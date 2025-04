Hình trên: Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói với các nhà đầu tư rằng ông hy vọng mặt trận áp thuế quan với TQ sẽ xuống thang vì tình hình hiện tại không chịu nổi, dù là từ phía Mỹ hay TQ.

.

(23.4.2025) - VN tìm các thỏa thuận thương mại tự do để cứu kinh tế trong khi Trump siết thuế quan

- Mỹ cấm các nhà ngoại giao cấp cao, kể cả Marc Knapper (đại sứ Mỹ tại VN) dính líu lễ kỷ niệm 50 năm VN thống nhất

- Gặp Trump, các CEO của Walmart, Target và Home Depot nói thuế quan thảm khốc sẽ làm họ không có hàng để bán

- 2 công ty luật hôm nay ra tòa, xin cấm Trump vĩnh viễn không được ký lệnh phạt các hãng luật

- Các nước rủ nhau xin vào thị trường Châu Âu trong khi Trump áp thuế quan toàn cầu.

- Thổ Nhĩ Kỳ động đất 6,2 độ, 150 người bị thương

- Thẩm phán Royce Lamberth phán: Trump không có quyền đóng cửa Đài VOA, phải mở lại làn sóng này và các đài liên hệ như RFA.

- Trump đổi giọng sau nhiều ngày chửi mắng ông Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell

- Cảnh báo từ IMF: Thuế quan sẽ làm chậm tăng trưởng kinh tế toàn thế giới.

- Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent họp các nhà đầu tư: mặt trận áp thuế với TQ sẽ giảm leo thang vì cả Mỹ và TQ đều bất lợi

- TQ nói Mỹ cần thành khẩn, vì tiêu chuẩn kép của Hoa Kỳ sẽ không dẫn đến thỏa thuận.

- Tập Cận Bình: thuế quan hại toàn cầu

- Sau khi có tin Mỹ sẽ xuống thang mặt trận thuế quan, tất cả các thị trường chứng khoán đều tăng

- Putin: sản lượng vũ khí đã tăng gấp 2 trong năm 2024.

- Estonia mở trại lính gần biên giới Nga.

- Ukraine: sẵn sàng đàm phán nhưng không đầu hàng

- Zelensky: phải ngừng bắn ngay lập tức, đầy đủ và vô điều kiện'

- Anh: hoãn hòa đàm Ukraine với các Ngoại trưởng Pháp, Đức, Anh và Ukraine vì Mỹ không dự (lý do Zelensky bác yêu cầu Trump đòi Ukraine nhường đất cho Nga.

- Hãng hàng không Avelo Airlines ký nhận chở di dân bị trục xuất với phi cơ không logo. Hơn 34.000 người ký tên tẩy chay hãng Avelo.

- Trump muốn thấy đô la vẫn là đồng tiền dự trữ của thế giới.

- Trump "chuẩn bị" cho 1 thỏa thuận thương mại với TQ

- Trump sẽ thăm 3 nước Trung Đông từ ngày 13 đến ngày 16/5.

- Chính quyền Trump sẽ ra tòa trả lời vụ Đại học Harvard kiện: cắt tiền tài trợ vì Harvard sai luật

- Ủy ban Châu Âu phạt Apple và Meta tổng cộng 700 triệu euro vì vi phạm luật cạnh tranh

- Boeing: doanh thu tăng 18% trong quý đầu

- Các đơn xin vay mua nhà thế chấp giảm 12,7%

- Nissan Motor: sẽ đầu tư 1,4 tỷ đô vào TQ

- Tesla tăng 7% sau khi Musk nói sẽ ít thời gian hơn tại DOGE. Tesla lợi tức giảm 71%, bán xe cũng giảm

- Intel: sẽ cắt giảm hơn 20% nhân viên

- Cựu Bộ trưởng Tài chính Lawrence Summers: Trump cắt 20.000 nhân viên Sở Thuế sẽ làm Mỹ mất 1 nghìn tỷ USD tiền thuế trong 10 năm

- Tổng thống Brazil: muốn làm bạn cả Mỹ, TQ, giao thương cả 2 tốt hơn là chọn riêng bên nào

- Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Minneapolis: thuế quan sẽ gây lạm phát và làm chậm tăng trưởng.

- Nhà khoa học gốc Nga Kseniia Petrova (nghiên cứu ung thư ở Đại học Harvard) bị ICE bắt giam chờ trục xuất về Nga, bất kể Petrova từng biểu tình chống Putin

- Gallup: 53% dân Mỹ nói tình hình tài chính của họ đang xấu đi, 58% nói thị trường chứng khoán sẽ xuống dốc

- Ngoại trưởng Marco Rubio: Bộ Ngoại giao sẽ giảm 15% nhân viên ở Mỹ trong khi đóng cửa và sáp nhập hơn 100 văn phòng toàn cầu

- Elon Musk thú nhận nhiều xe Tesla thiếu công nghệ Tự lái hoàn toàn (FSD) và cần nâng cấp

- Tòa tối cao nghe vụ kiện: Học khu nói trẻ em khi học về tiểu thuyết cần biết về người giới tính LGBTQ để tránh kỳ thị, phụ huynh nói con em họ không cần biết gì về giới tính thứ 3

- Bill Owens (nhà sản xuất "60 Minutes") từ chức để đài CBS giảm áp lực trả thù của Trump

- Mật vụ xem video chôm túi xách bà Bộ Trưởng Nội An trong tiệm ăn đông người: tên trộm tới ngồi gần, quay lưng lại, lấy chân khều túi xách dưới ghế

- Nữ diễn viên Demi Moore, 62 tuổi, được tạp chí People vinh danh là Người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới

- Như để trấn an TQ, Thủ tướng VN nói đàm phán thương mại với Mỹ sẽ không nên gây hại đến các thị trường khác.

- HỎI 1: Xem tranh, xem tượng ảnh nghệ thuật có thể giúp bạn hạnh phúc bằng cách mang lại ý nghĩa cho cuộc sống? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Các chính khách ưa chia sẻ thông tin độc hải sẽ câu views nhiều hơn? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-23/4/2025) ⦿ ---- Một trận động đất mạnh 6,2 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Istanbul vào thứ Tư, gây ra cảnh hoảng loạn tại thủ đô Thổ ​​Nhĩ Kỳ, theo các quan chức cho biết. Trận động đất xảy ra ở Biển Marmara gần Silivri, nằm cách thành phố khoảng 70 km (40 dặm) về phía tây, và các cơn dư chấn vẫn đang tiếp diễn, theo Cơ quan Quản lý Thảm họa và Tình trạng Khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD).

.

Chính quyền Istanbul cho biết không có thương vong về người nhưng có 151 người bị thương sau khi "nhảy từ trên cao xuống vì hoảng loạn". Không có tòa nhà dân cư nào bị hư hại, chính quyền cho biết thêm, nhưng một tòa nhà bỏ hoang đã bị sập ở Quận Fatih trung tâm. Người dẫn chương trình Meltem Bozbeyoğlu của CNN Turk đang trực tiếp phát sóng khi trận động đất xảy ra, với trường quay rung chuyển rõ ràng trên camera.

.

⦿ ---- Việt Nam tìm kiếm thêm các thỏa thuận thương mại tự do để thúc đẩy tăng trưởng trong khi thuế quan của Trump đang đến gần. Reuters ghi rằng Việt Nam đang tìm cách đẩy nhanh các cuộc đàm phán về các hiệp định thương mại tự do (FTA) mới trong khi khai thác hiệu quả hơn 17 hiệp định FTA đã ký, vì nền kinh tế phụ thuộc vào xuất cảng của Việt Nam đang chuẩn bị cho thuế quan của Hoa Kỳ.

.

Trong một chỉ thị ban hành vào cuối ngày thứ Ba, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thúc giục Bộ Thương mại kết thúc hoặc bắt đầu các cuộc đàm phán về hiệp định thương mại tự do với Ấn Độ, Brazil, Pakistan, Ai Cập và các thị trường khác ở Trung Đông, Châu Phi, Mỹ Latinh, Trung Á và Đông Âu.

.

⦿ ---- Báo New York Times loan tin: 4 quan chức Hoa Kỳ yêu cầu giấu tên để mô tả quá trình ra quyết định ngoại giao nhạy cảm cho biết Washington gần đây đã chỉ đạo các nhà ngoại giao cấp cao — bao gồm Marc Knapper, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam — tránh xa các hoạt động liên quan đến lễ kỷ niệm 50 năm VN thống nhất vào ngày 30 tháng 4 …

.

Những cựu chiến binh Hoa Kỳ thăm Việt Nam cũng được thông báo rằng họ phải cá nhân, tự mình tham gia các cuộc thảo luận công khai mà họ tổ chức về chiến tranh và hòa giải, cũng như các sự kiện kỷ niệm. Đối với nhiều người, đây thực sự là một sự đảo ngược đột ngột sau nhiều tháng mong đợi.

.

“Tôi thực sự không hiểu điều đó”, John Terzano, người sáng lập Quỹ Cựu chiến binh Hoa Kỳ tại Việt Nam, người đã phục vụ hai nhiệm kỳ tại Việt Nam và đã tham dự các sự kiện kỷ niệm trong nhiều thập niên, cho biết. “Là một người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự hòa giải và kinh ngạc trước sự phát triển của nó trong khoảng 20 năm trở lại đây, đây thực sự là một cơ hội bị bỏ lỡ”.

.

Ngày 30 tháng 4/2025 là ngày thứ 100 trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Một số quan chức Hoa Kỳ suy đoán rằng một người được Trump bổ nhiệm hoặc một lãnh đạo Bộ Ngoại giao sợ rằng sẽ thu hút sự chú ý khỏi cột mốc đó bằng các sự kiện có thể làm nổi bật thất bại của Hoa Kỳ trong một cuộc chiến mà ông Trump đã tránh nhập ngũ. Năm 1968, một năm mà 296.406 người Mỹ được lệnh nhập ngũ, ông Trump đã được chẩn đoán mắc bệnh gai xương ở gót chân dẫn đến việc được miễn nghĩa vụ quân sự.

.

⦿ ---- Tổng thống Donald Trump được các CEO của Walmart, Target và Home Depot cảnh báo rằng Chính sách thuế quan thảm khốc sẽ dẫn đến "Kệ hàng trống rỗng". Theo báo cáo từ Axios, Tổng thống Donald Trump "bị" các CEO của các nhà bán lẻ lớn nhất quốc gia "sợ hãi" rằng kệ hàng của họ có thể sớm trống rỗng do chính sách thuế quan hà khắc của ông được công bố vào ngày 2 tháng 4. Do đó, Bạch Ốc dường như đang chuyển sang lập trường mềm mỏng hơn nhiều về thương mại.

.

Thị trường tăng giá vào thứ Ba khi các nhà đầu tư biết rằng chính quyền Trump đang chuyển sang lập trường mềm mỏng hơn về chính sách thuế quan gây tranh cãi, đã làm sụp đổ 401k và dẫn đến những lời bàn tán về một cuộc suy thoái không thể tránh khỏi. Gốc rễ của tin tức này là những bình luận của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent trong một bài phát biểu riêng với JP Morgan, trong đó ông thừa nhận rằng một cuộc chiến thương mại đang diễn ra với Trung Quốc là không bền vững.

.

"Tôi cho rằng Trung Quốc sẽ là một trở ngại trong các cuộc đàm phán", Bessent nói, theo bản ghi chép mà The Associated Press có được. “Không bên nào nghĩ rằng tình trạng hiện tại là bền vững.”

.

Nhưng các giám đốc điều hành của Walmart, Target và Home Depot đã cảnh báo riêng với Trump trong một cuộc họp tại Phòng Bầu dục rằng những thay đổi về nguồn cung sẽ bị gián đoạn, giá cả sẽ tăng và các kệ hàng trong cửa hàng của họ sẽ trống rỗng, theo các nguồn tin được Axios đưa tin.

.

⦿ ---- Hai công ty luật lớn dự kiến ​​sẽ yêu cầu các thẩm phán riêng biệt vào hôm nay, thứ Tư, chặn vĩnh viễn các sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump được thiết kế để trừng phạt họ và gây tổn hại đến hoạt động kinh doanh của họ. Các công ty luật — Perkins Coie và WilmerHale — cho biết các lệnh được áp dụng vào tháng 3 là những cuộc tấn công vi hiến vào ngành luật, đe dọa mối quan hệ của họ với khách hàng và trả thù họ dựa trên các đại diện pháp lý trước đây của họ hoặc mối quan hệ của họ với các luật sư cụ thể mà Trump coi là đối thủ của mình.

.

Tháng trước, tòa án đã tạm dừng việc thực thi các điều khoản chính của cả hai lệnh, nhưng các công ty sẽ ra tòa vào hôm nay, thứ Tư để yêu cầu bãi bỏ toàn bộ các sắc lệnh và để các thẩm phán đưa ra phán quyết có lợi cho họ. Một công ty khác, Jenner & Block, dự kiến ​​sẽ đưa ra các lập luận tương tự vào tuần tới.

.

"Mặc dù Perkins Coie không đưa vụ kiện này ra một cách nhẹ nhàng, nhưng họ buộc phải làm như vậy để duy trì khả năng tiếp tục đại diện cho lợi ích tốt nhất của khách hàng", các luật sư của Perkins Coie đã viết trong một hồ sơ trước phiên điều trần. “Hiến pháp không cho phép các nhà lãnh đạo được bầu của chúng ta, từ bất kỳ đảng phái nào, trừng phạt luật sư bằng sắc lệnh vì đại diện cho khách hàng phản đối chương trình nghị sự chính trị của họ. Sẽ tạo ra tiền lệ nghiêm trọng cho nền Cộng hòa của chúng ta nếu Sắc lệnh này được phép có hiệu lực.”

.

Các sắc lệnh hành pháp nhắm vào một số công ty luật ưu tú và nổi tiếng nhất của đất nước là một phần trong chiến dịch trả thù rộng khắp của Trump. Các hành động này đã buộc các thực thể bị nhắm mục tiêu, cho dù là công ty luật hay trường đại học, phải quyết định xem có nên phản kháng và mạo hiểm tiếp tục hứng chịu sự tức giận của chính quyền hay đồng ý nhượng bộ với hy vọng tránh được các lệnh trừng phạt. Một số công ty đã khiếu nại các sắc lệnh tại tòa án, nhưng những công ty khác đã đầu hàng Trump, đạt được thỏa thuận.

.

Các sắc lệnh này thường áp đặt những hậu quả tương tự, bao gồm chỉ đạo đình chỉ quyền miễn trừ an ninh của luật sư, hạn chế luật sư tiếp cận các tòa nhà liên bang (nghĩa là cấm vào tòa) và chấm dứt hợp đồng liên bang. Hành động đầu tiên của công ty luật diễn ra vào tháng 2 khi Trump ký một bản ghi nhớ đình chỉ quyền miễn trừ an ninh của các luật sư tại Covington & Burling, những người đã cung cấp dịch vụ pháp lý cho cố vấn đặc biệt Jack Smith, người đã điều tra tổng thống giữa nhiệm kỳ đầu tiên và nhiệm kỳ thứ hai của ông và đảm bảo hai bản cáo trạng đã bị hủy bỏ.

.

Sắc lệnh hành pháp nhắm vào Perkins Coie đã chỉ ra sự đại diện của công ty cho ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc đua giành chức tổng thống năm 2016, và sắc lệnh chống lại WilmerHale đã trích dẫn thực tế rằng cố vấn đặc biệt Robert Mueller — người đã điều tra Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông về mối liên hệ tiềm ẩn giữa Nga và chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông — trong nhiều năm là đối tác tại công ty.

.

Tháng trước, công ty Paul Weiss đã đạt được một thỏa thuận với chính quyền Trump dẫn đến việc hủy bỏ một sắc lệnh hành pháp chống lại công ty. Kể từ đó, hơn nửa tá công ty khác đã đạt được thỏa thuận với Nhà Trắng yêu cầu họ, trong số những điều khác, phải dành các dịch vụ pháp lý miễn phí cho các mục đích mà chính quyền Trump cho biết họ ủng hộ. Trị giác các dịch vụ pháp lý tặng cho Trump mỗi công ty khoảng 100 triệu đôla.

.

⦿ ---- Các nước rủ nhau xin vào thị trường Châu Âu trong khi Trump áp thuế quan toàn cầu. Người đứng đầu EU: 'Các quốc gia xếp hàng để làm việc với chúng tôi' trong bối cảnh thuế quan của Trump. Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy ban châu Âu, cho biết trong một báo cáo của Politico được công bố hôm thứ Ba rằng "các quốc gia đang xếp hàng để làm việc với chúng tôi" trong bối cảnh lo lắng về kinh tế xung quanh thuế quan của Tổng thống Trump.

.

"Trong một môi trường toàn cầu ngày càng khó lường, các quốc gia đang xếp hàng để làm việc với chúng tôi", von der Leyen nói với Politico, với nhà lãnh đạo châu Âu cho biết các quốc gia đang tìm kiếm "những đối tác mạnh mẽ, đáng tin cậy". Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng cho biết khi nói đến trật tự thế giới, sự biến động đang diễn ra "sâu sắc hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc".

.

Trong cuộc phỏng vấn với Politico, bà von der Leyen cho biết bà đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo từ Iceland, New Zealand, Malaysia, Philippines, Canada, Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Vào đầu tháng 4, Trump đã ban hành lệnh tạm dừng áp thuế "có đi có lại" đối với các đối tác thương mại trong vòng 90 ngày trong bối cảnh thị trường bất ổn, đồng thời tăng thuế đối với Trung Quốc. Liên minh châu Âu (EU) nằm trong số những quốc gia bị áp thuế, một nhóm cũng bao gồm các đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ như Việt Nam, Ấn Độ và Hàn Quốc.

.

Những động thái gần đây của Trump về thuế quan đã làm căng thẳng mối quan hệ lâu đời với EU và Canada, với việc Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố vào tháng 3 rằng mối quan hệ cũ giữa Hoa Kỳ và Canada đã "kết thúc". Carney cho biết: “Mối quan hệ cũ mà chúng ta có với Hoa Kỳ dựa trên sự hội nhập sâu sắc hơn về kinh tế và hợp tác chặt chẽ về an ninh và quân sự đã kết thúc”.

.

⦿ ---- Ủy ban Châu Âu (EC) đã phạt Apple và Meta Platforms tổng cộng 700 triệu euro vào thứ Tư vì vi phạm luật cạnh tranh của khối, đánh dấu sự leo thang mới trong căng thẳng với chính quyền Hoa Kỳ. Apple bị phạt 500 triệu euro, trong khi Meta bị phạt 200 triệu euro theo Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA), nhằm hạn chế sự thống trị của công nghệ lớn. "Các quyết định ngày hôm nay bảo vệ người tiêu dùng châu Âu và cân bằng sân chơi", theo lời Teresa Ribera, Phó chủ tịch điều hành về Chuyển đổi Sạch, Công bằng và Cạnh tranh, bình luận.

.

Ủy ban phát hiện ra rằng, do các biện pháp do Apple áp dụng, các nhà phát triển không thể hưởng lợi đầy đủ từ các lợi thế của các kênh phân phối thay thế bên ngoài App Store và người tiêu dùng không thể hưởng lợi từ các ưu đãi thay thế và rẻ hơn. Trong trường hợp của Meta, EC phát hiện ra rằng công ty đã triển khai một mô hình quảng cáo nhị phân có tên là "Đồng ý hoặc Trả tiền". Mô hình này không cung cấp rõ ràng cho người dùng tùy chọn chọn dịch vụ sử dụng ít dữ liệu của họ hơn nhưng vẫn tương đương với dịch vụ "quảng cáo được cá nhân hóa".

.

⦿ ---- Công ty Boeing đã tiết lộ vào thứ Tư rằng doanh thu của công ty đã tăng 18% trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025 lên 19,4 tỷ đô la. Sự tăng trưởng này được cho là nhờ vào sự gia tăng ổn định trong sản xuất và giao hàng máy bay phản lực. Trong giai đoạn này, Boeing đã báo cáo đã giao 156 máy bay thương mại và 26 máy bay phản lực cho các bộ phận Quốc phòng, Không gian và An ninh của mình.

.

Lỗ ròng của Boeing đã thu hẹp đáng kể trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025, giảm từ 355 triệu đô la xuống còn 31 triệu đô la. Lỗ cơ bản trên mỗi cổ phiếu là 0,16 đô la. Mặc dù dòng tiền hoạt động vẫn âm ở mức 1,6 tỷ đô la, công ty đã cố gắng giảm con số này xuống khoảng 52% so với ba tháng cuối của năm tài chính 2024. Công ty đang duy trì mục tiêu sản xuất của mình trong năm, đặt mục tiêu đạt 38 đơn vị mỗi tháng cho chương trình 737. Cổ phiếu của Boeing đã tăng 5% sau khi báo cáo được công bố trước giờ mở cửa tại New York.

.

⦿ ---- Các đơn xin vay mua nhà thế chấp tại Hoa Kỳ đã chứng kiến ​​mức giảm hàng tuần là 12,7% trong bảy ngày kết thúc vào ngày 18 tháng 4, theo Khảo sát đơn xin thế chấp hàng tuần của Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp (MBA) được công bố vào thứ Tư cho thấy.

.

Theo tuần, Chỉ số thị trường giảm từ 267,5 xuống 233,5. Chỉ số mua hàng giảm từ 164,2 xuống 153,4. Chỉ số tái cấp vốn giảm từ 841,9 xuống 673,6. Lãi suất hợp đồng trung bình cho các khoản thế chấp lãi suất cố định 30 năm tăng từ 6,81% lên 6,90%. "Tương tự như tuần trước, sự bất ổn về kinh tế và biến động lãi suất đã tác động đến những người mua nhà tiềm năng", Phó kinh tế trưởng của MBA Joel Kan nhận xét.

.

⦿ ---- Giám đốc tài chính (CFO) của Nissan Motor Co., Ltd. Stephen Ma cho biết tại triển lãm xe hơi Thượng Hải vào thứ Tư rằng công ty sẽ cam kết đầu tư khoảng 1,4 tỷ đô la vào Trung Quốc vào cuối năm 2026. Nissan, công ty đã bán được chưa đến 700.000 xe tại Trung Quốc vào năm ngoái, quyết tâm đảo ngược xu hướng này bằng cách tung ra khoảng mười mẫu xe mới trong những năm tới. "Chúng tôi luôn bị chỉ trích vì chậm chân trong xu hướng xe hybrid cắm điện, nhưng giờ chúng tôi đã có mẫu xe đầu tiên. Và chúng tôi muốn làm điều gì đó đặc biệt với mẫu xe này", Ma tuyên bố.

.

⦿ ---- Tesla tăng gần 7% khi Musk ra hiệu sẽ ít thời gian hơn tại DOGE. Cổ phiếu Tesla Inc. đã tăng gần 7% vào sáng thứ Tư sau khi CEO Elon Musk cho biết ông sẽ giảm đáng kể sự tham gia của mình vào Bộ Hiệu quả Chính phủ Hoa Kỳ (DOGE), trấn an các nhà đầu tư về việc ông vẫn tập trung vào sản xuất xe điện.

.

Musk, người cũng lãnh đạo DOGE, tuyên bố rằng "thời gian phân bổ" của ông cho cơ quan này "sẽ giảm đáng kể", đồng thời làm rõ rằng ông không từ chức khỏi vai trò của chính phủ. Bình luận này dường như đã xoa dịu mối lo ngại về sự phân chia sự chú ý của Musk, và các nhà đầu tư dường như tập trung nhiều hơn vào điều đó hơn là báo cáo thu nhập đáng thất vọng của công ty. Cổ phiếu của công ty đã tăng 6,84% trong giao dịch trước giờ mở cửa lên 254,25 đô la một cổ phiếu vào lúc 4:31 sáng theo giờ CET.

.

Kết quả tài chính của Tesla được công bố vào thứ Ba đã cho thấy tác động của ba tháng đầu năm với mức giảm 71% lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước. Tthu nhập ròng là 409 triệu đô la từ tháng 1 đến tháng 3. Công ty có khoản tín dụng thuế không phát khói thải 595 triệu đô la giúp công ty tiếp tục có lãi. Xe giao của công ty cũng là mức thấp nhất trong hai năm qua khi công ty giao 336.681 xe trong quý 1 năm 2025. Trong quý cuối của năm 2024, Tesla đã giao 495.570 xe, trong khi cùng kỳ năm ngoái là quý 1 năm 2024 chứng kiến ​​công ty giao 386.810 xe.

.

⦿ ---- Theo một nguồn tin giấu tên quen thuộc với vấn đề này, Tập đoàn Intel đang chuẩn bị công bố việc cắt giảm đáng kể việc làm trong tuần này, có khả năng cắt giảm hơn 20% lực lượng lao động. Tờ Straits Times đưa tin, việc sa thải này được cho là một phần trong nỗ lực liên tục của nhà sản xuất chip này nhằm tái cấu trúc công ty và tăng hiệu quả quản lý. Intel từ chối bình luận về báo cáo này.

.

⦿ ---- TQ nói Mỹ cần thành khẩn, vì tiêu chuẩn kép của Hoa Kỳ sẽ không dẫn đến thỏa thuận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Guo Jiakun cho biết hôm thứ Tư rằng Hoa Kỳ phải ngừng đe dọa và bắt đầu đàm phán "trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau" nếu thực sự muốn giải quyết các vấn đề thương mại. "Nói một đằng làm một nẻo trong khi tiếp tục gây sức ép tối đa không phải là cách đúng đắn để giao thiệp với Trung Quốc, và cũng sẽ không hiệu quả", ông cảnh báo.

.

Guo nhắc lại rằng Trung Quốc không tìm kiếm chiến tranh thương mại nhưng "không sợ chiến tranh". Ông nói thêm rằng chủ nghĩa bảo hộ và các nỗ lực cắt giảm chuỗi cung ứng chỉ dẫn đến sự cô lập. "Nếu phải đấu tranh, chúng tôi sẽ đấu tranh đến cùng; nếu là đàm phán, cánh cửa của chúng tôi luôn rộng mở", ông nhấn mạnh.

.

Những phát biểu của ông được đưa ra sau bình luận của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người cho biết thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc "sẽ không ở mức" 145% và sẽ "giảm đáng kể". Trump tuyên bố Trung Quốc "cuối cùng sẽ phải đạt được thỏa thuận" hoặc mất quyền tiếp cận thị trường Hoa Kỳ, đồng thời nói thêm rằng Washington sẽ "đặt ra thỏa thuận".

.

⦿ ---- Tập Cận Bình nói rằng thuế quan, chiến tranh thương mại gây tổn hại cho 'tất cả các quốc gia'. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo vào thứ Tư rằng thuế quan và chiến tranh thương mại gây tổn hại cho tất cả các quốc gia, làm suy yếu thương mại đa phương và phá vỡ trật tự kinh tế toàn cầu. Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng những hành vi như vậy làm suy yếu lợi ích quốc gia hợp pháp và sự công bằng quốc tế. Bình luận của ông được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết thuế đối với hàng hóa Trung Quốc sẽ không đạt tới 145%, mặc dù chúng cũng sẽ không được gỡ bỏ hoàn toàn.

.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, hai nhà lãnh đạo đã công bố việc thiết lập "quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Azerbaijan". Họ đã ký 20 thỏa thuận hợp tác bao gồm Sáng kiến ​​​​Vành đai và Con đường, nền kinh tế số, phát triển xanh và thực thi pháp luật. Tập ​​Cận Bình nhấn mạnh sự sẵn sàng của Trung Quốc trong việc tăng cường hợp tác an ninh và pháp lý với Azerbaijan, đồng thời tái khẳng định cam kết của đất nước ông trong việc bảo vệ hệ thống quốc tế.

.

⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm thứ Tư rằng sản lượng vũ khí, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống trinh sát và tác chiến điện tử của Nga đã tăng gấp đôi trong năm 2024. Ông cho biết quân đội Nga đã nhận được hơn 4.000 đơn vị vũ khí bọc thép, 180 máy bay chiến đấu và trực thăng, và 1,5 triệu máy bay không người lái.

.

Putin thừa nhận tình trạng thiếu hụt máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV: first-person view drones), đồng thời cho biết đang có những nỗ lực để tăng sản lượng. Phát biểu tại một cuộc họp của Ủy ban Công nghiệp Quân sự, ông cho biết Nga phải đẩy nhanh quá trình sản xuất các hệ thống robot, máy bay không người lái và tàu không người lái. Ông nói thêm rằng "khả năng sử dụng trí tuệ nhân tạo là vô cùng lớn" và chỉ đạo phát triển trí tuệ nhân tạo để sử dụng trong các hệ thống điều khiển quân sự tự động phức tạp.

.

⦿ ---- Estonia mở căn cứ quân sự gần biên giới Nga. Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Estonia, Vahur Karus, cho biết hôm thứ Tư rằng Estonia có kế hoạch thành lập một căn cứ quân sự tại thành phố Narva gần biên giới với Nga. "Chúng tôi có kế hoạch bố trí các đơn vị cố định tại Narva và bình thường hóa sự hiện diện hàng ngày của họ tại thành phố này", theo Đài Phát thanh Công cộng Estonia (ERR) trích lời Karus. Căn cứ này sẽ hoạt động theo hệ thống luân phiên, với nhiều đơn vị khác nhau và hơn 200 quân nhân tại một thời điểm trong giai đoạn đầu.

.

⦿ ---- Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết hôm thứ Tư rằng đất nước của bà "sẵn sàng đàm phán - nhưng không đầu hàng". Trong một bài đăng trên X, Svyrydenko nhấn mạnh rằng cần phải có lệnh ngừng bắn hoàn toàn, chứ không phải lệnh ngừng bắn một phần, để ngăn chặn cuộc tấn công của Nga và ngăn chặn Nga tập hợp lại và quay trở lại "với bạo lực lớn hơn".

.

Vị quan chức này nhấn mạnh rằng Kiev sẽ không chấp nhận "một cuộc chiến đóng băng" được coi là hòa bình, và loại trừ khả năng công nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea. "Nếu không được cấp tư cách thành viên NATO, Ukraine sẽ cần các đảm bảo an ninh ràng buộc - những đảm bảo đủ mạnh để ngăn chặn hành vi xâm lược trong tương lai và đủ rõ ràng để đảm bảo hòa bình lâu dài", bà nói thêm.

.

⦿ ---- Zelensky nhấn mạnh về 'lệnh ngừng bắn ngay lập tức, đầy đủ và vô điều kiện'. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư đã nhấn mạnh về một "lệnh ngừng bắn ngay lập tức, đầy đủ và vô điều kiện", với Nga ủng hộ đề xuất của Hoa Kỳ đưa ra vào ngày 11 tháng 3. Trong một thông điệp trên X, ông Zelensky cho biết kết quả này "hoàn toàn có thể xảy ra - nhưng chỉ khi Nga đồng ý ngừng bắn".

.

Zelensky nhấn mạnh lệnh ngừng bắn vào lễ Phục sinh, khi không có cảnh báo không kích nào được ghi nhận, là bằng chứng cho thấy việc giảm bớt thù địch là có thể đạt được. Ông cho biết Ukraine đã đề xuất kéo dài lệnh ngừng bắn đó trong ít nhất 30 ngày và bao trùm mọi mặt trận. Liên quan đến các cuộc đàm phán ở London, Zelensky tái khẳng định thiện chí của Ukraine trong việc xem xét bất kỳ hình thức nào có thể dẫn đến lệnh ngừng bắn và hòa bình lâu dài. Ngoài ra, ông gọi cuộc tấn công gần đây của Nga ở khu vực Dnipro là "vô cùng tàn bạo".

.

⦿ ---- Chính phủ Anh đã thông báo vào thứ Tư rằng cuộc họp đàm phán hòa bình Ukraine với các bộ trưởng ngoại giao từ Pháp, Đức, Vương quốc Anh và Ukraine đã bị hoãn lại. "Các cuộc đàm phán cấp chính thức sẽ tiếp tục nhưng không mở cửa cho giới truyền thông", một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao cho biết.

.

Tuyên bố này xác nhận một báo cáo cho biết cuộc họp đã bị hạ cấp sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio quyết định không tham dự. Hoa Kỳ đã đe dọa sẽ từ bỏ các cuộc đàm phán hòa bình nếu Nga và Ukraine không có dấu hiệu thỏa hiệp. Điều này xảy ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ đề xuất của Mỹ là Ukraine hãy khả năng nhượng lại bán đảo Crimea bị chiếm đóng cho Nga.

.

Theo phóng viên Barak Ravid của Axios, Hoa Kỳ đang mong đợi phản ứng của Ukraine đối với đề nghị hòa bình của Tổng thống Donald Trump, bao gồm việc Mỹ công nhận Crimea là một phần của Nga trên phương diện pháp lý và chấp nhận không chính thức quyền kiểm soát của Nga đối với toàn bộ lãnh thổ (khoảng 20% diện tích Ukraine) bị Nga chiếm đóng kể từ năm 2022.

.

⦿ ---- Hãng hàng không khởi nghiệp Avelo Airlines, khai thác dịch vụ giá rẻ từ một số tiểu bang, đã tìm được một khách hàng mới tại Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan. Avelo có trụ sở tại Houston đã ký một thỏa thuận để khai thác các chuyến bay trục xuất ra khỏi đất nước đồng thời vận chuyển người di cư đến các trung tâm giam giữ trong phạm vi Hoa Kỳ, tờ Wall Street Journal đưa tin. Ba chiếc máy bay "sơn toàn màu trắng và không có logo" sẽ cất cánh từ Mesa, Arizona, bắt đầu từ tháng tới, tờ báo đưa tin.

.

Mặc dù Avelo cho biết họ cũng đã thực hiện các chuyến bay thuê bao cho ICE trong thời kỳ chính quyền Biden, nhưng động thái này đã khiến những khách hàng lâu năm của Avelo, nhân viên của hãng, thậm chí cả nhà thiết kế logo và đồng phục của hãng, tức giận, theo Fast Company. Hơn 34.000 người đã ký vào một bản kiến ​​nghị trực tuyến cam kết không bay với Avelo trừ khi hãng hàng không này rút khỏi thỏa thuận với ICE. Công đoàn đại diện cho các tiếp viên hàng không của Avelo đã lập luận rằng việc hành khách bị còng tay và xiềng chân sẽ cản trở việc ứng phó với các trường hợp khẩn cấp trên chuyến bay.

.

Các nhà lập pháp ở Connecticut đã đe dọa sẽ không gia hạn lệnh đình chỉ thuế nhiên liệu hàng không đã giúp Avelo mở rộng hoạt động tại tiểu bang này, theo tờ WS Journal. Bộ trưởng Tư pháp Connecticut William Tong đã mô tả các chuyến bay trục xuất là "tàn nhẫn theo thiết kế và lãng phí rất nhiều nguồn lực của người nộp thuế".

.

Tổng giám đốc điều hành Avelo Andrew Levy thừa nhận một số người có thể coi quyết định này là "gây tranh cãi", nhưng cho biết cơ hội này "quá giá trị để không theo đuổi". Ông nói với KPNX rằng "nó sẽ mang lại cho chúng tôi sự ổn định để tiếp tục mở rộng dịch vụ hành khách theo lịch trình cốt lõi của mình và giữ cho hơn 1.100 thành viên phi hành đoàn của chúng tôi được làm việc trong nhiều năm tới". Hãng hàng không này đã không huề vốn hồi năm ngoái và phải chịu thêm nhiều khoản lỗ trong quý gần đây nhất.

.

⦿ ---- Đài VOA được tạm thời cứu sống. Một thẩm phán liên bang hôm thứ Ba đã nói rằng những nỗ lực của chính quyền Trump nhằm giải thể Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) và các dịch vụ tin tức liên kết có khả năng là bất hợp pháp, nên ra lệnh vô thời hạn chặn việc đóng cửa cơ quan tin tức do chính phủ tài trợ và các dịch vụ tin tức liên kết.

.

Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ Royce Lamberth đã ra lệnh cho cơ quan mẹ của VOA, Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ (USAGM), khôi phục VOA và các cơ quan khác dưới sự bảo trợ của USAGM và cấm cơ quan này ngăn cản họ hoạt động như các nguồn tin tức "luôn đáng tin cậy và có thẩm quyền", theo yêu cầu của luật pháp. Đơn kiện này cũng bao trùm RFA (Đài Á Châu Tự Do) và Đài Ả rập Middle East Broadcasting Networks.

Ông cũng chỉ đạo USAGM khôi phục việc làm cho những nhân viên bị nghỉ và không được cắt giảm lực lượng lao động trong khi vụ kiện vẫn tiếp diễn, bên cạnh việc tiếp tục tài trợ cho các chương trình phát sóng quốc tế.

.

"Tóm lại, các bị cáo không có phương pháp hoặc cách tiếp cận nào để đóng cửa USAGM mà Tòa án này có thể nhận ra", Lamberth, người được cựu Tổng thống Reagan bổ nhiệm, cho biết. “Họ đã hành động ngay lập tức và quyết liệt để cắt giảm USAGM, mà không xem xét các chức năng theo luật định hoặc hiến pháp theo yêu cầu của ngôn ngữ rõ ràng của sắc lệnh hành pháp, và không quan tâm đến tác hại gây ra cho nhân viên, người làm theo hợp đồng, nhà báo và người tiêu dùng phương tiện truyền thông trên toàn thế giới. Thật khó để hiểu được một hành động tùy tiện và thất thường nào rõ ràng hơn hành động của Bị cáo [chính quyền Trump] ở đây.”

.

Một số ít phóng viên VOA, các công đoàn và tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ báo chí tự do quốc tế Phóng viên không biên giới đã kiện chính quyền Trump vào tháng trước vì nỗ lực giải tán các hãng tin tức.

Sau khi Trump ký lệnh hành pháp đóng cửa USAGM, các nhân viên và người làm theo hợp đồng của hãng đã bị cho nghỉ hành chính. Liên minh đã kiện cũng tìm cách khôi phục nguồn tài trợ cho các mạng lưới chị em của VOA, bao gồm Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), Radio Free Asia (Đài Á Châu Tự Do RFA), Middle Eastern Broadcast Network và Open Technology Fund. Tuy nhiên, Lamberth cho biết lệnh của ông không áp dụng cho RFE/RL hoặc Open Technology Fund vì các vụ kiện khác liên quan đến một số vấn đề đang được giải quyết.

.

Các luật sư của liên minh đã lập luận vào thứ năm trong phiên điều trần về lệnh cấm sơ bộ rằng việc "im lặng" của VOA đã "làm mất" thế giới tin tức chất lượng mà Quốc hội đã hứa khi thành lập mạng lưới. Mặc dù lệnh của Tổng thống Trump cho rằng mạng lưới này là "không cần thiết", nhưng việc im lặng của VOA làm suy yếu lợi ích của Hoa Kỳ ở nước ngoài, họ cho biết.

.

Andrew Celli, một trong những luật sư, cho biết những lo ngại của chính quyền đối với các mạng lưới USAGM xuất phát từ phạm vi đưa tin của họ — từ việc đưa tin về Hamas hay quyền của người chuyển giới cho đến việc quá cứng rắn với Trump. "Họ có thể dùng dao mổ hoặc búa tạ; dù bằng cách nào thì đó cũng là sự phân biệt quan điểm", Celli nói.

.

Trump đã chọn Kari Lake, cựu phát thanh viên tin tức truyền hình và là ứng cử viên thống đốc Arizona, để lãnh đạo hãng thông tấn này. Khi tuyên bố đóng cửa cơ quan này, Lake cho biết "lãng phí, gian lận và lạm dụng tràn lan" trong cơ quan này — một điệp khúc thường thấy của chính quyền khi cắt giảm bộ máy quan liêu liên bang dù không đưa ra chứng cớ nào.

.

“Các bị đơn đã làm VOA im lặng, hủy bỏ các khoản tiền cho các Mạng lưới liên kết và đóng cửa tất cả các máy phát tại các trạm dịch vụ nước ngoài ở nước ngoài”, thẩm phán viết. “Tóm lại, tác hại không thể khắc phục được mà các nguyên đơn cáo buộc ảnh hưởng đến sự tồn tại của USAGM, sức khỏe và sự an toàn của các nhà báo và nhân viên của công ty, cũng như lợi ích của hàng triệu phóng viên và thính giả phụ thuộc vào chương trình phát sóng của USAGM”, ông nói.

.

⦿ ---- Sau khi chửi mắng ông Chủ tịch Ngân hàng Trung ương liên tục nhiều ngày và nói sẽ tìm cách sa thải, Trump hôm Thứ Ba đã đổi giọng. Tổng thống Donald Trump đã rút lại lời đe dọa mà ông đã đưa ra trong nhiều tuần vào thứ Ba, nói với các phóng viên rằng ông không có bất kỳ kế hoạch nào sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, theo tờ Wall Street Journal.

.

Khi các phóng viên tại Phòng Bầu dục hỏi Trump liệu ông có định làm như vậy không, ông trả lời, "Không hề có kế hoạch nào cả". "Không bao giờ. Báo chí cứ chạy theo mọi thứ. Không, tôi không có ý định sa thải ông ấy", Trump nhấn mạnh.

.

Câu trả lời này hoàn toàn trái ngược với quá khứ gần đây khi Trump tuyên bố rằng "việc sa thải Powell không thể đến sớm hơn được nữa" và rằng ông Powell là "kẻ thua cuộc lớn" và là "Ông quá muộn" khi nói đến việc giảm lãi suất — thậm chí còn cáo buộc Powell, mà không có bằng chứng hay ví dụ nào, về việc thao túng lãi suất vào năm 2024 để gây tổn hại đến chiến dịch tranh cử tổng thống của ông.Trump là tổng thống đầu tiên bổ nhiệm Powell làm người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang. Tuy nhiên, ông đã trở nên tức giận với Powell sau khi người đứng đầu ngân hàng trung ương này nói rằng thuế quan của Trump có nguy cơ làm tăng giá và có thể ngăn Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất ngay khi Trump muốn.Việc cắt giảm lãi suất thường dẫn đến việc tăng vay mượn và chi tiêu, đồng thời thúc đẩy nền kinh tế, nhưng cũng có thể làm lạm phát tồi tệ hơn trong những giai đoạn giá cả tăng nhanh. Trong những tình huống đó, Fed thường tăng lãi suất, giảm vay mượn và chi tiêu để cố gắng ổn định giá cả, điều này thường phải trả giá bằng tỷ lệ thất nghiệp cao hơn và tăng trưởng chậm hơn.Bất kỳ động thái tiềm tàng nào nhằm sa thải Powell sẽ phức tạp hơn vì chưa có tổng thống nào từng cách chức chủ tịch Fed trước khi kết thúc nhiệm kỳ của họ và luật hiện hành thực sự không cung cấp cơ chế pháp lý để làm như vậy, như một phần của việc đảm bảo ngân hàng trung ương duy trì sự độc lập của mình trước các chính trị gia có thể tìm cách thao túng lãi suất cho mùa bầu cử.Ban biên tập của tờ Wall Street Journal đã lên án những lời đe dọa trước đây của Trump đối với Powell, cảnh báo rằng nếu Trump thậm chí cố gắng cách chức ông, điều đó có thể khiến thị trường chứng khoán rơi vào hỗn loạn.⦿ ---- Cảnh báo từ IMF: Thuế quan đã 'thiết lập lại' nền kinh tế thế giới. IMF dự báo tăng trưởng chậm hơn ở Mỹ và trên toàn cầu: thuế quan của Trump sẽ làm chậm tăng trưởng kinh tế trên toàn thế giới. Trong triển vọng kinh tế thế giới được cập nhật, IMF đã sửa đổi tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống còn 2,8% cho năm hiện tại từ ước tính trước đó là 3,3%, báo cáo của AP. Nó cũng dự đoán tăng trưởng toàn cầu 3% vào năm 2026, giảm từ 3,3%.Nền kinh tế Mỹ nói riêng dự kiến sẽ tăng 1,8% trong năm nay, giảm so với dự báo trước đây 2,7%. IMF cũng đã tăng tỷ lệ suy thoái của Hoa Kỳ từ 25% lên 37%. "Hệ thống kinh tế toàn cầu theo đó hầu hết các quốc gia đã hoạt động trong 80 năm qua đang được thiết lập lại, đưa thế giới vào một kỷ nguyên mới", Pierre-Olivier Gourinchas, cố vấn kinh tế của IMF, theo Tạp chí Wall Street Journal.Mexico dự kiến sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với nền kinh tế hiện dự kiến sẽ sụt giảm 0,3% trong năm nay, theo tạp chí WSJ. Trước đây, nó đã đi đúng hướng để sẽ tăng 1,4%. Dự báo tăng trưởng của IMF cho Trung Quốc xuống 4% trong năm nay, giảm từ 4,6%."Nó khá quan trọng và nó đánh vào tất cả các khu vực trên thế giới", Gourinchas nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn. "Chúng tôi đang chứng kiến sự tăng trưởng thấp hơn ở Mỹ, tăng trưởng thấp hơn ở khu vực đồng euro, tăng trưởng thấp hơn ở Trung Quốc, tăng trưởng thấp hơn ở các nơi khác trên thế giới."⦿ ---- Có dấu hiệu Mỹ lùi bước trong mặt trận thuế quan. Các thị trường tăng vọt vào sáng thứ Ba sau khi Bloomberg loan tin rằng Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói với các nhà đầu tư rằng ông hy vọng mặt trận áp thuế quan với Trung Quốc sẽ giảm leo thang vì tình hình hiện tại không chịu nổi, dù là từ phía Hoa Kỳ hay Trung Quốc.Phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh kín của giới đầu tư do JPMorgan Chase tại Washington tổ chức, Bessent nói rằng các cuộc đàm phán chưa bắt đầu nhưng một thỏa thuận là có thể. Thị trường, đã tăng trong phiên, kết quả là tiếp tục leo lên. S & P 500 tăng hơn 2,6%, trong khi NASDAQ 100 nặng về công nghệ tăng hơn 3,3%.

Bộ Tài chính đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận từ báo chí. Trong bối cảnh này, giáo sư kinh doanh của NYU Scott Galloway đã nói trên podcast "Pivot" của mình rằng một làn sóng các giám đốc CEO của các đại công ty Fortune 500 và thậm chí có thể một số nhà lập pháp Cộng hòa sẽ bắt đầu công khai chỉ trích hành động của Trump nếu kịch bản áp thuế không thay đổi sớm.

.

"Tôi nghĩ rằng bạn sẽ thấy trong một hoặc hai tuần tới, một giám đốc từ nhóm của Fortune 500 CEO, hay một dân biểu đảng Cộng hòa đứng lên, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp đứng lên và nói, được rồi, đủ rồi, thằng cha này đã có những quyết định ngu ngốc nhất," theo lời Galloway. (nguyên văn: This guy is making the stupidest decisions.)

.

Nhưng Trump cho thấy không có dấu hiệu công khai rằng ông dự định xuống thang. Thư ký báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt nói với các phóng viên hôm thứ ba rằng Trump nói với cô rằng "chúng tôi đang làm rất tốt" về một "thỏa thuận thương mại tiềm năng với Trung Quốc". Trung Quốc hôm thứ Hai đã cảnh báo các quốc gia khác chống lại các thỏa thuận thương mại với Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến Trung Quốc.

.

⦿ ---- Sau khi có tin Hoa Kỳ muốn xuống thang mặt trận thuế quan, thị trường liền lạc quan, tăng tốc. Các cổ phiếu của Hoa Kỳ đã nhảy vọt hôm thứ ba. Chỉ số S&P 500 tăng 129,56 điểm, tương đương 2,5%, lên 5.287,76 để xóa mất trận thua hôm thứ Hai. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã tăng 1.016 điểm, tương đương 2,7%, lên 39.186,98. Chỉ số tổng hợp Nasdaq đã tăng 429,52 điểm, tương đương 2,7%, lên 16.300,42.

.

Equachus, 3M và các công ty khác báo cáo lợi nhuận tốt hơn so với các nhà phân tích dự kiến đã giúp dẫn đầu, báo cáo của AP. Giá trị của đồng đô la Mỹ cũng ổn định sau khi trượt so với đồng euro và các đối thủ cạnh tranh khác, trong khi lợi suất của Kho bạc giữ ổn định hơn trong thị trường trái phiếu.

.

Equachus đã tăng 13,8% sau khi báo cáo lợi nhuận tốt hơn trong ba tháng đầu năm 2025 so với các nhà phân tích dự kiến. Họ cũng cho biết họ sẽ gửi thêm tiền mặt cho các cổ đông của mình bằng cách tăng cổ tức và mua tới 3 tỷ đô la cổ phiếu trong bốn năm tới. 3M đã tăng 8,3% sau khi nhà sản xuất băng Scotch và các dải chỉ huy cho biết họ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ mỗi 1 đô la doanh thu trong đầu năm so với dự kiến. Công ty cũng đã đứng trước dự báo lợi nhuận trong cả năm, mặc dù cho biết thuế quan có thể kéo xuống thu nhập trên mỗi cổ phiếu lên tới 40 xu mỗi cổ phiếu. Homebuilder Pultegroup đã tăng 8.4% sau khi nó tương tự mang lại lợi nhuận mạnh mẽ hơn vào đầu năm 2025 so với các nhà phân tích dự kiến.

.

Tesla tăng 4,6% so với báo cáo thu nhập của mình, dự kiến sẽ đến sau khi giao dịch kết thúc trong ngày. Điều đó đã cắt giảm sự mất mát của nó trong năm cho đến nay là khoảng 41%. Solar đầu tiên tăng 10,5% sau khi Bộ Thương mại hoàn tất thuế mặt trời khắc nghiệt hơn so với dự kiến đối với một số cộng đồng Đông Nam Á. \

.

⦿ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt tuyên bố hôm thứ Ba rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump muốn thấy đồng đô la "vẫn là đồng tiền dự trữ của thế giới". Tại một cuộc họp báo, Leavitt nhấn mạnh rằng đồng tiền của Hoa Kỳ cần duy trì vị thế của mình vì "sự ổn định tài chính dài hạn và tăng trưởng kinh tế của chúng ta".

.

Trong khi đó, quay trở lại với những bình luận của Trump về Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, Leavitt nhắc lại rằng tổng thống Hoa Kỳ tin rằng ngân hàng trung ương đã có những động thái "nhân danh chính trị hơn là [vì] điều gì đó đúng đắn cho nền kinh tế Hoa Kỳ".

.

⦿ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt cho biết hôm thứ Ba rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang "chuẩn bị" cho một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc. "Chúng tôi đang làm rất tốt đối với một thỏa thuận thương mại tiềm năng với Trung Quốc. Như tôi đã đề cập, hiện đã có 18 đề xuất từ hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới muốn đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ, và tổng thống cùng chính quyền đang chuẩn bị cho một thỏa thuận với Trung Quốc. Chúng tôi cảm thấy mọi bên liên quan đều muốn thấy một thỏa thuận thương mại xảy ra, và mọi thứ đang đi đúng hướng", Leavitt nói với các phóng viên, đồng thời không bình luận về việc Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có các cuộc đàm phán trực tiếp cho đến nay hay chưa. Trước đó, Trump tuyên bố rằng ông không muốn leo thang thêm cuộc chiến thương mại với Trung Quốc và bày tỏ sự lạc quan rằng một thỏa thuận sẽ được đạt được.

.

⦿ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt đã nói hôm thứ Ba trong một cuộc họp báo rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ thăm Trung Đông từ ngày 13 đến ngày 16/5. Leavitt đã nêu chi tiết rằng nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ sẽ dừng chân tại Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Các báo cáo trước đó cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể nằm trong danh sách các quốc gia mà Trump sẽ đến thăm trong chuyến đi này, tuy nhiên, thư ký báo chí đã không đề cập đến Ankara trong bài phát biểu của mình.

.

⦿ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt đã chỉ trích quyết định của Đại học Harvard theo đuổi hành động pháp lý chống lại việc cắt giảm ngân sách liên bang trong cuộc họp báo hôm thứ Ba: "Tổng thống đã rất rõ ràng rằng chính Harvard đã tự đặt mình vào vị trí mất ngân sách của họ bằng cách không tuân thủ luật liên bang. Chúng tôi mong đợi tất cả các trường cao đẳng và đại học nhận được tiền thuế của người dân phải tuân thủ luật liên bang, điều này rất đơn giản," cô ấy nói thêm. "Chúng tôi sẽ phản hồi lại vụ kiện tại tòa án," cô ấy tiếp tục.

.

Đại học Harvard đã kiện chính quyền Trump về việc đình chỉ hơn 2 tỷ đô la trong các khoản trợ cấp liên bang. Trường đại học giàu nhất thế giới đã bác bỏ vào tuần trước một loạt yêu cầu mà chính quyền Trump đã thiết lập để dẹp bỏ các chương trình đa dạng và chống lại chủ nghĩa bài Do Thái trên khuôn viên trường.

.

⦿ ---- Cựu Bộ trưởng Tài chính Lawrence Summers cho biết động thái cắt giảm quy mô của Sở Thuế vụ Nội địa IRS cùng với những thay đổi khác của chính quyền Trump có thể sẽ khuyến khích việc giảm tuân thủ nộp thuế (vì thiếu người kiểm toán)— có khả năng khiến chính phủ liên bang mất 1 nghìn tỷ đô la doanh thu trong một thập niên.

.

"Chúng ta đang đe dọa nền tảng của hệ thống thuế của mình, vốn dựa trên sự tuân thủ tự nguyện", với những nỗ lực cắt giảm nhân viên của Sở Thuế vụ, Summers cho biết trên chương trình Wall Street Week của Bloomberg Television với David Westin.

.

Summers cho biết hiện ông đang tiến hành phân tích về vấn đề này cùng với các đồng nghiệp mà ông không nêu tên. "Tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu chúng ta không đi trên con đường hy sinh hơn 1 nghìn tỷ đô la doanh thu trong thập niên tới vì cuộc tấn công sai lầm và vô cớ này vào Sở Thuế vụ", ông cho biết.

.

Tuần trước, Bloomberg đưa tin rằng khoảng 20.000 nhân viên của Sở Thuế vụ, hay khoảng một phần năm của cơ quan này, đã chọn chấp nhận lời đề nghị từ chức hoãn lại trong tháng này. Điều đó xảy ra sau khoảng 4.700 nhân viên đã chấp nhận lời đề nghị ban đầu vào đầu năm nay. Khoảng 7.300 nhân viên thử việc đã được cho nghỉ hành chính riêng rẽ.

.

Trước đó, Phòng thí nghiệm Ngân sách (The Budget Lab at Yale) tại Yale, một nhóm nghiên cứu phi đảng phái, dự báo rằng việc sa thải khoảng 18.000 nhân viên IRS sẽ dẫn đến tổn thất doanh thu ròng khoảng 159 tỷ đô la trong mười năm. Nhóm này cho biết con số này có thể tăng lên tới 1,6 nghìn tỷ đô la trong một thập niên nếu tình trạng không tuân thủ ở mức cao.

.

⦿ ---- Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva nhấn mạnh vào thứ Ba rằng ông không muốn phải chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva khẳng định vào thứ Ba rằng ông không muốn phải chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. "Tôi không muốn một cuộc chiến tranh lạnh... Tôi muốn có mối quan hệ với cả hai. Tôi không muốn có sự ưu tiên cho người này hơn người kia. Tôi muốn giao thương với tất cả mọi người," Lula đã đề cập trong một sự kiện.

.

Trước đó, một báo cáo truyền thông đã đề cập rằng Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington và Bắc Kinh có thể đạt được thỏa thuận, đồng thời ông tin rằng căng thẳng thương mại sẽ giảm bớt.

.

⦿ ---- Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Minneapolis, Neel Kashkari, cho biết vào thứ Ba rằng thuế quan "có phần" sẽ gây lạm phát và cũng làm chậm tăng trưởng. Ông cảnh báo rằng bối cảnh lạm phát cao đặt ra nguy cơ làm mất ổn định kỳ vọng lạm phát, điều mà ngân hàng không thể cho phép. Chủ tịch Fed Minneapolis nói tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu của Phòng Thương mại Hoa Kỳ rằng các nhà hoạch định chính sách của Fed đang "đưa ra quyết định tốt nhất có thể, dựa trên dữ liệu."

.

Ông nói: "Sự thay đổi của tôi từ bồ câu sang diều hâu rồi đến hiện tại là trung dung đến từ việc phân tích dữ liệu." Kashkari cũng cho biết rằng còn quá sớm để đánh giá con đường của lãi suất, nhưng ông lưu ý rằng ông sẽ "chú ý kỹ" đến bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy thị trường lao động đang suy yếu một cách đáng kể. Ông cũng cho biết rằng hiện tại, dữ liệu cho thấy thị trường lao động đang "khỏe mạnh" và "ổn định".

.

⦿ ---- Một nhà khoa học gốc Nga, đang có những thành quả nghiên cứu về ung thư ở Đại học Harvard, bị ICE bắt, cơ nguy trục xuất về Nga, nơi bà sẽ vào tù vì từng biểu tình chống Putin. Nhà khoa học, Kseniia Petrova, 30 tuổi, người Nga, đã làm việc tại Phòng thí nghiệm Kirschner nổi tiếng của Harvard cho đến khi cô bị bắt tại sân bay Boston vào giữa tháng 2.

.

Hiện cô đang bị giam tại Trung tâm Cải huấn Richwood của ICE ở Monroe, Louisiana và đấu tranh với khả năng bị trục xuất về Nga, nơi cô cho biết cô sợ bị ngược đãi và án tù vì các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh ở Ukraine. "Tôi sẽ gọi đó là một cỗ máy nghiền", Petrova, người đã nói chuyện với NBC News từ trại tù Louisiana, nói về việc bị giam giữ. "Chúng tôi đang ở trong cỗ máy này và nó không quan tâm đến việc bạn có thị thực, thẻ xanh hay bất kỳ câu chuyện cụ thể nào. ... Nó cứ tiếp tục diễn ra."

.

Vụ án Petrova và việc giam giữ các học giả trên khắp đất nước đã làm tổn hại đến khả năng tuyển dụng và giữ chân những tài năng hàng đầu của các trường đại học tại Hoa Kỳ, các chuyên gia và đồng nghiệp của Petrova cho biết. Trong những lĩnh vực mà chuyên môn thường có tính chuyên môn hóa cao, việc mất đi những tài năng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng trên toàn cầu đối với tương lai của y học và khám phá khoa học. Các chuyên gia pháp lý cho biết các nhà khoa học và giảng viên đang có kế hoạch rời khỏi các tổ chức trên khắp đất nước vì họ lo ngại rằng thị thực của họ có thể bị thu hồi hoặc họ có thể bị cuốn vào các hành động nhập cư.

.

Phiên tòa xét xử di trú đầu tiên của Petrova tại Louisiana được lên lịch vào sáng hôm qua thứ Ba. Petrova bị bắt khi đang trở về từ Paris và sau khi một giáo sư phòng thí nghiệm người Pháp yêu cầu mang phôi ếch trở lại Harvard để hợp tác, theo luật sư của cô, Gregory Romanovsky, đã nói với Fox News. Cô không biết rằng mình cần phải khai báo chúng tại hải quan, ông nói.

.

Vào hôm thứ Ba, Bộ An ninh Nội địa (DHS) đã viết trên X (trước đây là Twitter) rằng Petrova 'đã bị giam giữ hợp pháp sau khi nói dối các sĩ quan liên bang về việc mang chất gây nghiện vào nước này'. Nhà sinh học tin học tại Phòng thí nghiệm Kirschner của Trường Y Harvard đã bị Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ hủy thị thực học giả J-1, thay vì chỉ bị tịch thu đồ đạc và bị phạt, Romanovsky cho biết.

.

Petrova đang xin tị nạn tại Mỹ sau khi bị cảnh sát Nga bắt giam tại quê nhà vì tham gia các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh ở Ukraine. 'Cô ấy, nếu bị ICE trục xuất ra khỏi Mỹ, sẽ phải đối mặt với mối đe dọa bị chính quyền Nga trừng phạt do hoạt động chính trị trước đây và công khai phản đối cuộc xâm lược Ukraine của Nga', Romanovsky nói. Phiên tòa xét xử vụ án tị nạn của Petrova tại tòa án di trú dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 5 tại Jena.

.

⦿ ---- Một cuộc khảo sát của Gallup được thực hiện trong tuần này cho thấy người Mỹ đang bi quan về tài chính của họ ở mức kỷ lục. Nơi thực hiện cuộc khảo sát tiết lộ rằng 53% người Mỹ tin rằng tình hình tài chính của họ đang xấu đi. Con số đó đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2001 mà đa số những người được Gallup khảo sát bày tỏ lo ngại rằng tình hình tài chính của họ không được cải thiện.

.

Đáng chú ý, cuộc khảo sát được thực hiện trong hai tuần từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4. Tổng thống Donald Trump đã công bố và áp dụng thuế quan "Ngày Giải phóng" từ ngày 2 tháng 4, điều này đã kích hoạt một đợt bán tháo cổ phiếu khiến thị trường Mỹ sụp đổ và xóa sổ hàng trăm tỷ đô la trong vốn hóa thị trường. Thị trường đã giữ nguyên sự biến động kể từ đó.

.

Chỉ số S&P 500 và Dow Jones Industrial Average đã giảm khoản 8% vào hôm thứ Ba so với một tháng trước. Có lẽ sự không chắc chắn này là lý do tại sao Gallup báo cáo chỉ có 29% số người được hỏi kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ tăng trong sáu tháng tới, trong khi 58% nghĩ rằng nó sẽ giảm. Đó là một sự đảo ngược đáng kể so với tháng Giêng, khi 61% dự đoán thị trường sẽ tăng và chỉ 18% cảm thấy nó sẽ giảm.

.

⦿ ---- Ngoại trưởng Marco Rubio đã tiết lộ một cuộc cải tổ lớn của Bộ Ngoại giao vào thứ ba, với kế hoạch giảm 15% nhân viên ở Mỹ trong khi đóng cửa và củng cố hơn 100 văn phòng sứ quán trên toàn thế giới. Kế hoạch tái tổ chức, được Rubio công bố trên phương tiện truyền thông xã hội và chi tiết trong các tài liệu mà AP có được, là nỗ lực mới nhất của Bạch Ốc để tái hiện chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và thu hẹp quy mô của chính phủ liên bang.

.

"Chúng ta không thể chiến thắng trong trận chiến cho thế kỷ 21 với bộ máy quan liêu cồng kềnh kìm hãm sự đổi mới và đánh bại các nguồn lực khan hiếm", Rubio viết trong một email toàn bộ bộ phận.

.

Các kế hoạch là hợp nhất 734 văn phòng về còn 602 văn phòng (sứ quán) cũng như chuyển 137 văn phòng "sang một địa điểm khác trong bộ phận để tăng hiệu quả." Báo Washington Post phát hiện ra một bản mở rộng hiếm hoi trong bối cảnh việc cắt giảm việc tạo ra một văn phòng mới về các mối đe dọa mới nổi để tập trung vào an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo.

.

Trọng tâm tái tổ chức ban đầu là các văn phòng trong nước Mỹ, thay vì các lãnh sự quán và đại sứ quán Mỹ ở nước ngoài, theo CNN. Nhưng cũng sẽ có một văn phòng "được tái tổ chức" tập trung vào các vấn đề nước ngoài và nhân đạo để phối hợp các chương trình viện trợ nước ngoài sau khi xóa sổ Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID.

.

Một số văn phòng dự kiến sẽ bị cắt bao gồm Văn phòng các vấn đề của phụ nữ toàn cầu (Office of Global Women's Issues) và các nỗ lực hòa nhập và đa dạng của bộ. Nhà nước cũng dự kiến sẽ loại bỏ một số văn phòng trước đây dưới quyền Thứ Trưởng Ngoại Giao về An ninh Dân sự, Dân chủ và Nhân quyền (Civilian Security, Democracy, and Human Rights), nhưng tờ thông tin nói rằng phần lớn công việc của họ sẽ tiếp tục trong các bộ phận khác của Bộ. Bộ đã gửi các kế hoạch tái tổ chức cho Ủy ban đối ngoại Thượng viện và Ủy ban Ngoại giao Hạ viện.

.

⦿ ---- CEO của Tesla là Elon Musk đã thú nhận một thiếu sót lớn trong công nghệ Tự lái hoàn toàn (FSD) mà công ty đã quảng cáo từ lâu. Sau chín năm khẳng định táo bạo rằng xe Tesla đã sẵn sàng về phần cứng để tự lái, Musk thừa nhận rằng những xe được trang bị Phần cứng 3 (Hardware 3) sẽ cần nâng cấp để đạt được khả năng tự lái thực sự.

.

Tuyên bố được đưa ra trong cuộc gọi cổ đông gần đây, đánh dấu sự đảo ngược lời quảng cáo trước đó. Nó cũng đặt ra những câu hỏi khó về tính minh bạch, kỳ vọng của khách hàng và thực tế đang phát triển của công nghệ xe tự lái. Kể từ năm 2016, Tesla đã bán xe của mình với tuyên bố rằng họ sở hữu phần cứng cần thiết để hỗ trợ các tính năng tự lái hoàn toàn trong tương lai gần. Lời hứa này đã giúp thúc đẩy doanh số bán gói FSD, khiến một số người mua ở Hoa Kỳ phải trả tới 12.000 đô la. Nhưng lời hứa đó hiện đã bị đặt dấu hỏi.

.

Trong cuộc gọi với cổ đông, Musk đã thẳng thắn tuyên bố rằng "chúng tôi sẽ phải nâng cấp máy tính Hardware 3 cho những người đã mua Full Self-Driving", mô tả quá trình chuyển đổi này là "đau đớn và khó khăn". Sự thừa nhận này đã gây ra phản ứng dữ dội nhanh chóng từ khách hàng của Tesla trên các diễn đàn trực tuyến và nền tảng mạng xã hội, nhiều người trong số họ cảm thấy bị hiểu lầm.

.

Để xoa dịu phản ứng dữ dội, Tesla đã xác nhận rằng họ sẽ chi trả chi phí nâng cấp những chiếc xe bị ảnh hưởng từ Hardware 3 lên đời Hardware 4 mới hơn. Mặc dù động thái này có thể bảo vệ công ty khỏi các thách thức pháp lý và khắc phục một số thiếu hụt lòng tin, nhưng nó đi kèm với gánh nặng tài chính lớn vào thời điểm Tesla đang chịu áp lực. Các nhà phân tích tin rằng chi phí nâng cấp một phần đáng kể của đội xe có thể lên tới hàng trăm triệu đô la, đặc biệt là nếu nhu cầu cải tiến của khách hàng cao.

.

Trước đây, Tesla đã phải đối mặt với các vụ kiện vì quảng cáo sai sự thật, bao gồm cả quá trình chuyển đổi từ Hardware 2 sang Hardware 3. Vào thời điểm đó, công ty cũng đã đồng ý cung cấp các bản nâng cấp miễn phí cho một số khách hàng bị ảnh hưởng, tạo ra tiền lệ hiện đang lặp lại.

.

⦿ ---- Tòa án tối cao đã nghe một vụ kiện về quyền tôn giáo lớn hôm thứ ba, và các thẩm phán dường như có khả năng sẽ phán quyết có lợi cho các bậc cha mẹ muốn kéo con cái họ ra khỏi các bài học với các chủ đề LGBTQ+. Trong hồ sơ kiện Mahmoud v. Taylor, một nhóm các bậc cha mẹ Kitô giáo, Hồi giáo và Do Thái đã kiện Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery Montgomery, sau khi các con của họ không được phép từ chối các bài học trong lớp liên quan đến sách kể chuyện với các nhân vật và chủ đề của LQBTQ. Các phụ huynh lập luận rằng quyền Tu chính 1 trong Hiến pháp của họ đã bị xâm phạm. Học khu ban đầu có chính sách cho các em từ chối lớp học nhưng rồi đảo ngược nó, nói rằng học khu không thể quản lý được.

.

Trong các cuộc tranh luận vào thứ ba, các thẩm phán bảo thủ đã hỏi Alan Schoenfeld, một luật sư của hệ thống trường học, tại sao khu học chánh không thể đáp ứng các yêu cầu của phụ huynh (xin cho trẻ em miễn học về giới tính thứ ba LGBTQ), theo báo Washington Post. Các trường hợp tập trung vào năm cuốn truyện, bao gồm truyện "Prince and Knight" (Hoàng tử và Hiệp sĩ), trong đó hai người đàn ông yêu nhau sau khi họ giải cứu một vương quốc, AP báo cáo.

.

Phụ huynh nói họ không tìm cách loại bỏ những cuốn sách ra khỏi các chương trình của trường học, chỉ muốn để con của họ từ chối các bài học. Chánh án Tòa tối cao John Roberts xuất hiện hoài nghi về cuộc tranh luận, báo cáo của NBC News. "Đó có phải là một khái niệm thực tế khi chúng ta đang nói về một đứa trẻ năm tuổi?" Anh hỏi.

.

Thẩm phán Tối cao Elena Kagan bày tỏ lo ngại rằng nếu tòa án đứng về phía cha mẹ, có thể có "quyền từ chối từ mọi người", rồi cha mẹ sẽ chọn đưa con cái ra khỏi nhiều bài học, có khả năng buộc các học khu phải từ bỏ một số chương trình. Báo WP nói rằng từ chối các bài học liên quan đến các chủ đề LGBTQ+ sẽ là "một sự mở rộng đáng kể của thực tiễn lâu dài về việc cho phép chọn ra các lớp sức khỏe sinh sản." Một phán quyết dự kiến sẽ đưa ra vào đầu mùa hè, theo AP.

.

(GHI CHÚ: Cuộc tranh luận này rất là lý thú. Lý do nhiều học khu muốn dạy về giới tính thứ ba LGBTQ là để các em thông cảm với các bạn bẩm sinh như thế, thay vì kỳ thị như kiểu tôn giáo truyền thống. Tỷ lệ tự tử của các em LGBTQ rất cao, thường là do trầm cảm vì bị xã hội kỳ thị. Mặt khác, nhiều phụ huynh trong các truyền thống Ki Tô và Hồi Giáo không muốn con mình nhìn thấy giới tính thứ ba là bẩm sinh, bất kể các bác sĩ nói gì đi nữa.)

.

⦿ ---- Chấn động trong thế giới tin tức truyền hình: Bill Owens, nhà sản xuất điều hành chương trình "60 Minutes" đã từ chức khi CBS và công ty mẹ của nó phải chiến đấu với Tổng thống Trump. Owens chỉ là nhà sản xuất hàng đầu thứ ba trong lịch sử của chương trình và tờ New York Times mô tả bản ghi nhớ chia tay của anh là "phi thường:"

.

"Trong những tháng qua, nó cũng đã trở nên rõ ràng rằng tôi sẽ không được phép điều hành chương trình như tôi luôn luôn điều hành", ông viết, mỗi thời hạn. "Để đưa ra các quyết định độc lập dựa trên những gì đúng trong "60 Minutes", phù hợp với khán giả. Vì vậy, đã bảo vệ chương trình này và những gì chúng tôi đại diện cho từ mọi góc độ, theo thời gian với mọi thứ tôi có thể, tôi đang bước sang một bên để chương trình có thể tiến lên. Chương trình quá quan trọng đối với đất nước, nó phải tiếp tục, chỉ là với tôi với tư cách là nhà sản xuất điều hành."

.

Sự từ chức được đưa ra khi Owens đã cố gắng giữ cho CBS và công ty mẹ Paramount Global không giải quyết được một vụ kiện do Trump đưa ra để trả thù. Tổng thống đã cáo buộc "60 Minutes" chỉnh sửa lừa đảo trong một cuộc phỏng vấn của bà Kamala Harris, nhưng chương trình bác bỏ khẳng định đó. Tuy nhiên, sự từ chức của ông cho thấy một thỏa thuận [giữa CBS với Trump] đã gần kề, theo Los Angeles Times.

.

Một nếp nhăn khác trong tất cả những điều này là Paramount Global đang đàm phán với chính quyền Trump để được phê duyệt cho việc sáp nhập với công ty Skydance Media của tỷ phú David Ellison, và các giám đốc điều hành của Paramount coi một thương lượng [để chính quyền Trump cho phép sáp ] là một bước quan trọng trong quá trình đó, theo tờ báo Los Angeles.

.

⦿ ---- Làm cách nào giang hồ có thể chôm túi xách của bà Bộ Trưởng Nội An Hoa Kỳ trong tiệm ăn đông người? Người đàn ông bị cáo buộc trộm một chiếc túi Gucci đựng đầy tiền mặt của Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đang ngồi ở bàn cạnh bà, theo video về vụ việc hôm Chủ Nhật được các điều tra viên của Cơ quan Mật vụ xem xét. Đoạn phim giám sát về vụ việc tại nhà hàng The Capital Burger ở Washington, DC, cho thấy nghi phạm cố tình tiến lại gần Noem khi anh nhắm vào chiếc túi Gucci gần chân bà, theo một nguồn tin thực thi pháp luật cho biết.

.

Tên trộm, mặc quần áo tối màu, ngồi xuống một chiếc bàn trống cạnh Noem, quay lưng về phía bà và dùng chân trái để kéo chiếc túi đi, nguồn tin cho biết. Anh ta quan sát nhà hàng trước khi cuối cùng cầm chiếc túi lên, phủ áo khoác lên và rời đi. Chỉ khi Noem đứng dậy khỏi bàn, cô mới nhận ra chiếc túi của mình đã mất, nguồn tin cho biết.

.

Những vật dụng bên trong chiếc túi Gucci bao gồm một chiếc ví Louis Vuitton Clemence, giấy phép lái xe của Noem, thuốc men, chìa khóa căn hộ, hộ chiếu, thẻ ra vào Bộ DHS, túi đựng đồ trang điểm, chi phiếu trống trắng và khoảng 3.000 đô la tiền mặt.

.

Hiện vẫn chưa rõ liệu tên trộm có biết danh tính của Noem hay bà Bộ trưởng là mục tiêu ngẫu nhiên. Các nguồn tin cho biết Mật vụ, đơn vị đang chỉ đạo cuộc điều tra, đang nỗ lực truy tìm bất kỳ hoạt động sử dụng công cụ tài chính nào của Noem. Theo một nguồn tin quen thuộc, Mật vụ đã có mặt bên trong nhà hàng cùng Noem, người đang dùng bữa tại một bàn với gia đình. Nguồn tin không nêu rõ có bao nhiêu mật vụ đi cùng Noem hoặc họ ở đâu bên trong nhà hàng.

.

Bình luận về số tiền mặt lớn mà Noem mang theo, một phát ngôn viên của DHS cho biết: "Toàn bộ gia đình bà ấy đều ở trong thị trấn, bao gồm cả con cái và cháu của bà ấy - bà ấy đã sử dụng số tiền rút được để chiêu đãi gia đình mình bữa tối, các hoạt động và quà tặng Phục sinh".

.

Các chuyên gia thực thi pháp luật đã nêu lên mối lo ngại về việc liệu vụ việc, liên quan đến việc một tên trộm tiếp cận quá gần một quan chức Nội các rồi bỏ trốn cùng đồ đạc của bà ấy, có phải là do sơ suất về an ninh hay không. “Đây là một vụ vi phạm an ninh thực sự có hậu quả nghiêm trọng và cần được Mật vụ, DHS và các đối tác thực thi pháp luật khác xem xét ngay lập tức và kỹ lưỡng hơn”, Jonathan Wackrow, một nhà phân tích thực thi pháp luật của CNN và là cựu mật vụ cho biết.

.

“Nếu cần thiết, Mật vụ sẽ cần phải thực hiện những thay đổi về mặt hoạt động đối với cách họ xử lý những sự kiện riêng tư như thế này trong tương lai”, Wackrow nói với Kaitlan Collins của CNN trên “The Source”. Ông nói thêm rằng Noem vẫn “có nguy cơ cao hơn đối với các mối đe dọa có chủ đích, từ cả các tác nhân trong và ngoài nước, và chỉ riêng hồ sơ công khai của cô cũng đủ khiến cô trở thành mục tiêu mang tính biểu tượng”.

.

⦿ ---- Em đẹp nhất đêm nay. Em nào? Nữ diễn viên Demi Moore, 62 tuổi, đã được tạp chí People vinh danh là Người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới (World’s Most Beautiful Woman). Danh dự theo sau một chuỗi các chiến thắng giải thưởng gần đây, bao gồm Quả cầu vàng, BAFTA và Giải thưởng SAG, nhưng đáng chú ý là không phải là Oscar, với vai diễn của cô trong năm 2024 với phim The Substance.

.

Moore thừa nhận cô ấy đã từng tra tấn cơ thể của mình giống như nhân vật của mình trong phim The Substance, nhưng nói thêm, bây giờ cô thoải mái hơn nhiều với cơ thể của cô. Khi được hỏi làm thế nào cô định nghĩa vẻ đẹp ở giai đoạn này trong cuộc đời mình, Moore nói, "Theo một cách nào đó, vẻ đẹp chỉ là ... ở cấp độ con người, tôi thấy đó là sự chân thực và thái độ tích cực. Vẻ đẹp trở nên thoải mái với chính xác là bạn là ai."

.

⦿ ---- Như để trấn an Trung Quốc, Thủ tướng VN cho biết đàm phán thương mại với Hoa Kỳ không nên gây tổn hại đến các thị trường khác. Bản tin Bloomberg ghi rằng Thủ tướng Việt Nam đã ra lệnh cho nhóm đàm phán của mình "chuẩn bị kỹ lưỡng" cho các cuộc đàm phán thuế quan với Hoa Kỳ, đồng thời tránh mọi tác động ở nơi khác, vì quốc gia này đang tìm cách đạt được tiến triển nhanh chóng trong việc ngăn chặn một trong những mức thuế quan lớn nhất của Hoa Kỳ. Bài đăng trích dẫn lời ông Phạm Minh Chính trong một cuộc họp tại Hà Nội hôm thứ Ba.

.

Ông Chính đã ca ngợi "mối liên kết độc đáo" của quốc gia này với Hoa Kỳ vào thứ Sáu, chỉ vài ngày sau khi tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó có 45 thỏa thuận được ký kết để tăng cường quan hệ kinh tế. Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã có phản ứng im lặng trước lời kêu gọi của ông Tập về việc cùng nhau phản đối "hành vi bắt nạt đơn phương" trong một động thái tinh tế nhằm vào Hoa Kỳ, nhấn mạnh đến động thái ngoại giao thận trọng của Hà Nội giữa hai cường quốc.

.

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên bị Donald Trump chỉ trích vì đã thể hiện thiện chí đàm phán về thuế quan. Hai nước đã công bố các cuộc đàm phán vài giờ sau khi Trump tuyên bố tạm dừng áp thuế quan cao hơn trong 90 ngày, mà ông đã tạm thời giảm xuống còn 10%. Việt Nam đang phải đối mặt với mức thuế 46% đối với các sản phẩm được vận chuyển đến thị trường xuất khẩu lớn nhất của mình.

.

Quốc gia Đông Nam Á này đã nhiều lần tuyên bố sẽ mua thêm hàng hóa của Mỹ và đã thực hiện các bước như thắt chặt các biện pháp nhắm vào gian lận xuất xứ hàng hóa. Động thái này được coi rộng rãi là giải quyết một trong những mối quan tâm chính của nhóm Trump: hàng hóa Trung Quốc được vận chuyển đến Hoa Kỳ thông qua Việt Nam để tránh thuế quan.

.

Thủ tướng nhắc lại rằng hàng hóa Việt Nam không cạnh tranh với hàng hóa của Hoa Kỳ và "cho đến nay, quan hệ thương mại song phương cuối cùng đã mang lại lợi ích cho người tiêu dùng Hoa Kỳ trong khi thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam". Việt Nam sẵn sàng đàm phán dựa trên các đề xuất của Hoa Kỳ, Chinh nói thêm.

.

Nhấn mạnh sự thúc đẩy của chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã gửi thư tới Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN và nhiều tổ chức khác để tìm kiếm sự ủng hộ trong việc yêu cầu Hoa Kỳ hoãn việc áp dụng thuế quan đối với Việt Nam, theo bài đăng trên trang web của phòng thương mại vào hôm thứ ba.

.

⦿ ---- HỎI 1: Xem tranh, xem tượng ảnh nghệ thuật có thể giúp bạn hạnh phúc bằng cách mang lại ý nghĩa cho cuộc sống?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Xem các tác phẩm nghệ thuật có thể thúc đẩy hạnh phúc bằng cách mang lại ý nghĩa cho cuộc sống, theo một nghiên cứu mới. Và lợi ích có thể đạt được trong môi trường bệnh viện cũng như một phòng trưng bày nghệ thuật, các nhà khoa học cho biết. Các tác phẩm hình thành một phần của đánh giá bao gồm The Scream by Edvard Munch, The Starry Night của Vincent Van Gogh và các tác phẩm khác của cả nghệ thuật hiện đại và đương đại. Nhóm nghiên cứu, bao gồm các nhà khoa học Ailen, đã kêu gọi các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các nhà hoạch định chính sách tích hợp nghệ thuật vào các chiến lược sức khỏe tâm thần như một nguồn tài nguyên chi phí thấp và dễ tiếp cận. Các nghiên cứu trước đây đã gợi ý rằng xem nghệ thuật có thể ảnh hưởng đến tâm trạng hoặc căng thẳng. Chi tiết:

https://www.wyomingnewsnow.tv/lifestyles/health/study-claims-looking-at-art-boosts-well-being-by-giving-life-meaning/article_ea6513b1-f344-54c2-ad5e-ba459d2d47a6.html

.

⦿ ---- HỎI 2: Các chính khách ưa chia sẻ thông tin độc hải sẽ câu views nhiều hơn?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một số chính trị gia chia sẻ thông tin có hại được khen thưởng với nhiều nhấp chuột hơn, tìm thấy nghiên cứu. Chi tiết:

https://theconversation.com/some-politicians-who-share-harmful-information-are-rewarded-with-more-clicks-study-finds-252491

.

.