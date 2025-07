Hình trên: Mark Zuckerberg đã đưa ra khoản tiền thưởng khi ký hợp đồng là 100 triệu đô la để thu hút nhân viên tài năng từ nhà sản xuất ChatGPT (thuộc công ty OpenAI) khi Meta tăng tốc trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo (AI).

.

(18.6.2025) - Mark Zuckerberg chiêu dụ kỹ sư OpenAI, hứa thưởng 100 triệu đô/người

- Hãng VN nhét vào túi Trump 5 triệu USD cho dự án sân golf, du lịch Hưng Yên giá 1,5 tỷ đô

- Mỹ ra lệnh thu hồi hơn 4.3 tấn chả cá viên Siluriformes đông lạnh từ VN

- Johnny Q. Nguyen ra tòa vì gian lận thư tín và rửa tiền từ hàng ngàn công ty và hội từ thiện

- Quận Cam: hội thiện nguyện giúp các thành viên gia đình tìm người thân sau khi họ mất tích hay bị giam vì ICE bố ráp nhập cư.

- Trump yêu cầu Iran đầu hàng vô điều kiện; Lãnh tụ tối cao Khamenei trả lời Trump: Iran không đầu hàng

- Tập Cận Bình kêu gọi dân TQ rời Iran

- Israel: 25 chiến đấu cơ đã dội bom 40 mục tiêu quân sự Iran

- Iran: tên lửa siêu thanh Fattah-1 đã xuyên thủng phòng không Israel

- Trump lại trở giọng hung hăng: phải bố ráp, bắt hàng loạt, không đặc miễn cho nông trại, khách sạn, nhà hàng.

- Trump sẽ ký thêm 90 ngày cho TikTok

- Khoảng 54% dân Mỹ lấy tin từ mạng xã hội và các trang video, 50% lấy tin từ TV và 48% từ các trang web. Toàn cầu, 47% lấy tin từ người nổi tiếng, 36% xem Facebook để lấy tin mỗi tuần, 30% dùng YouTube, 16% dùng TikTok, 12% dùng X.

- Giá vé máy bay giữa Mỹ, Châu Âu giảm mức thấp nhất kể từ trước đại dịch COVID-19 khi du khách tránh xa Mỹ

- Duracell kiện Energizer về quảng cáo tuổi thọ pin

- Thủ đô DC: Xe tải chở xe tăng sau diễn binh cán chết 1 phụ nữ.

- Trump đưa thêm 2.000 lính Vệ binh vào Los Angeles (do vậy, LA sẽ có 4.100 Vệ binh và 700 lính TQLC)

- Mạng X kiện tiểu bang New York lấy cớ tự do phát biểu để ngăn luật mới chống lại phát ngôn cực đoan.

- Bộ trưởng Nội An Kristi Noem nhập viện

- 4 giám đốc cấp cao hãng tư về AI tuyên thệ nhậm chức Trung Tá quân đội để cố vấn về AI cho quân lực Mỹ

- Elon Musk lên X khoe: không phê ma túy vào tuần trước

- CEO của Amazon Andy Jassy: AI sẽ làm mất việc ào ạt

- Iran có thể gài thủy lôi ở Eo biển Hormuz để hạn chế tàu hải quân Mỹ

- Tổng thống Iran: Trung Đông sẽ không bao giờ hòa bình nếu "hành động xâm lược" của Israel tiếp diễn.

- Iran bảo dân ngưng xài WhatsApp và Telegram vì sợ tình báo Israel gài bẫy

- New York: ngay ở hành lang tòa án, ứng cử viên Dân Chủ chức Thị trưởng đòi ICE đưa xem giấy tòa, liền bị bắt

- Georgia: 1 phóng viên nổi tiếng trong cộng đồng tiếng Tây Ban Nha bị ICE bắt trong khi quay video cảnh bố ráp

- 64% dân Mỹ, dựa trên những gì họ biết, nói không ưa dự luật "bự và đẹp" của Trump; chỉ 35% nói ưa.

- 2 công ty sản xuất đồ chơi giáo dục đệ đơn khẩn lên Tòa án Tối cao: Trump áp thuế quan toàn cầu là vi hiến, vì đó là thẩm quyền quốc hội

- TQ đạt thặng dư thương mại 500 tỷ đô bằng cách chuyển xuất cảng từ Mỹ tới Đông Nam Á, Châu Âu, Châu Mỹ Latinh nă7m nay, tăng 40% so năm ngoái

- Thẩm phán tối cao Ketanji Brown Jackson in sách hồi ký, kiếm 2 triệu đô chỉ trong vài tháng, thêm 15 buổi nói chuyện được trả tiền.

- Meta: Video đăng trên Facebook sẽ sớm được chia sẻ dưới dạng reels (trích đoạn ngắn để gây chú ý)

- Doanh số bán lẻ giảm 0,9% vào tháng 5

- Quản lý tốt nhất trong 148 thành phố Mỹ: 1. Provo, UT; 2. Nampa, ID; 3. Manchester, NH; 4. Boise, ID; 5. Nashua, NH; 6.DelawareDE; 7. Sioux Falls, SD; 8. LNebraskaNE; 9. Virginia Beach, VA; 10. Fort Wayne, ID.

- Quản lý tệ nhất trong 148 thành phố Mỹ: 148. San Francisco, CA; 147. Detroit, MI; 146. Oakland, CA; 145. New York, NY; 144. Philadelphia, PA; 143. Baltimore, MD; 142. Tacoma, WA; 141. Fresno, CA; 140. Long Beach, CA; 139. Los Angeles, CA.

- HỎI 1: Trung bình chuyên gia có ngày làm việc dài vô tận: 40% kiểm tra email trước 6 giờ sáng và họp sau 8 giờ tối? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Chỉ một đêm thức khuya là đủ để làm suy yếu não bộ của bạn, làm ưa thích ăn vặt? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-18/6/2025) ⦿ ---- Trump lạnh cẳng, trong khi hãng Trung Quốc im lặng trước hù dọa cấm cửa. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ ký một sắc lệnh hành pháp trong tuần này để gia hạn thời hạn đạt được thỏa thuận về tình trạng và quyền sở hữu TikTok tại quốc gia này thêm 90 ngày nữa, theo Nhà Trắng thông báo vào thứ Ba.

.

"Như ông đã nói nhiều lần, Tổng thống Trump không muốn TikTok chìm vào bóng tối. Việc gia hạn này sẽ kéo dài 90 ngày, Chính quyền sẽ dành thời gian để đảm bảo thỏa thuận này được hoàn tất để người dân Mỹ có thể tiếp tục sử dụng TikTok với sự đảm bảo rằng dữ liệu của họ được an toàn và bảo mật", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt viết trong một tuyên bố.

.

Trump và người tiền nhiệm Joe Biden đều cáo buộc chủ sở hữu TikTok là ByteDance Ltd. cung cấp dữ liệu người dùng cho chính phủ Trung Quốc và đe dọa sẽ cấm ứng dụng này khỏi quốc gia này trừ khi họ thay đổi quyền sở hữu các hoạt động tại Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ được một công ty Việt Nam trả 5 triệu đô la như một khoản phí cấp phép liên quan đến việc phát triển một dự án sân golf và đô thị trị giá 1,5 tỷ đô la tại Việt Nam. Theo báo cáo công bố tài chính do Văn phòng Đạo đức Chính phủ Hoa Kỳ công bố, doanh nghiệp gia đình Trump sẽ nhận được 5 triệu đô la tiền phí cấp phép cho một khu phức hợp sân golf lớn tại tỉnh Hưng Yên, miền Bắc Việt Nam.

.

Báo cáo cho thấy Công ty Cổ phần Dịch vụ Khách sạn Hưng Yên (Hung Yen Hospitality Services JSC), một công ty con của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (Kinh Bac City Development Holding Corporation) về phát triển bất động sản Việt Nam, sẽ trả khoản phí này cho DT Marks Vietnam LLC. Công ty này do DTTM Operation LLC, một công ty quản lý nhãn hiệu liên quan đến Trump, sở hữu 79% và 20% do gia đình Trump sở hữu trực tiếp.

.

Trong khi hồ sơ tài chính của Trump liệt kê phí cấp phép là 5 triệu đô la, thì cho đến nay DT Marks Vietnam LLC đã ghi nhận 4 triệu đô la tiền phải thu, cho thấy một phần khoản thanh toán vẫn đang chờ xử lý. Báo cáo lưu ý rằng tổng giá trị của hợp đồng "không dễ dàng xác định được", cho thấy các thành phần bổ sung có thể ảnh hưởng đến định giá cuối cùng của thỏa thuận.

.

Vào tháng 9 năm 2024, Hung Yen Hospitality Services và Trump Organization đã công bố quan hệ đối tác để phát triển một khu phức hợp sân golf, du lịch sinh thái và đô thị trị giá 1,5 tỷ đô la, chính thức được khởi công vào tháng 5. Khu phức hợp có tên là Trump International Hung Yen, là dự án đầu tiên mang thương hiệu Trump tại Việt Nam và dự kiến ​​sẽ trở thành điểm đến du lịch mang tính biểu tượng tại quốc gia Đông Nam Á này. Dự án lớn này trải dài gần 990,43 ha trên sáu xã thuộc huyện Khoa Châu. Dự kiến ​​công trình sẽ hoàn thành vào quý 2 năm 2029.

.

⦿ ---- Một công ty bán sỉ và phân phối hải sản tại Maspeth, New York đang thu hồi khoảng 9.513 pound (4315 kilogram) sản phẩm chả cá viên Siluriformes đông lạnh từ Việt Nam sau khi Cục Kiểm tra và An toàn Thực phẩm (FSIS: Food Safety and Inspection Service) thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ kiểm tra, theo một tuyên bố từ cơ quan liên bang.

.

Trong khi việc thu hồi sản phẩm hải sản thường được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) công bố, FSIS chịu trách nhiệm kiểm tra Siluriformes, bao gồm cá da trơn và cá tra. Hầu hết Siluriformes nhập từ Việt Nam là cá tra, nhưng tuyên bố của FSIS không nêu rõ loài nào liên quan.

.

Cơ quan liên bang cho biết họ đã phát hiện ra, trong quá trình giám sát thường xuyên các sản phẩm nhập cảng tại một cửa hàng bán lẻ ở Massachusetts, một số sản phẩm cá viên không có dấu kiểm tra của USDA hoặc số cơ sở. Các sản phẩm này được sản xuất tại một cơ sở ở Việt Nam không đủ điều kiện để xuất cảng chả cá viên Siluriformes sang Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- Quận Cam: Một nhóm cơ sở tại Quận Cam đang giúp các thành viên gia đình tìm kiếm người thân của họ sau khi họ bị giam giữ trong các hoạt động bố ráp nhập cư. Giám đốc thực địa Victor Vallardares làm việc cho Resilience OC, một trong số nhiều tổ chức phi lợi nhuận giúp thông báo cho cộng đồng về các hoạt động nhập cư trên khắp Quận Cam.

.

"Chúng tôi hiểu rằng có nỗi sợ hãi", Valladares cho biết. "Đó là lý do tại sao có các nguồn cộng đồng đáng tin cậy như Rapid Response Network và Resilience Orange County, và các thành viên cộng đồng ra ngoài đó để cố gắng xác minh. Đó là những gì chúng tôi làm vì trước khi công bố bất cứ điều gì thông qua các tổ chức của mình, chúng tôi sẽ ra ngoài và xác minh các nguồn lực, thời gian, nhân chứng, chỉ để xác nhận".

.

Vallardares cho biết trong số hàng chục thông tin mà ông nhận được kể từ thứ Hai tuần trước, ông đã xác nhận độc lập ba trận bố ráp của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan ICE, bao gồm một hoạt động tại một tiệm rửa xe ở Fountain Valley.

.

Vallardares và Resilience OC là một phần của liên minh có tên là Orange County Rapid Response Network, một đường dây nóng khẩn cấp để báo cáo hoạt động của ICE. Các nhân viên điều phối sẽ thông báo cho các tình nguyện viên, những người được gọi là "người theo dõi ICE".

.

"Họ nói chuyện với cộng đồng, cố gắng hiểu những gì thực sự đã xảy ra trong sự kiện đau thương đó", điều phối viên mạng lưới Sandra De Anda cho biết. "Cuối cùng, chúng tôi muốn có thể liên lạc được với các thành viên gia đình bị ảnh hưởng". Mục tiêu của nhóm là xác định vị trí của người bị giam giữ và giúp họ được trợ giúp pháp lý.

.

⦿ ---- Johnny Q. Nguyen, cựu nhân viên Bưu điện Hoa Kỳ từ San Jose, California đã bị bắt vào hôm thứ Ba theo bản cáo trạng của Tòa án Quận Hoa Kỳ thuộc Quận phía Tây Washington. Johnny Q. Nguyen, 49 tuổi, đã bị bồi thẩm đoàn tại Tacoma truy tố vào ngày 28 tháng 5 với 11 cáo buộc liên quan đến gian lận thư tín và rửa tiền, theo hồ sơ tòa án. Nguyen bị cáo buộc đã gửi các báo cáo thanh toán gian lận cho hàng nghìn doanh nghiệp và tổ chức từ thiện trên khắp California và Washington trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2024.

.

Nguyen đã ra hầu tòa tại Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Quận phía Bắc California vào thứ Ba và dự kiến ​​sẽ ra hầu tòa tại Quận phía Tây Washington vào ngày 1 tháng 7. Anh ta phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù. Vụ lừa đảo này là gì? Những lá thư được gửi đến Washington tự nhận là từ Ban Tổng công ty và Tổ chức từ thiện của tiểu bang. Họ chỉ đạo người nhận gửi tiền đến một hộp thư bưu điện mà Nguyen thuê ở Olympia. Theo Bộ Tư pháp, anh ta đã gửi vào tài khoản của anh khoảng 350 tấm chi phiếu và lệnh chuyển tiền từ các nạn nhân ở Washington với tổng số tiền là 82.210 đô la.

.

Nguyen bị cáo buộc đã kiếm được tổng cộng 90.851 đô la từ các doanh nghiệp ở cả hai tiểu bang và các nhà điều tra đã tìm thấy hơn 1.700 lá thư khác được gửi cho Nguyen với tổng số tiền là 395.295 đô la trước khi Nguyen có thể nhận lấy và gửi tiền vào tài khoản riêng. Bản cáo trạng yêu cầu Nguyen phải nộp lại toàn bộ số tiền lãi từ kế hoạch này.

.

Hồ sơ tòa án bao gồm một lá thư mẫu do Nguyen gửi cho các tổ chức ở Quận Thurston và "nơi khác" ở Washington. Bên dưới một tiêu đề thư có con dấu chính thức của tiểu bang, người nhận được thông báo rằng họ nợ tiền phí mặc định của tổ chức kinh doanh và phí nộp báo cáo hàng năm tổng cộng là 230 đô la "để đảm bảo doanh nghiệp vẫn hoạt động tốt với tiểu bang". Lá thư yêu cầu người nhận gửi chi phiếu hoặc lệnh chuyển tiền thanh toán cho Business Entities, một công ty trách nhiệm hữu hạn của California do Nguyen thành lập.

.

Một thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp bao gồm lời nhắc nhở rằng nếu mọi người nhận được thông báo dưới bất kỳ hình thức nào tự nhận là từ một cơ quan chính phủ, họ nên xác minh nguồn bằng cách gọi trực tiếp đến cơ quan đó bằng số điện thoại công khai trên trang web của cơ quan đó.

.

⦿ ---- Chính phủ Hoa Kỳ sẽ triển khai thêm 2.000 quân Vệ binh Quốc gia tại Los Angeles, theo quân đội xác nhận trong một tuyên bố vào tối thứ Ba, trong bối cảnh cuộc chiến pháp lý về việc triển khai vẫn đang tiếp diễn. Các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư liên bang bùng nổ ở Los Angeles và trên khắp cả nước trong những tuần gần đây đã lắng xuống và lệnh giới nghiêm ban đêm đã được dỡ bỏ khi các doanh nghiệp trở lại bình thường.

.

Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh miền Bắc Hoa Kỳ cho biết việc tăng cường quân là cần thiết để "hỗ trợ bảo vệ các chức năng, nhân sự và tài sản của liên bang tại khu vực Los Angeles rộng lớn hơn". 2.000 quân được triển khai theo chỉ đạo của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, sử dụng Đạo luật 10, cho phép tổng thống triệu tập Vệ binh Quốc gia khi đất nước có nguy cơ bị xâm lược hoặc nổi loạn.

.

Điều đó có nghĩa là ít nhất 4.100 quân Vệ binh Quốc gia và 700 lính Thủy quân Lục chiến đã được triển khai trên đường phố L.A. sau khi 2.100 quân được điều đến đó vào ngày 9 tháng 6. Tuyên bố của hôm thứ Ba xác nhận tuyên bố từ thứ Hai tuần trước về việc tăng quân. Những người lính không thể tham gia vào hoạt động cảnh sát dân sự, khiến các nhà lãnh đạo thành phố chỉ trích các đợt triển khai này như một vở kịch chính trị.

.

"Những người lính đang hoàn thành khóa đào tạo về giảm leo thang, kiểm soát đám đông và sử dụng các quy tắc thường trực về việc sử dụng vũ lực trước khi tham gia nhiệm vụ bảo vệ liên bang", tuyên bố của quân đội cho biết. Thống đốc Gavin Newsom lên án động thái này và cho biết quân đội sẽ "ngồi chơi xơi nước".

.

"Đây không phải là đợt triển khai mới — mà là nhóm binh lính đã được chuyển hướng khỏi công việc phòng cháy rừng quan trọng và công việc tại biên giới, giờ đây đang ngồi chơi xơi nước cho vở kịch chính trị của Donald Trump", Diana Crofts-Pelayo, người phát ngôn của văn phòng Newsom, cho biết.

.

⦿ ---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phá vỡ sự im lặng của mình về cuộc xung đột leo thang giữa Israel và Iran, bày tỏ mối quan ngại sâu sắc một ngày sau khi Bắc Kinh kêu gọi công dân của mình rời khỏi Iran trong bối cảnh Israel-Iran liên tục bắn phá nhau. Iran đã nhận được sự hỗ trợ ngoại giao từ Trung Quốc—một đối tác chiến lược lâu năm và là thị trường xuất cảng hàng đầu—trong các cuộc giao tranh tên lửa hạn chế hơn với Israel vào cả tháng 4 và tháng 10 năm ngoái.

.

Tuyên bố của ông Tập, được đưa ra vào thứ Ba bên lề một hội nghị thượng đỉnh ở Kazakhstan, được đưa ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Donald Trump dường như báo hiệu sự can thiệp quân sự sắp xảy ra của Hoa Kỳ—gây ra sự chỉ trích rằng hành động như vậy sẽ vi phạm lời cam kết trong chiến dịch "không có chiến tranh mới" của ông.

.

⦿ ---- Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã đáp trả những lời đe dọa mới nhất từ ​​Hoa Kỳ bằng cách tuyên bố rằng đất nước của ông sẽ không chấp nhận một nền hòa bình hay chiến tranh "áp đặt" và sẽ không đầu hàng.

.

Khamenei cảnh báo Hoa Kỳ rằng một cuộc can thiệp quân sự chống lại Iran sẽ khởi xướng "phản ứng mạnh mẽ" của Tehran và dẫn đến "thiệt hại không thể khắc phục" cho kẻ tấn công. "Sẽ không khôn ngoan khi bảo quốc gia Iran đầu hàng", Khamenei tuyên bố. Vào hôm qua, thứ Ba, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công khai kêu gọi Iran "đầu hàng vô điều kiện", tuyên bố Khamenei sẽ không bị nhắm mục tiêu "vào lúc này".

.

⦿ ---- Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết hôm thứ Tư rằng trong các cuộc tấn công qua đêm được báo cáo trước đó, khoảng 25 máy bay chiến đấu đã tấn công 40 mục tiêu quân sự ở phía tây Iran, cũng như một bệ phóng tên lửa.

"Sáng nay, các máy bay chiến đấu của Không quân Israel đã hoàn thành một làn sóng tấn công vào các mục tiêu quân sự ở phía tây Iran, theo chỉ đạo của Cục Tình báo. Khoảng 25 máy bay chiến đấu đã tấn công hơn 40 cơ sở hạ tầng tên lửa nhắm vào Nhà nước Israel, các địa điểm lưu trữ tên lửa và các hoạt động quân sự của chế độ Iran", IDF viết trên tài khoản X của mình và nói thêm rằng Không quân Israel (IAF) đã vô hiệu hóa "bệ phóng tên lửa 'Imad' đã nạp đạn sẵn sàng phóng vào công dân Nhà nước Israel". Trước đó, IAF đã báo cáo về một cuộc tấn công vào năm trực thăng của Iran.

.

⦿ ---- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố rằng tên lửa siêu thanh Fattah-1 của họ đã xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Israel, giúp họ "kiểm soát hoàn toàn" bầu trời của đất nước này. IRGC cho biết "tên lửa mạnh mẽ và cơ động, khi xuyên qua lá chắn phòng thủ tên lửa, đã làm rung chuyển nơi ẩn náu hèn nhát của người Do Thái nhiều lần và gửi đi thông điệp về quyền lực của Iran". Đây có vẻ là lần đầu tiên tên lửa Fattah, lần đầu tiên được công bố vào năm 2023, được bắn trong cuộc chiến kéo dài năm ngày này.

.

"Cuộc tấn công bằng tên lửa tối nay cho thấy chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn bầu trời của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và cư dân của họ hoàn toàn không có khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran", tuyên bố do các hãng thông tấn Iran đưa tin. Theo Press TV thuộc sở hữu nhà nước, việc triển khai tên lửa cũng được IRGC mô tả là "sự khởi đầu cho hồi kết" đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa "huyền thoại" của Israel. Các cảnh quay chưa được xác minh trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy thiệt hại ở Tel Aviv, sau cảnh báo sơ tán trước đó của quân đội Iran đối với thành phố này.

.

⦿ ---- Nền tảng truyền thông xã hội X của Elon Musk đang kiện tiểu bang New York nhằm ngăn chặn luật mới chống lại phát ngôn cực đoan. Theo "Đạo luật Ngưng Che Giấu Sự Căm Thù" (Stop Hiding Hate Act) có hiệu lực vào tuần này, các nhà cung cấp nội dung kỹ thuật số như công ty trước đây được gọi là Twitter phải tiết lộ những nỗ lực mà họ đang thực hiện để kiểm soát nội dung trên các nền tảng tương ứng của họ.

.

X lập luận rằng luật mới là "bản sao" của Dự luật 587 của Hạ viện California mà họ đã từng phản đối thành công. Năm ngoái, ba thẩm phán tại Tòa kháng án liên bang khu vực 9 đã ban hành lệnh cấm, phán quyết rằng một số phần của luật là vi hiến theo quyền tự do ngôn luận được bảo vệ. "Chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi cũng sẽ thắng trong vụ kiện này", X viết trong một tuyên bố trên nền tảng của mình vào thứ Ba.

.

Những người ủng hộ dự luật cho rằng sự gia tăng trên toàn thế giới của các nền tảng truyền thông thay thế như YouTube, Facebook và nhiều nền tảng khác đã mở ra cánh cửa cho các nhóm cực đoan gây bất ổn xã hội thông qua thông tin sai lệch và thông tin sai lệch có mục tiêu được thiết kế để phân cực và cực đoan hóa.

.

⦿ ---- Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã được xe cứu thương đưa đến một bệnh viện ở khu vực Washington, DC vào thứ Ba sau khi bị dị ứng, theo người phát ngôn của bà cho biết. "Bà ấy tỉnh táo và đang hồi phục", tuyên bố từ người phát ngôn của bộ Tricia McLaughlin cho biết. Bà cho biết việc điều trị tại bệnh viện là do "rất thận trọng", theo AP đưa tin. CNN đưa tin rằng các mật vụ đã được bố trí ở một số lối vào phòng cấp cứu.

.

Noem, 53 tuổi, là một trong những thành viên nổi bật nhất trong nội các của Tổng thống Trump, đi công tác nhiều nơi và duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trên mạng xã hội. Bà thường là gương mặt đại diện cho nỗ lực trục xuất hàng loạt của ông, thường xuyên tham gia các hoạt động thực thi luật nhập cư và đã xuất hiện trong các quảng cáo khuyến khích những người nhập cư vào nước này một cách bất hợp pháp tự nguyện rời khỏi đất nước. Đầu năm nay, túi xách của bà đã bị đánh cắp tại một nhà hàng ở Washington, DC vào Chủ Nhật Phục sinh khi bà đang đi ăn tối với gia đình.

.

⦿ ---- Bốn giám đốc điều hành cấp cao của Thung lũng Silicon đã tuyên thệ nhậm chức trung tá vào tuần trước bởi Quân đội Hoa Kỳ. Quân đội đã công bố trong một thông cáo báo chí rằng Shyam Sankar, Giám đốc công nghệ Palantir; Andrew Bosworth, Giám đốc công nghệ Meta; Kevin Weil, giám đốc sản phẩm của OpenAI; và Bob McGrew, cựu giám đốc nghiên cứu của OpenAI, sẽ làm việc bán thời gian với tư cách là cố vấn cấp cao trong Lực lượng Dự bị Quân đội.

.

Theo Snopes, cấp bậc trung tá thường mất gần 20 năm để đạt được, sau khi kiểm tra thực tế câu chuyện sau khi nó bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội. Theo thông cáo, các giám đốc điều hành công nghệ sẽ là một phần của một biệt đội hoặc đơn vị quân đội, có tên là Executive Innovation Corps, được gọi là "một sáng kiến ​​mới được thiết kế để kết hợp chuyên môn công nghệ tiên tiến với đổi mới quân sự".

.

Tờ Wall Street Journal đưa tin các giám đốc điều hành sẽ làm việc 120 giờ mỗi năm, tư vấn về trí tuệ nhân tạo và "mua lại công nghệ thương mại" khi Hoa Kỳ tiếp tục cạnh tranh với Trung Quốc về những tiến bộ công nghệ. "Có rất nhiều lòng yêu nước ẩn giấu mà tôi nghĩ đang dần được phơi bày ở Thung lũng," Bosworth nói với tờ báo, lưu ý rằng Mark Zuckerberg ủng hộ quyết định gia nhập đơn vị của anh. Những người lính dự bị mới sẽ không được phép làm việc trong các dự án liên quan đến các công ty mà họ làm việc và sẽ bị cấm chia sẻ dữ liệu với các công ty đó. Họ sẽ phải tham gia huấn luyện bắn súng và các bài kiểm tra thể lực.

.

⦿ ---- Elon Musk không sử dụng ma túy vào tuần trước, theo kết quả xét nghiệm ma túy mà ông đăng trên X vào sáng thứ Ba với bình luận "lol". Động thái này diễn ra sau cuộc điều tra của tờ New York Times vào tháng trước, cáo buộc Musk sử dụng nhiều loại ma túy bao gồm ketamine và thuốc lắc khi ông tham gia chiến dịch tranh cử với Tổng thống Trump vào năm ngoái. Năm ngoái, tờ Wall Street Journal đã đưa tin về việc Musk bị cáo buộc sử dụng ma túy.

.

Musk đã nhắm mục tiêu vào cả hai tờ báo trong một bài đăng khác trên X Tuesday, tờ Hill đưa tin. "Tôi xin thách thức NYT và WSJ tiến hành xét nghiệm ma túy và công bố kết quả! Họ sẽ không làm vậy, vì những kẻ đạo đức giả đó có tội", ông viết. Musk đã đăng kết quả xét nghiệm nước tiểu do Fastest Labs ở Nam Austin phân tích. Kết quả cho thấy ông có kết quả xét nghiệm âm tính với ketamine và nhiều loại ma túy khác, mặc dù kết quả cho thấy ông có thể đang sử dụng hợp chất tăng cơ creatine. Theo kết quả xét nghiệm, mẫu xét nghiệm được thu thập vào ngày 11 tháng 6, khoảng 12 ngày sau báo cáo của NY Times, tờ People lưu ý. Trang web của phòng thí nghiệm cho biết "xét nghiệm nước tiểu có thể phát hiện ra các loại thuốc đã được uống trong vòng 2-10 ngày qua".

.

"Elon Musk vẫn tiếp tục chỉ trích vì ông ấy không thích cách đưa tin của chúng tôi", tờ NY Times cho biết trong bài đăng trên X để trả lời bài đăng về xét nghiệm thuốc của Musk. "Không có điều gì ông ấy nói hoặc trình bày kể từ khi bài viết của chúng tôi về việc ông ấy sử dụng thuốc trong chiến dịch tranh cử tổng thống được xuất bản lại mâu thuẫn với những gì chúng tôi phát hiện ra. Chúng tôi vẫn giữ vững lập trường báo chí của mình".

.

⦿ ---- Mark Zuckerberg đã đưa ra khoản tiền thưởng khi ký hợp đồng là 100 triệu đô la để thu hút nhân viên tài năng từ nhà sản xuất ChatGPT (thuộc công ty OpenAI) khi Meta tăng tốc trong cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo (AI). Sam Altman, giám đốc điều hành của OpenAI, đơn vị sáng tạo ra ChatGPT, tuyên bố công ty của ông Zuckerberg đã đưa ra "những lời đề nghị khổng lồ" để lôi kéo nhân viên khỏi công ty của ông.

.

Phát biểu trên một podcast, ông Altman cho biết: "Họ bắt đầu đưa ra những lời đề nghị khổng lồ này cho rất nhiều người trong nhóm của chúng tôi. Tiền thưởng khi ký hợp đồng là 100 triệu đô la, nhiều hơn mức lương đó mỗi năm. Thật điên khùng. Tôi thực sự vui vì cho đến nay không có ai trong số những người giỏi nhất của chúng tôi quyết định nhận lời."

.

Động thái này diễn ra khi Meta đang phải chạy đua để phát triển trí tuệ nhân tạo thế hệ tiếp theo, một lĩnh vực do OpenAI tiên phong. Ông Zuckerberg đã quan tâm đến công nghệ này và đã chi hàng tỷ đô la để thu hẹp khoảng cách với các đối thủ. Tuần trước, Meta tuyên bố sẽ chi hơn 14 tỷ đô la để nắm giữ 49% cổ phần của Scale AI, một công ty AI đang phát triển nhanh chóng tại Thung lũng Silicon, và thuê nhà sáng lập 28 tuổi Alexandr Wang để lãnh đạo một nhóm mới chuyên nghiên cứu cái gọi là "siêu trí tuệ".

.

Zuckerberg được cho là đã đích thân tuyển dụng các nhà phát triển từ các doanh nghiệp đối thủ, bao gồm cả Google, bằng cách nhắn tin cho họ qua WhatsApp. Tỷ phú này được cho là đã sắp xếp lại bàn làm việc tại trụ sở chính của Meta tại Menlo Park để các nhà lãnh đạo AI của ông ngồi gần ông.

.

⦿ ---- Người Mỹ phần lớn đã chính thức chuyển sang mạng xã hội và mạng video như Facebook, X và YouTube để lấy tin tức. Theo BBC, khoảng 54% người dân Hoa Kỳ hiện lấy tin tức từ mạng xã hội và các trang video, khiến đây trở thành nguồn tin chính mới. Trong khi đó, 50% lấy tin tức từ TV và 48% từ các trang web và ứng dụng tin tức, theo báo cáo thường niên của Viện Nghiên cứu Báo chí Reuters, nơi đã khảo sát gần 100.000 người ở 48 quốc gia.

.

Trên toàn cầu, 36% sử dụng Facebook để lấy tin tức mỗi tuần, 30% sử dụng YouTube, 19% sử dụng Instagram, 19% sử dụng WhatsApp, 16% sử dụng TikTok, 12% sử dụng X và 7% sử dụng chatbot và giao diện AI. Tuy nhiên, 47% số người được hỏi trên toàn thế giới cho biết những người có ảnh hưởng và nhân vật trực tuyến là nguồn chính cung cấp thông tin sai lệch hoặc gây hiểu lầm.

.

Các chính trị gia theo chủ nghĩa dân túy trên toàn thế giới "ngày càng có khả năng bỏ qua báo chí truyền thống để ủng hộ phương tiện truyền thông thiên vị thân thiện, 'nhân vật' và 'người có sức ảnh hưởng', những người ... hiếm khi đặt ra những câu hỏi khó, với nhiều người liên quan đến việc phát tán các câu chuyện sai sự thật hoặc tệ hơn", báo cáo chỉ ra rằng Tổng thống Trump đã mời những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và người sáng tạo nội dung đến các cuộc họp báo trong khi từ chối quyền truy cập vào một số phương tiện truyền thông truyền thống. Những nhân vật được nhìn thấy rộng rãi nhất ở Hoa Kỳ là Joe Rogan (22% số người được hỏi cho biết đã nhận được tin tức từ anh ấy trong tuần qua) và Tucker Carlson (14%), theo Reuters.

.

Hoa Kỳ có tỷ lệ người truy cập podcast để biết tin tức cao nhất ở mức 15% và có mức tăng lớn nhất về tin tức cuộn trên X. Khoảng 23% người Mỹ sử dụng trang web X này để biết tin tức, tăng 8% so với năm 2024, theo báo cáo. Các mạng lưới đối thủ như Threads và Bluesky "đang tạo ra ít tác động trên toàn cầu, với phạm vi tiếp cận 2% hoặc ít hơn đối với tin tức", theo BBC. Tác giả Nic Newman cho biết điều này "là một thách thức đáng kể khác đối với các hãng tin truyền thống", mặc dù người tiêu dùng tin tức cũng thấy một vấn đề: 73% ở Hoa Kỳ và 58% trên toàn cầu cho biết họ lo ngại về khả năng phân biệt sự thật với hư cấu của mình.

.

⦿ ---- Giá vé máy bay giữa Hoa Kỳ và Châu Âu đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ trước đại dịch COVID-19 khi du khách chọn cách tránh xa nước Mỹ của Donald Trump. Lượng khách nước ngoài đến Hoa Kỳ vào tháng 5 đã giảm 2,8 phần trăm kể từ năm ngoái, trong khi vào tháng 3, chi phí chuyến bay từ Tây Âu đã giảm 17 phần trăm so với năm trước. Theo ứng dụng đặt vé du lịch Hopper, giá vé khứ hồi đến các thành phố lớn của Hoa Kỳ đã giảm trung bình 10 phần trăm trong mùa hè này, với giá vé phù hợp với giá trung bình đến Châu Âu vào mùa hè năm 2019, trước đại dịch.

.

Aran Ryan, giám đốc nghiên cứu tại Tourism Economics, nói với Reuters rằng: "Số lượng ghế được du khách Châu Âu đến Hoa Kỳ ít hơn và tốc độ tăng trưởng chậm hơn của lượng khách Hoa Kỳ đi Châu Âu so với năm ngoái sẽ có xu hướng khiến năm 2025 trở thành năm khó khăn hơn để kiếm tiền trên các tuyến bay xuyên Đại Tây Dương". Mặt khác, theo báo cáo của Hopper, có thêm 4,3 phần trăm chuyến bay quốc tế được lên lịch từ các sân bay của Hoa Kỳ vào mùa hè này, trong khi số lượng hành khách đến nước này từ Đông Âu cũng tăng lên.

⦿ ---- Hai hãng sản xuất pin hàng đầu của Mỹ đang ra tòa vì khiếu nại về tuổi thọ pin. CNN đưa tin Duracell đã đệ đơn kiện liên bang tại Manhattan chống lại Energizer, cáo buộc đối thủ của mình đã đánh lừa người tiêu dùng bằng quảng cáo gần đây. Theo đơn khiếu nại, chiến dịch quảng cáo mới của Energizer khẳng định rằng pin MAX của họ có tuổi thọ dài hơn 10% so với pin Power Boost của Duracell—một tuyên bố mà Duracell cho là vừa phóng đại vừa dựa trên thử nghiệm có chọn lọc.Duracell, thuộc sở hữu của Berkshire Hathaway, cáo buộc rằng quảng cáo của Energizer chỉ dựa trên một tiêu chuẩn công nghiệp về hiệu suất pin AA, trong khi bỏ qua các thử nghiệm thường được sử dụng khác. Vụ kiện cho rằng chiến dịch này đã gây ra "tổn hại không thể khắc phục về mặt danh tiếng" cho Duracell và là nỗ lực của Energizer nhằm giành thị phần bằng cách "đánh lừa người tiêu dùng". Vụ kiện yêu cầu tòa án ra lệnh cho Energizer ngừng phát sóng các quảng cáo và bồi thường thiệt hại. Các công ty pin đối thủ trước đây đã kiện nhau vào năm 2019 và 2020 về các khiếu nại tương tự liên quan đến các sản phẩm Duracell Optimum và Energizer MAX, Reuters đưa tin. Các vụ kiện đó cuối cùng đã được giải quyết và tự nguyện bác bỏ.⦿ ---- Thủ đô DC: Xe tải chở xe tăng sau cuộc diễn binh cán chết 1 phụ nữ. Một chiếc xe tải chở một trong những xe tăng M1 Abrams của Quân đội tham gia cuộc diễn binh của Tổng thống Donald Trump để vinh danh sinh nhật lần thứ 250 của quân đội đã tông và cán chết một người phụ nữ ở Washington.Vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 16 tháng 6 - hai ngày sau cuộc diễn binh - trên Đại lộ New York trong khi một tài xế xe tải hợp đồng đang kéo xe tăng từ khu vực tập kết West Potomac Park đến một bãi xe lửa ở Jessup, Maryland, theo một tài liệu nội bộ của Quân đội mà USA TODAY có được. Chiếc xe tải là một phần của đoàn xe lớn hơn. Người phụ nữ, không có tên trong tài liệu, đã ở một mình vào thời điểm tử vong.Các sĩ quan thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô Washington phản ứng với một cuộc gọi ở khu vực Đông Bắc của thành phố ngay sau 9:30 giờ tối đã phát hiện ra "một phụ nữ trưởng thành, bất tỉnh và không thở, bị thương đe dọa tính mạng", theo người phát ngôn của cảnh sát Freddie Talbert. Các viên chức cứu hỏa và y tế cũng đã đến hiện trường. "Mặc dù đã nỗ lực cứu sống, người đi bộ đã được tuyên bố là đã tử vong", Talbert cho biết.Tài liệu của Quân đội cho biết, cuộc điều tra ban đầu của cảnh sát đã xóa tội cố ý phạm tội hoặc hành vi cẩu thả của tài xế xe tải. Không có quân nhân nào liên quan đến vụ tai nạn. Quân đội từ chối trả lời câu hỏi của USA TODAY và chuyển câu hỏi cho cảnh sát Washington. Có tới 120 xe quân sự tham gia cuộc diễn binh, trong đó có khoảng 6.000 binh sĩ mặc quân phục đại diện cho các thời kỳ xung đột khác nhau. Xe tăng M1 Abrams tham gia diễn binh đã di chuyển bằng đường sắt từ Fort Hood, Texas, trước đây gọi là Fort Cavazos.⦿ ---- Trump lại trở giọng: bố ráp, bắt hàng loạt, không đặc miễn cho nông trại, khách sạn, nhà hàng. Chính quyền Trump đã mở lại lệnh bắt giữ những công nhân nhập cư tại các khách sạn, nhà hàng và doanh nghiệp nông nghiệp, quay lại với lệnh ân xá ngắn ngủi mà họ nhận được sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố họ là những công nhân cần thiết, tốt, lâu năm mà công việc của họ gần như "không thể" thay thế được.

Tricia McLaughlin, trợ lý bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba rằng "sẽ không có nơi an toàn nào cho các ngành công nghiệp chứa chấp tội phạm bạo lực hoặc cố tình phá hoại các nỗ lực của ICE".

Việc thực thi tại nơi làm việc "vẫn là nền tảng" của các nỗ lực thực thi luật nhập cư, mà McLaughlin cho biết "nhắm vào các mạng lưới việc làm bất hợp pháp làm suy yếu người lao động Mỹ, làm mất ổn định thị trường lao động và khiến cơ sở hạ tầng quan trọng bị khai thác".

Thông báo này đã lùi bước trước tuyên bố của Trump vào tuần trước trên phương tiện truyền thông xã hội rằng "những thay đổi đang đến" sau khi nông dân và các chủ doanh nghiệp khách sạn và giải trí phàn nàn rằng "chính sách rất quyết liệt của chúng tôi về vấn đề nhập cư đang lấy đi những công nhân rất tốt, lâu năm của họ, với những công việc đó gần như không thể thay thế được".

Chỉ sáu ngày trước, Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan đã tạm dừng bắt giữ tại các công trường trong ngành nông nghiệp, bao gồm các nhà máy chế biến thủy sản và thịt, nhà hàng và khách sạn, theo một bản ghi nhớ chính sách nội bộ mà NBC News có được vào thứ năm tuần trước.

“Có hiệu lực từ hôm nay, tạm dừng tất cả các cuộc điều tra/hoạt động thực thi tại công trường đối với ngành nông nghiệp (bao gồm cả các nhà máy chế biến thủy sản và thịt), nhà hàng và khách sạn đang hoạt động”, bản ghi nhớ từ Tatum King, đặc vụ điều tra an ninh nội địa phụ trách văn phòng thực địa San Francisco cho biết.

Nhưng đến sáng thứ ba, Nhà Trắng đã phản bác lại lập trường đó, nói rằng "bất kỳ ai có mặt bất hợp pháp tại Hoa Kỳ đều có nguy cơ bị trục xuất".

Bản ghi nhớ thực địa thông báo về việc tạm dừng đã lưu ý rằng ICE sẽ khó có thể duy trì hạn ngạch bắt giữ hàng tháng là 3.000 người mà chính quyền đã chỉ đạo các văn phòng thực địa đạt được.

“Chúng tôi thừa nhận rằng bằng cách loại bỏ điều này khỏi bàn đàm phán, chúng tôi đang loại bỏ một số lượng lớn các mục tiêu tiềm năng”, King viết.

Khi được hỏi về sự thay đổi trong một cuộc họp với các phóng viên trên Không lực Một khi trở về từ hội nghị thượng đỉnh G7, Trump cho biết: "Chúng tôi sẽ tìm kiếm khắp mọi nơi. Nhưng tôi nghĩ vấn đề lớn nhất là các thành phố nội địa." Ông lặp lại lời lẽ trong chiến dịch, đổ lỗi cho cựu Tổng thống Joe Biden và nói rằng ông đã để tù nhân, thành viên băng đảng, kẻ buôn ma túy và "kẻ điên loạn về mặt tinh thần" vào đất nước.

Trump cho biết các thành phố là nơi "có những kẻ thực sự tồi tệ, những kẻ giết người."

"Chúng tôi sẽ đuổi chúng ra," Trump nói. "Thật đáng buồn là có nhiều thứ hơn ở các thành phố nội địa, các thành phố do đảng Dân chủ điều hành, và tôi chỉ nói với bạn rằng, ở đó có nhiều thứ hơn nhiều so với những gì bạn có ở một trang trại hay một nơi nào đó."

.

⦿ ---- Tổng giám đốc điều hành Amazon Andy Jassy đã phác thảo một tương lai gần, nơi AI sẽ "khiến công việc của chúng ta trở nên thú vị và vui vẻ hơn hiện nay" - nhưng đồng thời, ông cho biết, công nghệ này sẽ cắt giảm tổng số việc làm tại Amazon. Trong một bản ghi nhớ gửi tới nhân viên Amazon vào thứ Ba, Jassy đã chia sẻ "Một số suy nghĩ về AI tạo sinh" (Some thoughts on Generative AI).

.

"Khi chúng tôi triển khai nhiều AI tạo sinh và các tác nhân hơn, nó sẽ thay đổi cách chúng tôi thực hiện công việc", Tổng giám đốc điều hành cho biết. "Chúng tôi sẽ cần ít người hơn để thực hiện một số công việc đang được thực hiện hiện nay và nhiều người hơn để thực hiện các loại công việc khác. Thật khó để biết chính xác điều này sẽ diễn ra như thế nào theo thời gian, nhưng trong vài năm tới, chúng tôi hy vọng rằng điều này sẽ làm giảm tổng lực lượng lao động của công ty khi chúng tôi đạt được hiệu quả từ việc sử dụng AI rộng rãi trên toàn công ty".

.

Tính đến cuối tháng 3, Amazon đã báo cáo có 1,56 triệu nhân viên, tăng 3% so với một năm trước đó. Jassy khuyến khích nhân viên Amazon "tò mò về AI" và "tự giáo dục bản thân".

.

"Khi chúng ta cùng nhau trải qua quá trình chuyển đổi này, hãy tò mò về AI, tự giáo dục bản thân, tham dự các hội thảo và đào tạo, sử dụng và thử nghiệm AI bất cứ khi nào có thể, tham gia vào các cuộc thảo luận nhóm của bạn để tìm ra cách phát minh cho khách hàng của chúng ta nhanh hơn và mở rộng hơn, và cách hoàn thành nhiều việc hơn với các nhóm ít người hơn", Jassy viết.

.

Jassy đã tiếp quản vai trò CEO của Amazon vào tháng 7 năm 2021 từ người sáng lập Jeff Bezos, hiện là chủ tịch điều hành. Sau khi gia nhập công ty vào năm 1997, Jassy đã thành lập nhóm Amazon Web Services và lãnh đạo nhóm này trong gần 20 năm.

.

⦿ ---- Iran có thể triển khai mìn ở Eo biển Hormuz để hạn chế các tàu hải quân Hoa Kỳ trong Vịnh Ba Tư, theo các quan chức Hoa Kỳ được tờ The New York Times trích dẫn vào thứ Ba. Các nguồn tin bổ sung cho biết Iran đã chuẩn bị tên lửa và thiết bị quân sự quan trọng, sẵn sàng nhắm vào các căn cứ của Hoa Kỳ nếu Hoa Kỳ chính thức tham gia cuộc xung đột.

.

Ngoài ra, Hoa Kỳ đã điều động khoảng ba mươi máy bay tiếp nhiên liệu đến châu Âu để giúp máy bay chiến đấu bảo vệ các căn cứ của Hoa Kỳ hoặc tăng phạm vi hoạt động của máy bay ném bom tham gia vào bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào vào các cơ sở hạt nhân của Iran, các nguồn tin cho biết thêm.

.

⦿ ---- Tổng thống Trump đã tăng cường lời lẽ chỉ trích Iran một cách đáng kể vào thứ Ba, với yêu cầu "đầu hàng vô điều kiện" của quốc gia này khi cuộc xung đột với Israel diễn ra, theo báo cáo của tờ Wall Street Journal. Trump đã đưa ra yêu cầu viết hoa toàn bộ trên Truth Social. Ông cũng đưa ra lời đe dọa rõ ràng tới Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei:

.

"Chúng tôi biết chính xác nơi mà cái gọi là 'Lãnh tụ tối cao' đang ẩn náu", Trump viết. "Ông ta là một mục tiêu dễ dàng, nhưng an toàn ở đó—Chúng tôi sẽ không tiêu diệt ông ta (giết!), ít nhất là không phải bây giờ. Nhưng chúng tôi không muốn tên lửa bắn vào dân thường hoặc binh lính Mỹ. Sự kiên nhẫn của chúng tôi đang cạn kiệt".

.

Những bình luận này được đưa ra sau khi Trump rời hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada sớm hơn một ngày vào thứ Hai để giải quyết cuộc xung đột Israel-Iran, mặc dù ông đã nói rõ rằng ông không chỉ muốn ngừng bắn mà còn muốn "chấm dứt thực sự" cho cuộc chiến. Ông không giải thích rõ điều đó có nghĩa là gì. Theo quan điểm của AP, Trump "dường như đang dần xây dựng lập luận công khai cho một vai trò trực tiếp hơn của Mỹ trong cuộc xung đột".

.

⦿ ---- Tổng thống Iran, Masoud Pezeshkian, cho biết hôm thứ Ba rằng khu vực Trung Đông có thể không bao giờ đạt được hòa bình bền vững nếu "hành động xâm lược" của Israel vẫn tiếp diễn. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Pezeshkian lưu ý rằng chế độ Israel đang "phớt lờ mọi quy định được quốc tế chấp nhận". Ông nhấn mạnh rằng Iran đã tìm kiếm "sự thống nhất và đoàn kết cả trong nước và quốc tế ngay từ đầu", đồng thời lên án các cuộc tấn công của Israel là "nỗ lực cản trở các nỗ lực ngoại giao", ám chỉ đến các cuộc đàm phán hòa bình hạt nhân giữa Hoa Kỳ và Iran đang diễn ra tại Muscat trước vụ tấn công.

.

Người đồng cấp Emirati của Pezeshkian đã bày tỏ sự đoàn kết của đất nước mình với Iran. Căng thẳng ở Trung Đông đang gia tăng khi Israel và Iran bước vào ngày thứ sáu xung đột. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đe dọa Lãnh tụ tối cao của Iran, Ali Khamenei, gọi ông là "mục tiêu dễ dàng".

.

⦿ ---- Chính phủ Iran hôm thứ Ba đã cảnh báo người dân tránh sử dụng các ứng dụng định vị như WhatsApp và Telegram do lo ngại về "vụ ám sát có chủ đích" của Israel. Đài truyền hình nhà nước Iran vào chiều thứ Ba đã kêu gọi công chúng nước này gỡ bỏ nền tảng nhắn tin WhatsApp khỏi điện thoại thông minh của họ, cáo buộc ứng dụng này - mà không đưa ra bằng chứng cụ thể - đã thu thập thông tin người dùng để gửi đến Israel. Trong một tuyên bố, WhatsApp cho biết họ "lo ngại những báo cáo sai lệch này sẽ là cái cớ để các dịch vụ của chúng tôi bị chặn vào thời điểm mọi người cần chúng nhất", AP đưa tin. "Chúng tôi không theo dõi vị trí chính xác của bạn, chúng tôi không lưu nhật ký về việc mọi người đang nhắn tin cho ai và chúng tôi không theo dõi các tin nhắn cá nhân mà mọi người đang gửi cho nhau", WhatsApp cho biết. "Chúng tôi không cung cấp thông tin hàng loạt cho bất kỳ chính phủ nào".

.

WhatsApp sử dụng mã hóa đầu cuối, nghĩa là nhà cung cấp dịch vụ ở giữa không thể đọc được tin nhắn. Các tin nhắn được mã hóa để chỉ người gửi và người nhận mới có thể nhìn thấy chúng. Nếu bất kỳ ai khác chặn tin nhắn, tất cả những gì họ thấy chỉ là một mớ hỗn độn không thể giải mã được nếu không có khóa. Iran đã chặn quyền truy cập vào nhiều nền tảng truyền thông xã hội trong nhiều năm qua nhưng nhiều người trong nước sử dụng proxy và mạng riêng ảo hoặc VPN để truy cập chúng. Họ đã cấm WhatsApp và Google Play vào năm 2022 trong các cuộc biểu tình lớn chống lại chính phủ về cái chết của một người phụ nữ bị cảnh sát đạo đức của đất nước giam giữ. Lệnh cấm đó đã được dỡ bỏ vào cuối năm ngoái. WhatsApp đã từng là một trong những ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất của Iran bên cạnh Instagram và Telegram.

.

⦿ ---- Đây là một cuộc đối đầu cấp cao khác giữa các đặc vụ liên bang và một chính trị gia đảng Dân chủ: Các đặc vụ đã bắt giữ kiểm toán viên thành phố New York và là ứng cử viên thị trưởng Brad Lander vào thứ Ba khi ông này đang hộ tống một người đàn ông ra khỏi tòa án di trú ở Manhattan, theo báo cáo của FOX5.

.

"Ông đang cản trở", một đặc vụ nói với Lander, theo AP. Các đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan đang cố gắng bắt giữ người đàn ông đi cùng Lander, và Lander đã yêu cầu xem lệnh của tòa án, theo tờ New York Times. "Tôi không cản trở, tôi đang đứng ngay tại hành lang này", Lander trả lời. Cuối cùng, cả Lander và người đàn ông kia đều bị bắt.

.

"Ông không có thẩm quyền bắt giữ công dân Hoa Kỳ khi yêu cầu xem lệnh của tòa án", Lander nói tại một thời điểm, ám chỉ đến yêu cầu của chính ông. Lander, 55 tuổi, là một người theo chủ nghĩa tiến bộ đang chạy đua trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ vào thứ Ba để trở thành thị trưởng tiếp theo của thành phố. Ứng cử viên hàng đầu Zohran Mamdani đã lên án vụ bắt giữ. "Đây là chủ nghĩa phát xít và tất cả người dân New York phải lên tiếng bằng một giọng nói", ông đã tweet. "Thả anh ta ra ngay."

.

⦿ ---- Georgia: Một phóng viên nổi tiếng trong cộng đồng sử dụng tiếng Tây Ban Nha nổi tiếng với việc ghi lại các cuộc đột kích nhập cư có thể phải đối mặt với thủ tục trục xuất sau khi cảnh sát bắt giữ anh ta với cáo buộc cản trở cảnh sát và tụ tập trái phép khi anh ta đang đưa tin về một cuộc biểu tình vào cuối tuần bên ngoài Atlanta.

.

Mario Guevara, người đã trốn khỏi El Salvador hai thập niên trước và đã xây dựng được một lượng người theo dõi lớn với tư cách là một nhà báo độc lập đưa tin về vấn đề nhập cư ở khu vực Atlanta, đã phát sóng trực tiếp trên phương tiện truyền thông xã hội vào thứ Bảy tại một cuộc biểu tình ở Quận DeKalb khi các cảnh sát bắt giữ anh ta. Đoạn video cho thấy Guevara đang đứng trên vỉa hè cùng các nhà báo khác, quay cảnh cảnh sát mặc đồ chống bạo động đi qua bãi đậu xe, trước khi anh ta bước ra đường khi các cảnh sát tiến đến.

.

"Tôi là thành viên của giới truyền thông, cảnh sát ạ," Guevara nói với một cảnh sát ngay trước khi bị bắt. Đoạn video cho thấy Guevara mặc một chiếc áo sơ mi đỏ tươi bên trong áo vest bảo vệ có in dòng chữ "PRESS" trên ngực.

.

Guevara đã bị giam giữ tại Quận DeKalb, bao gồm một số khu vực của Atlanta, với cáo buộc cản trở cảnh sát, tụ tập trái phép và đi vào đường không đúng cách. Luật sư của ông, Giovanni Diaz, cho biết một thẩm phán đã cấp cho Guevara tại ngoại vào hôm thứ Hai, nhưng ông đã bị giam giữ sau khi Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan ra lệnh giam giữ thêm 48 giờ đối với ông.

.

"Ông ấy không phải là thường trú nhân hợp pháp, nhưng ông ấy được phép ở lại và làm việc tại Hoa Kỳ", Diaz cho biết trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, đồng thời nói thêm rằng Guevara có một người con trai đã trưởng thành là công dân Hoa Kỳ và đang nộp đơn xin thẻ xanh. Diaz cho biết nếu các đặc vụ ICE bắt giữ Guevara, vụ việc của ông sẽ được chuyển đến tòa án di trú liên bang để tiến hành các thủ tục trục xuất tiềm năng.

.

Diaz nhấn mạnh rằng Guevara có lý do chính đáng để được phép ở lại Hoa Kỳ. Nhưng ông cho biết cách tiếp cận mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump đối với việc thực thi luật di trú đã làm tăng thêm "một mức độ lo lắng khác".

.

Người phát ngôn của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận DeKalb, Cynthia Williams, đã xác nhận rằng Guevara đang bị giam giữ để phục vụ cho các cơ quan di trú. Một người phát ngôn của ICE tại Atlanta đã không trả lời ngay lập tức email yêu cầu bình luận.

.

Guevara đã trốn khỏi El Salvador cùng gia đình vào năm 2004, nói rằng ông đã bị đánh đập và quấy rối nhiều lần vì công việc của mình là phóng viên chính trị cho tờ báo La Prensa Grafica. Họ đã di cư đến Georgia, nơi Guevara làm phóng viên cho tờ báo tiếng Tây Ban Nha lớn nhất Georgia, Mundo Hispanico, trước khi ra mắt trang tin tức trực tuyến của riêng mình, MGNews.

.

⦿ ---- Gần 2/3 người lớn ở Hoa Kỳ có quan điểm không thuận lợi về "Đạo luật bự và đẹp" của Tổng thống Trump, được Hạ viện thông qua vào tháng trước. Cuộc thăm dò theo dõi sức khỏe của KFF được công bố vào thứ Ba cho thấy 64% người lớn được khảo sát cho biết, dựa trên những gì họ biết về dự luật thuế và chi tiêu khổng lồ, họ không thích nó — bao gồm phần lớn đảng viên Dân chủ, độc lập và Cộng hòa không đồng nhất với phe "Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" (MAGA) của GOP.

.

Chỉ có 35% số người được hỏi cho biết họ có quan điểm thuận lợi về đề xuất này, với khối ủng hộ lớn nhất đến từ những người Cộng hòa ủng hộ MAGA, những người chấp thuận áp đảo dự luật này với 72%. Cuộc khảo sát đã cố gắng đánh giá mức độ hiểu biết của mọi người về các chi tiết của dự luật.

.

Theo phát hiện của KFF, hơn 1/2 số người được khảo sát biết rằng dự luật sẽ làm tăng chi tiêu của liên bang cho an ninh biên giới (58%). Khoảng 1/2 biết rằng nó sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách liên bang (50%), cắt giảm chi tiêu của liên bang cho hỗ trợ thực phẩm cho người Mỹ thu nhập thấp (53%) và Medicaid (51%). Hơn 1/4 số người được khảo sát cho biết họ "không biết" khi được hỏi về một trong tám tác động cụ thể mà luật được đề xuất sẽ có.

.

⦿ ---- Tòa án Tối cao đang có cơ hội đẩy nhanh quá trình xem xét tính hợp pháp của các mức thuế quan của Tổng thống Trump. Hai công ty sản xuất đồ chơi giáo dục đã đệ đơn lên tòa án vào thứ Ba để đưa vụ việc của họ vào quá trình giải quyết nhanh chóng, theo Bloomberg đưa tin. Theo NBC News, đơn kháng cáo chung do Learning Resources và hand2mind đệ trình về cơ bản yêu cầu tòa án "bỏ qua" quá trình xét xử của tòa kháng án liên bang.

.

Nếu tòa án đồng ý làm như vậy, có khả năng tòa sẽ nghe các lập luận vào mùa thu. Các công ty khẳng định rằng Trump đã vượt quá thẩm quyền của mình khi áp đặt thuế quan đối với Trung Quốc theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Quốc tế. "Ngay cả khi các mức thuế trừng phạt này khiến các doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ mất hàng tỷ đô la mỗi tháng, sẽ không có sự cứu trợ nào trong thời gian tới", luật sư của các công ty đã viết trong các giấy tờ của tòa án.

.

⦿ ---- Trung Quốc đạt thặng dư thương mại 500 tỷ đô la bằng cách chuyển hướng xuất cảng.

Nước này đang gửi hàng đến Đông Nam Á, Châu Âu, Châu Mỹ Latinh thay vì đến Hoa Kỳ trong bối cảnh thuế quan cao. Trung Quốc một lần nữa làm rung chuyển thương mại toàn cầu, nhưng lần này sự gián đoạn không ảnh hưởng trực tiếp đến Hoa Kỳ. Sau khi bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Tổng thống Trump, các nhà máy Trung Quốc đang chuyển hướng xuất cảng - mọi thứ từ đồ chơi đến xe điện - sang các thị trường ở Đông Nam Á, Châu Âu và Châu Mỹ Latinh. Kết quả: Thặng dư thương mại của Trung Quốc đã tăng vọt lên gần 500 tỷ đô la trong năm nay, tăng hơn 40% so với năm ngoái, theo tờ New York Times.

.

Trong khi đó, xuất cảng của Trung Quốc sang Hoa Kỳ vào tháng 5 đã giảm mạnh gần 35% so với cùng kỳ năm trước - mức giảm lớn nhất kể từ tháng 2 năm 2020, khi đại dịch xảy ra, theo CNBC. Tờ Wall Street Journal lưu ý rằng sự sụt giảm đó diễn ra sau mức giảm 21% vào tháng 4. Sự thay đổi này không chỉ liên quan đến thuế quan. Một phần là phản ứng trước cuộc khủng hoảng bất động sản khiến Bắc Kinh đổ tiền vào sản xuất, tạo ra tình trạng cung vượt cầu hàng hóa mà người tiêu dùng trong nước không thể hấp thụ, tờ Times đưa tin. Khi các công ty Trung Quốc tràn vào các thị trường khác thay vì Hoa Kỳ, những căng thẳng mới đã nảy sinh, với một số quốc gia cân nhắc áp dụng thuế quan riêng để bảo vệ các ngành công nghiệp địa phương.

.

Sự gia tăng xuất cảng không chỉ giới hạn ở các sản phẩm công nghệ cao. Bất chấp những nỗ lực nâng cao chuỗi giá trị, Trung Quốc vẫn đang sản xuất hàng hóa giá rẻ. Các nhà kinh tế cho biết điều này đang gây áp lực lên các nhà sản xuất trên toàn thế giới. Ví dụ, tại những nơi như Indonesia, các nhà máy may đã đóng cửa, khiến hàng trăm nghìn việc làm mất đi, trong khi các nhà sản xuất phụ tùng xe hơi Thái Lan và các nhà sản xuất xe hơi Brazil cũng đang cảm thấy áp lực. Các quốc gia hiện phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn: Chấp nhận đòn giáng vào ngành công nghiệp của chính họ hoặc tăng rào cản thương mại và có nguy cơ bị trả đũa.

.

⦿ ---- Ketanji Brown Jackson, thẩm phán gần đây nhất và là người phụ nữ da đen đầu tiên tham gia Tòa án Tối cao, đã báo cáo doanh thu 2 triệu đô la từ cuốn hồi ký bán chạy nhất của bà, Lovely One, được xuất bản vào năm ngoái. Sau khi công bố hợp đồng xuất bản sách chỉ ba tháng sau nhiệm kỳ đầu tiên, thẩm phán này cũng bắt đầu một chuyến lưu diễn quảng bá rộng rãi, bao gồm 15 buổi nói chuyện được trả tiền. Các bài viết về tư pháp của Jackson đã được tờ Washington Post ca ngợi là "có sức mạnh độc đáo" (mặc dù tờ báo này cũng chỉ trích cuốn hồi ký của bà vì thiếu sự dí dỏm thường thấy của bà).

.

Trong số ít hồ sơ công khai về tài chính của các thẩm phán, báo cáo thường niên là một trong những báo cáo minh họa rõ ràng nhất. Báo cáo tài chính của Jackson vượt xa các giá trị được các đồng nghiệp của bà tại Tòa án báo cáo, bao gồm cả các thẩm phán khác có hợp đồng xuất bản sách.

.

Thẩm phán Neil Gorsuch báo cáo 250.000 đô la tiền bản quyền từ cuốn sách của ông, được xuất bản vào năm ngoái, và Thẩm phán Sonia Sotomayor báo cáo 134.000 đô la tiền bản quyền, với một khoản tạm ứng, cho cuốn sách sắp ra mắt của bà. Các thẩm phán khác báo cáo các nguồn doanh thu bổ sung từ việc giảng dạy. Thu nhập được báo cáo của Jackson từ bên ngoài nhiệm vụ tại Tòa án nhiều hơn tổng thu nhập bên ngoài của tất cả các thẩm phán khác cộng lại.

.

⦿ ---- Tất cả các video được đăng trên Facebook sẽ sớm được chia sẻ dưới dạng reels (đoạn phim ngắn trong đó trích phần gây chú ý từ 1 phim dài hơn), theo Meta thông báo vào thứ Ba. Công ty đã thông báo rằng trong những tháng tới, họ sẽ đơn giản hóa quy trình tạo reels trên Facebook và các reels này sẽ không có bất kỳ hạn chế nào về độ dài hoặc định dạng. Thay đổi này sẽ "dần dần triển khai trên toàn cầu" để "giúp tạo, chia sẻ và khám phá reels dễ dàng hơn".

.

Cài đặt quyền riêng tư cũng đang thay đổi với sự hợp nhất của các bài đăng nguồn cấp dữ liệu và cài đặt reels. Người dùng sẽ có thể xác nhận cài đặt đối tượng cho reels của họ sau khi thay đổi diễn ra. Gần đây, công ty đã giới thiệu một loạt các bản cập nhật cho các ứng dụng của mình, như nhắn tin trực tiếp trên Threads và nội dung dựa trên đăng ký trên WhatsApp.

.

⦿ ---- Doanh số bán lẻ giảm mạnh vào tháng 5 khi người tiêu dùng rút lui khỏi đợt chi tiêu tăng vọt vào đầu năm nay để đón đầu mức thuế quan toàn diện của Tổng thống Trump đối với hầu hết các mặt hàng nhập cảng. Bộ Thương mại cho biết doanh số tại các cửa hàng bán lẻ và nhà hàng đã giảm 0,9% vào tháng 5, sau khi giảm 0,1% vào tháng 4. Con số này bị kéo xuống do doanh số bán xe hơi giảm mạnh sau khi người Mỹ tăng cường mua xe hơi vào tháng 3 để đón đầu mức thuế 25% của Trump đối với xe hơi và phụ tùng xe hơi nhập cảng. Không tính xe hơi, doanh số giảm 0,3%, theo báo cáo của AP. Báo cáo bán lẻ bao gồm khoảng 1/3 chi tiêu của người tiêu dùng, 2/3 còn lại bao gồm chi tiêu cho dịch vụ.

.

⦿ ---- Một số thành phố được điều hành như một cỗ máy được bôi trơn tốt, và một số khác thì không như vậy. WalletHub đã xem xét 148 thành phố lớn nhất tại Hoa Kỳ để xem các viên chức thành phố nào nhận được thiệp chúc mừng từ cử tri của họ và những người dân nào được công dân bắt tay nhau tại các cuộc họp hội đồng thành phố. Sử dụng 36 số liệu trong các danh mục bao gồm sự ổn định tài chính, giáo dục, sức khỏe, an toàn, cơ sở hạ tầng và ô nhiễm, trang web này đã đưa các thành phố vào vòng phân loại. Một số thành phố của California đứng cuối bảng.

.

Những thành phố được quản lý tốt nhất:

1. Provo, Utah

2. Nampa, Idaho

3. Manchester, New Hampshire

4. Boise, Idaho

5. Nashua, New Hampshire

6. Dover, Delaware

7. Sioux Falls, South Dakota

8. Lincoln, Nebraska

9. Virginia Beach, Virginia

10. Fort Wayne, Indiana

.

Những thành phố được quản lý tệ nhất

139. Los Angeles, California

140. Long Beach, California

141. Fresno, California

142. Tacoma, Washington

143. Baltimore, Maryland

144. Philadelphia, Pennsylvania

145. New York, New York

146. Oakland, California

147. Detroit, Michigan

148. San Francisco, California

.

⦿ ---- HỎI 1: Trung bình chuyên gia có ngày làm việc dài vô tận: 40% kiểm tra email trước 6 giờ sáng và họp sau 8 giờ tối?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Theo Báo cáo đặc biệt về Chỉ số xu hướng công việc của Microsoft mới được công bố ngày hôm nay, các chuyên gia, bao gồm cả người lao động Thụy Sĩ, đang trải qua một «ngày làm việc vô tận» với 40% kiểm tra email trước 6 giờ sáng và họp sau 8 giờ tối, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Nghiên cứu toàn cầu, phân tích hàng nghìn tỷ tín hiệu năng suất của Microsoft 365, bao gồm Thụy Sĩ trong số 31.000 người lao động trí óc trên 31 thị trường được khảo sát, cho thấy cách ngày làm việc truyền thống từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều đã phát triển thành một chu kỳ liên tục của giao tiếp kỹ thuật số. Hiện tại, trung bình một nhân viên nhận được 117 email và 153 tin nhắn trong team làm việc mỗi ngày, trong đó Thứ Ba nổi lên là ngày họp bận rộn nhất trong tuần (23%). Công việc vào cuối tuần cũng đang gia tăng, với 20% nhân viên đang làm việc vào cuối tuần kiểm tra email trước buổi trưa vào Thứ Bảy và Chủ Nhật. Chi tiết:

https://news.microsoft.com/de-ch/2025/06/17/new-microsoft-study-reveals-the-rise-of-the-infinite-workday-40-of-employees-check-email-before-6-a-m-evening-meetings-up-16/

.

⦿ ---- HỎI 2: Chỉ một đêm thức khuya là đủ để làm suy yếu não bộ của bạn, làm ưa thích ăn vặt?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Bạn thức quá khuya để lướt điện thoại, trả lời email hoặc chỉ xem thêm một tập phim. Sáng hôm sau, bạn cảm thấy uể oải và cáu kỉnh. Bánh ngọt nhiều đường hoặc bánh sandwich ăn sáng nhiều dầu mỡ đột nhiên trông hấp dẫn hơn sữa chua và quả mọng thông thường của bạn. Đến chiều, khoai tây chiên hoặc kẹo từ phòng giải lao gọi tên bạn. Đây không chỉ là vấn đề về ý chí. Bộ não của bạn, thiếu nghỉ ngơi, đang thúc đẩy bạn tìm đến những giải pháp nhanh chóng, nhiều calo. Có một lý do tại sao chu kỳ này lặp lại theo cách có thể đoán trước được. Nghiên cứu cho thấy ngủ không đủ giấc làm gián đoạn tín hiệu đói, làm suy yếu khả năng tự chủ, làm suy yếu quá trình chuyển hóa glucose và làm tăng nguy cơ tăng cân. Những thay đổi này có thể xảy ra nhanh chóng, ngay cả sau một đêm ngủ không ngon và có thể trở nên có hại hơn theo thời gian nếu không được giải quyết. Chi tiết:

https://www.sciencealert.com/just-one-night-of-poor-sleep-can-change-how-your-brain-sees-food

.

.