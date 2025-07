(20.6.2025) - CPJ yêu cầu CSVN thả nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn ra tù vì bệnh nặng - Tô Lâm sắp thăm Mỹ - Quận Cam: dân được cảnh báo rằng hồ sơ Medicaid và Medicare của họ được chuyển cho Bộ Nội An (nơi quản lý ICE) nghĩa là, địa chỉ của họ bị lộ và nếu họ là di dân lậu thì coi chừng

Hình trên: đoàn xe cảnh sát di trú ICE bị chận ngoài cổng sân vận động. Đội bóng chày Los Angeles Dodgers cho biết họ đã cấm cửa, từ chối cho các cảnh sát Thực thi Di trú và Hải quan ICE vào sân vận động của họ, trong khi nhiều người đã tập trung tại bãi đậu xe vào sáng thứ Năm, thu hút những người biểu tình.

- Tòa kháng án cho Trump tạm quyền kiểm soát Vệ binh đã gửi tới trấn đóng Los Angeles.

- Tennessee: 1 ông vũ trang súng điện Taser ban đêm, trèo tường, gõ cửa nhà Thị trưởng Memphis. Thị trưởng gọi cảnh sát. Nghi can bị bắt vài hôm sau.

- Quốc hội Phần Lan bỏ phiếu OK rút khỏi 1 hiệp ước quốc tế về cấm mìn chống bộ binh: cần gài mìn chống Nga

- Israel phóng phi cơ không người lái vào khu phố Gish của Tehran, để truy sát 1 nhà khoa học hạt nhân

- Israel dội bom, phá hủy hơn 35 cơ sở giữ và phóng tên lửa của Iran

- Iran pháo kích, gây nhiều vụ cháy tại thành phố Beer Sheva của Israel

- Tình báo Mỹ: Iran chưa quyết định có nên chế tạo bom nguyên tử hay không, dù đã có đủ uranium làm giàu

- Uber Technologies mở rộng dịch vụ dữ liệu trí tuệ nhân tạo AI tại 30 quốc gia.

- New York: cậu bé 15 tuổi đứng ở công viên bị sét đánh vì đeo dây chuyền

- Trump: cần 2 tuần suy nghĩ rồi sẽ quyết định Mỹ tấn công Iran hay không

- Turki al-Jasser (nhà báo Saudi Arabia) bị quy chụp phản quốc rồi tử hình vì viết blog về nhân quyền

- FBI điều tra nhiều vụ giao pizza ẩn danh gửi đến tận nhà dân cử, một kiểu hù dọa là có thể tới tận nhà để tấn công

- North Carolina: thấy con rùa ở phi đạo, phi cơ nhỏ đang hạ cánh liền co bánh, trượt đường băng, lật phi cơ, chết 2 người

- Áo: 8 ngày sau vụ nổ súng, ra luật mới siết súng, nâng tuổi mua súng

- Florida: trong Ngày của Cha, cứu con gái mình khỏi chết đuối, cha mất mạng

- Phụ nữ tự thân giàu nhất: 1. Rafaela Aponte-Diamant (Thụy Sĩ, vận chuyển; 38,8 tỷ đô); 2. Diane Hendricks (USA, vật liệu xây dựng; 22,3 tỷ đô); 3. Zhong Huijuan (TQ, dược phẩm; 15,6 tỷ đô); 4. Zhou Qunfei (Hồng Kông, màn hình cell phone; 10 tỷ đô); 5. Denise Coates (Anh, cờ bạc trực tuyến; 8,5 tỷ đô).

- Nebraska: diện tích trồng lúa mì giảm hơn 1/2 kể từ năm 2005. Rủ nhau trồng bắp, đậu nành hoặc chăn nuôi để có lời hơn

- 10 thành phố đáng sống nhất thế giới: Copenhagen, Đan MạchVienna, Áo; Zurich, Thụy Sĩ; Melbourne, Úc; Geneva, Thụy Sĩ; Sydney, Úc; Osaka, Nhật; Auckland, New Zealand; Adelaide, Úc; Vancouver, Canada.

- Tokyo: 1 người VN bị bắt vì móc nối 1 phụ nữ VN thi giùm 1 phụ nữ VN khác bài thi tiếng Nhật để nộp đơn xin thường trú.

- Singapore: Nguyen Lan Dung bị 10 tháng tù vì Lạm dụng Máy tính, Tham nhũng, Buôn bán Ma túy

- HỎI 1: Các chính sách về túi nhựa đã dẫn đến việc giảm từ 25% đến 47% túi nhựa ở các nơi ven biển? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Cà phê không đường, không sữa sẽ giúp bạn sống lâu? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-20/6/2025) ⦿ ---- Chính quyền Việt Nam phải ngay lập tức thả nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn ra khỏi tù vì lý do nhân đạo để ông có thể được điều trị y tế khẩn cấp, theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ: Committee to Protect Journalists) cho biết hôm thứ Sáu.

.

Tuấn, người bị bắt vào năm 2020 và đang thụ án 11 năm tù vì "tuyên truyền chống nhà nước" do hoạt động báo chí của mình, đã bị trĩ nội và chảy máu nghiêm trọng khi đi tiêu trong ba tuần qua, một đại diện gia đình cho biết với CPJ với điều kiện giấu tên, với lý do sợ bị trả thù.

.

Trong cuộc điện thoại ngày 19 tháng 6, Tuấn đã nói với gia đình rằng tình trạng của anh không cải thiện mặc dù đã được tiêm ba mũi kháng sinh, người đại diện cho biết. Nhà báo nói với gia đình rằng chính quyền đã không phản hồi chẩn đoán của một y tá nhà tù rằng anh đang gặp các vấn đề liên quan đến ruột kết và trực tràng.

.

Shawn Crispin, đại diện cấp cao của CPJ tại Đông Nam Á, cho biết: "Theo gia đình, nhà báo Việt Nam Lê Hữu Minh Tuấn đã gặp phải các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trong nhiều năm nay, với các triệu chứng tương tự như ung thư ruột kết. Nỗi đau và sự chịu đựng của Tuấn trong năm năm qua trong tù là nỗi xấu hổ của chính phủ Việt Nam và anh ấy nên được trả tự do ngay bây giờ.”

.

Theo gia đình Tuấn, một thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (IJAVN), anh đã phải chịu đựng những cơn đau bụng, đi ngoài ra máu và các vấn đề về đường tiêu hóa khác kể từ năm 2022. Vào năm 2024, sức khỏe của Tuấn suy giảm với tình trạng sụt cân nghiêm trọng, khó tiêu, tê ở cả hai bắp chân, đau ngực, khó thở và không thể ăn thức ăn rắn, cùng nhiều bệnh tật khác, Ủy ban Nhân quyền Tom Lantos của Quốc hội Hoa Kỳ đã báo cáo.

.

Việt Nam là quốc gia có số lượng nhà báo bị giam giữ tồi tệ thứ bảy trên thế giới, với ít nhất 16 người sau song sắt, khi CPJ tiến hành cuộc điều tra dân số nhà tù thường niên mới nhất vào ngày 1 tháng 12 năm 2024. Bộ Công an Việt Nam, cơ quan giám sát hệ thống nhà tù của đất nước, đã không trả lời yêu cầu bình luận qua email của CPJ.

.

⦿ ---- Theo tin Bloomberg trên báo The Straits Times của Singapore: Tổng bí thư Đảng CSVN Tô Lâm đang chuẩn bị công du Hoa Kỳ trong những tuần tới khi hai bên tìm cách đạt được thỏa thuận thương mại trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp dụng mức thuế quan cao hơn, theo những người hiểu biết về vấn đề này. Những người này cho biết ông Lam muốn gặp ông Trump để giúp hoàn tất một thỏa thuận, yêu cầu không nêu tên vì chuyến đi vẫn chưa được hoàn tất.

.

Họ cho biết vẫn chưa rõ ngày nào tổng bí thư sẽ đi, mặc dù các công tác chuẩn bị đang được tiến hành để ông có mặt ở đó trong vài tuần tới. Họ cho biết ông dự kiến ​​sẽ dẫn đầu một phái đoàn gồm các quan chức và giám đốc điều hành doanh nghiệp Việt Nam, khi quốc gia này tìm cách ký kết thêm nhiều thỏa thuận mua thêm hàng hóa của Hoa Kỳ để giảm thặng dư thương mại với Hoa Kỳ.

.

Bà Phạm Thu Hằng, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam, cho biết bà chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về chuyến thăm khi được hỏi về chuyến thăm tại cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 19 tháng 6. Nhà Trắng từ chối bình luận.

.

Các nhà đàm phán đang tiến gần đến một thỏa thuận khung mà theo đó Việt Nam đang thúc đẩy mức thuế quan trong khoảng từ 20% đến 25%, Bloomberg News trước đó đã đưa tin. Hoa Kỳ đang yêu cầu thực thi nghiêm ngặt hơn đối với việc chuyển tải các sản phẩm của Trung Quốc và xóa bỏ các rào cản phi thuế quan.

.

Hai bên đã tổ chức thêm các cuộc đàm phán trong một cuộc họp trực tuyến vào ngày 19 tháng 6, có sự tham dự của Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick và Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer, Bộ Thương mại Việt Nam cho biết trong một tuyên bố.

.

Bộ trưởng Thương mại Nguyễn Hồng Diên nói với các quan chức rằng Việt Nam tìm cách "phát triển các quy tắc thực tế và hài hòa" với Hoa Kỳ để ngăn chặn tình trạng xuất cảng gian lận. Ông cũng hoan nghênh các đề xuất từ ​​ông Lutnick và ông Greer "để thúc đẩy quá trình đàm phán", theo tuyên bố.

.

Việt Nam đã tham gia vào nhiều tuần ngoại giao thương mại mạnh mẽ kể từ khi ông Trump áp dụng mức thuế quan có đi có lại là 46% đối với hàng nhập khẩu từ nước này. Sau đó, ông Trump đã hoãn thuế cho đến ngày 9 tháng 7, tạm thời áp dụng mức thuế nhập cảng 10% đối với các đối tác thương mại để có thời gian đàm phán.

.

Trong những tuần gần đây, các quan chức cấp cao của Việt Nam đã đến Hoa Kỳ để tập hợp sự ủng hộ. Bộ trưởng Nông nghiệp đã đảm bảo được các thỏa thuận tạm thời trị giá 3 tỷ đô la Mỹ (3,85 tỷ đô la Singapore) trong chuyến công du các tiểu bang của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Thương mại đã gặp gỡ các giám đốc điều hành của Nike Inc, Gap Inc và Walmart Inc để khuyến khích các công ty chủ chốt trong ngành ủng hộ các nỗ lực đàm phán.

.

⦿ ---- Quận Cam: Người dân Quận Cam đang được cảnh báo rằng hồ sơ Medicaid và Medicare của họ đang được chuyển giao cho Bộ An ninh Nội địa như một phần trong nỗ lực trục xuất hàng loạt của Tổng thống Donald Trump. Nắm hồ sơ Medicaid và Medicare thì Bộ có thể cho cảnh sát di trú ICE biết địa chỉ tất cả những di dân hợp pháp và không hợp pháp trong các hồ sơ y tế.

.

"Tôi vô cùng lo ngại về các báo cáo gần đây rằng Tổng thống Trump đã chuyển giao thông tin cá nhân nhạy cảm, được thu thập từ những người đăng ký thông qua hệ thống Medicaid và Medi-Cal, cho các viên chức trục xuất. Điều đó không chỉ sai mà còn nguy hiểm", Dân biểu tiểu bang Avelino Valencia cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm với Voice of OC. "Chúng ta phải vạch ra một ranh giới rõ ràng, hệ thống Medicaid và Medi-Cal của chúng ta nên được sử dụng để cung cấp dịch vụ chăm sóc, không phải để gây ra nỗi sợ hãi".

.

Các viên chức của Cơ quan Dịch vụ Xã hội OC đã lưu ý vào thứ Năm rằng động thái này là một phần của chiến dịch truy quét nhập cư liên bang. "Dữ liệu này, được cung cấp cho mục đích quản lý chăm sóc sức khỏe, hiện có thể được sử dụng để xác định vị trí của các cá nhân để thực thi luật nhập cư hoặc để khiếu nại các đơn xin nhập cư trong tương lai của họ. Điều này có thể bao gồm việc từ chối thẻ xanh hoặc nhập tịch do sử dụng Medicaid trong quá khứ", thông báo của cơ quan này cũng được đăng trên Instagram vào thứ Năm.

.

Trong bản tin của quận từ Văn phòng các vấn đề về người nhập cư và tị nạn của OC, hoạt động như một phân khu của Cơ quan dịch vụ xã hội, các quan chức cho biết dữ liệu nhạy cảm được đưa vào các hồ sơ đó, dựa trên bản tin AP.

.

"Vào ngày 10 tháng 6, CMS (Trung tâm dịch vụ Medicare & Medicaid) được lệnh gửi thông tin cá nhân của DHS — bao gồm tên, địa chỉ, số An sinh xã hội và lịch sử khiếu nại — của những người đăng ký Medicaid, bao gồm cả công dân không phải người Mỹ đã đăng ký các chương trình do tiểu bang tài trợ tại California, Illinois, Tiểu bang Washington và thủ đô Washington, D.C", bản tin có đoạn viết như thế.

.

Sự kết thúc của quyền riêng tư: "Đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm", Dân biểu Hoa Kỳ Lou Correa, người đại diện cho cộng đồng người Mỹ gốc La-tinh đông đảo trên khắp Santa Ana và Anaheim, cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào chiều thứ Năm. "Điều này có nghĩa là không có quyền riêng tư cho bất kỳ người Mỹ nào. Hợp pháp hoặc không có giấy tờ. Mọi người không hiểu rằng mọi thứ bạn nghĩ là riêng tư thì giờ đây không còn riêng tư nữa".

.

CMS, một cơ quan liên bang, cung cấp bảo hiểm y tế cho hơn 160 triệu người dân trong cả nước. Văn phòng Di trú và Tị nạn cung cấp cho cư dân đủ điều kiện quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tem phiếu thực phẩm, hỗ trợ tiền mặt cho người tị nạn và hỗ trợ cho người nhập cư, theo trang web của họ.

.

Các viên chức của văn phòng đó cho biết trong thông cáo báo chí của họ rằng điều quan trọng là "các thành viên cộng đồng phải biết rằng các dịch vụ khẩn cấp vẫn có sẵn và họ không nên trì hoãn việc tìm kiếm sự chăm sóc nếu cần".

.

Sau khi bài viết này được công bố, phát ngôn viên của Cơ quan Dịch vụ Xã hội Jamie Cargo cho biết các viên chức sẽ tiếp tục bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu tiêu chuẩn của họ. "Các biện pháp bảo vệ dữ liệu thông thường của chúng tôi vẫn được áp dụng. SSA tuân thủ mọi yêu cầu về tính bảo mật của tiểu bang và liên bang. CMS đã chia sẻ thông tin ở cấp liên bang", Cargo cho biết trong tin nhắn văn bản vào chiều thứ Năm.

.

Trong tuyên bố vào thứ Năm, Giám sát viên OC Vicente Sarmiento cho biết các viên chức của quận đang tích cực cảnh báo mọi người. "Chúng tôi biết rằng chính quyền đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid chuyển thông tin cá nhân nhạy cảm cho Bộ An ninh Nội địa. Cơ quan Dịch vụ Xã hội của chúng tôi đã bắt đầu các nỗ lực tiếp cận những người đăng ký Medi-Cal để họ nhận thức được tình hình này và những tác động tiềm ẩn của nó". Sarmiento cho biết trong một tuyên bố qua email gửi cho Voice of OC.

.

“Những hành động này ngăn cản việc tham gia chăm sóc sức khỏe và có nghĩa là một số cá nhân có thể không tìm kiếm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, điều này gây tổn hại đến toàn bộ cộng đồng và có thể gây ra những lo ngại nghiêm trọng về sức khỏe cộng đồng”, ông cho biết.

.

Các Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Alex Padilla và Adam Schiff đang nêu ra nhiều lo ngại về động thái này. “Chúng tôi vô cùng lo ngại rằng chính quyền này có ý định sử dụng thông tin sức khỏe cá nhân cho mục đích không liên quan là các hành động thực thi có thể nhắm vào những người không phải công dân hợp pháp và các gia đình có tình trạng hỗn hợp”, một lá thư ngày 18 tháng 6 gửi đến Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid, và Bộ An ninh Nội địa có đoạn.

.

“Những hành động này không chỉ gây ra các vấn đề về đạo đức mà còn trái ngược với chính sách lâu đời của HHS và gây ra những lo ngại đáng kể về khả năng vi phạm luật liên bang theo Đạo luật Quyền riêng tư năm 1974, Đạo luật Khả năng chuyển nhượng và Trách nhiệm giải trình Bảo hiểm Y tế năm 1996 (HIPAA) và Đạo luật An sinh Xã hội”, lá thư do Padilla và Schiff ký có đoạn.

.

Trong gần hai tuần, các viên chức Thực thi Di trú và Hải quan cùng nhiều nhân viên liên bang khác đã tiến hành các cuộc truy quét di trú lớn trên khắp Nam California – được cho là đã tấn công các tiệm Home Depots, tiệm rửa xe, nhà hàng và nhiều doanh nghiệp khác. Vào Chủ Nhật, các viên chức liên bang dường như đã chuyển hướng tập trung và xuất hiện tại một khu phố của người La tinh ở Santa Ana – bắt giữ một người đàn ông địa phương đang thu gom chai lọ và lon để tái chế.

.

⦿ ---- Dọc Nam và Bắc California, nhiều chợ trời và tiệm ăn đóng cửa trong khi đặc vụ ICE tăng tốc bố ráp di dân lậu, trong khi một số luật sư nói di dân hợp pháp và không tiền án vẫn bị bắt nhầm và đưa vào trại giam. Brandon Mejia thường dành cuối tuần để chỉ huy một dàn nhạc giao hưởng gồm những người bán hàng rong phục vụ pupusa, huaraches và một loạt các loại tacos tại hai sự kiện pop-up 909Tacolandia hàng tuần của anh.

.

Một nửa là lễ hội ẩm thực, một nửa là chợ trời và hội chợ trao đổi hàng, các sự kiện này thu hút hơn 100 người bán hàng rong mỗi tuần tại Pomona và San Bernardino. Họ cung cấp một cách để "hợp pháp hóa" thức ăn đường phố — những người bán hàng rong có một địa điểm đáng tin cậy, các thành phố thu thuế và thực thi các quy tắc về sức khỏe — trong khi những người bảo trợ thưởng thức những món ngon từ khắp Mexico, El Salvador, Guatemala, Honduras và Nicaragua. Nhạc Spanglish vang lên, mọi người nhảy múa và trẻ em đổ xô đến các buổi vẽ mặt và cưỡi ngựa.

.

Nhưng trong tuần qua, tất cả đã dừng lại đột ngột. Khi chính quyền Trump tăng cường các cuộc truy quét người nhập cư ở California, một số nhà hàng, lo lắng về nhân viên của họ hoặc thấy rằng khách hàng ở nhà nhiều hơn, đã tạm thời đóng cửa. Nhiều người bán hàng rong đang ẩn náu và một số lễ hội ẩm thực và chợ nông sản đã bị hủy bỏ.

.

Mejia đã hủy tất cả các sự kiện Tacolandia vào tuần trước. Anh ấy đã suy nghĩ rất nhiều về việc liệu các đặc vụ có đến bắt những người bán hàng rong của anh ấy hay không khi các video về những người bán taqueros, công nhân nông trại và người bán trái cây biến mất trong các cuộc đột kích nhập cư trên khắp Los Angeles và Quận Ventura lân cận xuất hiện trên mạng xã hội.

.

"Nhiều người bán hàng rong này, mục tiêu của họ là mở nhà hàng. Họ muốn tuân thủ các quy tắc", Mejia, người sinh ra và lớn lên tại San Bernardino trong một gia đình đến từ Thành phố Mexico, cho biết. Nhưng sau khi tham khảo ý kiến ​​của những người bán hàng rong, họ quyết định rằng rủi ro là quá cao: "Một số người đã nói với tôi rằng người thân của họ đã bị bắt, vì vậy tôi không muốn chịu trách nhiệm về điều đó".

.

Sau một tuần biểu tình rầm rộ và nhiều cuộc đột kích hơn nữa tại các trang trại, cửa hàng tạp hóa và ít nhất một buổi gặp gỡ trao đổi, Mejia và nhiều người khác vẫn đang trong tình trạng căng thẳng. Mejia cho biết một số doanh nghiệp thực phẩm nhỏ đang trở nên tuyệt vọng, cố gắng quyết định xem có nên mạo hiểm mở cửa trở lại hay tiếp tục đóng cửa trong khi gia đình họ đang đói.

.

Sự gián đoạn này xảy ra vào thời điểm khó khăn đối với ngành công nghiệp nhà hàng của California, vốn đang phải vật lộn với chi phí tăng cao cho nguyên liệu, nhân công, tiền thuê nhà và các yêu cầu về quy định. Chỉ riêng tại Los Angeles, hơn 100 nhà hàng nổi tiếng đã đóng cửa vào năm ngoái, tờ Los Angeles Times phát hiện ra — tất cả đều diễn ra trước các cuộc đột kích nhập cư mà các nhà lãnh đạo ngành cảnh báo có thể làm suy yếu thêm ngành này.

.

Tại California, ngành thực phẩm và nhà hàng đã tuyển dụng khoảng 1,42 triệu người tính đến tháng 4 — một lực lượng lao động đáng kể đang bị ảnh hưởng bất kể tình trạng nhập cư của người lao động. Trong đó có gần 600.000 người làm việc cho các nhà hàng phục vụ đầy đủ dịch vụ. Jot Condie, chủ tịch Hiệp hội Nhà hàng California, gọi những người nhập cư là "máu sống của ngành công nghiệp của chúng ta".

.

Tổng thống Donald Trump và chính quyền của ông đã gieo rắc sự nhầm lẫn: Cuối tuần trước, tổng thống đã đăng bài viết sau trên mạng xã hội: "Những người nông dân vĩ đại của chúng ta và những người trong ngành Khách sạn và Giải trí đã tuyên bố rằng chính sách rất quyết liệt của chúng ta về vấn đề nhập cư đang lấy đi những người lao động rất giỏi và lâu năm của họ, và những công việc đó gần như không thể thay thế được". Điều đó dẫn đến các báo cáo rằng chính quyền của ông sẽ tạm dừng hầu hết các cuộc đột kích vào các nhà hàng, trang trại và khách sạn.

.

Tuần này, những trường hợp ngoại lệ đó đã bị đảo ngược. "Tổng thống đã nói rất rõ ràng", Tricia McLaughlin, phụ tá Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, cho biết trong một tuyên bố qua email gửi tới CalMatters. "Sẽ không có nơi nào an toàn cho các ngành công nghiệp chứa chấp tội phạm bạo lực hoặc cố tình phá hoại các nỗ lực của ICE". McLaughlin cho biết "việc thực thi tại nơi làm việc vẫn là nền tảng cho các nỗ lực của chúng tôi".

.

Khi CalMatters hỏi liệu các cuộc đột kích tại nơi làm việc có chỉ nhắm vào những người có tiền án hay không, cơ quan này đã không trả lời. "Tôi đang theo dõi từng bước một", Mejia nói về các thông báo của chính quyền. "Tôi thuộc các danh mục đó - dịch vụ khách sạn và nhà hàng. Nhưng điều khiến tôi sợ là ông ấy nói rằng ông ấy sẽ đến các thành phố lớn nhất - LA, Chicago, New York. Tôi không biết mình sẽ làm gì".

.

Một chủ xe bán đồ ăn lưu động ở khu vực Pasadena đã phải đóng cửa cho biết bà rất khó tin vào những gì tổng thống nói. “Chúng tôi cảm thấy (Trump) không trung thực”, Adriana Gomez Salazar, người mới 4 tuổi khi đến Hoa Kỳ từ Mexico và đã có thể làm việc hợp pháp trong nhiều năm mà không sợ bị trục xuất với tư cách là người nhận quy chế DACA, cho biết. Chương trình Hoãn hành động đối với trẻ em đến Mỹ, được thành lập dưới thời Tổng thống Barack Obama, đang phải đối mặt với những thách thức pháp lý.

.

(GHI CHÚ: Trẻ em di dân lậu vẫn bị California cưỡng bách phải học miễn phí tới hết lớp 12, nếu học cao hơn là tùy ý và không còn miễn phí. Tại California, trẻ em di dân không có giấy tờ hợp lệ (bất hợp pháp) hiện được hưởng chương trình bảo hiểm y tế Medi-Cal miễn phí hoặc chi phí thấp, bất kể tình trạng di trú. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, California trở thành tiểu bang đầu tiên ở Hoa Kỳ cung cấp bảo hiểm y tế do tiểu bang tài trợ cho tất cả cư dân có thu nhập thấp, không phân biệt tình trạng nhập cư. Đó là lý do ICE muốn xem hồ sơ y tế để tìm địa chỉ các gia đình di dân lậu.)

.

Salazar đã phải đóng cửa xe bán đồ ăn lưu động LA Cajun Seafood Boil có trụ sở tại Altadena sau vụ cháy vào tháng 1. Khi mở cửa trở lại, cô cho biết khách hàng rất khan hiếm vì khu vực này cần phải xây dựng lại. Cô không đủ điều kiện để vay vốn thảm họa lãi suất thấp của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ vì cô là người nhận quy chế DACA, điều mà cô cho biết là rất khó chịu vì cô là người nộp thuế chỉ đang cố gắng kiếm sống.

.

Bây giờ, Salazar lại phải đóng cửa một lần nữa để cố gắng bảo vệ bản thân và những người lao động của mình — và vì nhiều khách hàng đang ở nhà vì sợ các cuộc đột kích của ICE. Cô đang cố gắng kiếm thu nhập từ công việc phục vụ ăn uống và đã bắt đầu một chiến dịch GoFundMe để cố gắng gây quỹ không chỉ cho bản thân mà còn cho một nhân viên hiện đang thất nghiệp.

.

"Tôi không biết mình sẽ phải đóng cửa trong bao lâu nữa", cô nói. "Trump có thể nói rất nhiều điều (về việc tạm dừng các cuộc đột kích của ICE) nhưng ông ấy cũng đã nói rằng ông ấy muốn thực hiện các cuộc trục xuất hàng loạt lớn nhất trong lịch sử".

.

Tại khu phố Wilmington của LA, một khu chợ nông sản cũng đã đóng cửa. "Do hoạt động của ICE gia tăng ở Wilmington, nhiều nông dân của chúng tôi đã sợ hãi và đã chọn không tham gia... Chúng tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ mở cửa trở lại... nhưng hiện tại, chúng tôi phải tránh xa", theo một bài đăng vào thứ Hai trên trang Instagram của Khu chợ nông sản Wilmington.

.

Những câu chuyện và mối quan tâm tương tự đã xuất hiện trên khắp tiểu bang. Nhà hàng Buona Forchetta ở San Diego (Nam California) là nơi xảy ra "cuộc đột kích gây chấn động", chủ nhà hàng gần đây đã xác nhận trong một tuyên bố. Họ đã phải đóng cửa trong vài ngày.

.

Tại Bay Area (Vùng Vịnh San Francisco, Bắc California), chủ nhà hàng và các nhóm ngành đang lo lắng và chuẩn bị cho những tác động có thể xảy ra đối với người lao động và doanh nghiệp của họ. Một chủ nhà hàng Mexico tại Khu Mission lịch sử của người Mỹ Latinh ở San Francisco, người yêu cầu giấu tên vì lo ngại nhà hàng và người lao động của mình có thể bị ICE nhắm tới, cho biết ông đã thảo luận về các tình huống có thể xảy ra với nhân viên của mình trong trường hợp các đặc vụ liên bang vào nhà hàng.

.

Ông có một biển báo ghi rõ "chỉ dành cho nhân viên" vượt quá một điểm nhất định. Ngoài biển báo, đây không phải là không gian công cộng nên nhân viên của ông được cho là an toàn ở đó, ông nói. Nhân viên của ông cũng biết rằng các đặc vụ cần xuất trình lệnh và họ nên kiểm tra tên trên lệnh. Họ cũng biết cách cố gắng ngăn cản các đặc vụ bằng lời nói cũng như sử dụng cử chỉ tay để camera trong hệ thống an ninh của ông có thể ghi lại mọi thứ để làm bằng chứng sau này.

.

Tất cả nhân viên của ông đều có đủ giấy tờ cần thiết [giấy phép lao động để khai thuế] khi được tuyển dụng, nhưng ông không thể chắc chắn về tình trạng nhập cư của họ. "Tôi không muốn cho rằng bất kỳ ai là người không có giấy tờ", ông nói. "Tôi không có lý do gì để chất vấn họ".

.

Ông cho biết tất cả những gì ông có thể nói với họ là hãy cẩn thận ở ngoài kia, đặc biệt là bây giờ. "Tôi đã nói với họ rằng tôi cẩn thận vì tôi trông rất giống người Mexico", ông nói. "Vì vậy, hãy biết quyền của mình khi ra đường".

.

Theo ước tính của Viện Chính sách Di cư, một nhóm nghiên cứu có khuynh hướng tự do, hơn 250.000 người nhập cư không có giấy tờ ở California đã làm việc trong các ngành dịch vụ lưu trú và thực phẩm, nghệ thuật, giải trí và giải trí vào năm 2019.

.

Condie cho biết Hiệp hội Nhà hàng California đang hợp tác với Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia để thúc đẩy cải cách nhập cư liên bang, bao gồm cung cấp các con đường hợp pháp hóa cho những người không có giấy tờ và tạo ra chương trình thị thực lao động tạm thời.

.

Hiệp hội Nhà hàng Golden Gate, có khoảng 800 thành viên trong ngành, chủ yếu ở San Francisco, đang tập trung vào việc phổ biến thông tin để cố gắng xoa dịu một số lo lắng. "Nỗi sợ hãi này thực sự gây căng thẳng cho các gia đình, công nhân và cả khách hàng", Laurie Thomas, giám đốc điều hành của hiệp hội cho biết.

.

Bên cạnh thiệt hại về mặt cá nhân và tài chính có thể xảy ra đối với công nhân và chủ sở hữu do hậu quả trực tiếp của các cuộc đột kích, bà cho biết các cuộc biểu tình phản đối các cuộc đột kích có thể gây ra rắc rối gấp đôi cho các nhà hàng, vốn có biên lợi nhuận rất eo hẹp: Họ phải chuẩn bị cho khả năng kinh doanh đình trệ, bạo lực và phá hoại.

.

Thomas đang theo dõi các chỉ thị thay đổi đến từ chính quyền Trump. Bà cho biết "Cho đến khi có sự rõ ràng về các hành động đang diễn ra, cộng đồng của chúng ta sẽ tiếp tục chịu mức độ căng thẳng cao".

.

Một số chủ nhà hàng ở California vẫn bất chấp — và mở cửa. Tại Long Beach (giáp biên Quận Cam), đầu bếp kiêm chủ sở hữu El Barrio Cantina Ulises Pineda-Alfaro đã quyết định rằng nhà hàng của ông sẽ cung cấp cho cộng đồng một nơi để tụ tập và tạm dừng việc lướt web.

.

Sau một vài cuộc gọi đến các thương hiệu rượu nổi tiếng của Mexico, anh cũng nghĩ ra cách đền đáp những người tuyến đầu. Với 13 đô la vào cuối tuần trước, khách hàng có thể mua taquitos de papa của nhà hàng và một ly margarita hoặc whisky sour, 100% số tiền thu được sẽ được chuyển cho nhóm bảo vệ quyền của người nhập cư địa phương Órale.

.

Pineda-Alfaro cho biết: "Ngành công nghiệp dịch vụ khách sạn, xương sống của ngành này, chủ yếu do những người nhập cư tạo ra. Bố tôi là người nhập cư cho đến khi ông có được quyền công dân. Điều đó gần gũi với gia đình tôi".

.

Tính đến thứ Sáu tuần trước, một bài đăng trên Instagram thông báo về thỏa thuận đã có hơn 50.000 lượt xem và Pineda-Alfaro cho biết khoảng một chục người đã đợi bên ngoài khi nhà hàng mở cửa phục vụ bữa trưa vào ngày hôm đó — một cảnh tượng đáng hoan nghênh khi các khu vực khác của thành phố vẫn vắng tanh.

.

Anh cho biết: "Tôi đã thấy một số người bán hàng và một số nhà hàng khác đóng cửa sớm hoặc không mở cửa. Chúng tôi gắn bó với cộng đồng, do đó có tên như vậy. Chúng tôi sẽ vẫn mở cửa".

.

⦿ ---- San Diego: Các tổ chức cứu trợ địa phương đã tuyên bố "tình trạng khẩn cấp" trong tuần này đối với các cộng đồng thu nhập thấp của San Diego sau khi chính quyền Trump cắt hơn 80 triệu đô tiền tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận để cung cấp các nguồn lực quan trọng. Các nhân viên cứu trợ địa phương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng người dân San Diego đang mất nhà ở, thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, phương tiện đi lại và các nhu cầu thiết yếu khác, vì các tổ chức phi lợi nhuận không đủ khả năng cung cấp các dịch vụ quan trọng. Trong những tháng gần đây, các tổ chức phi lợi nhuận của thành phố đã phải vật lộn để tồn tại sau các đợt cắt giảm tài trợ của liên bang bằng cách sa thải hàng loạt, làm việc quá sức và cắt giảm dịch vụ.

.

Khi quỹ cạn kiệt, các nhân viên cứu trợ từ Mạng lưới Đoàn kết San Diego (San Diego Solidarity Network), một liên minh gồm hơn 50 tổ chức phi lợi nhuận địa phương, đã đoàn kết tại Công viên Chicano với Nghị viên Hội đồng Thành phố San Diego Sean Elo-Rivera để kêu gọi các nhà lãnh đạo thành phố, quan chức tiểu bang và các nhà tài trợ cộng đồng thay thế hàng triệu đô la mà họ đã mất.

.

Trong khi các tổ chức phi lợi nhuận trong liên minh giải quyết nhiều nhu cầu khác nhau, từ sức khỏe môi trường đến nhập cư, thì tất cả các nhân viên cứu trợ đều đồng ý về một điều: Các tổ chức phi lợi nhuận đang chứng kiến ​​nhiều gia đình phải vật lộn ở tuyến đầu khi họ đói, mất quyền chăm sóc sức khỏe và không thể cho con cái đi học. Nhưng hiện tại, các tổ chức cứu trợ có ít công cụ hơn nhiều để giúp đỡ.

.

⦿ ---- Los Angeles: Khi các cuộc truy quét người nhập cư gia tăng khắp thành phố, con cái của những người nhập cư không có giấy tờ đã vào làm thay cha mẹ mình với tư cách là những người bán hàng rong. Những đứa con, có quyền công dân vì sinh tại Mỹ, bây giờ đã trưởng thành đang làm thay ca cho cha mẹ mình tại một quầy bán bánh taco ở đông nam Los Angeles, sau công việc của chính họ, để kiếm sống và đảm bảo có tiền lương.

.

Chủ quầy hàng cho biết anh cũng đang làm việc cho cha và mẹ mình, những người đang ở nhà vì sợ ICE bố ráp. Jonathan Rios là công dân hợp pháp và là chủ sở hữu tự hào của doanh nghiệp bán bánh taco nhỏ mà anh đã cùng cha mẹ gây dựng trong 7 năm qua. Nhưng trong vài tuần qua, mọi thứ đã thay đổi đối với gia đình Rios.

.

Rios cho biết "Chúng tôi nhận ra điều đó là có thật khi mọi thứ bắt đầu xảy ra ở Đông Los Angeles". Sự không chắc chắn từ những người bán hàng rong xuất hiện sau khi Tổng thống Donald Trump chỉ đạo các quan chức nhập cư liên bang ưu tiên trục xuất ở Los Angeles và các thành phố khác do đảng Dân chủ điều hành.

.

Chủ quầy hàng bán bánh taco cho biết một doanh nghiệp khác đã có những nhân viên không có giấy tờ bị ICE bắt giữ. Cả bố và mẹ anh đều là người nhập cư không có giấy tờ và mặc dù họ đã giúp anh xây dựng doanh nghiệp này, Rios vẫn nói với họ rằng họ cần phải ở nhà để đảm bảo an toàn.

.

⦿ ---- Đội bóng chày Los Angeles Dodgers cho biết họ đã cấm cửa, từ chối cho các cảnh sát Thực thi Di trú và Hải quan ICE vào sân vận động của họ, trong khi nhiều người đã tập trung tại bãi đậu xe vào sáng thứ Năm, thu hút những người biểu tình. Theo tờ Los Angeles Times, các đặc vụ liên bang có vũ trang và đeo mặt nạ đã đến bằng xe tải và xe SUV tại một bãi đậu xe gần lối vào Cổng E của Sân vận động Dodger, vài giờ sau khi có thông tin cho rằng đội bóng này - vốn bị chỉ trích vì im lặng trong các cuộc đột kích và biểu tình về vấn đề di trú trong thành phố - đã lên kế hoạch công bố hỗ trợ cho các cộng đồng người nhập cư bị ảnh hưởng.

.

Các cơ quan liên bang cho biết không có hoạt động nào được lên kế hoạch nhưng đưa ra một số thông tin trái ngược nhau. "Sáng nay, các nhân viên ICE đã đến Sân vận động Dodger và yêu cầu được phép vào bãi đậu xe", nhóm đăng trên X. "Họ đã bị tổ chức này từ chối cho vào sân vận động". ICE đã trả lời bằng một bài đăng trên X rằng: "Sai. Chúng tôi chưa bao giờ ở đó".

.

Các nhân viên này không đeo thẻ căn cước và khi một phóng viên của tờ L.A. Times hỏi họ thuộc cơ quan nào, họ chỉ nói "DHS" (Bộ An ninh Nội địa). Sau đó, Bộ An ninh Nội địa cho biết họ là nhân viên Hải quan và Biên phòng nhưng không có mặt tại sân vận động để thực hiện hoạt động, theo AP. Cảnh sát đã đến, và các đặc vụ cùng người biểu tình đã rời đi vào buổi chiều.

Tại một cuộc họp báo vào thứ năm, một người ủng hộ đã gọi tổ chức Dodgers ra để phản đối vấn đề này. "Động cơ kinh tế lớn nhất trong khu vực này đang im lặng! Hãy thức dậy! Làm tốt hơn! Chúng tôi biết các bạn có thể!" Raul Claros của nhóm California Rising nói trong khi chỉ vào Sân vận động Dodger phía sau anh ấy, theo ABC News. Dodgers dự kiến ​​sẽ chơi với San Diego Padres tại sân vận động vào tối thứ năm.

.

⦿ ---- CEO Tesla Elon Musk đã chỉ trích một viên chức cấp cao của Nhà Trắng vào cuối ngày thứ Tư sau các báo cáo về sự rạn nứt giữa hai người đàn ông. Musk đã trả lời một bài đăng trên X, nền tảng truyền thông xã hội mà ông sở hữu, liên kết đến một câu chuyện của New York Post nêu chi tiết rằng Sergio Gor đã không nộp đầy đủ giấy tờ thẩm định. Gor là một trong những viên chức có ảnh hưởng nhất tại Nhà Trắng, giữ chức vụ người đứng đầu Văn phòng Nhân sự Tổng thống.

.

"Ông ta là một con rắn", Musk đã viết về Gor. Gor đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Gor là một viên chức có ảnh hưởng lớn với mối quan hệ chặt chẽ với phong trào MAGA. Ông là đồng minh thân cận của Donald Trump Jr. và là người trung thành tuyệt đối với tổng thống. Ông cũng lãnh đạo siêu ủy ban PAC ủng hộ Trump Right for America.

.

Là người đứng đầu văn phòng nhân sự, Gor giám sát việc thẩm định và bổ nhiệm hàng nghìn nhân viên chính phủ, đảm bảo họ phù hợp với chương trình nghị sự của Tổng thống Trump. Gor đã trở thành tiêu đề trên các mặt báo với tư cách là nhân vật trung tâm trong sự chia rẽ gay gắt giữa tổng thống và Musk, người đã rời khỏi vai trò là nhân viên chính phủ đặc biệt vào cuối tháng trước.

.

Musk và Gor được cho là đã xung đột trong những tháng gần đây, bao gồm cả tại các cuộc họp Nội các, nơi Musk chỉ trích Gor vì bất đồng về nhân sự. Gor cũng được trích dẫn là nhân vật chủ chốt trong việc thúc đẩy việc rút Jared Isaacman, một đồng minh của Musk, người đã được chọn để lãnh đạo NASA. Trump đã rút đề cử ngay sau khi Musk rời khỏi chính phủ, với lý do "các mối quan hệ trước đó", ám chỉ đến các khoản quyên góp của Isaacman cho đảng Dân chủ.

.

Một quan chức chính quyền nói với The Hill rằng quyết định rút đề cử Isaacman cuối cùng thuộc về tổng thống. Quan chức này cũng hạ thấp lời đồn về một cuộc đấu đá lớn hơn giữa Gor và Musk. Họ lưu ý rằng Gor giám sát việc tuyển dụng các quan chức của Bộ Hiệu quả Chính phủ và lập luận rằng cả hai đều có chung mục tiêu chung về cơ quan này.

.

⦿ ---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Sáu đã không bác bỏ báo cáo rằng tỷ phú kiêm giám đốc điều hành SpaceX và Tesla Elon Musk đã yêu cầu Nga cấp cho ông quyền tị nạn chính trị. "Chúng ta hãy chờ tuyên bố từ Bộ Ngoại giao hoặc tuyên bố từ Musk trước khi bình luận về bất kỳ điều gì", Peskov nói ngắn gọn, từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết.

.

Trước đó, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Vladislav Davankov đã tuyên bố tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg rằng Bộ Ngoại giao đã nhận được yêu cầu tị nạn từ Musk, theo truyền thông Nga đưa tin. Đáng chú ý, cha của Musk, Errol, đã tham dự Diễn đàn Tương lai 2050 tại Moscow vào đầu tháng này.

.

⦿ ---- Nền kinh tế Nga "đang trên bờ vực suy thoái", theo lời Bộ trưởng Kinh tế nước này cho biết hôm thứ Năm. Bộ trưởng Kinh tế Maxim Reshetnikov đã đưa ra cảnh báo tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, một sự kiện thường niên tại thành phố lớn thứ hai của Nga được thiết kế để làm nổi bật sức mạnh kinh tế của đất nước và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, theo AP đưa tin.

.

Hãng tin tức kinh doanh của Nga RBC đã trích dẫn lời quan chức này như sau: "Các con số cho thấy sự hạ nhiệt, nhưng tất cả các con số của chúng tôi (giống như) một tấm gương chiếu hậu. Đánh giá theo cách các doanh nghiệp hiện đang cảm thấy và các chỉ số, đối với tôi, chúng tôi dường như đã trên bờ vực suy thoái".

.

Nền kinh tế, bị ảnh hưởng bởi một loạt các lệnh trừng phạt sau khi Điện Kremlin đưa quân vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, cho đến nay đã vượt xa các dự đoán. Chi tiêu quốc phòng cao đã thúc đẩy tăng trưởng và duy trì tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp mặc dù thúc đẩy lạm phát. Đồng thời, tiền lương đã tăng lên để theo kịp lạm phát, giúp nhiều người lao động có cuộc sống tốt hơn.

.

Các khoản tiền thưởng tuyển dụng lớn cho những người nhập ngũ và trợ cấp tử vong cho chiến binh tử trận ở Ukraine cũng đã mang lại nhiều thu nhập hơn cho các khu vực nghèo hơn của đất nước. Nhưng về lâu dài, lạm phát và thiếu đầu tư nước ngoài vẫn là mối đe dọa đối với nền kinh tế, để lại dấu hỏi về việc nền kinh tế quân sự hóa có thể duy trì được bao lâu.

.

Các nhà kinh tế đã cảnh báo về áp lực ngày càng tăng đối với nền kinh tế và khả năng nó sẽ trì trệ do thiếu đầu tư vào các lĩnh vực khác ngoài quân sự. Reshetnikov cho biết liệu đất nước Nga có rơi vào suy thoái hay không phụ thuộc vào hành động của chính phủ. "Trong tương lai, tất cả phụ thuộc vào quyết định của chúng tôi", ông nói.

.

⦿ ---- Công tố đặc biệt sẽ điều tra bầu cử 2020 (để chứng minh Trump bị gian lận để thua Biden). Trong một bài đăng trên Truth Social vào thứ Sáu, Tổng thống Trump đã kêu gọi một công tố viên đặc biệt điều tra kết quả bầu cử 2020. "Bằng chứng là RẤT LỚN và QUÁ MỨC", Trump viết, sau khi lần đầu chỉ trích cựu Tổng thống Biden và các chính sách nhập cư của ông. "Phải bổ nhiệm một Công tố viên đặc biệt. Không thể để điều này xảy ra một lần nữa ở Hoa Kỳ! Hãy bắt đầu công việc!"

.

Không rõ điều gì đã thúc đẩy yêu cầu này, nhưng Mediaite lưu ý rằng yêu cầu này xuất hiện ngay sau khi giám đốc FBI Kash Patel nêu ra những lo ngại mới: "FBI đã tìm thấy các tài liệu nêu chi tiết các cáo buộc đáng báo động liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020 của Hoa Kỳ, bao gồm các cáo buộc về sự can thiệp của ĐCSTQ", Patel đã viết vào đầu tuần này, ám chỉ đến Đảng Cộng sản Trung Quốc. "Tôi đã ngay lập tức giải mật tài liệu và chuyển các tài liệu cho Chủ tịch [Chuck] Grassley để xem xét thêm". Grassley là chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện.

Các tài liệu về cơ bản cáo buộc rằng Trung Quốc đã chuyển giấy phép lái xe giả (bogus drivers' licenses) đến Hoa Kỳ với mục đích để những người không đủ điều kiện bỏ phiếu cho Biden, Fox News đưa tin. Tuy nhiên, tuyên bố này là không có căn cứ, NBC News lưu ý, và không có cuộc điều tra hoặc tòa án nào đưa ra bằng chứng về gian lận cử tri có hệ thống trong cuộc bầu cử năm 2020. (Ghi chú: Thẻ lái xe không có giá trị để bầu phiếu tại California. Thẻ lái xe giả cũng sẽ bị lộ khi Bộ Hành Chánh và cấp quận kiểm tra với dữ liệu Nha Lộ Vận DMV.)⦿ ---- Tổng thống Trump đã tôn vinh Ngày 19 tháng 6 hàng năm trong 4 năm đầu tiên làm tổng thống, thậm chí trước khi nó trở thành ngày lễ liên bang. Ông từng tuyên bố đã làm cho nó trở nên "nổi tiếng". Nhưng vào ngày lễ Ngày 19 tháng 6 năm nay vào hôm thứ năm, vị tổng thống thường nói nhiều này đã im lặng về một ngày quan trọng đối với người Mỹ gốc Phi vì đánh dấu sự kết thúc của chế độ nô lệ ở quốc gia mà ông lại lãnh đạo chính phủ. Không có lời nào về ngày này từ miệng ông, trên giấy tờ hoặc thông qua trang mạng xã hội của ông, AP đưa tin.Khi được hỏi liệu Trump có kỷ niệm Ngày 19 tháng 6 theo bất kỳ cách nào không, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trả lời các phóng viên: "Tôi không theo dõi chữ ký của ông ấy trên một tuyên bố hôm nay. Tôi biết đây là ngày lễ liên bang. Tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn đã đến làm việc. Chúng tôi chắc chắn ở đây. Chúng tôi đang làm việc 24/7 ngay bây giờ."Ngày 19 tháng 6 kỷ niệm sự kết thúc của chế độ nô lệ ở Hoa Kỳ bằng cách kỷ niệm ngày 19 tháng 6 năm 1865, khi những người lính Liên bang mang tin tức đến cho những người da đen bị bắt làm nô lệ ở Galveston, Texas. Sự tự do của họ đến hơn hai năm, sau khi Tổng thống Abraham Lincoln giải phóng nô lệ ở Liên minh miền Nam bằng cách ký Tuyên bố giải phóng nô lệ trong Nội chiến.Sự im lặng của Trump về vấn đề này cũng đi chệch khỏi hướng dẫn của Nhà Trắng rằng Trump đã lên kế hoạch ký tuyên bố Juneteenth. Leavitt không giải thích về sự thay đổi này. Trump không tổ chức bất kỳ sự kiện công khai nào vào thứ năm, nhưng ông đã chia sẻ những tuyên bố về Iran, TikTok và Chủ tịch Fed Jerome Powell trên mạng xã hội, theo AP. Ông có nhiều điều để nói hơn về Juneteenth trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.Năm 2017, Trump đã gợi lại "lễ hội đầy tâm hồn và niềm vui xúc động" ở Galveston khi một thiếu tướng đưa tin về giải phóng nô lệ da đen. Ông đã kể câu chuyện về Galveston trong mỗi ba năm tiếp theo. "Cùng nhau, chúng ta tôn vinh tinh thần bất khuất và vô số đóng góp của nhiều thế hệ người Mỹ gốc Phi cho câu chuyện về sự vĩ đại của nước Mỹ", ông nói thêm trong tuyên bố năm 2018 của mình.Năm 2020, sau khi hoãn các cuộc vận động tranh cử vì đại dịch, Trump đã chọn Tulsa, Oklahoma làm nơi tiếp tục các cuộc tụ họp công cộng và lên lịch tổ chức một cuộc vận động vào ngày 19 tháng 6. Nhưng quyết định này đã vấp phải nhiều chỉ trích đến mức Trump đã hoãn sự kiện này lại một ngày. Vào cuối năm 2020, Trump đã hứa sẽ thiết lập ngày lễ liên bang. Nhiều thế hệ người Mỹ da đen đã ăn mừng ngày 19 tháng 6 từ rất lâu trước khi nó trở thành ngày lễ liên bang vào năm 2021 với nét bút của Tổng thống Biden. Phải chăng năm nay Trump im lặng ngày lễ này bởi vì Biden chính thức hóa ngày lễ công nhận xóa sổ nô lễ? Và tại sao trong nhiệm k2y 4 năm đầu tiên, Trump ăn mừng hàng năm nhưng vẫn không chính thức công nhận ngày lễ này?⦿ ---- Tổng thống Donald Trump đã không chính thức kỷ niệm Ngày 19 tháng 6 vào thứ năm, thay vào đó, ông phàn nàn rằng có "quá nhiều ngày lễ không phải ngày làm việc", trong khi người tiền nhiệm của ông, Joe Biden, đã kỷ niệm sự kiện này tại một nhà thờ Da đen ở Texas. Khoảnh khắc chia đôi màn hình cho thấy những cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau đối với lễ kỷ niệm 160 năm sự kiện ở Texas khi quân đội Liên bang đến để thực thi lệnh chấm dứt chế độ nô lệ ở đó."Quá nhiều ngày lễ không phải ngày làm việc ở Hoa Kỳ. Đất nước chúng ta đang phải tốn HÀNG TỶ ĐÔ LA để đóng cửa tất cả các doanh nghiệp này", Trump phát biểu hôm thứ năm trên Truth Social mà không đề cập rõ ràng đến Ngày 19 tháng 6.Trước đó trong ngày, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết Trump không có kế hoạch ký tuyên bố Ngày 19 tháng 6 và cho biết đó là một ngày làm việc bình thường. Trump đã đưa ra các tuyên bố kỷ niệm Ngày 19 tháng 6, trước khi nó trở thành ngày lễ liên bang, trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông. "Chúng tôi đang làm việc 24/7 ngay bây giờ", bà nói.Vài giờ sau, cựu Tổng thống Biden được chào đón nồng nhiệt tại Nhà thờ Reedy Chapel AME ở Galveston, Texas, nơi ông chỉ trích những người mà ông cho là tìm cách "xóa bỏ lịch sử của chúng ta". Năm 2021, Biden đã ký luật công nhận Juneteenth là ngày lễ liên bang sau các cuộc biểu tình đòi công lý chủng tộc bùng nổ sau cái chết của George Floyd."Một số người nói rằng ... nó không xứng đáng là ngày lễ liên bang", Biden nói. "Họ không muốn nhớ đến". Ông cũng chỉ trích động thái đổi tên các căn cứ quân sự đã được Biden thay đổi để xóa bỏ các tham chiếu đến Liên minh miền Nam của chính quyền Trump. Trump đã nói rằng ông muốn khôi phục lại các tên ban đầu, hầu hết là tên các cấp chỉ huy Liên minh miền Nam, trong nội chiến là phe chủ trương giữ chế độ nô lệ da .⦿ ---- Một tòa kháng án hôm thứ Năm đã cho phép Tổng thống Trump tiếp tục kiểm soát lực lượng Vệ binh Quốc gia mà ông triển khai tới Los Angeles sau các cuộc biểu tình phản đối các cuộc đột kích nhập cư, theo AP đưa tin. Quyết định này đã ngăn chặn phán quyết của một thẩm phán tòa án cấp dưới, người đã phát hiện ra rằng Trump đã hành động bất hợp pháp khi ông kích hoạt lực lượng này bất chấp sự phản đối của Thống đốc California Gavin Newsom. Đây là lần đầu tiên một Tổng thống điều động Vệ binh Quốc gia cấp tiểu bang mà không có sự cho phép của thống đốc kể từ năm 1965. Hai thẩm phán trong hội đồng đã được Trump bổ nhiệm trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.Trong quyết định của mình, một hội đồng gồm 3 thẩm phán tại Tòa kháng án liên bang số 9 của Hoa Kỳ đã đồng thuận kết luận rằng có khả năng Trump đã hợp pháp thực hiện thẩm quyền của mình trong việc liên bang hóa quyền kiểm soát lực lượng vệ binh. Hội đồng cho biết mặc dù các tổng thống không có quyền lực vô hạn để nắm quyền kiểm soát lực lượng vệ binh của một tiểu bang, nhưng chính quyền Trump đã đưa ra đủ bằng chứng để chứng minh rằng họ có lý do chính đáng để làm như vậy, viện dẫn các hành vi bạo lực của những người biểu tình."Những sự thật không thể chối cãi chứng minh rằng trước khi triển khai Vệ binh Quốc gia, những người biểu tình đã 'ghìm chặt' một số cảnh sát liên bang và ném 'những khối bê tông, chai chất lỏng và các vật thể khác' vào các sĩ quan. Những người biểu tình cũng đã phá hoại các tòa nhà liên bang và khiến ít nhất một tòa nhà liên bang phải đóng cửa. Và một chiếc xe tải liên bang đã bị những người biểu tình tấn công, đập vỡ cửa sổ xe tải", tòa án viết. "Lợi ích của chính phủ liên bang trong việc ngăn chặn những vụ như thế này là rất lớn".Tòa án cũng phát hiện ra rằng ngay cả khi chính phủ liên bang không thông báo cho thống đốc California trước khi liên bang hóa Vệ binh Quốc gia theo yêu cầu của luật, Newsom cũng không có quyền phủ quyết lệnh của tổng thống. Trump đã ăn mừng quyết định này trên nền tảng Truth Social của mình, gọi đó là "THẮNG LỚN". Ông viết rằng "trên khắp Hoa Kỳ, nếu các Thành phố và người dân của chúng ta cần được bảo vệ, chúng ta là những người sẽ bảo vệ họ nếu Cảnh sát Tiểu bang và Địa phương không thể hoàn thành công việc vì bất kỳ lý do gì".Vụ kiện tại tòa có thể có những tác động rộng hơn đến quyền hạn của tổng thống trong việc triển khai binh lính trong phạm vi Hoa Kỳ. Phán quyết này có nghĩa là quyền kiểm soát Lực lượng Vệ binh Quốc gia California sẽ vẫn nằm trong tay chính quyền liên bang trong khi vụ kiện vẫn tiếp tục diễn ra.Newsom đã đưa ra một tuyên bố bày tỏ sự thất vọng khi tòa án cho phép Trump giữ quyền kiểm soát Lực lượng Vệ binh Quốc gia. Nhưng ông cũng hoan nghênh một khía cạnh của quyết định này. "Tòa án đã đúng khi bác bỏ tuyên bố của Trump rằng ông có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với Lực lượng Vệ binh Quốc gia và không phải giải thích với tòa án", Newsom cho biết. "Tổng thống không phải là vua và không đứng trên luật pháp. Chúng tôi sẽ tiếp tục thách thức Tổng thống Trump sử dụng quân đội Hoa Kỳ một cách độc đoán chống lại công dân".Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Charles Breyer, người được Clinton bổ nhiệm, ban đầu đã ra phán quyết có lợi cho California, nhưng lệnh khẩn cấp đã bị Tòa kháng án liên bang khu vực 9 hủy bỏ vào ngày 13 tháng 6. Sau đó, Hội đồng gồm ba thẩm phán đã nhất trí gia hạn lệnh tạm dừng trong một phán quyết dài 38 trang chưa ký được công bố vào tối hôm qua, thứ Năm. Mặc dù phán quyết của Tòa kháng án liên bang khu vực 9 đánh dấu chiến thắng cho Trump trong cuộc chiến pháp lý, nhưng nó có thể không kéo dài. Breyer sẽ tổ chức phiên điều trần vào thứ Sáu về việc có nên ban hành lệnh cấm vô thời hạn hay không. Trong phán quyết ban đầu của mình, Breyer đã phán quyết rằng việc Trump triển khai Lực lượng Vệ binh là bất hợp pháp và vi phạm Tu chính án thứ Mười, quy định quyền lực giữa chính quyền liên bang và tiểu bang, và vượt quá thẩm quyền theo luật định của Trump.⦿ ---- Tennessee: Một người đàn ông bị cáo buộc có vũ trang bằng súng điện Taser bị cáo buộc đã trèo tường tại khu dân cư có cổng bảo vệ của Thị trưởng Memphis Paul Young và gõ cửa nhà thị trưởng vào tối Chủ Nhật. Cảnh sát đã phản hồi báo cáo về một người khả nghi trong khu phố vào khoảng 9:30 tối. Cùng thời điểm đó, Young nghe thấy tiếng chuông cửa reo và nhìn thấy một người đàn ông mà anh ta không quen biết đeo găng tay và mặc áo hoodie ở cửa trước nhà mình qua camera chuông cửa Ring, theo Fox 13 Memphis đưa tin.Young không mở cửa và người đàn ông đó đã rời đi, tờ Washington Post đưa tin. Nghi phạm Trenton Abston, 25 tuổi, sau đó đã bị bắt tại nơi làm việc, Sở Cảnh sát Memphis thông báo vào thứ Tư. Cảnh sát cho biết một khẩu súng điện Taser, dây thừng, găng tay và băng keo đã được tìm thấy trong xe của anh ta. Anh ta đã bị cáo buộc tội cố gắng bắt cóc, theo dõi và xâm phạm hình sự nghiêm trọng, ABC News đưa tin. Anh ta bị cáo buộc đã nói với cảnh sát rằng anh ta muốn đối chất với Young về tội phạm ở Memphis và đã tìm hiểu nơi thị trưởng sống."Trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt là sau những sự kiện bi thảm ở Minnesota và những lời đe dọa mà vợ tôi và tôi thường nhận được trực tuyến, không ai trong chúng ta có thể quá cẩn thận", Young cho biết trong một tuyên bố sau vụ việc, và ám chỉ đến vụ nổ súng vào hai nhà lập pháp và vợ của họ ở Minnesota, khiến hai vợ chồng một Dân biểu tiểu bang thiệt mạng, và 2 vợ chồng một Thượng nghị sĩ tiểu bang trọng thương. "Mối liên hệ giữa lời lẽ giận dữ trực tuyến và bạo lực ngoài đời thực đang trở nên không thể phủ nhận".⦿ ---- Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới nhất của Israel vào khu phố Gish của Tehran nhắm vào một nhà khoa học hạt nhân, truyền thông Iran đưa tin vào thứ sáu. Theo các báo cáo sơ bộ, một tên lửa của Israel đã tấn công vào một căn cứ của nhóm bán quân sự Basij. Người ta thấy khu phố bốc cháy, khói lên cao. Lực lượng Phòng vệ Israel chưa bình luận về cuộc tấn công.⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đang tấn công cơ sở hạ tầng quân sự ở miền tây và miền trung Iran, sau khi tuyên bố đã phá hủy hơn 35 cơ sở cất giữ và phóng tên lửa ở khu vực Tiberias và Kermanshah vào đầu ngày. IDF cũng cho biết gần đây họ đã nhắm mục tiêu vào Trụ sở An ninh Nội bộ của Iran tại Tehran, cũng như trụ sở của Đơn vị Đặc nhiệm An ninh Nội bộ.⦿ ---- Nhiều vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại thành phố Beer Sheva của Israel vào thứ sáu sau khi một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran đánh trúng một công viên công nghệ có văn phòng của Microsoft, Reuters đưa tin. CNN có video về hậu quả của cuộc tấn công, mà cảnh sát địa phương cho biết đã gây ra thiệt hại về tài sản và 6 người bị thương nhẹ."Chúng tôi đã nhanh chóng đến hiện trường với lực lượng lớn ... và thấy khói dày đặc, xe hơi bốc cháy và sự tàn phá rõ ràng ở một trong những tòa nhà, cùng với thiệt hại cho các căn hộ khác", một nhân viên y tế thuộc cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Israel nói với Mint. Vào thứ năm, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran đã bắn phá bệnh viện chính ở miền nam Israel, được cho là đã gây ra "thiệt hại lớn" và làm bị thương ít nhất 16 người.⦿ ---- Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ vẫn tin rằng Iran vẫn chưa quyết định có nên chế tạo bom hạt nhân hay không, mặc dù nước này đã tích lũy được một lượng lớn uranium làm giàu cần thiết để làm như vậy, tờ New York Times đưa tin, trích dẫn nguồn tin tình báo và các quan chức Hoa Kỳ khác. Đánh giá này không thay đổi kể từ lần cuối các cơ quan tình báo xử lý ý định của Iran vào tháng 3, các quan chức giấu tên cho biết.Các quan chức tình báo cấp cao của Hoa Kỳ cho biết giới lãnh đạo Iran có khả năng sẽ chuyển sang chế tạo bom hạt nhân nếu quân đội Hoa Kỳ tấn công địa điểm làm giàu uranium Fordow hoặc nếu Israel ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Khamanei đã công khai tuyên bố một fatwa (phán quyết tôn giáo) chống lại vũ khí hạt nhân vào năm 2003 và phán quyết đó "hiện vẫn đang có hiệu lực", theo một quan chức tình báo cấp cao cho biết, đồng thời dán nhãn đánh giá của Israel về việc Iran có thể chế tạo vũ khí hạt nhân trong 15 ngày là gây hoang mang.Một số quan chức Hoa Kỳ thấy đánh giá của Israel là đáng tin cậy, trong khi những người khác cho biết các cơ quan tình báo Hoa Kỳ tin rằng Iran có thể mất vài tháng, thậm chí đến một năm, để sản xuất một loại vũ khí như vậy.⦿ ---- Uber Technologies, Inc. đã công bố vào thứ sáu rằng họ đang mở rộng nền tảng dịch vụ dữ liệu trí tuệ nhân tạo, Uber AI Solutions, để hỗ trợ các phòng thí nghiệm và doanh nghiệp AI tại 30 quốc gia. Công ty tuyên bố rằng việc mở rộng sẽ bao gồm một xưởng đúc dữ liệu mới cung cấp cả bộ dữ liệu đã sẵn sàng sử dụng và bộ dữ liệu được thu thập tùy chỉnh, bao gồm âm thanh, video, hình ảnh và văn bản, được thiết kế để đào tạo các mô hình AI lớn trong khi vẫn đảm bảo quyền riêng tư và tuân thủ.Nền tảng này cũng sẽ cung cấp các công cụ và dữ liệu để đào tạo các tác nhân AI thông minh, chẳng hạn như luồng tác vụ thực tế, chú thích "chất lượng cao", mô phỏng và hỗ trợ đa ngôn ngữ để giúp các hệ thống AI điều hướng các quy trình kinh doanh trong thế giới thực."Chúng tôi đang tập hợp nền tảng, con người và hệ thống AI của Uber để giúp các tổ chức khác xây dựng AI thông minh hơn nhanh hơn", người đứng đầu Uber AI Solutions, Megha Yethadka, cho biết. "Với các bản cập nhật hôm nay, chúng tôi đang mở rộng nền tảng của mình trên toàn cầu để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về dữ liệu AI đáng tin cậy và trong thế giới thực", bà nói thêm.⦿ ---- Một cậu bé 15 tuổi đã bị sét đánh vào thứ năm sau khi cái cây mà cậu đang dựa vào ở Công viên Trung tâm của Thành phố New York bị sét đánh và dòng điện truyền sang sợi dây chuyền mà cậu đang đeo. Cậu bé đã trú ẩn dưới gốc cây để tránh cơn giông trong khi bạn bè cậu ngồi trên bãi cỏ gần đó, một nhân chứng kể với tờ The New York Times. Sức mạnh của tia sét đã đánh ngã cậu xuống đất. Khi cậu nằm bất động, bạn bè cậu đã hoảng loạn gọi cứu giúp và cố gắng hồi sức cho cậu.Tuy nhiên, may mắn thay, cậu bé đã sống sót, chỉ bị bỏng nhẹ, một viên chức thực thi pháp luật cho biết. Cậu bé đã được đưa đến Bệnh viện New York-Presbyterian/Trung tâm Y tế Weill Cornell và được đưa vào tình trạng ổn định. Sét đánh là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong liên quan đến thời tiết ở Hoa Kỳ, với trung bình 27 ca tử vong mỗi năm trong giai đoạn 2009 đến 2018. Tuy nhiên, có lẽ đáng ngạc nhiên là khoảng 90 phần trăm những người bị sét đánh đều sống sót.⦿ ---- Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết hôm thứ Năm rằng Canada sẽ áp dụng thuế quan trả đũa đối với thép và nhôm nhập từ Hoa Kỳ, để đáp trả mức thuế kim loại tăng 50% trước đó của Washington. Trong một cuộc họp báo, Carney đã đưa ra các biện pháp mới nhằm bảo vệ ngành thép và nhôm của Canada và cho biết chính phủ sẽ áp dụng thuế quan đối ứng đối với các sản phẩm thép và nhôm vào ngày 21 tháng 7 ở mức độ "phù hợp" với tiến triển đạt được trong các cuộc đàm phán thương mại với Washington."Chúng tôi sẽ dành thời gian cần thiết để đàm phán thỏa thuận tốt nhất cho Canada, nhưng không còn nữa. Song song đó, chúng tôi đảm bảo rằng người lao động và các ngành công nghiệp được bảo vệ khỏi mức thuế quan bất công của Hoa Kỳ. Đây là những người lao động và các ngành công nghiệp sẽ xây dựng một nền kinh tế Canada vững mạnh - nền kinh tế mạnh nhất trong G7", Carney cho biết.⦿ ---- Quốc hội Phần Lan đã bỏ phiếu áp đảo vào thứ năm để rút khỏi một hiệp ước quốc tế quan trọng về mìn chống bộ binh, hay APL, khi quốc gia Bắc Âu này tìm cách tăng cường phòng thủ trước một nước Nga ngày càng quyết đoán ở nước láng giềng. Phần Lan, quốc gia gia nhập NATO vào năm 2023, có chung đường biên giới trên bộ dài 830 dặm với Nga và cho biết mìn có thể được sử dụng để bảo vệ địa hình rộng lớn và hiểm trở của mình trong trường hợp bị Nga tấn công, theo AP. Các nhà lập pháp Phần Lan đã bỏ phiếu 157-18 để tiến hành đề xuất của chính phủ nhằm rời khỏi Công ước Ottawa nhằm chấm dứt việc sử dụng APL trên toàn cầu.Tại các nước vùng Baltic, các nhà lập pháp ở Latvia và Litva đã bỏ phiếu rút khỏi hiệp ước vào đầu năm nay. Mirjana Spoljaric Egger, chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, cho biết thường dân sẽ phải trả giá nếu nhiều quốc gia khác rút khỏi hiệp ước. "Sự đồng thuận toàn cầu từng coi mìn sát thương là biểu tượng của sự vô nhân đạo đang bắt đầu tan vỡ", bà cho biết trong một thông cáo báo chí vào đầu tuần này. "Đây không chỉ là một sự thoái lui về mặt pháp lý trên giấy tờ—mà còn có nguy cơ gây nguy hiểm cho vô số sinh mạng và đảo ngược nhiều thập niên tiến bộ nhân đạo khó khăn đã đạt được". Tuy nhiên, nếu không dùng mìn, thì không có gì cản được Nga xâm nhập.⦿ ---- Tổng thống Trump vẫn đang cân nhắc có nên tham gia cuộc chiến của Israel chông Iran hay không, và người Mỹ không nên mong đợi một quyết định ngay lập tức, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm. Báo The Hill đưa tin rằng bà đã đọc một tuyên bố của tổng thống: "Dựa trên thực tế là có khả năng đàm phán đáng kể có thể diễn ra hoặc không diễn ra với Iran trong tương lai gần, tôi sẽ đưa ra quyết định có nên tham gia hay không trong hai tuần tới". Leavitt nói với các phóng viên, "Đó là trích dẫn trực tiếp từ tổng thống, dành cho tất cả các bạn ngày hôm nay".Leavitt cho biết Steve Witkoff, đặc phái viên của Trump tại Trung Đông, đã liên lạc với các quan chức Iran, tờ New York Times đưa tin. Bà cho biết bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân, với lệnh cấm làm giàu uranium. Trước đó vào hôm thứ Năm, Trump đã phản đối một bản tin trên tờ Wall Street Journal rằng ông đã phê duyệt một kế hoạch tấn công Iran nhưng đang chờ xem liệu nước này có từ bỏ chương trình hạt nhân của mình hay không trước khi ban hành lệnh cuối cùng. "Tờ Wall Street Journal không biết tôi nghĩ gì về Iran!" Trump nói trong bài đăng trên Truth Social. Hôm thứ Tư, ông cho biết ông đã đưa ra "tối hậu thư cuối cùng" cho Iran rằng Iran phải đầu hàng vô điều kiện, sau khi ông kêu gọi dân Iran hãy di tản ra khỏi thủ đô Iran. Đó là lời hăm dọa rất trầm trọng, và bạn hãy hình dung dân Sài Gòn di tản ra khỏi Sài Gòn.⦿ ---- Một nhà báo Saudi Arabia từng cảnh báo rằng các nhà văn có thể bị chính phủ của họ giết chết đã bị hành quyết vì tội phản quốc - đặt ra những câu hỏi mới về cuộc đàn áp bất đồng chính kiến của vương quốc trong thời đại kỹ thuật số. Turki al-Jasser, được cho là ở độ tuổi 40, đã bị xử tử tại Riyadh vào hôm thứ Bảy sau khi bị kết tội mà Bộ Nội vụ cho biết bao gồm "tội phản quốc bằng cách giao tiếp và âm mưu chống lại an ninh của Vương quốc với những cá nhân bên ngoài", theo Guardian và AP. Ông đã bị giam 7 năm, với những người bất đồng chính kiến cáo buộc ông đã bị tra tấn trong thời gian đó.Al-Jasser điều hành một blog tin tức, Al-Mashhad Al-Saudi, nhưng chính quyền tin rằng ông cũng đứng sau một tài khoản Twitter ẩn danh cáo buộc hoàng gia Saudi Arabia tham nhũng và vi phạm nhân quyền. Việc bắt giữ ông vào năm 2018 được cho là diễn ra sau một cuộc đàn áp rộng rãi hơn đối với bất đồng chính kiến trực tuyến. Các điệp viên Saudi Arabia đã xâm nhập Twitter vào năm 2014-2015, truy cập vào danh tính của hàng nghìn tài khoản ẩn danh. Sau đó, chính quyền Hoa Kỳ đã buộc tội các cựu nhân viên Twitter và một công dân Saudi Arabia có liên quan đến vụ vi phạm.Al-Jasser được cho là nhà báo đầu tiên bị hành quyết tại vương quốc này dưới thời Thái tử Mohammed bin Salman (MBS), và là nhà báo cấp cao đầu tiên bị nhà nước Saudi giết hại kể từ vụ sát hại Jamal Khashoggi năm 2018. Các học giả pháp lý lưu ý rằng mọi vụ hành quyết đều phải được nhà vua hoặc thái tử chấp thuận, cho thấy sự tham gia của cấp cao. Phản ứng quốc tế đối với vụ án này khá im ắng so với sự phản đối dữ dội về vụ sát hại Khashoggi, mặc dù các nhà hoạt động cho biết vụ án này nêu bật những rủi ro đang diễn ra đối với những người bất đồng chính kiến Saudi và tình trạng thiếu sự bảo vệ pháp lý đối với những người chỉ trích. Giám đốc điều hành của Dawn, nhóm ủng hộ dân chủ do Khashoggi thành lập, cho biết vụ việc cho thấy MBS "vẫn là một tên bạo chúa hay trả thù, dễ bị tổn thương, giết những người chỉ trích mình".⦿ ---- Chính quyền liên bang đang điều tra một loạt các vụ giao pizza ẩn danh được gửi đến tận nhà của các nhà lập pháp Hoa Kỳ và lãnh đạo Cảnh sát Điện Capitol Hoa Kỳ trên toàn quốc. Các nguồn tin cho biết cả các thành viên Hạ viện Dân chủ và Cộng hòa đều nhận được những chiếc pizza không được yêu cầu, theo ABC News. Các vụ giao hàng cũng nhắm vào các nhà lãnh đạo Cảnh sát Điện Capitol hiện tại và trước đây. Các quan chức lo ngại rằng các vụ giao hàng có thể nhằm mục đích gửi một thông điệp đáng lo ngại hoặc có thể "ít nhất là một lời nhắc nhở rằng ai đó biết họ sống ở đâu", WFAA lưu ý.Cảnh sát Điện Capitol hiện mô tả chuyện giao pizza không yêu cầu là "bối cảnh đe dọa gia tăng", theo ABC. Sở này, nơi gọi các vụ giao pizza là "đáng lo ngại", tuyên bố rằng các mối đe dọa đối với các quan chức được bầu sẽ không được dung thứ và xác nhận rằng họ đang làm việc với các cơ quan liên bang, tiểu bang và địa phương về vấn đề này. Hầu hết các vụ giao pizza đã đến vào cuối tuần, trùng với thời điểm truy tìm tay súng bị cáo buộc tội bắn hai nhà lập pháp Dân chủ của Minnesota. Tuy nhiên, một nguồn tin quốc hội cho biết các vụ giao hàng đã bắt đầu trước vụ tấn công đó.Vụ án ở Minnesota khiến một Dân biểu tiểu bang và chồng bà thiệt mạng, và chính quyền cáo buộc rằng kẻ nổ súng bị cáo buộc có một danh sách các mục tiêu tiềm năng khác, bao gồm hàng chục viên chức nhà nước như Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar và Tina Smith của Minnesota, cũng như các Dân biểu Ilhan Omar và Kelly Morrison, theo tờ New York Post. Chính quyền không cung cấp thêm thông tin chi tiết để tránh gây nguy hiểm cho các cuộc điều tra đang diễn ra hoặc tạo cảm hứng cho các vụ bắt chước.⦿ ---- Một tai nạn khiến 2 người chết tại Sân bay Sugar Valley gần Mocksville, North Carolina, vào đầu tháng này có thể là do cố gắng tránh một con rùa. Theo báo cáo sơ bộ của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về vụ tai nạn ngày 3 tháng 6, một nhân viên điều hành UNICOM đã thông báo với một phi công đang chuẩn bị hạ cánh một chiếc máy bay cổ rằng có một con rùa trên đường băng. Các nhà điều tra cho biết phi công đã hạ cánh xuống từ cao độ 1.400 feet (427 mét) trên đường băng dài 2.424 feet (739 mét) và nhấc bánh xe lên để tránh con rùa."Một người đàn ông đang cắt cỏ ở cuối đường băng 2 đã báo cáo rằng anh ta nhìn thấy con rùa trên đường băng và phi công đã nhấc bánh xe bên phải lên để tránh con rùa", báo cáo nêu, theo WGHP. "Sau đó, cánh máy bay bắt đầu lắc qua lắc lại. Sau đó, máy bay cất cánh trở lại, nhưng anh ta đã mất dấu máy bay khi nó bay qua phía sau một nhà chứa máy bay. Chiếc máy bay biến mất ngay phía trên những hàng cây ở phía đông bắc của đường băng và sau đó anh ta nghe thấy một tiếng va chạm lớn và nhìn thấy khói".Tai nạn liên quan đến một chiếc Stinson 108 Voyager năm 1946, ABC45 đưa tin. Các nhà điều tra cho biết máy bay đã đâm vào rừng cách đường băng khoảng 255 feet (78 mét) về phía bắc và bốc cháy. Phi công và một hành khách đã thiệt mạng. Một hành khách khác bị thương nghiêm trọng, NTSB cho biết.⦿ ---- Tám ngày sau vụ xả súng hiếm hoi tại trường học ở Áo, chính phủ đã đưa ra một loạt luật được đề xuất nhằm kiểm soát súng. Các biện pháp này sẽ nâng độ tuổi tối thiểu để sở hữu một số loại súng nhất định từ 21 lên 25, tăng thời gian chờ giữa lúc mua và lúc nhận súng từ ba ngày lên bốn tuần và tăng cường bài kiểm tra tâm lý bắt buộc mà người mua súng phải vượt qua, theo tờ New York Times và Deutsche Welle.Kẻ xả súng 21 tuổi, người được luật bảo vệ quyền riêng tư bảo vệ, đã không vượt qua bài kiểm tra tâm lý trong quá trình đánh giá nghĩa vụ quân sự nhưng đã vượt qua bài kiểm tra bắt buộc để mua một khẩu súng lục, thứ mà hắn đã dùng để xả súng vào một trường trung học ở Graz. Hắn cũng sử dụng một khẩu súng ngắn được mua hợp pháp, hiện đang được bán cho bất kỳ người lớn nào trong nước mà không bị cấm vũ khí. Hắn đã giết 9 học sinh và 1 giáo viên trước khi tự sát. Các nhà chức trách cho biết hắn bị ám ảnh bởi các vụ xả súng tại trường học và cuối cùng đã tấn công ngôi trường mà hắn đã bỏ học.Thủ tướng Christian Stocker cho biết sẽ tăng gấp đôi số lượng nhà tâm lý học làm việc tại các trường học, yêu cầu học sinh bỏ học phải trải qua các đánh giá tâm lý bắt buộc và hạn chế trẻ em truy cập vào mạng xã hội. Nhiều trong số 1,5 triệu khẩu súng tư nhân của Áo được thợ săn sử dụng, nhưng Stocker cho biết các quy định mới sẽ không ảnh hưởng đến họ. Ông cũng cho biết chính phủ sẽ dành riêng 23 triệu đô la cho gia đình các nạn nhân vụ xả súng. Các luật được đề xuất dự kiến sẽ được thông qua - sớm nhất là trong tuần này.⦿ ---- Florida: Một chuyến đi chơi nhân Ngày của Cha tại Bãi biển Fort Lauderdale đã trở nên bi thảm khi một người cha đã mất mạng sau khi cứu con gái mình khỏi chết đuối, chỉ vài phút sau khi các nhân viên cứu hộ rời khỏi vị trí của họ trong ngày. Antwon Wilson, 33 tuổi, đến từ Lauderhill, đã xuống nước gần Khu nghỉ dưỡng B Ocean vào khoảng 7:20 tối giờ địa phương vào Chủ Nhật, 20 phút sau khi các trạm cứu hộ đóng cửa, sau khi 2 đứa con của anh ta có vẻ đang gặp nạn, theo WSVN.Trưởng phòng cứu hỏa Danny Moran cho biết Wilson đã có thể tiếp cận con gái mình và giúp cô bé nổi lên trước khi anh chìm xuống. Một người qua đường cũng nhảy xuống để giúp đỡ, bản thân anh cũng bị kéo xuống nước trong giây lát trước khi cố gắng đưa cô bé vào gần bờ hơn.Eslam Saad cho biết anh đã hành động theo bản năng, nghe thấy tiếng kêu cứu và không ngần ngại lao vào. Sau đó, các nhân viên cứu hộ còn lại đã tiếp quản, đưa cô bé đến nơi an toàn.Wilson đã được tìm thấy sau nỗ lực tìm kiếm và được đưa vào bờ, nơi các nhân viên y tế đã tiến hành hô hấp nhân tạo. Cả 3 người—cô gái, Wilson và Saad—đều được đưa đến Trung tâm Y tế Broward Health, nhưng Wilson đã không qua khỏi. Saad, người bị thương nhẹ và nuốt phải nước, đã biết tin tại bệnh viện sau khi kiểm tra gia đình. Anh ta bày tỏ rằng anh ta sẽ hành động theo cách tương tự một lần nữa "bất kể hậu quả ra sao". Các viên chức bệnh viện cho biết cô bé được cứu, được mô tả là dưới 11 tuổi, dự kiến sẽ hồi phục, theo tờ Guardian.⦿ ---- "Chưa bao giờ là thời điểm tốt hơn cho các nữ doanh nhân", Forbes tuyên bố, và bảng xếp hạng mới nhất của họ dường như củng cố lời khẳng định đó. Lần đầu tiên, ấn phẩm tài chính này đã lập danh sách 50 phụ nữ tự thân giàu nhất thế giới, tất cả những người này có tổng giá trị tài sản khoảng 276 tỷ đô la. Đứng đầu nhóm: trùm vận tải biển Thụy Sĩ Rafaela Aponte-Diamant, 80 tuổi, cùng với chồng Gianluigi Aponte sở hữu Công ty Vận tải biển Địa Trung Hải, công ty lớn nhất thế giới. Có 4 phụ nữ đến từ Hoa Kỳ lọt vào top 10.Danh sách 10 phụ nữ tự thân giàu nhất với giá trị tài sản ròng và ngành nghề của họ:1. Rafaela Aponte-Diamant (Thụy Sĩ, vận chuyển; 38,8 tỷ đô la)2. Diane Hendricks (Hoa Kỳ, vật liệu xây dựng; 22,3 tỷ đô la)3. Zhong Huijuan (Trung Quốc, dược phẩm; 15,6 tỷ đô la)4. Zhou Qunfei (Hồng Kông, màn hình điện thoại thông minh; 10 tỷ đô la)5. Denise Coates (Anh, cờ bạc trực tuyến; 8,5 tỷ đô la)6. Judy Faulkner (Hoa Kỳ, phần mềm chăm sóc sức khỏe; 7,8 tỷ đô la)7. Wang Laichun (Hồng Kông, linh kiện điện tử; 7,2 tỷ đô la)8. Marian Ilitch và gia đình (Hoa Kỳ, Little Caesars Pizza; 6,9 tỷ đô la)9. Ling Tang (Canada, phần mềm tiếp thị/trò chơi di động; 6,6 tỷ đô la)10. Lynda Resnick (Hoa Kỳ, nông nghiệp; 6,3 tỷ đô la)⦿ ---- Từng nổi tiếng với những cánh đồng lúa mì vàng óng bất tận, vùng đất trung tâm của nước Mỹ đang chứng kiến "làn sóng lúa mì màu hổ phách" phai nhạt dần khi ngày càng nhiều nông dân từ bỏ lúa mì để tìm kiếm những loại cây trồng thực sự có thể mang lại lợi nhuận, theo Reuters đưa tin. Những người nông dân trồng lúa mì trên khắp vùng Great Plains đang phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt: giá thấp và hạn hán dai dẳng khiến lúa mì kém lợi nhuận hơn, khiến nhiều người phải chuyển đổi cây trồng hoặc để ruộng không thu hoạch.Tại các tiểu bang như Nebraska, diện tích trồng lúa mì đã giảm hơn 1/2 kể từ năm 2005. Trên toàn quốc, nông dân đã từ bỏ từ 20% đến 33% vụ lúa mì đông mỗi năm kể từ năm 2020. Sự kết hợp của hạn hán đang diễn ra, nguồn cung lúa mì toàn cầu dồi dào và giá cả trì trệ - dao động quanh mức 5 đô la một giạ (thùng bushel)- đã làm giảm lợi nhuận.Vụ mùa bội thu cũng hỏng: giá vẫn ở mức thấp do sự cạnh tranh từ các quốc gia sản xuất lúa mì lớn khác. Mặc dù một số nông dân có thể thu hồi được tổn thất thông qua bảo hiểm mùa màng, nhưng hầu hết đều đồng ý rằng đây không phải là mô hình kinh doanh bền vững. Nhiều nhà sản xuất trong khu vực này chuyển sang trồng bắp, đậu nành hoặc chăn nuôi để có lợi nhuận cao hơn. Ví dụ, giá trị của bắp ở Kansas cao gấp đôi giá trị của lúa mì, mặc dù lúa mì chiếm nhiều diện tích hơn.⦿ ---- Thành phố đáng sống nhất thế giới: theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit. Theo Chỉ số đáng sống toàn cầu năm 2025 của EIU, Copenhagen đứng đầu danh sách. Thủ đô Đan Mạch đạt điểm tuyệt đối 100 ở các hạng mục "ổn định", "cơ sở hạ tầng" và "giáo dục". The Hill lưu ý rằng không có thành phố nào của Hoa Kỳ lọt vào top 10; Honolulu đứng ở vị trí thứ 23, Atlanta đứng ngay sau ở vị trí thứ 29.Nhóm 10 thành phố đáng sống nhất trên toàn thế giới: Copenhagen, Đan MạchVienna, Áo; Zurich, Thụy Sĩ; Melbourne, Úc; Geneva, Thụy Sĩ; Sydney, Úc; Osaka, Nhật; Auckland, New Zealand; Adelaide, Úc; Vancouver, Canada.⦿ ---- Tokyo: Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một người đàn ông Việt Nam liên quan đến cáo buộc gian lận trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật bắt buộc để nộp đơn xin tư cách thường trú. Cảnh sát cho biết nghi phạm 25 tuổi là một nhân viên công ty sống tại Tokyo. Người đàn ông này bị cáo buộc đã sắp xếp một người dự thi thay thế để dự thi tại Thành phố Osaka vào tháng 12 năm ngoái thay cho một ứng viên người Việt Nam.Bài kiểm tra đánh giá năng lực tiếng Nhật. Người nước ngoài nộp đơn xin tư cách thường trú bắt buộc phải dự thi để làm điều dưỡng viên. Người nộp đơn và người thay thế, là phụ nữ Việt Nam, đã bị bắt, truy tố và bị treo án. Cảnh sát cho biết nghi phạm đã chào mời người dự thi thay thế qua mạng xã hội và nhận được một phần tiền thưởng.Cảnh sát chưa tiết lộ liệu nghi phạm có thừa nhận cáo buộc hay không. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi tổ chức kỳ thi năng lực cho những người chăm sóc. Sau vụ gian lận, bộ này đã tăng cường xác minh danh tính từ tháng 2 bằng cách yêu cầu những người dự thi phải chụp ảnh khuôn mặt tại địa điểm và bằng các phương tiện khác. Bộ cho biết họ sẽ tăng cường hơn nữa nỗ lực ngăn chặn gian lận tại các địa điểm thi.⦿ ---- Singapore: Bị dụ dỗ bởi lời hứa về tiền bạc, một người phụ nữ đã quyết định chấp nhận lời đề nghị của chị/em gái mình là mở tài khoản ngân hàng và thẻ để đổi lấy tiền. Mặc dù nghi ngờ rằng các tài khoản này có thể được sử dụng cho các hoạt động bất hợp pháp ngay từ đầu, Nguyen Lan Dung, 24 tuổi, đã đồng ý với thỏa thuận này.Vào ngày 19 tháng 6, công dân Việt Nam này đã bị kết án 10 tháng tù sau khi nhận tội với ba tội danh theo Đạo luật Lạm dụng Máy tính và một tội danh theo Đạo luật Tham nhũng, Buôn bán Ma túy và Các Tội phạm Nghiêm trọng Khác (Tịch thu Lợi ích). Mười một tội danh có bản chất tương tự đã được xem xét trong quá trình tuyên án. Dung cũng bị phạt 1.700 đô la.Các cuộc điều tra cho thấy sau khi Dung đồng ý với thỏa thuận này, cô đã liên lạc với một người đàn ông để nói rằng cô biết những người sẽ trả tiền cho anh ta để kiểm soát tài khoản ngân hàng của anh ta. Các tài liệu của tòa án không tiết lộ cách thức điều tra Dung và chị/em gái cô bắt đầu.Vào khoảng tháng 3 năm 2024, người đàn ông này đã đồng ý và cung cấp thông tin chi tiết về ngân hàng của mình cùng thẻ ATM vật lý tương ứng. Dung đã giao thẻ và thông tin đăng nhập cho chị gái và bạn trai của chị gái mình, và được trả 700 đô la. Hồ sơ tòa án nêu rõ rằng tài khoản ngân hàng và thẻ ATM của người đàn ông này sau đó được phát hiện có liên quan đến các vụ lừa đảo tống tiền và được sử dụng để giao dịch một luồng tiền lừa đảo.Theo thỏa thuận, Dung cũng sẽ đóng vai trò là đầu mối liên lạc cho những công dân Việt Nam khác muốn bán tài khoản ngân hàng của họ. Cô ta sẽ kiếm được từ 500 đến 700 đô la cho mỗi tài khoản ngân hàng mà cô ta giúp kiếm được. Vào khoảng tháng 3 năm 2024, cô ta đã xoay xở để có được hai tài khoản ngân hàng khác nhau từ hai công dân Việt Nam.Hồ sơ tòa án không tiết lộ cách Dung xoay xở để liên lạc với hai người này. Cùng thời gian đó, Dung, cùng với chị gái và bạn trai của chị gái mình, đã sắp xếp để bán 11 tài khoản ngân hàng cho những người không rõ danh tính. Chị gái của Dung, Nguyễn Hương Giang, vẫn đang chạy trốn khỏi Singapore.⦿ ----⦿ ---- HỎI 1: Các chính sách về túi nhựa đã dẫn đến việc giảm từ 25% đến 47% túi nhựa ở các nơi ven biển?ĐÁP 1: Đúng vậy. Trong số những thủ phạm lớn nhất gây ô nhiễm nhựa ở đại dương và dọc bờ biển là túi mua sắm bằng nhựa mỏng, loại túi có tỷ lệ tái chế thấp và thường trở thành rác thải khi bị gió thổi bay. Khi ở đó, chúng có thể vướng vào động vật và phân hủy thành các vi nhựa có hại. Khi nhận thức về vấn đề này ngày càng tăng, hơn 100 quốc gia đã ban hành lệnh cấm hoặc thu phí đối với túi nhựa. Nhưng tác động của những chính sách đó đối với lượng rác thải nhựa trong môi trường biển vẫn chưa được đánh giá một cách có hệ thống cho đến nay. Một nghiên cứu mới từ Đại học Delaware và Đại học Columbia đã xem xét kỹ lưỡng các lệnh cấm và thu phí túi nhựa tại các khu vực pháp lý trên khắp Hoa Kỳ để đánh giá hiệu quả của chúng. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các chính sách về túi nhựa đã dẫn đến việc giảm từ 25% đến 47% túi nhựa so với tổng số mặt hàng được thu thập trong các hoạt động dọn dẹp bờ biển so với các khu vực không có chính sách. Sự sụt giảm này tăng dần theo thời gian, không có bằng chứng nào cho thấy tỷ lệ này sẽ phục hồi. Chi tiết:https://phys.org/news/2025-06-plastic-bag-shoreline-litter.html⦿ ---- HỎI 2: Cà phê không đường, không sữa sẽ giúp bạn sống lâu?ĐÁP 2: Đúng vậy. Uống một hoặc hai tách cà phê mỗi ngày có thể giúp bạn sống lâu hơn -- nhưng chỉ khi bạn bỏ qua kem đặc và đường, nghiên cứu mới cho thấy. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng phát hiện ra rằng cà phê đen hoặc cà phê chỉ có một ít đường và chất béo bão hòa có liên quan đến nguy cơ tử vong sớm thấp hơn. Nhưng khi mọi người uống cà phê với nhiều chất tạo ngọt hoặc kem, những lợi ích sức khỏe này biến mất. Chi tiết:https://www.upi.com/Health_News/2025/06/19/coffee-live-longer-study/2581750355167/