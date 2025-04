Hình trên: Viktoriia Roshchyna, nhà báo nữ Ukraine, bị Nga bắt giam, đã bị tra tấn, giết chết, nội tạng bị mổ, đánh cắp.

.

(30.4.2025) - Trump làm khựng lại chặng đường hòa giải Mỹ-VN, hủy bỏ hàng chục hợp đồng USAID với VN

- Nhà báo nữ Ukraine bị Nga giam 2 năm đã chết, bị tra tấn, nội tạng bị mổ, đánh cắp.

- Ukraine có thể ký với Mỹ hôm nay: lập quỹ đầu tư chung để khai thác tài nguyên thiên nhiên của Ukraine đổi vũ khí.

- Putin ra điều kiện để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine: đòi sở hữu 4 tỉnh Miền Đông Ukraine mà quân Nga hiện chưa chiếm trọn vẹn

- Trump: Cử tri phải hài lòng với thuế quan chứ, vì đó là những gì tôi cam kết khi vận động tranh cử. Phòng Thương mại Hoa Kỳ: sợ suy thoái, việc làm sẽ mất ào ạt

- Thăm dò Decision Desk HQ: 44% nói Trump làm đúng, 56% nói Trump làm sai (cách biệt 12%), 90% lo ngại lạm phát, 80% lo suy thoái

- Trump tới Michigan, ban cố vấn của Trump cố ý lộ tin Trump có ý định ứng cử Tổng thống 2028. Trump: không gì ngăn cản tôi nổi.

- Bất chấp lời hứa giảm chi, chính quyền Trump đã chi thêm 220 tỷ đô la trong 100 ngày đầu tiên so cùng kỳ năm ngoái.

- Trump: tôi có thể đưa Kilmar Abrego Garcia (người bị trục xuất nhầm sang El Salvador) về lại Mỹ nhưng tôi không muốn

- David Solomon (CEO của Goldman Sachs): thuế quan đang gây hại đến kinh tế Mỹ, gây bất ổn, kìm hãm đầu tư và tăng trưởng.

- Cổ phiếu Amazon giảm hơn 2% sau khi bị Bạch Ốc chỉ trích chuyện dự tính liệt kê giá thuế quan của Trump trên hóa đơn. Trump điện thoại, than phiến, Amazon liền nói sẽ giấu, sẽ không cho dân Mỹ biết họ phải trả tiền thuế quan.

- Trump xác nhận đã phone cho Jeff Bezos, bảo Amazon đừng cho dân Mỹ thấy giá thuế quan trên hóa đơn

- Mua nhà: đơn vay thế chấp giảm 4,2% trong tuần

- Mỹ: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) giảm 0,3%

- Caterpillar Inc. doanh thu quý 1 giảm 10%

- Chỉ số mua hàng giảm, hoạt động sản xuất của TQ giảm với tốc độ nhanh nhất trong 16 tháng, phải kích thích kinh tế

- Walmart bảo TQ cứ tiếp tục giao hàng vì cuộc chiến thuế quan sắp kết thúc, chi phí mới sẽ chuyển cho người tiêu thụ Mỹ

- 20 tiểu bang, cùng với thủ đô, kiện liên bang vì xóa bỏ AmeriCorps (thiện nguyện nhiều lĩnh vực, kể cả bếp từ thiện)và hủy bỏ hàng trăm triệu đô la tiền tài trợ các dự án cộng đồng.

- Trump ký lệnh giảm mức thuế 25% với xe hơi và phụ tùng xe nhập cảng, giảm thuế cho các hãng xe trong 2 năm đầu

- Trump: TQ sẽ thương thuyết về thuế quan

- TQ: Mỹ tạo ra những con bài mặc cả thuế quan từ hư không, bắt nạt và nuốt lời

- Bộ trưởng Tài chính Mỹ: nếu Mỹ giữ thuế quan 145%, TQ sẽ mất 10 triệu việc làm "rất nhanh", nếu giảm thuế quan môt ít, TQ sẽ mất 5 triệu việc làm

- Thủ tướng Canada Mark Carney đã nói phone với Trump, sẽ gặp nhau trong "tương lai gần"

- Trump chỉ thị MAGA hãy khủng bố các dân cử Đảng Cộng Hòa không nghe lời Trump: bỏ phiếu bứng ghế của họ

- Trump chụp mũ các thẩm phán ngăn chận Trump là "những kẻ cực đoan cộng sản"

- Trump: TQ đã lấy đi nhiều việc làm của chúng ta hơn bất kỳ nước nào khác

- Trump chỉ trích chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, Jerome Powell, rằng Trump "biết nhiều về lãi suất" hơn Powell.

- Trump sa thải Doug Emhoff (chồng của cựu Phó Tổng Thống Kamala Harris) khỏi ban quản lý Bảo tàng Holocaust.

- Los Angeles Times lỗ 50 triệu đô trong năm 2024 sau khi ông chủ chận các bài ủng hộ bà Kamala Harris

- Trump: Tôi muốn trở thành giáo hoàng, nếu không được thì mật nghị nên bầu Hồng y Timothy Dolan (TGM New York) lên

- Đại học Harvard đang kiện Trump Trump nhưng vẫn lặng lẽ điều chỉnh về các vấn đề DEI cho tương thích

- Tòa án Tối cao Wisconsin đình chỉ thẩm phán Hannah Dugan, người đang bị bắt và truy tố vì giúp 1 di dân lậu trốn khỏi ICE bắt

- Thẩm phán Royce Lamberth ra lệnh khôi phục 12 triệu đô (mà Quốc hội cấp và Trump chận lại) cho Đài Radio Free Europe

- Bắc Hàn: thử nghiệm hệ thống vũ khí diêu thanh trên tàu chiến mới 5.000 tấn

- Tesla, Inc. sẽ sản xuất xe tải Semi chạy điện, tuyển hơn 1.000 công nhân tại nhà máy mới ở Nevada

- HỎI 1: Việc xóa Facebook và Instagram trong những tuần dẫn đến cuộc bầu cử sẽ cho chúng ta hạnh phúc, sức khỏe? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Xài nhiều sản phẩm nhựa gia dụng gây ra tỷ lệ tử vong cao do bệnh tim? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-30/4/2025) ⦿ ---- Theo Khảo sát đơn xin vay thế chấp để mua nhà hàng tuần của Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp (MBA) được công bố vào thứ Tư, đơn xin vay thế chấp tại Hoa Kỳ đã giảm 4,2% trong bảy ngày kết thúc vào ngày 25 tháng 4.

.

Lãi suất hợp đồng trung bình cho các khoản thế chấp lãi suất cố định 30 năm với số dư khoản vay phù hợp là 806.500 đô la trở xuống đã giảm xuống còn 6,89%, giảm từ mức 6,90%. Trong khi đó, điểm tăng lên 0,67, tăng từ mức 0,66, bao gồm phí phát sinh cho các khoản vay có khoản thanh toán trước 20%.

.

Joel Kan, phó chủ tịch kiêm phó kinh tế trưởng của MBA cho biết: "Hoạt động xin vay thế chấp, đặc biệt là đối với các giao dịch mua nhà, tiếp tục bị kìm hãm do tình hình kinh tế không chắc chắn nói chung và các dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động, giảm xuống mức chậm nhất kể từ tháng 2".

.

⦿ ---- Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ đã giảm 0,3% trong quý đầu tiên của năm 2025 so với cùng kỳ năm trước, theo ước tính đầu tiên do Cục Phân tích Kinh tế công bố vào thứ Tư. Kết quả này là con số GDP âm đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2022. Áp lực lạm phát cũng gia tăng, khi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân tăng 3,6%, tăng từ mức 2,4% trong quý 4.

.

Sự suy thoái chủ yếu là do sự gia tăng nhập cảng và sự sụt giảm chi tiêu của chính phủ liên bang, đặc biệt là cho quốc phòng. Những điều này đã được bù đắp một phần bởi sự gia tăng trong đầu tư tư nhân, xuất cảng và chi tiêu của người tiêu dùng. Bất chấp sự suy giảm chung, nhu cầu của người tiêu dùng vẫn vững vàng, với doanh số bán hàng cuối cùng cho người mua trong nước lĩnh vực tư tăng 3,0%.

.

⦿ ---- Caterpillar Inc. đã công bố vào hôm thứ Tư rằng doanh số và doanh thu của công ty trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025 đã giảm 10%, tổng cộng là 14,2 tỷ đô la. Sự sụt giảm này chủ yếu là do thua lỗ trong ngành xây dựng và tài nguyên, lần lượt giảm 19% và 10%.

.

Theo tuyên bố của công ty, lợi nhuận đã giảm 28% xuống còn 2 tỷ đô la, hoặc 4,20 đô la cho mỗi cổ phiếu đã pha loãng, trong cùng quý. Dòng tiền hoạt động của công ty là 1,3 tỷ đô la. Trong giai đoạn này, 4,3 tỷ đô la đã được phân bổ cho việc mua lại cổ phiếu và trả cổ tức.

.

⦿ ---- Bản tin này của Washington Post sáng Thứ Tư: Chặng đường dài hòa giải giữa Mỹ và Việt Nam đang khựng lại dưới thời Trump. Những người rà phá bom mìn Việt Nam tìm kiếm và phá hủy những tàn tích chết người của cuộc chiến tranh của Hoa Kỳ tại đây đã nghỉ Tết Nguyên đán khi họ nhận được tin một lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump đã đình chỉ tài trợ cho công việc của họ.

.

Trong một tháng, họ treo những bộ quân phục màu kaki được khâu bằng các miếng vá cờ Hoa Kỳ, cất máy dò kim loại trong kho và chuyển các báo cáo về lựu đạn, bom chùm và súng cối cho chính quyền Việt Nam.

.

"Mọi người gọi cho chúng tôi hàng ngày", Trần Bình Phương, người chỉ huy hàng trăm nhân sự trong hoạt động rà phá bom mìn lớn nhất tại tỉnh Quảng Trị, miền Trung Việt Nam, nhớ lại — một nỗ lực hoàn toàn dựa vào nguồn tài trợ của Hoa Kỳ. "Họ hỏi tại sao, khi vùng đất này vẫn còn rất nhiều chất nổ tiếp tục phát nổ, tại sao lại dừng tài trợ".

.

Năm mươi năm sau khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc, nhiều thập niên tiến bộ trong việc khắc phục hậu quả của cuộc xung đột, thúc đẩy hòa giải giữa Hoa Kỳ và cựu thù, và xây dựng mối quan hệ giữa những người lính còn sống sót, đang bị phá vỡ dưới thời Trump, theo các quan chức Hoa Kỳ hiện tại và trước đây, các nhà phân tích Việt Nam và các nhóm viện trợ độc lập.

.

Hai cơ quan Hoa Kỳ dẫn đầu hoạt động giao lưu với chính quyền cộng sản Việt Nam và người dân nước này — Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Viện Hòa bình Hoa Kỳ (USIP) — đã bị Trump giải thể.

.

Theo các cuộc phỏng vấn với hơn một chục quan chức và nhà thầu Hoa Kỳ, cùng hồ sơ chính phủ mà The Washington Post thu thập được, ít nhất 34 trong số 43 hợp đồng của USAID với Việt Nam đã bị hủy bỏ và khoảng 100 nhân viên của USAID đã bị sa thải. Các hoạt động chung về y tế, khí hậu và công nghệ đã bị hủy bỏ, và những nỗ lực giải quyết hậu quả của các hoạt động quân sự của Hoa Kỳ, từ việc dọn dẹp hóa chất độc hại đến việc tìm kiếm hài cốt của những người lính Việt Nam mất tích, đã rơi vào tình trạng không chắc chắn.

.

Triển lãm chung đầu tiên tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở Thành phố Sài Gòn nhằm kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam vào tháng 7 năm 1995 đã bị đình trệ vô thời hạn vì các viên chức USAID và USIP chịu trách nhiệm tổ chức triển lãm không còn được phép làm việc. Triển lãm ban đầu dự kiến ​​khai mạc vào mùa hè năm nay trong một căn phòng hiện đang trưng bày chân dung các nạn nhân chất độc da cam, sẽ kể câu chuyện về sự hợp tác song phương trong việc khắc phục hậu quả của chiến tranh.

.

Các nhà phân tích và cố vấn chính phủ cho biết, điều cấp bách nhất đối với người Việt Nam là chiến dịch của Trump về thương mại tự do, gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với mô hình tăng trưởng phụ thuộc vào xuất cảng mà Việt Nam đã áp dụng, một phần là để đáp lại sự dụ dỗ của Hoa Kỳ. Trước khi tuyên bố tạm dừng đàm phán, Trump đã đề xuất mức thuế 46% đối với Việt Nam — một trong những mức thuế cao nhất được áp dụng đối với bất kỳ quốc gia nào.

.

“Donald Trump đe dọa phá hoại — và tôi không dùng từ đó một cách tùy tiện — phá hoại 30 năm hợp tác với một đối tác quan trọng ở một trong những khu vực đầy thách thức nhất thế giới”, Patrick J. Leahy, một thượng nghị sĩ Dân chủ đã nghỉ hưu từ Vermont, cho biết. Leahy, 85 tuổi, ủng hộ hòa giải với Việt Nam và là thượng nghị sĩ cuối cùng phục vụ trong những năm 1970 khi ông nghỉ hưu vào năm 2023. “Đó là một sai lầm to lớn”, Leahy nói thêm. “Và có lẽ quốc gia duy nhất thực sự có thể vui mừng về điều này là Trung Quốc”.

.

Chuck Searcy, một cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam, người đứng đầu một tổ chức nhân đạo ở Quảng Trị, cho biết ông đã lo lắng trong một thời gian rằng mệnh lệnh đạo đức đối với Hoa Kỳ trong việc giải quyết di sản của mình ở Việt Nam sẽ phai nhạt khi những cựu chiến binh có ký ức sống động về cuộc chiến qua đời. Nhưng ông không ngờ điều đó lại xảy ra sớm như vậy và cùng một lúc.

.

Searcy, 80 tuổi, cho biết, cho dù Hoa Kỳ có tiếp tục tham gia hay không, người Việt Nam vẫn phải tiếp tục sống chung với những tác động của chiến dịch kéo dài hai thập niên của Hoa Kỳ trên đất nước họ. "Họ không có lựa chọn nào khác". Trong một tuyên bố, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cho biết Hoa Kỳ "cam kết kết thân sâu sắc hơn và mở rộng hơn nữa mối quan hệ" với Việt Nam.

.

⦿ ---- Nhà báo nữ Ukraine bị Nga giam bị tra tấn, nội tạng bị mổ, đánh cắp. Forbidden Stories cho biết xác của phóng viên Ukraine Viktoriia Roshchyna cung cấp manh mối đáng lo ngại. Viktoriia Roshchyna là nhà báo Ukraine đầu tiên được biết đến đã chết trong tay người Nga trong cuộc chiến kéo dài hơn ba năm ở Ukraine, và hiện tại một số chi tiết đáng lo ngại đang xuất hiện về tình trạng bị giam cầm và cái chết.

.

Theo một báo cáo mới do tổ chức báo chí phi lợi nhuận Forbidden Stories công bố, kết hợp với hơn một chục cơ quan khác, cô gái 27 tuổi này đã biến mất vào mùa hè năm 2023 khi đang đưa tin tại Zaporizhzhia của Ukraine, một khu vực do Nga kiểm soát—một động thái hiếm hoi đối với một nhà báo Ukraine do những nguy hiểm.

.

Viktoriia Roshchyna

.

Cái chết: Vào tháng 10, cha mẹ của Roshchyna nhận được một lá thư từ Bộ Quốc phòng Nga nói rằng con gái họ đã chết vào ngày 19 tháng 9 khi đang được chuyển từ Taganrog đến Moscow, nhưng khi thi thể của cô được phát hiện vào tháng 2 tại một nhà xác ở Vinnytsya, có vẻ như cô đã không chết một cách lặng lẽ.

.

"Kết quả giám định pháp y cho thấy nhiều dấu hiệu tra tấn và ngược đãi trên cơ thể nạn nhân, bao gồm trầy xước và xuất huyết ở nhiều bộ phận trên cơ thể, gãy xương sườn, chấn thương cổ và có thể có vết điện giật trên chân", một lá thư từ các công tố viên Ukraine viết. Báo cáo lưu ý rằng dường như đã tiến hành khám nghiệm tử thi trên cơ thể Roshchyna trước khi nó được trả về Ukraine và một số cơ quan của cô đã bị mất, bao gồm nhãn cầu, thanh quản và một số bộ phận não của cô - mà các công tố viên cho biết "có thể có chủ đích" để che giấu việc tra tấn mà Roshchyna đã trải qua. Những gì đã xảy ra "có thể được coi là một tội ác chiến tranh khác trong trường hợp này", theo Forbidden Stories.

.

Câu chuyện đằng sau: NBC News lưu ý rằng Roshchyna đã làm việc cho nhiều hãng tin độc lập, bao gồm Radio Free Europe và Ukrainska Pravda. "Viktoriia là phóng viên duy nhất đưa tin về các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Đối với cô ấy, đó là một nhiệm vụ", Sevgil Musaieva, biên tập viên của Roshchyna tại hãng tin sau, nói với Forbidden Stories. "Cô là cầu nối giữa Ukraine và những vùng lãnh thổ cung cấp thông tin quan trọng này về cuộc sống [ở đó]. Sau khi cô biến mất, không có thông tin nào về những gì đang xảy ra."

.

Hậu quả: Ủy ban Bảo vệ Nhà báo đã đổ lỗi hoàn toàn cho Moscow về cái chết của Roshchyna. Trong khi đó, cha của Roshchyna tuyên bố rằng thi thể không phải là của con gái ông, được những người thân thiết gọi là Vika, mặc dù có bằng chứng ADN mạnh mẽ, và đã yêu cầu phân tích pháp y nhiều hơn để xác nhận nghi ngờ của mình, theo CBS News. Cho đến nay, các quan chức Nga vẫn giữ im lặng.

.

⦿ ---- Hôm nay có thể ký: Ukraine có thể ký một thỏa thuận với Hoa Kỳ về việc thành lập một quỹ đầu tư chung để khai thác một số nguồn tài nguyên thiên nhiên của Ukraine sớm nhất là vào cuối ngày hôm nay, hãng tin RBC đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn một nguồn tin chính phủ quen thuộc với vấn đề này. Theo họ, Phó Thủ tướng thứ nhất của Ukraine Yulia Svyrydenko hiện đang ở Washington và sẵn sàng ký thỏa thuận thay mặt cho Kiev. Các nguồn tin khác cho biết thêm rằng chính phủ và Hoa Kỳ đang hoàn thiện các chi tiết cuối cùng của thỏa thuận.

.

Trong khi đó, Bloomberg đưa tin rằng bản dự thảo thỏa thuận quy định rằng các bên nên thành lập quỹ để "tăng đầu tư vào khai thác mỏ, năng lượng và công nghệ liên quan tại Ukraine". Hoa Kỳ được cho là cũng sẽ đồng ý cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine trong tương lai chỉ sau khi thỏa thuận được ký kết, với các khoản quyên góp của họ cũng sẽ thông qua quỹ này.

.

⦿ ---- Cử tri phải hài lòng với thuế quan chứ, vì đó là những gì tôi cam kết khi vận động tranh cử. Báo Business Insider viết, Tổng thống Donald Trump cho biết cử tri lẽ ra phải mong đợi ông áp đặt cái gọi là thuế quan có đi có lại lên thế giới khi họ chọn ủng hộ ông trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái.

.

"Thực ra, họ đã đồng ý [khi bầu cho tôi]. Và đây là điều tôi vận động", Trump nói về thuế quan trong một cuộc phỏng vấn với ABC News phát sóng hôm thứ Ba. "Chúng ta đã bị các quốc gia khác lạm dụng ở mức độ mà chưa ai từng thấy trước đây", Trump nói.

.

Vào ngày 2 tháng 4, Trump đã công bố mức thuế quan toàn diện đối với hơn 180 quốc gia. Mức thuế cơ sở 10% có hiệu lực vào ngày 5 tháng 4. Một loạt mức thuế quan cao hơn, thay đổi tùy theo quốc gia, đã có hiệu lực vào ngày 9 tháng 4 trước khi Trump tuyên bố tạm dừng trong 90 ngày vào cùng ngày. Các thông báo về thuế quan lúc có lúc không của Trump đã gây ra một đợt bán tháo lớn trên thị trường và cũng bị các nhà kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp chỉ trích.

.

Christopher Tsai, chủ tịch kiêm giám đốc đầu tư của công ty quản lý đầu tư Tsai Capital, nói với Business Insider rằng các doanh nghiệp có thể sẽ không có đủ thời gian để điều chỉnh theo mức thuế quan của Trump, ngay cả khi đã công bố tạm dừng trong 90 ngày.

.

Tsai cho biết mức thuế quan có thể gây tổn hại đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hoa Kỳ và đẩy đất nước vào suy thoái. Theo Phòng Thương mại Hoa Kỳ, các doanh nghiệp nhỏ chiếm khoảng 44% GDP của Hoa Kỳ. "Điều này còn hơn cả những con số. Việc làm của mọi người đang bị đe dọa và các doanh nghiệp đã phát triển mạnh mẽ và đóng góp cho nền kinh tế trong nhiều năm đột nhiên rơi vào một tình huống hoàn toàn khác. Điều đó khiến tôi lo lắng", Tsai nói. Nhà Trắng đã không trả lời yêu cầu bình luận từ BI.

.

⦿ ---- Bất chấp những lời hứa cắt giảm chi tiêu trong chiến dịch tranh cử và những tháng đầu tiên nhậm chức, chính phủ liên bang của Tổng thống Trump đã chi thêm khoảng 220 tỷ đô la trong 100 ngày đầu tiên của ông so với cùng kỳ năm ngoái.

.

Trên thực tế, chính phủ hiện đang chi tiêu nhiều hơn, từng ngày, so với 9 trong số 10 năm qua. Ngoại lệ: năm 2021, khi chính phủ chi hàng nghìn tỷ đô la để chống lại đại dịch vi-rút corona và ngăn chặn thảm họa kinh tế. CBS News đã phân tích các báo cáo tài chính hàng ngày của Bộ Tài chính để theo dõi dòng tiền chảy ra khỏi mọi tài khoản của chính phủ mỗi ngày kể từ khi ông Trump trở lại nhiệm sở.

.

⦿ ---- Theo một cuộc thăm dò do Decision Desk HQ công bố sáng hôm thứ Tư cho NewsNation, cử tri đang mất dần thiện cảm với chính quyền của Tổng thống Trump 100 ngày sau khi ông tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai. Hai phía phản đối và ủng hộ Trump cách biệt hơn mười điểm.

.

Cuộc khảo sát cho thấy 44% cử tri đã ghi danh ủng hộ hiệu suất công việc của Trump, so với 56% không ủng hộ. Điều đó khiến ông ở vị thế yếu hơn đáng kể so với hầu hết những người tiền nhiệm gần đây của ông ở giai đoạn này của nhiệm kỳ — ngoại trừ chính quyền đầu tiên của Trump.

.

Như các cuộc thăm dò khác đã chỉ ra, nền kinh tế dường như là điểm yếu lớn nhất của Trump trong cuộc thăm dò mới nhất. Một nửa số người được hỏi cho biết họ tin rằng cách Trump xử lý nền kinh tế tệ hơn dự kiến, bao gồm 34% cho biết tình hình tệ hơn nhiều. Chỉ có 26 phần trăm cho biết cách xử lý của ông tốt hơn dự kiến, trong khi 23% cho biết tình hình như mong đợi.

.

Hơn 90% cho biết họ lo ngại về lạm phát, mà hầu hết đều liệt kê là vấn đề lớn nhất mà đất nước đang phải đối mặt hiện nay. Hơn 80% cho biết họ lo ngại về việc Hoa Kỳ rơi vào suy thoái, bao gồm một nửa cho biết họ rất lo ngại. Tính đến thứ Ba, tỷ lệ chấp thuận của Trump là 44% trong cuộc thăm dò ý kiến ​​trung bình do DDHQ/The Hill ghi lại, trong khi tỷ lệ không chấp thuận là 53,3%.

.

Trong khi đảng Cộng hòa vẫn ủng hộ Trump và các chính sách của ông, ông đang phải vật lộn với những người độc lập, với chỉ một phần ba nói rằng họ chấp thuận hiệu suất công việc của ông. Đảng Dân chủ phản đối mạnh mẽ, với 9 trong số 10 người nói rằng họ không chấp thuận nhiệm kỳ tổng thống của ông.

.

Kết quả thăm dò chắc chắn sẽ là chủ đề thảo luận vào tối nay, thứ Tư, khi Trump dự kiến ​​sẽ gọi điện thoại đến hội thảo với người dẫn chương trình NewsNation Chris Cuomo lúc 8 giờ tối theo giờ miền Đông.

.

⦿ ---- Trump tới Michigan, ban cố vấn của Trump cố ý lộ tin Trump có ý định ứng cử Tổng thống 2028. Trump: không gì ngăn cản tôi nổi. Tổng thống Donald Trump đã nói rằng "không gì có thể ngăn cản" ông, khi phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Michigan để kỷ niệm 100 ngày nhậm chức, nơi một phụ tá ám chỉ đến việc ông sẽ tái tranh cử vào năm 2028 - mặc dù theo hiến pháp, các tổng thống Hoa Kỳ bị cấm phục vụ nhiệm kỳ thứ ba.

.

Trong một bài phát biểu quanh co tại cuộc mít tinh theo phong cách vận động tranh cử, Trump đã tấn công "các thẩm phán cánh tả cấp tiến cộng sản" đã cố gắng ngăn cản các kế hoạch của ông, chỉ trích cựu tổng thống Joe Biden và khoe khoang về việc chấm dứt "sự nhảm nhí" về đa dạng, công bằng và hòa nhập.

.

Sự kiện - tại một trung tâm thể thao và triển lãm chỉ lấp đầy một nửa ở Warren, gần Detroit - cũng cho đám đông xem một đoạn video về những người nhập cư Venezuela bị đưa từ Hoa Kỳ đến một nhà tù khét tiếng ở El Salvador. Trump cũng bảo vệ mức thuế quan cao của mình đối với các nhà sản xuất xe hơi, mặc dù Nhà Trắng tuyên bố chỉ vài giờ trước đó rằng Trump đang làm suy yếu mức độ tác hại.

.

⦿ ---- Hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã giảm với tốc độ nhanh nhất trong 16 tháng trong tháng 4, khi mức thuế quan cao của Hoa Kỳ gây thiệt hại nặng nề cho ngành sản xuất, khiến Bắc Kinh phải gấp rút đưa ra các biện pháp kích thích kinh tế mới. Theo dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia (NBS) công bố vào thứ Tư, Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng (PMI) sản xuất đã giảm xuống 49,0 vào tháng 4, mức yếu nhất kể từ tháng 12 năm 2023. Mức dưới 50 báo hiệu sự suy giảm.

.

Zhao Qinghe, một chuyên gia thống kê cấp cao tại NBS, cho biết trong một tuyên bố rằng sự suy giảm trong hoạt động sản xuất là do "những thay đổi mạnh mẽ trong môi trường bên ngoài và các yếu tố khác".

.

Sự suy giảm nghiêm trọng này nhấn mạnh thiệt hại mà mức thuế quan 145% của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với hàng hóa Trung Quốc đã gây ra cho nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu và sản xuất của nước này. Các nhà sản xuất Trung Quốc bắt đầu cảm nhận được gánh nặng của mức thuế cao ngất từ tháng trước, khi tình trạng hủy đơn hàng và cắt giảm sản lượng lan rộng, làm dấy lên những lo ngại mới về triển vọng tăng trưởng của TQ.

.

Dữ liệu tháng 4 đánh dấu một bước thụt lùi đối với Bắc Kinh, khi các nhà lãnh đạo cấp cao nỗ lực duy trì tư thế thách thức và tự tin trong bối cảnh cuộc chiến thương mại của Trump. Nền kinh tế Trung Quốc đã phải vật lộn với tình trạng tiêu dùng trong nước yếu kém và cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài.

Trong khi hoạt động trong các lĩnh vực dịch vụ và xây dựng của Trung Quốc cho thấy sự mở rộng không đáng kể, với PMI phi sản xuất đạt mức 50,4, dữ liệu tháng 4 chỉ ra sự suy thoái. Một thước đo song song về đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng giảm xuống còn 44,7, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2022 khi đất nước vẫn đang vật lộn với đại dịch Covid-19.

.

Robin Xing, nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại Morgan Stanley, đã viết trong một lưu ý nghiên cứu vào thứ Tư rằng sự sụt giảm của PMI cho thấy tác động của thuế quan, dẫn đến nhu cầu bên ngoài suy yếu.

.

"Chúng tôi tin rằng tác động của thuế quan sẽ là nghiêm trọng nhất trong quý này, vì nhiều nhà xuất cảng đã dừng sản xuất và giao hàng sang Hoa Kỳ, do bất ổn về thuế quan gia tăng", báo cáo cho biết. "Khung chính sách chung vẫn phản ứng và tập trung vào nguồn cung, không đủ để bù đắp cho cú sốc thuế quan".

.

Các nhà phân tích dự đoán chính phủ Trung Quốc sẽ tăng cường kích thích tài chính và tiền tệ trong những tháng tới để thúc đẩy tăng trưởng. Để ứng phó với những thách thức kinh tế, Bắc Kinh đã bắt đầu triển khai các biện pháp khiêm tốn kể từ cuối năm ngoái, bao gồm việc dễ dàng tiếp cận tín dụng hơn cho các công ty đang gặp khó khăn và các bước thúc đẩy tiêu dùng trong nước.

.

Nhưng cho đến nay, các quan chức vẫn chưa đưa ra biện pháp kích thích toàn quốc mạnh mẽ. Thay vào đó, Bắc Kinh đã cam kết hỗ trợ có mục tiêu để thúc đẩy tiêu dùng và giảm bớt áp lực cho các nhà xuất khẩu và ám chỉ các biện pháp bổ sung sẽ được công bố trong vài tháng tới.

.

⦿ ---- Walmart bảo Trung Quốc 'Cứ giao hàng đi' [vì, hiểu ngầm là, cuộc chiến thuế quan sắp kết thúc] – Walmart bảo Trung Quốc giao hàng mọi thứ. Cuộc chiến thuế quan đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã tạo ra những thách thức đáng kể cho các nhà bán lẻ lớn của Hoa Kỳ, với Walmart đi đầu trong việc điều hướng vùng biển thương mại đầy biến động này. Hành động táo bạo mới nhất diễn ra vào tuần trước khi Walmart ra lệnh cho các nhà cung cấp Trung Quốc của mình khởi động lại các lô hàng đã bị tạm dừng do bất ổn liên quan đến thuế quan. Động thái này diễn ra khi Nhà Trắng ra tín hiệu rằng họ có thể sớm nới lỏng thuế quan, có khả năng báo hiệu sự kết thúc gần kề của xung đột thương mại. Quyết định này đã khơi dậy sự lạc quan trên thị trường và quan hệ thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc trong tương lai.

Walmart đã thông báo cho các nhà cung cấp Trung Quốc của mình tiếp tục vận chuyển hàng hóa bị tạm dừng do cuộc chiến thuế quan. Chỉ thị này được ban hành thông qua tờ báo Ming Pao của Hồng Kông từ Hội chợ Quảng Châu, một sự kiện xuất nhập cảng lớn. Một số nhà xuất cảng đã xác nhận độc lập quyết định của Walmart, cho thấy nỗ lực phối hợp để duy trì dòng sản phẩm bất chấp thuế quan đang diễn ra.

.

Tuy nhiên, Walmart được cho là sẽ chịu chi phí thuế quan thay vì chuyển chúng cho các nhà cung cấp để giữ cho các kệ hàng của mình luôn đầy hàng và khách hàng của mình hài lòng. Theo các nhà xuất cảng, tất cả các mức thuế áp dụng đối với hàng hóa Trung Quốc vẫn do người mua Hoa Kỳ chi trả, bao gồm cả Walmart. Điều này có nghĩa là trong khi Walmart đang thúc đẩy việc tiếp tục các chuyến hàng, thì chi phí bổ sung từ thuế quan vẫn là gánh nặng đối với người tiêu dùng cuối cùng tại Hoa Kỳ.

.

Một công ty vận chuyển đồ gốm lưu ý rằng hiện chỉ có các sản phẩm theo mùa mới được tiếp tục, nhấn mạnh cách tiếp cận thận trọng đối với việc quản lý hàng tồn kho trong bối cảnh không chắc chắn về chính sách thuế quan. Thời điểm Walmart công bố thông báo được đưa ra sau cuộc họp tại Nhà Trắng giữa các nhà bán lẻ lớn nhất của Hoa Kỳ - Walmart, Target và Home Depot.

.

⦿ ---- Theo Hãng thông tấn Trung ương Bắc Hàn (KCNA), tuần này, Bắc Hàn đã thử nghiệm hệ thống vũ khí trên tàu khu trục hạm mới 5.000 tấn Choe Hyon lần đầu tiên dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Cuộc tập trận kéo dài hai ngày bao gồm các vụ phóng tên lửa hành trình siêu thanh, tên lửa đạn đạo chiến thuật, hệ thống phòng không và pháo trên tàu. Kim đã kêu gọi hải quân đẩy nhanh nỗ lực khả năng cho phép tấn công bằng vũ khí nguyên tử từ biển và kêu gọi sản xuất thêm nhiều tàu cùng loại.

.

⦿ ---- Tổng thống Trump hôm thứ Ba cho biết ông có thể tạo điều kiện cho Kilmar Abrego Garcia, người đã bị trục xuất nhầm sang El Salvador vào tháng trước, trở về Mỹ, nhưng trong một cuộc phỏng vấn gần hơn, ông đã ám chỉ rằng ông sẽ không làm vậy.

.

Trong một cuộc phỏng vấn tại Phòng Bầu dục với Terry Moran của ABC News, Trump đã được hỏi về Abrego Garcia, một người bản địa Salvador đã sống ở Maryland theo lệnh bảo vệ trước khi bị đưa đến nhà tù khét tiếng nhất của quốc gia Trung Mỹ này. "Ông có thể đưa anh ta trở về", Moran nói với tổng thống. "Có một chiếc điện thoại trên bàn này".

.

"Tôi có thể", Trump trả lời.

Moran tiếp tục: "Ông có thể nhấc máy lên, và với tất cả quyền lực của một tổng thống, ông có thể gọi điện cho tổng thống El Salvador và nói, 'Hãy đưa anh ta trở về' ngay bây giờ".

"Và nếu ông ấy là một quý ông tử tế, cao thượng (gentleman) như ông nói, tôi sẽ làm điều đó", Trump nói với phóng viên cao cấp. "Nhưng ông ấy không phải".

.

Chính quyền Trump thừa nhận trong hồ sơ tòa án rằng việc trục xuất Abrego Garcia là một "sai sót hành chính", nhưng đã phản đối lệnh của Tòa án Tối cao nhằm tạo điều kiện cho ông trở về.

Trong cuộc phỏng vấn, Trump cáo buộc Abrego Garcia có liên quan đến hoạt động băng đảng và cho biết luật sư, người đã nói với thẩm phán rằng việc trục xuất người đàn ông này là một sai lầm, "không nên nói như vậy" và đã "ở đây trong một thời gian dài, không phải do chúng tôi bổ nhiệm". Chính quyền đã đình chỉ luật sư kể từ đó.

.

Nhà Trắng vẫn tiếp tục nhấn mạnh rằng El Salvador và tổng thống Nayib Bukele có trách nhiệm trục xuất Abrego Garcia trở lại Hoa Kỳ, nếu họ muốn làm như vậy.

.

Đảng Dân chủ, những người đã chỉ trích các chính sách nhập cư của Trump kể từ khi trở lại nắm quyền cách đây hơn 100 ngày, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về các động thái của chính quyền và dường như ủng hộ cuộc chiến này. Một số nhà lập pháp cũng đã thực hiện các chuyến đi đến El Salvador để gặp Abrego Garcia.⦿ ---- Hai chục tiểu bang, cùng với thủ đô, đã đệ đơn kiện liên bang vào thứ Ba chống lại chính quyền Trump về việc cắt giảm AmeriCorps và hủy bỏ hàng trăm triệu đô la tiền tài trợ cho các dự án cộng đồng. Các quan chức tiểu bang Dân chủ cáo buộc rằng Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của Tổng thống Trump đang phá bỏ AmeriCorps, một cơ quan liên bang 30 năm tuổi phục vụ cho dịch vụ tình nguyện, đóng vai trò là phiên bản trong nước của Đoàn Hòa bình (Peace Corps), và đã từ chối các khoản tài trợ đã được phê duyệt trước đó, AP đưa tin. Chương trình Tiểu bang và Quốc gia của AmeriCorps đã có ngân sách được quốc hội phê duyệt là 557 triệu đô la trong năm nay. Tờ New York Times đưa tin rằng việc chấm dứt đột ngột các khoản tài trợ sẽ khiến tương lai của nhiều dự án dịch vụ cộng đồng trên khắp Hoa Kỳ gặp nguy hiểm.Vào cuối thứ Sáu, cơ quan này đã thông báo cho những người được tài trợ rằng "khoản tài trợ không còn hiệu lực đối với các ưu tiên của cơ quan" và chỉ đạo họ hủy bỏ các dự án. Những khoản cắt giảm này đã ảnh hưởng đến hàng trăm triệu đô la tiền tài trợ cho 52 ủy ban tình nguyện của tiểu bang và vùng lãnh thổ. Các ủy ban ở Wisconsin, Alabama, Wyoming, Oregon và Maine báo cáo rằng toàn bộ danh mục chương trình tài trợ của họ đã bị cắt giảm. Việc cắt giảm tài trợ ảnh hưởng đến các chương trình sau giờ học, dịch vụ dành cho cựu chiến binh, kho thực phẩm từ thiện, phòng chống lạm dụng trẻ em và các nỗ lực xây dựng nhà ở. Reuters đưa tin, ít nhất 85% nhân viên của AmeriCorps đã bị cho nghỉ hành chính vào đầu tháng này và một số người đã được thông báo vào tuần trước rằng vị trí của họ sẽ bị chấm dứt.Ngay cả một số đảng viên Cộng hòa cũng chỉ trích động thái của chính quyền Trump: "Tôi ủng hộ việc cải thiện hiệu quả và loại bỏ lãng phí, nhưng tôi sẽ phải phản đối việc cắt giảm các khoản tài trợ của AmeriCorps như những khoản tài trợ hỗ trợ cựu chiến binh Louisiana và các tổ chức cung cấp hỗ trợ quan trọng sau bão và thiên tai", Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bill Cassidy, của Louisiana, đã viết trên mạng xã hội.⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đang yêu cầu sở hữu vùng đất mà quân Nga hiện không chiếm đóng trọn vẹn như một điều kiện để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, có khả năng làm phức tạp thêm các nỗ lực hòa bình. Bloomberg đưa tin vào thứ Ba rằng bốn khu vực đang được đề cập là Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson. Nga đã tổ chức trưng cầu dân ý tại bốn khu vực này nhiều tháng sau cuộc xâm lược và Putin cho biết 4 tỉnh sẽ "mãi mãi" là một phần của Nga sau kết quả, không được phần lớn cộng đồng quốc tế công nhận. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres gọi đó là "vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế".Moscow chưa hoàn toàn chiếm giữ tất cả 4 khu vực, nhưng hãng tin này nêu chi tiết rằng Putin muốn giành toàn bộ các khu vực này như một trong những điều kiện của mình để chấm dứt chiến tranh. Đặc phái viên của Trump là Steve Witkoff đã tìm cách thuyết phục Putin đồng ý ngừng bắn dọc theo các tiền tuyến hiện tại, nhưng Putin vẫn kiên quyết giữ nguyên yêu cầu của mình, Bloomberg nói thêm, trích dẫn những người hiểu rõ vấn đề này.Chính quyền Trump cho biết họ sẵn sàng từ bỏ các cuộc đàm phán nếu không sớm công bố thỏa thuận. Nhưng Trump đã thay đổi thái độ của mình đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau khi gặp ông tại Vatican trong lễ tang của Giáo hoàng Francis, hướng lời chỉ trích mới nhất của mình vào Putin thay vì ông ấy.Trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội của mình, Truth Social, Trump cho biết các cuộc tấn công gần đây của Nga, khiến nhiều thường dân thiệt mạng, khiến ông nghĩ rằng Putin "có lẽ không muốn dừng chiến tranh, ông ta chỉ đang lợi dụng tôi, và phải được đối xử theo cách khác, thông qua 'Ngân hàng' hay 'Trừng phạt thứ cấp?'"⦿ ---- Tổng giám đốc điều hành Goldman Sachs David Solomon đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về cuộc chiến thương mại của Tổng thống Trump, về mối đe dọa sắp xảy ra về thuế quan đang gây tổn hại đến nền kinh tế Hoa Kỳ và buộc các CEO phải "thắt lưng buộc bụng".Ông trùm thị trường chứng khoán 63 tuổi đã sử dụng một cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV vào thứ Ba để đưa ra một số lời chỉ trích công khai thẳng thắn nhất của ông về chính sách thuế quan của Nhà Trắng khi Trump đạt đến cột mốc 100 ngày của nhiệm kỳ thứ hai.Solomon cho biết: "Các hành động chính sách cho đến nay đã làm tăng mức độ bất ổn lên mức mà tôi không nghĩ là lành mạnh cho đầu tư và tăng trưởng. Khi tôi nói chuyện với các CEO, nói chuyện với khách hàng của chúng tôi, họ đang kìm hãm đầu tư và họ chắc chắn đang thắt lưng buộc bụng".Đồng thời, Solomon dường như ủng hộ nỗ lực của Trump nhằm sửa đổi mối quan hệ thương mại của Hoa Kỳ với Liên Âu EU và cắt giảm "bộ máy quan liêu quản lý" của thủ tục hành chính "phức tạp" của Brussels — đặc biệt là khi nói đến các quy định về ngân hàng.⦿ ---- Tổng thống Trump đã ký các sắc lệnh hành pháp vào thứ Ba, giảm mức thuế 25% đối với xe hơi và phụ tùng xe nhập cảng, dự kiến có hiệu lực vào ngày 3 tháng 5. Chính quyền Trump sẽ miễn cho phụ tùng xe nước ngoài khỏi phải chịu đòn kép từ thuế xe của tổng thống và thuế nhập cảng trước đây của ông đối với kim loại nước ngoài, thay vào đó sẽ áp dụng mức thuế suất cao nhất có thể cho mỗi sản phẩm.Chính quyền cũng sẽ cho phép các nhà sản xuất xe nộp đơn xin giảm giá 15% trong năm đầu tiên áp dụng thuế quan và giảm giá 10% trong năm thứ hai nhằm thúc đẩy các công ty tăng sản lượng xe trong nước.Việc giảm chi phí cho các nhà sản xuất xe — mà chính quyền gọi là giảm giá và phân biệt với hoàn tiền — sẽ được loại bỏ dần vào năm thứ ba, thời điểm mà các quan chức hy vọng chuỗi cung ứng xe sẽ được phục hồi đầy đủ. Sau khi kết thúc năm thứ hai, mức thuế nhập cảng 25% đối với phụ tùng xe sẽ được áp dụng đầy đủ.Trong cuộc gọi với các phóng viên vài giờ trước khi Trump ký các sắc lệnh hành pháp, các quan chức Nhà Trắng và Bộ Thương mại cho biết mức giảm 15 và 10% sẽ được áp dụng cho giá xe do nhà sản xuất khuyến nghị.Khi xem xét các phép tính, các quan chức đã nhân mức bù trừ 15 và 10% với mức thuế suất phụ tùng xe 25%, đưa ra mức giảm thuế thực tế là 3,75% và 2,5%. Họ cho biết giá trị trung bình của mức bù trừ sẽ vào khoảng 1.500 đô la cho mỗi xe. Các mức giảm sẽ được áp dụng như nhau cho các nhà sản xuất xe nước ngoài và trong nước miễn là hoạt động sản xuất diễn ra tại Hoa Kỳ và sử dụng lao động người Mỹ.Quyết định giảm thuế suất đối với phụ tùng xe được đưa ra với sự tham gia của ngành công nghiệp xe, những người cho rằng sẽ mất thời gian để điều chỉnh chuỗi cung ứng của họ theo hướng tăng sản lượng trong nước. Các quan chức chính quyền cho biết lập luận này khiến họ thấy hợp lý và thực tế. Các quan chức cho biết, các bộ phận xe thuộc phạm vi Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada (USMCA), vốn được miễn thuế trước đây, sẽ tiếp tục được miễn.⦿ ---- Tổng thống Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn phát sóng vào cuối ngày thứ Ba rằng Trung Quốc "có thể sẽ phải chịu mức thuế đó" khi nói về mức thuế tổng thể 145% đối với các sản phẩm của mình. Tổng thống đã có một cuộc tranh luận gay gắt với Terry Moran của ABC khi nói về thuế nhập cảng, với Moran lập luận rằng mức thuế này sẽ "làm tăng giá mọi thứ từ đồ điện tử, đến quần áo, đến xây nhà"."Bạn không biết điều đó, bạn không biết liệu Trung Quốc có phải chịu mức thuế đó hay không", Trump cắt ngang vào cuối tuyên bố của Moran."Đó là toán học", Moran nói, cũng cắt ngang vào cuối phản hồi của Trump."Trung Quốc có thể sẽ phải chịu mức thuế đó", Trump trả lời. "Nhưng ở mức 145, về cơ bản họ không thể làm ăn nhiều với Hoa Kỳ. Và, họ kiếm được từ chúng ta một nghìn tỷ đô la mỗi năm, họ đã lừa chúng ta như chưa từng có ai lừa chúng ta".Chính sách thuế quan của Trump trong vài tháng đầu nhiệm kỳ đã làm rung chuyển thị trường toàn cầu, làm gia tăng lo ngại về kinh tế và làm căng thẳng mối quan hệ với các đối tác thương mại trên toàn cầu. "Họ tạo ra những con bài mặc cả từ hư không, bắt nạt và nuốt lời", Zhao Chenxin, phó giám đốc cơ quan hoạch định kinh tế chính của Trung Quốc, cho biết vào Chủ Nhật.Zhao nói thêm rằng phương pháp này "khiến mọi người ngày càng thấy rõ một điều, đó là cái gọi là 'thuế quan qua lại' đi ngược lại nghiêm trọng các xu hướng lịch sử và luật kinh tế, tác động đến các quy tắc và trật tự thương mại quốc tế và làm suy yếu nghiêm trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia".⦿ ---- Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã được các phóng viên tại Nhà Trắng hỏi vào thứ Hai về các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc. Ông không nêu chi tiết loại đàm phán nào, nếu có, mà chính quyền Trump đang tham gia cùng với Trung Quốc nhưng cho biết thuế quan sẽ gây tổn hại cho Bắc Kinh thay vì Hoa Kỳ. “Tôi nghĩ rằng, theo thời gian, chúng ta sẽ thấy rằng thuế quan của Trung Quốc là không bền vững đối với Trung Quốc,” Bessent nói.Nếu Hoa Kỳ duy trì mức thuế quan hiện tại là 145%, Trung Quốc có thể mất 10 triệu việc làm "rất nhanh", Bessent cho biết trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng, trích dẫn số liệu thống kê bên ngoài. Ngay cả khi Hoa Kỳ hạ thuế quan một chút, Trung Quốc vẫn sẽ mất 5 triệu việc làm, ông nói thêm.⦿ ---- Thủ tướng Canada Mark Carney đã nói chuyện với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào thứ Ba và hai nhà lãnh đạo đã đồng ý gặp mặt trực tiếp trong "tương lai gần", theo văn phòng của Carney tiết lộ trong một tuyên bố. "Tổng thống Trump đã chúc mừng Thủ tướng Carney về cuộc bầu cử gần đây của ông. Các nhà lãnh đạo đã nhất trí về tầm quan trọng của việc Canada và Hoa Kỳ hợp tác với nhau - với tư cách là các quốc gia độc lập, có chủ quyền - vì sự cải thiện chung của họ. Vì mục đích đó, các nhà lãnh đạo đã đồng ý gặp mặt trực tiếp trong tương lai gần", tuyên bố cho biết.Mối quan hệ giữa hai nước ngày càng trở nên phức tạp hơn trong bối cảnh chiến tranh thương mại đang diễn ra, với việc Trump hứa rằng sẽ có "thuế quan bằng không (zero)" nếu Canada đồng ý trở thành tiểu bang thứ 51, trong khi Carney tuyên bố rằng đất nước của ông có "nhiều lựa chọn khác" ngoài Washington.⦿ ---- Trump chỉ thị MAGA hãy khủng bố các dân cử Đảng Cộng Hòa: Tổng thống Donald Trump đã đánh dấu ngày thứ 100 của nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của mình bằng một cuộc biểu tình dữ dội tại tiểu bang chiến trường Michigan, nhưng ông nhanh chóng chuyển sự tập trung của mình sang các thành viên trong chính đảng Cộng Hòa của mình."Nếu dự luật của chúng ta không được thông qua - chúng ta có 100%, gần như, sự ủng hộ của đảng Cộng hòa - nhưng sẽ thật tuyệt nếu chúng ta chỉ có một vài đảng viên Dân chủ để đảm bảo", Trump nói với những người tham gia cuộc biểu tình vào thứ Ba. "Bởi vì thỉnh thoảng, bạn có một đảng viên Cộng hòa khoa trương - chúng ta có một số người khoa trương".Ông nói thêm: "Nhưng hãy nhớ những người khoa trương [chống Trump] đó là ai và hãy bỏ phiếu cho họ văng ra khỏi chức vụ, được chứ, bạn sẽ làm điều đó chứ?"Khi đám đông gào lên ủng hộ, Trump lặp lại: "Bỏ phiếu cho họ văng ra khỏi chức vụ!"Mặc dù nhà lãnh đạo MAGA không nêu tên bất kỳ nhà lập pháp cụ thể nào, nhưng cảnh báo này xuất hiện khi ông bắt đầu tăng cường đe dọa các thượng nghị sĩ Cộng hòa trong tuần này khi họ cân nhắc một nghị quyết chặn thuế quan. Nhưng ông vẫn chưa dừng lại ở việc chỉ trích những người chỉ trích đảng Cộng hòa của mình.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã xác nhận với các phóng viên vào thứ Ba rằng ông đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với nhà sáng lập Amazon.com Inc. Jeff Bezos. Ông tiết lộ rằng cuộc gọi diễn ra tốt đẹp và nói thêm rằng Bezos là một "người tốt". Cuộc trò chuyện diễn ra sau khi giới truyền thông đưa tin rằng Amazon đang tìm cách chia sẻ cả giá thực tế của các sản phẩm của mình và sẽ cho người mua nhìn thấy giá sau thuế quan [của Trump], điều này dường như khiến Trump phải thảo luận vấn đề này với Bezos một cách cá nhân. Công ty đã nhanh chóng phủ nhận những tin đồn sau khi Nhà Trắng bày tỏ sự không hài lòng.Theo hai viên chức Nhà Trắng đã nói chuyện với CNN, Trump đã gọi cho Bezos để phàn nàn về tin Amazon sẽ ghi tiền thuế quan trên hóa đơn khi có người mua món hàng trên mạng. Sau khi báo cáo được công bố, Nhà Trắng gọi động thái này [tiết lộ giá thuế quan trên món hàng] là "thù địch và chính trị". Ngay sau đó, Amazon đã đưa ra tuyên bố phủ nhận và nói sẽ giấu các con số thuế quan trên hóa đơn.Trong khi đó, khi nói về bài phát biểu của mình tại Michigan vào tối nay, Trump đã nêu chi tiết rằng trọng tâm chính sẽ là nền kinh tế. Ông cũng đề cập rằng các cuộc đàm phán thương mại với Ấn Độ đang "diễn ra tốt đẹp", đồng thời nói thêm rằng ông tin rằng sẽ có một thỏa thuận.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại một cuộc mít tinh ở Warren, Michigan, cho biết một số thẩm phán đang cố gắng tước bỏ quyền hạn được trao cho tổng thống. Ông tuyên bố một nhóm nhỏ "những kẻ cực đoan cộng sản" đang ngăn cản việc thực thi pháp luật và cố gắng tước bỏ quyền bảo vệ đất nước của tổng thống. Trump thúc giục Tòa án Tối cao vào cuộc và giải quyết những gì ông gọi là một vấn đề đang ngày càng gia tăng.Trong cuộc mít tinh, Trump đã nói đùa về việc suýt bị đưa vào tù. "Chúng tôi có thể gọi cho các bạn từ phía bên kia của quán bar và nói rằng, 'Này các anh bạn, sao không tổ chức một cuộc biểu tình nhỏ?'", Trumo nói. Nhận xét này đã khiến đám đông bật cười khi Trump khen ngợi các thẩm phán mà ông cho là đã ngăn chặn kết quả đó.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cáo buộc Trung Quốc đã lấy đi "nhiều việc làm của chúng ta hơn bất kỳ quốc gia nào từng lấy đi của một quốc gia khác". "Với mức thuế của tôi đối với Trung Quốc, chúng ta đang chấm dứt tình trạng đánh cắp việc làm lớn nhất trong lịch sử thế giới", ông nhấn mạnh. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Trung Quốc và Hoa Kỳ không thể "hòa hợp", Trump nói thêm. "Tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Họ muốn đạt được một thỏa thuận. Chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận. Nhưng đó sẽ là một thỏa thuận công bằng", ông nói.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ trích chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, Jerome Powell, nói rằng Trump "biết nhiều về lãi suất" hơn ông Powell. "Lãi suất đã giảm, mặc dù thực tế là tôi có một người của Fed không thực sự làm tốt công việc của mình, nhưng tôi sẽ không nói như vậy", Trump nói trong cuộc biểu tình ở Michigan. "Tôi muốn trở nên rất tử tế. Tôi muốn trở nên rất tử tế và tôn trọng Fed", ông nói thêm. "Bạn không được phép chỉ trích Fed. Bạn được phép để ông ấy làm việc của mình. Nhưng tôi biết nhiều hơn ông ấy về lãi suất, tin tôi đi", Trump nhấn mạnh.⦿ ---- Tổng thống Donald Trump đã sa thải Doug Emhoff (chồng của cựu Phó Tổng Thống Kamala Harris) khỏi ban quản lý Bảo tàng Holocaust. “Hôm nay, tôi được thông báo về việc tôi bị loại khỏi Hội đồng tưởng niệm Holocaust Hoa Kỳ”, Emhoff, người hôn phối gốc Do Thái đầu tiên của một phó tổng thống, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba.“Tôi xin nói rõ: Việc tưởng nhớ và giáo dục về Holocaust không bao giờ được chính trị hóa. Biến một trong những tội ác tồi tệ nhất trong lịch sử thành vấn đề gây chia rẽ là điều nguy hiểm — và điều đó làm mất danh dự của sáu triệu người Do Thái bị Đức Quốc xã sát hại mà bảo tàng này được thành lập để bảo tồn”, ông nói.Vụ sa thải này được tờ The New York Times đưa tin đầu tiên, tờ báo này cho biết ngoài Emhoff, các thành viên cấp cao khác của ban quản lý do Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm cũng đã bị sa thải, bao gồm cựu chánh văn phòng của Biden là Ron Klain và Susan Rice, người đứng đầu chính sách đối nội của Biden. Theo trang web của bảo tàng, các cuộc bổ nhiệm của tổng thống được cho là có thời hạn năm năm. Một quan chức Nhà Trắng đã xác nhận các vụ sa thải.⦿ ---- Theo AdWeek, Los Angeles Times đã lỗ khoảng 50 triệu đô la vào năm ngoái khi chủ sở hữu tỷ phú thiên hữu Tiến sĩ Patrick Soon-Shiong can thiệp mạnh vào hoạt động của tờ báo. Tiết lộ của Chủ tịch L.A. Times Studios Anna Magzanyan với nhân viên được đưa ra sau khi Soon-Shiong cố gắng làm lại tờ báo mà ông đã mua vào năm 2018 thành một tờ báo ít tập trung vào chính trị hơn—hoặc chỉ trích Donald Trump. Soon-Shiong đã chặn tờ báo việc xác nhận ủng hộ Kamala Harris vào năm ngoái và kể từ đó, ông đã thêm một "đồng hồ đo thiên vị" do AI cung cấp, cho thấy giọng điệu chính trị của các chuyên mục ý kiến.Ông cũng đã tìm hiểu về việc hợp tác với người dẫn chương trình podcast bảo thủ và nhà lý thuyết âm mưu Candace Owens cho dự án "LAT Next" sắp tới của mình. Theo AdWeek, hành động của Soon-Shiong, cùng với các vụ hỏa hoạn tàn khốc ở L.A. đã làm đảo lộn các khu phố có nhiều người đăng ký như Pacific Palisades, đã đẩy lùi cả khách hàng trả tiền và nhà quảng cáo. Một nguồn tin thân cận với tình hình nói với hãng tin này rằng: "Tôi không thấy tờ báo có thể tồn tại lâu dài nếu tình hình này tiếp diễn".⦿ ---- Cổ phiếu của Amazon đã giảm hơn 2% vào sáng thứ Ba sau khi thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt chỉ trích nhà bán lẻ lớn này, theo Forbes. Cổ phiếu đã phục hồi và chỉ giảm một phần nhỏ sau khi căng thẳng giữa chính quyền Trump và đế chế của Jeff Bezos lắng xuống. Trong cuộc họp báo hôm thứ Ba, Leavitt đã trả lời một báo cáo của Punchbowl News tuyên bố rằng Amazon sẽ sớm bắt đầu công bố bảng phân tích về mức giá của một sản phẩm đến từ thuế quan của tổng thống. Leavitt chỉ trích động thái này là "hành động thù địch và chính trị của Amazon" và Tổng thống Donald Trump đã nhanh chóng gọi điện cho Bezos để thảo luận về vấn đề này.Sau đó, tổng thống tuyên bố rằng Amazon "đã làm đúng" và "giải quyết vấn đề rất nhanh chóng". Một phát ngôn viên của Amazon nói với The Washington Post (cũng thuộc sở hữu của Bezos) rằng kế hoạch này đã được "cân nhắc" cho trang web giảm giá Amazon Haul của họ, chứ không phải trang web chính. Họ nói thêm rằng kế hoạch niêm yết giá thuế quan "chưa bao giờ được chấp thuận và sẽ không xảy ra".⦿ ---- Tổng thống Donald Trump biết ông muốn thấy ai được bầu làm giáo hoàng trong mật nghị sắp tới: chính ông. "Ông thấy ai là giáo hoàng?" một phóng viên đã hỏi tổng thống vào thứ ba. "Là giáo hoàng ư? Tôi muốn trở thành giáo hoàng", Trump trả lời không chút do dự. "Đó sẽ là lựa chọn số một của tôi".Bỏ qua ảo tưởng thần thánh của Trump, phóng viên lại hỏi ông muốn thấy ai kế nhiệm Giáo hoàng Francis, người đã qua đời ở tuổi 88 vào Thứ Hai Phục sinh. "Không, tôi không biết, tôi không có sự ưu tiên nào", ông nói, trước khi ca ngợi Hồng y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York. Trump, người đã nói rằng ông coi mình là một Cơ đốc nhân không theo giáo phái nào, không đủ điều kiện cho công việc này với tư cách là một người không theo Công giáo, mặc dù ông có tưởng tượng về giáo hoàng.Theo truyền thống, các giáo hoàng được bầu từ các hồng y dưới 80 tuổi, bởi một mật nghị gồm 135 hồng y bỏ phiếu. Dolan, được coi là người bảo thủ trong giáo hội, sẽ có mặt trong số các hồng y tụ họp tại Nhà nguyện Sistine của Vatican khi mật nghị bắt đầu vào ngày 7 tháng 5. Sự lựa chọn của họ có thể sẽ quyết định liệu giáo hội có tiếp tục theo con đường tương đối tiến bộ do Giáo hoàng Francis vạch ra hay không—hay sẽ chuyển hướng trở lại học thuyết truyền thống hơn.⦿ ---- Đại học Harvard đang chiến đấu với chính quyền Trump tại tòa án nhưng nó cũng đã thực hiện một số thay đổi dường như đi theo một cách nào đó để đáp ứng các yêu cầu của chính quyền. Trong cái mà CNN gọi là "cung biểu tượng" đối với Nhà Trắng, Văn phòng Đại học về Công bằng, Đa dạng, Bao gồm và Tùy Thuộc (Office for Equity, Diversity, Inclusion, and Belonging) khi được đổi tên thành Cộng đồng và Cuộc sống trong khuôn viên (Community and Campus Life) trường.Trong một lá thư hôm thứ Hai, Sherri A. Charleston, người đứng đầu văn phòng, cho biết tiếp tục xây dựng một cộng đồng đa dạng trong khi tuân thủ quyết định của Tòa án Tối cao năm 2023 chấm dứt hành động khẳng định trong các trường đại học "đòi hỏi chúng tôi phải học hỏi và đáp ứng với cộng đồng của chúng tôi và để mô phỏng lại công việc của chúng tôi theo cách đáp ứng nhu cầu và mục tiêu hiện tại của chúng tôi."Kết thúc các chương trình DEI là một trong những thay đổi chính sách chính mà chính quyền Trump yêu cầu. "Chúng tôi phải tập trung vào việc thúc đẩy các kết nối giữa sự khác biệt, tạo ra không gian để đối thoại và nuôi dưỡng một nền văn hóa thuộc về không phải là một lý tưởng trừu tượng, mà là một kinh nghiệm sống cho tất cả mọi người", Charleston, người có cựu danh hiệu là Giám đốc Đa dạng. Văn phòng của Charleston cũng tuyên bố hôm thứ Hai rằng trường đại học sẽ không tổ chức hoặc tài trợ cho các lễ kỷ niệm nhóm quan hệ trong khi bắt đầu trong năm nay, báo cáo của Harvard Crimson.Năm ngoái, Harvard đã tổ chức 10 lễ kỷ niệm mối quan hệ, bao gồm các sự kiện cho các sinh viên tốt nghiệp đen, bản địa và người Mỹ gốc Á. Trong một tuyên bố với Crimson, phát ngôn viên của Đại học Jason Newton cho biết Harvard đang xem xét các Câu hỏi thường gặp được phát hành vào ngày 28 tháng 2 bởi Văn phòng Bộ Giáo dục Hoa Kỳ về Dân quyền. Newton nói thêm: "Harvard vẫn cam kết xây dựng một cộng đồng nơi các cá nhân mang đến một nền tảng, kinh nghiệm và quan điểm rộng lớn kết hợp với nhau để học hỏi, phát triển và phát triển, và cam kết không kém phần tuân thủ luật pháp."⦿ ---- Tòa án Tối cao Wisconsin đã đình chỉ một thẩm phán bị cáo buộc giúp một người đàn ông trốn tránh các cơ quan di trú, nói rằng việc miễn nhiệm bà là vì lợi ích công cộng khi bà phải đối mặt với hai cáo buộc liên bang. FBI đã bắt Thẩm phán Tòa án Quận Milwaukee Hannah Dugan vào sáng thứ Sáu tại tòa án quận. Bà bị cáo buộc tội che giấu một cá nhân để ngăn chặn việc ICE phát hiện và bắt người này, cũng như cản trở hoặc gây trở ngại cho một phiên tòa.Trong lệnh dài hai trang, tòa án cho biết họ đang hành động để bảo vệ niềm tin của công chúng vào các tòa án Wisconsin trong quá trình tố tụng hình sự chống lại Dugan. Lệnh lưu ý rằng tòa án đã hành động theo sáng kiến của riêng mình và không phản hồi yêu cầu của bất kỳ ai. Các thẩm phán cấp tiến kiểm soát tòa án với tỷ lệ 4-3."Đã ra lệnh ... rằng Thẩm phán Tòa án Quận Milwaukee Hannah C. Dugan tạm thời bị cấm thực hiện các quyền hạn của một thẩm phán tòa án quận tại tiểu bang Wisconsin, có hiệu lực kể từ ngày ban hành lệnh này và cho đến khi có lệnh tiếp theo của tòa án", các thẩm phán đã viết.Trong một tuyên bố, nhóm luật sư của Dugan cho biết họ thất vọng "vì Tòa án đã hành động theo cách đơn phương. Chúng tôi tiếp tục khẳng định Thẩm phán Dugan vô tội và mong đợi sự minh oan của bà tại tòa". Một phát ngôn viên của tòa án tiểu bang cho biết một thẩm phán dự bị đã bắt đầu thay thế Dugan vào thứ Hai trong một thời gian không xác định.⦿ ---- Một thẩm phán liên bang hôm thứ ba đã ra lệnh cho chính quyền Trump khôi phục 12 triệu đô la mà Quốc hội đã chiếm đoạt về lại cho Radio Free Europe, một làn sóng truyền thông dân chủ có nguy cơ bị Trump tắt sóng lần đầu tiên sau 75 năm. Thẩm phán quận Hoa Kỳ Royce Lamberth, một người được chỉ định của Ronald Reagan, đã cấp lệnh cấm tạm thời cho cơ quan truyền thông toàn cầu Hoa Kỳ để giải ngân tiền cho tháng 4 năm 2025 cho đài phát thanh miễn phí/đài phát thanh tự do đang chờ kết quả của một vụ kiện tìm cách giữ cho nhà ga lên sóng.Thẩm phán Lamberth nhận thấy rằng chính quyền không thể đơn phương thu hồi tài trợ được Quốc hội phê duyệt, báo cáo của AP. Luật sư của đài cho biết chính quyền Trump đã chấm dứt gần như tất cả các hợp đồng của mình với các nhà báo tự do, bỏ lỡ các khoản thanh toán cho hợp đồng thuê và làm cho 122 nhân viên. Họ cảnh báo rằng nhiều nhân viên sẽ bị xáo trộn và nhiều hợp đồng sẽ bị hủy vào ngày 1 tháng 5 nếu tài trợ không được khôi phục."Vào cuối tháng 5, đài RFE/RL sẽ buộc phải hủy bỏ các hợp đồng hỗ trợ các hoạt động báo cáo và phát sóng tin tức trực tiếp cốt lõi của mình. Vào tháng 6 năm 2025, RFE/RL sẽ gần như hoàn toàn ngừng hoạt động", theo các luật sư của Nguyên đơn viết.Các luật sư của chính phủ lập luận rằng thẩm phán không có thẩm quyền về số tiền cho tranh chấp hợp đồng thuộc về tòa án của các khiếu nại liên bang. "Nguyên đơn tìm cách đặt tòa án này là trọng tài của các điều khoản của thỏa thuận tài trợ giữa các bên. Nhưng làm như vậy sẽ đưa tòa án vào một vai trò hoạch định chính sách không phù hợp", họ viết.Đài phát thanh miễn phí Châu Âu/Radio Liberty bắt đầu phát sóng trong Chiến tranh Lạnh. Các chương trình của nó được phát sóng bằng 27 ngôn ngữ tại 23 quốc gia trên khắp Đông Âu, Trung Á và Trung Đông. Trụ sở công ty của nó là ở thủ đô Washington; Trụ sở báo chí của nó có trụ sở tại Cộng hòa Czech.⦿ ---- Tesla, Inc. đang đẩy nhanh quá trình sản xuất xe tải Semi chạy điện, tuyển dụng hơn 1.000 công nhân tại nhà máy mới ở Nevada, theo Business Insider đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn lời của ba người quen thuộc với vấn đề này. Những nhân viên mới đã đến cơ sở Giga Sparks trong những tháng gần đây để đào tạo và định hướng.Cho đến gần đây, chưa đến 100 nhân viên làm việc tại Semi, chủ yếu là tại một địa điểm thí điểm ở California, các nguồn tin cho biết thêm. Việc mở rộng lực lượng lao động đột ngột được coi là một động thái quan trọng để đạt được mục tiêu sản xuất.Báo cáo được đưa ra một ngày sau khi Dan Priestley, người đứng đầu bộ phận phát triển Semi, tiết lộ trong một video rằng nhà máy Nevada được xây dựng để sản xuất tới 50.000 xe mỗi năm. Những chiếc xe tải đầu tiên dự kiến sẽ ra khỏi dây chuyền vào cuối năm 2025, với sản lượng tăng dần cho đến năm 2026.⦿ ---- HỎI 1: Việc xóa Facebook và Instagram trong những tuần dẫn đến cuộc bầu cử sẽ cho chúng ta hạnh phúc, sức khỏe?ĐÁP 1: Đúng vậy. Vô hiệu hóa Facebook trong cuộc bầu cử đã dẫn đến hạnh phúc. Việc xóa Facebook và Instagram trong những tuần dẫn đến cuộc bầu cử năm 2020 có tác động đáng chú ý đến sức khỏe tâm thần của người dùng, theo một nghiên cứu mới được công bố trong tháng này. Được coi là một trong những nghiên cứu lớn nhất thuộc loại này, liên quan đến hơn 35.000 người, các nhà nghiên cứu muốn thấy tác động đến mức độ căng thẳng và lo lắng xóa các ứng dụng sẽ có trong những tuần căng thẳng dẫn đến ngày bầu cử. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Xài nhiều sản phẩm nhựa gia dụng gây ra tỷ lệ tử vong cao do bệnh tim?ĐÁP 2: Đúng vậy. Nghiên cứu liên kết hóa chất được tìm thấy trong nhiều sản phẩm nhựa gia dụng có tỷ lệ tử vong do bệnh tim. Trung Đông, Nam Á, Đông Á và Thái Bình Dương là những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất. Thay đổi cách sử dụng nhựa gia đình có thể làm giảm rủi ro. Chi tiết: