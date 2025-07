(29.6.2025) - Cộng Hòa Thượng viện thông qua "Dự luật lớn & đẹp" tỷ lệ phiếu thủ tục 51-49 để sẽ tranh luận tiếp. Dân Chủ phản đối vì cắt Medicaid tới 930 tỷ đô. Giảm thuế cho người giàu: độc thân thu nhập cao hơn 400.000 đô sẽ thuế còn 37% từ 39,6%. Giảm thuế 4 nghìn tỷ đô trong 10 năm. Trump dọa đưa người tranh vòng sơ bộ để bứng ghế TNS Cộng hòa Thom Tillis trong khi chửi mắng cối xay gió do T

Một xe kem bị bỏ hoang giữa phố đã trở thành biểu tượng phản kháng của cư dân một khu phố phía tây Los Angeles, những người phản đối chính sách nhập cư quyết liệt của Trump. Chiếc xe kem thuộc về một người bán kem được khu phố yêu thương, người đã bị các đặc vụ liên bang bắt vào chiều thứ Hai khi đang đi trên tuyến đường thường lệ của mình qua Culver City.

(29.6.2025) - Cộng Hòa Thượng viện thông qua "Dự luật lớn & đẹp" tỷ lệ phiếu thủ tục 51-49 để sẽ tranh luận tiếp. Dân Chủ phản đối vì cắt Medicaid tới 930 tỷ đô. Giảm thuế cho người giàu: độc thân thu nhập cao hơn 400.000 đô sẽ thuế còn 37% từ 39,6%. Giảm thuế 4 nghìn tỷ đô trong 10 năm. Trump dọa đưa người tranh vòng sơ bộ để bứng ghế TNS Cộng hòa Thom Tillis trong khi chửi mắng cối xay gió do TQ sản xuất. Trump ca ngợi Thượng viện.

- Dự luật Bự & Đẹp: Hàng trăm ngàn SV cao đẳng cộng đồng sẽ mất tài trợ Pell Grants, mất quyền vay liên bang (lãi nhẹ)

- Tỷ phú Elon Musk lặp lại: Dự luật lớn & đẹp Cộng Hòa thông qua là điên khủng, phá hoại, tự sát chính trị

- Quận Los Angeles: 1 xe kem bỏ hoang giữa phố khi đặc vụ ICE bắt người bán kem được khu phố yêu thương

- Chấm dứt Quy chế Bảo vệ Tạm thời TPS, sẽ trục xuất 350.000 người Haiti ra khỏi Mỹ từ đầu tháng 9

- Quận Los Angeles: xe tải sửa thành xe bán đồ ăn lưu động ở Eagle Rock bị bỏ trống khi có tin đặc vụ ICE xuất hiện gần đó

- Quận Los Angeles: mẹ đi bộ với 2 con ở Pasadena bị đặc vụ ICE giữa phố bất kể 2 con la hét xin tha mẹ

- New York: diễn hành kết thúc Tháng Tự hào (Pride Month) vì LGBTQIA+

- Thượng Viện tỷ phiếu 53-47 bác bỏ Nghị quyết đòi Trump phải có Quốc Hội cho phép mới được gây chiến

- Trump phỉ báng, vu khống 5 người rồi xin bác vụ kiện, Thẩm phán Wendy Beetlestone bác đơn Trump, nói 5 nạn nhân có quyền kiện Trump

- Luật gia: Trump vi phạm luật khi gia hạn TikTok thêm 90 ngày

- Chiến trường hàng đầu cho Dân Chủ: Dân biểu Don Bacon, Cộng hòa trung dung ở Nebraska, về hưu. Địa hạt DB Bacon năm 2024 bầu cho bà Harris hơn Trump 5%

- California: đặc vụ ICE thường phục bắt 1 nữ giúp việc ở 1 khách sạn San Diego bất kể cô la hét xin tha

- New York: 1 bác sĩ gốc Á thú nhận đã gài thuốc mê, hiếp dâm, quay phim 8 phụ nữ (4 tại nhà, 4 ở bệnh viện)

- Thomas Pham LeGro (nhà báo Washington Post từng có giải Pulitzer 2018) ra tòa vì có 11 video sex trẻ em

- Chôm tài năng: Meta đã tuyển thêm 4 nhà nghiên cứu từ OpenAI, nơi tuần trước cũng mất 4 kỹ sư khác về Meta

- GE Appliances sẽ chi 490 triệu đô mở xưởng làm máy giặt tại Kentucky.

- West Virginia: Hàng ngàn người lái xe bị kẹt hơn 8 giờ dọc theo 1 đoạn đường cao tốc liên bang nông thôn

- Arizona: 4 nữ sinh lớp 5 bị bắt vì âm mưu giết 1 nam sinh cùng lớp, dàn dựng như tự sát bằng 1 thư tuyệt mệnh giả

- HỎI 1: Ung thư ruột thừa tăng đột biến ở người trẻ tuổi, gấp ba hay bốn lần thế hệ ba mẹ của họ? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Khi cơ thể cảm thấy cạn nước, sữa có thể tốt hơn nước cho bạn? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-29/6/2025) ⦿ ---- Đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã vượt qua một rào cản lớn vào hôm thứ Bảy trong nỗ lực thông qua biện pháp "Dự luật lớn & đẹp" quan trọng đối với chương trình nghị sự của Tổng thống Trump. Họ đã làm được điều đó trong gang tấc, với tỷ lệ phiếu thủ tục (procedural vote) là 51-49 để bắt đầu cuộc tranh luận, đưa dự luật này vào đúng lộ trình có thể được thông qua vào ngày mai 30 tháng 6/2025.

Trong số những vấn đề khác, dự luật này tìm cách gia hạn gần 4 nghìn tỷ đô la tiền cắt giảm thuế và cuộc bỏ phiếu vào thứ Bảy đã tạo ra một cuộc tranh luận gay gắt trên sàn về một loạt các vấn đề liên quan, bao gồm cả việc cắt giảm sâu các chương trình an toàn như Medicaid.

Cuộc bỏ phiếu đầy kịch tính diễn ra sau nhiều giờ đàm phán với một số đảng viên Cộng hòa không ủng hộ. Ví dụ, Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski và Ron Johnson đã chuyển phiếu bầu của họ sang "đồng ý" sau khi nói chuyện với ban lãnh đạo.

Nhưng Thượng nghị sĩ Cộng hòa Thom Tillis của North Carolina và Rand Paul của Kentucky đã đứng về phía đảng Dân chủ để ngăn chặn biện pháp này, trên Đồi Capitol. Tillis cho biết các đề xuất cắt giảm Medicaid sẽ khiến quá nhiều người ở tiểu bang của ông không có bảo hiểm y tế. Các nhà phân tích của Quốc hội cho biết phiên bản của Thượng viện sẽ cắt giảm Medicaid khoảng 930 tỷ đô la, vượt quá mức cắt giảm của Hạ viện.

Con đường của dự luật vẫn chưa chắc chắn, tờ New York Times đưa tin. Dự luật phải được Thượng viện thông qua, vượt qua cuộc bỏ phiếu lại của Hạ viện và vượt qua sự phản đối của một số thành viên Hạ viện cho rằng việc cắt giảm chi tiêu là quá sâu và những người khác cho rằng chúng không đủ sâu. Trump đang thúc đẩy Quốc hội thông qua biện pháp này trước ngày 4 tháng 7, cảnh báo về hậu quả chính trị đối với những người bất đồng chính kiến.

Sau khi vượt qua vòng thủ tục vào tối 28/6, Thượng viện Hoa Kỳ sẽ tiến hành tranh luận và bỏ phiếu cuối cùng về Dự Luật "Lớn và Đẹp" trong ngày hôm nay 29/6. Cuộc tranh luận có thể kéo dài xuyên đêm , với các sửa đổi được đề xuất và bỏ phiếu từng phần trước khi tiến tới cuộc bỏ phiếu toàn thể. Nếu được thông qua, dự luật sẽ chuyển trở lại Hạ viện để bỏ phiếu lần cuối, do phiên bản Thượng viện có nhiều thay đổi so với bản Hạ viện đã thông qua trước đó. Hiện chưa có lịch cụ thể cho vòng bỏ phiếu tại Hạ viện, nhưng nhiều nguồn dự đoán sẽ diễn ra trước ngày 4/7, thời hạn mà Đảng Cộng hòa đặt ra để hoàn tất tiến trình

Mọi thay đổi trong dự luật của Thượng viện cần phải được gửi trở lại Hạ viện để phê duyệt. "Hạ viện sẵn sàng hành động ngay khi Thượng viện hành động", Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết hôm thứ Sáu. Phiên bản mới của Thượng viện bao gồm nhiều nội dung mà Hạ viện đã phê duyệt, bao gồm tăng ngân sách cho an ninh biên giới và gia hạn cắt giảm thuế được thông qua vào năm 2017 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump tại Nhà Trắng.

Nếu phiên bản Thượng viện khác với bản Hạ viện đã thông qua trước đó, Hạ viện phải chấp thuận phiên bản mới hoặc hai viện sẽ thành lập Ủy ban hòa giải (conference committee) để thống nhất nội dung. Sau khi thống nhất, cả Hạ viện và Thượng viện sẽ bỏ phiếu lần cuối để thông qua bản dự luật cuối cùng. Nếu được cả hai viện thông qua, dự luật sẽ được chuyển đến Tổng thống Trump để ký ban hành thành luật. Ông Trump đã tuyên bố sẽ không cho Quốc hội nghỉ lễ Độc Lập nếu dự luật chưa được thông qua.

Việc cắt giảm thuế đã giảm thuế suất doanh nghiệp từ 35% xuống mức cố định là 21% và đối với những người nộp đơn độc thân có thu nhập cao hơn 400.000 đô la xuống còn 37% từ 39,6%, chẳng hạn. Tổng số tiền cắt giảm thuế sẽ là 4 nghìn tỷ đô la trong mười năm theo dự luật của Thượng viện so với 3,8 nghìn tỷ đô la tại Hạ viện.

Trong Medicaid, một quỹ ổn định cho các bệnh viện nông thôn trong năm năm đã được tăng lên 25 tỷ đô la từ 15 tỷ đô la trong dự luật của Thượng viện. Một số đảng viên Cộng hòa phản đối việc cắt giảm lớn đối với chương trình y tế. Trong phiên bản dự luật của Thượng viện, giới hạn nợ sẽ được tăng thêm 5 nghìn tỷ đô la, thay vì 4 nghìn tỷ đô la mà Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua. Hiện tại, nợ của Hoa Kỳ là 36,22 nghìn tỷ đô la, theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội phi đảng phái đã xác định phiên bản dự luật của Hạ viện sẽ tăng thêm khoảng 2,4 nghìn tỷ đô la vào khoản nợ trong 10 năm. Khoản cắt giảm thuế và tăng chi tiêu trị giá 5,3 nghìn tỷ đô la mà Hạ viện đã phê duyệt sẽ được bù đắp một phần bằng khoản tăng doanh thu và cắt giảm chi tiêu trị giá 2,9 nghìn tỷ đô la.

Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung, được gọi là SNAP và trước đây được gọi là tem phiếu thực phẩm, cung cấp thực phẩm cho hơn 40 triệu cư dân Hoa Kỳ có thu nhập thấp, vẫn nằm trong cả hai phiên bản. Nhưng luật của Thượng viện bổ sung các yêu cầu về công việc đối với "người lớn khỏe mạnh" đến 64 tuổi với một số miễn trừ.

⦿ ---- Trước đó, Tổng thống Donald Trump lại dành một buổi tối thứ Bảy để đăng bài giận dữ, lên Truth Social để trút giận về đảng Dân chủ, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Thom Tillis và... cối xay gió do Trung Quốc sản xuất. Trump chỉ trích đảng Dân chủ, những người "sẽ không đáp lại việc gia hạn nợ vì họ là những kẻ xấu thực sự ghét đất nước chúng ta".

Trump cũng nhắm vào Thượng nghị sĩ Tillis, người vào cuối ngày thứ Bảy đã tiết lộ rằng ông có kế hoạch bỏ phiếu chống lại "Dự luật bự và đẹp" của Trump, cáo buộc ông muốn đánh lừa người Mỹ về bản chất của dự luật của Trump và muốn từ bỏ ngành công nghiệp thuốc lá mặc dù ngành này rất quan trọng đối với tiểu bang North Carolina quê hương ông.

Theo Trump, TNS Tillis cũng thích "cối xay gió do Trung Quốc sản xuất sẽ tốn kém, phá hủy cảnh quan và sản xuất ra nguồn Năng lượng đắt nhất trên Trái đất". Trump kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách tuyên bố rằng khi bỏ phiếu chống lại dự luật của Trump, Tillis đã phạm phải "SAI LẦM LỚN cho nước Mỹ và người dân tuyệt vời của North Carolina!"

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng "tối nay [khuya Thứ Bảy] chúng ta đã chứng kiến ​​một chiến thắng lớn tại Thượng viện", khi Thượng viện bỏ phiếu để bắt đầu tranh luận về "dự luật lớn và tuyệt vời".

Trong một bài đăng trên Truth Social, Trump đã chúc mừng "Thượng nghị sĩ Rick Scott, Thượng nghị sĩ Mike Lee, Thượng nghị sĩ Ron Johnson và Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis" vì "công việc tuyệt vời" của họ. Ông cũng nói rằng ông tự hào về tất cả các Thượng nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu cho dự luật, nói rằng "họ thực sự yêu đất nước chúng ta".

Ngoài ra, tổng thống tuyên bố rằng ông mong muốn được làm việc với các Thượng nghị sĩ để "phát triển nền kinh tế của chúng ta, giảm chi tiêu lãng phí, bảo vệ biên giới của chúng ta, đấu tranh cho quân đội/cựu chiến binh của chúng ta, đảm bảo rằng hệ thống y tế của chúng ta giúp đỡ những người thực sự cần nó, bảo vệ Tu chính án thứ hai của chúng ta và nhiều hơn thế nữa".

⦿ ---- Hàng trăm ngàn sinh viên các trường cao đẳng cộng đồng (community college) có nguy cơ mất hỗ trợ tài chính theo "Dự luật lớn, đẹp" được đề xuất, dự luật này sẽ thắt chặt các yêu cầu đủ điều kiện để nhận Trợ cấp Pell Grants. Theo NBC News, sinh viên sẽ được yêu cầu đăng ký toàn thời gian để duy trì đủ điều kiện nhận trợ cấp do liên bang trợ cấp, đóng vai trò là phao cứu sinh tài chính cho nhiều sinh viên có thu nhập thấp đến trung bình.

Theo Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Hoa Kỳ (American Association of Community Colleges), dự luật này sẽ tăng số tín chỉ mà sinh viên phải học mỗi học kỳ từ 12 lên 15 và có thể gây áp lực cho những người đi làm, nuôi con, gặp khó khăn về tài chính hoặc gặp khó khăn trong việc tăng khối lượng khóa học.

Hơn 10 triệu người đang theo học tại các trường cao đẳng cộng đồng trên khắp Hoa Kỳ. Sinh viên theo học tại các trường cao đẳng bốn năm cũng có thể nộp đơn xin Trợ cấp Pell Grants, nhưng các trường cao đẳng cộng đồng (thường là 2 năm đầu đại học) thường là cánh cổng dẫn vào hệ thống giáo dục đại học dành cho sinh viên có thu nhập thấp đến trung bình.

Lakina Mabins, 41 tuổi, một bà mẹ năm con đã làm hai công việc trước khi trở thành thủ khoa vào tháng trước tại Cao đẳng Kennedy King ở Chicago, cho biết: "Tôi không có lựa chọn nào khác". “Tôi không thể vay tiền nếu muốn vì bạn phải có tín dụng tốt.”

Theo Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Hoa Kỳ, sinh viên có thể nhận được từ 740 đến 7.395 đô la một năm từ chương trình Pell Grant. Theo hiệp hội, chi phí trung bình để theo học tại một trường cao đẳng cộng đồng là 4.050 đô la một năm, trong khi học phí trung bình bốn năm trong tiểu bang tại một trường đại học công lập là 11.610 đô la một năm.

Các hạn chế chặt chẽ hơn đối với điều kiện đủ điều kiện nhận Pell Grant là một phần của dự luật ngân sách toàn diện do đảng Cộng hòa đưa ra nhằm mục đích cắt giảm thuế và chi tiêu của chính phủ. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã phê duyệt phiên bản dự luật của họ vào tháng 5 và hiện đang được Thượng viện xem xét, và đã qua vòng thủ tục hôm qua, khuya Thứ Bảy.

Sinh viên Maria Baez, người đang theo học tại Cao đẳng Cộng đồng Philadelphia, cho biết cô có thể sẽ phải bỏ học nếu dự luật được thông qua vì cô không đủ khả năng chi trả. Cô cho biết mình đã nhận được khoảng 3.600 đô la thông qua chương trình Pell Grant vào học kỳ trước. “Tôi thậm chí còn không có kế hoạch dự phòng”, Baez, 41 tuổi, người muốn sở hữu một doanh nghiệp tiếp thị nhỏ một ngày nào đó, cho biết. “Nhưng tôi rất muốn tiếp tục học lên cao hơn nữa để có thể theo đuổi sự nghiệp”.

Hàng trăm nghìn sinh viên có thể có nguy cơ mất trợ cấp nếu Đạo luật One Big Beautiful Bill được thông qua, Martha Parham, phát ngôn viên của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Hoa Kỳ cho biết. Nhiều sinh viên không thể học đại học toàn thời gian vì họ có những trách nhiệm khác, bà cho biết. “Các trường cao đẳng cộng đồng là con đường dẫn đến tầng lớp trung lưu”, Parham cho biết, nhưng chi phí có thể là rào cản lớn.

Đạo luật Big Beautiful Bill cũng sẽ xóa bỏ các khoản vay liên bang (lãi suất thấp) được trợ cấp, điều này sẽ buộc những người đi vay đại học phải tích lũy thêm nợ (lãi suất cao). “Sẽ rất khó để mọi người thoát khỏi nợ nần với những thay đổi này”, Astra Taylor, đồng sáng lập của Debt Collective, một tổ chức giúp mọi người chống lại nợ nần, nói với CNBC.

Mabins, người dự định theo học tại Đại học National Louis University ở trung tâm thành phố Chicago vào mùa thu năm nay, tự coi mình là sinh viên có thu nhập thấp vì cô sống trong nhà ở công cộng và được ghi danh vào Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung, thường được gọi là tem phiếu thực phẩm. “Chính phủ muốn tôi thoát khỏi trợ cấp, nhưng họ đang tạo ra nhiều nợ hơn và khiến tôi khó có thể cải thiện bản thân hơn”, cô nói. “Tôi có mục tiêu và trong năm năm tới, tôi thấy mình sẽ có bằng thạc sĩ và làm việc trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình”. Văn bằng thạc sĩ là những người có bằng Cử nhân 4 năm học cao thêm.

⦿ ---- Tỷ phú công nghệ Elon Musk một lần nữa chỉ trích "dự luật lớn, đẹp đẽ" của Tổng thống Trump vào hôm qua, thứ Bảy. "Các cuộc thăm dò cho thấy dự luật này là hành động tự sát chính trị đối với Đảng Cộng hòa", Musk cho biết trong một bài đăng trên nền tảng xã hội X vào thứ Bảy. Trong một bài đăng khác trên nền tảng này, Musk gọi dự luật này là "hoàn toàn điên khùng và phá hoại".

"Dự luật dự thảo mới nhất của Thượng viện sẽ phá hủy hàng triệu việc làm ở Mỹ và gây ra tác hại chiến lược to lớn cho đất nước chúng ta!" ông viết. "Hoàn toàn điên khùng và phá hoại. Nó cung cấp tiền cho các ngành công nghiệp trong quá khứ trong khi gây tổn hại nghiêm trọng đến các ngành công nghiệp trong tương lai".

Trước đó Musk đã chỉ trích "dự luật lớn, đẹp đẽ" trước đây, gọi đó là "sự ghê tởm kinh tởm" vào đầu tháng này. "Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa. Dự luật chi tiêu của Quốc hội khổng lồ, vô lý và đầy rẫy thịt lợn [thịt lợn: lợi ích nhóm] này là một sự ghê tởm kinh tởm", Musk đã đăng vào đầu tháng 6 trên X. "Thật đáng xấu hổ cho những người đã bỏ phiếu cho nó: các bạn biết mình đã làm sai. Các bạn biết điều đó", ông nói thêm.

Vào thứ Bảy, các Thượng nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu sít sao để thông qua thủ tục dự luật dài 1.000 trang nhằm ban hành chương trình nghị sự của Tổng thống Trump, bất chấp sự phản đối của hai thành viên của họ. Các Thượng nghị sĩ Rand Paul (Đảng Cộng hòa-Ky.) và Thom Tillis (Đảng Cộng hòa-N.C.) đều bỏ phiếu chống lại việc thông qua gói này. Paul đã phản đối điều khoản tăng giới hạn nợ lên 5 nghìn tỷ đô la, trong khi Tillis cho biết dự luật này sẽ khiến North Carolina mất 38,9 tỷ đô la tiền tài trợ Medicaid của liên bang.

Ngay sau khi Musk rời khỏi chính quyền Trump cách đây vài tuần, ông và tổng thống đã có một cuộc đấu khẩu căng thẳng khi Musk kêu gọi luận tội Trump và nói rằng ông ta có tên trong hồ sơ của tên tội phạm tình dục Jeffrey Epstein.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Một xe kem bị bỏ hoang giữa phố đã trở thành biểu tượng phản kháng của cư dân một khu phố phía tây Los Angeles, những người phản đối chính sách nhập cư quyết liệt của Tổng thống Donald Trump. Chiếc xe kem thuộc về một người bán kem được khu phố yêu thương, người đã bị các đặc vụ liên bang bắt vào chiều thứ Hai khi đang đi trên tuyến đường thường lệ của mình qua Culver City.

Sự biến mất đột ngột của Ambrocio “Enrique” Lozano đã khiến cư dân sửng sốt khi họ cho biết người bán kem này là một nhân vật quen thuộc được chào đón ở khu phố của họ trong hơn 20 năm. “Luôn có một ánh sáng rực rỡ xung quanh anh ấy”, Patricia Pande, một cư dân Culver City, người đã dành vô số ngày để thưởng thức kem của Lozano cùng cháu gái, cho biết. “Những khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà tôi biết với cháu là từ người bán kem”.

.

Một bức ảnh về chiếc xe kem đơn độc của Lozano đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây ra một làn sóng phản hồi từ những người ủng hộ nhập cư, cư dân và nhà lập pháp. Các tổ chức cơ sở địa phương như Siempre Unidos LA đã bắt đầu chia sẻ hình ảnh và ngay sau đó, một chiến dịch gây quỹ cộng đồng cho Lozano và gia đình anh đã đạt được mục tiêu là 6.000 đô la để trang trải chi phí pháp lý và chi phí sinh hoạt. Chiến dịch đã đạt tới 57.000 đô la sau khi bức ảnh thu hút sự chú ý của toàn quốc.

Phản ứng trước vụ bắt giữ Lozano nêu bật một chiến lược mới nổi lên sau khi các cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra ở trung tâm thành phố Los Angeles vào đầu tháng này. Thay vì tập trung vào các cuộc diễn hành bên ngoài các tòa nhà liên bang, cư dân của Quận L.A. rộng lớn đang tập trung vào các khu nhà và khu phố của riêng họ để thể hiện sự phản đối của họ đối với nỗ lực trục xuất hàng loạt của Trump.

.

Lozano là một trong số hơn 1.618 người ở Los Angeles đã bị chính quyền liên bang bắt giữ kể từ khi chính quyền bắt đầu đàn áp những cư dân không có quốc tịch vào đầu tháng này, theo Bộ An ninh Nội địa. Các vụ bắt giữ đã gieo rắc nỗi sợ hãi khắp Nam California, nơi ước tính có khoảng 1,4 triệu người đang sống mà không có giấy phép hợp pháp đầy đủ, theo Viện Chính sách Di cư (Migration Policy Institute) phi đảng phái.

Nhiều bãi đậu xe của Home Depot, nơi những người lao động thời vụ tụ tập để tìm việc, giờ đây trống rỗng. Những chiếc xe bán bánh taco quen thuộc đã biến mất khỏi các góc phố. Nông sản tươi bị bỏ lại thối rữa trên cánh đồng vì nhân viên quá sợ hãi không dám đến làm việc.

⦿ ---- Bộ An ninh Nội địa sẽ chấm dứt Quy chế Bảo vệ Tạm thời (TPS: Temporary Protected Status) đối với gần 350.000 người Haiti đang sinh sống tại Hoa Kỳ tính đến ngày 2 tháng 9. Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cho biết quy chế TPS dành cho Haiti sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 8 và có hiệu lực sau 30 ngày. "Quyết định này khôi phục tính toàn vẹn trong hệ thống nhập cư của chúng tôi và đảm bảo Quy chế Bảo vệ Tạm thời thực sự là tạm thời", các quan chức DPS cho biết trong một thông cáo báo chí vào hôm thứ Sáu.

"Tình hình môi trường ở Haiti đã được cải thiện đủ để công dân Haiti có thể trở về nhà một cách an toàn", thông cáo của DHS tiếp tục. Các quan chức DHS cho biết công dân Haiti có thể sử dụng ứng dụng di động của bộ để sắp xếp việc trở về Haiti. Một số thảm họa thiên nhiên, bao gồm bão, lũ lụt và động đất, đã tác động đến Haiti trong thập kỷ qua, bao gồm trận động đất mạnh 7,2 độ richter vào năm 2021.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Một xe bán đồ ăn lưu động phổ biến ở Eagle Rock đã bị bỏ lại tạm thời vào hôm thứ Bảy sau khi các nhân viên được lệnh chạy trốn vì lo sợ một cuộc đột kích nhập cư có thể xảy ra gần đó. Một nhân viên của xe bán taco cho biết những người công nhân đã bỏ chạy sau khi phát hiện ra một chiếc xe đáng ngờ và nhận được thông tin về các viên chức ICE bố ráp nhập cư trong khu vực.

Cửa hàng bị bỏ lại không có người trông coi với những chiếc đĩa ấm, đồ uống và tiền mặt vẫn còn trong máy tính tiền. "Chúng tôi chỉ nhìn thấy chiếc xe và thế thôi. Trước khi nhìn thấy họ, chúng tôi đã bỏ đi", Miguel Romero, một đầu bếp tại xe bán đồ ăn lưu động cho biết. "Chúng tôi ở đây vì cần thiết và không còn cách nào khác ngoài việc ẩn náu".

Người dân cho biết chiếc xe tải vẫn tấp nập chỉ vài giờ trước đó, cho đến khi có tin đồn về các đặc vụ liên bang ở gần đó. "Đó có thể là gia đình của bất kỳ ai. Họ chỉ đang cố gắng kiếm sống. Điều đó khiến bạn đau lòng", Ron Davis, một nhân chứng cho biết. Những nhân viên xe bán đồ ăn lưu động nằm trong số nhiều cộng đồng đang trong tình trạng căng thẳng do các hoạt động thực thi luật nhập cư đang diễn ra trên khắp Nam California. Xe bán đồ ăn lưu động đã ngừng hoạt động vài giờ sau khi xảy ra tin đồn bố ráp.

⦿ ---- Quận Los Angeles: Một người mẹ đang đi bộ cùng các con ở Pasadena đã bị các nhân viên di trú ICE bắt giữ vào cuối tuần trong một vụ việc được ghi lại một phần trên video và đã nhận được sự chỉ trích gay gắt từ các nhân chứng.

Rosalina Luna Vargas, một bà mẹ hai con và là trụ cột gia đình, đã bị các nhân viên của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) bắt giữ vào sáng thứ Bảy lúc khoảng 8 giờ sáng, theo những người chứng kiến. Các con của bà đã có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc, xảy ra vào ban ngày tại góc đường Catalina và Del Mar. Cuộc chạm trán đã được ghi lại bởi Jillian Reed, một cựu sinh viên Caltech và là cư dân địa phương, người đang lái xe ngang qua khi cô nhận thấy một sự náo loạn trên vỉa hè.

Trong đoạn phim cô quay lại, có thể thấy ba cá nhân mặc thường phục—hai người trong số họ đeo mặt nạ và đeo phù hiệu trên dây đeo—có thể được nhìn thấy đang cố gắng ép Vargas vào một chiếc Honda Accord không có biển số. “Tôi thấy cảnh hỗn loạn khi đang lái xe, và khi tôi giảm tốc độ, bọn trẻ hét lên cầu cứu,” Reed nói. “Chúng liên tục yêu cầu lệnh bắt giữ. Chúng nói với cảnh sát rằng chúng sẽ ngừng chống cự nếu họ chỉ cho chúng xem lệnh bắt giữ. Một trong những người đàn ông nói rằng anh ta có lệnh bắt giữ nhưng không đưa ra.”Đoạn video bị cắt ngay khi con gái của Vargas cầu xin Reed gọi cảnh sát. Theo Reed, cô đã gọi 911, báo cáo những gì cô tin vào thời điểm đó là một vụ bắt cóc có thể xảy ra. Khi tình hình leo thang, Vargas được cho là đã thoát khỏi các đặc vụ và chạy vào sân của Cơ sở hỗ trợ sinh hoạt Del Mar Park gần đó, với các con cô chạy theo sát phía sau. Các đặc vụ đã truy đuổi, nhưng một lần nữa bị bọn trẻ chặn lại, chúng cố gắng che chắn cho mẹ mình.“Chúng tạo thành một bức tường người,” Reed nói. “Một trong những đứa trẻ bám chặt lấy cô, vừa khóc vừa nói với cô, ‘Đừng buông tay! Đừng buông tay!’. Sau đó, cậu bé bắt đầu hét lên với đám đông, ‘Con không thể mất mẹ!’”Reed cho biết nhân viên tại cơ sở hỗ trợ sinh hoạt đã can thiệp, nói với các đặc vụ rằng họ đang ở trên đất của tài sản riêng và không thể tiến hành bắt di dân nếu không có lệnh. Các đặc vụ, cô cho biết, đã chụp ảnh mọi người có mặt—kể cả Reed—trước khi rời đi bằng hai chiếc xe riêng biệt. Cảnh sát Pasadena sau đó đã đến và lấy lời khai từ những người có mặt tại hiện trường. Theo Reed, các đặc vụ ICE đã quay lại sau đó và bắt giữ Vargas. Một thành viên gia đình nói với Reed rằng lệnh bắt giữ nói trên hoàn toàn dành cho người khác, và Vargas cùng các con cô chỉ đơn giản là "có mặt không đúng nơi, vào đúng thời điểm [xui xẻo đó]".Video ngắn 23 giây đồng hồ:

https://www.youtube.com/shorts/P8brSHIJIHQ

⦿ ---- New York: Đánh dấu sự kết thúc của Tháng Tự hào (Pride Month) tại thành phố, sự kiện quan trọng nhất chắc chắn là Cuộc diễn hành Tự hào NYC. Và sự kiện này sẽ diễn ra vào hôm nay: Chủ Nhật, ngày 29 tháng 6 đánh dấu cuộc diễn hành tự hào thường niên tại NYC, kỷ niệm quyền của LBGTQIA+ và những người đã đấu tranh, phản đối và lên tiếng vì quyền của họ.

Heritage of Pride là tổ chức phi lợi nhuận lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện Tự hào LGBTQIA+ chính thức của NYC hàng năm. Chủ đề của năm nay là “Rise Up: Pride in Protest”, nhằm tôn vinh di sản của Cuộc diễn hành Tự hào đầu tiên vào năm 1970. Vào thời điểm đó, cuộc diễn hành đó đánh dấu một năm kể từ Cuộc bạo loạn Stonewall.

Cuộc diễn hành năm nay sẽ diễn ra vào hôm nay Chủ Nhật, ngày 29 tháng 6 năm 2025, lúc 11 giờ sáng. Sẽ bắt đầu tại Phố 26 St. & Đại lộ 5 Ave. và sẽ kết thúc tại Phố 15 St. & Đại lộ 7 Ave.

⦿ ---- Các đảng viên Dân chủ tại Thượng viện đã thất bại trong nỗ lực hạn chế khả năng sử dụng quân đội chống lại Iran của Tổng thống Donald Trump mà không có sự chấp thuận của Quốc hội. Cuộc bỏ phiếu vào tối thứ Sáu 27/6/2025 là 53-47. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul của Kentucky đã bỏ phiếu cùng với đảng Dân chủ để thông qua nghị quyết và Thượng nghị sĩ John Fetterman của Pennsylvania là đảng viên Dân chủ duy nhất bỏ phiếu chống khi viện dẫn Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh năm 1973.

Vài ngày trước khi Trump cho phép máy bay ném bom tàng hình B-2 tấn công ba địa điểm hạt nhân của Iran vào cuối tuần trước, Thượng nghị sĩ Tim Kaine đã đưa ra một nghị quyết theo Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh năm 1973, hạn chế quyền lực của tổng thống trong việc tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang mà không có sự đồng ý của Quốc hội. Trump đơn phương không kích Iran mà không có Quốc Hội cho phép là đã vi phạm Đạo luật Quyền hạn Chiến tranh năm 1973, và bây giờ nghị quyết quy lỗi cho Trump đã thất bại.

⦿ ---- Trump phỉ báng rồi xin bác vụ kiện, không được. Một thẩm phán liên bang hôm thứ sáu đã giáng thêm một đòn nữa vào nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm bác bỏ vụ kiện phỉ báng chống lại ông do các nguyên đơn trước đây được gọi là nhóm 5 người Central Park Five đệ trình.

Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Wendy Beetlestone cho biết luật Chống SLAPP của Pennsylvania, được thiết kế để bảo vệ bị đơn khỏi các vụ kiện nhắm vào quyền tự do ngôn luận được bảo vệ, không áp dụng tại tòa án liên bang, bác bỏ động thái bác bỏ vụ kiện của Trump.

"Vấn đề duy nhất trước Tòa án là liệu các khiếu nại của Nguyên đơn về tội phỉ báng, thông tin sai lệch và cố ý gây đau khổ về mặt tinh thần ("IIED") có thể tồn tại hay không khi có Đạo luật Bảo vệ Phát Biểu Công khai Thống nhất của Pennsylvania, hay còn gọi là Đạo luật Chống các Vụ kiện Chiến lược Chống Tham gia Công khai", Beetlestone viết trong hồ sơ dài 13 trang.

"Đạo luật Chống SLAPP của Pennsylvania (một luật của tiểu bang) không áp dụng tại đây, tại tòa án liên bang", bà viết trong hồ sơ, đồng thời nói thêm: "Theo đó, Động thái của Bị đơn sẽ bị bác bỏ".

Nhóm 5 người đàn ông bị kết án oan trong vụ án hiếp dâm người chạy bộ Central Park Five khi còn là thanh thiếu niên đã kiện Trump vào tháng 10/2024, cáo buộc ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa khi đó đã phỉ báng họ.

Họ đã trích dẫn một số tuyên bố mà Trump đưa ra trong cuộc tranh luận tổng thống vào ngày 10 tháng 9/2024 với cựu Phó Tổng thống Kamala Harris, cáo buộc ông đã khai man rằng những người đàn ông này đã giết ai đó và nhận tội. "Những tuyên bố này rõ ràng là sai sự thật", họ viết trong hồ sơ đệ trình chống lại Trump.

Nhóm 5 người đàn ông — Yusef Salaam, Raymond Santana, Kevin Richardson, Antron McCray và Korey Wise — đã phải ngồi tù nhiều năm vì tội hiếp dâm và tấn công một phụ nữ chạy bộ da trắng, một tội ác mà sau đó họ đã được minh oan và không hề phạm phải.

Trump đã cố gắng bác bỏ vụ kiện phỉ báng chống lại mình, nhưng không thành công. Vào tháng 4, Thẩm phán Beetlestone cũng đã bác bỏ động thái bác bỏ vụ kiện chống Trump trong một hồ sơ đệ trình khác.

⦿ ---- Tổng thống Donald Trump đã ban hành lệnh hành pháp gia hạn thời hạn của TikTok thêm 90 ngày, cho công ty thêm thời gian để tránh lệnh cấm của Hoa Kỳ. Việc gia hạn này rất quan trọng đối với hơn 170 triệu người dùng Hoa Kỳ và 7,5 triệu doanh nghiệp Hoa Kỳ, đánh dấu lần gia hạn thứ ba trong năm 2025. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết việc gia hạn này nhằm mục đích duy trì hoạt động của TikTok trong khi vẫn bảo vệ dữ liệu người dùng.

Leavitt tuyên bố, "Như ông ấy đã nói nhiều lần, Tổng thống Trump không muốn TikTok ngừng hoạt động. Việc gia hạn này sẽ kéo dài 90 ngày, chính quyền sẽ dành thời gian đó để đảm bảo thỏa thuận này được hoàn tất để người dân Hoa Kỳ có thể tiếp tục sử dụng TikTok với sự đảm bảo rằng dữ liệu của họ được an toàn và bảo mật".

Nhà Trắng đã trích dẫn các rủi ro an ninh quốc gia về khả năng chính phủ Trung Quốc tiếp cận thông tin người dùng Hoa Kỳ. Trump cho biết, "Tôi vừa ký lệnh hành pháp gia hạn thời hạn đóng cửa TikTok thêm 90 ngày (ngày 17 tháng 9 năm 2025). Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến vấn đề này!"

Việc gia hạn này xung đột với Đạo luật Bảo vệ người Mỹ khỏi các Ứng dụng do Đối thủ nước ngoài Kiểm soát, yêu cầu ByteDance phải bán các hoạt động TikTok tại Hoa Kỳ của mình trước tháng 1 năm 2025. Đạo luật này chỉ cho phép gia hạn 90 ngày trước đó, đã được Trump sử dụng.

Người sáng lập Principles First, Heath Mayo cho biết, "Điều này là vô luật pháp—không có điều luật nào hoặc bất kỳ điều khoản nào khác cho phép Tổng thống gia hạn thời hạn như thế này."

⦿ ---- Chiến trường hàng đầu: Dân biểu Don Bacon, một đảng viên Cộng hòa trung dung ở Nebraska, đang chuẩn bị tuyên bố nghỉ hưu khỏi Quốc hội. Việc Bacon nghỉ hưu khỏi Quốc hội tạo ra cơ hội chín muồi cho đảng Dân chủ giành được ghế Hạ viện đại diện cho quận Omaha của Bacon.

Trong một chu kỳ bầu cử mà đa số Hạ viện có thể được quyết định chỉ bằng một hoặc hai ghế, đảng Dân chủ sẽ cần phải lật ngược một số ghế do đảng Cộng hòa nắm giữ như ghế ở Quận 2 của Nebraska. Với việc Bacon ra đi, đảng Cộng hòa không còn lợi thế đương nhiệm nữa. Thông báo chính thức có thể được đưa ra sớm nhất là vào tuần tới, NBC đưa tin vào tối thứ Sáu.

DB Bacon đại diện cho một quận chiến trường quan trọng của Nebraska, bao gồm hầu hết Omaha. Cựu Phó Tổng thống và ứng cử viên tổng thống Kamala Harris đã giành chiến thắng tại khu vực của Bacon với gần 5 điểm phần trăm vào năm 2024, và cựu Tổng thống Joe Biden đã giành chiến thắng tại khu vực của Bacon với biên độ lớn hơn vào năm 2020. Bacon là một trong số ít đảng viên Cộng hòa tại quốc hội chỉ trích Tổng thống Donald Trump một cách công khai.

⦿ ---- California: Các đặc vụ liên bang mặc thường phục đã bắt một người giúp việc (housekeeper) tại bãi đậu xe của một khách sạn ở San Diego khi cô đến làm ca sáng thứ năm, trong một vụ bắt giữ nhập cư được ghi lại trên video gây ra sự nhầm lẫn và gây ra sự phản kháng nhanh chóng.

Vụ bắt giữ diễn ra vào khoảng 8:30 sáng bên ngoài Khách sạn Handlery ở Mission Valley. Video cho thấy hai người đàn ông mặc thường phục - một người mặc áo vest màu vàng neon - đang khống chế một người phụ nữ khi cô la hét và khóc lóc trên mặt đất. Có thể thấy hai người đàn ông khác mặc thường phục đứng gần đó, đôi khi đứng che giữa người phụ nữ và những người qua đường.

Một người đàn ông dường như đeo một chiếc phù hiệu trên cổ, nhưng đó dường như là dấu hiệu duy nhất cho thấy anh ta là thành viên của lực lượng thực thi pháp luật. Một đồng nghiệp của người phụ nữ, người đã chứng kiến vụ bắt giữ và yêu cầu không nêu tên, cho biết ban đầu họ nghĩ những người đàn ông này là công nhân xây dựng dựa trên cách họ ăn mặc.

"Tôi bắt đầu quay phim khi cô ấy hét lên", Amara Talavera, người chứng kiến vụ việc, cho biết. "Tôi sợ hãi, và tôi không biết phải làm gì. Tôi không biết phải giúp cô ấy như thế nào. Cô ấy đã yêu cầu giúp đỡ, và tôi không thể giúp cô ấy."

Trong một tuyên bố, Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa cho biết các đặc vụ và nhân viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới đã bắt giữ Brenda Valencia "vì có mặt tại Hoa Kỳ sau khi nhập cảnh mà không được kiểm tra."

Tuyên bố cho biết Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan ICE đã gửi cho cô ấy một thông báo để trình diện và thả cô ấy với một thiết bị theo dõi mắt cá chân "do vấn đề chăm sóc trẻ em." Brigette Browning, chủ tịch công đoàn công nhân khách sạn San Diego, cho biết một trong những thành viên của cô đã ghi lại cảnh bắt giữ và gửi cho cô ấy video.

⦿ ---- New York: 1 bác sĩ gốc Á thú nhận đã gài thuốc mê, hiếp dâm, quay phim nhiều phụ nữ. Bác sĩ Zhi Alan Cheng của Queens dự kiến sẽ nhận tội về các cáo buộc tội phạm tình dục vào ngày mai, thứ Hai, hai năm sau khi NBC New York I-Team và Telemundo 47 Investiga lần đầu tiên tiết lộ những cáo buộc khủng khiếp rằng ông đã chuốc thuốc nhiều phụ nữ, bao gồm cả bệnh nhân y khoa, và sử dụng điện thoại di động để ghi lại cảnh ông xâm hại tình dục họ.

Theo hai người gần gũi với vụ án hình sự, Cheng dự kiến sẽ thừa nhận tội đối với ít nhất một số cáo buộc chống lại mình và chấp nhận mức án lên tới 24 năm tù. Nick Liakas, một luật sư đại diện cho bốn người phụ nữ cáo buộc Cheng đã cưỡng hiếp hoặc lạm dụng tình dục họ, cho biết việc nhận tội tiềm tàng trong vụ án hình sự chỉ là bước đầu tiên hướng tới công lý. Các khách hàng của ông hiện đang kiện Bệnh viện NewYork-Presbyterian Queens, cơ sở đã tuyển dụng Cheng trong một số tội danh bị cáo buộc.

Các vụ kiện tuyên bố rằng ban quản lý bệnh viện nên có hành động sớm hơn để hạn chế Cheng tiếp cận bệnh nhân và thuốc gây mê. "Gài thuốc mê, lạm dụng, cưỡng hiếp và xâm phạm bệnh nhân, lòng tin của họ: đó là những vấn đề", Liakas nói. “Các cáo buộc hình sự yêu cầu nạn nhân phải được bồi thường cho nỗi đau và sự đau khổ của họ. Cuộc chiến vẫn tiếp diễn.”

Cheng đang phải đối mặt với hơn 60 cáo buộc về tội phạm tình dục, bao gồm cáo buộc anh ta đã cưỡng hiếp 4 phụ nữ trong nhà riêng ở Queens và lạm dụng tình dục 4 bệnh nhân bên trong Bệnh viện NewYork-Presbyterian Queens.

Melinda Katz, luật sư quận Queens, cho biết các video trích xuất từ điện thoại của Cheng cho thấy anh ta cũng có thể đã cưỡng hiếp hoặc lạm dụng tình dục phụ nữ ở những nơi khác ở Mỹ và trên thế giới - những người phụ nữ không liên quan đến vụ án ở New York.

⦿ ---- Nhà báo từng đoạt giải thưởng Thomas Pham LeGro đã bị cáo buộc tội tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em sau khi đột kích vào nhà riêng của ông ở Washington DC. Pham LeGro, 48 tuổi, một nhà báo video của tờ Washington Post, đã ra hầu tòa vào thứ Sáu sau khi các đặc vụ được cho là đã tìm thấy 11 video "mô tả nội dung lạm dụng tình dục trẻ em" trên một chiếc máy tính xách tay tại nhà ông.

Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại DC, các đặc vụ đã tịch thu một số thiết bị từ nhà của Pham LeGro vào thứ Năm, bao gồm một chiếc máy tính xách tay. Người ta cũng cáo buộc rằng các mảnh vỡ của ổ cứng từ một thiết bị khác cũng được tìm thấy trong nhà. Theo báo cáo từ công ty của LeGro, ông đã làm việc tại Washington Post trong 18 năm trong hai nhiệm kỳ kể từ năm 2000 và làm biên tập viên video.

Các công tố viên cho biết đã tìm thấy các tài liệu bệnh hoạn trên máy tính làm việc của LeGro. FBI cho biết cuộc đột kích diễn ra sau một cuộc điều tra trước đó vào năm 2005 liên kết LeGro với một tài khoản trên công ty thanh toán E-Gold, được các trang web khiêu dâm trẻ em sử dụng.

Vào năm 2006, một trát đòi hầu tòa gửi đến một công ty công nghệ bên thứ ba cũng liên kết LeGro với tài khoản này, và hai hồ sơ E-Gold khác cũng có cùng địa chỉ và số điện thoại với tài khoản đầu tiên, tờ Washington Post đưa tin. Nếu bị kết tội, LeGro phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù.

Trong một tuyên bố, tờ Washington Post cho biết rằng họ "hiểu được mức độ nghiêm trọng của những cáo buộc này và nhân viên này đã bị cho nghỉ việc". Pham LeGro được thăng chức làm phó biên tập video tại cơ quan này vào tháng 2 năm 2024. Ông là thành viên của nhóm đã giành giải Pulitzer năm 2018 cho bài đưa tin về ứng cử viên Thượng viện không thành công của Roy Moore ở Alabama, người đã bị hủy bỏ ứng cử vì cáo buộc ông xâm hại tình dục hai trẻ vị thành niên.

⦿ ---- Chôm tài năng: Meta Platforms Inc. đã tuyển dụng thêm bốn nhà nghiên cứu OpenAI, The Information đưa tin vào thứ Bảy, trích dẫn một người quen thuộc với vấn đề này. Theo báo cáo, Shengjia Zhao, Jiahui Yu, Shuchao Bi và Hongyu Ren đều đồng ý gia nhập công ty của Mark Zuckerberg.

Đầu tuần này, Meta đã tuyển dụng bốn nhà nghiên cứu khác từng làm việc cho nhà sản xuất ChatGPT, bao gồm Lucas Beyer, Alexander Kolesnikov và Xiaohua Zhai, những người được tuyển dụng tại văn phòng Zurich của công ty, và Trapit Bansal, người đã rời OpenAI vào đầu tháng này. Chủ sở hữu Facebook cũng đã tuyển dụng cựu CEO của Scale AI Inc. và GitHub Inc., cũng như đồng sáng lập Safe Superintelligence Inc. Daniel Gross vào cái gọi là đơn vị siêu trí tuệ AI của công ty.

⦿ ---- GE Appliances đã công bố một dự án trị giá gần nửa tỷ đô la vào thứ năm, dự án này sẽ tạo ra 800 việc làm mới và chuyển hoạt động sản xuất máy giặt từ Trung Quốc sang khu phức hợp sản xuất khổng lồ của công ty tại Kentucky. Khoản đầu tư 490 triệu đô la này đưa công ty thiết bị gia dụng Kentucky lên vị trí là nhà sản xuất máy giặt lớn nhất Hoa Kỳ, công ty cho biết.

"Chúng tôi đang đưa hoạt động sản xuất máy giặt đến trụ sở toàn cầu của mình tại Louisville vì hoạt động sản xuất tại Hoa Kỳ là nền tảng cho chiến lược kinh doanh 'không khoảng cách' của chúng tôi nhằm sản xuất các thiết bị gần nhất có thể với khách hàng và người tiêu dùng", CEO Kevin Nolan cho biết. "Quyết định này là quyết định đưa sản phẩm trở về gần đây nhất của chúng tôi và phù hợp với môi trường kinh tế và chính sách hiện tại".

Thông báo này được đưa ra khi Tổng thống Donald Trump cố gắng thu hút các nhà máy trở lại Hoa Kỳ bằng cách áp thuế nhập cảng — thuế quan — đối với hàng hóa nước ngoài. Ông đã áp thuế 10% đối với hàng nhập khẩu từ hầu hết các quốc gia và áp thuế 30% đối với hàng hóa Trung Quốc. GE Appliances cho biết gần như toàn bộ thép được sử dụng trong hoạt động sản xuất tại Hoa Kỳ cho các thiết bị của công ty đều sẽ đến từ các nhà sản xuất thép của Hoa Kỳ.

⦿ ---- West Virginia: Hàng ngàn người lái xe bị kẹt hơn tám giờ dọc theo một đoạn đường cao tốc liên bang nông thôn ở phía nam của West Virginia vào sáng thứ Sáu sau khi một trận lở đất do mưa lớn gây ra đã chặn một cống thoát nước mưa vào đêm hôm trước, làm ngập các làn đường hướng về phía bắc. Giao thông bị ùn tắc kéo dài 12 dặm dọc theo Đường cao tốc West Virginia, cách thủ phủ Charleston của tiểu bang khoảng 20 dặm về phía nam. Giao thông không được chuyển hướng và nhiều người lái xe dọc theo tuyến đường miền núi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại trong xe của họ qua đêm.

Những người lái xe đã đăng trên mạng xã hội rằng họ không có thông tin về lý do tại sao tình trạng kẹt xe xảy ra, rằng họ không có gì để uống trong xe và rằng con cái của họ cần đi vệ sinh. Nicky Walters cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với AP rằng cô cảm thấy may mắn khi bị kẹt xe vì cô khỏe mạnh, không cần dùng thuốc và không có ai mà cô phải chịu trách nhiệm chăm sóc. "Nhưng tôi cảm thấy tuyệt vọng, vì tôi biết rằng những người khác cũng cần được giúp đỡ", cô lưu ý. "Mọi người ít nhất cũng cần những chai nước và một ít đồ ăn nhẹ, chứ chưa nói đến thông tin. Họ cần bất kỳ đường dây cứu sinh nào với thế giới bên ngoài, nhưng không có gì cả".

Chuck Smith, giám đốc điều hành của Cơ quan Đường bộ West Virginia, cho biết một làn đường đã được mở lại vào sáng thứ Sáu, nhưng giao thông vẫn bị đình trệ trong nhiều giờ. "Giao thông nên được chuyển hướng để cho phép người lái xe có một tuyến đường thay thế xung quanh lở đất", Smith cho biết trong một tuyên bố. "Cơ quan Đường bộ chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc không chuyển hướng giao thông và muốn đảm bảo với công chúng rằng điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa". Không có thương tích nào được báo cáo.

⦿ ---- Arizona: Bốn học sinh lớp 5 tại Trường Legacy Traditional ở Surprise, Arizona, đã bị bắt vào mùa thu năm ngoái sau khi cảnh sát cho biết họ đã lập mưu giết một bạn cùng lớp và dàn dựng như một vụ tự tử, theo một báo cáo mới công bố. Kế hoạch được cho là dụ cậu bé vào phòng tắm, đâm chết cậu bé và làm giả một bức thư tuyệt mệnh. Âm mưu này bị phát hiện sau khi một học sinh nghe thấy nhóm thảo luận và nói với một phụ huynh, người đã báo cho nhà trường vào ngày 1 tháng 10/2024, theo NBC News. People đưa tin cả 4 học sinh đều là con gái.

Cảnh sát cho biết một cô gái trong nhóm, người được cho là có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân dự định, muốn giết cậu sau khi cậu lừa dối cô. Trong giờ ăn trưa, nhóm được cho là đã thảo luận về cách "kết liễu anh kia", với các chi tiết bao gồm việc sử dụng găng tay để tránh dấu vân tay. Các cuộc phỏng vấn với các học sinh cho thấy mức độ tham gia khác nhau: Một em cho biết em đã nói đùa về âm mưu này nhưng lại giữ khoảng cách khi những người khác trở nên nghiêm túc; một em khác tham gia để tránh bị bỏ rơi, không tin rằng điều đó thực sự sẽ xảy ra; và một em thứ ba cảm thấy không thoải mái nhưng không nhận ra kế hoạch này là nghiêm túc cho đến khi em được giao vai trò là người canh gác.

Các nữ sinh, trong độ tuổi từ 10 đến 11, đã bị bắt vì tội đe dọa và hành vi hỗn loạn, sau đó được trả tự do cho cha mẹ và bị đình chỉ học cho đến khi bị đuổi học. Ba em đã bày tỏ sự hối hận, trong khi một em được cho là không coi trọng vấn đề này. Một nhà trị liệu lâm sàng được cấp phép nói với AZFamily.com rằng trẻ em có thể gặp khó khăn trong việc nhận ra mức độ nghiêm trọng của một vấn đề như thế này.

⦿ ---- HỎI 1: Ung thư ruột thừa tăng đột biến ở người trẻ tuổi, gấp ba hay bốn lần thế hệ ba mẹ của họ?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho thấy ung thư ruột thừa tăng đột biến ở người trẻ tuổi. Nếu bạn là thế hệ X hoặc thế hệ Millennials, các chuyên gia địa phương như Tiến sĩ Andreana Holowatyj cho biết bạn có thể có nguy cơ mắc ung thư ruột thừa cao hơn. "Những gì chúng tôi phát hiện ra là — so với cha mẹ của họ hoặc những người sinh vào những năm 1940 — thế hệ X và thế hệ Millennials lớn tuổi hơn có khả năng được chẩn đoán mắc ung thư ruột thừa cao hơn khoảng 3 đến 4 lần", Holowatyj, Phó giáo sư về ung thư và huyết học tại Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt và là tác giả chính của nghiên cứu, giải thích. Chi tiết:

https://www.newschannel5.com/news/new-study-shows-appendix-cancer-on-the-rise-in-young-adults

⦿ ---- HỎI 2: Khi cơ thể cảm thấy cạn nước, sữa có thể tốt hơn nước cho bạn?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Hydration là cạn nước trong cơ thể, như khi chơi thể thao. Nhưng nước không hẳn là tốt nhất để bù nước vào. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Saint Andrews của Scotland đã so sánh phản ứng bù nước của một số loại đồ uống khác nhau. Mặc dù nhiều người Mỹ có thể tìm đến nước khi khát, nhưng nghiên cứu cho thấy đây có thể không phải là lựa chọn tốt nhất. Các nhà nghiên cứu tại trường đại học này phát hiện ra rằng sữa là lựa chọn tốt hơn để bù nước. Họ cho biết sữa có đường, chất béo và protein – tất cả đều giúp làm chậm quá trình làm rỗng chất lỏng từ dạ dày và duy trì độ ẩm trong thời gian dài hơn. Sữa cũng có natri, hoạt động như một miếng bọt biển và giữ nước trong cơ thể.

.