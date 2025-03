Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. có kế hoạch cắt giảm 10.000 việc làm liên bang.

(27.3.2025) - Mỹ trao Ukraine bản Dự thảo: Mỹ múc tất cả khoáng sản (không riêng đất hiếm) của Ukraine vô thời hạn nhưng không bảo đảm an ninh, dài 58 trang, phần đóng góp của Mỹ là viện trợ mà Biden đã gửi Ukraine từ năm 2022 (khi Putin tổng xâm lược).

- Họp ở Riyadh về tái lập bang giao Mỹ-Nga .

- NATO: đang tìm 4 lính Mỹ mất tích ở Litva.

- Nông dân Mỹ gồng mình: 47% nói xuất cảng nông sản sẽ giảm năm nay vì TQ, Canada, Mexico đã trả đũa thuế nông sản 30 tỷ đô. Thiếu nông dân: di dân không giấy tờ chiếm 42% số công nhân nông trại năm 2020-22, phần đông ở California. Phân bón, nông cụ tăng giá. Bữa ăn trường công cắt 1 tỷ đô mua nông sản.

- Bộ Y tế cắt giảm 10.000 việc làm

- Trump suy tính cấm nhận du học sinh vào các đại học ưa biểu tình bênh vực Palestine (UCLA bị kể tên)

- Trump cắt tiền, Thư viện công San Diego co cụm

- Trump xin Tòa Tối cao cho cắt 2 chương trình đào tạo giáo viên để tiết kiệm 600 triệu USD

- GS Kinh tế khuyên đảng Dân Chủ trao đổi: hãy cho Cộng Hòa giảm thuế 4,5 nghìn tỷ đô để Dân Chủ cứu Medicaid và SNAP, khi tỷ phú được giảm thuế cả trăm triệu đô, dân nghèo cũng giảm thuế vài trăm đô. Mỹ không bao giờ sụp nợ, vì Mỹ có quyền in tiền giấy.

- Trump áp thuế 25% đối với xe hơi nhập vào Mỹ. AP: giá xe trung bình có thể tăng 12.500 đô/xe

- Nhật: Trump làm hại quan hệ kinh tế Nhật-Mỹ

- Liên Âu EU: sẽ trả đũa thuế xe của Trump

- Trump học nghề Putin: đổ tội cho nạn nhân. Hăm dọa nếu Canada cấu kết với Châu Âu phản ứng thuế quan, Trump sẽ áp thuế nặng hơn.

- ACEA: Trump áp thuế xe 25% hại cả cho Mỹ, toàn cầu

- Elon Musk: Tesla cũng thiệt hại vì nhập nhiều phụ tùng

- Cổ phiếu nhiều hãng xe Châu Âu giảm vì Trump

- Công đoàn United Auto Workers (UAW) Hoa Kỳ hài lòng: thuế quan 25% của Trump có lợi cho hãng xe tại Mỹ

- Canada và Liên Âu phản ứng: sẽ trả đũa thuế 25% Trump đánh vào xe nhập vào Mỹ

- Thủ tướng Canada: Trump áp thuế 25% với tất cả xe làm ngoài Hoa Kỳ là "tấn công trực tiếp" vào người thợ Canada.

- 1 giáo sư Đại học Yale nghiên cứu về chủ nghĩa phát xít rời Mỹ, dọn sang Canada vì Mỹ bên bờ "chế độ độc tài phát xít".

- Trump: sẽ giảm "một chút thuế quan" cho TQ nếu TQ đồng ý bán nền tảng truyền thông xã hội TikTok.

- London: Hãng British Steel co cụm, sẽ cắt 2.500 người

- 1 tòa kháng án liên bang giữ y phán quyết, cấm Trump trục xuất người Venezuela sai thủ tục.

- Tòa liên bang nói: Trump vi hiến vì cách chức thành viên Ủy ban Giám sát Lao động FLRA sai thủ tục

- Elon Musk bơm tiền vào cuộc tranh cử chức Thẩm phán Tòa Tối Cao Wisconsin để giúp hãng Tesla mở đại lý ở đây

- Zelensky: Putin từng bị đột quỵ, sẽ không thọ

- Bắc Hàn: Kim Jong-un hối thúc sản xuất "máy bay không người lái cảm tử" có AI yểm trợ

- Nam Hàn: Bắc Hàn gửi thêm 3.000 quân tới giúp Nga.

- Trump làm khó kỹ nghệ xe đạp Đài Loan: hãng xe đạp Giant Group sẽ không mở xưởng ở Mỹ vì tốn kém

- Lệnh Trump ký về bầu cử: Bạn không cần làm gì nữa hết, nếu bạn đã từng ghi danh bầu cử ở California

- Nghệ sĩ rủ nhau tẩy chay Trump: Trung tâm Kennedy hoãn buổi nhạc kịch Legally Blonde

- Trump thúc giục Quốc hội cắt quỹ của 2 đài Public Broadcasting Service (PBS) và National Public Radio (NPR)

- Đặc vụ bắt cóc 1 nữ sinh viên Thổ Nhĩ Kỳ đang học bậc tiến sĩ tại Đại học Mỹ vì biểu tình bênh dân Palestine

- 10 triệu người vay tiền học phí đã quá hạn: Điểm tín dụng của họ có thể sớm giảm hơn 150 điểm.

- Siêu sao bóng rổ Stephen Curry và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama ra mắt PLEZi Hydration, đồ uống thể thao

- Bụi Sao Hỏa (Mars) có thể gây bệnh mãn tính.

- Mỹ: đàn ong mật năm nay có thể giảm tới 70%, sẽ có nhiều người nuôi ong phá sản

- TQ thử nghiệm thành công gan heo biến đổi gen cấy vào thân người chết não có thể hoạt động trong 10 ngày.

- Đài Loan: đóng tàu chiến không người lái.

- HỎI 1: Kẹo sinh-gôm (chewing gum) nhả ra hàng trăm đến hàng nghìn hạt vi nhựa cho mỗi gam? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Có vẻ như là một sự mâu thuẫn, nhưng nhiều người béo phì không thích ăn những thực phẩm giàu calo (calorie-laden foods)? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

Theo báo cáo, kết hợp với các đợt tự nguyện ra đi trước đó, động thái này sẽ cắt giảm một phần tư lực lượng lao động của HHS, xuống còn 62.000 nhân viên. Những thay đổi chính bao gồm đóng cửa năm trong số mười văn phòng khu vực và tập trung các hoạt động như HR (Phòng nhân dụng), mua sắm và lập kế hoạch chính sách.

.



Bên cạnh đó, Kennedy, một người lâu năm chỉ trích các chính sách ứng phó với đại dịch và vắc-xin của cơ quan, đặt mục tiêu "tái sắp xếp tổ chức theo sứ mệnh cốt lõi của mình". Một bộ phận mới, Cơ quan Quản lý vì một nước Mỹ khỏe mạnh (Administration for a Healthy America), sẽ tập trung các chương trình tập trung vào bệnh mãn tính và các nguồn lực y tế thu nhập thấp.

.

⦿ ---- Chính quyền Trump đang thảo luận về các kế hoạch nhằm cố gắng ngăn chặn một số đại học tuyển sinh bất kỳ sinh viên nước ngoài nào nếu họ quyết định trong các đại học này có quá nhiều sinh viên "ủng hộ Hamas", các viên chức cấp cao của Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao nói với Axios. Nỗ lực này — có thể bao gồm lệnh triệu tập của bồi thẩm đoàn — đánh dấu một sự leo thang khác trong cuộc đàn áp mạnh tay của Trump đối với vấn đề nhập cư và bài Do Thái mà những người theo chủ nghĩa tự do dân sự cho rằng đã kìm hãm quyền tự do ngôn luận trong khuôn viên trường và đã dẫn đến một số vụ kiện.

.

Ý tưởng cấm các đại học tuyển sinh bất kỳ người sở hữu thị thực sinh viên nào xuất phát từ chương trình "Bắt và Thu hồi" của Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio, chương trình hiện đang tập trung vào những sinh viên phản đối cuộc chiến ở Gaza. Một viên chức cấp cao của Bộ Ngoại giao gọi những người biểu tình là "Hamasniks" — những người mà chính phủ tuyên bố đã thể hiện sự ủng hộ đối với Hamas. Hơn 300 sinh viên nước ngoài đã bị thu hồi thị thực sinh viên trong ba tuần "Bắt và Thu hồi" được triển khai, viên chức này cho biết. Có 1,5 triệu người sở hữu thị thực sinh viên trên toàn quốc.

.

Đại học Columbia và UCLA (University of California, Los Angeles) — cả hai đều đã có các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine gây tranh cãi và gây rối vào năm ngoái — nằm trong số các trường được các viên chức chính quyền nhắc đến thường xuyên nhất. Họ đang nói gì: Những người chỉ trích cáo buộc chính quyền chà đạp quyền tự do ngôn luận và quyền được xét xử hợp pháp, và nhầm lẫn một cách không công bằng việc ủng hộ quyền của người Palestine với việc ủng hộ Hamas, nhóm khủng bố cai trị Gaza.

.

⦿ ---- Nam California coi chừng: Hệ thống Thư viện công cộng San Diego có nguy cơ mất một số chương trình do chỉ thị của Tổng thống Trump về việc xóa bỏ Viện Bảo tàng và Dịch vụ Thư viện (IMLS). Việc cắt nguồn tài trợ liên bang này có thể làm suy yếu thêm khả năng cung cấp các dịch vụ công mà cư dân dựa vào của thủ thư, từ các chương trình xóa mù chữ cho người lớn đến các nguồn lực cho doanh nghiệp nhỏ.

.

IMLS, nơi cung cấp nguồn tài trợ và trợ cấp thiết yếu cho các thư viện và bảo tàng ở mọi tiểu bang, là một trong bảy cơ quan bị nhắm mục tiêu trong lệnh hành pháp ngày 14 tháng 3 nhằm giảm bớt bộ máy hành chính liên bang. Phần lớn ngân sách khoảng 290 triệu đô la của IMLS được chuyển trực tiếp cho các cơ quan thư viện của tiểu bang và số tiền này đặc biệt quan trọng đối với các thư viện và trường học ở vùng nông thôn.

.

Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ cho biết hành động của Trump đang "cắt đứt tận gốc rễ các tổ chức được yêu mến và tin cậy nhất của Hoa Kỳ cũng như đội ngũ nhân viên và dịch vụ mà họ cung cấp". Các thư viện địa phương sử dụng nguồn tài trợ liên bang để giúp thanh toán tiền sách, chương trình ăn trưa mùa hè, hội thảo khởi nghiệp miễn phí và các dịch vụ tại The StartUp; các chương trình xóa mù chữ cho người lớn như READ/San Diego; phát triển sự nghiệp cho thanh thiếu niên thông qua chương trình Nghệ thuật truyền thông tại City Heights và nhiều chương trình khác.

.

Hệ thống thư viện công cộng San Diego chủ yếu được thành phố tài trợ (khoảng 77 triệu đô la mỗi năm), với 2,3 triệu đô la được phân bổ cho sách và tài liệu và 200.000 đô la cho các chương trình. Thư viện sử dụng tiền của liên bang, tiểu bang và từ thiện để hỗ trợ ngân sách lập trình.

Trong ba năm tài chính gần đây nhất, thư viện đã nhận được tổng cộng khoảng 400.000 đô la trực tiếp từ IMLS để lập trình.

.

Thư viện Công cộng San Diego phục vụ hơn 1,4 triệu cư dân thông qua 37 chi nhánh, bao gồm một thư viện mới trị giá 28 triệu đô la đã mở tại Pacific Highlands Ranch vào mùa thu năm ngoái. Quận San Diego cũng vận hành một hệ thống thư viện với 33 chi nhánh và một tòa nhà mới trị giá 21,8 triệu đô la đang được xây dựng tại Casa de Oro gần La Mesa.

.

⦿ ---- Công ty British Steel Limited thuộc sở hữu của Trung Quốc đã thông báo vào thứ năm rằng họ có thể đóng cửa hai lò cao, hoạt động sản xuất thép và giảm công suất nhà máy cán tại Scunthorpe, Vương quốc Anh, với lý do không bền vững về mặt tài chính. Công ty sẽ tham khảo ý kiến ​​về ba phương án đóng cửa, từ tháng 6 năm 2025 đến sau tháng 9 năm 2025.

.

Trong bản phát hành, công ty cho biết chủ sở hữu Jingye Group đã đầu tư hơn 1,2 tỷ bảng Anh để duy trì hoạt động kể từ năm 2020, bao gồm 300 triệu bảng Anh để nâng cấp, nhưng vẫn tiếp tục lỗ hàng ngày gần 700.000 bảng Anh. Những thách thức của thị trường, thuế quan và chi phí môi trường cao đã khiến hoạt động của lò cao trở nên không bền vững. Tổng giám đốc điều hành Zengwei An gọi quyết định này là "cực kỳ khó khăn" nhưng "cần thiết", cam kết tiếp tục hợp tác với nhân viên và công đoàn.

.

Một ngày trước đó, nhà sản xuất thép đã từ chối gói cứu trợ trị giá 500 triệu bảng Anh của nhà nước sau khi xem xét rằng số tiền này ít hơn nhiều so với số tiền được yêu cầu trong nhiều tháng đàm phán. Theo Sky News, quyết định đóng cửa có thể dẫn đến việc mất 2.000–2.500 việc làm trong số 3.500 nhân viên của công ty.

.

⦿ ---- Bài viết này là "The Trump tax cuts don’t have to be paid for" (Việc cắt giảm thuế của Trump không nhất thiết phải được chúng ta trả tiền) trên báo The Hill sáng Thứ Năm 27/3. Người viết là Yeva Nersisyan, chủ tịch khoa kinh tế tại Đại học Franklin & Marshall College. Dịch toàn văn như sau.

.

Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa đang cố gắng thông qua dự luật cắt giảm thuế 4,5 nghìn tỷ đô la và đang cố gắng "trả tiền" một phần cho các khoản cắt giảm thuế đó bằng cách cắt giảm chi tiêu của chính phủ 2 nghìn tỷ đô la, bao gồm cắt giảm Medicaid và trợ cấp thực phẩm SNAP 800 tỷ đô la. Việc cắt giảm chi tiêu của chính phủ để "trả tiền" cho các khoản cắt giảm thuế khiến chính sách kinh tế tồi tệ trở nên tồi tệ hơn nhiều. Nếu đảng Cộng hòa muốn cắt giảm thuế, lựa chọn tốt nhất cho đảng Dân chủ là hãy khăng khăng rằng họ không được "trả tiền".

.

Thành tựu kinh tế tiêu biểu của nhiệm kỳ đầu tiên của Trump là Đạo luật Cắt giảm Thuế và Việc làm năm 2017 (The 2017 Tax Cuts and Jobs Act), đạo luật này đã giảm thuế suất cho cá nhân và tập đoàn. Nhiều điều khoản năm 2017 sẽ hết hạn vào năm nay, điều này giải thích cho việc vội vã gia hạn chúng ngay bây giờ. Một trong những lập luận chính của đảng Dân chủ vào năm 2017 là dự luật thuế đã làm thâm hụt ngân sách của chính phủ sâu hơn. Nhưng đây là cách đánh giá sai về giá trị của chính sách thuế.

.

Nhiều người tin rằng chính phủ giống như một hộ gia đình và cần thu thuế để có thể chi tiêu. Logic này dẫn đến một quan niệm sai lầm khác rằng việc tăng chi tiêu và/hoặc cắt giảm thuế phải được "trả" hoặc bù đắp bằng doanh thu mới hoặc cắt giảm chi tiêu ở nơi khác trong ngân sách.

.

Mặc dù Quốc hội đã áp dụng các quy tắc yêu cầu luật trung lập về thâm hụt, nhưng không có gì vốn có trong hệ thống tiền tệ của chúng ta đòi hỏi chi tiêu và thuế phải song hành. Chi tiêu và thuế là các công cụ kinh tế vĩ mô có các chức năng khác nhau mà chính phủ có thể sử dụng để quản lý nền kinh tế. Do đó, các công cụ này phải được đánh giá riêng biệt, dựa trên tác động của chúng đối với nền kinh tế.

.

Và thực tế, chính sách thuế và chính sách chi tiêu được thiết lập khác nhau — thuế thông qua luật thuế, chi tiêu bằng cách phân bổ. Chỉ có một quy tắc tự áp đặt liên kết cả hai. Chính sách chi tiêu và thuế có dẫn đến thâm hụt hay không là không quan trọng và không thể biết trước; chúng ta chỉ biết được vào cuối năm tài chính. Điều quan trọng là liệu chúng có cho phép chính phủ đạt được các mục tiêu chính sách của mình hay không.

.

Thâm hụt của chính phủ không giống như thâm hụt của khu vực tư nhân. Chính phủ Hoa Kỳ không thể phá sản vì tất cả các nghĩa vụ của họ đều được tính bằng đô la — loại tiền tệ mà họ phát hành và độc quyền. Chính phủ của chúng ta không thể hết đô la hoặc bị buộc phải vỡ nợ do có "quá nhiều" nợ. Ngay cả Chủ tịch Hội đồng Dự trữ Liên bang cực kỳ bảo thủ Alan Greenspan cũng đã nói như vậy: "Hoa Kỳ có thể trả bất kỳ khoản nợ nào mà họ có vì chúng ta luôn có thể in tiền để làm điều đó. Vì vậy, khả năng vỡ nợ là bằng không".

.

Lập luận thường được sử dụng rằng tại một thời điểm nào đó, thuế sẽ phải được tăng để trả nợ của chính phủ cũng không tương ứng với thực tế lịch sử. Kể từ Thế chiến II, thuế thu nhập đối với người giàu và các tập đoàn thường xuyên được hạ xuống ở Hoa Kỳ, chứng minh rằng thuế cuối cùng là một lựa chọn chính sách (và chính trị). Trong khi đó, chính phủ Hoa Kỳ chưa bao giờ bị buộc phải vỡ nợ hoặc phải trả phí bảo hiểm cho khoản nợ của mình do thị trường tài chính gây ra, mặc dù tỷ lệ nợ trên GDP liên tục tăng. Vị thế của đồng đô la như một loại tiền tệ dự trữ toàn cầu cũng không bị ảnh hưởng — đồng đô la hiện vẫn mạnh như trước đây.

.

Nếu thâm hụt không được tính đến khi đánh giá tính khả thi của chính sách thuế, thì chúng ta nên nghĩ thế nào về thuế? Có hai vấn đề quan trọng cần xem xét trong trường hợp cắt giảm thuế được đề xuất. Thứ nhất, liệu chính sách này có dẫn đến tăng thu nhập và chi tiêu quá mức trong nền kinh tế, do đó gây ra lạm phát không? Thứ hai, liệu chính sách này có ảnh hưởng tiêu cực đến bất bình đẳng thu nhập và của cải không?

.

Vì phần lớn những gì có trong dự luật năm 2025 sẽ mở rộng các điều khoản của luật năm 2017, nên không có khả năng gây ra tác động lạm phát đáng kể. Tuy nhiên, chính sách thuế của Đảng Cộng hòa sẽ tiếp tục làm trầm trọng thêm bất bình đẳng thu nhập và của cải, chính xác là những gì dự luật thuế năm 2017 đã làm. Điều này, chứ không phải tác động về mặt ngân sách, là lý do khiến dự luật trở thành chính sách kinh tế tồi.

.

Nói rằng việc cho phép cắt giảm thuế làm tăng thâm hụt là điều bình thường đối với nhiều người sẽ nghe có vẻ như là phạm thượng, nhưng điều gì tệ hơn — cho phép cắt giảm thuế làm tăng thâm hụt hay để Đảng Cộng hòa "trả giá" cho chúng bằng cách cắt giảm Medicaid và SNAP?

.

Trước đây, cả Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa đều đã thông qua luật thông qua quá trình hòa giải dẫn đến gia tăng thâm hụt liên bang. Thật vậy, đợt cắt giảm thuế đầu tiên của Trump phần lớn là “chưa được thanh toán”. Hơn nữa, ngay cả đợt cắt giảm thuế hiện tại cũng chưa được thanh toán đầy đủ; khoản thuế giảm 4,5 nghìn tỷ đô la chỉ được bù đắp bằng khoản cắt giảm chi tiêu 2 nghìn tỷ đô la.

.

Chính phủ Hoa Kỳ được phép thâm hụt bằng đồng tiền của mình — đồng đô la. Điều này không và sẽ không có tác động tiêu cực đến nền kinh tế. Mặt khác, việc cắt giảm chi tiêu của chính phủ không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến những người nhận các chương trình như SNAP và Medicaid mà còn có tác động lan tỏa đến toàn bộ nền kinh tế bằng cách làm giảm thu nhập quốc dân của chúng ta.

.

Vì việc cắt giảm thuế có khả năng được thông qua bất kể có sự ủng hộ của đảng Dân chủ hay không, lựa chọn tốt nhất cho đảng Dân chủ là đàm phán với đảng Cộng hòa để cho phép cắt giảm thuế "không được thanh toán". Chiến lược này sẽ cho phép đảng Cộng hòa vừa có bánh vừa được ăn. Đổi lại, đảng Dân chủ có thể cứu Medicaid và SNAP, ít nhất là cho đến bây giờ.

.

⦿ ---- Nông thôn Hoa Kỳ đã đưa Donald Trump trở lại Bạch Ốc. Bây giờ, cuộc chiến thương mại mới của Trump đang thử thách lòng trung thành của họ. Ở tuyến đầu là những người nông dân như John Airy, người canh tác hơn 1.000 mẫu Anh đậu nành và ngô ở Central City, Iowa. Chi phí tăng cao cho mọi thứ từ nhân công đến phân bón và giá đậu nành giảm 20% đã gây khó khăn cho doanh nghiệp của ông vào năm ngoái, mặc dù ông cho biết mình đã hòa vốn. Năm nay, thuế quan có thể sẽ tạo ra áp lực mới lên lợi nhuận ròng của ông khi Trump tiến hành chiến tranh kinh tế chống lại các đối tác thương mại lớn nhất của đất nước, đồng thời cũng là những người mua lớn nhất các mặt hàng nông sản của Hoa Kỳ. "Không ai mong đợi mình sẽ giàu có trong năm nay. Chắc chắn là vậy", Airy nói.

.

Bộ Nông nghiệp dự kiến ​​nông dân Hoa Kỳ sẽ xuất cảng 170,5 tỷ đô la trong năm tài chính liên bang, kéo dài đến tháng 9. Điều đó khiến họ trở thành mục tiêu chính để trả đũa khi các quốc gia cố gắng gây khó khăn để ngăn cản chính quyền Trump thực hiện chiến lược thương mại của mình. Thuế quan của chính quyền và những nỗ lực thu hẹp chính phủ cũng sẽ làm tăng chi phí của nông dân, gây sức ép lên họ ở cả hai phía. Nếu Trump và các đối tác thương mại của Hoa Kỳ thua cuộc và mắc kẹt trong một cuộc xung đột thương mại kéo dài, nông dân có thể phải trả giá nhiều hơn hầu hết các ngành khác.

.

Cuộc chiến thương mại sẽ bước vào giai đoạn tiếp theo vào ngày 2 tháng 4, khi Trump tuyên bố sẽ công bố mức thuế quan "có đi có lại" nhắm vào các quốc gia có rào cản thương mại cao hơn Hoa Kỳ. Các mục tiêu chính xác vẫn chưa rõ ràng, nhưng vào tháng 3, Trump đã báo trước rằng các sản phẩm nông nghiệp sẽ nằm trong danh sách. Nông dân nên chuẩn bị bán nhiều hơn tại Hoa Kỳ, Trump viết trên Truth Social. "Chúc vui vẻ!"

.

Nông dân có thể đang phải đối mặt với những thách thức về kinh tế, nhưng sự lạc quan của họ về triển vọng tương lai vào đầu tháng 2 đã gần đạt mức cao nhất kể từ đầu năm 2021, theo một cuộc khảo sát của Đại học Purdue. Gần một nửa số nông dân cho biết chính sách thương mại là vấn đề quan trọng nhất đối với trang trại của họ trong năm năm tới, mặc dù chỉ có 47% cho rằng có khả năng một cuộc chiến thương mại sẽ dẫn đến sự sụt giảm đáng kể về xuất cảng.

.

Chính sách thương mại có lợi hay có hại cho nông dân phụ thuộc vào sự cân bằng giữa lợi ích mà họ thu được từ chủ nghĩa bảo hộ và chi phí của một cuộc chiến thương mại. Trung Quốc, Canada và Mexico là những thị trường nước ngoài lớn nhất của nông dân Hoa Kỳ và ba quốc gia này đã áp dụng thuế đối với gần 30 tỷ đô la xuất cảng nông sản của Hoa Kỳ kể từ khi nhiệm kỳ của Trump bắt đầu, theo Liên đoàn Cục Nông trại Hoa Kỳ, hoặc khoảng 17% kim ngạch xuất khẩu năm 2024.

.

Một số nông dân có thể được hưởng lợi từ chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, nhưng những người khác có thể sẽ không tìm được đủ người mua trong nước để lấp đầy khoảng trống do chiến tranh thương mại tạo ra. Trong năm tài chính 2019, Hoa Kỳ đã nhập nhiều sản phẩm nông nghiệp hơn xuất cảng lần đầu tiên sau gần sáu thập niên. Phần lớn sự thay đổi đó là do nhu cầu ngày càng tăng của người Mỹ đối với cà phê, các sản phẩm ca cao và một số loại rượu chưng cất có ít nhà sản xuất trong nước.

.

Một số sản phẩm bị nhắm mục tiêu bằng thuế quan trả đũa hầu như không có thị trường trong nước. Ví dụ, Trung Quốc là một trong những nước nhập cảng thịt heo lớn nhất của Hoa Kỳ, bao gồm tim, gan, lưỡi và các cơ quan khác mà người tiêu dùng Hoa Kỳ có thể sẽ không sớm thích. Vào tháng 3, Trung Quốc đã áp dụng mức thuế bổ sung 10% đối với các mặt hàng nhập cảng như vậy, nâng tổng mức thuế lên 47%. "Tôi không nghĩ bạn sẽ ăn nhiều chân heo hơn mức hiện tại", nhà kinh tế học Christopher Pudenz của Liên đoàn Cục Nông trại Iowa cho biết.

.

Chính quyền Trump đã tăng thuế đối với hàng nhập từ Trung Quốc lên 20 điểm phần trăm. Để đáp trả, vào tháng 3, Trung Quốc đã áp dụng mức thuế 15% đối với thịt gà, lúa mì, bắp và bông nhập từ Hoa Kỳ và mức thuế 10% đối với lúa miến (sorghum), đậu nành, trái cây, rau, sữa và các sản phẩm từ thịt. Mức thuế trả đũa 25% của Canada đã đánh vào các nhà sản xuất thực phẩm chế biến như rượu vang, xúc xích, đồ nướng và rượu chưng cất. Mexico đã hoãn công bố các biện pháp trả đũa sau khi Trump tuyên bố sẽ đình chỉ thuế đối với các mặt hàng nhập cảng thuộc các thỏa thuận thương mại hiện có cho đến ngày 2 tháng 4.

.

Trong khi đó, chi phí hoạt động của nông dân cũng có thể tăng do một số thay đổi chính sách khác của Trump. Vào tháng 2, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã sa thải 6.000 nhân viên như một phần của quá trình cắt giảm nhanh chóng của chính phủ liên bang do Bộ Hiệu quả Chính phủ của Elon Musk lãnh đạo. Một số nhân viên bị cắt giảm đã nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm và sâu bệnh có thể tàn phá mùa màng của Hoa Kỳ. Để đáp lại mối lo ngại của một số nông dân, Bộ trưởng USDA Brooke Rollins trong tháng này cho biết bộ sẽ đưa nhiều nhà nghiên cứu đó trở lại công việc. Tòa án và các cơ quan bán tư pháp khác cũng đã phục hồi chức vụ cho các nhân viên từ USDA và các cơ quan khác sau khi phát hiện ra rằng việc sa thải họ có thể là bất hợp pháp.

.

Cuộc đàn áp nhập cư bất hợp pháp của chính quyền Trump có khả năng làm tăng chi phí lao động của nông dân. Theo USDA, những người nhập cư không có giấy phép lao động chiếm khoảng 42% số công nhân nông trại trồng trọt trong năm 2020-22, với sự tập trung cao nhất ở các trang trại trái cây và rau quả của California.

.

Chi phí đầu vào của nông dân—chẳng hạn như phân bón hoặc máy móc nông nghiệp mới—cũng có thể tăng do thuế quan. Vào tháng 3, Trump đã áp thuế 10% đối với kali Canada, một thành phần thiết yếu trong phân bón có ít nguồn cung từ Hoa Kỳ. Trump cũng tăng thuế đối với thép và nhôm nhập cảng, được sử dụng trong máy móc nông nghiệp. Giá thép cuộn cán nóng, một sản phẩm thép chuẩn, đã tăng vọt 32% trong năm nay.

.

Rollins cho biết chính quyền đang cân nhắc hỗ trợ tài chính cho nông dân. Viện trợ nông nghiệp có thể phản ánh chương trình trị giá 28 tỷ đô la mà chính quyền Trump đã triển khai trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc bắt đầu từ năm 2018. USDA đã thanh toán trực tiếp cho các nhà sản xuất các mặt hàng "bị thiệt hại do thương mại", bao gồm bắp ngô, đậu nành, heo và lúa miến. Bất chấp sự hỗ trợ tài chính, số vụ phá sản của các trang trại đã tăng lên mức cao kỷ lục vào năm 2019, theo Liên đoàn Cục Nông trại Hoa Kỳ.

.

Nhiều nông dân đang bước vào cuộc chiến thương mại mới từ vị thế yếu thế, sau hai năm hạn hán, thiếu hụt lao động và chi phí tăng cao do đại dịch Covid-19, theo Pudenz của Cục Nông trại Iowa. Cuộc chiến thương mại có thể khiến thị phần của nông dân Hoa Kỳ mất đi. John Beghin, giáo sư kinh tế nông nghiệp tại Đại học Nebraska-Lincoln, cho biết các tranh chấp thương mại với Hoa Kỳ đã khiến Trung Quốc tìm cách ít phụ thuộc hơn vào đậu nành của Hoa Kỳ để chuyển sang đậu nành được trồng ở Brazil.

.

Việc cắt giảm chi tiêu của liên bang do DOGE thúc đẩy có thể gây ra những hậu quả khác cho nông dân. Chính quyền đang cố gắng đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ. Trong năm tài chính trước, USAID đã mua khoảng 2 tỷ đô la hàng hóa của Hoa Kỳ bao gồm bắp ngô, lúa miến và gạo để viện trợ nước ngoài. Vào tháng 3, USDA đã cắt giảm hơn 1 tỷ đô la tiền tài trợ cho các chương trình cung cấp tiền cho các trường công Hoa Kỳ và ngân hàng thực phẩm (bếp từ thiện tại Mỹ) để mua thực phẩm từ nông dân địa phương. Một sắc lệnh hành pháp vào tháng 2 cũng đã đóng băng 2 tỷ đô la tiền thanh toán cho những người nông dân đã ký hợp đồng thực hiện các chương trình bảo tồn được Đạo luật Giảm lạm phát của Tổng thống Joe Biden cho phép.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thúc giục Quốc hội cắt quỹ của Public Broadcasting Service (PBS) và National Public Radio (NPR), gọi hai đài phát thanh công cộng này là "hoàn toàn thiên vị". Trump đã viết trên Truth Social: "NPR và PBS, hai nền tảng khủng khiếp và hoàn toàn thiên vị (Mạng lưới!), nên bị Quốc hội CẮT QUỸ NGAY LẬP TỨC. Những người Cộng hòa, đừng bỏ lỡ cơ hội này để giải thoát đất nước chúng ta khỏi trò LỪA ĐẢO khổng lồ này, cả hai đều là cánh tay của Đảng Dân chủ cánh tả cấp tiến."

.

⦿ ---- Một sinh viên quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ và đang học bậc tiến sĩ tại Đại học Tufts đã bị các nhân viên của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ bắt giữ mà không có lời giải thích, theo luật sư của cô cho biết hôm thứ Tư. Rumeysa Ozturk, 30 tuổi, vừa rời khỏi nhà ở Somerville, Massachusetts, vào đêm thứ Ba thì bị chặn lại, luật sư Mahsa Khanbabai cho biết trong đơn thỉnh cầu nộp lên tòa án liên bang Boston. Đoạn video mà AP thu được dường như cho thấy sáu người, mặt bịt kín, lấy đi điện thoại của Ozturk trong khi cô hét lên và bị còng tay. "Chúng tôi là cảnh sát", các thành viên của nhóm này nói trong video. Một người đàn ông được nghe hỏi, "Tại sao các người lại che mặt?"

.

Khanbabai cho biết Ozturk, người theo đạo Hồi, đang gặp gỡ bạn bè để ăn iftar, một bữa ăn kết thúc lễ ăn chay vào lúc hoàng hôn trong tháng Ramadan. "Chúng tôi không biết cô ấy ở đâu và không thể liên lạc với cô ấy. Cho đến nay, chúng tôi chưa biết có cáo buộc nào đối với Rumeysa", Khanbabai cho biết trong một tuyên bố. Ozturk có thị thực (visa) cho phép cô học tập tại Hoa Kỳ, Khanbabai cho biết. Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ Indira Talwani đã ban hành lệnh cho chính phủ đến thứ Sáu để trả lời lý do tại sao Ozturk bị giam giữ. Talwani cũng ra lệnh không được chuyển Ozturk ra khỏi Quận Massachusetts mà không có thông báo trước 48 giờ. Nhưng tính đến tối thứ Tư, hệ thống định vị người bị giam giữ trực tuyến của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ đã liệt kê cô là người bị giam giữ tại Louisiana (xa khỏi khu vực Massachusetts).

.

Viện trưởng Đại học Tufts Sunil Kumar cho biết trong một tuyên bố rằng trường đã biết rằng chính quyền đã giam giữ một sinh viên quốc tế bậc sau đại học và thị thực của sinh viên này đã bị chấm dứt. "Trường không biết trước về vụ việc này và không chia sẻ bất kỳ thông tin nào với chính quyền liên bang trước khi sự việc xảy ra", Kumar cho biết. DHS và ICE tuyên bố trong một tuyên bố rằng Ozturk "có tham gia vào các hoạt động hỗ trợ Hamas". Ozturk là một trong bốn sinh viên đã viết một bài xã luận trên tờ Tufts Daily vào tháng 3 năm ngoái chỉ trích phản ứng của trường đại học đối với các nghị quyết của Thượng viện liên đoàn cộng đồng yêu cầu trường Tufts "thừa nhận tội diệt chủng người Palestine", tiết lộ các khoản đầu tư của mình và thoái vốn khỏi các công ty có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Israel.

.

⦿ ---- Trump học nghề Putin: đổ tội cho nạn nhân. Xâm lược Ukraine, Putin đổ tội cho Ukraine rằng tại sao Ukraine không thỏa thuận sớm ngưng bắn. Tương tự, Trump áp thuế cả Châu Âu và Canada, khi hai nơi này bàn liên minh, Trump hăm dọa là tại sao họ dám cấu kết chống thuế quan Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đe dọa sẽ áp thêm thuế quan đối với Canada và Liên minh châu Âu nếu họ hợp tác để đáp trả cuộc chiến thương mại của ông.

.

Trong một bài đăng vào đầu giờ trên Truth Social, Trump cho biết: "Nếu Liên minh châu Âu hợp tác với Canada để gây tổn hại kinh tế cho Hoa Kỳ, Thuế quan quy mô lớn, lớn hơn nhiều so với kế hoạch hiện tại, sẽ được áp dụng cho cả hai nước để bảo vệ người bạn tốt nhất mà mỗi quốc gia trong số hai quốc gia này từng có!"

.

Thông điệp này được đưa ra vài giờ sau khi Trump áp thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu vào Hoa Kỳ, một động thái sẽ ảnh hưởng đặc biệt đến các công ty châu Âu, Nhật Bản và Nam Hàn — mặc dù nhiều công ty có nhà máy bên trong Hoa Kỳ. Mexico cung cấp khối lượng xe nhập khẩu lớn nhất vào Hoa Kỳ. Các đối tác thương mại của Hoa Kỳ cũng phải đối mặt với một loạt những gì Trump gọi là thuế quan qua lại vào ngày 2 tháng 4, một ngày mà tổng thống gọi là "Ngày giải phóng".

.

Bài đăng của Trump xuất hiện vài ngày sau khi thủ tướng Canada mới, Mark Carney, cho biết Ottawa cần tăng cường quan hệ với "các đối tác đáng tin cậy" ở châu Âu trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang và sau khi người đồng cấp Hoa Kỳ của ông liên tục đề xuất Canada nên trở thành một tiểu bang của Hoa Kỳ. Tháng này, ông cũng cho biết Canada nên xem xét các giải pháp thay thế cho việc mua máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ. Gripen, do Saab của Thụy Điển chế tạo có thể thay thế một phần cho F-35 do Lockheed Martin sản xuất.

.

⦿ ---- Trump lên kế hoạch đưa xe xúc tới múc khoáng sản của Ukraine, theo 1 bản dự thảo. Một dự thảo thỏa thuận mới của Hoa Kỳ có ngày 23 tháng 3 sẽ cấp quyền tiếp cận tất cả các mỏ khoáng sản hiện có và tương lai trên khắp Ukraine và cần được quốc hội Ukraine phê chuẩn, theo đại biểu quốc hội Ukraine Yaroslav Zheleznyak cho biết trên Telegram vào ngày 27 tháng 3.

.

Ông cho biết ông đã nhận được dự thảo vào ngày 26 tháng 3 từ các quan chức Ukraine, những người nói với ông rằng dự thảo đã được Hoa Kỳ đệ trình như một phiên bản mới của thỏa thuận tài nguyên khoáng sản song phương. Theo ông, tài liệu này chưa phải là bản cuối cùng và ông bày tỏ dự kiến rằng Ukraine sẽ yêu cầu và đảm bảo các bản sửa đổi đáng kể. Bản dự thảo được cho là dài 58 trang và bao gồm 18 phần.

.

"Đây không còn là bản ghi nhớ khung về ý định nữa, giống như bản đã thảo luận trước cuộc họp gây tranh cãi tại Phòng Bầu dục", Zheleznyak viết. "Đây là một thỏa thuận đầy đủ, rất rõ ràng. Và nó không có lợi cho chúng ta [Ukraine]".

.

Zheleznyak nhấn mạnh những điều khoản mà ông mô tả là các điều khoản chính của dự thảo:

- Việc quản lý quỹ đầu tư chung — sẽ tập hợp lợi nhuận từ các nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine — sẽ do năm người quản lý, trong đó có ba người do Hoa Kỳ bổ nhiệm và nắm giữ toàn quyền phủ quyết.

- Thỏa thuận bao gồm tất cả các loại khoáng sản, không chỉ các nguyên tố đất hiếm. Bao gồm dầu, khí đốt và cả các mỏ mới và hiện có.

- Thỏa thuận này áp dụng trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine.

- Cả các công ty nhà nước và tư nhân đều có thể tham gia khai thác.

- Doanh thu sẽ được chuyển đổi trực tiếp thành ngoại tệ.

- Tiền thu được từ quỹ sẽ được chuyển ra nước ngoài. Nếu có bất kỳ sự chậm trễ hoặc thiếu hụt nào xảy ra ở phía Ukraine, quốc gia này sẽ phải bù đắp phần chênh lệch.

- Khoản đóng góp của Hoa Kỳ sẽ được tính là viện trợ đã cung cấp cho Ukraine kể từ năm 2022. Zheleznyak nói thêm rằng "Họ sẽ có quyền hưởng lợi từ các quyết định của mình. Và họ sẽ nhận được 'tiền bản quyền' từ quỹ trước — Ukraine sẽ nhận sau — cộng thêm 4%".

- Thỏa thuận này sẽ là vô thời hạn.

- Bất kỳ thay đổi hoặc chấm dứt nào cũng sẽ cần sự chấp thuận của Hoa Kỳ.

- Hoa Kỳ sẽ có cái gọi là "quyền đêm đầu tiên" (“first night rights”) đối với tất cả các dự án cơ sở hạ tầng mới và quyền phủ quyết đối với bất kỳ giao dịch bán tài nguyên nào cho các nước thứ ba.

- Không có đề cập nào đến các đảm bảo an ninh cho Ukraine.

.

Zheleznyak cũng chỉ ra rằng dự thảo có một lượng lớn ngôn ngữ pháp lý. "Nó có thể và phải được thay đổi", ông viết. "Nếu không, tôi không thấy làm sao nó có thể được quốc hội phê chuẩn".

.

Trước đó, vào ngày hôm qua 26 tháng 3, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết chính phủ Hoa Kỳ đã hoàn thiện một dự thảo thỏa thuận "hoàn chỉnh" về tài nguyên khoáng sản và đã chuyển cho chính quyền Ukraine. Thỏa thuận có thể được ký kết sớm nhất là vào tuần tới.

.

⦿ ---- Mỹ-Nga họp về tái lập bang giao. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho biết hôm thứ Năm rằng các cuộc tiếp xúc gần đây của Moscow với Hoa Kỳ là bước đầu tiên trong việc khôi phục quan hệ giữa hai nước. Phát biểu với báo chí, Ryabkov lưu ý rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận về kết quả lâu dài của các cuộc đàm phán vì đây "chỉ là khởi đầu của một cuộc đối thoại dài". Bình luận của ông được đưa ra sau cuộc họp của Washington và Moscow tại Riyadh và các cuộc tiếp xúc mới gần đây, chủ yếu là về việc giải quyết cuộc chiến ở Ukraine.

.

⦿ ---- NATO: đang tìm 4 lính Mỹ mất tích. NATO dường như đã rút lại bình luận của người đứng đầu cho rằng bốn binh sĩ Hoa Kỳ mất tích trong khi huấn luyện ở Litva đã tử vong, làm rõ vào cuối ngày thứ Tư rằng "cuộc tìm kiếm vẫn đang diễn ra". NATO cho biết trong một bài đăng trên nền tảng xã hội X: "Về 4 binh sĩ Hoa Kỳ mất tích trong một cuộc tập trận quân sự ở Litva, cuộc tìm kiếm vẫn đang diễn ra. Chúng tôi lấy làm tiếc về bất kỳ sự nhầm lẫn nào về những phát biểu mà @SecGenNATO đưa ra hôm nay".

.

Tổng thư ký Mark Rutte đã ám chỉ vào đầu ngày thứ Tư rằng những người lính đã tử vong. Trong khi nói chuyện với các phóng viên trong chuyến đi đến Warsaw, Rutte cho biết ông đã nhận được tin rằng họ đã tử vong, nhưng "vẫn còn sớm nên chúng tôi không biết chi tiết". Rutte nói vào thời điểm đó: "Đây thực sự là tin tức khủng khiếp và chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình và những người thân yêu."

.

Quân đội Hoa Kỳ tại Châu Âu và Châu Phi cho biết những người lính mất tích là một phần của Lữ đoàn 1, Sư đoàn Bộ binh 3 của Quân đội Mỹ và đang huấn luyện gần thành phố Pabradė của Litva, cách biên giới Belarus chưa đầy 6 dặm về phía tây. Quân đội cho biết chiếc xe bọc thép chở bốn người lính trong một cuộc tập trận đã được tìm thấy bị chìm trong một vùng nước. Các nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành.

.

Litva, Latvia và Estonia — tất cả đều là thành viên của NATO — có mối quan hệ không tốt với Nga, quốc gia đồng minh của Belarus. Mối quan hệ đã trở nên tồi tệ hơn trong ba năm kể từ khi Nga xâm lược Ukraine. Tổng thống Trump đã được hỏi vào thứ Tư rằng ông đã được thông báo về những công dân Hoa Kỳ mất tích hay chưa và ông trả lời "không, tôi chưa được biết".

.

⦿ ---- Chính phủ Nhật Bản đã bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng vào hôm thứ năm về thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, cảnh báo về những rủi ro đối với quan hệ kinh tế song phương và sự ổn định của thương mại đa phương.

.

"Chúng tôi tin rằng các biện pháp hiện tại và các hạn chế thương mại rộng rãi khác của chính phủ Hoa Kỳ có thể có tác động đáng kể đến mối quan hệ kinh tế giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ, cũng như nền kinh tế toàn cầu và hệ thống thương mại đa phương", theo Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi nói với các phóng viên. Tuyên bố này được đưa ra sau tuyên bố của Thủ tướng Canada Mark Carney và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, cả hai đều chỉ trích mức thuế xe mới được Trump công bố.

.

⦿ ---- Liên minh châu Âu EU đã chuẩn bị bảo vệ lợi ích kinh tế của mình để ứng phó với mức thuế xe 25% mới nhất do Hoa Kỳ áp đặt, theo người phát ngôn của Ủy ban châu Âu Olof Gill cho biết hôm thứ Năm. "Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ đưa ra phản ứng kiên quyết, cân đối, mạnh mẽ, được cân nhắc kỹ lưỡng và kịp thời đối với bất kỳ biện pháp bất công và phản tác dụng nào từ Hoa Kỳ", ông nói.

.

Gill cho biết ưu tiên của EU là tìm ra giải pháp đàm phán nhằm củng cố mối quan hệ thương mại và kinh tế giữa liên minh và Hoa Kỳ. Ông nhấn mạnh rằng các biện pháp của chính quyền Trump "hoàn toàn đi sai hướng" và gọi chúng là "hành động tự gây hại cho nền kinh tế". Ông cảnh báo bất kỳ mức thuế trả đũa nào do EU áp đặt sẽ được cân nhắc để tạo ra tác động tối đa đối với Hoa Kỳ và giảm thiểu tác động đối với EU.

.

⦿ ---- Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA) đã cảnh báo vào hôm thứ năm rằng mức thuế xe mới 25% của Tổng thống Donald Trump sẽ gây tổn hại đến các nhà sản xuất xe toàn cầu và ngành sản xuất của Hoa Kỳ. Nhóm ngành này, đại diện cho 16 nhà sản xuất xe lớn của châu Âu, đã thúc giục Washington xem xét lại động thái này trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng.

.

"Thuế quan sẽ không chỉ tác động đến hàng nhập vào Hoa Kỳ mà còn gây tổn hại đến các nhà sản xuất xe tại Hoa Kỳ để xuất cảng", theo Tổng giám đốc ACEA Sigrid de Vries cho biết. Bà nói thêm rằng các nhà sản xuất châu Âu xuất cảng từ 50% đến 60% số xe mà họ sản xuất tại Hoa Kỳ.⦿ ---- CEO Tesla Elon Musk cho biết mức thuế xe mới công bố của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ có tác động "đáng kể" đến công ty Tesla. "Điều quan trọng cần lưu ý là Tesla KHÔNG phải không hề hấn gì ở đây. Tác động của thuế quan đối với Tesla vẫn rất đáng kể", Musk cho biết trên X. "Để làm rõ, điều này sẽ ảnh hưởng đến giá của các bộ phận trong xe Tesla có nguồn gốc từ các quốc gia khác. Tác động về chi phí không hề nhỏ", ông nói thêm trong một bài đăng riêng ngay sau đó.Trump đã tuyên bố vào thứ Tư rằng ông sẽ áp dụng mức thuế 25% đối với tất cả các loại xe nhập vào Hoa Kỳ, sau đó Bạch Ốc đã làm rõ rằng các bộ phận xe nước ngoài cũng sẽ bị đánh thuế ở mức 25%. Tuy nhiên, các bộ phận xe tuân thủ Hiệp định Hoa Kỳ-Mexico-Canada (USMCA) sẽ được miễn thuế cho đến khi Bộ trưởng Thương mại, sau khi tham vấn với Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP), thiết lập một quy trình áp dụng thuế đối với các bộ phận không phải của Hoa Kỳ.⦿ ---- Nhiều công ty xe hơi châu Âu đã quan sát thấy giá cổ phiếu của họ giảm vào thứ năm sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp thuế 25% đối với tất cả các loại xe được sản xuất bên ngoài quốc gia Bắc Mỹ này. Hiệp hội các nhà sản xuất xe châu Âu (ACEA) sau đó đã cảnh báo rằng động thái này sẽ tác động đến ngành này trên thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ. Vào lúc 12:50 giờ chiều giờ CET, cổ phiếu hãng xe Stellantis NV giảm 3,93%, Mercedes-Benz Group AG giảm 3,22%, Bayerische Motoren Werke AG (BMW) giảm 2,09%, Volkswagen AG giảm 1,98% và Ferrari S.p.A. giảm 1,85%.Chỉ số thị trường DAX giảm 0,79% hoặc 182 điểm vào lúc 12:54 chiều CET. Đồng thời, CAC 40 giảm 0,50% và Euro Stoxx giảm 0,57%. FTSE 100 mất 0,76% vào lúc 1:09 chiều CET. Đồng euro tăng 0,33% so với đồng đô la, bán với giá 1,07905 đô la vào lúc 1:10 chiều theo giờ CET trong khi đồng bảng Anh tăng 0,40% so với đồng tiền Hoa Kỳ, giao dịch ở mức 1,29393 đô la.⦿ ---- Chính quyền Trump hôm thứ Tư đã yêu cầu Tòa án Tối cao cho phép cắt giảm hàng trăm triệu đô la tiền đào tạo giáo viên. Một thẩm phán liên bang ở Boston đã tạm thời chặn các khoản cắt giảm, phát hiện ra rằng chúng đã ảnh hưởng đến các chương trình đào tạo nhằm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên trên toàn quốc. Một tòa kháng án đã bác bỏ lời kêu gọi của chính quyền Trump xin cắt bỏ các chương trình đào ạto giáo viên.Chính quyền đã yêu cầu tòa án cấp cao can thiệp, lập luận rằng lệnh này là một trong số nhiều lệnh do các thẩm phán liên bang trên khắp cả nước ban hành sai trái buộc chính quyền phải tiếp tục chi trả hàng triệu đô la tiền trợ cấp. Tòa án Tối cao đã yêu cầu phản hồi về đơn kháng cáo vào thứ Sáu.Lệnh này được đưa ra sau khi Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Myong Joun ban hành lệnh cấm tạm thời do tám tiểu bang do đảng Dân chủ lãnh đạo yêu cầu, lập luận rằng các khoản cắt giảm có thể là do nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm xóa bỏ các chương trình đa dạng, công bằng và hòa nhập.Tổng thống Trump đã ký một lệnh hành pháp kêu gọi giải thể Bộ Giáo dục và chính quyền của ông đã bắt đầu cải tổ phần lớn công việc của mình, bao gồm cắt giảm hàng chục hợp đồng mà họ coi là "thiếu sáng suốt" và lãng phí. Bộ Tư pháp đã đệ trình bốn đơn kháng cáo khẩn cấp khác đối với các phán quyết của tòa án đã chặn các hành động của chính quyền trong bối cảnh làn sóng các vụ kiện đã làm chậm lại, ít nhất là cho đến hiện tại, các khía cạnh trong chương trình nghị sự của Trump.Tòa án Tối cao vẫn chưa ra phán quyết về đơn kháng cáo yêu cầu thu hẹp các lệnh của tòa án đã áp đặt lệnh tạm dừng trên toàn quốc đối với mong muốn hạn chế quyền công dân theo nơi sinh của Trump. Một đơn kháng cáo nhằm ngăn chặn lệnh yêu cầu tuyển dụng lại hàng nghìn công nhân liên bang cũng đang chờ xử lý.Các thẩm phán trước đây đã bác bỏ một nỗ lực đóng băng gần 2 tỷ đô la viện trợ nước ngoài và không cho phép Trump sa thải người đứng đầu một cơ quan giám sát liên bang ngay lập tức. Tuy nhiên, một phán quyết sau đó từ tòa án cấp dưới đã buộc người đứng đầu Văn phòng cố vấn đặc biệt Hampton Dellinger phải từ chức.Hai chương trình giáo dục đang được tranh luận — Đối tác chất lượng giáo viên (Teacher Quality Partnership) và Hỗ trợ phát triển nhà giáo dục hiệu quả (Supporting Effective Educator Development)— cung cấp hơn 600 triệu đô la tiền tài trợ cho các chương trình đào tạo giáo viên, thường là trong các lĩnh vực như toán, khoa học và giáo dục đặc biệt, các tiểu bang đã lập luận. Họ cho biết dữ liệu đã chỉ ra rằng các chương trình đã dẫn đến tỷ lệ giữ chân giáo viên tăng lên và đảm bảo rằng các nhà giáo dục vẫn làm việc trong nghề sau năm năm.⦿ ---- Tổng thống Trump đã công bố mức thuế 25% đối với xe hơi nhập cảng vào thứ Tư, một động thái mà ông cho biết sẽ "dẫn đến sự tăng trưởng to lớn trong ngành công nghiệp xe". Mức thuế này, sẽ được áp dụng vào ngày 2 tháng 4, sẽ áp dụng cho xe hơi và xe tải thành phẩm (finished cars and trucks) được nhập vào Hoa Kỳ, bao gồm cả các thương hiệu của Hoa Kỳ được lắp ráp tại các quốc gia khác nhau, tờ New York Times đưa tin.Trong bài phát biểu tại Phòng Bầu dục, Trump dường như đã loại trừ các miễn trừ đối với xe từ Canada và Mexico, tờ Wall Street Journal đưa tin. "Những gì chúng tôi sẽ làm là áp dụng mức thuế 25% đối với tất cả các loại xe không được sản xuất tại Hoa Kỳ", ông nói. Khi được hỏi liệu mức thuế này có thể được dỡ bỏ hay không, Trump cho biết mức thuế này là "100%" vĩnh viễn.Trump cho biết giá xe sẽ giảm, mặc dù gần một nửa (1/2) số xe được bán tại Hoa Kỳ là xe nhập cảng, các nhà phân tích dự đoán giá bán sẽ tăng đáng kể. Mức thuế hiện tại đối với xe nhập cảng là 2,5%. Sau thông báo của Trump, cổ phiếu của các nhà sản xuất xe hàng đầu của Hoa Kỳ đã giảm mạnh trong phiên giao dịch ngoài giờ, NBC News đưa tin. Các nhà sản xuất xe châu Âu và Nhật Bản sẽ bị ảnh hưởng nặng nề bởi mức thuế này và dự kiến sẽ có các biện pháp đối phó, tờ NY Times đưa tin.Detroit News dự đoán rằng "toàn bộ ngành công nghiệp có thể sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, từ giá xe tăng cao đến sự trở ngại chuỗi cung ứng", nếu mức thuế quan cao được áp dụng trong thời gian dài.Tesla, hãng sản xuất tất cả các loại xe được bán tại Hoa Kỳ ở California và Texas, sẽ ít bị ảnh hưởng hơn các nhà sản xuất xe lớn khác của Hoa Kỳ, nhưng Trump cho biết Elon Musk không tác động đến chính sách thuế quan và "chưa bao giờ nhờ tôi giúp đỡ trong kinh doanh". Tờ NY Times lưu ý rằng Tesla sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn nhiều nếu mức thuế quan được áp dụng cho cả linh kiện phụ tùng cũng như xe hoàn thiện.Theo AP, nếu mức thuế quan được chuyển hoàn toàn cho người tiêu dùng, giá xe trung bình có thể tăng 12.500 đô la. Trump cho biết hôm thứ Tư rằng ông có thể giảm giá cho người mua xe bằng cách cho phép họ khấu trừ lãi suất (to deduct interest) trả cho các khoản vay mua xe khỏi thuế thu nhập liên bang của họ, miễn là những chiếc xe đó được sản xuất tại Hoa Kỳ.⦿ ---- Người đứng đầu liên đoàn United Auto Workers (UAW) Hoa Kỳ, Shawn Fain, đã hoàn toàn ủng hộ mức thuế quan 25% mới của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với ô tô không do Hoa Kỳ sản xuất. "Chúng tôi hoan nghênh chính quyền Trump đã hành động để chấm dứt thảm họa thương mại tự do đã tàn phá cộng đồng lao động trong nhiều thập niên. Để chấm dứt cuộc đua xuống đáy trong ngành công nghiệp xe, trước tiên chúng ta phải sửa chữa các thỏa thuận thương mại bị phá vỡ của mình, và chính quyền Trump đã tạo nên lịch sử với những hành động ngày hôm nay", Fain tuyên bố.Ông nói thêm rằng UAW, cũng như người lao động Hoa Kỳ, cần một "Ban quan hệ lao động quốc gia mạnh mẽ" cũng như "chế độ hưu trí tử tế với các quyền lợi An sinh xã hội được bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho tất cả người lao động cả thông qua Medicare và Medicaid". Fain bày tỏ sự sẵn sàng của liên đoàn trong việc "làm việc với bất kỳ chính trị gia nào" có thể "đảo ngược tình trạng nhiều thập niên của tầng lớp lao động đang thụt lùi trong thời kỳ sinh lợi nhất trong lịch sử quốc gia chúng ta".⦿ ---- Canada và Liên Âu phản ứng: Thủ hiến Ontario Doug Ford và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen chỉ trích mức thuế mới 25% của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với xe không phải do Hoa Kỳ sản xuất.Trong một bài đăng trên X, Ford tuyên bố rằng mức thuế mới "đối với xe và xe tải nhẹ sẽ không làm gì hơn ngoài việc tăng chi phí cho các gia đình Mỹ chăm chỉ. Thị trường Hoa Kỳ đã suy giảm vì tổng thống gây ra nhiều hỗn loạn và bất ổn hơn", đồng thời nói thêm rằng Trump đang "đặt việc làm của người Mỹ vào vòng nguy hiểm". Ngoài ra, ông tuyên bố rằng ông đã nói chuyện với Thủ tướng Canada Mark Carney và họ "đồng ý rằng Canada cần phải kiên định, mạnh mẽ và đoàn kết". Ford tuyên bố ông hoàn toàn ủng hộ "mức thuế trả đũa" của chính phủ.Von der Leyen viết rằng bà vô cùng hối tiếc về "quyết định áp thuế đối với xe xuất cảng của EU của Hoa Kỳ", đồng thời nói thêm rằng "thuế quan là thuế", mà bà gọi là "có hại cho doanh nghiệp, tệ hơn cho người tiêu dùng, ở Hoa Kỳ và EU". Bà tuyên bố rằng "EU sẽ tiếp tục tìm kiếm các giải pháp đàm phán, đồng thời bảo vệ lợi ích kinh tế của mình".⦿ ---- Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Tư về việc áp thuế 25% đối với tất cả xe được sản xuất bên ngoài Hoa Kỳ là một "cuộc tấn công trực tiếp" vào người lao động Canada. "Điều này sẽ gây tổn hại cho chúng ta, nhưng trong suốt thời gian này, bằng cách đoàn kết, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn", Carney phát biểu trong một cuộc họp báo, đồng thời nói thêm rằng động thái của Trump là "hoàn toàn không có lý do và hoàn toàn không nhất quán. Nếu việc áp thuế trả đũa là phù hợp... Chúng tôi sẽ thực hiện các bước đi vì lợi ích của người lao động Canada."⦿ ---- Một giáo sư của Đại học Yale chuyên nghiên cứu về chủ nghĩa phát xít đang rời Hoa Kỳ để làm việc tại một trường đại học Canada vì tình hình chính trị hiện tại của Hoa Kỳ, mà ông lo ngại là sẽ khiến Hoa Kỳ có nguy cơ trở thành một "chế độ độc tài phát xít". Jason Stanley, tác giả của cuốn sách "How Fascism Works: The Politics of Us and Them" xuất bản năm 2018, đã nhận một vị trí tại Trường Munk về các vấn đề toàn cầu và chính sách công của Đại học Toronto.Stanley nói với Daily Nous, một trang web chuyên về triết học, rằng ông đã đưa ra quyết định "nuôi dạy con cái ở một đất nước không nghiêng về chế độ độc tài phát xít". Trong một cuộc phỏng vấn, ông cho biết những hành động gần đây của Đại học Columbia đã khiến ông chấp nhận lời đề nghị. Thứ sáu tuần trước, Columbia đã nhượng bộ chính quyền Trump bằng cách đồng ý với một loạt các yêu cầu để khôi phục 400 triệu đô la tiền tài trợ của liên bang. Những thay đổi này bao gồm đàn áp các cuộc biểu tình, tăng cường quyền lực an ninh và "đánh giá nội bộ" một số chương trình học thuật, như khoa nghiên cứu Trung Đông.“Khi tôi thấy Đại học Columbia hoàn toàn đầu hàng Trump, và tôi thấy cụm từ này, ừm, chúng ta sẽ hoạt động đằng sau hậu trường vì chúng ta sẽ không bị nhắm mục tiêu - toàn bộ cách suy nghĩ đó giả định rằng một số trường đại học sẽ bị nhắm mục tiêu, và bạn không muốn trở thành một trong những trường đại học đó, và đó chỉ là một chiến lược thua cuộc”, ông nói.Stanley nói thêm: “Bạn phải đoàn kết lại và nói rằng một cuộc tấn công vào một trường đại học là một cuộc tấn công vào tất cả các trường đại học. Và có thể bạn thua cuộc chiến đó, nhưng bạn chắc chắn sẽ thua cuộc chiến này nếu bạn bỏ cuộc trước khi chiến đấu”.“Columbia chỉ là một lời cảnh báo như vậy”, ông nói. “Tôi chỉ trở nên rất lo lắng vì tôi không thấy phản ứng đủ mạnh ở các trường đại học khác để đứng về phía Columbia. Tôi thấy Yale cố gắng không trở thành mục tiêu. Và như tôi đã nói, đó là một chiến lược thua cuộc”.Ông khen ngợi các giảng viên khác tại Yale vì đã đứng lên chống lại các cuộc tấn công vào nghề nghiệp của họ và nói rằng ông ước mình có thể ở lại và chiến đấu cùng họ. “Nhưng làm sao bạn có thể lên tiếng nếu bạn không phải là công dân Mỹ?” ông đặt câu hỏi. “Và nếu bạn không thể lên tiếng nếu bạn không phải là công dân Mỹ, thì khi nào họ sẽ đến tấn vì công dân Mỹ? Điều đó là không thể tránh khỏi.”⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói với các phóng viên rằng ông sẽ cân nhắc giảm "một chút thuế quan" cho Trung Quốc để đổi lấy việc Bắc Kinh đồng ý bán nền tảng truyền thông xã hội TikTok. Trump gợi ý rằng ông "có thể" sẽ giảm "một chút thuế quan hoặc làm điều gì đó để hoàn thành việc này", mặc dù ông nói TikTok "lớn", ông coi "mọi điểm trong thuế quan" đều có giá trị hơn nền tảng truyền thông xã hội này.Ngoài ra, tổng thống tuyên bố rằng họ "sẽ có một hình thức thỏa thuận, nhưng nếu chưa hoàn tất, thì đó cũng không phải là vấn đề lớn". Trump cho biết ông sẽ gia hạn thời hạn bán TikTok nếu không đạt được thỏa thuận trước ngày 5 tháng 4.⦿ ---- Một tòa kháng án liên bang đã giữ nguyên phán quyết trước đó vào thứ Tư, ngăn cản chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tiếp tục trục xuất các thành viên băng đảng người Venezuela. Một hội đồng gồm ba thẩm phán đã bỏ phiếu 2-1 để bác bỏ đơn kháng cáo, về cơ bản là cấm Trump nhanh chóng trục xuất các thành viên băng đảng khỏi đất nước theo Đạo luật Kẻ thù ngoài nước có từ năm 1798, trao cho tổng thống quyền giam giữ công dân trong thời chiến hoặc các trường hợp khẩn cấp khác.Mặt khác, Trump phủ nhận việc ông đã ký đạo luật cho phép trục xuất nhanh chóng các thành viên của băng đảng Tren de Aragua người Venezuela. Đồng thời, ông nhắc lại cam kết trục xuất các thành viên của băng đảng này khỏi Hoa Kỳ. Theo các luật sư, nhiều người bị quy chụp là băng đảng chỉ vì có hình xăm, nhưng không hề bị truy tố và bị tiền án nào.⦿ ---- Tòa nói: TRump vi hiến. Một thẩm phán liên bang đã tuyên bố việc Tổng thống Donald Trump cách chức thành viên Ủy ban Giám sát Lao động FLRA Susan Tsui Grundmann là vi hiến, mô tả việc sa thải này là hành vi vi phạm rõ ràng luật liên bang. Thẩm phán Sparkle Sooknanan đã ra lệnh phục chức cho Grundmann, viện dẫn việc thiếu quy trình tố tụng hợp lệ và thẩm quyền của Quốc hội trong việc thiết lập các biện pháp bảo vệ cho các quan chức độc lập.Sooknanan đã viết, "Các lập luận của Chính phủ bao quát và đe dọa làm đảo lộn các biện pháp bảo vệ cơ bản trong Hiến pháp của chúng ta". Bà nói thêm, "Nhưng chế độ của chúng ta không phải là chế độ độc tài; đó là hệ thống kiểm tra và cân bằng".FLRA, do Quốc hội thành lập để giám sát các tranh chấp lao động, trao cho các thành viên của mình các biện pháp bảo vệ theo luật định chống lại việc sa thải tùy tiện. Các thành viên chỉ có thể bị cách chức vì kém hiệu quả, bỏ bê hoặc làm sai trái và phải nhận được thông báo và phiên điều trần trước khi sa thải.Việc sa thải Grundmann, được gửi qua một email ngắn, đã bỏ qua các yêu cầu theo luật định này. Sooknanan đã viết, "Trong gần năm mươi năm kể từ khi FLRA được thành lập, chưa có Tổng thống nào từng cách chức một Thành viên".Phán quyết của Sooknanan bác bỏ lập luận của chính quyền rằng Hiến pháp trao cho tổng thống quyền lực không bị kiểm soát đối với các thành viên điều hành. Bà chỉ trích khẳng định này là mâu thuẫn với các biện pháp kiểm tra và cân bằng theo hiến pháp. Sooknanan viết, "Những người sáng lập của chúng ta thừa nhận rằng việc tập trung quyền lực vào một nhánh của chính quyền sẽ gây ra thảm họa".Các phán quyết khác cũng đã chặn Tổng thống Donald Trump cách chức các viên chức độc lập, bao gồm các thành viên của Ban Bảo vệ Hệ thống Công trạng và Ban Quan hệ Lao động Quốc gia. Các vụ kiện tiếp tục đặt câu hỏi về cách giải thích của chính quyền về thẩm quyền của tổng thống đối với các cơ quan liên bang.Chính quyền Trump đã chỉ ra kế hoạch kháng cáo, có khả năng đưa vụ kiện ra Tòa Kháng án thủ đô Quận D.C. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ James Bredar cho biết, "Vụ kiện này không phải là về việc chính quyền có thể sa thải mọi người hay không. Mà là về việc nếu họ quyết định sa thải mọi người, họ phải làm như thế nào".⦿ ---- Tổng giám đốc điều hành Tesla Elon Musk và các nhóm chính trị mà ông ủng hộ đang đổ hàng triệu đô la vào cuộc đua giành một ghế trong cuộc bầu cử tuần sau tại Tòa án Tối cao Wisconsin khi công ty xe điện này kiện để lật ngược luật của tiểu bang cấm công ty mở đại lý — một vụ kiện cuối cùng có thể được đưa ra tòa án cấp cao.Nhiều nỗ lực của Tesla nhằm mở đại lý riêng tại Wisconsin liên tục vấp phải luật của tiểu bang chỉ cho phép bên thứ ba, không phải nhà sản xuất xe, được điều hành các đại lý này. Công ty đã đệ đơn kiện vào tháng 1 để xin miễn trừ, ngay khi hai ủy ban hành động chính trị do Musk hậu thuẫn bắt đầu ủng hộ ứng cử viên do đảng Cộng hòa hậu thuẫn, Brad Schimel, thay vì đối thủ của ông, Susan Crawford, người được đảng Dân chủ ủng hộ [tranh cử ghế Thẩm phán Tối cao Wisconsin].Musk, người giàu nhất thế giới và đang điều hành sáng kiến của Tổng thống Donald Trump nhằm cắt giảm quy mô lực lượng lao động liên bang, đã trao 3 triệu đô la cho đảng Cộng hòa Wisconsin trong khi các nhóm mà ông ủng hộ đã chuyển hơn 17 triệu đô la vào cuộc đua. Các khoản đóng góp là một phần của một cuộc chi tiêu phi thường trong cuộc đua, khiến đây trở thành cuộc đua tư pháp tốn kém nhất từ trước đến nay tại Hoa Kỳ. Tổng chi tiêu đã vượt quá 80 triệu đô la khi vẫn còn nhiều ngày nữa trước ngày bỏ phiếu cuối cùng vào ngày 1 tháng 4.Những người chỉ trích Schimel đã cáo buộc Musk cố gắng mua một phán quyết có lợi cho Tesla nếu vụ kiện đại lý được đưa ra Tòa án Tối cao của tiểu bang. Sau đây là thông tin chi tiết về luật và vụ kiện của Musk: Luật của tiểu bang thường cấm các nhà sản xuất xe sở hữu hoặc điều hành các đại lý ở Wisconsin và trao quyền kinh doanh đó cho bên thứ ba. Luật này nhằm mục đích ngăn chặn các nhà sản xuất bán phá giá làm sập tiệm các đại lý độc lập.Theo Hội nghị Lập pháp Tiểu bang Quốc gia, gần 20 tiểu bang có lệnh cấm tương tự. Các luật này có hiệu lực vào những năm 1930s khi các nhà sản xuất xe bắt đầu dựa vào các đại lý độc lập để bán và bảo dưỡng xe để họ có thể tập trung vào sản xuất. Sau đó, các đại lý độc lập muốn ngăn chặn các nhà sản xuất mở đại lý riêng và khiến họ phá sản.Tesla bán xe trực tiếp cho người tiêu dùng, những người có thể yêu cầu giao xe trực tiếp đến tận nhà hoặc đến các đại lý tại 27 tiểu bang. Vì công ty không thể thành lập đại lý riêng tại Wisconsin nên người mua ở đó phải giao xe đến tận nhà hoặc đến các đại lý ở Minnesota hoặc Illinois lân cận để nhận xe.Các quan chức của Tesla đã làm việc trong gần một thập niên để đảm bảo được miễn trừ khỏi luật này. Các nhà lập pháp đảng Cộng hòa đã đưa ra các dự luật vào năm 2017 và 2021 cho phép mở các đại lý Tesla, nhưng không có dự luật nào trong số đó được Cơ quan lập pháp thông qua. Họ đã đưa một khoản miễn trừ cho các đại lý Tesla vào ngân sách tiểu bang năm 2019-21, nhưng Thống đốc đảng Dân chủ Tony Evers đã sử dụng quyền phủ quyết một phần của mình để xóa bỏ điều khoản này.⦿ ---- Trong một cuộc thảo luận thẳng thắn về cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky bày tỏ niềm tin rằng thời gian của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang cạn kiệt, ông tuyên bố, "Ông ấy sẽ sớm qua đời, và đó là sự thật, và nó sẽ kết thúc". Tuyên bố thẳng thắn của Zelensky được đưa ra sau nhiều năm đồn đoán rằng Putin đang gặp "vấn đề sức khỏe" và thậm chí có thể đã bị "đột quỵ nhẹ". Điều này đã dẫn đến lo ngại về sức khỏe của ông trong giới lãnh đạo cấp cao của Điện Kremlin.Abbas Gallyamov, người từng là người viết diễn văn cho Putin trong hai nhiệm kỳ đầu tiên của ông với tư cách là tổng thống cho đến năm 2008, tin rằng ông chủ cũ của mình đã có dấu hiệu của các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn vào hai năm trước. Ông nói với Daily Express: "Ông ấy chắc chắn có một số vấn đề. Các nhà báo đang viết về bệnh ung thư, nhưng những gì chúng ta thấy vào năm 2022 trông giống như hậu quả của một cơn đột quỵ nhỏ hơn".Nhà độc tài người Nga đã được nhìn thấy run rẩy "không kiểm soát được" trong một cuộc họp với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sau cuộc xâm lược Ukraine năm 2022. Cảnh quay cho thấy Putin bước đi cứng nhắc và run rẩy khi ông bước đến chào đồng minh chủ chốt của mình. Nhưng tổng thống Nga chưa bao giờ xác nhận bất kỳ vấn đề sức khỏe nào vì cuộc xung đột với Ukraine vẫn tiếp diễn.⦿ ---- Lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đã đến thăm Tổ hợp Công nghệ Hàng không Không người lái của Bắc Hàn để giám sát việc sản xuất "máy bay không người lái cảm tử" được hỗ trợ bởi công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tiếp tục chỉ đạo quá trình phát triển của chúng, đồng thời nhấn mạnh rằng chúng phải được "ưu tiên hàng đầu", theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên đưa tin.KCNA tuyên bố rằng Kim "đã đưa ra đánh giá quan trọng về hiệu quả quân sự và giá trị chiến lược của máy bay không người lái trinh sát chiến lược với hiệu suất được cải thiện và máy bay không người lái tấn công cảm tử với sự ra đời của trí tuệ nhân tạo mới", đồng thời nói thêm rằng các cuộc thử nghiệm được tiến hành "đã chứng minh đầy đủ khả năng tấn công của máy bay không người lái cảm tử" để sử dụng trong nhiều nhiệm vụ chiến thuật khác nhau. Kim nhấn mạnh tầm quan trọng của việc định hình đúng đắn "kế hoạch dài hạn của nhà nước nhằm thúc đẩy quá trình phát triển nhanh chóng và lâu dài của chúng theo xu hướng chiến tranh hiện đại".⦿ ---- Nam Hàn: Bắc Hàn gửi thêm quân tới giúp Nga. Bắc Hàn dường như đã điều động thêm ít nhất 3.000 binh lính đến Nga vào tháng 1 và tháng 2 để hỗ trợ cuộc chiến của Moscow chống lại Ukraine, theo quân đội Hàn Quốc cho biết hôm thứ Năm. Đánh giá này được đưa ra trong bối cảnh lo ngại rằng sự liên kết quân sự ngày càng sâu sắc giữa Bắc Hàn và Nga có thể dẫn đến việc Moscow chuyển giao công nghệ vũ khí tiên tiến cho Bắc Hàn để đổi lấy việc triển khai quân đội."Trong số khoảng 11.000 binh lính Bắc Hàn được điều động đến Nga, đã có 4.000 thương vong và có vẻ như khoảng 3.000 binh lính hoặc hơn đã được điều động thêm (năm nay)", Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết. Ngoài việc triển khai quân đội, JCS cho biết Bắc Hàn vẫn tiếp tục cung cấp tên lửa, đạn dược và thiết bị pháo binh cho Nga, bao gồm "một lượng lớn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và khoảng 220 khẩu pháo tự hành 170 mm và bệ phóng tên lửa 240 mm".⦿ ---- Trump làm khó kỹ nghệ xe đạp Đài Loan. Công ty sản xuất xe đạp Giant Group sẽ không thành lập nhà máy tại Hoa Kỳ do chi phí cao tại đây và chuỗi cung ứng mạnh mẽ tại Đài Loan, theo Chủ tịch Young Liu cho biết hôm thứ Tư. Liu đã nói về triển vọng của công ty trong một cuộc họp báo tại triển lãm xe đạp Đài Bắc, theo CNA. Liu bày tỏ sự tin tưởng vào sự tăng trưởng trong tương lai của công ty, nhưng cho biết một số hãng trong ngành dường như đang phải chịu đựng "Suy thoái Trump".Liu cho biết Giant sẽ không cân nhắc việc thành lập nhà máy tại Hoa Kỳ và thay vào đó sẽ tập trung vào các nhà máy tại Việt Nam và Hungary. Ông cho biết thuế quan của Hoa Kỳ đối với Việt Nam có thể thấp hơn, vì vậy việc xuất cảng sang Hoa Kỳ từ đó vẫn khả thi. Chủ tịch Liu cho biết công ty kỳ vọng doanh thu bán hàng sẽ vượt quá 100 tỷ Đài tệ (3 tỷ đô la Mỹ) trong vòng ba năm. Tuy nhiên, ông cho biết tác động của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đối với lạm phát và nhu cầu của châu Âu sẽ cần được quan sát thêm.Liu cho biết nhu cầu tại Trung Quốc năm ngoái rất mạnh nhưng doanh số bán hàng đã giảm nhẹ trong năm nay. Ông cho biết doanh số bán hàng tại Trung Quốc vẫn mạnh và thị trường nói chung đang tăng trưởng. Liu cho biết đơn đặt hàng của Giant từ khách hàng OEM châu Âu và Hoa Kỳ đã tăng lên. Ông cũng bày tỏ sự lạc quan về thị trường xe đạp Nhật Bản.⦿ ---- Bạn không cần làm gì nữa hết, nếu bạn đã từng ghi danh bầu cử ở California, bởi vì lệnh hành pháp thay đổi do Trump ký về bầu cử yêu cầu chứng minh quốc tịch Mỹ thì tiểu bang California đã thực hiện khi bạn lần đầu ghi danh. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba đã ký một sắc lệnh hành pháp toàn diện sẽ cải tổ các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ, bao gồm yêu cầu chứng minh quyền công dân để đăng ký và bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử liên bang.California chỉ yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân đối với những người đăng ký bỏ phiếu lần đầu. Việc đăng ký thường được thực hiện qua thư và người nộp đơn có thể sử dụng số giấy phép lái xe và bốn chữ số cuối của số an sinh xã hội của họ để xác minh quyền công dân Hoa Kỳ, độ tuổi và nơi cư trú tại California. Nếu những thông tin này không có trong đơn đăng ký, cử tri được yêu cầu mang theo một số loại giấy tờ tùy thân, có thể bao gồm hóa đơn tiện ích gần đây hoặc tập phiếu mẫu. Bất kỳ người California nào đã đăng ký bỏ phiếu thành công đều không cần mang theo bất kỳ loại giấy tờ tùy thân nào đến địa điểm bỏ phiếu của mình nữa.Các nhóm về quyền bỏ phiếu lo ngại rằng những phụ nữ đã kết hôn và đổi tên sẽ gặp khó khăn khi đăng ký bỏ phiếu vì giấy khai sinh của họ có tên thời con gái. Tại Derry, New Hampshire, Brooke Yonge, một nhà tạo mẫu tóc 45 tuổi, đã bị từ chối tham gia cuộc bầu cử ở trường vì cô không có bằng chứng về quyền công dân và một lần nữa vì tên trên giấy khai sinh của cô không khớp với tên đã kết hôn của cô trên giấy phép lái xe. Cuối cùng, Yonge đã phải xuất trình giấy phép kết hôn của mình.Gần hai chục tiểu bang đang xem xét luật bỏ phiếu bằng chứng về quyền công dân là: Arizona, Florida, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, New Jersey, New York, Pennsylvania, Oklahoma, Oregon, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Washington, West Virginia và Wyoming. (Bản tin này dịch theo AP và Patch News.)⦿ ---- Nghệ sĩ rủ nhau tẩy chay Trump: Trung tâm Kennedy đã hoãn buổi biểu diễn nhạc kịch Legally Blonde trên sân khấu Broadway Center Stage vào thứ Tư. Ngày mới cho buổi biểu diễn, ban đầu được lên lịch vào tháng 6, vẫn chưa được chỉ định. Giám đốc nghệ thuật và giám đốc điều hành của Trung tâm Broadway Center Stage, Jeffrey Finn, đã bày tỏ sự tiếc nuối về việc hoãn lại nhưng bảo đảm làm rõ rằng "đây không phải là việc hủy bỏ của Trung tâm Kennedy và điều này không phải do bất kỳ cá nhân hoặc những cá nhân nào liên quan đến buổi biểu diễn". Ông nói thêm: "Tôi thực sự mong muốn mang chương trình sôi động này trở thành hiện thực trong tương lai gần".Trung tâm Kennedy đã mất đi các nghệ sĩ và tác phẩm kể từ khi Tổng thống Donald Trump quyết định tự phong mình làm chủ tịch của tổ chức vào tháng 2 sau khi thanh trừng hội đồng quản trị và đưa những người ủng hộ mình vào làm thành viên. Ông cũng tuyên bố sẽ loại bỏ các tác phẩm "thức tỉnh" và giải thể nhóm Tác động xã hội của địa điểm này, nhóm đã giúp tổ chức các chương trình tiếp cận cộng đồng địa phương chưa được phục vụ. Những bản hit như Hamilton đã hủy hoặc hoãn các buổi biểu diễn sắp tới của họ tại Trung tâm Kennedy, cũng như diễn viên kiêm nhà sản xuất Issa Rae và ban nhạc rock Low Cut Connie.Nghệ sĩ nhạc dân gian đoạt giải Pulitzer Rhiannon Giddens cũng đã chuyển buổi biểu diễn của mình tại Trung tâm Kennedy sang một địa điểm khác, tuyên bố trong bài đăng trên Threads rằng cô không thể giữ "lương tâm chơi nhạc tại Trung tâm Kennedy khi ban quản lý mới này áp đặt sự thay đổi về định hướng chương trình lên tổ chức". Trung tâm thông báo rằng họ sẽ liên hệ với những người bảo trợ đã mua vé xem Legally Blonde vào ngày 31 tháng 3.⦿ ---- Gần 10 triệu người vay tiền học phí đã quá hạn. Điểm tín dụng của họ có thể sớm giảm hơn 150 điểm. Điểm tín dụng của gần 10 triệu người sắp bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cảnh báo trong bản cập nhật mới nhất về các khoản vay sinh viên. Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York ước tính rằng 9,7 triệu người vay vốn sinh viên đã quá hạn thanh toán sau ngày 30 tháng 9/2024, theo CNBC đưa tin. Đó là thời điểm "gia hạn" trả nợ trong 12 tháng mà Tổng thống Biden đưa ra sau khi kết thúc thời gian tạm dừng thanh toán do COVID đã hết hạn. Gia hạn này đã bảo vệ người vay khỏi những tác động tiêu cực của việc chậm thanh toán, nhưng điểm tín dụng của họ hiện có thể giảm hơn 150 điểm.Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cho biết các khoản nợ quá hạn "sẽ ảnh hưởng đến báo cáo tín dụng trong một khoảng thời gian liên tục khi những người vay chậm thanh toán sẽ vượt quá 90 ngày quá hạn". Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York tin rằng các khoản nợ quá hạn đã đạt mức kỷ lục. Ngân hàng cho biết "Theo những con số này, có lý khi kỳ vọng rằng các khoản nợ quá hạn của sinh viên sẽ vượt qua mức trước đại dịch khi các khoản nợ quá hạn mới ảnh hưởng đến báo cáo tín dụng".Cục Dự trữ Liên bang New York ước tính tỷ lệ nợ quá hạn đã lên tới 15,6%, liên quan đến hơn 250 tỷ đô la nợ. Ted Rossman, nhà phân tích ngành cấp cao tại Bankrate, nói với CNN rằng gánh nặng cho vay sinh viên có thể khiến mọi người chậm trả các khoản nợ khác. "Đó là ý tưởng 'bạn không thể vắt lấy máu từ đá': Số tiền đó phải đến từ đâu đó", Rossman nói.⦿ ---- Siêu sao bóng rổ Stephen Curry và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã công bố hôm thứ Tư rằng họ đã hợp tác để tạo ra một loại đồ uống thể thao mới, lành mạnh. Họ cùng nhau ra mắt PLEZi Hydration, chính thức bước vào thị trường đồ uống thể thao trị giá 25 tỷ đô la. PLEZi, có nghĩa là "vui vẻ" trong tiếng Creole Haiti, được tiếp thị là một loại đồ uống tăng lực không thêm đường, gấp đôi chất điện giải, liều vitamin C hàng ngày và hàm lượng natri thấp hơn so với các thương hiệu hiện có trên thị trường.Theo Euromonitor, nhu cầu hiện tại về "nước uống tăng cường" rất lớn. Obama đã tạo ra PLEZi Nutrition vào năm 2023 để "giúp nuôi dạy một thế hệ trẻ em khỏe mạnh hơn" sau chiến dịch "Let's Move!" của bà với tư cách là đệ nhất phu nhân.⦿ ---- Bụi Sao Hỏa (Mars) có thể gây bệnh mãn tính. Bụi là một vấn đề đối với các phi hành gia trong các sứ mệnh Apollo, gây ra tình trạng ho và chảy nước mắt khi vào tàu đổ bộ lên Mặt Trăng. Một nghiên cứu được công bố trên GeoHealth cho biết bụi trên Sao Hỏa cũng có thể làm phức tạp bất kỳ chuyến thăm nào đến Sao Hỏa, đồng thời nêu rõ những rủi ro đối với phi hành đoàn và thiết bị của họ. Bụi trên Sao Hỏa chứa các chất độc hại bao gồm silica, thạch cao và kim loại. Theo Guardian, bụi này ít mài mòn hơn bụi trên Mặt Trăng, nhưng rất mịn đến mức có thể xâm nhập vào phổi và mạch máu của một người.Các nghiên cứu tại thời điểm hạ cánh trên Mặt Trăng cũng chỉ ra rằng việc tiếp xúc lâu dài với bụi trên Mặt Trăng có thể gây ra các tác động mãn tính đến sức khỏe. Sau đó là thiết bị. Các cơn bão bụi lớn có thể bao phủ hành tinh, chẳng hạn như khiến các tấm pin mặt trời ngừng hoạt động. Theo Interesting Engineering, các thiết bị khoa học nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng. Một đồng tác giả của nghiên cứu đã nói với CNN rằng tàu vũ trụ, phương tiện và các thiết bị khác "sẽ cần được chú ý liên tục để duy trì hoạt động". Sẽ phải lọc không khí nhiều. Các kỹ sư cũng đang tìm cách phát triển các bộ đồ tự làm sạch và công nghệ đẩy tĩnh điện. Natalya Zavina-James của Cơ quan Vũ trụ Anh cho biết nghiên cứu này "minh họa cho phạm vi rộng lớn của các cân nhắc cần thiết để bảo vệ sức khỏe của các phi hành gia".Theo Interesting Engineering, các chuyên gia cho biết, việc không thể thực hiện chuyến đi nhanh chóng trở lại Trái đất để điều trị có nghĩa là phi hành đoàn sẽ phải có cơ sở hạ tầng y tế đáng kể trên sao Hỏa. Bụi không có nghĩa là chuyến thăm là ngoài tầm với, đồng tác giả Justin Wang cho biết. "Bụi sao Hỏa sẽ không phải là khía cạnh nguy hiểm nhất của nhiệm vụ, nhưng đó là mối nguy hiểm thực sự", Wang cho biết. "Với sự chuẩn bị phù hợp, chúng ta có thể quản lý hiệu quả".⦿ ---- Làm một con ong không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là vào năm 2025. Theo các nhà côn trùng học tại Đại học Washington State University, đàn ong mật thường giảm từ 40% đến 50% hàng năm, nhưng năm nay đàn ong có thể giảm tới 70% do nhiều vấn đề, bao gồm thiếu hụt dinh dưỡng, nhiễm ve (mite infestations), bệnh do vi-rút và khả năng tiếp xúc với thuốc trừ sâu."Tôi không muốn gây hoang mang, nhưng mức độ mất mát trên toàn quốc này có thể đồng nghĩa với việc phá sản gia tăng [trong số] những người nuôi ong", giáo sư sinh thái thụ phấn của WSU Brandon Hopkins cho biết, theo NBC News. Trên thực tế, chúng ta có thể đang trên đà chứng kiến "mất mát lớn nhất về đàn ong mật trong lịch sử Hoa Kỳ", phó giáo sư về sức khỏe thụ phấn của Đại học Cornell Scott McArt cho biết, theo Guardian.⦿ ---- Nỗ lực cấy ghép nội tạng động vật vào người đã đạt đến một cột mốc quan trọng, khi các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc báo cáo rằng một bệnh nhân đã nhận được gan heo biến đổi gen có thể hoạt động trong 10 ngày. "Đây là lần đầu tiên chúng tôi cố gắng tìm hiểu xem gan heo có thể hoạt động tốt trong cơ thể người hay không và liệu nó có thể thay thế gan người ban đầu trong tương lai hay không", giáo sư Lin Wang, người đứng đầu thử nghiệm cho biết.Nội tạng này đã được cấy ghép vào năm ngoái cho một người đàn ông 50 tuổi tại bệnh viện Xijing ở Tây An, người đã chết não, tờ Guardian đưa tin. Nghiên cứu được công bố vào thứ Tư trên tạp chí Nature. Theo CNN, các nhà nghiên cứu cho biết họ không thấy dấu hiệu đào thải miễn dịch hoặc tích tụ viêm và lưu lượng máu đến nội tạng là tốt. "Có bằng chứng tốt về khả năng tương thích, điều này thực sự thú vị", theo lời Peter Friend, giáo sư về cấy ghép tại Đại học Oxford cho biết.⦿ ---- Đài Loan: tàu chiến không người lái. Tập đoàn đóng tàu Đài Loan (CSB: Taiwan Shipbuilding Corporation) đã ra mắt tàu chiến mặt nước không người lái đầu tiên của quốc gia này tại Xưởng đóng tàu Dafa ở Cao Hùng vào thứ Ba. Tàu có tên "Endeavor Manta" dài 8,6 mét và rộng 3,7 mét. Nó có khả năng tải trọng vượt quá một tấn và tốc độ tối đa hơn 64,82 km/giờ. Nó được trang bị nhiều chế độ liên lạc điều khiển từ xa, bao gồm 4G, tần số vô tuyến và vệ tinh.Ngoài ra, nó còn có các tính năng tiên tiến như chế độ kiểm soát bầy đàn và điều hướng tự động với khả năng tránh va chạm. Nó cũng có chức năng nhận dạng mục tiêu AI và chống cướp. Thân tàu được làm bằng nhựa pha sợi. Khả năng cơ động là yếu tố quan trọng để triển khai nhanh chóng và phải có thể vận chuyển bằng nhiều loại xe kéo khác nhau để triển khai tại các bãi biển hoặc cảng.⦿ ---- HỎI 1: Kẹo sinh-gôm (chewing gum) nhả ra hàng trăm đến hàng nghìn hạt vi nhựa cho mỗi gam?ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng kẹo sinh-gôm (chewing gum) nhả ra hàng trăm đến hàng nghìn hạt vi nhựa cho mỗi gam kẹo. Mặc dù tác động lâu dài của việc tiếp xúc với hạt vi nhựa vẫn chưa được hiểu rõ, nhưng bằng chứng mới xuất hiện đã chỉ ra một số tác hại tiềm ẩn đối với sức khỏe. Chi tiết?⦿ ---- HỎI 2: Có vẻ như là một sự mâu thuẫn, nhưng nhiều người béo phì không thích ăn những thực phẩm giàu calo (calorie-laden foods)?ĐÁP 2: Đúng vậy. Mặc dù có vẻ như là một sự mâu thuẫn, nhưng nhiều người béo phì không thích ăn những thực phẩm giàu calo (calorie-laden foods). Một nghiên cứu được công bố hôm thứ Tư chỉ ra rằng nồng độ thấp của một chất hóa học quan trọng trong não ở những bệnh nhân thừa cân có chế độ ăn nhiều chất béo là nguyên nhân khiến họ mất đi cảm giác thích thú với đồ ăn. Chi tiết: