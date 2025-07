(19.6.2025) - Sau khi biến California thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, Thống đốc Gavin Newsom nói sẽ ứng cử Tổng Thống - Sống tại Mỹ 30 năm, vợ của 1 mục sư Florida, nổi tiếng về truyền giáo và từ thiện, tới tòa làm giấy tờ, bị ICE bắt, trục xuất về Mexico - Kinh tế California sẽ mất 275 tỷ đô vì Trump bố ráp di dân

Sau nhiều năm điều hành California để biến tiểu bang này trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, Thống đốc Gavin Newsom bây giờ nói rằng ông muốn tranh cử Tổng Thống.

QUẬN CAM (VB-19/6/2025) ⦿ ---- Florida: Chính quyền liên bang về di trú đã trục xuất vợ của một mục sư Florida, người đã sống tại Hoa Kỳ gần 30 năm. Cô Daniella Isidro cho biết trong một bài đăng trên Facebook rằng mẹ cô, Maria Isidro, đã bị đưa trở lại Mexico từ nhà của họ ở Live Oak, Florida. Newsweek đã liên hệ với gia đình và Bộ An ninh Nội địa để xin bình luận.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang đàn áp mạnh tay đối với vấn đề nhập cư. Dưới thời chính quyền Trump, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) đã tăng cường bắt giữ trên khắp cả nước. Nhà Trắng vẫn khẳng định rằng bất kỳ ai sống bất hợp pháp tại quốc gia này đều bị coi là "tội phạm".

Maria Isidro ban đầu đến Hoa Kỳ vào năm 1998 để tìm kiếm sự điều trị y tế cho một trong những đứa con của mình. Có một thời điểm, cô đã phải chịu lệnh trục xuất. Cô Daniella Isidro đã viết trên Facebook rằng "Mẹ tôi cũng bị còng tay, bụng và mắt cá chân, để lại những vết bầm tím trên người. Đây là một [người phụ nữ] được cộng đồng lớn yêu mến, vợ của một mục sư, một bà ngoại, một bà góa và mẹ của chúng tôi."

Cô nói với đài WCJB chi nhánh của ABC rằng mẹ cô đã ra tòa để cập nhật về vụ án nhập cư của bà nhưng sau đó đã bị giam tại một trung tâm giam giữ của ICE trong hơn một tuần. Theo WCJB, sau khi Maria Isidro bị ICE giam giữ, các con gái của bà đã nhận được một cuộc gọi vào ngày 11 tháng 6, thông báo rằng bà đã bị chuyển từ một trung tâm giam giữ ở Texas đến Mexico. "Tôi đã đi làm vào ngày hôm đó và nhận được cuộc gọi báo rằng mẹ tôi đã bị giam giữ là một trong những điều khó khăn nhất mà tôi phải làm", Daniella Isidro nói với WCJB.

Sau khi đến Hoa Kỳ, Maria Isidro đã thực hiện các bước để tuân thủ các thủ tục pháp lý để ở lại đất nước này, theo bài đăng trên Facebook của con gái bà. Trong một cuộc phỏng vấn với đài WCTV chi nhánh của CBS, gia đình cho biết họ đã dành nhiều năm để đảm bảo quyền công dân của Maria Isidro và bà thường xuyên gặp Bộ An ninh Nội địa để tuân thủ các yêu cầu và tránh bị trục xuất.

Theo báo cáo của tờ Tallahassee Democrat, bà đã bị ban hành lệnh trục xuất vào năm 2004 nhưng đã được cấp "lệnh hoãn trục xuất" hàng năm kể từ đó—một biện pháp tùy ý có thể bị thu hồi bất kỳ lúc nào. Năm 2023, bà đã được chấp thuận đơn I-130, còn được gọi là Đơn xin cho Người thân là Người nước ngoài, đây là một bước tiến tới việc có được tư cách hợp pháp.

Con trai của bà Maria Isidro, anh Jo Isidro đã viết trong một bài đăng trên mạng xã hội: "Mẹ tôi không bị bệnh. Mẹ không rời đi theo lựa chọn của mình. Mẹ đã bị ICE bắt giam trong quá trình kiểm tra nhập cư thông thường. Mẹ tôi là một phụ nữ theo đạo Thiên chúa. Vợ của một nhà truyền giáo. Một người chăm sóc. Một người phụ nữ không có tiền án, người luôn làm mọi việc đúng cách. Mẹ đã đến mọi cuộc hẹn. Mẹ tin tưởng vào hệ thống. Và mẹ tôi vẫn bị cướp khỏi chúng tôi."

⦿ ---- Louisiana: Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ ICE cho biết họ đã bắt hơn 80 người nhập cư bất hợp pháp trong một cuộc đột kích tại một trường đua ngựa ở phía tây nam Louisiana. ICE cho biết họ đã đột kích Trường đua ngựa Delta Downs, Khách sạn và Sòng bạc ở Giáo xứ Calcasieu vào thứ Hai cùng với các cơ quan tiểu bang và liên bang khác, bao gồm FBI và Biên phòng Hoa Kỳ. Cuộc đột kích đã khiến một nhóm kinh doanh đua ngựa tức giận và diễn ra vào thời điểm chính quyền Trump đang theo đuổi nhiều vụ bắt giữ hơn, AP đưa tin.

ICE cho biết trong hàng chục công nhân bị bắt giữ trong cuộc đột kích, "ít nhất hai người" có tiền án, theo cơ quan này. Một số nhà lãnh đạo ngành đua ngựa đã nổi giận. "Việc bố ráp, đến và đưa nhiều công nhân như vậy đi và để hoạt động đua ngựa bị đình trệ và không có công nhân là điều không thể chấp nhận được", theo Peter Ecabert, cố vấn chung của Hiệp hội bảo vệ và từ thiện của những người nuôi ngựa thuần chủng quốc gia (National Horsemen's Benevolent and Protective Association), đại diện cho 29.000 chủ sở hữu và huấn luyện viên đua ngựa thuần chủng, bao gồm cả tại Delta Downs, cho biết.

"Nếu họ (ICE) sẵn sàng đến và cố gắng làm việc với chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng đảm bảo mọi việc được thực hiện theo cách có trật tự", Ecabert nói thêm. "Nhưng những gì họ đã làm ở đây khiến mọi người rơi vào tình thế tồi tệ". Ecabert cho biết những người chải lông và những người làm việc ở chuồng ngựa khác là những người thiết yếu và cho phép những chú ngựa được chăm sóc có tay nghề suốt ngày đêm, lưu ý rằng công việc này rất vất vả và có thể rất khó tìm được những người sẵn sàng làm công việc này.

Trong vài tuần qua, ICE đã tiến hành các cuộc đột kích quy mô lớn khác trên khắp Louisiana. Vào ngày 27 tháng 5, cơ quan này đã đột kích một dự án giảm lũ do liên bang tài trợ ở New Orleans và báo cáo đã bắt giữ 15 công nhân Trung Mỹ. Và cơ quan này cho biết đã bắt giữ 10 công dân Trung Quốc làm việc tại các tiệm mát-xa ở Baton Rouge trong một cuộc đột kích vào ngày 11 tháng 6.

⦿ ---- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Tư rằng họ đang khởi động lại quy trình bị đình chỉ đối với người nước ngoài nộp đơn xin thị thực du học nhưng tất cả người nộp đơn hiện sẽ được yêu cầu mở khóa tài khoản mạng xã hội của họ để chính phủ xem xét. Bộ cho biết các viên chức lãnh sự sẽ để mắt đến các bài đăng và tin nhắn có thể bị coi là thù địch với Hoa Kỳ, chính phủ, văn hóa, thể chế hoặc các nguyên tắc sáng lập của Hoa Kỳ.

Bộ cho biết họ đã hủy bỏ lệnh đình chỉ xử lý thị thực du học vào tháng 5 nhưng cho biết những người nộp đơn mới từ chối đặt tài khoản mạng xã hội của họ ở chế độ "công khai" và cho phép chúng được xem xét có thể bị từ chối, AP đưa tin. Bộ cho biết việc từ chối làm như vậy có thể là dấu hiệu cho thấy họ đang cố gắng trốn tránh yêu cầu hoặc che giấu hoạt động trực tuyến của mình.

Một bức điện tín của Bộ Ngoại giao gửi đến các đại sứ quán mà Politico đã xem yêu cầu họ đánh dấu bất kỳ "hoạt động ủng hộ, hỗ trợ hoặc hỗ trợ cho những kẻ khủng bố nước ngoài và các mối đe dọa khác đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ" và "hỗ trợ cho hành vi quấy rối hoặc bạo lực bài Do Thái bất hợp pháp", với Hamas được liệt kê là một ví dụ. Chính quyền Trump tháng trước đã tạm dừng việc lên lịch phỏng vấn thị thực mới cho sinh viên nước ngoài xin học tại Hoa Kỳ trong khi chuẩn bị sàng lọc hoạt động của họ trên mạng xã hội. Sinh viên trên khắp thế giới đang chờ các lãnh sự quán Hoa Kỳ mở lại các cuộc hẹn phỏng vấn thị thực, vì thời gian còn lại để đặt vé đi lại và sắp xếp chỗ ở đang thu hẹp trước khi năm học bắt đầu.

⦿ ---- California dự kiến ​​sẽ trải qua "một sự suy giảm nhẹ", với tỷ lệ thất nghiệp dự kiến ​​sẽ đạt 6,1% trong năm nay theo báo cáo mới của Anderson Forecast thuộc UCLA. Báo cáo cho rằng sự suy giảm này một phần là do tác động của các chính sách của Nhà Trắng về thuế quan và cuộc đàn áp nhập cư bất hợp pháp, dự kiến ​​sẽ thúc đẩy lạm phát và kéo theo tăng trưởng kinh tế trong thời gian còn lại của năm 2025.

Tổng thống Donald Trump đã nhậm chức lần thứ hai vào tháng 1 với lời hứa sẽ mang lại "thời kỳ hoàng kim" mới cho Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các chính sách chủ chốt của Trump về thuế quan và nhập cư đang khiến tăng trưởng kinh tế chậm lại. Theo Dự báo Anderson, nền kinh tế California sẽ chỉ tăng trưởng 0,1% vào năm 2025, tiếp theo là 0,8% vào năm 2026 và 2,5% vào năm 2027. Việc làm phi nông nghiệp sẽ giảm nhẹ trong tiểu bang này trong năm nay, trong khi lạm phát sẽ đạt 6,1% vào năm 2025 trước khi giảm xuống còn 4,4% vào năm 2027.

Phát biểu với Newsweek, Giáo sư Jerry Nickelsburg, giám đốc Dự báo Anderson của UCLA, cho biết: "Trong ba tháng đầu năm 2025, California đã mất 50.000 việc làm trong biên chế. Các lĩnh vực tăng trưởng trong năm qua đã ngừng tăng trưởng và công nghệ, sản xuất và giải trí vẫn chưa cất cánh. Tăng trưởng thu nhập sẽ là tích cực, nhưng có khả năng tăng trưởng việc làm sẽ hơi tiêu cực".

Giáo sư Chris Tilly, giảng viên tại Trường Quan hệ Công chúng Luskin của UCLA, nói với Newsweek rằng "tác động của các chính sách thuế quan và đàn áp nhập cư của Tổng thống Trump sẽ rất nghiêm trọng trên toàn quốc, và đặc biệt nghiêm trọng ở California".

Ông cho biết: "Ở California, 1/3 việc làm do người nhập cư đảm nhiệm, và một bộ phận lớn lực lượng lao động nhập cư của California là người không có giấy tờ. Các ngành công nghiệp quan trọng của California như nông nghiệp, xây dựng, nhà hàng, khách sạn và sản xuất phụ thuộc vào lực lượng lao động nhập cư, bao gồm cả lao động không có giấy tờ. Các gia đình không có giấy tờ ở California, hầu hết là cư dân lâu năm tại thời điểm này, cũng chiếm một phần quan trọng trong cơ sở người tiêu dùng. Hiện tại, nhiều người nhập cư không có giấy tờ không đến làm việc và mua sắm ít hơn. Ngay cả những người nhập cư hợp pháp và công dân gốc La-tinh cũng ít ra ngoài hơn, và do đó chi tiêu ít hơn, vì sợ bị chặn lại và thẩm vấn. Nếu tình trạng này tiếp diễn, tác động đến nền kinh tế California—cũng như nền kinh tế của nhiều tiểu bang khác—sẽ rất tàn khốc".

⦿ ---- Theo một nghiên cứu mới công bố hôm thứ Ba, việc trục xuất hàng loạt cư dân không có giấy tờ của California có thể cắt giảm 275 tỷ đô la khỏi nền kinh tế của tiểu bang, xóa bỏ 23 tỷ đô la tiền thuế hàng năm và gây gián đoạn nghiêm trọng đến các ngành công nghiệp quan trọng như nông nghiệp, xây dựng và dịch vụ khách sạn.

.

Báo cáo do Viện Kinh tế Hội ​​đồng Vùng Vịnh (Bay Area Council Economic Institute) công bố hợp tác với giáo sư y tế công cộng Maria-Elena De Trinidad Young của UC Merced, phác thảo những hậu quả kinh tế sâu rộng của việc tăng cường thực thi luật nhập cư của liên bang. Báo cáo phát hiện ra rằng những người nhập cư không có giấy tờ — chiếm 8% lực lượng lao động của California — là một phần không thể thiếu trong nền kinh tế trị giá 4,1 nghìn tỷ đô la của tiểu bang, nền kinh tế lớn thứ tư trên thế giới.

Đồng tác giả nghiên cứu Abby Raisz, giám đốc nghiên cứu của Viện Kinh tế Hội ​​đồng Vùng Vịnh, cho biết: "Những người nhập cư, cả có giấy tờ và không có giấy tờ, đều gắn chặt và phức tạp vào toàn bộ cấu trúc kinh tế của chúng ta". “Tác động của việc mất 8% lực lượng lao động của California sẽ có tác động tàn phá đến nền kinh tế của tiểu bang. Những tác động này sẽ vượt xa biên giới của California, với tình trạng thiếu hụt lao động góp phần làm tăng giá thực phẩm trên toàn quốc.” Nghiên cứu dựa trên dữ liệu liên bang, mô hình kinh tế và gần 40 cuộc phỏng vấn.

Người lao động không có giấy tờ tạo ra gần 5% tổng sản phẩm quốc nội của tiểu bang — con số này tăng lên 9% khi tính đến các tác động gián tiếp. Trung bình, cư dân không có giấy tờ đóng góp khoảng 7.000 đô la tiền thuế của tiểu bang, địa phương và liên bang hàng năm.

Người nhập cư sở hữu khoảng 40% các doanh nghiệp nhỏ ở California, trong đó những cá nhân không có giấy tờ chiếm khoảng 11% trong số đó. Những doanh nghiệp này tạo ra doanh thu tại địa phương và cung cấp các hàng hóa và dịch vụ thiết yếu cho cộng đồng mà họ phục vụ. Nghiên cứu xác định các khu vực địa lý dễ bị tổn thương nhất trước cú sốc kinh tế do trục xuất hàng loạt, bao gồm Thung lũng San Joaquin, Inland Empire, Khu vực Vịnh San Francisco và khu vực Los Angeles.

Chỉ tính riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, 63% lực lượng lao động là người nhập cư và hơn 1/4 là người không có giấy tờ. Báo cáo dự đoán rằng việc trục xuất những công nhân này có thể làm giảm 14% GDP của ngành. Tương tự như vậy, những người nhập cư không có giấy tờ chiếm 14% lực lượng lao động xây dựng của California. Việc trục xuất họ sẽ khiến GDP của ngành này giảm 16%.

Báo cáo lưu ý rằng cư dân không có giấy tờ ở California chủ yếu là thành viên cộng đồng lâu năm. Gần 2/3 đã sống ở tiểu bang này trong hơn một thập niên và gần 1/2 đã ở đó trong hơn 20 năm. Nhiều người có con sinh ra ở Hoa Kỳ và sở hữu nhà riêng.

Nghiên cứu này kêu gọi cải cách toàn diện luật nhập cư liên bang, lập luận rằng các biện pháp bảo vệ pháp lý và sự chắc chắn về lực lượng lao động sẽ có lợi không chỉ cho các gia đình nhập cư mà còn cho các doanh nghiệp và ngành công nghiệp phụ thuộc vào nguồn lao động của họ.

⦿ ---- Sau nhiều năm điều hành California để biến tiểu bang này trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, Thống đốc Gavin Newsom bây giờ nói rằng ông muốn tranh cử Tổng Thống. Trong một loạt các cuộc phỏng vấn trên phương tiện truyền thông xoay quanh các cuộc biểu tình phản đối Donald Trump ở Los Angeles và những nơi khác, Newsom đã thừa nhận điều mà mọi người trong và xung quanh nền chính trị quốc gia đã cho rằng — rằng ông đang cân nhắc đến việc ứng cử vào Nhà Trắng.

Lời ám chỉ rõ ràng nhất trong số nhiều lời ám chỉ đã được đăng trên tờ Wall Street Journal. Trả lời một câu hỏi về tham vọng trở thành tổng thống của mình, Newsom cho biết, "Tôi không nghĩ đến việc tranh cử, nhưng đó là con đường mà tôi có thể thấy được".

Điều đó phù hợp với chiến thuật xưa cũ của các chính trị gia khi nhìn vào gương và thấy một tổng thống đang nhìn lại. Họ tránh xa tham vọng trần trụi và tự coi mình là những người miễn cưỡng đề nghị phục vụ đất nước trong thời điểm khủng hoảng, bất kể đó là gì. Không phải ngẫu nhiên mà Newsom, trong một bài phát biểu được phát trực tiếp trên CNN, đã cảnh báo rằng chiến dịch toàn diện của Trump nhằm bắt giữ những người nhập cư không có giấy tờ là một cuộc khủng hoảng như vậy, nói rằng "các tiểu bang khác sẽ là tiếp theo".

“Đây là về tất cả chúng ta. Đây là về bạn,” Newsom nói. “Đã đến lúc tất cả chúng ta phải đứng lên.” Newsom đã nói một chủ đề tương tự trong cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal. “Tôi có trách nhiệm kết hợp đam mê với hành động, đứng thẳng và kiên định, bảo vệ các giá trị mà tôi trân trọng, mà tôi nghĩ rằng đại đa số người Mỹ trân trọng, và khẳng định bản thân mình trong thời điểm đạo đức này,” ông nói.

Chiến dịch bố ráp nhập cư của Trump là một món quà chính trị dành cho Newsom, tạo bàn đạp để ông lấp đầy khoảng trống và tuyên bố lãnh đạo phe đối lập với Trump. Đảng Dân chủ đã không thể kiềm chế các cuộc đấu tranh quyền lực nội bộ trong bảy tháng kể từ khi mất Nhà Trắng. Các phương tiện truyền thông chính trị cũng không xức dầu (ban phép lành của Chúa) cho bất kỳ ứng cử viên tiềm năng nào để kế nhiệm Trump trở thành ứng cử viên hàng đầu.

Sẽ công bằng khi nói rằng Newsom, người đã xây dựng hình ảnh quốc gia kể từ khi tái đắc cử vào năm 2022, có lẽ sẽ bắt đầu trước hầu hết các đối thủ tiềm năng cho đề cử của đảng Dân chủ. Liệu ông có về đích trước và tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hay không lại là một vấn đề khác. Con đường đến Nhà Trắng còn dài và quanh co, với rất nhiều cơ hội để vấp ngã — như sự nghiệp của một người California khác, Kamala Harris, đã chứng minh.

Là người California là một trong những gánh nặng mà Harris không thể vượt qua vào năm ngoái. Một quảng cáo có nội dung ủng hộ việc phẫu thuật chuyển đổi giới tính cho các tù nhân chuyển giới được nhiều người tin là điểm nhấn hiệu quả nhất của chiến dịch. Hãy lên yên. Thắng hay thua, chiến dịch tranh cử Nhà Trắng của Newsom sẽ là một chặng đường gập ghềnh. Tuy thành công về kinh tế, thu hút cử tri cấp tiến, kể cả bao dung cho người giới tính thứ ba, nhưng California đã không thuyết phục được cư dân các tiểu bang bảo thủ, đặc biệt là cử tri da trắng MAGA.

⦿ ---- Bản tin Reuters ghi rằng công ty VinFast cho biết hôm thứ Tư rằng đại lý đầu tiên của hãng tại San Diego, California, sẽ bắt đầu hoạt động trong tháng này, khi công ty sản xuất xe điện Việt Nam này tăng gấp đôi mô hình đại lý nhằm thúc đẩy doanh số bán hàng. Hỗ trợ bởi tập đoàn lớn nhất Việt Nam, Vingroup, VinFast đã phải đối mặt với những thách thức bao gồm nhu cầu yếu hơn, cạnh tranh gay gắt và hậu quả của thuế quan Hoa Kỳ.

Ngoài cửa hàng ở San Diego, công ty cho biết họ đang tìm kiếm và đánh giá các cơ hội cho các đại lý trên khắp California. VinFast ban đầu đã có kế hoạch tập trung vào Hoa Kỳ để bán hàng ra nước ngoài và theo mô hình bán hàng trực tiếp đến khách hàng như Tesla, nhưng tiến độ chậm chạp ở Hoa Kỳ, thậm chí trước khi bất ổn gia tăng do thuế quan gây ra, đã thúc đẩy sự thay đổi trong chiến lược.

Nhà sản xuất xe hơi này cũng có kế hoạch tung ra một chiếc xe buýt điện tại Hoa Kỳ, theo chủ tịch của công ty cho biết vào đầu tháng này. Công ty cho biết họ đang đóng cửa một số phòng trưng bày và chuyển trọng tâm sang các thị trường châu Á bao gồm Indonesia và Ấn Độ. Cổ phiếu của công ty đã tăng nhẹ.

⦿ ---- Beijing: Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc đã công bố vào thứ năm rằng chính phủ có kế hoạch tăng cường quản lý an toàn đối với xe điện mới (EV) và "trừng phạt nghiêm khắc" các nhà sản xuất EV vi phạm các quy định về an toàn.

Ba phòng ban của bộ này, Phòng Công nghiệp Thiết bị Đầu tiên, Cục Phát triển Chất lượng của Cục Quản lý Thị trường Nhà nước và Cục Giám sát Phòng cháy chữa cháy của Cục Cứu hỏa Nhà nước, đã tổ chức một cuộc họp hôm nay về quản lý an toàn đối với xe điện, trong đó họ cam kết sẽ cải thiện mức độ an toàn và ngăn ngừa cũng như giải quyết mọi rủi ro về an toàn của xe điện mới.

⦿ ---- Giữa lúc xung đột leo thang ở Trung Đông và hậu quả của MAGA ngày càng gia tăng trên sân nhà, hôm thứ Tư, Tổng thống Donald Trump đã ăn mừng một "dự án cá nhân" trị giá 100.000 đô la tại khuôn viên Nhà Trắng. Cùng với các thành viên gia đình, quan chức, tổng thống đã giám sát việc lắp đặt hai cột cờ khổng lồ trên bãi cỏ phía Bắc và phía Nam của Nhà Trắng. Trump nói với các phóng viên rằng hai cột cờ này có giá khoảng 50.000 đô la mỗi cột. Cần đến năm người đàn ông để kéo một lá cờ Hoa Kỳ khổng lồ lên cột ở Bãi cỏ phía Nam.

"Đây là những cột cờ đẹp nhất ở bất kỳ đâu trên đất nước hoặc trên thế giới", Trump nói với các phóng viên. "Với tôi, đây là một dự án rất thú vị". Theo CNN, Trump đã dành gần một giờ để kiểm tra và bình luận về việc lắp đặt. Có lúc, Trump đã ngắt lời một cuộc họp báo trong quá trình lắp đặt để hỏi một nhóm công nhân xây dựng xem có ai trong số họ là người nhập cư bất hợp pháp không.

⦿ ---- Đồng minh hàng đầu của Donald Trump là Roger Stone đã cho thấy rõ ràng ông đang chiến đấu ở phe nào trong cuộc nội chiến MAGA đang diễn ra bằng cách hạ bệ Ted Cruz một cách gay gắt. "Tại sao mọi người lại ngay lập tức không thích Ted Cruz?" Stone đăng trên X vào cuối ngày thứ Tư. "Họ chỉ đang tiết kiệm thời gian thôi." Câu nói đùa của cố vấn chính trị kỳ cựu này xuất hiện khi một số người ủng hộ Trump nổi tiếng tiếp tục gây nhau về việc liệu tổng thống có nên đưa Mỹ tham gia cùng Israel và tấn công Iran hay không vì lo ngại quốc gia Trung Đông này có thể sớm phát triển vũ khí hạt nhân.TNS Cruz, một người cuồng nhiệt ủng hộ Israel và chống Iran, đã bị Tucker Carlson làm nhục sau khi thượng nghị sĩ Texas thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với cựu người dẫn chương trình của Fox News rằng ông không biết thông tin cơ bản về quốc gia mà ông muốn Hoa Kỳ tấn công, chẳng hạn như dân số Iran và sự pha trộn về đa tôn giáo của Iran. Cruz cũng đã phạm phải một sai lầm đáng tiếc khi nói với Carlson, người cực kỳ phản đối sự can thiệp của Hoa Kỳ vào Iran, rằng "chúng ta sẽ tiến hành các cuộc tấn công quân sự ngày hôm nay".Nhảy vào những lời nhận xét "chúng ta", Carlson nói: "Ông là một thượng nghị sĩ. Nếu ông nói rằng chính phủ Hoa Kỳ đang có chiến tranh với Iran ngay lúc này, mọi người đang lắng nghe." TNS Cruz đã rút lại và tuyên bố rằng ông có ý nói đến các cuộc không kích của Israel do Mỹ hỗ trợ đang diễn ra. Tổng Thống Trump đã chính thức kêu gọi Iran đầu hàng vô điều kiện vì Mỹ không muốn Iran có vũ khí hạt nhân và vì cuộc thương thuyết Mỹ-Iran đã bế tắc.⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết hôm thứ Năm rằng Lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, "không thể tiếp tục tồn tại". Katz phát biểu sau khi đợt tên lửa mới nhất của Iran tấn công một bệnh viện và làm bị thương ít nhất 40 người, theo AP đưa tin. "Một nhà độc tài như Khamenei, người đứng đầu một quốc gia như Iran và coi việc phá hủy Israel là nhiệm vụ của mình, không thể tiếp tục tồn tại", Katz nói. "IDF đã được chỉ thị và biết rằng để đạt được tất cả các mục tiêu của mình, người đàn ông này hoàn toàn không nên tiếp tục tồn tại".⦿ ---- Một tên lửa của Iran đã tấn công vào bệnh viện chính ở miền nam Israel vào sáng thứ năm, khiến nhiều người bị thương và gây ra "thiệt hại lớn", theo một phát ngôn viên. Truyền thông Israel đã phát sóng cảnh quay về những ô cửa sổ bị thổi bay và khói đen dày đặc, AP đưa tin. Các cuộc không kích riêng biệt của Iran đã tấn công một tòa nhà chung cư cao tầng ở Tel Aviv và các địa điểm khác ở miền trung Israel. Một bệnh viện ở Tel Aviv cho biết họ đã tiếp nhận 16 người bị thương, trong đó có ba người bị thương nghiêm trọng.Trong khi đó, Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào lò phản ứng nước nặng Arak của Iran, cuộc tấn công mới nhất của nước này vào chương trình hạt nhân rộng lớn của Iran, vào ngày thứ bảy của một cuộc xung đột bắt đầu bằng một làn sóng không kích bất ngờ của Israel nhằm vào các địa điểm quân sự, các sĩ quan cấp cao và các nhà khoa học hạt nhân. Hai nước Israel và Iran đã bắn qua lại nhiều tên lửa. Trong khi quân lực Israael không bị thiệt hại nhiều, phía Iran quân đội bị giết nhiều tướng cao cấp nhất, và nhiều khoa học gia Iran về nguyên tử.⦿ ---- Một sàn giao dịch tiền điện tử của Iran đã bị mất hàng chục triệu đô la từ kho bạc của mình, và một nhóm có liên hệ với Israel hiện đang nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Vào thứ Tư, Gonjeshke Darande (có nghĩa là "Chim sẻ săn mồi") cho biết họ đã đột kích mạng sàn giao dịch Nobitex, với công ty tư vấn Elliptic báo cáo rằng khoảng 90 triệu đô la đã bị tin tặc chuyển hướng khỏi sàn giao dịch đến "các địa chỉ phù phiếm" không có khóa mật mã, nghĩa là không thể truy cập được, theo Guardian. Vào thứ Tư, Chim sẻ săn mồi đã cảnh báo trực tuyến rằng họ cũng sẽ công bố "mã nguồn và thông tin nội bộ" của Nobitex, và có vẻ như họ đã làm như vậy vào sáng thứ Năm, theo AP."Sàn giao dịch Nobitex là trọng tâm trong nỗ lực tài trợ khủng bố trên toàn thế giới của chế độ này, cũng như là công cụ vi phạm lệnh trừng phạt ưa thích của chế độ này", nhóm này viết trên X. Chỉ vài giờ trước vụ tấn công Nobitex, nhóm này tuyên bố đã xóa dữ liệu tại Ngân hàng Sepah do nhà nước Iran điều hành, lưu ý trên X rằng "đây là điều xảy ra với các tổ chức chuyên duy trì ảo tưởng khủng bố của nhà độc tài". Một nguồn tin ở Tehran nói với CNN rằng ít nhất 10 máy ATM trong khu vực trong vài ngày qua đã không hoạt động hoặc hết tiền mặt, và hãng thông tấn Fars cảnh báo rằng các giao dịch tại trạm xăng cũng có thể bị ảnh hưởng.⦿ ---- Một tên lửa SpaceX đang được thử nghiệm tại Texas đã phát nổ vào đêm thứ Tư, tạo ra một quả cầu lửa lớn trên bầu trời, AP đưa tin. Công ty cho biết Starship "đã gặp phải một trục trặc bất thường, lớn" vào khoảng 11 giờ tối khi đang ở trên bệ thử nghiệm chuẩn bị cho chuyến bay thử nghiệm thứ mười tại Starbase, địa điểm phóng của SpaceX ở mũi phía nam của Texas."Khu vực an toàn xung quanh địa điểm được duy trì trong suốt quá trình hoạt động và tất cả nhân viên đều an toàn và được kiểm soát", SpaceX cho biết trong một tuyên bố trên nền tảng xã hội X. SpaceX của CEO Elon Musk cho biết không có mối nguy hiểm nào đối với các cộng đồng lân cận. Công ty đã yêu cầu mọi người không cố gắng tiếp cận địa điểm này. Công ty cho biết họ đang làm việc với các quan chức địa phương để ứng phó với vụ nổ.⦿ ---- Tổng giám đốc điều hành của X Corp., Linda Yaccarino, đã nói với tờ Financial Times (FT) vào thứ năm rằng công ty công nghệ này đang cân nhắc việc ra mắt thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ X vào cuối năm nay khi họ tìm cách mở rộng hoạt động kinh doanh để bao gồm các dịch vụ tài chính.Sáng kiến ​​này được đưa ra trong bối cảnh nhà sáng lập X và tỷ phú Elon Musk có kế hoạch biến nền tảng truyền thông xã hội phổ biến này thành một ứng dụng có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm mua và bán trực tuyến, cũng như đầu tư và giao dịch. Ngoài ra, Yaccarino xác nhận X sẽ ra mắt ví kỹ thuật số và dịch vụ thanh toán ngang hàng hợp tác với Visa vào cuối năm nay.⦿ ---- Một hội đồng tòa kháng án liên bang hôm thứ Tư đã bác bỏ nỗ lực của Bộ Tư pháp nhằm tự chịu trách nhiệm về khoản tiền bồi thường phỉ báng trị giá 83,3 triệu đô la mà nữ chuyên gia tư vấn E. Jean Carroll đã giành được tại phiên tòa xét xử Tổng thống Trump về tội tấn công tình dục và phỉ báng.Đây là thất bại mới nhất của tổng thống trong nỗ lực đấu tranh chống lại các vụ kiện của Carroll tại Tòa kháng án liên bang số 2. Tuần trước, Tòa kháng án liên bang số 2 đã giữ nguyên phán quyết bồi thẩm đoàn trị giá 5 triệu đô la trước đó của bà. Hôm thứ Tư, hội đồng gồm ba thẩm phán đã bác bỏ yêu cầu của Bộ Tư pháp về việc thay thế Trump làm bị đơn trong vụ kiện phỉ báng của Carroll theo Đạo luật Westfall, một đạo luật năm 1988 bảo vệ nhân viên liên bang khỏi một số vụ kiện liên quan đến những việc họ đã làm trong quá trình làm việc.Bộ Tư pháp cho rằng việc Trump phủ nhận các cáo buộc tấn công tình dục của Carroll trong một tuyên bố bằng văn bản và những bình luận mà ông đưa ra tại Bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng vào năm 2019 — cơ sở cho vụ kiện của bà — nằm trong phạm vi công việc của Trump với tư cách là tổng thống.“Tòa án sẽ đưa ra ý kiến nêu chi tiết lý do của mình trong thời gian tới”, theo lệnh dài một trang của Tòa kháng án liên bang số 2 bác bỏ nỗ lực này mà không giải thích thêm. Hội đồng gồm ba thẩm phán bao gồm Thẩm phán Denny Chin, người được cựu Tổng thống Obama bổ nhiệm; Thẩm phán Sarah Merriam, người được cựu Tổng thống Biden bổ nhiệm; và Thẩm phán Maria Araújo Kahn, một người khác được Biden bổ nhiệm.⦿ ---- Tổng giám mục Los Angeles Jose Gomez đang công khai chỉ trích chính sách bố ráp nhập cư hung hăng của chính quyền Trump, đổ lỗi cho chính sách này gây ra sự hoảng loạn và sợ hãi trong khi các cuộc truy quét của ICE được báo cáo trên khắp Nam California hàng ngày. Gomez, một người ủng hộ nhiệt thành cho người lao động nhập cư và là người ủng hộ các cộng đồng nhập cư, đã viết trong chuyên mục hàng tuần của mình trên tạp chí Công giáo Angelus tuần này rằng chính quyền Trump "không có chính sách nhập cư nào" ngoài việc cố gắng trục xuất hàng nghìn người mỗi ngày."Đây không phải là chính sách, mà là hình phạt và nó chỉ có thể dẫn đến những kết cục tàn khốc và tùy tiện", Gomez nói trong chuyên mục. "Chúng ta đã nghe những câu chuyện về những người cha và người mẹ vô tội bị trục xuất sai trái, không có cách kháng cáo nào". Tổng giám mục, người đã kêu gọi cải cách nhập cư trong suốt sự nghiệp của mình, đã nhắc lại lời kêu gọi của mình về một cuộc đối thoại "toàn quốc" và "thực tế" về cải cách nhập cư."Chúng ta nên tìm cách cung cấp tình trạng pháp lý cho những người đã ở đất nước chúng ta trong nhiều năm", ông nói trong khi bày tỏ sự ủng hộ đối với việc trục xuất tội phạm và khủng bố. Gomez cũng ám chỉ rằng chính quyền Biden đã không bảo vệ biên giới đủ chặt chẽ trong khi vẫn cho phép "quá nhiều người" nhập cảnh vào Hoa Kỳ mà không "kiểm tra".Tổng giáo phận Los Angeles bao gồm một số lượng lớn người Công giáo gốc Tây Ban Nha và Philippines, những cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các cuộc truy quét của ICE đang diễn ra trong khu vực. Nhưng khi Tổng thống Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024, thì 54% cử tri Công giáo ủng hộ Trump so với 44% ủng hộ Kamala Harris, theo AP VoteCast, một cuộc khảo sát hơn 120.000 cử tri.⦿ ---- Các cuộc đột kích của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan ICE gần đây tại Los Angeles và các cuộc biểu tình sau đó đã làm náo loạn khu vực này, và chúng cũng gây ra tác động lớn đến các doanh nghiệp địa phương. Tại trung tâm thành phố Los Angeles vào thứ Tư, Kimberly Cheng của KTLA đã mô tả chi tiết về những thùng nông sản tươi được dỡ xuống tại một khu vực thường đông đúc với rất nhiều công nhân và khách hàng.Một số người cho rằng sự sụt giảm lượng người mua sắm và công nhân là do lo ngại bị ICE bắt giữ. "Tôi nhận thấy rằng có rất nhiều người không đến, khách hàng, những người làm việc ở đây… Tôi khá chắc chắn rằng đó là do sợ hãi", một công nhân nói với Cheng. "Rất nhiều người sợ bị cảnh sát ICE chặn lại, bởi vì hiện tại họ không quan tâm. Ngay cả công dân cũng bị chặn lại và gần như bị bắt".Có lẽ một trong những sự cố đáng chú ý nhất như vậy đã xảy ra tại Chợ trao đổi Santa Fe Springs vào cuối tuần, khi hàng chục nhân viên ICE tràn vào sự kiện. "Tại sao họ lại cố gắng chống lại chúng tôi?", một người đàn ông khác nói với Cheng. “Thật điên khùng. Tôi thậm chí còn không hiểu.”⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định hôm thứ Tư rằng bất đồng gần đây của ông với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là về lời kêu gọi "ngừng bắn" của Macron ở Trung Đông. Phát biểu với các phóng viên từ Phòng Bầu dục, Trump cho biết cuộc xung đột đã vượt xa các điều khoản như vậy và nhấn mạnh, "Chúng tôi không tìm kiếm lệnh ngừng bắn. Chúng tôi đang tìm kiếm một chiến thắng hoàn toàn".Ông làm rõ rằng chiến thắng có nghĩa là ngăn chặn Iran có được vũ khí hạt nhân. Trump chỉ trích cách diễn đạt của Macron là gây hiểu lầm, cho rằng nó đã hạ thấp mức độ nghiêm trọng của tình hình. Ngoài ra, khi nói về bất đồng với các thượng nghị sĩ, ông nhấn mạnh tính cấp bách của cùng một vấn đề. "Nhưng không đời nào bạn có thể cho phép, cho dù bạn có phải chiến đấu hay không, Iran có vũ khí hạt nhân vì toàn bộ thế giới sẽ nổ tung. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra", ông nhấn mạnh.⦿ ---- Không quân Israel đã phát động một làn sóng không kích vào Iran, nhắm vào 20 địa điểm sản xuất vũ khí và hạt nhân ở Tehran, theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vào hôm thứ Tư. Khoảng 60 máy bay chiến đấu đã tham gia vào các cuộc tấn công phối hợp vào các cơ sở liên quan đến chương trình hạt nhân và năng lực sản xuất tên lửa của Iran. Quân đội tuyên bố rằng các địa điểm liên quan đến hạt nhân nhằm mục đích cho phép chế độ Iran tăng quy mô và tốc độ làm giàu uranium nhằm mục đích phát triển vũ khí hạt nhân.⦿ ---- Chính phủ Iran đã triệu tập các đại sứ của Đức và Thụy Sĩ về những bình luận của các nhà lãnh đạo phương Tây trong bối cảnh đất nước này đang giao tranh với Israel, hãng thông tấn Mehr đưa tin hôm thứ Tư. Đại sứ Đức đã bị triệu tập sau khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz ủng hộ các cuộc tấn công của Israel vào Iran và tuyên bố rằng nước này đang làm "công việc bẩn thỉu" cho phương Tây.Trong khi đó, đại sứ Thụy Sĩ đã bị triệu tập về những bình luận của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khi đại sứ quán của nước này hoạt động như đại diện của Washington tại Tehran. Trump đã kêu gọi Iran "đầu hàng vô điều kiện" và nhấn mạnh mục tiêu là đạt được "chiến thắng hoàn toàn" trước Iran.⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ ra nhiều dự án chung, bao gồm các dự án năng lượng, mà Nga có với Việt Nam, lưu ý rằng Nga sẵn sàng mở rộng hợp tác hơn nữa. Putin cũng cho biết Moscow sẽ tạo điều kiện để các doanh nhân Việt Nam cảm thấy "tự tin" vào Nga. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cho biết hợp tác với Đông Nam Á đang phát triển, với khối lượng thương mại liên tục tăng.⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đất nước ông đang trở thành đối tác thương mại "nổi bật" của Trung Quốc về mặt kinh tế, nhấn mạnh đến số lượng các dự án đầu tư được lên kế hoạch trị giá 200 tỷ đô la.Putin cho biết tất cả các dự án này đều rất "thực tế và thiết thực". "Hiện tại, xét về năng lực mua sắm, Trung Quốc là nền kinh tế số một thế giới, Nga đứng thứ tư và điều này sẽ chỉ trở nên tốt hơn", ông nói. "Nền kinh tế của chúng ta đang phát triển", ông nhấn mạnh. "Chất lượng nền kinh tế Trung Quốc đang tăng lên", Putin nói thêm. Putin tiết lộ rằng Nga sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung với Trung Quốc vào năm 2025.⦿ ---- Minnesota: Cảnh sát đang điều tra một vụ đột nhập được báo cáo tại nhà của gia đình Dân biểu tiểu bang Minnesota Melissa Hortman bị bắn chết vài ngày sau khi bà qua đời. Theo chính quyền địa phương, có người dường như đã đột nhập vào ngôi nhà đóng ván này vài ngày sau khi Hortman và chồng bà, Mark, bị bắn chết bên trong. "Người ta phát hiện ra rằng tấm ván ép che cửa sổ phía sau của ngôi nhà đã bị nạy ra và cửa sổ bị đập vỡ để đột nhập vào bên trong", cảnh sát Brooklyn Park cho biết trong một tuyên bố vào sáng thứ Tư.Cảnh sát cho biết họ đã nhận được một cuộc gọi lúc 8 giờ sáng về một vụ đột nhập vào ban đêm, lưu ý rằng "ngôi nhà dường như đã bị một cá nhân không rõ danh tính khám xét". Nhưng họ lưu ý rằng gia đình Hortman khẳng định rằng có vẻ như không có gì bị mất, vì họ "đã di chuyển những vật có giá trị khỏi nhà vào thứ Ba". Cảnh sát cũng cho biết rằng "tất cả các bằng chứng liên quan đến vụ giết người đã được thu thập" trước vụ đột nhập.Kẻ ám sát MAGA bị tình nghi, Vance Luther Boelter, đã bắn chết Hortman và chồng bà tại nhà riêng của họ vào sáng sớm thứ Bảy. Hắn cũng bắn trọng thương Thượng nghị sĩ tiểu bang Minnesota John Hoffman và vợ ông, Yvette. Boelter đã bị bắt vào đêm Chủ Nhật sau gần hai ngày truy lùng. Mẹ của Hortman, Lisa Haluptzok, nói với CBS News rằng cái chết của con gái bà đã "làm tê liệt tâm trí", anh trai của Hortman, Patrick Haluptzok, nói thêm rằng "chúng tôi chỉ đang cố gắng vượt qua".⦿ ---- Như dự đoán—kể cả Tổng thống Trump, người đã thúc đẩy mạnh mẽ việc cắt giảm lãi suất—Cục Dự trữ Liên bang đã giữ nguyên lãi suất chủ chốt vào thứ Tư. Ngân hàng trung ương giữ nguyên lãi suất trong phạm vi từ 4,25% đến 4,5%. Lãi suất này đã giữ nguyên kể từ tháng 12/2024 và với mục tiêu lạm phát của Fed có khả năng bị đe dọa do thuế quan và các chính sách khác của Trump, các nhà đầu tư không mong đợi lãi suất sẽ được cắt giảm sớm nhất là cho đến tháng 9, Reuters đưa tin.Fed cho biết vẫn dự kiến sẽ có thêm hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay, mặc dù bảy trong số 19 quan chức liên quan cho biết họ không muốn cắt giảm lãi suất trong năm nay; con số này tăng so với bốn lần vào tháng 3, theo báo cáo của CNBC. Fed cho biết khả năng chỉ có một lần cắt giảm lãi suất vào năm tới thay vì hai lần như dự kiến tại cuộc họp vào tháng 3. Ngân hàng trung ương cho biết nền kinh tế đang mở rộng với "tốc độ vững chắc" nhưng dự kiến lạm phát, ở mức 2,1% vào tháng 4, sẽ tăng lên 3% vào cuối năm, AP đưa tin. Fed dự kiến tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên 4,5% từ mức 4,2% hiện tại.Trước đó vào thứ Tư, Trump đã tiếp tục chỉ trích chủ tịch Fed Jerome Powell, gọi ông là "ngu ngốc" và kêu gọi cắt giảm lãi suất mạnh tới 2,5 điểm. Lạm phát trong những tháng gần đây đã ôn hòa hơn dự kiến, nhưng nhà kinh tế trưởng Mark Zandi của Moody's Analytics cho biết với sự không chắc chắn vẫn còn về tác động của thuế quan, cách tiếp cận chờ đợi và xem xét của Fed "chính xác" là động thái đúng đắn. "Fed cắt giảm lãi suất là điều vô nghĩa", Zandi nói với CNN. "Tất cả các dự báo đều cho thấy lạm phát sẽ tăng".⦿ ---- Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã được xuất viện khỏi bệnh viện khu vực Washington, DC mà bà được đưa đến cấp cứu sau khi bị phản ứng dị ứng vào thứ Ba. Một phát ngôn viên cho biết Noem đã được xuất viện vào tối thứ Ba. Các quan chức nói với NBC News rằng Noem, người đã hoãn một cuộc họp báo theo lịch trình vào thứ Tư, đã bị phản ứng dị ứng khi bà ở Căn cứ chung Anacostia-Bolling ở Washington.Một ngày trước đó, bà đã đến thăm một phòng thí nghiệm về nguy cơ sinh học tại Fort Detrick ở Maryland với Robert F. Kennedy Jr. và Thượng nghị sĩ Rand Paul, mặc dù không tin rằng có mối liên hệ giữa chuyến thăm phòng thí nghiệm và việc nhập viện, Newsweek đưa tin.⦿ ---- South Carolina: Một du khách đi biển đã phải đối mặt với trải nghiệm giống như trong phim Jaws tuần này khi một con cá mập cắn cô ngoài khơi bờ biển Hilton Head Island, South Carolina. Người phụ nữ đang bơi gần The Sea Pines Resort vào thứ Ba thì con cá mập cắn vào chân cô. Ban đầu, cô được nhân viên cứu hộ trên bãi biển sơ cứu trước khi được đưa đến Sân bay Hilton Head Island và được máy bay đưa đến Savannah, Georgia để điều trị. Vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mức độ thương tích của cô vẫn chưa được biết.Vụ tấn công xảy ra chỉ vài tuần sau khi một con cá mập trắng lớn khổng lồ được phát hiện ngoài khơi bờ biển Myrtle Beach, chỉ cách đó khoảng 200 dặm về phía bắc. Con cá mập trắng lớn trưởng thành có biệt danh là Contender và là con cá mập lớn nhất từng được gắn thẻ ở Đại Tây Dương bởi tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu OCEARCH. Người ta không rõ Contender có cắn người phụ nữ vào thứ Ba hay không, hoặc thậm chí là loài cá mập đã tấn công. Contender dài gần 14 feet và nặng hơn 1.600 pound.Các cuộc tấn công của cá mập cực kỳ hiếm và tỷ lệ bị cá mập cắn chỉ khoảng 1 trên 11,5 triệu. Cá mập trắng lớn có thể nặng tới 4.200 pound khi trưởng thành, có thể sống 70 năm, có thể bơi tới 35mph và có thể lặn xuống độ sâu gần 4.000 feet. Có một huyền thoại rằng cá mập ăn thịt người: chúng có nhiều khả năng nhầm lẫn một người với con mồi tự nhiên của chúng, như hải cẩu. Một số nhà khoa học đã cảnh báo rằng nhiệt độ đại dương cao hơn - hậu quả của biến đổi khí hậu - đã đẩy các loài cá mập đến vùng biển phía bắc mát hơn, làm tăng khả năng chạm trán giữa cá mập và con người.⦿ ---- HỎI 1: Muốn ngăn tình trạng bé gái học toán kém bé trai là phải cải cách ngay trong lớp 1, khi các em giỏi toán bằng nhau?ĐÁP 1: Đúng vậy. Trên toàn thế giới, các bé trai tuổi teen có kết quả kiểm tra toán học tốt hơn các bé gái và nam giới có nhiều khả năng theo đuổi các nghề nghiệp liên quan hơn — mặc dù các bé trai không có khả năng về số hoặc logic vượt trội. Hiện nay, một nghiên cứu khổng lồ về trẻ em ở Pháp chỉ ra rằng "khoảng cách giới tính về toán học" này xuất hiện trong năm đầu tiên đi học. Phát hiện này có thể giúp tập trung nỗ lực để ngăn chặn tình trạng các bé gái tụt hậu. Các bé trai và bé gái đạt điểm toán tương đương nhau khi bắt đầu đi học, nhưng các bé trai vượt trội hơn các bé gái chỉ sau bốn tháng. Theo phân tích được công bố vào ngày 11 tháng 6 trên tạp chí Nature, một khoảng cách lớn hơn về thành tích toán học xuất hiện sau 12 tháng đi học. Nhà tâm lý học Jillian Lauer tại Đại học Cambridge, Vương quốc Anh cho biết: "Bài báo này cho thấy rằng sự bất bình đẳng giới trong thành tích toán học của trẻ em không phải là bẩm sinh hay không thể tránh khỏi". "Nếu chúng ta muốn ngăn chặn tình trạng các bé gái tụt hậu, chúng ta cần tập trung vào những trải nghiệm đầu đời của các em ở trường". Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Sống gần vùng nước ô nhiễm vi nhựa sẽ dễ bệnh tiểu đường loại 2?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu về vi nhựa trong vùng nước ven biển Hoa Kỳ phát hiện ra rằng cư dân của các quận nằm cạnh vùng nước bị ô nhiễm vi nhựa nặng nhất có tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường loại 2, bệnh động mạch vành (mạch máu bị mảng bám làm tắc nghẽn nuôi tim) và đột quỵ cao hơn đáng kể so với các quận tương tự nằm gần vùng nước có mức độ ô nhiễm vi nhựa thấp. Vi nhựa là các hạt nhựa nhỏ từ rác thải nhựa, chẳng hạn như bao bì, vải tổng hợp và các sản phẩm chăm sóc cá nhân, bị phân hủy và tích tụ trong nước uống, hải sản và không khí. Chi tiết: