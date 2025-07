Massachusetts: Cháy viện dưỡng lão, 9 người chết, 30 bị thương.

.

(14.7.2025) - Massachusetts: Cháy viện dưỡng lão, 9 người chết, 30 bị thương

- Giày dép từ VN, Campuchia, Indonesia vào Mỹ sẽ có giá cao hơn vì Trump áp thuế từ 20% đến 40%

- Trump nói thế giới đã bóc lột Mỹ nhiều thập niên (hàm ý mắng các Tổng Thống Mỹ trước giờ là ngu)

- Liên Âu: Trump áp thuế 30% là đã khai từ thương mại Mỹ-Âu.// Liên Âu sẽ đáp trả mức thuế 30% với thuế trả đũa trị giá 72 tỷ euro.

- Nhờ Trump đánh phá đồng minh, kinh tế TQ tăng tốc tháng 6, vượt xa dự báo.

- Video giám sát dài 11 giờ bên ngoài phòng giam Epstein vào đêm ông qua đời năm 2019 là ghép từ 2 clip riêng, bị sửa 4 lần bằng Adobe Premiere Pro, xóa mất 1 phút lúc Epstein chết // Dân biểu Ro Khanna (Dân chủ, California) yêu cầu bỏ phiếu tại Hạ viện đòi công khai toàn bộ hồ sơ chưa biên tập về Epstein // Laura Loomer (cuồng nhiệt ủng hộ Trump): cần có công tố đặc biệt để điều tra vụ Bộ tư pháp dìm hồ sơ Epstein.// Lev Parnas (cựu thân tín của Trump): Phe MAGA cực đoan nhất đang rời bỏ Trump vì nghi Trump dìm hồ sơ khách hàng của Epstein.

- Trump hối thúc dự luật bãi bỏ (rescissions bill), cắt ào ạt viện trợ nước ngoài và phát thanh truyền hình công cộng

- Ấn Độ, TQ kết thân hơn.

- Ohio: đặc vụ ICE bắt, sẽ trục xuất 1 giáo sĩ tuyên úy Hồi giáo về Ai Cập, nơi ông đã đào thoát để tỵ nạn chính trị.

- Luật bự và đẹp của Trump sẽ cắt giảm hơn 1 nghìn tỷ USD từ chương trình Medicaid trong 10 năm tới, hơn 300 bệnh viện nông thôn nguy cơ đóng cửa.

- Kim Jong Un: sẽ ủng hộ Nga vô điều kiện trong cuộc chiến ở Ukraine // Nam Hàn: Bắc Hàn lên kế hoạch gửi thêm 30.000 lính sang Nga cho mặt trận Ukraine

- Trump: sẽ bán vũ khí tầm xa cho Ukraine, có thể bắn tới Moscow, tiền do NATO trả

- Texas: sáng nay lại mưa lụt dữ dội.

- Cựu TT Biden đã bảo vệ sự minh mẫn của mình và nói dùng bút tự động ký cũng hệt như Trump và các Tổng thống khác đã dùng

- Trump sẽ thăm Anh từ 17 đến 19/9

- Hôm nay, Tesla ra tòa Miami: vụ xe Tesla ở chế độ tự động đã đụng chết người. Tesla đổ tội tài xế, dù lúc đó đã bật tự động.

- Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland, Beth Hammack, nói chưa cần hạ lãi suất.

- Tyson Foods đóng cửa 11 nhà máy tại 8 tiểu bang kể từ năm 2023, khiến hơn 7.700 thợ mất việc, bây giờ sa thải thêm 5.000 người: giá bò cao, hạn hán, lợi nhuận giảm, dân Mỹ rủ nhau ăn chay

- Elon Musk: không muốn sáp nhập xAI và Tesla.

- Zelensky chọn Phó Thủ tướng thứ nhất Yuliia Svyrydenko làm Thủ tướng kế tiếp

- Trump trục xuất ào ạt gây phản tác dụng: 62% dân Mỹ chống cách Trump bố ráp di dân, 54% nói ICE đã quá tay, 79% nói nước Mỹ cần di dân

- Nhà văn Shemane Nugent (cuồng nhiệt MAGA): trận lũ lụt chết người ở Texas là một “bi kịch mang tính Kinh Thánh” trong cuộc chiến tâm linh của quỷ Satan chống Trump.

- Trump: hy vọng Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell sẽ từ chức để cử người khác để hạ lãi suất

- Trump nói cần hòa bình Ukraine, bày tỏ bất bình với Putin

- Trump đòi vẽ lại (với cớ giảm kỳ thị chủng tộc) khu bầu cử Texas để giữ Hạ Viện Liên Bang trong bầu cử giữa kỳ 2026, nhưng Cộng Hòa Texas từ chối, nói chẳng kỳ thị gì, vì sợ mất Hạ viện tiểu bang.

- New Jersey: Trump, bà Melania, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi xem trận đá banh chung kết FIFA World Cup, bị la ó.

- California: Đại học CSUCI kêu gọi ICE trả tự do GS Jonathan Caravello (công dân Mỹ) bị bắt cóc.// Đặc vụ ICE: GS Jonathan Anthony Caravello (Đại học CSUCI) ném lựu đan cay, bị bắt.

- Kentucky: 1 hung thủ bắn bị thương 1 cảnh sát rồi chạy vô nhà thờ, xả súng, bắn chết 2 phụ nữ. Hung thủ đã bị bắn chết.

- Arizona: cháy 1 khu nghỉ dưỡng lịch sử ở Grand Canyon, 80 nhà, cơ sở kiến trúc ra tro

- Tây Ban Nha: phụ nữ cũng chạy trong Lễ hội chạy đua bò rượt

- Steve Huynh (cựu kỹ sư trưởng Amazon): văn hóa làm việc của kỹ sư Amazon là dành từ 1 đến 4 giờ/ngày để đọc các bản ghi nhớ dài 6 trang

- HỎI 1: Những ngày Thứ Hai trong tuần gây căng thẳng hơn các ngày khác, làm tăng 19% biến cố tim mạch vào Thứ Hai? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Tiêm chủng khẩn cấp đã giúp giảm gần 60% số ca tử vong trong các đợt bùng phát dịch bệnh như tả, Ebola, sởi, viêm màng não và sốt vàng tại 49 quốc gia thu nhập thấp từ năm 2000 đến 2023? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-14/7/2025) ⦿ ---- Tổng thống Trump đang ở giữa một cơn sốt thuế quan khác trong tháng này, đặc biệt là ngành công nghiệp giày dép đang bày tỏ lo ngại về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Theo Axios, kết quả là: "Bạn có thể phải trả nhiều hơn cho vài đôi giày tiếp theo của mình." Tờ báo này lưu ý rằng hầu hết giày dép nhập vào Hoa Kỳ đến từ châu Á, bao gồm Campuchia, Indonesia và Việt Nam, những quốc gia gần đây đã bị áp thuế mới.

.

Steve Lamar, Giám đốc điều hành của Hiệp hội May mặc và Giày dép Hoa Kỳ (American Apparel & Footwear Association), gọi tình trạng hiện tại của cuộc chiến thương mại là một "môi trường đáng lo ngại" đối với ngành của ông. "Nếu mức thuế quan cao này được phép tiếp diễn, những kiểu dáng thời trang dạo phố ngày hôm nay sẽ bị thay thế bằng mức giá cắt cổ vào ngày mai", ông nói.

.

Chi phí: Các quốc gia được đề cập dự kiến sẽ phải chịu mức thuế từ 20% đến 40%, mặc dù vẫn còn một số nhầm lẫn về việc liệu mức thuế mới sẽ được áp dụng cho mức thuế cũ hay chỉ đơn giản là thay thế chúng. Giá giày dép sẽ tăng bao nhiêu vẫn chưa rõ ràng, mặc dù Phòng thí nghiệm Ngân sách của Đại học Yale ước tính giá có thể tăng vọt lên tới 37% trong tương lai gần và dao động quanh mức 20% trong dài hạn.

.

Tác động: "Các công ty sản xuất sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn các nhà bán lẻ", Arun Sundaram của CFRA Research cho biết, đồng thời nói thêm rằng các nhà bán lẻ có nhiều công cụ hơn để giảm thiểu một số mức thuế quan so với các nhà sản xuất. Jason Miller, giáo sư quản lý chuỗi cung ứng tại Đại học Tiểu Bang Michigan, cho biết thêm rằng người tiêu dùng giày dép có thể không cảm thấy bị ảnh hưởng nặng nề như những người trong các ngành khác, vì biên lợi nhuận cao hơn cho các mặt hàng khác có thể giúp các nhà sản xuất và nhà bán lẻ chịu được mức thuế quan, theo ABC News.

.

Hiệu ứng lan tỏa: Lamar nói với Axios rằng, do sự không chắc chắn về cách thức áp dụng thuế quan, các doanh nghiệp đang trì hoãn việc thực hiện các động thái quan trọng: "Những quyết định có thể trì hoãn đang bị trì hoãn - trì hoãn tuyển dụng, trì hoãn đầu tư, trì hoãn quyết định tìm nguồn cung ứng."

.

Lời kêu gọi: Hồi tháng 4/2025, hàng chục công ty sản xuất giày lớn, bao gồm Nike và Adidas, đã cùng nhau viết một lá thư gửi Tổng thống Trump để cầu xin ông cứu ngành công nghiệp của họ, theo Business Insider. "Hàng trăm doanh nghiệp đang phải đối mặt với viễn cảnh đóng cửa. Hàng chục nghìn việc làm đang bị đe dọa", lá thư khẳng định. "Chúng tôi vô cùng lo ngại về tình trạng mất việc làm sắp xảy ra trong ngành giày dép tại Mỹ, chi phí gia tăng cho người tiêu dùng và chi tiêu tiêu dùng giảm sút, những điều này về cơ bản sẽ cản trở ngành công nghiệp của chúng ta và gây tổn hại cho toàn bộ nền kinh tế Mỹ."

.

⦿ ---- Việt, Hàn, Úc, Nhật, Anh, Pháp, Canada, Ukraine... đã bóc lột Mỹ nhiều thập niên nay? Trump không nói gì tới Israel. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai đã chỉ trích các quốc gia khác về hành vi của họ đối với Hoa Kỳ, tuyên bố rằng đất nước của ông "đã bị cả bạn lẫn thù lừa gạt trong nhiều thập niên".

.

Trong một bài đăng trên Truth Social, ông lên án các mối quan hệ thương mại và quân sự với các quốc gia nước ngoài, mà theo ông đã khiến Hoa Kỳ thiệt hại "hàng nghìn tỷ đô la", và lập luận rằng điều này "không còn bền vững nữa".

.

"Các quốc gia nên ngồi lại và nói rằng, 'Cảm ơn vì đã được hưởng lợi miễn phí trong nhiều năm, nhưng chúng tôi biết giờ đây các bạn phải làm điều đúng đắn cho nước Mỹ", tổng thống kết luận.

.

⦿ ---- Cắt viện trợ quốc tế và truyền thông công cộng: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang tham gia tích cực hơn vào dự luật bãi bỏ (rescissions bill), bao gồm việc cắt giảm 9,4 tỷ đô la chi tiêu cho viện trợ nước ngoài và phát thanh truyền hình công cộng, bằng cách trao đổi trực tiếp với các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ trong tuần này, theo tờ Semafor đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn nguồn tin thân cận.

.

Bài báo cho biết chính quyền Trump không muốn Thượng viện thực hiện bất kỳ sửa đổi nào đối với gói bãi bỏ, và các thượng nghị sĩ được cho là đang chuẩn bị cho khả năng tổng thống Hoa Kỳ sẽ "nổi giận" nếu việc cắt giảm chi tiêu không được thông qua tại Thượng viện. Dự luật này trước đó đã được Hạ viện Hoa Kỳ thông qua vào tháng 6 sau khi Trump kêu gọi tất cả các đại diện Đảng Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ, gọi biện pháp bãi bỏ là "điều hiển nhiên".

.

⦿ ---- Liên Âu nói Trump đã khai từ thương mại Mỹ-Âu: Ủy viên Thương mại và An ninh Kinh tế Châu Âu Maros Sefcovic phát biểu tại Brussels hôm thứ Hai rằng thương mại giữa Liên minh Châu Âu EU và Hoa Kỳ sẽ "thực sự" chấm dứt nếu Washington tiếp tục kế hoạch áp thuế 30% "vô lý" lên khối này.

.

Sefcovic cho biết EU đã nhận bức thư về ý định áp thuế 30% của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump từ ngày 1 tháng 8 với "sự tiếc nuối và thất vọng" trong bối cảnh mà ông mô tả là "giai đoạn đàm phán nâng cao" về một thỏa thuận thương mại giữa hai bên. "Thành thật mà nói, ý tưởng về mức thuế 30% thực sự là rào cản đối với thương mại song phương."

.

Vị quan chức EU khẳng định khối này vẫn cam kết cố gắng đạt được "giải pháp đàm phán" cho vấn đề thương mại trước thời hạn tháng 8 và cho biết thêm rằng ông sẽ nói chuyện lại với người đồng cấp Mỹ vào cuối ngày hôm nay vì ông "không thể tưởng tượng được việc bỏ cuộc mà không có nỗ lực thực sự."

.

⦿ ---- Ủy viên An ninh Kinh tế Thương mại Châu Âu, Maros Sefcovic, hôm thứ Hai tuyên bố rằng Liên minh Châu Âu EU đang lên kế hoạch đáp trả mức thuế 30% mới nhất của Hoa Kỳ đối với hàng xuất cảng của mình bằng các mức thuế trả đũa trị giá 72 tỷ euro.

.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Brussels, Sefcovic lưu ý rằng tất cả các bộ trưởng thương mại trong khối đều đồng thuậní rằng biện pháp như vậy là cần thiết nếu không đạt được thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ. Ông nói thêm rằng các bên liên quan hiện đang nỗ lực tìm giải pháp cho các mức thuế mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp đặt, viện dẫn Điều 232, trong đó đề cập đến các hàng hóa gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia, trong trường hợp này là nhôm và thép. Trước đó, Sefcovic cảnh báo rằng các mức thuế mới mà Hoa Kỳ áp dụng đối với EU sẽ "thực sự" chấm dứt hoạt động thương mại giữa hai bên.

.

⦿ ---- Nhờ Trump đánh phá đồng minh, kinh tế Trung Quốc tăng tốc bất ngờ. Trong tháng 6, kinh tế Trung Quốc bất ngờ khởi sắc nhờ xuất cảng tăng mạnh, bất chấp căng thẳng thương mại với Mỹ. Thặng dư thương mại của Trung Quốc đạt 114,8 tỷ USD — vượt xa dự báo và cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Xuất cảng tăng 5,8%, trong khi nhập cảng cũng phục hồi nhẹ sau thời kỳ suy giảm.

.

Nguyên nhân chính là các doanh nghiệp Trung Quốc đã lo xuất cảng hàng hóa trước khi thời hạn áp thuế mới của Mỹ (ngày 12/8) có hiệu lực. Mặc dù xuất nhập cảng giữa Trung Quốc và Mỹ vẫn giảm (xuất cảng giảm 16,1%, nhập cảng giảm 15,5%), mức giảm này nhẹ hơn so với tháng trước, cho thấy sự ổn định tạm thời trong quan hệ thương mại.

.

Hai bên đã đạt được một thỏa thuận đình chiến thuế quan vào tháng 5, tạo điều kiện cho đàm phán tiếp theo. Tuy nhiên, các cáo buộc vi phạm thỏa thuận vẫn tiếp diễn, và chưa có đột phá lớn nào trong các cuộc đàm phán. Ngoài ra, Trung Quốc tăng mạnh xuất cảng sang các thị trường khác như Việt Nam (tăng 23,8%), trong khi nhập cảng từ Việt Nam lại giảm. Điều này cho thấy Trung Quốc đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng để thích ứng với các rào cản từ Mỹ.

.

Giới phân tích cảnh báo rằng sự phục hồi này có thể chỉ là tạm thời. Trung Quốc vẫn đối mặt với tiêu dùng nội địa yếu và áp lực kinh tế dài hạn. Dữ liệu GDP quý II sẽ được công bố sớm, dự kiến tăng trưởng 5,1% — thấp hơn quý trước. Cuộc chiến thương mại vẫn là một biến số lớn, và cả hai bên đều có động lực để đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, với phong cách đàm phán khó đoán của ông Trump, không ai có thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã gặp Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính (Han Zheng) tại Bắc Kinh hôm thứ Hai, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của ông tới Trung Quốc kể từ vụ đụng độ biên giới chết người giữa hai nước vào năm 2020.

.

Cả hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh sự cần thiết phải làm sâu sắc hơn quan hệ song phương. Trong khi Hàn Chính kêu gọi tiến triển ổn định trong "hợp tác thực chất", ông Jaishankar lưu ý rằng mối quan hệ đã cho thấy "sự cải thiện ổn định" dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Jaishankar sẽ ở lại Ấn Độ để tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại thành phố Thiên Tân, Trung Quốc.

.

⦿ ---- Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un vừa tuyên bố sẽ “ủng hộ vô điều kiện” mọi hành động của Nga trong cuộc chiến tại Ukraine, sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại thành phố Wonsan. Tuyên bố này đánh dấu sự thắt chặt quan hệ chiến lược giữa hai quốc gia bị cô lập bởi phương Tây.

.

Theo truyền thông Nam Hàn và phương Tây, Bắc Hàn đã cung cấp khoảng 12 triệu quả đạn pháo 152mm cho Nga — tương đương khoảng 28.000 container hàng. Ngoài ra, Bắc Hàn đã từng gửi khoảng 11.000 binh sĩ hỗ trợ Nga tại mặt trận Kursk, trong đó khoảng 6.000 người đã thiệt mạng hoặc bị thương.

.

Một báo cáo tình báo Ukraine và nguồn tin phương Tây cho biết Bắc Hàn có thể đang lên kế hoạch gửi thêm từ 25.000 đến 30.000 quân nhân sang Nga, mặc dù phía Ukraine chưa xác nhận thông tin này. Khả năng cao hơn là Bắc Hàn sẽ gửi thêm 6.000 người, bao gồm công binh và nhân lực xây dựng.

.

Đổi lại, Bắc Hàn được cho là nhận được thực phẩm, tiền mặt, kinh nghiệm chiến trường và hỗ trợ công nghệ cho các chương trình vũ trụ và vũ khí. Quan hệ giữa hai nước đã được củng cố bằng một hiệp ước phòng thủ chung ký năm 2024.

.

Tuyên bố của Kim Jong Un làm dấy lên lo ngại từ Nam Hàn và các nước phương Tây về sự gia tăng hợp tác quân sự giữa Kim-Putin. Trong khi đó, Ukraine tiếp tục hứng chịu các đợt tấn công bằng hàng trăm máy bay không người lái và tên lửa từ Nga.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump được cho là sẽ tiết lộ một kế hoạch mới nhằm trang bị vũ khí cho Ukraine, nhiều khả năng bao gồm các vũ khí tấn công như tên lửa tầm xa có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bao gồm cả bắn tới Moscow, theo Axios đưa tin, trích dẫn hai nguồn tin am hiểu về kế hoạch này.

.

"Trump thực sự tức giận với Putin. Tuyên bố của ông ấy sẽ rất gay gắt", Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nói với hãng thông tấn. Thỏa thuận mới, dự kiến được công bố trong cuộc gặp giữa Trump với Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte vào hôm nay, thứ Hai, sẽ chứng kiến các nước châu Âu chi trả cho các vũ khí của Mỹ được chuyển giao cho Ukraine. Nghĩa là NATO trả tiền để Ukraine nhận vũ khí Mỹ. Trump trước đó đã nói rằng ông "rất thất vọng" với người đồng cấp Nga và rằng Hoa Kỳ sẽ chuyển giao tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine, và khoản chi phí này sẽ được Liên minh châu Âu hoàn trả.

.

⦿ ---- Cháy viện dưỡng lão, 9 người chết. Trưởng phòng cứu hỏa gọi đây là một "thảm kịch không thể tưởng tượng nổi": Vụ hỏa hoạn tại 1 viện dưỡng lão ở Fall River, Massachusetts, vào tối Chủ nhật đã khiến 9 người thiệt mạng, theo NBC Boston đưa tin. Một người khác đang trong tình trạng nguy kịch, và hơn 30 người đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Lính cứu hỏa được gọi đến hiện trường vào khoảng 9:30 giờ tối, nơi họ phát hiện một đám cháy lớn ở lối vào chính và khói dày đặc khắp cơ sở, theo WCVB. Cảnh sát trưởng Jeffrey Bacon nói với các phóng viên rằng "nhiều người đang thò đầu ra ngoài cửa sổ tìm kiếm sự cứu hộ", theo AP.

.

Con gái của một cư dân viện dưỡng lão nói với WCVB rằng cha cô đã gọi cô từ phòng của ông, nơi ông bị mắc kẹt. "Ông ấy đang nằm trên sàn nói chuyện với tôi, và tôi khóc, nói với bố, 'Phá cửa sổ đi. Cố gắng phá cửa sổ đi.'" Cô đã có thể hướng dẫn lính cứu hỏa đến chỗ ông bố. Các cảnh sát đầu tiên có mặt tại hiện trường hỗn loạn đã có thể phá cửa và đưa một số cư dân đến nơi an toàn. "Khoảng một chục cư dân không thể đi lại được đã được các sĩ quan của chúng tôi khiêng ra ngoài", sở cứu hỏa cho biết. "Lòng dũng cảm và hành động nhanh chóng của họ chắc chắn đã cứu được nhiều sinh mạng." Có khoảng 70 cư dân sống tại cơ sở này.

.

⦿ ---- Texas: sáng nay lại mưa lụt dữ dội. Miền Trung Texas một lần nữa hứng chịu mưa lớn và lũ lụt, buộc phải triển khai các hoạt động cứu hộ và sơ tán chỉ 10 ngày sau trận lũ lụt thảm khốc khiến hơn 130 người thiệt mạng trên toàn tiểu bang. Mưa đã quay trở lại khu vực, nhấn chìm những vùng đất vốn đã bị ngập nước và làm gián đoạn các nỗ lực tìm kiếm vào hôm qua, Chủ nhật.

.

Lũ lụt tàn khốc đã xảy ra tại khu vực Hill Country vào ngày 4 tháng 7, khi mực nước sông Guadalupe dâng cao hơn 6 mét. Tại Quận Kerr, nơi bị ảnh hưởng nặng nề, 106 người đã thiệt mạng. Tổng cộng trên toàn tiểu bang, ít nhất 132 người đã thiệt mạng và hơn 160 người vẫn mất tích.

.

Lượng mưa từ 15 đến 25 cm đã đổ xuống miền Trung Texas vào cuối tuần qua, dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng hơn, bao gồm cả dọc theo các sông Llano, Lampasas và San Saba. Sông Lampasas, chảy qua nhiều quận, đã dâng cao 9 mét trong vòng chưa đầy năm giờ gần Kempner, Texas.

.

Sáng thứ Hai, cảnh báo lũ lụt vẫn có hiệu lực tại miền trung Texas, bao gồm Kerrville, Uvalde, Brady, Round Rock và Austin. Mưa lớn giữa Uvalde và Kerrville đã gây ra lượng mưa từ 7,5 đến 15 cm trong 12 giờ qua. Dự kiến mưa cũng sẽ di chuyển về phía Kerrville vào sáng thứ Hai, với mưa lớn dự kiến sẽ xảy ra trên khắp khu vực này trong suốt cả ngày. Những cơn giông di chuyển chậm sẽ dẫn đến lũ lụt trở lại do đất đã bị bão hòa.

.

⦿ ---- Cựu Tổng thống Biden đã bảo vệ sự minh mẫn của mình và việc ông sử dụng bút tự động cho một loạt lệnh ân xá và giảm án muộn trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times. "Tôi đã đưa ra mọi quyết định", cựu tổng thống nói với tờ báo. Biden đã bác bỏ những cáo buộc của Tổng thống Trump rằng các trợ lý hàng đầu của Biden là những người ra quyết định vào giai đoạn cuối nhiệm kỳ của ông, đặc biệt là về việc ân xá cho các thành viên gia đình Biden, Anthony Fauci và những người khác.

.

"Tôi đã đưa ra tất cả những quyết định đó", Biden nói. "Tôi hiểu tại sao Trump lại nghĩ như vậy, bởi vì rõ ràng, tôi đoán, ông ấy không tập trung nhiều. Dù sao thì, vâng, tôi đã đưa ra mọi quyết định." Tờ NY Times đã nêu bật các trích đoạn.

.

Vậy tại sao lại dùng bút tự động? "Bởi vì có rất nhiều người như vậy", Biden trả lời. "Bạn biết đấy, bút tự động là hợp pháp. Như bạn biết đấy, các tổng thống khác đã sử dụng nó, bao gồm cả Trump. Nhưng vấn đề là, bạn biết đấy, chúng ta đang nói về rất nhiều người."

.

Nhà Trắng và các nghị sĩ Cộng hòa tại Quốc hội đã mở cuộc điều tra toàn bộ sự việc và đã triệu tập các cựu trợ lý của Biden, cũng như bác sĩ của cựu tổng thống. Bác sĩ này đã giữ im lặng vì cớ giữ bí mật y khoa, và tờ NY Times lưu ý rằng nhiều người trong nhóm thân cận của Biden đang được khuyên nên làm như vậy vì sợ bị buộc tội khai man ngay cả với những sai sót nhỏ vì không ai có thể nhớ 100% những cuyện quá khứ.

.

⦿ ---- Tổng thống Trump sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai chưa từng có tới Vương quốc Anh từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 9, được Vua Charles II và Hoàng hậu Camilla tiếp đón tại Lâu đài Windsor, Cung điện Buckingham cho biết hôm thứ Hai. Trump, một người ủng hộ nhiệt thành của hoàng gia, đặc biệt là quốc vương, sẽ đi cùng vợ, Melania Trump, trong chuyến thăm kéo dài ba ngày, theo AP đưa tin. Chưa có tổng thống Hoa Kỳ nào được mời thăm cấp nhà nước lần thứ hai. Trước đó, Trump đã tận hưởng sự xa hoa và lộng lẫy của chuyến thăm cấp nhà nước năm 2019 trong nhiệm kỳ đầu tiên khi ông được Nữ hoàng Elizabeth II, mẹ quá cố của Charles, tiếp đón.

.

Lời mời thăm cấp nhà nước lần thứ hai từ nhà vua đã được Thủ tướng Anh Keir Starmer trao tận tay vào tháng 2 trong một cuộc họp tại Nhà Trắng. Sau khi đọc thư, Trump cho biết đây là một "vinh dự lớn, rất lớn" và dường như đặc biệt hài lòng khi ông sẽ ở tại Lâu đài Windsor, phía tây thủ đô. "Đó thực sự là điều gì đó đặc biệt", ông nói. Tiền lệ cho các tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai đã thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước thường là dùng trà hoặc ăn trưa với quốc vương tại Lâu đài Windsor, như trường hợp của George W. Bush và Barack Obama.

.

Chuyến thăm cấp nhà nước là các cuộc gặp mang tính nghi lễ giữa các nguyên thủ quốc gia, được sử dụng để tôn vinh các quốc gia thân thiện và đôi khi là để xoa dịu mối quan hệ giữa các đối thủ. Mặc dù quốc vương chính thức đưa ra lời mời thăm cấp nhà nước, nhưng ông thực hiện theo lời khuyên của chính phủ dân cử. Chuyến thăm được coi là một phần trong nỗ lực của Starmer nhằm giữ mối quan hệ gần gũi với Trump và giảm bớt tác động của một số chính sách của ông đối với Anh. Mối quan hệ giữa hai bên có vẻ thân thiện, và đã giúp Anh tránh được những mức thuế quan nặng nề của Mỹ mà các quốc gia khác đang phải đối mặt.

.

⦿ ---- ICE bắt, dự định trục xuất 1 giáo sĩ tuyên úy Hồi giáo về Ai Cập, nơi ông đã đào thoát để tỵ nạn chính trị. Cựu giáo sĩ tuyên úy của một bệnh viện nhi đã bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Ohio bắt giam vào tuần trước sau khi tình trạng tị nạn của ông bị hủy bỏ. Theo WHIO, Imam Ayman Soliman đã nộp đơn xin tị nạn hơn 10 năm trước khi ông đến Mỹ từ Ai Cập. Cuối cùng, ông đã được cấp phép vào năm 2018, bốn năm sau khi ông đến nước này bằng thị thực tạm thời. Ông đã từng là giáo sĩ tuyên úy tại Đại học Northwestern, trong hệ thống nhà tù và tại Bệnh viện Nhi Cincinnati, theo WCPO. Ông được liệt kê là thành viên hội đồng quản trị của Hiệp hội Hồi giáo Cincinnati cũng như Sáng kiến về Hồi giáo và Y học.

.

Ở Ai Cập, ông làm việc với tư cách là một nhà báo khi ông nói rằng ông chạy trốn khỏi sự đàn áp của chính phủ. "Trở về Ai Cập đối với tôi là một bản án tử hình", ông được cho là đã nói với một nhà lập pháp. "Tôi không đến Mỹ để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là thoát khỏi cái chết ... khỏi chế độ và những người ủng hộ ông ta."

.

Quá trình thu hồi tư cách tị nạn của ông thực ra đã bắt đầu trước khi Tổng thống Trump nhậm chức, chưa đầy hai tuần sau khi một thẩm phán cho phép tiến hành vụ kiện mà ông đã đệ đơn chống lại một cơ quan liên bang. Ông đã đệ đơn kiện nhiều cơ quan chính phủ, cáo buộc ông nằm trong danh sách theo dõi của liên bang mặc dù ông không có tiền án. Một nhà lập pháp Ohio cho biết Soliman sẽ được phép ở lại tiểu bang trong khi vụ kiện nhập cư của ông được xử lý.

.

⦿ ---- Ông trùm công nghệ và đồng sáng lập Tesla, Elon Musk, tuyên bố hôm thứ Hai rằng ông sẽ không ủng hộ việc sáp nhập giữa xAI và Tesla. Vị doanh nhân này đã trả lời ngắn gọn bằng "không" cho một bài đăng trên X hỏi liệu các nhà đầu tư của Tesla có ủng hộ một vụ sáp nhập tiềm năng giữa hai công ty hay không.

.

Trước đó, Musk tiết lộ rằng các nhà đầu tư của Tesla sẽ bỏ phiếu cho khoản đầu tư được đề xuất vào công ty trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội xAI của ông, điều mà ông cho rằng lẽ ra phải diễn ra "từ lâu rồi". Trong khi đó, SpaceX được đồn đoán đã đồng ý đầu tư 2 tỷ đô la vào xAI.

.

Ngoài ra, xAI được cho là đặt mục tiêu định giá lên tới 200 tỷ đô la trong vòng gọi vốn mới nhất, một ngày sau khi Musk chính thức ra mắt Grok 4.0, phiên bản mới nhất của trí tuệ nhân AI của ông.

.

⦿ ---- Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland, Beth Hammack, cho biết hôm thứ Hai rằng bà không thấy bất kỳ "nhu cầu cấp bách" nào đối với Fed để hạ lãi suất. "Tôi thấy một nền kinh tế thực sự khỏe mạnh", bà Hammack nói với Fox Business trong một cuộc phỏng vấn, đồng thời lưu ý rằng mặc dù lạm phát đã có những tiến triển hướng tới mục tiêu của ngân hàng trung ương, nhưng nó "vẫn còn quá cao". Bà nói thêm rằng sự bất ổn đã tác động tiêu cực đến đầu tư và Fed không biết liệu nền kinh tế Hoa Kỳ có "bùng nổ" vào cuối năm nay hay không. Bà Hammack nhấn mạnh rằng không cần thiết phải cắt giảm lãi suất khẩn cấp vì "chúng ta đang khá gần với mức lãi suất trung lập".

.

Các quan chức Fed khác cũng đã đưa ra dự đoán về thời điểm ngân hàng trung ương có thể hạ lãi suất, một số đề xuất cắt giảm sớm nhất là vào tháng 7, trong khi những người khác lại kêu gọi một cách tiếp cận thận trọng hơn. Bà Hammack tuyên bố rằng các quan chức Fed đang có một "cuộc tranh luận lớn" về tình hình kinh tế.

.

⦿ ---- Tyson Foods, một trong những tập đoàn chế biến thịt lớn nhất nước Mỹ, đã đóng cửa 11 nhà máy tại 8 tiểu bang kể từ năm 2023, khiến hơn 7.700 lao động mất việc. Riêng đợt sa thải gần đây nhất đã ảnh hưởng đến 5.000 người, gây chấn động tại các thị trấn nông thôn như Perry (Iowa) và Emporia (Kansas), nơi Tyson từng là trụ cột kinh tế.

.

Nguyên nhân chính của các đợt đóng cửa bao gồm: giá bò cao, đàn gia súc suy giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1951, chi phí thức ăn tăng do hạn hán, và biên lợi nhuận ngày càng mỏng. Ngoài ra, Tyson đang chuyển sang các nhà máy hiện đại sử dụng robot và trí tuệ nhân tạo để thay thế lao động thủ công, khiến các nhà máy cũ không còn khả năng cạnh tranh.

.

Thay đổi trong thói quen tiêu dùng cũng góp phần vào khủng hoảng: ngày càng nhiều người Mỹ chuyển sang chế độ ăn ít thịt hoặc thuần chay, khiến nhu cầu thịt truyền thống giảm mạnh. Các sản phẩm thay thế như thịt thực vật đang chiếm lĩnh thị trường, buộc Tyson phải đầu tư vào các dòng sản phẩm mới.

.

Hệ quả đối với cộng đồng là nghiêm trọng: mất việc làm, giảm thu ngân sách, ảnh hưởng đến trường học và doanh nghiệp địa phương. Trong khi một số công ty như JBS USA hứa hẹn mở nhà máy mới, thì nhiều người lao động không thể tìm được công việc có mức lương và phúc lợi tương đương. Sự kiện này không chỉ là tái cấu trúc doanh nghiệp, mà là dấu hiệu cho thấy ngành công nghiệp thịt Mỹ đang bước vào thời kỳ chuyển mình — có thể là kết thúc một kỷ nguyên, hoặc khởi đầu cho một nền thực phẩm bền vững hơn.

.

⦿ ---- Hôm nay, Tesla ra tòa. Tesla chuẩn bị đối mặt với phiên tòa xét xử bồi thẩm đoàn đầu tiên liên quan đến vụ tai nạn chết người liên quan đến hệ thống hỗ trợ người lái Autopilot. Phiên tòa tại tòa án liên bang Miami dự kiến bắt đầu vào thứ Hai tập trung vào một vụ xảy ra năm 2019 tại Nam Florida, trong đó một chiếc Tesla Model S, đang bật chế độ Autopilot, đã đâm vào một chiếc SUV đang đậu sau khi tài xế chiếc Tesla là George Brian McGee làm rơi điện thoại di động và nhìn ra xa đường, theo tờ New York Times.

.

Nạn nhân: Vụ va chạm đã khiến Naibel Benavides Leon, một sinh viên đại học 22 tuổi, thiệt mạng và bạn trai cô, Dillon Angulo, bị thương nặng, gãy xương hàm, gãy xương cột sống và xuất huyết não, theo tờ Scripps News.

.

Tiền lệ: Vụ án này khác biệt so với các vụ kiện trước đây, trong đó các vụ tai nạn liên quan đến Autopilot đã được dàn xếp hoặc bác bỏ trước khi đến bồi thẩm đoàn, cho phép Tesla né tránh phán quyết về tính an toàn của hệ thống, theo tờ NY Times. Lần này, bồi thẩm đoàn sẽ cân nhắc xem công nghệ của Tesla có phải chịu trách nhiệm cho vụ tai nạn hay không.

.

Quan điểm của Tesla: Nhà sản xuất xe lập luận rằng chỉ mình McGee phải chịu trách nhiệm, viện dẫn dữ liệu cho thấy anh ta đã chạy quá tốc độ và nhấn ga, điều này vô hiệu hóa một số phần của Autopilot. "Vụ việc xảy ra do tài xế mất tập trung", công ty tuyên bố.

.

Quan điểm của nguyên đơn: Angulo và gia đình Benavides Leon cho rằng Autopilot lẽ ra phải ngăn chặn được vụ tai nạn bằng cách cảnh báo tài xế hoặc kích hoạt phanh khẩn cấp, vì hệ thống đã phát hiện chướng ngại vật phía trước, và cho rằng Tesla và CEO Elon Musk đã phóng đại khả năng của Autopilot, khiến tài xế hiểu lầm về những hạn chế của nó. Gia đình các nạn nhân cũng cho rằng việc thu hồi Autopilot của Tesla hai năm trước là bằng chứng cho thấy phần mềm này "không đầy đủ."

.

Thủ tục tố tụng: Phiên tòa sẽ có lời khai của chuyên gia và video cùng dữ liệu nội bộ của Tesla, những bằng chứng chưa từng có trong các vụ án tương tự. Thẩm phán Beth Bloom đã cho phép gia đình yêu cầu bồi thường thiệt hại và lưu ý rằng bồi thẩm đoàn có thể kết luận Tesla đã hành động liều lĩnh trong việc theo đuổi phát triển sản phẩm.

