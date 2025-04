Âm Vọng Tháng Tư

Minh Họa Đinh Trường Chinh

Bạn đang nghe thấy gì trong khí hậu tháng Tư?

Tiếng kêu từ đáy huyệt cuối trời.

Tiếng gió xoáy những cột cờ tử thương tuẫn tiết.

Tiếng phố vỡ triệu mảnh thủy tinh cắt lồng ngực tháng tư rỉ máu mãi chưa khô.

Tiếng sóng hôi dao mùi hải tặc từ oan nghiệt một thời biển huyết.

Tiếng oan hồn dật dờ tìm về cố quận, đáy vực kia bầy cá hoang tảo mộ.

Tiếng hậu chấn từ tâm hồn con dân tháng Tư choàng lên thảng thốt. Dấu chàm xanh lưu xứ để nhận ra nhau.

Tiếng con bướm gáy trong giấc ngủ đôi bờ chiến tuyến.

Tiếng vô vọng của dòng thơ đớn đau, sỉ nhục trải dài trên đất đai tổ quốc.

Tiếng mong mỏi trên những dòng thơ đang vuốt mắt lịch sử, xin hãy chết yên, chết quên, và mở lòng ra ôm những vết thương, trồng lại bóng Quê Nhà…

Hai giòng biển rách toang được khép lại yên ả như chưa hề là nhân chứng của tương tranh đầy máu lệ.

giấy mực đời chép ra, ví thiếu

lấy da này viết để tạ nhau… (Khoa Hữu)

Chúng ta cùng nghe những âm vọng từ thế kỷ mù, trong ít ỏi của lòng hy vọng vào lời cầu nguyện. Nguyễn Lương Vỵ- Khải Đơn- Thái Hạo- Pháp Hoan- Nguyễn Thị Khánh Minh - Lê An Thế - Hứa Lập Chí, Nguyễn THị Hải - Trần Mộng Tú - Phạm Đức Mạnh - Chử Văn Long - Đặng Tiến (Thái Nguyên)

NGUYỄN LƯƠNG VỴ

Một Mình (Trích đoạn)

Gió ngàn thâu ở lại thức cùng ta

Âm trườn theo đáy huyệt cuối trời xa

Âm trườn theo gò đống rống xương núi

Rú máu sông trồng lại bóng Quê Nhà…

KHẢI ĐƠN

Say mèm (Drunken Past”)

We have drunk enough to forget a century

Winning soldiers marinated bitterness

Swing their legs towards loved ones

Losing soldiers drank the ocean

On the festered sea of pirates



Nâng ly lên uống cho tan thế kỷ mù

Bên thắng cuộc lè nhè vinh quang

Tay vương vãi vung vào quá khứ

Bên thua cuộc uống đầy bụng biển khơi

Nước sóng hôi dao mùi hải tặc

…

THÁI HẠO

Đẩy Thuyền

Những người đàn ông và đàn bà trên biển

đẩy chiếc thuyền không

chở gió muối

mặn đầy trong mắt

chúng ta đi qua nơi này

bên xác những con cá nhỏ

nằm phơi mình trong lời kinh của biển

không ai nói với nhau một lời nào

vỏ ốc loang loáng

như thủy tinh vỡ

trên con tàu trúng đạn

lấp lánh những lời đảo hoang

không một trang sách làm nhà

Chúng ta đi qua nơi này

trên cột cờ gió xoáy

màu đỏ cuộn mình như dấu đạn

lặng lẽ bò dậy

trên da thịt cháy khét

mùa xuân

nông nổi những viên cát ve tròn

lưỡi nước năm xưa

nằm liếm vết thương

trên thân mình

cát lở…

PHÁP HOAN

Câu chuyện tháng Tư

Trước ngày thống nhất

Họ cho trực thăng nâng một tượng Phật

Từ một ngôi cổ tự.

Tượng rơi xuống giữa đại ngàn

Hơn bốn mươi năm không người viếng.

Hoa dại nở trên trán, dây leo bám quanh đầu

Tay áo giờ đây là hang sâu

Cho lũ chồn lũ cáo.

Mỗi khi trời nổi cơn giông bão

Chúng lại rít lên những tiếng như người.

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH

Những Mảnh Phố

Bỗng rất đỏ một mùa hoa

Bỗng rất trắng rác trên đường phố

Bỗng rất nhiều màu rác bay trên đường phố

Bỗng rất khác. Âm thanh vang trên đường phố

Rất ồn. Và rất lặng.

Nghìn mảnh phố trong mưa

Phố thảng thốt

Phố tới lui. Sấp. Ngửa

Phố vẫy tay. Đưa. Đón

Người đến, phố-là

Người đi, phố-lạ

Phố hội họp

Phố đàn ca

Phố hớn hở ngày cửa mở

Phố len lén đêm cài then

Phố tung hê nụ cười

Phố che nhau nước mắt

Phố rộng chân người tới

Phố co cụm vòng ôm

Phố bay mắt nắng hồng

Phố vùi lòng lụa bạch

Phố ngửng đầu lên. Phố tung hô

Phố cúi mặt đằm. Phố co ro lệ

Ôi lòng phố ơi

Phố hát phố hỏng

Phố cờ phố xí

Phố mang người đi

Dặm lòng thương hải

Ôi tình phố ơi

Phố ngùi phố ngậm

Phố tang phố thương

Một lòng nhau luống…

LÊ AN THẾ

Vuốt Mắt

Một ngày đi qua, tôi vuốt mắt bóng tối

còn bóng tối, tôi vuốt mắt thời gian

lúc ngất say, tôi vuốt mắt ly rượu

tỉnh, tôi vuốt mắt giấc mơ

tôi vuốt mắt một cuộc tình

nhiều năm còn day dứt

19 tuổi, tôi vuốt mắt người đồng đội vừa quen biết vài ngày

mấy lần vuốt vẫn trừng trừng

khi mắt anh khép lại

tôi không hiểu tại sao thằng này sống thằng kia chết

đêm 2009, vội về nước, mẹ ngồi chờ, bảo con vuốt mắt cha, hưởng thọ 90,

như một người đang ngủ

tôi nghĩ đây là điều vĩnh cửu

mỗi người một lần vuốt mắt

tôi vuốt mắt vỉa hè cột điện thành phố

vuốt mắt đền đài tượng đá

vuốt mắt lịch sử

tôi vuốt mắt thơ

như vuốt mắt chính mình.

3-2025

HỨA LẬP CHÍ

Tôi Nuốt Chửng Một Mặt Trăng Bằng Sắt

Tôi nuốt chửng một mặt trăng bằng sắt

Thứ mà người ta gọi là ốc vít

Tôi nuốt chửng nước thải công nghiệp và đơn đăng ký thất nghiệp

Tuổi thanh xuân đứng thấp hơn cỗ máy và rồi sẽ chết yểu nay mai

Tôi nuốt chửng những bôn ba, nuốt chửng những lang thang phiêu bạc

Nuốt chửng cầu vượt bộ hành, nuốt chửng cuộc sống đầy rẫy cặn bám

Tôi nuốt đến không nổi nữa

Tất cả những thứ tôi đã nuốt vào, bây giờ đang từ cổ họng tôi ồ ạt phun ra

Trải bày trên đất đai của tổ quốc

Một bài thơ sỉ nhục

(19.12.2013)

NGUYỄN THỊ HẢI chuyển ngữ

TRẦN MỘNG TÚ

Ngày Xửa Ngày Xưa

Ngày xửa ngày xưa

có ông vua muốn mở mang bờ cõi

Ông dùng quyền lực mình

đi xâm chiếm cả những vùng đất thật xa

Trên con đường ông đi

người và gia cầm chạy xao xác

những con gà không mang nổi quả trứng

của mình

vừa đi vừa đánh rớt

trứng vỡ tan trên mặt đất

chẳng còn sót lại bao nhiêu

nên bây giờ

anh có tới thăm em

đừng mang hoa mang bánh

mang cho em một con gà

để em nuôi lấy trứng

Ngày xửa ngày xưa

Có ông vua muốn mở mang bờ cõi

Ông dùng quyền lực mình

cất tiếng đòi mua

đòi chiếm

những đất nước yếu thế hơn mình

Bây giờ không phải đàn gà mất trứng

mà là những con người sẽ mất một quê hương

Căn nhà anh còn phòng nào cho người đến trọ

và anh có mở lòng ra ôm những vết thương.

16/2/2025

PHẠM ĐỨC MẠNH



Tháng Tư Màu Nhớ

Tháng Tư

đất trời rợp sắc đỏ

cờ

hoa

tiếng khóc vỡ òa màu nhớ

người qua cõi chết trở về

nổ bung nụ cười chiến thắng

non sông một dải nối liền

Tháng Tư

những người lính kiệt sức vì đạn bom

thoi thóp sống

lết tìm nhau

nhặt mảnh vụn xuân thì đang trôi mất

hàn rỉ sét chiến tranh

bó vết thương lòng kiếm tìm đồng đội

Tháng Tư

ký ức dâng tràn

mẹ thắt ruột chờ con

nỗi đau tê dại

hình viên đạn chẻ đôi găm xé vào tim mẹ

đứa bên này

đứa bên kia

hết đối đầu chĩa súng vào nhau

sao lặng lẽ không về

Trắng hồn khăn tang

kiếp phong trần bày lên niết bàn lạnh lẽo

mẹ thắp nén hương đắng đời sinh nở

dằn cơn vật vã cô đơn

húp cháo

chờ được phong danh hiệu

Tháng Tư

những ngôi biệt thự nguy nga

phơi quyền lực

giàu sang trước phố

ẩn náu gam xấu hổ

người qua vội bước chân xa

Tháng Tư

mùa tha thứ cho nhau

nhìn từ nhiều phía

hạnh phúc

khổ đau

ai muốn quên

ai hoài nhớ

Người lính

bị nhuốm chất độc da cam

ngâm đời trong bể khổ

làm sao gieo hạt tương lai

Ngày

sống ngồi niệm được thua

nuôi ký ức

Đêm

tập chết mơ chốn vô thường

chuông hồn

ru giấc thời gian cũng ám ảnh

giật mình….

27.04.2020

CHỬ VĂN LONG

Xuân Về Trên Mộ Hai Người Lính

Mùa xuân về trên mộ hai người lính

Một phía bên kia, một phía bên này

Những ngọn cỏ gà bò lan chầm chậm

Như những bàn tay tìm gặp bàn tay



Dường như tất cả đã xoá đi mọi điều thù hận

Ai nỡ phân chia ranh giới ở nơi này



Hoa đồng nở bừng lên quanh hai nấm mộ

Cánh bướm ngây thơ cũng tới vẽ vòng

Cả tiếng sáo tận bờ tre êm ả

Ru vọng về giấc ngủ ngàn năm...

ĐẶNG TIẾN (Thái Nguyên)

Tản Mạn Tháng Tư (trích đoạn)

(Ghi lại nỗi lòng của một người bạn…)

…

Đất nín! Trời câm! Không lời đáp(•)

Trường chinh dằng dặc hai mươi năm

Chốn lưu đày - nồi da xáo thịt

Tàn rạc cỏ cây đất cỗi cằn.



"Gia tài của Mẹ" - nghe nẫu ruột (••)

Chúng ta thành một lũ lai căng

Rừng xương khô còn nguyên vẹn đó

Sầu, hờn, hận, oán...Đã vơi chăng?



Tháng Tư vui! Tháng Tư sầu thảm

Đàn chim di trú rợp trời bay

Sầu thảm biển khơi bao lớp sóng

Âm u đáy nước! Ai có hay?



Xác xơ lau cỏ nơi vườn cũ

Người đi biền biệt! Chẳng trở về

Bơ vơ bao mộ phần vô chủ

Lưu lạc oan hồn nẻo sơn khê.



Cầu Trời tháng Tư mưa đến sớm!

Tẩy oan khiên cho xứ sở này

Cầu Trời tháng Tư trong lành nắng

Hạt nảy mầm. Tươi lá. Xanh cây.



Cầu Trời tháng Tư vang sấm động

Lay thức lòng Ai nỗi xót thương

Ngủ yên nhé! Ngủ yên sân hận

Để lệ rơi! Dịu nỗi đoạn trường.



Được - Mất đã qua xin đừng nhắc

Đâu của riêng Ai những Vui - Buồn

Lịch sử in hệt trò hí lộng

Ngựa chết cùng ngũ đế tam vương. (•••)



----

(•) Mượn ý thơ Tô Thùy Yên.

(••) Tên bài hát của Trịnh Công Sơn.

(•••) Đồng dao "Con ngựa chết trương tam vương ngũ đế".

HOÀNG XUÂN SƠN

Mã Số Năm Mươi

Một mình tôi gánh chịu

U ám cơn thở già

Con khói tàu phế phủ

Bằn bặt niềm xương da

Thương lắm hàng cây xanh

Sao người đời chặt trụi

Nhớ quá một trong lành

Thuở chưa từng hấp hối

Khò khè một bến giang

Sông đau từng mạch nước

Làm sao để tan hàng

Khúc thuyền bè lũ lượt

Tôi đếm tới năm mươi

Thắp giùm nhau quá khứ

Nơi thương thế biếng lười

Chẳng còn gì can dự

Và em như giấc mơ

Và tôi một đợi chờ

Khi nào trăng hóa thạch