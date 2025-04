Hình trên: Vào ngày Thứ Tư 9/4/2025, Thầy Minh Tuệ và nhóm hơn 30 vị theo Thầy tu hạnh đầu đà đã từ thành phố Batam, Indonesia, đi phà sang Singapore. Hiện thời Thầy Minh Tuệ và nhóm tu theo thầy đang tạm cư ngụ ở một nhà trọ du lịch Singapore. Một cách chính thức, phái đoàn chưa thông báo lộ trình sau Singapore. Có tin từ một vài YouTuber rằng Thầy và phái đoàn sẽ bay từ Singapore sang Sri Lanka, và họ nói Thầy Minh Tuệ bị áp lực rời Indonesia vì có thế lực sợ tăng đoàn của Thầy sẽ ghé thăm nơi trước kia là trại đón thuyền nhân tỵ nạn Galang ở Indonesia. Trên trại Galang còn khu nghĩa trang thuyền nhân vài trăm mộ, có thể gợi lại những xúc động nhiều thập niên trước.

.

(9.4.2025) - Mỹ áp thuế 104% vào hàng TQ, TQ trả đũa áp thuế 84% trên hàng Mỹ

- Thầy Minh Tuệ và nhóm 30 sư đầu đà rời Indonesia, vào Singapore quá cảnh, có thể sẽ bay qua Sri Lanka. Có áp lực không muốn Thầy ghé nơi từng là trại tỵ nạn Galang ở Indonesia.

- Trump đang tìm cách "trục xuất" công dân Mỹ vào nhà tù El Salvador khét tiếng để tiết kiệm vô số tiền

- Trump: hàng chục nguyên thủ các nước phone, xin bỏ hay giảm thuế quan, họ rủ nhau hun mông tôi

- Bộ Tư pháp của Trump: chính phủ nên hoàn tiền đã phạt những người bạo loạn 6/1/2021 được ân xá

- Trump xét lại, sẽ tăng phí ghé cảng cao hơn đối với các tàu được sản xuất tại TQ

- CEO của JPMorgan Chase: Mỹ suy thoái là tất yếu

- Châu Âu: sẽ họp để đánh trả thuế Mỹ

- Trump: các hãng nên trở về Mỹ mở cơ xưởng

- Nhật Bản: sẽ thuyết phục Trump miễn thuế Nhật

- Apple bốc hơi 700 tỷ đô chỉ trong vài ngày

- TQ: xe bán trong tháng 3 đạt 1,97 triệu chiếc, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 40,1% so với tháng 2.

- Trump: TQ phải gọi trước để xin ngưng

- Dự báo lạm phát ở Anh sẽ lên tới 3,75%

- TQ: Ukraine chụp mũ có nhiều công dân TQ chiến đấu bên cạnh quân Nga là vô căn cứ

- Ukraine nhận 1 tỷ euro từ Liên Âu cho vay để chiến đấu

- Trump đóng băng 1 tỷ đô la tiền tài trợ nghiên cứu khoa học cho Đại học Cornell và 790 triệu đô la cho Đại học Northwestern

- Elon Musk mắng Cố vấn Thương mại Peter Navarro của Trump là thằng ngu, vì thuế quan sẽ hại dân Mỹ

- Doanh gia Kimbal Musk (em trai của Elon Musk): thuế quan của Trump làm hại vĩnh viễn người tiêu dùng Mỹ

- Larry Summers (cựu Bộ trưởng Tài chính): Thuế quan của Trump sẽ làm bốc hơi 30 nghìn tỷ USD; Nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Paul Krugman: bi quan.

- Canada: áp thuế đối ứng đối với xe nhập từ Mỹ từ hôm nay. Khuyến khích sản xuất xe tại Canada.

- Tổng thống Pháp: nếu không đạt thỏa thuận thuế quan với Trump, Pháp sẽ bảo vệ kinh tế Pháp

- TQ: quân TQ sẽ phá vỡ nền độc lập Đài Loan

- Ấn Độ giải ngân 7 tỷ đô, mua 26 máy bay chiến đấu của Pháp

- Nhà văn Rex Huppke, trên báo USA TODAY, nói rằng Trump áp thuế chim cánh cụt trên đào không người là hợp lý, vì bọn chim này là DEI, bây giờ Trump cần phạt thuế bọn chó sói nữa

- DB Công hòa Victoria Spartz (Mỹ gôc Ukraine) nói Ukraine nên cắt đất cho Putin để lấy hòa bình, bị chính phủ Ukraine chỉ trích.

- Tổng thống Mexico: không đồng ý cho Mỹ dội bom vào đất Mexico

- Virginia xả súng: 3 người chết, 3 bị thương, các nghi can đã bị bắt

- Cộng hòa Dominica: sụp mái Câu Lạc Bộ: 98 người chết, 155 người bị thương

- Walmart: không thể dự đoán thu nhập quý 1 trước ngày 15/5 vì thuế quan sẽ tác động.

- Tòa Tối cao bênh Trump, hoãn lệnh tòa dưới buộc phục chức 16.000 công chức vì sai luật sa thải

- Công ty máy tính Framework (có nhập phụ tùng Đài Loan) tạm dừng bán một số mẫu máy tại Mỹ vì thuế quan sẽ làm hãng thua lỗ

- Trump: sắp công bố "mức thuế quan lớn" đối với dược phẩm, buộc các hãng dược về Mỹ mở xưởng

- Trump: lên án TQ dựng rào cản thương mại, TQ đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ, và thao túng tiền tệ.

- Trump: các công ty đang "đổ xô" trở lại mở nhà máy ở Mỹ do chính sách thuế quan

- Trump: Cộng hòa sẽ thắng sấm xét trong bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026 sắp tới

- Trump: "104%" thuế quan sẽ buộc TQ gỡ rào

- Trump: Mỹ thu 2 tỷ đô/ngày qua thuế quan.

- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: Mỹ sẽ "lấy lại" Kênh đào Panama từ "ảnh hưởng của Trung Quốc".

- TQ bác lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ: TQ không hề can thiệp vào hoạt động của Kênh đào Panama.

- Hơn 1.000 nhân viên Bộ Nông Nghiệp USDA từ chức

- Trump: sẵn sàng tăng thuế với người giàu nhất

- Trump ký 4 lệnh hành pháp cho khai thác than, nhà máy điện chạy bằng than, bất kể ô nhiễm khói

- Thẩm phán ra lệnh cho Bạch Ốc khôi phục quyền của hãng tin AP vào đưa tin về Bạch Ốc

- Trump bị tràn ngập những cú phone xin giảm thuế quan

- Brazil: 1 thẩm phán trọn đời xài tên giả, về hưu mới lộ.

- HỎI 1: Học viện bóng đá ở Anh: căng thẳng và nước ngọt làm 75% cầu thủ trẻ mắc bệnh nướu răng? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Chiết xuất cần sa không gây say (non-intoxicating extract of cannabis) có vẻ như có tác dụng giúp trẻ em và thanh thiếu niên mắc chứng tự kỷ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-9/4/2025) ⦿ ---- 'Tất cả nghi phạm đều bị giam giữ' sau vụ xả súng ở Virginia. Vụ bạo lực hôm thứ Ba khiến 3 người chết, 3 người bị thương ở Quận Spotsylvania. Một diễn biến mới sau vụ xả súng hàng loạt hôm thứ Ba ở Quận Spotsylvania, Virginia khiến 3 người chết và 3 người bị thương: "Tất cả nghi phạm đều bị giam giữ và không có mối đe dọa nào đối với an toàn công cộng", theo Cảnh sát quận Spotsylvania. Không rõ chính xác có bao nhiêu nghi phạm, mặc dù người phát ngôn của văn phòng cảnh sát trưởng trước đó đã gợi ý rằng vụ nổ súng có thể do nhiều người thực hiện.

.

Tính đến sáng thứ Tư, các cảnh sát cho biết họ vẫn chưa xác định được danh tính các nạn nhân hoặc xác nhận độ tuổi của họ, theo WJLA. Có 3 người đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ xả súng ở Quận Spotsylvania, Virginia, vào đêm thứ Ba. Vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 5:30 giờ chiều tại một khu nhà chung cư gần Fredericksburg, và tất cả các nạn nhân đều được tìm thấy bên ngoài, AP đưa tin.

.

Hình trên: Vào ngày Thứ Tư 9/4/2025, Thầy Minh Tuệ và nhóm hơn 30 vị theo Thầy tu hạnh đầu đà đã từ thành phố Batam, Indonesia, đi phà sang Singapore. Hiện thời Thầy Minh Tuệ và nhóm tu theo thầy đang tạm cư ngụ ở một nhà trọ du lịch Singapore. Một cách chính thức, phái đoàn chưa thông báo lộ trình sau Singapore. Có tin từ một vài YouTuber rằng Thầy và phái đoàn sẽ bay từ Singapore sang Sri Lanka, và họ nói Thầy Minh Tuệ bị áp lực rời Indonesia vì có thế lực sợ tăng đoàn của Thầy sẽ ghé thăm nơi trước kia là trại đón thuyền nhân tỵ nạn Galang ở Indonesia. Trên trại Galang còn khu nghĩa trang thuyền nhân vài trăm mộ, có thể gợi lại những xúc động nhiều thập niên trước. Hiện thời Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam không công nhận quý thầy là tăng sĩ trong giáo hội.

.

⦿ ---- Số người chết trong vụ sập mái hộp đêm ở Cộng hòa Dominica đã lên tới 98 người vào sáng sớm thứ Tư, các quan chức cho biết, khi các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tiếp tục. Thông báo được đưa ra lúc 12:30 giờ sáng giờ địa phương vào thứ Tư bởi Trung tâm điều hành khẩn cấp .

.

EOC cho biết việc xác định danh tính người chết là trách nhiệm của Viện Khoa học Pháp y Quốc gia, đồng thời nhắc nhở công chúng tránh lan truyền danh sách nạn nhân và tin đồn không chính thức. Mái của Câu lạc bộ Jet Set ở Santo Domingo đột nhiên sụp đổ vào sáng sớm thứ Ba trong một buổi hòa nhạc của ca sĩ nhạc merengue Rubby Pérez. EOC cho biết 155 người đã được chuyển đến các trung tâm y tế địa phương.

.

⦿ ---- Walmart Inc. đã quyết định không tái khẳng định mục tiêu thu nhập quý đầu tiên trước khi báo cáo thu nhập dự kiến ​​được công bố vào ngày 15 tháng 5. Quyết định này phản ánh sự bất ổn ngày càng tăng liên quan đến các mức thuế quan mới ảnh hưởng đến hàng nhập cảng từ các nhà cung cấp chính như Trung Quốc và Việt Nam. Walmart vẫn kỳ vọng doanh số bán hàng trong quý đầu tiên sẽ tăng 3–4% so với cùng kỳ năm trước.

.

Thông báo được đưa ra trước cuộc họp thường niên của các nhà đầu tư Walmart. Tổng giám đốc điều hành Doug McMillon thừa nhận sự khó lường của môi trường thị trường hiện tại, nhấn mạnh vào việc công ty tập trung vào kiểm soát chi phí, khả năng cạnh tranh về giá và quản lý hàng tồn kho hiệu quả. Mặc dù Walmart vẫn duy trì định hướng hàng năm, nhưng công ty cho biết "phạm vi kết quả tăng trưởng thu nhập hoạt động trong quý 1 đã mở rộng do sự kết hợp danh mục kém thuận lợi hơn, chi phí yêu cầu bồi thường thương vong cao hơn và mong muốn duy trì sự linh hoạt để đầu tư vào giá khi thuế quan được áp dụng".

.

⦿ ---- Hiệp hội xe du lịch Trung Quốc (CPCA) tiết lộ trong một báo cáo vào hôm thứ Tư rằng doanh số bán xe du lịch trong tháng 3 đạt 1,97 triệu chiếc, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước và tăng 40,1% so với tháng 2. Tổ chức này cho biết 51,1% trong tổng số xe được bán là xe năng lượng mới (NEV). Doanh số bán xe NEV tăng 38% so với cùng kỳ năm trước và 45% so với tháng trước, đạt 991.000 chiếc.

.

Hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc của Tesla Inc. đã bán được 78.828 xe trong tháng được báo cáo, giảm 11,4% so với tháng 3 năm 2024. Ngoài ra, xuất cảng của công ty đã giảm 82,3% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 4.701 xe. Trong khi đó, doanh số bán hàng của BYD Auto Co. Ltd. tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, đạt 371.419 xe vào tháng 3, trong khi lượng xuất cảng tăng 75,1% từ tháng 3 năm 2024 lên 67.307 xe.

.

⦿ ---- Trung Quốc trả đũa bằng mức thuế 84% trên hàng Mỹ, tuyên bố thề 'chiến đấu đến cùng'. Thuế quan đối với hàng hóa của Hoa Kỳ tăng từ 34% lên 84%, có hiệu lực từ thứ Năm 10/4/2025. Vài giờ sau khi mức thuế 104% của Tổng thống Trump đối với hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực, Trung Quốc đã làm chính xác những gì Trump thúc giục không làm: Trung Quốc đã trả đũa. Bắc Kinh đã tăng thuế đối với hàng hóa của Hoa Kỳ từ 34% lên 84%, có hiệu lực từ thứ Năm.

.

Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ đã giảm mạnh sau thông báo này, theo Reuters. Phát biểu trước thông báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian cho biết Trung Quốc kiên quyết phản đối "hành vi độc đoán và bắt nạt" của Hoa Kỳ, theo CNN. "Nếu Hoa Kỳ phớt lờ lợi ích của cả hai quốc gia và cộng đồng quốc tế và khăng khăng tiến hành chiến tranh thuế quan và chiến tranh thương mại, Trung Quốc sẽ chiến đấu đến cùng", ông nói. Theo CNBC, hành động trả đũa hiện "đe dọa sẽ khiến hoạt động thương mại giữa hai nền kinh tế quan trọng nhất thế giới rơi vào bế tắc".

.

⦿ ---- Bạch Ốc về Thuế quan mới: 'Trung Quốc phải gọi để xin ngưng trước'. Cổ phiếu châu Á lao dốc khi đợt thuế quan mới nhất của chính quyền Trump có hiệu lực. Nước Mỹ thức dậy vào sáng thứ Tư với viễn cảnh một ngày hỗn loạn khác trên thị trường chứng khoán, khi cuộc chiến thương mại do thuế quan của chính quyền Trump thúc đẩy đã leo thang thêm một bậc. Đầu tháng này, tổng thống đã xóa bỏ lỗ hổng "de minimis" đối với các gói hàng dưới 800 đô la từ Trung Quốc và vào thứ Ba, Trump đã tăng gấp ba lần thuế đối với những mặt hàng đó.

.

Bây giờ, trước khi thị trường mở cửa trở lại tại Hoa Kỳ, "cuộc chiến thương mại ngày càng tồi tệ ... đã đẩy căng thẳng Mỹ-Trung lên một cấp độ đối đầu mới mà các nhà phân tích cho rằng ngày càng khó hạ nhiệt", theo báo Washington Post. Cái gọi là thuế quan Ngày Giải phóng đối với gần 90 quốc gia đã có hiệu lực ngay sau nửa đêm Thứ Ba rạng sáng Thứ Tư, và Trung Quốc đang phải chịu một đòn đặc biệt nặng nề - một đợt thuế quan mới đưa mức phạt hiện tại lên 104% đối với tất cả hàng hóa của Trung Quốc.

.

Trump sẽ không nhấc máy [để điện đàm] trước. "Nếu Trung Quốc liên lạc để đạt được thỏa thuận, ông ấy sẽ vô cùng lịch sự, nhưng ông ấy sẽ làm những gì tốt nhất cho người dân Mỹ", thư ký báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt cho biết hôm thứ Ba. "Trung Quốc phải gọi trước".

.

⦿ ---- Ngân hàng Anh (BoE) lưu ý trong báo cáo của Ủy ban Chính sách Tài chính (FPC) được công bố vào thứ Tư rằng sự bất ổn kinh tế toàn cầu "gia tăng" khi thuế quan mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp đặt đối với các quốc gia khác và các ngành công nghiệp cụ thể làm giảm giá cổ phiếu toàn cầu, tín dụng doanh nghiệp rủi ro và hàng hóa.

.

BoE cảnh báo rằng, do những hoàn cảnh đó, rủi ro lạm phát đã tăng lên. Ngân hàng dự báo lạm phát ở Vương quốc Anh sẽ đạt 3,75% vào quý 3 năm 2025. Ngân hàng cũng dự đoán rằng Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) sẽ cắt giảm lãi suất chủ chốt khoảng 75 điểm cơ bản vào cuối năm. FPC cũng ước tính rằng hệ thống ngân hàng của Vương quốc Anh "có khả năng hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp, ngay cả khi điều kiện kinh tế và tài chính tồi tệ hơn đáng kể so với dự kiến".

.

⦿ ---- Chính quyền Trump đang xem xét lại kế hoạch áp dụng mức phí ghé cảng cao hơn đối với các tàu được sản xuất tại Trung Quốc, tờ Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Tư. Trước đó, họ dự định thu từ 500.000 đến 1,5 triệu đô la cho mỗi lần ghé cảng. Theo báo cáo, mức phí hiện sẽ dựa trên sức chứa của tàu để "giảm tác động đến xuất cảng của Hoa Kỳ". Hiện vẫn chưa rõ khi nào kế hoạch sửa đổi sẽ có hiệu lực.

.

⦿ ---- Tổng giám đốc điều hành của JPMorgan Chase & Co, Jamie Dimon đã cảnh báo vào thứ Tư rằng suy thoái là "một kết quả có thể xảy ra" từ các chính sách thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và cuộc chiến thương mại toàn cầu đang leo thang. Hơn nữa, giám đốc điều hành nhấn mạnh rằng sự biến động của thị trường chứng khoán do lo ngại về thuế quan là "nghiêm trọng", đồng thời nói thêm rằng nó đã thúc đẩy nhiều công ty hủy bỏ các đợt chào bán công khai lần đầu (IPO).

.

"Tôi nghĩ có lẽ đó là một kết quả có thể xảy ra, bởi vì thị trường, ý tôi là, khi bạn thấy mức giảm 2.000 điểm [trong Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones], nó tự nuôi dưỡng chính nó, phải không", Dimon cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business Network. Ngoài ra, ông lưu ý rằng ông nghĩ rằng thị trường "điều chỉnh" trong tình huống này vì "chúng chỉ định giá sự không chắc chắn [ở] cấp độ vĩ mô và sự không chắc chắn [ở] cấp độ vi mô, ở cấp độ công ty thực tế, và sau đó là cách nó ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng".

.

⦿ ---- Ủy ban châu Âu đã công bố vào thứ Tư rằng tất cả các quốc gia thành viên đã bỏ phiếu ủng hộ đề xuất thông qua các biện pháp đối phó thương mại chống lại Hoa Kỳ, sẽ ảnh hưởng đến 21 tỷ euro giá trị hàng nhập cảng của Hoa Kỳ. Thuế sẽ bắt đầu được thu vào ngày 15 tháng 4.

.

Trong tuyên bố công khai do ủy ban công bố, khối này gọi thuế quan của Hoa Kỳ là "không hợp lý và gây tổn hại, gây tổn hại kinh tế cho cả hai bên, cũng như nền kinh tế toàn cầu". Hơn nữa, EU đã bày tỏ mong muốn mạnh mẽ đạt được kết quả đàm phán cân bằng và cùng có lợi với Hoa Kỳ.

.

Các loại thuế sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, với các đợt bổ sung vào giữa tháng 5 và ngày 1 tháng 12. Một số sản phẩm sẽ bị đánh thuế 25%, trong khi những sản phẩm khác phải đối mặt với mức thuế 10%. Rượu Bourbon đã bị loại khỏi danh sách để tránh gây ra mức thuế 200% của Hoa Kỳ đối với rượu của EU. Các biện pháp đối phó có thể bị hủy bỏ bất cứ lúc nào nếu chính phủ Hoa Kỳ đồng ý với một thỏa thuận "công bằng và cân bằng".

.

⦿ ---- Tổng thống Donald Trump gõ lên mạng hôm thứ Tư rằng hiện tại là "thời điểm tuyệt vời" để các doanh nghiệp chuyển công ty của họ vào Hoa Kỳ để tránh thuế thương mại. "Đây là thời điểm TUYỆT VỜI để chuyển CÔNG TY của bạn vào Hoa Kỳ, giống như Apple và rất nhiều công ty khác, với số lượng kỷ lục, đang thực hiện. KHÔNG THUẾ QUAN, và gần như ngay lập tức kết nối và phê duyệt Điện/Năng lượng. Không có sự chậm trễ về môi trường. ĐỪNG CHỜ ĐỢI, HÃY LÀM NGAY BÂY GIỜ", Trump cho biết trong một bài đăng trên Truth Social.

.

Trước đó, tổng thống Hoa Kỳ đã tuyên bố rằng một số công ty lớn, bao gồm Apple Inc., Oracle Corporation, Nvidia Corporation, Meta Platforms Inc và Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSMC), đã quyết định đầu tư vào Hoa Kỳ, mặc dù nhiều công ty trong số họ đã sản xuất sản phẩm của mình tại Trung Quốc trước đó.

.

⦿ ---- Nhà ngoại giao tiền tệ hàng đầu của Nhật Bản, Masato Kanda Mimura, cho biết một cuộc họp đã được tổ chức vào thứ Tư để giải quyết những lo ngại về sự biến động gần đây trên thị trường tài chính do quyết định áp thuế toàn cầu của Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 4, với hàng hóa Nhật Bản bị áp thuế quan 24%.

.

Phát biểu với các phóng viên, Mimura nhấn mạnh rằng Nhật Bản sẽ "mạnh mẽ thúc giục" Hoa Kỳ miễn thuế cho Nhật Bản và nhấn mạnh tầm quan trọng của biến động tiền tệ ổn định dựa trên các nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế. Ông cũng xác nhận các cuộc thảo luận đang diễn ra với Bộ Tài chính Hoa Kỳ, nhấn mạnh sự cần thiết phải hợp tác trong thời điểm bất ổn. Tuần này, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba đã đồng ý bắt đầu các cuộc đàm phán thương mại với Washington.

.

⦿ ---- Vốn hóa thị trường của Apple đã giảm 700 tỷ đô la trong những ngày sau "ngày giải phóng" của Trump khi các nhà đầu tư nhận ra mức thuế quan mới sẽ ảnh hưởng đến nguồn thu nhập lớn nhất của gã khổng lồ công nghệ này như thế nào. Trong ba ngày sau khi Trump công bố mức thuế quan mới gây sốc đối với các đối tác thương mại của Hoa Kỳ, cổ phiếu Apple đã giảm mạnh 19%, trở thành mức giảm tồi tệ nhất trong cùng kỳ kể từ năm 2001. Kể từ ngày 2 tháng 4, sự sụt giảm cổ phiếu của Apple đã làm giảm khoảng 700 tỷ đô la khỏi vốn hóa thị trường của công ty, giảm xuống còn 2,6 nghìn tỷ đô la tính đến thứ Hai từ mức khoảng 3,3 nghìn tỷ đô la vào tuần trước. Từ mức 223 đô la một cổ phiếu vào tuần trước, giá cổ phiếu của Apple, tính đến thứ Ba, đã giảm xuống còn 175 đô la và giảm 3% trong phiên giao dịch buổi chiều.

.

Bất chấp kế hoạch của Trump là sử dụng áp lực thuế quan để đưa nhiều hoạt động sản xuất hơn về Hoa Kỳ, các nhà phân tích ước tính rằng việc di chuyển ngay cả một phần mười chuỗi cung ứng của Apple đến Hoa Kỳ sẽ tốn 30 tỷ đô la và mất ba năm. Nếu Apple chuyển chi phí tăng thêm cho người tiêu dùng, giá của một chiếc iPhone có thể tăng vọt.

.

Giá của chiếc iPhone 16 rẻ nhất của Apple có thể tăng vọt lên 1142 đô la từ mức giá công bố là 799 đô la, Reuters đưa tin, trích dẫn lời các nhà phân tích tại Rosenblatt Securities. Giá của một chiếc iPhone 16 Pro Max với dung lượng lưu trữ 1 terabyte có thể tăng từ 1.599 đô la lên khoảng 2.300 đô la, các nhà phân tích ước tính.

.

Apple đã đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình khỏi Trung Quốc trong những năm gần đây, nhưng các nhà phân tích của Wedbush ước tính rằng cùng với hầu hết các iPhone, 50% sản phẩm Mac và 75% đến 80% iPad vẫn được sản xuất tại Trung Quốc. Theo Bloomberg đưa tin, hiện Apple sản xuất khoảng 1 trong 7 chiếc iPhone, tương đương 14 tỷ đô la giá trị sản phẩm, tại Ấn Độ. Các mặt hàng nhập từ Ấn Độ vẫn phải chịu mức thuế 26%.

.

Hãng cũng đã chuyển hoạt động sản xuất sang Việt Nam, bao gồm khoảng 90% các thiết bị đeo được như Apple Watch, theo Evercore ISI. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, các mặt hàng Apple nhập khẩu vào Hoa Kỳ từ Việt Nam cũng sẽ phải chịu mức thuế 46%.

.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Tiểu Cương (Zhang Xiaogang) tuyên bố hôm thứ Tư rằng Quân Giải phóng Nhân dân sẽ tiếp tục nâng cao năng lực chiến đấu và "ngăn chặn các hoạt động ly khai nhằm phá vỡ 'độc lập của Đài Loan'". Bình luận về đợt chuyển giao vũ khí mới nhất mà Đài Loan nhận được từ Hoa Kỳ, bao gồm một máy bay chiến đấu F-16V, Trương nhấn mạnh rằng chúng sẽ không thay đổi "sức mạnh quân sự trên eo biển Đài Loan" và ngăn cản sự thống nhất của Trung Quốc.

.

Hơn nữa, Trương nói với các phương tiện truyền thông địa phương rằng Bắc Kinh sẽ ngăn chặn mọi "nỗ lực can thiệp từ bên ngoài" vào quan hệ với Đài Loan, mà Trung Quốc coi là vấn đề nội bộ. Đầu tháng này, Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự mở rộng gần hòn đảo này, bao gồm cả các cuộc tập trận bắn đạn thật.

.

⦿ ---- Ủy ban Nội các về An ninh (CCS) của Ấn Độ đã phê duyệt thỏa thuận máy bay chiến đấu lớn nhất từ ​​trước đến nay của nước này, giải ngân 630 tỷ rupee (khoảng 7 tỷ đô la) cho 26 máy bay chiến đấu Rafale, hãng thông tấn ANI đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn các nguồn tin chính phủ.

.

Thỏa thuận này được cho là bao gồm 22 máy bay phản lực Rafale-Marine một chỗ ngồi và bốn máy bay phản lực hai chỗ ngồi cùng với một gói bảo dưỡng phi đội, mô phỏng, hỗ trợ hậu cần, đào tạo cá nhân và các thành phần sản xuất trong nước theo các nghĩa vụ bù trừ. Ấn Độ hiện đang vận hành 36 máy bay Rafale từ hai căn cứ trên lãnh thổ của mình. Việc giao hàng dự kiến ​​sẽ bắt đầu sau năm năm kể từ khi ký thỏa thuận, với các máy bay chiến đấu được triển khai trên INS Vikrant, tàu hàng không mẫu hạm nội địa đầu tiên của Ấn Độ, để bổ sung cho phi đội MiG-29K hiện có của Hải quân.

.

⦿ ---- Bài sau đây là của Rex Huppke, trên báo USA TODAY sáng Thứ Tư. Trump đã đúng khi đánh thuế những chú chim cánh cụt ủng hộ DEI này. Tiếp theo nên áp thuế những con sói hung dữ. Trong số tất cả các mức thuế mà Tổng thống Donald Trump đã đưa ra, mức thuế mà tôi thích nhất – và tôi thực sự thích tất cả chúng, giống như tôi sẽ thích trả 579 đô la một cách yêu nước cho một bộ sạc điện thoại mới – là mức thuế đánh vào những chú chim cánh cụt ở Quần đảo Heard và McDonald, nơi không có người ở.

.

Kể từ khi nhậm chức, Trump đã nói rõ rằng "sự thức tỉnh" đã chết và nước Mỹ sẽ không còn bị lợi dụng trên trường quốc tế nữa. Vậy đó, ít ai phô trương các chính sách đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) mang tính hủy diệt nhiều hơn chim cánh cụt. Đầu tiên, bọn chim này vừa đen vừa trắng. Đôi khi chúng tạo thành các cặp đôi đồng giới, giống như tôi đã đọc trong cuốn sách thiếu nhi "And Tango Makes Three", mà tôi đang cố gắng cấm ở khu vực trường học địa phương của mình mặc dù tôi không có con.

.

Theo PBS, tôi hy vọng Tổng thống Trump sẽ cắt quỹ vì họ chia sẻ thông tin tình dục công khai về chim cánh cụt, "Một số chim cánh cụt cái có thể có một đến ba bạn tình trong một mùa và một số chim cánh cụt đực có thể có một hoặc hai bạn tình". Chim cánh cụt cực kỳ ủng hộ DEI và chúng phải bị đánh thuế. Và, có lẽ tệ nhất là, một nhóm chim cánh cụt dưới nước được gọi là bè (raft), trong khi một nhóm chim cánh cụt trên cạn được gọi là đi lạch bạch (waddle). BẠN SẼ CÓ MỘT TÊN NHÓM, CHIM CÁNH CỤT (PENGUINS), HÃY QUYẾT ĐỊNH!

.

Những loài chim thô tục, không biết bay này gây ra mối nguy hiểm rõ ràng cho tâm trí trẻ em Mỹ, vì vậy mức thuế 10% mà Trump áp dụng là quá phù hợp. Tất cả những gì chim cánh cụt phải làm là ngừng thức tỉnh và thuế quan (có thể) sẽ biến mất.

.

Vào Chủ Nhật, người dẫn chương trình của CNN và là người ủng hộ chim cánh cụt nổi tiếng Jake Tapper đã phỏng vấn Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins và nói rằng, "Quần đảo Heard và McDonald không có cư dân nào. Chúng không có hoạt động xuất cảng. Chúng không có hoạt động nhập cảng. Chúng có rất nhiều chim cánh cụt. Tại sao bạn lại áp thuế nhập cảng đối với những hòn đảo chỉ có chim cánh cụt sinh sống?"

.

Rollins đã trả lời một cách thông minh, "Ý tôi là, thôi nào, tùy bạn. Nghe này, những người đang lãnh đạo việc này là những người nghiêm túc, cố ý và yêu nước."

.

Chim cánh cụt không mang lại cho chúng ta điều gì cả. Tất nhiên, Trump nên áp thuế đối với chúng. Đúng vậy. Những người nghiêm túc, cố ý và yêu nước này biết rằng những chú chim cánh cụt nước ngoài bẩn thỉu, vô đạo đức xứng đáng bị đánh thuế nặng nề. Điều này cho người dân Mỹ thấy rằng chính quyền Trump biết chính xác những gì họ đang làm và không hề bị điều hành bởi hàng chục đứa trẻ đứng trên vai nhau mặc áo khoác dài để trông giống người lớn.

.

Bên cạnh đó, nước Mỹ được gì từ những chim cánh cụt ngu ngốc này? Không có gì cả. Quần đảo Heard và McDonald, nếu bạn tin vào "bản đồ", nằm ở đâu đó giữa Nam Phi và Úc, chưa bao giờ gửi cho chúng ta một gói thịt chim cánh cụt ngon lành nào. Những người theo chủ nghĩa tự do sẽ lập luận rằng đó là vì không có con người sống ở đó, và chim cánh cụt không giỏi thu hoạch và vận chuyển thịt của chính chúng. Nhưng đó là kiểu suy nghĩ lười biếng khiến chúng ta trở thành những kẻ ngốc trong trật tự thương mại toàn cầu.

.

Kế hoạch thuế quan của Trump đang diễn ra tốt đẹp và mọi người đều yêu mến ông ấy và nghĩ rằng ông ấy đang làm một công việc tuyệt vời, ngoại trừ các nhà lãnh đạo và cư dân của mọi quốc gia khác trên trái đất, người tiêu dùng Hoa Kỳ sắp chứng kiến ​​giá Amazon tăng vọt và bất kỳ ai hy vọng sẽ nghỉ hưu trong thập niên tới hoặc lâu hơn. Như Rollins đã nói với CNN: Bất cứ điều gì.

.

Những con sói hung dữ cũng phải chịu mức thuế quan cứng rắn của Trump. Trong khi chúng ta đang nói về các chính sách thông minh, tôi hy vọng chính quyền Trump sẽ nhanh chóng hành động để áp dụng mức thuế quan cứng rắn đối với những con sói hung dữ. Như bạn có thể đã nghe, ba trong số những loài săn mồi Kỷ Băng hà đã tuyệt chủng trước đây gần đây đã được công ty Colossal Biosciences có trụ sở tại Dallas hồi sinh, sử dụng DNA từ xương cổ đại.

.

Những chú chó sói hung dữ có vẻ đáng yêu và gợi nhớ đến những sinh vật trung thành trong "Game of Thrones", nhưng thời kỳ chúng lợi dụng nước Mỹ đã qua rồi. Chúng ta đang có thâm hụt thương mại lớn với loài sói hung dữ, vì chúng ta trao cho chúng đặc quyền không còn tuyệt chủng nữa, và có thể là một ít thức ăn, và chúng không mang lại cho chúng ta gì ngoài cảm giác ngạc nhiên và có lẽ là nỗi sợ hãi nhẹ rằng tất cả mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Hãy đánh thuế những con sói hung dữ, thưa Tổng thống Trump. Chúng, giống như loài chim cánh cụt, cần phải biết ai là ông Tư lệnh.

.

⦿ ---- Tổng thống Trump khoe khoang rằng các nước đã "gọi phone chúng ta um sùm, hun mông tôi" kể từ khi ông tuyên bố sẽ áp thuế quan toàn diện lên khoảng 90 quốc gia — bao gồm mức thuế khổng lồ 104% đối với Trung Quốc. "Tôi nói cho các bạn biết, các nước này đang gọi chúng ta dậy, hun đít tôi", Trump phát biểu tại Bữa tối của Ủy ban Quốc hội Cộng hòa Quốc gia (National Republican Congressional Committee Dinner) vào cuối ngày thứ Ba — chỉ vài giờ trước khi thuế quan có hiệu lực.

.

"Họ đang làm vậy. Họ đang rất muốn đạt được một thỏa thuận. 'Làm ơn, làm ơn, thưa ngài, hãy đạt được một thỏa thuận. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, thưa ngài!'" ông nói một cách chế giễu. Trumptrước đó đã tuyên bố rằng gần 70 quốc gia đã tìm cách đàm phán để giảm thiểu tác động của thuế quan, khi Trump thúc đẩy các thỏa thuận tùy chỉnh với từng quốc gia. "Tôi gọi chúng là các thỏa thuận được điều chỉnh, không phải là thỏa thuận có sẵn", ông nói trước đó vào thứ Ba tại một sự kiện ký lệnh hành pháp tại Bạch Ốc.

.

⦿ ---- Bộ Tư pháp của Tổng thống Donald Trump cho biết hôm thứ Ba rằng những kẻ bạo loạn được ân xá ngày 6 tháng 1/ nên được chính phủ hoàn trả số tiền mà họ đã trả cho Quốc hội vì thiệt hại gây ra cho Điện Capitol Hoa Kỳ. Lập trường của Bộ Tư pháp được đưa ra để đáp lại yêu cầu của bị cáo Stacy Hager, người muốn được hoàn trả số tiền 500 đô la mà ông đã trả cho Kiến trúc sư Điện Capitol - văn phòng quốc hội chịu trách nhiệm bảo trì tòa nhà - sau khi bị kết án về các tội nhẹ.

.

Phụ tá Luật sư Hoa Kỳ Adam Dreher đã viết: "Chính phủ đồng ý rằng Hager có quyền được hoàn lại số tiền đó". Vào ngày đầu tiên nhậm chức, Trump đã ân xá cho khoảng 1.500 người bị kết án vì vai trò của họ trong vụ tấn công vào Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Nhiều người đã bị lệnh phải trả tiền bồi thường, với số tiền từ 500 đến 2.000 đô la. Chính quyền Trump cũng có thể hoàn trả cho các bị cáo trong vụ bạo loạn có vụ án vẫn đang được kháng cáo tại thời điểm được ân xá, Politico đưa tin.

.

⦿ ---- Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Tư đã chỉ trích cáo buộc rằng có nhiều công dân Trung Quốc đang chiến đấu cùng quân đội Nga tại Ukraine là "vô căn cứ". Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng có "nhiều công dân Trung Quốc hơn" tham gia lực lượng Nga, sau khi một đoạn video cho thấy một người lính Trung Quốc bị bắt được phát tán.

.

Tuy nhiên, bộ này cho biết họ đang xác minh thông tin về hai công dân Trung Quốc bị bắt với Ukraine sau khi Zelensky cũng công bố một đoạn video về một người lính bị bắt. Đáp lại, Bắc Kinh cảnh báo rằng phía Ukraine nên ghi nhận chính xác những nỗ lực của Trung Quốc và "vai trò xây dựng" của nước này trong việc thúc đẩy một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng.

.

⦿ ---- Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết hôm thứ Tư rằng đất nước ông đã nhận được khoản hỗ trợ 1 tỷ euro từ Liên minh châu Âu EU như một phần của Sáng kiến ​​cho vay tăng tốc doanh thu phi thường (ERA). Tháng trước, Ukraine đã nhận được 752 triệu bảng Anh từ Vương quốc Anh như là khoản đầu tiên sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga theo chương trình ERA của G7.

.

"Chúng tôi biết ơn các đối tác đã hỗ trợ nền kinh tế và phục hồi nhanh chóng đất nước chúng tôi. Chúng tôi cũng giải quyết vấn đề sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga. Ukraine trông cậy vào sự lãnh đạo của EU trong việc chuyển các khoản tiền này cho quá trình phục hồi của chúng tôi", Shmyhal cho biết trong một bài đăng trên X sau cuộc họp với Ủy viên châu Âu về kinh tế và năng suất, thực hiện và đơn giản hóa Valdis Dombrovskis để thảo luận về tình hình kinh tế vĩ mô và quá trình phục hồi của Ukraine trong bối cảnh xung đột với Nga.

.

⦿ ---- Hơn 1 tỷ đô la tiền tài trợ liên bang cho Đại học Cornell và khoảng 790 triệu đô la cho Đại học Northwestern đã bị đóng băng trong khi chính phủ Trump điều tra các cáo buộc vi phạm quyền công dân tại cả hai trường, theo Bạch Ốc cho biết. Đây là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm sử dụng tiền tài trợ của chính phủ để buộc các tổ chức học thuật lớn tuân thủ chương trình nghị sự chính trị của Tổng thống Trump.

.

Bạch Ốc đã xác nhận việc tạm dừng tài trợ vào đêm muộn thứ Ba, nhưng không đưa ra thêm thông tin chi tiết về nội dung của việc tạm dừng hoặc các khoản tài trợ nào cho các trường đang bị ảnh hưởng, theo báo cáo của AP. Các động thái này diễn ra khi chính quyền Trump ngày càng bắt đầu sử dụng tiền tài trợ của chính phủ như một vòi để cố gắng tác động đến chính sách của trường - trước đây là cắt tiền cho các trường bao gồm Đại học Columbia và Đại học Pennsylvania.

.

Điều đó khiến các trường đại học trên khắp đất nước phải vật lộn để điều hướng việc cắt giảm tài trợ cho các tổ chức nghiên cứu khoa học. Trong một tuyên bố, Cornell cho biết họ đã nhận được hơn 75 lệnh ngừng hoạt động vào đầu thứ Ba từ Bộ Quốc phòng liên quan đến nghiên cứu "có ý nghĩa sâu sắc đối với quốc phòng, an ninh mạng và y tế của Hoa Kỳ" nhưng họ không nhận được bất kỳ thông tin nào khác xác nhận 1 tỷ đô la tiền tài trợ bị đóng băng.Tháng trước, Bộ Giáo dục đã gửi thư tới hơn 60 trường đại học—bao gồm Cornell và Northwestern—cảnh báo về "các hành động cưỡng chế tiềm tàng nếu họ không thực hiện nghĩa vụ" theo luật liên bang nhằm "bảo vệ sinh viên Do Thái trong khuôn viên trường, bao gồm quyền tiếp cận liên tục các cơ sở vật chất và cơ hội giáo dục của trường".⦿ ---- Elon Musk tiếp tục gia tăng lời lẽ trong cuộc đấu khẩu liên quan đến thuế quan đang diễn ra với cố vấn thương mại hàng đầu của Tổng thống Trump, gọi ông cố vấn Peter Navarro là "thằng ngu" và "thằng ngu hơn cả một bao gạch". Những lời chửi mắng này xuất hiện để đáp trả việc Navarro gọi Musk là "thằng lắp ráp xe hơi" khi Musk phản đối thuế quan của Trump vì ông dựa vào các bộ phận giá rẻ từ nước ngoài để chế tạo Tesla, theo NBC News đưa tin."Navarro thực sự là một thằng ngu. Những gì ông ta nói ở đây rõ ràng là sai", Musk viết trên X. Sau đó, ông Musk nói thêm - trong một bài đăng cũng có từ r - "Tesla có nhiều xe hơi do Mỹ sản xuất nhất. Navarro còn ngu ngốc hơn cả một bao gạch". Sau đó, ông nói rằng ông xin lỗi vì sự so sánh này, "thật bất công với gạch", và CNN đưa tin ông đã thêm một từ r khác (viết tắt: thằng khờ) vào bài đăng này. Hai phản ứng, một từ mỗi bên của phe chính trị:Thư ký báo chí Bạch Ốc: "Rõ ràng đây là hai cá nhân có quan điểm rất khác nhau về thương mại và thuế quan", Karoline Leavitt cho biết rằng các cậu con trai ưa gây lộn như thế. "Con trai thì vẫn là con trai, và chúng ta sẽ để cuộc đấu khẩu công khai của họ tiếp tục."Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện: "Sự hỗn loạn trong chính quyền Trump đã được thể hiện cách đây vài phút khi Elon Musk gọi Peter Navarro, kiến ​​trúc sư trưởng của các mức thuế quan này, là một thằng ngu. Đó là lời của Musk. Ông này gọi ông kia là một thằng ngu," Chuck Schumer nói. "Kế hoạch của họ thật điên khùng, thật gây tranh cãi, đến nỗi chính quyền này không thể hành động cùng nhau khi họ gọi tên nhau, để—chống lại nhau, về kế hoạch thuế quan này.⦿ ---- Kimbal Musk (em trai của Elon Musk) đã nhắc lại lời người anh nổi tiếng Elon Musk của mình khi chỉ trích danh sách thuế quan qua lại của Tổng thống Donald Trump. "Ai mà ngờ rằng Trump thực sự là Tổng thống Mỹ đánh thuế cao nhất trong nhiều thế hệ", Kimbal Musk, một nhà đầu tư và doanh nhân trong ngành thực phẩm, đã viết trong một bài đăng trên X Monday."Thông qua chiến lược thuế quan của mình, Trump đã áp dụng một loại thuế có cấu trúc, vĩnh viễn đối với người tiêu dùng Mỹ", Kimbal Musk nói thêm. "Ngay cả khi ông ấy thành công trong việc đưa việc làm vào nước này thông qua thuế quan, giá cả vẫn sẽ ở mức cao và thuế tiêu dùng vẫn sẽ ở dạng giá cao hơn vì chúng ta đơn giản là không giỏi sản xuất mọi thứ", ông nói thêm.Thuế quan của Trump, dự kiến có hiệu lực vào hôm nay Thứ Tư, ngày 9 tháng 4, đã khiến các nhà đầu tư hoảng sợ. S&P 500 đã giảm gần 14% tính đến thời điểm hiện tại trong năm và Nasdaq Composite đã giảm 19% tính đến thời điểm hiện tại trong năm.

Bình luận của Kimbal Musk được đưa ra khi Elon Musk — một người ủng hộ lớn của Trump và là người đứng đầu DOGE — gần đây đã bất đồng quan điểm với Trump và chính quyền của ông về thuế quan. Hôm thứ Bảy, CEO của Tesla và SpaceX cho biết ông muốn thấy "tình hình thuế quan bằng không" và "khu vực thương mại tự do" giữa Châu Âu và Hoa Kỳ.

.

Hôm thứ Bảy, Elon Musk cũng chỉ trích cố vấn kinh tế hàng đầu của Trump, Peter Navarro. Nhà kinh tế học được đào tạo tại Harvard này cũng là một phần trong chính quyền đầu tiên của Trump, nơi ông thúc đẩy một cuộc chiến thương mại với Trung Quốc. "Bằng Tiến sĩ Kinh tế của Harvard là một điều tồi tệ, không phải là điều tốt", Elon Musk nói về lý lịch học vấn của Navarro.

.

⦿ ---- Dân Biểu Mỹ gôc Ukraine nói Ukraine nên cắt đất cho Putin để lấy hòa bình, bị chính phủ Ukraine chỉ trích. Một viên chức Ukraine đã phản pháo lại Dân biểu Victoria Spartz, một thành viên Quốc hội Mỹ gốc Ukraine, sau khi bà kêu gọi Kyiv nhượng đất cho Moscow để chấm dứt chiến tranh. Heorhii Tykhyi, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Ukraine, đã lên tiếng sau khi nữ dân biểu Cộng hòa Indiana này tuyên bố Kyiv phải từ bỏ một số lãnh thổ của mình và thúc đẩy nhà lãnh đạo của mình, Tổng thống Volodymyr Zelensky, từ chức.

.

Đây là lời chỉ trích mới nhất đối với nữ dân biểu, người đã gây chú ý vào năm ngoái vì bỏ phiếu phản đối viện trợ cho Ukraine. Lời lẽ gần đây của bà phản ánh quan điểm của Điện Kremlin—Moscow đã yêu cầu Ukraine nhượng lại các vùng lãnh thổ hiện đang bị chiếm đóng và Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã kêu gọi Zelensky từ chức.

.

Người phát ngôn của Ukraine Tykhyi đã trả lời trong bài đăng trên X, viết rằng: "Không giống như Victoria, toàn bộ đất đai của chúng tôi luôn là và sẽ luôn là của Ukraine". Có lẽ ông ấy đang ám chỉ rằng Spartz không thực sự là người Ukraine. Sinh ra ở Ukraine vào năm 1978, bà đã nhập cư vào Hoa Kỳ vào năm 2000 khi 22 tuổi và sau đó trở thành công dân Hoa Kỳ, theo trang web của bà. Nữ Dân biểu Indiana này cũng gợi ý với The Telegraph rằng người Ukraine nên lật đổ Zelensky.

.

Nhà lập pháp Ukraine Yevheniia Kravchuk đã nói trên X: "Những tuyên bố gần đây của Victoria Spartz không phải là lời khuyên. Chúng là sự xúc phạm đối với một quốc gia đang đấu tranh để tồn tại. Người dân Ukraine tự quyết định tương lai của họ, chúng tôi không cần chỉ dẫn về việc bầu ai hoặc 'từ bỏ' vùng đất nào. Trong khi đó, chúng tôi vẫn cam kết với các nỗ lực hòa bình do Hoa Kỳ và các đối tác của chúng tôi lãnh đạo. Nhưng hòa bình không thể được xây dựng trên sự sỉ nhục - mà chỉ trên công lý, tự do và sự tôn trọng đối với một dân tộc phải trả giá cao nhất cho những giá trị này mỗi ngày."

.

Nhà thơ, người lính và lính thủy quân lục chiến người Ukraine Yara Chornohuz đã nói trên X: "Những người Mỹ thân mến, đừng để người phụ nữ này lừa dối. Bà ta không phải là người Ukraine và không đại diện cho lợi ích của quốc gia chúng ta. Sinh ra ở Ukraine vào những năm 1970 và chuyển đến Hoa Kỳ với tư cách là sinh viên vào những năm 2000—không có nghĩa là người đó có bất kỳ mối liên hệ nào với nhà nước hiện đại của chúng ta hoặc có giá trị đạo đức để lên tiếng thay mặt cho người Ukraine. Hơn nữa, những năm qua, bà đã giả vờ một cách thảm hại trước công chúng rằng bà đã quên tiếng Ukraine. Bà ấy không phải người Ukraine, bà chỉ là một người theo chủ nghĩa Trump ngu ngốc sử dụng nguồn gốc của mình khi điều đó có lợi cho bà và chủ nhân của bà…"

.

⦿ ---- Thư ký báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt cho biết hôm thứ Ba rằng Tổng thống Donald Trump đang tìm hiểu các con đường hợp pháp để "trục xuất" công dân Hoa Kỳ đến El Salvador, nơi chính quyền đã sắp xếp để giam giữ những người nhập cư bị trục xuất trong một nhà tù nổi tiếng tàn bạo, vi phạm nhân quyền. Leavitt cho rằng nỗ lực này sẽ chỉ giới hạn ở những người đã phạm tội nghiêm trọng, nhưng Trump cũng đã đề cập đến khả năng đưa những người phạm tội nhẹ hơn ra nước ngoài.

.

Bất kỳ động thái nào như vậy từ phía chính quyền Trump chắc chắn sẽ bị thách thức tại tòa án. Cũng không rõ thẩm quyền pháp lý nào có thể được sử dụng để biện minh cho việc trục xuất công dân Hoa Kỳ khỏi quê hương của họ. "Những người này sẽ là những tên tội phạm tàn bạo, hung bạo đã nhiều lần vi phạm luật pháp của quốc gia chúng ta. Đây là những kẻ tái phạm bạo lực trên đường phố Hoa Kỳ", Leavitt nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo.

.

"Tổng thống đã nói nếu điều đó hợp pháp, đúng không, nếu có con đường hợp pháp để làm điều đó. Ông ấy không chắc chắn, [và] chúng tôi không chắc chắn liệu có hay không", Leavitt nói tiếp. “Đó là một ý tưởng mà ông ấy chỉ đơn giản nêu ra và đã thảo luận rất công khai trong nỗ lực minh bạch.”

Trump nói với các phóng viên trên phi cơ Không lực Một vào Chủ Nhật rằng ông “thích” ý tưởng trục xuất công dân Hoa Kỳ, đồng thời nói thêm rằng sẽ là một “vinh dự” khi gửi họ đến Tổng thống El Salvador Nayib Bukele — một đối tác nhiệt tình trong các kế hoạch của Trump khi đón giam người bị trục xuất.

.

Trump cũng đề xuất ý tưởng này vào tháng 3, khi xe Tesla bị phá hoại và đốt cháy để phản đối sự can thiệp mạnh tay của CEO Elon Musk vào chính quyền Trump. "Tôi mong chờ được chứng kiến những tên côn đồ khủng bố bệnh hoạn này phải chịu án tù 20 năm vì những gì chúng đã làm với Elon Musk và Tesla", Trump viết. "Có lẽ chúng nên bị giam trong các nhà tù ở El Salvador, nơi gần đây đã trở nên nổi tiếng vì những điều kiện tuyệt vời như vậy!" Chính quyền đã lập luận rằng việc giam tù Mỹ ở El Salvador sẽ tiết kiệm tiền của người nộp thuế.

.

⦿ ---- Bộ Tài chính Canada chính thức xác nhận thuế đối ứng đối với xe nhập từ Hoa Kỳ sẽ có hiệu lực vào ngày 9/4/2025 từ lúc 12:01 giờ sáng theo giờ miền Đông Hoa Kỳ (giờ ban ngày miền Đông), như chính phủ đã công bố vào tuần trước. Ottawa tuyên bố mức thuế này là phản ứng đối với các khoản thuế "vô lý" mà Hoa Kỳ đã áp dụng đối với hàng hóa của Canada.

.

Mức thuế đối ứng 25% sẽ áp dụng đối với "các loại xe lắp ráp hoàn chỉnh không tuân thủ Hiệp định Canada-Hoa Kỳ-Mexico (CUSMA) nhập vào Canada từ Hoa Kỳ" và đối với "thành phần không phải của Canada và không phải của Mexico trong các loại xe lắp ráp hoàn chỉnh tuân thủ CUSMA" nhập vào Canada từ Hoa Kỳ. Ngoài ra, Canada đã áp dụng mức thuế 25% đối với các loại xe không tuân thủ CUSMA được sản xuất tại Hoa Kỳ và thành phần không phải của Canada và không phải của Mexico trong các loại xe tuân thủ CUSMA do Hoa Kỳ sản xuất.

.

Chính phủ cũng cho biết họ sẽ sớm tiết lộ thông tin chi tiết về khuôn khổ miễn thuế nhằm mục đích kích thích năng lực sản xuất xe của Canada và giúp các nhà sản xuất xe đầu tư vào Canada.

.

⦿ ---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nói với các phóng viên vào thứ Ba trong chuyến thăm Ai Cập rằng mục tiêu chính khi nói đến thuế quan của Hoa Kỳ hiện nay là "để đạt được một tình huống mà Tổng thống [Hoa Kỳ] [Donald] Trump đảo ngược quyết định của mình".

.

Tuy nhiên, ông nhắc lại rằng sẽ có phản ứng nếu không có thỏa thuận. "Pháp và châu Âu chưa bao giờ muốn hỗn loạn", Macron nhấn mạnh. Ông nhấn mạnh rằng chính phủ Pháp có kế hoạch bảo vệ tất cả các lĩnh vực kinh tế trong nước nếu các cuộc đàm phán không thành công.

.

⦿ ---- Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nhấn mạnh vào thứ Ba trong một cuộc họp báo rằng bà sẽ không chấp nhận sự can thiệp quân sự của Hoa Kỳ vào Mexico. Bà tuyên bố rằng Washington có khả năng cố gắng tấn công các băng đảng ma túy Mexico bằng máy bay không người lái "sẽ không giải quyết được bất cứ điều gì". Sheinbaum nói thêm rằng bà tin rằng một hành động như vậy sẽ không xảy ra vì chính quyền của cả hai nước đang liên lạc. Nói về thuế quan, bà đề cập rằng chính phủ của bà sẽ tiếp tục ưu tiên đối thoại hơn là trả lời ngay lập tức bằng các nhiệm vụ có đi có lại.

.

⦿ ---- Thuế quan của Trump đã vấp phải sự chỉ trích từ nhiều nhà bình luận hàng đầu về thị trường và kinh tế. Larry Summers, cựu Bộ trưởng Tài chính thời Tổng Thống Clinton, đã viết trên X: "Chưa bao giờ một giờ hùng biện [về công bố thuế quan hôm Thứ Tư tuần trước] của Tổng thống lại khiến nhiều người phải trả giá đắt như vậy. Ước tính tốt nhất về khoản lỗ từ chính sách thuế quan hiện gần với 30 nghìn tỷ đô la".

.

Nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Paul Krugman đã viết: "Nếu bạn có bất kỳ hy vọng nào rằng Trump sẽ lùi bước khỏi bờ vực, thì thông báo này, giữa mức thuế quan rất cao và sự dối trá hoàn toàn về những gì các quốc gia khác làm, sẽ giết chết họ."

.

⦿ ---- Vào hôm thứ Ba, Tòa án Tối cao đã dừng một lệnh của tòa án cấp dưới yêu cầu chính quyền Trump phải phục hồi chức vụ cho hàng nghìn nhân viên liên bang đã bị sa thải như một phần của nỗ lực toàn diện nhằm thu hẹp lực lượng lao động liên bang. Quyết định này được đưa ra để đáp lại đơn kháng cáo khẩn cấp của chính quyền đối với phán quyết của một thẩm phán California, trong đó chỉ đạo chính quyền đưa 16.000 nhân viên thử việc trở lại trong khi vụ kiện thách thức tính hợp pháp của các vụ sa thải hàng loạt vẫn đang được tiến hành. Hành động của Tòa án Tối cao có nghĩa là những nhân viên bị ảnh hưởng tại sáu cơ quan liên bang sẽ vẫn được nghỉ hành chính có lương trong thời điểm hiện tại.

.

⦿ ---- Nhà sản xuất máy tính xách tay Framework đang tạm dừng bán một số mẫu máy giá rẻ tại Hoa Kỳ, viện dẫn mức thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Framework, một công ty có trụ sở tại San Francisco nổi tiếng với các máy tính xách tay dạng modular và có thể nâng cấp, đã thông báo vào thứ Ba rằng một số hệ thống cơ bản trong dòng Laptop 13 của công ty sẽ bị xóa khỏi trang web tại Hoa Kỳ và tạm dừng bán chúng.

.

"Do mức thuế quan mới có hiệu lực vào ngày 5 tháng 4, chúng tôi tạm dừng bán một số hệ thống Framework Laptop 13 cơ bản tại Hoa Kỳ (Ultra 5 125H và Ryzen 5 7640U)", công ty cho biết trên X. "Hiện tại, các mẫu máy này sẽ bị xóa khỏi trang web của chúng tôi tại Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật khi có".

.

Để trả lời một người dùng yêu cầu thêm thông tin, công ty đã trích dẫn mức thuế quan có đi có lại 32% mà Trump áp dụng đối với Đài Loan. "Chúng tôi định giá máy tính xách tay của mình khi mức thuế đối với hàng nhập từ Đài Loan là 0%", công ty cho biết. "Với mức thuế 10%, chúng tôi sẽ phải bán những SKU cấp thấp nhất với giá lỗ. Các nhà sản xuất hàng tiêu dùng khác cũng đã thực hiện những tính toán tương tự và thực hiện những hành động tương tự, mặc dù hầu hết đều không công khai về điều đó".

.

Framework không phải là công ty đầu tiên nhấn nút tạm dừng một số hoạt động bán hàng tại Hoa Kỳ trong khi đánh giá hậu quả của đợt thuế quan của Trump. Nintendo, công ty sản xuất chủ yếu tại Trung Quốc, Việt Nam và Campuchia, đã hoãn các đơn đặt hàng trước tại Hoa Kỳ đối với Switch 2 rất được mong đợi của mình đến một ngày không xác định (mặc dù công ty cho biết máy chơi game này vẫn sẽ ra mắt vào ngày 5 tháng 6). Nhà sản xuất xe Anh Jaguar Land Rover đã ngừng vận chuyển xe của mình đến Hoa Kỳ, với lý do mức thuế mới 25% đối với xe.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump phát biểu trong bài phát biểu tại bữa tối của Ủy ban Quốc hội Cộng hòa Quốc gia (NRCC) rằng Hoa Kỳ "sắp" công bố "mức thuế quan lớn" đối với dược phẩm. "Chúng tôi sẽ đánh thuế các loại dược phẩm của mình và một khi chúng tôi làm như vậy, họ sẽ nhanh chóng [đưa nhà máy] quay trở lại đất nước chúng tôi, vì chúng tôi là thị trường lớn", Trump nói. "Họ sẽ rời khỏi Trung Quốc, họ sẽ rời khỏi những nơi khác, họ sẽ mở nhà máy của họ trên khắp đất nước chúng tôi", ông nói về các công ty dược phẩm.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chỉ trích các rào cản thương mại phi tiền tệ do các quốc gia khác áp đặt, gọi chúng thậm chí còn tệ hơn cả thuế quan. Ông cho biết những hạn chế như vậy ngăn cản các sản phẩm của Hoa Kỳ thâm nhập vào thị trường nước ngoài, chỉ đích danh Trung Quốc là "một trong những kẻ vi phạm lớn hơn". Trump cáo buộc Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ của Hoa Kỳ và thao túng tiền tệ. Ông nói, "Họ đang thao túng tiền tệ của họ ngày hôm nay để bù đắp cho thuế quan. Bạn không được phép làm như vậy, trò chơi không được phép diễn ra theo cách đó".

.

Trump lưu ý rằng ông có mối quan hệ tốt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhưng cho biết điều đó đã thay đổi sau khi COVID-19 tấn công, mà ông gọi là "cây cầu quá xa". Ông mô tả Tập là "một người rất thông minh" nhưng nhấn mạnh, "Tôi yêu đất nước của chúng ta", đồng thời nói thêm rằng Hoa Kỳ phải ngừng để những người khác lợi dụng. Trump lập luận rằng mặc dù Hoa Kỳ đã từng cố gắng giúp các quốc gia khác phát triển, nhưng "những ngày đó đã qua rồi".

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phát biểu trong sự kiện tiệc tối của Ủy ban Quốc hội Cộng hòa Quốc gia (NRCC) rằng các công ty đang "đổ xô" trở lại Hoa Kỳ do các chính sách thương mại của ông.

.

"Với mức thuế quan mà chúng ta đang áp dụng... Các công ty đang đổ xô trở lại đất nước chúng ta với các nhà máy", Trump cho biết. "Có một cuộc tháo chạy khỏi các địa điểm, có một cuộc tháo chạy khỏi các nhà máy cũ, hầu hết chúng đang bị phá bỏ để xây dựng các nhà máy mới, họ đã ngừng xây dựng ở Mexico, bốn hoặc năm nhà máy, tất cả đều đang đổ xô vào Hoa Kỳ", ông cho biết. "Và các nhà sản xuất chip đang đổ xô vào", ông nói thêm.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã dự đoán những chiến thắng lớn của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026 sắp tới trong bài phát biểu tại Ủy ban Quốc hội Cộng hòa Quốc gia (RNCC). "Chúng ta sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và chúng ta sẽ có một chiến thắng vang dội", ông nói, đồng thời nói thêm rằng ông đang mong chờ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

.

Trump cũng nhắc lại rằng ông nghĩ các nhà lập pháp nên ủng hộ luật tài trợ (funding legislation). Ông cho biết dự luật này tạo áp lực lên những người Cộng hòa chưa quyết định, cảnh báo rằng giải pháp thay thế sẽ là phiên bản do đảng Dân chủ hậu thuẫn. "Bạn chỉ cần đến đó, nhắm mắt lại và đến đó", ông nói, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết. Ông chỉ trích những người trì hoãn hành động, nói rằng, "Hãy ngừng làm màu". Ông cũng nhắc lại rằng "tình hình thuế quan" hiện tại đang giúp ích cho đất nước và củng cố vị thế của đất nước khi thúc đẩy dự luật được thông qua.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, phát biểu tại bữa tối của Ủy ban Quốc hội Cộng hòa Quốc gia, cho biết giờ đã đến lượt đất nước được hưởng lợi từ các chính sách thương mại. "Họ đã lừa chúng ta khắp nơi nhưng giờ thì không sao nữa", Trump nói, đồng thời nói thêm rằng giờ là lúc Washington "làm điều đó". Ông nói thêm rằng đất nước đang ở vị thế tốt hơn để tận dụng các thỏa thuận thương mại và dự đoán sức mạnh tiếp tục với các mức thuế mà chính quyền của ông áp đặt.

.

Trump cho biết việc Trung Quốc hiện đang trả "104%" thuế quan là một ví dụ về cách mất cân bằng thương mại trong quá khứ đang thay đổi. Tổng thống Hoa Kỳ cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng Bắc Kinh sẽ sớm đồng ý thỏa thuận giảm hoặc xóa bỏ mức thuế.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phát biểu trước các nhà tài trợ của Đảng Cộng hòa tại bữa tối của Ủy ban Quốc hội Cộng hòa Quốc gia (NRCC), nơi ông nhấn mạnh đến tác động kinh tế của các chính sách thuế quan của mình. Trump tuyên bố rằng đất nước đang thu được "2 tỷ đô la mỗi ngày" thông qua thuế quan. "Chúng tôi đang kiếm được một khoản tiền lớn", ông nói.

.

"Đây không phải là 35 triệu, đó chỉ là số tiền nhỏ", Trump nói. Ông nhấn mạnh rằng thuế quan đang đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố nền kinh tế của đất nước. Tổng thống cũng gọi môi trường thương mại hiện tại là "tình hình tốt, không phải tình hình xấu", đồng thời nói thêm, "Nó sẽ trở nên huyền thoại - bạn hãy xem - huyền thoại theo cách tích cực".

.

⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth tuyên bố vào thứ Ba trong chuyến thăm Panama rằng Hoa Kỳ sẽ "lấy lại" Kênh đào Panama từ "ảnh hưởng của Trung Quốc". Hegseth giải thích rằng các công ty Trung Quốc đã có được chỗ đứng tại Panama, đồng thời nói thêm rằng điều này làm tăng nguy cơ Bắc Kinh tiến hành hoạt động gián điệp tại quốc gia này, có thể gây ra hậu quả đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ.

.

Bộ trưởng nhấn mạnh quyết tâm của Washington không cho phép Bắc Kinh "vũ khí hóa" kênh đào. Những phát biểu của ông được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump nhiều lần tuyên bố sẽ giành lại kênh đào cho Hoa Kỳ, vì ông coi tuyến đường thủy này rất quan trọng đối với lợi ích kinh tế của Hoa Kỳ.

.

⦿ ---- Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth rằng họ can thiệp vào hoạt động của Kênh đào Panama. Trong chuyến thăm Panama vào thứ Ba, Hegseth cho biết Hoa Kỳ đặt mục tiêu "lấy lại" Kênh đào Panama khỏi "ảnh hưởng của Trung Quốc". Đại sứ quán Trung Quốc tại Panama đã bác bỏ "những bình luận vô căn cứ" của Hegseth và nhấn mạnh rằng Bắc Kinh "luôn tôn trọng chủ quyền của Panama đối với Kênh đào".

.

"Phát triển quan hệ với Trung Quốc cấu thành quyết định có chủ quyền của Panama với tư cách là một quốc gia có chủ quyền và là quyết định của người dân nước này, trong đó Hoa Kỳ không có quyền can thiệp", đại sứ quán cho biết trong một tuyên bố dài sau chuyến thăm của Hegseth. Đại sứ quán kêu gọi Hoa Kỳ "suy nghĩ sâu sắc về thái độ đe dọa và lạm dụng cũng như các hành vi cướp bóc của họ đối với Panama".

.

⦿ ---- Hơn 1.000 nhân viên được cho là đã từ chức khỏi hai bộ phận của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) thông qua một chương trình hành chính hiện tại nhằm thu hẹp quy mô chính phủ liên bang, theo NBC News đưa tin, trích dẫn một email nội bộ của USDA mà họ có được.

.

Bộ USDA đã yêu cầu tất cả những người đã từ chức đợi đến ngày 30 tháng 4 mới được nghỉ việc "vì sự mất mát đáng kể và đột ngột về kiến thức và kinh nghiệm này", theo email của bộ do một nhân viên USDA giấu tên cung cấp. Bộ này là một trong những cơ quan liên bang khuyến khích nhân viên nghỉ việc thông qua chương trình "hoãn từ chức" cung cấp nhiều tháng nghỉ phép có lương.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bày tỏ sự sẵn sàng xem xét tăng thuế đối với những người có thu nhập cao nhất, Semafor đưa tin vào thứ Ba, trích dẫn ba nguồn tin có hiểu biết về vấn đề này.

.

Trump đã đề cập đến khả năng này trong một cuộc họp riêng với các thượng nghị sĩ Cộng hòa nổi tiếng, bao gồm Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune. Tổng thống đã trả lời tích cực cho câu hỏi của Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Thượng viện Lindsay Graham về việc liệu ông có sẵn sàng tăng thuế đối với những cá nhân có thu nhập cao nhất hay không, theo các nguồn tin tiết lộ. Trước đó, một báo cáo tương tự đã xuất hiện, nêu rằng Trump đang xem xét tăng thuế đối với những người Mỹ giàu nhất.

.

⦿ ---- Tổng thống Trump đã ký một loạt các sắc lệnh hành pháp vào hôm thứ Ba nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp than đang gặp khó khăn, một nguồn năng lượng đáng tin cậy nhưng gây ô nhiễm và đã suy giảm từ lâu. Theo bốn sắc lệnh này, Trump sử dụng thẩm quyền khẩn cấp của mình để cho phép một số nhà máy điện chạy bằng than cũ sắp ngừng hoạt động tiếp tục sản xuất điện để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của Hoa Kỳ trong bối cảnh các trung tâm dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và xe hơi điện tăng trưởng, theo báo cáo của AP. Trump cũng chỉ đạo các cơ quan liên bang xác định các nguồn tài nguyên than trên đất liên bang, dỡ bỏ các rào cản đối với hoạt động khai thác than và ưu tiên cho thuê than trên đất Hoa Kỳ.

.

Trong một hành động liên quan, Trump cũng đã ký một tuyên bố cung cấp cho các nhà máy điện chạy bằng than một quyền miễn trừ trong hai năm đối với các yêu cầu của liên bang nhằm giảm phát thải các hóa chất độc hại như thủy ngân, asen và benzen. Trump từ lâu đã hứa sẽ thúc đẩy những gì ông gọi là than "tốt" để đốt các nhà máy điện và cho các mục đích sử dụng khác, nhưng ngành công nghiệp này đã suy giảm trong nhiều thập niên.

Chính quyền Trump đã nhắm mục tiêu vào các quy định dưới thời chính quyền Biden có thể đẩy nhanh việc đóng cửa các nhà máy điện than gây ô nhiễm nặng và các mỏ cung cấp điện cho chúng. Than từng cung cấp hơn một nửa sản lượng điện của Hoa Kỳ, nhưng thị phần của nó đã giảm xuống còn khoảng 16% vào năm 2023, giảm so với mức khoảng 45% vào năm 2010. Khí đốt tự nhiên cung cấp khoảng 43% điện năng của Hoa Kỳ, phần còn lại từ năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo như gió, mặt trời và thủy điện. Các chuyên gia cho biết bất kỳ sự gia tăng nào đối với than dưới thời Trump có thể chỉ là tạm thời vì khí đốt tự nhiên rẻ hơn.

.

⦿ ---- Một thẩm phán liên bang đã ra lệnh cho Bạch Ốc hôm thứ Ba khôi phục toàn quyền đưa tin về các sự kiện của tổng thống cho hãng tin Associated Press, phán quyết về một vụ án liên quan đến cốt lõi của Tu chính án thứ nhất và khẳng định rằng chính phủ không thể trừng phạt hãng tin này vì nội dung bài viết của hãng tin.

.

Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Trevor N. McFadden, người được Tổng thống Trump bổ nhiệm, đã phán quyết rằng chính phủ không thể trả đũa quyết định của AP không tuân theo lệnh hành pháp của tổng thống về việc đổi tên Vịnh Mexico (Trump muốn AP phải viết tên vịnh này là "Vịnh Hoa Kỳ" nhưng AP vẫn viết là Vịnh Mexico). Quyết định này đã mang lại cho AP một chiến thắng lớn vào thời điểm Bạch Ốc đang thách thức báo chí ở nhiều cấp độ.

.

AP đã bị chặn kể từ ngày 11 tháng 2 không được nằm trong nhóm nhỏ các nhà báo đưa tin về Trump tại Phòng Bầu dục hoặc trên phi cơ Không lực Một, với khả năng đưa tin về ông tại các sự kiện ở Phòng Đông. Thẩm phán McFadden viết: "Theo Tu chính án thứ nhất, nếu Chính phủ mở cửa cho một số nhà báo - dù là Phòng Bầu dục, Phòng Đông hay bất kỳ nơi nào khác - thì Chính phủ không thể đóng cửa những cánh cửa đó đối với các nhà báo khác vì quan điểm của họ". "Hiến pháp không yêu cầu gì hơn thế".

.

⦿ ---- Hộp thư thoại của Tổng thống Trump đã đầy. Bất chấp những gợi ý của Trump rằng ông có thể làm việc với các quốc gia về các thỏa thuận nhằm giảm thuế quan gây tranh cãi của chính quyền ông, một báo cáo từ Politico cho thấy nhiều nhà lãnh đạo thế giới đã phải chờ điện thoại. Philippines và Vương quốc Anh nằm trong số những quốc gia bị bỏ lại mà không có hồi âm, theo báo cáo, trong khi một quan chức từ một quốc gia giấu tên khác cho biết các phụ tá của Trump đã bỏ rơi họ.

.

"Nhiều người trong số chúng tôi đã viết thư cho họ để yêu cầu họp", một quan chức từ Philippines cho biết. "Tất cả chúng tôi đều đang chờ hồi âm". Sự việc xảy ra khi Trump khoe khoang vào tối thứ Ba rằng "những quốc gia này đang gọi điện cho chúng tôi và hôn vào mông tôi". Phát biểu tại một bữa tối do Ủy ban Quốc hội Cộng hòa Quốc gia tổ chức, tổng thống nói thêm: "Họ đang rất muốn đạt được một thỏa thuận", trong khi bắt chước họ. “‘Làm ơn, thưa ngài, hãy thỏa thuận. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì, thưa ngài.‘”

.

Mặc dù các quan chức chỉ trích việc chính quyền Trump thiếu giao tiếp, Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết: “Tổng thống sẽ nói chuyện với bất kỳ quốc gia nào nhấc điện thoại lên để gọi và tôi có thể nói với bạn rằng, điện thoại đã reo liên tục muốn nói chuyện với chính quyền này,” Leavitt cho biết tại một cuộc họp báo vào thứ Ba.

.

⦿ ---- Brazil: Thẩm phán trọn đời xài tên giả, về hưu mới lộ. Một thẩm phán ở Brazil đã sử dụng tên Edward Albert Lancelot Dodd Canterbury Caterham Wickfield trong suốt sự nghiệp của mình nhưng chỉ sau khi ông nghỉ hưu, chính quyền mới phát hiện ra đó là tên giả. Các nhà điều tra cho biết tên thật của ông là Jose Eduardo Franco dos Reis, tờ Guardian lưu ý rằng đây là "một cái tên khá điển hình ở một quốc gia từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha". Lương hưu của ông đã bị đình chỉ và ông đã bị buộc tội gian lận danh tính và sử dụng tài liệu giả, mặc dù cảnh sát cho biết họ không thể tìm thấy ông.

.

Các nhà điều tra cho biết vị thẩm phán sinh ra và lớn lên ở Brazil, bắt đầu sử dụng các tài liệu giả mạo dưới tên Wickfield và tự nhận mình là con trai của một quý tộc Anh vào đầu những năm 1980, khi ông được nhận vào trường luật của Đại học Sao Paolo. Ông ta tuyên bố mình đã học ở Anh và ông nội của ông là một thẩm phán người Anh. Reis trở thành thẩm phán vào năm 1995 và nghỉ hưu vào năm 2018. Các đồng nghiệp cũ cho biết ông nói tiếng Bồ Đào Nha với giọng Anh nhẹ, Globo đưa tin. Mánh khóe này bị phát hiện vào tháng 10 khi anh ta cố gắng lấy một giấy tờ tùy thân mới dưới tên Wickfield nhưng dấu vân tay của anh ta trùng khớp với dấu vân tay trong hồ sơ của Reis.

.

Cảnh sát cho biết khi họ đưa Reis vào thẩm vấn, anh ta nói rằng mình là Reis và Wickfield là anh em sinh đôi của anh ta, người đã được các quý tộc Anh nhận nuôi khi anh ta còn nhỏ. Anh ta tuyên bố rằng anh ta đang gia hạn thẻ căn cước theo yêu cầu của anh em sinh đôi, Folha de Sao Paolo đưa tin. Các công tố viên tin rằng Reis đã sử dụng cả hai danh tính cho các mục đích khác nhau trong nhiều năm, mặc dù động cơ của anh ta cho cuộc sống hai mặt này vẫn chưa được biết. Anh ta đã đưa ra hàng nghìn quyết định dưới cái tên giả trong nhiều thập niên làm thẩm phán và không rõ liệu chúng có thể bị thách thức hay không, Globo đưa tin.

.

⦿ ---- HỎI 1: Học viện bóng đá ở Anh: căng thẳng và nước ngọt làm 75% cầu thủ trẻ mắc bệnh nướu răng?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Căng thẳng và đồ uống có đường - nghiên cứu cho thấy 75% cầu thủ trẻ mắc bệnh nướu răng. Một số cầu thủ bóng đá học viện ở Anh đã không thể tập luyện vì các vấn đề về răng miệng, theo một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng ba phần tư số người tham gia đang mắc bệnh nướu răng. Nghiên cứu tại University College London (UCL) đã yêu cầu 160 cầu thủ học viện đại diện cho 10 câu lạc bộ bóng đá Anh từ Premier League, Championship và Women's Super League trả lời một bảng câu hỏi về sức khỏe răng miệng của họ và tác động của nó đến hiệu suất thể thao, cùng với đánh giá lâm sàng của một nha sĩ. Nghiên cứu phát hiện ra rằng các cầu thủ nam và nữ trẻ có nhiều khả năng gặp các vấn đề nghiêm trọng về sâu răng và vệ sinh răng miệng kém hơn những người không phải cầu thủ bóng đá ở cùng độ tuổi. Chi tiết:

https://www.bbc.com/sport/football/articles/c4gr90ew2wgo

.

⦿ ---- HỎI 2: Chiết xuất cần sa không gây say (non-intoxicating extract of cannabis) có vẻ như có tác dụng giúp trẻ em và thanh thiếu niên mắc chứng tự kỷ?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho biết chiết xuất cần sa không gây say (non-intoxicating extract of cannabis) có vẻ như có tác dụng giúp trẻ em và thanh thiếu niên mắc chứng tự kỷ. Cannabidiol tăng cường khả năng phản ứng xã hội, giảm hành vi phá hoại và làm giảm lo lắng ở trẻ em mắc chứng tự kỷ, các nhà nghiên cứu đã báo cáo tại Đại hội Tâm thần học Châu Âu ở Madrid hôm Thứ Ba. Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2025/04/08/brazil-CBD-cannabidiol-children-autism-study/1461744127954/

.

.