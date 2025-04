Hình trên: các tấm pin mặt trời gắn trên các mái nhà.

(22.4.2025) - Mỹ áp thuế quan 3.521% đối với các tấm pin mặt trời từ Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Malaysia

- - Tang lễ Đức Giáo hoàng Francis: Thứ Bảy 26/4. Lễ viếng công chúng: quan tài mở từ Thứ Tư tới Thứ Sáu. Trump sẽ dự tang lễ Đức Giáo hoàng Francis. Hôm qua, Mỹ treo cờ rủ.

- Mỗi đêm, Đức Giáo hoàng Francis đều gọi đến 1 nhà thờ nhỏ ở Gaza.

- DB Cộng Hòa Marjorie Taylor Greene ăn mừng sau cái chết của Đức Giáo hoàng.

- Tạp chí Forbes: Khoảng 5,6 triệu việc làm ở Mỹ sẽ biến mất vì thuế quan của Trump.

- Đại học Harvard kiện: chính quyền Trump không chỉ ra bất kỳ mối liên hệ nào giữa chủ nghĩa bài Do Thái và nghiên cứu khoa học.

- Thượng viện do Cộng hòa thống trị của South Carolina suy tính sa thải thủ quỹ vì lỗi kế toán sai 1,8 tỷ USD.

- Bị Trump mắng là "ngôi sao điện ảnh hạng nhì", nam diễn viên George Clooney (người có 2 giải Oscar) nói: không bận tâm

- Các công ty liên kết với nhà nước TQ sẽ ngưng đầu tư mới vào các hãng tư có trụ sở chính ở Mỹ

- Trump chỉ trích Tòa Tối cao đã cản trở "mọi lúc" nỗ lực trục xuất di dân lậu

- Canada: Công ty Loblaw hiện có 2.400 tiệm bán lẻ, sẽ dán nhãn T (viết tắt "thuế quan") lên các sản phẩm Mỹ

- Tăng thuế quan sẽ làm tăng giá thuốc, và sẽ có người chết.

- Thị trưởng Los Angeles: sẽ sa thải 1.600 công chức để có 1 tỷ USD tái thiết, vì đám cháy Palisades đã thiêu rụi 6.800 nhà và công trình

- Chính quyền Trump sẽ thúc đẩy phụ nữ Mỹ sinh nhiều con hơn. Có thể là học bổng hoặc tiền mặt.

- 53% cử tri California ủng hộ tiểu bang nhằm tăng phạm vi bảo hiểm y tế cho di dân lậu, 31% nói đừng

- Tập mở cửa: mua thịt bò Úc, từ biệt thịt bò Mỹ; thịt heo Canada cũng tràn vào TQ.

- Trả thù những người nói thật: Elon Musk dọa trục xuất nguyên nhóm kỹ sư Tesla.

- Craig Fuller (CEO của FreightWaves) than thở: ân hận vì bầu cho Trump.

- Hồ sơ FEC: Trump mở lễ nhậm chức, được 140 đại gia cúng tiền, ít nhất 1 triệu đô/người

- Bà Bộ trưởng Nội An Kristi Noem bị giang hồ chôm túi xách trong tiệm ăn ở DC, có 3.000 đô tiền mặt, passport, giấy tờ

- Idaho: 6 người bị truy tố hình sự vì giữ vai an ninh, kéo người ra khỏi buổi họp phố

- Giá phi cơ Boeing và Airbus đã tăng 30% so với năm 2018, bây giờ dính thuế quan của Trump sẽ tăng giá thêm bi đát

- Xuất cảng Nam Hàn sang Mỹ giảm 14,3% trong 20 ngày đầu của tháng 4 vì thuế quan của Trump

- Thuế quan của Trump: Đài Loan cứu trợ doanh nghiệp về thuế quan 2,7 tỷ USD

- Thành phố có chi phí sinh hoạt hiệu quả nhất: Seoul (Hàn), Brisbane (Úc)

- FTC kiện Uber Technologies về lệ phí gian lận

- Florida: 1 máy bay Delta Air Lines chở gần 300 người sắp bay, bốc cháy, xuống kịp, bình an

- HỎI 1: Học sinh có trí nhớ làm việc cao hơn thường xuyên cũng có điểm cao hơn trong việc giải toán bằng lời (word problem-solving)? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Đúng vậy. Sống một mình với chứng trầm cảm và lo âu làm tăng nguy cơ tự tử lên 558%? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-22/4/2025) ⦿ ---- Hình ảnh thi hài của Đức Giáo hoàng Francis trong chiếc quan tài gỗ lót nhung đã được Vatican công bố khi đám đông người ủng hộ đổ xô đến để tỏ lòng thành kính với vị giáo hoàng quá cố. Vị giáo hoàng 88 tuổi đã qua đời vào Thứ Hai Phục sinh vì một cơn đau tim sau cơn đột quỵ. Lễ tang sẽ diễn ra tại Quảng trường Thánh Peter vào thứ Bảy tuần này, sau đó là chín ngày để tang chính thức.

Các quan chức Vatican xác nhận rằng thi hài của giáo hoàng sẽ được đưa từ nhà nguyện Santa Marta nơi ngài sống đến Vương cung thánh đường Thánh Peter vào thứ Tư, nơi thi hài sẽ được quàn trong quan tài mở cho công chúng đến viếng cho đến thứ Sáu. Di chúc và di chúc cuối cùng của ngài yêu cầu ngài được chôn cất trong một ngôi mộ ngầm đơn giản tại Vương cung thánh đường Giáo hoàng Saint Mary Major—ở Rome thay vì Vatican.

Ngài viết: "Tôi mong muốn cuộc hành trình trần thế cuối cùng của mình sẽ kết thúc chính xác tại thánh địa Maria cổ kính này, nơi tôi luôn dừng lại để cầu nguyện vào đầu và cuối mỗi chuyến tông đồ, tin tưởng giao phó những ý định của mình cho Đức Mẹ Vô nhiễm, và cảm tạ sự chăm sóc dịu dàng và mẫu tử của Mẹ". Nhiều nhà lãnh đạo thế giới đang chuẩn bị đến Rome để dự tang lễ vào thứ Bảy, bao gồm Tổng thống Donald Trump, người đã gặp Giáo hoàng vào năm 2017. JD Vance, một trong những người cuối cùng gặp Đức Giáo hoàng trước khi ngài qua đời, sẽ không tham dự.

⦿ ---- Mỗi đêm, Đức Giáo hoàng Francis đều gọi đến một nhà thờ nhỏ ở Gaza. Ngài yêu cầu người Công giáo Palestine 'hãy mạnh mẽ'. Vài giờ sau khi cuộc chiến Israel-Hamas bắt đầu vào tháng 10 năm 2023, nhà thờ Công giáo duy nhất ở Gaza đã nhận được một cuộc gọi từ Rome. Reuters đưa tin, đây là cuộc gọi đầu tiên trong số những cuộc thảo luận hàng đêm giữa các giáo dân của Nhà thờ Holy Family và Đức Giáo hoàng Francis.

Suheil Abu Dawoud, 19 tuổi, cho biết Đức Giáo hoàng "luôn chữa lành vết thương của chúng tôi và yêu cầu chúng tôi hãy mạnh mẽ". "Ngài luôn cầu nguyện cho chúng tôi". Một giáo dân khác cho biết Đức Giáo hoàng sẽ đảm bảo nói chuyện với mọi người trong phòng, không chỉ riêng linh mục. Khi Đức Giáo hoàng Francis qua đời vào thứ Hai, "chúng tôi đã mất đi một người đàn ông đã chiến đấu mỗi ngày theo mọi hướng để bảo vệ đàn gia súc nhỏ bé này của mình", George Antone cho biết.

Theo tờ Washington Post, các cuộc gọi đến người Công giáo Palestine, vốn đã trở thành một phần trong lịch trình hàng ngày của Đức Giáo hoàng, đôi khi mất hàng giờ để thực hiện. "Nhưng ngài không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi đến được với chúng tôi và truyền tải thông điệp của mình", Mục sư Gabriel Romanelli cho biết. Những người theo đạo Thiên chúa Palestine, Liban và Syria—Công giáo và Chính thống giáo—cho biết họ thấy sự tham gia liên tục của giáo hoàng vào Trung Đông là nguồn an ủi.

Cuộc gọi cuối cùng của giáo hoàng tới Holy Family là vào hôm thứ Bảy. "Ngài đã cầu nguyện cho chúng tôi, ban phước lành cho chúng tôi và cảm ơn chúng tôi vì cam kết của chúng tôi đối với hòa bình", Romanelli cho biết. Khi Dawoud nghe tin giáo hoàng qua đời, ông cho biết ông vô cùng buồn bã, theo AP. "Ngài là người ủng hộ lớn nhất của chúng tôi sau Chúa", Dawoud cho biết.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ra lệnh vào thứ Hai rằng tất cả các lá cờ trên các tòa nhà liên bang và cờ tiểu bang phải được treo rủ vào hôm Thứ Hai do sự ra đi của Đức Giáo hoàng Francis.

"Ngài là một người tốt, làm việc chăm chỉ, yêu thế giới và thật vinh dự khi được làm điều đó", Trump phát biểu trong Lễ lăn trứng Phục sinh tại Bạch Ốc. Trước đó, ông đã bày tỏ lời chia buồn về sự ra đi của Đức Giáo hoàng. Trong khi đó, Argentina và Tây Ban Nha đã tuyên bố để tang, trong khi Ủy ban Olympic quốc gia Ý (CONI) khuyến nghị hoãn tất cả các sự kiện thể thao trong nước sau khi Đức Giáo hoàng qua đời.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự kiến sẽ tham dự tang lễ của Đức Giáo hoàng Francis vào cuối tuần này, tờ New York Post (NYP) đưa tin vào thứ Hai. Trước đó, trong Lễ lăn trứng Phục sinh tại Bạch Ốc, Trump cho biết ông không thể xác nhận liệu mình có tham dự hay không, nói rằng ông chỉ mới vừa biết tin. Thư ký báo chí của chính quyền Karoline Leavitt cũng đồng tình với tuyên bố của ông.

Ngày chính xác diễn ra tang lễ của giáo hoàng vẫn chưa được biết; tuy nhiên, theo quy định, lễ rước phải được tổ chức trong vòng bốn đến sáu ngày sau khi giáo hoàng qua đời. Theo nguyện vọng của cố giáo hoàng, ngài sẽ được chôn cất tại Vương cung thánh đường St. Mary Major ở Rome.

⦿ ---- 'Cái ác đang bị Chúa đánh bại': Dân biểu Cộng Hòa Marjorie Taylor Greene ăn mừng sau cái chết của Đức Giáo hoàng. Dân biểu Marjorie Taylor Greene (Đảng Cộng hòa-GA) đã ăn mừng sau cái chết của Giáo hoàng Francis vào thứ Hai. "Hôm nay đã có những thay đổi lớn trong giới lãnh đạo toàn cầu", Greene viết trên X chỉ vài giờ sau khi Giáo hoàng qua đời. "Cái ác đang bị bàn tay của Chúa đánh bại".

Những phát biểu của Greene được đưa ra sau khi Dân biểu Nancy Mace (Đảng Cộng hòa-SC) một cách kỳ lạ khẳng định rằng chuyến thăm của Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance không dẫn đến cái chết của Giáo hoàng. "Không, JD Vance không giết Giáo hoàng", DB Mace đưa ra ý kiến. "Phe cánh tả hoàn toàn điên rồ!"

Người dẫn chương trình Real America's Voice Gina Loudon, một người ủng hộ MAGA, đã phản ứng bằng cách ám chỉ rằng Đức Giáo hoàng Francis đã bị đày xuống Địa ngục. "Tôi không biết rằng tôi chắc chắn về vị trí của Giáo hoàng ngày nay", Loudon nhấn mạnh. "Tôi không biết rằng việc nắm giữ một danh hiệu nhất thiết sẽ đưa bạn vào vòng tay của Chúa Jesus".

"Tôi nghĩ rằng trẻ sơ sinh đã chết. Những người theo đạo Thiên chúa đã bị tàn sát trên khắp thế giới", bà Gina Loudon lưu ý. "Và nếu bạn không tuân theo lời dạy trong Kinh thánh, tôi không biết cuối cùng bạn sẽ đi đến đâu với Chúa. Tôi thực sự không biết. Tôi nghĩ rằng con số đó là ít". Cộng Hòa MAGA hiển nhiên là hiểu sai lời Kinh Thánh.

⦿ ---- Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã gửi thư cho Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba nhấn mạnh đến nhu cầu "cùng nhau chống lại chủ nghĩa bảo hộ". Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã gửi thư cho Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba kêu gọi có phản ứng phối hợp đối với các biện pháp áp thuế của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản đưa tin hôm nay, Thứ Ba 22/4/2025.

Kyodo cho biết bức thư được gửi qua đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản, nhấn mạnh đến nhu cầu "cùng nhau chống lại chủ nghĩa bảo hộ". Bộ ngoại giao của cả hai nước đều không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Hôm qua, Thứ Hai, Bắc Kinh đã cảnh báo các nước không nên ký kết một thỏa thuận kinh tế rộng hơn với Hoa Kỳ bằng cái giá phải trả của mình, tăng cường lời lẽ trong cuộc chiến thương mại đang leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nhật Bản, một trong những đồng minh thân cận nhất của Washington, nằm trong số hàng chục quốc gia bị Trump áp thuế quan toàn diện vào đầu tháng này và đã bắt đầu đàm phán với Hoa Kỳ để cố gắng giải quyết vấn đề này. Quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo đã trở nên căng thẳng trong những năm gần đây do nhiều vấn đề, từ tranh chấp lãnh thổ đến căng thẳng thương mại.

⦿ ---- Việt Nam lại bị áp lực thuế quan mới của Trump: Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã công bố kế hoạch áp thuế lên tới 3.521% đối với hàng nhập cảng tấm pin mặt trời từ bốn quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Quyết định này được đưa ra sau cuộc điều tra bắt đầu cách đây một năm khi một số nhà sản xuất thiết bị năng lượng mặt trời lớn yêu cầu chính quyền của Tổng thống Joe Biden bảo vệ hoạt động kinh doanh tại Hoa Kỳ của họ.

Các khoản thuế được đề xuất - nhắm vào các công ty ở Campuchia, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam - là để đáp trả các cáo buộc về trợ cấp từ Trung Quốc và việc bán phá giá các sản phẩm giá rẻ không công bằng trên thị trường Hoa Kỳ. Một cơ quan chính phủ Hoa Kỳ riêng biệt, Ủy ban Thương mại Quốc tế, dự kiến ​​sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về mức thuế mới vào tháng 6.

Các tấm pin mặt trời.

Thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp, như những mức thuế này được gọi, khác nhau giữa các công ty và quốc gia nơi sản xuất sản phẩm của họ. Một số nhà xuất cảng thiết bị năng lượng mặt trời tại Campuchia phải đối mặt với mức thuế cao nhất là 3.521% do những gì được coi là thiếu hợp tác với cuộc điều tra của Bộ Thương mại.

Các sản phẩm do nhà sản xuất Trung Quốc Jinko Solar sản xuất tại Malaysia phải đối mặt với một số mức thuế thấp nhất chỉ hơn 41%. Một công ty khác có trụ sở tại Trung Quốc, Trina Solar, phải đối mặt với mức thuế 375% đối với các sản phẩm họ sản xuất tại Thái Lan.

⦿ ---- Idaho: 6 người bị truy tố hình sự vì giữ vai an ninh, kéo người ra khỏi buổi họp phố: Sáu người đàn ông phải đối mặt với các cáo buộc hình sự bao gồm hành hung và giam giữ trái phép trong một vụ việc xảy ra vào tháng 2, trong đó một phụ nữ bị lôi ra khỏi tòa thị chính của Idaho. Teresa Borrenpohl, cựu ứng cử viên lập pháp của đảng Dân chủ, đã la ó những người phát biểu tại sự kiện do Ủy ban Trung ương Cộng hòa Quận Kootenai (KCRCC) tổ chức khi cảnh sát trưởng bảo bà rời đi, đe dọa sẽ bắt giữ và xịt hơi cay vào bà nếu bà không rời đi, theo tờ New York Times đưa tin.

Cuối cùng, cảnh sát trưởng ra hiệu cho những người đàn ông mặc trang phục đen chiến thuật kéo bà xuống sàn và ra khỏi khán phòng. Sau đó, họ được xác định là nhân viên an ninh tư nhân của Lear Asset Management Inc., tờ Spokesman-Review đưa tin. Sau đó, Paul Trouette, Christofer Berg và Jesse Jones đã được xác định là những người đàn ông bị cáo buộc kéo Borrenpohl ra khỏi phòng; họ, cùng với Russell Dunne, phải đối mặt với các cáo buộc hành hung và giam giữ trái phép. Họ cũng bị trích dẫn vì vi phạm đồng phục của nhân viên an ninh và nhiệm vụ của nhân viên, cũng như Alexander Trouette IV. Người đàn ông thứ sáu, Michael Keller, đã bị buộc tội hành hung.

Borrenpohl cũng đã nộp đơn khiếu nại chống lại đội an ninh cũng như cảnh sát trưởng quận và chủ tịch của KCRCC. "Các cuộc họp thị trấn có mục đích thúc đẩy cuộc trò chuyện và thảo luận giữa các bên, đó là lý do tại sao tôi vô cùng lo ngại rằng an ninh tư nhân đã lôi tôi ra khỏi cuộc họp công khai chỉ vì thực hiện quyền tự do ngôn luận cơ bản của mình", bà nói trong một tuyên bố.

⦿ ---- Đại học Harvard kiện chính quyền Trump: chính quyền không chỉ ra bất kỳ mối liên hệ nào giữa chủ nghĩa bài Do Thái và nghiên cứu khoa học. Vụ kiện cho biết Harvard đã kiện chính quyền Trump vào thứ Hai trong nỗ lực ngăn chặn chính quyền này giữ lại hàng tỷ đô la tiền tài trợ "như đòn bẩy để giành quyền kiểm soát việc ra quyết định học thuật" tại trường đại học. "Vài phút trước, chúng tôi đã đệ đơn kiện để ngăn chặn việc đóng băng tài trợ vì nó là bất hợp pháp và vượt quá thẩm quyền của chính phủ", Hiệu trưởng Harvard Alan Garber cho biết.

Nhà trường cho biết chính quyền đã vi phạm quyền Tu chính án thứ nhất cũng như các thủ tục và quy định hành chính liên bang, theo báo Washington Post đưa tin. "Hôm nay, chúng tôi bảo vệ các giá trị đã biến nền giáo dục đại học Hoa Kỳ trở thành ngọn hải đăng cho thế giới", Garber viết cho sinh viên, giảng viên và cựu sinh viên Harvard.

Tranh chấp bắt đầu khi lực lượng đặc nhiệm bài Do Thái của chính quyền Trump đưa cho Harvard một danh sách các thay đổi mà trường phải thực hiện để giữ lại nguồn tài trợ. Khi trường từ chối đáp ứng các yêu cầu, chính phủ đã đóng băng hàng tỷ đô la tiền phân bổ. Trong thông báo của mình vào thứ Hai, Garber đã nêu chi tiết về nghiên cứu có nguy cơ bị đóng băng tài trợ, chẳng hạn như các nỗ lực tìm hiểu cách ung thư lây lan, dự báo sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm và chống lại bệnh đa xơ cứng, bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson.

Đơn kiện được đệ trình lên tòa án liên bang ở Massachusetts, cho biết chính phủ "không thể xác định bất kỳ mối liên hệ hợp lý nào giữa mối quan tâm về chủ nghĩa bài Do Thái và các nghiên cứu y khoa, khoa học, công nghệ và các nghiên cứu khác mà họ đã đóng băng nhằm mục đích cứu sống người Mỹ".

Với khoản tài trợ 53 tỷ đô la, Harvard có nhiều tiền hơn bất kỳ trường đại học nào khác ở Hoa Kỳ. Nhưng tờ WP chỉ ra rằng các nhà tài trợ đã đặt ra các hạn chế về số tiền có thể được sử dụng. Chính quyền cũng muốn IRS thu hồi tình trạng miễn thuế của Harvard. Các trường đại học khác cũng phải đối mặt với các mối đe dọa tương tự, mà đơn kiện chỉ ra. Theo tờ NY Times, đơn kiện bao gồm Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr., Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon và Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi là bị đơn.

⦿ ---- Thượng viện do Đảng Cộng hòa thống trị của South Carolina và thủ quỹ được bầu của đảng này đã đối đầu nhau vào thứ Hai trong một phiên điều trần đặc biệt khi các thượng nghị sĩ cố gắng đuổi thủ quỹ khỏi văn phòng vì lỗi kế toán trị giá 1,8 tỷ đô la. Phiên điều trần là đỉnh điểm của hơn hai năm điều tra của Thượng viện bắt đầu khi các kế toán viên của tiểu bang vô tình phóng đại số tiền được trao cho các trường cao đẳng và đại học lên tới 3,5 tỷ đô la, theo báo cáo của AP.

Điều đó dẫn đến việc phát hiện ra một lỗi bắt đầu từ một thập niên trước khi tiểu bang đang chuyển từ hệ thống kế toán này sang hệ thống kế toán khác. Nếu các kế toán viên không thể cân bằng các mục nhập trong hai bộ sổ sách khi họ di chuyển hàng nghìn tài khoản có định nghĩa khác nhau, họ sẽ tiếp tục thêm vào một tài khoản đặc biệt cho đến khi nó tăng lên 1,8 tỷ đô la.

Phải đến các kế toán viên pháp y, những người được trả hàng triệu đô la tiền phí, cuối cùng mới phát hiện ra rằng gần như toàn bộ số tiền 1,8 tỷ đô la không phải là tiền thật mà chỉ là sự tích tụ của các lỗi. Hai thượng nghị sĩ Cộng hòa kêu gọi đuổi Thủ quỹ Curtis Loftis khỏi văn phòng cho biết ông không còn được tin tưởng để xử lý các tài khoản ngân hàng của South Carolina nữa. Họ cáo buộc rằng ông ta vô năng và không bao giờ báo cáo những sai sót với các nhà lập pháp theo yêu cầu của luật pháp trong khi từ chối chịu trách nhiệm.

"Ông ta là một kẻ nói dối, quá quan tâm đến vẻ ngoài của mình trước công chúng đến mức ông ta sẽ làm và nói bất cứ điều gì để che đậy sai lầm của mình", Thượng nghị sĩ Stephen Goldfinch cho biết. Nhưng Loftis đã nói rằng không có khoản tiền nào bị mất và những sai sót không phải do văn phòng của ông ta gây ra, mặc dù những người khác đã làm chứng khác hơn. Toàn là Cộng Hòa. Nếu dính vào 1 ông Dân Chủ là lớn chuyện rồi.

⦿ ---- Nam diễn viên George Clooney đã phản pháo lại Tổng thống Donald Trump vì gọi ông là "một ngôi sao điện ảnh hạng hai" và "một nhà bình luận chính trị thất bại" vào thứ Hai", nói rằng ông chỉ đơn giản là không để những lời lăng mạ làm phiền mình. "Công việc của tôi không phải là làm hài lòng Tổng thống Hoa Kỳ. Công việc của tôi là cố gắng nói ra sự thật khi tôi có thể và khi tôi có cơ hội", Clooney nói với người đồng dẫn chương trình Gayle King của CBS Mornings.

Ông nói thêm rằng mọi người có "quyền" chỉ trích ông, cũng như ông có "quyền nói lên quan điểm khác". Trump đã xúc phạm người từng hai lần đoạt giải Oscar sau cuộc phỏng vấn của ông với 60 Minutes vào tháng 3, trong đó diễn viên này chỉ trích tổng thống. Trump cũng đã chỉ trích Clooney vào năm ngoái sau khi nam diễn viên này đăng một bài xã luận trên tờ The New York Times kêu gọi Joe Biden từ chức để ủng hộ một ứng cử viên Dân chủ khác.

"Clooney nên rời khỏi chính trường và quay lại truyền hình. Phim ảnh chưa bao giờ thực sự hiệu quả với ông ấy!!!" Trump đã viết vào thời điểm đó. Clooney đã trả lời vào tháng 9 trên Jimmy Kimmel Live! rằng, "Tôi sẽ làm vậy nếu ông ấy làm vậy. Đó là một sự đánh đổi mà tôi sẽ thực hiện.” Clooney đã quảng bá vở kịch Good Night, and Good Luck trên sân khấu Broadway về nhà báo Edward R. Murrow, người đã tìm cách truyền bá sự thật trong thời kỳ chính trị bất ổn ở Mỹ.

⦿ ---- Các công ty liên kết với nhà nước Trung Quốc sẽ chấm dứt các khoản đầu tư mới vào các công ty tư nhân có trụ sở chính tại Hoa Kỳ, tờ Financial Times đưa tin, trích dẫn nguồn tin thân cận với vấn đề này. Việc dừng đầu tư mới sẽ ngăn cản các công ty Trung Quốc thực hiện các cam kết tài trợ cho các công ty Hoa Kỳ. Theo báo cáo, quyết định này được đưa ra do áp lực từ chính phủ Trung Quốc do cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa Bắc Kinh và Washington.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chỉ trích Tòa án Tối cao vì đã cản trở "mọi lúc" nỗ lực trục xuất người nhập cư bất hợp pháp của ông. "Nhóm của tôi rất tuyệt vời, làm việc rất đáng kinh ngạc, tuy nhiên, họ đang bị cản trở mọi lúc ngay cả bởi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ, nơi mà tôi rất kính trọng, nhưng dường như không muốn tôi trục xuất những tên tội phạm bạo lực và khủng bố trở lại Venezuela, hay bất kỳ quốc gia nào khác, trong vấn đề đó", Trump giải thích trong một bài đăng trên Truth Social. Tổng thống cũng cáo buộc "Phe cực tả" "đe dọa" tòa án để ngăn cản chính quyền của ông trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp. Thực tế, Tòa án Tối cao chỉ yêu cầu trục xuất theo đúng thủ tục tòa án, không được lặng lẽ trục xuất kiểu bắt cóc và đẩy đi vào nhà tù Venezuela mà không qua thủ tục.

⦿ ---- Ít nhất một nhà bán lẻ lớn của Canada đang chỉ định các sản phẩm do Mỹ sản xuất có nhãn "T" — viết tắt của "thuế quan". Loblaw Companies Ltd., công ty điều hành khoảng 2.400 cửa hàng trên khắp Canada, đã thông báo vào ngày 10 tháng 3 rằng họ có kế hoạch triển khai nhãn T để hiển thị thời điểm một sản phẩm nhập vào Canada từ Hoa Kỳ "đã bị áp thuế quan ảnh hưởng đến giá của sản phẩm". Các nhãn này đã được triển khai chậm rãi trong tháng qua và có thể được nhìn thấy trên một số sản phẩm được bán trực tuyến.

Có vẻ như người Canada ngày càng có nhu cầu mua các sản phẩm được sản xuất tại Canada. Một cuộc khảo sát vào cuối tuần trước của công ty nghiên cứu thị trường Leger cho thấy 76% người Canada được hỏi cho biết họ đã tăng mua "các sản phẩm Canada địa phương" trong những tuần gần đây, đây là số lượng người trả lời cao nhất kể từ khi công ty bắt đầu đặt câu hỏi vào giữa tháng 2.

Hoa Kỳ và quốc gia láng giềng phía bắc đã bị mắc kẹt trong một cuộc tranh chấp thương mại leo thang về chiến lược thương mại hung hăng của Tổng thống Donald Trump, trong đó, tính đến ngày 13 tháng 3, đã áp thuế 25% đối với nhiều mặt hàng tiêu dùng của Canada và 10% đối với các sản phẩm năng lượng nhập khẩu từ Canada.

Canada đã công bố mức thuế 25% đối với hàng hóa của Hoa Kỳ để đáp trả. Nhưng ngay cả khi không tính đến thuế quan, thì lời lẽ của Trump đối với Canada — bao gồm cả việc biến quốc gia 158 năm tuổi này thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ — đã góp phần khơi dậy lòng yêu nước của người Canada, theo một số cách, được cảm nhận ở lối đi trong cửa hàng tạp hóa.

⦿ ---- Tăng thuế quan sẽ làm tăng giá thuốc, và sẽ có người chết. Tỷ phú Mark Cuban gần đây đã nêu bật những hậu quả có khả năng gây tử vong của cuộc chiến thuế quan đang diễn ra của Tổng thống Donald Trump. Cuban, người sở hữu một công ty dược phẩm cung cấp thuốc theo toa với mức chiết khấu đáng kể, đã bày tỏ lo ngại rằng cuộc chiến thương mại của Tổng thống có thể đẩy giá các loại thuốc thiết yếu lên cao.

Trong một bài đăng trên X, Cuban cho biết, "Nó sẽ trở nên tồi tệ. Chúng cũng quan trọng đối với các nhà sản xuất thuốc. Mọi người có thể chết." Cuban cũng chỉ trích những người ủng hộ thuế quan nhưng không mua hàng hóa do Mỹ sản xuất, coi họ là những kẻ đạo đức giả. Ông khuyến khích họ làm gương bằng cách ủng hộ ngành sản xuất của Mỹ.

⦿ ---- Thị trưởng Los Angeles Karen Bass hôm thứ Hai đã đề xuất sa thải hơn 1.600 công chức chính phủ nhằm cố gắng thu hẹp khoảng cách ngân sách gần 1 tỷ đô la trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái trong khi thành phố đang phải vật lộn với công việc tốn kém là xây dựng lại một khu phố ven biển bị san phẳng trong vụ cháy rừng hồi tháng 1. Viễn cảnh cắt giảm việc làm của chính phủ là tin tức không mấy vui vẻ mới nhất đối với đảng viên Dân chủ nhiệm kỳ đầu tiên, người sẽ tái tranh cử vào năm tới.

Trong bài phát biểu trước hội đồng thành phố, Bass gọi lực lượng lao động của thành phố là "tài sản lớn nhất của thành phố" nhưng cho biết cần phải cắt giảm khi Tòa thị chính vật lộn với tình hình bất ổn ở Washington, chi phí lương và phúc lợi của người lao động tăng cao, nền kinh tế chậm lại và công việc khó khăn là xây dựng lại cộng đồng Pacific Palisades giàu có.

Đám cháy Palisades đã phá hủy hơn 6.800 nhà và công trình, và đã giết chết ít nhất 12 người. Hội đồng sẽ phê duyệt kế hoạch chi tiêu cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Sẽ không cắt giảm bất kỳ lính cứu hỏa hoặc cảnh sát tuyên thệ nào.

⦿ ---- Theo tờ The New York Times, chính quyền Trump đang cố gắng tìm ra cách để phụ nữ Mỹ sinh để nhiều con hơn. Họ đang xem xét các lựa chọn như dành 30% học bổng Fulbright cho những ứng viên là cha mẹ và/hoặc đã kết hôn, trao cho các bà mẹ khoản "tiền thưởng sinh con" trị giá 5.000 đô la mà Trump đã hứa trong mùa vận động tranh cử, và thậm chí là một chương trình do chính phủ tài trợ để giáo dục phụ nữ tốt hơn về chu kỳ kinh nguyệt của chính họ để họ biết khi nào nên cố gắng sinh con. Theo báo cáo của tờ NY Times, chính quyền vẫn chưa đưa ra kế hoạch cuối cùng.

"Tổng thống muốn nước Mỹ trở thành một quốc gia mà tất cả trẻ em đều có thể lớn lên một cách an toàn và đạt được giấc mơ Mỹ", thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết trong một tuyên bố. "Là một người mẹ, tôi tự hào được làm việc cho một tổng thống đang có hành động quan trọng để lại một đất nước tốt đẹp hơn cho thế hệ tiếp theo".

Động lực cho chủ nghĩa ủng hộ sinh đẻ cánh hữu này chắc chắn là Dự án 2025 và những người theo chủ nghĩa dân tộc thượng đẳng da trắng là cốt lõi của nó. Phó Tổng thống JD Vance cũng đã tập trung vào việc sinh con, lưu ý tại Cuộc diễn hành vì sự sống năm 2025 rằng ông muốn có nhiều "trẻ sơ sinh ở Hoa Kỳ" và nhiều "thanh niên nam nữ xinh đẹp" hơn để nuôi dạy chúng. Ông cũng khét tiếng mô tả Đảng Dân chủ là toàn là "những bà cô mèo không con" không ưa có con.

⦿ ---- Hầu hết cử tri California ủng hộ nỗ lực của tiểu bang nhằm tăng phạm vi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho những người di cư không có tư cách pháp lý, theo một cuộc khảo sát mới cho thấy. Theo một cuộc khảo sát mới của Đại học California, Berkeley và báo Politico, 21% cử tri được khảo sát tin rằng tiểu bang nên tiếp tục cung cấp bảo hiểm Medicaid cho những người di cư không có tư cách pháp lý, ngay cả khi điều đó có nghĩa là sẽ có những khoản cắt giảm ở những nơi khác trong ngân sách.

Trong khi đó, 32% số người được hỏi cho biết California nên tiếp tục cung cấp chương trình cho những người di cư không có tư cách pháp lý, nhưng nếu việc cắt giảm ngân sách được coi là cần thiết để thực hiện được chương trình này, những người ở trong nước hợp pháp nên được ưu tiên. Khi cộng hai con số 21% và 32%, ta có con số 53% cử tri ủng hộ bảo hiểm y tế cho dân nhập cư lậu. Tại California, những trẻ em gia đình di dân lậu vẫn được học miễn phí tới lớp 12 và được bảo hiểm y tế.

Khoảng một phần ba số người được hỏi, 31%, cho biết California không bao giờ nên mở phạm vi bảo hiểm Medicaid cho những người di cư không có tư cách pháp lý và 17% cho biết tiểu bang nên đảo ngược một phần hoặc toàn bộ quyết định cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.

Cuộc khảo sát diễn ra chỉ vài ngày sau khi Thống đốc California Gavin Newsom (D) ký luật để thu hẹp khoảng cách tài trợ Medicaid trị giá 2,8 tỷ đô la. Những người Cộng hòa trong tiểu bang đã phản đối quyết định của Newsom, lập luận rằng những người di cư không có tư cách pháp lý không nên được tiếp cận dịch vụ chăm sóc vì có khoảng trống trong ngân sách.

Dự luật do Newsom ký là một phần trong kế hoạch của tiểu bang nhằm khắc phục khoảng trống 6,2 tỷ đô la trong ngân sách Medicaid sau khi California đưa ra nỗ lực cung cấp bảo hiểm cho tất cả người lớn có thu nhập thấp bất kể tình trạng nhập cư. Tiểu bang đã vượt quá ngân sách ban đầu vì đánh giá thấp số lượng người sẽ đăng ký dịch vụ Medicaid. Các nhà lãnh đạo tiểu bang không tiết lộ có bao nhiêu người đăng ký thông qua việc mở rộng.Jack Citrin, một giáo sư khoa học chính trị lâu năm tại Đại học California, Berkeley, nói với Politico rằng những phát hiện của cuộc khảo sát có thể cung cấp cho các nhà lập pháp tiểu bang định hướng khi họ vật lộn với chi phí, vốn cao hơn dự kiến. "Tôi nghĩ rằng sẽ có sự phản đối trong chính quyền tiểu bang đối với việc cắt giảm Medicaid, nhưng nếu phải làm vậy, có lẽ họ có thể bắt đầu thay đổi đối tượng được tiếp cận dịch vụ, có thể giới hạn đối tượng này là trẻ em và người già, thay vì tất cả mọi người", ông nói.Medi-Cal, tên chương trình Medicaid của tiểu bang, đã trở nên gây tranh cãi khi tiểu bang này tìm cách mở rộng phạm vi bảo hiểm và tạo ra phiên bản chăm sóc sức khỏe toàn dân của riêng mình. Các nhà lập pháp tiểu bang Cộng hòa đã phản đối Newsom, nói rằng ông đã "làm phá sản chương trình" và khiến cư dân hợp pháp "xếp thứ hai".⦿ ---- Khoảng 5,6 triệu việc làm Hoa Kỳ sẽ biến mất vì thuế quan của Trump. Cuộc chiến thương mại không còn chỉ là chủ đề bàn tán về địa chính trị nữa — giờ đây nó đã trở thành hiện thực đối với hàng nghìn công nhân trên khắp Bắc Mỹ. Sau khi chính quyền Trump áp đặt mức thuế quan mới, danh sách ngày càng dài các công ty đã thông báo cắt giảm việc làm, tạm dừng hoạt động và trong một số trường hợp là đóng cửa toàn diện. Hậu quả đang lan rộng khắp các ngành công nghiệp đa dạng như xe hơi, thép, hàng tiêu dùng và thậm chí cả trò chơi trên bàn.Với hàng nghìn người đã bị sa thải và dự kiến sẽ có thêm nhiều đợt cắt giảm, nhiều người lo ngại rằng hiệu ứng lan tỏa từ các mức thuế quan này có thể gây thêm căng thẳng cho quá trình phục hồi mong manh sau COVID và đe dọa thị trường lao động rộng lớn hơn của Bắc Mỹ.Một trong những thông báo quan trọng nhất đến từ hãng xe Volvo Group, công ty đang sa thải từ 550 đến 800 công nhân tại ba cơ sở của Hoa Kỳ, bao gồm Mack Trucks ở Macungie, Pennsylvania và các nhà máy ở Virginia và Maryland. Công ty đã trích dẫn sự sụt giảm mạnh về nhu cầu và gián đoạn sản xuất do thuế quan đối với thép và các bộ phận xe tải.Hãng xe Stellantis — nổi tiếng sản xuất các hiệu xe Chrysler, Dodge và Jeep — đã tạm thời sa thải khoảng 900 công nhân Hoa Kỳ và 4.500 nhân viên Canada, tạm dừng sản xuất tại nhiều nhà máy trên khắp lục địa. Việc sa thải này là để ứng phó với mức thuế 25% của chính quyền đối với xe nhập khẩu và phụ tùng xe.Cleveland-Cliffs, một công ty khai khoáng và thép hàng đầu của Hoa Kỳ, đã thông báo sa thải 1.200 công nhân tại nhà máy thép Dearborn, Michigan và hai cơ sở quặng sắt ở Minnesota. Công ty cho rằng việc cắt giảm này là do nhu cầu từ các nhà sản xuất xe giảm và chi phí nguyên liệu thô tăng cao do thuế quan.Sheertex, một công ty có trụ sở tại Montreal nổi tiếng với sản phẩm quần lót dài bền vững (unbreakable pantyhose), đã sa thải 40% lực lượng lao động của mình—một quyết định liên quan trực tiếp đến mức thuế quan của Hoa Kỳ đối với hàng xuất cảng của Canada. Làm trầm trọng thêm cú đánh là việc bãi bỏ miễn trừ quy chế "de minimis", trước đây cho phép miễn thuế đối với các bưu kiện nhỏ vào Hoa Kỳ.Trong một ví dụ ít truyền thống hơn nhưng cũng đáng chú ý không kém, Greater Than Games có trụ sở tại St. Louis đã đình chỉ mọi hoạt động sau khi áp thuế lên tới 145% đối với hàng nhập từ Trung Quốc — bao gồm các thành phần trò chơi quan trọng đối với sản phẩm của công ty. Động thái này đã gây chấn động trong ngành trò chơi trên bàn, vốn phụ thuộc rất nhiều vào sản xuất của Trung Quốc để có giá cả phải chăng và chất lượng.Hãng mỹ phẩm Estée Lauder gần đây đã công bố mở rộng kế hoạch cắt giảm lực lượng lao động, hiện đang nhắm tới mục tiêu cắt giảm tới 7.000 việc làm trên toàn thế giới. Công ty đã liên kết quyết định của mình với sự sụt giảm nhu cầu của Trung Quốc và dự đoán về thuế quan trả đũa có thể tác động thêm đến doanh số bán hàng toàn cầu.Các nhà phân tích: Đây chỉ là sự khởi đầu. Các chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng những gì chúng ta đang thấy hiện nay có thể là khúc dạo đầu cho những thách thức kinh tế sâu sắc hơn. Một báo cáo từ Forbes ước tính rằng hơn 5,6 triệu việc làm trong lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp và hậu cần có thể gặp rủi ro nếu căng thẳng thương mại tiếp tục leo thang.⦿ ---- Tập ra chiêu: Thịt bò Úc chạy vào Trung Quốc, thịt bò Mỹ bị đuổi chạy ra; thịt heo Canada cũng tràn vào TQ. Thịt bò Mỹ bị loại khỏi thực đơn khi chiến tranh thương mại ảnh hưởng đến các nhà hàng theo phong cách Mỹ tại Bắc Kinh. Bản tin Reuters ghi rằng tại Home Plate BBQ, một nhà hàng theo phong cách Mỹ tại Bắc Kinh, các nhân viên đang in lại thực đơn. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung có nghĩa là thịt bò Mỹ - một nguyên liệu từng là ngôi sao - sẽ sớm bị loại khỏi thực đơn.Thịt bò của Home Plate, trước đây hoàn toàn có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, ngày càng mang quốc tịch Úc nhiều hơn. Nhà hàng sử dụng khoảng 7 đến 8 tấn thịt ức mỗi tháng và khi thịt bò Mỹ trong tủ đông được sử dụng hết trong vài tuần nữa, nhà hàng BBQ theo phong cách miền Nam này sẽ chỉ phục vụ thịt từ Úc.Ngay cả trước khi cuộc chiến thương mại bắt đầu, thịt bò Mỹ đã rất đắt đỏ. Mức thuế trả đũa 125% của Bắc Kinh, ngoài mức thuế hiện tại là 22%, khiến thịt bò Mỹ trở nên đắt đỏ. "Về cơ bản, điều này khiến chúng tôi rất khó tiếp tục sử dụng thịt bò Mỹ", giám đốc điều hành của Home Plate, Charles de Pellette cho biết.Trong khi 125 triệu đô la Mỹ xuất khẩu thịt bò sang Trung Quốc mỗi tháng chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động thương mại hàng hóa khổng lồ này, thì việc thịt bò biến mất khỏi thực đơn ở Bắc Kinh là một cái nhìn thoáng qua về số phận sắp tới của hàng nghìn mặt hàng ở cả hai bờ Thái Bình Dương."Khi chúng tôi cạn kiệt nguồn dự trữ, chúng tôi sẽ chuyển hoàn toàn sang thịt bò M5 của Úc ... Chúng tôi vẫn nghĩ rằng nó có cùng hương vị, chất lượng và hương vị, nhưng chúng tôi phải chuyển đổi chỉ vì áp lực thị trường và thuế quan", de Pellette cho biết.Sườn heo cũng đang thay đổi. Ông cho biết chúng hiện sẽ đến từ Canada. Theo một nhà cung cấp thịt bò có trụ sở tại thủ đô, người đã nói chuyện với điều kiện giấu tên vì tính nhạy cảm của việc thảo luận về thuế quan, thì trải nghiệm của chuỗi nhà hàng này, có ba chi nhánh tại Trung Quốc và được đồng sáng lập bởi một người Texas, đang được lặp lại trên khắp các nhà hàng ở Bắc Kinh."Họ phải chuyển sang thịt bò Úc - ngay cả các nhà hàng bít tết Mỹ", nhà cung cấp thịt bò cho biết. De Pellette từ chối tiết lộ Home Plate trả tiền bao nhiêu cho thịt bò Úc. Giá thịt ức bò Mỹ tăng gần 50% từ tháng 5 năm ngoái đến tháng 3 trước khi tăng vọt sau khi áp thuế - khiến nguồn cung cạn kiệt hoặc chi phí tăng gần gấp đôi so với một năm trước đó. Úc đang tìm cách lấp đầy khoảng trống, bao gồm cả thịt ức bò rẻ hơn 40%. Và tại Home Plate, họ đã thành công.⦿ ---- Trả thù những người nói thật: Elon Musk dọa trục xuất nguyên nhóm kỹ sư Tesla. Cựu kỹ sư Tesla cho biết Elon Musk đã đe dọa trục xuất nhóm của cô vì chỉ ra vấn đề về phanh. Một kỹ sư Tesla đã cáo buộc Tesla đe dọa trục xuất nhóm của cô sau khi nêu vấn đề an toàn phanh với CEO Elon Musk vào năm 2014.Balan đã bị sa thải sau khi thông báo với Musk rằng cô lo ngại thảm sàn có thể cuộn tròn bên dưới bàn đạp trong xe Model S, cô nói, gây nguy hiểm lớn cho an toàn phanh. Theo Balan, cô chỉ đơn giản là làm theo lệnh của Musk là "nói chuyện với tôi" nếu nhân viên nghĩ rằng đó là "cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề vì lợi ích của toàn bộ công ty", theo email mà ông đã gửi cho tất cả nhân viên vào năm 2013, được Electrek trích dẫn.Thay vì lắng nghe mối quan tâm của cô, Balan cho biết một nhóm luật sư của Tesla đã đe dọa trục xuất các thành viên trong nhóm của cô đang chờ đơn xin thẻ xanh, nếu cô không từ chức ngay tại chỗ — và cô đã làm vậy để phản đối. Các thành viên đã ủng hộ quyết định của cô trong việc nêu vấn đề thảm sàn.Cựu kỹ sư, người đã thuyên giảm bệnh ung thư vú giai đoạn 3, đã gọi Musk là "quái vật" và "ác quỷ thực sự" trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Times of London, tiết lộ rằng cô sẽ kéo dài cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều năm của mình chống lại vị CEO thất thường và hãng sản xuất ô tô của ông.

Đây là một ví dụ nữa về việc nhân viên Tesla trở thành nạn nhân của phong cách quản lý khó lường và đầy thù hằn của Musk. Người lao động đã phải đối mặt với điều kiện làm việc không an toàn, giờ làm việc dài, nạn phân biệt chủng tộc tràn lan, sa thải hàng loạt và sự trả thù từ cấp trên.

Musk đã gây dựng được danh tiếng là người sa thải những nhân viên lên tiếng. Một ví dụ điển hình là năm ngoái, Musk đã sa thải nhóm Supercharger gồm 500 công nhân của công ty, khiến các nhà đầu tư sửng sốt. Theo các nhân viên, cựu giám đốc bộ phận sạc EV của công ty, Rebecca Tinucci, đã khiến ông tức giận trong một cuộc họp riêng ngay trước khi nhóm bị sa thải.

Balan đã bị cuốn vào cuộc chiến pháp lý hỗn loạn này trong hơn một thập kỷ nay. Sau khi bị sa thải, Tela đã công khai cáo buộc cô biển thủ tiền công ty cho cái gọi là "dự án bí mật", những lời buộc tội mà cô đã nhiều lần phủ nhận. Sự việc này đã thúc đẩy cô kiện Tesla vì tội phỉ báng vào năm 2019. Tuy nhiên, một trọng tài đã ra phán quyết có lợi cho nhà sản xuất xe này do luật giới hạn thời gian của California.

Sau đó, Tesla đã cố gắng xác nhận phán quyết trọng tài bằng cách đưa vụ việc trở lại tòa án quận ở California. Nhưng Balan đã thắng kháng cáo chống lại quyết định này vào tuần trước, mở ra những khả năng pháp lý mới cho vụ việc của cô. "Chúng tôi hy vọng sẽ bắt đầu một vụ kiện mới và chúng tôi sẽ có cơ hội đối đầu với Elon Musk trước bồi thẩm đoàn và thẩm phán", cô nói với BBC.

Vẫn chưa biết cuộc chiến pháp lý sẽ đi đến đâu và các chuyên gia đồng ý rằng có thể sẽ mất thời gian để cuộc chiến đi đến hồi kết. Đối với nhiều người trong số họ, hành vi trả thù của Tesla không phải là điều gì mới mẻ.

⦿ ---- Ông Tổng giám đốc điều hành than thở: ân hận vì bầu cho Trump. Craig Fuller, CEO của FreightWaves, một công ty tập trung vào vận tải hàng hóa chuyên phân tích thị trường vận tải hàng hóa và hậu cần, đã hối hận "một cách nhiệt tình" khi ủng hộ chiến thắng của Tổng thống Donald Trump trong bầu cử năm 2024, cảnh báo rằng các chính sách của chính quyền Trump có khả năng "xóa sổ chuỗi cung ứng và các doanh nghiệp nhỏ trong vòng 100 ngày".

"Tôi không bỏ phiếu cho bom neutron để xóa sổ chuỗi cung ứng và các doanh nghiệp nhỏ trong vòng 100 ngày", ông viết trên nền tảng xã hội X vào Chủ Nhật. "Tôi nghĩ rằng tôi đã bỏ phiếu cho các chính sách ủng hộ doanh nghiệp và thuế quan nhỏ, có mục tiêu và gia tăng sẽ khuyến khích sản xuất các ngành công nghiệp chiến lược quay trở lại Châu Mỹ", Fuller nói và nói thêm rằng đây là những gì đã xảy ra trong nhiệm kỳ trước của Trump.

Tháng trước, cố vấn đầu tư Steve Rattner, người từng là cố vấn tại Bộ Tài chính dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, cho biết nhiều doanh nhân ủng hộ Trump có thể sẽ hối hận trong những tháng tới. "Mặc dù rất ít doanh nhân công khai ca ngợi tổng thống và hành động của ông, nhưng trong riêng tư, nhiều người trong số họ lên tiếng ủng hộ ông…. Cộng đồng doanh nghiệp cũng vui mừng trước số lượng giám đốc điều hành doanh nghiệp được đưa vào chính quyền, hoàn toàn trái ngược với nhóm Biden, gần như không có những cá nhân như vậy", ông nói với MSNBC.

Rattner nói thêm rằng đất nước hiện đang trong "cuộc chiến kinh tế giữa sự lạc quan của các nhà đầu tư và giám đốc điều hành và những khả năng đáng lo ngại từ các chính sách không mạch lạc của ông Trump". "Những người bạn kinh doanh của tôi có thể sẽ hối hận vì đã ủng hộ tổng thống ", ông nói thêm.

⦿ ---- Cúng tiền cho Trump toàn là triệu phú. Một loạt các công ty đã giúp Tổng thống Trump phá vỡ kỷ lục gây quỹ trong lễ nhậm chức lần thứ hai của ông, theo một hồ sơ mới nộp lên Ủy ban Bầu cử Liên bang FEC cho thấy, với gần 140 nhà tài trợ, mỗi người quyên góp ít nhất 1 triệu đô la.

Nhiều khoản đóng góp đã được công bố trước đó, nhưng danh sách mới công bố cung cấp thông tin kế toán đầy đủ hơn và bao gồm hơn 650 nhà tài trợ. Danh sách này cũng là danh sách thực sự của các công ty Hoa Kỳ, với các nhà tài trợ từ Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman đến Chevron cho đến các thành viên hiện tại của chính quyền Trump.

Tổng cộng, những nhà tài trợ này đã giúp Ủy ban nhậm chức Trump-Vance thu về khoản tiền kỷ lục 239 triệu đô la. Đây là con số cao gấp đôi kỷ lục trước đó là 107 triệu đô la — được huy động cách đây tám năm trong lễ nhậm chức đầu tiên của Trump. Hầu hết các công ty lớn nhất tại Mỹ — Alphabet, Amazon, JPMorgan Chase, Meta, Nvidia và nhiều công ty khác — đều có tên trong danh sách, mỗi công ty đều đóng góp một khoản tiền lớn. Nhiều công ty trong số này cũng được đại diện nổi bật trong lễ nhậm chức của Trump vào tháng 1.

Hồ sơ này là minh chứng cho sự ủng hộ của giới kinh doanh mà Trump đã chứng kiến trong quá trình trở lại nắm quyền, vốn đã bị kiềm chế trong những tuần gần đây do trọng tâm về thuế quan của tổng thống Trump đã gây ra sự bất ổn cho nhiều công ty này và ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và giá cổ phiếu của họ. Các khoản quyên góp này nhằm mục đích chi trả cho một loạt các sự kiện xung quanh lễ tuyên thệ nhậm chức của Trump vào ngày 20 tháng 1. Một báo cáo đầy đủ về cách chi tiêu số tiền này, cũng như liệu có thặng dư hay không và các kế hoạch cho số tiền đó, sẽ không được tiết lộ cho đến sau này.

Nhà sản xuất thịt gia cầm Pilgrim's Pride Corporation (PPC) đã quyên góp 5 triệu đô la, khoản quyên góp lớn nhất trong hồ sơ. Các công ty liên quan đến tiền điện tử cũng hào phóng đóng góp, với công ty blockchain Ripple Labs đóng góp gần 4,9 triệu đô la và nền tảng giao dịch chứng khoán và tiền điện tử Robinhood (HOOD) đóng góp thêm 2 triệu đô la.

Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase nằm trong số các công ty đóng góp 1 triệu đô la, cũng như một loạt các thương hiệu nổi tiếng từ Anheuser-Busch đến Pfizer đến Verizon. Trên thực tế, hơn 120 nhà tài trợ đã đóng góp chính xác 1 triệu đô la cho ủy ban sau một loạt tuyên bố công khai trước Ngày nhậm chức, khi nhiều công ty cam kết đóng góp số tiền đó.

Nhiều giám đốc điều hành hàng đầu cũng đã đích thân đóng góp số tiền đó, chẳng hạn như Tim Cook của Apple, Dara Khosrowshahi của Uber và Kenneth Griffin của Citadel — chỉ là một số ít những người đã viết chi phiếu trị giá hàng triệu đô la, theo hồ sơ.

⦿ ---- Túi xách của Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, bao gồm 3.000 đô la tiền mặt, đã bị đánh cắp khỏi một nhà hàng ở DC. Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã trở thành nạn nhân của một tên trộm khi đang ăn tối tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố Washington, DC, vào tối Chủ Nhật, theo bà xác nhận vào thứ Hai.

Noem, người được hỏi về vụ trộm tại Lễ lăn trứng Phục sinh của Bạch Ốc, đã thừa nhận sự việc và cho biết vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Một nguồn tin thực thi pháp luật cho biết, Mật vụ, đơn vị bảo vệ an ninh cho Noem, đã xem lại cảnh quay từ camera an ninh tại nhà hàng Capital Burger và thấy một người đàn ông da trắng không rõ danh tính đeo khẩu trang y tế đã trộm túi của bà Bộ trưởng và rời khỏi nhà hàng.

Tên trộm đã trốn thoát với túi xách, trong đó có giấy phép lái xe, thuốc men, chìa khóa căn hộ, hộ chiếu, thẻ ra vào DHS, túi đựng đồ trang điểm, chi phiếu trắng và khoảng 3.000 đô la tiền mặt của Noem. Người phát ngôn của bà Bộ trưởng cho biết: "Toàn bộ gia đình bà đều ở trong thị trấn, bao gồm cả con và cháu - bà đã tận dụng thời gian đoàn tụ để chiêu đãi gia đình bữa tối, tham gia các hoạt động và tặng quà Phục sinh".

⦿ ---- Giá máy bay vốn là cao trên trời, bây giờ thêm thuế quan thì sẽ lại tăng cao bi đát. Giá máy bay thương mại, vốn đã tăng trong những năm gần đây do cú sốc chuỗi cung ứng do đại dịch, đang có xu hướng tăng cao hơn nữa khi Boeing và Airbus bị ảnh hưởng bởi thuế quan thương mại. "So với năm 2018, giá máy bay phản lực thương mại đã tăng khoảng 30%", một chuyên gia hàng không giấu tên chia sẻ với AFP.

Các hãng phi cơ của Mỹ và châu Âu đã phải vật lộn với chi phí cao hơn cho các vật liệu chính như titan, linh kiện và năng lượng, cũng như áp lực về chi phí lao động nói chung. Để giải quyết cuộc đình công của người lao động, cuối năm ngoái, Boeing đã đồng ý ký một hợp đồng mới với công đoàn thợ máy có trụ sở tại Seattle, theo đó tăng lương 38% trong bốn năm. Chỉ vài tháng trước đó, Spirit AeroSystems, một nhà cung cấp chính cho cả Boeing và Airbus, đã đạt được thỏa thuận tăng lương tương tự.

Richard Aboulafia, giám đốc điều hành tại công ty tư vấn AeroDynamic Advisory, cho biết các mặt hàng tăng giá "ở mức đặc biệt cao" bao gồm đúc, rèn và "bất kỳ thứ gì liên quan đến titan... đặc biệt là kể từ khi toàn bộ năng lực của Nga bị cắt khỏi Hoa Kỳ và ở mức độ thấp hơn là khỏi Châu Âu". Aboulafia ước tính giá vật liệu và thiết bị đã tăng 40% kể từ năm 2021. Đó là trước khi Trump áp thuế 25% đối với thép và nhôm, được sử dụng trong máy bay.

"Thật trớ trêu, nguyên liệu thô không phải là vấn đề, nhưng Donald Trump quyết tâm biến chúng thành vấn đề", Aboulafia cho biết. Lạm phát trong ngành hàng không đã tăng tốc và "điều đó sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn với những mức thuế đang được áp dụng", John Persinos, tổng biên tập tại Aircraft Value News đồng ý. "Những mức thuế này thật thảm họa".

Hơn nữa, thế hệ máy bay mới hơn, chẳng hạn như Boeing 737 MAX và 787 Dreamliner và Airbus A321neo, có thể có giá cao hơn nhờ mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn. Tác động của thuế quan không được phản ánh trong tài liệu định giá chính thức cũ kỹ của các công ty. "Giá trong danh mục hoàn toàn là hư cấu", Aboulafia nói. "Bạn được giảm giá 50% khi xuất hiện với trang phục đẹp".

Airbus đã quyết định từ bỏ việc sử dụng giá trong danh mục "từ lâu rồi" vì chúng "không liên quan chặt chẽ đến giá cuối cùng, dựa trên từng hợp đồng cụ thể về cấu hình và chi tiết máy bay", công ty cho biết. Vì các hợp đồng thường được tính bằng đô la nên cũng có thể có khoản trợ cấp cho những biến động về tỷ giá hối đoái.

Hầu hết các hãng hàng không đều chọn làm ăn với cả Airbus và Boeing. Vào tháng 2, hãng hàng không Nhật Bản ANA đã đặt hàng 77 máy bay từ Boeing, Airbus và công ty Embraer của Brazil, cung cấp giá danh mục cập nhật cho thấy mức tăng so với mức trước đó.

Theo tính toán của AFP, đơn đặt hàng này định giá máy bay 787 Dreamliner của Boeing ở mức khoảng 386 triệu đô la và máy bay 737 MAX ở mức 159 triệu đô la, so với 292 triệu đô la và 121,6 triệu đô la vào năm 2023. Giá của Airbus A321neo ở mức khoảng 148 triệu đô la so với mức 129,5 triệu đô la trong danh mục năm 2018.

⦿ ---- Với các biện pháp thuế quan gần đây do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ban hành, xuất cảng của Nam Hàn sang Hoa Kỳ đã giảm 14,3% trong 20 ngày đầu tiên của tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dữ liệu do Cục Hải quan Hàn Quốc công bố vào ngày 21 tháng 4, tổng kim ngạch xuất cảng của Nam Hàn từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 4 đạt 33,87 tỷ đô la, giảm 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Cán cân thương mại trong giai đoạn này ghi nhận thâm hụt 137 triệu đô la.

Sự sụt giảm trong xuất cảng phần lớn là do tác động của thuế quan do Trump áp đặt. Xuất cảng sang Hoa Kỳ trong giai đoạn này đạt 6,182 tỷ đô la, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Xuất cảng các mặt hàng chịu ảnh hưởng trực tiếp của thuế quan Hoa Kỳ cũng giảm trong cùng kỳ. Xuất cảng xe du lịch giảm 6,5%, phụ tùng xe hơiô giảm 1,7% và sản phẩm thép giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

⦿ ---- Thuế quan của Trump làm hại cả phe ta. Nội các Đài Loan dự kiến sẽ hoàn thiện và công bố hướng dẫn nộp đơn xin hỗ trợ gói cứu trợ thuế quan trị giá 88 tỷ Đài tệ (2,7 tỷ đô la Mỹ) vào hôm qua, thứ Hai. Nội các gần đây đã phê duyệt một chương trình hỗ trợ cho chuỗi cung ứng xuất cảng của Đài Loan để ứng phó với thuế quan của Hoa Kỳ, bao gồm 20 biện pháp với tổng trị giá 88 tỷ Đài tệ, theo CNA. Các yếu tố chính bao gồm giảm lãi suất cho tài trợ thương mại cho khu vực công nghiệp, giảm phí bảo hiểm xuất cảng, tăng cường bảo lãnh cho các khoản vay xuất cảng, mở rộng hỗ trợ cho vay đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, trợ cấp R&D và hỗ trợ đảm bảo các đơn hàng ở nước ngoài.

Đối với khu vực nông nghiệp, kế hoạch này cung cấp trợ cấp lãi suất cho các khoản vay tăng lên, cải thiện hệ thống chuỗi lạnh xuất cảng và mở rộng các nỗ lực tiếp thị trong nước và quốc tế. Một viên chức Nội các cho biết đối với chương trình cho vay của Bộ Kinh tế dành cho các công ty nhỏ hơn, yêu cầu giảm doanh thu 15% trong một tháng có thể sẽ được nới lỏng. Các công ty sẽ có thể nộp đơn xin hỗ trợ bằng cách chứng minh cách họ bị ảnh hưởng bởi thuế quan. Tuy nhiên, các bộ vẫn chưa công bố thông tin chi tiết về chương trình tương ứng của họ. Mặc dù gói hiện có tổng cộng 88 tỷ Đài tệ, có thể sẽ có thêm tiền thông qua các ngân sách bổ sung trong tương lai nếu cần.

⦿ ---- Seoul của Nam Hàn được mệnh danh là thành phố có chi phí sinh hoạt hiệu quả nhất (most cost-effective city) trên toàn cầu, theo Compare the Market, một đơn vị điều hành nền tảng dữ liệu thị trường của Úc, cho biết hôm thứ Hai. Trong số 42 thành phố được nghiên cứu, Seoul đứng đầu chỉ số trong năm thứ hai liên tiếp nhờ mức tăng giá thuê nhà thấp nhất chỉ 8 phần trăm kể từ năm 2015, công ty cho biết. Điều này kết hợp với tỷ lệ thất nghiệp thấp của quốc gia này là 2,7 phần trăm và hóa đơn tiền điện trung bình rẻ.

Tiếp theo sau Seoul là Brisbane (Úc), nơi được hưởng lợi từ giá vé phương tiện công cộng rẻ và giá xăng rẻ hơn. Ngược lại, Copenhagen (Đan Mạch), Reykjavík (Iceland) và Dublin (Ireland), được mệnh danh là những thành phố có chi phí sinh hoạt thấp nhất. Giá phương tiện công cộng, giá nhà, tiền thuê nhà, giá sữa, bánh mì và giá cà phê cappuccino cũng được so sánh trên 42 thành phố phát triển về mặt kinh tế.

⦿ ---- Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC) đã công bố vào thứ Hai trong một tuyên bố rằng họ đã đệ đơn kiện Uber Technologies Inc. về "hành vi thanh toán và hủy bỏ gian lận" bị cáo buộc của công ty. FTC tuyên bố rằng công ty này "đã tính phí người tiêu dùng cho dịch vụ đăng ký Uber One mà không có sự đồng ý của họ, không cung cấp khoản tiết kiệm đã hứa và khiến người dùng khó hủy dịch vụ mặc dù công ty đã hứa 'hủy bất kỳ lúc nào'". Chủ tịch FTC Andrew Ferguson cho biết công dân Hoa Kỳ đã chán ngán việc đăng ký các gói đăng ký "không mong muốn" mà dường như "không thể" hủy.

⦿ ---- Florida: Một chiếc máy bay của Delta Air Lines chở gần 300 người đã bốc cháy tại Sân bay Quốc tế Orlando vào sáng Thứ Hai, nhưng hãng hàng không này cho biết đã sơ tán an toàn mà không có báo cáo nào về thương vong. Cục Hàng không Liên bang cho biết một động cơ đã bốc cháy trên Chuyến bay 1213, đang trên đường đến Atlanta, khi máy bay đang đẩy lùi để cất cánh vào khoảng 11:15 sáng, CBS News đưa tin. FAA cho biết hành khách đã được di tản qua các cầu trượt khẩn cấp của máy bay. Delta cho biết máy bay A330 chở 282 hành khách, 10 tiếp viên hàng không và hai phi công, Orlando Sentinel đưa tin.

Delta cho biết đám cháy bắt đầu từ ống xả của một trong hai động cơ của máy bay và phi hành đoàn đã di tản khỏi cabin sau khi nhìn thấy ngọn lửa, WPLG đưa tin. "Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác của khách hàng và xin lỗi vì chuyện này", hãng hàng không cho biết trong một tuyên bố. "Không có gì quan trọng hơn sự an toàn và các nhóm của Delta sẽ nỗ lực đưa khách hàng của chúng tôi đến đích cuối cùng sớm nhất có thể". Sân bay cho biết đám cháy "đã được khống chế và dập tắt". FAA đang điều tra.

⦿ ---- HỎI 1: Học sinh có trí nhớ làm việc cao hơn thường xuyên cũng có điểm cao hơn trong việc giải toán bằng lời (word problem-solving)?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới từ Đại học Kansas khám phá vai trò của trí nhớ làm việc (working memory) trong việc giải toán bằng lời (word problem-solving) cho học sinh có và không có khó khăn về toán. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc sử dụng các biện pháp can thiệp để cải thiện trí nhớ làm việc có thể có lợi cho những học sinh gặp khó khăn với toán. Trí nhớ làm việc là một lượng thông tin hạn chế mà con người có thể lưu trữ trong khi xử lý thông tin khác và thực hiện các nhiệm vụ khác. Nó đóng vai trò trung tâm khi học sinh cố gắng giải các bài toán bằng lời. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã làm việc với 207 học sinh lớp 3 có và không có khó khăn về toán để xem trí nhớ làm việc ảnh hưởng như thế nào đến khả năng giải toán bằng lời (to solve word problems) của các em.

Kết quả từ các bài kiểm tra cũng xác nhận tầm quan trọng của trí nhớ làm việc. Học sinh có trí nhớ làm việc cao hơn thường xuyên cũng có điểm cao hơn trong việc giải toán bằng lời (word problem-solving). Các chiến lược bao gồm các tín hiệu rõ ràng như gạch chân thông tin chính hoặc gạch bỏ các câu không liên quan làm giảm nhu cầu về trí nhớ làm việc và các chiến lược làm tăng dần độ phức tạp của các bài toán đã cải thiện trí nhớ làm việc ở những học sinh gặp khó khăn về toán. Tuy nhiên, bất chấp những lợi ích của các biện pháp can thiệp, những học sinh không gặp khó khăn về toán luôn vượt trội hơn những học sinh gặp khó khăn về toán. Chi tiết:

https://news.ku.edu/news/article/study-shows-addressing-working-memory-can-help-students-with-math-difficulty-improve-word-problem-solving-skills

⦿ ---- HỎI 2: Đúng vậy. Sống một mình với chứng trầm cảm và lo âu làm tăng nguy cơ tự tử lên 558%?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Sống một mình với chứng trầm cảm và lo âu làm tăng nguy cơ tự tử lên hơn 500%, theo một nghiên cứu về người lớn Nam Hàn cho thấy. Một nhóm nghiên cứu quốc tế bao gồm Charité Universitätsmedizin Berlin, Đại học Soongsil và Đại học Sungkyunkwan đã phát hiện ra rằng người lớn Nam Hàn sống một mình với cả chứng trầm cảm và lo âu phải đối mặt với nguy cơ tự tử tăng 558%. Những người từ 40 đến 64 tuổi và nam giới có nguy cơ cao nhất.

Tự tử là vấn đề sức khỏe toàn cầu gây ra hơn 700.000 ca tử vong mỗi năm. Nam Hàn đã báo cáo tỷ lệ tự tử cao nhất trong số các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) từ năm 2003 đến năm 2023, với 24,1 vụ tự tử trên 100.000 cá nhân. Sống một mình đã nổi lên như một yếu tố xã hội quyết định sức khỏe, thường liên quan đến sự cô lập xã hội và các tình trạng tâm thần. Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2025-04-depression-anxiety-suicide-korean-adults.html

.