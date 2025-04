Hình trên: một thùng mì gói Việt Nam đang bán giá 10 USD ở các chợ Caliofnria sẽ có giá 15 USD sau khi thuế quan 46% hiệu lực. Cố vấn thương mại cấp cao tại Bạch Ốc Peter Navarro đã bác bỏ khả năng VN xin thương lượng hủy bỏ thuế quan.

(7.4.2025) - Cố vấn thương mại cấp cao tại Bạch Ốc Peter Navarro: VN đừng hòng thương lượng thuế quan, vì VN chỉ là thuộc địa TQ

- Dimon (CEO của ngân hàng JPMorgan): Trump đang đưa Mỹ vào lạm phát, tăng trưởng chậm và có thể là suy thoái.

- Bill Ackman (CEO of Pershing Square Capital Management) thất vọng về Trump: thị trường Mỹ đang sụp đổ

- Ngân hàng Goldman Sachs: Mỹ sẽ rơi vào suy thoái xác suất 45% vì thuế quan

- Châu Âu suy tính nổ lớn: có thể đuổi tất cả các công ty Mỹ ra khỏi thị trường mua sắm công của châu Âu.

- Trump vào mạng, gõ lên thắc mắc: tại sao không ai khen thuế quan của Trump là "một điều rất đẹp tuyệt vời"

- Tỷ phú Mỹ Leon Cooperman: thuế quan của Trump là sai lầm, dẫn đến lạm phát nhiều và tăng trưởng ít

- TQ tố Mỹ sử dụng thuế quan làm vũ khí bá quyền để khống chế các nước khác, tăng bảo hộ, phá luật LHQ và WTO

- Châu Âu họp ngành thép và kim loại để bàn về thuế 25% Trump đánh vào thép và nhôm nhập vào Mỹ

- Liên Âu ​​sẽ loại rượu mạnh ra khỏi danh sách thuế quan trả đũa

- Philippines suy tính cắt thuế quan với hàng Mỹ

- Trump lại hối thúc Fed hạ lãi suất, nói Mỹ đang thu thêm thuế quan cả tỷ USD mỗi tuần

- Công ty đánh giá tín dụng Fitch Ratings: thuế quan của Trump sẽ làm nhiều công ty Châu Âu thê thảm

- Bộ trưởng Kinh tế Đức: Trump làm trò thuế quan vô nghĩa, vì ngay cả Musk cũng gợi ý thuế quan nên về zero

- Cổ phiếu các ngân hàng Châu Âu đã giảm mạnh

- Các thị trường chứng khoán lớn tại Châu Á - Thái Bình Dương sụt giá sau khi TQ tuyên bố trả đũa thuế quan tương đương của Mỹ

- Buổi sáng Thứ Hai kinh hoàng cho Tesla: cổ phiếu giảm 10%, tức là sụt giá 50% so với giữa tháng 12/2024.

- Thuế quan của Trump hại hãng xe GM của Mỹ, xóa sổ 20% dòng tiền mặt, giảm 50% lợi tức EPS

- Hải quân TQ mở trung tâm hậu cần và đào tạo chung tại Campuchia: căn cứ hải quân Ream ngó ra Biển Đông

- Các chuyên gia Viện Hoover, Viện Brookings kinh ngạc vì Trump tăng lực cho TQ: Trump xóa sổ USAID, dẹp bỏ đài VOA và RFA, rút Mỹ ra khỏi WHO, áp thuế các đồng minh để đẩy họ về phía TQ,

- Du lịch Mỹ dự kiến tăng 8,8% cho năm 2025 sẽ giảm dự kiến là 5,1%. Ngành có mức thu 2,36 nghìn tỷ đô hồi năm 2023 thê thảm vì Trump

- Trump làm khó bầu cử: phiếu bầu của lính Mỹ xa nhà cơ nguy bị quăng bỏ theo sắc lệnh mới vì thiếu giấy tờ bổ túc.

- Cựu Điều phối viên nhân đạo LHQ Martin Griffiths: LHQ bị tê liệt vì tội ác chiến tranh của Mỹ và Israel ở Gaza

- Colorado: Người họa sĩ vẽ bức chân dung của Trump nói rằng Trump chỉ trích ác ý đã làm hại sự nghiệp 41 năm của bà

- Phi cơ AirAsia X từ Malaysia đến Úc đang bay trên trời: 1 khách tới mở cửa cấp cứu để nhảy vào mây, được cản kịp, bắt giam

- Đang có hơn 170 vụ kiện chống lại Trump: Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi nói Thẩm phán cấp dưới chống Trump, nhưng hồ sơ lên Tòa Tối Cao thì Trump sẽ thắng

- Bộ trưởng Thương mại giải thích lý do tại sao lãnh thổ đảo có chim cánh cụt sinh sống lại bị đánh thuế: để chận đường TQ.

- Thủ tướng Anh điện đàm với các nhà lãnh đạo châu Âu: thuế quan của Trump đẩy Châu Âu vào kỷ nguyên mới

- Pam Bondi (Bộ trưởng Tư pháp của Trump): dự kiến không có nhiệm kỳ 3 cho Trump

- Đừng có mơ việc làm từ hải ngoại sẽ quay về Mỹ: Bộ trưởng Thương mại nói robot sẽ làm ở các nhà máy mới trong tương lai.

- Các sếp công ty Mỹ nói rằng họ sẽ lên tiếng phản đối Trump nếu cổ phiếu sụt giá 20%. Hai chỉ số Nasdaq và Russell 2000 đã giảm hơn 20%, chưa ai dám rầy Trump

- Đài Loan: không trả đũa mức thuế 32% của Trump

- Ca sĩ người Anh FKA Twigs hủy chương trình lưu diễn ở Mỹ vì không xin được thị thực (visa)

- Giải thưởng Breakthrough Prize (Giải Oscar của khoa học) trao cho 2 BS nghiên cứu về điều trị bệnh đa xơ cứng

- California: 124 thành phố tăng thuế thương vụ

- Los Angeles: xe lửa đụng xe hơi, không ai chết

- Quận Cam: xe tông gốc cây, 4 người chết

- HỎI 1: Nhiệt độ nóng khắc nghiệt ở Arizona có thể khiến bạn già đi nhanh như hút thuốc? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Béo phì tăng cơ nguy dẫn tới 16 chứng bệnh chết người? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-7/4/2025) ⦿ ---- Dimon (CEO của ngân hàng JPMorgan): Trump đang đưa nước Mỹ vào lạm phát, tăng trưởng chậm và có thể là suy thoái. Thuế quan phải được giải quyết nhanh chóng: Nếu không, Tổng giám đốc điều hành JPMorgan cảnh báo về lạm phát, tăng trưởng chậm lại và có thể là suy thoái trong bức thư thường niên của mình. Trước đó, vào hôm thứ Năm, JPMorgan đã nâng rủi ro suy thoái từ 40% lên 60%, với lý do "các chính sách gây gián đoạn của Hoa Kỳ".

Jamie Dimon và những cái tên nổi bật khác trên Thị trường chưng khoán Wall Street đang lên tiếng bày tỏ mối lo ngại ngày càng tăng về tác động của thuế quan của Tổng thống Trump đối với thị trường thế giới. "Chúng ta có khả năng chứng kiến ​​kết quả lạm phát", Tổng giám đốc điều hành của JPMorgan Chase đã viết trong bức thư thường niên được theo dõi chặt chẽ gửi cho các nhà đầu tư vào thứ Hai, Business Insider đưa tin. "Liệu danh mục thuế quan có gây ra suy thoái hay không vẫn còn là câu hỏi, nhưng nó sẽ làm chậm tăng trưởng".

Dimon: "Vấn đề này cần được giải quyết càng nhanh thì càng tốt vì một số tác động tiêu cực tăng dần theo thời gian và sẽ khó đảo ngược", ông viết, theo Reuters. Ông cho biết Hoa Kỳ có quyền đàm phán về những gì họ coi là mất cân bằng thương mại không công bằng, nhưng ông nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán nên duy trì các liên minh kinh tế truyền thống, theo Axios.

⦿ ---- Bill Ackman (Tỷ phú CEO of Pershing Square Capital Management) bày tỏ thất vọng về Trump, đưa ra nhận định bi quan rằng thị trường Mỹ đang sụp đổ và đi tìm thỏa thuận thương mại chỉ vô ích. Politico ghi nhận một dòng tweet từ nhà quản lý quỹ đầu cơ và là đồng minh thân cận của Trump là Ackman: "Nói một cách rõ ràng, việc cố gắng đạt được thỏa thuận trong khi thị trường của chúng ta đang sụp đổ không giúp ích gì cho vị thế đàm phán của đất nước và tổng thống của chúng ta", ông viết. "Bất kỳ ai đề xuất ý tưởng đó với (Trump) đều nên bị sa thải ngay bây giờ".

⦿ ---- Ngân hàng đầu tư quốc tế có bản doanh ở New York cũng bi quan về chiến lược áp thuế quan toàn cầu. Nhận định từ nhóm công ty ngân hàng Goldman Sachs: Nhà kinh tế trưởng của công ty, Jan Hatzius, đã nâng tỷ lệ cược rằng Hoa Kỳ sẽ rơi vào suy thoái từ 35% lên 45% vì thuế quan, theo báo Barron's đưa tin. Nếu hầu hết các mức thuế quan thực sự có hiệu lực như đã hứa vào hôm thứ Tư, "chúng tôi dự kiến ​​sẽ thay đổi đường cơ sở của mình để dự báo suy thoái ở Hoa Kỳ".

⦿ ---- Bạch Ốc từ chối Việt Nam về thương lượng thuế quan, theo tin Newsweek: Đề xuất của Việt Nam về việc hạ rào cản thương mại để trì hoãn việc thực hiện thuế quan "có đi có lại" của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bị một cố vấn Bạch Ốc bác bỏ. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã gặp đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Marc E. Knapper, vào Chủ Nhật và tái khẳng định mong muốn của đất nước trong việc hạ thuế nhập cảng đối với các sản phẩm của Hoa Kỳ xuống mức 0 (zero) với hy vọng hoãn việc áp dụng thuế quan mới, theo một công văn của chính phủ.

Tuy nhiên, cố vấn thương mại cấp cao của Hoa Kỳ tại Bạch Ốc Peter Navarro đã bác bỏ khả năng này vào cuối ngày hôm đó, nói với Fox News: "Đây không phải là một cuộc đàm phán, đây là tình trạng khẩn cấp quốc gia dựa trên thâm hụt thương mại đã vượt khỏi tầm kiểm soát do gian lận".

Kể ​​từ thông báo Ngày Giải phóng về mức thuế cố định 10% đối với tất cả các mặt hàng nhập cảng —cùng với mức thuế trả đũa áp dụng đối với một số đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ—đã có nhiều đồn đoán rộng rãi về việc liệu Hoa Kỳ có sẵn sàng đàm phán hay không. Trump đã nói rằng một lời đề nghị "phi thường" có thể là lý do để xem xét lại, nhưng các quan chức phần lớn đã bác bỏ ý tưởng rằng thuế quan có đi có lại là một chiến lược đàm phán và vẫn giữ nguyên thuế quan.

Trump đã đưa ra những lý do khác nhau cho mức thuế quan mới, bao gồm tăng quỹ liên bang, bảo vệ các ngành công nghiệp của Hoa Kỳ và như một công cụ đàm phán khả thi. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mức thuế quan có đi có lại được công bố vào thứ Tư tuần trước. Trump đã công bố mức thuế 46 phần trăm đối với tất cả hàng nhập từ Việt Nam vào ngày 2 tháng 4 sau khi chính quyền của ông tính toán mức thuế của Việt Nam đối với hàng nhập từ Hoa Kỳ là 90 phần trăm (Ghi chú: con số 90% này thực ra không đúng, theo các phân tích gia Hoa Kỳ, vì dựa trên bài toán bất quân bình thương mại).

Phó Thủ tướng Sơn đã tiết lộ một số biện pháp mà Việt Nam có thể thực hiện vào Chủ Nhật để giảm mức thuế này. "Việt Nam sẵn sàng đàm phán để đưa mức thuế nhập khẩu xuống 0% đối với hàng hóa của Hoa Kỳ, tăng cường mua sắm các sản phẩm của Hoa Kỳ mà Việt Nam có nhu cầu mạnh và mạnh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ kinh doanh và đầu tư vào Việt Nam", theo báo cáo trên kênh thông tin chính thức của chính phủ.

"Cùng lúc đó, [Chủ tịch Việt Nam Tô Lâm] đã yêu cầu Tổng thống Donald Trump hoãn thời hạn áp thuế quan qua lại đối với hàng hóa Việt Nam trong quá trình đàm phán thuế quan giữa hai nước". Trong một lá thư do Tô Lâm gửi cho Trump, được Bloomberg xem, Tô Lâm yêu cầu hoãn việc thực hiện mức thuế 46% ít nhất 45 ngày sau ngày 9 tháng 4.

Tuy nhiên, vào Chủ Nhật, Navarro gọi Việt Nam là "hình mẫu cho gian lận phi thuế quan" và cho biết ngay cả khi VN xóa bỏ mọi mức thuế quan, Hoa Kỳ vẫn sẽ thâm hụt nặng nề. Theo Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Hoa Kỳ hiện đang thâm hụt thương mại 123,5 tỷ đô la với Việt Nam, dựa trên 13,1 tỷ đô la xuất cảng vào năm 2024 và 136,6 tỷ đô la nhập cảng.

"Nếu bạn chỉ cần hạ thuế quan của chúng tôi và họ hạ thuế quan của chúng tôi xuống mức 0, chúng tôi vẫn sẽ thâm hụt thương mại khoảng 120 tỷ đô la với Việt Nam", ông nói, lập luận rằng Việt Nam liên tục đổi tên hàng xuất khẩu của Trung Quốc thành sản phẩm của chính mình trước khi vận chuyển chúng đến Hoa Kỳ, đồng thời sử dụng trợ cấp xuất khẩu, thao túng tiền tệ và "tiêu chuẩn giả" ngăn cản các nhà sản xuất Hoa Kỳ tiến vào thị trường Châu Á.

Cố vấn thương mại Peter Navarro nói với Fox News: "Về cơ bản, Việt Nam là thuộc địa của Trung Quốc cộng sản. Trung Quốc sử dụng Việt Nam để vận chuyển hàng hóa nhằm trốn thuế. Điều đó diễn ra như thế nào? Việt Nam bán cho chúng tôi 15 đô la cho mỗi 1 đô la chúng tôi bán cho họ. Và khoảng 5 đô la trong số đó chỉ là sản phẩm của Trung Quốc được đưa vào Việt Nam, họ dán nhãn sản xuất tại Việt Nam lên đó và gửi đến đây để trốn thuế".

Peter Simon, giáo sư kinh tế tại Đại học Northeastern, nói với Newsweek: "Với tôi, có vẻ như một người hợp lý nhìn khắp thế giới từ Hoa Kỳ và nói rằng 'chúng ta đang bị bao vây bởi các hoạt động thương mại không công bằng', điều đầu tiên họ sẽ làm, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu họ là hãy ngồi lại và đàm phán lại".

Một khu chợ Hải Phòng, Việt Nam.

"Nếu bạn không hài lòng với những điều đó, thì bạn hãy ngồi lại và đàm phán lại. Bạn không thể đột nhiên áp thuế đối với tất cả chúng", GS Simon nói thêm. "Điều đó chỉ tạo ra sự phẫn nộ và mọi người tức giận với bạn. Không có cơ hội để điều chỉnh. Và nếu bạn định áp thuế, hãy cho mọi người cơ hội để ít nhất là đoàn kết lại ở một mức độ nào đó. Nhưng ông ấy [Trump] đã không làm vậy. Mọi chuyện diễn ra khá nhanh chóng".

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, phát biểu với NBC News vào Chủ Nhật, cho biết: "[Trump] đã tạo ra đòn bẩy tối đa cho chính mình. Và hơn 50 quốc gia đã tiếp cận — đã tiếp cận chính quyền về việc hạ thấp các rào cản thương mại phi thuế quan và hạ thấp thuế quan và chấm dứt thao túng tiền tệ. Họ đã là những kẻ xấu trong một thời gian dài và đó không phải là loại vấn đề mà bạn có thể đàm phán trong vài ngày hoặc vài tuần."

Một khu chợ Hải Phòng, Việt Nam.

Khi được hỏi liệu Trump có sẵn sàng đàm phán với bất kỳ quốc gia nào không, Bessent trả lời: "Tôi nghĩ chúng ta phải xem các quốc gia đưa ra đề xuất gì và liệu điều đó có đáng tin hay không".

Trump đã gọi cuộc trò chuyện của ông với nhà lãnh đạo của quốc gia này là "rất hiệu quả" và cho biết ông mong muốn được gặp Tô Lâm trong tương lai gần. Trong bức thư gửi cho Trump, Lâm yêu cầu tổng thống gặp riêng ông vào tháng 5 "để cùng nhau đi đến một thỏa thuận về vấn đề quan trọng này, vì lợi ích của cả hai dân tộc chúng ta và đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và thế giới", theo một bản sao của bức thư mà tờ New York Times đã xem. Mức thuế 46 phần trăm đối với hàng nhập từ Việt Nam trên nguyên tắc sẽ có hiệu lực vào ngày 9 tháng 4.

⦿ ---- Vào khuya ngày hôm qua, Tổng Thống Trump gõ lên thắc mắc, tại sao không ai khác ngoài mô tả thuế quan của ông là "một điều rất đẹp". Tuần trước, Trump đã áp đặt thuế quan rộng rãi đối với các đối tác thương mại toàn cầu. Thuế quan, được mô tả là có đi có lại nhưng trên thực tế được tính toán theo khoảng cách thương mại với nhiều quốc gia khác nhau, đã khiến thị trường lao dốc vào tuần trước, với hợp đồng tương lai chứng khoán (stock futures) Hoa Kỳ lại giảm giá sau khi thị trường châu Á và châu Âu tiếp tục bị tàn phá vào thứ Hai.

Viết trên nền tảng truyền thông xã hội Truth Social của mình, Trump tuyên bố vào tối Chủ Nhật rằng các biện pháp này "hiện đang mang lại hàng chục tỷ đô la vào Hoa Kỳ". Ông cho biết "vấn đề" về "thâm hụt tài chính lớn với Trung Quốc, Liên minh châu Âu và nhiều nước khác" chỉ có thể "được chữa khỏi bằng THUẾ QUAN". Tổng thống cũng mô tả các biện pháp này là một biện pháp khắc phục vào cuối Chủ Nhật, nói rằng "đôi khi bạn phải uống thuốc để chữa lành một thứ gì đó".

Ông viết: “Chúng [thuế quan] đã có hiệu lực, và là một điều tuyệt vời để chiêm ngưỡng. Thặng dư với các quốc gia này đã tăng lên trong thời gian ‘Tổng thống’ của Sleepy Joe Biden. Chúng ta sẽ đảo ngược nó, và đảo ngược nó NHANH CHÓNG. Một ngày nào đó mọi người sẽ nhận ra rằng Thuế quan, đối với Hoa Kỳ, là một điều rất tuyệt vời!”

⦿ ---- Nói kiểu lăng ba vi bộ: Nhà đầu tư tỷ phú người Mỹ Leon Cooperman gọi thuế quan của chính quyền Trump là "sai lầm" trong một cuộc phỏng vấn với CNBC vào sáng hôm thứ Hai. Ông dự đoán chúng sẽ tác động đến nền kinh tế Mỹ trong dài hạn, dẫn đến lạm phát nhiều hơn và tăng trưởng ít hơn.

"Bạn không thể sửa chữa 30 năm quản lý kinh tế yếu kém chỉ sau một đêm. Ông ấy đang làm đúng, nhưng ông ấy đang hành động quá nhanh", ông nói, ám chỉ đến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Tổng giám đốc điều hành Omega Advisors 81 tuổi ước tính rằng đáy của thị trường chứng khoán vẫn chưa xuất hiện và khuyên các nhà đầu tư "bán ra khi thị trường tăng mạnh".

⦿ ---- Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã có cuộc hội đàm với đại diện của ngành thép và kim loại vào thứ Hai để thảo luận về tác động của mức thuế 25% của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với thép và nhôm nhập vào Hoa Kỳ.

Theo thông báo của Ủy ban Châu Âu về cuộc họp, Von der Leyen và đại diện của ngành đã nêu "mối quan ngại lớn" về cách thuế quan của Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng đến các sản phẩm phái sinh và nhấn mạnh nhu cầu Liên minh Châu Âu EU đưa ra các biện pháp phòng vệ thương mại mới đối với thép, bao gồm các quốc gia khác có thể chuyển hướng xuất cảng thép của họ vào thị trường EU.

Cuộc thảo luận cũng bao gồm mối quan ngại về khối lượng phế liệu "giảm dần" mà EU sử dụng để tái chế, với những người tham gia kêu gọi "các biện pháp hiệu quả" để duy trì đủ khối lượng trong khối. Von der Leyen và đại diện của ngành đã đồng thuận sẽ giữ "liên lạc chặt chẽ" trong tương lai để đảm bảo rằng lợi ích của ngành được bảo vệ trong "giai đoạn bất ổn" này.

⦿ ---- Liên minh châu Âu EU dự kiến ​​sẽ loại rượu mạnh (bourbon) khỏi danh sách thuế quan trả đũa đối với Hoa Kỳ, một quan chức cấp cao nói với tờ Financial Times vào thứ Hai. Theo báo cáo, những người ủng hộ chính cho ý tưởng loại rượu bourbon khỏi danh sách là Pháp, Ý và Ireland trong nỗ lực bảo vệ ngành công nghiệp rượu mạnh của họ khỏi cuộc chiến thương mại đang diễn ra.

Trước đó trong ngày, Phó chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu phụ trách Thịnh vượng và Chiến lược công nghiệp Stephane Sejourne cho biết ông hy vọng khối này sẽ không áp dụng thuế quan trả đũa đối với rượu bourbon, đồng thời nhấn mạnh rằng "chúng ta sẽ có tin tốt" liên quan đến vấn đề này trong những ngày tới.

⦿ ---- Bộ trưởng Thương mại Philippines Cristina Roque cho biết hôm thứ Hai rằng đất nước của bà đang cân nhắc cắt giảm thuế đối với hàng hóa từ Hoa Kỳ sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp thuế thương mại 17% đối với hàng nhập cảng từ Philippines, có hiệu lực vào ngày 9 tháng 4.

"Chúng tôi thực sự sẽ làm điều đó", Roque nói với các phóng viên sau khi được hỏi liệu Manila có kế hoạch giảm thuế đối với hàng nhập cảng từ Hoa Kỳ hay không, hiện đang ở mức 34%. Bà nói thêm rằng các quan chức kinh tế của đất nước bà sẽ sớm họp để xác định những sản phẩm nào sẽ bị ảnh hưởng và lưu ý rằng Manila đang cân nhắc tham gia vào phản ứng tập thể tiềm năng của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đối với thuế quan của Hoa Kỳ.

Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ Kevin Hassett trước đây đã tuyên bố rằng hơn 50 quốc gia đã liên hệ với Bạch Ốc để đàm phán về thuế quan, trong khi Việt Nam và Đài Loan đã tuyên bố ý định xóa bỏ thuế đối với hàng hóa của Hoa Kỳ.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm thứ Hai rằng Cục Dự trữ Liên bang "chậm chạp" bây giờ hãy nên cắt giảm lãi suất, lập luận rằng "không có lạm phát" và giá dầu và thực phẩm đang giảm. Trump cũng tuyên bố rằng Hoa Kỳ đang "thu về hàng tỷ đô la mỗi tuần" từ các mức thuế quan hiện đang áp dụng. Ông cáo buộc Trung Quốc là "kẻ lạm dụng lớn nhất trong số họ" và chỉ trích quyết định khi TQ áp dụng mức thuế trả đũa 34% đối với hàng nhập từ Hoa Kỳ, "không thừa nhận lời cảnh báo của tôi về việc lạm dụng các quốc gia là đừng trả đũa".

⦿ ---- Công ty đánh giá vốn, tín dụng toàn cầu Fitch Ratings cho biết trong một báo cáo vào thứ Hai rằng thuế quan do chính quyền Trump áp đặt sẽ làm suy yếu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận của nhiều lĩnh vực doanh nghiệp ở châu Âu. Họ dự kiến ​​các lĩnh vực hóa chất, xe hơi và phần cứng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

"Trong khi hầu hết các công ty công nghiệp đa dạng có trụ sở tại Liên Âu EU đều có dấu ấn sản xuất lớn tại Hoa Kỳ, thì xuất cảng vẫn còn đáng kể và sẽ bị ảnh hưởng bởi thuế quan, cũng như các bộ phận trung gian được cung cấp từ bên ngoài Hoa Kỳ", Fitch dự đoán. Họ nói thêm rằng các công ty EU cũng có thể phải đối mặt với sự cạnh tranh gia tăng từ các công ty Trung Quốc tại các thị trường ngoài Hoa Kỳ.

⦿ ---- Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết hôm thứ Hai rằng Liên minh châu Âu EU đang ở vị thế mạnh mẽ để phản ứng với mức thuế 20% mà Hoa Kỳ công bố vào tuần trước, đồng thời nói thêm rằng Hoa Kỳ, chứ không phải EU, đang chịu áp lực do chính sách kinh tế của chính quyền Trump. Ông nói với các phóng viên rằng cách tính thuế quan kiểu Trump là "vô nghĩa" và việc áp thuế dựa trên nhu cầu xóa bỏ thâm hụt thương mại là "ước tính sai lầm".

Habeck nhấn mạnh rằng các quốc gia thành viên EU phải đoàn kết, chỉ ra các quốc gia riêng lẻ đã cố gắng đàm phán miễn thuế nhưng không thành công. Ông cũng đề cập đến bình luận của Elon Musk rằng ông muốn thấy "tình hình thuế quan bằng số không [zero]" giữa Hoa Kỳ và châu Âu, gọi đó là "dấu hiệu của sự yếu kém và có thể là của sự sợ hãi" vì các công ty của ông Musk "sẽ sụp đổ vì mớ hỗn độn mà chính ông Musk đã gây ra".

⦿ ---- Châu Âu có thể bắn phi đạn vào kinh tế Mỹ: Phó chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu phụ trách Chiến lược thịnh vượng và công nghiệp Stephane Sejourne đã cảnh báo vào thứ Hai rằng Liên minh châu Âu EU có thể sử dụng một số biện pháp kinh tế đặc biệt để ứng phó với mức thuế 20% do chính quyền mới của Hoa Kỳ áp đặt.

"Chúng tôi có thể quyết định rút tất cả các công ty Hoa Kỳ khỏi thị trường mua sắm công (public procurement markets) của châu Âu. Đây là một biện pháp phi đạn kinh tế (bazooka: phi đạn chống xe tăng), nhưng là một trong những chủ đề được đưa ra thảo luận", Sejourne nói với đài phát thanh France Inter, đồng thời cho biết thêm rằng các công cụ này ban đầu được tạo ra "để chống lại Trung Quốc".

Hơn nữa, quan chức này kêu gọi sự đoàn kết trong Liên minh châu Âu, vì các bộ trưởng thương mại đang họp tại Luxembourg để mở đường cho phản ứng đối với các khoản thuế của Hoa Kỳ.

⦿ ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lin Jian đã chỉ trích Hoa Kỳ vào thứ Hai vì sử dụng chính sách thuế quan của mình như một phương tiện bá quyền để thúc đẩy sự thống trị quốc gia với cái giá phải trả là các quốc gia khác. Ông cáo buộc Washington ưu tiên lợi ích của mình hơn các chuẩn mực quốc tế, mô tả động thái này là một hình thức "chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ và bắt nạt kinh tế".

Lin lập luận rằng cách tiếp cận thuế quan của Hoa Kỳ làm suy yếu lợi ích hợp pháp của nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia ở Nam Bán cầu, bằng cách làm sâu sắc thêm bất bình đẳng kinh tế. Ông nhấn mạnh rằng những hành động này vi phạm các nguyên tắc của WTO (World Trade Organization), làm mất ổn định thương mại toàn cầu và cản trở tiến trình hợp tác đa phương. Lin kêu gọi nỗ lực chung để chống lại chủ nghĩa bảo hộ, duy trì khuôn khổ của Liên hợp quốc và WTO, và đảm bảo phát triển công bằng cho tất cả các quốc gia, nhấn mạnh tầm quan trọng của tăng trưởng toàn cầu công bằng và được chia sẻ.

⦿ ---- Cổ phiếu trong lĩnh vực ngân hàng của Châu Âu đã giảm mạnh vào thứ Hai khi các thị trường tài chính trên toàn cầu sụp đổ dưới áp lực từ mức thuế quan mới nhất của Hoa Kỳ. Vào lúc 9:28 giờ sáng theo giờ CET, Chỉ số Euro Stoxx Banks (SX7E) đã giảm 4,68% xuống còn 156,89 euro, trong khi Chỉ số STOXX Europe 600 Banks rộng hơn đã giảm 5,29% xuống còn 214,67 euro.

Trong số những công ty giảm mạnh nhất, Commerzbank đã giảm 11%, Societe Generale giảm 10% và Barclays giảm 9%. Deutsche Bank và Banco Santander đều giảm 8%, trong khi ING Groep và BBVA đều mất 7%. HSBC đã giảm 6% khi các nhà đầu tư phản ứng với nỗi lo về sự suy thoái kinh tế kéo dài do căng thẳng thương mại leo thang.

⦿ ---- Các thị trường chứng khoán lớn tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương giao dịch với mức lỗ lớn trong phiên giao dịch buổi chiều ngày thứ Hai sau đợt bán tháo ở thị trường Wall Street vào thứ Sáu. Tâm lý nhà đầu tư giảm mạnh sau khi chính quyền Hoa Kỳ áp thuế đối với nhiều quốc gia trên toàn thế giới, trong khi Trung Quốc không đợi lâu để đáp trả bằng mức thuế 34% đối với hàng hóa của Hoa Kỳ, làm leo thang chiến tranh thương mại và khiến thị trường toàn cầu rơi tự do.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm mạnh 5,16% lúc 7:16 sáng CET trong khi Hang Seng của Hồng Kông giảm 11,21% và Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 6,25%. Tại Trung Quốc đại lục, Shanghai Composite giảm 6,72% và Shenzhen Composite giảm 9,39% lúc 7:17 sáng CET. S&P/ASX 200 của Úc mất 4,06% lúc 7:18 sáng CET. Đồng đô la giao dịch thấp hơn 0,60% so với đồng yên lúc 7:18 sáng CET, bán ở mức 146,2000.

⦿ ---- Buổi sáng Thứ Hai kinh hoàng cho Tesla: sụt giá 50% so với giữa tháng 12/2024. Cổ phiếu của Tesla Inc. tiếp tục giảm trong phiên giao dịch đầu ngày thứ Hai, giảm xuống dưới mức giá mà Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick dự đoán sẽ không bao giờ giảm xuống nữa. Cổ phiếu đã giảm hơn 10% xuống còn 214,80 đô la trong bối cảnh thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc. Lutnick cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Fox News vào ngày 19 tháng 3 — khi Tesla đóng cửa ở mức 235,86 đô la — rằng người xem nên mua cổ phiếu này, nói rằng "sẽ không bao giờ rẻ như vậy nữa". Ngày hôm sau, Tổng giám đốc điều hành Elon Musk đã nói với nhân viên Tesla rằng họ nên giữ cổ phiếu của mình.

Đợt giảm giá mới nhất diễn ra sau khi một trong những người lạc quan nhất về Tesla — nhà phân tích Daniel Ives của Wedbush Securities — cắt giảm mục tiêu giá của mình đối với cổ phiếu này hơn 40%, với lý do là chính sách thương mại của Trump và cuộc khủng hoảng thương hiệu do Musk gây ra.

Cổ phiếu Tesla đã giảm 50% so với mức cao kỷ lục đạt được vào giữa tháng 12/2024. Cổ phiếu đã tăng vọt sau chiến thắng bầu cử của Trump, mà nhiều người kỳ vọng sẽ là một lợi ích cho công ty, vì Musk rất gần gũi với tổng thống đắc cử khi đó. Thay vào đó, sự tham gia của Musk vào các cuộc tranh cãi chính trị ở cả Hoa Kỳ và nước ngoài đã khiến một số người mua xe hơi phản đối và thúc đẩy các cuộc biểu tình chống lại công ty.

Tuần trước, Tesla đã báo cáo lượng xe giao trong quý đầu tiên không đáp ứng được kỳ vọng giảm mạnh, giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2022. Ryan Brinkman của JPMorgan Chase & Co. — một trong những nhà phân tích bi quan nhất về cổ phiếu của Thị trường Wall Street — cho biết ông có thể đã đánh giá thấp mức độ phản ứng của người tiêu dùng và "thiệt hại chưa từng có đối với thương hiệu".

⦿ ---- Phe ta oánh phe mình: Thuế quan của Trump làm hại hãng xe Mỹ, bốc hơi dòng tiền mặt và sụt giá cổ phiếu. Thuế quan có thể bỏ 20% dòng tiền mặt tự do (free cash flow) và cắt giảm 50% EPS (Earnings per share: lợi tức mỗi cổ phiếu) điều chỉnh năm tài chính 2026 cho General Motors, theo nhà phân tích Daniel Roeska của Bernstein, người đã hạ cấp cổ phiếu xuống mức Kém hiệu quả vào thứ Hai với mức cắt giảm 30% giá mục tiêu xuống còn 35 đô la.

Cổ phiếu GM đang khập khiễng khi mở cửa vào thứ Hai, dự kiến ​​sẽ giao dịch trong sắc đỏ thua lỗ trong ngày thứ ba liên tiếp. “Trong sáu tháng qua, chúng tôi đã thận trọng khi những bất ổn về chính sách của Hoa Kỳ bắt đầu gia tăng. Bây giờ, với sự rõ ràng hơn, triển vọng của GM rõ ràng là không thuận lợi. Các số liệu đã sửa đổi của chúng tôi phản ánh tác động của thuế quan, tâm lý người tiêu dùng yếu đi và nhận ra rằng đỉnh cao của GM trong chu kỳ này có thể đã qua rồi”, Roeska cho biết.

Mặc dù thuế quan chỉ áp dụng cho các mặt hàng nhập cảng không thuộc USMCA, nhưng kịch bản “khiêm tốn” này ảnh hưởng đáng kể đến GM, dẫn đến thu nhập giảm, hướng dẫn thấp hơn và tạm dừng mua lại khi công ty tiết kiệm tiền mặt. Roeska dự đoán thu nhập sẽ giảm cho đến quý 2 năm 2026 khi các nỗ lực giảm thiểu và cải thiện tâm lý người tiêu dùng có thể giúp GM và ngành này bắt đầu phục hồi.

Trong số 3 công ty sản xuất xe lớn của Detroit, GM dễ bị tổn thương trước thuế quan nằm giữa hai hãng xe Ford (F) và Stellantis (STLA). Mặc dù có các điều khoản dành cho xe sử dụng linh kiện/phụ tùng tuân thủ USMCA, 12% tổng doanh số của GM tại Hoa Kỳ được nhập từ Nam Hàn và Trung Quốc phải chịu mức thuế lần lượt là 27,5% và 47,5%, về cơ bản xóa sổ hầu hết, nếu không muốn nói là toàn bộ, lợi nhuận gộp của mỗi xe. Với một số mẫu SUV phổ biến nhất của GM rơi vào danh mục này, cụ thể là các mẫu xe Chevy và Buick, Roeska dự kiến ​​GM sẽ ngừng bán các mẫu xe này tại Hoa Kỳ, dẫn đến khoản lỗ khoảng 1 tỷ đô la cho EBIT (Earnings before interest and taxes: lợi nhuận trước thuế) của GM.

⦿ ---- Hải quân Trung Quốc đã mở một "trung tâm hậu cần và đào tạo chung" tại Campuchia, đây là căn cứ hải ngoại thứ hai được công nhận công khai của nước này, nhằm duy trì sức mạnh quân sự của mình tại Biển Đông đang có tranh chấp. Hoa Kỳ trước đây đã bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về sự tham gia của Trung Quốc vào việc xây dựng căn cứ hải quân Ream, cảnh báo rằng điều này có thể gây nguy hiểm cho chủ quyền của Campuchia.

Trung Quốc đã mô tả mối quan hệ của mình với Campuchia là "vững như bàn thạch và không thể phá vỡ". Cả hai quốc gia đã đồng thuận tăng cường hợp tác quân sự trong các lĩnh vực như xây dựng năng lực, huấn luyện quân sự, hậu cần và trang thiết bị, theo một tuyên bố chung được công bố vào năm 2023. Căn cứ hải quân Ream nằm ở tỉnh Sihanoukville, phía tây nam Campuchia, trên bờ biển Vịnh Thái Lan, biến nơi này thành một tiền đồn ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh có tranh chấp lãnh thổ với một số quốc gia trong khu vực, chẳng hạn như Philippines.

Trong báo cáo đánh giá về sức mạnh quân sự của Trung Quốc, Mỹ cho biết Trung Quốc đang tìm cách thiết lập cơ sở hạ tầng hậu cần và căn cứ ở nước ngoài mạnh mẽ hơn, nhằm mục đích cho phép Quân đội Giải phóng Nhân dân TQ "trình diễn và duy trì sức mạnh quân sự ở khoảng cách xa hơn".

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố rằng trung tâm này, đặt tại căn cứ hải quân Ream và được thành lập bởi quân đội Trung Quốc và Campuchia, đã chính thức đi vào hoạt động từ thứ Bảy 5/4/2025. Trung tâm sẽ được nhân viên của cả hai nước cùng bảo trì.

⦿ ---- Cựu Điều phối viên các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc Martin Griffiths tuyên bố ông không tin tưởng Israel và Hoa Kỳ sẽ "tự nguyện thay đổi suy nghĩ" khi nói đến Gaza, gọi Liên hợp quốc là "bị tê liệt bởi sự chia rẽ độc hại này về đạo đức và tầm nhìn", Al Jazeera đưa tin.

Trong khi vẫn khẳng định rằng "mọi người chưa mất đi tính nhân đạo", Griffiths kêu gọi "huy động quần chúng và thiết lập lương tâm quốc tế", điều mà ông tuyên bố có thể dẫn đến việc các quốc gia gây áp lực lên Hoa Kỳ và Israel để thay đổi hành vi diệt chủng của họ ở Gaza. Ông gọi tình hình ở Gaza là "rõ ràng là một tội ác chiến tranh" không được "xử lý như một hành vi tội phạm", đồng thời nhận xét rằng ông chưa thấy bất cứ điều gì tương tự trong toàn bộ sự tham gia của mình vào công tác nhân đạo kéo dài năm thập niên.

⦿ ---- Người họa sĩ đã vẽ bức chân dung không được yêu thích nhất của Tổng thống Donald Trump đã phá vỡ sự im lặng của bà sau khi ông Trump chỉ trích tác phẩm của bà trong một bài đăng trên Truth Social. Sarah Boardman, một họa sĩ đến từ Colorado, cho biết tiểu bang đã giao cho bà vẽ bức chân dung chính thức của Trump cho Phòng trưng bày Tổng thống của Tòa nhà Quốc hội Denver. Bà cho biết trong một tuyên bố: "Tôi đã hoàn thành bức chân dung một cách chính xác, không có 'sự bóp méo có chủ đích', thiên vị chính trị hoặc bất kỳ nỗ lực nào nhằm biếm họa chủ thể, thực tế hay ngụ ý. Trong sáu năm bức chân dung được treo tại Rotunda của Tòa nhà Quốc hội Colorado, tôi đã nhận được rất nhiều đánh giá và phản hồi tích cực".

Cho đến khi Trump lên tiếng chỉ trích tác phẩm của bà trên mạng vào tháng trước. Ông nói về Boardman rằng: "Bà ấy hẳn đã mất đi tài năng khi bà ấy già đi". Họa sĩ này cho biết: "Kể từ những bình luận của Tổng thống Trump, (phản hồi) đó đã thay đổi theo chiều hướng tồi tệ hơn", đồng thời nói thêm rằng những bình luận của Trump "hiện đang tác động trực tiếp và tiêu cực đến công việc kinh doanh của tôi trong hơn 41 năm và hiện đang có nguy cơ không thể phục hồi".

Bà từ chối bình luận thêm. Người phát ngôn của Thống đốc Jared Polis trước đó cho biết ông Thống "rất ngạc nhiên khi biết" rằng Trump là "người đam mê" Tòa nhà Quốc hội Tiểu bang Colorado và các tác phẩm nghệ thuật của tòa nhà này: "Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của Tổng thống và mọi người đối với tòa nhà quốc hội của chúng tôi và luôn tìm kiếm mọi cơ hội để cải thiện trải nghiệm của du khách".

⦿ ---- Một hành khách đã bị cáo buộc tội gây nguy hiểm cho sự an toàn của máy bay và tấn công một thành viên phi hành đoàn sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm trong chuyến bay. Shadi Taiseer Alsaaydeh đã cố gắng mở cửa thoát hiểm phía sau trên chuyến bay AirAsia X từ Kuala Lumpur, Malaysia, đến Sydney, Úc, vào thứ Bảy.Người đàn ông 46 tuổi, được cho là một quan chức chính phủ Jordan, đã bị áp giải đến một chỗ ngồi ở giữa máy bay, nơi anh ta bị cáo buộc đã cố gắng mở một bộ cửa thoát hiểm thứ hai. Nhân viên và hành khách đã tìm cách khống chế Alsaaydeh dẫn đến một cuộc ẩu đả mà anh ta bị cáo buộc đã bóp cổ một thành viên phi hành đoàn. Các sĩ quan Cảnh sát Liên bang Úc đã đón máy bay khi đến Sân bay Sydney và bắt giữ Alsaaydeh.Anh ta đã bị buộc tội tại Tòa án địa phương Parramatta vào Chủ Nhật với hai tội danh gây nguy hiểm cho máy bay và một tội danh tấn công - mỗi tội danh có mức án tối đa là 10 năm tù. Chỉ huy cảnh sát tại sân bay, Davina Copelin, cho biết: “Hành động của người đàn ông này có thể gây ra hậu quả bi thảm, và hành khách cũng như nhân viên máy bay không nên phải chịu đựng hành vi hỗn loạn, bạo lực hoặc nguy hiểm trên các chuyến bay”.⦿ ---- Du lịch Mỹ thê thảm vì Trump: Mặc dù Tổng thống Trump đã nhậm chức được hơn hai tháng, những thay đổi sâu rộng trong chính sách quan hệ quốc tế của ông đã tạo ra những tác động kinh tế to lớn, trong đó có tác động đến ngành du lịch tại Hoa Kỳ. Với cả mức thuế quan cao và mối đe dọa xâm lược tác động đến mối quan hệ với các nước láng giềng ở phía bắc biên giới, du khách Canada đang lựa chọn chi tiêu tiền du lịch của họ ở nơi khác.Công ty phân tích hàng không OAG báo cáo rằng lượng du lịch đến Hoa Kỳ từ Canada đã giảm 70% so với cùng kỳ năm trước. So sánh lượng đặt vé máy bay từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025, công ty lưu ý rằng sự sụt giảm này là mối quan tâm của ngành hàng không. Nhưng nó cũng chắc chắn sẽ tác động đến toàn bộ ngành du lịch tại Hoa Kỳ.Du lịch là ngành đóng góp chính vào GDP của chúng ta, đạt khoảng 2,36 nghìn tỷ đô la vào năm 2023, theo Statista. Đây cũng là ngành tạo ra nhiều việc làm, đặc biệt là ở những điểm đến phổ biến như Florida và California. Năm ngoái, Cục Quản lý Thương mại Quốc tế dự kiến Hoa Kỳ sẽ có 91 triệu du khách quốc tế hàng năm vào năm 2026.Hiện tại, với việc Canada và một số quốc gia châu Âu ban hành cảnh báo du lịch đến Hoa Kỳ, số lượng khách du lịch quốc tế đến sẽ giảm mạnh. One Mile At a Time đưa tin rằng công ty nghiên cứu Tourism Economics đã thay đổi dự báo từ mức tăng dự kiến là 8,8% cho năm 2025 thành mức giảm dự kiến là 5,1% — tức là nhu cầu thay đổi 13,9%.Các hãng hàng không đã cắt giảm các chuyến bay theo lịch trình qua biên giới và cây bút du lịch Ben Schlappig dự đoán rằng có thể sẽ khó phục hồi, ông nói rằng "chỉ có thể làm được rất ít để kích thích nhu cầu trong nước vượt quá mức hiện tại". Và giá cổ phiếu của một số công ty đang lao dốc. American Airlines, công ty lớn nhất tại Hoa Kỳ, đã chứng kiến giá cổ phiếu giảm từ mức cao gần 19,00 đô la vào tháng 1 xuống mức thấp hiện tại là khoảng 9,00 đô la.Bất động sản cũng có thể bị ảnh hưởng trong bối cảnh du lịch mới này. Các khoản đầu tư vào bất động sản thương mại, chẳng hạn như khách sạn và khu nghỉ dưỡng, và vào bất động sản nhà ở, như nhà nghỉ dưỡng, có thể mất đi sự ưa chuộng. Một báo cáo từ CNN Business cho thấy người Canada là những người nước ngoài mua bất động sản tại Hoa Kỳ nhiều nhất, chiếm 13% tổng số giao dịch mua nhà vào năm 2024 (chủ yếu là ở Florida và Arizona).⦿ ---- Đưa lên Tòa Tối Cao: Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi chỉ trích các vụ kiện thách thức các chính sách và sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Donald Trump, nói rằng các thẩm phán có quyền lực rất lớn. "Ông ấy được bầu bởi đại đa số công dân Hoa Kỳ để trở thành tổng tư lệnh của chúng ta và đó là những gì ông ấy đã làm", Bondi nói trên "Fox News Sunday". "Chỉ tính từ ngày 20 tháng 1, chúng tôi đã có hơn 170 vụ kiện chống lại chúng tôi. Đó hẳn là cuộc khủng hoảng hiến pháp ngay tại đó".Bình luận của Bộ trưởng Tư pháp được đưa ra khi Trump và các đồng minh của ông, bao gồm cả Elon Musk, đã kêu gọi luận tội các thẩm phán trong nhiều tuần trong bối cảnh một loạt các phán quyết sơ bộ chống lại chính quyền. Lời lẽ phản đối ngành tư pháp của Trump hung hăng hơn nhiều so với nhiệm kỳ đầu tiên của ông và cách tiếp cận của chính quyền đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng hiến pháp.Bondi cho biết vào Chủ Nhật rằng các lệnh của thẩm phán "xuất hiện mỗi ngày để cố gắng kiểm soát quyền hành pháp của ông, cố gắng kiểm soát nơi ông tin rằng tiền thuế của chúng ta nên được phân bổ". Bondi nói: “Về cơ bản, đây là trò chơi đập chuột chũi với những thẩm phán tòa án quận trên khắp đất nước, những người có quyền lực rất lớn. Họ tin rằng họ có quyền lực, nhưng đó là lý do tại sao chúng tôi kháng cáo tất cả các vụ án này, tất nhiên, lên Tòa án Tối cao.” Bộ trưởng Tư pháp cho biết Trump sẽ “tuân thủ luật pháp” khi được hỏi liệu tổng thống có tuân theo các lệnh của Tòa án Tối cao trong quá khứ và tương lai hay không.⦿ ---- Bộ trưởng Thương mại giải thích lý do tại sao lãnh thổ đảo có chim cánh cụt sinh sống lại bị đánh thuế: chận đường TQ. Sau khi Tổng thống Donald Trump công bố mức thuế toàn diện đối với hàng nhập cảng vào Hoa Kỳ từ hơn 180 quốc gia và cả một vùng lãnh thổ không người vào hôm thứ Tư. Đảo Heard và Quần đảo McDonald, một vùng lãnh thổ của Úc gần Nam Cực, không có dân số và chỉ có chim cánh cụt sinh sống.Vào Chủ Nhật, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đã giải thích trên "Face the Nation" của CBS lý do tại sao các hòn đảo này được đưa vào mức thuế. “Nếu bạn bỏ qua bất kỳ điều gì trong danh sách, các quốc gia cố gắng về cơ bản là để Mỹ cân nhắc sẽ đi qua các quốc gia đó đến với chúng tôi. … Tổng thống đã áp thuế đối với Trung Quốc, đúng vậy, vào năm 2018. Và sau đó, Trung Quốc bắt đầu làm, họ bắt đầu đi qua các quốc gia khác đến Mỹ. Họ chỉ xây dựng thông qua các quốc gia khác thông qua Mỹ,” ông nói.Một số người suy đoán rằng chính quyền Trump có thể đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra danh sách các quốc gia sẽ phải đối mặt với thuế quan, điều mà Lutnick đã phủ nhận trong khi lưu ý rằng nhiều quốc gia không được đưa vào danh sách.⦿ ---- Thủ tướng Anh Keir Starmer đã có cuộc điện đàm với các nhà lãnh đạo chủ chốt của châu Âu hôm Chủ Nhật, thông báo với họ rằng châu lục này đã bước vào "kỷ nguyên mới cho nền kinh tế toàn cầu" trong bối cảnh thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, theo thông cáo báo chí của Phủ Thủ Tướng Anh. Các cuộc gọi của Starmer bao gồm Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Friedrich Merz, thủ tướng tương lai của Đức, thông cáo báo chí cho biết."Tất cả họ đều đồng ý rằng — giống như quốc phòng và an ninh — đây là kỷ nguyên mới cho nền kinh tế toàn cầu. Châu Âu phải vươn lên để ứng phó với thời điểm này và đảm bảo tác động đối với những người lao động chăm chỉ được giảm thiểu, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các quốc gia khác để giúp duy trì sự ổn định kinh tế rộng hơn", theo tuyên bố từ văn phòng thủ tướng.Mặc dù Starmer "thất vọng" về mức thuế quan mới, ông vẫn kêu gọi mọi người bình tĩnh, đồng thời "chuẩn bị cho mọi tình huống", thông cáo báo chí cho biết. Điều đó lặp lại những tuyên bố trước đây của nhà lãnh đạo Vương quốc Anh về mức thuế quan của Trump.Mối quan hệ của Trump với các đồng minh chủ chốt của châu Âu đã trở nên căng thẳng do cách tiếp cận của ông đối với các cuộc đàm phán về cuộc chiến ở Ukraine. Hiện tại, Liên minh châu Âu đang chuẩn bị các biện pháp đối phó với thuế quan của ông, với việc von der Leyen nói vào tuần trước rằng cuộc chiến thương mại sẽ giáng một "đòn mạnh vào nền kinh tế thế giới" và sẽ không ai thắng.⦿ ---- Trump làm khó: phiếu bầu của lính Mỹ xa nhà cơ nguy bị quăng bỏ theo sắc lệnh mới vì thiếu giấy tờ bổ túc. Các gia đình quân nhân được triển khai xa nhà sẽ thấy quá trình bỏ phiếu của họ trở nên phức tạp hơn, có nguy cơ bị tước quyền bầu cử, với những nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm thắt chặt một số chính sách bầu cử.Sắc lệnh hành pháp mới của Trump — nhằm mục đích tăng cường các yêu cầu về bằng chứng về quyền công dân và gây sức ép buộc các tiểu bang thực hiện các thay đổi khác đối với hoạt động bầu cử của họ — được ban hành khi cử tri quân nhân đã bị kẹt giữa các cuộc chiến pháp lý về nỗ lực của Đảng Cộng hòa nhằm hủy bỏ các lá phiếu ở nước ngoài. Ví dụ, phán quyết của tòa án vào thứ Sáu đã gây nguy hiểm cho hàng nghìn lá phiếu ở nước ngoài được bỏ trong cuộc đua vào Tòa án Tối cao North Carolina năm ngoái.Trump hiện đang tìm cách đơn phương cải tổ các chính sách bầu cử để đưa chúng phù hợp với các mục tiêu bảo thủ, ký sắc lệnh hành pháp vào tháng 3 nhằm cố gắng thực hiện các chính sách mà Đảng Cộng hòa không thể đạt được về mặt lập pháp hoặc thông qua tòa án. Sự ám ảnh vô căn cứ của Trump và các đồng minh của ông về gian lận bầu cử hàng loạt đã chuyển thành những nỗ lực có thể tước quyền của những người phục vụ lợi ích quốc gia ở nước ngoài.Những người chỉ trích lệnh của Trump cho biết các thành viên quân đội đóng quân xa nhà có thể không dễ dàng tiếp cận các loại tài liệu mà lệnh yêu cầu để đăng ký bỏ phiếu. Ngay cả khi họ có thể, việc tìm cách chuyển các tài liệu đó một cách an toàn cho các quan chức bầu cử có thể rất khó khăn. Ngoài ra, Trump đang nhắm vào thông lệ của các tiểu bang là đếm các lá phiếu gửi qua thư đến sau Ngày bầu cử nếu được đóng dấu bưu điện đúng cách — một thông lệ được mở rộng cho các cử tri quân nhân và ở nước ngoài tại gần ba chục tiểu bang.Sarah Streyder, một người vợ của quân nhân đóng quân tại Vương quốc Anh và là chỉ thị hành pháp của Sáng kiến Gia đình An toàn (Secure Families Initiative), một tổ chức gia đình quân nhân đang thách thức lệnh này tại tòa án, cho biết: "Lệnh này không tính đến những trải nghiệm sống của chúng tôi và vô tình tạo ra những rào cản không cần thiết cho những người trong quân đội hoặc ở nước ngoài".⦿ ---- Trung Quốc đang chứng minh cho thế giới thấy rằng TQ tử tế với các nước giao thương với họ, trong khi Hoa Kỳ thì không. Hầu như mọi người ở Washington đều đồng ý rằng để giành chiến thắng trong cuộc chiến cho thế kỷ 21, Hoa Kỳ cần phải củng cố các liên minh của mình ở Châu Á, chuyển chuỗi cung ứng sang các quốc gia thân thiện hơn và thuyết phục thế giới rằng Washington là đối tác đáng tin cậy hơn Bắc Kinh. Hầu như tất cả mọi người, ngoại trừ Donald J. Trump.Không phải Trump đang dễ dãi với Trung Quốc. Ông ấy chỉ tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc lên mức đáng kinh ngạc là 54%. Trung Quốc, quốc gia đã trả đũa vào thứ Sáu, phải đối mặt với nỗi đau kinh tế nghiêm trọng trong ngắn hạn. Nhưng lần này, cuộc chiến thương mại mang tính toàn cầu và phản ứng dữ dội cũng vậy."Trung Quốc đang hành động và họ sẽ tận dụng lợi thế của mình và cố gắng tỏ ra là một cường quốc toàn cầu ổn định, ủng hộ thương mại và ủng hộ toàn cầu hóa", Elizabeth Economy, một chuyên gia về Trung Quốc tại Viện Hoover và là cựu quan chức Bộ Thương mại, cho biết.Chính quyền đầu tiên của Trump đã đặt nền tảng mà Biden xây dựng dựa trên: thuế quan, kiểm soát xuất cảng các công nghệ quan trọng, thúc đẩy các đồng minh hành động mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc và dựa vào các nền tảng như Quad (Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ). Nhưng Trump đã trở lại nhiệm sở với một nhóm khác và nhận thức rõ ràng hơn về quyền hạn và ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mình.Trump đã phá hủy USAID, mà các quan chức bao gồm cả Thượng nghị sĩ Marco Rubio khi đó coi là đòn bẩy quan trọng để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Tương tự đối với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA và Đài Phát thanh Châu Á Tự do RFA. Ông đã rút Hoa Kỳ khỏi các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế Thế giới WHO và xóa bỏ các quy tắc thương mại mà Hoa Kỳ đã đặt ra.Việc Trump từ bỏ quyền lực mềm là có chủ đích, nhưng cũng nhường sân chơi cho Trung Quốc, Báo Economy lập luận. "Nếu chúng ta không tham gia trò chơi, chúng ta chắc chắn không thể thắng." Trong khi nhóm an ninh quốc gia của ông đã báo hiệu sự tiếp nối trong một số lĩnh vực, như kiểm soát xuất cảng, thì cam kết cá nhân của Trump đối với các chính sách đó vẫn chưa chắc chắn. Ông đã gợi ý rằng mọi thứ đều có thể được đưa ra bàn trong các cuộc đàm phán để có thể đạt được một "thỏa thuận lớn" với Bắc Kinh.Tuy nhiên, thuế quan cũng đang khiến các đồng minh và đối tác đó rơi vào tình trạng hỗn loạn. Hãy xem xét Việt Nam, một quốc gia hưởng lợi lớn từ xu hướng gần đây - được các nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ khuyến khích mạnh mẽ - các công ty chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc.Mặc dù cho phép Hoa Kỳ giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc và củng cố các mối quan hệ chiến lược trong khu vực, xu hướng đó cũng làm tăng vọt thâm hụt thương mại song phương.Phép tính thuế quan không chính thống của Trump có nghĩa là các nước Đông Nam Á hiện phải đối mặt với một số mức thuế quan cao nhất thế giới. Việt Nam nhận đòn Trump là một con số tàn phá 46%.Cú sốc thuế quan khiến các đối tác của Hoa Kỳ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có nhu cầu cấp thiết phải phòng ngừa rủi ro kinh tế từ Hoa Kỳ, Patricia Kim, một chuyên gia về Trung Quốc tại Brookings cho biết. "Họ sẽ hướng về nhau và hướng về Trung Quốc. Ý tôi là, đó là điều hiển nhiên." Trump chắc chắn đang phớt lờ lời khuyên quan trọng nhất của đại sứ mới rời khỏi Trung Quốc Nicholas Burns tuần này: "Hãy tử tế với các đồng minh."Burns lưu ý rằng Hoa Kỳ và Trung Quốc là những quốc gia ngang hàng về sức mạnh kinh tế, quân sự và công nghệ — nhưng Hoa Kỳ và các đồng minh của họ mạnh hơn nhiều khi hợp tác với nhau. Nếu họ vẫn ở bên nhau, thì là như vậy. Trước thông báo về thuế quan của Trump, Nhật Bản và Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp ba bên để thảo luận về hội nhập kinh tế sâu hơn — với Trung Quốc. TQ đang "hăng hái" ve vãn các quốc gia bị cuốn vào cuộc chiến thuế quan, Kim nói. Tập sẽ đến Việt Nam, Malaysia và Campuchia trong tháng này.⦿ ---- Pam Bondi, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, đã bày tỏ sự hoài nghi về ý tưởng Donald Trump sẽ phục vụ nhiệm kỳ thứ ba tại Bạch Ốc, nói rằng khi nhiệm kỳ tổng thống hiện tại của ông chủ bà kết thúc vào ngày 20 tháng 1 năm 2029, ông có thể "sẽ kết thúc" nhiệm vụ. Bình luận của Bondi được đưa ra chỉ một tuần sau khi Trump đưa ra dấu hiệu thẳng thắn nhất từ trước đến nay rằng ông đang nghiêm túc cân nhắc việc cố gắng giành nhiệm kỳ thứ ba để tiếp nối những nhiệm kỳ đã bắt đầu vào năm 2017 và tháng 1 vừa qua - bất chấp lệnh cấm rõ ràng đối với việc làm như vậy được ghi trong hiến pháp Hoa Kỳ.Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào ngày 30 tháng 3, tổng thống Hoa Kỳ đã nói với NBC News rằng "Tôi không đùa" về ý tưởng về nhiệm kỳ thứ ba, đồng thời nói thêm: "Tôi thích làm việc". Khi được hỏi làm thế nào ông có thể vượt qua được giới hạn hai nhiệm kỳ dường như là chặt chẽ đối với bất kỳ tổng thống nào, ông nói: "Có những phương pháp mà bạn có thể thực hiện được".Quan điểm của Bondi về cuộc tranh cãi này có sức nặng vì bà là quan chức thực thi pháp luật hàng đầu tại Hoa Kỳ và cũng là người trung thành với Trump, người mà lòng tận tụy với tổng thống là điều không thể nghi ngờ. Bà nói với Fox News Sunday rằng theo bà, tổng thống là "một người đàn ông rất thông minh, và chúng tôi, tôi ước chúng tôi có thể có ông ấy trong 20 năm làm tổng thống".Sau đó, bà nói thêm: "Nhưng tôi nghĩ ông ấy sẽ kết thúc, có lẽ, sau nhiệm kỳ này. Chúng ta sẽ phải xem xét hiến pháp, và đó sẽ là một nhiệm vụ nặng nề". Giới hạn hai nhiệm kỳ đã được thiết lập vào năm 1951 với sự phê chuẩn của các tiểu bang đối với tu chính án thứ 22. Tu chính án này nêu rằng "không ai được bầu vào chức vụ tổng thống quá hai lần".Bình luận của Bondi rằng sẽ là một "nhiệm vụ nặng nề" đối với Trump để vượt qua quy tắc hai nhiệm kỳ là ám chỉ đến những gì cần có để thay đổi hiến pháp Hoa Kỳ và bãi bỏ tu chính án thứ 22. Bất kỳ cải cách nào đối với văn bản hiến pháp đều cần có hai phần ba số phiếu từ cả hai viện của Quốc hội, kết hợp với sự phê chuẩn của ba phần tư trong số 50 tiểu bang. Trong thế giới chính trị phân cực cao ngày nay, một kịch bản như vậy là ngoài sức tưởng tượng.⦿ ---- Đừng có mơ việc làm từ hải ngoại sẽ quay về Mỹ: bởi vì robot sẽ làm ở các nhà máy mới trong tương lai. Bộ trưởng Thương mại của Donald Trump dường như đã thừa nhận vào Chủ Nhật rằng công nhân Hoa Kỳ sẽ không thấy công việc sản xuất đã mất từ lâu trở lại do chiến lược thuế quan mới của tổng thống, áp thuế đối với hầu hết các mặt hàng nhập cảng của Hoa Kỳ.Howard Lutnick đã xuất hiện trên chương trình Face the Nation của CBS vào Chủ Nhật và hứa rằng "hàng nghìn tỷ" đô la sẽ chảy vào Hoa Kỳ dưới hình thức đầu tư mới vào lĩnh vực sản xuất của Hoa Kỳ. Margaret Brennan, người dẫn chương trình, đã đặt câu hỏi liệu những nhà máy đó có được "tự động hóa" hay không, như Lutnick đã nói trước đó.Chỉ ra rằng việc xây dựng các nhà máy mới "mất nhiều năm" và sẽ không làm gì để giảm chi phí hàng tiêu dùng cho người Mỹ trong ngắn hạn, Brennan nói thêm: "Ông đã nói rằng robot sẽ đảm nhiệm những công việc đó. Vì vậy, đó không phải là công việc của công nhân công đoàn.""Đó là các nhà máy tự động hóa," Lutnick thừa nhận, đồng thời hứa rằng công nhân Hoa Kỳ sẽ xây dựng và "vận hành" các nhà máy được đưa đến bờ biển Hoa Kỳ trong những tháng và năm tới.Lutnick tiếp tục mô tả việc tự động hóa lắp ráp iPhone là một trong những lợi ích của kế hoạch của tổng thống, tuyên bố rằng "đội quân" "hàng triệu" người hiện đang làm việc tại các nhà máy của Apple ở nước ngoài sẽ không còn là một phần của quy trình này nữa. Ông cho biết, nước Mỹ sẽ chứng kiến sự bùng nổ của các cơ hội việc làm thương mại cấp trung bao gồm "thợ máy", "kỹ thuật viên HVAC" và nhiều hơn nữa để hỗ trợ cho sự gia tăng giả thuyết này trong tăng trưởng sản xuất của Hoa Kỳ.⦿ ---- Các CEO đã nói rằng họ sẽ lên tiếng phản đối Trump nếu cổ phiếu giảm 20%. Sau đợt suy thoái mới nhất, họ vẫn im lặng nhưng có thể đã sẵn sàng hành động. Các giám đốc điều hành công ty đã tập trung tại Hội nghị CEO của Đại học Yale vào tháng trước đã được khảo sát về thời điểm họ nên cùng nhau lên tiếng về mối quan ngại của mình đối với Tổng thống Donald Trump và hầu hết đều cho biết sẽ phải chờ tới mất 20% giá trị thị trường chứng khoán. Nasdaq và Russell 2000 đã bước vào vùng thị trường giá xuống, trong khi S&P 500 đang tiến gần hơn.Các CEO phần lớn đã tránh chỉ trích công khai Trump khi ông triển khai thuế quan của mình, nhưng cuộc tàn sát thị trường chứng khoán gần đây có thể gây ra sự thay đổi. Hàng chục giám đốc điều hành công ty hàng đầu đã tập trung tại Hội nghị CEO của Đại học Yale vào tháng trước đã được khảo sát trong một cuộc thăm dò ngẫu hứng về thời điểm thị trường chứng khoán nên khiến họ cùng nhau lên tiếng về mối quan ngại của mình đối với Trump.Theo tờ Wall Street Journal, về thời điểm họ nên lên tiếng công khai phản đối Trump: 44% CEO cho biết khi thị trường sẽ giảm 20%, trong khi 22% nói chờ khi giảm 30%, với 10% cho biết khi thị trường sụp đổ 50% và 24% cho biết đó không phải là vai trò của họ.Câu hỏi không nêu rõ điểm khởi đầu để đo lường mức lỗ của thị trường. Theo một số biện pháp, cổ phiếu đã vượt qua hoặc gần ngưỡng suy giảm giá trị 20%.Nasdaq và Russell 2000 đã giảm hơn 20% so với mức cao nhất trong 52 tuần, bước vào vùng thị trường giá xuống. S&P 500 giảm 17% và Dow Jones Industrial Average giảm 15%.Tuy nhiên, mức lỗ sẽ ít nghiêm trọng hơn nếu bạn bắt đầu từ lễ nhậm chức của Trump hoặc khi cuộc thăm dò được tiến hành vào giữa tháng 3. Tuy nhiên, đợt bán tháo cổ phiếu kéo dài hai ngày sau "Ngày giải phóng" đã xóa sổ 6 nghìn tỷ đô la vốn hóa thị trường và đánh dấu sự sụp đổ tồi tệ nhất kể từ những ngày đầu của đại dịch COVID-19 vào năm 2020.Chắc chắn, một số giám đốc điều hành đã lên tiếng bày tỏ lo ngại về thuế quan sau cánh cửa đóng kín trong các cuộc họp trước đó với tổng thống và nhân viên của ông. Nhưng trước công chúng, họ vẫn giữ thái độ kín đáo để tránh làm Trump tức giận.Giáo sư Jeffrey Sonnenfeld của Trường Quản lý Yale, người tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào tháng 3, đã nói với tờ Wall Strett Journal vào thứ Bảy rằng các giám đốc điều hành hàng đầu đã bày tỏ sự thất vọng với ông, nhưng cho rằng các nhóm thương mại nên phản đối mạnh mẽ hơn các mức thuế quan hoặc đưa ra các tuyên bố chung."Họ không muốn trở thành cột thu lôi nhận sấm sét từ Trump", ông nói. "Sau đó, nó trở nên mang tính cá nhân đối với họ". Tương tự như vậy, một thành viên hội đồng quản trị giấu tên của một công ty Hoa Kỳ đã nói với tờ Financial Times vào thứ Sáu rằng, "Bạn không muốn trở thành con chó sủa cho mọi người khác vì bạn sẽ là người bị bắn".Một thành viên hội đồng quản trị doanh nghiệp khác nói với FT rằng cách tiếp cận tốt nhất là vận động Trump và các cố vấn của ông một cách riêng tư và nói rằng thuế quan sẽ ảnh hưởng đến các cử tri cốt lõi của ông với giá cả cao hơn và tình trạng thất nghiệp.Về phần mình, Hội đồng doanh nghiệp cho biết trong một tuyên bố vào thứ Tư rằng họ ủng hộ mục tiêu của Trump là bảo đảm các thỏa thuận thương mại công bằng hơn nhưng cảnh báo rằng "thuế quan phổ quát từ 10-50% có nguy cơ gây ra tác hại lớn cho các nhà sản xuất, công nhân, gia đình và nhà xuất khẩu của Hoa Kỳ".Nhưng có thể có nhiều dấu hiệu phản đối hơn từ các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Cố vấn của Trump, Elon Musk dường như đã phá vỡ cuộc chiến thương mại của Bạch Ốc vào thứ Bảy, khi CEO của Tesla bày tỏ hy vọng về một hệ thống "thuế quan bằng không" giữa Hoa Kỳ và Châu Âu sẽ tạo ra "một khu vực thương mại tự do".Và trước đó vào thứ Bảy, Musk đã hạ thấp quan chức Nhà Trắng Peter Navarro, người được cho là một nhân vật chủ chốt trong chính sách thuế quan, ám chỉ trên X rằng bằng cấp Harvard của ông là "một điều tồi tệ" và ông chưa bao giờ xây dựng bất cứ thứ gì.Trong khi đó, nhà báo công nghệ Kara Swisher đã đăng trên Threads vào thứ sáu rằng "một nhóm các nhà lãnh đạo công nghệ và tài chính cấp cao đang thực hiện một chuyến đi đến Mar-a-Lago để đọc cho Trump nghe đạo luật chống bạo loạn — ám chỉ về thuế quan". Cô Swisher nói thêm rằng Musk cũng nằm trong tầm ngắm của họ vì "những trò hề 'cưa máy ngu ngốc' của ông Musk và nhiều trò khác nữa", ám chỉ đến việc cắt giảm mạnh các cơ quan liên bang mà Bộ Hiệu quả Chính phủ của ông ta đang đi đầu.⦿ ---- Đài Loan không có kế hoạch trả đũa mức thuế 32% của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với hàng hóa Đài Loan, Tổng thống Lai Ching-te tuyên bố vào Chủ Nhật, khi ông tìm cách xoa dịu nỗi lo sợ của công chúng về hậu quả kinh tế tiềm tàng từ biện pháp thương mại mới nhất của Washington. Trong bài phát biểu qua video gửi đến toàn quốc, Lai thừa nhận "tác động đáng kể" mà mức thuế 32% sẽ gây ra cho nền kinh tế Đài Loan, nhưng kêu gọi công chúng không nên hoảng sợ, viện dẫn nền tảng kinh tế vững mạnh của Đài Loan.Ông lưu ý rằng mặc dù 23,4% hàng xuất cảng của Đài Loan được chuyển đến Hoa Kỳ vào năm 2024, nhưng hơn 75% được chuyển đến các thị trường khác. Trong số các mặt hàng xuất cảng sang Hoa Kỳ, các sản phẩm ICT cạnh tranh và linh kiện điện tử chiếm 65,4% - một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Đài Loan vẫn có khả năng phục hồi cao, ông nói.⦿ ---- Ca sĩ người Anh FKA Twigs đang bị gạt ra ngoài lề vì "vấn đề thị thực", cô đã thông báo trên Instagram vào cuối tuần. Nghệ sĩ phá cách này đang hủy một loạt chín ngày lưu diễn tại Hoa Kỳ—bao gồm một buổi biểu diễn tại lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Coachella Valley ở Indio, California vào cuối tháng này. Không rõ cô ấy đang phải đối mặt với những vấn đề gì, mặc dù chính quyền Trump đang trong quá trình đàn áp mạnh mẽ đối với cả nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp."Tôi rất đau lòng khi phải nói điều này vì tôi rất vui mừng được mang đến cho các bạn một sáng tạo mà tôi đã dành cả tâm hồn vào và tôi tin rằng đó là một trong những tác phẩm mạnh mẽ nhất của mình", ca sĩ "Cellophane" đã viết. "Tôi biết tin tức này ảnh hưởng đến rất nhiều người trong số các bạn đã lên kế hoạch và chi tiền để xem những buổi biểu diễn này", cô nói thêm, đồng thời yêu cầu những người hâm mộ bị ảnh hưởng liên hệ với nhà cung cấp điểm mua hàng của họ để biết thông tin hoàn lại tiền. Bình luận hàng đầu trên bài đăng thông báo về việc hủy bỏ của cô có nội dung: "Đây là nước Mỹ của Trump".⦿ ---- Một bác sĩ thần kinh người Mỹ và một nhà dịch tễ học người Ý có công trình cách mạng hóa phương pháp điều trị bệnh đa xơ cứng (MS: multiple sclerosis) đã giành được Giải thưởng Breakthrough Prize danh giá vào thứ Bảy, giải thưởng được mệnh danh là "Giải Oscar của khoa học". Stephen Hauser và Alberto Ascherio được công nhận vì đã dành nhiều thập niên nghiên cứu căn bệnh thoái hóa thần kinh gây suy nhược này, căn bệnh ảnh hưởng đến gần ba triệu người trên toàn thế giới và từ lâu được coi là một bí ẩn không thể lý giải.Công trình nghiên cứu về bệnh đa xơ cứng (MS) của Hauser bắt đầu cách đây hơn 45 năm, khi ông gặp một bệnh nhân trẻ tên là Andrea, "một phụ nữ trẻ tài năng phi thường, đã là luật sư" và làm việc tại Bạch Ốc dưới thời tổng thống Jimmy Carter, ông nói với AFP. "Sau đó, MS xuất hiện một cách bùng nổ và hủy hoại cuộc đời cô ấy", ông nói. "Tôi nhớ đã nhìn thấy cô ấy, không thể nói, bị liệt nửa người bên phải, không thể nuốt và chẳng mấy chốc, không thể tự thở được, và tôi nhớ đã nghĩ rằng đây là điều bất công nhất mà tôi từng thấy trong y học".Khi đó 27 tuổi, anh quyết định biến nó thành công việc của cuộc đời mình. "Vào thời điểm đó, chúng tôi không có phương pháp điều trị MS. Trên thực tế, cũng có sự bi quan rằng các phương pháp điều trị có thể được phát triển", Hauser, hiện 74 tuổi và là giám đốc của viện khoa học thần kinh tại Đại học California San Francisco, cho biết.Các nhà khoa học biết rằng căn bệnh này, gây tổn thương hệ thần kinh trung ương và dẫn đến các vấn đề về nhận thức và vận động bị tê liệt, là do hệ thống miễn dịch tấn công cơ thể. Nhưng họ nghĩ rằng các tế bào bạch cầu được gọi là tế bào T là thủ phạm duy nhất. Hauser đã đặt câu hỏi về điều đó. Nghiên cứu vai trò của tế bào B, một loại tế bào bạch cầu khác, trong căn bệnh này, anh và các đồng nghiệp đã tái tạo được tổn thương mà MS gây ra cho hệ thần kinh của con người ở những con khỉ nhỏ được gọi là marmoset.Cơ quan liên bang Hoa Kỳ giám sát nghiên cứu y khoa đã bác bỏ mối liên hệ này là "không hợp lý về mặt sinh học" và từ chối đơn xin tài trợ cho thử nghiệm lâm sàng của họ. Nhưng Hauser và nhóm của ông vẫn tiếp tục. Họ đã thuyết phục công ty dược phẩm Genentech hỗ trợ thử nghiệm. Năm 2006, họ đã có được kết quả vang dội: các phương pháp điều trị nhắm vào tế bào B có liên quan đến "giảm đáng kể, hơn 90% tình trạng viêm não", Hauser cho biết. Đây là "một phạm vi chưa từng thấy trước đây".Ông và nhóm của mình đã tiến hành một nghiên cứu dài hạn theo dõi hàng triệu tân binh trẻ tuổi của quân đội Hoa Kỳ. Sau gần 20 năm nghiên cứu, họ đã đưa ra câu trả lời. Năm 2022, họ đã xác nhận mối liên hệ giữa MS và vi-rút Epstein-Barr (EBV), một bệnh nhiễm trùng phổ biến gây ra một căn bệnh nổi tiếng khác, bệnh bạch cầu đơn nhân nhiễm trùng hoặc bệnh bạch cầu đơn nhân. "Hầu hết những người bị nhiễm EBV sẽ không bao giờ mắc MS", Ascherio, 72 tuổi cho biết.Nhưng tất cả những người mắc MS đều đã từng mắc EBV trước. Phát hiện này vẫn chưa giải thích được lý do tại sao MS lại xảy ra. Nhưng nó đã thúc đẩy hy vọng tìm ra phương pháp điều trị mới và các biện pháp phòng ngừa cho một căn bệnh vẫn chưa thể chữa khỏi và các phương pháp điều trị hiện tại không có hiệu quả với tất cả bệnh nhân. Đột phá của Ascherio cũng có thể giúp điều trị các tình trạng bệnh khác.⦿ ---- Nhờ một số biện pháp mới được cử tri California thông qua trong cuộc bầu cử tháng 11, thuế sẽ tăng ở hàng chục thành phố trên khắp California. Theo Sở Thuế và Phí California, 124 thành phố đã thực hiện các thay đổi về thuế có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4. Năm quận — Los Angeles, Butte, Humboldt, Sonoma và Mariposa — đang chứng kiến mức tăng thuế trên toàn quận.⦿ ---- Quận Los Angeles: Một chuyến tàu điện ngầm và một chiếc xe hơi đã va chạm vào đêm thứ Bảy, tạm thời dừng dịch vụ giao thông công cộng ở trung tâm thành phố Los Angeles. Sở Cứu hỏa Los Angeles đã phản ứng với vụ tai nạn vào khoảng 8 giờ tối tại khu 1500 phố South Flower. Theo Ty cảnh sát LAFD, tất cả hành khách đều ra khỏi xe vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Không cần phương tiện vận chuyển y tế. Không rõ có bao nhiêu hành khách, nếu có, trên tàu vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn.⦿ ---- Quận Cam: 4 người tử vong trong vụ tai nạn tốc độ cao ở Santa Ana. Cảnh sát tin rằng ma túy hoặc rượu có thể là một yếu tố gây ra vụ tai nạn. Cuộc điều tra đang được tiến hành sau khi một tài xế lái xe tốc độ cao đâm vào một cái cây ở Santa Ana, khiến bốn người trên xe tử vong. Tai nạn được báo cáo ngay sau 11:30 giờ tối thứ Bảy trên Đường Segerstrom gần Đường Townsend. Theo Sở Cảnh sát Santa Ana, tại đó, một chiếc xe đã bị tách làm đôi sau khi tài xế mất kiểm soát khi đang di chuyển với tốc độ cao và đâm vào một cái cây ở dải phân cách giữa.Có sáu người trên xe vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trong đó có bốn người tử vong do thương tích. Hai người sống sót được mô tả là trong tình trạng nguy kịch và ổn định. Hai người bị văng ra ngoài trong vụ tai nạn và ba người khác bị mắc kẹt trong xe. Cảnh sát tin rằng ma túy hoặc rượu có thể là một yếu tố gây ra vụ tai nạn. Cảnh sát chưa công bố tên của những người đã chết.⦿ ---- HỎI 1: Nhiệt độ nóng khắc nghiệt ở Arizona có thể khiến bạn già đi nhanh như hút thuốc?ĐÁP 1: Đúng vậy. Nghiên cứu cho thấy nhiệt độ nóng khắc nghiệt ở Arizona có thể khiến bạn già đi nhanh như hút thuốc. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người sống ở vùng khí hậu nóng, như Arizona, già đi nhanh hơn những người ở vùng lạnh hơn. Nghiên cứu này nêu bật những rủi ro đáng kể về sức khỏe liên quan đến việc tiếp xúc với nhiệt độ cao mãn tính, nhấn mạnh nhu cầu cần quan tâm nhiều hơn đến những nhóm dân số dễ bị tổn thương. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Béo phì tăng cơ nguy dẫn tới 16 chứng bệnh chết người?ĐÁP 2: Đúng vậy. Nghiên cứu do Đại học Johns Hopkins dẫn đầu đã phát hiện ra rằng béo phì, đặc biệt là béo phì nghiêm trọng, có liên quan chặt chẽ đến tỷ lệ mắc 16 chứng bệnh nguy ngập phổ biến. Các mối liên quan vẫn nhất quán giữa các nhóm giới tính và chủng tộc. Các mối liên quan chặt chẽ đã được quan sát thấy đối với chứng ngưng thở khi ngủ tắc nghẽn, bệnh tiểu đường loại 2 và bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa. Chi tiết: