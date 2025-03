(31/3/2025) - Trump: sẽ bám ghế Tổng Thống nhiệm kỳ thứ 3 - Warren Buffett: thuế quan của Trump là gây chiến với các nước, dân Mỹ sẽ bi đát vì lạm phát - Dân Canada rủ nhau chỉ mua hàng Canada: các công ty Mỹ kinh hoàng - Myanmar cứu hộ động đất: TQ, Nga, Đài Loan, Nhật, VN giúp. Cứu hộ Mỹ vắng mặt. Myanma: 2.056 người chết, 3.900 người bị thương, 270 người mất tích.

Myanmar cứu hộ động đất: TQ, Nga, Đài Loan, Nhật, VN giúp. Cứu hộ Mỹ vắng mặt. Myanma: 2.056 người chết, 3.900 người bị thương, 270 người mất tích.

(31/3/2025) - Trump: sẽ bám ghế Tổng Thống nhiệm kỳ thứ 3

- Warren Buffett: thuế quan của Trump là gây chiến với các nước, dân Mỹ sẽ bi đát vì lạm phát

- Báo Canada: sẵn sàng du kích chiến nhiều thập niên nếu Trump xua quân xâm chiếm Canada

- Dân Canada rủ nhau chỉ mua hàng Canada: các công ty Mỹ kinh hoàng

- Nông dân Hawaii thê thảm vì Trump chận tiền tài trợ nông nghiệp

- Mua phiếu ở Wisconsin: Elon Musk trao tặng 1 triệu đô la/người cho 2 cử tri Wisconsin.

- Thủ đô Mỹ: một con diều đâm vào một máy bay United Airlines đang hạ cánh, không ai bị thương

- ECB: hễ Trump áp thuế, thì cả Liên Âu và Mỹ là "kịch bản 2 phía cùng thua".

- TQ đã phát hiện ra một mỏ dầu "lớn" ở Biển Đông, với trữ lượng đã được chứng minh lên tới hơn 100 triệu tấn

- Honda Motor ra mắt mẫu xe tay ga điện ở VN

- Lại đổi ý: Trump nói Mỹ "không cần gì" từ Canada

- Trump cân nhắc viện trợ khẩn cấp cho nông dân

- 2 con trai của Trump vào tiền điện tử, American Bitcoin

- Nam Hàn: sẽ ứng phó với thuế quan Mỹ

- Trump: sẽ chặt cây mộc lan 200 năm ở Bạch Ốc.

- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Nhật: Mỹ sẽ răn đe mạnh mẽ ở Eo Biển Đài Loan. Mỹ đang có có 54.000 lính trú tại Nhật, chủ yếu ở Okinawa, gần Đài Loan.

- John Bolton (cựu cố vấn an ninh quốc gia của Trump): Trump nói về Greenland y hệt Putin nói về Ukraine, như Tập nói về Đài Loan

- Thủ tướng Greenland phản đối lời Trump nói Mỹ sẽ tiếp quản Greenland: tự quyết là quyền của Greenland

- Anh sẽ vẫn mua máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ

- Thủ tướng Anh điện đàm với Trump về hiệp ước kinh tế Anh-Mỹ

- Kinh tế gia Jamie Dimon: Thế chiến thứ III đã bắt đầu rồi

- Thăm dò YouGov: 72% nói thuế quan với hàng nhập làm tăng giá mọi thứ, 42% nói Trump làm họ tệ hơn về mặt tài chính

- Trump: sẽ dội bom Iran nếu Iran không ký thỏa thuận giảm nguyên tử với Mỹ

- Trump nói ông "rất tức giận" với Putin khi Putin "làm mất uy tín Zelensky" và dọa trừng phạt Nga nếu Putin không chịu ngưng bắn

- Anh: sẽ thê thảm vì thuế quan Trump.

- Ba Lan mua từ Mỹ 2 tỷ đô hỗ trợ hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot

- Pháp: Marine Le Penbị tuyên án 4 năm tù, vì tội biển thủ công quỹ. Ý chỉ trích Pháp, Liên Âu về bản án cựu ứng cử viên tổng thống Pháp Marine Le Pen

- Thụy Điển viện trợ Ukraine quân dụng 1,5 tỷ euro.

- Bữa tiệc truyền thống của Hiệp hội Phóng viên Bạch Ốc năm nay sẽ không diễn hài: nữ diễn viên hài Amber Ruffin rút lui, từng giễu chính quyền Trump là "một lũ giết người"

- Chủ tịch Liên đoàn Công nhân Xe Hoa Kỳ (UAW) than phiền Trump đã tước quyền mặc cả của công đoàn, bịt miệng công nhân

- Y tế Mỹ đi lùi 25 năm: Bệnh sởi (measles) tuyệt tích năm 2000 bây giờ trở lại dữ dội, năm nay 500 ca bệnh

- Thương mại ở Mỹ đổi chiều: Sản phẩm cho người da đen phải làm cho trung tính.

- Nam Hàn có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, chính phủ mai mối, tặng đủ thứ tiền nhưng 3/5 người độc thân nói chưa sẵn sàng kết hôn

- HỎI 1: Thuốc giảm đau phổ biến nhất cũng làm hại, có thể gây ra hành vi nguy hiểm? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Uống rượu không tốt, vì các loại đồ uống có cồn ( alcoholic drinks), bao gồm cả rượu vang (wine), đều có tác động tiêu cực đến sức khỏe? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-31/3/2025) ⦿ ---- Những người sống sót đã được kéo ra khỏi đống đổ nát ở Myanmar và dấu hiệu của sự sống đã được phát hiện trong đống đổ nát của một tòa nhà chọc trời ở Bangkok vào thứ Hai khi các nỗ lực tăng cường tìm kiếm những người bị mắc kẹt ba ngày sau trận động đất lớn ở Đông Nam Á khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng. Chính quyền quân sự đưa tin rằng số người chết đã lên tới 2.056 ở Myanmar. Với 3.900 người nữa bị thương, trong khi 270 người khác vẫn mất tích. Trong khi đó, số người chết ở Thái Lan, quốc gia láng giềng của Myanmar cũng bị động đất tấn công, đã lên tới 19 người, với 70 người vẫn mất tích.

Hãng thông tấn Xinhua của Trung Quốc đưa tin, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được bốn người, bao gồm một phụ nữ mang thai và một bé gái, khỏi các tòa nhà bị sập ở Mandalay, thành phố ở miền trung Myanmar gần tâm chấn của trận động đất mạnh 7,7 độ richter hôm thứ Sáu.

Một cuộc nội chiến ở quốc gia Đông Nam Á này, nơi một chính quyền quân sự nắm quyền trong một cuộc đảo chính vào năm 2021, đã làm phức tạp thêm các nỗ lực tiếp cận những người bị thương và mất nhà cửa do trận động đất lớn nhất ở Myanmar trong một thế kỷ. "Việc tiếp cận tất cả các nạn nhân là một vấn đề... do tình hình xung đột. Có rất nhiều vấn đề an ninh để tiếp cận một số khu vực trên khắp các tuyến đầu nói riêng", Arnaud de Baecque, đại diện thường trú của Ủy ban Hồng thập tự Quốc tế tại Myanmar, nói với Reuters.

Một nhóm phiến quân cho biết quân đội cầm quyền Myanmar vẫn đang tiến hành không kích vào các ngôi làng sau trận động đất, và Bộ trưởng Ngoại giao Singapore đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ.

Tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, lực lượng cứu hộ đã kéo ra một thi thể khác từ đống đổ nát của một tòa nhà chọc trời đang xây dựng bị sập trong trận động đất, nâng tổng số người chết vì tòa nhà sụp đổ lên 12 người, với tổng cộng 19 người chết trên khắp Thái Lan và 75 người vẫn mất tích tại công trường xây dựng. Các máy quét và chó nghiệp vụ đã được triển khai tại hiện trường và Phó Thống đốc Bangkok Tavida Kamolvej cho biết lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm cách tiếp cận khu vực phát hiện dấu hiệu sự sống, ba ngày sau trận động đất. Bà cho biết cơ hội sống sót thực tế sẽ giảm sau 72 giờ, đồng thời nói thêm: "Chúng ta phải tăng tốc. Chúng ta sẽ không dừng lại ngay cả sau 72 giờ".



Trận động đất tàn khốc ở Myanmar đang làm nổi bật bối cảnh viện trợ rất khác biệt sau khi chính quyền Trump lên nắm quyền tại Hoa Kỳ. Theo tờ New York Times, khi số người chết vì trận động đất mạnh 7,7 độ richter hôm thứ Sáu tăng vọt lên trên 1.700, với con số dự kiến ​​sẽ còn tăng cao hơn nữa, viện trợ của Hoa Kỳ đã không còn nữa. USAID, tổ chức từng dẫn đầu cuộc tấn công, đã bị giải thể hiệu quả và các nguồn tin cho tờ NY Times biết rằng chỉ có một nhóm đánh giá gồm ba người dự kiến ​​sẽ được cử đến—và không phải cho đến thứ Tư. Trong khi đó, Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam đã gửi các nhóm cứu hộ và vật tư.

Bi hài: Tổng thống Trump cho biết Hoa Kỳ sẽ giúp đỡ, nhưng khi một số nhân viên còn lại của USAID đang chuẩn bị phản ứng vào thứ Sáu, bản thân họ đã bị sa thải qua email. Sau đó, một trong những người được chính quyền Trump bổ nhiệm vào USAID đã thừa nhận trong một cuộc gọi với các viên chức từ các cơ quan an ninh quốc gia rằng phản ứng của Hoa Kỳ đối với thảm họa sẽ không còn như trước đây, theo các nguồn tin cho biết. Báo Conversation ghi nhận, Adam Simpson dự đoán rằng phản ứng giảm sút của Hoa Kỳ sẽ gây ra "nhiều cái chết không đáng có hơn" sau trận động đất.

⦿ ---- Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) cho biết hôm thứ Hai rằng họ đã phát hiện ra một mỏ dầu "lớn" ở Biển Đông, với trữ lượng đã được chứng minh lên tới hơn 100 triệu tấn, Tân Hoa Xã đưa tin. Mỏ dầu Huizhou 19-6, nằm ở độ sâu trung bình 100 mét, nằm trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Trung Quốc, cách bờ biển Thâm Quyến ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc khoảng 170 km.

Hãng thông tấn này cho biết hoạt động khoan thử đã mang lại sản lượng hàng ngày là 413 thùng dầu thô và 68.000 mét khối khí đốt tự nhiên. Mỏ dầu này là "mỏ dầu thô tích hợp quy mô lớn đầu tiên của Trung Quốc được phát hiện ở các lớp sâu đến cực sâu", CNOOC lưu ý. "Việc thăm dò dầu khí ngoài khơi ở các lớp sâu đến cực sâu phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm nhiệt độ cao, áp suất cao và các điều kiện phức tạp", công ty cho biết thêm.

⦿ ---- Theo Nikkei Asia, công Honda Motor Co., Ltd. đã ra mắt mẫu xe tay ga điện mới nhất của mình, ICON e:, độc quyền tại Việt Nam vào thứ Hai. Theo thông báo mà chi nhánh tại Việt Nam của công ty đưa ra trên Facebook, mẫu xe tay ga này sẽ được bán vào tháng 4 và có giá 29 triệu đồng (khoảng 1.130 đô la), không bao gồm pin. Chiếc xe máy này chạy bằng pin lithium-ion có thể đạt công suất khoảng 1,5 kilowatt (KW) và có thể đạt tốc độ 48 km/h. Theo Nikkei Asia, việc ra mắt của Honda diễn ra trong bối cảnh hãng này có ý định cạnh tranh với thương hiệu nội địa VinFast Auto Ltd.

⦿ ---- Lại đổi ý: Tổng thống Donald Trump dường như đã thay đổi suy nghĩ về việc Hoa Kỳ tiếp quản Canada, tuyên bố rằng người Mỹ "không cần bất cứ thứ gì" từ người hàng xóm phía bắc của họ. Bất chấp những lời khẳng định liên tục của ông rằng đất nước rộng lớn, giàu tài nguyên này nên trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ, tổng thống đã nói với các phóng viên trên phi cơ Không lực Một vào hôm Chủ Nhật rằng "thời kỳ hoàng kim" đang đến, không có Canada.

"Chúng ta có gỗ và năng lượng của riêng mình", ông nói, ám chỉ đến các kế hoạch đánh thuế gỗ từ phía bắc biên giới. "Chúng ta không cần năng lượng từ Canada. Chúng ta không cần gỗ từ Canada. Chúng ta không cần bất cứ thứ gì từ Canada. Tôi tin rằng đây sẽ là thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ", ông nói thêm.

Tuần trước, Trump đã nói chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Canada mới, Mark Carney. Bất chấp cuộc chiến thương mại đang diễn ra, cuộc gọi "rất mang tính xây dựng", Carney nói. Ông nói thêm rằng Trump "tôn trọng chủ quyền của Canada" trong cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, bất chấp sự dịu bớt rõ ràng của căng thẳng, Trump đã phát động đòn tấn công mới nhất trong cuộc chiến thương mại vào thứ Tư khi tuyên bố áp thuế 25 phần trăm đối với xe nhập cảng bắt đầu từ ngày 2 tháng 4.

⦿ ---- Chính quyền Trump đang cân nhắc một gói viện trợ khẩn cấp cho nông dân để giúp họ đối phó với mức thuế quan sắp tới, theo tờ New York Times đưa tin hôm thứ Hai, trích dẫn bốn người quen thuộc với vấn đề này. Theo báo cáo, các quan chức Bạch Ốc đã thảo luận về bản dự thảo ban đầu của một gói cứu trợ nông dân tiềm năng với các nhóm vận động hành lang trong ngành và các văn phòng quốc hội của Đảng Cộng hòa.

Các cuộc thảo luận được cho là bao gồm việc cân nhắc các lựa chọn để tài trợ cho gói viện trợ, một số trong đó có thể bao gồm luật. Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán chỉ là sơ bộ và vẫn đang trong giai đoạn đầu. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố cách đây vài tuần rằng ông sẽ áp thuế đối với các sản phẩm nông nghiệp bên ngoài vào ngày 2 tháng 4, cùng với thuế quan có đi có lại và thuế quan 25% đối với xe nhập cảng.

⦿ ---- Các con trai của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Donald Jr. và Eric, sẽ sáp nhập công ty American Data Centers của họ với một công ty khai thác tiền điện tử, American Bitcoin, với mục tiêu tạo ra "công ty khai thác tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới", tờ Wall Street Journal đưa tin vào thứ Hai. Họ cũng sẽ nắm giữ 20% cổ phần của American Bitcoin, trong khi chủ sở hữu phần lớn của công ty là Hut 8 sẽ chuyển gần 61.000 máy khai thác Bitcoin cho American Bitcoin và nhận được 80% quyền sở hữu trong công ty sau khi sáp nhập.

Gia đình Trump cũng nói với WSJ rằng thực thể mới có ý định bắt đầu một quỹ dự trữ Bitcoin. Eric Trump cho biết thêm rằng doanh nghiệp khai thác của họ có thể hợp tác với nền tảng tài chính phi tập trung World Liberty Financial, được cha anh hậu thuẫn.

⦿ ---- Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) Christine Lagarde đã mô tả trong một cuộc phỏng vấn với France Inter vào thứ Hai về một cuộc chiến thương mại tiềm tàng giữa Liên minh Châu Âu và Hoa Kỳ là một "kịch bản hai phía cùng thua". Tuy nhiên, Lagarde cũng lưu ý rằng thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với khối này có thể mang lại cho khối này cơ hội "thể hiện sự độc lập".

Bình luận về lạm phát ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu, bà nhấn mạnh rằng việc "kiểm soát" lạm phát là một "cuộc chiến liên tục" vì con số này phải giảm xuống mục tiêu 2% theo "cách bền vững. Để làm được điều này, chúng ta cần có một mức lãi suất được thiết lập cẩn thận."

Trước đó, đồng nghiệp của Lagarde tại ECB là Luis de Guindos đã cảnh báo rằng thuế quan của Trump có thể tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu và châu Âu, nhưng cũng có thể tác động tiêu cực đến nền kinh tế Hoa Kỳ, đặc biệt là khi nói đến tăng trưởng.

⦿ ---- Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Cheong In-kyo cho biết hôm thứ Hai rằng đất nước ông "hoàn toàn chuẩn bị" để ứng phó với các mức thuế quan trả đũa của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, dự kiến ​​có hiệu lực vào ngày 2 tháng 4. "Chúng tôi đang liên tục đàm phán để bảo vệ lợi ích của các ngành công nghiệp của chúng tôi trước các biện pháp thuế quan của Hoa Kỳ. Chúng tôi cũng hoàn toàn chuẩn bị để ứng phó với thông báo của Hoa Kỳ vào ngày 2 tháng 4", Cheong cho biết trong cuộc họp của Lực lượng đặc nhiệm hỗ trợ xuất cảng lần thứ 14 tại Công viên khoa học LG ở Seoul.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Nam Hàn cũng tuyên bố rằng chính phủ nước này sẽ tìm hiểu các thị trường thay thế, đặc biệt là ở các nền kinh tế Nam bán cầu, để giải quyết "xu hướng bảo hộ ngày càng gia tăng trong các nền kinh tế lớn".

⦿ ---- Canada sẵn sàng du kích chiến nếu TRump xua quân lực Hoa Kỳ sang xâm chiếm Canada: Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần suy ngẫm về việc biến Canada thành "tiểu bang thứ 51" của Hoa Kỳ, điều này đã thúc đẩy một chuyên gia tiến hành một trò chơi chiến tranh lập bản đồ về cách một cuộc xâm lược Canada của Hoa Kỳ sẽ diễn ra. Tờ Montreal Gazette đưa tin rằng Aisha Ahmad, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Toronto, cho biết quân đội Hoa Kỳ có thể dễ dàng đánh bại Canada nếu Trump thực sự bật đèn xanh cho một cuộc xâm lược.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết đó sẽ không phải là hồi kết của câu chuyện vì người Canada sẽ không thụ động chấp nhận bị chinh phục. Trên thực tế, Ahmad tin rằng người Canada sẽ tiến hành một cuộc nổi loạn đẫm máu kéo dài hàng thập niên chống lại Hoa Kỳ cho đến khi người Mỹ rời khỏi đất nước của họ.

"Không thể sáp nhập Canada mà không có bạo lực", Ahmad, người trước đây đã tư vấn cho các quan chức Hoa Kỳ tại Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ về các chiến lược chống nổi loạn, cho biết. "Không ai sinh ra đã là một chiến binh nổi loạn hay kháng chiến. Đây là điều xảy ra với mọi người khi mẹ của họ bị giết hoặc khi con cái họ không thể đến bệnh viện. Mọi người chống trả vì họ phải làm vậy."

Ông cho biết quân đội Hoa Kỳ sẽ phải vật lộn để chiếm đóng Canada khi hàng trăm nghìn người Canada sẽ tham gia vào một chiến dịch phá hoại có sự phối hợp mà họ sẽ coi là "công việc bán thời gian, bí mật". "Trump đang bị ảo tưởng nếu ông ta tin rằng 40 triệu người Canada sẽ thụ động chấp nhận cuộc chinh phục", ông nhấn mạnh. Trên thực tế, chỉ cần một phần trăm dân số Canada làm phiến quân là có thể tạo ra một lực lượng gồm 400.000 chiến binh, gấp mười lần số chiến binh Taliban đã đẩy quân đội Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan sau 20 năm chiếm đóng.

⦿ ---- Tổng thống Donald Trump đã xác nhận Bạch Ốc sẽ chặt bỏ một cây mộc lan (magnolia tree) khỏi khu đất được cho là do Tổng thống Andrew Jackson trồng cách đây gần 200 năm. Trump cho biết hạt giống từ cây mộc lan phương Nam này đến từ nhà của Jackson, The Hermitage, ở Tennessee. Nhưng với cái cây trong "tình trạng tồi tệ" và sau khi tham khảo ý kiến ​​của Nhân viên Dinh Tổng thống và Cục Công viên Quốc gia, Trump đã dán nhãn cây là "mối nguy hiểm rất nguy hiểm về an toàn, ngay tại Lối vào Bạch Ốc, không hơn không kém", và nói rằng "cần phải chặt bỏ ngay bây giờ". Trong bài đăng trên Truth Social, Trump viết: "Chúng tôi đang cải tạo Bạch Ốc rất nhiều, qua đó bảo tồn và bảo vệ Lịch sử!"

Ông tiếp tục rằng cái cây đặt ra "một trong những tình huống khó xử thú vị" đối với nhân viên Bạch Ốc. "Quá trình này sẽ diễn ra vào tuần tới và sẽ được thay thế bằng một cây khác rất đẹp", Trump cho biết. "Gỗ lịch sử từ cây sẽ được Nhân viên Bạch Ốc bảo tồn và có thể được sử dụng cho các mục đích cao cả và cao quý khác!" Theo Cục Công viên Quốc gia, “những hạt giống này được trồng để tưởng nhớ người vợ quá cố của Jackson, Rachel, người đã qua đời đột ngột chỉ vài tháng trước khi ông nhậm chức”. Jackson là một tổng thống gây nhiều tranh cãi; được những người ủng hộ Trump ca ngợi nhưng lại bị những người khác chỉ trích vì chương trình nghị sự phân biệt chủng tộc của ông.

⦿ ---- Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer, David Pares, thừa nhận hôm thứ Hai rằng Vương quốc Anh sẽ bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với một số hàng hóa nước ngoài có hiệu lực vào ngày 2 tháng 4. "Các nhóm thương mại của chúng tôi đang tiếp tục có các cuộc thảo luận mang tính xây dựng để thống nhất một thỏa thuận thịnh vượng kinh tế Anh, Hoa Kỳ", Pares nói với báo chí. "Nhưng chúng tôi sẽ chỉ thực hiện một thỏa thuận phản ánh nhiệm vụ của chính phủ này là mang lại sự ổn định kinh tế cho người dân Anh. Và chúng tôi sẽ chỉ hành động vì lợi ích quốc gia".

⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz đã nói với Polsat vào thứ Hai rằng đất nước của ông sẽ ký hợp đồng trị giá 2 tỷ đô la với Hoa Kỳ để hỗ trợ hậu cần cho các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của nước này. "Phòng không là khoản đầu tư lớn nhất của quân đội Ba Lan, đòi hỏi nguồn quỹ lớn nhất", Kosiniak-Kamysz tuyên bố. "Đây là việc bảo vệ bầu trời Ba Lan, đây là không phận Ba Lan - vì vậy, đây là ưu tiên tuyệt đối đối với chúng tôi và thật tuyệt khi có sự hợp tác giữa Ba Lan và Hoa Kỳ trong lĩnh vực này".

Hai nước trước đó đã ký một thỏa thuận cho vay vào tháng 12 để Hoa Kỳ cung cấp cho Ba Lan 4 tỷ đô la để giúp tăng cường Lực lượng vũ trang Ba Lan, nâng tổng số tiền mà Hoa Kỳ cấp cho Ba Lan lên 11 tỷ đô la.

⦿ ---- Pháp: Marine Le Pen, cựu lãnh đạo đảng cánh hữu dân túy Pháp National Rally, đã bị tuyên án bốn năm tù, bao gồm hai năm tù giam và hai năm án treo. Bà cũng bị cấm ra tranh cử trong năm năm và bị phạt 100.000 euro sau khi bị kết tội biển thủ công quỹ. Le Pen bị kết tội sử dụng tiền nhận được từ Nghị viện châu Âu để chi trả chi phí cho đảng cũ của bà, National Rally (RN). Tám thành viên quốc hội khác từ RN đã bị tuyên có tội cùng với Le Pen. Le Pen có khả năng sẽ thụ án tù dưới sự quản thúc tại gia. Tòa án đã quyết định không hoàn toàn đứng về phía bên công tố, bên này đã kêu gọi mức án năm năm tù giam.

⦿ ---- Phó Thủ tướng Ý Matteo Salvini đã chỉ trích Liên minh châu Âu vào thứ Hai về bản án dành cho đồng minh chính trị của ông và cựu ứng cử viên tổng thống Pháp Marine Le Pen, gọi đó là "lời tuyên chiến của Brussels". Salvini viết trên X: "Những người sợ phán quyết của cử tri thường được trấn an bởi phán quyết của tòa án. Ở Paris, họ đã lên án Marine Le Pen và muốn loại bà khỏi đời sống chính trị. Một bộ phim xấu xí mà chúng ta cũng đang thấy ở các quốc gia khác như Romania." Salvini cũng liên kết Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von Der Leyen và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron với phán quyết chống lại Le Pen, tuyên bố rằng họ có những động cơ chiến tranh "đáng sợ".

⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson đã công bố vào thứ Hai gói hỗ trợ quân sự lớn nhất của nước này cho Ukraine trị giá 1,5 tỷ euro. Thụy Điển sẽ sử dụng khoảng 800 triệu euro để mua vũ khí và trang thiết bị cho Ukraine, sẽ được chuyển giao trong vòng hai năm. 500 triệu euro khác sẽ được dùng để hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng trong nước của Ukraine, trong khi phần còn lại sẽ bao gồm vũ khí và trang thiết bị từ kho dự trữ quân sự của Thụy Điển. "Chúng tôi muốn gửi thông điệp rằng chúng tôi đang tăng cường hỗ trợ và chúng tôi đang tăng cường về sức mạnh và phạm vi", Jonson phát biểu tại một cuộc họp báo.

⦿ ---- Warren Buffett thường xuyên nói lên suy nghĩ của mình về nhiều chủ đề khác nhau. Ông nói về cổ phiếu, những người ông ngưỡng mộ, những sai lầm ông đã mắc phải, v.v. Hai chủ đề mà bạn sẽ không thường nghe Buffett thảo luận là chính trị và An sinh xã hội. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nhà đầu tư 94 tuổi này đã cảnh báo về tác động tiềm tàng của thuế quan của Tổng thống Trump. Và hậu quả của lời cảnh báo của ông có thể lan sang An sinh xã hội.

Phóng viên CBS News, Nora O'Donnell đã phỏng vấn Buffett cách đây vài tuần. Trọng tâm chính của cuộc phỏng vấn này là về cố nhà xuất bản tờ Washington Post, Katherine Graham, một người bạn lâu năm của Buffett. Nhưng cuối cùng O'Donnell đã chuyển cuộc trò chuyện sang các chủ đề khác. Với sự hỗn loạn đáng kể của thị trường chứng khoán bắt nguồn từ những lo ngại về thuế quan mà Tổng thống Trump đề xuất, bà đã hỏi Buffett rằng thuế quan có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào. Lần này, ông đã không ngần ngại trả lời. Buffett nói: "Thực ra, thuế quan là, chúng ta đã có rất nhiều kinh nghiệm với chúng. Ở một mức độ nào đó, chúng là một hành động chiến tranh."

Phóng viên kỳ cựu của CBS News tiếp tục đặt câu hỏi về cách thuế quan có thể ảnh hưởng đến lạm phát. Buffett trả lời: "Theo thời gian, chúng là thuế đánh vào hàng hóa."

Mối liên hệ rõ ràng nhất giữa thuế quan và An sinh xã hội có liên quan đến câu hỏi của O'Donnell về cách thuế quan ảnh hưởng đến lạm phát. Buffett đã đúng khi cho rằng thuế quan là thuế đánh vào hàng hóa nhập vào một quốc gia. Người tiêu dùng thường phải trả giá cao hơn do thuế quan, dẫn đến lạm phát cao hơn.

Không chỉ các nhà kinh tế mới liên kết thuế quan với lạm phát. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, người từng là một nhà đầu tư ngân hàng và luật sư trước đây trong sự nghiệp của mình, đã tuyên bố rõ ràng trong một cuộc họp báo gần đây rằng ước tính lạm phát tăng của Fed cho năm 2025 phần lớn là do tác động dự kiến ​​của thuế quan.

Lạm phát cao hơn từ thuế quan ảnh hưởng đến An sinh xã hội như thế nào? Điều chỉnh chi phí sinh hoạt cao hơn (COLA). COLA An sinh xã hội hàng năm dựa trên lạm phát. Tuy nhiên, thuế quan cũng có thể ảnh hưởng đến An sinh xã hội theo một cách khác. Thuế quan cao, đặc biệt là nếu chúng gây ra một cuộc chiến thương mại toàn diện với các quốc gia khác, có thể làm chậm tăng trưởng kinh tế. Một số nhà phân tích Thị trường Wall Street đã nâng ước tính khả năng suy thoái của Hoa Kỳ chủ yếu vì lo ngại về thuế quan.

Một cuộc suy thoái kinh tế đáng kể có thể dẫn đến việc làm thấp hơn, điều này sẽ chuyển thành thuế lương FICA thấp hơn giúp tài trợ cho An sinh xã hội. Doanh thu thấp hơn dự kiến ​​chảy vào chương trình có thể đẩy nhanh mốc thời gian khi các quỹ tín thác An sinh xã hội cạn kiệt.

Tổng thống Trump đã rút lại một số lời đe dọa của mình về việc áp dụng thuế quan đặc biệt nặng nề đối với các quốc gia cụ thể. Tổng thống đã rút lại ý tưởng áp thuế 200% đối với rượu châu Âu. Trong một cuộc phỏng vấn tuần trước với NewsMax, Trump cho biết thuế quan có đi có lại trên diện rộng dự kiến ​​sẽ được áp dụng vào ngày 2 tháng 4 có thể sẽ "nhẹ nhàng hơn là có đi có lại".

Ngay cả khi hầu hết các mức thuế mà tổng thống đề xuất được áp dụng, lạm phát có lẽ sẽ không tăng đột biến và tăng trưởng kinh tế có thể không chậm lại đáng kể. Trump có thể nhanh chóng đảo ngược hướng đi nếu tác động kinh tế của thuế quan của ông bắt đầu trở nên quá đau đớn. Buffett gọi thuế quan là "một hành động chiến tranh". Trong chiến tranh, quá nhiều thương vong có thể dẫn đến lệnh ngừng bắn nhanh chóng.

⦿ ---- Theo tin Reuters, Phong trào "Mua hàng Canada" đang tạo ra làn sóng lo ngại mới tại các văn phòng điều hành của các công ty tiêu dùng có trụ sở tại Hoa Kỳ, những công ty này đã dựa vào việc bán sản phẩm của mình trên các kệ bán lẻ của Canada. Nhà sản xuất tã lót có trụ sở tại California Parasol Co đã làm việc với một nhà phân phối từ tháng 1 để mở rộng việc bán tã lót và khăn lau trẻ em cho các nhà bán lẻ mới tại Canada, bao gồm cả các cửa hàng tiện lợi, theo lời của Tổng giám đốc điều hành Jessica Hung.

Nhưng vào đầu tháng 3, nhà phân phối mà Hung từ chối nêu tên đã dừng thực hiện thỏa thuận này, bà cho biết, vì tâm lý bài Mỹ ngày càng gia tăng ở Canada. "Họ được một nhà bán lẻ chỉ thị tạm dừng bất kỳ đợt ra mắt thương hiệu Mỹ nào", Hung nói, ám chỉ đến nhà phân phối đó. "Họ nói với chúng tôi rằng họ sẽ đánh giá lại khi điều kiện thị trường cho phép. Đó là kiểu gián đoạn mà chúng tôi không bao giờ mong đợi", Hung nói. "Tôi chưa bao giờ nghe nói đến điều này cho đến tận bây giờ. Chắc chắn là có khá nhiều trở ngại".

Một sự sắp xếp lại mạnh mẽ các kệ hàng bán lẻ của Canada minh họa cho tác động của chủ nghĩa tiêu dùng yêu nước ở Canada, nơi đã nhập gần 350 tỷ đô la sản phẩm từ Hoa Kỳ vào năm 2024, trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Những lời chỉ trích của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc sáp nhập Canada, việc áp thuế 25% đối với thép và nhôm từ Canada và các mối đe dọa đánh thuế tất cả các mặt hàng nhập khẩu khác từ quốc gia này đã thúc đẩy một lời kêu gọi tập hợp trong số nhiều người mua sắm Canada tránh xa các sản phẩm do Hoa Kỳ sản xuất.

Parasol, nơi bán sản phẩm chủ yếu trực tuyến và tại các cửa hàng Target ở Hoa Kỳ, đang nỗ lực dán nhãn bao bì bằng tiếng Pháp cho người mua sắm Canada, Hung cho biết. Bà nói thêm rằng bà đã bắt đầu đưa ra quyết định về những sản phẩm cụ thể nào sẽ là một phần của thỏa thuận phân phối tại Canada hiện đã bị hủy bỏ.

Người mua sắm Rebecca Asselin, một bà mẹ và chuyên gia bảo hiểm y tế đến từ Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec, đã sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để chia sẻ câu chuyện của mình về việc tìm kiếm các sản phẩm của Canada. Cô nói với Reuters rằng gần đây cô ấy đã chuyển sang mua tã Royale, do Irving Personal Care tại Moncton, New Brunswick sản xuất, một trong số ít nhà sản xuất tã trẻ em và quần tập ở Canada. "Tôi chưa bao giờ thực sự cân nhắc đến nơi sản xuất tã, nhưng rõ ràng là tã do Canada sản xuất khá khó tìm. Đó là một thay đổi lớn đối với chúng tôi".

Irving Personal Care cho biết các nhà bán lẻ trên khắp Canada đã liên hệ để thảo luận về việc tăng cường phân phối. "Là tã trẻ em mang nhãn hiệu duy nhất được sản xuất tại Canada, các lô hàng hàng tuần của chúng tôi đã tăng gấp bốn lần", Jason McAllister, phó chủ tịch phụ trách hoạt động kinh doanh của Irving Personal Care, nói với Reuters.

Các công ty cho biết phong trào Mua hàng Canada không chỉ cản trở một doanh nghiệp tã mà còn cản trở cả đồ uống và cam quýt từ Hoa Kỳ. Vào đầu tháng 3, nhà sản xuất Jack Daniel's Brown Forman đã gọi việc loại bỏ rượu bourbon và rượu whisky của Mỹ khỏi các cửa hàng rượu của Canada còn tệ hơn cả thuế quan trả đũa của Canada và là phản ứng không cân xứng đối với các khoản thuế của Trump.

Một nguồn tin thân cận với hoạt động xuất khẩu trái cây họ cam quýt của California đã nói với Reuters vào đầu tháng 3 rằng các nhà bán lẻ Canada đã hủy đơn hàng của họ. GT's Living Foods, có trụ sở tại Los Angeles, California và nổi tiếng với các sản phẩm kombucha Synergy, cho biết các nhà bán lẻ ở Canada, bao gồm Walmart, đã đặt hàng ít sản phẩm hơn do thuế quan không chắc chắn."Các nhà phân phối của Walmart Canada, Loblaw's, Metro và Sobey's đã nói với chúng tôi rằng họ sẽ mua một xe tải thay vì hai xe tải sản phẩm, vì các nhà bán lẻ đang thận trọng và họ đang chờ xem (tình hình thuế quan) này sẽ diễn ra như thế nào", Daniel Bukowski, người quản lý tài khoản của các nhà bán lẻ này cho GT's Living Foods và là phó chủ tịch cấp cao phụ trách bán hàng cho đến giữa tháng 3, cho biết. Walmart cho biết họ "sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp để tìm ra cách tốt nhất để tiến lên trong thời điểm không chắc chắn này".⦿ ---- Người nông dân Hawaii bản địa Kaina Makua đã mong đợi 470.000 đô la từ chính phủ liên bang trong năm nay để tăng gấp bốn lần sản lượng kalo, hay khoai môn, loại cây trồng truyền thống được giã thành loại poi chủ lực màu tím, dính. Vào tháng 1, anh phát hiện ra rằng tiền không đến: Trump vào Bạch Ốc.Tại Hawaii, nơi 90% thực phẩm được nhập cảng, những người nông dân địa phương như Makua cần được hỗ trợ từ nguồn tài trợ của liên bang để đảm bảo an ninh lương thực tốt hơn trên các đảo. Các nhà nghiên cứu của tiểu bang đã phát hiện ra rằng một hòn đảo cần phải trồng ít nhất 50% các loại cây trồng chủ lực của mình — như kalo, ‘ulu (quả bánh mì) và ‘uala (khoai lang) — để có thể tự cung tự cấp trong trường hợp thảm họa.Những người nông dân địa phương không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp giảm tỷ lệ 1/3 hộ gia đình không được đảm bảo an ninh lương thực ở Hawaii mà còn cung cấp những loại cây trồng chủ lực này và các sản phẩm khác cho các ngân hàng thực phẩm (bếp từ thiện) và trường học. Tuy nhiên, kể từ khi chính quyền Trump tạm dừng các khoản tiền từ Đạo luật Giảm lạm phát và cắt giảm các chương trình khác của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, gần 90 triệu đô la tiền tài trợ cho các trang trại và tổ chức hệ thống thực phẩm ở Hawaii và khu vực Thái Bình Dương đã bị đóng băng hoặc cắt giảm, theo Hội đồng Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên Oʻahu.Hiện tại, những người nông dân địa phương đang "ở chế độ sinh tồn", như Makua đã nói — thu hẹp quy mô và không chắc chắn làm thế nào để bù đắp tổn thất. Theo Điều tra Nông nghiệp năm 2022 của USDA, có khoảng 6.500 nông dân ở Hawaii, trong đó ngày càng có nhiều người là người bản địa Hawaii như Makua đang nỗ lực phục hồi hệ thống thực phẩm truyền thống và nuôi dưỡng đất đai.⦿ ---- Elon Musk trao tặng 1 triệu đô la/người cho 2 cử tri Wisconsin. Tòa án Tối cao Tiểu bang đã từ chối ngăn cản Musk thực hiện kế hoạch của mình, được xem như mua phiếu cho ứng cử viên Cộng Hòa. Hôm Chủ Nhật, Elon Musk đã trao tặng 1 triệu đô la/người cho hai cử tri Wisconsin, tuyên bố họ là người phát ngôn cho nhóm chính trị của ông, trước cuộc bầu cử Tòa án Tối cao Wisconsin mà tỷ phú công nghệ này coi là rất quan trọng đối với chương trình nghị sự của Tổng thống Trump và "tương lai của nền văn minh"."Đây là một vấn đề cực kỳ lớn", ông nói với đám đông khoảng 2.000 người ở Green Bay vào tối Chủ Nhật, bước lên sân khấu với chiếc mũ pho mát màu vàng. "Tôi không gọi điện thoại. Tôi đích thân đến đây". Musk và các nhóm mà ông ủng hộ đã chi hơn 20 triệu đô la để giúp ứng cử viên bảo thủ được yêu thích Brad Schimel trong cuộc đua vào thứ Ba, cuộc đua sẽ quyết định thành phần tư tưởng của một tòa án có khả năng quyết định các vấn đề quan trọng ở một tiểu bang chiến trường lâu năm, theo AP đưa tin.Một Tòa án Tối cao của tiểu bang nhất trí vào Chủ Nhật đã từ chối thụ lý nỗ lực vào phút chót của Bộ trưởng Tư pháp đảng Dân chủ của tiểu bang nhằm ngăn Musk trao séc cho hai cử tri, một phán quyết được đưa ra chỉ vài phút trước khi cuộc biểu tình bắt đầu theo kế hoạch. Hai tòa án cấp dưới đã bác bỏ thách thức pháp lý của đảng Dân chủ Josh Kaul, người cho rằng đề nghị của Musk vi phạm luật của tiểu bang. "Luật Wisconsin cấm cung cấp bất kỳ thứ gì có giá trị để dụ dỗ bất kỳ ai bỏ phiếu", Kaul lập luận trong hồ sơ của mình. "Tuy nhiên, Elon Musk đã làm như vậy".⦿ ---- Bầu trời thủ đô khó bay vô cùng: Một cuối tuần mùa xuân ấm áp ở Washington, D.C. đã dẫn đến một cuộc gọi khẩn cấp sau khi một con diều đâm vào một chiếc máy bay của United Airlines đang hạ cánh tại Sân bay Quốc gia Reagan vào thứ Bảy. May mắn thay, United Airlines cho biết không có ai trên chuyến bay UA 654 từ Houston bị thương: "Máy bay đã hạ cánh an toàn, hành khách xuống máy bay bình thường và sau khi kiểm tra, không có hư hỏng nào đối với máy bay".Cơ quan Sân bay Metropolitan Washington cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã phản hồi các báo cáo về việc thả diều tại công viên Gravelly Point, nơi hoạt động này không được phép vì rủi ro đối với máy bay bay thấp. "Các sĩ quan cảnh sát đã cảnh báo một số cá nhân về việc thả diều và tịch thu tạm thời một con diều. Con diều đó đã được trả lại cho chủ sở hữu của nó ngay sau đó và không có cáo buộc nào được đưa ra", MWAA cho biết.Những người chứng kiến ​​​​nói chuyện với CBS và NBC đã lưu ý rằng có nhiều con diều bay trong công viên nhưng cho biết một con cụ thể "càng lúc càng cao hơn". Chỉ một ngày trước tai nạn này, một chuyến bay của Delta đã suýt va chạm với một máy bay phản lực của Không quân trên bầu trời D.C., khiến báo động cảnh báo trong buồng lái của máy bay chở khách phát ra. Đây là vụ mới nhất trong một loạt các vụ suýt xảy ra tai nạn và thảm họa hàng không sau vụ va chạm gần Sân bay Reagan khiến 67 người thiệt mạng vào tháng 1.⦿ ---- Báo Japan Today hôm Chủ Nhật ghi rằng, Hoa Kỳ sẽ bảo đảm "răn đe mạnh mẽ, sẵn sàng và đáng tin cậy" trên khắp Eo biển Đài Loan, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth cho biết hôm Chủ Nhật, gọi Trung Quốc là "hung hăng và cưỡng ép". Hegseth cũng không công khai kêu gọi Tokyo tăng chi tiêu quân sự, nói rằng tại Nhật Bản, ông tin tưởng đồng minh thân cận của Hoa Kỳ sẽ "xác định đúng đắn về những năng lực cần thiết"."Hoa Kỳ cam kết duy trì răn đe mạnh mẽ, sẵn sàng và đáng tin cậy ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, bao gồm cả trên khắp Eo biển Đài Loan", Hegseth cho biết, sử dụng thuật ngữ của Washington cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Bắc Kinh đã tăng cường áp lực quân sự trong những năm gần đây xung quanh Đài Loan, bao gồm cả các cuộc xâm nhập trên không gần như hàng ngày, và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để đưa hòn đảo tự trị này vào tầm kiểm soát của mình.Các nhà phân tích đã cảnh báo rằng cách tiếp cận "Nước Mỹ trên hết" của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể làm suy yếu cam kết của Hoa Kỳ đối với an ninh trong khu vực. Nhưng Hegseth cho biết chính quyền Hoa Kỳ trước đây đã "tạo ra khoảng trống này, một nhận thức rằng Hoa Kỳ không mạnh mẽ và không chuẩn bị ngăn chặn xung đột bắt đầu".Ông Hegseth cho biết Washington sẽ "xây dựng một liên minh mạnh mẽ đến mức cả thực tế và nhận thức về sự răn đe đều là có thật và đang diễn ra, để Trung Quốc Cộng sản không thực hiện các hành động hung hăng mà một số người đã dự đoán họ sẽ làm". Hoa Kỳ có 54.000 quân nhân đồn trú tại Nhật Bản, chủ yếu ở Okinawa, phía đông Đài Loan.⦿ ---- John Bolton, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Donald Trump, đã chỉ trích Tổng thống Trump vào thứ sáu vì đã hát một giai điệu quen thuộc khi nói về việc tiếp quản Greenland. "Ngôn ngữ mà ông ấy sử dụng hoàn toàn có thể thay thế cho ngôn ngữ mà [Tổng thống Nga] Vladimir Putin sử dụng về Ukraine, 'Chúng ta cần nó cho an ninh quốc gia của chúng ta', hoặc [Chủ tịch Trung Quốc] Tập Cận Bình sử dụng về Đài Loan", Bolton nói với Chris Jansing của MSNBC."Đây là một món quà miễn phí cho những nhà lãnh đạo độc đoán này và những ham muốn hung hăng của họ". Bolton, một người chỉ trích Trump dữ dội kể từ khi tổng thống đẩy ông ra khỏi chính quyền đầu tiên của mình, đã phản ứng lại tuyên bố của Trump rằng Hoa Kỳ cần lãnh thổ Bắc Cực này vì "an ninh quốc tế" trong bài phát biểu tại Nhà Trắng vào thứ sáu."Chúng ta phải có Greenland. Vấn đề không phải là, 'Bạn nghĩ chúng ta có thể làm được nếu không có nó không? Chúng ta không thể,'" Trump nói, người tuyên bố rằng tàu thuyền của Trung Quốc và Nga "khắp nơi" trên các tuyến đường thủy của Greenland. “Chúng tôi không trông chờ vào Đan Mạch hay bất kỳ ai khác để giải quyết tình hình đó, và chúng tôi không nói về hòa bình cho Hoa Kỳ, chúng tôi đang nói về hòa bình thế giới.”Bình luận của Trump được đưa ra vào cùng ngày Phó Tổng thống JD Vance và Đệ nhị phu nhân Usha Vance đến thăm Greenland. Phó Tổng thống, người mô tả nơi này “lạnh như băng” trong chuyến dừng chân của mình, nhấn mạnh rằng Đan Mạch đang làm người dân ở vùng lãnh thổ này thất vọng khi ông tuyên bố rằng họ sẽ làm tốt hơn nếu được Hoa Kỳ bảo vệ.Người dân Greenland phản đối mạnh mẽ việc trở thành một phần của Hoa Kỳ, một cuộc thăm dò ý kiến được phát hiện vào tháng 1 sau khi Trump khơi lại các cuộc đàm phán về việc Hoa Kỳ kiểm soát hòn đảo này. Bolton nói với Jansing rằng “Khi bạn thúc đẩy và thực sự tát vào các nhà lãnh đạo được bầu cử dân chủ công khai — dù ở Copenhagen hay Nuuk, thủ đô của Greenland — thì điều đó sẽ đẩy họ vào thế bí”.“Họ sẽ không bị xô đẩy chỉ vì Donald Trump muốn như vậy.” Bolton nói thêm rằng Greenland có tầm quan trọng chiến lược quan trọng. “Nhưng cách để đạt được điều đó là hành động như một đồng minh có trách nhiệm, đối xử với các đồng minh mà chúng ta đã xây dựng lòng tin và thiện chí trong nhiều thập kỷ, và không xé nát Liên minh Bắc Đại Tây Dương”, ông tiếp tục. “Đây chính là những gì chính quyền Trump đã và đang làm, trên thực tế, trong hai tháng qua”.⦿ ---- Thủ tướng Greenland Jens-Frederik Nielsen đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump rằng Hoa Kỳ sẽ nắm quyền kiểm soát hòn đảo này. "Hoa Kỳ sẽ không có được điều đó. Chúng tôi không thuộc về bất kỳ ai khác. Chúng tôi tự quyết định tương lai của mình", Nielsen tuyên bố vào Chủ Nhật. Phản ứng của ông được đưa ra sau khi Trump nói với NBC News rằng hành động quân sự vẫn là một lựa chọn để Hoa Kỳ chiếm Greenland và không có gì "bị loại khỏi bàn".⦿ ---- Vương quốc Anh sẽ tiến hành mua máy bay chiến đấu F-35 do Mỹ sản xuất trị giá hàng tỷ đô la thay vì mua thêm Eurofighter Typhoon, theo tờ The Times đưa tin. Các quan chức chính phủ dự kiến sẽ xác nhận quyết định này, chọn F-35 Lightnings thay vì loại mà họ cho là Eurofighter đắt tiền hơn. Tin tức này được đưa ra mặc dù một số quốc gia châu Âu lên tiếng lo ngại rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể vô hiệu hóa máy bay từ xa, mặc dù Hoa Kỳ phủ nhận sự tồn tại của "công tắc tắt" trên máy bay.⦿ ---- Thủ tướng Anh Keir Starmer đã nói chuyện với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào tối Chủ Nhật, theo một phát ngôn viên Phủ Thủ Tướng Anh. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa nhóm của họ về một thỏa thuận thịnh vượng kinh tế Anh-Hoa Kỳ và đồng ý thúc đẩy các cuộc đàm phán trong tuần này. Starmer cũng đã cập nhật cho Trump về các cuộc thảo luận tại cuộc họp của Liên minh thiện chí ở Paris, nhấn mạnh nhu cầu tiếp tục gây áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề Ukraine. Cả hai nhà lãnh đạo đã đồng ý sẽ giữ liên lạc trong những ngày tới.⦿ ---- Theo báo Moneywise: ‘Thế chiến thứ III đã bắt đầu rồi’, kinh tế gia Jamie Dimon cảnh báo — cho biết nhóm của ông đang chuẩn bị cho cuộc xung đột nghiêm trọng với Trung Quốc, Nga.“Thế chiến thứ III đã bắt đầu rồi. Các bạn đã có những trận chiến trên thực địa được điều phối ở nhiều quốc gia,” Dimon phát biểu tại sự kiện thường niên ở Washington, DC, vào tháng 10/2024 bây giờ mới lộ .Lúc đó, Dimon nêu tên xung đột tiềm tàng giữa các nước phương Tây và Trung Quốc, Nga, Iran hoặc Triều Tiên là điều đáng lo ngại hơn nhiều so với bất kỳ sự bất ổn tiềm tàng nào trên thị trường tài chính toàn cầu. Ngân hàng JPMorgan Chase đã “chạy các kịch bản khiến quý vị sốc” để chuẩn bị cho cuộc xung đột toàn cầu tiềm tàng, theo lời Dimon nói với khán giả.Những bình luận đáng báo động của Dimon được đưa ra cùng ngày với lễ bế mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS, nơi Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Iran, Ai Cập, Ethiopia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã họp để thảo luận về việc tăng cường hội nhập của họ. Những tuyên bố đó được tiết lộ bây giờ có thể không phù hợp, bởi vì chính phủ Trump thân thiện với Nga hơn lúc đó, khi Joe Biden còn là Tổng Thống Hoa Kỳ.⦿ ---- 72% người dân Hoa Kỳ cho rằng thuế quan áp dụng đối với hàng nhập cảng nước ngoài sẽ làm tăng giá trong ngắn hạn, trong khi chỉ có 5% cho rằng chúng sẽ làm giảm giá, theo cuộc thăm dò của YouGov cho CBS News vào Chủ Nhật. Về lâu dài, 47% số người được hỏi cho rằng thuế quan sẽ làm tăng giá và 29% cho rằng giá sẽ giảm.Phần lớn số người được hỏi, 42%, hiện cho biết các chính sách của chính quyền Trump đang khiến họ tệ hơn về mặt tài chính, trong khi 23% cho biết họ khá hơn và 35% cảm thấy tình hình của họ không thay đổi.52% số người được hỏi không chấp thuận cách Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump xử lý nền kinh tế, trong khi 48% chấp thuận. Tuy nhiên, tỷ lệ chấp thuận của Trump vẫn ở mức 50% theo cuộc thăm dò được tiến hành vào ngày 27 và 28 tháng 3.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đe dọa vào Chủ Nhật rằng sẽ tấn công Iran nếu nước này không đạt được thỏa thuận hạt nhân với Hoa Kỳ. Nếu họ không đạt được thỏa thuận, sẽ có vụ đánh bom. Sẽ có vụ đánh bom mà họ chưa từng thấy trước đây", Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với NBC News. Trước đó, Trump đã nói rằng Tehran sẽ phải đối mặt với "hậu quả thảm khốc" nếu Houthis, lực lượng được Iran hậu thuẫn, tiếp tục các cuộc tấn công ở Biển Đỏ.Sáng Chủ Nhật, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã bác bỏ khả năng đàm phán trực tiếp với Hoa Kỳ, viện dẫn "sự vi phạm lời hứa" trong các cuộc đàm phán trước đó. Tuy nhiên, ông vẫn để ngỏ khả năng đàm phán gián tiếp. Trong khi đó, Trump cho biết các quan chức Hoa Kỳ và Iran đang "nói chuyện", mặc dù ông không cung cấp thông tin chi tiết.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm Chủ Nhật rằng ông "rất tức giận, rất tức giận" với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi Putin "bắt đầu làm mất uy tín của [Tổng thống Ukraine Volodymyr] Zelensky". Trump nhắc đến phát biểu của Putin hôm thứ Sáu, khi ông nói rằng Nga có thể thảo luận về một "chính phủ chuyển tiếp" ở Ukraine như một phần của tiến trình hòa bình. Tuy nhiên, ông cũng cho biết ông có "mối quan hệ rất tốt" với Putin và rằng cơn tức giận của ông sẽ "tan biến nhanh chóng" nếu Putin làm "điều đúng đắn"."Nếu Nga và tôi không thể đạt được thỏa thuận về việc chấm dứt đổ máu ở Ukraine, và nếu tôi nghĩ đó là lỗi của Nga - mà có thể không phải vậy - nhưng nếu tôi nghĩ đó là lỗi của Nga, tôi sẽ áp thuế quan thứ cấp đối với dầu, đối với tất cả dầu xuất cảng từ Nga", Trump trả lời phỏng vấn của NBC News. Ông cho biết Nga sẽ phải đối mặt với mức thuế quan thứ cấp 25% "trong vòng một tháng nếu không có thỏa thuận ngừng bắn".⦿ ---- Tổng thống Trump cho biết hôm Chủ Nhật rằng mặc dù còn quá sớm để nghĩ đến nhiệm kỳ thứ ba tại nhiệm, nhưng vẫn có cách để lách lệnh cấm được bầu làm tổng thống quá hai lần theo Tu chính án thứ 22. Khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với NBC News rằng liệu ông có muốn thêm một nhiệm kỳ nữa không, Trump trả lời: "Tôi thích làm việc".Khi được yêu cầu làm rõ bình luận của mình, tổng thống nói: "Tôi không đùa. Nhưng tôi không đùa - vẫn còn quá sớm để nghĩ về điều đó". Khi Trump từng suy nghĩ về việc phục vụ nhiều nhiệm kỳ trước đây, sau đó ông nói rằng ông chỉ đùa, cũng như những người Cộng hòa khác.Khi được hỏi liệu có ai đưa ra kế hoạch lách Hiến pháp cho ông không, tổng thống nói: "Có những phương pháp mà bạn có thể thực hiện", ám chỉ rằng một trong số đó là Phó Tổng thống JD Vance được bầu làm tổng thống rồi chuyển giao chức vụ cho Trump."Nhưng cũng có những phương pháp khác nữa", ông nói, từ chối nêu rõ. Dân biểu Cộng Hòa Andy Ogles đã đề xuất thay đổi cách diễn đạt cho tu chính án này để cho phép thêm một nhiệm kỳ nữa, và Steve Bannon đã nói trong tháng này rằng ông tin rằng Trump sẽ tái đắc cử vào năm 2028. "Nhiều người muốn tôi làm điều đó", Trump nói với NBC về việc tìm cách giữ chức tổng thống. "Nhưng, ý tôi là, về cơ bản tôi nói với họ rằng chúng ta còn một chặng đường dài phải đi, bạn biết đấy, vẫn còn rất sớm trong chính quyền".⦿ ---- Bữa tiệc truyền thống năm nay sẽ không có diễn viên hài. Hiệp hội Phóng viên Bạch Ốc (White House Correspondents' Association) đã quyết định sẽ không có gì buồn cười trong sự kiện giới thiệu của mình vào tháng tới. Sau áp lực từ chính quyền Trump, tổ chức này đã hủy bỏ sự kiện chính thức của bữa tối, nữ diễn viên hài da đen Amber Ruffin, theo Politico đưa tin. "Chúng tôi sẽ không còn màn trình diễn hài kịch nào nữa trong năm nay", Chủ tịch Eugene Daniels đã gửi email cho các thành viên vào thứ Bảy.Ông cho biết sự kiện ngày 26 tháng 4 sẽ tập trung vào việc tôn vinh công việc của các nhà báo thay vì "về chính trị chia rẽ". Một phụ tá Bạch Ốc đã chỉ trích những bình luận mà cô Ruffin từng đưa ra về Trump trong quá khứ và nữ diễn viên hài này đã từ chối yêu cầu của hiệp hội rằng cô ấy nên chế giễu mọi phe phái chính trị trong tiết mục của mình.Cô Ruffin cho biết trên một podcast rằng cô sẽ không đưa ra những lời chỉ trích của mình xung quanh chuyện chính trị tại bữa ăn tối phóng viên, theo báo Variety. Khi gọi các thành viên của chính quyền Trump là "một lũ giết người", cô nói rằng vấn đề là "khiến họ cảm thấy họ giống như con người, vì họ không phải vậy". Các tổng thống thường tham dự bữa tối, mặc dù Trump đã không tham dự trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Thư ký báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt không loại trừ khả năng Trump sẽ tham dự năm nay, mặc dù bà cho biết bản thân bà sẽ không đến đó.⦿ ---- Chủ tịch Liên đoàn Công nhân Xe Hoa Kỳ (UAW: United Auto Workers) Shawn Fain cho biết thật "đáng chê trách" khi Tổng thống Trump tước bỏ quyền công đoàn của công chức liên bang. Fain đã tham gia chương trình "Face the Nation" của CBS News vào Chủ Nhật, ngay sau khi Trump ký một sắc lệnh hành pháp hạn chế nhiều nhân viên của cơ quan liên bang tham gia công đoàn và yêu cầu chính phủ không được tham gia vào quá trình thương lượng tập thể.Chủ tịch UAW đã ăn mừng mức thuế quan gần đây của Trump đối với xe nhập cảng, lưu ý rằng điều này sẽ đưa ngành sản xuất và việc làm trở lại Hoa Kỳ. Fain ủng hộ ý tưởng của Trump chỉ vài tháng sau khi ông vận động chống lại ứng cử viên tổng thống Trump và làm việc với Đảng Dân chủ trong cuộc tuần hành của công nhân đình công.Chủ Nhật, người dẫn chương trình Major Garrett đã hỏi ông về điều mà ông thấy quan trọng hơn: một tổng thống đi biểu tình chung với công nhân hay một tổng thống áp đặt thuế quan. "Cả hai", ông nói, lưu ý rằng ông ủng hộ một tổng thống "ủng hộ lao động có tổ chức và ủng hộ điều kiện làm việc tốt".“Trong khi chúng ta hoan nghênh sự thay đổi về thuế quan tại đây dưới chính quyền này, một lần nữa, thật đáng tiếc khi những gì đã xảy ra đêm qua chỉ bằng một nét bút, tước đi quyền mặc cả, tước đi quyền hợp đồng của hàng trăm nghìn công nhân công đoàn, tấn công quyền tự do ngôn luận của công nhân công đoàn,” Fain tiếp tục. “Và chúng ta không thể chịu đựng được điều đó.”Sắc lệnh của Trump tìm cách giải tán các công đoàn tại các cơ quan có sứ mệnh an ninh quốc gia, mặc dù nhiều bộ không có mối liên hệ an ninh quốc gia. Sắc lệnh này nhắm vào các cơ quan trong Bộ An ninh Nội địa, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Cựu chiến binh, Bộ Tài chính, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, Cơ quan Bảo vệ Môi trường, Quỹ Khoa học Quốc gia, Tổng cục Dịch vụ và nhiều cơ quan khác nữa.“Như tôi đã nói, khi chúng tôi tìm thấy điều gì đó mà chúng tôi đồng ý với ai đó mà chúng tôi có thể hợp tác với họ, chúng tôi sẽ hợp tác với họ. Nhưng, nhưng một lần nữa, danh sách những điều chúng tôi không đồng ý rất dài,” Fain nói về chính quyền Trump.⦿ ---- Y tế Mỹ đi lùi 25 năm: Bệnh sởi (measles) đã chính thức được tuyên bố là “đã loại trừ” tại Hoa Kỳ vào năm 2000. Nếu mọi thứ tiếp tục diễn ra như năm 2025, thì danh hiệu đó có thể sớm thay đổi. “Tình trạng loại trừ bệnh sởi” đạt được ở một quốc gia hoặc khu vực khi không có sự lây truyền liên tục của vi-rút trong khoảng thời gian 12 tháng trở lên, theo Tiến sĩ William Moss, giáo sư dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng Bloomberg thuộc Đại học Johns Hopkins và là giám đốc Trung tâm Tiếp cận Vắc-xin Quốc tế của trường, giải thích trong một cuộc họp báo vào tháng này.Một quốc gia sẽ mất tình trạng loại trừ đó khi một đợt bùng phát kéo dài hơn một năm, ông cho biết. Gần đây, chúng ta đã gần vượt qua ngưỡng đó, nhưng vẫn may mắn tránh được. “Chúng ta đã trải qua một phần tư thế kỷ với tình trạng loại trừ bệnh sởi của mình”, Moss cho biết. “Chúng ta gần như đã mất điều đó vào năm 2019 khi đợt bùng phát lớn này ở tiểu bang New York và Thành phố New York gần như kéo dài hơn 12 tháng. Chỉ thiếu 12 tháng nữa thôi”.Hơn 1.200 ca sởi đã được báo cáo trong năm đó, chủ yếu ở những khu vực không có tiêm chủng rộng rãi, bao gồm các cộng đồng Do Thái Chính thống ở New York. Cho đến nay trong năm nay, gần 500 ca đã được xác nhận và con số này đã tăng lên mỗi tuần khi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh công bố số liệu thống kê mới.Đợt bùng phát lớn nhất năm 2025 là ở West Texas, nơi vi-rút đã lây lan phần lớn trong các cộng đồng Mennonite chưa được tiêm chủng đầy đủ. Các nghiên cứu về các đợt bùng phát sởi trong quá khứ ở các cộng đồng Amish chỉ ra rằng làn sóng các ca bệnh mới này có thể kéo dài nhiều tháng hoặc một năm.⦿ ---- Sản phẩm cho người da đen phải làm cho trung tính. Những người đồng sáng lập một công ty sản xuất các sản phẩm son môi dành cho người da sẫm màu không còn hy vọng đưa sản phẩm của họ vào Target. Một anh em làm trò chơi ghép hình tôn vinh người da đen tự hỏi liệu họ có cần cung cấp hình ảnh "trung tính" như phong cảnh để tiếp tục phát triển hay không. Pound Cake và Puzzles of Color nằm trong số các doanh nghiệp nhỏ có chủ sở hữu đang xem xét lại kế hoạch của mình khi các công ty lớn của Hoa Kỳ làm suy yếu các chương trình DEI của họ, theo AP.Những cái tên nổi bật đầu tiên trong ngành bán lẻ Hoa Kỳ chấm dứt hoặc tái cơ cấu các chương trình đa dạng đã xuất hiện vào mùa hè năm ngoái trong bối cảnh có những mối đe dọa về các thách thức pháp lý và sự công khai tiêu cực từ những người chỉ trích DEI, những người cho rằng việc đặt ra các mục tiêu đa dạng cho các nhóm chưa được đại diện là sự phân biệt đối xử ngược. Sau chiến thắng của Tổng thống Trump vào tháng 11, Walmart đã tham gia vào cuộc rút lui của công ty. Việc Target đình chỉ các mục tiêu DEI tương đương của mình vào tháng 1 đã gây tổn hại nhiều hơn cho khách hàng Da đen và LGBTQ+, phần lớn là vì họ coi công ty là đồng minh tự nhiên hơn.Dù vậy, vẫn có chỗ cho sản phẩm da đen: Aurora James, người sáng lập Fifteen Percent Pledge—yêu cầu các doanh nghiệp dành 15% không gian trên kệ cho các thương hiệu do người da đen làm chủ—cho biết gần 30 công ty lớn tham gia sáng kiến này vẫn cam kết thực hiện sáng kiến, bao gồm Bloomingdale's, Sephora, J. Crew và Gap.⦿ ---- Nam Hàn có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới và chính phủ đang đẩy mạnh các nỗ lực mai mối. Nhưng như tờ Wall Street Journal đưa tin, những người trẻ tuổi dường như không quan tâm. Ví dụ, quận Saha-gu ở thành phố lớn Busan điều hành dịch vụ mai mối và sẽ trả trước 14.000 đô la cho bất kỳ cặp đôi nào chịu kết hôn, ngoài trợ cấp nhà ở và tiền chi phí thai sản. Số người tham gia trợ cấp hôn nhân đó: Không. Bài viết lưu ý rằng 42 quận trên khắp đất nước đã bắt đầu các sự kiện mai mối kể từ năm 2022, dẫn đến tổng cộng chỉ có 24 cuộc hôn nhân."Tôi không muốn cha mẹ mình phát hiện ra các chương trình của chính phủ này", một nữ nhân viên pha chế rượu 31 tuổi nói, ám chỉ đến các ưu đãi tiền mặt do nhà nước tài trợ cho đến nay. "Họ sẽ bắt tôi nộp đơn". Một cuộc khảo sát cho thấy ba phần năm (3/5) người Nam Hàn đang đi làm cho rằng không kết hôn vì nhiều lý do, bao gồm cả chi phí tăng cao. Phụ nữ, nói riêng, lo ngại rằng việc quay trở lại nơi làm việc cạnh tranh khốc liệt sau khi sinh con là quá sức. Trong khi đó, tỷ lệ sinh đã giảm xuống còn khoảng 0,75 trẻ em trên một phụ nữ, thấp hơn nhiều so với ngưỡng cần thiết để duy trì dân số ổn định.⦿ ---- HỎI 1: Thuốc giảm đau phổ biến nhất cũng làm hại, có thể gây ra hành vi nguy hiểm?ĐÁP 1: Đúng vậy. Thuốc giảm đau phổ biến nhất thế giới có thể gây ra hành vi nguy hiểm. Một trong những loại thuốc được tiêu thụ nhiều nhất ở Hoa Kỳ – và là loại thuốc giảm đau được sử dụng phổ biến nhất trên toàn thế giới – có thể có tác dụng nhiều hơn là chỉ làm giảm cơn đau đầu của bạn. Acetaminophen, còn được gọi là paracetamol và được bán rộng rãi dưới tên thương hiệu Tylenol và Panadol, cũng có thể làm tăng hành vi nguy hiểm, theo một nghiên cứu từ năm 2020 đo lường những thay đổi trong hành vi của mọi người khi chịu ảnh hưởng của loại thuốc không kê đơn phổ biến này. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Uống rượu không tốt, vì các loại đồ uống có cồn ( alcoholic drinks), bao gồm cả rượu vang (wine), đều có tác động tiêu cực đến sức khỏe?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một lượng lớn nghiên cứu khẳng định rằng một lượng nhỏ rượu vang có thể có lợi. Nhưng một số nhà nghiên cứu tin rằng những lợi ích sức khỏe do rượu vang mang lại đã bị đánh giá quá cao. Tất cả các loại đồ uống có cồn, bao gồm cả rượu vang, đều có tác động tiêu cực đến sức khỏe của chúng ta. Việc tiêu thụ rượu (bao gồm cả rượu vang) có liên quan đến hơn 40 tình trạng bệnh lý. Chúng bao gồm đột quỵ, xơ gan, rối loạn phổ rượu ở thai nhi và ung thư. Trên thực tế, rượu là chất gây ung thư thường bị bỏ qua. Việc tiêu thụ rượu cũng có liên quan đến chứng trầm cảm và tăng nguy cơ tự tử. Ngay cả khi bạn uống có chừng mực, điều quan trọng là phải ghi nhớ những rủi ro về sức khỏe. Và với các loại rượu vang không cồn hiện có sẵn, người tiêu dùng vẫn có thể thưởng thức một hoặc hai ly—với một chút thay đổi. Chi tiết: