(17.7.2025) - Gaza: Israel dội bom nhà thờ Công giáo, 2 người chết, nhiều người (có 1 linh mục) bị thương - Elon Musk: hồ sơ Epstein không phải trò lừa bịp của Dân Chủ vì có người ở tù, có Epstein "tự sát", có nạn nhân, có mua sex trẻ em, tại sao dìm hồ sơ // Gia đình cô Ghislaine Maxwell (đang thọ án tù 20 năm) kiện, xin Tòa Tối Cao và Trump cứu vì cô ở tù sai thủ tục, xin đừng dìm hồ sơ Epstein,

Gaza: 2 người đã chết hôm thứ Năm và một linh mục nằm trong số nhiều người bị thương, bốn người trong số đó bị thương nặng, trong vụ tấn công của Israel vào nhà thờ Công giáo duy nhất ở Gaza, nơi các gia đình Kitô hữu di tản đang lánh nạn.

- Elon Musk: hồ sơ Epstein không phải trò lừa bịp của Dân Chủ vì có người ở tù, có Epstein "tự sát", có nạn nhân, có mua sex trẻ em, tại sao dìm hồ sơ // Gia đình cô Ghislaine Maxwell (đang thọ án tù 20 năm) kiện, xin Tòa Tối Cao và Trump cứu vì cô ở tù sai thủ tục, xin đừng dìm hồ sơ Epstein, vì cô sẵn sàng ra Hạ Viện khai hết.// 69% dân Mỹ tin rằng chính phủ muốn giấu danh sách khách hàng của Epstein.// Luật sư của các nạn nhân của Epstein nêu nghi vấn: Epstein có thể là gián điệp của Mỹ hay nước nào đó.// DB Lauren Boebert (MAGA): cần công tố đặc biệt để điều tra vụ Bondi dìm hồ sơ Epstein. // - Công tố Maurene Comey (con gái cựu Giám đốc FBI Comey) bị sa thải. Cô từng truy tố hình sự Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell // Phó Giám đốc FBI Dan Bongino muốn phổ biến hồ sơ Epstein, gây sự với Bộ trưởng Tư pháp Bondi

- Năm 2002, Trump nói Epstein là "tuyệt vời". Sau khi Epstein bị buộc tội buôn sex trẻ vị thành niên vào tháng 7/2019, Trump nói ông không phải là "người hâm mộ" Epstein. Tháng 8/2019, khi Trump là Tổng Thống, Epstein chết trong tù, Trump lên mạng tố Bill Clinton có liên quan đến cái chết của Epstein. Nên Cộng Hòa nghi Clinton có tên là khách hàng của Epstein. Tháng 8/2020, Trump (đang là Tổng Thống) nói Epstein có thể đã bị giết trong tù. Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr nói ý tự tử. Tháng 6/2024, khi Biden là Tổng Thống, Trump hứa nếu thắng cử sẻ phổ biến hồ sơ Epstein. Tháng 9/2024, Trump lặp lại lời hứa phổ biến. Năm 2025, Trump lên ngôi, nói Obama và Comey soạna ra hồ sơ Epstein, và không có gì để phổ biến.

- Báo Wired: đoạn video của FBI xung quanh cái chết của Jeffrey Epstein bị xóa gần 3 phút. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson: Bondi nên công khai mọi thứ cho dân xem. // Trump nổi quạu: Cộng Hòa ngu mới đòi mở hồ sơ Epstein thì đừng ủng hộ Trump nữa, vì hồ sơ Epstein là bịa đặt của Dân Chủ

- Nga dọa bom nguyên tử sau khi Trump ra tối hậu thư 50 ngày phải có hòa bình Ukraine

- Omer Bartov (sử gia người Mỹ gốc Israel): Tôi kết luận đau đớn rằng Israel đang thực hiện một cuộc diệt chủng ở Gaza

- 47% số di dân bị ICE bắt trong tháng 6 không hề có tiền án tiền sự hoặc kết án.

- Thượng viện OK Trump hoàn lại Quốc hội 9 tỷ đô lẽ ra viện trợ quốc tế và xài cho phát thanh công cộng NPR, PBS

- Cảnh báo: Dân Chủ đừng quá tự tin vào bầu cử giữa kỳ 2026

- Trump xuống điểm: 55% dân chống, 41% tán thành.

- Hơn 900 cựu luật sư Bộ Tư pháp hối thúc Ủy ban Tư pháp Thượng viện bác đề cử Emil Bove cho vị trí thẩm phán trọn đời.

- Trump dội bom trong 6 tháng ở Châu Phi, Trung Đông và Trung Á bằng Biden không kích trong 4 năm

- Trump cắt 4 tỷ đô ngân sách xạy đường sắt cao tốc xuyên Nam Bắc California

- Arizona: Hơn 350.000 người dân Arizona được xóa nợ y tế

- Louisiana: 3 cựu hoặc đương nhiệm cảnh sát trưởng bị bắt vì bán giấy U-visa

- Hy Lạp: GS Đại học Mỹ bị bắn chết, vợ cũ và 4 người khác bị bắt

- Tân trang kiểm soát không lưu sẽ tốn 31,5 tỷ đô

- Trump cắt giảm hơn 1 nghìn tỷ đô cho Medicaid sẽ làm miền quê 3 tiểu bang Cộng Hòa thê thảm: mất y tế, mất việc, đóng cửa y viện

- Meta: Scale AI Inc. cắt giảm 200 nhân sự

- Tiểu bang New York cùng 19 tiểu bang khác kiện chính quyền Trump đòi giữ chương trình BRIC chống sạt lở, mưa lũ ven biển

- Nhờ máy dò tinh vi hơn, lên phi cơ sẽ được mang nước, chất lỏng trong túi xách tay

- Canada: trộm 1 máy bay hạng nhẹ, gây náo động sân bay

- Massachusetts: vô tình mua 2 vé số giống hệt nhau cho cùng 1 kỳ quay số Powerball, trúng 2 triệu đô

- Thái Lan: Một phụ nữ bẫy sex các nhà sư Phật giáo cao cấp, quay phim sex và tống tiền chín người 12 triệu đô

- Portland: Hiệp P. Tran, 54 tuổi, bị nghi say rượu, tông xe chết ông cụ 85 tuổi

- HỎI 1: Có 31% thanh thiếu niên cho biết các cuộc thảo luận với AI "thỏa mãn hoặc thỏa mãn hơn" so với các cuộc trò chuyện với con người? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Việc đi bộ nhanh hơn một chút - nhanh hơn 14 bước mỗi phút so với tốc độ bình thường của một người - sẽ tăng thể lực các cụ cao niên? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-17/7/2025) ⦿ ---- Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 đang đến gần, và những lời phân tích đã bắt đầu về việc ai sẽ giành được (hoặc giữ) quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện. Theo chuyên gia thăm dò dư luận Harry Enten của CNN, người đang cảnh báo về các con số của đảng, thì đảng Dân chủ nói riêng có thể cần một "cuộc kiểm tra thực tế". Enten cho biết vào thời điểm này của cả hai cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2006 và 2018, đảng Dân chủ đã có lợi thế 7 điểm trên phiếu bầu chung, so với chỉ 2 điểm hiện tại. "Phân tích từng ghế thực sự cho thấy nhiều cơ hội giành chiến thắng của đảng Cộng hòa hơn đảng Dân chủ!" Enten lưu ý.

Củng cố lời cảnh báo của Enten là một cuộc thăm dò mới của Napolitan News Service và RMG Research, được Newsweek trích dẫn, cho thấy cử tri chọn đảng Cộng hòa thay vì đảng Dân chủ trên phiếu bầu chung với tỷ lệ 52% so với 44%. Vào tháng 4/2025, đảng Dân chủ dẫn trước 5 điểm, 50% so với 45%.

Không phải tất cả đều đáng ngại cho Đảng Dân chủ—một cuộc thăm dò mới của SSRS do CNN thực hiện cho thấy 72% cử tri thiên về Đảng Dân chủ tự nhận mình "cực kỳ có động lực" để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ, so với 50% cử tri thiên về Đảng Cộng hòa.

Người thăm dò ý kiến mà Trump ưa chuộng: Theo tờ Daily Beast, đây cũng không phải là tin tốt lành từ công ty thăm dò ý kiến Fabrizio Ward, được tổng thống ưa chuộng. Cuộc khảo sát gần đây của nhóm này với 1.000 cử tri đã đăng ký tại hơn hai mươi khu vực Hạ viện cạnh tranh nhất cho thấy, trong một cuộc bỏ phiếu chung, 44% số người được hỏi muốn bỏ phiếu cho một ứng cử viên Đảng Dân chủ hơn là một ứng cử viên Đảng Cộng hòa (41%).

"Dự luật bự và đẹp" của Đảng Cộng hòa: Đảng Cộng hòa dường như đang lên kế hoạch sử dụng luật thuế và chi tiêu mới được Trump thông qua làm điểm tựa cho chiến dịch tranh cử giữa kỳ của họ. Nếu Đảng Dân chủ đang dựa vào phản ứng dữ dội chống lại dự luật của Đảng Cộng hòa để thúc đẩy thành công giữa kỳ của họ, thì có lẽ họ nên xem xét kỹ hơn chiến lược đó, theo Politico. Nguyên nhân chủ yếu là do các yêu cầu về công việc để cắt Medicaid không có hiệu lực cho đến năm 2027 và những thay đổi về tài chính bị trì hoãn cho đến năm 2028, trong khi các khoản giảm thuế sẽ đến sớm hơn—có nghĩa là người Mỹ sẽ không bắt đầu cảm nhận được toàn bộ tác động tiêu cực của luật này cho đến khi cuộc bầu cử năm 2026 kết thúc.

⦿ ---- Elon Musk phản bác mạnh mẽ thuyết “hồ sơ Epstein là trò lừa bịp” của Trump. Trong một loạt bài đăng trên mạng xã hội X vào chiều thứ Tư, Elon Musk đã công khai chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump vì gọi các tài liệu liên quan đến Jeffrey Epstein là “trò lừa bịp do phe cánh tả dựng lên”. Musk, từng là đồng minh thân cận của Trump, nay đã trở thành người chỉ trích gay gắt, đặc biệt về cách Trump xử lý vụ bê bối Epstein.

Musk viết: “Thật kỳ lạ khi Epstein ‘tự sát’ và cô Ghislaine Maxwell vẫn đang ở tù liên bang vì một trò lừa bịp.” Ông nhấn mạnh rằng nếu vụ án là giả, thì tại sao Maxwell lại bị kết án 20 năm tù vì buôn bán tình dục trẻ vị thành niên thay mặt Epstein. Không ai bị truy tố – và đó là vấn đề: Musk viết rằng “không một khách hàng nào của Epstein bị truy tố” và cho rằng “rất nhiều người quyền lực muốn danh sách đó bị che giấu.”

Đó là lời phản bác trực tiếp tuyên bố của Trump rằng không có “danh sách khách hàng” nào tồn tại. Trước đó, Bộ Tư pháp và FBI đã công bố một bản ghi nhớ xác nhận không có danh sách như vậy và Epstein đã chết do tự sát. Mối quan hệ giữa Musk và Trump bắt đầu rạn nứt từ tháng 6, khi Musk cáo buộc Trump cố tình che giấu thông tin vì tên ông có trong “hồ sơ Epstein”. Dù Musk sau đó đã xóa bài đăng, nhưng căng thẳng vẫn tiếp tục. Một số người ủng hộ Trump thuộc phong trào MAGA đã quay lưng lại, thậm chí đốt mũ “Make America Great Again” để phản đối.

Mối quan hệ giữa Trump và Epstein bị soi lại. Các hình ảnh và đoạn ghi âm cho thấy Trump từng là “người bạn thân nhất” của Epstein trong những năm 1990s và đầu 2000s. Dù Trump phủ nhận từng đến đảo tư nhân của Epstein hay lên máy bay của ông ta, các bản ghi chuyến bay lại cho thấy điều ngược lại.

Musk thúc đẩy phổ biến hồ sơ Epstein, nhưng Trump muốn chôn vùi. Trong khi Trump gọi vụ việc là “trò lừa bịp của Đảng Dân chủ” và yêu cầu mọi người “ngừng lãng phí thời gian”, Musk lại dùng nền tảng của mình để yêu cầu công lý cho các nạn nhân. Ông cho rằng việc không truy tố bất kỳ kẻ lạm dụng nào là một thất bại đạo đức nghiêm trọng của hệ thống pháp luật.

⦿ ---- Gia đình Ghislaine Maxwell kêu gọi Tổng thống Trump can thiệp vào vụ án liên quan đến Jeffrey Epstein. Cô Ghislaine Maxwell, cộng sự lâu năm của tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein, hiện đang thụ án 20 năm tù vì tội buôn bán tình dục trẻ vị thành niên. Gia đình bà vừa lên tiếng cho rằng Maxwell không được xét xử công bằng và đang kêu gọi Tổng thống Donald Trump can thiệp vào đơn kháng cáo đang được trình lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.

Luật sư của cô Maxwell lập luận rằng cô đáng lẽ không nên bị truy tố vì một thỏa thuận không truy tố (NPA) mà Epstein đã ký với công tố viên liên bang tại Florida vào năm 2008. Thỏa thuận này cam kết không truy tố các “đồng phạm tiềm năng” của Epstein. Maxwell cho rằng điều khoản này cũng bảo vệ cô, nhưng Bộ Tư pháp Mỹ phản bác, nói rằng cô không được nêu tên trong thỏa thuận và không hề được biết đến vào thời điểm đó.

Gia đình Maxwell đồng tình với quan điểm của luật sư, cho rằng chính phủ đã “phá vỡ lời hứa” và cô đang bị giam giữ một cách bất công. Họ đang cân nhắc nộp đơn "habeas corpus" để yêu cầu tòa án xem xét tính hợp pháp của việc giam giữ Maxwell.

Trong khi đó, cuộc tranh luận chính trị đang nóng lên quanh việc chính quyền Trump từ chối công bố các tài liệu liên quan đến Epstein. Tổng thống Trump, từng có quan hệ xã giao với Epstein, đã gọi những lời đồn đoán là “trò lừa bịp” và từ chối bình luận thêm. Một số Dân biểu Cộng hòa đang yêu cầu cô Maxwell ra điều trần trước Quốc hội để làm rõ vụ việc.

⦿ ---- Gần 7/10 người Mỹ trong một cuộc thăm dò mới cho biết thông tin chi tiết về nhà tài chính tai tiếng Jeffrey Epstein đang bị che giấu khi chính quyền Trump đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội về vấn đề này. Có tới 69% cho biết họ tin rằng chính phủ liên bang đã che giấu sự thật về khách hàng của Epstein, với gần 25% không chắc chắn liệu sự thật có bị che giấu hay không. Với 6% cho biết họ không tin rằng sự thật đã được giữ bí mật, theo cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos.

Cuộc thăm dò nêu bật sự bất bình của công chúng về việc liệu chính quyền có đang che giấu thông tin về Epstein hay không khi Tổng thống Trump tìm cách xoa dịu một cuộc tranh cãi đã gây chia rẽ chính đảng của ông. Hôm thứ Tư, Tổng thống Trump đã chỉ trích "những người Cộng hòa ngu ngốc" mà ông cho là đã giúp đỡ đảng Dân chủ bằng cách tập trung vào các tài liệu liên quan đến Epstein.

Trong một cuộc họp tại Phòng Bầu dục với Thái tử Bahrain, Tổng thống đã lặp lại lời khẳng định của mình rằng các tài liệu liên quan đến Epstein là một "trò lừa bịp" của đảng Dân chủ do Obama và Comey dựng lên. Theo các nhà chức trách, Epstein đã bị bắt vì tội buôn bán tình dục và tự tử vào năm 2019.

⦿ ---- Cần công tố đặc biệt điều tra về hồ sơ Epstein: Dân biểu Lauren Boebert (Đảng Cộng hòa-Colo.), một đồng minh thân cận của Tổng thống Trump, nhấn mạnh sự cần thiết của một công tố viên đặc biệt để điều tra cách chính quyền xử lý các hồ sơ liên quan đến nhà tài chính tai tiếng Jeffrey Epstein, cho biết người dân Mỹ đang "thất vọng" và muốn có câu trả lời.

Boebert, một trong những người đầu tiên kêu gọi một cuộc điều tra độc lập, cho biết điều quan trọng là phải dành thời gian và nguồn lực cần thiết cho cuộc điều tra mà không quên đi những chiến thắng của tổng thống. "Mọi người đang thất vọng. Chúng tôi muốn biết liệu có thêm thông tin nào không", Boebert nói trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư trên chương trình "On Balance" của NewsNation.

"Tôi không biết chính xác [Bộ trưởng Tư pháp] Pam Bondi đã thấy hay chưa thấy những gì", bà tiếp tục. "Tôi đã thấy nhiều thông tin được công bố từ bà ấy như các bạn đã thấy. Và vì vậy tôi cho rằng có lẽ cần có người khác xem xét việc này. Mọi người muốn có thông tin về vấn đề này. Đây là một vấn đề lớn. Tôi có nghĩ đây là điều nên bị bỏ qua không? Hoàn toàn không.”

Một số Dân biểu Cộng hòa nổi tiếng cũng đã kêu gọi sự minh bạch hơn kể từ khi Bộ Tư pháp và FBI công bố một bản ghi nhớ chung vào tuần trước kết luận rằng Epstein đã chết do tự tử — bác bỏ các giả thuyết về bị giết để bịt miệng — và rằng kẻ phạm tội tình dục bị kết án đã không lập “danh sách khách hàng” để tống tiền những cá nhân có địa vị cao liên quan đến các tội ác bị cáo buộc của hắn.

Những người ủng hộ Trump, bao gồm một số người hiện đang phục vụ trong chính quyền của ông, trong nhiều năm đã đưa ra các thuyết âm mưu xung quanh cái chết của Epstein và cho rằng chính phủ đang che đậy thông tin liên hệ những người theo Đảng Dân chủ nổi tiếng với vụ án này.

⦿ ---- Chuyện Trump dìm hồ sơ Epstein gây căng thẳng nội bộ MAGA. Sự phẫn nộ của công chúng và đấu đá nội bộ trong chính quyền Trump về cách xử lý các tài liệu liên quan đến ông trùm hình sự sex trẻ em Jeffrey Epstein đã làm nổi bật tiếng nói của Phó Giám đốc FBI Dan Bongino và tầm quan trọng của ông đối với các thành viên trong nhóm ủng hộ Tổng thống Trump.

Bongino đã trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận về hồ sơ Epstein sau khi Bộ Tư pháp về cơ bản tuyên bố khép lại vụ án trong một bản ghi nhớ chung với FBI. Nhưng Phó Giám đốc FBI đã xung đột với Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi vì không muốn dìm hồ sơ Epstein và được cho là đã cân nhắc việc từ chức.

Sự phẫn nộ của phe cánh hữu MAGA trước viễn cảnh Bongino từ chức đã nhấn mạnh cả tầm quan trọng của ông đối với nhóm ủng hộ và vai trò trung tâm của ông trong việc khơi mào những tranh cãi và thuyết âm mưu đang khuấy động nhiều người ủng hộ Trump.

Các nguồn tin thân cận với Nhà Trắng nói với The Hill rằng các thành viên của phong trào MAGA coi Bongino là một trong số họ. Ông đã xây dựng được một lượng người ủng hộ đông đảo trong thập niên qua và được coi là một người ngoài cuộc thực sự, nắm bắt được mạch máu của nhóm ủng hộ, người được bổ nhiệm vào vị trí có quyền lực để hành động về các vấn đề mà họ quan tâm, bao gồm cả các tài liệu về Epstein.

“Dan là một biểu tượng của MAGA hết lòng trung thành với tổng thống. Nhưng ông ấy cũng là người đã gây dựng được sự nghiệp truyền thông lẫy lừng, đi sâu vào các vấn đề mà phe Dân chủ quan tâm, dù đó là những chuyện như Epstein hay vụ ám sát Butler”, một nguồn tin thân cận với Nhà Trắng cho biết.

“Ông ấy được coi là một tiếng nói đáng tin cậy”, nguồn tin này nói thêm. “Tôi nghĩ đây là người rất vinh dự được phục vụ chính quyền Trump, nhưng cũng đặt thương hiệu của mình vào tình thế nguy hiểm khi nói đến việc ‘Chúng ta sẽ tìm ra chân tướng vụ Epstein.’”

Bongino là cựu cảnh sát thành phố New York và là đặc vụ Mật vụ, từng tranh cử Quốc hội không thành công ở Maryland và Florida. Sự nghiệp truyền thông của ông thăng tiến trong nhiệm kỳ đầu của Trump, và ông đã thu hút được lượng người theo dõi đông đảo thông qua chương trình phát thanh, podcast và các lần xuất hiện trên Fox News trong nhiều năm qua. Bongino có 7 triệu người theo dõi trên nền tảng mạng xã hội X.

Khi Trump bổ nhiệm Bongino làm phó chỉ huy tại FBI, phe ủng hộ MAGA ca ngợi là một chiến thắng khi có một người ngoài cuộc thực sự, người có suy nghĩ và nói năng giống họ ở vị trí quyền lực. "Khi Dan Bongino lên tiếng, phe ủng hộ lắng nghe", nguồn tin thân cận với Nhà Trắng cho biết.

Bongino đã sử dụng nền tảng truyền thông khổng lồ của mình để ủng hộ các luận điểm của Trump và tập hợp sự ủng hộ cho tổng thống và phong trào MAGA. Tuy nhiên, ông ta cũng đã đưa ra những tuyên bố mang tính thuyết âm mưu về các chủ đề như cuộc bầu cử năm 2020, vụ tấn công Điện Capitol ngày 6 tháng 1/2021 và vụ án Epstein.

Bongino là một trong những người tung ra cáo buộc rằng có điều gì đó mờ ám về Hệ thống Bầu cử Dominion trong cuộc bầu cử năm 2020, một tuyên bố phổ biến trong số những người ủng hộ Trump. Công ty công nghệ bỏ phiếu và Fox News đã dàn xếp một vụ kiện phỉ báng liên quan đến những cáo buộc tương tự vào năm 2023.

Về Epstein, Bongino nằm trong số những người cánh hữu đã khuếch đại những tuyên bố rằng chính phủ đang giấu điều gì mờ ám về các cộng sự của Epstein và cái chết của ông ta. “Nghe này, câu chuyện về Jeffrey Epstein là một vấn đề lớn, xin đừng bỏ qua. Hãy chú ý đến điều này”, Bongino nói với thính giả của mình vào năm 2023. Nhưng với tư cách là một quan chức chính phủ, vai trò của Bongino phức tạp hơn.

Ông ta đã lên Fox News vào tháng 5 và nói rằng Epstein đã chết do tự tử. Sau đó, ông ta đăng trên X rằng ông ta không yêu cầu những người theo dõi tin mình, mà chỉ đang truyền đạt lại những gì bằng chứng cho thấy.

Bộ Tư pháp và FBI đã ban hành một bản ghi nhớ chung vào tuần trước, trong đó tuyên bố Epstein không có danh sách khách hàng mua dâm và xác nhận ông Epstein đã chết do tự tử trong phòng giam ở Thành phố New York vào năm 2019. Những phát hiện này đã khiến các thành viên của phong trào MAGA phẫn nộ, những người trong nhiều năm đã thúc đẩy các thuyết âm mưu về cái chết của Epstein và tuyên bố rằng các đảng viên Dân chủ nổi tiếng sẽ bị nêu tên trong danh sách khách hàng.

Epstein, bị cáo buộc trong một số vụ án buôn bán tình dục trẻ em gái, đã hoạt động trong các nhóm quyền lực với những nhân vật bao gồm Trump, cựu Tổng thống Clinton, Hoàng tử Andrew của Anh và một số người nổi tiếng và cá nhân siêu giàu khác. Cộng sự của Epstein, Ghislaine Maxwell, đã bị kết tội buôn bán tình dục.

Theo một nguồn tin thân cận, Bongino đã rất tức giận trước quyết định đóng hồ sơ vụ án. Nhiều hãng tin đưa tin rằng ông đã cân nhắc từ chức. Mặc dù Bongino vẫn tiếp tục công việc, nhưng ông đã không phát biểu công khai hoặc đăng bài trên X trong gần một tuần. Lời đe dọa từ chức của ông đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc nổi loạn tiếp theo trong giới bảo thủ MAGA nổi tiếng.

"Có thể xác nhận là Bongino hoặc Bondi - và lựa chọn đã rõ ràng. Bondi phải ra đi", Megyn Kelly đã đăng trên X vào tuần trước khi Bongino lên đến đỉnh điểm của sự thất vọng. Một người ủng hộ Trump đã ví ảnh hưởng của Bongino tương tự như người dẫn chương trình Fox News Sean Hannity hay người dẫn chương trình phát thanh bảo thủ Rush Limbaugh.

“Cơ sở của chúng tôi coi ông ấy là ‘một trong số họ’, và vì vậy ý tưởng ông ấy rời khỏi chính quyền theo cách này chắc chắn sẽ khiến một bộ phận những người ủng hộ Trump cảm thấy chán nản”, một nhân viên nói với The Hill. “Vấn đề không hẳn là về Bongino mà là về ý nghĩa biểu tượng rộng hơn mà việc ông ấy rời đi sẽ mang lại.”

⦿ ---- Chuyển động mới cho hồ sơ trùm ấu dâm Epstein: Công tố Maurene Comey, người phụ trách các vụ truy tố hình sự Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell, đã bị sa thải hôm thứ Tư khỏi công việc mà bà đã đảm nhiệm gần một thập niên tại văn phòng luật sư Hoa Kỳ ở Manhattan, theo nguồn tin nội bộ cho biết trên nhiều báo.

Tờ Politico đưa tin, không có lời giải thích nào cho việc sa thải này, mặc dù Nhà Trắng đang phải đối mặt với sự chỉ trích của Đảng Cộng hòa về việc chính quyền từ chối công bố tài liệu trong vụ án Epstein, trong đó được chú 1y nhất là danh sách khách hàng mua dâm trẻ em do Epstein môi giới. Comey là con gái của James Comey, người mà Tổng thống Trump đã sa thải khỏi vị trí giám đốc FBI trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump.

Hôm thứ Tư, Trump đã gọi vụ án Epstein là một "trò lừa bịp" do Đảng Dân chủ bịa đặt, nói rằng các hồ sơ được James Comey và chính quyền Obama và Biden bịa đặt. Cả hai Epstein và Maxwell đều đã bị kết án. Maurene Comey, với chức danh là luật sư xét xử cấp cao, cũng đã tham gia vào vụ truy tố gần đây của Sean "Diddy" Combs, người đã được tha bổng khỏi cáo buộc nghiêm trọng nhất mà ông phải đối mặt trong một phiên tòa xét xử buôn bán tình dục.

Comey đóng vai trò chính trong vụ truy tố Maxwell, người đã bị kết án 20 năm tù vì tội buôn bán tình dục. Đầu năm ngoái, Comey đã nộp đơn lên tòa án liên bang yêu cầu thẩm phán không công khai hồ sơ liên quan đến Epstein, vốn được yêu cầu theo Đạo luật Tự do Thông tin. Bà lập luận rằng việc công bố tài liệu, bao gồm cả lời khai của nhân chứng, có thể ảnh hưởng đến việc xét xử lại Maxwell, theo tờ Wall Street Journal.

⦿ ---- Luật sư các nạn nhân nêu nghi vấn: Epstein có thể là gián điệp của Mỹ hay nước nào đó. Jeffrey Epstein qua góc nhìn của luật sư Brad Edwards. Brad Edwards, luật sư đại diện cho hơn 200 nạn nhân của Jeffrey Epstein, đã dành gần 2 thập niên để theo đuổi sự thật về cuộc đời và tội ác của tỷ phú tai tiếng này. Ông khẳng định Epstein là một kẻ săn mồi tình dục nguy hiểm nhất trong lịch sử nước Mỹ, người đã gây ra tổn thương không thể đo đếm cho hàng trăm phụ nữ và trẻ em gái.

Edwards cho biết phần lớn hành vi lạm dụng của Epstein là để phục vụ cho chính ông ta, chứ không phải để cung cấp phụ nữ cho những người đàn ông quyền lực như nhiều giả thuyết đã nêu. Theo ông, Epstein sống hai cuộc đời tách biệt: một là kẻ lạm dụng tình dục hàng ngày, và một là người giao du với giới tinh hoa chính trị, học thuật và kinh doanh. Mặc dù có một số trường hợp các nhân vật nổi tiếng có hành vi tình dục với phụ nữ do Epstein giới thiệu, nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ trong toàn bộ mạng lưới lạm dụng của ông ta.

Không có “danh sách khách hàng” như lời đồn. Edwards khẳng định chưa từng thấy bất kỳ danh sách nào ghi lại tên những người đàn ông mà Epstein đã “gửi” phụ nữ đến. Ông cho rằng Epstein không vận hành một mạng lưới buôn bán tình dục để kiếm tiền hay tống tiền, mà hành vi của ông ta mang tính cá nhân và lệch lạc. Dù một số người lo sợ Epstein có thể có thông tin gây tổn hại, Edwards không thấy bằng chứng cho thấy ông ta sử dụng nó để tống tiền.

Edwards kêu gọi chính phủ công bố các tài liệu liên quan đến Epstein, nhưng phải bảo vệ danh tính các nạn nhân. Ông cho rằng sự thiếu minh bạch đang khiến các thuyết âm mưu lan rộng, gây tổn thương thêm cho những người sống sót. Việc chính quyền Trump từ chối công bố thêm tài liệu đã khiến dư luận phẫn nộ và nghi ngờ.

Những câu hỏi chưa có lời giải. Edwards cũng đặt ra nhiều câu hỏi về nguồn gốc tài sản khổng lồ của Epstein, các mối quan hệ quốc tế, và khả năng ông Epstein từng là điệp viên cho Mỹ hoặc nước ngoài. Ông hy vọng các tài liệu mật sẽ làm sáng tỏ những nghi vấn này.

⦿ ---- Trump nói gì về Epstein? Tổng thống Donald Trump tiếp tục đối mặt với phản ứng dữ dội từ những người ủng hộ MAGA về cách chính quyền ông dìm hồ sơ Jeffrey Epstein. Bộ Tư pháp và FBI cho biết trong một bản ghi nhớ ngắn gọn rằng một cuộc đánh giá không tìm thấy "danh sách khách hàng" của Epstein và xác nhận nhà tài chính tai tiếng này đã tự tử trong tù trong khi chờ xét xử về tội buôn bán tình dục.

Tổng thống đã cố gắng chuyển hướng sự chú ý khỏi vụ án, thúc giục Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi công bố "bất cứ điều gì bà cho là đáng tin cậy" trước khi tiếp tục tuyên bố mà không có bằng chứng rằng toàn bộ vụ việc là cái mà ông gọi là "trò lừa bịp của Đảng Dân chủ". Thực tế nhiều đảng viên Cộng hòa đã tiếp tay cho thuyết âm mưu liên quan đến Epstein trong nhiều năm, với bản thân Trump đã nhiều lần lên tiếng.

Sau đây là những gì Trump đã nói về Epstein trong nhiệm kỳ đầu tiên, trong chiến dịch tranh cử và hiện tại khi áp lực buộc ông phải công bố hồ sơ Epstein ngày càng gia tăng.

2019: Trump giữ khoảng cách với Epstein: 'Không phải người hâm mộ' Sau khi Epstein bị bắt và bị buộc tội buôn bán tình dục trẻ vị thành niên vào tháng 7 năm 2019, Trump đã được hỏi về những bình luận năm 2002 của ông, trong đó ông gọi Epstein là "tuyệt vời" trong một bài báo trên Tạp chí New York. Đáp lại, Trump liên tục nói rằng ông không phải là "người hâm mộ" Epstein.

"À, tôi biết ông Epstein như mọi người ở Palm Beach biết ông ấy vậy," Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục. "Ý tôi là, mọi người ở Palm Beach đều biết ông ấy. Ông ấy là một nhân vật quen thuộc ở Palm Beach. Tôi đã từng bất hòa với ông ấy từ rất lâu rồi. Tôi không nghĩ mình đã nói chuyện với ông ấy trong 15 năm. Tôi không phải là người hâm mộ. Tôi không phải, vâng, từ rất lâu rồi, tôi nghĩ là khoảng 15 năm rồi. Tôi không phải là người hâm mộ ông ấy, tôi có thể nói với bạn điều đó. Tôi không phải là người hâm mộ ông ấy."

Vào tháng 8 năm 2019 (khi Trump là đương nhiệm Tổng Thống), sau cái chết của Epstein trong tù, Trump đã đăng lại một bài đăng cáo buộc Bill Clinton có liên quan đến cái chết của Epstein.

Khi được hỏi về bài đăng lại của mình trong một cuộc phỏng vấn, Trump nói: "Điều chúng tôi muốn nói là chúng tôi muốn một cuộc điều tra. Tôi muốn một cuộc điều tra toàn diện, và đó là điều tôi hoàn toàn yêu cầu. Đó là những gì Bộ trưởng Tư pháp của chúng ta - Bộ trưởng Tư pháp vĩ đại của chúng ta - đang làm." Bộ trưởng Tư pháp lúc đó là Bill Barr.

Khi được hỏi thêm liệu ông có thực sự tin rằng Clinton có liên quan hay không, Trump đã không dập tắt nó. "Tôi không biết," ông nói, nhưng khuyến khích mọi người đặt thêm câu hỏi. "Vì vậy, bạn phải hỏi: Bill Clinton có đến hòn đảo đó không? Đó là câu hỏi. Nếu bạn tìm ra điều đó, bạn sẽ biết được rất nhiều điều," Trump nói vào thời điểm đó.

Clinton phủ nhận mọi thông tin về liên hệ tội ác của Epstein và phủ nhận việc từng đến thăm hòn đảo tư nhân của Epstein. Nhiều người Cộng Hòa nghi rằng Bill Clinton có tên trong danh sách khách hàng của Epstein, và Dân Chủ nghĩ ngược lại, rằng đó là Trump.

2020: Trump (khi Trump vẫn là đương nhiệm Tổng Thống) ám chỉ Epstein có thể đã bị giết. Vào tháng 8 năm 2020, trong giai đoạn cao điểm của chiến dịch tái tranh cử, Trump ám chỉ Epstein có thể đã bị giết khi bị giam giữ tại nhà tù liên bang. Những bình luận này đi ngược lại kết luận của Bộ trưởng Tư pháp lúc bấy giờ là Barr và giám định viên y khoa thành phố New York, những người đã kết luận cái chết là tự tử.

Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Jonathan Swan của Axios, Trump đã được hỏi về cô Ghislaine Maxwell, một cộng sự của Epstein, người vừa bị bắt vào thời điểm phỏng vấn. Cô hiện đang thụ án 20 năm tù vì tội đồng lõa và tiếp tay cho Epstein lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên.

"Bạn trai của cô Maxwell đã chết trong tù. Và mọi người vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra," Trump nói. "Đó có phải là tự tử không? Anh Epstein bị giết? Và tôi chúc cô Maxwell mọi điều tốt đẹp. Tôi không muốn điều gì tồi tệ xảy ra với cô ấy."

Vào tháng 8 năm 2023, trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Tucker Carlson, Trump đã bị hỏi thêm về việc liệu ông có tin Epstein đã tự tử hay không. "Ông có nghĩ Epstein có thể đã bị giết không?" Carlson hỏi.

"Ồ, chắc chắn rồi, có thể. Ý tôi là, tôi không thực sự tin - tôi nghĩ anh ta có thể đã tự tử," Trump nói.

2024: Trump hỏi về Epstein khi vận động tranh cử, khi Biden là đương nhiệm Tổng Thống. Vào tháng 6 năm 2024, Trump được hỏi liệu ông có công bố nhiều hồ sơ khác nhau -- bao gồm hồ sơ vụ ám sát John F. Kennedy và Martin Luther King Jr. và hồ sơ Epstein -- trong một cuộc phỏng vấn với Fox News hay không.

"Ông có giải mật hồ sơ Epstein không?" Rachel Campos-Duffy của Fox News hỏi. Ứng cử viên Tổng Thống Trump trả lời: "Vâng, vâng, tôi sẽ làm vậy."

Đoạn clip đó đã được lan truyền rộng rãi trên mạng, bao gồm cả Trump War Room -- tài khoản mạng xã hội của chiến dịch tranh cử của Trump. Tài khoản này đã đăng nó lên X với chú thích: "Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ GIẢI MẬT Hồ sơ 11/9, Hồ sơ JFK và Hồ sơ Epstein."

Nhưng câu trả lời đầy đủ của Trump cho câu hỏi này đã không được công bố cho đến khi nó được phát trên chương trình phát thanh của Will Cain.

Trong cuộc trao đổi với Campos-Duffy, Trump tiếp tục nói: "Tôi không biết nhiều về Epstein bằng những người khác. Chắc chắn là về cách ông ta chết. Sẽ rất thú vị nếu tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đó, bởi vì đó là một tình huống kỳ lạ và máy quay tình cờ không hoạt động, v.v. Nhưng đúng vậy, tôi sẽ đi một chặng đường dài theo hướng đó."

Vào tháng 9 năm 2024, ứng cử viên Trump đã cam kết chắc chắn hơn về việc công bố hồ sơ của Epstein trong một buổi podcast với Lex Fridman. Trong cuộc trò chuyện với Trump, Fridman nói: "Thật kỳ lạ đối với nhiều người khi danh sách khách hàng đã đến hòn đảo này lại không được công khai."

"Thật thú vị phải không? Nhân tiện, có lẽ sẽ có đấy," Trump nói.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trump cũng nói điều tương tự trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục hôm thứ Tư với Thái tử Bahrain, theo tờ Guardian đưa tin. Ông nói với các phóng viên rằng vụ án Epstein là một "trò lừa bịp lớn" và nói rằng những người Cộng hòa tin rằng có sự che đậy là "những kẻ ngu ngốc". "Một số người Cộng hòa ngu ngốc và những người Cộng hòa khờ khạo đã rơi vào lưới và cố gắng làm công việc của Đảng Dân chủ", ông nói.Các đảng viên Cộng hòa nổi bật - trong đó có Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson - đã kêu gọi chính quyền phổ biến hồ sơ điều tra mạng lưới ấu dâm Epstein, theo báo cáo của tờ Hill. Trump hôm thứ Ba nói rằng vụ án "khá nhàm chán", và Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi nên công bố "bất cứ điều gì bà ấy cho là đáng tin cậy".Hôm thứ Ba, nhà lý thuyết âm mưu Alex Jones đã gọi cách xử lý tình huống của Trump là "thảm họa lớn nhất mà tôi từng thấy", theo AP. Mặc dù quan điểm về sự hung hăng có thể vẫn đúng, nhưng chính quyền dường như đang đàn áp những người không phải tội phạm.Con số 47% đã tăng từ mức chỉ 21% vào đầu tháng 5, trước khi trợ lý Nhà Trắng Stephen Miller yêu cầu các sĩ quan thực hiện 3.000 vụ bắt giữ mỗi ngày hoặc bị sa thải. Ngay cả dữ liệu của ICE từ tháng 6 cũng cho thấy 42% trong số 930 vụ bắt giữ trung bình mỗi ngày của họ liên quan đến những người không bị buộc tội hay kết án.⦿ ---- Thượng viện đã trao cho Tổng thống Trump một chiến thắng lớn về chi tiêu chỉ sau một đêm, đồng ý rút lại 9 tỷ đô la đã được Quốc hội phê duyệt trước đó cho phát thanh công cộng và viện trợ nước ngoài. Đây là lần cắt giảm ngân sách liên bang lớn đầu tiên - chính thức được gọi là cắt giảm - trong nhiều thập niên. Các đơn vị lớn hơn của NPR và PBS sẽ tồn tại: Họ chỉ nhận được một phần nhỏ ngân sách từ chính phủ liên bang.Tiết kiệm: Đáng chú ý, biện pháp cuối cùng đã hủy bỏ khoản cắt giảm 400 triệu đô la theo kế hoạch cho chương trình phòng chống AIDS toàn cầu PEPFAR, sau sự phản đối nội bộ của Đảng Cộng hòa. Chương trình này, khởi xướng bởi George W. Bush, được ghi nhận là đã cứu sống hàng triệu người.Thông điệp: Lãnh đạo Đa số Thượng viện Đảng Cộng hòa John Thune đã mô tả việc cắt giảm này là một bước nhỏ nhưng có ý nghĩa. "Những gì chúng ta đang nói đến là 1/10 của một phần phần trăm tổng chi tiêu liên bang ... nhưng đó là một bước đi đúng hướng và đây là lần đầu tiên chúng ta làm điều gì đó như thế này trong 35 năm qua", ông nói, theo Politico. Một báo cáo gần đây của Cục Đường sắt Liên bang cũng nhấn mạnh rằng California chưa xác định được 7 tỷ đô la ngân sách bổ sung cần thiết để hoàn thành đoạn đường sắt quan trọng dài 171 dặm giữa Merced và Bakersfield.Tầm nhìn đầy đủ cho hệ thống này là khoảng 800 dặm đường ray và tàu hỏa với tốc độ tối đa đạt 220 dặm/giờ, với kế hoạch cuối cùng là mở rộng dịch vụ về phía bắc đến Sacramento và phía nam đến San Diego. Các quan chức của Cơ quan Đường sắt Cao tốc California đã phản đối động thái của liên bang, gọi quyết định này là "sai lầm" và chỉ ra công việc xây dựng đang diễn ra ở Thung lũng Central Valley. Họ cũng nhấn mạnh rằng ngân sách đề xuất của Thống đốc Gavin Newsom sẽ cam kết ít nhất 1 tỷ đô la mỗi năm trong hai thập niên tới để duy trì dự án.Những người chỉ trích, bao gồm Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy, đã gọi tuyến đường sắt này là "phí tiền" và "tàu hỏa chẳng đi đến đâu" và đặt câu hỏi về khả năng quản lý của tiểu bang, theo AP. Theo KNXV, chương trình này, được tài trợ 10 triệu đô la từ nguồn cứu trợ COVID của liên bang theo Đạo luật Kế hoạch Cứu trợ Hoa Kỳ, cho đến nay đã chi 2 triệu đô la để xóa 429 triệu đô la nợ y tế - tương đương với hơn 200 đô la nợ được xóa cho mỗi đô la chi tiêu, theo Courtney Story của tổ chức phi lợi nhuận này."Nợ y tế tước đi phẩm giá cơ bản của người dân Arizona, ngăn cản gia đình và hàng xóm của chúng ta sống một cuộc sống hạnh phúc và hiệu quả, và gây nguy hiểm cho Lời hứa Arizona", Hobbs cho biết trong một tuyên bố, theo AZ Family.Undue Medical Debt mua lại một lượng lớn hóa đơn y tế chưa thanh toán từ các bệnh viện và cơ quan thu nợ với mức chiết khấu cao. Tờ Arizona Republic lưu ý rằng Arizona sẽ cùng với một số tiểu bang khác nỗ lực giải quyết vấn đề giảm nợ y tế vào năm 2024, "một phần trong nhận thức ngày càng tăng về tác động to lớn của nợ nần lâu năm."⦿ ---- Ba cựu hoặc đương nhiệm cảnh sát trưởng của Louisiana đã bị bắt sau một cuộc điều tra liên bang về một âm mưu bị cáo buộc liên quan đến việc bán các báo cáo cảnh sát giả mạo cho những người nhập cư không có tư cách pháp lý thường trú và được sử dụng để cố gắng xin thị thực, theo nhà chức trách. Luật sư Hoa Kỳ Alexander Van Hook phát biểu tại một cuộc họp báo ở Baton Rouge hôm thứ Tư rằng các báo cáo cảnh sát giả mạo sẽ chỉ ra rằng người nhập cư là nạn nhân của một tội ác. Ông cho biết các sĩ quan cảnh sát được trả 5.000 đô la cho mỗi cái tên mà họ cung cấp báo cáo giả mạo, và có hàng trăm cái tên, theo AP đưa tin.Đã có "một sự tập trung bất thường các vụ cướp có vũ trang nhắm vào những người không phải người Louisiana", ông Van Hook nói. Họ sống tại một khu vực của tiểu bang, nơi có nhiều cơ sở giam giữ người nhập cư.Hai cảnh sát trưởng hiện tại—Cảnh sát trưởng Oakdale là Chad Doyle và Cảnh sát trưởng Forest Hill là Glynn Dixon—đã bị bắt tại Khách sạn Crowne Plaza ở Baton Rouge khi họ đang tham dự một hội nghị thực thi pháp luật, tờ Advocate đưa tin. Ba người còn lại, bao gồm chủ doanh nghiệp tại Oakdale là Chandrakant "Lala" Patel, đã bị bắt ở nơi khác.Các nhà điều tra cho biết Patel đã làm việc với các nhân viên thực thi pháp luật để tạo ra các báo cáo giả mạo trong một kế hoạch mà họ tin là bắt đầu vào năm 2015. Các nhà điều tra đã tìm thấy bảy vỏ đạn từ một khẩu súng lục 9mm tại hiện trường. Các nhân chứng cho biết đã nhìn thấy kẻ nổ súng, mặc đồ đen, đi bộ đến gần và bỏ chạy sau vụ bắn; nhà chức trách tin rằng bạn đời hiện tại của vợ cũ có thể là hung thủ, theo ABC 7. Một quan chức cấp cao mô tả vụ tấn công cho thấy các yếu tố của một vụ giết người theo hợp đồng.Gia đình Jeziorski đã phát động một chiến dịch gây quỹ để đưa hài cốt của ông về quê hương Ba Lan và trang trải chi phí pháp lý. Đại học California, Berkeley, nơi Jeziorski giảng dạy hơn một thập niên, tưởng nhớ ông như một nhà giáo tận tụy, người đã dạy môn phân tích dữ liệu cho hơn 1.500 sinh viên. Tòa Thượng phụ Latinh Jerusalem, giáo phận mà nhà thờ trực thuộc, đã lên án cuộc tấn công.⦿ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tái khẳng định rằng học thuyết hạt nhân của Nga "vẫn có hiệu lực" vào hôm thứ Tư, hai ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Hoa Kỳ và các đồng minh NATO sẽ cung cấp vũ khí tiên tiến cho Ukraine.Câu trả lời được đưa ra sau khi một phóng viên của hãng thông tấn nhà nước Nga hỏi về tình trạng của học thuyết hạt nhân, trong đó, cùng với các biện pháp khác, quy định rằng một "cuộc xâm lược" chống lại Nga hoặc các đồng minh của Nga "bởi bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào với sự tham gia hoặc hỗ trợ của một quốc gia hạt nhân được coi là cuộc tấn công chung của họ".Vào ngày 14 tháng 7, ông Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục: "Chúng tôi sẽ chế tạo những vũ khí tối tân nhất và chúng sẽ được gửi đến NATO." Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cho biết thỏa thuận bao gồm tên lửa, đạn dược và phòng không. "Lớn lên trong một gia đình theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái, sống nửa đầu cuộc đời ở Israel, phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) với tư cách là một người lính và sĩ quan, và dành phần lớn sự nghiệp nghiên cứu và viết về tội ác chiến tranh và thảm sát Holocaust, đây là một kết luận đau đớn mà tôi phải chấp nhận, và tôi đã cố gắng hết sức để chống lại điều này", ông viết. "Nhưng tôi đã giảng dạy về nạn diệt chủng trong một phần tư thế kỷ. Tôi có thể nhận ra một tội ác nào đó khi nhìn thấy nó." Ông lưu ý rằng các chuyên gia khác về tội diệt chủng và luật pháp quốc tế cũng đã đi đến kết luận tương tự.Bartov, giáo sư nghiên cứu về nạn diệt chủng Holocaust và diệt chủng tại Đại học Brown, cho biết diệt chủng "là hành vi giết hại những người là thành viên của một nhóm, nhằm mục đích phá hủy hoàn toàn chính nhóm đó để nó không bao giờ có thể tự tái lập thành một thực thể chính trị, xã hội hoặc văn hóa." Khi một nhóm dân tộc không còn nơi nào để đi và liên tục bị di dời từ cái gọi là vùng an toàn này sang vùng an toàn khác, bị ném bom và chết đói không ngừng, thanh trừng sắc tộc có thể biến thành diệt chủng.""Khi những người đã cống hiến sự nghiệp của mình cho việc giảng dạy và tưởng niệm Holocaust khăng khăng phớt lờ hoặc phủ nhận các hành động diệt chủng của Israel ở Gaza, họ đe dọa sẽ phá hoại mọi thứ mà học thuật và hoạt động tưởng niệm Holocaust đã bảo vệ trong nhiều thập kỷ qua," ông viết. "Đó là phẩm giá của mỗi con người, sự tôn trọng pháp quyền và nhu cầu cấp thiết không bao giờ để sự vô nhân đạo chiếm lấy trái tim con người và điều khiển hành động của các quốc gia nhân danh an ninh, lợi ích quốc gia và sự trả thù đơn thuần."Bartov cảnh báo rằng "uy tín về mặt đạo đức và lịch sử mà nhà nước Do Thái đã dựa dẫm cho đến nay đang dần cạn kiệt." Tỷ lệ ủng hộ Trump giảm vào giữa tháng 6, khi 40% tán thành cách ông điều hành nhiệm kỳ tổng thống, nhưng chỉ có 54% không tán thành vào thời điểm đó - thấp hơn 1 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò gần đây nhất.⦿ ---- Hơn 900 cựu luật sư Bộ Tư pháp đang thúc giục Ủy ban Tư pháp Thượng viện bác bỏ đề cử Emil Bove cho vị trí thẩm phán trọn đời. Ông là nhân vật chủ chốt trong việc thúc đẩy việc bác bỏ các cáo buộc hối lộ đối với Thị trưởng Thành phố New York Eric Adams, dẫn đến làn sóng từ chức của các thành viên Ban Chính trực Công cộng thuộc Sở. Ông cũng là người đứng sau việc sa thải các công tố viên làm việc trong vụ án ngày 6 tháng 1 năm 2021, và yêu cầu giao nộp danh sách các đặc vụ FBI đã điều tra các vụ bạo loạn.⦿ ---- Donald Trump bước vào nhiệm kỳ hiện tại tại Nhà Trắng với tham vọng trở thành một tổng thống "kiến tạo hòa bình", cam kết chấm dứt các cuộc xung đột thường kéo dài của Mỹ. Tờ Telegraph lưu ý rằng những con số này, mặc dù hoàn toàn trái ngược với xu hướng đưa quân ra chiến trường của cựu Tổng thống Obama, được đưa ra vào thời điểm Nhà Trắng đang phải đối mặt với sự phản đối của MAGA về bất kỳ sự can dự quân sự nào của Hoa Kỳ ở nước ngoài.Hầu hết các cuộc không kích gần đây đều nhắm vào các chiến binh Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen, nhằm bảo vệ tuyến đường vận chuyển trên Biển Đỏ sau khi cuộc chiến của Israel ở Gaza leo thang. Chính quyền Trump đã thực hiện 474 cuộc không kích tại Yemen từ tháng 3 đến tháng 5, vượt xa con số của Biden trong cả năm. Nhóm giám sát Airwars báo cáo rằng ít nhất 224 thường dân thiệt mạng ở Yemen là do chiến dịch của Trump, gần bằng hai thập niên hoạt động trước đó của Hoa Kỳ.⦿ ---- Hệ thống kiểm soát không lưu của Mỹ đang trên đà được cải tạo, nhưng chi phí sẽ không hề rẻ. Phát biểu trước Quốc hội hôm thứ Tư, Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy đã đưa ra mức giá 31,5 tỷ đô la - lần đầu tiên một con số cụ thể được đưa ra. Duffy cho biết việc lựa chọn nhà cung cấp phần mềm phù hợp và chuẩn bị triển khai có thể mất từ 12 đến 18 tháng và việc đấu thầu sẽ mở cho các công ty tư nhân.⦿ ---- Đạo luật bự và đẹp của Trump sẽ cắt giảm hơn 1 nghìn tỷ đô la chi tiêu cho Medicaid của chính phủ liên bang trong suốt một thập niên. Việc cắt giảm này xuất phát từ các yêu cầu khắt khe hơn về điều kiện tham gia, chẳng hạn như yêu cầu về công việc và giới hạn thuế đối với nhà cung cấp Medicaid do tiểu bang áp đặt. Văn phòng Ngân sách Quốc hội ước tính số người không có bảo hiểm tại Hoa Kỳ sẽ tăng thêm 7,8 triệu người do việc cắt giảm Medicaid.Việc mất bảo hiểm Medicaid cho bệnh nhân cũng đồng nghĩa với việc mất nguồn thu tiềm năng cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc. Theo các nghiên cứu của Hiệp hội Bệnh viện Hoa Kỳ, những ảnh hưởng này sẽ được cảm nhận rõ rệt ở các vùng nông thôn. Việc mất việc làm dự kiến sẽ khiến tiểu bang thiệt hại 1,4 tỷ đô la cho hoạt động kinh tế và khoảng 33,5 triệu đô la tiền thuế.Texas dự kiến mất nhiều việc làm nhất với 18.178 việc làm, tiếp theo là Louisiana với 16.787 việc làm. Việc mất doanh thu và mất lao động lành nghề tạo điều kiện cho việc đóng cửa các cơ sở kinh doanh.⦿ ---- Hôm thứ Tư, Scale AI Inc. đã thông báo rằng họ sẽ cắt giảm 200 việc làm, tương đương 14% lực lượng lao động, CNBC đưa tin, trích dẫn một bản ghi nhớ từ công ty. "Những thay đổi này sẽ giúp chúng tôi linh hoạt hơn - cho phép chúng tôi phản ứng nhanh hơn với những thay đổi của thị trường và nhu cầu của khách hàng", Giám đốc điều hành tạm quyền của Scale AI, Jason Droege, phát biểu và cho biết thêm rằng việc cắt giảm nhân sự là do công ty tạo ra quá nhiều "tổ chức quan liêu quá mức".Droege cũng lưu ý rằng công ty khởi nghiệp này dự định "tăng đáng kể số lượng nhân sự" trong các đơn vị kinh doanh ứng dụng của mình vào nửa cuối năm 2025. New York hiện có 38 dự án BRIC với tổng kinh phí hơn 380 triệu đô la nằm trên khắp ranh giới của tiểu bang, và những dự án này sẽ bị ảnh hưởng nếu BRIC bị chấm dứt. Chỉ riêng Thành phố New York dự kiến sẽ nhận được kinh phí BRIC cho gần 20 dự án khác nhau, bao gồm kế hoạch hành động giảm thiểu trị giá 50 triệu đô la nhằm bảo vệ khỏi lũ quét trên sông Harlem.⦿ ---- Nhờ máy dò tinh vi hơn: Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã bóng gió hôm thứ Tư về những thay đổi có thể xảy ra đối với kích thước của các lon, bình, hộp đựng chất lỏng được phép mang trong hành lý xách tay đối với các chuyến bay trong nước Mỹ. Phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Hill Nation, Noem cho biết Cục An ninh Vận tải, thuộc bộ phận của bà, đang tích cực xem xét lại các quy định hiện hành."Nhưng tôi sẽ nói với các bạn—ý tôi là về chất lỏng—tôi đang thắc mắc. Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS) hiện đang đàm phán với một số công ty công nghệ về các giải pháp khả thi, và Noem cho biết các chương trình thí điểm sẽ được triển khai tại một số sân bay được chọn trước khi áp dụng trên toàn quốc.⦿ ---- Canada: Một chiếc máy bay hạng nhẹ bị đánh cắp đã gây ra sự ngừng hoạt động tại một trong những sân bay bận rộn nhất Canada khi nó xâm phạm đường băng và thực hiện các động tác bay loạn xạ vào thứ Ba. Chiếc Cessna 172, được sử dụng cho mục đích huấn luyện bay, đã cất cánh từ Sân bay Quốc tế Victoria, gần Victoria, British Columbia, bay 40 dặm về phía bắc đến Sân bay Quốc tế Vancouver và bắt đầu bay vòng quanh đường băng."Chúng tôi có một chiếc máy bay đã bị cướp và đang ở gần sân bay", một nhân viên kiểm soát không lưu được nghe nói qua hệ thống liên lạc ATC, theo bản ghi âm từ trang web LiveATC.net. "Trong trường hợp có thứ gì đó bắt đầu hướng về phía bạn, bạn có khả năng di chuyển theo ý mình". Cư dân Fitchburg, Paul Corcoran, nói với các quan chức Xổ số Massachusetts rằng ông đã mua một tấm vé cho bảy kỳ quay số Powerball và sau đó nhầm tưởng kỳ quay số cuối cùng đã diễn ra, vì vậy lần mua vé tiếp theo của ông bao gồm một vé thứ hai cho kỳ quay số ngày 9 tháng 7.Hai tấm vé, mang cùng một dãy số, đều mang về cho ông giải thưởng 1 triệu đô la trong kỳ quay số, nâng tổng số tiền ông nhận được lên 2 triệu đô la. Corcoran nói với các quan chức xổ số rằng ông cảm thấy rất vui khi trúng hai giải thưởng, nhưng ông vẫn chưa có kế hoạch gì cho số tiền trúng thưởng của mình.

⦿ ---- Thái Lan: Một cô Thái Lan bẫy sex các nhà sư Phật giáo, quay phim sex và tống tiền chín người 12 triệu đô la. Cô Wilawan Emsawat, 35 tuổi, đã bị bắt hôm thứ Ba với cáo buộc tống tiền sau khi cô bị cáo buộc dụ dỗ 9 nhà sư Phật giáo và sau đó tống tiền họ để lấy tiền mặt. Cảnh sát nói cô đã tiêu phần lớn số tiền kiếm được từ "mồi ngon", tương đương khoảng 11,9 triệu đô la Mỹ, vào cờ bạc trực tuyến.

Wilawan Emsawat bị bắt tại nhà riêng ở tỉnh Nonthaburi, phía bắc thủ đô Bangkok, theo Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan. Ít nhất 9 vị sư cấp cao đã bị hoàn tục do vụ bê bối này - cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Theo giới luật Phật giáo, độc thân và tránh xa tình dục là điều bắt buộc đối với giới tăng lữ, bao gồm cả trong suy nghĩ hoặc hành vi.

Nhà chức trách cho biết Wilawan cố tình nhắm vào các nhà sư cao cấp để trục lợi tài chính. Cô bị cáo buộc đã quay phim các cuộc gặp gỡ sex của mình với họ bằng điện thoại di động trước khi tống tiền họ. Cô cũng bị buộc tội rửa tiền và nhận hàng ăn cắp. Cảnh sát bắt đầu điều tra Wilawan sau khi Phra Thep Wachirapamok, trụ trì chùa Wat Tri Thotsathep Worawihan ở Bangkok, mất tích. Ông đột ngột rời bỏ tu viện vào tháng trước và trốn sang Lào.

Các nhà điều tra đã tìm thấy 5 điện thoại của Wilawan, trong đó có chứa các đoạn phim và hình ảnh cô giao du sex với nhiều nhà sư. Vụ này đã khiến một ủy ban tại Thượng viện Thái Lan đề xuất ban hành luật cấm phụ nữ quan hệ tình dục với nhà sư.

Các nhà sư cao cấp ở Thái Lan thường kiểm soát các nguồn tài chính đáng kể. Các ngôi chùa tạo ra thu nhập thông qua các nghi lễ “tích đức”, nơi tín đồ cúng dường tiền bạc với hy vọng được may mắn hoặc tái sinh tốt đẹp hơn. Vụ này đã làm nổi bật việc, trong một số trường hợp, các nhà sư có thể tiếp cận các khoản tiền lớn mà không bị giám sát hay chịu trách nhiệm.

Vào tháng 5, một trụ trì tại một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất Thái Lan, Wat Rai Khing, đã bị bắt vì nghi ngờ biển thủ số tiền tương đương hơn 9 triệu đô la Mỹ từ địa điểm tôn giáo này và chi tiêu vào trò chơi bài cào trực tuyến. Hai vụ án này được cho là không liên quan đến nhau.

⦿ ---- Portland: Hiệp P. Tran, 54 tuổi, bị tình nghi say rượu đã tông chết một người đi xe đạp 85 tuổi ở Đông Nam Portland hôm Chủ nhật, một ngày sau khi một người đi xe đạp khác bị thương trong một vụ tông xe bỏ chạy ở Quận Washington. Hiệp P. Tran, cư dân Portland, có thể phải đối mặt với các cáo buộc ngộ sát do bất cẩn và lái xe dưới ảnh hưởng của rượu bia sau khi Raymond L. Myers, 85 tuổi, bị tông gần Đại lộ Đông Nam 145 và Đại lộ Powell vào khoảng 7 giờ tối, theo hồ sơ tòa án.

Tran đã ở lại hiện trường, và một cảnh sát đã nói chuyện với ông báo cáo rằng mắt ông đỏ ngầu và người ông có mùi rượu. Tran - người không đi giày vào thời điểm đó - cũng có vẻ gặp khó khăn khi đi thẳng hoặc nói chuyện. Tran nói rằng anh ta đã lái xe từ nhà mẹ mình và đã uống rượu trước khi cầm lái, theo bản khai. Cảnh sát cho biết Myers cuối cùng đã tử vong do vết thương vào thứ Hai, khiến các công tố viên buộc tội Tran tội ngộ sát do bất cẩn thay vì tội hành hung.

Myers là nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông thứ 16 tại Portland trong năm nay. Tran chưa từng có tiền án hình sự ở Oregon, nhưng hồ sơ tòa cho thấy Tran đã bị phạt sáu lần vì vi phạm luật giao thông kể từ năm 2003, nhiều lần trong số đó là do vượt quá tốc độ cho phép. Tran sẽ ra hầu tòa vào ngày 22 tháng 7.

⦿ ---- HỎI 1: Có 31% thanh thiếu niên cho biết các cuộc thảo luận với AI "thỏa mãn hoặc thỏa mãn hơn" so với các cuộc trò chuyện với con người?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo một nghiên cứu của Common Sense Media, thanh thiếu niên đang tìm đến bạn đồng hành AI để trò chuyện nhiều hơn là trò chuyện với con người. 31% thanh thiếu niên cho biết các cuộc thảo luận với AI "thỏa mãn hoặc thỏa mãn hơn" so với các cuộc trò chuyện với con người. Trong khi đó, gần 40% thanh thiếu niên thừa nhận rằng họ đã áp dụng các kỹ năng được sử dụng với bạn đồng hành AI vào các tình huống thực tế. Chi tiết:

.

.

https://medicalxpress.com/news/2025-07-slightly-faster-older-adults-stay.html

