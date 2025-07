(15.7.2025) - Bạn đi chợ, sẽ phải xài nhiều hơn: Trump áp thuế quan 17% đối với hàng nhập từ Mexico, hiệu lực ngay. 85% cà chua ở Mỹ là nhập từ Mexico - Lạm phát đã tăng mức cao nhất trong 4 tháng qua vì giá xăng, thực phẩm và hàng tạp hóa tăng - Thuế quan của Trump: Gánh nặng 500 tỷ USD mỗi năm lên doanh nghiệp Mỹ, xóa sạch ưu đãi thuế năm 2017.

Trump vừa áp thuế quan 17% đối với hàng nhập từ Mexico, có hiệu lực ngay lập tức, đối với hầu hết các loại cà chua của Mexico. Cà chua Mexico chiếm hơn 85% tổng số nhập cảng cà chua của Hoa Kỳ.

- Lạm phát đã tăng mức cao nhất trong 4 tháng qua vì giá xăng, thực phẩm và hàng tạp hóa tăng

- Thuế quan của Trump: Gánh nặng 500 tỷ USD mỗi năm lên doanh nghiệp Mỹ, xóa sạch ưu đãi thuế năm 2017.

- Stephen Miller (Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng và kiến trúc sư chính sách nhập cư của Trump) nói: “Người Mỹ sẽ sống tốt hơn nếu không có người nhập cư” – thực tế di dân lợi cho Hoa Kỳ

- Quận Cam: Phó TT Vance dẫn vợ con thăm Disneyland, bị Thống đốc Gavin Newsom nói Vance vui khi làm các gia đình di dân ly tán

- Cô Maxwell (đang thọ án 20 năm tù) xin ra khai trước Quốc Hội để được ân xá: Elon Musk can, nói cô khai sẽ bể tùm lum rồi tự cô hại cô.

- Bộ Tư pháp xin Tòa Tối cao bác đơn kháng cáo cô Ghislaine Maxwell kháng cáo rằng Epstein khai ra ở tòa Florida cũng là cho cô miễn tố.

- MAGA nổi giận: Trump nhiều năm phun ra các thuyết âm mưu về nhà nước ngầm và về Dân Chủ móc nối Epstein vui sex trẻ em, bây giờ Trump nói hãy quên hết đi

- Trump bị MAGA chống đối vì nói Epstein không có danh sách khách vui sex trẻ em, mặc dù có các hành vi giao dịch này

- Tòa liên bang tạm ngăn Trump gỡ quy chế TPS để trục xuất 11.700 người Afghanistan (từng giúp lính Mỹ chống Taliban). Trump bị tố chỉ muốn da trắng tỵ nạn.

- Hơn 75 cựu thẩm phán kêu gọi Thượng viện bác bỏ đề cử Emil Bove của Trump vào chức Thẩm phán Tòa kháng án.

- Tiệc trưa từ thiện tôn giáo: Trump lên án giá xăng tăng (để phá hoại Trump), vận động viên chuyển giới (Chúa cấm), mắng Powell không hạ lãi suất là ngu, tố Dân Chủ loại Chúa ra khỏi đời thường

- Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi sa thải Joseph Tirrell (cố vấn đạo đức Bộ Tư pháp)

- Nhiều thượng nghị sĩ Cộng hòa phản đối gói Trump cắt giảm 9,4 tỷ USD viện trợ nước ngoài và tài trợ cho truyền thông công cộng NPR/PBS

- Obama kêu gọi Dân Chủ cứng rắn, phải xông xáo hơn, phải lên tiếng vì quyền tự do ngôn luận, bình đẳng và công lý

- Mưa lớn Đông Bắc Hoa Kỳ, lụt nhiều khu vực ở New York và New Jersey, các tuyến tàu điện ngầm bị đóng cửa

- DB Marjorie Taylor Greene phản đối Trump bán vũ khí cho Ukraine, vi phạm lời hứa chỉ ưu tiên lo nước Mỹ và không tham chiến (bán vũ khí, sẽ phải huấn luyện dùng vũ khí)

- Bộ tư pháp: 69 luật sư trong nhóm 110 luật sư bảo vệ chương trình liên bang từ chức vì không biện hộ nổi cho Trump

- Tỷ lệ ủng hộ Đảng Dân chủ thấp kỷ lục, chỉ 40%, trong khi Cộng hòa có tỷ lệ ủng hộ là 48%

- 24 tiểu bang do Đảng Dân chủ lãnh đạo cùng thủ đô kiện chính quyền Trump, đòi mở lại 6 tỷ USD ngân sách giáo dục đã bị đóng băng ngày 30/6.

- Trump cho Putin chấm dứt chiến tranh Ukraine trong vòng 50 ngày, nếu không sẽ tăng thuế 100% với các nước mua xăng dầu Nga

- Florida: trong 700 người đang bị giam ở trại tù “Alligator Alcatraz” có 250 người không hề có tiền án hay cáo buộc hình sự

- Nhật Bản: lập cột mốc mới về tốc độ internet, nhanh hơn 4 triệu lần tốc độ băng thông rộng tại Mỹ

- Thuế quan sẽ tác động trái chiều: Việc làm ngành sản xuất tăng, nhưng sụt giảm trong dịch vụ và nông nghiệp, dẫn đến giảm 0,2% việc làm trong 4 năm tới.

- New Hampshire: khu đất biệt lập trên đỉnh núi nơi cô Ghislaine Maxwell bị bắt rao bán giá 2,5 triệu đô

- Tòa Tối cao cho Trump sa thải gần 1.400 nhân viên Bộ giáo dục, tương lai giải thể Bộ này

- Chủ tịch Fed Jerome Powell cho kiểm tra việc tân trang trụ sở Fed tại Washington để ngừa Trump gây sự

- Luật tăng lương tối thiểu lên $20/giờ trong ngành thức ăn nhanh tại California trong vòng 1 năm làm mất 10.700 việc làm, thống kê khác nói là mất 18.000 việc. Giá ăn tiệm tăng 14.5%

- Chết vì ung thư liên quan đến béo phì đã tăng hơn 3 lần tại Mỹ trong 2 thập niên qua.

- Montana: súng nổ, chết người, Ryan Van Nguyen bị bắt vì ngộ sát

- HỎI 1: Nghiên cứu: đường và chất tạo ngọt nhân tạo có thể làm tăng nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ em? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Nhìn người khác ăn những món ăn ngon có thể dẫn đến ăn quá nhiều, ngay cả khi không đói? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-15/7/2025) ⦿ ---- Bạn đi chợ, sẽ phải xài nhiều hơn: Những người mua sắm Mỹ có thể sớm tìm thấy cà chua yêu thích của họ đắt tiền hơn và khó tìm hơn vì Trump vừa áp thuế quan 17% đối với hàng nhập từ Mexico. Chính quyền Trump áp đặt thuế quan, có hiệu lực ngay lập tức, đối với hầu hết các loại cà chua của Mexico, chấm dứt một thỏa thuận thương mại đã giữ các khoản thuế như vậy trong gần ba thập niên.

Động thái này là kết quả của một cuộc tranh chấp lâu dài: Người trồng cà chua Hoa Kỳ, đặc biệt là ở Florida, đã lập luận từ những năm 1990s rằng các nhà sản xuất Mexico đang giảm giá và gây hại cho thị trường trong nước. Trong khi một tòa án thương mại đứng về phía người Mỹ vào năm 1996, hai nước liên tục đồng ý đình chỉ thuế quan, đã cung cấp cho người trồng Mexico giữ giá trên một ngưỡng [định trước].

Bộ trưởng thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick bảo vệ quyết định này, nói rằng nó phù hợp với việc thúc đẩy thực thi thương mại chặt chẽ hơn và sẽ bảo vệ nông dân Mỹ khỏi "các hoạt động thương mại không công bằng". Cà chua Mexico chiếm hơn 85% tổng số nhập cảng cà chua của Hoa Kỳ, theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, với giá trị 2,8 tỷ đô la nhập cảng vào năm 2023. Giá cho người tiêu dùng có thể tăng 10% với mức thuế mới, theo một chuyên gia nói với CNN.

Hiệp hội sản xuất tươi của Châu Mỹ (Fresh Produce Association of the Americas), một nhóm đại diện cho các nhà nhập cảng và người bán, cho biết rằng "thuế cà chua" giới hạn các lựa chọn của người tiêu dùng và tăng giá, vì họ nói rằng cà chua Florida không ngon bằng và thể phù hợp với các phương pháp phát triển và phát triển từ Mexico. Mặt khác ở chiều ngược lại, Sàn giao dịch cà chua Florida (Florida Tomato Exchange) hoan nghênh mức thuế, lập luận rằng các giao dịch trong quá khứ không thể bảo vệ người trồng Mỹ hoặc chuỗi cung ứng thực phẩm rộng lớn hơn.

⦿ ---- Lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong bốn tháng qua trong tháng trước do giá xăng, thực phẩm và hàng tạp hóa tăng, đảo ngược áp lực giá cả đã giảm trong nhiều tháng qua, theo AP. Bộ Lao động cho biết hôm thứ Ba rằng giá tiêu dùng đã tăng 2,7% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng hàng năm là 2,4% trong tháng 5. Tính theo tháng, giá cả đã tăng 0,3% từ tháng 5 đến tháng 6, sau khi chỉ tăng 0,1% trong tháng trước.

Tờ Wall Street Journal nhận định mức tăng này là dấu hiệu cho thấy các công ty đang bắt đầu chuyển chi phí thuế quan sang người tiêu dùng. Không tính các mặt hàng thực phẩm và năng lượng biến động mạnh, lạm phát cơ bản đã tăng 2,9% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm trước, tăng từ mức 2,8% trong tháng 5.

Tính theo tháng, lạm phát cơ bản đã tăng 0,2% từ tháng 5 đến tháng 6. Các nhà kinh tế theo dõi sát sao giá cả cơ bản vì chúng thường cung cấp thông tin tốt hơn về xu hướng lạm phát. Nhìn chung, các con số này đúng như dự báo của một cuộc thăm dò của Dow Jones, theo CNBC. Chỉ số Dow Jones tương lai giảm nhẹ, chỉ một phần trăm.

⦿ ---- Thuế quan của Trump: Gánh nặng 500 tỷ USD mỗi năm lên doanh nghiệp Mỹ, xóa sạch ưu đãi thuế năm 2017. Theo các chuyên gia tài chính, chính sách thuế quan mới của Donald Trump — bao gồm mức thuế 30% với hàng hóa từ Liên Âu EU, 35% từ Canada và 50% từ Brazil — sẽ áp dụng từ ngày 1/8/2025 và ảnh hưởng đến khoảng 3,3 nghìn tỷ USD hàng nhập cảng mỗi năm. Peter Boockvar, Giám đốc đầu tư tại Bleakley Financial Group, cảnh báo rằng mức thuế này tương đương với việc đánh thuế 500 tỷ USD lên doanh nghiệp Mỹ mỗi năm.

Tác động ngược với chính sách giảm thuế năm 2017: Boockvar cho rằng các mức thuế mới sẽ “xóa sạch” hiệu quả của Đạo luật Cắt giảm Thuế năm 2017, vốn từng giảm thuế doanh nghiệp từ 35% xuống 21% để khuyến khích đầu tư và đưa việc làm sản xuất trở lại Mỹ. Ông nhấn mạnh: “Đây không chỉ là chính sách thương mại, mà là một hình thức đánh thuế trực tiếp lên chuỗi cung ứng và người tiêu dùng Mỹ.”

Doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ sẽ chịu thiệt: Dù chính quyền Trump tuyên bố rằng thuế quan là cách để buộc các nước khác nhượng bộ trong đàm phán thương mại, các chuyên gia như Ray Dalio và Peter Schiff cho rằng đây là “ảo tưởng” và sẽ không giúp hồi sinh ngành sản xuất Mỹ. Thay vào đó, giá hàng hóa nhập sẽ tăng, chi phí sản xuất cao hơn, và người tiêu dùng Mỹ sẽ phải trả giá.

Theo Tax Foundation, mức thuế quan mới sẽ là đợt tăng thuế lớn nhất kể từ năm 1982. Các đối tác thương mại lớn như EU, Canada và Trung Quốc đã tuyên bố sẽ trả đũa, đe dọa áp thuế lên hàng trăm tỷ USD hàng xuất cảng của Mỹ. Điều này có thể dẫn đến suy giảm GDP, mất hàng trăm nghìn việc làm, và làm tăng nguy cơ suy thoái toàn cầu.

Chính sách thuế quan của Trump đang bị chỉ trích là phản tác dụng, gây tổn hại cho chính doanh nghiệp và người dân Mỹ. Dù được trình bày như một chiến lược bảo vệ lợi ích quốc gia, thực tế cho thấy nó giống như một gánh nặng thuế khổng lồ, làm lu mờ các ưu đãi thuế từng được ban hành dưới thời Trump.

⦿ ---- Stephen Miller (Phó Chánh văn phòng Nhà Trắng và kiến trúc sư chính sách nhập cư của chính quyền Trump) tuyên bố: “Người Mỹ sẽ sống tốt hơn nếu không có người nhập cư” – nhưng thực tế lại chứng minh điều ngược lại. Stephen Miller gần đây tuyên bố rằng người Mỹ sẽ có “cuộc sống tốt hơn” nếu không có người nhập cư. Ông cho rằng nhập cư là nguyên nhân gây ra hàng loạt vấn đề xã hội như suy giảm giáo dục, tội phạm, ma túy và bất ổn kinh tế. Tuy nhiên, các chuyên gia và dữ liệu thực tế đã bác bỏ mạnh mẽ những lập luận này.

Thực tế lịch sử: Người nhập cư đóng vai trò quan trọng trong khoa học và y tế Mỹ. Theo phân tích của National Foundation for American Policy, từ năm 1945 đến 1974, có 16 trong số 30 người Mỹ đoạt giải Nobel Vật lý là người nhập cư. Những tên tuổi như Enrico Fermi, Felix Bloch, Maria Mayer và Eugene Wigner đều là người nước ngoài đóng góp lớn cho khoa học Mỹ. Trong lĩnh vực y tế, Albert Sabin (người Ba Lan) và Jonas Salk (con trai người nhập cư) đã phát triển vắc-xin ngừa bệnh bại liệt, cứu hàng triệu trẻ em Mỹ.

Người nhập cư thúc đẩy đổi mới và kinh tế: Theo giáo sư Zeke Hernandez (Đại học Wharton), người nhập cư chiếm 16% số nhà phát minh tại Mỹ nhưng tạo ra tới 36% bằng sáng chế. Họ cũng có khả năng khởi nghiệp cao hơn 80% so với người bản địa, và là người sáng lập hơn một nửa số công ty khởi nghiệp trị giá trên 1 tỷ USD. Ngoài ra, hơn 70% sinh viên cao học toàn thời gian trong các ngành kỹ thuật và khoa học tại Mỹ là người nước ngoài.

Hạn chế nhập cư gây tổn hại cho nước Mỹ: Nghiên cứu của Đại học New York cho thấy Đạo luật Nhập cư năm 1924 — từng giảm 90% lượng người nhập cư — đã khiến số lượng sáng chế và bằng sáng chế tại Mỹ giảm mạnh. Các công ty từng thuê người nhập cư từ Đông Âu và Nam Âu đã giảm 53% số phát minh sau khi luật được ban hành.

Phát ngôn của Stephen Miller không chỉ thiếu cơ sở khoa học mà còn đi ngược lại lịch sử và thực tế kinh tế. Người nhập cư không phải là gánh nặng, mà là động lực thúc đẩy sự phát triển, đổi mới và thịnh vượng của nước Mỹ. Việc loại bỏ họ không giúp người Mỹ sống tốt hơn — mà có thể khiến đất nước Hoa Kỳ tụt hậu.

⦿ ---- Quận Cam: Phó Tổng thống JD Vance đã đến thăm California vào cuối tuần qua, và ông đã không nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ Thống đốc Gavin Newsom. Thống đốc đã chỉ trích Vance vì đã đến thăm Disneyland cùng gia đình trong khi các gia đình khác đang phải chịu đựng chính sách nhập cư của chính quyền, theo tờ The Hill đưa tin. "Hy vọng ông tận hưởng thời gian bên gia đình", Newsom viết trong một bài đăng trên X. "Những gia đình mà ông đang chia rẽ chắc chắn sẽ không được như vậy." Có tới 150 người biểu tình đã tụ tập bên ngoài công viên giải trí vào tối thứ Sáu, và những người biểu tình đã quay trở lại vào thứ Bảy.

Trong một bài đăng khác trên X, Newsom đã trả lời bài đăng của chính mình vào ngày 20 tháng 6, yêu cầu Vance tranh luận với ông khi ông còn ở tiểu bang này. "JD đã trở lại California", Newsom viết. "Ông ta sẽ không dành thời gian để tranh luận và bảo vệ việc phá hủy hệ thống Medicaid của chúng ta, cắt giảm bữa ăn học đường của trẻ em, quân sự hóa đường phố của nước Mỹ, hoặc tăng thêm hàng nghìn tỷ đô la vào nợ công. Thay vào đó, ông Vance sẽ đến Disneyland. Có lẽ là để giam giữ Chuột Mickey với tốc độ này." Vance không trả lời bài đăng đó và câu trả lời của ông cho bài đăng đầu tiên của Newsom rất ngắn gọn: "Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời, cảm ơn."

⦿ ---- Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu Tòa Tối cao bác đơn kháng cáo của cô Ghislaine Maxwell. Ngày 14/7/2025, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã chính thức đề nghị Tòa Tối cao bác bỏ đơn kháng cáo của Ghislaine Maxwell, người đang thụ án 20 năm tù vì vai trò trong đường dây buôn bán tình dục trẻ vị thành niên do Jeffrey Epstein tổ chức.

Maxwell, 63 tuổi, lập luận rằng cô được bảo vệ bởi một điều khoản trong thỏa thuận không truy tố (Non-Prosecution Agreement – NPA) mà Epstein đã ký với các công tố liên bang ở Florida năm 2007. Điều khoản này cam kết chính phủ sẽ không truy tố các “đồng phạm tiềm năng” nếu Epstein tuân thủ đầy đủ các điều kiện của thỏa thuận. Maxwell cho rằng điều khoản này nên áp dụng trên toàn quốc và bao gồm cả cô.

Tuy nhiên, Bộ phản bác rằng: Cô Maxwell không được nêu tên trong thỏa thuận và không phải là bên ký kết. Văn phòng công tố ở Florida không có thẩm quyền ràng buộc các khu vực liên bang khác nếu không có sự chấp thuận từ các văn phòng đó hoặc từ Bộ phận Hình sự của DOJ. Cô Maxwell chỉ là “người thụ hưởng gián tiếp” và không có bằng chứng cho thấy thỏa thuận được thiết kế để bảo vệ cô.

Luật sư của Maxwell, David Oscar Markus, phản đối mạnh mẽ, cho rằng chính phủ đã “phá vỡ lời hứa” và gọi đây là hành vi không công bằng. Ông còn ám chỉ rằng Tổng thống Trump — người từng tự nhận là “bậc thầy thương lượng” — có thể không biết Bộ đang yêu cầu Tòa Tối cao bác bỏ thỏa thuận mà chính phủ từng cam kết. Trong khi đó, luật sư Sigrid McCawley, đại diện cho hàng trăm nạn nhân của Epstein, khẳng định Maxwell không xứng đáng được bảo vệ và nên tiếp tục bị giam giữ vì những tội ác nghiêm trọng đã gây ra.

Cô Maxwell bị kết án vào năm 2021 với 5 trong 6 tội danh, bao gồm âm mưu buôn bán tình dục trẻ vị thành niên và vận chuyển trẻ em với mục đích phạm tội tình dục. Cô bị cáo buộc đã “dụ dỗ, huấn luyện” các bé gái để phục vụ đường dây Epstein để y bán dâm trẻ em cho các nhà tài phiệt thế giới, thậm chí cô cũng có mặt và tham gia vào các hành vi lạm dụng.

Dư luận vẫn còn nhiều nghi vấn về cái chết của Epstein năm 2019 và về danh sách khách hàng của ông. Bộ gần đây đã tuyên bố không tồn tại danh sách này, gây phẫn nộ trong cộng đồng MAGA và làm dấy lên nghi ngờ về tính minh bạch của chính quyền Trump mà bản thân Trump từng tự nhận là bạn thân của Epstein khi chưa xảy ra vụ án.

⦿ ---- Chiến lược gieo rắc thuyết âm mưu của Trump đang phản tác dụng trong vụ Epstein. Tổng thống Donald Trump từng khuyến khích người ủng hộ tin vào các thuyết âm mưu nhằm vạch trần cái gọi là “nhà nước ngầm” và các thế lực chính trị đối lập. Tuy nhiên, chiến lược này đang quay lại gây khó khăn cho ông, đặc biệt trong vụ Jeffrey Epstein — tỷ phú bị buộc tội buôn bán tình dục trẻ vị thành niên và qua đời trong tù năm 2019.

Gần đây, Bộ Tư pháp và FBI tuyên bố không tồn tại danh sách khách hàng của Epstein như nhiều người từng tin tưởng. Điều này khiến cộng đồng MAGA (Make America Great Again) nổi giận, cho rằng chính quyền Trump đang che giấu sự thật. Những người từng tin tưởng Trump giờ đây yêu cầu ông công khai toàn bộ hồ sơ liên quan đến Epstein, nếu không sẽ mất đi sự ủng hộ.

Các nhân vật như cựu cố vấn an ninh Michael Flynn, nhà hoạt động Laura Loomer và Elon Musk đều lên tiếng yêu cầu minh bạch. Một số người còn kêu gọi bổ nhiệm công tố viên đặc biệt để điều tra vụ việc. Trong khi đó, Trump lại tìm cách chuyển hướng dư luận sang các vấn đề khác, như Trump nói là hãy quên vụ Epstein đi, và hãy điều tra đảng Dân chủ trong bầu cử 2020 hay an ninh biên giới.

Các chuyên gia cảnh báo rằng khi một nhà lãnh đạo nuôi dưỡng thuyết âm mưu, họ sẽ khó kiểm soát khi cộng đồng bắt đầu đòi hỏi bằng chứng thật. Vụ Epstein — vốn có yếu tố thật về tội ác nghiêm trọng — trở thành một “con dao hai lưỡi” đối với Trump, khi ông không thể cung cấp những gì chính ông từng hứa.

Một số người trong nội bộ chính quyền như Giám đốc FBI Kash Patel và Phó giám đốc Dan Bongino cũng bị chỉ trích vì từng cổ vũ thuyết âm mưu nhưng nay lại phủ nhận. Sự chia rẽ trong nội bộ và áp lực từ cộng đồng bảo thủ đang khiến chính quyền Trump đối mặt với khủng hoảng niềm tin.

⦿ ---- Cô Maxwell xin ra khai trước Quốc Hội, Musk can, nói cô khai sẽ bể tùm lum. Elon Musk cảnh báo hậu quả tiêu cực nếu cô Ghislaine Maxwell tiết lộ bí mật về Epstein. Ghislaine Maxwell — cộng sự thân cận của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein — được cho là đang cân nhắc xin ra điều trần trước Quốc hội Mỹ để tiết lộ những bí mật liên quan đến đường dây buôn bán tình dục trẻ vị thành niên. Tuy nhiên, Elon Musk đã lên tiếng cảnh báo rằng “hậu quả sẽ rất tiêu cực” nếu cô thực sự tiết lộ thông tin.

Maxwell hiện đang thụ án 20 năm tù tại nhà tù FCI Tallahassee ở Florida. Một nguồn tin thân cận cho biết cô “sẵn sàng nói ra sự thật” và chưa từng được đề nghị bất kỳ thỏa thuận miễn tố nào. Maxwell cũng từng tuyên bố rằng Epstein “bị sát hại” chứ không phải tự tử như kết luận chính thức của FBI và Bộ Tư pháp.

Phản ứng của Elon Musk: Khi một người dùng mạng xã hội X chia sẻ đoạn video Maxwell nói về cái chết của Epstein, Elon Musk đã phản hồi: “Cô ấy sẽ nói rằng cô không biết gì (tất nhiên rồi). Hậu quả của việc tiết lộ bất cứ điều gì sẽ rất tiêu cực đối với cô ấy.” Dù Musk không nói rõ, nhiều người cho rằng ông ám chỉ Maxwell có thể gặp nguy hiểm tính mạng nếu tiết lộ thông tin — tương tự như cái chết gây tranh cãi của Epstein năm 2019.

Maxwell đang kháng cáo lên Tòa án Tối cao, cho rằng cô được bảo vệ bởi thỏa thuận miễn tố năm 2007 mà Epstein đã ký với công tố viên liên bang. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Mỹ đã bác bỏ lập luận này, khẳng định Maxwell không được nêu tên trong thỏa thuận và không có cơ sở pháp lý để áp dụng.

Trong khi đó, Elon Musk — người từng bị nghi ngờ có liên hệ với Epstein — đã công khai chỉ trích chính quyền Trump vì không công bố “Epstein files” như Trump đã hứa. Ông cho rằng Trump có tên trong các tài liệu mật và đó là lý do chúng chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, Musk không đưa ra bằng chứng cụ thể.

⦿ ---- Phản tác dụng: Trump tự lún sình. Tổng thống Donald Trump đang đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội từ chính cộng đồng ủng hộ ông – đặc biệt là nhóm MAGA – sau khi Bộ Tư pháp và FBI công bố bản ghi nhớ khẳng định không tồn tại “danh sách khách hàng” của tỷ phú Jeffrey Epstein, người từng bị buộc tội buôn bán tình dục trẻ vị thành niên và qua đời trong tù năm 2019.

Trong nhiều năm, Trump và các đồng minh như Pam Bondi (Bộ trưởng Tư pháp), Kash Patel (Giám đốc FBI) và Dan Bongino (Phó giám đốc FBI) đã cổ vũ các thuyết âm mưu rằng Epstein sở hữu danh sách các nhân vật quyền lực bị ông tống tiền. Bondi từng tuyên bố danh sách này “đang nằm trên bàn làm việc của tôi”. Tuy nhiên, bản ghi nhớ mới nhất phủ nhận hoàn toàn điều đó, khiến cộng đồng MAGA nổi giận, cho rằng chính quyền Trump đang che giấu sự thật.

Trump đã cố gắng kêu gọi người ủng hộ “chuyển hướng” sang các vấn đề khác như gian lận bầu cử hay biên giới, nhưng lời kêu gọi này bị phản đối mạnh mẽ. Các nhân vật bảo thủ như Michael Flynn, Laura Loomer, Jack Posobiec và cả Elon Musk đều yêu cầu minh bạch và đòi công bố toàn bộ hồ sơ Epstein. Một số nghị sĩ như Ro Khanna và Marc Veasey đã đề xuất nghị quyết buộc chính quyền phải công khai toàn bộ tài liệu.

Nội bộ chính quyền cũng đang chia rẽ: Bongino được cho là đã đối đầu trực tiếp với Bondi về cách xử lý vụ việc, thậm chí cân nhắc từ chức. Trong khi đó, Trump vẫn bảo vệ Bondi, gọi bà là “người làm việc tuyệt vời” và từ chối sa thải.

Các chuyên gia cảnh báo rằng Trump đang bị chính chiến lược gieo rắc thuyết âm mưu của mình phản tác dụng. Việc ông từng khuyến khích cộng đồng tin vào các âm mưu “nhà nước ngầm” giờ đây khiến họ đòi hỏi bằng chứng thật – điều mà ông không thể hoặc không muốn cung cấp. Vụ Epstein đã trở thành một “virus chính trị” do chính phong trào MAGA tạo ra, và giờ đây nó đang vượt khỏi tầm kiểm soát của Trump.

⦿ ---- Ngày 11/7/2025, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi đã sa thải ông Joseph Tirrell — cố vấn đạo đức cấp cao của Bộ Tư pháp, người từng trực tiếp tư vấn cho bà và các lãnh đạo cấp cao như Phó Bộ trưởng Todd Blanche và Giám đốc FBI Kash Patel. Lá thư sa thải không nêu lý do cụ thể và thậm chí còn viết sai tên ông Tirrell thành “Jospeh”.

Tirrell từng là Giám đốc Văn phòng Đạo đức của Bộ từ năm 2023, phụ trách giám sát các quy định về công bố tài chính, xung đột lợi ích, quà tặng và yêu cầu rút lui khỏi các vụ việc nhạy cảm. Trước đó, ông từng phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ và làm việc tại FBI từ năm 2006.

Việc sa thải Tirrell diễn ra cùng ngày Bondi loại bỏ khoảng 20 nhân viên Bộ tư pháp từng tham gia vào các cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Jack Smith về vụ bạo loạn ngày 6/1 và các cáo buộc hình sự đối với Donald Trump. Tirrell từng phê duyệt khoản hỗ trợ pháp lý trị giá 140.000 USD mà Smith nhận từ một công ty luật, và xác nhận rằng khoản này tuân thủ quy định đạo đức liên bang.

Trên LinkedIn, Tirrell viết: “Tôi đã tuyên thệ bảo vệ Hiến pháp ít nhất sáu lần trong đời. Lời thề đó không đi kèm điều kiện là chỉ thực hiện khi thuận tiện.” Ông trích dẫn Martin Luther King Jr. và Edmund Burke để nhấn mạnh niềm tin vào công lý và trách nhiệm đạo đức.

Các cựu quan chức Bộ và giới quan sát cho rằng việc sa thải Tirrell là một phần trong chiến dịch “thanh trừng” nhằm loại bỏ những người từng chống lại Trump hoặc ủng hộ các cuộc điều tra độc lập. Một số người cảnh báo rằng Bộ đang bị chính trị hóa nghiêm trọng, làm suy yếu tính độc lập và minh bạch của cơ quan thực thi pháp luật.

⦿ ---- Thượng viện xem xét gói cắt giảm 9,4 tỷ USD: Nhắm vào viện trợ nước ngoài và tài trợ cho truyền thông công cộng NPR/PBS. Chính quyền Trump đang thúc đẩy Quốc hội thông qua một gói cắt giảm ngân sách trị giá 9,4 tỷ USD, bao gồm việc hủy bỏ các khoản tài trợ đã được phê duyệt cho viện trợ quốc tế và các cơ quan truyền thông công cộng như NPR và PBS. Gói này được gọi là “rescissions package” – một cơ chế cho phép Quốc hội thu hồi ngân sách chưa được chi tiêu trong vòng 45 ngày kể từ khi đề xuất được gửi lên.

Các khoản bị cắt gồm: 8,3 tỷ USD từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), bao gồm các chương trình gìn giữ hòa bình, hỗ trợ người tị nạn và chống biến đổi khí hậu. Và 1,1 tỷ USD từ Tập đoàn Phát thanh Công cộng (CPB), cơ quan tài trợ cho NPR và PBS.

Một số thượng nghị sĩ Cộng hòa phản đối gói cắt giảm, đặc biệt là việc loại bỏ ngân sách cho chương trình PEPFAR – sáng kiến toàn cầu chống HIV/AIDS do Tổng thống George W. Bush khởi xướng. Thượng nghị sĩ Susan Collins (Maine) cho rằng việc chấm dứt PEPFAR sẽ gây hại cho các chương trình phòng ngừa bệnh tật và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Các thượng nghị sĩ Cộng Hòa như Mike Rounds (South Dakota) và Lisa Murkowski (Alaska) lo ngại việc cắt tài trợ cho các đài phát thanh công cộng ở vùng nông thôn sẽ làm suy yếu hệ thống cảnh báo khẩn cấp và truyền thông địa phương. Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer chỉ trích gói cắt giảm là “một sự xúc phạm đến quy trình ngân sách lưỡng đảng” và cảnh báo rằng nó có thể dẫn đến bế tắc trong các cuộc đàm phán ngân sách sắp tới, làm tăng nguy cơ chính phủ bị đóng cửa.

⦿ ---- Tòa án liên bang tạm thời ngăn chặn chính quyền Trump chấm dứt chương trình bảo vệ trục xuất đối với người Afghanistan. Một tòa kháng án liên bang tại Hoa Kỳ vừa ra phán quyết tạm thời ngăn chặn chính quyền Trump chấm dứt chương trình "Tình trạng được bảo vệ tạm thời" (Temporary Protected Status - TPS) dành cho khoảng 11.700 người Afghanistan đang sinh sống tại Mỹ. Chính quyền Trump dự kiến kết thúc chương trình này vào giữa tháng 7, với lý do tình hình an ninh tại Afghanistan đã được cải thiện và chương trình TPS không nên trở thành một hình thức cư trú lâu dài.

Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ quyền lợi người nhập cư như CASA và AfghanEvac đã phản đối mạnh mẽ, cho rằng việc chấm dứt TPS sẽ khiến nhiều gia đình bị chia cắt, cộng đồng bị xáo trộn, và đi ngược lại cam kết của Mỹ đối với những người Afghanistan từng hỗ trợ các chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ hoặc chạy trốn khỏi sự đàn áp của Taliban.

Tòa kháng án đã ra lệnh tạm hoãn trong một tuần để các bên liên quan có thời gian nộp các văn bản pháp lý. CASA cáo buộc rằng quyết định của chính quyền Trump không dựa trên đánh giá thực tế về tình hình Afghanistan, mà là một phần trong nỗ lực rộng hơn nhằm giảm số lượng người nhập cư không phải da trắng tại Mỹ.

Chương trình TPS từng được gia hạn vào năm 2023 dưới thời Tổng thống Biden, với lý do khủng hoảng nhân đạo và kinh tế nghiêm trọng sau khi Taliban tái chiếm quyền kiểm soát đất nước vào năm 2021. Nếu bị hủy bỏ, nhiều người Afghanistan sẽ mất quyền làm việc và đối mặt với nguy cơ bị trục xuất.

Các chuyên gia và tổ chức nhân đạo kêu gọi cần có giải pháp bảo vệ lâu dài thay vì những thay đổi chính sách mang tính chính trị ngắn hạn. Phán quyết của tòa án không phải là chiến thắng cuối cùng, mà chỉ là một bước tạm dừng để xem xét lại tính hợp pháp của quyết định hành pháp.

⦿ ---- Hơn 75 cựu thẩm phán kêu gọi Thượng viện bác bỏ đề cử Emil Bove của Trump. Ngày 15/7/2025, hơn 75 cựu thẩm phán liên bang và tiểu bang đã gửi thư đến Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ, yêu cầu bác bỏ đề cử ông Emil Bove — cựu luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump — vào vị trí thẩm phán tại Tòa Kháng án Liên bang Khu vực 3.

Trong thư, các thẩm phán chỉ trích Bove có “hồ sơ nghiêm trọng về việc lạm dụng quyền lực, đối xử sai trái với lực lượng thực thi pháp luật và coi thường pháp luật.” Họ dẫn chứng các hành vi gây tranh cãi của ông trong 6 tháng qua, trong khi giữ chức vụ cao tại Bộ Tư pháp, bao gồm điều tra các quan chức FBI và DOJ liên quan đến vụ nổi dậy ngày 6/1/2021, và hủy bỏ cáo trạng đối với Thị trưởng New York Eric Adams.

Một tố cáo từ cựu luật sư Bộ Tư pháp, Erez Reuveni, cho rằng Bove từng âm mưu vi phạm lệnh tòa và chỉ đạo cảnh sát thực hiện hành vi trái pháp luật để thúc đẩy chương trình trục xuất của Trump. Reuveni đã cung cấp bằng chứng và sẵn sàng ra điều trần trước Thượng viện.

.

Bove phủ nhận các cáo buộc trong phiên điều trần ngày 25/6, khẳng định: “Tôi không phải là tay sai của ai cả. Tôi chỉ là một luật sư nhỏ đến từ thị trấn nhỏ.” Tuy nhiên, nhiều thẩm phán bảo thủ từng được bổ nhiệm bởi các tổng thống Cộng hòa cũng ký tên phản đối, bao gồm J. Michael Luttig — người từng công khai chỉ trích Trump.Thượng nghị sĩ Thom Tillis (Cộng hòa – Bắc Carolina), người từng tuyên bố sẽ không ủng hộ bất kỳ ứng viên nào không lên án vụ bạo loạn ngày 6/1, lại cho biết ông có xu hướng ủng hộ Bove, dù Bove không lên án vụ bạo loạn trong bản khảo sát gửi Thượng viện.Các thẩm phán cảnh báo rằng việc bổ nhiệm luật sư riêng của tổng thống vào vị trí thẩm phán liên bang là “vô cùng nguy hiểm”, có thể làm suy yếu tính độc lập của ngành tư pháp và tạo tiền lệ xấu rằng quyền lực tư pháp có thể bị sử dụng để phục vụ lòng trung thành cá nhân thay vì tuân thủ Hiến pháp.⦿ ---- Tại buổi tiệc trưa với các lãnh đạo doanh nghiệp hoạt động từ thiện tôn giáo, Donald Trump đã có bài phát biểu kéo dài gần một giờ, đề cập đến nhiều chủ đề như giá xăng, vận động viên chuyển giới, các vụ kiện tụng cá nhân, và chính sách của chính quyền ông. Trump nhấn mạnh quan điểm bảo thủ về giới tính, tuyên bố: “Chúng ta đã khôi phục nguyên lý cơ bản rằng Chúa tạo ra hai giới tính: nam và nữ.” Ông chỉ trích các trường học và hội đồng giáo dục là “chế độ độc tài” khi tước quyền của phụ huynh trong việc phản đối chính sách giới tính. Những phát biểu này được đám đông ủng hộ nhiệt liệt, nhưng cũng vấp phải phản ứng từ các tổ chức bảo vệ quyền người chuyển giới, vốn cho rằng quan điểm của Trump gây tổn hại cho cộng đồng LGBTQ+.Trump nói Trump không thoát nổi Biden: Trump không đi sâu vào chi tiết chính sách của Văn phòng Đức tin mới thành lập, mà chuyển sang chỉ trích giá xăng tăng cao và chính sách kinh tế của chính quyền Biden. Ông gọi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell là “kẻ ngu ngốc” và công kích các chính trị gia như Mitt Romney và Rick Perry. Trump tuyên bố ông đang “đưa tôn giáo trở lại nước Mỹ” và cáo buộc đảng Dân chủ muốn loại bỏ Chúa ra khỏi đời sống công cộng.Bài phát biểu của Trump tại sự kiện tôn giáo không chỉ là lời kêu gọi củng cố niềm tin, mà còn là công cụ chính trị nhằm công kích đối thủ, khẳng định quyền lực cá nhân và củng cố hình ảnh lãnh đạo bảo thủ. Tuy nhiên, việc sử dụng ngôn từ mạnh và kiểu Trump xài tin giả để quy chụp Biden và tấn công cả các dân cử Cộng Hòa như Mitt Romney đã trở thành trò vô lý.⦿ ---- Không chỉ đảng Cộng hòa bị đe dọa phải im lặng khi Tổng thống Trump thực hiện các chính sách mà họ phản đối, cựu Tởng Thống Barack Obama đã nói với các thành viên trong đảng của mình vào cuối tuần. Cựu tổng thống cho biết nếu đảng Dân chủ muốn quay lại, họ sẽ phải lên tiếng, tờ New York Times đưa tin. "Điều đó đòi hỏi đảng Dân chủ phải bớt tự ái, bớt than vãn và bớt sống trong tư thế bào thai", Obama nói. "Và đảng Dân chủ phải cứng rắn hơn."Ông Obama đã đưa ra những bình luận này trong một bài phát biểu - với nhiều câu mệnh lệnh - trước các nhà tài trợ tại một buổi gây quỹ cho Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ tại nhà riêng của Thống đốc tiểu bang New Jersey Phil Murphy vào tối thứ Sáu. "Đừng tìm kiếm giải pháp nhanh chóng. Đừng tìm kiếm đấng cứu thế", Obama nói, theo CNN. "Các bạn có những ứng cử viên tuyệt vời đang tranh cử ngay lúc này. Hãy ủng hộ những ứng cử viên đó." Obama đã đề cập đến ứng cử viên của đảng Dân chủ cho chức thống đốc tiểu bang New Jersey, Dân biểu Mikie Sherrill.Không có đảng phái nào chia rẽ: Đề cập đến sự khác biệt quan điểm giữa các đảng viên Dân chủ, Obama nói rằng—bất kể hệ tư tưởng của họ là gì—họ vẫn cần phải mang lại kết quả cho cử tri nếu muốn giành lại quyền lực. "Bạn muốn mang lại lợi ích cho người dân và cải thiện cuộc sống của họ? Bạn phải tìm ra cách thực hiện điều đó", ông nói, theo tờ NY Times. "Tôi không quan tâm bạn yêu quý người lao động đến mức nào. Họ không đủ khả năng mua nhà vì tất cả các quy định ở tiểu bang của bạn đều cấm xây dựng thêm."Đặc biệt lưu ý: Obama kêu gọi các tổ chức, bao gồm cả các trường đại học, phản đối các chính sách của Trump. Ông chỉ ra các công ty luật mà ông cho là đã đồng ý "gạt bỏ luật pháp" dưới áp lực của tổng thống—"không phải vì họ sẽ bị tống vào tù, mà vì họ có thể mất một vài khách hàng và có thể không thể hoàn thành việc cải tạo nhà bếp tại ngôi nhà ở Hampton của họ." Ông nói thêm, "Tôi không ấn tượng lắm."Hãy lên tiếng: "Đừng nói rằng bạn thực sự quan tâm đến quyền tự do ngôn luận rồi lại im lặng. Không, bạn phải lên tiếng vì quyền tự do ngôn luận khi gặp khó khăn", Obama nói, đồng thời nói thêm, "Điều cần thiết bây giờ là lòng dũng cảm"."Trong phần lớn cuộc đời chúng ta, việc đấu tranh cho bình đẳng và công lý, vân vân, thật dễ dàng", cựu tổng thống nói. "Bạn không thực sự phải hy sinh nhiều. Điều đó chưa từng đúng trong hầu hết lịch sử nhân loại hay lịch sử nước Mỹ. Nó vẫn chưa đúng ở hầu hết các nơi trên thế giới. Vì vậy, đây là những khoảnh khắc mà các giá trị của bạn bị thử thách và bạn phải đứng lên vì chúng."⦿ ---- Mưa lớn đã tràn qua nhiều khu vực ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ vào đêm thứ Hai, gây ngập lụt nhiều khu vực ở New York và New Jersey do lũ quét, khiến xe cộ bị mắc kẹt trên đường, các tuyến tàu điện ngầm bị đóng cửa và dẫn đến việc ban bố tình trạng khẩn cấp. Theo AP, các biện pháp theo dõi và cảnh báo lũ quét đã được áp dụng tại một số khu vực của New Jersey, New York và các khu vực lân cận khi mưa lớn tràn qua khu vực này.Thống đốc tiểu bang New Jersey, Phil Murphy, đã ban bố tình trạng khẩn cấp do lũ quét và mưa lớn, khuyến cáo người dân ở trong nhà và tránh đi lại không cần thiết. Một video do CBS đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nước lũ đã làm tê liệt một tuyến đường chính ở Scotch Plains, New Jersey, khiến xe buýt bị mắc kẹt.Theo Cơ quan Giao thông Vận tải Đô thị, tại Thành phố New York, một số dịch vụ tàu điện ngầm đã bị tạm dừng trong khi các tuyến khác vẫn hoạt động với sự chậm trễ nghiêm trọng do lũ lụt. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp của New York đã viết trên nền tảng xã hội X rằng một số khu vực của thành phố và vùng trung tâm Hudson đang bị lũ quét tấn công.Video đăng tải trên mạng xã hội dường như cho thấy cảnh lũ lụt lớn bên ngoài một chuyến tàu chở đầy hành khách ở Thành phố New York. Cả hai hướng của Đường cao tốc Cross Bronx tại Đại lộ Jerome, một con đường chính cắt qua quận Bronx của Thành phố New York, đều bị chặn do lũ lụt, theo Trưởng phòng Giao thông của Sở Cảnh sát New York viết trên X.⦿ ---- Dân biểu Marjorie Taylor Greene đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về kế hoạch mới nhất của Tổng thống Trump nhằm đẩy nhanh việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine, cảnh báo rằng điều này vi phạm những lời hứa chống can thiệp mà bà và các thành viên Đảng Cộng hòa khác đã đưa ra với cử tri. Trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai với tờ New York Times, Greene khẳng định rằng cách tiếp cận mới của Trump - bán vũ khí cho các đồng minh NATO để chuyển giao cho Ukraine - đã từ bỏ các nguyên tắc "Nước Mỹ trên hết" vốn đã thúc đẩy các chiến thắng của Đảng Cộng hòa, bao gồm cả sự trỗi dậy của chính Trump.Trong một thông báo của Phòng Bầu dục, Trump nhấn mạnh rằng thỏa thuận này sẽ giúp người nộp thuế Hoa Kỳ tránh xài tiền, tránh được các chi phí trực tiếp - một sự thừa nhận đối với sự hoài nghi ngày càng tăng của Đảng Cộng hòa về cái giá phải trả cho việc hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, Greene không tin vào điều này, cho rằng chi phí vẫn sẽ đổ lên đầu người Mỹ thông qua các kênh gián tiếp, chẳng hạn như việc triển khai quân đội Hoa Kỳ để huấn luyện lực lượng NATO và những đóng góp to lớn của Mỹ cho NATO vì phải dạy cách sử dụng vũ khí. "Và đó cũng là sự can dự của Hoa Kỳ", bà nói, lập luận rằng ngay cả sự hỗ trợ gián tiếp cũng đồng nghĩa với việc Mỹ vẫn tiếp tục vướng vào các cuộc xung đột ở nước ngoài.Vấn đề viện trợ cho Ukraine đã nhiều lần khiến DB Greene đối đầu với chính đảng của mình. Trong khi một số đảng viên Cộng hòa ca ngợi kế hoạch của Trump là một bước đi thiết thực, tránh được viện trợ trực tiếp từ Mỹ, Greene vẫn khẳng định rằng cơ sở của đảng đứng về phía bà, chứ không phải Trump, đặc biệt là khi lập trường của ông về chính sách đối ngoại ngày càng cứng rắn hơn; bà nhớ lại rằng những lời kêu gọi chấm dứt tài trợ cho Ukraine đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt nhất tại các cuộc vận động tranh cử. Tờ Daily Beast lưu ý rằng MTG cũng chỉ trích Trump vì đã đưa Mỹ vào cuộc xung đột Iran-Israel gần đây.⦿ ---- Trump đang phá bỏ chính phủ liên bang, do vậy nhiều luật sư Bộ tư pháp phải rút lui sớm. Một cuộc điều tra của Reuters đã phát hiện ra một số liệu đáng chú ý về các luật sư của Bộ Tư pháp: Gần hai phần ba số luật sư thuộc Chi nhánh Chương trình Liên bang (Federal Programs Branch) của Bộ - đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ các chính sách quan trọng của chính quyền Trump tại tòa án - đã rời bỏ vị trí của mình kể từ khi Tổng thống Trump đắc cử. Trong số khoảng 110 luật sư, 69 người đã từ chức hoặc tuyên bố ý định từ chức, một mức độ hao hụt nhân sự vượt xa mức thông thường.Reuters đã nói chuyện với bảy luật sư trong số này, và họ cho rằng họ vừa kiệt sức vừa lo lắng khi phải bảo vệ làn sóng thách thức pháp lý ngày càng gia tăng đối với chương trình nghị sự của Trump, bao gồm các nỗ lực hạn chế quyền công dân theo nơi sinh và cắt giảm ngân sách cho các tổ chức như Harvard. Ba người đã nêu ra những lo ngại về đạo đức, nói rằng họ lo sợ rằng họ sẽ bị thúc đẩy đưa ra những lập luận pháp lý đáng ngờ hoặc thậm chí xuyên tạc sự thật.Câu chuyện có thể được tóm tắt bằng hai câu trích dẫn trái ngược nhau: Từ một luật sư: "Nhiều người trong số họ đến làm việc tại các Chương trình Liên bang để bảo vệ các khía cạnh của hệ thống hiến pháp của chúng ta", một trong những luật sư vừa nghỉ việc gần đây cho biết. "Làm sao họ có thể tham gia vào dự án phá bỏ nó?"Từ Nhà Trắng: "Bất kỳ viên chức chính quyền đạo đức giả nào bày tỏ sự phẫn nộ giả tạo về các chính sách của tổng thống trong khi vẫn ngồi yên trong quá trình vũ khí hóa cấp bậc của chính quyền trước đều không có căn cứ để đứng vững", người phát ngôn Harrison Fields cho biết trong một tuyên bố.⦿ ---- Theo một cuộc thăm dò mới, tỷ lệ ủng hộ Đảng Dân chủ đang ở mức thấp kỷ lục, chỉ 40%, dấu hiệu đáng lo ngại mới nhất cho một đảng vẫn đang vật lộn với những tổn thất từ tháng 11. Một cuộc thăm dò của Harvard CAPS/Harris được công bố hôm thứ Hai cho thấy chỉ 4 trong số 10 người được hỏi tán thành công việc mà Đảng Dân chủ đang làm, giảm nhẹ so với tháng 6, khi 42% số người được hỏi trả lời tương tự.Trong số 40% số người được hỏi ủng hộ Đảng Dân chủ, có 72% cử tri Dân chủ và 29% cử tri độc lập hoặc các cử tri khác. Cuộc thăm dò mới nhất cho thấy tỷ lệ không ủng hộ đảng là 60%, tăng nhẹ so với mức 58% hồi tháng 6. 28% số cử tri Dân chủ được khảo sát và 71% cử tri độc lập và các cử tri khác đã đóng góp vào tỷ lệ không ủng hộ chung là 60% của đảng.Để so sánh, cuộc thăm dò của Harvard CAPS/Harris cho thấy Đảng Cộng hòa có tỷ lệ ủng hộ là 48%, bao gồm 85% cử tri Cộng hòa và 38% cử tri độc lập và các cử tri khác có cùng quan điểm.Nhìn chung, Đảng Cộng hòa có tỷ lệ không ủng hộ là 52%.⦿ ---- Ngày 14/7/2025, liên minh gồm 24 tiểu bang do Đảng Dân chủ lãnh đạo cùng thủ đô DC đã đệ đơn kiện chính quyền Trump lên Tòa án Liên bang Rhode Island. Họ yêu cầu khôi phục hơn 6 tỷ USD ngân sách giáo dục liên bang đã bị đóng băng bất ngờ vào ngày 30/6.Các chương trình bị ảnh hưởng: Trung tâm học tập cộng đồng 21st Century (học hè, sau giờ học cho học sinh nghèo); Chương trình giáo dục người di cư; Đào tạo giáo viên; Hỗ trợ học sinh học tiếng Anh; Giáo dục người lớn và xóa mù chữ; Chương trình hỗ trợ tâm lý học đườngTác động thực tế: Nhiều trường học phải hủy chương trình hè, đóng băng tuyển dụng giáo viên. Các tiểu bang như California, New York, Washington có thể mất hàng trăm triệu USD. Học sinh nghèo, người nhập cư và cộng đồng nông thôn bị ảnh hưởng nặng nề.Lập luận pháp lý: Các tiểu bang cho rằng việc đóng băng ngân sách là vi phạm Hiến pháp và Đạo luật Kiểm soát Chi tiêu năm 1974, vì Quốc hội đã phê duyệt khoản tiền này. Chính quyền Trump nói rằng họ đang “xem xét lại” để đảm bảo ngân sách phù hợp với “ưu tiên của Tổng thống”, đồng thời cáo buộc một số chương trình bị “lạm dụng” để thúc đẩy “nghị trình cấp tiến”.Các Bộ trưởng Tư pháp Dân chủ gọi hành động này là “phi lý và bất hợp pháp”. Một số dân cửCộng hòa cũng phản đối, cho rằng việc đóng băng ngân sách gây hỗn loạn cho các trường học.⦿ ---- "Tôi sử dụng thương mại cho rất nhiều thứ", Tổng thống Trump phát biểu hôm thứ Hai. "Nhưng nó rất tốt cho việc giải quyết chiến tranh." Trong cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Phòng Bầu dục, Trump đã đe dọa sẽ áp đặt "mức thuế rất nghiêm khắc" lên Nga nếu không có thỏa thuận chấm dứt chiến tranh Ukraine trong vòng 50 ngày, theo AP. "Chúng tôi sẽ áp dụng thuế quan thứ cấp nếu không có thỏa thuận nào trong vòng 50 ngày. Rất đơn giản", Trump nói. "Và chúng sẽ ở mức 100%. Và đó là sự thật."Tờ Washington Post đưa tin rằng với "thuế quan thứ cấp", Trump có thể đang đề cập đến thuế quan đối với các quốc gia mua năng lượng của Nga, chứ không phải đối với hàng xuất cảng của Nga sang Mỹ. Một nhóm lưỡng đảng gồm hơn 80 thượng nghị sĩ đã thúc giục Trump áp đặt mức thuế 500% lên những nước mua dầu và uranium của Nga, theo tờ New York Times.Trump mô tả Vladimir Putin là một "kẻ cứng rắn" đã "lừa dối rất nhiều người", bao gồm cả các tổng thống tiền nhiệm. "Ông ấy đã lừa được Clinton, Bush, Obama, Biden—ông ấy không lừa được tôi," Trump nói. "Tôi nói chuyện với ông ấy rất nhiều về việc hoàn thành việc này. Và tôi luôn cúp máy và nói, ừm, đó là một cuộc điện thoại hay. Rồi tên lửa lại được phóng vào Kyiv hoặc một thành phố nào đó khác, và (tôi nói) thật kỳ lạ," Trump nói, theo Reuters. "Và sau khi điều đó xảy ra ba hoặc bốn lần, bạn nói rằng cuộc nói chuyện chẳng có ý nghĩa gì cả."Trump cho biết một thỏa thuận đã được đạt được để các thành viên NATO khác mua hàng tỷ đô la vũ khí do Mỹ sản xuất để gửi cho Ukraine. "Chúng tôi sản xuất thiết bị tốt nhất, tên lửa tốt nhất, mọi thứ tốt nhất, các quốc gia châu Âu biết điều đó, và chúng tôi đã đạt được thỏa thuận hôm nay," ông nói, theo Guardian. "Chúng tôi sẽ gửi vũ khí cho họ, và họ sẽ phải trả tiền cho chúng." Nghĩa là, Mỹ bán vũ khí cho Ukraine và NATO trả tiền cho Mỹ.⦿ ---- Một cuộc điều tra của các báo Miami Herald và Tampa Bay Times cho thấy hơn 250 người bị giam tại trung tâm giam giữ nhập cư “Alligator Alcatraz” ở Florida không có tiền án hay cáo buộc hình sự nào tại Hoa Kỳ. Điều này mâu thuẫn với tuyên bố của cựu Tổng thống Donald Trump rằng nơi này dành cho “những kẻ nguy hiểm nhất hành tinh”.Trại giam được dựng tạm thời tại sân bay bỏ hoang trong vùng đầm lầy cá sấu Everglades, có thể chứa tới 3.000 tù nhân. Có 1/3 trong số hơn 700 người bị giam có tiền án, nhưng phần lớn chỉ vi phạm luật nhập cư – vốn là vi phạm dân sự, không phải hình sự. Một số người bị bắt sau các sự kiện nhỏ như vi phạm giao thông, dù họ đang có hồ sơ xin tị nạn hợp pháp.Điều kiện sống bị chỉ trích nặng nề: người bị giam trong lều, bị nhốt trong chuồng lưới, thiếu nước tắm, thức ăn có giòi, đèn sáng suốt ngày đêm. Các nhà lập pháp Dân chủ gọi nơi này là “trại tập trung” và yêu cầu minh bạch thông tin về người bị giam. Chính quyền Florida và liên bang từ chối công khai danh sách người bị giam, chỉ cung cấp thông tin chọn lọc.Tranh cãi chính trị: Chính quyền Trump và DeSantis khẳng định những người bị giam đều là mối đe dọa, dù dữ liệu cho thấy phần lớn không có tiền án. Việc sử dụng ngôn ngữ như “quái vật” hay “tâm thần” để mô tả người nhập cư bị chỉ trích là phi nhân tính.⦿ ---- Các nhà nghiên cứu Nhật Bản vừa thiết lập một cột mốc mới về tốc độ internet, và đó là một cột mốc khá khó hiểu. Các nhà nghiên cứu cho biết họ đã truyền dữ liệu với tốc độ hơn 125.000 gigabyte mỗi giây trên khoảng cách 1.120 dặm (khoảng 1.800 km). Để dễ hình dung, Live Science lưu ý rằng tốc độ này nhanh hơn khoảng 4 triệu lần so với kết nối băng thông rộng trung bình của Hoa Kỳ và cao hơn gấp đôi kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2024."Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể tải xuống toàn bộ thư viện Netflix trong vòng chưa đầy một giây?" CNET đặt câu hỏi. "Còn mọi trang tiếng Anh trên Wikipedia (bao gồm tất cả các bản sửa đổi) thì sao?" Đó là điều có thể thực hiện được nhờ thành tựu của nhóm nghiên cứu tại Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Quốc gia Nhật Bản, những người đã trình bày phát hiện của họ tại Hội nghị Truyền thông Sợi quang (Optical Fiber Communication Conference) ở San Francisco.Phương pháp của họ bao gồm một loại cáp quang mới được phát triển, bó 19 sợi quang riêng biệt thành một sợi duy nhất có độ dày tương đương với một loại cáp thông thường hiện đang được sử dụng. Không giống như các thiết kế trước đây, mỗi sợi quang trong bó tương tác với ánh sáng theo cùng một cách, giúp giảm thiểu các dao động thông thường và giảm thiểu mất mát dữ liệu trên khoảng cách xa.Vậy tại sao tốc độ siêu nhanh như vậy lại cần thiết? Nó có thể giúp đáp ứng nhu cầu dữ liệu ngày càng tăng của thế giới. "Tôi cho rằng một người dùng internet cao cấp hiện đang có tốc độ một gigabit", Joe Supan viết trên CNET. "Trong một thập niên nữa, không khó để tưởng tượng tốc độ đó sẽ là 10 Gigabit mỗi giây. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng như vậy, chúng ta sẽ cần phá vỡ nhiều kỷ lục hơn nữa."⦿ ---- Nghiên cứu mới từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco cho thấy thuế quan mà chính quyền Trump dự kiến áp dụng sẽ tác động trái chiều đến nền kinh tế Hoa Kỳ. Giả định mức thuế là 25% với hàng hóa từ Canada và Mexico, 30% với hàng Trung Quốc, và 10% với phần còn lại của thế giới.Việc làm ngành sản xuất tăng, nhưng bị lấn át bởi sự sụt giảm trong các ngành dịch vụ và nông nghiệp, dẫn đến giảm 0,2% tổng việc làm trong 4 năm tới. Thu nhập thực tế (đã điều chỉnh theo lạm phát) sẽ tăng ở 31 tiểu bang, nhưng giảm ở các tiểu bang lớn như California và Texas, khiến thu nhập toàn quốc giảm 0,4%. Một số tiểu bang có thể mất hơn 2% thu nhập thực tế, trong khi tiểu bang khác có thể tăng đến 1,7%.Chính sách thuế quan có thể giúp một số ngành sản xuất trong nước cạnh tranh hơn, nhưng lại làm tăng chi phí đầu vào (như thép, nhôm, máy móc), khiến các nhà máy Mỹ kém cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Giá hàng hóa tiêu dùng dự kiến sẽ tăng, ảnh hưởng đến sức mua của người dân. Các nhà kinh tế cảnh báo rằng chính sách này có thể gây ra lạm phát nhẹ và giảm sản lượng kinh tế trong ngắn hạn.⦿ ---- Gần năm năm sau khi các đặc vụ liên bang truy tìm Ghislaine Maxwell ở New Hampshire, khu đất biệt lập trên đỉnh núi nơi cô bị bắt đã được rao bán với giá 2,5 triệu đô la. Khu đất rộng 156 mẫu Anh, được bán với giá 1,1 triệu đô la vào năm 2019 cho một công ty được cho là có liên hệ với Maxwell, bao gồm một ngôi nhà chính với lò sưởi bằng đá, cửa sổ rộng, phòng tắm nắng với bếp đốt củi, một nhà kho được cải tạo và một gara riêng.Maxwell, một cộng sự lâu năm của ông trùm ấu dâm Jeffrey Epstein, hiện đang thụ án 20 năm tù tại một nơi ở kém sang trọng hơn ở FCI Tallahassee vì vai trò của cô trong hoạt động buôn bán tình dục của Epstein. Cô đang kháng cáo bản án của mình, theo Fox News đưa tin, với lý do rằng thỏa thuận không truy tố năm 2007 giữa các công tố viên và Epstein lẽ ra phải bảo vệ cô với tư cách là một đồng phạm bị cáo buộc. Đơn kháng cáo mới nhất của cô đã bị tòa kháng án liên bang bác bỏ, nhưng Maxwell sau đó đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ để xem xét lại vụ án của mình.Việc niêm yết bất động sản này diễn ra trong bối cảnh căn nhà phố cũ của Maxwell ở London, cũng liên quan đến vụ bê bối lớn hơn, được rao bán với giá gần 4 triệu đô la. Trong khi các cuộc chiến pháp lý và giao dịch bất động sản vẫn tiếp diễn, di sản của vụ án Epstein vẫn hiện hữu ở cả hai bờ Đại Tây Dương, với những câu chuyện của các nạn nhân và những câu hỏi pháp lý mới vẫn đang nổi lên, khi dư luận đòi Bộ Tư Pháp phổ biến hồ sơ Epstein mà nhiều người tin khách hàng có thể là Bill Clinton và Trump.⦿ ---- Tòa Tối cao Hoa Kỳ cho phép Tổng thống Trump đưa kế hoạch giải thể Bộ Giáo dục trở lại đúng hướng và sẽ tiến hành sa thải gần 1.400 nhân viên. Với sự bất đồng quan điểm của 3 thẩm phán theo đường lối cấp tiến, hôm thứ Hai, Tòa Tối Cao đã tạm dừng lệnh của Thẩm phán Liên bang Myong Joun tại Boston, người đã ban hành lệnh tạm cấm Trump sa thải và đặt câu hỏi về kế hoạch tổng thể về Bộ Giáo Dục, theo AP đưa tin. Việc sa thải "có thể sẽ làm tê liệt bộ", lúc đó Joun viết.Một tòa kháng án liên bang đã từ chối tạm dừng lệnh này trong khi chính quyền kháng cáo. Chung cuộc, hành động của Tòa Tối Cao cho phép chính quyền Trump tiếp tục công việc giải thể Bộ Giáo Dục, một trong những lời hứa tranh cử lớn nhất của Trump. Các nhà hoạt động Cộng Hòa muốn giải thể Bộ, để sẽ trao quyền giáo dục cho các tiểu bang, nơi địa phương có nhiều ảnh hưởng bảo thủ hơn.⦿ ---- Chủ tịch Fed Jerome Powell dường như đã có động thái nhằm ngăn chặn làn sóng chỉ trích mới từ Tổng thống Trump. Axios và CNBC đưa tin Powell đã yêu cầu một cơ quan giám sát độc lập xem xét việc cải tạo trụ sở Fed tại Washington đang diễn ra. Chi phí của dự án đã tăng lên 2,5 tỷ đô la, điều mà tổng thống và các đồng minh của ông cho là vô lý. Russell Vought, người đứng đầu Văn phòng Quản lý và Ngân sách, đã so sánh việc cải tạo này với Cung điện Versailles và cáo buộc Powell "quản lý tài chính yếu kém".Đáp lại, Powell đã yêu cầu tổng thanh tra của Fed, Michael Horowitz, tiến hành một cuộc đánh giá độc lập toàn bộ dự án. Bối cảnh chính: Trump đã tuyên bố sẽ không sa thải Powell khỏi vị trí Chủ tịch Ngân hàng Trung ương vì Powell từ chối cắt giảm lãi suất theo ý muốn của tổng thống. Tuy nhiên, tranh cãi về việc cải tạo này có thể mang lại cho Trump một lý do riêng để sa thải Powell "có lý do chính đáng". Cuối tuần qua, cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh đã gọi chi phí cải tạo là "vô lý" trên Fox News, cho rằng ngân hàng trung ương đã "lạc lối", theo CNBC. Warsh được coi là ứng cử viên tiềm năng thay thế Powell khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 2026.⦿ ---- Một nghiên cứu kinh tế mới từ Nhóm Nghiên cứu Berkeley (Berkeley Research Group) cho thấy luật tăng lương tối thiểu lên $20/giờ cho nhân viên ngành thức ăn nhanh tại California đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho thị trường lao động.Mất việc làm: Từ tháng 6/2023 đến tháng 6/2024, ngành thức ăn nhanh tại California mất khoảng 10.700 việc làm, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ. Một số nghiên cứu khác ước tính con số này lên đến 18.000 việc làm.Giá thực phẩm tại các nhà hàng địa phương tăng 14.5%, gần gấp đôi mức trung bình toàn quốc. Các nhà hàng đẩy mạnh sử dụng công nghệ như kiosk đặt hàng, AI tại drive-thru, và robot trong bếp để giảm chi phí nhân công. Có 89% nhà hàng giảm giờ làm của nhân viên, 98% tăng giá thực đơn, và 70% cắt giảm nhân sự hoặc gộp vị trí.Điều đáng chú ý là chính công đoàn SEIU – đơn vị vận động cho luật này – cũng thừa nhận tác động tiêu cực đến việc làm. Luật lương tối thiểu $20, có hiệu lực từ tháng 4/2024, được cho là đã gây thiệt hại lớn cho ngành thức ăn nhanh, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và nhân viên trẻ, ít kinh nghiệm. Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu tiếp tục tăng lương, ngành này có thể chịu thêm tổn thất nặng nề.⦿ ---- Một nghiên cứu mới cho biết số ca tử vong do ung thư liên quan đến béo phì đã tăng hơn gấp ba lần tại Hoa Kỳ trong 2 thập niên qua. Các nhà nghiên cứu đã báo cáo hôm Chủ nhật tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Nội tiết ở San Francisco rằng số ca tử vong liên quan đến 13 loại ung thư liên quan đến béo phì đã tăng lên 13,5 ca trên một triệu người từ mức 3,7 ca trên một triệu người trong giai đoạn 1999-2020."Béo phì là một yếu tố nguy cơ đáng kể đối với nhiều loại ung thư, góp phần gây tử vong đáng kể", Tiến sĩ Faizan Ahmed, trưởng nhóm nghiên cứu, thuộc Trung tâm Y tế Đại học Hackensack Meridian Jersey Shore ở Neptune City, New Jersey, cho biết.Hơn 40% người trưởng thành ở Hoa Kỳ bị béo phì, và các loại ung thư liên quan đến béo phì chiếm 40% tổng số ca ung thư được chẩn đoán tại Hoa Kỳ mỗi năm, các nhà nghiên cứu cho biết trong phần ghi chú cơ bản. Các nhà nghiên cứu cho biết những loại ung thư này bao gồm ung thư thực quản, vú, đại tràng, tử cung, túi mật, dạ dày, thận, gan, buồng trứng, tuyến tụy, tuyến giáp và não, cũng như ung thư máu đa u tủy.Trong nghiên cứu mới, các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ để theo dõi hơn 33.500 ca tử vong do ung thư liên quan đến béo phì.⦿ ---- Montana: Vào khoảng 2:30 giờ sáng Chủ nhật ngày 13/7/2025, một vụ nổ súng xảy ra tại bãi đậu xe của trung tâm mua sắm Target–Albertsons ở Great Falls, Montana, khiến một người tử vong. Nạn nhân là Jackson Molnar, còn nghi phạm là Ryan Van Nguyen, 19 tuổi, hiện bị truy tố tội ngộ sát do bất cẩn.Theo hồ sơ cảnh sát, nhóm gồm 5 người (trong đó có Molnar và Nguyen) đang tụ tập trong xe và khoe súng cho nhau. Molnar yêu cầu được xem khẩu súng của Nguyen. Khi Nguyen rút súng ra và chuẩn bị kiểm tra buồng đạn, Molnar bất ngờ kéo phần trượt của súng về phía mình. Ngón tay của Nguyen lúc đó đang nằm trong vòng bảo vệ cò súng, khiến súng vô tình khai hỏa, bắn vào đầu Molnar. Nguyen ngay sau đó nói với nhân chứng: “Tôi vừa bắn Jackson”, rồi cùng người này gọi 911.Cảnh sát tìm thấy khẩu súng có máu trong xe của Nguyen, cùng với vỏ đạn và đầu đạn trong xe khác. Cả Nguyen và ba người còn lại đều có máu trên tay hoặc quần áo. Có dấu hiệu sử dụng rượu tại hiện trường. Tội ngộ sát do bất cẩn là trọng tội, có thể bị phạt tối đa 20 năm tù.⦿ ---- HỎI 1: Nghiên cứu: đường và chất tạo ngọt nhân tạo có thể làm tăng nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ em?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho biết đường và chất tạo ngọt nhân tạo có thể làm tăng nguy cơ dậy thì sớm ở trẻ em. Đường, aspartame (Equal), sucralose (Splenda) và glycyrrhizin (rễ cam thảo) đều có liên quan đáng kể đến nguy cơ dậy thì sớm cao hơn, đặc biệt là ở trẻ em có yếu tố di truyền, các nhà nghiên cứu đã báo cáo tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Nội tiết tại San Francisco hôm Chủ nhật. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Nhìn người khác ăn những món ăn ngon có thể dẫn đến ăn quá nhiều, ngay cả khi không đói?ĐÁP 2: Đúng vậy. Theo một nghiên cứu mới trên chuột được trình bày vào thứ Hai tại ENDO 2025, cuộc họp thường niên của Hiệp hội Nội tiết tại San Francisco, California, việc nhìn người khác ăn những món ăn ngon có thể dẫn đến ăn quá nhiều, ngay cả khi không đói. Chi tiết: