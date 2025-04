(1.4.2025) - VN nằm trong sổ đen sẽ bị Trump phạt thuế, trong nhóm "Dirty 15" (15 nước chơi bẩn) và cả nhóm 20 nước bị quan tâm - Trump suy tính lột chức Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick - Hôm nay, Thứ Ba, bầu cử đặc biệt ở Florida, sẽ thấy lòng dân còn ở với Trump hay không - Liên Âu suy tính áp thuế đối với các dịch vụ kỹ thuật Mỹ

Xuầt cảng: Việt Nam nằm trong sổ đen sẽ bị Trump phạt thuế, trong nhóm "Dirty 15" (15 nước chơi bẩn, hay tỷ lệ 15% nước chơi bẩn) và cả trong nhón "Group of 20" (20 nước bị quan tâm).

- Trump suy tính lột chức Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick

- Hôm nay, Thứ Ba, bầu cử đặc biệt ở Florida, sẽ thấy lòng dân còn ở với Trump hay không

- Liên Âu suy tính áp thuế đối với các dịch vụ kỹ thuật Mỹ

- Trump soạn thuế 20% ​​đối với hầu hết các mặt hàng nhập Mỹ

- Châu Âu: sẵn sàng trả đũa thuế quan của Trump

- Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) tiếp tục kiện Elon Musk đòi phạt 150 triệu đô vì lừa dối các nhà đầu tư năm 2022

- Hạ Viện Mỹ: Cộng Hòa nói rằng Dân Chủ hăm dọa dân cử Cộng Hòa, nhưng Dân Chủ nói thực tế là Cộng Hòa xúi giục và bao che bọn bạo loạn 6/1/2021

- Đảng Dân chủ yêu cầu tòa án chặn lệnh hành pháp của Trump về việc cải tổ hệ thống bầu cử, với lý do nguy cơ tước quyền bỏ phiếu của những công dân Mỹ đủ điều kiện.

- Trump lộ dấu hiệu: Elon Musk sắp về vườn.

- Đức đưa lữ đoàn thiết giáp 5.000 quân ở Litva giữ sườn phía đông của NATO ngừa Nga

- Ukraine: họp thêm với Mỹ về thỏa thuận khoáng sản

- Nga: nếu Mỹ tấn công các lò nguyên tử Iran sẽ là "thảm họa"

- TQ: Mỹ đòi đàm phán giải trừ vũ khí nguyên tử TQ là "không công bằng và không thực tế" trong khi Nga ủng hộ lập trường TQ. Nga-TQ có chung lợi ích quốc gia.

- Đức thêm 130 triệu euro viện trợ nhân đạo cho Ukraine

- Đức: thỏa thuận khoáng sản của Ukraine với Mỹ phải tương thích với các quy định của Liên Âu

- Putin ký lệnh nghĩa vụ quân sự: cần 160.000 tân binh

- Trump: vài tuần nữa sẽ thăm Saudi Arabia.

- TNS Cộng Hòa John Thune: Trump giỡn về nhiệm kỳ 3

- Thẩm phán Edward Chen ngăn tạm lệnh Trump gỡ Quy chế bảo vệ tạm TPS đối với 350.000 người Venezuela

- Indonesia: động đất 6,3 độ gần bờ biển tỉnh Maluku

- TQ tập trận quân sự chung quanh Đài Loan

- Doanh số tháng 3, xe Tesla bán: giảm 65,6% ở Đan Mạch, 63,9% ở Thụy Điển, 61% ở Hoà Lan. Tại Rome: 17 xe Tesla ở đại lý bị đốt rụi.

- Phần Lan chuẩn bị chiến tranh, sẽ dùng mìn chống người, rút khỏi Hiệp ước Ottawa

- Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth: thi thể lực bình đẳng, không giảm điểm cho nữ binh.

- Elon Musk lên mạng cãi với bồ cũ Ashley St. Clair: tôi đã tặng cô 2,5 triệu đô la và sẵn sàng xét nghiệm quan hệ cha con dù không biết phải con tôi hay không. Cô nói cô đòi xét nghiệm cha con, Musk bỏ chạy.

- Sau khi ca ngợi Putin hiếu hòa, Trump gây sự với Zelensky tại sao đòi rút khỏi một thỏa thuận triều cống tài nguyên, Ukraine đừng hòng vào NATO

- Con gái của Thống đốc Minnesota Tim Walz: sẽ bỏ học chương trình hậu Cử nhân tại một đại học để phản đối nơi này đàn áp biểu tình của sinh viên.

- Công ty xếp hạng tín dụng Fitch Ratings: giá xe toàn cầu sẽ tăng vì Trump

- Báo Anh Telegraph: Trump tung ra "mức tăng thuế lớn nhất trong lịch sử toàn cầu" cũng hại cả kinh tế Mỹ

- Nhật có thể chết 300.000 người, mất tới 1,81 nghìn tỷ đô nếu động đất lớn 8 hay 9 độ được dự đoán 80% sẽ xảy ra đáy Nankai.

- Larry Fink (CEO công ty BlackRock, quỹ đầu tư 11 nghìn tỷ đô): chủ nghĩa bảo hộ đã quay trở lại mạnh mẽ, ai cũng lo về kinh tế

- TQ, Nhật, Nam Hàn đồng thuận liên minh đối phó thuế quan của Trump. Nhật, Hàn sẽ mua nguyên liệu bán dẫn thô từ TQ. TQ mua chip từ Nhật, Hàn. Tương lai bàn về hiệp định thương mại tự do (không phải ).

- AP/NORC thăm dò: 60% dân Mỹ chống Trump về ngoại thương, 56% chống Trump về Ukraine và an sinh xã hội, 54% chống Trump về Israel-Hamas

- Cổ phiếu Tesla giảm 36% trong quý đầu tiên, mất hơn 460 tỷ đô la vốn hóa thị trường trong quý này

- Xóa thêm di sản Biden: Trump cắt 80% nhân viên Chương trình khoa học bán dẫn CHIPS, Nam Hàn lo ngại vì có trợ cấp cho Samsung Electronics và SK

- DB Cộng Hòa Anna Paulina Luna (FL) rời khỏi Nhóm Freedom ở Hạ viện, tố vài DB trong nhóm Cộng Hòa tham nhũng trắng trợn.

- 3 lính Mỹ mất tích trong khi huấn luyện ở Litva được tìm thấy xác, còn 1 lính Mỹ mất tích

- Phá hoại sân golf của Trump, bị cảnh sát Scotland bắt: 3 nhà hoạt động cho Palestine

- Louisiana bầu phiếu: Cộng Hòa thảm bại khi đòi giảm thuế cho người giàu và tăng hình phạt trẻ em.

- Nebraska: Mùa chim sếu (crane) thoát dịch cúm gia cầm, hơn 700.000 con sếu bay tới

- Arizona: truy bắt nhóm 8 tên cướp xe lửa chở giày thể thao, bắt 2 người Mexico.

- HỎI 1: Ngừng tim đột ngột, đối với vận động viên thể thao: tỷ lệ chết của da đen, da vàng cao hơn da trắng? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Sức khỏe tim mạch dân vùng nông thôn Mỹ kém hơn dân vùng thành thị? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-1/4/2025) ⦿ ---- Một trận động đất có cường độ 6,3 độ richter đã xảy ra ở Biển Banda gần bờ biển của tỉnh Maluku của Indonesia vào thứ Ba, theo Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia. Trận động đất được ghi nhận ở độ sâu 150 km vào lúc 5:15 chiều WIB. Tâm chấn được ghi nhận cách huyện Maluku Tây Nam của Indonesia 101 km về phía đông bắc và cách thành phố Lospalos của Timor-Leste 205 km về phía đông-đông bắc. Không có báo cáo ban đầu về thương vong hoặc thiệt hại vật chất, và không có cảnh báo sóng thần nào được đưa ra sau trận động đất.

⦿ ---- Có 15 quốc gia (có VN) trong sổ đen của Trump. Tổng thống Donald Trump sắp công bố đợt thuế quan lớn nhất từ ​​trước đến nay. Và trong khi các chi tiết chính về chúng vẫn còn là bí ẩn, thì có một điều rõ ràng: Một số đối tác thương mại sắp phải chịu nhiều đau đớn hơn những đối tác khác. Ngày mai, thứ Tư, Trump sẽ công bố "thuế quan có đi có lại" đối với các quốc gia khác có nghĩa vụ riêng đối với hàng hóa của Hoa Kỳ hoặc các chính sách khác mà Trump coi là rào cản thương mại không công bằng. Ông đã thổi phồng ngày khởi động là "ngày giải phóng" của nước Mỹ và "ngày trọng đại".

Kế hoạch này đã tạo ra sự không chắc chắn đáng kể và nhiều thành phần cốt lõi của nó — bao gồm số lượng quốc gia bị ảnh hưởng, cách tính thuế suất của từng quốc gia và quốc gia nào sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất — vẫn chưa rõ ràng. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business vào ngày 18 tháng 3, đã chỉ ra những gì ông gọi là "15 thằng chơi bẩn" (Dirty 15). (Ghi chú: nếu tính tỷ lệ, 15% các nước có thể là tới 20 nước.)

Ông đang nhắc đến 15% các quốc gia chiếm phần lớn khối lượng giao dịch của Hoa Kỳ trong khi áp đặt thuế quan cao và các "rào cản phi thuế quan" khác đối với hàng hóa của Hoa Kỳ. Bessent không nêu tên các quốc gia đó.

Kevin Hassett, giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia của Trump, cho biết trong một cuộc phỏng vấn sau đó trên mạng rằng chính quyền đang xem xét 10 đến 15 quốc gia chiếm "toàn bộ thâm hụt thương mại nghìn tỷ đô la" của Hoa Kỳ. Hassett cũng không nêu tên các quốc gia đó. Dữ liệu từ Bộ Thương mại cho thấy vào năm 2024, Hoa Kỳ có thâm hụt thương mại hàng hóa cao nhất với Trung Quốc, tiếp theo là Liên minh Châu Âu, Mexico, Việt Nam, Ireland, Đức, Đài Loan, Nhật Bản, Nam Hàn, Canada, Ấn Độ, Thái Lan, Ý, Thụy Sĩ, Malaysia, Indonesia, Pháp, Áo và Thụy Điển.

Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, trong một thông báo tìm kiếm ý kiến ​​công chúng như một phần của quá trình xem xét các hoạt động thương mại không công bằng sẽ được gửi cho Trump vào thứ Hai, đã liệt kê 21 quốc gia mà họ "đặc biệt quan tâm". Những quốc gia này bao gồm nhiều quốc gia trong Nhóm 20 (Group of 20), cũng như các "nền kinh tế khác có thâm hụt thương mại hàng hóa lớn nhất với Hoa Kỳ", theo thông báo.

Đó là: Argentina, Úc, Brazil, Canada, Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Nam Hàn, Malaysia, Mexico, Nga, Saudi Arabia, Nam Phi, Thụy Sĩ, Đài Loan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh và Việt Nam.

Việt Nam nằm trong sổ đen sẽ bị Trump phạt thuế. VN nằm trong nhóm "Dirty 15" (15 nước chơi bẩn, hay tỷ lệ 15% nước chơi bẩn) và cả trong nhón "Group of 20" (20 nước bị quan tâm).

Nhiều nhà kinh tế cho rằng việc Hoa Kỳ nhập cảng nhiều hơn từ nhiều quốc gia so với xuất cảng không phải là điều xấu, mà phản ánh nhu cầu trong nước mạnh mẽ đối với hàng hóa có thể được cung cấp với giá rẻ hơn ở nơi khác.

Thuế nhập cảng sắp tới sẽ tiếp nối một loạt các loại thuế khác mà Trump đã công bố, bao gồm thuế quan toàn diện đối với Trung Quốc, thuế quan cao đối với hàng hóa của Canada và Mexico không tuân thủ thỏa thuận thương mại ba bên hiện có, thuế quan đối với thép và nhôm và gần đây nhất là thuế quan đối với xe nước ngoài và nhập các bộ phận chính. Ông cũng cho biết sẽ có thêm nhiều loại thuế quan đối với các ngành công nghiệp cụ thể, bao gồm cả dược phẩm.

⦿ ---- Bộ Tư lệnh Chiến khu Phía Đông của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết hôm thứ Ba rằng họ đã bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung quanh Đài Loan. "Bộ tư lệnh chiến khu đã tổ chức lực lượng lục quân, hải quân, không quân và tên lửa để áp sát Đảo Đài Loan từ nhiều hướng", Đại tá Shi Yi, người phát ngôn của bộ tư lệnh chiến khu, được hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc, Tân Hoa Xã trích lời. "Đây là lời cảnh báo nghiêm khắc và răn đe mạnh mẽ đối với các lực lượng ly khai 'Đài Loan Độc lập', và đây là hành động hợp pháp và cần thiết để bảo vệ chủ quyền và sự thống nhất quốc gia của Trung Quốc", theo CNN.

⦿ ---- Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick có thể mất chức vì tình trạng hỗn loạn do chính sách kinh tế của chính quyền Trump gây ra, theo báo Politico đưa tin hôm thứ Ba. Lutnick là người ủng hộ mạnh mẽ thuế quan và đã tư vấn cho Tổng thống Donald Trump về vấn đề này.

Tuy nhiên, theo một báo cáo trước đó của Politico, các đồng minh và quan chức chính quyền của Trump đang "ngày càng thất vọng" với Lutnick, cáo buộc ông hiểu sai cách thức hoạt động của thuế quan và đôi khi "mâu thuẫn" với thông điệp của Trump. Là một doanh nhân sự nghiệp, Lutnick không có kinh nghiệm giữ chức vụ công và không tham gia vào chính quyền đầu tiên của Trump.

⦿ ---- Liên minh châu Âu (EU) đang cân nhắc áp thuế đối với các dịch vụ kỹ thuật số do các công ty công nghệ từ Hoa Kỳ cung cấp để đáp trả các khoản thuế của Tổng thống Donald Trump nhắm vào hàng xuất cảng từ châu Âu, tờ Washington Post đưa tin hôm thứ Ba.

Theo báo cáo, các khoản thuế của EU có thể nhắm vào "hàng tỷ đô la" giá trị các dịch vụ kỹ thuật số mà các hãng công nghệ Hoa Kỳ bán trên thị trường châu Âu. Ba quan chức châu Âu giấu tên tuyên bố khối này hiện đang cân nhắc các biện pháp đối phó cứng rắn hơn đối với Hoa Kỳ do các cuộc đàm phán thương mại với chính quyền Trump không có tiến triển. Pháp được nhắc đến là một trong những quốc gia thành viên ủng hộ việc áp thuế đối với các dịch vụ kỹ thuật số của Hoa Kỳ, trong khi Ý phản đối kế hoạch này.

Một quan chức giấu tên thứ hai tuyên bố EU lo ngại về việc Hoa Kỳ mở rộng thuế quan để bao gồm các sản phẩm dược phẩm và các hàng hóa khác. Khối này có thể đạt được thỏa thuận áp thuế một phần đối với các dịch vụ kỹ thuật số của Hoa Kỳ như một sự thỏa hiệp và để đáp trả các chính sách thương mại bảo hộ của Trump.

⦿ ---- Nhóm của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã soạn thảo một đề xuất áp thuế khoảng 20% ​​đối với ít nhất hầu hết các mặt hàng nhập vào nước này, theo tờ The Washington Post đưa tin hôm thứ Ba, trích dẫn lời của ba người quen thuộc với vấn đề này. Theo hai quan chức chính quyền, Trump đã nhận được "nhiều" đề xuất và có thể trì hoãn quyết định của mình cho đến ngày công bố vì ông vẫn chưa quyết định. Trump đã chỉ ra rằng ông sẽ không thảo luận về mức thuế của thứ Tư với các quốc gia khác cho đến khi chúng được thực hiện.

Tổng thống đã nhiều lần chỉ ra rằng các khoản thuế thương mại sẽ "có đi có lại" ngang bằng với các khoản thuế mà các quốc gia ở nước ngoài áp dụng đối với hàng xuất cảng của Hoa Kỳ và ra hiệu rằng một số quốc gia sẽ được miễn. Tình hình cho thấy ngày mai, Thứ Tư, thế giới thương mại sẽ thay đổi.

⦿ ---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh hôm thứ Ba rằng mặc dù "châu Âu không phải là bên khởi xướng cuộc đối đầu này", liên minh này đã sẵn sàng thực hiện các biện pháp mạnh mẽ chống lại các khoản thuế của Hoa Kỳ. "Chúng tôi không nhất thiết muốn trả đũa. Nhưng nếu cần thiết, chúng tôi có một kế hoạch trả đũa mạnh mẽ và chúng tôi sẽ sử dụng nó", Von der Leyen tuyên bố tại phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu tại Strasbourg một ngày trước khi các mức thuế quan có đi có lại trên toàn thế giới của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có hiệu lực.

"Mục tiêu của chúng tôi là một giải pháp đàm phán. Nhưng tất nhiên, nếu cần thiết, chúng tôi sẽ bảo vệ lợi ích, người dân và các công ty của mình", bà lưu ý trong khi tuyên bố rằng thuế quan sẽ chỉ làm tăng lạm phát, trái ngược với các mục tiêu dự kiến ​​của khối.

⦿ ---- Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đang tiếp tục vụ kiện trị giá 150 triệu đô la chống lại Elon Musk được đệ trình dưới thời chính quyền Biden. Theo hồ sơ nộp lên tòa án hôm thứ Hai, tỷ phú công nghệ và người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ đã đồng ý trả lời vụ kiện, cáo buộc ông Musk đã lừa dối các nhà đầu tư khi mua hàng triệu đô la cổ phiếu Twitter vào năm 2022, trước khi ông mua lại công ty Twitter (rồi đổi tên là X).

SEC đã đệ đơn kiện Musk vào ngày 14 tháng 1 trong những ngày cuối cùng của chính quyền Biden, và một đại diện của SEC đã gửi cho Musk đơn khiếu nại và lệnh triệu tập vào đầu tháng này -- mặc dù Musk phản đối tính hợp lệ của dịch vụ. Theo các điều khoản của thỏa thuận, luật sư của Musk sẽ nộp phản hồi cho đơn khiếu nại trước ngày 6 tháng 6, trong khi chờ tòa án chấp thuận.

"Các bên xin trân trọng trình bày rằng thỏa hiệp này là hợp lý và sẽ tiết kiệm được nguồn lực tư pháp", hồ sơ nêu rõ. Hồ sơ nộp hôm thứ Hai đánh dấu lần đầu tiên một trong hai bên đưa ra thời hạn chót để Musk trả lời khiếu nại. Hãng tin ABC News không thể liên lạc ngay với luật sư của Musk để bình luận. "Họ dành thời gian vào những việc vô bổ như thế này trong khi có rất nhiều tội ác thực sự không bị trừng phạt", Musk phát biểu trên X vào tháng 1 để đáp lại vụ kiện của SEC.

⦿ ---- Câu chuyện dân cử Mỹ: Cộng Hòa nói rằng Dân Chủ hăm dọa các dân cử Cộng Hòa, nhưng Dân Chủ nói thực tế là Cộng Hòa xúi giục và bao che bọn bạo loạn 6/1/2021 tấn công Quốc Hội và bây giờ Trump công khai đòi lấy tiền chính phủ tặng cho bọn bạo loạn. Lời kêu gọi đầy nhiệt huyết của một nhà lập pháp đảng Cộng hòa rằng đảng Dân chủ "hãy dừng các mối đe dọa đối với các thành viên đảng Cộng hòa của Quốc hội" đã vấp phải phản ứng dữ dội từ hai dân biểu đảng Dân chủ, những người khăng khăng yêu cầu bà thúc giục các đồng nghiệp đảng Cộng hòa của mình hãy làm như vậy.

Nhưng Dân biểu Cộng Hòa Michelle Fischbach (MN) dường như không quan tâm đến lời khuyên này. Cuộc trao đổi gay gắt diễn ra vào thứ Hai trong phiên điều trần của Ủy ban Quy tắc Hạ viện khi Fischbach trút giận lên các đồng nghiệp đảng Dân chủ của mình, bao gồm Dân biểu Jim McGovern (D-MA) và Dân biểu Jamie Raskin (D-MD), những người đã đưa ra lời khai.

"Nếu quý vị lo lắng về các mối đe dọa - thì có những mối đe dọa đối với các thành viên đảng Cộng hòa của Quốc hội từ phía quý vị", bà nói. "Có 'áp phích truy nã' - tôi sẽ lấy cho bạn bản sao của chúng - vì có 'áp phích truy nã' của những người Cộng hòa trong các khu vực của họ".

Bà nói thêm rằng một thành viên Đảng Cộng hòa của Quốc hội đã phải đối mặt với "một máy chém được dựng lên trước văn phòng của ông ấy" và yêu cầu đảng Dân chủ "công khai lên án" các mối đe dọa đối với các thành viên Đảng Cộng hòa của Quốc hội, mà không đề cập đến bất kỳ mối đe dọa nào đối với các nhà lập pháp Dân chủ.

"Tôi chưa từng thấy máy chém nào kể từ ngày 6 tháng 1", DB Dân Chủ Raskin trả lời - một bình luận dường như khiến Fischbach nổi giận. Sau khi Raskin đồng ý "lên án và từ bỏ bất kỳ mối đe dọa nào đối với bất kỳ thành viên nào của Quốc hội", Fischbach tiếp tục nhấn mạnh rằng ông sẽ nói chuyện với những người Dân chủ khác về việc làm như vậy.

"Ông vui lòng lên án Trump vì đã cử một đám đông đến đây vào ngày 6 tháng 1 chứ?" DB Dân Chủ McGovern xen vào.

⦿ ---- Đêm nay, Thứ Ba, các bạn hãy mở TV xem kết quả bầu cử đặc biệt ở Florida, để xem lòng dân nơi đây còn MAGA hay không. Cuộc bầu cử đặc biệt của Florida vào thứ Ba có thể làm thay đổi Bạch Ốc, theo một người trong cuộc ở Washington, D.C. Thượng nghị sĩ/tiểu bang Cộng hòa Randy Fine đang dẫn trước đảng viên Dân chủ Josh Weil 4 điểm tại Quận quốc hội số 6 của Florida, nơi Mike Waltz đã giành chiến thắng với 33 điểm vào tháng 11/ trước khi rời đi để trở thành cố vấn an ninh quốc gia của Donald Trump - một vai trò mà đồng sáng lập Axios Mike Allen cho biết có thể bị đe dọa tùy thuộc vào kết quả của cuộc bầu cử hôm nay.

"Tại sao đêm nay lại quan trọng đối với đảng Dân chủ - đây là cơ hội để họ thoát khỏi thảm đấu", Allen nói với chương trình "Morning Joe" của MSNBC. "Giống như, một màn trình diễn lớn, một chiến thắng lớn vào đêm nay, điều đó sẽ mang lại tiền bạc, năng lượng, và tôi có thể nói rằng ở Wisconsin (bầu cử đặc biệt ghế Thẩm phán tối cao), Bạch Ốc, đằng sau hậu trường, đang cảm thấy tồi tệ về cách nhìn nhận đó. ... Tôi có thể nói với bạn rằng bên trong Đảng Cộng hòa, không có nhiều sự lạc quan về Wisconsin".

Fine và Weil đều đang tìm cách thay thế Waltz tại Quốc hội, nhưng Allen cho biết Trump có thể đang tìm cách thay thế ông làm cố vấn an ninh quốc gia sau khi ông vô tình thêm phóng viên Jeffrey Goldberg vào một cuộc trò chuyện nhóm nơi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tiết lộ các kế hoạch tuyệt mật cho các hoạt động quân sự.

"Ở Florida, tôi cảm thấy rất vui về chiếc ghế mà Matt Gaetz từng giữ ở Quận 1", Allen nói. "Ở Quận 6 tại Florida, tôi thực sự lo lắng về chiếc ghế của Mike Waltz, mặc dù có biên độ 30 điểm đáng kinh ngạc mà bạn vừa đề cập. Một câu chuyện hậu trường nhỏ dành cho người xem của bạn. Đây là từ [phóng viên] Mark Caputo của báo Axios, người sống ở Florida, và ông ấy nói rằng đằng sau hậu trường, Mike Waltz, tất nhiên, hiện là cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống, đó là lý do tại sao chúng tôi phải lấp đầy chiếc ghế đó, Mike Waltz đang nói với các đồng nghiệp đằng sau hậu trường, Randy Fine, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa mà bạn vừa thấy ở đó, ông Walz đã nói, 'Nếu Randy Fine thắng, tôi chắc chắn sẽ bị sa thải.'"

⦿ ---- Hôm thứ Hai, Đảng Dân chủ đã yêu cầu tòa án Hoa Kỳ chặn lệnh hành pháp của Tổng thống Cộng hòa Donald Trump về việc cải tổ hệ thống bầu cử, với lý do những thay đổi này có nguy cơ tước quyền bỏ phiếu của những công dân Hoa Kỳ đủ điều kiện. Trong một vụ kiện chống lại chính quyền Trump được đệ trình lên tòa án liên bang Washington, D.C., Ủy ban Quốc gia Dân chủ cho biết Trump đã vượt quá thẩm quyền của mình trong lệnh ngày 25 tháng 3 bằng cách yêu cầu cử tri chứng minh rằng họ là công dân Hoa Kỳ, ngăn cản các tiểu bang kiểm phiếu qua thư nhận được sau Ngày bầu cử và đe dọa sẽ cắt nguồn tài trợ liên bang của các tiểu bang không tuân thủ.

"Sắc lệnh hành pháp này nhằm áp đặt những thay đổi triệt để đối với cách người Mỹ đăng ký bỏ phiếu, bỏ phiếu và tham gia vào nền dân chủ của chúng ta—tất cả đều đe dọa tước quyền của những cử tri hợp pháp và không có điều nào trong số đó là hợp pháp", theo đơn kiện do luật sư bầu cử lâu năm của đảng Dân chủ Marc Elias và các luật sư khác tại công ty của ông đệ trình.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Chuck Schumer và Dân biểu Hoa Kỳ Hakeem Jeffries, những người lãnh đạo nhóm thiểu số Dân chủ tại Thượng viện và Hạ viện Hoa Kỳ, cũng là nguyên đơn trong vụ kiện. Bạch Ốc không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Chính quyền Trump trước đây đã lập luận rằng lệnh này sẽ ngăn chặn công dân nước ngoài can thiệp vào các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ. Thực tế chưa từng có chứng cớ nào di dân bầu cử hàng loạt ở Mỹ, vì Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang đã lập danh sách cử tri có quốc tịch cho mọi tiểu bang.

Trump từ lâu đã đặt câu hỏi về hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ và tiếp tục tuyên bố sai sự thật rằng thất bại năm 2020 của ông trước Tổng thống Dân chủ Joe Biden là kết quả của gian lận tràn lan. Tổng thống và các đồng minh Cộng hòa của ông cũng đã đưa ra những tuyên bố vô căn cứ về việc bỏ phiếu tràn lan của những người không phải là công dân, điều này là bất hợp pháp và hiếm khi xảy ra. Có thực tế khác: chỉ 1/2 dân Mỹ hiện có hộ chiếu (passport) để chứng minh có quốc tịch, vì những người có nhu cầu xuất ngoại mới cần giấy này.

Trong vụ kiện của mình, đảng Dân chủ cho biết Hiến pháp Hoa Kỳ trao quyền cho từng tiểu bang và Quốc hội - không phải tổng thống - để kiểm soát cách thức tiến hành các cuộc bầu cử liên bang. Họ cho biết điều này rất quan trọng để đảm bảo các tổng thống không tìm cách thay đổi các quy tắc bầu cử để có lợi cho mình. "Những người soạn thảo Hiến pháp liên bang của chúng ta đã thấy trước rằng những nhà lãnh đạo ích kỷ và tự đề cao mình có thể tìm cách làm hỏng hệ thống chính phủ dân chủ của chúng ta để mở rộng và bảo vệ quyền lực của chính họ", đơn kiện viết.

Trước đó vào thứ Hai, các nhóm bảo vệ quyền bỏ phiếu bao gồm Trung tâm pháp lý chiến dịch và Quỹ bảo vệ dân chủ tiểu bang đã đệ đơn kiện riêng lên sắc lệnh hành pháp. Có phức tạp về giấy tờ: nhiều phụ nữ khi lấy chồng đã đổi họ, và tên sẽ không trùng hợp với passport, mà không phải ai cũng chịu làm giấy tờ lại, nếu không có nhu cầu xuất ngoại.

⦿ ---- Elon Musk sắp về vườn. Tổng thống Donald Trump đã ám chỉ vào thứ Hai rằng đồng minh thân cận của ông là Elon Musk có thể phải quay lại điều hành các công ty của mình toàn thời gian và sứ mệnh đầy biến động của DOGE sẽ được hoàn thành sau khi sa thải hàng chục nghìn nhân viên chính phủ.

Bình luận của tổng thống, được đưa ra tại buổi lễ ký kết của Bạch Ốc cho một sắc lệnh hành pháp kêu gọi tăng cường giám sát các nhà bán lại vé hòa nhạc, được đưa ra trong bối cảnh công chúng ngày càng lo ngại về sự hỗn loạn và bất ổn do DOGE gây ra.

Musk được phân loại là một nhân viên chính phủ tạm thời, với thời hạn phục vụ tại Bạch Ốc là 130 ngày. Theo chỉ định đó, nhiệm kỳ của ông sẽ kết thúc vào cuối tháng 5. Nhưng một quan chức Bạch Ốc đã nói với POLITICO vào tháng 2 rằng không có dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ kết thúc thời gian làm việc cùng Trump và rằng ông "sẽ ở lại đây".

Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng ảnh hưởng của DOGE sẽ còn kéo dài vì các thành viên Nội các và người đứng đầu các cơ quan đã "được giáo dục rất nhiều" từ trải nghiệm này. "Sẽ đến lúc các bộ trưởng có thể làm công việc này".

⦿ ---- Đức triển khai quân thường trực ở sườn phía đông của NATO. Berlin chính thức kích hoạt lữ đoàn ở Litva, báo hiệu sự thay đổi lớn trong tư thế phòng thủ. Đức chính thức triển khai quân đội ra nước ngoài thường trực lần đầu tiên kể từ Thế chiến II vào thứ Ba — một lữ đoàn thiết giáp gồm 5.000 quân ở Litva — khi Berlin hành động để củng cố sườn phía đông của NATO để đáp trả cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine.

Theo nhóm vận động hành lang của quân đội Đức, Lữ đoàn Thiết giáp số 45 mới thành lập đã chính thức được kích hoạt trong một buổi lễ bên ngoài Vilnius (thủ đô Lithuania). Một trụ sở tạm thời đã được thành lập, với huy hiệu của lữ đoàn được công bố và đơn vị hiện chính thức nằm dưới sự chỉ huy của Chuẩn tướng Christoph Huber.

"Chúng tôi có một sứ mệnh rõ ràng: đảm bảo sự bảo vệ, tự do và an ninh cho các đồng minh Litva của chúng tôi ở sườn phía đông của NATO", Huber nói với dpa, hãng thông tấn Đức. "Khi làm như vậy, chúng tôi cũng bảo vệ lãnh thổ NATO — và chính nước Đức".

Berlin đã cam kết triển khai dài hạn vào năm 2023, phá vỡ chính sách quốc phòng kéo dài nhiều thập niên của Đức vốn tránh việc đồn trú thường trực quân đội chiến đấu ở nước ngoài. Đơn vị này dự kiến ​​sẽ hoạt động hoàn toàn vào năm 2027 và cuối cùng sẽ đóng tại một khu phức hợp quân sự mới ở Rūdninkai, cách Vilnius khoảng 30 km về phía nam. Cho đến lúc đó, quân đội sẽ hoạt động tại các căn cứ tạm thời của Litva.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha cho biết hôm thứ Ba rằng đất nước ông đã tổ chức một vòng đàm phán với Hoa Kỳ về thỏa thuận khoáng sản mới, tuyên bố rằng thỏa thuận này sẽ góp phần vào cơ sở hạ tầng an ninh của Ukraine. Trong cuộc họp báo với người đồng cấp Litva, Kestutis Budrys, Sybiha tuyên bố rằng thỏa thuận khoáng sản sẽ tạo ra sự hiện diện mạnh mẽ của doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Ukraine, điều này sẽ góp phần vào cơ sở hạ tầng an ninh của đất nước.

Ông cũng lên án Nga vì các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng trên khắp Ukraine mặc dù đã có thỏa thuận ngừng bắn một phần. Trước đó, Bộ trưởng tuyên bố rằng ông tin rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và chính quyền của ông có thể giúp đạt được "hòa bình công bằng, lâu dài" ở Ukraine.

⦿ ---- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết hôm thứ Ba rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng nguyên từ của Iran đều có thể là "thảm họa", sau những lời đe dọa từ Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đe dọa Tehran sẽ "ném bom theo cách mà họ chưa từng thấy trước đây" nếu nước này không đồng ý với một thỏa thuận nguyên từ.

Ryabkov lên án những phát biểu của Trump, tuyên bố rằng chúng đại diện cho một nỗ lực "áp đặt ý chí của [ông]" lên chính phủ Iran. "Chúng ta cần tăng gấp đôi nỗ lực để cố gắng đạt được một thỏa thuận trên cơ sở hợp lý", ông nói với Mezhdunarodnaya Zhizn', đồng thời nhấn mạnh rằng Nga sẵn sàng cung cấp dịch vụ của mình cho Hoa Kỳ, Iran và "tất cả những ai quan tâm đến vấn đề này".

⦿ ---- Nga và Trung Quốc tập trung vào việc củng cố quan hệ đối tác chiến lược của họ, theo lời Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết trong cuộc họp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi). "Nga và Trung Quốc không chỉ đoàn kết với nhau bởi tình anh em lịch sử và thời chiến, đường biên giới chung lâu đời mà còn bởi truyền thống láng giềng tốt đẹp kéo dài hàng thế kỷ và sự thống nhất rộng rãi về lợi ích quốc gia. Đây chính xác là định hướng mà các nhà lãnh đạo của chúng ta - Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã đề ra", Lavrov nhấn mạnh.

Ông nói thêm rằng trong các cuộc đàm phán video gần đây và các cuộc điện đàm trước đó, hai nguyên thủ quốc gia đã tái khẳng định ý định chung của họ là củng cố vững chắc "mối quan hệ Nga-Trung".

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trả lời phỏng vấn RIA Novosti được công bố hôm thứ Ba rằng động thái của Hoa Kỳ nhằm đưa Trung Quốc vào các cuộc đàm phán giải trừ vũ khí nguyên tử là "không công bằng và không thực tế". Nhấn mạnh sự mất cân bằng rõ rệt này, Vương tuyên bố rằng năng lực nguyên tử của Trung Quốc vẫn "kém hơn hẳn" so với Hoa Kỳ và nhấn mạnh rằng hai nước hoạt động trong các môi trường chiến lược và an ninh khác nhau. Ông lưu ý rằng Nga luôn ủng hộ lập trường của Bắc Kinh, kêu gọi tôn trọng quyền chủ quyền của Trung Quốc trong lĩnh vực nguyên tử.

Vương cũng ca ngợi mối quan hệ bền chặt giữa Trung Quốc và Nga, ví nó như "một chuyến tàu tốc hành" nơi "cảnh vật thay đổi, nhưng đoàn tàu vẫn tiến về phía trước" nhấn mạnh động lực và sức bền bỉ của mối quan hệ song phương. Hiện ông đang có chuyến thăm ba ngày tới Moscow và dự kiến ​​sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock đã cam kết vào thứ Ba rằng sẽ cung cấp thêm 130 triệu euro tiền viện trợ nhân đạo và quỹ ổn định cho Ukraine trong bối cảnh các hoạt động quân sự của Nga vẫn tiếp diễn. "Ukraine đã sẵn sàng ngừng bắn ngay lập tức", Baerbock tuyên bố trong chuyến thăm thứ chín của bà tới Ukraine kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu, đồng thời cảnh báo Hoa Kỳ không nên bị đánh lừa bởi "chiêu lừa" ngoại giao của Tổng thống Nga Vladimir Putin liên quan đến các cuộc thảo luận về lệnh ngừng bắn tiềm tàng ở Ukraine.

"Do tình trạng bế tắc giữa Hoa Kỳ và Nga, điều tối quan trọng là chúng ta, những người châu Âu, phải chứng minh rằng chúng ta ủng hộ Ukraine mà không có bất kỳ sự dè dặt nào và ủng hộ nước này hơn bao giờ hết", Baerbock nói với các phóng viên tại Kiev. "Chính phủ tiếp theo sẽ tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho Ukraine", bà kết luận.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Đức sắp mãn nhiệm Annalena Baerbock cho biết trong chuyến thăm Kiev hôm thứ Ba rằng thỏa thuận khoáng sản của Ukraine với Hoa Kỳ phải tương thích với các quy định của Liên minh châu Âu vì Ukraine là ứng cử viên gia nhập liên minh. Hoa Kỳ và Ukraine đã nối lại các cuộc đàm phán về một thỏa thuận sau khi chính quyền Trump gửi một đề xuất mới cho Ukraine vào tuần trước.

Baerbock nhắc lại rằng mục tiêu của Tổng thống Nga Vladimir Putin là "phá hủy Ukraine" vì việc không có tiến triển nào trong lệnh ngừng bắn một phần đang khiến các đồng minh của Kiev thất vọng. Sáng sớm Thứ Ba, Baerbock đã công bố một gói viện trợ mới trị giá 130 triệu euro trong chuyến đi cuối cùng của bà tới Ukraine trước khi rời nhiệm sở.

⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh về lệnh nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào mùa xuân đối với người Nga. Văn bản nêu rõ rằng 160.000 người sẽ được triệu tập nhập ngũ. Theo luật mới, công dân từ 18 đến 30 tuổi sẽ được triệu tập để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Lệnh nghĩa vụ quân sự sẽ diễn ra từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 15 tháng 6. Sắc lệnh cũng nêu rõ rằng "lính, thủy thủ, trung sĩ và hạ sĩ quan đã hết thời hạn nghĩa vụ quân sự bắt buộc" sẽ được xuất ngũ.

Interfax đưa tin rằng theo dữ liệu chính thức, 133.000 tân binh đã được gửi đến quân đội trong lệnh nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào mùa thu năm ngoái với thời hạn một năm. Theo báo cáo, kể từ tháng 12 năm 2024, biên chế của Lực lượng vũ trang Nga đã tăng lên gần 2,4 triệu, trong đó 1,5 triệu sẽ là quân nhân.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump xác nhận rằng chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông kể từ khi trở lại Bạch Ốc sẽ là tới Saudi Arabia. "Có thể là vào tháng tới, có thể là muộn hơn một chút", Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục. "Chúng tôi sẽ tới Qatar và có thể là một vài quốc gia khác", Trump nói. Ông cũng nhắc đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất khi trả lời câu hỏi của một phóng viên về kế hoạch đi lại của mình, gọi đây là "một nhà lãnh đạo vĩ đại".

⦿ ---- Lãnh tụ Cộng Hòa Thượng Viện: TRump nói giỡn về nhiệm kỳ 3. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Hoa Kỳ John Thune cho biết hôm thứ Hai rằng Tổng thống Donald Trump không thể phục vụ thêm một nhiệm kỳ nữa "nếu không có sự thay đổi trong Hiến pháp" và rằng tổng thống Hoa Kỳ rất có thể đã "làm trò" với các phóng viên khi nói về nhiệm kỳ thứ ba tại nhiệm, CNN đưa tin. "Các bạn cứ hỏi câu hỏi này, và tôi nghĩ rằng ông ấy có lẽ đang đùa giỡn với nó, có lẽ là đang đùa giỡn với các bạn", Thune nói. Trump đã không bác bỏ ý tưởng về nhiệm kỳ thứ ba trong cuộc phỏng vấn với NBC News vào Chủ Nhật.

⦿ ---- Một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ tại California đã trì hoãn kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhằm chấm dứt Quy chế bảo vệ tạm thời (TPS) đối với khoảng 350.000 người di cư Venezuela. Chương trình TPS này cho phép họ sinh sống và làm việc hợp pháp tại Hoa Kỳ, nhưng một quyết định gần đây của Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem nhằm mục đích tước bỏ các biện pháp bảo vệ đó vào tuần tới. Thẩm phán Edward Chen đã ra phán quyết có lợi cho những người nắm giữ TPS đã kiện để ngăn chặn động thái này, gọi hành động của chính phủ là "chưa từng có". Mặc dù phán quyết này ngăn chặn việc trục xuất ngay lập tức, nhưng vụ này vẫn chưa kết thúc. Tòa án vẫn sẽ quyết định liệu chính phủ có thẩm quyền pháp lý để chấm dứt chương trình theo kế hoạch hay không.

⦿ ---- Doanh số bán hàng của xe Tesla tại các thị trường chính ở châu Âu lại giảm vào tháng 3, dữ liệu cho thấy hôm thứ Ba, làm tăng thêm dấu hiệu cho thấy người lái xe đang xa lánh thương hiệu xe điện của Elon Musk khi sự cạnh tranh từ Trung Quốc ngày càng gay gắt và một số người phản đối quan điểm chính trị của ông. Doanh số bán xe Tesla mới tại Pháp và Thụy Điển đã giảm trong tháng thứ ba liên tiếp, góp phần vào doanh số bán hàng quý đầu tiên thấp nhất tại hai quốc gia này kể từ năm 2021.

Tesla đã ghi nhận doanh số bán xe tại Pháp là 3.157 chiếc, Thụy Điển là 911 chiếc và Na Uy là 2.211 chiếc vào tháng 3, giảm lần lượt 36,83% ở Pháp, 63,9% ở Thụy Điển và 1% ở Na Uy so với năm ngoái, theo dữ liệu chính thức. Tại Đan Mạch, tổng số xe đăng ký là 593 chiếc, giảm 65,6% và giảm 61% xuống còn 1.536 chiếc tại Hoà Lan.

Doanh số bán hàng theo quý giảm 41,1% tại Pháp, 55,3% tại Thụy Điển, 12,5% tại Na Uy, 56,4% tại Đan Mạch và 49,7% tại Hoà Lan.

Thị phần của tập đoàn Tesla tại Pháp đã giảm xuống còn 1,63% trong quý kết thúc vào tháng 3. Tập đoàn đã mất thị phần vào tay các thương hiệu được tổ chức xe quốc gia PFA xếp vào nhóm "các thương hiệu khác". Những thương hiệu này bao gồm BYD và các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc khác, và thị phần của họ đã tăng lên 3,19%.Bồ Đào Nha đã đi ngược lại xu hướng, với số lượng đăng ký xe Tesla tăng 2% trong tháng 4, nhưng đã giảm 26% trong quý, mặc dù xu hướng điện khí hóa đang tăng tốc trên thị trường.Vào thứ Hai, Musk cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra vào đêm qua tại một đại lý Tesla ở Rome đã phá hủy 17 chiếc xe là một hành động khủng bố, nhắc lại những bình luận trước đó của Trump.⦿ ---- Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo cho biết hôm thứ Ba rằng đất nước ông đang chuẩn bị rút khỏi Hiệp ước Ottawa, được ký kết năm 1997 nhằm xóa bỏ việc sử dụng mìn chống người. "Đánh giá này là một bước cần thiết để tăng cường sự sẵn sàng của lực lượng của chúng ta và chuẩn bị cho tương lai", cựu người dẫn chương trình của Fox News đã viết, người chỉ mới năm ngoái đã nói rằng ông phản đối việc để phụ nữ tham gia các vai trò chiến đấu.Hegseth cũng làm rõ rằng "sẽ không có tiêu chuẩn hiện có nào bị hạ thấp trong quá trình này". Trong khi 3 binh chủng Army Rangers (Biệt động quân), Green Berets (Lực Lượng Đặc Biệt Mũ Xanh) and Navy SEALS (Biệt kích Người Nhái) luôn yêu cầu ngưỡng kiểm tra thể lực ngang nhau, thì Lục quân và Thủy quân Lục chiến, chẳng hạn, thì không.Theo Bộ Quốc phòng, tính đến cuối năm 2022, phụ nữ - những người đã bị cấm tham gia các vai trò chiến đấu cho đến năm 2013 - chiếm 17,5 phần trăm lực lượng đang hoạt động. "Mặc dù không biết chắc chắn [là con tôi hay không], tôi đã đưa cho Ashley 2,5 triệu đô la và sẽ gửi cho cô ấy 500.000 đô la/năm", anh nói thêm.Bình luận của Musk đưa ra sau khi cô St. Clair bán chiếc Tesla của cô, nói rằng cô đã làm như vậy sau khi Musk bị cáo buộc cắt giảm các khoản cấp dưỡng nuôi con. St. Clair phản pháo Musk vì nói rằng tòa án không cần thiết để anh ta làm xét nghiệm quan hệ cha con, nói rằng, "Elon, chúng tôi đã yêu cầu anh xác nhận quan hệ cha con thông qua xét nghiệm trước khi đứa con của chúng tôi (người mà anh đã nêu tên) chào đời. Anh đã từ chối".Cô cũng trả lời Musk. "Và anh không gửi tiền cho tôi, anh đã gửi tiền hỗ trợ cho đứa con mà anh nghĩ là cần thiết... cho đến khi anh rút hầu hết số tiền đó để duy trì quyền kiểm soát và trừng phạt tôi vì 'sự bất tuân'", cô tiếp tục trong bài đăng của mình trên X vào thứ Hai. Khi được hỏi về tuyên bố trước đó của mình với NBC, trong đó ông đe dọa Vladimir Putin bằng "thuế quan thứ cấp" nếu lệnh ngừng bắn không đạt được do hành động của Nga, Trump nhấn mạnh rằng ông vẫn tin tưởng vào thiện chí của tổng thống Nga.Mặc dù thất vọng, Trump đã đánh giá trên Không lực Một rằng ông không nghĩ rằng người Nga đang cố lừa dối ông, tuyên bố rằng Putin "muốn đạt được một thỏa thuận". Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, theo quan điểm của ông, đang cố gắng rút khỏi một thỏa thuận của Hoa Kỳ liên quan đến việc khai thác tài nguyên khoáng sản của Ukraine."Chúng tôi đã đạt được một thỏa thuận về đất hiếm, và bây giờ ông ấy [Zelensky] nói, ừ thì, bạn biết đấy, tôi muốn đàm phán lại thỏa thuận. Ông ấy muốn trở thành thành viên của NATO. Ờ thì, ông ấy sẽ không bao giờ trở thành thành viên của NATO. Ông ấy hiểu điều đó. Nhưng tôi sẽ không đặt mình vào vị trí phải quyên góp tiền hoặc hỗ trợ các trường không hỗ trợ sinh viên của mình", cô nói thêm. (Ghi chú: graduate school là các chương trình hoặc Thạc sĩ, hoặc Tiến sĩ cho người đã có Cử nhân. Tim Walz là ứng cử viên Phó Tổng Thống cho ứng cử viên Tổng Thống Dân Chủ Kamala Harris năm 2024.)⦿ ---- Công ty xếp hạng tín dụng Fitch Ratings đã chia sẻ trong báo cáo mới nhất của mình vào thứ Hai rằng thuế quan của Hoa Kỳ có tác động "tiêu cực" và "không đồng đều" đến tín dụng của các nhà sản xuất xe trên toàn cầu. Lynn lập luận rằng nhiệm kỳ thứ hai của Trump đã có khởi đầu tệ hơn nhiều so với nhiệm kỳ đầu tiên, mà Lynn lưu ý chủ yếu là do các chính sách cắt giảm thuế và bãi bỏ quy định truyền thống của Đảng Cộng hòa.Ông cho rằng hiện tại, Trump đang dồn toàn lực vào việc áp thuế quan nhằm vào các đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ, điều này sẽ gây hại cho người tiêu dùng. "Nhiều khả năng là ... phần lớn chi phí tăng thêm sẽ được chuyển sang người tiêu dùng dưới hình thức giá cao hơn", ông viết. "Hoặc là họ sẽ buộc phải trả nhiều tiền hơn cho hàng hóa nhập cảng, hoặc giá cả có thể tăng nói chung vì các công ty Hoa Kỳ ít có động lực để cải thiện năng suất nhờ vào sự bảo vệ của bức tường thuế quan đó. Có nguy cơ nói rõ ràng rằng nếu thương mại sụp đổ xuống mức 0 vì thuế quan, thì doanh thu thuế quan cũng sẽ bằng không".Ông cũng thấy lo ngại rằng Trump sẽ ban hành những đợt tăng thuế lớn này trước khi thậm chí giải quyết bất kỳ khoản bù trừ tiềm năng nào trong việc cắt giảm thuế ở các lĩnh vực khác để giảm bớt nỗi đau cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. "Vì vậy, Trump sắp áp dụng một đợt tăng thuế lớn và sự thật phũ phàng là giống như bất kỳ đợt tăng thuế nào khác, nó sẽ nghiền nát nền kinh tế Hoa Kỳ", ông kết luận.⦿ ---- Trung Quốc, Nhật Bản và Nam Hàn đã đồng thuận liên minh hôm thứ Hai để xây dựng một phản ứng chung đối với mức thuế sắp áp của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, theo một tài khoản mạng xã hội có liên kết với đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV.Có thông tin cho biết ba nước đã đạt được thỏa thuận thiết lập hợp tác trong cuộc họp của các bộ trưởng thương mại và kinh tế được tổ chức vào Chủ Nhật tại Seoul. Điều này diễn ra trước thông báo của Trump về thuế quan mới, ảnh hưởng đến thương mại khu vực.Ba quốc gia, các cường quốc xuất cảng toàn cầu lớn, đã thảo luận về các chiến lược tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại khu vực và giảm thiểu tác động của thuế quan của Hoa Kỳ. Nhật Bản và Nam Hàn bày tỏ sự quan tâm đến việc nhập nguyên liệu bán dẫn thô từ Trung Quốc, trong khi Trung Quốc đặt mục tiêu mua các sản phẩm chip từ cả hai nước.Cuộc đối thoại cũng nhấn mạnh đến nhu cầu tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng và tăng cường truyền thông về kiểm soát xuất cảng. Không có chi tiết về "theo đuổi một hiệp định thương mại tự do" giữa ba nước.⦿ ---- 60% người Mỹ không tán thành cách Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump giải quyết các cuộc đàm phán thương mại với các quốc gia khác, một cuộc thăm dò của Associated Press và Trung tâm nghiên cứu các vấn đề công cộng NORC cho thấy vào thứ Hai. Cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện đã giảm 36% trong ba tháng đầu năm.Lần cuối cùng Tesla có chuỗi ngày tồi tệ hơn là vào cuối năm 2022, khi cổ phiếu giảm 54%. Quý đó bao gồm việc CEO Elon Musk bán hơn 22 tỷ đô la cổ phiếu Tesla để tài trợ cho thương vụ mua lại Twitter trị giá 44 tỷ đô la của ông, sau này đổi tên thành X. Vào thứ sáu, Musk cho biết công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI của ông đã mua lại X trong một thỏa thuận định giá công ty truyền thông xã hội này ở mức 33 tỷ đô la.Sự sụt giảm trong quý đầu tiên của Tesla đã xóa sổ hơn 460 tỷ đô la vốn hóa thị trường. Phần lớn quý này trùng với thời gian Musk ở chính quyền Trump thứ hai, dẫn đến nỗ lực cắt giảm chi tiêu và quy định của chính phủ, và sa thải hàng chục nghìn nhân viên liên bang. Musk đang lãnh đạo cái được gọi là Bộ Hiệu quả Chính phủ, hay DOGE. Sự ra đi của ông, với tư cách là một quan chức cấp cao người Mỹ gốc Hàn có hiểu biết sâu sắc về hoạt động của các công ty Nam Hàn, đã làm dấy lên thêm lo ngại về việc liệu các khoản trợ cấp dành cho Samsung Electronics và SK hynix có được phân phối theo đúng kế hoạch hay không.Được ban hành vào tháng 8 năm 2022, Đạo luật CHIPS và Khoa học đã dành 52,7 tỷ đô la để hỗ trợ ngành công nghiệp bán dẫn của Hoa Kỳ—39 tỷ đô la cho các cơ sở sản xuất và 13,2 tỷ đô la cho nghiên cứu và phát triển và phát triển lực lượng lao động. Để thực hiện sáng kiến này, chính quyền Biden đã bổ nhiệm Michael Schmidt, trước đây là Bộ Tài chính Hoa Kỳ, làm người đứng đầu văn phòng CHIPS for America mới thành lập trong Bộ Thương mại. Văn phòng đã tuyển dụng một số chuyên gia từ chính phủ, ngành công nghiệp bán dẫn và tài chính. "Tôi luôn ủng hộ từng người trong số các bạn, ngay cả trong những khoảnh khắc bất đồng quan điểm, tôn trọng sự tôn trọng lẫn nhau đã dẫn dắt nhóm họp kín của chúng ta", Luna viết. "Tuy nhiên, sự tôn trọng đó đã bị phá vỡ vào tuần trước".Bà gọi chế độ nghỉ thai sản là "ủng hộ gia đình" trong khi chỉ trích các nhà lập pháp khác sẵn sàng duy trì chương trình nghị sự của Trump. "Với trái tim nặng trĩu, tôi xin từ chức khỏi Freedom Caucus", Luna tiếp tục. "Tôi không thể tiếp tục là thành viên của một nhóm nghị sĩ mà một số ít người hoạt động ngoài các nguyên tắc của nhóm, sử dụng sai tên của nhóm, môi giới các thỏa thuận ngầm làm suy yếu giá trị cốt lõi của nhóm và nơi ranh giới thỏa hiệp và giao dịch bị làm mờ nhạt, hạ thấp tôi trước báo chí và khuyến khích người dân Mỹ xuyên tạc về tôi".Bà kết thúc bằng cách chỉ trích các thành viên tham nhũng trắng trợn. Tất cả những người lính mất tích đều được phân công vào Đội chiến đấu Lữ đoàn thiết giáp số 1, Sư đoàn bộ binh số 3, Quân đội Hoa Kỳ cho biết, đồng thời nói thêm rằng các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đã được tiến hành chung với lực lượng vũ trang Litva.⦿ ---- Theo tin Reuters, nền kinh tế Nhật Bản có thể mất tới 1,81 nghìn tỷ đô la trong trường hợp xảy ra một trận động đất lớn được dự đoán từ lâu ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương, có thể gây ra sóng thần tàn khốc, hàng trăm tòa nhà sụp đổ và có khả năng giết chết khoảng 300.000 người, một báo cáo của chính phủ cho biết vào thứ Hai.Thiệt hại kinh tế dự kiến là 270,3 nghìn tỷ yên, hoặc gần một nửa tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước, đã tăng mạnh so với ước tính trước đó là 214,2 nghìn tỷ yên vì ước tính mới đã tính đến áp lực lạm phát và dữ liệu địa hình và mặt đất được cập nhật đã mở rộng các khu vực lũ lụt dự kiến, báo cáo của Văn phòng Nội các cho biết. Các biến dạng kiến tạo tích tụ có thể dẫn đến một trận động đất lớn khoảng một lần trong mỗi 100 đến 150 năm.Năm ngoái, Nhật Bản đã ban hành khuyến cáo đầu tiên về động đất lớn rằng có "khả năng tương đối cao hơn" về một trận động đất mạnh tới cường độ 9 trong rãnh, sau khi một trận động đất có cường độ 7,1 xảy ra ở rìa rãnh. Trận động đất mạnh 9 độ Richter năm 2011 đã gây ra trận sóng thần tàn khốc và làm tan chảy lò phản ứng tại một nhà máy điện hạt nhân ở đông bắc Nhật Bản đã giết chết hơn 15.000 người.⦿ ---- Larry Fink, Tổng giám đốc điều hành công ty BlackRock, không nhắc đến tên Tổng thống Trump trong bức thư được nhiều người đọc gửi đến các cổ đông của công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới—nhưng vài ngày trước khi Trump áp dụng mức thuế quan mới nhất, ông lưu ý rằng "chủ nghĩa bảo hộ đã quay trở lại mạnh mẽ". Fink cho biết ngày càng có nhiều người đầu tư vào thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, "nhưng không phải ai cũng được chia sẻ khối tài sản này", tờ Financial Times đưa tin. Ông cho biết trong khi toàn cầu hóa giúp một tỷ người trên thế giới thoát khỏi đói nghèo, "nó cũng kìm hãm hàng triệu người ở các quốc gia giàu có hơn phấn đấu vì một cuộc sống tốt đẹp hơn". "Giả định ngầm hiểu là chủ nghĩa tư bản không hiệu quả và đã đến lúc thử một điều gì đó mới", ông viết. "Nhưng có một cách khác để xem xét vấn đề này: Chủ nghĩa tư bản đã hiệu quả - chỉ là đối với quá ít người".Kêu gọi cân bằng sân chơi. Fink, người có công ty giám sát hơn 11 nghìn tỷ đô la tài sản, đã kêu gọi "dân chủ hóa" hoạt động đầu tư, nói rằng các cá nhân nên được tiếp cận nhiều hơn với các tài sản tư nhân đã mang lại lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư lớn như quỹ hưu trí, tờ Wall Street Journal đưa tin. "Chúng đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng và hy vọng sẽ bị xử lý nghiêm khắc".Theo tờ New York Times, cảnh sát đã truy tố hai người đàn ông, 33 và 75 tuổi, và một phụ nữ 66 tuổi vì nghi ngờ phá hoại. Những kẻ phá hoại đã dùng sơn đỏ làm hỏng câu lạc bộ của khu nghỉ dưỡng, đào bới một phần sân golf và vẽ dòng chữ "Gaza không phải là nơi để bán" tại địa điểm này. "Các người không thể để những vụ tấn công như thế này xảy ra", Trump viết. Nhóm Palestine Action ủng hộ Palestine đã đăng tải hình ảnh về thiệt hại lên mạng xã hội vào đầu tháng này. Nhóm này cho biết, "Trong khi Trump cố gắng coi Gaza là tài sản của mình", ám chỉ đến kế hoạch phát triển của Trump, "ông ấy nên biết rằng tài sản của mình cũng nằm trong tầm tay".⦿ ---- Louisiana: Cộng Hòa thảm bại khi đòi giảm thuế cho người giàu và tăng hình phạt trẻ em. Các cử tri Louisiana đã bác bỏ bốn tu chính án hiến pháp do Thống đốc đảng Cộng hòa Jeff Landry bảo trợ liên quan đến tội phạm, tòa án và tài chính. Trong khi các công đoàn giáo viên lớn ủng hộ tu chính án, một liên minh gồm các nhóm vận động tự do và các nhân vật tôn giáo bảo thủ có ảnh hưởng phản đối những thay đổi sẽ thanh lý các quỹ tín thác giáo dục và xóa bỏ các biện pháp bảo vệ theo hiến pháp đối với các khoản miễn thuế đối với một số loại tài sản do các tổ chức tôn giáo sở hữu.Một tu chính án khác được đề xuất sẽ giúp các nhà lập pháp dễ dàng mở rộng các tội mà trẻ vị thành niên có thể bị kết án như người lớn. Các nhóm cải cách tư pháp hình sự đã tập hợp để phản đối những gì họ mô tả là hình phạt khắc nghiệt không giải quyết được nguyên nhân gốc rễ của tội phạm thanh thiếu niên. Các tu chính án còn lại sẽ cho phép các nhà lập pháp thành lập các tòa án chuyên khoa khu vực, mà những người phản đối cho rằng có thể được sử dụng để chiếm đoạt quyền tư pháp từ các tòa án địa phương.Landry cho biết ông thất vọng nhưng sẽ tiếp tục đấu tranh cho "những thay đổi thế hệ" ở Louisiana. Số lượng sếu rất lớn, với các quan chức đã ghi nhận hơn 700.000 con sếu trong cuộc khảo sát gần đây nhất tại Thung lũng Central Platte River Valley, theo tổ chức phi lợi nhuận CraneTrust.org."Sếu đồi cát (Sandhill cranes) đã cho chúng ta thấy rằng chúng cực kỳ kiên cường trước nhiều thứ khác nhau mà chúng ta ném vào chúng", nhà sinh vật học về động vật hoang dã Bethany Ostrom của Crane Trust chia sẻ với Nebraska Public Media. Mùa này đạt đỉnh điểm từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4 và Courthouse News Service (chuyên đăng tải các câu chuyện khoa học) giải thích lý do tại sao Sông Platte rộng và nông lại là địa điểm hoàn hảo cho các loài chim—và cho các đàn khách du lịch đeo ống nhòm dõi theo chúng.⦿ ---- Arizona: truy bắt nhóm cướp xe lửa chở giày thể thao. Hai người bị bắt hôm thứ Năm liên quan đến một loạt vụ cướp tàu hỏa nhắm vào giày thể thao Nike là công dân Mexico được cho là đã nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ, theo cảnh sát ở Arizona. Tài xế đã ra khỏi xe theo yêu cầu của cảnh sát, nhưng sau đó quay lại bên trong và lái xe đi, đâm vào một cảnh sát tuần tra, người này không bị thương, theo cảnh sát cho biết, theo NBC.Người phụ nữ đã bị truy đuổi 80 dặm cho đến khi cô mất kiểm soát, đâm vào lan can bảo vệ, bị văng ra khỏi xe SUV và được đưa đến bệnh viện với những vết thương nhẹ, cảnh sát cho biết. Cả người đàn ông và người phụ nữ đều bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ người lớn của Quận Mohave. Mười một người khác đã bị buộc tội trong một vụ cướp tàu hỏa vào tháng 1 gần Perrin, Arizona, theo tờ Independent. Trong số đó, 10 người là người Mexico đã nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ, cảnh sát cho biết.⦿ ---- HỎI 1: Ngừng tim đột ngột, đối với vận động viên thể thao: tỷ lệ chết của da đen, da vàng cao hơn da trắng?ĐÁP 1: Đúng vậy. Hơn 420.000 người Mỹ bị ngừng tim đột ngột ngoài bệnh viện mỗi năm, xảy ra khi tim đột nhiên ngừng đập. Cơ quan này phát hiện ra rằng những người sống ở vùng nông thôn có nhiều khả năng mắc bệnh tim hơn là ở vùng thành thị (7% so với 4%), huyết áp cao (37% so với 31%), cholesterol cao (29% so với 27%), béo phì (41% so với 30%) và tiểu đường (11% so với 10%). Chi tiết: