald đã ở ngoài cửa và tay ông ta sờ soạng khắp người tôi. Hai tay Trump sờ soạng ngực tôi, mông tôi. Chúng sờ soạng, bạn biết đấy, lên xuống hông tôi trong khi hai người họ vẫn tiếp tục trò chuyện bình thường", Williams kể với Keilar.

Họ đang thảo luận về những điều "không liên quan", chẳng hạn như việc Williams vừa xuất hiện trên trang bìa khác của Sports Illustrated, cô nói: "Họ cứ cười qua lại, cười toe toét và trò chuyện trong khi Donald cứ sờ soạng khắp người tôi".

Cô cho biết các trợ lý đang đi đi lại lại trong khi sự việc xảy ra. “Nếu chuyện đó xảy ra trong một con hẻm tối, bạn sẽ tự vệ. Nhưng khi nó ẩn chứa sự trơ tráo như thế, vốn là sở trường của Donald Trump, bạn sẽ bị sốc,” Williams nói với kênh truyền hình. “Vì vậy, tôi đã chết lặng và mọi chuyện kết thúc rất nhanh. Chỉ mất vài phút.”

Khi cô và Epstein vào thang máy để rời đi, cô nhận ra “năng lượng của Jeffrey đã thay đổi.” Williams nhớ lại: “Anh ta, anh ta như đang sôi sục, anh ta đang tức giận. Anh ta không thèm nhìn tôi.” Khi họ trở lại Đại lộ số 5, Epstein đổ lỗi cho cô về vụ việc. Cô nhớ lại: “Anh Epstein nhìn tôi và bắt đầu hét vào mặt tôi rằng, ‘Tại sao cô lại để Trump sờ như vậy?’”

Bản thân cô cũng nghĩ như vậy. “Tôi nhớ mình đã nghĩ, ‘Tại sao mình lại để như thế?’ Tôi cảm thấy như mình đang thu trở lại cơ thể mình vào lúc đó và tôi rất bối rối,” cô nói.

Khi lần đầu tiên lên tiếng về cáo buộc [Trump] tấn công tình dục [sờ cô], Williams cho biết cô tin rằng vụ việc được “phối hợp” giữa hai người đàn ông. Khi được hỏi lý do dẫn đến kết luận đó, cô nói với kênh truyền hình rằng cô nổi tiếng trong ngành là người "cứng đầu" với những người quấy rối cô trên phố hoặc để lộ thân phận. "Jeffrey biết điều đó và tôi nghĩ anh ấy rất phấn khích", cô nói.

⦿ ---- Như đã hứa, Tổng thống Trump đã đệ đơn kiện ông trùm truyền thông Rupert Murdoch và tờ Wall Street Journal vào thứ Sáu về việc tờ báo này đưa tin về mối quan hệ giữa Trump và nhà tài chính tai tiếng Jeffery Epstein. Đơn kiện, được đệ trình lên tòa án liên bang ở Miami, yêu cầu bồi thường thiệt hại ít nhất 10 tỷ đô la, theo AP. Hôm thứ Năm, tờ WS Journal đã đăng một bài báo mô tả một bức thư gợi dục mà tờ báo cho biết mang tên Trump và được đưa vào album ảnh năm 2003 nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của Epstein. Trump phủ nhận việc viết bức thư, gọi bài báo là "sai sự thật, ác ý và phỉ báng".

Bức thư được cho là đã được Ghislaine Maxwell, một phụ nữ thượng lưu người Anh tai tiếng, thu thập nhiều năm trước khi nhà tài chính giàu có này bị bắt lần đầu vào năm 2006 và sau đó bất hòa với Trump. Tờ WS Journal có mô tả nội dung bức thư nhưng không công bố ảnh chụp toàn bộ bức thư hoặc cung cấp chi tiết về cách họ biết được nó. Hôm thứ Sáu, Trump đã đăng trên trang Truth Social của mình: "Vụ kiện này được đệ trình không chỉ thay mặt cho vị Tổng thống mà các bạn yêu mến, TÔI, mà còn để tiếp tục bảo vệ TẤT CẢ người Mỹ, những người sẽ không còn dung túng cho những hành vi sai trái của Truyền thông Tin giả nữa."

Người phát ngôn của Dow Jones, nhà xuất bản của tờ WS Journal, trả lời: "Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào tính chính xác và nghiêm ngặt trong các bài viết của mình, và sẽ kiên quyết bảo vệ chống lại bất kỳ vụ kiện nào." Cả hai đài ABC và CBS trước đây đều đã đạt được các thỏa thuận dàn xếp trị giá hàng triệu đô la với tổng thống sau khi ông đưa họ ra tòa. Trước đó vào thứ Sáu, Bộ Tư pháp đã yêu cầu một tòa án liên bang công bố các biên bản của bồi thẩm đoàn trong vụ án Epstein trong bối cảnh công chúng ngày càng quan tâm đến mối liên hệ của ông này với Trump và các nhà lãnh đạo khác, và khi tranh cãi vẫn tiếp tục xoay quanh cách chính quyền Trump xử lý các hồ sơ liên quan đến Epstein. Trong những ngày gần đây, Trump đã gọi những người ủng hộ mình là "những kẻ yếu đuối" vì tranh giành thêm hồ sơ từ cuộc điều tra Epstein.

⦿ ---- Trước đó, Tổng thống Trump cho biết ông đã đích thân cảnh báo Rupert Murdoch không được để tờ báo Wall Street Journal của Murdoch đăng bài về Trump và Jeffrey Epstein. Và vì tờ Wall Street Journal vẫn tiếp tục đăng bài, Trump nói rằng ông đang chuẩn bị một cuộc chiến pháp lý hào hứng, theo tờ The Hill đưa tin.

"Tôi mong chờ Rupert Murdoch ra làm chứng trong vụ kiện của tôi chống lại ông ta và tờ báo 'đống rác' của ông ta", ông viết trên Truth Social Friday, đồng thời nói thêm rằng đó "sẽ là một trải nghiệm thú vị!"

Tờ WS Journal đưa tin Trump đã tặng Epstein một bức thư ngắn đầy khiêu gợi nhân dịp sinh nhật lần thứ 50 của ông: Bức thư có hình phác họa một người phụ nữ khỏa thân với chữ ký rõ ràng của Trump, cùng dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật - và mong mỗi ngày đều là một bí mật tuyệt vời khác".

Trump kiên quyết phủ nhận mọi liên quan đến bức thư, và ông đã nhận được sự ủng hộ từ một số người có quan điểm khác biệt với ông về cách xử lý hồ sơ Epstein, bao gồm cả Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, theo Politico. "Tổng thống và tôi đã nói về cáo buộc lố bịch đó sáng nay", Johnson phát biểu hôm thứ Sáu trên CNBC. "Ông ấy nói điều đó hoàn toàn vô lý. Ông ấy chưa bao giờ vẽ một bức tranh như vậy. Ông ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc vẽ một bức tranh như vậy."

Laura Loomer và Elon Musk cũng đứng về phía Trump, khi Musk đăng lại một đoạn tóm tắt từ công cụ AI của mình, Grok, đặt ra nghi ngờ về quyền tác giả của Trump đối với tấm thiệp, theo tờ Independent.

Tờ New Republic chỉ ra rằng mặc dù Trump đã nói với tờ Journal rằng "Tôi chưa bao giờ vẽ một bức tranh nào trong đời" và khẳng định lại trên Truth Social rằng "Tôi không vẽ tranh", nhưng thực tế ông ấy có lịch sử vẽ tranh được ghi chép lại. Ít nhất năm bản phác thảo của ông đã được bán tại các cuộc đấu giá từ thiện, và bài viết WSJ có kèm theo các mẫu vẽ.

⦿ ---- Tulsi Gabbard, cựu Dân biểu đảng Dân chủ và hiện là Giám đốc Tình báo Quốc gia dưới thời Tổng thống Donald Trump, đã gây tranh cãi khi kêu gọi truy tố cựu Tổng thống Barack Obama. Gabbard cáo buộc Obama đứng sau việc thành lập Hội đồng Quản lý Thông tin Sai lệch (Disinformation Governance Board) dưới thời Tổng thống Joe Biden, mà bà gọi là “Bộ Sự thật” – ám chỉ tác phẩm 1984 của George Orwell.

Gabbard cho rằng Obama đã thúc đẩy kiểm duyệt thông tin trên mạng xã hội và chính phủ cần can thiệp mạnh hơn. Sáu ngày sau bài phát biểu của Obama tại Đại học Stanford năm 2022, Bộ An ninh Nội địa Mỹ công bố Hội đồng mới này. Gabbard chỉ trích rằng đây là hành động vi phạm quyền tự do ngôn luận và là biểu hiện của sự kiểm soát tư tưởng.

.

Bà cũng nhấn mạnh rằng Biden chỉ là “người đại diện”, còn Obama mới là người thao túng chính sách. Những phát ngôn này khiến Gabbard bị chỉ trích là lan truyền thuyết âm mưu và làm gia tăng căng thẳng chính trị. Tuy nhiên, bà vẫn bảo vệ quan điểm của mình, cho rằng cần minh bạch và truy cứu trách nhiệm những người đã lạm dụng quyền lực để kiểm soát thông tin.⦿ ---- Hội Nhà văn Mỹ (Writers Guild of America - WGA) đã yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp New York, bà Letitia James, mở cuộc điều tra về lý do đài CBS hủy bỏ chương trình The Late Show with Stephen Colbert. Hội này cáo buộc công ty mẹ của CBS đã đưa ra một "món quà hối lộ" cho chính quyền Trump. Theo WGA, việc hủy bỏ chương trình có thể là một nỗ lực của Paramount, chủ sở hữu CBS, nhằm giúp đỡ Tổng thống Trump trong bối cảnh công ty này đang tìm kiếm sự chấp thuận từ chính quyền Trump cho một vụ sáp nhập lớn với công ty Skydance trị giá 28 tỷ USD.Cũng trong tuyên bố của mình, WGA nêu rõ mối quan ngại rằng việc hủy bỏ chương trình có thể là một hành động hối lộ, khi Paramount đang cố gắng nhận được sự phê duyệt của chính quyền Trump cho thương vụ sáp nhập. Cuộc điều tra này được thúc đẩy sau khi Paramount giải quyết một vụ kiện với Trump về chương trình phỏng vấn của Phó Tổng thống Kamala Harris trên 60 Minutes, với thỏa thuận trị giá 16 triệu USD.The Late Show của Colbert sẽ kết thúc vào tháng 5 năm 2026, với lý do "vấn đề tài chính" được công ty đưa ra. Tuy nhiên, sự kiện này dấy lên nghi vấn rằng động cơ thực sự có thể mang tính chính trị hơn là tài chính. Colbert đã chỉ trích việc giải quyết vụ kiện với Trump trên sóng truyền hình, gọi đó là một "món quà hối lộ" và chỉ hai ngày sau, thông báo chương trình sẽ bị hủy bỏ.Căng thẳng giữa CBS và Trump đã gia tăng trong thời gian qua, đặc biệt là sau khi Tổng thống Trump đe dọa rút giấy phép phát sóng của CBS. Một số nhà lập pháp, như Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, đã bày tỏ lo ngại về việc chương trình bị hủy bỏ chỉ sau ba ngày Colbert lên tiếng chỉ trích Paramount về thỏa thuận với Trump.Hội Nhà văn nhấn mạnh rằng việc hủy bỏ chương trình vì lý do chính trị là một mối nguy hiểm đối với tự do ngôn luận và là điều không thể chấp nhận trong một xã hội dân chủ. Bài báo cũng chỉ ra rằng việc chính quyền Trump tấn công các cơ quan báo chí và phương tiện truyền thông độc lập, như CBS và PBS, đã trở thành một vấn đề lớn trong các cuộc chiến pháp lý gần đây.⦿ ---- Thượng nghị sĩ Dick Durbin (Dân chủ - Illinois), thành viên cấp cao của Ủy ban Tư pháp Thượng viện, cho biết ông đã nhận được thông tin rằng Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đã "gây sức ép" khoảng 1.000 nhân viên FBI rà soát hàng chục nghìn trang tài liệu liên quan đến tội phạm tình dục bị kết án Jeffrey Epstein và đánh dấu bất kỳ thông tin nào đề cập đến Tổng thống Trump.TNS Durbin đã đưa ra cáo buộc gây chấn động này trong các bức thư gửi cho Bondi, Giám đốc FBI Kash Patel và Phó Giám đốc FBI Dan Bongino hôm thứ Sáu để tìm kiếm thêm thông tin về cách chính quyền xử lý các hồ sơ liên quan đến Epstein và đặt câu hỏi tại sao các quan chức cấp cao lại tập trung vào việc tìm kiếm các tài liệu liên quan đến Trump với Epstein.Trích dẫn "thông tin văn phòng của tôi nhận được", Durbin cho biết Bondi "đã gây sức ép buộc FBI điều khoảng 1.000 nhân viên thuộc Ban Quản lý Thông tin" làm việc 24/24 để xem xét khoảng 100.000 hồ sơ liên quan đến Epstein như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm công bố tài liệu công khai trong "thời hạn ngắn tùy tiện".TNS Durbin cho biết văn phòng của ông được thông báo rằng các nhân viên FBI đã được "hướng dẫn 'đánh dấu' bất kỳ hồ sơ nào có nhắc đến Tổng thống Trump". Ông tiếp tục lưu ý trong các bức thư rằng vào năm 2002, Trump đã nói rằng ông đã quen biết Epstein 15 năm và gọi ông ta là "một người tuyệt vời" và "rất vui vẻ khi ở bên".Nhà lập pháp cấp cao của Đảng Dân chủ cũng chỉ ra một báo cáo độc quyền trên tờ The Wall Street Journal được công bố hôm thứ Năm, cáo buộc Trump đã gửi một lá thư "thô tục sex" cho Ghislaine Maxwell, bạn gái của Epstein, để làm album mừng sinh nhật 50 tuổi cho Epstein vào năm 2003.Durbin nhấn mạnh rằng bức thư của Trump gửi Epstein "chứa một số dòng chữ đánh máy được đóng khung bằng hình phác thảo một người phụ nữ khỏa thân, dường như được vẽ tay bằng bút dạ đậm", cùng với chữ ký của Trump bên dưới eo của người phụ nữ.