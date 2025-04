(20.4.2025) - 800 cuộc biểu tình khắp nước Mỹ chống Trump - Thư ngỏ 900 người nổi tiếng ký, có hàng chục kinh tế gia, 2 người thắng giải Nobel: thuế quan của Trump là sai, hại kinh tế Mỹ - Thăm dò 329 giám đốc điều hành CEO tại Mỹ: 76% nói thuế quan của Trump làm hại đến công ty của họ

Khoảng 800 cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ một lần nữa thu hút những người biểu tình phản đối các chính sách của Tổng thống Trump vào hôm qua, thứ Bảy

QUẬN CAM (VB-20/4/2025) ⦿ ---- Đức Giáo hoàng Francis đã xuất hiện trên ban công của Vương cung thánh đường Thánh Peter tại Vatican vào hôm Chủ Nhật để ban phước lành Phục sinh. Ngài đã không đọc bài diễn văn Phục sinh vì ngài vẫn đang hồi phục sau một căn bệnh nghiêm trọng.

.

Trong bài phát biểu của mình, được một thành viên giáo sĩ đọc, Đức Giáo hoàng đã kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza. "Tôi kêu gọi các bên tham chiến: hãy ngừng bắn, thả các con tin và giúp đỡ những người dân đang chết đói, những người đang mong muốn một tương lai hòa bình", ngài nói, đồng thời nhấn mạnh "tình hình nhân đạo bi thảm và đáng tiếc" ở vùng đất Palestine này. "Không thể có hòa bình nếu không có tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và tôn trọng quan điểm của người khác", ngài nhấn mạnh.

.

⦿ ---- Chính quyền Trump đã sẵn sàng công nhận quyền kiểm soát Crimea (của Ukraine) của Nga như một phần trong đề xuất của Hoa Kỳ nhằm chấm dứt chiến tranh với Ukraine, theo một quan chức nói với CNN vào thứ Sáu. Crimea, miền nam Ukraine, đã nằm dưới sự chiếm đóng của Nga kể từ khi bị sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014. Bốn khu vực khác của Ukraine - Donetsk và Luhansk ở phía đông và Kherson và Zaporizhzhia ở phía nam - cũng đã bị Nga chiếm đóng một phần kể từ cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2022.

.

Kiev chưa đưa ra bình luận ngay lập tức nhưng nói rằng việc Hoa Kỳ công nhận quyền kiểm soát Crimea của Nga khó có thể được hoan nghênh - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố vào tháng 3 rằng chính phủ của ông sẽ không công nhận bất kỳ vùng lãnh thổ bị chiếm đóng nào là của Nga, gọi đó là "ranh giới đỏ".

.

Zelensky khi đó cho biết các vùng lãnh thổ “có lẽ sẽ là một trong những vấn đề nhạy cảm và khó khăn nhất” trong các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời nói thêm rằng “đối với chúng tôi, ranh giới đỏ là việc công nhận các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của Ukraine là của Nga. Chúng tôi sẽ không làm như vậy”.

.

Nguồn tin nói với CNN vào thứ Sáu rằng đề xuất của Hoa Kỳ về việc chấm dứt chiến tranh cũng sẽ đưa ra lệnh ngừng bắn tại các tuyến đầu của cuộc xung đột. Nguồn tin cho biết khuôn khổ này đã được Mỹ chia sẻ với người châu Âu và người Ukraine tại Paris, Pháp vào thứ Năm. Nó cũng đã được truyền đạt cho người Nga trong một cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

.

Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng ông sẽ có thể chấm dứt chiến tranh ở Ukraine trong một ngày, các nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình phần lớn đã bị đình trệ trước sự ngoan cố của Nga, dẫn đến cảm giác thất vọng ngày càng tăng tại Bạch Ốc.

.

Sau khi Rubio cảnh báo hôm thứ Sáu rằng Hoa Kỳ đã sẵn sàng phủi tay, rời các nỗ lực mang lại hòa bình cho Ukraine trong vòng vài ngày nếu không có dấu hiệu tiến triển rõ ràng nào, Trump đã đưa ra cách tiếp cận ít cứng rắn hơn, nói rằng Rubio "đúng" nhưng lạc quan hơn về triển vọng đạt được thỏa thuận. Khi được hỏi về mốc thời gian để Hoa Kỳ rút lui, Trump nói: "Không có số ngày cụ thể, nhưng nhanh chóng, chúng tôi muốn hoàn thành".

.

Nguồn tin nói chuyện với CNN hôm thứ Sáu cho biết vẫn còn một số phần của khuôn khổ cần được hoàn thiện, đồng thời cho biết Hoa Kỳ có kế hoạch làm việc với người châu Âu và người Ukraine về vấn đề này vào tuần tới tại London. Nguồn tin cho biết chính quyền Trump đang đồng thời lên kế hoạch cho một cuộc họp khác giữa đặc phái viên Trung Đông của Trump là Steve Witkoff và người Nga để đưa Moscow tham gia vào khuôn khổ này.

.

Các nhà quan sát nhân quyền cho biết Nga đã áp đặt một chế độ tàn bạo và đàn áp đối với Crimea và người dân của họ trong 11 năm qua, dập tắt mọi dấu hiệu phản đối. Phái bộ giám sát nhân quyền của Liên hợp quốc tại Ukraine đã nhiều lần báo cáo về các hành vi vi phạm nhân quyền mà Nga bị cáo buộc đã thực hiện ở Crimea bị chiếm đóng - từ việc giam giữ bất hợp pháp, đến lạm dụng tình dục và tra tấn, đến việc buộc mọi người phải gửi con em mình đến các trường học và chương trình đào tạo của Nga.

.

Nga đã nhiều lần phủ nhận các cáo buộc vi phạm nhân quyền, mặc dù có bằng chứng đáng kể và lời khai của nạn nhân. Khoảng 2,5 triệu người đã sống ở Crimea trước năm 2014 và nhiều người khác thường xuyên đến thăm điểm du lịch nổi tiếng này, nổi tiếng với các bãi biển và khu bảo tồn thiên nhiên. Theo dữ liệu chính thức từ chính phủ Ukraine, hơn 64.000 người đã chạy khỏi bán đảo đến các khu vực khác của Ukraine kể từ khi sáp nhập. Tuy nhiên, các tổ chức phi chính phủ Crimea ước tính số người tị nạn có thể cao gấp đôi, vì không phải ai cũng chính thức đăng ký với chính phủ.

.

⦿ ---- Kinh tế gia Ukraine nói rằng đề xuất khai thác khoáng sản Ukraine mà Trump đưa ra là bất công. Một nhà kinh tế cấp cao của Trung tâm Chiến lược Kinh tế (Centre for Economic Strategy) tại Kyiv, Volodymyr Landa, cho biết Thỏa thuận Khoáng sản giữa Hoa Kỳ và Ukraine đã trải qua "nhiều lần lặp lại". Theo ông, như được Guardian UK trích dẫn, "Thật khó để nói những gì bên trong".

.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy của Ukraine rất muốn cải thiện quan hệ với chính quyền Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Đồng thời, nhà lãnh đạo Ukraine cho đến nay đã từ chối yêu cầu của Hoa Kỳ rằng doanh thu từ quỹ chung mới được sử dụng để trang trải chi phí giao vũ khí do chính quyền Biden cung cấp.

.

Hãy nhớ rằng Tổng thống Trump đã tuyên bố trước đó rằng Kyiv "nợ" Hoa Kỳ 300 tỷ đô la (226 tỷ bảng Anh). Tuy nhiên, Zelenskyy vẫn khẳng định rằng sự hỗ trợ của Hoa Kỳ cho đất nước ông đến dưới hình thức tài trợ, không phải là khoản vay, với sự chấp thuận của cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ tại Quốc hội. Zelenskyy cho biết quan hệ đối tác trong tương lai phải dựa trên “sự bình đẳng” và phải có lợi cho cả hai nước.

.

Landa cho biết ông không mong đợi Kyiv chấp nhận rằng “viện trợ quân sự không hoàn lại” trước đây giờ là “nợ”. Landa nói: “Điều đó không chỉ bất công và không thực tế mà còn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ hệ thống tài chính toàn cầu. Nếu đột nhiên các quốc gia và tổ chức có thể yêu cầu thanh toán cho khoản viện trợ được trao vô điều kiện trong những năm trước, điều đó sẽ khiến người nhận thận trọng hơn và có thể mở lại các vấn đề khó khăn từ những thập niên trước trên khắp thế giới”. Thêm nữa, Mỹ khai thác khoáng sản Ukraine nhưng không có giá trị bảo kê an ninh cho Ukraine.

.

⦿ ---- Cuộc chiến thuế quan làm tăng giá các sản phẩm học đường, phụ huynh và giáo viên lo ngại. Các trường học và phụ huynh đang nóng lòng chờ đợi tác động của cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Trump, lo sợ điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra khi giá thực phẩm và đồ dùng học tập tăng vọt. Tình hình đang thay đổi, khi tổng thống tạm dừng áp dụng thuế quan qua lại trong 90 ngày đối với hầu hết các quốc gia nhưng vẫn giữ nguyên mức thuế cố định 10 phần trăm đối với hầu hết các sản phẩm nước ngoài hiện tại. Đối với hàng nhập từ Trung Quốc, cuộc chiến thương mại đã leo thang lên mức thuế 145 phần trăm.

.

Cuộc chiến không thể đoán trước đang khiến các viên chức nhà trường và phụ huynh rơi vào thế khó khi thị trường biến động và bất ổn kinh tế đang rình rập. Karl Rectanus, một cựu giáo viên và quản trị viên, cho biết: "Nó chắc chắn sẽ tác động đến các quận trường và tiểu bang theo nhiều cách khác nhau", chỉ ra mọi thứ từ chi phí thực phẩm cho học sinh đến việc nâng cấp công nghệ mà hầu hết các trường đã mua cách đây năm năm trong thời kỳ đại dịch.

.

Trump, người từ lâu đã lập luận rằng thị trường toàn cầu đối xử với Hoa Kỳ "rất bất công", đã bắt đầu quá trình áp dụng thuế quan vài giờ sau khi nhậm chức vào tháng 1, ký một sắc lệnh hành pháp để áp dụng mức thuế 25 phần trăm đối với hàng hóa từ Canada và Mexico. Trong những tuần kế tiếp, ông đã công bố và tạm dừng một loạt các mức thuế quan khác, bao gồm cả đối với các đối tác thương mại gần nhất của Hoa Kỳ. Trong khi thị trường không phản ứng tích cực, Bạch Ốc khẳng định rằng các mức thuế quan đang đưa các quốc gia ngoan cố vào bàn đàm phán.

.

Cuộc đấu tranh của các trường học là liệu có nên vội vã mua ngay những thứ này nếu họ tin rằng tình hình kinh tế sẽ trở nên tồi tệ hơn hay chờ đợi với hy vọng nó sẽ tốt hơn. "Hãy lấy ví dụ về ngân sách công nghệ. Bạn biết đấy, [các trường học] có nên làm mới không? Chúng ta có nên mua nhanh không? Chúng ta có nên chờ không? Mức thuế quan là bao nhiêu? Sẽ là 145 phần trăm hay sẽ tạm dừng? Không thể nói trước được. Vì vậy, có rất nhiều sự nhầm lẫn và thiếu rõ ràng về những gì họ nên làm", Rectanus cho biết.

.

“90 phần trăm ngân sách của các học khu dành cho chi tiêu vốn, tức là chi phí đi lại của trường và tiền lương của giáo viên. 10 phần trăm còn lại là chi phí họ phải trả cho chương trình giảng dạy và mọi thứ khác: hóa đơn thực phẩm, nội dung, tài liệu, v.v. Và vì vậy, họ sẽ tìm cách bù đắp chi phí ở những lĩnh vực khác đó”, ông nói thêm.

.

Các cuộc chiến không chỉ gây lo lắng cho các trường học mà còn cho các công ty mà họ thường mua hàng. “Ví dụ, đối với các công ty là người bán hoặc nhà bán lẻ các sản phẩm được nhập từ Trung Quốc, những thay đổi về giá cả và thuế quan trong vài tháng qua thực sự đã dẫn đến sự không chắc chắn về chi phí cuối cùng thực tế cho các trường học”, Sara Kloek, phó chủ tịch chính sách giáo dục và trẻ em tại SIIA, một công ty công nghệ và thông tin, cho biết. “Vì vậy, thật khó để có được mức giá cố định khi họ nhập sản phẩm từ nước ngoài”, bà nói thêm, không chỉ đối với công nghệ mà còn đối với “giấy hoặc thậm chí là bút chì và bút màu”.

.

Và sự bất ổn về kinh tế chỉ là một trong số nhiều loại mà các trường học đang phải đối mặt khi Trump tìm cách thực hiện một loạt cải cách giáo dục, bao gồm cả việc đóng cửa Bộ Giáo dục liên bang. Cũng không rõ giá cao có thể kéo dài trong bao lâu, có khả năng ảnh hưởng đến việc học hè và mua sắm cho năm học mới vào mùa thu.

.

⦿ ---- Hàng chục nhà kinh tế — bao gồm hai người đoạt giải Nobel — đã ký một lá thư chỉ trích chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, gọi đó là "sai lầm" và cảnh báo rằng nó có thể gây ra "suy thoái tự gây ra". Trong một "tuyên bố chống thuế quan" mà tính đến chiều thứ Bảy đã có gần 900 người ký, những người viết đã cảnh báo rằng mốc thời gian để hủy bỏ "các chính sách không nhất quán và gây tổn hại" của chính quyền Trump về thương mại đang thu hẹp lại.

.

"Những người ủng hộ thuế quan mô tả các biện pháp này là hành động 'giải phóng kinh tế'. Thay vào đó, thuế quan đảo ngược các nguyên tắc tự do đã mở ra kỷ nguyên tự do và thịnh vượng của con người do người Mỹ lãnh đạo", lá thư viết.

.

"Các mức thuế quan của chính quyền hiện tại được thúc đẩy bởi sự hiểu lầm về các điều kiện kinh tế mà người Mỹ bình thường phải đối mặt", lá thư tiếp tục. "Chúng tôi dự đoán rằng người lao động Mỹ sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của các chính sách sai lầm này dưới hình thức giá cả tăng và nguy cơ suy thoái tự gây ra".

.

Trump đã nói rằng thuế quan nhằm mục đích đảo ngược tình trạng thâm hụt thương mại chung dai dẳng. Ông cũng lập luận rằng thuế quan sẽ thúc đẩy ngành sản xuất của đất nước, vốn đã chứng kiến ​​nhiều việc làm chuyển ra nước ngoài. Đầu tháng này, tổng thống cho biết có thể có một số "vấn đề chuyển đổi" nhưng khuyến khích người Mỹ tiếp tục theo đuổi mục tiêu.

.

Một số người ký tên nổi tiếng vào tuyên bố chống thuế quan bao gồm những người đoạt giải Nobel James Heckman và Vernon Smith, nhà kinh tế học và cựu Thượng nghị sĩ Cộng hòa Phil Gramm của Texas, và N. Gregory Mankiw, chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế dưới thời Tổng thống George W. Bush.

.

Những người ký tên đặc biệt chỉ trích thuế quan "có đi có lại" của Trump. "Mức thuế quan 'có đi có lại' mà Hoa Kỳ đe dọa và áp đặt lên các quốc gia khác được tính toán bằng một công thức sai lầm và ngẫu hứng, không có cơ sở trong thực tế kinh tế", bức thư viết.

.

⦿ ---- Khoảng 800 cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ một lần nữa thu hút những người biểu tình phản đối các chính sách của Tổng thống Trump vào hôm qua, thứ Bảy, trong nỗ lực tận dụng những gì mà những người tổ chức coi là sự phản kháng ngày càng tăng. Nhiều trong số hơn 800 cuộc biểu tình, các buổi hướng dẫn và các nỗ lực hỗ trợ lẫn nhau được lên kế hoạch là một phần của "ngày hành động" do Phong trào 50501 tổ chức, đại diện cho 50 cuộc biểu tình ở 50 tiểu bang và một phong trào, NPR đưa tin.

.

.

Vào kỷ niệm 250 năm ngày bắt đầu Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ, nhiều người biểu tình đã lên tiếng phản đối những gì họ coi là mối đe dọa mà Trump gây ra đối với các lý tưởng dân chủ của quốc gia, theo AP. Tại buổi tái hiện Trận chiến Lexington và Trận chiến Concord bên ngoài Boston, Thomas Bassford cho biết ông đã đưa các cháu trai của mình đến để chúng có thể "tìm hiểu về nguồn gốc của đất nước này và đôi khi chúng ta phải đấu tranh cho tự do". George Bryant phát biểu tại một cuộc biểu tình ở Concord rằng Trump đang "thách thức tòa án. Ông ta bắt cóc sinh viên học sinh. Ông ta đang phá hoại các biện pháp kiểm tra và cân bằng". Ông nói thêm, "Đây là chủ nghĩa phát xít".

.



.

Conan Walter, theo tờ New York Times, cho biết khi tham dự biển tình ở Boston: "Lễ kỷ niệm này là về việc chúng ta thoát khỏi sự cai trị độc đoán của Vua Anh. Sự cai trị đó đang cố gắng quay trở lại ngày hôm nay, và điều quan trọng là mọi người phải đứng lên chống lại điều đó và vượt qua thử thách".

Theo tờ Washington Post, hàng trăm người đã tụ tập tại Quảng trường Lafayette, đối diện Bách Ốc. Một sự kiện ở trung tâm thành phố đã thu thập thực phẩm, sản phẩm dành cho trẻ em và đồ dùng vệ sinh với suy nghĩ về việc sa thải các công nhân liên bang. "Người dân của chúng ta đang chịu áp lực", một tờ rơi cho biết. "Bị sa thải, bị bỏ lại phía sau, bị khóa chặt".

.

.

Hai tuần sau các cuộc biểu tình "Hands Off!", đã có các cuộc biểu tình ở các thị trấn nhỏ và một cuộc diễu hành lớn qua Manhattan. Hunter Dunn của Phong trào 50501 đã thảo luận về việc bổ sung các nỗ lực như các đợt vận động quyên góp thực phẩm và tình nguyện tại các nơi trú ẩn vào chiến dịch. "Tất cả là về các hành động hỗ trợ cộng đồng của bạn chống lại chính quyền Trump—củng cố cộng đồng của bạn để họ có thể vượt qua những cuộc tấn công vào nền dân chủ này", Dunn cho biết.

.

⦿ ---- Quân đội Trung Quốc tăng áp lực 300% quanh Đải Loan. Đô đốc Samuel Paparo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, đã đưa ra lời khai trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện vào tuần trước về những lo ngại của ông về các hoạt động ngày càng gia tăng của Trung Quốc ngoài khơi vùng biển Đài Loan.

.

"Vào năm 2024, quân đội TQ đã chứng minh năng lực ngày càng tăng thông qua các hoạt động gây sức ép liên tục với áp lực quân sự chống lại Đài Loan tăng 300 phần trăm", Paparo làm chứng, đồng thời nói thêm, "Các hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc gần Đài Loan không chỉ là các cuộc tập trận, mà là các cuộc diễn tập".

.

Paparo cho biết Hoa Kỳ không thể tiếp tục ngồi yên trong bối cảnh "sự xâm lược và hiện đại hóa quân sự chưa từng có" của quốc gia này. Quân đội Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn trên vùng biển và không phận xung quanh Đài Loan vào đầu tháng này, bao gồm một nhóm tác chiến tàu sân bay.

.

Các cuộc tập trận có sự tham gia của lực lượng hải quân, không quân, bộ binh và tên lửa, và được cho là "cảnh báo nghiêm khắc và kiềm chế mạnh mẽ đối với nền độc lập của Đài Loan", theo Shi Yi, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Chiến trường miền Đông của TQ. Trong lời khai của mình, Paparo cảnh báo rằng sản lượng quân sự của Trung Quốc hiện đang vượt trội hơn Hoa Kỳ về khả năng tên lửa không quân, hải quân và không gian.

.

Ông cho biết Trung Quốc đang sản xuất máy bay chiến đấu với tốc độ 1,2 so với 1 so với Hoa Kỳ, điều này có thể dẫn đến sự yếu kém ở vùng đất cao trong trường hợp bị tấn công. Trung Quốc cũng đang xây dựng lực lượng chiến đấu với tốc độ 6 so với 1,8 so với Hoa Kỳ. "Tôi vẫn tin tưởng vào tư thế răn đe của chúng ta, nhưng quỹ đạo phải thay đổi", ông nói. "Chúng ta không muốn rơi vào tình huống muốn giành chiến thắng trong một cuộc chiến tranh giành Đài Loan. Chúng ta sẽ ngăn chặn điều đó xảy ra".

.

Vị chỉ huy này cũng lưu ý rằng sự hợp tác "sâu sắc" của Trung Quốc với Nga và Bắc Hàn đã khiến một số quốc gia láng giềng phải cảnh giác. Trung Quốc có nhiều nhân lực hơn về mặt sức mạnh quân sự nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ của Hoa Kỳ về mặt công nghệ và máy móc, theo The Economist đưa tin. Tuy nhiên, Trung Quốc đã trên đà vượt qua Hoa Kỳ, theo hãng tin này. Hải quân Trung Quốc là lực lượng lớn nhất thế giới và khi nói đến thiết kế và chất lượng vật liệu, nhiều tàu chiến của Trung Quốc có thể so sánh với tàu chiến của Hoa Kỳ, theo hãng tin này.

.

⦿ ---- Bất kể Trump dịu giọng, Trung Quốc vẫn cứng rắn, nói sẽ trả đũa kiên quyết. Đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ Tạ Phong (Xie Feng) tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ thực hiện "biện pháp đối phó kiên quyết" để đáp trả bất kỳ quốc gia nào tuyên bố áp thuế và chiến tranh thương mại với mình. "Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ hình thức áp thuế hoặc chiến tranh thương mại nào, không chỉ để bảo vệ lợi ích và phẩm giá quốc gia của Trung Quốc mà còn để bảo vệ trật tự thương mại và kinh tế quốc tế, công lý và sự công bằng quốc tế", Xie tuyên bố.

.

Ông cũng nói thêm rằng Trung Quốc sẽ vẫn là "thị trường siêu lớn đầy hứa hẹn nhất, động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu và là điểm đến đầu tư tốt nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài", đồng thời gọi sự phát triển của đất nước là "cơ hội chung cho toàn thế giới".

.

Tháng này, Trung Quốc đã áp thuế đối với hàng hóa nhập từ Hoa Kỳ là 125% để đáp trả việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp dụng mức thuế 145% đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc.

.

⦿ ---- Theo một cuộc khảo sát gần đây, một bộ phận lớn các giám đốc điều hành CEO tại Hoa Kỳ nói không ủng hộ đối với mức thuế quan mới nhất của Tổng thống Trump và tin rằng chúng sẽ gây tổn hại đến công ty của họ. Cuộc thăm dò do tạp chí Chief Executive thực hiện cho thấy 67% trong số những người được khảo sát không đồng ý với chương trình nghị sự về thuế quan của tổng thống và 76% tin rằng thuế quan toàn diện sẽ gây tổn hại đến công ty của họ

.

Theo CE, kết quả cũng cho thấy mức độ tin tưởng thấp nhất vào thị trường kinh doanh kể từ khi đại dịch bùng phát vào năm 2020. Trên thang điểm từ 1 đến 10, trong đó 1 biểu thị "kém" và 10 biểu thị "xuất sắc", 300 người tham gia đã xếp hạng môi trường kinh doanh hiện tại ở mức 4,6 điểm, giảm so với mức 5,0 điểm vào tháng 3.

.

"Thuế quan và sự không chắc chắn về các bước tiếp theo mà Tổng thống Trump sẽ thực hiện sẽ dẫn đến thời kỳ kinh tế rất khó khăn trong một hoặc hai năm tới", Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Mitchell Metal Products, Tim Zimmerman, nói với tạp chí.

.

Donald H. Lloyd II, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của St. Claire HealthCare, nói thêm, “Sự bất ổn này cần phải chấm dứt. Tôi ủng hộ thuế quan nhưng tin rằng chúng cần được áp dụng một cách chiến lược, không phải trên toàn cầu.” Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 4 với 329 giám đốc điều hành tại Hoa Kỳ. CE không cung cấp biên độ sai số.

.

⦿ ---- Bố ráp sinh viên quốc tế. Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ (ACLU) đang kiện chính quyền của Tổng thống Trump tại tòa án liên bang vì nhắm vào sinh viên quốc tế đã bị thu hồi tư cách hợp pháp. "Hậu quả của việc chấm dứt hợp đồng đơn phương và bất hợp pháp của Bị đơn là rất thảm khốc. Việc chấm dứt hợp đồng khiến sinh viên không còn tư cách sinh viên hợp pháp. Nguyên đơn và nhóm phải đối mặt với việc giam giữ và trục xuất người nhập cư. Nguyên đơn và nhóm phải đối mặt với khó khăn nghiêm trọng về tài chính và học tập. Hơn nữa, Nguyên đơn và nhóm không thể lấy bằng cấp và làm việc theo chương trình Đào tạo Thực hành Tùy chọn (OPT) sau khi tốt nghiệp", các luật sư của ACLU đã viết trong vụ kiện tập thể được đệ trình tại New Hampshire.

.

"Thật vậy, việc chấm dứt hợp đồng đơn phương và bất hợp pháp của Bị đơn đã làm gián đoạn nghiêm trọng các cơ hội giáo dục của sinh viên đang trong giai đoạn giữa chừng (và đang giữa học kỳ) và những người chỉ đơn giản là cố gắng đạt được, thường là với chi phí đáng kể, một nền giáo dục tại Hoa Kỳ trong khi tuân thủ mọi quy tắc bắt buộc đối với họ", các luật sư cho biết trong vụ kiện do một số chi nhánh của ACLU đệ trình.

.

Sinh viên nước ngoài đang theo học tại các trường đại học và cao đẳng Hoa Kỳ đã bị chấm dứt tư cách pháp lý hoặc thu hồi thị thực sinh viên F-1. Theo thống kê của The Associated Press, trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp nhập cư của Trump, khoảng 1.100 sinh viên tại hơn 170 trường đã bị ảnh hưởng kể từ cuối tháng trước. Sinh viên quốc tế đã phản đối, đệ đơn kiện tại các tiểu bang như Wisconsin, Montana và New Hampshire và đã được cấp lệnh hạn chế tạm thời, tạm thời cấm họ bị trục xuất khỏi đất nước.

.

Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio đã nói với các phóng viên vào tháng trước rằng hơn 300 thị thực sinh viên đã bị chấm dứt và con số này tăng lên hàng ngày. Sinh viên quốc tế đã tham gia các cuộc biểu tình trong khuôn viên trường phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza đã bị thu hồi thị thực. Nhưng một số sinh viên nước ngoài có tiền án cũng bị nhắm mục tiêu.

.

⦿ ---- Thuế quan của Tổng thống Donald Trump đang đe dọa sẽ làm mất vui mùa Giáng sinh 2025. Theo Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Hoa Kỳ nhập tới 75% sản phẩm đồ chơi mà họ bán từ Trung Quốc, khiến đây trở thành một trong những ngành công nghiệp phụ thuộc nhiều nhất vào chuỗi cung ứng của quốc gia đó. Cùng với thiết bị thể thao và trò chơi, đây là danh mục nhập cảng lớn thứ tư từ quốc gia đó.

.

Do đó, các quan chức ngành đồ chơi đang cảnh báo người tiêu dùng Hoa Kỳ rằng giá cả sẽ cao hơn và ít lựa chọn hơn trong năm nay, bao gồm cả các ngày lễ, do thuế quan của Trump. “Giáng sinh đang gặp nguy hiểm”, Greg Ahearn, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Hiệp hội đồ chơi, nhóm thương mại chính của ngành, cho biết. Ông cho biết sản xuất tại Trung Quốc tiếp tục chậm lại mỗi khi Trump tăng thuế đối với quốc gia đó. Và điều đó xảy ra vào thời điểm không thích hợp. Theo truyền thống, sản xuất bắt đầu tăng tốc vào khoảng thời điểm này trong năm để hàng hóa sẵn sàng cho mùa mua sắm vào mùa thu và mùa đông, ông cho biết.

.

Khi Trump tiết lộ Trung Quốc sẽ phải đối mặt với một số mức thuế cao nhất trong đợt triển khai "Ngày giải phóng" theo từng quốc gia của ông — và sau đó nói rằng thuế đối với Trung Quốc sẽ tăng cao tới 145% — cổ phiếu của Hasbro và Mattel đã lao dốc. Mặc dù cả hai công ty trước đó đã đưa tác động thuế quan 20% từ Trung Quốc vào dự báo tài chính của họ cho năm 2025, nhưng họ vẫn chưa thảo luận công khai về tác động của mức thuế 145%.

.

“Chính quyền duy trì liên lạc thường xuyên với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các nhóm ngành và người dân Mỹ bình thường về các chính sách thương mại và kinh tế của chúng tôi. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã nói rõ: nếu bạn lo lắng về thuế quan, giải pháp rất đơn giản. Hãy sản xuất sản phẩm của bạn tại Hoa Kỳ”, người phát ngôn Bạch Ốc Kush Desai cho biết trong một tuyên bố.

.

Các quan chức trong ngành đồ chơi cho biết điều đó không dễ dàng như vậy. Chuyên môn sản xuất đồ chơi của Trung Quốc đã được mài giũa qua nhiều thập niên kinh nghiệm và chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp Hoa Kỳ đã trở nên phụ thuộc vào khuôn mẫu, thuốc nhuộm, lao động và các kỹ thuật an toàn chỉ có ở đó.

"Đây là lao động lành nghề và không có cách nào khác", Ahearn nói. "Và chúng rẻ hơn đáng kể và có nhiều kinh nghiệm hơn so với ở Hoa Kỳ, ông nói thêm, ám chỉ đến chuỗi cung ứng đồ chơi của Trung Quốc". Ông cho biết sẽ hầu như không thể sao chép hiệu quả của ngành công nghiệp này tại Hoa Kỳ trong một khung thời gian hợp lý.Jonathan Silva, đồng sở hữu của WS Game Company có trụ sở tại Massachusetts, cho biết ông lo ngại rằng mình sẽ phải sa thải 22 nhân viên của mình nếu tình hình kéo dài. Ông cho biết công ty của ông thiết kế các phiên bản cao cấp của các trò chơi cổ điển và 100% hoạt động sản xuất của họ diễn ra tại Trung Quốc. "Chúng tôi đang bế tắc", Silva nói. Ông ước tính họ có 4 tháng xây dựng đường băng sản phẩm, nhưng sau đó mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ. “Chúng tôi đang xem xét mọi phương án có thể, nhưng hiện tại, hoạt động kinh doanh của chúng tôi gần như bị đình trệ”, ông cho biết.Ngay cả các công ty không phụ thuộc vào Trung Quốc cũng cho biết thuế quan của Trump đang có hiệu ứng lan tỏa. Beate Caso, giám đốc Bruder Toys America, đơn vị sản xuất sản phẩm tại Đức, cho biết ngoài việc phải tính đến mức thuế quan 10% tại đó, toàn bộ ngành công nghiệp sẽ phải đối mặt với chi phí cao hơn do tình trạng thiếu container vận chuyển trên toàn thế giới khi sản xuất tại Trung Quốc cho tất cả các sản phẩm chậm lại.“Giá cả sẽ tăng vọt”, Caso cho biết. “Nguồn cung cũng sẽ hạn chế và sau đó bạn phải cộng thêm chi phí thuế quan. Vì vậy, mọi thứ sẽ trở nên đắt đỏ hơn và người tiêu dùng chắc chắn sẽ cảm thấy điều đó”.⦿ ---- Cử tri MAGA bắt đầu kinh hoàng vì giá ngoài chợ tăng vọt: Cơ sở MAGA cho rằng cuộc chiến thương mại của Trump sẽ mang lại 'kho báu'. Nhưng họ chỉ sẵn sàng chờ đợi trong một thời gian nhất định. Một số đảng viên Cộng hòa đang đặt ra ngày hết hạn cho thời gian họ sẽ chịu đựng hậu quả kinh tế từ cuộc chiến thương mại của Donald Trump. Hiện tại, họ kéo dài thời gian của tổng thống để định hình lại nền kinh tế Hoa Kỳ - và họ đã chuẩn bị sẵn sàng để chịu chi phí cao hơn do thuế quan cao đối với các đối tác thương mại.Nhưng các cuộc phỏng vấn với gần ba chục nhà lãnh đạo và điều hành của Đảng Cộng hòa tại bảy chiến trường - từ chủ tịch đảng đến các nhà chiến lược đến các nhà lập pháp tiểu bang - cho thấy sự thừa nhận ngày càng tăng rằng các cú sốc kinh tế có thể cản trở triển vọng của đảng trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Trong khi nhiều người nói rằng họ sẽ thắt chặt dây an toàn cho đến khi cần thiết, một số nhà chiến lược và lãnh đạo đảng cấp tiểu bang dự đoán rằng sự kiên nhẫn của cử tri đối với giá cả cao hơn sẽ không kéo dài quá mùa hè, trong khi những người khác cho rằng ông có thời gian khoảng một năm.“Không ai ngạc nhiên cả, vì Donald Trump đã nói về các hoạt động thương mại không công bằng trên toàn thế giới trong 30 năm qua,” Chủ tịch Hạ viện Wisconsin Robin Vos, người cho biết ông đã bắt đầu trả thuế quan cho doanh nghiệp đóng gói thực phẩm của chính mình, cho biết. “Ông Trump đã nói về thuế quan qua lại theo đúng nghĩa đen kể từ ngày ông ấy đắc cử. Nhưng hy vọng là ý tưởng ban hành thuế quan sẽ dẫn đến con số 0 vào cuối cùng, và đó là lý do tại sao tôi nghĩ hầu hết mọi người đều lạc quan hy vọng sẽ thực hiện được điều đó sớm hơn là muộn.”Hoặc như Jonathan Felts, một cố vấn Cộng hòa North Carolina, đã nói, “Nếu nền kinh tế hoàn toàn sụp đổ, thì đó là Khoa học Chính trị 101 mà người đương nhiệm sẽ gặp rắc rối." Trong khi Felts nói rằng “nhiều người sẵn sàng gánh chịu một số nỗi đau ngắn hạn”, ông cảnh báo rằng “khi cuộc bỏ phiếu sớm bắt đầu, nếu bạn đến McDonald's và không còn thực đơn đô la nào nữa, thì đó là một vấn đề.”Chương trình nghị sự thương mại của Trump đã làm bắt đầu gây ra thiệt hại về mặt chính trị. Tỷ lệ chấp thuận công việc của Trump, vượt quá 50% khi ông mới nhậm chức, hiện đang ở mức thấp. Tâm trạng của công chúng về nền kinh tế đã trở nên tồi tệ hơn, với phần lớn người Mỹ trong cuộc thăm dò của Economist/YouGov tuần này cho biết nền kinh tế đang trở nên tồi tệ hơn. Trump đang gây chiến với Jerome Powell sau khi chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang cảnh báo thuế quan có khả năng sẽ đẩy giá lên cao.Và ngay cả trong số những cử tri Cộng hòa — những người đã gắn bó với Trump thông qua các bản cáo trạng hình sự, thủ tục luận tội và thất bại của ông vào năm 2020 — Trump đang cho thấy một số dấu hiệu yếu kém. Trong cuộc khảo sát của YouGov, 85% đảng viên Cộng hòa chấp thuận công việc mà Trump đang làm, giảm 5 điểm phần trăm so với tuần trước.

.

⦿ ---- Không bắt đủ di dân lậu cho Trump hài lòng, nhưng Bộ Quốc Phòng và Bộ Nội An cũng không dám khuyến nghị dùng quân đội bố ráp. Hiện tại, Pentagon và Bộ Nội An (DHS) sẽ không khuyến nghị Trump viện dẫn Đạo luật Chống Nổi loạn (Insurrection Act). Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem sẽ không khuyến nghị viện dẫn Đạo luật Chống Nổi loạn trong bản ghi nhớ mà 2 bộ đang chuẩn bị gửi cho Tổng thống Donald Trump về tình hình ở biên giới phía nam, theo nhiều quan chức Hoa Kỳ nắm rõ vấn đề này cho CNN biết.

.

Đạo luật Chống Nổi loạn là luật của thế kỷ 19 cho phép tổng thống sử dụng quân đội đang tại ngũ trong phạm vi Hoa Kỳ để thực hiện các chức năng thực thi pháp luật như bắt giữ người di cư. Trump đã ban hành một sắc lệnh hành pháp vào tháng 1 tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở biên giới phía nam, trong đó yêu cầu Hegseth và Noem gửi cho ông một báo cáo trong vòng 90 ngày về tình hình ở đó và tư vấn liệu có nên viện dẫn Đạo luật Nổi loạn để giúp giành được "quyền kiểm soát hoạt động hoàn toàn" của biên giới hay không.

.

Hạn chót cho khuyến nghị của Hegseth và Noem là Chủ Nhật, nhưng 2 bộ dự kiến sẽ gửi bản ghi nhớ cùng với những phát hiện của họ tới Trump vào tuần tới, theo các quan chức. Hegseth và Noem dự kiến sẽ nói với Trump rằng hiện tại số lượng người vượt biên đang ở mức thấp và họ không cần thêm thẩm quyền tại thời điểm này để giúp kiểm soát dòng người di cư. Theo một quan chức An ninh Nội địa, số lượng người di cư vượt biên tại biên giới phía nam của Hoa Kỳ đã giảm xuống dưới 300 người một ngày — giảm mạnh so với những năm gần đây khi số lượng người vượt biên trái phép lên tới hơn 1.000 người hoặc hơn mỗi ngày.

.

Quân đội Hoa Kỳ đã triển khai thêm hàng nghìn binh lính, bao gồm cả lực lượng đang tại ngũ, đến biên giới phía nam trong những tháng gần đây, nhưng họ đã thực hiện tuần tra, dựng rào chắn và hỗ trợ hậu cần cho DHS — chứ không phải bắt giữ. Các quan chức của Trump đã thất vọng với tốc độ chậm hơn của các vụ bắt giữ trong nước đối với những người nhập cư không có giấy tờ trên khắp đất nước và đã có một số cuộc gọi căng thẳng về vấn đề này giữa Bạch Ốc và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan, nhiều nguồn tin cho biết.

.

Nhưng các vụ bắt giữ trong nước thường đòi hỏi nhiều nhân lực và nguồn lực, hơn là giam giữ những người di cư khi họ vượt biên. Một viên chức giải thích rằng việc viện dẫn Đạo luật Chống nổi loạn và cho phép quân đội Hoa Kỳ tham gia bắt giữ người di cư đã được một số người trong quỹ đạo của Trum coi là một cách giúp tăng số lượng người bị bắt trên khắp cả nước. Nhưng một đợt bắt giữ gia tăng cũng có thể tạo ra các vấn đề về năng lực tại các cơ sở giam giữ trên khắp cả nước, các viên chức cho biết.

.

Căn cứ của Quân đội Hoa Kỳ tại El Paso, Texas — Fort Bliss — đã được chọn làm địa điểm giam giữ và có khả năng giam giữ hàng nghìn người di cư, và các hợp đồng đã được ký kết để bắt đầu xây dựng các cơ sở dành cho người di cư tại căn cứ này, CNN đưa tin. Nhưng các cơ sở đó vẫn chưa được xây dựng và việc xây dựng lều trại tại Vịnh Guantanamo để chứa người di cư đã bị hoãn vô thời hạn.

.

⦿ ---- Cho đến thứ Sáu, người Mỹ truy cập vào cổng thông tin COVID-19 trực tuyến của chính phủ liên bang có thể tìm thấy thông tin về việc đeo khẩu trang, xét nghiệm miễn phí và điều trị các bệnh nhiễm trùng của căn bệnh đã giết chết hơn 1 triệu người ở Hoa Kỳ. Bây giờ, bất kỳ ai truy cập vào Covid.gov và Covidtests.gov đều được chuyển hướng đến một trang của Bạch Ốc tuyên bố rằng rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Trung Quốc là "Nguồn gốc thực sự của Covid-19", USA Today đưa tin - một khả năng mà Tổng thống Trump đã tán thành từ lâu. Thay vì cung cấp thông tin về COVID kéo dài, trang này chỉ trích đảng Dân chủ, Tổ chức Y tế Thế giới và Tiến sĩ Anthony Fauci về phản ứng của họ đối với đại dịch.

.

Trang này đưa ra năm lập luận cho rằng rò rỉ trong phòng thí nghiệm là nơi sinh ra căn bệnh. Một là bằng chứng về nguồn gốc tự nhiên sẽ xuất hiện nếu nó tồn tại. Nhưng cũng không có bằng chứng trực tiếp nào cho lý thuyết rò rỉ trong phòng thí nghiệm. Một điểm là phòng thí nghiệm không được vận hành an toàn, điều mà CIA đã nói khi họ đưa ra nhiều bằng chứng hơn về khả năng rò rỉ. Nhưng trang này đã bỏ qua những lỗ hổng trong lý thuyết và bằng chứng rằng loại virus này đã lây từ động vật sang người tại một khu chợ động vật hoang dã bất hợp pháp, theo tờ New York Times. Và không có bằng chứng nào cho thấy Viện Virus học Vũ Hán có loại virus có thể đã trở thành loại virus gây ra đại dịch.

.

Theo tờ The Hill, vẫn chưa có sự đồng thuận rộng rãi về nguồn gốc, điều mà các nhà khoa học cho rằng không phải là bất thường đối với một loại virus. Nhiều đảng viên Cộng hòa đã ủng hộ Trump về lý thuyết phòng thí nghiệm và một người hoan nghênh việc thay đổi trang web. Dân Biểu Mariannette Miller-Meeks đã đăng trên X rằng "sự thật đang được đưa ra ánh sáng". Số người chết vì COVID đã giảm mạnh kể từ khi đại dịch lên đến đỉnh điểm, nhưng trong những tháng gần đây, hàng trăm ca tử vong ở Hoa Kỳ đang được ghi nhận mỗi tuần.

.

⦿ ---- Nông dân Mỹ la trời: thuế quan Trump đánh vào Canada dội ngược lại. Thực phẩm cho bò tăng thêm 2.200 đô một lô. Nicholas Gilbert, một người nông dân chăn nuôi bò sữa điều hành Adon Farms ở phía bắc New York, đã bị sốc vì mức thuế quan khi một lô hàng thức ăn cho bò thường lệ từ Ontario (Canada) khiến ông phải trả thêm 2.200 đô la so với dự kiến.

.

"Tôi thậm chí còn không chắc là nó có hợp pháp không! Chúng tôi đã ký hợp đồng về giá khi giao hàng", ông nói với The Atlantic. "Nếu giá nhiên liệu tăng hoặc xe tải của bạn bị hỏng, thì đó không phải là vấn đề của tôi! Đó là mục đích của hợp đồng". Thật không may cho Gilbert, mức thuế quan này hoàn toàn hợp pháp. Giống như nhiều chủ doanh nghiệp người Mỹ khác, ông đã nhầm tưởng rằng thuế quan đối với hàng hóa nhập cảng sẽ do nhà xuất cảng nước ngoài trả.

.

Trên thực tế, khoản phí này do Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ áp đặt và được chuyển trực tiếp cho ông, người mua. "Chúng tôi đang phải chịu hậu quả nghiêm trọng", Gilbert nói với tạp chí, giải thích rằng ông cũng sẽ phải trả thuế đối với phân bón và thiết bị nông nghiệp mà ông mua.

.

Gilbert không phải là người duy nhất chịu thiệt khi cuộc chiến thương mại quốc tế của Trump vẫn tiếp diễn. Nhiều ngành công nghiệp, bao gồm sản xuất và xây dựng, đang chứng kiến chi phí tăng cao. Người tiêu dùng cũng không được an toàn.

.

Một gia đình trung bình dự kiến sẽ phải trả thêm khoảng 3.800 đô la một năm cho hàng tạp hóa, quần áo, đồ nội thất, xe và nhiều thứ khác. Giá xe nói riêng dự kiến sẽ tăng từ 15% đến 20%. Với chi phí tăng trên diện rộng, các nhà kinh tế đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro suy thoái gia tăng. Tại biên giới Canada, tờ The Atlantic khẳng định suy thoái đã xuất ở đây.

.

⦿ ---- Nhiều cựu nhà lập pháp từ cả hai đảng, cũng như các cựu quan chức Bạch Ốc từng phục vụ trong chính quyền đầu tiên của Donald Trump, đã ký vào một bức thư ngỏ chỉ trích Trump về chiến dịch trả thù của mình. Tiếp sau lệnh của tổng thống ra lệnh cho Bộ Tư pháp điều tra hai cựu quan chức, Miles Taylor và Chris Krebs, những người đã phục vụ dưới quyền ông trong nhiệm kỳ đầu tiên tại Phòng Bầu dục, bức thư cáo buộc Trump đã đưa đất nước vào con đường "leo thang nguy hiểm trong việc lạm dụng quyền lực của tổng thống: biến các cơ quan liên bang thành vũ khí để thực hiện hành vi trả thù cá nhân đối với những cá nhân được nêu tên".

.

Đáng chú ý trong số những người ký vào bức thư ví tổng thống như một "bạo chúa hoàng đế" (royal despot) là Ty Cobb, người trước đây từng là luật sư riêng của Trump. Theo một báo cáo từ tờ NY Times, "Các sắc lệnh hành pháp của ông Trump cũng đã thu hồi quyền miễn trừ an ninh của những người và tổ chức có liên hệ với ông Krebs và ông Taylor, đồng thời kêu gọi điều tra nhiệm kỳ chính phủ của họ. Bức thư, được hơn 200 người ký tên, chỉ trích những hành động đó là một phần của 'sự vi phạm hiến pháp sâu sắc' với tiền lệ."

.

Trong bức thư, có giải thích, "hành động của Tổng thống không chỉ gợi lên một số khoảnh khắc tồi tệ nhất trong lịch sử của chúng ta; chúng còn đi xa hơn nữa. Việc một tổng thống đích thân và công khai chỉ đạo các đòn bẩy của chính phủ liên bang chống lại những công dân được nêu tên công khai vì lý do chính trị đã tạo ra một tiền lệ mới và nguy hiểm trong nền cộng hòa của chúng ta."

.

⦿ ---- Các công ty đóng tàu của Trung Quốc hôm thứ Bảy đã chỉ trích là "thiển cận" về phí ghé cảng của Hoa Kỳ do chính quyền của Tổng thống Donald Trump công bố đối với các tàu liên quan đến Trung Quốc, một biện pháp nhằm vào ngành đóng tàu Mỹ. Trump đã ký một lệnh vào thứ Tư nhằm khôi phục ngành đóng tàu của Hoa Kỳ và giảm sự kiểm soát của Trung Quốc đối với ngành vận tải biển toàn cầu. Trump đã làm giảm nhẹ các biện pháp này vào ngày hôm sau bằng cách bảo vệ các nhà xuất cảng trong nước và chủ các tàu phục vụ vùng Ngũ Đại Hồ, vùng Caribe và các vùng lãnh thổ của Hoa Kỳ.

.

Cuộc tranh cãi về vận tải biển, chiếm 80% thương mại toàn cầu, là xung đột mới nhất trong cuộc chiến thương mại đang leo thang giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, đẩy mức thuế đối với hàng nhập cảng của nhau lên hơn 100%. Hiệp hội Công nghiệp Đóng tàu Quốc gia Trung Quốc đã bày tỏ "sự phẫn nộ tột độ và phản đối kiên quyết" đối với các biện pháp của Hoa Kỳ. "Sự suy giảm của ngành đóng tàu Hoa Kỳ là kết quả của chủ nghĩa bảo hộ và không liên quan gì đến Trung Quốc", các công ty đóng tàu cho biết trong một tuyên bố.

.

Họ cảnh báo rằng các hạn chế của Hoa Kỳ sẽ phá vỡ hệ thống hàng hải toàn cầu, dẫn đến chi phí vận chuyển tăng vọt, đẩy lạm phát của Hoa Kỳ lên cao hơn nữa và gây tổn hại đến lợi ích của người dân Hoa Kỳ. "Chúng tôi kêu gọi ngành hàng hải quốc tế cùng nhau phản đối hành vi thiển cận này của Hoa Kỳ và cùng nhau duy trì một môi trường thị trường công bằng", cơ quan công nghiệp này cho biết, đồng thời nói thêm rằng họ hy vọng chính quyền Trung Quốc sẽ có biện pháp đối phó mạnh mẽ.

.

Chính phủ TQ đã phản đối các bước "phân biệt đối xử" vào thứ Sáu, kêu gọi Mỹ "sửa chữa những hành vi sai trái". Bộ Thương mại TQ đã tuyên bố "kiên quyết thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của chúng tôi", nói rằng các khoản phí này "bộc lộ đầy đủ bản chất của các chính sách đơn phương và bảo hộ của họ, và là những hoạt động điển hình, phi thị trường".

.

⦿ ---- Khi tỷ lệ mắc chứng mất trí nhớ tăng ở Hoa Kỳ, các chuyên gia cảnh báo rằng các phòng cấp cứu của bệnh viện chưa được chuẩn bị đầy đủ. Theo phân tích dữ liệu của Associated Press và Side Effects Public Media, cứ 6 lượt đến khoa cấp cứu vào năm 2022 thì có một lượt phải chờ 4 giờ đồng hồ trở lên. Phân tích cho thấy 50% bệnh nhân phải nằm viện trong bất kỳ khoảng thời gian nào đều từ 65 tuổi trở lên.

.

Các chuyên gia chăm sóc sức khỏe cho biết một số người không ở giữa tình trạng khẩn cấp đe dọa tính mạng thậm chí có thể phải chờ nhiều tuần. Việc nằm viện là triệu chứng cho thấy hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ đang gặp khó khăn, bao gồm việc thu hẹp các điểm tiếp nhận bệnh nhân tìm kiếm sự chăm sóc bên ngoài khoa cấp cứu và các bệnh viện ưu tiên giường bệnh cho các thủ thuật mà các công ty bảo hiểm thường chi trả nhiều hơn.

.

Các chuyên gia cũng cảnh báo rằng vấn đề nằm viện sẽ trở nên tồi tệ hơn khi số người từ 65 tuổi trở lên mắc chứng mất trí nhớ ở Hoa Kỳ tăng lên trong những thập niên tới. Sức chứa giường bệnh tại Hoa Kỳ có thể không theo kịp. Từ năm 2003 đến năm 2023, số lượng giường bệnh có nhân viên là cố định, ngay cả khi các chuyến thăm khoa cấp cứu tăng vọt từ 30% đến 40% trong cùng kỳ.

.

Đối với những người lớn tuổi mắc chứng mất trí, việc lên máy bay có thể đặc biệt nguy hiểm, bác sĩ tâm thần lão khoa tại Chicago, Tiến sĩ Shafi Siddiqui cho biết. Một lá thư nghiên cứu được công bố vào tháng 6 năm 2024 trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ đã xem xét hơn 200.000 bệnh nhân và phát hiện ra rằng việc nằm viện dài ngày có thể liên quan đến nguy cơ cao hơn ở những bệnh nhân mắc chứng mất trí mắc chứng mê sảng — trạng thái lú lẫn tạm thời về tinh thần và đôi khi là ảo giác.

.

"Mọi người cần phải tức giận về (việc lên máy bay)", Tiến sĩ Vicki Norton, chủ tịch đắc cử của Viện Hàn lâm Y khoa Cấp cứu Hoa Kỳ cho biết. Các nhóm bác sĩ cấp cứu quốc gia đã vận động hành lang trong nhiều năm để kiểm soát việc lên máy bay. Mặc dù họ đã đạt được một số tiến bộ, nhưng không có thay đổi đáng kể nào, mặc dù lo ngại rằng điều này dẫn đến kết quả tồi tệ hơn cho bệnh nhân.

.

Arjun Venkatesh, người nghiên cứu về y học khẩn cấp tại Yale, cho biết các quyết định về chính sách của liên bang và tiểu bang được đưa ra cách đây gần 40 năm đã hạn chế số lượng giường bệnh. Ông cho biết mọi người hiện đang sống lâu hơn, dẫn đến các bệnh phức tạp hơn.

.

Theo Hiệp hội Bệnh viện Hoa Kỳ, năm 2003, có 965.000 giường bệnh có nhân viên so với 913.000 giường vào năm 2023. Một lá thư nghiên cứu khác của JAMA được công bố vào tháng 2 cho thấy số giường bệnh có nhân viên tại Hoa Kỳ giảm 16% sau đại dịch.

.

⦿ ---- Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Đài Loan công bố hôm thứ Bảy, Trung Quốc đang sử dụng tiền và mạng lưới tôn giáo để thâm nhập vào quân đội Đài Loan thông qua các sĩ quan đã nghỉ hưu. Theo CNA, báo cáo này sẽ được trình lên Viện Lập pháp vào thứ Hai, do các nhà lập pháp yêu cầu để phản hồi lại một số vụ bê bối gián điệp gần đây liên quan đến quân nhân đang tại ngũ và đã nghỉ hưu.

.

Bắc Kinh dựa vào năm kênh chính để tiếp cận quân nhân Đài Loan: mạng lưới tội phạm có tổ chức, hệ thống tài chính ngầm, công ty bình phong, hiệp hội đền chùa và các tổ chức xã hội dân sự. Các đặc vụ tình báo Trung Quốc thường nhắm vào các sĩ quan đã nghỉ hưu trước, sau đó sử dụng họ để liên lạc với nhân viên đang tại ngũ. Các chiến thuật phổ biến khác bao gồm tiếp cận trực tuyến, ưu đãi tài chính và tận dụng nợ để gây áp lực buộc các cá nhân phải hợp tác.

.

Báo cáo cho biết từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 3 năm 2025, có tới 87,5% các vụ vi phạm an ninh quốc gia đã được các sĩ quan quân đội đang tại ngũ phát hiện và báo cáo - bộ này cho biết bằng chứng cho thấy giáo dục phản gián đã có tác động mạnh mẽ. Bộ lưu ý rằng các đợt đánh giá an ninh đối với nhân viên quốc phòng được tiến hành ba năm một lần, mặc dù có thể kiểm tra thường xuyên hơn sau khi thăng chức hoặc chuyển phòng ban. Các đợt đánh giá này không chỉ đánh giá hồ sơ phạm tội mà còn đánh giá hoạt động tài chính và lịch sử đi lại.

.

⦿ ---- Tổng thống Trump ký lệnh mở cửa đánh bắt cá thương mại tại một trong những khu bảo tồn đại dương lớn nhất thế giới, chấm dứt nhiều năm bảo vệ nghiêm ngặt đối với một khu vực giàu sinh vật biển. Sắc lệnh hành pháp được ban hành hôm thứ Năm liên quan đến Di tích quốc gia biển di sản quần đảo Thái Bình Dương, một khu vực cách Hawaii khoảng 750 dặm về phía tây, bao phủ gần 500.000 dặm vuông.

.

Di tích này - được Tổng thống George W. Bush thành lập vào năm 2009 và được Tổng thống Obama mở rộng vào năm 2014 - bao gồm hơn 160 ngọn núi ngầm, đảo san hô, rùa biển có nguy cơ tuyệt chủng và cá voi. "Hoa Kỳ nên là quốc gia dẫn đầu thế giới về hải sản", Trump nói, mô tả quyết định này là "một quyết định dễ dàng". Ông lưu ý rằng thâm hụt thương mại hải sản của Hoa Kỳ hiện ở mức hơn 20 tỷ đô la.

.

Sắc lệnh hành pháp thứ hai chỉ thị cho Bộ Thương mại nới lỏng các quy định đối với ngành đánh bắt cá thương mại, nuôi trồng thủy sản và chế biến cá, đồng thời giao cho Bộ Nội vụ nhiệm vụ xem xét lại tất cả các di tích biển với mục tiêu mở cửa các di tích khác cho hoạt động đánh bắt cá thương mại. AP gọi đây là "một sự thay đổi mạnh mẽ trong chính sách liên bang về đánh bắt cá tại vùng biển Hoa Kỳ bằng cách ưu tiên lợi ích đánh bắt cá thương mại hơn là nỗ lực tăng nguồn cung cấp cá". Các nhà bảo vệ môi trường lên án động thái này và lời khẳng định của chính quyền rằng các biện pháp như Đạo luật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng và Đạo luật về nước sạch sẽ bảo vệ khu vực một cách thỏa đáng, theo New York Times.

.

⦿ ---- Một nghiên cứu phát hiện ra rằng chế độ ăn có thể gây viêm não ngay cả khi không có bất kỳ thay đổi nào về chuyển hóa. Một nghiên cứu mới trên chuột cho thấy chỉ cần tiêu thụ một chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa (có nhiều trong thịt đỏ, bơ, phô mai) trong vài ngày có thể đủ để gây ra các vấn đề về trí nhớ và viêm não ở người lớn tuổi. Các nhà nghiên cứu đã cho các nhóm chuột già và trẻ ăn chế độ ăn nhiều chất béo trong ba ngày hoặc ba tháng để kiểm tra xem não phản ứng với chế độ ăn không lành mạnh nhanh như thế nào so với các bộ phận khác của cơ thể.

.

Theo dự đoán dựa trên nghiên cứu trước đây về bệnh tiểu đường và béo phì, những con chuột ăn chế độ ăn nhiều chất béo trong ba tháng đã phát triển các vấn đề về chuyển hóa, viêm ruột và những thay đổi đáng kể ở vi khuẩn đường ruột. Ngược lại, những con chuột ăn chế độ ăn nhiều chất béo chỉ trong ba ngày không cho thấy bất kỳ thay đổi lớn nào về chuyển hóa hoặc đường tiêu hóa.

.

Tuy nhiên, khi kiểm tra não, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng chỉ những con chuột già, bất kể chúng ăn chế độ ăn trong ba ngày hay ba tháng, đều có kết quả kém trong các bài kiểm tra trí nhớ và biểu hiện các dấu hiệu viêm não. Kết quả bác bỏ ý tưởng rằng tình trạng viêm liên quan đến chế độ ăn uống trong não lão hóa là do béo phì, tác giả nghiên cứu cao cấp Ruth Barrientos, một nhà điều tra tại Viện nghiên cứu y học hành vi tại Đại học bang Ohio cho biết. Hầu hết các nghiên cứu về tác động của thực phẩm béo và chế biến lên não đều tập trung vào tình trạng béo phì, tuy nhiên tác động của việc ăn uống không lành mạnh, không liên quan đến béo phì, vẫn chưa được khám phá nhiều.

.

⦿ ---- Taipei: Theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ Giáo dục Đài Loan, tính đến cuối tháng 2, gần 70% trường tiểu học và trung học cơ sở của Đài Loan đã giảng dạy tiếng Anh đầy đủ trong các lớp học tiếng Anh. Thay đổi này diễn ra sau một điều chỉnh chính sách được thực hiện vào tháng 5 năm 2024, trong đó chuyển hướng chiến lược giáo dục song ngữ của Đài Loan sang tập trung vào việc tăng cường giảng dạy tiếng Anh trong các lớp học tiếng Anh. Bản sửa đổi này thay thế các đề xuất trước đó nhằm mở rộng phương pháp giảng dạy bằng tiếng Anh (EMI), trong đó tiếng Anh được sử dụng để dạy các môn như toán, khoa học hoặc lịch sử tại các trường mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ chính.

.

Theo chính sách trước đây, 60% trường học dưới cấp trung học phổ thông dự kiến sẽ áp dụng phương pháp giảng dạy tiếng Anh đầy đủ trong các lớp học tiếng Anh, trong khi 1/7 trường sẽ xem xét phương pháp giảng dạy song ngữ trong các môn không phải ngôn ngữ. Tuy nhiên, cách tiếp cận rộng rãi hơn này đã gây ra tranh luận.

Liên đoàn Công đoàn Giáo viên Quốc gia, một trong những đơn vị chỉ trích gay gắt nhất, đã cảnh báo rằng việc áp dụng EMI vào các môn học như toán hoặc khoa học có thể cản trở khả năng hiểu nội dung và trình độ ngôn ngữ của học sinh, theo CNA.

Chính sách giáo dục song ngữ của Đài Loan là một phần của mục tiêu quốc gia rộng lớn hơn nhằm cải thiện trình độ tiếng Anh và tăng cường khả năng cạnh tranh quốc tế. Theo chỉ thị của Nội các, Hội đồng Phát triển Quốc gia đã đặt mục tiêu đưa Đài Loan trở thành quốc gia song ngữ vào năm 2030.

.

⦿ ---- HỎI 1: Sau đại dịch COVID-19, đảng Dân chủ tin bác sĩ của họ và làm theo lời khuyên y tế cao hơn so với đảng Cộng hòa, cả vấn đề không liên quan đến đại dịch?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Niềm tin vào bác sĩ riêng của một người từng là trung lập về mặt chính trị ở Hoa Kỳ. Nhưng theo nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Khoa học Chính trị của Anh, điều đó đã thay đổi. Sau đại dịch COVID-19, đảng Dân chủ có khả năng tin tưởng bác sĩ của họ và làm theo lời khuyên y tế cao hơn đáng kể so với đảng Cộng hòa, ngay cả đối với các vấn đề không liên quan đến đại dịch. Nghiên cứu cho thấy sự chia rẽ đảng phái ngày càng tăng này trong niềm tin liên quan đến sức khỏe có thể gây ra hậu quả đối với cách người Mỹ tiếp cận và tham gia vào dịch vụ chăm sóc y tế. "Trong cuộc khủng hoảng COVID-19, tôi, giống như nhiều người khác, đã theo dõi phản ứng của cộng đồng y tế đối với đại dịch - và các biện pháp can thiệp liên quan đến đại dịch khác nhau - được diễn giải thông qua lăng kính đảng phái", tác giả nghiên cứu Neil O'Brian, phó giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Oregon và là thành viên của Carnegie năm 2024, cho biết. Chi tiết:

https://www.psypost.org/new-study-reveals-striking-political-divide-in-who-trusts-their-doctor/

.

⦿ ---- HỎI 2: Người mắc bệnh tiểu đường loại 2 có thể hưởng lợi từ loại thuốc giảm cân orforglipron mới của Eli Lilly?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Những người được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường loại 2 có thể sớm được hưởng lợi từ loại thuốc giảm cân orforglipron mới của Eli Lilly sau thử nghiệm lâm sàng mới nhất, công ty sản xuất thuốc có trụ sở tại Indianapolis thông báo hôm thứ Năm. "Chúng tôi rất vui khi thấy loại thuốc incretin mới nhất của chúng tôi đáp ứng được kỳ vọng của chúng tôi về độ an toàn và khả năng dung nạp, kiểm soát glucose và giảm cân, và chúng tôi mong muốn có thêm dữ liệu đọc vào cuối năm nay", Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Eli Lilly, David Ricks cho biết trong một thông cáo báo chí. Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2025/04/17/eli-lilly-diabetes-drug/7581744936840/

.

.