.

⦿ ---- Nhà hoạt động cực hữu Laura Loomer, một đồng minh trung thành của Tổng thống Trump, cho biết tối Chủ nhật rằng nên có một công tố viên đặc biệt để xem xét việc xử lý các hồ sơ liên quan đến tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein. Loomer, người đã chỉ trích Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi vì cách bà Bondi phổ biến một phần đã biên tập và dìm một số tài liệu về Epstein, nói với bản tin Playbook của Politico rằng nên bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt "để mọi người cảm thấy vấn đề này đang được điều tra, và có lẽ nên để nó thoát khỏi tay [Bondi], bởi vì tôi không nghĩ rằng bà ấy đã minh bạch hoặc làm tốt việc xử lý vấn đề này."Bộ Tư pháp và FBI đã ban hành một bản ghi nhớ chung vào tuần trước, trong đó tuyên bố Epstein không có danh sách khách hàng mua dâm trẻ em và xác nhận ông Epstein đã chết do tự tử - không phải do nhiều người nghi ngờ là do bị thủ tiêu bịt miệng - trong phòng giam ở Thành phố New York vào năm 2019. Những phát hiện này đã khiến các thành viên của phong trào MAGA phẫn nộ, những người trong nhiều năm đã thúc đẩy các thuyết âm mưu về cái chết của Epstein và tuyên bố rằng các đảng viên Dân chủ nổi tiếng sẽ bị nêu tên trong danh sách khách hàng. (Ghi chú: từ lâu rồi, Cộng Hòa nói Bill Clinton có tên trong danh sách khách hàng của Epstein, và Dân Chủ nói Trump là khách hàng thên hơn của Epstein.)Đặc biệt, bà Bondi đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội, sau những bình luận hồi đầu năm nay của bà về việc cam kết minh bạch xung quanh hồ sơ Epstein. Tuần trước, Bộ trưởng Tư pháp đã lên tiếng bảo vệ cách xử lý bằng chứng của Bộ Tư pháp. Việc xử lý các tài liệu đã gây ra tranh cãi nội bộ giữa các quan chức trong Bộ Tư pháp và FBI, bao gồm cả Phó Giám đốc FBI Dan Bongino.Trong khi người ủng hộ Trump gây sức ép để có thêm thông tin, cuối tuần qua, tổng thống đã lên tiếng bảo vệ Bondi, bày tỏ sự bất bình trước việc tập trung vào Epstein và nói cần quên chuyện này đi. "Chúng ta là một đội, MAGA, và tôi không thích những gì đang xảy ra. Chúng ta có một Chính quyền HOÀN HẢO, là ĐIỀU CẦN BIẾT CỦA THẾ GIỚI, và 'những kẻ ích kỷ' đang cố gắng làm tổn hại đến nó, tất cả chỉ vì một người không bao giờ chết, Jeffrey Epstein", ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social.⦿ ---- Lev Parnas, một cựu cộng sự thân cận của Donald Trump, tuyên bố rằng ông Trump đang mất dần sự ủng hộ từ chính những người trung thành nhất trong phong trào MAGA, đặc biệt sau vụ dìm thông tin liên quan đến Jeffrey Epstein. Parnas cho biết Trump đã nổi giận và xúc phạm chính những người ủng hộ ông vì họ chỉ trích sự im lặng của ông trước việc che giấu danh sách mua dâm trẻ em liên quan đến Epstein.Những người từng trung thành tuyệt đối với Trump giờ cảm thấy bị phản bội, cho rằng ông đã phá vỡ lời hứa vạch trần “nhà nước ngầm”. Trump được cho là đang gọi họ là “ngu ngốc” và “vô ơn”, tin rằng họ sẽ quay lại ủng hộ ông khi đến kỳ bầu cử giữa . Chiến lược của Trump là vượt qua làn sóng phản đối, thúc đẩy cải cách bầu cử và tìm kiếm giải Nobel Hòa bình. Tuy nhiên, Parnas cảnh báo rằng sự rạn nứt trong nội bộ MAGA sẽ làm suy yếu quyền lực của Trump.⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai cho biết ông đã chọn Phó Thủ tướng thứ nhất Yuliia Svyrydenko làm Thủ tướng tiếp theo của đất nước. "Tôi đã đề xuất Yuliia Svyrydenko lãnh đạo Chính phủ Ukraine và đổi mới đáng kể công việc của chính phủ. Tôi mong đợi được trình bày kế hoạch hành động của Chính phủ mới trong tương lai gần", Zelensky chia sẻ trong một bài đăng trên X sau cuộc gặp với Svyrydenko.Ông lưu ý rằng họ đã thảo luận về việc thực hiện "các thỏa thuận với các đối tác châu Âu và Mỹ" liên quan đến việc hỗ trợ Kiev đã được thống nhất tại Hội nghị Phục hồi Ukraine tuần trước, cũng như "các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy tiềm năng kinh tế của Ukraine, mở rộng các chương trình hỗ trợ cho người dân Ukraine và mở rộng quy mô sản xuất vũ khí trong nước".Trước khi đảm nhận vai trò Phó Thủ tướng thứ nhất vào năm 2021, Svyrydenko, 39 tuổi, đã từng giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine trong gần một năm.⦿ ---- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) vừa công bố đoạn video giám sát dài 11 giờ được mô tả là “full raw” (thô toàn phần) từ camera bên ngoài phòng giam của Jeffrey Epstein — nhà tài phiệt bị kết án tội phạm tình dục — vào đêm ông qua đời năm 2019. Tuy nhiên, phân tích metadata (dữ liệu kỹ thuật số) của video do tạp chí Wired và các chuyên gia pháp y số thực hiện cho thấy đoạn video này đã bị chỉnh sửa, có khả năng sử dụng phần mềm Adobe Premiere Pro.

Các chuyên gia phát hiện:

. Video được ghép từ ít nhất hai đoạn clip riêng biệt.

. File đã được lưu (saved) nhiều lần trong khoảng thời gian ngắn trước khi được xuất bản lên trang web của DOJ.

. Có một phút bị thiếu trong đoạn ghi hình — từ 11:58:58 đến 12:00:00 — đúng vào thời điểm Epstein được cho là đã tự sát.

.

DOJ khẳng định không ai ra vào khu vực giam giữ Epstein trong khoảng thời gian đó, và cho rằng đoạn thiếu là do “chu kỳ kỹ thuật hàng ngày” của hệ thống camera. Tuy nhiên, báo cáo năm 2023 của Văn phòng Tổng Thanh tra DOJ cho thấy 1/2 số camera tại cơ sở giam giữ đã không hoạt động vào thời điểm gần cái chết của Epstein.

.

Giáo sư Hany Farid (UC Berkeley), chuyên gia pháp y kỹ thuật số, nhận định: “Nếu một luật sư đưa tôi đoạn video này để dùng làm bằng chứng, tôi sẽ nói không. Hãy quay lại nguồn gốc ban đầu và làm đúng quy trình.” Ông cảnh báo rằng việc chỉnh sửa video làm gián đoạn chuỗi bảo quản bằng chứng, có thể gây hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

.

Sự việc đã làm dấy lên làn sóng nghi ngờ trong công chúng, đặc biệt là những người từng ủng hộ Trump. Trong chiến dịch tranh cử năm 2024, Trump từng hứa sẽ công khai toàn bộ “Epstein Files”, nhưng hiện lại bảo vệ DOJ và Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, người giám sát cuộc điều tra. Một số người trong nội bộ MAGA như Dan Bongino (Phó Giám đốc FBI) được cho là “giận dữ tột độ” và đe dọa từ chức.

.

Thượng nghị sĩ Brian Schatz (Đảng Dân chủ, Hawaii) viết: “Tôi là người ít tin vào thuyết âm mưu nhất, nhưng chuyện này thật sự khó giải thích.”

.

⦿ ---- Ngày 4/7/2025, Tổng thống Donald Trump ký ban hành đạo luật ngân sách mới mang tên “One Big Beautiful Bill” (OBBB), cắt giảm hơn 1 nghìn tỷ USD từ chương trình Medicaid trong vòng 10 năm tới. Luật này áp đặt các yêu cầu làm việc nghiêm ngặt đối với người nhận Medicaid, giới hạn cách các tiểu bang tài trợ chương trình thông qua thuế nhà cung cấp và thanh toán chỉ đạo của tiểu bang. Những thay đổi này đang khiến hơn 300 bệnh viện nông thôn đối mặt với nguy cơ đóng cửa.

.

Các bệnh viện nông thôn vốn phụ thuộc vào Medicaid để duy trì các dịch vụ thiết yếu như cấp cứu, sản khoa, và chăm sóc sức khỏe tâm thần. Khi Medicaid bị cắt giảm, họ sẽ phải tiếp nhận nhiều bệnh nhân không có bảo hiểm mà không được thanh toán, dẫn đến thâm hụt tài chính nghiêm trọng. Một số bệnh viện như Valley Health System ở Virginia ước tính sẽ mất khoảng 50 triệu USD mỗi năm khi các khoản cắt giảm được thực hiện đầy đủ.

.

Để xoa dịu tác động, luật mới thiết lập Quỹ Chuyển đổi Y tế Nông thôn trị giá 50 tỷ USD trong 5 năm, nhưng các chuyên gia cho rằng số tiền này không đủ để bù đắp khoản thiếu hụt. Việc phân bổ quỹ cũng phụ thuộc vào sự chấp thuận của chính quyền liên bang, làm dấy lên lo ngại về thiên vị chính trị.

.

Ngoài ra, luật còn giới hạn các khoản thanh toán ngược và giảm thời gian bảo hiểm hồi tố, khiến các bệnh viện mất thêm doanh thu. Các dịch vụ ít lợi nhuận nhưng thiết yếu sẽ bị cắt giảm đầu tiên, và các dự án mở rộng hoặc xây dựng mới có thể bị hoãn vô thời hạn.

.

Tác động không chỉ dừng ở bệnh viện: hàng triệu người dân nông thôn có thể mất bảo hiểm y tế, làm tăng số lượng bệnh nhân đến phòng cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp. Các chuyên gia cảnh báo đây là một “thí nghiệm xã hội” với rủi ro cao, có thể làm suy yếu hệ thống y tế quốc gia và gây tổn hại lâu dài cho các cộng đồng dễ bị tổn thương.

.

⦿ ---- Dân biểu Hoa Kỳ Ro Khanna (Đảng Dân chủ, California) đang thúc đẩy một cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện nhằm buộc công khai toàn bộ hồ sơ chưa biên tập liên quan đến Jeffrey Epstein — nhà tài phiệt bị kết án tội phạm tình dục và đã qua đời trong tù năm 2019. Khanna tuyên bố sẽ đưa ra một tu chính án yêu cầu Chủ tịch Hạ viện phải tổ chức bỏ phiếu công khai, buộc mọi Dân biểu phải thể hiện lập trường về vấn đề minh bạch này.

.

Động thái này diễn ra sau khi cựu Tổng thống Trump và Bộ Tư pháp dưới quyền ông tuyên bố không tìm thấy “danh sách khách hàng” hay bằng chứng cho thấy Epstein đã tống tiền/bắt chẹt các nhân vật quyền lực. Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ rằng các hồ sơ bị giấu đi có thể liên quan đến các nhân vật nổi tiếng như Trump, Clinton hay Hoàng tử Andrew.

.

DB Khanna nhấn mạnh: “Tại sao các hồ sơ Epstein vẫn bị giấu? Ai là những người giàu có và quyền lực đang được bảo vệ?” Ông khẳng định đây là vấn đề về niềm tin công chúng và sự minh bạch, không phải chính trị phe phái.

.

Đề xuất của Khanna nhận được sự ủng hộ từ cả hai phe, đặc biệt sau khi Elon Musk cáo buộc chính quyền Trump che giấu thông tin vì chính Trump có tên trong hồ sơ Epstein. Trong khi đó, Trump gọi việc tiếp tục nói về Epstein là “lãng phí thời gian” và phủ nhận mọi liên quan.

.

Ngay cả những người ủng hộ Trump trong phong trào MAGA cũng tỏ ra thất vọng, cho rằng họ đã bị lừa dối bởi lời hứa công khai hồ sơ. Khanna hy vọng rằng dù đề xuất không được thông qua, nó sẽ tạo ra một hồ sơ công khai về ai đang ngăn cản sự thật được phơi bày.

.

⦿ ---- Tổng thống Donald Trump đang thực hiện chiến dịch trục xuất quy mô lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, với mục tiêu 1 triệu người mỗi năm. Tuy nhiên, chiến dịch này đang gây phản tác dụng về mặt chính trị và xã hội. Dù số lượng người vượt biên giảm kỷ lục, tỷ lệ bắt giữ và trục xuất trong nội địa lại tăng mạnh. Các cuộc đột kích của ICE (Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan) tại nơi làm việc, tòa án, và nhà riêng đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội. Một ví dụ điển hình là cuộc đột kích tại trang trại cần sa hợp pháp ở California, dẫn đến đối đầu giữa người biểu tình và lực lượng liên bang.

.

Thăm dò dư luận cho thấy:

. 62% người Mỹ phản đối cách Trump xử lý vấn đề di trú, theo Gallup.

. 66% người độc lập phản đối các vụ trục xuất, theo Quinnipiac.

. 54% người dân cho rằng ICE đã “quá tay” trong thực thi luật.

. 79% người Mỹ hiện coi di trú là “điều tốt”, tăng từ 64% năm ngoái.

.

Các chính sách gây tranh cãi bao gồm:

. Trục xuất người nhập cư đến nhà tù El Salvador hoặc Guantánamo Bay, đôi khi sai đối tượng.

. Tăng số lượng trại giam và rút ngắn quy trình pháp lý, khiến nhiều người bị trục xuất mà không được xét xử đầy đủ.

. Bắt giữ người không có tiền án chiếm tỷ lệ ngày càng cao, trái với cam kết chỉ nhắm vào “tội phạm nguy hiểm”.

.

Trump và các đồng minh như Phó Tổng thống J.D. Vance vẫn bảo vệ chiến dịch, cho rằng đây là “ưu tiên hàng đầu” bất chấp phản ứng tiêu cực. Họ tin rằng kết quả cuối cùng sẽ làm hài lòng cử tri bảo thủ, ngay cả khi chiến thuật hiện tại gây tranh cãi. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng nếu tiếp tục theo đuổi chính sách cưỡng ép, chính quyền Trump có thể tự gây tổn hại chính trị, đặc biệt khi sự đồng cảm với người nhập cư đang tăng cao.

.

⦿ ---- Trong chương trình “Faith & Freedom” hôm Chủ nhật, người dẫn chương trình theo phong trào MAGA, Shemane Nugent, đã mô tả trận lũ lụt chết người gần đây ở Texas như một “bi kịch mang tính Kinh Thánh” và cho rằng đó là một phần của “cuộc chiến tâm linh” nhằm chống lại cựu Tổng thống Donald Trump.

.

Nugent nói: “Satan đến để cướp, giết và hủy diệt. Và cách tốt nhất để làm điều đó là tấn công con cái của Chúa, đặc biệt là những bé gái vô tội chỉ muốn vào trại hè để học Kinh Thánh.” Cô cũng liên kết thảm họa này với các mối đe dọa như vũ khí năng lượng và tấn công EMP, cho rằng “kẻ thù” và “nhà nước ngầm” đang cố ngăn Trump thành công khi ông trở lại chính trường.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông hy vọng Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell sẽ từ chức, đồng thời nói thêm rằng đó sẽ là "một điều tuyệt vời". "Tôi không biết liệu ông ấy có làm vậy không, nhưng ông ấy nên [từ chức]. Jerome Powell đã gây ra rất nhiều điều tồi tệ cho đất nước chúng ta", Trump nói với các phóng viên. "Chúng ta nên có lãi suất thấp nhất thế giới nhưng chúng ta không làm được, ông ấy chỉ từ chối làm điều đó", ông nói về Powell.

.

"Chúng ta hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Ý tôi là, các bạn đang nói với tôi rằng ông ấy sẽ từ chức, tôi không biết liệu ông ấy có từ chức hay không, nhưng ông ấy nên từ chức, bởi vì ông ấy đã gây ra rất nhiều điều tồi tệ cho đất nước", Trump nhấn mạnh. Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cho biết hôm Chủ nhật rằng chính quyền Trump đang "xem xét" liệu họ có đủ thẩm quyền để lột chức Chủ tịch Fed hay không vì một cớ nào .

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bày tỏ sự bất bình với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói rằng ông "rất thất vọng" về ông Putin. "Tôi nghĩ ông ấy là người nói năng có suy nghĩ, nói năng hoa mỹ rồi lại ném bom người dân vào ban đêm. Chúng tôi không thích điều đó", Trump nói với các phóng viên trên đường trở về từ trận chung kết FIFA Club World Cup.

.

Khi được một phóng viên hỏi liệu ông có công bố lệnh trừng phạt Nga vào ngày Thứ Hai hay không, Trump không trả lời trực tiếp. Tuần trước, ông tuyên bố sẽ đưa ra "một tuyên bố quan trọng về Nga" vào thứ Hai, mà không giải thích thêm.

.

⦿ ---- Texas: Chính quyền Trump đang thúc đẩy kế hoạch tái phân chia khu vực bầu cử ở Texas nhằm giảm lợi thế của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026. Bộ Tư pháp dưới quyền Trump đã gửi thư yêu cầu Texas vẽ lại bản đồ bầu cử, viện dẫn lý do vi hiến do “phân biệt chủng tộc” trong cách phân chia hiện tại. Bộ trưởng Tư pháp Bondi cho biết bốn khu vực bầu cử quốc hội ở Texas là vi hiến vì chúng được phân chia dựa trên "các cân nhắc dựa trên chủng tộc".

.

Ba đảng viên Dân chủ hiện đang nắm giữ ghế tại các khu vực tranh chấp: Dân biểu Al Green, Dân biểu Sylvia Garcia, và Dân biểu Mark Veasey. Khu vực bầu cử thứ tư hiện đang bỏ trống, nhưng trước đây do Dân biểu Sylvester Turner nắm giữ trước khi ông qua đời vào tháng 3. Tuy nhiên, các bằng chứng tại tòa cho thấy lý do này không có cơ sở, khi một thượng nghị sĩ Cộng hòa khẳng định bản đồ được vẽ “không dựa trên chủng tộc”.

.

Điều đáng chú ý là chính Đảng Cộng hòa Texas lại đang phản đối kế hoạch này. Họ lo ngại rằng việc tái phân chia có thể phản tác dụng, khiến các khu vực vốn an toàn cho Cộng hòa trở nên cạnh tranh hơn, từ đó làm suy yếu thế đa số mong manh của họ tại Hạ viện tiểu bang. Một số dân biểu Cộng hòa cũng e ngại rằng việc chuyển cử tri trung thành sang các khu vực Dân chủ sẽ khiến họ mất ghế.

.

Các chuyên gia cảnh báo rằng nếu quá tham lam, Cộng hòa có thể tự gây tổn hại cho mình. Đồng thời, các tiểu bang do Dân chủ kiểm soát có thể đáp trả bằng cách vẽ lại bản đồ theo hướng có lợi cho họ. Cuộc chiến tái phân chia bản đồ bầu cử ở Texas đang trở thành một điểm nóng chính trị, phản ánh sự chia rẽ nội bộ và chiến lược đầy rủi ro của phe Cộng hòa.

.

⦿ ---- New Jersey: Máy quay hướng về phía Tổng thống Donald Trump tại trận chung kết FIFA World Cup vào hôm Chủ Nhật, nhưng không phải ai cũng vui khi thấy ông. Đoạn phim từ USA Today cho thấy đám đông bùng nổ trong tiếng la ó khi màn hình Jumbotron chiếu cảnh Trump chào trong khi quốc ca Hoa Kỳ bắt đầu vang lên. Theo Matt Viser, trưởng văn phòng Nhà Trắng của tờ The Washington Post, cảnh tượng này đã khiến màn hình nhanh chóng di chuyển sang nơi khác.

.

Nhà báo Pardeep Cattry của CBS News cũng đưa tin rằng "có một số tiếng la ó rất rõ ràng" khi Trump xuất hiện trên màn hình tại Sân vận động MetLife ở New Jersey cho trận chung kết giữa Paris Saint-Germain và Chelsea. Trump bước ra ngoài để xem trận đấu vào đúng ngày kỷ niệm một năm sau nỗ lực ám sát ông bất thành tại một cuộc biểu tình ở Butler, Pennsylvania.

.

Khu vực dành cho Trump có Đệ nhất phu nhân Melania Trump, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy, cũng như ngôi sao bóng đá Tom Brady, ông trùm truyền thông Rupert Murdoch và chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Đặc phái viên Steve Witkoff cũng có mặt tại đó và nói với các phóng viên rằng ông đang có kế hoạch gặp gỡ các quan chức Qatar để đàm phán hòa bình về Gaza.

.

⦿ ---- California: Đại học California State University Channel Islands (CSUCI) đang kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho một trong những giáo sư của họ, người đã bị bắt giữ trong một cuộc biểu tình hôm thứ Năm. Cuộc biểu tình nổ ra khi các quan chức liên bang tiến hành một cuộc đột kích vào một cơ sở trồng cần sa của Glass House Farms ở Camarillo, không xa khuôn viên trường CSUCI.

.

Tại một thời điểm nào đó trong cuộc biểu tình - nơi hơi cay được sử dụng và hàng chục người bị còng tay - Giáo sư Jonathan Anthony Caravello đã bị bắt giữ và đưa khỏi hiện trường. Theo một bài đăng trên mạng xã hội do Hiệp hội Giảng viên California đăng tải hôm thứ Sáu, Giáo sư Caravello đã bị các đặc vụ liên bang "bắt cóc" mà không cung cấp bất kỳ thông tin nào cho những người biểu tình.

.

Bài đăng viết: "Bốn đặc vụ đeo mặt nạ đã lôi Jonathan lên một chiếc xe không có biển số mà không nêu rõ danh tính, lý do bắt giữ và địa điểm họ đưa ông ấy đi". Trong một tuyên bố, CSUCI xác nhận rằng các quan chức nhà trường đã biết về các báo cáo rằng Giáo sư Caravello, một giảng viên toán và triết học, là công dân Hoa Kỳ, đã bị bắt giữ tại cơ sở liên bang.

.

“Hiện tại, chúng tôi hiểu rằng Giáo sư Caravello đang tham gia một cuộc biểu tình ôn hòa – một hành động được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất và là quyền được đảm bảo cho tất cả người Mỹ”, tuyên bố viết. “Nếu được xác nhận, chúng tôi ủng hộ các quan chức dân cử và các nhà lãnh đạo cộng đồng kêu gọi trả tự do ngay lập tức cho ông ấy.”

.

Các quan chức CSUCI cho biết thêm rằng họ sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình. Vài giờ sau khi tuyên bố được đưa ra, Luật sư Hoa Kỳ Bill Essayli tuyên bố rằng Caravello sẽ bị buộc tội vi phạm Bộ luật Hình sự Hoa Kỳ, điều 18 USC 111, “hành hung, chống đối hoặc cản trở một số sĩ quan hoặc nhân viên.”

.

Một bài đăng trên mạng xã hội được Hiệp hội Giảng viên California đăng tải vào tối thứ Bảy cho biết Giáo sư Caravello đã được tìm thấy và đang liên lạc với gia đình. Hiện vẫn chưa có thông tin về nơi ông được tìm thấy.

.

⦿ ---- Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Trung tâm California, Bill Essayli, cho biết giáo sư thuộc Đại học Bang California tại Quần đảo Channel, người bị bắt giữ trong cuộc biểu tình về vấn đề nhập cư tại Camarillo hôm thứ Năm, sẽ bị truy tố theo luật liên bang.

.

Hiệp hội Giảng viên California lần đầu tiên đưa ra giả thuyết rằng Giáo sư Jonathan Anthony Caravello đã bị các đặc vụ liên bang "bắt cóc" trong cuộc bạo loạn hôm thứ Năm trong một bài đăng trên mạng xã hội. Bài đăng này cho biết vị giáo sư, một giảng viên toán và triết học, đã bị các đặc vụ liên bang bắt cóc mà không tiết lộ danh tính cũng như địa điểm họ đưa ông đến.

.

Tuy nhiên, Luật sư Hoa Kỳ Bill Essayli cho biết vào cuối sáng Chủ nhật rằng hành động của Caravello không hề ôn hòa. Đăng lại bài báo của KTLA về tuyên bố của CSUCI lên trang X của mình, Essayli bác bỏ tuyên bố rằng Caravello đã bị "bắt cóc" và cho biết ông đã ném một bình hơi cay vào lực lượng thực thi pháp luật.

.

⦿ ---- Kentucky: Một nghi phạm đã bắn và làm bị thương một cảnh sát tiểu bang vào sáng Chủ nhật tại Kentucky, sau đó bỏ chạy đến một nhà thờ, nơi y xả súng, bắn chết 2 phụ và làm nhiều người bị thương, theo nhà chức trách. Nghi phạm đã bị bắn chết tại Nhà thờ Baptist Richmond Road ở Lexington, Kentucky, theo thông báo của Cảnh sát Tiểu bang Kentucky trên mạng xã hội.

.

Vụ nổ súng tại nhà thờ đã khiến nhiều người bị thương, Thống đốc Kentucky Andy Beshear cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội. Cảnh sát và các nạn nhân khác đang được điều trị tại một bệnh viện gần đó, nhưng các chi tiết khác vẫn đang được làm rõ, thống đốc cho biết. Mức độ thương tích hiện chưa được xác định, mặc dù cảnh sát được báo cáo là ổn định, theo WLEX.

.

⦿ ---- Arizona: Một khu nghỉ dưỡng lịch sử ở Vành Bắc của Grand Canyon đã bị phá hủy bởi một đám cháy rừng lan nhanh, công viên cho biết hôm Chủ nhật. Khu nghỉ dưỡng Grand Canyon, khu nghỉ dưỡng duy nhất bên trong công viên tại Vành Bắc, đã bị ngọn lửa thiêu rụi, theo Giám đốc công viên Ed Keable thông báo với cư dân, nhân viên và những người khác trong một cuộc họp sáng Chủ nhật. Ông cho biết trung tâm du khách, trạm xăng, nhà máy xử lý nước thải, tòa nhà hành chính và một số nhà ở của nhân viên nằm trong số 50 đến 80 công trình bị thiệt hại, theo AP đưa tin. Không có thương vong nào được ghi nhận.

.

Hai đám cháy rừng đang bùng phát tại hoặc gần Vành Bắc, được gọi là Đám cháy White Sage và Đám cháy Dragon Bravo. Đám cháy thứ hai đã ảnh hưởng đến khu nghỉ dưỡng và các công trình khác. Ban đầu, công viên đang quản lý đám cháy bằng cách đốt có kiểm soát nhưng sau đó đã chuyển sang dập lửa khi diện tích đám cháy nhanh chóng tăng lên 7,8 dặm vuông do nhiệt độ cao, độ ẩm thấp và gió, các quan chức cho biết. Hàng triệu người đến thăm Công viên Quốc gia Grand Canyon hàng năm, phần lớn đến Vành Nam nổi tiếng hơn. Vành Bắc mở cửa theo mùa. Khu vực này đã được sơ tán vào thứ Năm tuần trước do cháy rừng.

.

Theo AP, lính cứu hỏa tại North Rim và những người đi bộ đường dài trong hẻm núi bên trong đã được di tản vào cuối tuần. Công viên cho biết ngoài nguy cơ hỏa hoạn, họ còn có khả năng tiếp xúc với khí clo sau khi nhà máy xử lý bị cháy. Nhà nghỉ North Rim thường là điểm nhấn nổi bật đầu tiên mà du khách nhìn thấy, thậm chí trước cả khi vào hẻm núi. Một con đường cao tốc kết thúc tại nhà nghỉ, nổi tiếng với mái dốc, những thanh dầm gỗ ponderosa khổng lồ và mặt tiền đá vôi đồ sộ. Khi đi bộ qua sảnh và xuống cầu thang, du khách có thể lần đầu tiên ngắm nhìn Grand Canyon lấp lánh qua những ô cửa sổ đối diện "Phòng Mặt Trời".

.

⦿ ---- Tây Ban Nha: Trong trang phục truyền thống của người chạy đua bò tót với áo sơ mi trắng và khăn quàng cổ màu đỏ, Yomara Martínez, 30 tuổi, đã chạy nước rút trong cuộc chạy đua buổi sáng đầy thách thức, hay còn gọi là "encierros", tại thành phố Pamplona, miền bắc Tây Ban Nha. Tuy nhiên, mặc dù chen chúc trong đám đông hàng ngàn người, Martínez là một trong số ít những nữ vận động viên liều lĩnh được chạy cùng những con bò tót đang lao vun vút tại Lễ hội San Fermín khai mạc hôm thứ Hai. "Cuối cùng thì, con bò không phân biệt giới tính, tuổi tác hay vóc dáng", Martinez nói, theo AP. "Bạn là phụ nữ hay không cũng không quan trọng."

.

Hàng năm, hàng nghìn người xếp hàng trên những con phố thời trung cổ của Pamplona để chứng kiến truyền thống chạy cùng bò tót đã có từ nhiều thế kỷ. Nhiều người theo dõi từ ban công và rào chắn gỗ dọc đường đua. Hàng triệu người khác theo dõi cảnh tượng này trên truyền hình. Những nữ vận động viên chạy đua bò tót rất hiếm, mặc dù Martínez và những phụ nữ khác tham gia vào truyền thống đầy phấn khích này, bởi không chỉ những khán giả đơn thuần, cho biết nó đang ngày càng phổ biến. "Có những lúc tôi cảm thấy mình nhỏ bé. Và tự hỏi, 'Mình đang làm gì ở đây?' Bởi vì, dù có thể không muốn, nhưng bạn vẫn cảm thấy mình hơi kém cỏi vì vóc dáng của mình", Sara Puñal, 32 tuổi, một quản trị viên tham gia cuộc chạy hôm Chủ nhật, chia sẻ. "Nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả đều bình đẳng."

.

Thử thách: Những chú bò tót chạy dọc theo những con đường lát đá cuội quanh co dưới sự dẫn dắt của sáu chú bò đực. Có tới 4.000 vận động viên tham gia vào mỗi cuộc chạy, diễn ra trên quãng đường dài 2.775 feet (khoảng 840 mét) và có thể kéo dài từ hai đến bốn phút. Các vận động viên chạy bộ chuyên nghiệp người Tây Ban Nha cố gắng chạy nước rút ngay trước sừng của con bò trong vài giây, đồng thời dùng một tờ báo cuộn tròn để kích động con vật. Việc húc vào người không phải là hiếm, nhưng rất nhiều người bị bầm tím và chấn thương do ngã và va chạm với nhau.

.

Nỗi sợ hãi: "Tôi nghĩ nhiều người muốn thử cảm giác đó nhưng họ không dám thử vì sợ", Paula López, 32 tuổi, một nhân viên bán hàng cũng tham gia một cuộc chạy bộ vào đầu tuần, cho biết. López cho biết cô lớn lên trong thế giới đấu bò tót dành cho nam giới và không hề nao núng trước việc có rất ít phụ nữ tham gia sự kiện này. "Nó phức tạp, nhưng cũng khá thú vị", López nói.

.

An ninh được tăng cường: Danh tiếng của sự kiện đã bị ảnh hưởng từ nhiều năm trước sau những khiếu nại của phụ nữ về việc bị quấy rối và lạm dụng tình dục từ những người tham gia. Năm 2016, năm người đàn ông đã cưỡng hiếp một phụ nữ 18 tuổi trong lễ hội, một vụ án tai tiếng đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên khắp Tây Ban Nha. Những người đàn ông này đã bị Tòa án Tối cao tuyên án 15 năm tù vào năm 2019. Kể từ đó, ban tổ chức cho biết họ đã tăng cường các biện pháp an ninh.

.

Lịch sử: Phụ nữ không được tham gia lễ hội chạy bò cho đến năm 1975 do một sắc lệnh bị bãi bỏ một năm trước đó, cấm phụ nữ, trẻ em và người già ra đường nơi diễn ra lễ hội. Cảnh tượng này đã trở nên nổi tiếng quốc tế nhờ cuốn tiểu thuyết kinh điển "Mặt Trời Vẫn Mọc" (The Sun Also Rises) của Ernest Hemingway xuất bản năm 1926, kể về những người Mỹ lang thang đang sống mòn mỏi ở châu Âu.

.

⦿ ---- Steve Huynh, cựu kỹ sư trưởng tại Amazon, chia sẻ rằng ông đã dành từ 1 đến 4 giờ mỗi ngày để đọc các bản ghi nhớ dài 6 trang – một phần thiết yếu trong văn hóa làm việc của Amazon. Trên podcast Pragmatic Engineer, Huynh mô tả các cuộc họp tại Amazon thường bắt đầu bằng một “giờ học nhóm” nơi mọi người cùng đọc bản ghi nhớ để đảm bảo tất cả đều nắm bắt thông tin.

.

Ghi nhớ 6 trang – công cụ giao tiếp chiến lược: Amazon không sử dụng PowerPoint trong các cuộc họp. Thay vào đó, nhân viên viết các bản ghi nhớ chi tiết, thường dài 6 trang, trình bày chiến lược kinh doanh, thiết kế hệ thống hoặc ý tưởng sản phẩm. Jeff Bezos, người sáng lập Amazon, đã khởi xướng văn hóa này từ những năm đầu, yêu cầu ghi nhớ phải súc tích, rõ ràng, và được trình bày bằng font chữ nhỏ 10pt.

.

Bezos từng giải thích rằng nếu yêu cầu nhân viên đọc trước ở nhà, họ thường chỉ lướt qua hoặc giả vờ đã đọc. Vì vậy, việc đọc tập trung tại cuộc họp giúp đảm bảo sự hiểu biết đồng đều và khuyến khích tư duy phản biện.

.

Tác động đến tư duy và kỹ năng: Huynh cho biết việc đọc ghi nhớ thường xuyên giúp ông phát triển khả năng tư duy chiến lược và diễn đạt rõ ràng. Ông học cách viết theo định dạng chuẩn của Amazon, từ đó nâng cao kỹ năng giao tiếp và trình bày ý tưởng.

.

Andy Jassy, CEO hiện tại của Amazon, cũng duy trì văn hóa này. Khi đề xuất thành lập Amazon Web Services, Jassy đã viết một bản ghi nhớ 6 trang gọi là “vision doc”, chỉnh sửa đến 30 lần trước khi trình bày với Bezos.

.

Khó tái tạo nhưng đáng học hỏi: Huynh tin rằng văn hóa đọc và viết của Amazon là “bí quyết thành công” mà các công ty khác nên học hỏi. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng để áp dụng được, cần có sự kỷ luật và nguyên tắc từ cấp lãnh đạo. Người phỏng vấn ông, Gergely Orosz, cũng đồng ý rằng văn hóa này chỉ có thể được xây dựng từ trên xuống.

.

Sau khi rời Amazon, Huynh chuyển sang làm nội dung YouTube toàn thời gian, nhưng vẫn giữ sự kính trọng với văn hóa đọc của công ty. Ông cho rằng đây là một yếu tố giúp Amazon duy trì sự đổi mới và hiệu quả trong môi trường làm việc phức tạp.

.

⦿ ---- HỎI 1: Những ngày Thứ Hai trong tuần gây căng thẳng hơn các ngày khác, làm tăng 19% biến cố tim mạch vào Thứ Hai?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu gần đây của Đại học Hồng Kông (HKU) đã tiết lộ mối liên hệ giữa sự lo lắng vào thứ Hai và nồng độ cortisol, một loại hormone gây căng thẳng, tăng cao. Mối liên hệ này được phát hiện vẫn tiếp diễn ngay cả sau khi nghỉ hưu. Mặc dù mối tương quan không ngụ ý quan hệ nhân quả, nhưng nồng độ cortisol tăng cao có liên quan chặt chẽ với các nguy cơ sức khỏe. Điều này có thể giải thích tại sao một phân tích tổng hợp năm 2005 cho thấy các biến cố tim mạch tăng tới 19% vào thứ Hai so với các ngày khác. Chi tiết:

https://www.newsbytesapp.com/news/science/monday-anxiety-linked-to-higher-cortisol-levels-even-in-retirees/story

.

⦿ ---- HỎI 2: Tiêm chủng khẩn cấp đã giúp giảm gần 60% số ca tử vong trong các đợt bùng phát dịch bệnh như tả, Ebola, sởi, viêm màng não và sốt vàng tại 49 quốc gia thu nhập thấp từ năm 2000 đến 2023?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới công bố trên BMJ Global Health cho thấy các chương trình tiêm chủng khẩn cấp đã giúp giảm gần 60% số ca tử vong trong các đợt bùng phát dịch bệnh như tả, Ebola, sởi, viêm màng não và sốt vàng tại 49 quốc gia thu nhập thấp từ năm 2000 đến 2023. Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2025-07-emergency-vaccines-slash-deaths.html

.

.