Hình trên, từ trái: Chủ tịch TQ Tập Cận Bình, Tổng Bí thư CSVN Tô Lâm. Nghi thức đón Tập Cận Bình tại Hà Nội hôm Thứ Hai 14/4/2025.

(14.4.2025) - Tập Cận Bình thăm VN. TQ-VN sẽ đẩy nhanh dự án đường sắt 8 tỷ đô nối 2 nước. 45 văn bản hợp tác. Hai đài truyền hình VN-TQ hợp tác. VN xin TQ giúp về hàng không, sản xuất linh kiện, chế tạo máy bay, đào tạo nhân lực ngành không gian.

- Xuất cảng TQ tăng vọt 12,4% trong tháng 3

- NATO lo ngại: Nga có thể kích nổ bom nguyên tử trong không gian để phá hư hàng ngàn vệ tinh quay quanh Trái đất.

- Mỹ: TQ có thể đánh chìm toàn bộ các hàng không mẫu hạm Mỹ trong 20 phút

- IMF: thuế quan Mỹ sẽ hại kinh tế toàn cầu

- Pete Marocco (người chủ mưu giải thể USAID) bị sa thải sau 3 tháng xóa sổ 83% ngân sách viện trợ Mỹ cho quốc tế

- Kinh tế gia (người dự đoán được cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008): Mỹ bên bờ suy sụp còn tệ hơn cả suy thoái kinh tế.

- Trump đòi tước giấy phép phát sóng của Đài CBS vì tường trình, phỏng vấn về Ukraine và Greenland mà không như ý Trump

- DB Ro Khanna (D-CA), khu vực Thung lũng Silicon, nói sẽ không có chuyện hãng xưởng quay về Mỹ sản xuất nữa trừ phi có tài trợ

- Trump đẩy các đồng minh vào vòng tay TQ

- Mặt trận thuế quan: Mỹ tự đứng cô đơn, Châu Âu và TQ sáp gần nhau.

- Nvidia Corp. sẽ xây dựng cơ sở sản xuất siêu máy tính trí tuệ nhân tạo hoàn toàn tại Mỹ trị giá 500 tỷ đô

- Xuất cảng TQ tháng 3 tăng 12,4% so cùng kỳ 2024

- TQ: Mỹ tự hại Mỹ và nước khác bằng thuế quan.

- TQ kêu gọi Anh bảo đảm môi trường công bằng cho các doanh nghiệp TQ

- Họp trực tiếp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Iran và Đặc phái viên Mỹ tại Trung Đông Steve Witkoff chỉ kéo dài "vài phút"

- Nga: Nga-Mỹ đang bắt đầu bang giao trở lại.

- Đan Mạch: sẽ hủy bỏ các hợp tác quốc phòng trong trường hợp đặc biệt, thí dụ, nếu Mỹ rời NATO

- Trump khinh thường Tòa án Tối cao: Bộ tư pháp nói sẽ không đưa người bị trục xuất nhầm sang tù El Salvador về Mỹ, dù y đang còn sống

- Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-La.): sẽ loại bỏ những người hưởng Medicaid không "đủ điều kiện để được hưởng"

- Thăm dò CBS News/YouGov: 75% nói thuế quan làm tăng giá ngắn hạn, 48% nói giá sẽ tăng trong dài hạn.

- TQ kêu gọi Trump hãy thành khẩn tự sửa chữa sai lầm, biết tôn trọng TQ để đối thoại bình đẳng

- Tỷ phú Bill Ackman xin Trump tạm dừng mức thuế quan 145% đối với hàng TQ và chỉ giữ 10% thời gian này

- Trump thanh minh: miễn thuế hàng điện tử nhưng vẫn còn thuế 20% trên thiết bị điện tử từ TQ

- Peter Navarro (cố vấn của Trump) bị Elon Musk chọc, mắng là thường, không gì bận tâm

- Phòng ngừa Dịch bệnh CDC bị sa thải, từ chối giúp Trường Công lập Milwaukee về vấn đề ô nhiễm chì

- Trump: kiểm tra sức khỏe toàn diện tốt

- Trump được tặng bức tượng Trump cao 7 feet (2.133 m)

- Khách du lịch châu Âu rời bỏ Mỹ trong tháng 3: từ Anh giảm 14%, từ Ireland giảm 27%, từ Đan Mạch giảm 34%, từ Đức giảm 28%, từ Thụy Sĩ giảm 26%.

- Pennsylvania: Đốt Dinh Thống đốc, nghi can bị bắt.

- Báo động: Giá nhà tăng vọt, thuế nhà cũng tăng

- HỎI 1: Sử dụng thường xuyên một loại thuốc không kê đơn phổ biến (aspirin) và nguy cơ mắc một số loại ung thư giảm? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Yoga có hiệu quả ngang với các bài tập tăng cường sức mạnh để giảm đau thoái hóa khớp gối, nghiên cứu cho thấy? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-14/4/2025) ⦿ ---- Xuất cảng của Trung Quốc tăng vọt 12,4% trong tháng 3 khi Hoa Kỳ sắp áp thuế quan lớn hơn. Xuất cảng của Trung Quốc tăng vọt 12,4% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm trước trong một loạt hoạt động vào phút chót khi các công ty vội vã vượt qua mức tăng thuế quan của Hoa Kỳ do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp đặt và các nhà phân tích dự báo sẽ có những thất bại lớn ở phía trước.

Cơ quan hải quan báo cáo rằng nhập cảng đã giảm 4,3% xuống còn 211,3 tỷ đô la vào tháng 3, vượt xa xuất cảng trị giá 313,9 tỷ đô la, để lại thặng dư thương mại là 102,6 tỷ đô la. Julian Evans-Pritchard của Capital Economics cho biết trong một báo cáo rằng "Nhưng các lô hàng sẽ giảm trở lại trong những tháng và quý tới". "Chúng tôi nghĩ rằng có thể mất nhiều năm nữa thì xuất cảng của Trung Quốc mới lấy lại được mức hiện tại".

Thặng dư thương mại của Trung Quốc tăng vọt lên mức kỷ lục 992,2 tỷ đô la vào năm 2024 và xuất cảng của nước này tăng 5,4%, giúp bù đắp cho mức tăng trưởng chậm chạp trong nước khi đất nước này dần phục hồi sau cuộc khủng hoảng trên thị trường bất động sản và những tác động kéo dài của đại dịch COVID-19.

Sau khi nhậm chức, Trump ban đầu ra lệnh tăng 10% thuế quan đối với hàng nhập cảng từ Trung Quốc. Sau đó, ông tăng lên 20%. Hiện tại, Trung Quốc đang phải đối mặt với mức thuế 145% đối với hầu hết hàng xuất cảng sang Hoa Kỳ, dựa trên những sửa đổi gần đây nhất trong chính sách thương mại của Trump. Trung Quốc đã đáp trả bằng mức thuế 125% đối với các sản phẩm của Hoa Kỳ và các biện pháp khác nhằm gây áp lực lên Hoa Kỳ ở nơi mà họ chịu tổn thất nhiều nhất, chẳng hạn như kiểm soát xuất cảng các khoáng sản quan trọng cần thiết trong sản xuất công nghệ cao, chẳng hạn như sản xuất xe điện.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Hoa Kỳ là 27,6 tỷ đô la vào tháng 3 khi xuất cảng của nước này tăng 4,5%. Trung Quốc đã ghi nhận thặng dư 76,6 tỷ đô la với Hoa Kỳ trong tháng 1-tháng 3 mặc dù xuất cảng chỉ tăng 2,3% trong hai tháng đầu năm.

"Các nhà nhập cảng hiểu biết của Hoa Kỳ có thể đã thấy mức tăng thuế quan vào tháng 4 trở đi và do vậy, họ nhập cảng trước", ING Economics cho biết trong một báo cáo, nhưng xu hướng đó có thể sẽ giảm khi các nhà nhập cảng sử dụng hết hàng tồn kho của họ trong khi họ theo dõi những thay đổi mới nhất trong chính sách thương mại khó lường của Hoa Kỳ. "Do đó, có khả năng thương mại trực tiếp giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ giảm mạnh bắt đầu từ tháng 4", báo cáo cho biết.

Dữ liệu thương mại đã cho thấy một số tác động từ mức thuế quan cao hơn, với việc xuất cảng các mặt hàng có giá trị gia tăng thấp hơn như giày dép và quần áo giảm, trong khi các lô hàng chip máy tính, đồ gia dụng và xe cộ tăng vọt. Báo cáo cho thấy, các mặt hàng xuất cảng lớn nhất của Trung Quốc trong ba tháng đầu năm là máy móc điện tử, một danh mục rộng bao gồm điện thoại thông minh và máy tính xách tay, và các sản phẩm công nghệ cao.

Xuất cảng đất hiếm của Trung Quốc đã giảm gần 11% trong quý đầu tiên của năm khi Bắc Kinh thắt chặt kiểm soát đối với các vật liệu chiến lược quan trọng được sử dụng trong xe điện và các sản phẩm công nghệ cao khác. Dữ liệu hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất cảng từ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã tăng 5,8% trong ba tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước trong khi nhập cảng giảm 7%, để lại thặng dư thương mại là 273 tỷ đô la.

Vào cuối ngày thứ Sáu, Trump đã miễn hầu hết các mặt hàng liên quan đến máy tính khỏi mức thuế quan cao hơn dành riêng cho Trung Quốc, bao gồm máy tính xách tay, điện thoại thông minh và các thành phần cần thiết để sản xuất chúng, mặc dù chính quyền của ông cho biết ông có kế hoạch công bố những điều đó trong vài ngày tới. Các sản phẩm như vậy chiếm gần 174 tỷ đô la trong nhập cảng của Hoa Kỳ từ Trung Quốc vào năm ngoái.

Tuy nhiên, mức thuế quan khắc nghiệt của Hoa Kỳ đối với các sản phẩm của Trung Quốc đã làm dấy lên câu hỏi về việc liệu các nhà xuất cảng có thể chuyển hướng hàng hóa của họ sang các thị trường nước ngoài khác hay không khi họ từ bỏ việc bán cho người tiêu dùng Hoa Kỳ do thuế nhập cảng tăng gấp đôi.

Các nước láng giềng Đông Nam Á của Trung Quốc tăng mạnh nhất trong tháng 3, với giá trị đô la của các lô hàng từ Trung Quốc tăng 8% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm trước. Xuất cảng sang Châu Phi tăng hơn 11% và sang Ấn Độ tăng gần 14%.

Người phát ngôn của cơ quan hải quan, Lyu Daliang, cho biết Trung Quốc đang phải đối mặt với "tình hình bên ngoài phức tạp và nghiêm trọng" nhưng bầu trời sẽ không sụp đổ. Ông chỉ ra các lựa chọn xuất cảng đa dạng và thị trường nội địa khổng lồ của Trung Quốc.

Khi được hỏi về lượng hàng nhập cảng của Trung Quốc giảm, ông nói với các phóng viên ở Bắc Kinh rằng Trung Quốc đã là nước nhập cảng lớn thứ hai thế giới trong 16 năm liên tiếp, tăng thị phần nhập cảng toàn cầu từ khoảng 8% lên 10,5%. Ông cho biết "Hiện tại và trong tương lai, không gian tăng trưởng nhập cảng của Trung Quốc rất lớn và thị trường Trung Quốc rộng lớn luôn là cơ hội tuyệt vời cho thế giới".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm Việt Nam vào hôm nay, thứ Hai, như một phần của chuyến công du khu vực cũng sẽ đưa ông đến Malaysia và Campuchia, tạo cơ hội cho ông củng cố quan hệ thương mại với các quốc gia châu Á khác cũng đang phải đối mặt với mức thuế quan cao, mặc dù tuần trước Trump đã trì hoãn việc thực thi chúng trong 90 ngày. Xuất cảng của Trung Quốc sang Việt Nam đã tăng gần 17% vào tháng trước so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhập cảng từ VN của nước này giảm 2,7%.

⦿ ---- Bản tin AP ghi rằng, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết không ai thắng trong chiến tranh thương mại khi ông bắt đầu chuyến công du ngoại giao Đông Nam Á vào thứ Hai, giới thiệu Trung Quốc là một thế lực vì sự ổn định, trái ngược với các động thái áp thuế mới nhất của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Mặc dù Trump đã tạm dừng một số mức thuế, nhưng ông vẫn giữ nguyên mức thuế 145% đối với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

"Không có bên nào thắng trong chiến tranh thương mại hay chiến tranh thuế quan", Tập viết trong một bài xã luận được xuất bản chung trên các phương tiện truyền thông chính thức của Việt Nam và Trung Quốc. "Hai nước chúng ta nên kiên quyết bảo vệ hệ thống thương mại đa phương, chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu ổn định, cũng như môi trường quốc tế cởi mở và hợp tác".

Chuyến thăm của Tập Cận Bình cho phép Trung Quốc cho Đông Nam Á thấy rằng họ là "siêu cường có trách nhiệm theo cách trái ngược với cách Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump thể hiện với toàn thế giới", Nguyễn Khắc Giang, nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Viện ISEAS–Yusof Ishak của Singapore cho biết.

Ông Tập được Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường chào đón trên đường băng khi bắt đầu chuyến thăm kéo dài hai ngày, một dấu hiệu vinh dự không thường được dành cho du khách, ông Nguyễn Thành Trung, giáo sư nghiên cứu Việt Nam tại Đại học Fulbright Việt Nam cho biết. Học viên của một nhóm nghệ thuật trống biểu diễn trong khi những người phụ nữ vẫy cờ đỏ và vàng của Trung Quốc và Đảng Cộng sản.

Mặc dù chuyến đi của ông Tập có thể đã được lên kế hoạch trước đó, nhưng nó đã trở nên quan trọng vì cuộc chiến thuế quan giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Chuyến thăm mở ra con đường để Bắc Kinh củng cố các liên minh và tìm giải pháp cho rào cản thương mại cao mà Hoa Kỳ áp đặt đối với hàng xuất cảng của Trung Quốc.

Tại Hà Nội, ông Tập đã gặp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, người đồng cấp của ông. Ông cho biết: "Trước tình hình hỗn loạn và gián đoạn trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, cam kết của Trung Quốc và Việt Nam đối với sự phát triển hòa bình, cũng như tăng cường tình hữu nghị và hợp tác đã mang lại cho thế giới sự ổn định và chắc chắn có giá trị".

Ông cũng đã gặp Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Hai bên đã ký một loạt biên bản ghi nhớ, nhưng chi tiết của các biên bản ghi nhớ này không được công khai. Báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, cho biết Trung Quốc và Việt Nam sẽ đẩy nhanh dự án đường sắt trị giá 8 tỷ đô la kết nối hai nước trong một thỏa thuận đã được phê duyệt vào tháng 2.

Chuyến thăm của Tập Cận Bình gửi đi một thông điệp đến khu vực: Thời điểm diễn ra chuyến thăm gửi đi một "thông điệp chính trị mạnh mẽ rằng Đông Nam Á rất quan trọng đối với Trung Quốc", theo Huong Le-Thu của tổ chức nghiên cứu International Crisis Group. Bà cho biết, xét đến mức độ nghiêm trọng của thuế quan của Trump và bất chấp lệnh tạm dừng trong 90 ngày, các quốc gia Đông Nam Á vẫn lo ngại rằng nếu áp dụng thuế quan, các quốc gia Đông Nam Á có thể làm phức tạp thêm sự phát triển của họ.

Việt Nam có kinh nghiệm trong việc cân bằng mối quan hệ với Hoa Kỳ và Trung Quốc. Việt Nam được điều hành theo chế độ cộng sản, một đảng như Trung Quốc nhưng có mối quan hệ chặt chẽ với Hoa Kỳ. Năm 2023, Việt Nam là quốc gia duy nhất tiếp đón cả Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Năm đó, Việt Nam cũng nâng cấp Hoa Kỳ lên cấp ngoại giao cao nhất, ngang bằng với Trung Quốc và Nga.

Việt Nam là một trong những quốc gia hưởng lợi lớn nhất từ ​​các quốc gia đang cố gắng tách chuỗi cung ứng của họ khỏi Trung Quốc, khi các doanh nghiệp chuyển đến đây. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và thương mại Trung Quốc-Việt Nam đã tăng vọt 14,6% so với cùng kỳ năm 2024, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. Mối quan hệ thương mại đó diễn ra theo cả hai hướng.

"Chuyến đi đến Việt Nam, Malaysia và Campuchia đều nhằm mục đích giúp Trung Quốc thực sự có thể tự bảo vệ mình khỏi Trump", Nguyen Khac Giang, một nhà phân tích tại Viện ISEAS–Yusof Ishak của Singapore, cho biết, đồng thời chỉ ra rằng kể từ khi Tập Cận Bình trở thành chủ tịch vào năm 2013, ông chỉ đến thăm Việt Nam hai lần.

Nhưng Giang cho biết, việc leo thang chiến tranh thương mại đã đưa Việt Nam vào "tình thế rất bấp bênh" do có ấn tượng ở Hoa Kỳ rằng Việt Nam đang đóng vai trò là cửa sau cho hàng hóa Trung Quốc. Việt Nam đã bị áp thuế 46% theo lệnh của Trump trước khi tạm dừng trong 90 ngày.

Trung Quốc và Việt Nam có những khác biệt thực sự lâu dài, bao gồm các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, nơi Việt Nam đã đối đầu với lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc nhưng không thường xuyên công khai các cuộc đối đầu. Sau Việt Nam, Tập Cận Bình dự kiến ​​sẽ đến Malaysia tiếp theo và sau đó là Campuchia.

⦿ ---- Theo báo Người Lao Động: Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng xem và nghe giới thiệu về 45 văn bản thỏa thuận hợp tác. Chiều 14-4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia với 21 loạt đại bác chào mừng.

Sau lễ đón, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Trụ sở Trung ương Đảng. Sau hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cùng xem và nghe giới thiệu về 45 văn bản thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực được ký kết giữa các ban, bộ, ngành, địa phương hai nước, thể hiện thành quả phong phú, toàn diện mà hai bên đạt được trong chuyến thăm lần này.

⦿ ---- Bản tin VietnamPlus ghi nhận: Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG) tổ chức Lễ công bố hợp tác truyền thông VTV-CMG và giới thiệu các dự án truyền thông trọng điểm giai đoạn 2025-2026. Thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa nhân dân Việt-Trung qua các sản phẩm truyền hình. Truyền hình giữ vị trí đặc biệt trong việc lan tỏa thông tin chính xác, thúc đẩy sự gắn kết giữa nhân dân 2 nước; giới thiệu giá trị văn hóa đặc sắc của mỗi dân tộc trên tinh thần tôn trọng, hợp tác.

⦿ ---- Báo Nhịp Sống Thị Trường ghi nhận: Thủ tướng VN đề nghị Tập đoàn COMAC hợp tác, hỗ trợ các đối tác Việt Nam phát triển đội tàu bay, mở rộng các đường bay; tiến tới sản xuất các linh kiện, chế tạo máy bay, phát triển hệ sinh thái ngành hàng không, kinh tế hàng không, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và khai thác không gian vũ trụ của Việt Nam. Thủ tướng đề nghị cùng với hợp tác mua, thuê, thuê mua máy bay, COMAC hợp tác với các đối tác đầu tư các trung tâm bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy bay tại Việt Nam.

⦿ ---- Mặt trận thuế quan: Mỹ tự đứng cô đơn, Châu Âu và TQ sáp gần nhau. Châu Âu dường như đang chuyển hướng nhìn từ tây sang đông, khi các nhà lãnh đạo nghiêng về phía Trung Quốc, nước gần đây bị cáo buộc có hành động 'chiến tranh hỗn hợp' nhằm phá hoại phương Tây, để ký kết các thỏa thuận thương mại thay vì liên kết với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Euronews tiết lộ rằng cuộc gọi đầu tiên do Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen thực hiện là tới Trung Quốc, sau bài phát biểu "thuế quan qua lại" khét tiếng của Tổng thống Trump hồi đầu tháng này, một động thái thúc đẩy Trung Quốc áp dụng mức thuế quan khổng lồ của riêng họ.

Ủy ban Châu Âu - những người đã kêu gọi thương mại 'không ma sát' giữa Liên Âu EU và Hoa Kỳ - đã đưa ra một tuyên bố chính thức rằng: "Để đáp lại sự gián đoạn lan rộng do thuế quan của Hoa Kỳ gây ra, Chủ tịch von der Leyen nhấn mạnh trách nhiệm của Châu Âu và Trung Quốc, với tư cách là hai trong số những thị trường lớn nhất thế giới, trong việc hỗ trợ một hệ thống thương mại cải cách mạnh mẽ, tự do, công bằng và được thành lập trên một sân chơi bình đẳng".

Bắc Kinh đã đáp lại một cách nồng nhiệt, tuyên bố: "Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với phía châu Âu để thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của quan hệ Trung Quốc-EU".

Trong khi đó, đằng sau hậu trường, một thỏa thuận đang được đàm phán để giải quyết một vấn đề tồn tại lâu dài trong quan hệ thương mại giữa Trung Quốc và châu Âu, khi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu ngày càng mong muốn thúc đẩy thương mại. Vào đêm thứ sáu, Ủy ban châu Âu đã công bố trong các cuộc thảo luận với Trung Quốc rằng một nhượng bộ đáng kể đã được thống nhất để tìm giải pháp cho lệnh cấm nhập xe điện do Trung Quốc sản xuất, có khả năng thông qua việc đưa ra sáng kiến ​​định giá tối thiểu.

⦿ ---- Nvidia Corp. đã công bố vào thứ Hai rằng họ đang hợp tác với các đối tác sản xuất của mình để xây dựng các cơ sở sản xuất siêu máy tính trí tuệ nhân tạo hoàn toàn tại Hoa Kỳ. Công ty cho biết họ đã ủy quyền cho các địa điểm ở Arizona để xây dựng và thử nghiệm chip Blackwell và ở Texas, nơi họ dự định sản xuất siêu máy tính.

Nvidia cho biết họ có kế hoạch sản xuất cơ sở hạ tầng AI trị giá tới 500 tỷ đô la tại Hoa Kỳ thông qua quan hệ đối tác với TSMC, Foxconn, Wistron, Amkor và SPIL trong vòng bốn năm tới. "Việc sản xuất chip AI và siêu máy tính Nvidia cho các nhà máy AI của Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ tạo ra hàng trăm nghìn việc làm và thúc đẩy hàng nghìn tỷ đô la an ninh kinh tế trong những thập niên tới", theo Nvidia tuyên bố. Cổ phiếu của Nvidia đã tăng vọt 3,67% trước khi thị trường mở cửa.

⦿ ---- Tổng Thống Trump nói rằng Đài CBS nên bị lột mất giấy phép phát sóng sau các phân đoạn của ’60 Minutes’ về Ukraine và Greenland. Tổng thống Trump đã chỉ trích CBS vào tối Chủ Nhật, nói rằng kênh này nên mất giấy phép phát sóng sau khi “60 Minutes” phát sóng các phân đoạn về Ukraine và Greenland mà tổng thống cho rằng đã khiến Trump bị chỉ trích.

“Hầu như tuần nào, 60 Minutes… cũng nhắc đến cái tên ‘TRUMP’ theo cách hạ thấp và phỉ báng, nhưng ‘PHÁT SÓNG’ của Tuần này còn hơn thế nữa,” Trump viết trong bài đăng trên Truth Social sau khi xem chương trình phát sóng “60 Minutes” của Chủ Nhật.

“Họ không chỉ đưa ra một mà là HAI câu chuyện lớn về ‘TRUMP’, một câu chuyện liên quan đến Ukraine, mà tôi cho là một cuộc Chiến tranh sẽ không bao giờ xảy ra nếu Cuộc bầu cử năm 2020 không bị GIAN LẬN, nói cách khác, nếu tôi là Tổng thống và câu chuyện còn lại liên quan đến Greenland, đã đưa tin sai lệch, không chính xác và gian lận về Đất nước chúng ta, do tôi lãnh đạo,” ông tiếp tục.

Trump đã kiện CBS News vào tháng 10 vì cuộc phỏng vấn "60 Minutes" với đối thủ của ông, cựu Phó Tổng thống Kamala Harris, được phát sóng ngay trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Trong vụ kiện, Trump tuyên bố rằng kênh truyền hình này đã biên tập cuộc phỏng vấn một cách gian dối để miêu tả Harris theo hướng tích cực.

Công ty mẹ của CBS News, Paramount, cho biết vụ kiện của tổng thống là "một sự xúc phạm đến Tu chính án thứ nhất và không có cơ sở pháp lý hoặc thực tế", tuyên bố Trump đang cố gắng "trừng phạt một tổ chức tin tức vì những phán quyết biên tập được bảo vệ theo hiến pháp mà họ không thích". Đầu tháng này, tờ New York Times đưa tin rằng Trump và Paramount sẽ bắt đầu hòa giải trong vụ kiện trị giá 20 tỷ đô la, với hy vọng đạt được một thỏa thuận.

Không rõ chính xác điều gì đã thúc đẩy sự tức giận của Trump, nhưng cả hai phân đoạn đều trích dẫn lời các nhà lãnh đạo nước ngoài chỉ trích Trump. Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với phóng viên Scott Pelley rằng "những câu chuyện của Nga đang chiếm ưu thế ở Hoa Kỳ" (tức là, Trump bênh vực Putin hơn là tin lời Zelensky) và muốn chào đón Trump đến thăm Ukraine.

“Chúng tôi muốn ông Trump đến [Ukraine], và tôi nghĩ là hãy đến để xem. Ông nghĩ ông hiểu những gì đang diễn ra ở đây. Được rồi, chúng tôi tôn trọng lập trường của ông. Ông hiểu. Nhưng, làm ơn, trước bất kỳ quyết định nào, bất kỳ hình thức đàm phán nào, hãy đến để xem người dân, thường dân, chiến binh, bệnh viện, nhà thờ, trẻ em bị phá hủy hoặc bị giết”, Zelensky nói.

Bản tin “60 Minutes” về Greenland có sự góp mặt của nhiều nhà lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp chỉ trích tham vọng bành trướng lãnh thổ của Trump.

“Khi ông ấy đề cập đến — Greenland, giống như đó là một món đồ chơi hay — hay thứ gì đó”, Aqqaluk Lynge, một chính khách người Inuit (sắc dân Greenland) lớn tuổi, nói với Jon Wertheim, ám chỉ đến bài phát biểu của Trump trước Quốc hội Mỹ vào tháng trước.

“Ông để ý thấy điều đó à?” Wertheim hỏi.

Trump cho biết hôm Chủ Nhật rằng kênh truyền hình này nên bị tước giấy phép và thúc giục FCC áp dụng mức phạt tối đa.

“Họ nên bị tước giấy phép! Hy vọng rằng Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC), đứng đầu là Chủ tịch đáng kính Brendan Carr, sẽ áp dụng mức tiền phạt và hình phạt tối đa, rất lớn, cho hành vi phi pháp và bất hợp pháp của họ. CBS đang mất kiểm soát, ở mức độ chưa từng thấy trước đây, và họ phải trả giá đắt cho điều này. LÀM CHO NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI!”

⦿ ---- Dân Biểu Ro Khanna (D-California) tin rằng các cơ xưởng sản xuất "sẽ không về đến" Hoa Kỳ mặc dù chính quyền Trump áp thuế đối với các quốc gia để làm như vậy. Khanna, người đại diện cho Thung lũng Silicon, đã tham gia "Face the Nation" của CBS News vào Chủ Nhật, nơi ông cho biết ông không nghĩ rằng sản xuất công nghệ sẽ đến Hoa Kỳ và thay vào đó, nó sẽ đến nơi có mức thuế thấp hơn.

"Giả sử bạn đột nhiên áp thuế đối với Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là sản xuất sẽ chuyển đến các khu vực khác của Châu Á. Nó vẫn sẽ không đến đây, trừ khi bạn tài trợ cho các nhà máy ở đây, sẵn sàng mua ở đây", Khanna nói, chỉ vào ngành công nghệ và chip bán dẫn.

Khanna lập luận rằng các công ty và hoạt động sản xuất sẽ chuyển khỏi Trung Quốc, nơi mà Tổng thống Trump đã áp thuế 125 phần trăm, thay vào đó sẽ đến Ấn Độ, Malaysia hoặc Việt Nam. “Nếu bạn muốn đưa ngành sản xuất trở lại Hoa Kỳ, bạn phải đầu tư vào lực lượng lao động, bạn phải có một số khoản tín dụng thuế đầu tư cho các cơ sở và bạn phải có khả năng mua những thứ chúng tôi sản xuất tại Hoa Kỳ”, ông nói.

Khanna chỉ ra một cuộc thăm dò của CBS News mới công bố gần đây, trong đó phát hiện ra rằng hầu hết người Mỹ tin rằng kế hoạch thuế quan của Trump sẽ có lợi nhất cho những người giàu có và các tập đoàn lớn. Cuộc khảo sát cho thấy 74 phần trăm người được hỏi tin rằng thuế quan của Trump sẽ có lợi cho những người giàu có và 71 phần trăm cho biết nó sẽ giúp ích cho các tập đoàn lớn. “Tôi đã xem cuộc thăm dò trước đó. Đây không phải là giả thuyết. Đây không phải là điều mà tổng thống có thể xoay chuyển”, Khanna nói. “Hoặc là chúng ta sẽ thấy các nhà máy mới xuất hiện hoặc không, và thuế quan sẽ không làm được điều đó”.

⦿ ---- Trump dường như 'cố chấp' đẩy các đồng minh của Hoa Kỳ vào vòng tay của Trung Quốc: theo nhà sử học trên báo The Atlantic. Với cuộc chiến thuế quan của Tổng thống Donald Trump gây chấn động nền kinh tế thế giới, một chuyên mục mới của tờ Atlantic do nhà sử học Phillips Payson O'Brien viết đã suy đoán rằng tổng thống "không quan tâm đến các đồng minh và đối tác thương mại của mình". Chuyên mục lưu ý rằng các quốc gia dựa vào Hoa Kỳ để đảm bảo an ninh đã phải đối mặt với một số mức thuế quan "khắc nghiệt", vi phạm sức khỏe kinh tế của các đồng minh.

"Trump đang cho thấy rằng ông ta sẵn sàng vi phạm các chuẩn mực lâu đời và tấn công vào cốt lõi của sự thịnh vượng của các quốc gia khác—và không có gì trong hệ thống của Hoa Kỳ có thể ngăn cản một tổng thống quyết tâm trừng phạt các đồng minh của chính quốc gia mình vì lợi ích chính trị trong nước", Phillips Payson O'Brien đã viết.

Ông suy đoán rằng động thái này không chỉ đẩy các đồng minh ra xa mà còn "đẩy họ đến gần hơn với mối quan hệ kinh tế với siêu cường khác của thế giới", Trung Quốc. "Trump về cơ bản hiểu sai về nguồn gốc sức mạnh của Hoa Kỳ trên thế giới", Payson O'Brien cho biết. Ba quốc gia có tầm quan trọng lớn đối với Hoa Kỳ ở khu vực Thái Bình Dương là Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan. Tuy nhiên, tất cả đều phải đối mặt với mức thuế quan 24% trở lên.

Hơn nữa, Trump hiện đang “đối xử với các đồng minh [của Hoa Kỳ] và các đồng minh tiềm năng ở khu vực Tây Thái Bình Dương như những mối đe dọa kinh tế hơn là các đối tác chiến lược”. Mối quan tâm của tác giả còn lớn hơn cả các đảo Thái Bình Dương. “Nếu Hoa Kỳ sẵn sàng tiến hành chiến tranh kinh tế chống lại bạn bè và đồng minh của mình, liệu họ có thực sự đáng tin cậy để chiến đấu vì họ không?”

Ông kết luận, “Trong thế giới mũ đỏ và cờ vẫy của Trump, việc xúc phạm các đồng minh xa xôi ở châu Á có vẻ không quan trọng lắm. Nhưng các quốc gia khác phải đưa ra quyết định. Và nếu không có một Hoa Kỳ đáng tin cậy để hợp tác, việc đạt được sự hòa giải với Trung Quốc sẽ bắt đầu không chỉ hấp dẫn mà còn là điều tất yếu”.

⦿ ---- Trung Quốc có thể đánh chìm toàn bộ hạm đội các chiến hạm hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ trong 20 phút, theo lời người đứng đầu Pentagon cảnh báo. Trong một lần thừa nhận hiếm hoi, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth đã nói rằng tên lửa siêu thanh của Trung Quốc có thể phá hủy tất cả các tàu sân bay của Hoa Kỳ chỉ trong 20 phút.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đằng sau hậu trường, Marocco được cho là đã xung đột với Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio về mức độ cắt giảm đang được thực hiện, dẫn đến căng thẳng trong bộ. Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng Marocco không phải là tự nguyện rời đi và ông đã được thông báo về điều này trong một cuộc họp tại Bạch Ốc vào cuối tuần trước, tại đó ông bị yêu cầu nộp lại máy tính xách tay và phù hiệu của cơ quan. Các nguồn tin nói với Reuters rằng Marocco có thể đã bị đẩy ra ngoài, nhưng từ chối đưa ra lời giải thích thêm.Mới đây vào thứ Năm, ông đã tổ chức một "phiên họp lắng nghe" tại Bộ Ngoại giao với gần hai chục chuyên gia để thảo luận về tương lai của viện trợ nước ngoài và tìm kiếm ý kiến ​​đóng góp, theo một nguồn tin quen thuộc với sự kiện này.

Các cuộc xung đột bị cáo buộc của ông với Rubio được cho là tập trung vào các nỗ lực của DOGE nhằm cắt giảm chi tiêu liên bang, với việc ông thúc đẩy "các khoản cắt giảm sâu hơn, có phạm vi rộng hơn" trong khi Bộ trưởng tìm cách duy trì "nhiều sáng kiến ​​cứu người nhất có thể".

Là cựu chiến binh Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ có bằng thạc sĩ về luật nhân đạo quốc tế từ Đại học Oxford, Marocco cũng từng phục vụ trong chính quyền Trump đầu tiên ở một số vai trò, bao gồm tại Bộ Ngoại giao và USAID, cũng như Pentagon và Bộ Thương mại.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Hawaii Brian Schatz, thành viên cấp cao của Tiểu ban Tài chính Thượng viện về Hoạt động Nhà nước và Đối ngoại, đã phản ứng với diễn biến này bằng cách tuyên bố rằng Marocco chỉ thành công trong việc gây hỗn loạn cho Bộ Ngoại giao.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Brian Schatz, đến từ Hawaii, cho biết, "Nhiệm kỳ của Marocco đã gây hỗn loạn cho USAID, chính sách liều lĩnh và phi pháp cho Bộ Ngoại giao, và phá hủy chính sách đối ngoại lâu đời của Hoa Kỳ.

"Hành động của ông đã tước đi hàng triệu viện trợ cứu sinh trên khắp thế giới và gây nguy hiểm cho uy tín của Hoa Kỳ với các đối tác của chúng tôi. Nhưng với sự ra đi của ông, vẫn còn những câu hỏi nghiêm trọng về ảnh hưởng mà ông để lại", Schatz cho biết trong một tuyên bố.

Vào thứ Hai, bộ phận này dự kiến ​​sẽ trình bày kế hoạch tái tổ chức cho Văn phòng Quản lý và Ngân sách, giải thích cách thức họ dự định đưa phần còn lại của USAID vào cơ sở hạ tầng của mình. “Chúng tôi đang định hướng lại các chương trình hỗ trợ nước ngoài của mình để phù hợp trực tiếp với những gì tốt nhất cho Hoa Kỳ và công dân của chúng tôi,” Rubio cho biết trong một tuyên bố công bố các đợt cắt giảm tiếp theo tại USAID vào tháng trước.

⦿ ---- Thặng dư thương mại của Trung Quốc tăng lên 102,64 tỷ đô la vào tháng 3, giảm so với mức 170,51 tỷ đô la vào tháng 2, vượt qua kỳ vọng, theo Tổng cục Hải quan nước này cho biết trong báo cáo công bố hôm thứ Hai.

Xuất cảng tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, nhập cảng giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính theo nội tệ, thặng dư thương mại đạt 736,72 tỷ nhân dân tệ so với thặng dư 122 tỷ nhân dân tệ của tháng trước. Xuất cảng tăng 13,5% trong năm, trong khi nhập cảng giảm 3,5%.

⦿ ---- Trung Quốc: Hoa Kỳ tự gây hại cho chính mình và những nước khác bằng thuế quan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian đã nhắc lại vào thứ Hai rằng "không có bên nào chiến thắng" trong một cuộc chiến thương mại, ám chỉ đến thuế quan do Hoa Kỳ áp đặt. Ông nói thêm rằng chủ nghĩa bảo hộ "chẳng dẫn đến đâu cả" và thuế quan sẽ gây tổn hại cho cả Hoa Kỳ và các nước khác.

"Chúng tôi kêu gọi Hoa Kỳ từ bỏ cách tiếp cận sai lầm là gây áp lực cực độ và hãy giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại dựa trên sự bình đẳng, tôn trọng và có đi có lại", Lin phát biểu tại một cuộc họp báo. Chính quyền Trump đã ban hành hướng dẫn không rõ ràng về thuế đối với hàng nhập từ Trung Quốc vào tuần trước vì dường như họ miễn một số loại thuế cho các thiết bị điện tử của Trung Quốc, sau đó Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump giải thích rằng chúng phải chịu mức thuế 20% và tuyên bố ông sẽ tiết lộ mức thuế trên hàng bán dẫn trong những ngày tới.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian đã kêu gọi chính phủ Anh bảo đảm một môi trường công bằng và không phân biệt đối xử cho các doanh nghiệp Trung Quốc vào thứ Hai, thúc giục chính phủ tránh chính trị hóa hợp tác kinh tế và mở rộng các mối quan ngại về an ninh. Lin nhấn mạnh rằng việc đối xử công bằng là rất quan trọng để duy trì niềm tin của các nhà đầu tư Trung Quốc vào Vương quốc Anh.

Những phát biểu này được đưa ra sau khi Quốc hội Anh nhanh chóng thông qua dự luật khẩn cấp trong một ngày để bảo vệ nhà máy thép Scunthorpe sau khi Jingye, chủ sở hữu người Trung Quốc của British Steel, từ chối sự hỗ trợ của chính phủ để duy trì hoạt động tạm thời. Bộ trưởng Kinh doanh Jonathan Reynolds đã kiềm chế không cáo buộc Jingye phá hoại, nhưng The Guardian đưa tin rằng các bộ trưởng không mong đợi các cuộc đàm phán mới với công ty này.

⦿ ---- Các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi và Đặc phái viên Hoa Kỳ tại Trung Đông Steve Witkoff chỉ kéo dài "vài phút", theo hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn một nguồn tin giấu tên. Bản tin này khẳng định cuộc gặp trực tiếp được các nhà trung gian Oman sắp xếp, trong khi phái đoàn Iran khăng khăng đòi đàm phán gián tiếp. Một báo cáo trước đó của Axios cáo buộc các cuộc đàm phán trực tiếp, được tổ chức tại Oman vào thứ Bảy, kéo dài khoảng 45 phút.

Bộ Ngoại giao Iran sau đó cho biết họ đang cân nhắc các cuộc đàm phán gián tiếp tiếp theo về một thỏa thuận hạt nhân tiềm năng, với các quan chức Oman vẫn giữ vai trò trung gian. Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông sẽ "ra quyết định về Iran rất nhanh chóng", mà không cung cấp thông tin chi tiết.

⦿ ---- Nga: Nga-Mỹ đang bắt đầu bang giao trở lại. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời các phóng viên hôm thứ Hai rằng Nga và Hoa Kỳ đang bắt đầu bình thường hóa quan hệ song phương. "Chúng ta có lẽ đang ở giai đoạn đầu của con đường bình thường hóa quan hệ, để xây dựng chúng một cách thực tế mới", Peskov lưu ý và nói thêm rằng các cuộc tiếp xúc của Nga với Đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff "cực kỳ hữu ích và rất hiệu quả" vì chúng có thể đảm bảo rằng cả hai bên có thể truyền đạt lập trường về một số vấn đề "trực tiếp". Tuần trước, Witkoff đã đến thăm Moscow, nơi ông đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hơn bốn giờ.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen cho biết hôm thứ Hai rằng đất nước của ông có thể hủy bỏ thỏa thuận hợp tác quốc phòng trong "những trường hợp khá đặc biệt", chẳng hạn như nếu Hoa Kỳ rời khỏi NATO. Rasmussen nhấn mạnh rằng điều này không có nghĩa là thỏa thuận về sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Đan Mạch được ký kết vào năm 2023 sẽ bị chấm dứt nhưng chỉ ra rằng nó "hoàn toàn có thể bị chấm dứt theo cách khác ngoài việc lên án hoặc thỏa thuận chung" trong trường hợp "những trường hợp khá đặc biệt".

Ông cũng nhấn mạnh rằng tư cách thành viên của hai nước trong NATO là "điều kiện tiên quyết quan trọng" cho thỏa thuận, nhưng chỉ ra rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Hoa Kỳ có kế hoạch rời khỏi liên minh. Mối quan hệ giữa hai nước đã trở nên căng thẳng do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump liên tục đe dọa sáp nhập Greenland kể từ khi nhậm chức tổng thống.

⦿ ---- NATO đã bày tỏ lo ngại về khả năng Nga có thể kích nổ bom nguyên tử trong không gian — một động thái có thể gây hư hại cho hàng nghìn vệ tinh quay quanh Trái đất. Mark Rutte, Tổng thư ký liên minh quân sự, nhấn mạnh rằng các vệ tinh xung quanh hành tinh đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người dân.

"Chúng tôi biết về các báo cáo rằng Nga đang cân nhắc đưa vũ khí nguyên tử vào không gian", ông nói với tờ báo Đức Welt am Sonntag. "Việc phát triển vũ khí nguyên tử trong không gian là cách để Nga tăng cường năng lực của mình. Điều này rất đáng lo ngại", ông nói thêm.

Nếu Moscow thực sự triển khai đầu đạn nguyên tử vào không gian, các vệ tinh thuộc sở hữu của nhiều quốc gia — không chỉ Ukraine — sẽ bị ảnh hưởng. "Các đồng minh NATO đang thích nghi với những thách thức trong không gian, bao gồm chia sẻ thông tin tình báo, thành lập các trung tâm chỉ huy không gian quốc gia và phát triển các vệ tinh nhỏ hơn, cơ động hơn và được bảo vệ tốt hơn", Rutte cho biết.

⦿ ---- Kinh tế gia: Mỹ bên bờ suy sụp còn tệ hơn cả suy thoái kinh tế. Nhà đầu tư dự đoán được cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 cho biết ông "lo lắng về điều gì đó còn tệ hơn cả suy thoái". Ray Dalio, người sáng lập quỹ đầu cơ Bridgewater Associates, đã cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "Meet the Press" của NBC News về thuế quan, nợ gia tăng và các mối quan ngại kinh tế và chính trị khác.

Ray Dalio, người sáng lập quỹ đầu cơ Bridgewater Associates, cho biết hôm Chủ Nhật rằng ông "lo lắng về điều gì đó còn tệ hơn cả suy thoái" nếu Tổng thống Donald Trump không xử lý đúng đắn thuế quan và các chính sách kinh tế khác. "Tôi nghĩ rằng hiện tại chúng ta đang ở thời điểm phải ra quyết định và rất gần với suy thoái", Dalio cho biết trên chương trình "Meet the Press" của NBC News. "Và tôi lo lắng về điều gì đó còn tệ hơn cả suy thoái nếu điều này không được xử lý tốt".

Dalio đang trả lời câu hỏi của người điều phối Kristen Welker về việc liệu Hoa Kỳ có khả năng rơi vào suy thoái vì các chính sách thuế quan của Trump hay không. Dalio cảnh báo rằng "chúng ta đang phá vỡ trật tự tiền tệ", một vấn đề mà ông đã nói rất nhiều trên mạng xã hội. "Chúng ta đang có những thay đổi sâu sắc trong trật tự trong nước ... và chúng ta đang có những thay đổi sâu sắc trong trật tự thế giới. Những thời điểm như vậy rất giống với những năm 1930s", Dalio nói. "Tôi đã nghiên cứu lịch sử và điều này lặp đi lặp lại nhiều lần".

Khi được yêu cầu nêu chi tiết về nỗi sợ hãi của mình về kịch bản xấu nhất, Dalio cho biết ông lo lắng về "giá trị của đồng tiền, xung đột nội bộ không phải là nền dân chủ bình thường như chúng ta biết, một cuộc xung đột quốc tế theo cách gây gián đoạn nghiêm trọng cho nền kinh tế thế giới và thậm chí có thể là xung đột quân sự".

Dalio đã dự đoán cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Bridgewater đã cảnh báo vào năm 2007 rằng "rủi ro tiềm ẩn trong hệ thống là khá lớn" trước cuộc khủng hoảng tài chính cuối cùng. Vài tháng sau, ngân hàng này cho biết họ tin rằng lãi suất sẽ tăng "cho đến khi hệ thống tài chính bị rạn nứt", đồng thời nói thêm rằng "không ai biết sự lây lan của thị trường tài chính này sẽ diễn ra như thế nào". Vài tháng sau, suy thoái bắt đầu.

Dalio đã nói trong một bài đăng dài trên X tuần trước trước khi Trump tạm thời giảm thuế quan toàn diện rằng trong khi các mức thuế là "diễn biến rất quan trọng", mọi người "hầu như bỏ qua các lực lượng quan trọng hơn nhiều đang thúc đẩy hầu hết mọi thứ, bao gồm cả thuế quan".

"Điều lớn hơn nhiều, quan trọng hơn nhiều cần ghi nhớ là chúng ta đang chứng kiến sự sụp đổ kinh điển của các trật tự tiền tệ, chính trị và địa chính trị lớn", ông viết. "Sự sụp đổ kiểu này chỉ xảy ra khoảng một lần trong đời, nhưng chúng đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử khi các điều kiện không bền vững tương tự diễn ra".

⦿ ---- Bộ Tư pháp của Donald Trump vừa "làm ra bộ mặt khinh thường Tòa án Tối cao", các chuyên gia cho biết. Vào cuối tuần, Chính quyền Trump đã đệ trình nhiều bản tóm tắt trong vụ án liên quan đến Kilmar Abrego Garcia, một người di cư Salvador sống hợp pháp tại Hoa Kỳ với giấy phép lao động và bị trục xuất nhầm sang El Salvador. Một ngày trước đó, Chính quyền Trump đã xác nhận rằng người đàn ông này vẫn còn sống nhưng không cung cấp nhiều thông tin chi tiết.

Trong các hồ sơ mới, chính quyền Trump "cho biết họ không có thông tin cập nhật" nào cho Thẩm phán Xinis về "những nỗ lực tạo điều kiện" cho người đàn ông bị trục xuất sai trái này trở về, theo Kyle Cheney của Politico. Cheney lưu ý thêm rằng chính quyền Trump "nhắc lại" rằng một thẩm phán vào năm 2019 đã coi người đàn ông này là thành viên của băng đảng MS-13.

"CÒN NHIỀU THÔNG TIN KHÁC: Trong một hồ sơ riêng, chính phủ cho biết thỏa thuận của họ với El Salvador về việc giam giữ những người bị trục xuất trong nhà tù CECOT khét tiếng là được phân loại là hồ sơ bí mật", Cheney viết vào Chủ Nhật.

Các hồ sơ cũng tuyên bố rằng phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao "không buộc tòa phải thực sự tìm cách" thả người đàn ông khỏi nhà tù, mà thay vào đó chỉ yêu cầu chính phủ "cho phép anh ta vào Hoa Kỳ nếu anh ta xoay xở để ra ngoài", theo phóng viên của Politico Josh Gerstein.

Aaron Reichlin-Melnick, thành viên cấp cao tại Hội đồng Di trú Hoa Kỳ, cho biết, "Chính quyền Trump coi thường Tòa án Tối cao, nói rằng thẩm phán không thể làm gì để ra lệnh cho họ đưa ông Abrego trở lại".

"Họ cũng từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào về thỏa thuận với Bukele, tuyên bố rằng đó là thông tin mật và có thể cũng là bí mật nhà nước", ông nói thêm.

"Các hồ sơ ngày hôm nay là một lời 'vặn vẹo' thách thức đối với Thẩm phán Xinis. Họ nói rằng họ không thể 'tạo điều kiện' cho bất kỳ điều gì vì ông Abrego đang bị Bukele giam giữ, họ đe dọa sẽ kháng cáo bất kỳ lệnh nào mà bà đưa ra yêu cầu các bước tiếp theo và họ từ chối nói với bà bất cứ điều gì", Reichlin-Melnick nói.

Ông tiếp tục: "Tòa án Tối cao đã ra phán quyết 9-0 rằng 'lệnh của Thẩm phán Xinis yêu cầu Chính phủ 'tạo điều kiện' cho Abrego Garcia được thả khỏi nơi giam giữ ở El Salvador'. Lệnh của bà cũng được Tòa phúc thẩm liên bang số 4 duy trì với tỷ lệ 3-0."

"Bây giờ chính quyền Trump lại tuyên bố một cách thách thức rằng họ sẽ không làm việc để thả ông ấy", sau đó ông nói thêm. Ông cũng mô tả các bản tóm tắt mới là "công khai thách thức Tòa án Tối cao".

⦿ ---- Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-La.) cho biết hôm Chủ Nhật rằng đảng Cộng hòa sẽ bảo vệ các chương trình quyền lợi khi họ tiếp tục cắt giảm sâu chi tiêu liên bang, nhưng ông nói thêm rằng chính phủ phải "loại bỏ những người hưởng Medicaid" không "đủ điều kiện để được hưởng".

"Tổng thống đã nhiều lần nói rõ ràng, cũng như chúng tôi, rằng chúng tôi sẽ bảo vệ Medicare, An sinh xã hội, Medicaid cho những người hưởng lợi hợp pháp của các chương trình đó", Johnson nói với Maria Bartiromo trên chương trình "Sunday Morning Futures" của Fox News. "Có rất nhiều người Mỹ dựa vào những chương trình đó - những chương trình đó, và chúng tôi phải đảm bảo rằng họ được bảo vệ", ông nói.

"Đồng thời, chúng ta phải loại bỏ gian lận, lãng phí và lạm dụng, chúng ta phải loại bỏ, ví dụ, những người hưởng Medicaid thực sự không đủ điều kiện để được hưởng. Ví dụ, những người lao động khỏe mạnh, những người đàn ông trẻ tuổi, những người đủ điều kiện - những người không bao giờ nên tham gia chương trình này", ông nói thêm.

“Và… khi bạn có những người trong chương trình đang làm cạn kiệt nguồn lực, điều đó sẽ lấy đi nguồn lực của những người thực sự cần nó nhất và có ý định nhận được nó. Bạn đang nói về những bà mẹ đơn thân trẻ tuổi đang gặp vận rủi vào lúc này, những người khuyết tật thực sự, người già.”

Thứ năm tuần trước, Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã thông qua khuôn khổ của Thượng viện để thông qua chương trình nghị sự lập pháp của Tổng thống Trump. Ủy ban Năng lượng và Thương mại của Hạ viện được chỉ đạo cắt giảm 880 tỷ đô la chi tiêu, điều này đã làm dấy lên mối lo ngại về việc cắt giảm sâu Medicaid, từ cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa dễ bị tổn thương.

Trong khi đảng Cộng hòa khẳng định họ sẽ không cắt giảm phạm vi bảo hiểm Medicaid đối với những người cần nó, thì vẫn chưa rõ Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện có thể đạt được 880 tỷ đô la cắt giảm ngân sách mà không cắt giảm đáng kể chương trình Medicaid này.

⦿ ---- Hầu hết người Mỹ lo ngại rằng thuế quan của Tổng thống Donald Trump sẽ khiến giá cả tăng trong ngắn hạn, một cuộc thăm dò của CBS News/YouGov được công bố vào Chủ Nhật cho thấy. Theo cuộc khảo sát, 75% số người được hỏi dự kiến thuế quan sẽ làm tăng giá trong ngắn hạn, trong khi 48% tin rằng giá cả sẽ tăng trong dài hạn. Chỉ có 5% số người tham gia không nghĩ rằng thuế quan sẽ khiến giá cả tăng cao trong ngắn hạn.

Khi được hỏi về tác động của thuế quan đối với nền kinh tế Hoa Kỳ, 65% số người được khảo sát cho biết chúng sẽ khiến nền kinh tế tồi tệ hơn trong ngắn hạn, 27% cho biết họ không chắc chắn hoặc không mong đợi tác động nào, trong khi chỉ có 8% cho biết nền kinh tế sẽ tốt hơn do thuế quan. Tuy nhiên, gần một nửa số người tham gia, 49%, cho rằng thuế quan sẽ dẫn đến việc tạo ra nhiều việc làm hơn trong nước.

⦿ ---- Bộ Thương mại Trung Quốc (MOFCOM) cho biết hôm Chủ Nhật rằng quyết định của Hoa Kỳ áp dụng miễn thuế đối với nhãn hiệu điện tử là "bước nhỏ" trong việc sửa chữa "thói quen sai trái" khi áp dụng mức thuế 145% đối với hàng nhập cảng từ Trung Quốc.

"Trung Quốc hiện đang đánh giá tác động", một phát ngôn viên của bộ này cho biết và kêu gọi Hoa Kỳ "đối mặt với tiếng nói lý trí của cộng đồng quốc tế và các bên trong nước, thực hiện một bước quan trọng trong việc sửa chữa những sai lầm của mình, hủy bỏ hoàn toàn thói quen sai trái của 'thuế quan qua lại' và quay trở lại con đường đúng đắn của sự tôn trọng lẫn nhau và giải quyết các bất đồng thông qua đối thoại bình đẳng".

Hôm thứ Bảy, chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố rằng các thiết bị công nghệ, bao gồm điện thoại thông minh, chất bán dẫn, thẻ nhớ và máy tính sẽ không phải chịu mức thuế 145%, mặc dù chúng có thể phải chịu mức thuế thấp hơn.

⦿ ---- Tỷ phú và Tổng giám đốc điều hành của Pershing Square Capital Management, Bill Ackman đã kêu gọi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào hôm Chủ Nhật hãy tạm dừng mức thuế quan 145% đối với hàng hóa Trung Quốc trong 90 ngày và giảm xuống còn 10% trong thời gian này, giống như ông đã làm đối với các quốc gia khác.

"Lợi ích của việc chờ đợi 90 ngày là gấp đôi. Nó mang lại cho tất cả các doanh nghiệp Hoa Kỳ cơ hội điều chỉnh chuỗi cung ứng và mang lại cho Trung Quốc cơ hội thể hiện rằng họ sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận thương mại một cách thiện chí", Ackman cho biết trong một bài đăng trên X và nói thêm rằng ông sẽ ủng hộ mức thuế quan của Trump nếu Trung Quốc cho thấy họ không sẵn sàng đạt được một thỏa thuận thương mại công bằng.

"Nếu Trung Quốc không hợp tác và đàm phán một thỏa thuận có ý nghĩa đối với đất nước chúng ta, Tổng thống Trump có thể giáng đòn mạnh trong 90 ngày", tỷ phú này nhấn mạnh.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố qua TruthSocial vào Chủ Nhật rằng "không ai thoát khỏi sự bất công trong Cán cân thương mại và Rào cản thuế quan phi tiền tệ", giải thích rằng không có ngoại lệ thuế quan nào (khi trước đó công bố miễn thuế hàng điện tử vào hôm thứ Sáu). Ông làm rõ rằng mức thuế Fentanyl 20% vẫn áp dụng cho các thiết bị điện tử của Trung Quốc.

"Họ chỉ đang chuyển sang một 'nhóm' Thuế quan khác. Fake News biết điều này, nhưng từ chối đưa tin." Hơn nữa, tổng thống giải thích rằng chất bán dẫn và "toàn bộ chuỗi cung ứng điện tử" sẽ phải chịu một cuộc điều tra an ninh quốc gia. Trump nhắc lại lập trường của mình rằng Hoa Kỳ sẽ không cho phép Trung Quốc và các nước khác "thiếu tôn trọng người dân Mỹ" và tuyên bố một thời kỳ hoàng kim cho nước Mỹ.

Trước đó, Trump đã nói rằng các thiết bị điện tử được sản xuất tại Trung Quốc, chẳng hạn như chất bán dẫn và điện thoại thông minh, sẽ được miễn mức thuế 145% hiện hành đối với tất cả các mặt hàng nhập từ Trung Quốc.

⦿ ---- Cố vấn cấp cao về Thương mại và Sản xuất của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Peter Navarro, cho biết vào Chủ Nhật rằng "mọi thứ đều tốt" giữa ông và CEO Tesla kiêm đồng minh của Trump, Elon Musk, mặc dù gần đây tỷ phú này gọi ông là "thằng ngu". Navarro nói trong lần xuất hiện trên chương trình Meet the Press của NBC News: "Trước hết, Elon và tôi rất tuyệt. Không có vấn đề gì cả. Tôi đã bị gọi tệ hơn nhiều mà."

Tuần trước, Navarro tuyên bố rằng Musk "không hiểu" cách các quốc gia khác lừa dối Hoa Kỳ trong vấn đề thương mại, điều này khiến Musk gọi cố vấn của Trump là "thật sự là thằng ngu" và "ngu ngốc hơn cả một bao gạch".

⦿ ---- Các viên chức của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC đã trích dẫn các đợt sa thải gần đây trong khi từ chối yêu cầu trợ giúp của các viên chức Trường Công lập Milwaukee về vấn đề ô nhiễm chì tại một số trường học. Các viên chức của MPS và sở y tế Wisconsin vào ngày 26 tháng 3 đã tìm kiếm sự trợ giúp về vấn đề ô nhiễm chì trong hệ thống trường học nhưng vào ngày 3 tháng 4 đã bị từ chối "do mất hoàn toàn" đội ngũ phòng ngừa ngộ độc chì của CDC, theo tờ Milwaukee Journal Sentinel đưa tin vào thứ Sáu.

"Tôi thực sự lấy làm tiếc khi thông báo với các bạn rằng do mất hoàn toàn Chương trình Chì, chúng tôi sẽ không thể hỗ trợ các bạn trong vấn đề này", Aaron Bernstein, giám đốc Sổ đăng ký Chất độc hại và Bệnh tật của CDC, cho biết trong email ngày 3 tháng 4 gửi cho các viên chức MPS, CBS News đưa tin. Các viên chức của MPS và tiểu bang đã tìm kiếm sự trợ giúp từ bộ phận Epi-Aid của CDC, bộ phận này có nhiệm vụ cho phép tiến hành các cuộc điều tra phản ứng nhanh liên quan đến các vấn đề sức khỏe cộng đồng cấp bách.

⦿ ---- Bạch Ốc đã công bố kết quả kiểm tra sức khỏe toàn diện của Tổng thống Donald Trump với bác sĩ của ông, Đại úy Sean P. Barbabella vào Chủ Nhật. Trump, 78 tuổi, là vị tổng thống nhậm chức lớn tuổi nhất trong lịch sử, đã trải qua cuộc kiểm tra sức khỏe hàng năm với Barbabella tại Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed vào thứ Sáu.

Barbabella cho biết trong một bản ghi nhớ rằng ông đã thực hiện và giám sát cuộc kiểm tra, bao gồm xét nghiệm trong phòng thí nghiệm và tham vấn với 14 chuyên gia. Cuộc kiểm tra ghi nhận Trump cao 6 feet 3 inch và nặng 224 pound, với nhịp tim khi nghỉ ngơi là 62 nhịp/phút và huyết áp là 128/74 mmHg. Kết quả cho thấy Trump đã giảm cân kể từ khi ông được ghi nhận là nặng 243 pound trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình vào năm 2019. "Tổng thống Trump thể hiện sức khỏe thể chất và nhận thức tuyệt vời và hoàn toàn đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ của Tổng tư lệnh và Nguyên thủ quốc gia", Barbabella cho biết.

⦿ ---- Tổng thống Donald Trump đã được tặng một bức tượng cao 7 feet (2.133 mét) của chính mình vào cuối tuần. Trong một bài đăng trên X vào thứ Bảy, Giám đốc điều hành của Sticker Mule và cựu ứng cử viên quốc hội New York Anthony Constantino đã thông báo rằng ông đã tặng tổng thống bức tượng đồng này khi đến thăm Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump. "Tổng thống đang trong tâm trạng vui vẻ, đùa giỡn, thật tuyệt khi thấy điều đó", Constantino nói và nói thêm rằng ông đã tiết lộ món quà của tổng thống tặng ông vào sáng thứ Bảy.

Theo thông báo chi tiết của Constantino, bức tượng dường như sẽ là "vật cố định" của câu lạc bộ golf của Trump ở West Palm Beach, Florida và sẽ được đặt giữa "câu lạc bộ và lỗ đầu tiên của sân golf 27 lỗ" để tất cả các thành viên có thể nhìn thấy. Theo Constantino, bức tượng đồng cao bảy feet được George Lundeen làm ở Colorado, người lưu ý rằng bức tượng cũng được đặt trên một bệ đá khắc tên ông. Bức tượng được đặt tên là "Tượng đài thách thức" và ghi lại cảnh tổng thống tạo dáng trong khi nắm chặt bàn tay thành quả đấm.

⦿ ---- Khách du lịch châu Âu chi tiêu mạnh tay dường như đang quay lưng lại với Hoa Kỳ như một điểm đến du lịch, với số liệu mới cho thấy lượng du lịch xuyên Đại Tây Dương giảm mạnh. Theo Cơ quan Quản lý Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITA), lượng khách du lịch nước ngoài đến Hoa Kỳ đã giảm 12% trong tháng 3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Tây Âu - vốn là nguồn khách du lịch chính - đã giảm 7%, nhưng con số khiêm tốn đó che giấu một số mức giảm đáng kể ở một số quốc gia cụ thể. Du khách Vương quốc Anh, nhóm khách du lịch lớn nhất đến Hoa Kỳ, đã giảm 14%. Ireland, một thị trường quan trọng khác, đã chứng kiến mức giảm đáng kinh ngạc là 27%. Đan Mạch đã giảm tới 34% - có thể là phản ứng trước đề xuất của Donald Trump rằng Hoa Kỳ nên sáp nhập Greenland, một lãnh thổ của Đan Mạch.

Lượng du khách Đức đã giảm mạnh 28%, khi Elon Musk - được cho là thân cận với cựu tổng thống - phải đối mặt với cáo buộc thúc đẩy các đảng cực hữu tại đó. Tây Ban Nha và Na Uy đều chứng kiến mức giảm 25% và lượng khách du lịch Thụy Sĩ giảm 26%.

⦿ ---- Dinh Thống đốc bị đốt, nghi can bị bắt. Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro (Dân Chủ) và gia đình đã được di tản an toàn qua đêm, sau khi cảnh sát tiểu bang đập cửa báo động, sau khi dinh thự của thống đốc bị đốt cháy. Một cuộc điều tra đã bắt đầu, nhưng các cơ quan thực thi pháp luật đã gọi vụ đốt phá và đã treo giải thưởng 10.000 đô la cho thông tin về vụ phóng hỏa, theo USA Today đưa tin. Một bản thông cáo cho biết gia đình ở một khu vực khác của dinh thự so với nơi xảy ra hỏa hoạn. "Cảm ơn Chúa vì không có ai bị thương và đám cháy đã được dập tắt", Shapiro đăng trên X.

Theo York Daily Record, vụ cháy đã gây ra thiệt hại đáng kể. Các nhân viên cứu hỏa đã đăng ảnh trên Facebook cho thấy khói bốc ra từ tòa nhà; cảnh sát đã đến vào khoảng 2 giờ sáng Chủ Nhật. Shapiro đã đăng vào tối thứ Bảy rằng ông và gia đình đang ăn mừng Lễ Vượt Qua (theo nghi thức Do thái giáo), theo tờ New York Times. Pennsylvania đã xây dựng dinh thự rộng 29.000 foot vuông của thống đốc tại Harrisburg vào năm 1968. Tòa nhà này tổ chức các cuộc triển lãm nghệ thuật và trưng bày các kỷ vật của tiểu bang, một phần tòa nhà là nơi ở của gia đình thống đốc, theo tờ Washington Post.

Nghi can là Cody Balmer, một cư dân Harrisburg, đã bị bắt vì liên quan đến vụ đốt nhà của Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro. Các tài liệu của tòa án công bố hôm thứ Hai cho biết Balmer đã lên kế hoạch đánh thống đốc bằng búa nếu bị phát hiện, AP đưa tin. Động cơ của anh ta vẫn chưa được biết. Theo một số nhà phân tích, Thống Josh Shapiro là một ứng cử viên Tổng Thống tiềm năng 2028 cho Đảng Dân Chủ.

⦿ ---- Những người may mắn mua được nhà trước khi giá nhà tăng vọt đã chứng kiến giá trị tài sản ròng của họ tăng lên trong những năm gần đây. Nhưng như tờ Wall Street Journal đưa tin, rất nhiều người Mỹ trong tình huống này không thực sự cảm thấy giàu có. Phần lớn giá trị tài sản ròng đó bị khóa trong giá trị tài sản thế chấp trên giấy tờ. Trong khi đó, trên thực tế, những người này đang phải trả thuế tài sản ngày càng cao.

Tờ báo đưa ra một ví dụ: Rocco Savage đã mua ngôi nhà của mình ở Miami Shores, Florida, với giá 875.000 đô la vào năm 2021 và hiện tại nó có giá trị ước tính là 1,35 triệu đô la. Nhưng thuế tài sản của Savage đã tăng 50% trong khoảng thời gian đó, lên khoảng 21.000 đô la mỗi năm. "Nếu thuế tài sản tiếp tục tăng, tôi cảm thấy rằng ngay cả khi tôi trả hết tiền nhà, về cơ bản tôi vẫn phải trả tiền thuê nhà."

Người Mỹ hiện có tổng cộng 35 nghìn tỷ đô la tiền vốn chủ sở hữu nhà, tăng 80% đáng kinh ngạc so với đầu năm 2020. Trong khi đó, thuế trung bình đối với một ngôi nhà gia đình đơn lẻ là 4.062 đô la vào năm 2023, tăng khoảng 14% so với năm 2019, theo công ty dữ liệu bất động sản Attom.

Một vấn đề hữu hình khác là các gia đình có con đang trong độ tuổi đại học có thể không đủ điều kiện nhận nhiều hỗ trợ tài chính vì nhà của họ có giá trị rất cao trên giấy tờ. Đọc toàn bộ câu chuyện, lưu ý rằng việc vay vốn thế chấp nhà có thể là một giải pháp cho những chủ nhà cần tiền mặt, nhưng lãi suất tăng đã khiến điều đó trở nên kém hấp dẫn hơn nhiều.

⦿ ---- HỎI 1: Sử dụng thường xuyên một loại thuốc không kê đơn phổ biến (aspirin) và nguy cơ mắc một số loại ung thư giảm?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới đã tìm thấy mối tương quan giữa việc sử dụng thường xuyên một loại thuốc không kê đơn phổ biến và nguy cơ mắc một số loại ung thư giảm. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Ung thư Lâm sàng (Journal of Clinical Oncology) và do Đại học Harvard thực hiện, đã xem xét dữ liệu từ hơn 100.000 người trong 30 năm và phát hiện ra rằng những người dùng aspirin ít nhất hai lần một tuần có nguy cơ mắc ung thư trực tràng thấp hơn, một lợi ích đặc biệt tăng lên ở những người có thói quen xấu như ăn đồ ăn vặt hoặc hút thuốc lá. aspirin được cho là có đặc tính chống ung thư từ những năm 1980, nhưng kết quả chưa bao giờ cụ thể. Một số nghiên cứu cho rằng nó có lợi cho việc chống lại căn bệnh này, trong khi những nghiên cứu khác lại cho rằng nó có thể gây ra nhiều vấn đề hơn là giải quyết. Chi tie61t:

https://cbs2iowa.com/news/nation-world/common-drug-prevent-combat-cancer-fight-aspirin-health-study-research-colorectal-colon-rectal-over-the-counter-painkiller-pain-killer-side-effects-cure-pill-medicine-medical-hospital-pharmaceutical

⦿ ---- HỎI 2: Yoga có hiệu quả ngang với các bài tập tăng cường sức mạnh để giảm đau thoái hóa khớp gối, nghiên cứu cho thấy?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Yoga có hiệu quả ngang với các bài tập tăng cường sức mạnh để giảm đau thoái hóa khớp gối, nghiên cứu cho thấy. Liệu pháp tập thể dục được đề xuất là phương pháp điều trị đầu tay để cải thiện tình trạng đau khớp và mất chức năng do thoái hóa khớp (OA), một rối loạn cơ xương ảnh hưởng đến hơn 595 triệu người trên toàn thế giới. Yoga và các bài tập tăng cường sức mạnh đều được biết đến là những cách hiệu quả để kiểm soát thoái hóa khớp gối, nhưng liệu phương pháp nào tốt hơn phương pháp nào? Một nghiên cứu so sánh trực tiếp yoga và các bài tập tăng cường sức mạnh để điều trị thoái hóa khớp gối cho thấy rằng mặc dù có cơ chế riêng biệt để giảm đau và cải thiện chức năng thể chất, nhưng không phương pháp nào vượt trội hơn phương pháp nào. Theo kết quả được công bố trên JAMA Network Open, việc kiểm soát cơn đau ở những bệnh nhân bị thoái hóa khớp gối đã được cải thiện sau 12 tuần và yoga cũng có lợi như các bài tập tăng cường sức mạnh thông thường. Chi tie61t:

https://medicalxpress.com/news/2025-04-yoga-effective-knee-osteoarthritis-pain.html

.