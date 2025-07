Hình trên: Dân Biểu Jesús ‘Chuy’ García viết trên báo Chicago Tribune rằng kiều hối người nhập cư gửi ra ngoài Hoa Kỳ sẽ bị Trump đánh thuế nặng nề theo dự luật "bự và đẹp".

.

(24.6.2025) - Báo động: Kiều hối gửi ra ngoài nước Mỹ sẽ bị đánh thuế nặng nề theo dự luật "bự và đẹp" trong khi giảm thuế cho người giàu

- 12 Dân biểu Hạ viện là cựu chiến binh (trong đó có DB Derek Trần) gửi thư ủng hộ dự luật tôn trọng Hiến pháp về quyền lực chiến tranh

- Cộng Hòa tung tiền quảng cáo, mở chiến dịch vu khống Dân Biểu Derek Trần

- Dân Biểu Cộng hòa Thomas Massie: Trump sẽ làm Cộng Hòa mất đa số ở Quốc Hội

- California: ICE bố ráp, bắt người nhập cư, bắt nhầm 674 công dân Mỹ và trục xuất nhầm ít nhất 70 công dân Mỹ

- Trump nói Israel-Iran đã đồng thuận ngưng bắn

- Lệnh ngừng bắn bất ngờ để chấm dứt 12 ngày chiến tranh giữa Israel-Iran: 2 nước tố nhau bắn qua lại

- Tổng thống Israel: đe dọa hạt nhân của Iran đã được loại bỏ với sự giúp đỡ của quân đội Mỹ

- Thủ tướng Anh: kêu gọi Israel-Iran tiếp tục ngưng bắn

- Iran: sẽ tiếp tục chương trình hạt nhân

- Tòa Tối cao cho Trump quyền trục xuất di dân sang nước thứ ba, không cần về quê cũ

- Thẩm phán Allison Burroughs lần nữa: Trump phải để Harvard đón nhận SV quốc tế

- Zelensky: Putin sẽ tấn công 1 nước NATO trong 5 năm tới

- Cổ phiếu Mỹ tăng và giá dầu giảm vì hy vọng Iran sẽ không khóa cửa eo biển

- Iran đã bắn tên lửa vào căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông ở Qatar, nhưng Trump nói không thương vong, không thiệt hại

- Bà Laura Loomer (cố vấn tâm linh của Trump) bị Dân biểu Yassamin Ansari (D-AZ) chỉ trích là thượng đẳng da trắng và kỳ thị Hồi giáo

- Mỹ cảnh báo coi chừng tin tặc và khủng bố

- Trump kêu gọi MAGA chờ bầu cử sơ bộ bứng ghế Dân biểu Cộng Hòa Thomas Massie vì dám phản đối vụ Trump dội bom Iran

- Đài quan sát Vera C. Rubin từ đỉnh núi ở Chile nhìn xa hàng nghìn năm ánh sáng, chỉ trong mười giờ đã phát hiện ra 2.104 tiểu hành tinh mới và bảy thiên thể gần Trái đất

- Philippines: 6 nghi can khai họ đã siết cổ chết 34 người và vứt xác xuống Hồ Taal cách Manila 40 dặm

- Hy Lạp: cháy rừng, toàn bộ 3 ngôi làng trên đảo thiên đàng du lịch Chios phải di tản

- Pháp: lễ hội âm nhạc đường phố tưng bừng, 140 người tham gia đã báo cáo bị chích kim tiêm. Nhiều nghi phạm bị bắt

- California trong nhóm 10 tiểu bang tốt nhất cả nước về sức khỏe phổi, ít hút thuốc, không khí trong lành, môi trường thuận lợi

- 10 tiểu bang hàng đầu về sức khỏe phổi: 1. Colorado; 2. Hawaii; 3. New Mexico; 4. Maryland; 5. Nebraska; 6. California; 7. South Dakota; 8. Connecticut; 9. Rhode Island; 10. New Jersey.

- San Diego: cướp 400.000 đô trong 4 vụ cướp ngân hàng, ông trùm băng cướp bị kêu án 488 năm tù và 8 tháng tù

- Florida: bố đi cắt tóc, uống rượu, bỏ con nhỏ 18 tháng tuổi trong xe nhiều giờ để chết vì nắng nóng, bố bị bắt

- HỎI 1: Xét nghiệm máu thông thường có thể đánh dấu những bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer giai đoạn đầu có khả năng bị suy giảm não nhanh gấp bốn lần? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Các nhà khoa học xác định nhóm máu mới "Gwada negative" và đây là nhóm máu hiếm nhất thế giới, hiện chỉ có 1 người có? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-24/6/2024) ⦿ ---- Tổng thống Trump đã kêu gọi "Hòa bình và Hòa hợp" ở Trung Đông sau khi Iran bắn tên lửa vào một căn cứ của Hoa Kỳ tại Qatar vào thứ Hai—và ngay sau đó, ông tuyên bố rằng một thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được giữa Israel và Iran. Ông Trump cho biết thỏa thuận sẽ có hiệu lực sau khi cả hai bên hoàn thành "nhiệm vụ cuối cùng" và ông hy vọng nó sẽ trở thành vĩnh viễn, CNN đưa tin. Cả Israel và Iran đều không xác nhận thỏa thuận ngay lập tức. Phó Tổng thống JD Vance mô tả cuộc giao tranh là "thực sự đã kết thúc".

.

Nhưng quân đội Israel cho biết vào đầu thứ Ba rằng họ đã chặn được một số máy bay không người lái được bắn từ Iran, theo tờ New York Times. Các cuộc không kích dữ dội của Israel tiếp tục tấn công Tehran và các thành phố khác của Iran vào sáng thứ Ba, theo AP. Và Israel đã ban hành lệnh di tản một số khu vực của Tehran, theo tờ Guardian, nói rằng mọi người nên tránh xa những nơi này "trong những giờ tới".

.

"Israel và Iran đã hoàn toàn nhất trí rằng sẽ có một NGỪNG BẮN HOÀN TOÀN và TOÀN DIỆN (trong khoảng 6 giờ nữa, khi Israel và Iran đã kết thúc và hoàn thành các nhiệm vụ cuối cùng đang tiến hành của họ!), trong 12 giờ, tại thời điểm đó, Chiến tranh sẽ được coi là KẾT THÚC!" Trump đã nói trong một bài đăng trên Truth Social.

"Chính thức, Iran sẽ bắt đầu NGỪNG BẮN và vào Giờ thứ 12, Israel sẽ bắt đầu NGỪNG BẮN và vào Giờ thứ 24, Thế giới sẽ chào đón KẾT THÚC CHÍNH THỨC CHIẾN TRANH 12 NGÀY", Trump nói.

.

"Với giả định rằng mọi thứ diễn ra như mong đợi, và sẽ diễn ra như vậy, tôi muốn chúc mừng cả hai quốc gia, Israel và Iran, vì đã có Sức bền, Lòng can đảm và Trí thông minh để chấm dứt cái mà người ta nên gọi là 'CUỘC CHIẾN TRANH 12 NGÀY'", Trump nói thêm. "Đây là một cuộc chiến có thể kéo dài trong nhiều năm và phá hủy toàn bộ Trung Đông, nhưng điều đó đã không xảy ra và sẽ không bao giờ xảy ra!"

.

Sau đó, Trump nói với NBC News rằng không có giới hạn thời gian cho lệnh ngừng bắn. "Nó sẽ kéo dài mãi mãi", ông nói. Kêu gọi cuộc xung đột đã hoàn toàn kết thúc, Trump cho biết ông không tin Israel và Iran "sẽ không bao giờ bắn vào nhau nữa". Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã ca ngợi Trump, nói rằng, "Đó là một thành tựu thực sự đáng chú ý". Theo CNN, đảng Cộng hòa cho biết ông hy vọng sẽ được thông báo tóm tắt về tình hình vào thứ Ba.

.

⦿ ---- Lệnh ngừng bắn bất ngờ được đưa ra vào thứ Hai để chấm dứt 12 ngày chiến tranh giữa Israel và Iran đã có khởi đầu không vững chắc. Israel cáo buộc Iran vi phạm lệnh ngừng bắn và ra lệnh tấn công mới, mặc dù Iran phủ nhận cáo buộc, Reuters đưa tin. Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết cả hai bên đều vi phạm hiệp ước và phàn nàn với các phóng viên khi ông chuẩn bị rời DC để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Hoà Lan. Theo AP, Trump cho biết "Iran đã vi phạm hiệp ước, nhưng Israel cũng vi phạm. Tôi không hài lòng với Israel".

.

Những giờ tới có thể quyết định liệu hiệp ước có thực sự được duy trì hay không và rủi ro là rất lớn. Theo Axios, nếu thành công, lệnh ngừng bắn "có thể mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới cho Trung Đông, an ninh và các cường quốc thống trị của khu vực này". Iran, theo tờ báo này, đang ở thời điểm yếu nhất kể từ những năm 1980.

.

AP đưa tin rằng đã nghe thấy tiếng nổ ở miền bắc Israel vào sáng thứ Ba và Israel cho biết họ đã bắn hạ hai tên lửa do Iran phóng đi vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã ra lệnh cho quân đội của mình tiếp tục "các hoạt động dữ dội để tấn công Tehran và phá hủy các mục tiêu của chế độ và cơ sở hạ tầng khủng bố".

.

Theo tờ Washington Post, đài truyền hình nhà nước Iran cho biết trên kênh Telegram rằng các báo cáo rằng nước này phóng tên lửa vào Israel là sai sự thật. Tất cả những điều đó có nghĩa là số phận của lệnh ngừng bắn "bị treo lơ lửng", theo lời của tờ New York Times. Tờ báo này cho rằng Trump đang hy vọng sẽ "chào đón chiến thắng" tại hội nghị thượng đỉnh NATO khai mạc vào hôm nay, thứ Ba tại The Hague.

.

Theo CNBC, hợp đồng tương lai Dow tăng khoảng 300 điểm, với các nhà đầu tư hy vọng tình hình thù địch sẽ chấm dứt. Hợp đồng tương lai dầu cũng giảm khoảng 3% khi nỗi lo về sự gián đoạn nguồn cung đã lắng xuống.

.

⦿ ---- Tổng thống Israel Isaac Herzog cho biết hôm thứ Ba rằng mối đe dọa hạt nhân của Iran đã được loại bỏ với sự giúp đỡ của quân đội Hoa Kỳ. "Về mặt này, tôi khen ngợi giới lãnh đạo Israel, Thủ tướng [Benjamin] Netanyahu, nội các và tất nhiên là quân đội Israel. Tôi khen ngợi và chân thành cảm ơn Tổng thống [Hoa Kỳ] Donald Trump và tất nhiên là Không quân Hoa Kỳ và tôi khen ngợi tất cả những người đã tham gia vào hoạt động này, nghĩa là hoạt động rõ ràng có tác động trực tiếp đến phúc lợi và sự an toàn của thế giới, khu vực và Nhà nước Israel", Herzog nói với các phóng viên. Ông cũng nói thêm rằng "thật bi thảm khi nó liên quan đến một mất mát to lớn như vậy", nhưng trong bối cảnh lịch sử, đây là "một bước tiến lớn".

.

⦿ ---- Thủ tướng Anh Keir Starmer đã kêu gọi tiếp tục lệnh ngừng bắn ngắn ngủi giữa Israel và Iran khi ông đến Hoà Lan để tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO kéo dài hai ngày vào thứ Ba. Phát biểu với các phóng viên, Starmer nhấn mạnh đến nhu cầu hạ nhiệt căng thẳng và cho biết ông sẽ thúc đẩy thông điệp này trong các cuộc họp với các nhà lãnh đạo khác.

.

Những phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh có rất nhiều thông tin về lập trường của Hoa Kỳ. Taking on Truth Social Tổng thống Donald Trump đầu tiên đã ra lệnh cho Israel ngừng các cuộc tấn công trả đũa, sau đó tuyên bố Israel không có ý định tấn công bất kỳ ai và sau đó tuyên bố Iran sẽ không bao giờ xây dựng lại các địa điểm hạt nhân của mình. Trong khi đó, một số báo cáo cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói với các trợ lý rằng các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch của Israel không thể bị ngăn chặn.

.

Trump dự kiến ​​sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh tại The Hague vào cuối ngày hôm nay, Thứ . Những bình luận của Starmer cho thấy Vương quốc Anh đang liên kết với các đồng minh NATO nhằm xoa dịu căng thẳng sau khi lệnh ngừng bắn ngắn ngủi dường như đã sụp đổ.

.

⦿ ---- Dân Biểu Đảng Cộng hòa Thomas Massie dự đoán trên chương trình CNN rằng do phong cách điều hành chính phủ đáng báo động của Trump, Đảng Cộng hòa có thể mất đa số. Người dẫn chương trình CNN Manu Raju giới thiệu DB Massie, người cho rằng Trump cần "quay lại và xem xét cuộc chiến tranh Iraq đầu tiên", nơi Tổng thống khi đó đã tranh luận và bỏ phiếu với chính phủ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào.

.

Bổ sung cho quan điểm của mình, Massie nhớ lại trường hợp vào năm 2013 khi cựu Tổng thống Barack Obama cân nhắc can thiệp vào Syria, nhưng Quốc hội kiên quyết bác bỏ ý tưởng này, dẫn đến không có hành động nào được thực hiện. Sự việc xảy ra khi nỗi lo về chứng mất trí nhớ mới nổi lên về Trump sau khi người xem phát hiện ra một manh mối bí ẩn trong bộ đồ trang phục của ông.

.

DB Massie bày tỏ quan điểm của mình rằng việc Trump dội bom Iran là bất cứ điều gì ngoài một cuộc chiến đang diễn ra là điều vô lý. "Tôi thấy quan niệm rằng đây không phải là một cuộc chiến tranh đang diễn ra là vô lý. Đây là một cuộc chiến tranh nóng bỏng. Có hai quốc gia, Israel và Iran, đang trao đổi hàng loạt tên lửa mỗi đêm và mỗi ngày, và chúng ta hiện đang cùng tham chiến trong cuộc chiến này", ông nói.

.

DB Massie cũng bày tỏ lo ngại về sự can thiệp của Hoa Kỳ, bình luận rằng, "Tôi có một mối lo ngại khác, đó là ba vụ đánh bom được thực hiện để vô hiệu hóa Iran có thể trở thành phiên bản năm 2025 của hai tuần để làm chậm sự lây lan. Điều này có thể biến thành một cuộc giao tranh kéo dài, kéo dài, và tôi ở đây để đại diện cho cơ sở của đảng MAGA đã giúp Trump đắc cử".

.

⦿ ---- Bản tin JNS ghi rằng, người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử của Cộng hòa Hồi giáo Iran được trích dẫn phát biểu vào thứ Ba rằng Iran có kế hoạch tiếp tục chương trình hạt nhân của mình bất chấp cuộc chiến với Israel. Mohammad Eslami trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn Mehr do nhà nước điều hành: "Chúng tôi đã lên kế hoạch tránh bất kỳ sự gián đoạn nào trong quá trình phát triển ngành công nghiệp hạt nhân." Bản tin không phân biệt rõ giữa hoạt động hạt nhân quân sự và dân sự.

.

"Các hoạt động chuẩn bị cho việc hồi sinh [chương trình hạt nhân] đã được dự đoán trước và kế hoạch của chúng tôi là không để bất kỳ sự gián đoạn nào trong quá trình sản xuất và dịch vụ", ông nói thêm. Israel đã tấn công Iran vào đầu tháng này trong chiến dịch mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu mô tả là một chiến dịch phủ đầu với mục tiêu loại bỏ mối đe dọa tên lửa đạn đạo và hạt nhân đối với Israel của chế độ Iran.

.

Trước cuộc tấn công, Hoa Kỳ và Iran đã tham gia vào các cuộc đàm phán hạt nhân, tuy nhiên, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đặt ra thời hạn 60 ngày cho các cuộc đàm phán. Chiến dịch quân sự của Israel bắt đầu vào ngày thứ 61, sau khi Tehran tuyên bố sẽ không từ bỏ việc làm giàu uranium và mở rộng phạm vi chương trình hạt nhân của mình.

.

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Rafael Mariano Grossi, hoan nghênh thông báo ngừng bắn giữa Israel và Iran vào thứ Ba và kêu gọi Iran nối lại các cuộc đàm phán và hợp tác với cơ quan giám sát hạt nhân.

.

"Tôi hoan nghênh các thông báo về tình hình Iran. Việc nối lại hợp tác với IAEA là chìa khóa cho một thỏa thuận thành công", Grossi viết trên X, đồng thời cho biết thêm rằng ông đã viết thư cho Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi "nhấn mạnh rằng bước đi này có thể dẫn đến một giải pháp ngoại giao cho cuộc tranh cãi lâu dài về chương trình hạt nhân của Iran". Grossi "đề xuất sớm gặp mặt", ông nói thêm.

.

Vào hôm nay, thứ Ba, vài giờ sau khi Trump tuyên bố ngừng bắn, một tên lửa của Iran đã giết chết bốn người ở Beershva. Các quả đạn khác đã bị chặn ở miền bắc Israel ngay sau cuộc tấn công Beersheva. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết ông đã ra lệnh tấn công Tehran sau các sự cố xảy ra hôm thứ Ba, mà Katz cho biết là "vi phạm hoàn toàn" lệnh ngừng bắn. Bây giờ vẫn bắn qua bắn lại rải rác.

.

⦿ ---- Một tá Dân biểu Hạ viện là cựu chiến binh (trong đó có Dân Biểu Derek Trần) đã tuyên bố ủng hộ nghị quyết về quyền lực chiến tranh sau các cuộc không kích gần đây của Hoa Kỳ chống lại Iran.

.

“Chúng tôi viết trước hết với tư cách là những Người yêu nước yêu đất nước của chúng tôi. Mỗi người trong chúng tôi đều mặc quân phục với lòng tự hào. Mỗi người trong chúng tôi đều sẵn sàng và mong muốn hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ những người Mỹ đồng hương, và để ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp của chúng tôi”, một lá thư của nhóm Dân biểu Dân chủ viết phổ biến vào hôm thứ Hai.

.

“Với suy nghĩ đó, chúng tôi muốn cảm ơn quân đội của chúng tôi vì lòng dũng cảm của họ, từ các phi công B-2 đến những người đồn trú trên khắp Khu vực trách nhiệm của USCENTCOM. Chúng tôi cũng viết với tư cách là Cựu chiến binh”.

.

Bức thư gửi cho Tổng thống Trump có chữ ký của các Dân biểu Dân chủ Pat Ryan (N.Y.), Gil Cisneros (California), Eugene Vindman (Va.), Chris Deluzio (Pa.), Bobby Scott (Va.), Jimmy Panetta (California), Derek Tran (California), Herb Conaway (N.J.), Chrissy Houlahan (Pa.), Maggie Goodlander (N.H.), Salud Carbajal (California) và Ted Lieu (California).

.

Nhóm Dân biểu trên đã gửi thư tới Nhà Trắng yêu cầu ra lệnh cho các nhà lập pháp bỏ phiếu về bất kỳ hành động xâm lược bổ sung nào chống lại Iran để không lặp lại "những sai lầm tương tự" từ các cuộc chiến đã bắt đầu cách đây hai thập niên.

.

Việc Tổng thống Donald Trump bật đèn xanh cho những gì sau này ông mô tả là một "cuộc tấn công rất thành công" vào các địa điểm hạt nhân của Iran tại Fordow, Natanz và Isfahan đã thu hút sự chú ý trở lại vào vai trò của Quốc hội trong việc phê duyệt hành động quân sự như một phần của một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn có thể xảy ra.

.

Nghị quyết Quyền hạn Chiến tranh (War Powers Resolution) của Thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine đang chờ Thượng viện thông qua đã được phản ánh tại Hạ viện Hoa Kỳ, nơi Dân biểu Cộng hòa Thomas Massie của Kentucky và DB Dân Chủ Ro Khanna của California đã đưa ra một nghị quyết vào thứ Ba, theo đó yêu cầu Trump phải chấm dứt "việc sử dụng" lực lượng vũ trang Hoa Kỳ ở Iran mà không có sự chấp thuận của quốc hội.

.

Nghị quyết Quyền hạn Chiến tranh năm 1973 được ban hành để hạn chế khả năng của tổng thống trong việc điều động lực lượng vũ trang Hoa Kỳ tham gia vào các cuộc chiến ở nước ngoài mà không có sự đồng ý của Quốc hội.

.

“Chúng ta phải tiếp tục sát cánh cùng các đồng minh Israel của mình — bao gồm cả việc tích cực và mạnh mẽ ủng hộ việc bảo vệ nhà nước Israel và người dân nước này, như chúng ta đã làm trong nhiều thập niên. Nhưng chúng ta phải rất rõ ràng; các hoạt động quân sự tấn công do Hoa Kỳ chỉ huy chống lại Iran — bao gồm cả các cuộc không kích phòng ngừa vào đêm thứ Bảy — là khác nhau”, các nhà lập pháp cho biết trong thư của họ.

.

“Tất cả chúng ta đều tuyên thệ ủng hộ và bảo vệ Hiến pháp. Điều 1 Mục 8 yêu cầu Quốc hội bỏ phiếu rõ ràng để tuyên chiến. Để ghi nhận nghĩa vụ Hiến pháp rõ ràng và thiêng liêng đó, tất cả chúng ta sẽ ủng hộ Nghị quyết Quyền hạn Chiến tranh”, nhóm Dân Biểu này nói thêm.

.

⦿ ---- Tiền của bạn gửi về người thân ở Việt Nam sẽ bị Trump đánh thuế nặng nề. Bài viết của Dân Biểu Jesús ‘Chuy’ García, trên báo Chicago Tribune: Hàng tuần, hàng triệu người nhập cư tại Hoa Kỳ chuyển tiền qua biên giới cho gia đình và quê hương của họ, không phải vì họ đủ khả năng chi trả mà vì họ phải làm vậy. Những khoản tiền đó có thể là thức ăn trên bàn, tiền học phí hoặc thuốc men cho người ốm.

.

Hiện tại, Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa muốn áp dụng một khoản thuế nặng nề đối với những khoản kiều hối này (thuế kiều hối: remittance tax), như một phần của dự luật bự và xấu xí vừa được Hạ viện thông qua. Phiên bản Thượng viện của phần này trong dự luật, được công bố vào thứ Hai, vẫn áp dụng mức thuế 3,5% đối với kiều hối, nhưng có những lỗ hổng mới. Hiện tại, khoản thuế này chủ yếu áp dụng cho những người không phải công dân trả tiền kiều hối bằng tiền mặt — một loại thuế thụt lùi đối với những người nhập cư nghèo hơn và không có nhiều tài khoản ngân hàng.

.

Khi những người nhập cư gửi tiền ra nước ngoài, họ không chỉ gửi tiền cho cha mẹ hoặc con cái của mình; mà còn giúp duy trì sự tồn tại của toàn bộ cộng đồng quê hương cũ của họ. Số tiền này có thể giúp xây dựng lại một trường học hoặc mua xe cứu thương cho bệnh viện của thị trấn. Ngay cả khi có nguồn tiền hạn chế, những người nhập cư vẫn tìm cách gom tiền lại và gửi những gì họ có thể vì có người đang trông cậy vào số tiền đó — đôi khi là cha mẹ, đôi khi là cả một ngôi làng. Chuyển tiền không phải là xa xỉ; chúng là một đường dây cứu sinh.

.

Các ước tính cho thấy những người nhập cư phải trả gần 580 tỷ đô la tiền thuế liên bang, tiểu bang và địa phương hàng năm; riêng những người nhập cư trái phép đã trả khoảng 100 tỷ đô la, và con số đó thậm chí còn không bao gồm hàng triệu công dân sinh ra tại Hoa Kỳ có gia đình nhập cư. Trong khi đó, 400 gia đình giàu có nhất ở đất nước chúng ta phải trả mức thuế thấp hơn mức trung bình của người Mỹ.

.

Năm 2024, công ty Tesla của Elon Musk không phải trả một đô la thuế thu nhập liên bang nào, mặc dù báo cáo thu nhập là 2,3 tỷ đô la. Từ năm 2013 đến năm 2018, tổng tài sản của 26 tỷ phú giàu nhất đã tăng 500 tỷ đô la; họ chỉ phải trả 24 tỷ đô la thuế thu nhập liên bang.

.

Đánh thuế chuyển tiền không chỉ làm giảm số tiền khó kiếm được được gửi đi. Nó còn làm giảm sự ổn định tài chính của các gia đình ở các quốc gia như Mexico, Ấn Độ, Nigeria và Philippines. Ở nhiều quốc gia tiếp nhận, số tiền đó còn đi xa hơn cả đầu tư nước ngoài, thường đến được với người dân và cộng đồng mà các ngân hàng và chính phủ không làm được.

.

Đối với vô số gia đình, kiều hối là mạng lưới an toàn duy nhất mà họ có. Đánh thuế vào chúng chỉ gây thêm áp lực, đẩy các gia đình vào cảnh nghèo đói hơn, buộc nhiều người phải rời bỏ quê hương và thúc đẩy tình trạng di cư và di dời mà đảng Cộng hòa tuyên bố muốn ngăn chặn.

.

Nếu kiều hối trở nên quá đắt đỏ hoặc khó gửi, mọi người sẽ không ngừng gửi chúng; họ sẽ chỉ bị đẩy đến những cách làm rủi ro hơn. Điều đó có nghĩa là sử dụng các ứng dụng không được quản lý, giao tiền mặt cho người chuyển phát nhanh hoặc tin tưởng một người nào đó ở cuối phố "biết một người". Và đó là lúc các vụ lừa đảo, trộm cắp và phí bóc lột trở nên phổ biến. Nó cũng mở ra cánh cửa cho tội phạm có tổ chức lấp đầy khoảng trống, bước vào nơi mà các chính phủ còn thiếu sót và giành được ảnh hưởng không chỉ ở nước ngoài mà còn ở Hoa Kỳ. Khi bạn đánh thuế vào phẩm giá, bạn không chỉ lấy tiền. Bạn đẩy mọi người vào nguy hiểm.

.

Đây là một loại thuế kép đánh vào những người làm một số công việc khó khăn nhất ở đất nước này với mức lương ít ỏi và chế độ bảo vệ lao động kém nhất. Trong khi các tỷ phú khai thác các lỗ hổng thuế, chính quyền này muốn giao dự luật cho những người lao động thiết yếu — những người làm công việc duy trì sự phát triển của đất nước này.

.

Đây là một phần của chiến dịch liên tục nhằm làm cho cuộc sống của tất cả các gia đình lao động trở nên khó khăn hơn. Chúng ta đã thấy điều đó trong các khoản cắt giảm Medicaid, Medicare và các chương trình hỗ trợ thực phẩm như Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung, và trong các cuộc tấn công chính trị liên tục biến danh tính của người nhập cư thành thứ đáng sợ. Loại thuế này phải bị bác bỏ hoàn toàn. Nó không bao giờ nên được thêm vào dự luật, và việc thông qua nó tại Hạ viện là một sự xúc phạm đối với tất cả những người làm việc chăm chỉ để duy trì sự phát triển của đất nước chúng ta.

.

Đó là lý do tại sao tôi (Dân Biểu Jesús ‘Chuy’ García, viết trên báo Chicago Tribune) kêu gọi các đồng nghiệp của mình tại Hạ viện và Thượng viện phản đối loại thuế này trong phiên bản cuối cùng của dự luật. Nếu chính quyền này quan tâm đến việc giảm di cư, thì họ sẽ không khiến cuộc sống của những gia đình mà người di cư để lại trở nên khó khăn hơn.

.

Những người nhập cư đã đáp ứng các nghĩa vụ tài chính của họ ở đây. Họ nên có quyền tự do sử dụng số tiền khó kiếm được của mình theo ý muốn — dù là gửi tiền để xây lại một cây cầu hay mua thuốc cho mẹ của họ. Nếu chúng ta nghiêm túc về sự công bằng, chúng ta nên đánh thuế các tỷ phú, chứ không phải những người dọn dẹp văn phòng, chăm sóc người già và gánh vác nền kinh tế này trên lưng.

.

⦿ ---- Cộng Hòa tung tiền quảng cáo, mở chiến dịch bêu xấu Dân Biểu Derek Trần, theo trang web chính thức của NRCC. Ủy ban Quốc hội Cộng hòa Quốc gia (NRCC: National Republican Congressional Committee) đã phát động một chiến dịch quảng cáo trả phí nhắm vào DB Derek Tran. Theo trang web Cộng Hòa, DB Derek Trần đã "thúc đẩy việc tăng thuế lớn nhất trong nhiều thế hệ" và đã "ủng hộ khủng bố, hiện đang phản đối hành động quyết liệt của Tổng thống Trump nhằm ngăn chặn Iran, quốc gia tài trợ khủng bố lớn nhất thế giới, chế tạo vũ khí hạt nhân." Trong chiến dịch tung tiền tấn công này, không rõ NRCC có thuê nhóm nào tại Quận Cam tham gia bêu xấu DB Trần hay không.

.

Lý do Cộng Hòa chống DB Derek Trần vì DB này chống dự luật "bự và đẹp" của Trump, trong dự luật đó Trump cắt giảm khoảng 9 triệu người đang lãnh Medicaid và tem phiếu thực phẩm để tài trợ cho nhiều khoản giảm thuế trong đó trong khi người lao động có thể được giảm thuế vài trăm đôla thì các tỷ phú và triê5u phú sẽ được giảm thuế bạc tỷ hoặc nhiều triệu đôla. NRCC vu khống rằng DB Tran ủng hộ Iran khủng bố, thực ra DB Tran chỉ yêu cầu Trump tôn trọng hiến pháp, không tự ý tham chiến.

.

⦿ ---- Một thẩm phán liên bang hôm qua, thứ Hai đã chặn một nỗ lực khác của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn cản sinh viên quốc tế theo học tại Đại học Harvard. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Allison Burroughs đã ban hành lệnh tạm thời gia hạn lệnh mà bà đã ban hành vào đầu tháng này, ngăn cản chính quyền thực thi tuyên bố mà Trump đã ký vào ngày 4 tháng 6, cấm sinh viên nước ngoài nhập cảnh vào Hoa Kỳ để theo học tại Harvard.

.

Harvard đã phản đối lý do pháp lý của Trump đối với tuyên bố này—một luật liên bang cho phép ông chặn một "nhóm người nước ngoài" được cho là gây bất lợi cho lợi ích của quốc gia. Nhưng Harvard lập luận rằng việc chỉ nhắm vào những người đến Hoa Kỳ để học tại Harvard không đủ điều kiện để được coi là "nhóm người nước ngoài".

.

Trong lệnh của mình vào thứ Hai, Burroughs, người được cựu Tổng thống Barack Obama đề cử vào năm 2014, đã viết rằng "về cơ bản, vụ việc này liên quan đến các quyền hiến định cốt lõi phải được bảo vệ: quyền tự do tư tưởng, quyền tự do phát biểu và quyền tự do ngôn luận, mỗi quyền đều là trụ cột của một nền dân chủ hoạt động và là hàng rào thiết yếu chống lại chủ nghĩa độc đoán".

.

Bà viết: "Ở đây, những nỗ lực sai lầm của chính phủ nhằm kiểm soát một tổ chức học thuật có uy tín và dập tắt các quan điểm đa dạng dường như vì trong một số trường hợp, chúng trái ngược với quan điểm của Chính quyền này, đe dọa các quyền này. Để làm cho vấn đề tồi tệ hơn, chính phủ cố gắng thực hiện điều này, ít nhất là một phần, trên lưng của sinh viên quốc tế, mà không nghĩ đến hậu quả đối với họ hoặc cuối cùng là đối với chính công dân của chúng ta".

.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn của Sky News được công bố hôm thứ Ba rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sẽ cố gắng tấn công một quốc gia thành viên NATO trong vòng năm năm tới để thử sức mạnh của liên minh.

.

Phát biểu với người dẫn chương trình chính Mark Austin, Zelensky bày tỏ sự nghi ngờ rằng một cuộc tấn công như vậy sẽ xảy ra trong những tháng tới, nói rằng ông không tin Putin đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông chỉ trích kế hoạch của NATO nhằm tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035 là tiến triển quá chậm, lưu ý rằng, "Chúng tôi tin rằng, bắt đầu từ năm 2030, Putin có thể có năng lực lớn hơn đáng kể".

.

Zelensky nhấn mạnh vai trò của Ukraine trong việc trì hoãn các bước tiến quân sự của Nga, đồng thời nói thêm rằng Putin hiện không có đủ thời gian cần thiết để xây dựng lại và huấn luyện lực lượng của mình do cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

.

⦿ ---- California: Trong bối cảnh các cuộc truy quét nhập cư đang diễn ra ở Nam California và những nơi khác, một số công dân Hoa Kỳ đã bị bắt giữ, khiến các đặc vụ liên bang chỉ trích. Tuy nhiên, theo một báo cáo, những công dân Hoa Kỳ như Job Garcia đã bị các đặc vụ liên bang, bao gồm Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan ICE, giam giữ hàng trăm người, thậm chí trước khi có sự gia tăng gần đây này, với hàng chục người trong số họ bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ.

.

Trích dẫn một báo cáo của chính phủ, Migrant Insider tiết lộ rằng ít nhất 70 công dân đã bị ICE trục xuất trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến năm 2020, với hàng trăm người khác bị giam giữ hoặc bị bắt giữ. "Đó không chỉ là một sai lầm về mặt hành chính — mà còn là hành vi vi phạm hiến pháp", hãng tin này nói thêm.

.

Văn phòng Trách nhiệm Giải trình của Chính phủ (Government Accountability Office) cho biết trong thời gian đó, ICE đã bắt giữ 674 công dân Hoa Kỳ tiềm năng (potential U.S. citizens), giam giữ 121 người và trục xuất 70 người, mặc dù Migrant Insider lưu ý rằng "con số thực tế có thể cao hơn nhiều". GAO cho biết: "ICE không biết mức độ các sĩ quan của mình thực hiện hành động cưỡng chế đối với những cá nhân có thể là công dân Hoa Kỳ".

⦿ ---- Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã ra phán quyết vào thứ Hai cho phép chính quyền Trump tiếp tục trục xuất những người nhập cư đến các quốc gia khác ngoài quê hương của họ. Trong quyết định 6-3, tòa án đã chặn phán quyết của Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Brian Murphy, người đã phát hiện ra rằng chính quyền Trump đã đi ngược lại phán quyết của mình khi cố gắng trục xuất tám người đến Nam Sudan vào tháng 5. Chính phủ tuyên bố rằng những người nhập cư đã bị kết án về các tội nghiêm trọng tại Hoa Kỳ và rằng chính quyền không thể nhanh chóng đưa họ trở về quốc gia xuất xứ của họ."Thay vì cho phép các đồng nghiệp tại tòa án cấp dưới của chúng tôi xử lý vụ kiện tụng có mức cược cao này với sự cẩn thận và chú ý mà nó rõ ràng đòi hỏi, Tòa án này hiện can thiệp để cấp cho Chính phủ cứu trợ khẩn cấp từ một lệnh mà họ đã nhiều lần bất chấp", Tòa án Tối cao cho biết trong phán quyết.⦿ ---- Cổ phiếu Hoa Kỳ tăng và giá dầu giảm mạnh vào hôm thứ Hai do hy vọng rằng Iran sẽ không làm gián đoạn dòng chảy dầu thô toàn cầu, ngay cả khi Hoa Kỳ tham gia vào cuộc chiến với Israel. Chỉ số S&P 500 tăng 57,33 điểm, tương đương 1%, lên 6.025,17. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 374,96 điểm, tương đương 0,9%, lên 42.581,78. Chỉ số tổng hợp Nasdaq tăng 183,56 điểm, tương đương 0,9% lên 19.630,9.Một thùng dầu chuẩn của Hoa Kỳ đã dao động ở mức 68 đô la vào hôm thứ Hai sau khi vượt qua mức 78 đô la vào đêm Chủ Nhật, AP đưa tin. Iran có khả năng chặn quyền tiếp cận phần lớn dầu mỏ của thế giới, nhưng họ cũng sẽ tự gây tổn hại cho nền kinh tế của chính mình khi làm như vậy.Dầu thô Brent, tiêu chuẩn quốc tế, đã giảm 5,3% xuống còn 71,50 đô la một thùng. Điều đó đã đưa giá dầu gần trở lại mức trước khi cuộc chiến bắt đầu cách đây hơn một tuần, khi một thùng dầu thô của Mỹ chỉ hơn 68 đô la một chút. Giá giảm mạnh vào thứ Hai sau khi Iran tuyên bố tấn công bằng tên lửa vào Căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, nơi quân đội Hoa Kỳ sử dụng.Iran cho biết họ đã đáp trả bằng số lượng bom mà Hoa Kỳ thả xuống các địa điểm hạt nhân của Iran vào cuối tuần qua, đây có thể là một tín hiệu tiềm tàng cho thấy Iran mong muốn hạ nhiệt xung đột. Iran cũng thông báo trước cho chính phủ Qatar rằng Iran sẽ bắn vào lãnh thổ Qatar để tránh gây hại cho thường dân. Có lẽ điều quan trọng nhất đối với thị trường tài chính là sự trả đũa dường như không nhắm vào dòng chảy của dầu.Iran là một nơi sản xuất dầu thô lớn và họ cũng có thể cố gắng chặn Eo biển Hormuz ngoài khơi bờ biển của mình, nơi 20% nhu cầu dầu thô hàng ngày của thế giới đi qua bằng tàu thuyền. Một số nhà phân tích cho biết Iran có thể sẽ không đóng tuyến đường thủy này vì bản thân Iran sử dụng eo biển này để vận chuyển dầu thô của mình, chủ yếu là sang Trung Quốc và họ cần doanh thu từ việc bán dầu như vậy. "Đây là khả năng thiêu rụi hoàn toàn, một động thái đốt cháy Sherman-Atlanta", Tom Kloza, nhà phân tích thị trường chính tại Turner Mason & Co., cho biết. "Điều đó không có khả năng xảy ra".Andy Lipow, một nhà phân tích tại Houston đã theo dõi thị trường dầu mỏ trong 45 năm, cho biết các quốc gia không phải lúc nào cũng là những tác nhân hợp lý và ông sẽ không ngạc nhiên nếu Tehran nổi giận vì lý do chính trị hoặc cảm xúc. "Nếu Eo biển Hormuz bị đóng cửa hoàn toàn, giá dầu sẽ tăng lên 120 đến 130 đô la một thùng", Lipow cho biết, dự đoán rằng điều đó sẽ tương đương với khoảng thêm 4,50 đô la một gallon tại trạm bơm và gây tổn hại cho người tiêu dùng theo những cách khác. "Điều đó có nghĩa là giá cả sẽ cao hơn đối với tất cả những hàng hóa được vận chuyển bằng xe tải và Fed sẽ khó hạ lãi suất hơn", ông nói.⦿ ---- Iran đã có phản ứng trả đũa đầu tiên đối với các cuộc không kích của Hoa Kỳ—họ đã bắn một loạt tên lửa vào một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ tại Qatar vào hôm thứ Hai, theo báo cáo của tờ Wall Street Journal. Tuy nhiên, Qatar cho biết họ đã đánh chặn thành công các tên lửa, hoặc ít nhất là loạt đầu tiên của chúng. Iran đã cảnh báo các quan chức Qatar về các cuộc không kích trước để giảm thiểu thương vong cho dân thường—và cuộc tấn công diễn ra ngay sau khi Qatar đóng cửa không phận của mình.Iran đã xác nhận cuộc tấn công vào Căn cứ Không quân Al Udeid sau khi nghe thấy tiếng nổ ở đó. Một thông báo trên đài truyền hình nhà nước Iran đã khoe khoang về "một phản ứng mạnh mẽ và thành công của lực lượng vũ trang Iran đối với hành động xâm lược của Hoa Kỳ", theo AP. Căn cứ này, trụ sở của Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ, là cơ sở quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ ở Trung Đông.Qatar lên án cuộc tấn công, gọi đó là "sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của Nhà nước Qatar, không phận của nước này, luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc". Tuyên bố nói thêm: "Chúng tôi đảm bảo rằng hệ thống phòng không của Qatar đã ngăn chặn thành công cuộc tấn công và đánh chặn tên lửa của Iran". Al Jazeera đưa tin rằng hội đồng an ninh quốc gia Iran cho biết cuộc tấn công diễn ra cách xa khu dân cư. "Hành động này không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với đất nước thân thiện và anh em, Qatar, và những người dân cao quý của đất nước này", hội đồng cho biết, đồng thời nói thêm rằng Iran "vẫn cam kết duy trì và tiếp tục mối quan hệ nồng ấm và lịch sử với Qatar".⦿ ---- Pentagon cho biết họ không nhận được báo cáo nào về thương vong tại căn cứ quân sự của mình ở Qatar sau khi Iran bắn một loạt tên lửa, theo báo Washington Post. Và AP lưu ý rằng Iran đã nhấn mạnh rằng họ đã sử dụng cùng số lượng tên lửa mà Hoa Kỳ đã thả xuống Iran, mà hãng tin này coi là "mong muốn có thể làm giảm leo thang". Liệu đó có phải là một cách hiểu chính xác hay không vẫn chưa được biết, nhưng một số chi tiết khác cho thấy Tehran đã giữ mọi thứ tương đối kiềm chế:Tờ New York Times, trích dẫn lời của ba quan chức Iran, đưa tin rằng Iran đã thông báo trước cho Qatar về cuộc tấn công vào Căn cứ Không quân Al Udeid để hạn chế thương vong. Qatar cho biết họ đã có thể đánh chặn tất cả các tên lửa và quốc gia này cũng đã đóng cửa không phận của mình như một biện pháp phòng ngừa.Giá dầu giảm hơn 5% sau cuộc tấn công và chỉ số Dow tăng khoảng 300 điểm. Việc không có thương vong đã làm dấy lên "hy vọng trong số các nhà đầu tư rằng có thể có một con đường để giảm leo thang xung đột", theo CNBC. Tuy nhiên, căng thẳng trong khu vực vẫn ở mức cao: Bahrain, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng đã đóng cửa không phận của họ vào hôm thứ Hai.⦿ ---- Iran đã bắn tên lửa vào căn cứ quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ ở Trung Đông vào thứ Hai—nhưng Tổng thống Trump đã ra hiệu rằng Hoa Kỳ không có kế hoạch trả đũa. Ông cho biết "hầu như không có thiệt hại nào" do loạt tên lửa bắn vào Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar. Trump cho biết không có người Mỹ hoặc người Qatar nào thiệt mạng hoặc bị thương. Ông cho biết 13 trong số 14 tên lửa bắn vào căn cứ đã bị "hạ gục" và Iran đã thông báo về cuộc tấn công, tờ New York Times đưa tin. Trump cho biết tên lửa thứ 14 đã được "giải phóng" vì nó hướng đến "hướng không đe dọa"."Iran đã chính thức đáp trả việc chúng tôi xóa sổ các cơ sở hạt nhân của họ bằng một phản ứng rất yếu ớt, điều mà chúng tôi đã lường trước và đã phản công rất hiệu quả", Trump cho biết trong một bài đăng trên Truth Social. "Quan trọng nhất là họ đã loại bỏ tất cả khỏi 'hệ thống' của họ và hy vọng sẽ không còn sự GHÉT BỎ nào nữa", Trump cho biết."Tôi muốn cảm ơn Iran vì đã thông báo sớm cho chúng tôi, giúp không có ai thiệt mạng và không ai bị thương", Trump nói. "Có lẽ Iran hiện có thể tiến tới Hòa bình và Hòa hợp trong Khu vực, và tôi sẽ nhiệt tình khuyến khích Israel làm như vậy". Trong một bài đăng khác, Trump nói, "CHÚC MỪNG THẾ GIỚI, ĐÃ ĐẾN LÚC HÒA BÌNH!"Will Todman tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nói với tờ Telegraph rằng các cuộc không kích của Iran là một hành động mang tính biểu tượng sau vụ Mỹ ném bom các cơ sở hạt nhân của Iran. "Họ muốn tạo ra một lối thoát và họ chưa thực hiện bất kỳ bước đi quyết liệt nào được đưa ra kể từ các cuộc không kích của Mỹ vào thứ Bảy", Todman nói.Abbas Araqchi, Bộ trưởng Ngoại giao Iran, gọi các cuộc không kích là phản ứng trước "hành động xâm lược của Mỹ đối với toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Iran" và dự đoán Iran sẽ đáp trả một lần nữa nếu có thêm các cuộc không kích của Mỹ, Reuters đưa tin. Cựu Giám đốc CIA Leon Panetta cho biết hành động trả đũa tương đối kiềm chế của Iran cho thấy "khả năng đáp trả của họ có lẽ đã bị tổn hại khá nghiêm trọng", AP đưa tin. Ông cho biết đây cũng có thể là dấu hiệu cho thấy "họ không quan tâm đến việc leo thang chiến tranh, với Israel hay Hoa Kỳ".⦿ ---- Người có ảnh hưởng ủng hộ Trump nổi tiếng và là ứng cử viên quốc hội nhiều lần thất bại Laura Loomer đã bị Dân biểu mới Yassamin Ansari (D-AZ) chỉ trích vào chiều thứ Hai vì bình luận mới nhất của bà dường như ủng hộ bạo lực chống lại người Hồi giáo Mỹ.Loomer, người đã công khai mô tả mình là "người theo chủ nghĩa bài Hồi giáo tự hào" và đồng cảm với chủ nghĩa dân tộc da trắng, đã viết vào cuối tuần rằng những người không theo đạo Hồi nên chuẩn bị tự vệ bằng vũ lực chết người chống lại những người hàng xóm theo đạo Hồi sau cuộc tấn công của Tổng thống Donald Trump vào các cơ sở hạt nhân của Iran."Nếu bạn là người theo đạo Thiên chúa hoặc Do Thái và sống ở một thành phố có đông người Hồi giáo, bạn cần phải được trang bị vũ khí", Loomer viết. "Nếu bạn là người Hồi giáo đã đồng hóa, ủng hộ Hoa Kỳ và bạn tự hào là người Mỹ và chống lại chế độ Hồi giáo, bạn cũng cần phải tự bảo vệ mình. Những kẻ thánh chiến sẽ cố gắng làm hại bất kỳ ai mà chúng coi là kẻ ngoại đạo hoặc kẻ bội giáo. Chúng ta có hơn 2 triệu người đại diện Iran đang sống ở đất nước mình"."Đây là lời nói căm thù theo sách giáo khoa", Ansari viết. "Laura Loomer đang kêu gọi trục xuất hàng loạt người nhập cư Hồi giáo và kêu gọi người Mỹ tự trang bị vũ khí chống lại bất kỳ ai trông giống như họ đến từ Trung Đông — Hồi giáo hay không. Thật kinh tởm và nguy hiểm. Tôi không nghi ngờ gì nữa là chế độ Trump sẽ sử dụng chính sự hiếu chiến liều lĩnh của họ để biện minh cho việc chi thêm tiền cho ICE."Đáp lại, Loomer đã tăng gấp đôi. "Không có thứ gọi là Diễn văn thù hận, Muslima," Loomer viết. "Cô là một người Hồi giáo đến từ Iran và giờ cô đang phục vụ trong Quốc hội. Tất nhiên là cô có vấn đề với những gì tôi đã nói. Cô muốn đất nước chúng ta bị phá hoại bởi những người đại diện. Tôi đã bỏ phiếu cho Trump vì ông ấy nói rằng ông ấy sẽ giải quyết Vấn đề Hồi giáo. Đây là điều mà hàng triệu người Mỹ đã bỏ phiếu."Ansari nhanh chóng phản pháo lại. "Tôi sinh ra ở Seattle với cha mẹ là công dân Hoa Kỳ," cô nói. "Tôi tự hào là người theo thuyết bất khả tri và tự hào là người Mỹ gốc Iran. Những giả định, cáo buộc và đe dọa như thế này rất nguy hiểm — một nhà lập pháp tiểu bang vừa bị ám sát vì quan điểm chính trị của bà. Những bài phát biểu như thế này kích động bạo lực có thể cướp đi sinh mạng."⦿ ---- Bộ An ninh Nội địa đã cảnh báo về "môi trường đe dọa gia tăng" tại Hoa Kỳ sau các cuộc không kích của Mỹ vào Iran. Bản tin của Hệ thống Cố vấn Khủng bố Quốc gia được ban hành vào Chủ Nhật không đề cập đến bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào, nhưng cho rằng các mạng lưới nên tăng cường an ninh mạng, CBS News đưa tin. Bản tin cảnh báo có hiệu lực trong 90 ngày."Các cuộc tấn công mạng cấp thấp vào các mạng lưới của Hoa Kỳ do những kẻ tấn công mạng ủng hộ Iran thực hiện là có khả năng xảy ra và các tác nhân mạng có liên hệ với chính phủ Iran có thể tiến hành các cuộc tấn công vào các mạng lưới của Hoa Kỳ", bản tin nêu rõ."Iran cũng có cam kết lâu dài là sẽ nhắm vào các quan chức Chính phủ Hoa Kỳ mà họ coi là chịu trách nhiệm cho cái chết của một chỉ huy quân sự Iran bị giết vào tháng 1 năm 2020", bản tin nêu rõ. "Khả năng những kẻ cực đoan bạo lực ở Nội địa tự huy động bạo lực để đáp trả cuộc xung đột có thể sẽ tăng lên nếu giới lãnh đạo Iran ban hành phán quyết tôn giáo kêu gọi bạo lực trả đũa nhằm vào các mục tiêu ở Nội địa".Bản tin nêu rõ lực lượng thực thi pháp luật Hoa Kỳ "đã phá vỡ nhiều âm mưu có khả năng gây tử vong do Iran hậu thuẫn tại Hoa Kỳ kể từ năm 2020". Trong một cuộc họp báo vào cuối tuần, Tướng Không quân Dan Caine, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, cho biết Hoa Kỳ đang trong "báo động cao" về hành động trả đũa từ Iran, "USA Today đưa tin. "Lực lượng của chúng tôi ... đã sẵn sàng đáp trả bất kỳ hành động trả đũa hoặc tấn công ủy nhiệm nào của Iran, đây sẽ là một lựa chọn cực kỳ tồi tệ."⦿ ---- Dân biểu Cộng Hòa Thomas Massie bây giờ trở thành mục tiêu trút cơn giận dữ, và Trump kêu gọi bứng ghế Dân Biểu này. Trump đã phát động một chiến dịch nhằm lật ghế của Dân biểu Massie, thuộc đảng Cộng hòa Kentucky, theo báo Axios. Massie, 54 tuổi, có quan điểm tự do và có tiền sử phản đối các sáng kiến của Trump, theo ghi chú của Time. Gần đây nhất, ông là một trong số ít đảng viên Cộng hòa công khai chỉ trích các cuộc tấn công vào Iran là vi hiến. Trên thực tế, ông đã hợp tác với một đảng viên Dân chủ trước cuộc tấn công để đưa ra nghị quyết cấm Hoa Kỳ can dự vào Iran. Ông cũng đã bỏ phiếu chống lại "dự luật lớn tuyệt đẹp" của Trump, theo ghi chú của NBC News.

Trump đã chỉ trích Massie trên Truth Social vào cuối tuần, nói rằng ông "không phải là MAGA, mặc dù ông nói rằng ông là" và gọi ông là "yếu đuối" và "kém hiệu quả". Trump cũng hứa sẽ vận động tranh cử thay mặt cho một "Người yêu nước Mỹ" - vẫn chưa được nêu tên - người sẽ phản đối Massie trong cuộc bầu cử sơ bộ của GOP. Nghị sĩ này sẽ tái tranh cử vào năm 2026.

.

Về phần mình, Massie đã thể hiện sự tự tin rằng ông sẽ vượt qua mọi thách thức và cười nhạo cuộc tấn công của Trump. Trump "tuyên chiến với tôi quá nhiều hôm nay nên cần phải có Đạo luật của Quốc hội", ông nói đùa trên nền tảng X. Các cố vấn của Trump là Chris LaCivita và Tony Fabrizio sẽ điều hành Siêu ủy ban PAC chống Massie mới, có tên là Kentucky MAGA.

.

⦿ ---- Chiếc máy ảnh kỹ thuật số lớn nhất từng được chế tạo đã công bố những bức ảnh đầu tiên về vũ trụ vào thứ Hai—bao gồm các tinh vân, ngôi sao và thiên hà đầy màu sắc. Đài quan sát Vera C. Rubin, nằm trên đỉnh núi ở Chile, được xây dựng để quan sát sâu hơn bầu trời đêm, bao phủ những góc khuất. Được tài trợ bởi Quỹ Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ và Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, đài quan sát này sẽ khảo sát bầu trời phía nam trong 10 năm tới.

.

AP đưa tin, bức ảnh đầu tiên của đài quan sát là các tinh vân Trifid và Lagoon rực rỡ nằm cách Trái đất hàng nghìn năm ánh sáng—hay hàng nghìn tỷ dặm. Một nhóm thiên hà được gọi là Cụm Xử Nữ cũng đã được chụp, bao gồm hai vòng xoắn ốc màu xanh sáng. Đài quan sát hy vọng sẽ chụp được hình ảnh 20 tỷ thiên hà và phát hiện ra các tiểu hành tinh mới cùng các thiên thể khác.

.

Đài quan sát cho biết vào thứ Hai rằng chỉ trong mười giờ, họ đã phát hiện ra 2.104 tiểu hành tinh mới và bảy thiên thể gần Trái đất, theo BBC đưa tin. Trong một năm bình thường, tất cả các đài quan sát không gian và mặt đất khác phát hiện tổng cộng khoảng 20.000 tiểu hành tinh.

Nỗ lực này được đặt theo tên của nhà thiên văn học Vera Rubin, người đã đưa ra bằng chứng hấp dẫn đầu tiên rằng một lực bí ẩn được gọi là vật chất tối có thể ẩn núp trong vũ trụ. Các nhà nghiên cứu hy vọng camera tinh tường của đài quan sát có thể cung cấp manh mối về thực thể khó nắm bắt này cùng với một thực thể khác được gọi là năng lượng tối.

.

⦿ ---- Chính quyền Philippines đang cân nhắc việc tìm kiếm một trong những hồ lớn nhất của đất nước để tìm hàng chục người đam mê chọi gà, được gọi là "sabungeros", những người đã biến mất không dấu vết vào cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Sáu nhân viên bảo vệ là nghi phạm trong vụ mất tích của 34 sabungeros, và một trong số họ gần đây đã tuyên bố rằng các nạn nhân đã bị siết cổ và vứt xuống Hồ Taal, một hồ núi lửa cách Manila khoảng 40 dặm, People đưa tin. Nghi phạm tuyên bố rằng nếu chính quyền khám xét hồ, họ sẽ tìm thấy thi thể của hơn 100 người, bao gồm cả "trùm ma túy".

.

Chọi gà là hợp pháp và cực kỳ phổ biến ở Philippines. 34 sabungeros mất tích đã biến mất trong bối cảnh có cáo buộc dàn xếp tỷ số trong đại dịch, khi các trận chọi gà trực tiếp được gọi là "e-sabong" thay thế các sự kiện trực tiếp, BBC đưa tin. Hầu hết các nạn nhân được nhìn thấy lần cuối tại các đấu trường chọi gà ở Manila. Người bảo vệ cho biết các nạn nhân bao gồm Myson Ramos, 14 tuổi và John Paul de Luna, 17 tuổi, làm nghề cho gà ăn, theo GMA News. Họ được nhìn thấy lần cuối tại một cuộc đua ngựa vào ngày 30 tháng 12 năm 2021. "Cậu ấy nói rằng mình sẽ đi đá gà để số tiền kiếm được có thể dùng để mua một năm mới tốt đẹp hơn cho gia đình", dì của Ramos cho biết.

.

Các nhà chức trách cho biết họ có kế hoạch tìm kiếm hài cốt ở hồ, nơi có độ sâu hơn 500 feet (152 ) ở một số nơi, trong một nỗ lực đòi hỏi thợ lặn kỹ thuật. "Chúng tôi không thể gác lại vụ án khi chúng tôi vẫn chưa nỗ lực hết sức để tìm lại hài cốt người", Bộ trưởng Tư pháp Jesus Crispin Remulla cho biết, theo tờ Inquirer. Người phát ngôn của Hải quân Philippines, Đại úy John Percie Alcos cho biết hải quân vẫn chưa được liên lạc nhưng sẵn sàng hỗ trợ, PhilStar đưa tin.

.

⦿ ---- Hy Lạp: Ngọn lửa đã buộc toàn bộ các ngôi làng phải di tản trên đảo Chios của Hy Lạp vào cuối tuần này, khi các đám cháy rừng liên tục quét qua điểm đến mùa hè nổi tiếng này. Theo phương tiện truyền thông nhà nước, ba đám cháy riêng biệt đã bùng phát vào Chủ Nhật tại các khu vực Kofina, Agia Anna và Agios Makarios Vrontadon, theo tờ New York Times, buộc phải di tản 16 ngôi làng, khu định cư và khu dân cư, Euronews đưa tin.

.

Ban đầu, Cục Cứu hỏa Hy Lạp đã triển khai 190 lính cứu hỏa, với 170 lính cứu hỏa khác sẽ đến vào thứ Hai. Mười ba trực thăng và bốn máy bay cũng đã được đưa đến để giúp dập tắt đám cháy khi nhiệt độ cực cao và gió mạnh đã biến nhiều khu vực rộng lớn của hòn đảo thành "hộp đựng thuốc nổ".

.

Chios, một điểm đến du lịch nổi tiếng, thường đón lượng du khách đổ về trong mùa cháy rừng, trùng với mùa hè khô nóng của Hy Lạp. Hy Lạp đã tăng cường ứng phó cháy rừng trong những năm gần đây, triển khai số lượng lính cứu hỏa kỷ lục và đầu tư vào công nghệ mới như máy bay không người lái chụp ảnh nhiệt. Bất chấp các biện pháp này, các quan chức báo cáo rằng cả số lượng và mức độ nghiêm trọng của cháy rừng đều đang gia tăng, một xu hướng mà nhiều người liên hệ với biến đổi khí hậu.

.

⦿ ---- Pháp: Khi lễ hội âm nhạc đường phố nổi tiếng của Pháp thu hút đám đông kỷ lục vào đêm thứ Bảy, hơn 140 người tham gia đã báo cáo bị chích kim tiêm. Theo CBS News, chính quyền Pháp đã bắt giữ 12 nghi phạm sau hành vi bị cáo buộc tại lễ hội âm nhạc Fete de la Musique thường niên của Pháp. Lễ hội âm nhạc đường phố trên toàn quốc đã thu hút hàng triệu người, trong đó Paris chứng kiến đám đông đặc biệt lớn. Trước khi sự kiện diễn ra, các bài đăng trên mạng xã hội đã xuất hiện kêu gọi dùng kim tiêm nhắm mục tiêu vào phụ nữ trong lễ kỷ niệm.

.

Bộ Nội vụ Pháp xác nhận 145 người trên khắp cả nước đã báo cáo bị đâm bằng kim tiêm, trong đó riêng Paris có 13 trường hợp. Các quan chức chưa nêu rõ liệu các trường hợp này có liên quan đến cái gọi là tiêm kim tiêm bằng thuốc gây mê để hiếp dâm hay không, trước đây đã được báo cáo ở Anh và các nước châu Âu khác. Một số nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện để xét nghiệm độc chất.

.

Tại Paris, cảnh sát cho biết các cuộc điều tra đã được mở sau khi có báo cáo từ ba người, bao gồm một bé gái 15 tuổi và một người đàn ông 18 tuổi, những người cho biết họ cảm thấy không khỏe sau khi bị đâm. Tại thành phố Metz ở phía đông bắc, hai người đàn ông đã bị bắt, bao gồm một người bị bắt quả tang đang cầm ống tiêm và bị nạn nhân nhận ra, tờ Guardian đưa tin.

.

Tại thành phố Angouleme ở phía tây nam, bốn nghi phạm đã bị bắt giữ, bị tình nghi nhắm vào khoảng 50 người. Ngoài các vụ việc liên quan đến ống tiêm, chính quyền đã bắt giữ hơn 370 người vì nhiều tội danh khác nhau trong lễ hội, trong đó có khoảng 90 người ở Paris. Mười bốn người tham dự lễ hội được báo cáo là bị thương nghiêm trọng, bao gồm một thanh niên 17 tuổi phải nhập viện vì vết thương do dao đâm, trong khi 13 cảnh sát cũng bị thương. Mặc dù vậy, cảnh sát trưởng Paris cho biết không có "vụ việc lớn" nào được báo cáo.

.

⦿ ---- Một nghiên cứu mới xếp hạng California là một trong những tiểu bang tốt nhất cả nước về sức khỏe phổi, với tỷ lệ hút thuốc thấp hơn, không khí trong lành hơn và điều kiện môi trường thuận lợi hơn so với nhiều nơi khác trên cả nước.

.

Nghiên cứu do Opera Beds thực hiện đã phân tích nhiều dữ liệu về sức khỏe và môi trường trên tất cả 50 tiểu bang để xác định nơi nào người Mỹ ít có khả năng mắc các vấn đề về hô hấp mãn tính nhất, bao gồm bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD). Nghiên cứu đã xem xét tỷ lệ hút thuốc, mức độ ô nhiễm không khí, khí thải hóa chất độc hại, độ ẩm và dữ liệu lịch sử về tỷ lệ COPD ở cả nam và nữ.

.

Để tiến hành nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã thu thập thông tin từ một số nguồn quốc gia, bao gồm Hiệp hội Phổi Hoa Kỳ, Cơ quan Bảo vệ Môi trường, Bảng xếp hạng Sức khỏe Hoa Kỳ và Forbes. Các tiểu bang được đánh giá bằng cách kết hợp tỷ lệ hút thuốc ở người lớn, chất lượng không khí, số pound chất độc thải ra trên mỗi dặm vuông, độ ẩm trung bình và những thay đổi về tỷ lệ COPD từ năm 2018 đến năm 2023. Kentucky và Pennsylvania đã bị loại khỏi so sánh tỷ lệ COPD do thiếu dữ liệu gần đây.

.

COPD, bao gồm các tình trạng như khí phế thũng và viêm phế quản mãn tính, ảnh hưởng đến hơn 14 triệu người lớn ở Hoa Kỳ. Các triệu chứng phổ biến bao gồm ho dai dẳng, thở khò khè, khó thở và nhiễm trùng đường hô hấp thường xuyên. Trong khi hút thuốc là một yếu tố nguy cơ chính, các yếu tố môi trường như ô nhiễm không khí, khí độc và thậm chí độ ẩm cao cũng có thể làm trầm trọng thêm hoặc góp phần vào sự phát triển của bệnh.

.

10 tiểu bang hàng đầu về sức khỏe phổi:

1. Colorado

2. Hawaii

3. New Mexico

4. Maryland

5. Nebraska

6. California

7. South Dakota

8. Connecticut

9. Rhode Island

10. New Jersey

.

⦿ ---- San Diego: gần 500 năm tù. Một người đàn ông bị kết tội cầm đầu một nhóm cướp ngân hàng đã đánh cắp gần 400.000 đô la trong bốn vụ cướp riêng biệt ở Quận San Diego đã bị kết án vào thứ Hai với mức án gần 500 năm tù chung thân tại nhà tù tiểu bang. Các công tố viên cho biết Larry Lightning Jr., 45 tuổi, đã tham gia vào các vụ cướp có vũ trang tại các ngân hàng ở Escondido, Scripps Ranch, Kearny Mesa và Carlsbad từ năm 2019 đến năm 2022.

.

Trong các vụ cướp, những tên cướp đã trưng ra vũ khí và tấn công các nhân viên ngân hàng. Các công tố viên cáo buộc rằng Lightning đã tham gia vào các vụ tấn công đó. "Bị cáo đã túm tóc các nhân viên ngân hàng và kéo, đẩy và đẩy họ vào két sắt bằng súng. Anh ta hét lên bảo họ đi nhanh hơn, thậm chí còn đếm ngược, đe dọa sẽ giết họ nếu họ không mở két đủ nhanh", Văn phòng Biện lý Quận San Diego cho biết trong một thông cáo báo chí bằng văn bản.

.

Các công tố viên cho biết, nhóm này nhắm vào các ngân hàng gần xa lộ để có thể nhanh chóng trốn thoát và sử dụng những chiếc xe bị đánh cắp làm phương tiện tẩu thoát. Lightning bị buộc tội với nhóm cướp thông qua một trong những chiếc xe bị đánh cắp đó, nơi các nhà điều tra tìm thấy DNA của anh ta trên ghế lái của xe. Anh ta đã bị bắt vào năm 2023.

.

Bồi thẩm đoàn San Diego đã tuyên Lightning có tội với hơn hai chục tội danh trọng tội, bao gồm 10 tội bắt cóc, 12 tội tấn công bằng súng, bốn tội cướp xe hơi và tội bắt cóc. Do các bản án trước đó kích hoạt Luật Ba lần phạm tội của California, Lightning đã nhận nhiều bản án liên tiếp từ 25 năm tù đến chung thân, dẫn đến tổng án tù là 488 năm và tám tháng tù đến chung thân.

.

⦿ ---- Florida: Một người cha ở Florida bị buộc tội bỏ con trai nhỏ trong xe tải nhiều giờ trong khi anh ta đi cắt tóc và ra ngoài uống rượu ở quán bar đã bị bắt vì cái chết của đứa trẻ mới biết đi. Scott Allen Gardner, 33 tuổi, đã bị bắt giữ vào hôm thứ năm với cáo buộc ngộ sát nghiêm trọng trẻ em và bỏ bê trẻ em gây thương tích nghiêm trọng, theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Volusia.

.

Gardner đang bị giam giữ tại nhà tù Quận Volusia mà không được tại ngoại. Các nhà chức trách cho biết Sebastian, con trai 18 tháng tuổi của Gardner, đã bị bỏ lại trong xe tải hơn ba giờ vào ngày 6 tháng 6 khi nhiệt độ bên ngoài nóng khoảng 90 độ. Các nhà điều tra cho biết cửa sổ hơi hạ xuống và Gardner bật một chiếc quạt nhỏ nhưng không giúp ích gì.

.

"Người cha này là một kẻ rác rưởi, và anh ta là một kẻ dối trá", Cảnh sát trưởng Michael Chitwood cho biết tại một cuộc họp báo. Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết mẹ của đứa trẻ sống ở một quận khác.

.

⦿ ---- HỎI 1: Xét nghiệm máu thông thường có thể đánh dấu những bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer giai đoạn đầu có khả năng bị suy giảm não nhanh gấp bốn lần?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho biết, xét nghiệm máu thông thường có thể đánh dấu những bệnh nhân mắc bệnh Alzheimer giai đoạn đầu có khả năng bị suy giảm não nhanh gấp bốn lần. Xét nghiệm này -- chỉ số triglyceride-glucose (TyG) -- đánh giá mức độ kháng insulin của một người và có thể ước tính nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 của họ. Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2025/06/23/blood-test-predict-decline-alzheimers-patients/5511750691009/

.

⦿ ---- HỎI 2: Các nhà khoa học xác định nhóm máu mới "Gwada negative" và đây là nhóm máu hiếm nhất thế giới, hiện chỉ có 1 người có?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Các nhà khoa học xác định nhóm máu mới và đây là nhóm máu hiếm nhất thế giới. Một phụ nữ Pháp từ đảo Guadeloupe thuộc vùng Caribe đã được xác định là người duy nhất được biết đến mang nhóm máu mới, được gọi là "Gwada âm tính", cơ quan cung cấp máu của Pháp đã thông báo. Thông báo được đưa ra 15 năm sau khi các nhà nghiên cứu nhận được mẫu máu từ một bệnh nhân đang trải qua các xét nghiệm thường quy trước khi phẫu thuật, Cơ quan máu Pháp (EFS) cho biết vào thứ sáu. "EFS vừa phát hiện ra hệ thống nhóm máu thứ 48 trên thế giới!" cơ quan này cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội LinkedIn. Chi tiết:

https://www.sciencealert.com/scientists-identify-new-blood-group-and-its-the-worlds-rarest

.

.