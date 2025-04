Lần đầu tiên tại VN: Theo tin Reuters, hai máy bay COMAC do Trung Quốc sản xuất, mang nhãn hiệu C909, đã bắt đầu bay các tuyến đường tại Việt Nam từ hôm nay, thứ Bảy, theo Tổng công ty máy bay thương mại Trung Quốc (COMAC), nơi sản xuất máy bay Trung Quốc cho biết.

(19.4.2025) - VietJet: bay 2 phi cơ COMAC do TQ sản xuất

- Tòa Anh: Hàng không VietJet nợ FW Aviation tới 181,8 triệu USD cho 4 phi cơ Airbus A321.

- Tòa Tối cao chặn tạm thời việc trục xuất bất kỳ người Venezuela nào bị giam ở miền bắc Texas

- Florida: 1 công dân Mỹ bị ICE giam với cớ người nước ngoài trái phép mặc dù thẩm phán đã xem giấy khai sinh. Phải nhờ luật sư đưa ra tù

- Hôm nay, sẽ có hơn 400 cuộc biểu tình

- Tòa kháng án ngưng tạm thủ tục Tòa dưới quy lỗi chính quyền Trump về tội khinh thường tòa án

- Khi các đại học liên minh chống lại, Bạch Ốc lạnh cẳng, nói thư gửi đến Đại học Harvard ngày 11 tháng 4 là "trái phép". Nhưng Harvard nói thư có ký tên 3 quan chức Trump, có tiêu đề đầu trang

- Đại học Harvard quyên góp tiền để tự vệ, sau khi Trump đóng băng 2,2 tỷ đô la tiền tài trợ và 60 triệu đô la tiền hợp đồng. Nhiều cựu sinh viên gửi tiền giúp trường cũ.

- Liên minh các đại học để bảo vệ tự do học thuật, chống luật phi pháp của Trump, hiện có 18 đại học tham gia

- Thẩm phán Julia Kobick chặn Trump: khoan đổi dấu hiệu giới tính trên hộ chiếu (passports)

- Trump: giá trứng đã giảm 87% (nhưng thực tế đã tăng tới 6,23 đô/tá hồi tháng 3, tăng từ 5,90 đô/tá hồi tháng 2, tăng từ 4,95 đô/tá hồi tháng 1)

- Trump: giá xăng đã giảm còn 1,98 đô/gallon (thực tế, thấp nhất là 2,70 đô/gallon)

- Thẩm phán Brian Murphy cấm Trump trục xuất di dân tới các quốc gia khác nhau, nếu không qua thủ tục tòa án

- Trump phân loại hàng chục ngàn công chức (khoảng 2% công chức) là "tùy ý" để sa thải họ dễ hơn

- TNS Dân chủ Chris Van Hollen kể: gặp Kilmar Abrego Garcia (người bị trục xuất nhầm), rời nhà tù tử thần để ra nhà tù nhẹ hơn

- Sở Xã hội SSA ghi tên 6.000 người nhập cư là đã chết để buộc họ phải tự trục xuất, nhưng nhiều người cầm giấy tờ hợp pháp tới, xin sửa là còn sống

- 1 chiếc Boeing vừa sản xuất hoàn chỉnh xong, bay tới TQ để giao, nhưng TQ không nhận, phải bay lại về Mỹ.

- Bất kể Trump, ông sếp Marriott International nói vẫn giữ DEI, trong 24 giờ nhận được hơn 40.000 emails cảm ơn từ nhân viên

- Ngoại trưởng Marco Rubio bi quan về ngừng bắn Ukraine-Nga, Trump lạc quan, nói sắp xong

- Tư bản Mỹ ào ạt giấu tiền vô ngân hàng Thụy Sĩ.

- Ford Motor ngưng vận chuyển nhiều kiểu xe đắt tiền sang TQ, sẽ tăng giá xe từ tháng 5

- Thẩm phán Amy Berman Jackson chặn Trump: tạm ngưng sa thải cả ngàn nhân viên Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng

- Elon Musk: sẽ thăm Ấn Độ để bàn thêm

- 1 đơn kiện tập thể chống lại Musk: Đồng hồ xe Tesla chạy nhanh hơn thực tế, nhằm vượt sớm số dặm xe bảo hành

- An toàn nhất để lái xe: 1. Boston; 2. New York; 3. Thủ đô D.C.; 4. Minneapolis; 5. Chicago; 6. Virginia Beach; 7. Seattle; 8. Columbus; 9. San Francisco; 10. Baltimore.

- Kém an toàn nhất để lái xe:1. Memphis; 2. Albuquerque; 3. Tucson; 4. Detroit; 5. Louisville; 6. Phoenix; 7. Kansas City; 8. Dallas; 9. Atlanta; 10. Nashville.

- Cảnh đẹp nhất khi hạ cánh là: 1. Sân bay Lord Howe Island – Úc; 2. Sân bay Queenstown – New Zealand; 3. Sân bay Madeira – Bồ Đào Nha (đồng hạng); 3. Sân bay Aspen/Pitkin County – Colorado, USA (đồng hạng)

- HỎI 1: Đi bộ nhanh hơn có thể làm giảm nguy cơ mắc các rối loạn nhịp tim? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Trong nhà không nên có súng, vì gần 4/10 phụ nữ tử vong do tự tử bằng súng không có tiền sử ghi chép về các vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc thể chất? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-19/4/2025) ⦿ ---- Tòa Tối cao hôm thứ Bảy đã chặn, tạm thời, việc trục xuất bất kỳ người Venezuela nào bị giam giữ ở miền bắc Texas theo luật thời chiến thế kỷ 18. Trong một lệnh ngắn, tòa đã chỉ đạo chính quyền Trump không trục xuất những người Venezuela bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Bluebonnet "cho đến khi có lệnh tiếp theo của tòa án này". Reuters đưa tin các thẩm phán Clarence Thomas và Samuel Alito không đồng tình với quyết định được đưa ra ngay trước 1 giờ sáng hôm nay Thứ Bảy.

Lệnh của tòa án cấp cao được đưa ra để đáp lại đơn kháng cáo khẩn cấp do ACLU đệ trình vào thứ Sáu, trong đó cho rằng các cơ quan quản lý nhập cư dường như đang có động thái khởi động lại việc trục xuất theo Đạo luật Kẻ thù người nước ngoài năm 1798 (Luật AEA). Đơn này từ hội ACLU cho biết một số người đàn ông đã bị đưa lên xe buýt và được thông báo rằng họ sẽ bị trục xuất, nghĩa là họ không có đủ thời gian để phản đối việc trục xuất của mình.

Tòa Tối cao đã tuyên bố vào đầu tháng 4 rằng việc trục xuất chỉ có thể được tiến hành nếu những người sắp bị trục xuất có cơ hội [nhờ luật sư] tranh luận về vụ việc của họ tại tòa án và được cho "thời gian hợp lý" để phản đối việc trục xuất đang chờ xử lý của họ. Reuters lưu ý rằng trong lệnh trước đó, Tòa Tối cao không nêu rõ thời hạn thông báo cần đưa ra; nhiều luật sư trên khắp cả nước đã yêu cầu những người di cư được thông báo trước 30 ngày.

Sau lệnh của tòa án tối cao đồng thuận nhất trí vào ngày 9 tháng 4, các thẩm phán liên bang ở Colorado, New York và miền nam Texas đã nhanh chóng ban hành lệnh cấm trục xuất những người bị giam giữ theo AEA cho đến khi chính quyền cung cấp quy trình để họ có thể khiếu nại tại tòa án. Nhưng chưa có lệnh nào như vậy được ban hành ở khu vực Texas bao gồm Bluebonnet, nằm cách Abilene 24 dặm về phía bắc ở cực bắc của tiểu bang.

Hồ sơ của ACLU nộp vào hôm qua, thứ Sáu, bao gồm các tuyên bố có tuyên thệ từ ba luật sư di trú riêng biệt, những người cho biết thân chủ của họ ở Bluebonnet đã được cung cấp giấy tờ cho thấy họ là thành viên của Tren de Aragua và có thể bị trục xuất vào hôm nay, thứ bảy.

Trong một trường hợp, luật sư di trú Karene Brown cho biết thân chủ của cô, được xác định bằng chữ viết tắt, đã được yêu cầu ký giấy tờ bằng tiếng Anh mặc dù thân chủ chỉ nói tiếng Tây Ban Nha. "ICE đã thông báo với FGM rằng những giấy tờ này đến từ Tổng thống Trump và ông sẽ bị trục xuất ngay cả khi ông không ký", Brown viết.

Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ James Wesley Hendrix, người được Trump bổ nhiệm, tuần này đã từ chối cấm chính quyền trục xuất hai người đàn ông được xác định trong vụ kiện của ACLU vì ICE đã nộp tuyên bố tuyên thệ rằng họ sẽ không bị trục xuất ngay lập tức. Ông cũng phản đối việc ban hành lệnh rộng hơn cấm trục xuất tất cả người Venezuela trong khu vực theo luật này vì ông cho biết việc trục xuất vẫn chưa bắt đầu.

Với việc Hendrix không đồng ý với yêu cầu của ACLU về lệnh khẩn cấp, nhóm này đã chuyển sang Thẩm phán Tòa án Quận James E. Boasberg tại Washington, DC., người ban đầu đã dừng trục xuất vào tháng 3. Nhưng Tòa án Tối cao đã phán quyết rằng các lệnh chống trục xuất chỉ có thể đến từ các thẩm phán tại các khu vực pháp lý nơi người nhập cư bị giam giữ, điều mà Boasberg cho biết khiến ông bất lực vào hôm thứ Sáu.

Luật sư của ACLU Lee Gelernt cho biết trong phiên điều trần vào tối thứ Sáu trước Boasberg rằng ban đầu chính quyền đã chuyển người Venezuela đến cơ sở nhập cư ở phía nam Texas để trục xuất. Nhưng vì một thẩm phán đã cấm trục xuất ở khu vực đó, nên họ đã chuyển họ đến cơ sở Bluebonnet, nơi không có lệnh nào như vậy. Ông cho biết các nhân chứng đã báo cáo rằng những người đàn ông này đã bị đưa lên xe buýt vào tối thứ Sáu để đưa đến sân bay. "Tôi thông cảm với mọi điều anh nói", Boasberg nói với Gelernt. "Tôi chỉ không nghĩ mình có quyền làm bất cứ điều gì về việc này" (vì ngoài khu vực của Boasberg).

AP đưa tin Drew Ensign, một luật sư của Bộ Tư pháp, đã nói với Boasberg rằng những người bị lên lịch trục xuất sẽ có "tối thiểu" 24 giờ để kháng cáo việc trục xuất của họ tại tòa án. Ông cho biết không có chuyến bay nào được lên lịch vào tối thứ Sáu và ông không biết về bất kỳ chuyến bay nào vào thứ Bảy, nhưng Bộ An ninh Nội địa cho biết họ có quyền trục xuất những người đó vào thời điểm đó. Chính quyền dự kiến ​​sẽ nhanh chóng quay trở lại Tòa án Tối cao để thuyết phục các thẩm phán dỡ bỏ lệnh tạm thời của họ. (GHI CHÚ: Chính quyền Trump vi phạm thời hạn 30 ngày cho luật sư, muốn trục xuất khẩn cấp không qua xét xử. May ACLU biết kịp, nếu có ai bị trục xuất nhầm thì cũng sẽ hết đường cứu về Mỹ, như trường hợp Trump từ chối đưa về Mỹ đối với Kilmar Abrego Garcia.)

Các máy bay này được hãng hàng không giá rẻ Việt Nam VietJet thuê lại từ hãng hàng không Chengdu Airlines của Trung Quốc và việc mở tuyến đường này đánh dấu sự khởi đầu cho hoạt động thương mại của COMAC tại Việt Nam, theo thông cáo của hãng. Hãng hàng không này khai thác các chuyến bay giữa thủ đô Hà Nội và Đảo Côn Đảo ngoài khơi phía Nam Việt Nam, cũng như giữa trung tâm kinh doanh Thành phố HCM và Côn Đảo.

⦿ ---- Theo tin FL360euro, hãng hàng không giá rẻ Việt Nam VietJet đang phải đối mặt với tranh chấp pháp lý khi Tòa án tối cao London ra phán quyết hãng hàng không này nợ FW Aviation tới 181,8 triệu đô la Mỹ cho bốn máy bay Airbus A321. Phán quyết chủ yếu xoay quanh các tranh chấp tài chính liên quan đến giá trị chấm dứt hợp đồng cho thuê máy bay và quyền sở hữu sau đó.

Vụ này bắt nguồn từ việc các máy bay này phải ngừng hoạt động tại Việt Nam trong đại dịch Covid-19, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động của hãng hàng không. Theo Reuters, FW Aviation, một công ty con của tập đoàn đầu tư FitzWalter Capital có trụ sở tại London, đã kiện Vietjet Air vào năm 2022 về bốn máy bay chở khách Airbus A321, trước đó đã bị đình chỉ hoạt động tại Việt Nam.

FW Aviation lập luận rằng Vietjet phải chịu trách nhiệm theo hợp đồng cho thuê máy bay, hợp đồng đã bị chấm dứt vì hãng hàng không giá rẻ này không trả tiền thuê sau khi các chuyến bay bị hạn chế trong đại dịch COVID-19. Luật sư của Vietjet cho biết FW Aviation đã thu hồi bốn máy bay và cho biết việc buộc hãng hàng không này trả lại máy bay và trả tiền cho nó sẽ tương đương với "hình phạt gấp đôi".

Nhưng Tòa án tối cao London đã tuyên bố Vietjet nợ FW Aviation 181,8 triệu đô la, phán quyết mới nhất trong một tranh chấp đang được đưa ra xét xử tại các tòa án ở London, Hà Nội và Singapore. Năm ngoái, Vietjet đã được chấp nhận kháng cáo phán quyết trước đó của Tòa án tối cao về trách nhiệm của hãng hàng không này đối với FW Aviation và phiên tòa sẽ được tiến hành vào tháng tới.

Các hãng hàng không trên toàn cầu đang quản lý các nghĩa vụ thuê và nỗ lực phục hồi tài chính. Kết quả kháng cáo của VietJet có thể ảnh hưởng đến các tranh chấp trong tương lai và các chiến lược tài chính của hãng hàng không, có khả năng tác động đến các chính sách của ngành trên toàn thế giới.

Một người phát ngôn của Vietjet cho biết trong một tuyên bố với Reuters: "Hãng hàng không này đã liên tục thực hiện các nghĩa vụ tài chính của mình đối với hàng chục ngân hàng và bên cho thuê máy bay đã hỗ trợ đội bay gồm hàng trăm máy bay của hãng. Tranh chấp liên quan đến bốn máy bay là tranh chấp duy nhất."

⦿ ---- Tỷ phú Elon Musk cho biết hôm thứ Bảy rằng ông có kế hoạch đến thăm Ấn Độ sau khi có cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. "Thật vinh dự khi được nói chuyện với Thủ tướng Modi. Tôi mong muốn được đến thăm Ấn Độ vào cuối năm nay", Musk viết trong bài đăng trên X.

Một ngày trước đó, Modi tiết lộ rằng ông và Musk đã thảo luận về nhiều chủ đề, bao gồm đổi mới và công nghệ, trong một cuộc điện thoại. "Chúng tôi đã thảo luận về tiềm năng to lớn cho sự hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ và đổi mới. Ấn Độ vẫn cam kết thúc đẩy quan hệ đối tác của chúng tôi với Hoa Kỳ trong các lĩnh vực này", Modi cho biết trên cùng một mạng xã hội.

⦿ ---- Hơn 400 cuộc biểu tình Ngày hành động được tổ chức vào hôm nay, thứ Bảy, để phản đối Trump và các chính sách của ông. Cùng một nhóm cơ sở 505051 đã tổ chức cuộc biểu tình "Hands Off" thu hút hàng triệu người vào ngày 5 tháng 4 đang lên kế hoạch cho một sự kiện khác có tên là "Ngày hành động". Trang web liệt kê các địa điểm biểu tình, bao gồm một số địa điểm bên ngoài Hoa Kỳ.

"Sau một ngày lịch sử khi ước tính có 5,2 triệu người trong số các bạn đã xuất hiện để cùng chúng tôi tuyên bố rằng Chúng ta, những người dân, phản đối cuộc chiến của chính quyền Trump/Musk đối với quyền tự do và tương lai của chúng ta, phong trào 50501 đã tuyên bố ngày thứ Bảy, ngày 19 tháng 4 là ngày hành động trên toàn quốc!" nhóm đã đăng trên Instagram. Tên của nhóm là viết tắt của 50 tiểu bang, 50 cuộc biểu tình, 1 phong trào, là "mạng lưới phản kháng và phục hồi phi tập trung do người dân điều hành".

⦿ ---- Đêm Thứ Sáu, ngưng thủ tục Tòa quy lỗi chính quyền Trump về tội kinh thường tòa án vì không thi hành yêu cầu của tòa. Một hội đồng tòa kháng án liên bang chia rẽ vào chiều thứ sáu đã tạm thời dừng các thủ tục xét xử hồ sơ Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ James Boasberg làm thủ tục quy lỗi kinh thường lệnh tòa đối với chính quyền Trump về các chuyến bay trục xuất tới El Salvador vào tháng trước.

Tòa kháng án Hoa Kỳ cho Quận D.C. cho biết lệnh của họ nhằm mục đích cung cấp "cơ hội đủ" để tòa án xem xét kháng cáo của chính phủ và "không nên được hiểu theo bất kỳ cách nào là phán quyết về bản chất của động thái đó". Nhưng hiện tại, nó ngăn cản Thẩm phán Boasberg tiến hành các thủ tục để buộc các quan chức chính quyền phải chịu lỗi khinh thường. Vào thứ tư, thẩm phán đã tìm thấy lý do có thể xảy ra cho sự khinh thường, gọi việc chính phủ từ chối đảo ngược các chuyến bay trục xuất ngày 15 tháng 3 là "một sự coi thường cố ý" đối với lệnh của tòa án.

Hội đồng gồm ba thẩm phán của Quận thủ đô D.C. chia rẽ 2-1. Hai người được Trump bổ nhiệm, Thẩm phán Gregory Katsas và Neomi Rao, đã ra phán quyết có lợi cho chính quyền. Thẩm phán Cornelia Pillard, người được cựu Tổng thống Obama bổ nhiệm, đã không đồng tình.

⦿ ---- Trump lộ dấu lạnh cẳng trước tình hình các đại học liên minh chống lại: Bức thư được gửi đến Đại học Harvard vào ngày 11 tháng 4 bởi chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump được cho là "trái phép", theo tờ New York Times, trích dẫn lời của hai người quen thuộc với vấn đề này.

Có nhiều lời kể khác nhau về cách gửi bức thư, mặc dù một số người trong Bạch Ốc tuyên bố rằng bức thư được gửi đi quá sớm, trong khi những người khác tin rằng bức thư được gửi đi giữa các thành viên của Lực lượng đặc nhiệm chung chống chủ nghĩa bài Do Thái.

Nhà chiến lược chính sách cấp cao của Bạch Ốc May Mailman chỉ trích Harvard vì đã không "nhấc điện thoại lên và gọi cho các thành viên của lực lượng đặc nhiệm chống chủ nghĩa bài Do Thái" mà thay vào đó lại thực hiện "chiến dịch nạn nhân". Trường đại học trả lời rằng bức thư "được ký bởi ba quan chức liên bang, được đặt trên giấy tiêu đề chính thức, được gửi từ hộp thư đến email của một quan chức liên bang cấp cao và được gửi vào ngày 11 tháng 4 như đã hứa", khiến "những người nhận được thư từ như vậy" "không được nghi ngờ tính xác thực của nó".

⦿ ---- Đại học Harvard chuyển hướng xin quyên giúp từ giới nhà giàu để đấu tranh với Trump. Những cựu sinh viên khác không phải là nhà tài trợ thường xuyên cũng đang phản hồi. Bây giờ Harvard đã cam kết chống lại nỗ lực kiểm soát các chính sách của chính quyền Trump, trường đại học này đang tìm kiếm nguồn tiền để tài trợ cho cuộc chiến. Hoạt động gây quỹ của Harvard đã liên hệ với một số nhà tài trợ lớn nhất của mình, theo báo cáo của Wall Street Journal.

Và những cựu sinh viên, nhiều người trong số họ cho biết họ đang đáp ứng, đã nhận được email về việc trường đại học đang phải đối mặt với "thời điểm quan trọng", với việc chính quyền đóng băng 2,2 tỷ đô la tiền tài trợ và 60 triệu đô la tiền hợp đồng liên bang. Michael Bloomberg, John Paulson và David Rubenstein nằm trong số những người giàu có đang được giới thiệu, theo WS Journal. Những cựu sinh viên khác, nhiều người trong số họ đã không quyên góp trong nhiều năm hoặc chưa bao giờ, cũng đã đưa ra phản hồi của họ.

Nhà văn Samuel Graham-Felsen: Phản ứng của ông trước những lời kêu gọi như vậy trong quá khứ, theo tờ New York Times, là, "Tại sao tôi phải quyên góp cho nơi có hàng tỷ đô la này?" Lần này, tác giả, người Do Thái, đã quyên góp 108 đô la—bội số của 18, một con số tượng trưng trong Do Thái giáo. Ông muốn nêu rõ rằng ông không tin vào lập luận của Trump rằng ông đang đấu tranh chống lại chủ nghĩa bài Do Thái. "Trump càng trừng phạt Harvard về mặt tài chính", Graham-Felsen nói, "tôi sẽ càng quyên góp nhiều hơn. Tôi không phải là người giàu có".

Poppy Alexander: Luật sư ở San Francisco không nhớ đã từng gửi tiền cho Harvard trước đây, nhưng bà đã làm như vậy vào tuần này, theo tờ WS Journal. "Tôi tin vào mô hình trường đại học lỗi thời như một nơi để học tập và suy nghĩ", bà nói. "Và tôi hy vọng các trường đại học như chúng đã từng tồn tại vẫn tồn tại khi con tôi còn học ở đó".

⦿ ---- Các hội đồng khoa nhiều đại học lớn liên minh để chống Trump. Các viện khoa trong Liên minh học thuật Big Ten đang tạo ra một "hiệp ước phòng thủ chung" để chống lại các cuộc tấn công liên tục của Tổng thống Trump vào giáo dục đại học. Viện khoa của Đại học Rutgers đã bắt đầu sáng kiến này, thông qua một nghị quyết vào ngày 6 tháng 4 để thiết lập hiệp ước giữa 18 trường đại học của Big Ten.

"Hãy giải quyết điều đó, Viện khoa của Đại học Rutgers kêu gọi Chủ tịch của Đại học Rutgers chính thức đề xuất và giúp thiết lập Hiệp ước phòng thủ chung (MADC) giữa tất cả các thành viên của Liên minh học thuật Big Ten", nghị quyết cho biết.

Nghị quyết cho biết đây là phản ứng trước các cuộc tấn công "pháp lý, tài chính và chính trị" của chính quyền Trump vào quyền tự do học thuật và sứ mệnh của các trường đại học. Nghị quyết của Rutgers kể từ đó đã được ít nhất bốn viện khoa tại các trường Big Ten khác tham gia, với Đại học Tiểu bang Michigan là trường mới nhất vào thứ Ba.

Trong nghị quyết của Rutgers, nghị quyết nêu rõ các trường tham gia phải sẵn sàng cung cấp cố vấn pháp lý, chuyên gia và văn phòng công vụ cho bất kỳ tổ chức nào đang phải chịu áp lực từ chính quyền Trump. Một quỹ cũng sẽ được thành lập để cung cấp "hỗ trợ tức thời và chiến lược" cho các trường đại học.

Đại học Nebraska, Đại học Indiana và Đại học Massachusetts Amherst cũng đã thông qua nghị quyết liên minh chống Trump trù dập. Trump đã biến các trường cao đẳng và đại học thành mục tiêu chính của chính quyền thứ hai của mình, theo đuổi nguồn tài trợ liên bang của họ, tìm cách thanh trừng các chương trình đa dạng DEI và tìm cách trục xuất một số lượng không xác định sinh viên quốc tế.

⦿ ---- Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ Julia Kobick đã ngăn chặn chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ban hành chính sách cấm thay đổi dấu hiệu giới tính trên hộ chiếu (passports), cũng như việc sử dụng dấu hiệu "X", được nhiều người phi nhị nguyên giới (giới tính thứ ba) sử dụng.

Kobick tuyên bố rằng "Sắc lệnh hành pháp và Chính sách hộ chiếu trên khuôn mặt của họ phân loại người nộp đơn xin hộ chiếu dựa trên giới tính và do đó phải được xem xét dưới sự giám sát tư pháp trung gian". Bà nói thêm rằng "tiêu chuẩn yêu cầu chính phủ phải chứng minh rằng hành động của mình có liên quan đáng kể đến lợi ích quan trọng của chính phủ", mà thẩm phán cho biết chính phủ đã không đáp ứng được.

⦿ ---- Công dân Mỹ bị ICE giam giữ mặc dù thẩm phán đã xem giấy khai sinh. Một công dân Hoa Kỳ đã bị giam giữ tại một nhà tù ở Florida theo yêu cầu của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) mặc dù thẩm phán quận đã có thể xem giấy khai sinh Hoa Kỳ của người đàn ông này tại tòa.

Juan Carlos Lopez-Gomez, người sinh ra tại Hoa Kỳ, đã bị cảnh sát tuần tra đường bộ của tiểu bang Florida bắt giữ vào thứ Tư và bị buộc tội nhập cảnh bất hợp pháp vào Sunshine State với tư cách là "người nước ngoài trái phép" theo luật của tiểu bang đã bị một thẩm phán tạm thời chặn lại, hãng tin Florida Phoenix đưa tin vào thứ Năm.

Thẩm phán Quận Leon LaShawn Riggans cho biết vào thứ Năm rằng mặc dù cáo buộc đối với Lopez-Gomez đã bị hủy bỏ, bà không có thẩm quyền thả người đàn ông 20 tuổi này vì ICE đã yêu cầu Nhà tù Quận Leon giam giữ Lopez-Gomez.

Thẩm phán đã kiểm tra giấy khai sinh của Lopez-Gomez, giấy này đã được một người ủng hộ vẫy trước đó tại tòa, nói rằng, "Khi nhìn vào, sờ vào và đưa lên ánh sáng, tòa án có thể thấy rõ hình mờ cho thấy đây thực sự là một tài liệu xác thực", theo tờ Phoenix.

Lopez-Gomez đang trên đường từ Georgia và bị một cảnh sát tuần tra đường bộ chặn lại ở Florida. Thống đốc Florida Ron DeSantis (R) đã ký một luật nhập cư toàn diện, coi việc người nhập cư trưởng thành ở nước này "cố ý nhập cảnh hoặc cố gắng nhập cảnh" vào Florida bằng cách "trốn tránh hoặc tránh kiểm tra của các viên chức nhập cư" là một tội của tiểu bang.

Gomez-Lopez sinh ra ở Georgia. Phoenix đưa tin, ngôn ngữ đầu tiên của anh là Tzotzil. Mẹ anh đã khóc sau khi thấy con trai mình ra hầu tòa trực tuyến. Bà nói với tờ báo rằng "Tôi muốn nói với họ rằng, 'Các người định đưa thằng bé đi đâu? Nó đến từ đây'". “Tôi cảm thấy vô cùng bất lực vì không thể làm gì được, và tôi rất muốn đưa con trai mình ra khỏi đó”.

Các cuộc biểu tình diễn ra trước nhà tù Quận Leon, nơi người thanh niên 20 tuổi này bị giam giữ. Anh ta đã được thả và đoàn tụ với mẹ vào tối thứ Năm, tờ Phoenix đưa tin. “Giống như cơn ác mộng quan liêu của những luật lệ được viết kém”, Thomas Kennedy, phát ngôn viên của Liên minh Người nhập cư Florida, người đã tham dự phiên điều trần vào thứ Năm, nói với NBC News. “Chúng ta đang sống trong thời đại mà người đàn ông này có thể bị đưa đến El Salvador vì, anh ta sẽ bị đối xử như một người không quốc tịch sao?”

Amy Godshall, luật sư của Quỹ Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ tại Florida, nói với tờ The Independent rằng việc giam giữ Lopez-Gomez “dựa trên một cáo buộc hoàn toàn sai sự thật rằng anh ta đã nhập cảnh vào tiểu bang này khi không có giấy tờ”, lưu ý rằng “tất cả những điều này xảy ra mặc dù mẹ anh ta đã ra tòa với thẻ An sinh Xã hội và giấy khai sinh ghi rõ nơi sinh của anh ta là Hoa Kỳ”.

⦿ ---- Tổng thống Trump đã nói về giá trứng trên toàn quốc, tuyên bố tại Bạch Ốc vào thứ Sáu rằng giá đang "giảm quá thấp". Trump khen ngợi Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins vì đã làm một công việc "tuyệt vời" và sau đó khẳng định rằng giá trứng đã "giảm 87%, nhưng không ai nói về điều đó". (GHI CHÚ: con số này không đúng, nếu bạn có đi chợ sẽ thấy.)

"Bạn có thể có tất cả trứng. Bạn hãy xem, chúng ta có quá nhiều trứng. Trên thực tế, nếu có bất cứ điều gì, giá đang giảm quá thấp. Vì vậy, tôi chỉ muốn cho bạn biết rằng giá đã giảm", tổng thống phát biểu vào thứ Sáu sau khi Tiến sĩ Mehmet Oz tuyên thệ nhậm chức quản lý Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid.

Vào thứ Sáu, giá bán sỉ trung bình của trứng là 3,13 đô, tăng nhẹ so với tuần trước, dữ liệu của Bộ Nông nghiệp cho thấy. Giá đã giảm kể từ tháng 2 và giá bán lẻ cũng bắt đầu giảm. "Mức giá cho người tiêu dùng đã giảm đáng kể so với mức cao nhất vào đầu năm nhưng vẫn ở mức chưa thuận lợi cho nhu cầu mua sắm nhiều hơn bình thường", Bộ Nông nghiệp đã viết.

Giá trứng đã tăng lên 6,23 đô la một tá vào tháng 3, theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ. Giá là 5,90 đô la vào tháng 2, tăng gần một đô la so với mức 4,95 đô la một tá của tháng 1. Người tiêu dùng Hoa Kỳ đang vật lộn với giá trứng, với 49% trong số họ thay đổi cách họ ăn mừng ngày lễ Phục sinh, một cuộc khảo sát của Ziff Davis cho thấy.

⦿ ---- Trump tuyên bố giá xăng đã giảm còn 1,98 đô/gallon trong tuần này, bất chấp thực tế cao hơn. Tổng thống Trump đã xuất hiện trước các phóng viên vào thứ Tư và tuyên bố giá xăng đạt 1,98 đô la một gallon trong tuần này "... tại một vài tiểu bang".

Một phóng viên đã hỏi Trump khi nào người Mỹ có thể mong đợi thấy lạm phát do kế hoạch kinh tế nặng về thuế quan của ông thúc đẩy. Ông gọi phóng viên là không trung thực trước khi tuyên bố sai sự thật rằng giá xăng đạt dưới 2 đô la một gallon ở một số tiểu bang. Trump tuyên bố người Mỹ đã thấy tình hình "tốt hơn nhiều", cáo buộc phóng viên không "trung thực", sau đó nói thêm, "Bạn có xăng ở giá 1,98 đô la ngày hôm qua tại một vài tiểu bang".

Điều đó không đúng. Không có tiểu bang nào có giá xăng trung bình thậm chí gần 1,98 đô la một gallon vào thứ Tư. Hai tiểu bang có giá xăng trung bình thấp nhất vào thứ Tư, Mississippi và Tennessee, đều ở mức 2,70 đô/gallon, theo dữ liệu do AAA cung cấp.

Trên thực tế, giá trung bình toàn quốc là mức 3,17 đô/gallon. Có nhiều công cụ được các nhà báo và người tiêu dùng sử dụng để theo dõi giá xăng, như AAA và GasBuddy, và thậm chí cho phép người tiêu dùng tìm ra loại xăng rẻ nhất trong một tiểu bang.

⦿ ---- Một thẩm phán Hoa Kỳ đã cấm chính quyền Trump trục xuất nhanh chóng hàng trăm nếu không muốn nói là hàng nghìn người di cư đến các quốc gia khác ngoài quốc gia của họ mà không cho họ cơ hội chứng minh rằng họ sợ bị ngược đãi, tra tấn hoặc giết hại ở đó. Lệnh sơ bộ của Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Brian Murphy vào thứ Sáu là bước lùi mới nhất đối với cuộc đàn áp nhập cư do Tổng thống Donald Trump phát động khi ông nhậm chức vào ngày 20 tháng 1.

Tháng trước, thẩm phán có trụ sở tại Boston đã tạm thời chặn chính quyền trục xuất nhanh chóng, cản trở khả năng trục xuất những người di cư trong một số trường hợp có sự bảo vệ hợp pháp ngăn họ bị trục xuất trở lại quốc gia xuất xứ của họ. Lệnh sơ bộ được ban hành vào hôm qua, thứ Sáu sẽ duy trì lệnh đó cho đến khi vụ kiện được giải quyết. Trong hồ sơ nộp lên tòa án, chính quyền Trump đã tuyên bố rằng họ có kế hoạch kháng cáo quyết định của Murphy. (GHI CHÚ: Trump muốn trục xuất hàng loạt, nhưng Tòa yêu cầu chỉ trục xuất từng người vì mỗi người có hồ sơ xin tỵ nạn khác nhau vì có thể trục xuất nhầm.)Khi đưa ra phán quyết về các thách thức đối với các chính sách của chính phủ, các thẩm phán liên bang thường ban hành các lệnh áp dụng trên toàn quốc. Bị cản trở bởi những quyết định như vậy, chính quyền Trump trước đây đã yêu cầu Tòa án Tối cao Hoa Kỳ thu hẹp lệnh cấm trên toàn quốc để chỉ áp dụng cho những người nộp đơn kiện. Quyết định này yêu cầu Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ trao cho cá nhân "cơ hội có ý nghĩa" để tìm kiếm sự cứu trợ pháp lý khỏi việc trục xuất trước khi họ bị đưa đến các quốc gia thứ ba."Tòa án đã phát hiện ra rằng có khả năng những vụ trục xuất này đã hoặc sẽ được thực hiện sai trái và ít nhất là không có cơ hội nào để Nguyên đơn chứng minh được những tác hại đáng kể mà họ có thể phải đối mặt", Murphy, người được bổ nhiệm bởi người tiền nhiệm của đảng Cộng hòa Trump là Joe Biden, đã viết.Theo Anwen Hughes của Human Rights First, luật sư của nguyên đơn, nhiều người bị trục xuất đến các quốc gia thứ ba là người tị nạn đã được cấp quyền bảo vệ không được trở về quốc gia của họ, nơi họ sẽ phải đối mặt với sự đàn áp hoặc tra tấn.“Các biện pháp bảo vệ mà tòa án đã ra lệnh ở đây rất quan trọng để đảm bảo DHS không quay lại và đưa họ đến một quốc gia thứ ba, nơi họ sẽ phải đối mặt với những tổn hại tương tự", Hughes cho biết.Trong năm tài chính 2023, có 1.769 người phải chịu lệnh trục xuất cuối cùng đã được cấp các hình thức bảo vệ hạn chế để không bị trả về các quốc gia mà tính mạng hoặc quyền tự do của họ bị đe dọa hoặc nơi họ phải đối mặt với nguy cơ bị tra tấn.Vào tháng 2, Bộ An ninh Nội địa đã chỉ thị cho các viên chức nhập cư xem xét các trường hợp của những người được cấp các biện pháp bảo vệ như vậy để không bị trục xuất về quốc gia quê hương của họ để xem liệu họ có thể bị giam giữ lại và bị đưa đến một quốc gia thứ ba hay không.Các nhóm bảo vệ quyền của người nhập cư đã kiện thay mặt cho một nhóm người di cư nhằm ngăn chặn việc trục xuất nhanh chóng của họ đến các địa điểm mới được xác định. Thẩm phán Murphy bày tỏ lo ngại rằng nếu không có lệnh của tòa án, chính quyền có thể tiến hành trục xuất vi phạm Công ước Chống tra tấn.⦿ ---- Chính quyền Trump đang có động thái phân loại lại hàng chục nghìn công chức sự nghiệp—khoảng 2% lực lượng lao động liên bang—thành nhân viên "tùy ý" (at-will), để họ dễ bị sa thải hơn. Văn phòng Quản lý Nhân sự đã đề xuất quy định này vào thứ Sáu. Tuyên bố cho biết sự thay đổi này sẽ giải quyết "những nhân viên liên bang vô trách nhiệm, quyết định chính sách, những người đặt lợi ích của riêng mình lên trên lợi ích của người dân Mỹ", theo NPR đưa tin. Trump lần đầu tiên thông báo về sự thay đổi này, vốn là một phần của chương trình nghị sự Dự án 2025 cho nhiệm kỳ thứ hai của ông, trên phương tiện truyền thông xã hội, theo AP.Chủ tịch Liên đoàn Công nhân Chính phủ Hoa Kỳ đã chỉ trích động thái này. "Hành động chính trị hóa công việc của hàng chục nghìn nhân viên liên bang lâu năm của Tổng thống Trump sẽ làm xói mòn hệ thống tuyển dụng dựa trên năng lực của chính phủ và làm suy yếu công chức chuyên nghiệp mà người Mỹ tin tưởng", Everett Kelley cho biết trong một tuyên bố, theo AP.⦿ ---- Thượng nghị sĩ Dân chủ Chris Van Hollen cho biết hôm thứ Sáu rằng Kilmar Abrego Garcia (người bị trục xuất nhầm) đã nói với ông khi họ gặp nhau ở El Salvador rằng ông đã được chuyển từ nhà tù mà ông bị giam gần ba tuần đến một trung tâm giam giữ có điều kiện tốt hơn. Van Hollen đã cung cấp thông tin chi tiết về cuộc họp một ngày trước đó cho các phóng viên ở Washington, tờ New York Times đưa tin, nói rằng người đàn ông bị chính quyền Trump trục xuất sai đã nói với ông rằng ông đã bị chấn thương sau trải nghiệm này. Khi thượng nghị sĩ kể lại tuyên bố của Abrego Garcia về việc muốn nói chuyện với vợ mình, Jennifer Abrego Garcia đã lau nước mắt, theo AP.Van Hollen đã mô tả về sự dàn dựng liên quan đến cuộc họp. Ông cho biết chính phủ Salvador muốn cuộc họp diễn ra "bên cạnh một hồ bơi". "Họ muốn tạo ra vẻ ngoài rằng cuộc sống của Kilmar thật tuyệt vời". Ông cũng giải quyết một tin đồn trên mạng xã hội rằng cả hai đã nhâm nhi rượu margarita trong khi nói chuyện, theo BBC. Ông cho biết các quan chức chính phủ đã đặt đồ uống ở đó để tạo cảm giác như họ đang thưởng thức một ly cocktail, nhưng cả hai đều không động đến đồ uống.Abrego Garcia hiện đang bị giam tại một cơ sở cấp thấp hơn ở Santa Ana (tại Salvador), Van Hollen cho biết. "Ông ấy nói rằng điều kiện ở trung tâm giam giữ mới này tốt hơn, nhưng ông ấy vẫn hoàn toàn mất trí nhớ", không thể nói chuyện với bất kỳ ai bên ngoài. Van Hollen cho biết Abrego Garcia đầu tiên được đưa đến Baltimore sau khi bị bắt giữ, sau đó đến một cơ sở giam giữ ở Texas. Ở đó, ông bị còng tay, xiềng xích và đưa lên một chiếc máy bay có cửa sổ bịt kín. Khi đến nhà tù, Abrego Garcia bị giam trong một phòng giam cùng với khoảng 25 tù nhân khác. "Ông ấy nói rằng ông ấy cảm thấy rất buồn khi ở một nơi dành cho tội phạm", thượng nghị sĩ cho biết.⦿ ---- Cơ quan An sinh Xã hội SSA đã thực hiện bước đi chưa từng có là phân loại hơn 6.000 người nhập cư là đã chết để gây áp lực buộc họ phải tự trục xuất. Hiện tại, một số người còn sống đã xuất hiện tại các văn phòng của SSA với giấy phép lái xe, giấy phép lao động và các giấy tờ khác chứng minh sự tồn tại của họ, xin cơ quan này phải phục hồi quyền của họ, theo báo cáo của tờ Washington Post. Theo hồ sơ mà tờ W Post xem được, hơn 30 người đã bị xóa khỏi "Hồ sơ chính về người chết" của SSA trong khoảng một tuần trở lại đây.Động thái ban đầu của Bộ An ninh Nội địa, được chính quyền Trump và Bộ Hiệu quả Chính phủ của Elon Musk khuyến khích, đã ngay lập tức bị phản đối, bao gồm cả các quan chức của SSA cho biết động thái này đã vi phạm luật riêng tư và làm giả hồ sơ chính phủ. Bạch Ốc đã tuyên bố rằng hàng nghìn người nhập cư mà họ đưa vào hồ sơ tử vong, bao gồm cả trẻ em, đã tham gia vào hoạt động tội phạm hoặc có quan hệ với khủng bố, mặc dù họ chưa đưa ra bằng chứng về điều đó.AP lưu ý những khó khăn có thể phát sinh khi số An sinh xã hội bị xóa bỏ: "Bạn không thể hợp pháp có được việc làm, hưởng trợ cấp An sinh xã hội hoặc nhận một số trợ cấp của chính phủ. Một số học khu có thể ngăn trẻ em ghi danh vào trường nếu không có số An sinh xã hội. Và trong khi một số ngân hàng cho phép mọi người mở tài khoản mà không cần số An sinh xã hội, việc tước số An sinh xã hội của người nhập cư sẽ cắt đứt họ khỏi nhiều dịch vụ tài chính khác".Những người ủng hộ người nhập cư đã gọi động thái có chủ đích này là "giết người kỹ thuật số", đồng thời nói thêm rằng những người có số An sinh xã hội đã ở Hoa Kỳ một cách hợp pháp. "Nhà nước cảnh sát đã ở đây, ngay bây giờ", cựu Quản trị viên SSA Martin O'Malley nói. Devin O'Connor, một thành viên cấp cao tại Trung tâm Ngân sách và Chính sách Ưu tiên, nói thêm, "Chính quyền đang nói rằng họ có quyền tuyên bố một người nào đó đã chết khi họ chưa chết—sự giám sát ở đây ở đâu?"⦿ ---- Một chiếc Boeing vừa sản xuất hoàn chỉnh xong, bay tới Trung Quốc để giao, nhưng bên TQ không nhận, phải bay lại về Mỹ. Một máy bay phản lực Boeing dành cho Trung Quốc đã quay trở lại Hoa Kỳ vào thứ Sáu 18/4/2025, theo dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy, khi cơ xưởng giao hàng hàng đầu của hãng sản xuất máy bay này bên ngoài Thượng Hải bị lôi kéo vào cuộc chiến thuế quan ngày càng sâu sắc giữa Bắc Kinh và Washington.Việc trả lại một trong số nhiều máy bay phản lực đang chờ hoàn thiện và bàn giao cho một hãng vận tải Trung Quốc tại trung tâm hoàn thiện ở Chu Sơn (Zhoushan) là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự gián đoạn trong việc giao hàng. Trong một dấu hiệu cho thấy Boeing đang chuẩn bị cho hoạt động kinh doanh bình thường chỉ vài tuần trước khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố mức thuế quan vào ngày 2 tháng 4, ba máy bay 737 MAX mới đã bay từ Boeing ở Seattle đến Chu Sơn vào tháng 3.Một chiếc khác đã đến Chu Sơn vào tuần trước, nơi Boeing lắp đặt nội thất và sơn màu trước khi bàn giao cho khách hàng, theo dữ liệu của Flightradar24. Nhưng vào thứ Sáu 18/4/2025, một trong những máy bay phản lực đầu tiên đã cất cánh trở lại mà không được giao và bay từ Chu Sơn đến lãnh thổ Guam của Hoa Kỳ - một trong những điểm dừng của các chuyến bay như vậy khi chúng băng qua Thái Bình Dương - cho thấy nó đang hướng trở lại Seattle.Boeing từ chối bình luận. Chuyến đi dài 5.000 dặm trở lại nhà máy chính của Boeing diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của hãng sản xuất máy bay này tại Trung Quốc đang bị giám sát chặt chẽ vì tranh chấp thuế quan. Đầu tuần này, Bloomberg News đưa tin Boeing phải đối mặt với lệnh cấm nhập cảng của Trung Quốc, một phần trong cuộc đối đầu leo thang về thuế quan toàn cầu "có đi có lại" của Tổng thống Trump.⦿ ---- Trong 24 giờ đồng hồ, ông sếp nhận được hơn 40.000 emails từ nhân viên, nói lời cảm ơn. Báo Fortune: Công ty khách sạn Marriott International có một trong những lực lượng lao động lớn nhất và hạnh phúc nhất thế giới. Công ty tự hào có hơn 800.000 cộng sự tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên toàn thế giới. Đáng chú ý, công ty có một nền văn hóa mạnh mẽ, xếp hạng thứ 8 trong danh sách 100 công ty tốt nhất để làm việc của Fortune năm 2025. Tới 90% nhân viên Marriott ủng hộ công ty, so với mức trung bình là 57%.Phần lớn thành công của công ty là nhờ sự tin tưởng vào ban lãnh đạo, bao gồm cựu chủ tịch Bill Marriott, chủ tịch hiện tại David S. Marriott và CEO Anthony Capuano. Trong một cuộc phỏng vấn tại Hội nghị thượng đỉnh Great Place to Work For All ở Las Vegas với CEO của tổ chức, Michael Bush, Capuano đã nói về một ngã rẽ gần đây và cách ông phản ứng.Sự kiện lãnh đạo này đã đón tiếp hàng nghìn giám đốc điều hành từ hơn 800 công ty, và nhiều công ty được vinh danh trong danh sách 100 công ty tốt nhất để làm việc của Fortune. Trong khi các nhà lãnh đạo Marriott đã công khai tuyên bố rằng họ mong muốn trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) trong những năm gần đây, các sắc lệnh hành pháp và chính sách của Tổng thống Donald Trump chống lại các sáng kiến này đã khiến kế hoạch của họ trở nên không chắc chắn.Các chính sách mới có thể dẫn đến những thay đổi trong việc tuyển dụng, thăng chức và đào tạo. Việc không tuân thủ có thể dẫn đến việc cắt giảm nguồn tài trợ của liên bang cho các công ty tư nhân này, mặc dù tính hợp pháp của những thay đổi này vẫn đang được tranh luận.Tổng giám đốc điều hành của Marriott lên tiếng: Sau khi Trump công bố những thay đổi sâu rộng đối với DEI vào tháng 1, nhiều giám đốc điều hành và công ty đã bị choáng váng. Capuano cho biết ông đã gặp nhóm lãnh đạo điều hành của mình tại Bethesda, Maryland, nơi họ quyết định dành một tuần để nghiên cứu và xử lý trước khi họp lại. Sau đó, CEO đã bay đến Los Angeles để tham dự Hội nghị thượng đỉnh đầu tư lưu trú tại Châu Mỹ. Trong thời gian ở đó, ông đã bị ngập trong các câu hỏi về cách tiếp cận DEI của Marriott trong tương lai.Thay vì im lặng, Capuano đã nhớ lại nhiều cuộc trò chuyện với người cố vấn và cựu chủ tịch Bill Marriott của mình và quyết định lên tiếng. “Gió thổi [đổi chiều], nhưng có một số sự thật cơ bản trong 98 năm đó", Capuano nói. “Chúng tôi chào đón tất cả mọi người đến với khách sạn của mình và chúng tôi tạo ra cơ hội cho tất cả mọi người—và về cơ bản, những điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Những lời nói có thể thay đổi, nhưng đó là con người của chúng tôi với tư cách là một công ty”.Capuano cho biết ông đã quay lại khách sạn của mình vào đêm hôm đó với hy vọng rằng mình đã nói đúng. Thông điệp của Capuano rất đơn giản, nhưng nó không bị các cộng sự bỏ qua. Ông đã vô cùng xúc động trước cách nhân viên của mình phản hồi.“Trong vòng 24 giờ, tôi đã nhận được 40.000 email từ các cộng sự của Marriott trên toàn thế giới, nói rằng 'cảm ơn'”, ông nói. Nhiều người bày tỏ lòng biết ơn khi được làm việc cho một công ty có các giá trị phù hợp với giá trị của họ. Marriott nằm trong số những Công ty tốt nhất để làm việc của Fortune hiện đang ủng hộ các chính sách DEI. Những công ty khác trong danh sách bao gồm Delta và Cisco.⦿ ---- Ngoại trưởng Marco Rubio "chia tay" với Tổng thống Donald Trump về lệnh ngừng bắn giữa Ukraine và Nga, theo tờ The Daily Beast đưa tin hôm thứ Sáu. Phát biểu với báo chí, Rubio than thở về việc đàm phán không đạt được tiến triển và cho biết Hoa Kỳ có thể "rời bỏ" khỏi các cuộc đàm phán "trong vài ngày" nếu không đạt được thỏa thuận nào. Rubio cho biết trong một cuộc họp tại Paris, "Khi bạn bắt đầu đàm phán những điều này thông qua phương tiện truyền thông, chúng sẽ tan vỡ"."Mặc dù Rubio không giải thích ý mình, nhưng những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm làm trung gian cho một thỏa thuận giữa Nga và Ukraine đã vấp ngã sau lời chỉ trích trên truyền hình của Trump và Vance đối với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 28 tháng 2. Động lực trong các cuộc đàm phán chưa bao giờ phục hồi", tờ Beast cho biết trong báo cáo của mình.Zelensky đã gặp Rubio trực tiếp và đồng ý với một số điều kiện mà nhóm đã trình bày với người Nga. Tuy nhiên, chính phủ Nga cho biết họ không thể đồng ý với kế hoạch "ở dạng hiện tại".

Trump phát biểu từ Bạch Ốc vào chiều thứ Sáu rằng ông vẫn "hy vọng sẽ hoàn thành được điều đó". "Nếu vì lý do nào đó một trong hai đảng khiến mọi việc trở nên rất khó khăn, chúng tôi sẽ chỉ nói rằng các người thật ngu ngốc, các người thật ngốc nghếch, các người thật kinh khủng, và chúng tôi sẽ bỏ qua. Nhưng hy vọng chúng tôi sẽ không phải làm như vậy", Trump nói thêm.

Trong chuyến thăm Rome, Phó Tổng thống JD Vance cho biết ông vẫn "lạc quan", tờ The New York Times trích dẫn. "Tôi sẽ không phán đoán trước, nhưng chúng tôi cảm thấy lạc quan rằng chúng tôi có thể hy vọng sẽ chấm dứt cuộc chiến này, cuộc chiến rất tàn khốc này", ông nói.

Trước khi tuyên thệ nhậm chức, Trump đã hứa sẽ chấm dứt chiến tranh trong vòng "24 giờ". Tờ Daily Beast suy đoán rằng sự chia rẽ ý kiến có thể khiến Rubio trở thành "nạn nhân đầu tiên của cuộc cải tổ Nội các".

Ukraine đã làm việc với các quan chức châu Âu về một thỏa thuận, nhưng những thỏa thuận đó đã "tan vỡ" vào thứ Sáu, tờ Beast đưa tin. Họ dự định sẽ gặp nhau ở London vào tuần tới. "Rubio ám chỉ rằng đây có thể là cơ hội cuối cùng cho một nền hòa bình được đàm phán", tờ Beast cho biết.

⦿ ---- Nhà giàu Mỹ rủ nhau bơm tiền vào ngân hàng Thụy Sĩ. Theo một báo cáo mới của NBC, các nhà đầu tư giàu có đang tìm cách "phân tán khỏi đồng đô la". Đài này tuyên bố rằng những nhà đầu tư này "tin rằng [đồng đô la] sẽ suy yếu hơn nữa dưới sức nặng của khoản nợ tăng vọt của Hoa Kỳ". Một quốc gia đang thu hút họ là Thụy Sĩ vì "chính trị trung lập, nền kinh tế ổn định, đồng tiền mạnh và hệ thống pháp lý đáng tin cậy".

Theo NBC, các ngân hàng Thụy Sĩ tuyên bố "họ đã chứng kiến sự gia tăng quan tâm và hoạt động kinh doanh từ những người Mỹ có giá trị tài sản ròng cao mở tài khoản đầu tư trong những tháng gần đây". Động thái này được các chủ ngân hàng và nhà đầu tư mà NBC đã trao đổi coi là "phi Mỹ hóa" các danh mục đầu tư của người giàu.

"Nó đến theo từng đợt", Pierre Gabris, CEO của Alpen Partners International, một công ty tư vấn tài chính Thụy Sĩ, nói với NBC. Gabris lưu ý rằng các làn sóng đầu tư khác đã xuất hiện sau khi [cựu Tổng thống Barack Obama] đắc cử và trong thời kỳ COVID. CEO nói với NBC rằng những người giàu có cũng đang "tìm kiếm quyền cư trú hoặc quyền công dân thứ hai ở Châu Âu và muốn mua bất động sản. 'Đó là kế hoạch B', ông nói".

Tờ báo này cho biết thêm rằng các ngân hàng lớn của Hoa Kỳ không thể mở tài khoản Thụy Sĩ cho khách hàng. Tuy nhiên, "Hầu hết đều có mối quan hệ giới thiệu với một số ít công ty Thụy Sĩ đã đăng ký với SEC và được phép chấp nhận các nhà đầu tư Hoa Kỳ". Theo Financial Times, "Kể từ năm 2008, chính quyền Hoa Kỳ đã đàn áp hàng chục ngân hàng Thụy Sĩ vì giúp người Mỹ trốn thuế bằng cách sử dụng các quy tắc bảo mật ngân hàng của quốc gia này".

⦿ ---- Ford Motor Company đã dừng vận chuyển một số xe đắt tiền hơn của mình sang Trung Quốc để tránh thuế quan được áp dụng trong bối cảnh cuộc chiến thương mại đang gia tăng, tờ Wall Street Journal đưa tin vào thứ Sáu.

Theo báo cáo, hãng sản xuất xe Mỹ đã ngừng vận chuyển F-150 Raptors, xe cơ bắp Mustang, xe SUV Bronco sản xuất tại Michigan và xe Lincoln Navigators sản xuất tại Kentucky. Người phát ngôn của công ty nói với tờ Wall Street Journal rằng Ford đã "điều chỉnh xuất cảng từ Hoa Kỳ sang Trung Quốc theo mức thuế quan hiện tại". Công ty cũng được cho là đã nói với các đại lý của mình rằng họ có thể tăng giá xe vào tháng 5 do mức thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

⦿ ---- Một thẩm phán liên bang đã ngăn chặn chính quyền của Tổng thống Trump giải thể Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng (Consumer Financial Protection Bureau) đã ra phán quyết vào thứ Sáu rằng cơ quan này không thể tiến hành ngay lập tức các kế hoạch sa thải cả ngàn nhân viên. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Amy Berman Jackson cho biết bà "rất lo ngại" rằng các quan chức chính quyền Trump không tuân thủ lệnh trước đó của bà, theo đó duy trì sự tồn tại của cơ quan này cho đến khi bà ra phán quyết về bản chất của vụ kiện nhằm bảo tồn cơ quan này, theo AP đưa tin.

Trong phiên điều trần, Jackson cho biết bà sẽ cấm các quan chức thực hiện bất kỳ vụ sa thải hàng loạt nào hoặc cắt quyền truy cập của nhân viên vào hệ thống máy tính của cơ quan vào thứ Sáu. Jackson đã lên lịch một phiên điều trần vào ngày 28 tháng 4 để nghe lời khai từ các quan chức đang làm việc về các thủ tục cắt giảm biên chế, hay còn gọi là RIF. "Tôi sẵn sàng giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng, nhưng tôi sẽ không để RIF này tiếp tục cho đến khi tôi làm được điều đó", bà cho biết.

Khoảng 1.500 nhân viên dự kiến sẽ bị cắt giảm, chỉ còn lại khoảng 200 người tại cơ quan này, nơi giám sát các ngân hàng và các bên cho vay khác. Theo số liệu của chính phủ, họ đã hoàn trả 21 tỷ đô la cho những người tiêu dùng bị lừa đảo thông qua việc hoàn tiền và xóa nợ, theo tờ New York Times đưa tin.

⦿ ---- Đồng hồ xe Tesla chạy nhanh hơn thực tế, nhằm vượt sớm số lượng dặm xe bảo hành, theo 1 cáo buộc. Một người đàn ông ở Los Angeles đã đệ đơn kiện tập thể chống lại công ty EV của Elon Musk cáo buộc rằng đồng hồ đo quãng đường trong các xe Tesla được thiết kế để tích lũy số dặm nhanh hơn để chủ sở hữu có thể đạt đến giới hạn số dặm trong chế độ bảo hành của họ nhanh hơn, Reuters đưa tin. Nguyên đơn Nyree Hinton cáo buộc rằng đồng hồ đo quãng đường trên chiếc Model Y 2020 mà anh ta mua vào cuối năm 2022, với gần 37.000 dặm đã đi, chạy nhanh hơn từ 15% đến 117% so với mức bình thường, tại một thời điểm ghi lại quãng đường lái xe 20 dặm hàng ngày gần bằng 75 dặm.

Hinton khẳng định rằng, do đồng hồ đo quãng đường tăng tốc, ông đã đạt mốc 50.000 dặm, cũng là giới hạn bảo hành cơ bản của Model Y, chỉ trong sáu tháng, nhanh hơn nhiều so với những gì ông cảm thấy mình nên đạt được, theo Ars Technica. Ông cho biết điều đó khiến ông phải chịu khoản phí 10.000 đô la cho việc sửa chữa hệ thống treo sau này mà ông cảm thấy Tesla nên chi trả. Để củng cố cho tuyên bố của mình, Hinton đã đưa ra bằng chứng cho thấy quãng đường trung bình mà ông tích lũy được trong sáu tháng với ba chiếc xe trước đó, lái cùng một quãng đường đi làm chính xác, không bao giờ vượt quá khoảng 6.000 dặm trong cùng khoảng thời gian đó.

Jalopnik lưu ý rằng hiện không có bằng chứng nào cho thấy công nghệ này được tích hợp vào bất kỳ chiếc Tesla nào hiện đang lưu thông trên đường, nhưng họ cũng nói thêm rằng "đã có những cuộc thảo luận trên các diễn đàn về việc Tesla ước tính quá cao quãng đường đã đi trong nhiều năm." Hinton đang tìm kiếm các khoản bồi thường và thiệt hại trừng phạt cho tất cả những người lái xe Tesla tại California, mặc dù Ars Technica lưu ý rằng trong một vụ kiện trước đây chống lại công ty EV, các chủ sở hữu cá nhân đã được thông báo rằng họ không thể khởi kiện tập thể và thay vào đó phải trải qua quá trình trọng tài.

⦿ ---- Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), hơn 44.000 người đã chết trong các tai nạn xe hơi vào năm 2022. Tai nạn xe hơi là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở Hoa Kỳ. Để xác định thành phố nào an toàn nhất và kém an toàn nhất để lái xe, US News đã xem xét các dữ liệu sau: tai nạn xe làm chết người, số người liên quan đến tai nạn tử vong, tỷ lệ tử vong trên 100 triệu dặm đã đi, số vụ bắt giữ vì lái xe khi say rượu và trộm xe. Boston là thành phố an toàn nhất để lái xe nói chung, tiếp theo là Thành phố New York. Memphis là thành phố kém an toàn nhất, với tỷ lệ tai nạn xe hơi tử vong cao.

Thành phố an toàn nhất để lái xe:

1. Boston

2. New York

3. Thủ đô D.C.

4. Minneapolis

5. Chicago

6. Virginia Beach

7. Seattle

8. Columbus

9. San Francisco

10. Baltimore

Thành phố kém an toàn nhất để lái xe:

1. Memphis

2. Albuquerque

3. Tucson

4. Detroit

5. Louisville

6. Phoenix

7. Thành phố Kansas

8. Dallas

9. Atlanta

10. Nashville.

⦿ ---- Phong cảnh nổi tiếng thế giới của Colorado có thể khiến mọi người hâm mộ tiểu bang này ngay cả trước khi họ đặt chân xuống đất. Phi trường ở Aspen/Pitkin County được xếp hạng là sân bay hạ cánh đẹp thứ ba trên thế giới trong một nghiên cứu do AllClear Travel, một công ty bảo hiểm du lịch toàn cầu, thực hiện. Sân bay khu vực Telluride cũng lọt vào danh sách này, xếp thứ 12 trong nghiên cứu sử dụng công nghệ theo dõi mắt để xác định những bức ảnh nào của sân bay nào thu hút sự chú ý của mọi người nhanh nhất và lâu nhất.

Các sân bay đứng đầu danh sách có xu hướng nằm ở những vùng xa xôi, thường là vùng núi và đôi khi là vùng nhiệt đới. "Trải nghiệm góc nhìn từ trên cao từ máy bay thực sự là điều tuyệt vời và dù bạn ngồi ở bên phải hay bên trái máy bay, vẫn có một số điểm đến có thể đảm bảo cho bạn tầm nhìn ngoạn mục khi bạn bắt đầu kỳ nghỉ được mong đợi từ lâu của mình", trang web cho biết.

Tại sao sân bay Aspen lại là một trong những sân bay đẹp nhất thế giới? Như bạn có thể tưởng tượng, quang cảnh núi non nổi bật khi bay vào và ra khỏi Aspen, nơi có khoảng 4.000 chuyến bay vào năm 2024. Sân bay nào có điểm hạ cánh đẹp nhất thế giới?

Bảng xếp hạng chỉ bao gồm hai sân bay của Hoa Kỳ trong top 11.

1. Sân bay Lord Howe Island – Úc

2. Sân bay Queenstown – New Zealand

3. Sân bay Madeira – Bồ Đào Nha (đồng hạng)

3. Sân bay Aspen/Pitkin County – Colorado, USA (đồng hạng)

5. Sân bay Rio de Janeiro–Santos Dumont – Brazil (đồng hạng)

5. Sân bay London City – Anh (đồng hạng)

7. Sân bay Innsbruck – Áo

8. Sân bay Paro – Bhutan

9. Sân bay Juancho E. Yrausquin – Caribe Hoà Lan

10. Sân bay quốc tế Daniel K. Inouye – Hawaii, USA (đồng hạng)

10. Sân bay Lukla – Nepal (đồng hạng)

⦿ ---- HỎI 1: Đi bộ nhanh hơn có thể làm giảm nguy cơ mắc các rối loạn nhịp tim?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Đi bộ nhanh hơn có thể làm giảm nguy cơ mắc các rối loạn nhịp tim, nghiên cứu cho thấy. Bạn có thể giảm nguy cơ mắc các bất thường về nhịp tim bằng cách tăng tốc độ đi bộ. Theo một nghiên cứu mới được công bố hôm thứ Ba trên tạp chí Heart, nghiên cứu này phát hiện ra rằng tốc độ đi bộ trung bình hoặc nhanh có liên quan đến nguy cơ mắc các bất thường về nhịp tim thấp hơn lần lượt là 35% và 43% so với tốc độ đi bộ chậm. Các bất thường đó là các chứng loạn nhịp tim: rung nhĩ, loạn nhịp chậm và loạn nhịp thất. Rung nhĩ, hay A-fib, là chứng loạn nhịp tim phổ biến nhất, đặc trưng bởi nhịp tim không đều và nhanh bắt đầu từ các buồng trên hoặc tâm nhĩ của tim. Rối loạn nhịp chậm là nhịp tim chậm bất thường, thường dưới 60 nhịp mỗi phút, so với phạm vi bình thường là từ 60 đến 100 nhịp mỗi phút. Rối loạn nhịp thất xảy ra khi các buồng dưới của tim hoặc tâm thất đập quá nhanh. Chi tiết:

https://www.cnn.com/2025/04/17/health/walking-speed-afib-arrhythmia-study-wellness/index.html

⦿ ---- HỎI 2: Trong nhà không nên có súng, vì gần 4/10 phụ nữ tử vong do tự tử bằng súng không có tiền sử ghi chép về các vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc thể chất?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Gần 4/10 phụ nữ tử vong do tự tử bằng súng không có tiền sử ghi chép về các vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc thể chất, điều này nhấn mạnh nhu cầu về các chiến lược phòng ngừa phù hợp với những phụ nữ có nguy cơ. Trong hai thập niên qua, các vụ tử vong do súng ở Hoa Kỳ, bao gồm cả những vụ liên quan đến tự tử, đã tăng gần 50%. Phụ nữ trước đây chiếm 10–20% số người sở hữu súng mới, tỷ lệ này đã tăng lên khoảng 50% vào năm 2020. Càng có nhiều súng trong nhà, càng nhiều vụ tự tử trong số những người sống trong những ngôi nhà đó. Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2025-04-highlights-gaps-firearm-suicide-women.html

.