Ông hỏi Bondi, Patel và Bongino liệu họ đã đích thân xem xét tất cả các hồ sơ mà Bộ Tư pháp đang lưu giữ liên quan đến Epstein hay chưa và liệu FBI có các hồ sơ khác liên quan đến Epstein mà Bộ Tư pháp chưa xem xét hay không. Và Durbin đặt câu hỏi tại sao nhân viên FBI được yêu cầu đánh dấu các hồ sơ đề cập đến Trump và điều gì đã xảy ra với những hồ sơ đó."Có hồ sơ nào đề cập đến Tổng thống Trump không? Nếu có, vui lòng gửi một bản sao của ủy ban và Văn phòng Tổng Thanh tra", ông viết, ám chỉ đến Ủy ban Tư pháp và Văn phòng Tổng Thanh tra.Durbin cũng đang tìm kiếm sự làm rõ về tuyên bố của Bondi hồi tháng 2 trong một cuộc phỏng vấn với Fox News khi bà nói rằng một danh sách khách hàng của Epstein "đang nằm trên bàn làm việc của tôi ngay lúc này để xem xét". Tuyên bố đó mâu thuẫn với một bản ghi nhớ chưa ký mà Bộ Tư pháp và FBI đã công bố trong tháng này, trong đó nêu rõ rằng một "cuộc đánh giá có hệ thống" các hồ sơ liên quan đến Epstein "không phát hiện ra 'danh sách khách hàng' nào có thể buộc tội".Durbin cho biết tuyên bố trong bản ghi nhớ rằng không có danh sách nào tồn tại "mâu thuẫn với những tuyên bố công khai" mà Bondi "đã nhiều lần đưa ra". Ông trích dẫn lời khai của Bondi trên một chương trình khác của Fox News hồi tháng 2 rằng một người tố giác đã nói với bà rằng Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Nam New York đang nắm giữ hàng nghìn trang tài liệu liên quan đến Epstein.Durbin muốn biết, nếu danh sách khách hàng không tồn tại, Bondi đang ám chỉ điều gì khi bà ám chỉ đến các tài liệu "nằm" trên bàn làm việc của mình. Ông cũng muốn biết khi nào người tố giác tiết lộ với Bondi rằng có hàng nghìn trang hồ sơ bổ sung đang được Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Nam New York nắm giữ và liệu thông tin đó có được chia sẻ với Quốc hội hay văn phòng tổng thanh tra của Bộ Tư pháp hay không.Hơn nữa, Durbin đã yêu cầu các quan chức cấp cao giải thích lý do tại sao họ bố trí gần 1.000 nhân viên FBI làm việc 24/24 để xem xét các tài liệu liên quan đến Epstein vào tháng 3, và ai là người đưa ra quyết định phân công hàng trăm người từ văn phòng FBI tại New York cho nhiệm vụ này.Các lá thư của Durbin cũng đặt ra câu hỏi về tuyên bố của Bộ Tư pháp và FBI trong bản ghi nhớ chưa ký ngày 7 tháng 7 rằng kết luận Epstein tự tử được củng cố bằng đoạn phim video "hoàn toàn thô" từ khu vực chung của nhà tù nơi Epstein bị giam giữ vào thời điểm tử vong."Sự hoài nghi của công chúng về tính minh bạch của chính phủ trong vấn đề này đã gia tăng một cách không cần thiết do việc các vị công bố đoạn video giám sát từ bên ngoài phòng giam của Jeffrey Epstein", Durbin viết. "Thực tế, đoạn phim có thể đã bị chỉnh sửa, theo siêu dữ liệu (metadata) được nhúng trong video."Durbin đã yêu cầu Bondi, Patel và Bongino mô tả chi tiết tất cả các chỉnh sửa được thực hiện đối với đoạn phim giám sát "hoàn toàn thô" trước khi công bố. Ông yêu cầu các quan chức cung cấp câu trả lời chậm nhất là ngày 1 tháng 8.⦿ ---- Cựu chánh văn phòng của Tổng thống Donald Trump nói Trump có tên trong hồ sơ Epstein—và trong danh sách những người liên quan đến tội phạm tình dục trẻ em. “Ông ta có tên trong hồ sơ. Rất nhiều người có tên trong hồ sơ,” Mick Mulvaney nói trong một cuộc phỏng vấn sắp tới với Al Jazeera, một đoạn clip đã được đăng tải trực tuyến. “Nhưng nếu có điều gì đó trong hồ sơ đặc biệt đáng lên án về Donald Trump, thì chính quyền Biden đã công bố chúng rồi,” ông nói.Trump—người mà Jeffrey Epstein từng mô tả là “người bạn thân nhất của ông trong 10 năm,” theo nhà viết tiểu sử Michael Wolff—thỉnh thoảng được chụp ảnh cùng ông và chào đón ông như một thành viên trong khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở Florida. Epstein đã chết vì "tự tử" trong tù vào năm 2019 khi đang chờ xét xử về tội buôn bán tình dục.Mulvaney suy đoán về lý do tại sao cả Trump và Biden đều kiềm chế không tiết lộ thêm thông tin về Epstein. “Tôi đoán rằng điều này đặc biệt gây tổn hại đến cả hai phía, đó là lý do tại sao Trump không muốn công bố nó và tại sao Biden cũng không muốn công bố nó,” Mulvaney nói.Mulvaney, người từng là giám đốc Văn phòng Quản lý và Ngân sách của Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên và là quyền Chánh Văn phòng Nhà Trắng từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 3 năm 2020, nhớ lại Epstein từng đến Mar-a-Lago, nhưng bị đuổi ra, ông nói, “vì hành vi kỳ quặc.”“Có những bức ảnh chụp chung của họ,” Mulvaney nói. “Vì vậy, nếu có một hồ sơ ở đâu đó, mà tôi cho là có… Tôi phải hình dung tên anh ta nằm trong danh sách ở đâu đó.” Những phát biểu của Mulvaney được đưa ra trong bối cảnh MAGA đang gặp khó khăn sau khi Bộ Tư pháp và Cục Điều tra Liên bang thừa nhận hồi đầu tháng rằng Epstein đã tự tử trong khi chờ xét xử, chứ không phải bị sát hại, và không hề có “danh sách khách hàng” nào cả—cả hai đều là chủ đề của những thuyết âm mưu xoay quanh những người ủng hộ Trump.Tin tức này đã dẫn đến những lời kêu gọi sa thải Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, người đã tuyên bố vào tháng 2 rằng danh sách "đang nằm trên bàn làm việc của tôi" đang chờ xem xét. Trump đã lao vào cuộc tranh cãi, kịch liệt chỉ trích những người hâm mộ MAGA hôm thứ Tư vì đã "tin vào những lời bịa đặt nhảm nhí" về Epstein, miêu tả họ là những "kẻ yếu đuối" cả tin và tuyên bố ông không còn muốn sự ủng hộ của họ nữa.Trong một bài đăng trên Truth Social, Trump đã lặp lại tuyên bố của mình rằng các hồ sơ về Epstein là một trò lừa bịp của Đảng Dân chủ và lên án những người ủng hộ nghĩ khác. "Những người ủng hộ tôi TRƯỚC ĐÂY đã hoàn toàn tin vào những lời bịa đặt nhảm nhí này. Họ vẫn chưa học được bài học của mình, và có lẽ sẽ không bao giờ học được, ngay cả sau khi bị phe cánh tả điên khùng lừa gạt suốt 8 năm dài", ông nói.Bài đăng này thể hiện sự thất vọng trong Nhà Trắng rằng những nỗ lực dập tắt vấn đề đã không hiệu quả. Nhưng nó chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng, làm dấy lên nghi ngờ rằng chính quyền đang che đậy các hồ sơ về Epstein.⦿ ---- Donald Trump không thể theo đuổi vụ kiện trị giá gần 50 triệu đô la chống lại nhà báo Bob Woodward vì đã xuất bản băng ghi âm các cuộc phỏng vấn cho cuốn sách bán chạy nhất năm 2020 "Rage" của ông dưới dạng sách nói, theo một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết vào thứ Sáu.Phán quyết của Thẩm phán Liên bang Paul Gardephe tại Manhattan là một chiến thắng cho Woodward, nhà xuất bản Simon & Schuster của ông và chủ sở hữu cũ Paramount Global. Họ lập luận rằng luật liên bang cấm tổng thống Hoa Kỳ đăng ký bản quyền các cuộc phỏng vấn được thực hiện trong nhiệm vụ chính thức của mình, và chưa có tổng thống nào trước ông từng yêu cầu trả tiền bản quyền để xuất bản các cuộc phỏng vấn tổng thống.Các bị đơn cũng gọi Woodward là "kiến trúc sư duy nhất và tác giả thực sự" của các cuộc phỏng vấn, giống như các nhà báo như cố Walter Cronkite và Barbara Walters đã làm trong các cuộc phỏng vấn với các tổng thống khác.Woodward cũng cho biết các cuộc phỏng vấn của ông phản ánh "cách đưa tin cổ điển" giúp truyền tải thông tin chính xác đến công chúng, và do đó là "sử dụng hợp lý". Trump đã được Woodward Trump phỏng vấn 19 lần từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 8 năm 2020 và khoảng 20% sách "Rage" ("Cơn thịnh nộ") đến từ các cuộc phỏng vấn.⦿ ---- Tổng thống Donald Trump đã bổ nhiệm luật sư riêng của mình, Alina Habba, làm Công tố viên Liên bang tại Quận New Jersey, nhưng cho đến khi bà được phê chuẩn, nhiệm kỳ của bà đang dần kết thúc. Hôm thứ Ba, bà đã tại vị được 120 ngày. Đó là giới hạn.Tờ New Jersey Globe đưa tin hôm thứ Sáu rằng một nguồn tin nội bộ của văn phòng cho biết Habba đã gửi một thông điệp tới những người trong văn phòng, nói rằng bà hy vọng mình có thể ở lại. Tuy nhiên, điều đó dường như không có khả năng xảy ra.Các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ có thẩm quyền trì hoãn việc phê chuẩn một ai đó vào một vị trí tại tiểu bang của họ. Trong trường hợp của Habba, cả hai thượng nghị sĩ New Jersey đều phản đối bà. Habba trước đây từng là thành viên nhóm pháp lý trong phiên tòa xét xử Trump cùng với nhà văn E. Jean Carroll. Ông đã thua trong cả hai vụ kiện phỉ báng đó.Theo báo cáo, Habba đã đề cập đến nhiệm kỳ của mình trong một cuộc họp của các thẩm phán Tòa án Liên bang New Jersey. Báo cáo cho biết các thẩm phán đó có thể bổ nhiệm Habba, bỏ qua Thượng viện.Tuy nhiên, vẫn còn hai ứng cử viên tiềm năng khác cho vị trí này: Trợ lý Thứ nhất Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Desiree Grace và cựu Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Noel Lawrence Hillman. Cả hai đều là đảng viên Cộng hòa đã đăng ký.Nếu không có hành động nào được thực hiện, Grace sẽ ngay lập tức trở thành Công tố Hoa Kỳ tạm quyền trong 210 ngày. "Sau khi các thẩm phán bỏ phiếu, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Pam Bondi sẽ không có thẩm quyền loại bỏ lựa chọn của họ - nhưng Trump thì có thể", báo cáo cho biết.⦿ ---- Quân đội Hoa Kỳ lần đầu tiên bắn thành công tên lửa Standard Missile 6 (SM-6) từ hệ thống tên lửa mặt đất Typhon trong một cuộc tập trận bắn đạn thật tại Úc, trong khuôn khổ Exercise Talisman Sabre 25, ngày 16/7/2025. Cuộc thử nghiệm diễn ra tại Lãnh thổ phía Bắc Úc, do Lực lượng Đặc nhiệm Đa lĩnh vực số 3 phối hợp với Lữ đoàn 10 của Úc thực hiện, đã đánh chìm một mục tiêu hàng hải, thể hiện khả năng tấn công tầm xa của hệ thống Typhon. Đây là lần đầu tiên Typhon được sử dụng ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, đánh dấu bước tiến trong năng lực tác chiến hàng hải từ đất liền.Hệ thống Typhon, do Lockheed Martin sản xuất, có thiết kế mô-đun, cho phép phóng cả tên lửa SM-6 và Tomahawk. SM-6 là loại tên lửa đa năng, có thể chống máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo ở giai đoạn cuối, với tầm bắn 150-200 dặm. Phiên bản Block IB đang phát triển sẽ đạt tốc độ siêu thanh và cải tiến khả năng nhắm mục tiêu. Cuộc tập trận này nhằm gửi thông điệp chiến lược đến Trung Quốc, trong bối cảnh Hải quân Trung Quốc đang mở rộng với hơn 730 tàu chiến. Việc triển khai Typhon ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đặc biệt tại Philippines từ tháng 4/2024, được xem là bước đáp trả sự bành trướng hàng hải của Trung Quốc ở Biển Đông.Cuộc thử nghiệm củng cố liên minh Úc-Hoa Kỳ, nhấn mạnh vai trò của Úc trong chiến lược khu vực. Đại tá Wade Germann, chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm, khẳng định đây là bước tiến trong tích hợp và chỉ huy các khả năng tấn công hàng hải tiên tiến. Tuy nhiên, việc triển khai Typhon từng bị hạn chế bởi Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) với Nga, nay đã hết hiệu lực, cho phép Hoa Kỳ phát triển các hệ thống như vậy. Cuộc tập trận cũng làm dấy lên lo ngại về kho dự trữ đạn dược của Hoa Kỳ, vốn đang bị hao hụt do các xung đột khác, như ở Biển Đỏ. Bài báo nhấn mạnh tầm quan trọng của Typhon trong việc đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc, đồng thời đặt câu hỏi về khả năng duy trì nguồn cung đạn dược trong tương lai.⦿ ---- Ohio: Cảnh sát ở Cincinnati đã bắt giữ ít nhất 13 người, bao gồm hai nhà báo, sau khi những người biểu tình phản đối việc giam một cựu tuyên úy bệnh viện vì lý do nhập cư đã chặn một cây cầu hai làn xe bắc qua sông Ohio. Một phóng viên và một thực tập sinh nhiếp ảnh đã bị bắt khi đang đưa tin về cuộc biểu tình cho CityBeat, một kênh tin tức và giải trí ở Cincinnati, nằm trong số những người bị đưa ra xét xử vào sáng thứ Sáu tại tòa án Kentucky, theo AP. Video từ cuộc biểu tình ở Cincinnati vào tối thứ Năm cho thấy một số khoảnh khắc căng thẳng, bao gồm cả hình ảnh một cảnh sát đấm một người biểu tình nhiều lần khi cảnh sát vật anh ta xuống đất.Cảnh sát ở Covington, Kentucky, cho biết những người bị bắt đã từ chối tuân thủ lệnh giải tán. Sở cảnh sát cho biết trong một tuyên bố rằng các cảnh sát ban đầu cố gắng nói chuyện với người tổ chức cuộc biểu tình đã bị đe dọa. Trong số các cáo buộc được đệ trình chống lại những người bị bắt bao gồm bạo loạn, không giải tán, cản trở người ứng cứu khẩn cấp, phá hoại tài sản hình sự và hành vi vô trật tự. Phóng viên Madeline Fening và thực tập sinh nhiếp ảnh Lucas Griffith đã bị buộc tội bạo loạn nghiêm trọng và một số tội danh khác, theo Ashley Moor, tổng biên tập của CityBeat. Hôm thứ Sáu, một thẩm phán đã ấn định mức bảo lãnh 2.500 đô la cho mỗi người bị bắt.Cuộc biểu tình này nhằm ủng hộ Ayman Soliman, một người nhập cư Ai Cập làm giáo sĩ tuyên úy tại Bệnh viện Nhi Cincinnati. Ông đã bị bắt giữ vào tuần trước sau khi đến làm thủ tục kiểm tra định kỳ với các viên chức Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ. Các nhà báo khác đưa tin về các cuộc biểu tình trên khắp Hoa Kỳ đã bị bắt và bị thương trong năm nay. Hơn hai mươi người đã bị thương hoặc bị đánh đập khi đưa tin về các cuộc biểu tình phản đối các cuộc đột kích nhập cư ở Los Angeles. Một nhà báo nói tiếng Tây Ban Nha đã bị bắt vào tháng 6 khi đang đưa tin về một cuộc biểu tình No Kings gần Atlanta.⦿ ---- Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum hôm thứ Sáu cho biết chính quyền của bà đang chuẩn bị một kế hoạch nhằm thúc đẩy xuất cảng cà chua sang Nhật Bản và các thị trường châu Á khác, sau khi Mỹ áp thuế 17% lên cà chua Mexico. Phát biểu từ Thành phố Mexico, bà Sheinbaum nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ vẫn là một khách hàng quan trọng nhưng nước này thiếu các sản phẩm thay thế cho sản phẩm của Mexico.Để củng cố ngành, bà Sheinbaum đã công bố một cuộc điều tra dân số toàn quốc về các nhà sản xuất cà chua và cho biết các chính sách trong tương lai sẽ hỗ trợ những người trồng cà chua quy mô nhỏ và người làm nông. Bà cho biết việc xuất cảng sang các thị trường như Nhật Bản có thể bù đắp chi phí liên quan đến thuế quan của Mỹ và phí vận chuyển cao sang châu Âu, cũng như mở ra một cửa ngõ chiến lược vào khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.Các cuộc đàm phán để giải quyết tranh chấp thuế quan đang diễn ra tại Washington, nơi một phái đoàn Mexico hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận vào ngày 1 tháng 8. Mặc dù hiện tại chưa có cuộc gặp nào với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump được lên kế hoạch, bà Sheinbaum nhấn mạnh rằng Mexico đang xem xét tất cả các lựa chọn để bảo vệ và đa dạng hóa thương mại nông sản của mình.⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể sẽ gặp nhau tại Trung Quốc vào ngày 3 tháng 9 trong một cuộc diễn hành kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến II, theo tờ The Times đưa tin hôm thứ Sáu.Sự kiện này có thể trùng với thời điểm kết thúc tối hậu thư 50 ngày của Trump gửi Putin về lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Theo truyền thông, nhà lãnh đạo Trung Quốc đã mời ba người gặp mặt, và Vladimir Putin đã chấp nhận lời mời của Bắc Kinh, còn Trump sẽ sớm nhận được lời mời.Tin tức này được đưa ra sau một bài báo của Bloomberg cho biết Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã áp dụng mức phạt chống bán phá giá sơ bộ là 93,5% đối với than chì nhập từ Trung Quốc, một thành phần quan trọng của pin, sau khi xác định rằng vật liệu này đã được trợ cấp một cách không công bằng.⦿ ---- Mỹ, Israel nói chuyện: có thể trục xuất dân Palestine ra khỏi Gaza, vào Indonesia hay Ethiopia, Libya. Giám đốc Mossad, David Barnea, đã đến Washington trong tuần này để tìm kiếm sự giúp đỡ từ Hoa Kỳ nhằm thuyết phục các nước khác tiếp nhận người Palestine từ Gaza, theo báo Axios đưa tin hôm thứ Sáu, trích dẫn những nguồn tin thân cận.Theo báo cáo, Barnea nói với Đặc phái viên Hoa Kỳ tại Trung Đông, Steve Witkoff, rằng Israel đã liên lạc với Ethiopia, Indonesia và Libya, đề nghị họ tiếp nhận hàng trăm nghìn người di tản khỏi Gaza và các nước này sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận như vậy. Người đứng đầu Mossad được cho là đã yêu cầu Witkoff đưa ra các ưu đãi cho các nước này nhằm thuyết phục họ tiếp nhận người Palestine di tản.⦿ ---- Nhật Bản: Một nhà thờ ở Nagasaki đã làm lễ cầu nguyện cho tác phẩm cuối cùng để hoàn thành việc trùng tu gần 80 năm sau khi bị phá hủy bởi quả bom nguyên tử thứ hai của Mỹ thả xuống Nhật Bản: một bản sao của cái chuông bị mất của nhà thờ đã được một nhóm người Mỹ phục chế. Theo AP đưa tin, chuông mới đã được Peter Michiaki Nakamura, Tổng giám mục Nagasaki, làm lễ cầu nguyện và đặt tên là "Chuông Hy vọng Thánh Kateri" tại Nhà thờ Urakami trong một buổi lễ hôm thứ Năm với sự tham dự của hơn 100 tín đồ và những người khác.Chiếc chuông dự kiến sẽ được treo bên trong nhà thờ, lấp đầy tháp chuông trống rỗng lần đầu tiên, vào ngày 9 tháng 8, kỷ niệm vụ đánh bom. Quả bom Mỹ được thả xuống vào ngày 9 tháng 8 năm 1945 đã rơi xuống gần nhà thờ, khiến hai linh mục và 24 tín đồ bên trong thiệt mạng, trong số hơn 70.000 người thiệt mạng trong thành phố. Vụ đánh bom Nagasaki đã phá hủy tòa nhà nhà thờ và quả chuông nhỏ hơn trong hai quả chuông của nó. Tòa nhà đã được trùng tu trước đó, nhưng không có quả chuông nhỏ hơn.Dự án trùng tu được dẫn dắt bởi James Nolan Jr., người đã được truyền cảm hứng sau khi nghe về chiếc chuông bị mất khi gặp một tín đồ Công giáo địa phương trong chuyến thăm Nagasaki năm 2023. Nolan đã thuyết trình về vụ đánh bom nguyên tử ở thành phố phía nam này và lịch sử của nó, về những người cải đạo Công giáo đã ẩn náu sâu dưới lòng đất trong nhiều thế kỷ bị đàn áp dữ dội dưới thời phong kiến Nhật Bản, để gây quỹ trùng tu chiếc chuông."Tôi nghĩ nó rất đẹp và bản thân chiếc chuông còn đẹp hơn tôi tưởng tượng", Nolan, người có mặt tại buổi lễ ban phước, chia sẻ sau khi thử rung chuông. Ông hy vọng chiếc chuông "sẽ là biểu tượng của sự đoàn kết ... mang lại thành quả nuôi dưỡng hy vọng và hòa bình trong một thế giới đầy chia rẽ, chiến tranh và đau thương." Là một giáo sư xã hội học tại Đại học Williams ở Massachusetts, Nolan là cháu trai của một bác sĩ từng tham gia Dự án Manhattan - nỗ lực bí mật chế tạo bom nguyên tử - và là thành viên của một nhóm khảo sát đã đến thăm Hiroshima và Nagasaki ngay sau vụ đánh bom. Nolan, dựa trên những tài liệu mà ông nội ông để lại, đã viết cuốn sách Atomic Doctors, nói về tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt đạo đức của các bác sĩ tham gia Dự án Manhattan.⦿ ---- Việc đi chợ, thanh toán hàng tạp hóa bằng tiền vàng nghe có vẻ như một cảnh tượng kỳ lạ của một thời đã qua, nhưng luật mới ở một số tiểu bang đang hồi sinh kim loại quý như một loại tiền tệ. Missouri, Texas, Florida và Arkansas đang mở ra cánh cửa cho người dân sử dụng vàng và bạc như tiền mặt. Theo các biện pháp này, kim loại quý đang được công nhận là tiền tệ hợp pháp, với những người ủng hộ lập luận rằng động thái này sẽ giúp mọi người phòng ngừa lạm phát và tránh được những biến động trên thị trường chứng khoán, theo tờ Washington Post đưa tin. Người mua sắm sẽ không phải mang theo những thỏi vàng đến cửa hàng; thay vào đó, ý tưởng là giúp việc đầu tư vàng thông qua các nền tảng kỹ thuật số và thẻ ghi nợ trở nên dễ dàng hơn, có khả năng bỏ qua thuế lãi vốn (capital gains taxes).Động thái này phản ánh những lo ngại rộng hơn về sự suy giảm gần đây của đồng đô la và sự hoài nghi đối với chính sách tiền tệ liên bang. "Mọi người muốn có nhiều cách thanh toán khác nhau, nhiều cách phòng ngừa lạm phát khác nhau", Mike Carter, người vận động hành lang cho những thay đổi này, cho biết. Khi Florida khởi xướng quy trình vào tháng trước, Thống đốc Ron DeSantis đã nói, "Bạn sẽ có thể thực hiện các giao dịch" bằng những kim loại quý này, theo WTVJ. Nhưng các quy tắc mới có thể không có nhiều tác dụng thực tế. Giá trị vàng biến động, và việc sử dụng vàng cho mục đích mua sắm hàng ngày có thể khiến hóa đơn thuế tăng cao hơn so với việc bán cổ phiếu. "Ai muốn nắm giữ một đồng tiền bị đánh thuế?", nhà kinh tế Gabriel Mathy đặt câu hỏi, người coi những luật này chỉ là những cử chỉ mang tính biểu tượng.Công nghệ mới cho phép người dùng mua, bán hoặc chi tiêu vàng điện tử, với các công ty như Glint Pay cung cấp thẻ ghi nợ được bảo đảm bằng dự trữ vàng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề về quy định, bảo vệ người tiêu dùng và tác động đến doanh thu của tiểu bang. Một số quan chức lo ngại về gian lận, tranh chấp giao dịch và thất thoát tiền thuế. Ngay cả những người ủng hộ cũng thừa nhận rằng vẫn còn những rào cản lớn - chẳng hạn như luật thuế liên bang - trước khi vàng thực sự có thể cạnh tranh với đồng đô la như một loại tiền tệ hàng ngày, theo tờ Washington Post.⦿ ---- Los Angeles: Nổ bom, có thể do bất cẩn, làm 3 cảnh sát chết. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Pam Bondi cho biết "một vụ nổ kinh hoàng" đã khiến ít nhất ba người thiệt mạng tại một cơ sở đào tạo thực thi pháp luật ở Đông Los Angeles vào sáng thứ Sáu. Một nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật nói với CNN rằng đã xảy ra một vụ nổ tại Trung tâm Đào tạo Biscailuz của Sở Cảnh sát Quận Los Angeles. Sở này xác nhận 3 cảnh sát đã thiệt mạng, theo CBS News. Hình ảnh từ trên không cho thấy vụ nổ xảy ra tại một bãi đậu xe đầy xe tuần tra và xe tải thùng của cảnh sát, theo AP.Trung tâm này là trụ sở của cơ quan thực thi pháp luật đặc biệt và đội xử lý bom của sở. Các nguồn tin nói với tờ Los Angeles Times rằng vụ nổ xảy ra khi các thành viên đội xử lý bom đang di chuyển một số chất nổ. AP đưa tin, dẫn lời một quan chức thực thi pháp luật được thông báo về vụ việc, vụ việc đang được điều tra như một vụ tai nạn huấn luyện có thể xảy ra. "Các đặc vụ liên bang của chúng tôi đang có mặt tại hiện trường và chúng tôi đang nỗ lực tìm hiểu thêm", Bondi nói trong một bài đăng trên X. "Xin hãy cầu nguyện cho gia đình của các cảnh sát trưởng thiệt mạng."⦿ ---- Los Angeles: mạo danh lính cứu hỏa lập Sở cứu hỏa giả mạo. Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD), phối hợp với các đặc vụ liên bang, đã đột kích một ngôi nhà ở Brentwood vào thứ Tư và tịch thu một xe cứu hỏa có liên quan đến một cơ quan không tồn tại có tên là Sở Cứu hỏa Santa Muerte. Văn phòng Biện lý Quận Los Angeles cho biết Steve Farzam đã bị buộc tội 28 trọng tội liên quan đến "một loạt các tội danh bị cáo buộc xảy ra từ năm 2023 đến tháng 5/2025, bao gồm việc mạo danh lính cứu hỏa trong vụ cháy Palisades, tấn công người ứng cứu đầu tiên và bắn tia laser vào máy bay", ABC News đưa tin. Y có thể phải đối mặt với hơn 20 năm tù giam.Văn phòng Biện lý cho biết Farzam, cựu chủ một khách sạn ở Santa Monica, có tiền án mạo danh người ứng cứu đầu tiên từ năm 1999, theo CBS News. Văn phòng cho biết Farzam, 46 tuổi, đã sử dụng vai trò giả mạo của mình tại sở cứu hỏa giả mạo - nơi có trang web - để lấy biển số xe miễn trừ của California và vũ khí dành riêng cho lực lượng thực thi pháp luật. Nhà chức trách cho biết trong cuộc đột kích hôm thứ Tư, họ đã tìm thấy radio, thẻ căn cước của nhân viên cứu hỏa và "đồ dùng cá nhân" khác của nhân viên cứu hỏa, cùng với giấy tờ giả của Sở Cứu hỏa Santa Muerta. Santa Muerte có nghĩa là "Thánh Tử" trong tiếng Tây Ban Nha.Chiếc xe cứu hỏa giả, với những vết cháy xém, có niên đại từ những năm 1980s. "Trong vụ cháy Palisades, hắn ta đã cố gắng gắn phù hiệu vào khu vực cháy, và hắn ta đã thành công ít nhất ba lần - giả vờ là một điều tra viên phóng hỏa", Phó Biện lý David Ayvazian phát biểu trong phiên luận tội Farzam hôm thứ Năm, theo ABC7. Vụ án có thể liên quan đến một cuộc điều tra năm 2023 tại Quận San Bernardino, khi một người đàn ông được xác định là Andrew De Boer đã bị bắt vì tội giam giữ trái phép khi giả danh nhân viên thực thi pháp luật, theo KTLA đưa tin. Vào thời điểm đó, De Boer bị nhìn thấy trên camera giám sát trong bộ đồng phục giả, thực hiện một vụ dừng xe trái phép với một chiếc xe được trang bị đèn khẩn cấp - và một huy hiệu Santa Muerte. Đồng phục có phù hiệu của sở cứu hỏa giả đã được tìm thấy tại nhà của hắn ta.⦿ ---- Virginia: tội này (nếu có) có thể bị tước quốc tịch và trục xuất qua Phi Châu? Một người đàn ông 21 tuổi bị cáo buộc xâm hại tình dục một bé gái tại một cửa hàng tạp hóa trong khi mẹ em quay chỗ khác. Vào ngày 12 tháng 7, Sở Cảnh sát Quận Prince William đã có mặt tại siêu thị Sam's Club trên đường Worth. Cảnh sát cáo buộc một bé gái 6 tuổi đang đi mua sắm cùng gia đình thì Justin Nguyen tiếp cận em.Theo cảnh sát, Nguyen bị cáo buộc đã sờ mó bé gái trong khi mẹ em quay chỗ khác. Mẹ của nạn nhân đã đối chất với nghi phạm, người này được cho là đã rời khỏi cửa hàng và lên xe. Nhà chức trách đã thu thập được thông tin biển số xe của nghi phạm và xác định được vị trí của nghi phạm tại nhà riêng. Cảnh sát đã bắt giữ Nguyen với cáo buộc tấn công tình dục nghiêm trọng. Ngày ra tòa của nghi phạm vẫn chưa được xác định.⦿ ---- San Jose: Một chủ doanh nghiệp ở San Jose đã được xác định đã chết trong vụ hỏa hoạn đốt phá hôm Chủ nhật, thiêu rụi tòa nhà nơi công ty của ông đặt trụ sở. Gia đình và bạn bè xác định nạn nhân là Christopher Tran, 51 tuổi. Công ty của ông, công ty tiếp thị BrandingOut, là một trong hai công ty nằm trong tòa nhà hai tầng bị cháy vào sáng sớm Chủ nhật tại khu phố Roosevelt Park của thành phố.Ban đầu, lính cứu hỏa không thể lục soát tòa nhà do nguy cơ tòa nhà bị sập. Hôm thứ Hai, thi thể của Tran được tìm thấy bên trong đống đổ nát của tòa nhà, và cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm, được xác định là cô Yessenia Estrada, 35 tuổi, cư dân San Jose.Hôm thứ Tư, khoảng một chục người thân và bạn bè của Tran đã có mặt tại tòa án San Jose để tham dự phiên tòa xét xử Estrada theo lịch trình, phiên tòa đã bị hoãn lại đến thứ Sáu vì cô đang bị giam giữ vì lý do tâm thần. Lời khai của nhân chứng và đoạn phim giám sát đã giúp các nhà điều tra xác định Estrada là nghi phạm và bắt giữ cô. Cô ta bị buộc tội ngộ sát ngoài ý muốn và phóng hỏa nghiêm trọng. Estrada hiện là người vô gia cư.⦿ ---- HỎI 1: Gần 1/3 trường công các lớp K-12 sàng lọc sức khỏe tâmt hần học sinh?ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một nghiên cứu mới, gần một phần ba số trường công lập từ mẫu giáo đến lớp 12 tại Hoa Kỳ yêu cầu học sinh phải được sàng lọc sức khỏe tâm thần, hầu hết đều cung cấp dịch vụ điều trị trực tiếp hoặc giới thiệu đến chuyên gia sức khỏe tâm thần cộng đồng nếu học sinh được xác định mắc chứng trầm cảm hoặc lo âu. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Cà phê đen (không đường, không sữa) có thể kéo dài tuổi thọ?ĐÁP 2: Đúng vậy. Cà phê đen có thể kéo dài tuổi thọ: Nghiên cứu cho thấy đường và kem có thể làm mất đi lợi ích sức khỏe. Một nghiên cứu mới của Hoa Kỳ phát hiện ra rằng uống cà phê nguyên chất không thêm đường hoặc chất béo bão hòa có thể giúp giảm 14% nguy cơ tử vong sớm—điều này làm nổi bật sức mạnh thực sự của cà phê đen đối với sức khỏe. Chi tiết: