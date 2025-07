Kẻ Đi Săn Thất Bại

NGÀY 22 THÁNG 5: Người dân tham gia cuộc biểu tình và tuần hành bên ngoài Tòa án Liên bang Hoa Kỳ, New York yêu cầu trả tự do cho nhà hoạt động người Palestine Mahmoud Khalil, New York, Hoa Kỳ. Cuối giờ chiều hôm nay, nhà hoạt động Mahmoud Khalil, cựu sinh viên đại học Columbia University có thẻ xanh (green card) đã được phóng thích khỏi trung tâm nhà tù Jena/LaSalle, Louisiana, sau hơn ba tháng bị đặc vụ di trú bắt giam. (Ảnh của Mostafa Bassim/Anadolu qua Getty Images).