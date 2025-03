Hình trên: bầu phiếu. Hình Bing AI. Trump ký lệnh thay đổi hệ thống bầu cử: đòi chứng minh quyền công dân Mỹ, như hộ chiếu (passport) hoặc giấy khác. ACLU: nhiều triệu cử tri sẽ bị xóa tên vì chưa từng xin hộ chiếu, hoặc quá hạn chưa xin lại, hoặc đổi tên khi lấy chồng, hoặc không còn lái xe vì quá già. NPR: Chỉ có 1/2 dân Mỹ hiện nay có hộ chiếu (passport) để chứng minh họ là công dân Mỹ.

.

(26.3.2025) - Vuốt ve Trump & Musk: VN cắt giảm thuế với nhiều sản phẩm Mỹ, kể cả khí hóa lỏng LNG và xe hơi, chấp thuận nối mạng Starlink

- Trump gợi ý sẽ lấy ngân sách nhà nước thưởng tiền cho những người bạo loạn 6/1/2021.

- Trump ký lệnh thay đổi hệ thống bầu cử: đòi chứng minh quyền công dân Mỹ, như hộ chiếu (passport) hoặc giấy khác. ACLU: nhiều triệu cử tri sẽ bị xóa tên vì chưa từng xin hộ chiếu, hoặc quá hạn chưa xin lại, hoặc đổi tên khi lấy chồng, hoặc không còn lái xe vì quá già

- NPR: Chỉ có 1/2 dân Mỹ hiện nay có hộ chiếu (passport) để chứng minh họ là công dân Mỹ. Lệnh của Trump không nói về giấy khai sinh để chứng minh quốc tịch.

- Chủ tịch Hạ Viện Mike Johnson đe dọa xóa sổ các tòa án liên bang vì tòa liên tục chặn các lệnh của Trump

- Pennsylvania: Dân Chủ thắng 1 ghế TNS/TB, Cộng Hòa đổ tội Musk không bơm tiền giúp

- 90% giám đốc tài chính CFO: thuế quan của Trump sẽ đẩy nhanh lạm phát. 60% dự đoán sẽ xảy ra suy thoái

- Chủ tịch Hạ viện: ngân sách sẽ làm xong, đồng thuận mạnh mẽ về đề xuất cắt giảm thuế của Trump và tăng giới hạn nợ

- Tòa ra lệnh cho Trump dừng lệnh đóng băng tài trợ cho Radio Free Europe/Radio Liberty.

- American Oversight kiện Trump vì dùng điện thoại thông minh để thảo luận về các kế hoạch chiến tranh

- Trump: đòi Thượng nghị sĩ Cộng hòa đưa mức tăng trần nợ vào đề xuất cải tổ chính sách thuế

- Trump trả thù liên tục: ký lệnh tước quyền miễn trừ an ninh và hạn chế quyền ra vào tòa nhà chính phủ đối với các luật sư của hãng Jenner & Block (sau khi Trump thành công bắt nạt hãng luật Perkins Coie và hãng này phải cúng Trump 40 triệu đô dịch vụ)

- Vì Trump đòi xóa quyền công dân nơi sinh: DB Maxine Waters bảo Trump điều tra tình trạng nhập cư của Elon Musk và đệ nhất phu nhân Melania Trump

- Thẩm phán ra lệnh tạm ngưng bắt/trục xuất 1 nữ sinh viên 21 tuổi vì biểu tình bênh vực Palestine dù cô di cư từ Nam Hàn vào Mỹ năm 7 tuổi

- Liên Âu chuẩn bị chiến tranh: yêu cầu dân giữ cẩm nang tự cô lập sinh tồn 72 giờ

- Nga tập trận tên lửa Yars có đầu đạn nguyên tử

- Zelensky tố Nga mưa bom Ukraine bất kể ngưng bắn

- Trump thú nhận Putin đang câu giờ chiến tranh Ukraine để cò kè kiểu Trump cò kè kinh doanh ở New York

- Trump khen Musk yêu nước tuyệt vời

- Trump chửi mắng nhà báo Jeffrey Goldberg: tại sao nhà báo này được mời vào mạng nghe Trump bàn chuyện dội bom Trung Đông

- Vì Trump nói hội thoại trên mạng Signal không có tin mật gì, Tạp chí Atlantic liền phổ biến toàn văn vụ Trump bàn dội bom Yemen rồi đổ tội cho Biden từ bi với Hồi giáo

- Anh: gia hạn hợp đồng xe tăng, đại pháo với công ty quốc phòng Babcock

- TTK/NATO Mark Rutte: Mỹ vẫn gắn bó với NATO

- Cho dù Trump đang giao dịch thương mại trở lại với Nga: Liên Âu nói chỉ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga là phải rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine

- Nga: kinh tế Bắc Cực sẽ bảo vệ lợi ích của Nga.

- Zelensky: bắt đầu ngừng bắn một phần

- MBA: đơn xin vay thế chấp mua nhà giảm 2%

- Giá cổ phiếu Walmart giảm 3,1%, xóa sổ 21,89 tỷ đô

- Nam Hàn: cháy rừng, 24 người chết, 27.000 cư dân di tản, 200 ngôi nhà cháy, chùa 1.300 năm tuổi ra tro

- Tình báo Mỹ: Nga phát triển dàn vệ tinh mới có khả năng triển khai vũ khí hạt nhân.

- Mỹ-Nga đồng thuận Sáng kiến Biển Đen, cho nông sản và phân bón Nga trở lại thị trường toàn cầu, mở lại cổng tài chính quốc tế cho Nga

- Nga: sẽ không nhả ra gì hết. Chiếm xong nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya (ZNPP) là giữ luôn

- Đánh giá đe dọa mới nhất của Mỹ: TQ là "mối đe dọa quân sự toàn diện và mạnh mẽ nhất đối với an ninh quốc gia"

- Kỳ vọng ngắn hạn đã giảm xuống mức thấp nhất trong 12 năm, báo hiệu kinh tế suy thoái sắp tới.

- Các giáo sư luật Mỹ nói Trump làm y hệt Putin: khủng bố, hăm dọa tước quyền vào các tòa nhà liên bang, làm tê liệt các hãng luật.

- GS Luật Emily Berman: Trump vi phạm luật, nhưng tòa không làm gì được, tư pháp bó tay rồi.

- FBI lập ban đặc nhiệm để bắt người phá xe TEsla

- Các công đoàn giáo sư, giảng viên Đại học Columbia kiện chính quyền Trump vì cắt giảm 400 triệu đô tiền nghiên cứu

- Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2021

- Nhật Bản: Giải thể đạo Moon vì thao túng các tín đồ quyên góp vượt quá sức

- Kỷ lục: 50% cha mẹ có con trên 18 tuổi về nhà níu áo đã phải hỗ trợ tài chính cho con họ.

- Quận Los Angeles: Cảnh sát rượt đuổi bằng xe hơi tăng 45% trong năm 2024, và 1/3 dẫn tới kết quả đụng xe.

- HỎI 1: Uống cà phê từ các máy pha trong sở làm dễ làm bạn bệnh tim mạch? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Chế độ ăn uống AHEI (Alternative Healthy Eating Index) cho bạn lão hóa lành mạnh, tập trung vào rau, trái, hạt, đậu? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-26/3/2025) ⦿ ---- Hà Nội vuốt ve Trump và cả Musk: theo tin Reuters. Việt Nam sẽ cắt giảm thuế đối với một số sản phẩm của Hoa Kỳ bao gồm khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và xe hơi, và chuyển sang chấp thuận các dịch vụ nối mạng Starlink, vì quốc gia này đang cố gắng tránh bị áp thuế của Hoa Kỳ do thặng dư thương mại song phương lớn của mình. VN đã công bố một loạt các biện pháp trong những tuần qua, bao gồm cả việc tăng cường nhập cảng, để giảm thặng dư thương mại với Washington, vượt quá 123 tỷ đô la vào năm ngoái, sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đánh dấu mức thuế rộng rãi đối với các đối tác thương mại.

.

Theo các kế hoạch mới được tiết lộ vào cuối ngày thứ Ba, thuế đối với LNG của Hoa Kỳ sẽ được cắt giảm từ 5% xuống 2%, đối với xe hơi xuống 32% từ phạm vi từ 45% đến 64% và đối với ethanol xuống 5% từ 10%, theo người đứng đầu vụ chính sách thuế của Bộ Tài chính Nguyễn Quốc Hưng cho biết trong một tuyên bố được đăng trên trang web của bộ.

.

Việc cắt giảm thuế quan nhằm mục đích "cải thiện cán cân thương mại với các đối tác thương mại của (Việt Nam)", Hung cho biết, đồng thời nói thêm rằng mặc dù Hoa Kỳ và Việt Nam có Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, nhưng hai nước vẫn chưa ký kết hiệp định thương mại tự do.

.

Bi hài là điểm: Việt Nam vẫn chưa nhập cảng LNG từ Hoa Kỳ, nhưng nước này đã đàm phán với các nhà cung cấp của Hoa Kỳ về các nhà máy điện chạy bằng khí hóa lỏng LNG trong tương lai, hai nhà máy đầu tiên trong số đó dự kiến ​​sẽ bắt đầu phát điện thương mại vào tháng 6 năm nay. Hung cho biết nghị định về việc cắt giảm thuế quan sẽ có hiệu lực trong tháng này và sẽ có hiệu lực ngay sau đó. Ông cho biết thêm rằng thuế quan đối với etan sẽ được xóa bỏ và thuế sẽ được cắt giảm đối với các mặt hàng nhập khác bao gồm đùi gà, hạnh nhân (almonds), táo, anh đào và các sản phẩm gỗ.

.

Không chỉ vuốt ve Trump, VN cũng phải vuốt ve Musk: Riêng chính phủ đã ban hành quyết định cho phép SpaceX triển khai dịch vụ internet vệ tinh Starlink của mình trên cơ sở thử nghiệm tại quốc gia này, đồng thời vẫn giữ toàn quyền sở hữu dịch vụ, theo một tuyên bố được công bố trên cổng thông tin chính phủ vào thứ Tư.

.

Một số nhà phân tích cho rằng việc cho phép công ty Hoa Kỳ ra mắt dịch vụ internet là một trong những biện pháp mà Việt Nam đã thực hiện để tránh bị áp thuế của Hoa Kỳ. Trump dự kiến ​​sẽ áp dụng thuế quan có đi có lại đối với một số quốc gia vào ngày 2 tháng 4, mặc dù vào thứ Hai, ông cho biết một số quốc gia có thể được giảm thuế.

.

⦿ ---- Theo Khảo sát đơn xin vay thế chấp để mua nhà hàng tuần mới nhất của Hiệp hội Ngân hàng Thế chấp (MBA) công bố vào thứ Tư, đơn xin vay thế chấp tại Hoa Kỳ đã giảm 2% trong tuần kết thúc vào ngày 21 tháng 3. Báo cáo cho thấy lãi suất hợp đồng trung bình cho các khoản thế chấp lãi suất cố định 30 năm đã giảm từ 6,72% xuống còn 6,71%. Chỉ số mua nhà (Purchase Index) được điều chỉnh theo mùa đã tăng 1% so với tuần trước lên 155,8, trong khi Chỉ số tái cấp vốn (Refinance Index) giảm 5% so với tuần trước xuống còn 752,4.

.

"Hoạt động mua nhà của tuần trước chủ yếu được thúc đẩy bởi mức tăng 6 phần trăm trong các đơn xin vay FHA, vì sự kết hợp giữa việc nới lỏng hàng tồn kho nhà ở và lãi suất thế chấp giảm chậm đã mang đến cho phân khúc người mua này nhiều cơ hội hơn", Phó kinh tế trưởng của MBA Joel Kan nhận xét.

.

⦿ ---- Hàng tỷ đô la đã bị xóa khỏi định giá của Walmart vào hôm thứ Ba, khi dữ liệu cho thấy triển vọng kinh tế ảm đạm trong số người tiêu dùng Mỹ. Giá cổ phiếu của Walmart đã giảm 3,1 phần trăm khi thị trường đóng cửa, khiến vốn hóa thị trường của công ty giảm 21,89 tỷ đô la vào thứ Ba, theo Companiesmarketcap.com.

.

Với người tiêu dùng đã có dấu hiệu quay cuồng trong thói quen chi tiêu của họ, như CEO của Walmart đã cảnh báo gần đây, ngành bán lẻ có thể bị ảnh hưởng nặng nề nếu niềm tin không phục hồi và đất nước tiếp tục trên con đường đi đến suy thoái kinh tế. Với chi tiêu của người tiêu dùng ước tính chiếm hơn hai phần ba GDP của đất nước, thì niềm tin thấp kéo dài có thể tự nó làm tăng khả năng xảy ra suy thoái trong tương lai gần.

.

Mức lỗ 22 tỷ đô la của Walmart là mức giảm định giá lớn nhất vào thứ Ba, tiếp theo là nhà sản xuất chip Nvidia, công ty đã trải qua mức giảm 0,6 phần trăm giá cổ phiếu, dẫn đến mức giảm 17 tỷ đô la trong tổng vốn hóa thị trường của công ty.

.

⦿ ---- Nam Hàn: Số người chết vì nhiều vụ cháy rừng xảy ra ở khu vực Đông Nam của Nam Hàn đã tăng lên 24 vào thứ Tư, các quan chức cho biết, với hơn 27.000 cư dân phải di tản và các di tích lịch sử bị phá hủy khi lính cứu hỏa chạy đua dập tắt các đám cháy chưa từng có.

.

Các đám cháy bùng phát vào thứ Sáu tại Quận Sancheong và đã lan sang một số khu vực lân cận, đang "viết lại kỷ lục về vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử", theo Quyền Tổng thống Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết trong bài phát biểu trước công chúng vào sáng thứ Tư. Hơn 42.000 mẫu Anh và hơn 200 ngôi nhà và nhà máy đã bị phá hủy, Han cho biết, khi gió mạnh tiếp tục thổi bùng đám cháy.

.

Gần 5.000 nhân viên và khoảng 128 trực thăng chữa cháy đã được triển khai để dập tắt các đám cháy, Han cho biết, với sự hỗ trợ bổ sung từ quân đội Hoa Kỳ đồn trú tại quốc gia này. Trong số những người thiệt mạng có phi công của một trực thăng chữa cháy, máy bay của anh ta đã rơi xuống một ngọn núi ở Uiseong, cách Seoul 110 dặm về phía đông nam.

Khu vực này là nơi có nhiều di sản cổ đại và đám cháy đã thiêu rụi hầu hết các tòa nhà tại Chùa Gounsa 1.300 năm tuổi ở Uiseong, một địa danh Phật giáo quan trọng.

.

⦿ ----Phần lớn các giám đốc tài chính tại các công ty lớn của Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ xảy ra suy thoái vào nửa cuối năm 2025, CNBC đưa tin vào ngày 25 tháng 3, trích dẫn dữ liệu khảo sát cho thấy 60% dự đoán sẽ xảy ra suy thoái vào năm tới và 15% khác vào năm 2026. Chỉ một quý trước đó, chỉ có 7% giám đốc tài chính được khảo sát dự báo sẽ xảy ra suy thoái vào năm 2025.

.

Trong số những người dự đoán sẽ xảy ra suy thoái, 50% tin rằng suy thoái sẽ ở mức "vừa phải", trong khi 40% dự đoán suy thoái sẽ ở mức "nhẹ". Mối quan tâm của họ chủ yếu tập trung vào định hướng kinh tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump, mà một người trả lời mô tả là "quá hỗn loạn để điều hành một doanh nghiệp hiệu quả".

.

Các giám đốc điều hành tài chính đã sử dụng những từ như "cực đoan", "phá hoại" và "hung hăng" để mô tả triển vọng hiện tại. CNBC lưu ý rằng "Nói một cách ngắn gọn, sự bi quan đã quay trở lại - thay thế cho sự lạc quan sau cuộc bầu cử của Trump".

.

Theo 30% số người được hỏi, mối đe dọa lớn nhất đối với nền kinh tế Hoa Kỳ là chính sách thương mại của Trump. 25% khác cho biết họ lo ngại về lạm phát do thuế quan tăng và 20% cho biết nhu cầu tiêu dùng giảm là mối quan tâm chính.

.

Khoảng 90% giám đốc tài chính được khảo sát cho biết thuế quan mới có khả năng sẽ đẩy nhanh lạm phát. Một nửa hiện tin rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ không thể đưa giá tiêu dùng trở lại mức mục tiêu là 2% trước nửa cuối năm 2026.

.

⦿ ---- Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson cho biết ông cảm thấy lạc quan sau cuộc họp với Lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Thượng viện John Thune về việc điều chỉnh ngân sách. Johnson nói với các phóng viên rằng Hạ viện và Thượng viện đang trở nên thống nhất hơn về việc cắt giảm chi tiêu và ông tin rằng hai viện đang "tiến rất gần nhau". Ông đề cập rằng các cuộc thảo luận đã đạt được động lực nhưng nhấn mạnh rằng một số chi tiết vẫn chưa được giải quyết. Ông cũng cho biết có sự đồng thuận mạnh mẽ về đề xuất cắt giảm thuế của Tổng thống Donald Trump và gợi ý rằng đảng Cộng hòa tại Thượng viện có thể sẵn sàng đưa mức tăng giới hạn nợ vào gói điều chỉnh.

.

⦿ ---- Một thẩm phán liên bang đã ra lệnh cho chính quyền Trump dừng lệnh đóng băng tài trợ cho Radio Free Europe/Radio Liberty. Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Royce C. Lamberth cho Quận Columbia (thủ đô) đã ban hành lệnh cấm tạm thời vào thứ Ba, trong đó nêu rõ Cơ quan Truyền thông Toàn cầu Hoa Kỳ (USAGM), do Kari Lake đứng đầu, đã không đưa ra đủ lý do để đóng cửa RFE/RL "ngay cả khi tổng thống đã yêu cầu họ làm như vậy".

Thẩm phán Lamberth đã viết rằng lá thư chấm dứt chỉ có một câu không phải là "lời giải thích thỏa đáng" và đã ban hành lệnh này vì vụ kiện REF/RL "đã cho thấy khả năng thành công dựa trên cơ sở yêu cầu của họ rằng khi thực hiện hành động này". Ông cũng viết rằng USAGM "không thể, với một câu lý do hầu như không đưa ra lời giải thích nào, buộc RFE/RL phải đóng cửa".

.

Thẩm phán phán quyết rằng vì Quốc hội đã phê duyệt nguồn tài trợ, nên xác định "việc tiếp tục hoạt động của RFE/RL là vì lợi ích công cộng" và ban hành lệnh hạn chế tạm thời, nghĩa là RFE/RL sẽ nhận được khoảng 7,5 triệu đô la, số tiền mà Quốc hội đã phân bổ trước đó cho các hoạt động đã hoàn thành trong hai tuần đầu tiên của tháng 3.

.

Trong một thông cáo báo chí, RFE/RL cho biết động thái tiếp theo của họ là "yêu cầu lệnh tạm thời yêu cầu USAGM cung cấp khoảng 77 triệu đô la mà Quốc hội đã phân bổ" cho các hoạt động của mình trong phần còn lại của năm tài chính. Chưa có ngày nào được ấn định cho lệnh tạm thời, nhưng Lamberth kết luận phán quyết của mình rằng "Tòa án có ý định đưa ra phán quyết về động thái lệnh tạm thời một cách nhanh chóng".

.

⦿ ---- Một cơ quan giám sát của chính phủ đã đệ đơn kiện các viên chức an ninh của chính quyền Trump vì sử dụng ứng dụng điện thoại thông minh để thảo luận về các kế hoạch chiến tranh, cho rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật và đe dọa đến trách nhiệm giải trình của nền dân chủ. Vụ kiện do American Oversight đệ trình lên tòa án D.C. vào thứ Ba, diễn ra một ngày sau khi The Atlantic đưa tin tổng biên tập của tờ báo, Jeffrey Goldberg, đã vô tình bị đưa vào cuộc trò chuyện nhóm trên nền tảng nhắn tin Signal với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Phó Tổng thống JD Vance và những người khác khi họ thảo luận về các chi tiết về các cuộc tấn công sắp xảy ra nhằm vào phiến quân Houthi ở Yemen.

.

Cuộc tấn công được thảo luận diễn ra vào ngày 16 tháng 3. Trong đơn kiện, American Oversight cáo buộc rằng việc các viên chức của Trump sử dụng ứng dụng Signal vi phạm Đạo luật Hồ sơ Liên bang và Đạo luật Thủ tục Hành chính. Giám đốc điều hành tạm thời của American Oversight, Chioma Chukwu, cảnh báo rằng việc các quan chức Trump sử dụng Signal để thảo luận về kế hoạch chiến tranh là "một hành động đáng báo động" và có khả năng là một tội hình sự.

.

⦿ ---- Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba đã ký một sắc lệnh hành pháp để thực hiện những thay đổi toàn diện đối với hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ mà những người chỉ trích cho rằng đe dọa tước quyền bầu cử của hàng triệu cử tri đủ điều kiện. Sắc lệnh yêu cầu Ủy ban Hỗ trợ Bầu cử độc lập phải xem xét lại các biểu mẫu đăng ký cử tri để lần đầu tiên đưa vào câu hỏi về quyền công dân và yêu cầu xuất trình bằng chứng về quyền công dân do chính phủ cấp, cụ thể là hộ chiếu (passport) Hoa Kỳ hoặc giấy tờ tùy thân khác do chính phủ cấp cho thấy quyền công dân.

.

Trong số một số hành động khác, sắc lệnh chỉ đạo các cơ quan liên bang, chẳng hạn như Bộ An ninh Nội địa, cung cấp cho các tiểu bang quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của họ để xác minh tư cách và quyền công dân của cử tri. Các tiểu bang không tuân thủ sẽ bị đe dọa các khoản tiền liên quan đến bầu cử của liên bang. Bộ Tư pháp cũng được hướng dẫn "ưu tiên truy tố hành vi bỏ phiếu của người không phải công dân và các tội liên quan", tờ thông tin nêu rõ.

.

Trump, người đã phủ nhận rằng ông đã thua cuộc bầu cử năm 2020 dẫn đến cuộc nổi loạn bạo lực ngày 6 tháng 1 năm 2021 tại Điện Capitol, từ lâu đã đặt câu hỏi về tính an toàn của các cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy có gian lận tràn lan đối với số lượng lớn phiếu bầu do những người không phải là công dân bỏ vào. Trong buổi lễ ký kết vào thứ Ba, Trump nói với các phóng viên rằng họ hy vọng sẽ chấm dứt gian lận bầu cử và "làm cho cuộc bầu cử của chúng ta trở nên công bằng hơn".

.

Sắc lệnh hành pháp này được dự đoán rộng rãi sẽ nhanh chóng bị thách thức. Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ (American Civil Liberties Union) cho biết trong một tuyên bố trên Bluesky rằng sắc lệnh hành pháp "nhằm đảo lộn các cuộc bầu cử của Hoa Kỳ và tước quyền bầu cử của hàng triệu cử tri đủ điều kiện. "Đây là sự lạm dụng quyền lực cực đoan -- chúng ta sẽ thấy ông ta ra tòa."





Dân biểu Jasmine Crockett, D-Texas, cho biết trên X rằng sắc lệnh hành pháp sẽ khiến mọi người khó bỏ phiếu hơn nếu tên của họ không giống hệt nhau trên mọi ID do chính phủ cấp. "Điều đó ảnh hưởng đến những người đã kết hôn đổi tên, những người sống sót sau thảm họa bị mất giấy tờ và rất nhiều người khác", bà nói. "Đây không phải là vấn đề an ninh -- mà là sự đàn áp." Thực tế, rất nhiều người Mỹ có hộ chiếu hết hạn mà họ chưa xin tái cấp (vì không cần xuất ngoại), và nhiều người không hề có hộ chiếu vì họ sống ở nông thôn, khu bảo tồn văn hóa da đỏ, hay đã vào nhà dưỡng lão, và không có nhu cầu xuất ngoại.

.

⦿ ---- Theo NPR, chỉ có 1/2 dân Mỹ hiện nay có hộ chiếu (passport) để chứng minh họ là công dân Mỹ. Mẫu đăng ký cử tri liên bang hiện tại yêu cầu người đăng ký phải tuyên thệ, nếu không sẽ bị phạt vì tội khai man, rằng họ là công dân Hoa Kỳ và đủ điều kiện bỏ phiếu, đồng thời cung cấp số giấy phép lái xe, số ID tiểu bang hoặc số An sinh xã hội. Những người cố gắng bỏ phiếu bất hợp pháp có thể phải đối mặt với án tù, tiền phạt hoặc trục xuất. Các cuộc kiểm toán và nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng những trường hợp gian lận như vậy cực kỳ hiếm.

.

"Điều này là bất hợp pháp ở nhiều cấp độ khác nhau", Sean Morales-Doyle, giám đốc quyền bỏ phiếu tại Trung tâm Công lý Brennan, một tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu và ủng hộ quyền bỏ phiếu, cho biết. Lệnh này [của Trump] chỉ đạo Ủy ban Hỗ trợ Bầu cử, một cơ quan lưỡng đảng nhỏ, độc lập, thực hiện nhiều thay đổi khác nhau, bao gồm cả mẫu đăng ký cử tri liên bang, nhưng Morales-Doyle cho biết tổng thống không thể ra lệnh cho ủy ban đó phải làm gì.

.

Yêu cầu bằng chứng tài liệu về quyền công dân sẽ đảo lộn hoàn toàn việc đăng ký cử tri nếu lệnh đó có hiệu lực. Lệnh này nêu rõ rằng lệnh này áp dụng cho bất kỳ ai sử dụng mẫu đăng ký cử tri liên bang. Điều chưa rõ ràng là liệu lệnh này [của Trump] có gây áp lực buộc các tiểu bang phải xuất trình bằng chứng về quyền công dân với các mẫu đăng ký của tiểu bang hay không, chẳng hạn như bằng cách khấu trừ tiền (withholding funds). Bởi vì các thủ tục đều tốn tiền.

.

Lệnh này chỉ liệt kê một số cách hạn chế để chứng minh quyền công dân Hoa Kỳ. Các lựa chọn được đưa ra là hộ chiếu Hoa Kỳ (U.S. passport), ID tuân thủ Đạo luật REAL ID cho thấy quyền công dân (ghi chú: xin ở Nha Lộ Vận DMV, nhưng căn cước REAL ID khác bằng lái xe ID thường) hoặc ID quân đội cho thấy quyền công dân. Lựa chọn thứ tư là ID có ảnh hợp lệ của chính phủ "cho biết người nộp đơn là công dân Hoa Kỳ hoặc nếu giấy tờ tùy thân đó đi kèm với bằng chứng về quyền công dân Hoa Kỳ", nhưng không nói rõ liệu giấy khai sinh (birth certificate) có được tính hay không.

.

Morales-Doyle cho biết thực tế là giấy khai sinh không được đề cập rõ ràng trong lệnh [của Trump] như một cách để chứng minh quyền công dân là phù hợp với một lệnh khác của Trump nhằm chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh. Chỉ mới khoảng một nửa (1/2) người Mỹ có hộ chiếu Hoa Kỳ và hiện chỉ có năm tiểu bang cung cấp giấy phép lái xe nâng cao cho thấy bằng chứng về quyền công dân.

.

⦿ ---- Trump gợi ý sẽ lấy ngân sách nhà nước thưởng tiền cho những người bạo loạn 6/1/2021. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba đã đưa ra khả năng bồi thường tài chính cho những người bị truy tố vì tham gia vào cuộc bạo loạn tại Điện Capitol năm 2021. Phát biểu với Newsmax vào tối thứ Ba, Trump cho biết ông đã "chăm sóc" những người ủng hộ mình, những người đã cố gắng lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của ông và nói thêm rằng có "cuộc nói chuyện" về việc bồi thường cho họ.

.

"Nhiều người trong chính phủ hiện đang nói về điều đó vì nhiều người trong chính phủ thực sự thích nhóm người đó", ông nói, ám chỉ đến những bị cáo ngày 6 tháng 1, những người mà ông mô tả là đã phản đối "một cách hòa bình và yêu nước". Một số kẻ bạo loạn ngày 6 tháng 1 đã được trả tự do và những người ủng hộ họ, chẳng hạn như Ed Martin, người được Trump bổ nhiệm làm công tố viên liên bang hàng đầu tại Washington, từ lâu đã kêu gọi bồi thường tài chính cho những người tham gia vào cuộc tấn công Điện Capitol, nhiều người trong số họ sau đó đã phải ngồi tù.

.

Tổng thống cũng tự mô tả mình là "người hâm mộ lớn" của Ashli ​​Babbitt, người đã bị một cảnh sát Điện Capitol bắn chết khi cô cố gắng trèo qua cửa sổ vỡ vào Sảnh của Chủ tịch Hạ viện. "Ashli ​​Babbitt là một người thực sự tốt, là một người hâm mộ lớn của MAGA, người hâm mộ Trump. Và cô ấy đã vô tội đứng đó, họ thậm chí còn nói rằng cô ấy cố gắng ngăn cản đám đông", Trump nói. "Và một người đàn ông đã làm điều gì đó với cô ấy mà không thể tưởng tượng được khi anh ta bắn cô ấy".

.

Khi được hỏi liệu ông có hành động chống lại cảnh sát đã giết Babbitt và vẫn đang làm việc trong lực lượng thực thi pháp luật Điện Capitol hay không, Trump cho biết ông sẽ "xem xét vấn đề". Trung úy cảnh sát Điện Capitol Hoa Kỳ Michael Byrd đã bị Bộ Tư pháp điều tra về vụ nổ súng và được xóa mọi hành vi sai trái.

.

Việc Trump ân xá toàn diện cho những người ủng hộ ông đã thực hiện một trong những lời cam kết quan trọng trong chiến dịch tranh cử của ông, mặc dù trước đó ông đã không hứa sẽ bồi thường bằng tiền. Tổng thống đã ký lệnh vào ngày đầu tiên nhậm chức, ân xá cho khoảng 1.500 kẻ bạo loạn bị truy tố vì tham gia vụ tấn công vào Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021, bao gồm hàng trăm người bị kết tội tấn công cảnh sát, mang theo súng và phá hoại tài sản.

.

⦿ ---- Đe dọa xóa sổ các tòa án liên bang: Đối mặt với áp lực từ phe cánh hữu của mình trong việc đối phó các thẩm phán đã ra phán quyết chống lại Tổng thống Donald Trump, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, R-La., đã đưa ra khả năng Quốc hội bãi bỏ các tòa án liên bang vào thứ Ba. Đây là cuộc tấn công mới nhất của đảng Cộng hòa vào ngành tư pháp liên bang, vì các tòa án đã chặn một loạt các hành động do chính quyền Trump thực hiện.

.

Ngoài các mối đe dọa về tài trợ, Trump và các đồng minh bảo thủ của ông đã kêu gọi luận tội một số thẩm phán tòa án quận đã ra phán quyết chống lại ông, đáng chú ý nhất là Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ James Boasberg, người đã cố gắng ngăn Trump sử dụng Đạo luật Kẻ thù Người ngoài hành tinh để trục xuất người di cư Venezuela.

.

“Chúng tôi có thẩm quyền đối với các tòa án liên bang, như các bạn đã biết. Chúng tôi có thể bãi bỏ toàn bộ một tòa án quận. Chúng tôi có quyền tài trợ đối với các tòa án và tất cả những thứ khác”, Johnson nói với các phóng viên vào thứ Ba. “Nhưng thời điểm tuyệt vọng đòi hỏi các biện pháp tuyệt vọng, và Quốc hội sẽ hành động”.

.

Johnson, một cựu luật sư hiến pháp, sau đó đã làm rõ rằng ông đang nêu quan điểm về “quyền hạn rộng rãi” của Quốc hội đối với “việc thành lập, duy trì và quản lý” các tòa án. Điều III của Hiến pháp thành lập Tòa án Tối cao nhưng trao cho Quốc hội quyền “ra lệnh và thành lập” các tòa án liên bang cấp dưới. Quốc hội đã bãi bỏ các tòa án trong quá khứ. Ví dụ, vào năm 1913, Quốc hội đã bãi bỏ Tòa án Thương mại và các thẩm phán của tòa án này được phân bổ lại cho tòa kháng án liên bang, theo Congress.gov.

.

⦿ ---- Thất cử trong bầu cử hôm qua ở Pennsylvania, Cộng Hòa kinh hoàng: Một nhà hoạt động của MAGA đã đưa ra phản hồi thẳng thắn với Elon Musk sau khi tỷ phú này lên tiếng về chiến thắng bất ngờ của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử thượng viện tiểu bang Pennsylvania.

.

Ứng cử viên đảng Dân chủ James Malone đã đánh bại ứng cử viên đảng Cộng hòa Josh Parsons với số phiếu ít hơn một phần trăm trong cuộc đua diễn ra sít sao tại khu vực bầu cử thứ 36 của tiểu bang. Chiến thắng của đảng Dân chủ trong cuộc đua ở phía bắc Quận Lancaster không làm thay đổi quyền kiểm soát của đảng Cộng hòa tại Thượng viện tiểu bang.

.

Scott Presler, nhà hoạt động chính trị bảo thủ đã nhận công giúp Trump biến Pennsylvania thành vùng đỏ, dường như đã thể hiện sự không hài lòng với Musk sau khi yêu cầu đảng Cộng hòa hỗ trợ tại khu vực bầu cử này. Nhà hoạt động này đã đăng một ảnh chụp màn hình dự báo của tờ The New York Times vào cuối ngày thứ Ba cho thấy Malone dẫn trước Parsons 26.951 phiếu so với 26.469 phiếu.

.

"Tôi đã xin giúp đỡ ở Pennsylvania và không ai giúp chúng tôi", ông đã đăng dòng tweet. "482 phiếu", ông nói thêm, ám chỉ khoảng cách bỏ phiếu mong manh giữa hai ứng cử viên.

.

“Mẹ kiếp,” Musk, một nhà tài trợ lớn của MAGA đã chi hơn 290 triệu đô la để ủng hộ Trump và các đồng minh Cộng hòa của ông trong chu kỳ bầu cử năm 2024, đã nói trong chủ đề này ngay sau nửa đêm thứ Tư. Vào cuối tháng 8, Musk đã quyên góp 1 triệu đô la cho nhóm Hành động bỏ phiếu sớm của PAC của Presler.

.

“Elon thân mến. Cuối cùng chúng ta đã mất ghế này với 482 phiếu bầu. Tôi đã cố gắng cảnh báo mọi người. Hãy thảo luận. Chúng ta không có nhiều sự giúp đỡ,” Presler viết.

.

Trước đó vào thứ Ba, Pelser đã tweet rằng “một PAC của đảng Dân chủ có trụ sở tại Illinois đã đổ 100.000 đô la vào” chiến dịch của Malone. “Những người Cộng hòa, các bạn ở đâu?” ông nói thêm.

.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Dân chủ Ken Martin đã ăn mừng chiến thắng được mong đợi của Malone và nói rằng đảng của ông đang "đến" vì tổng thống. "Đảng Dân chủ vừa PHÁ VỠ thành trì 40 năm của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện Tiểu bang Pennsylvania!", ông đã tweet vào tối thứ Ba. "Trong một khu vực có +15 Trump, không hơn không kém! Đây là một CẢNH BÁO, Donald Trump—chúng tôi đã phấn khích, chúng tôi đã huy động và chúng tôi SẼ ĐẾN VÌ BẠN!"

.

Vào tháng 11, Tổng thống Donald Trump đã dễ dàng giành chiến thắng ở khu vực này với 15 điểm. Pesler đã nhiều lần nhận công lao giúp Trump giành chiến thắng tại Pennslyvania.

.

⦿ ---- Liên Âu EU chuẩn bị chiến tranh: yêu cầu cư dân giữ cẩm nang khẩn cấp để có thể tự cô lập trong vài ngày. Bộ dụng cụ khẩn cấp nên bao gồm thực phẩm, nước và bản sao các giấy tờ tùy thân quan trọng, cùng nhiều vật dụng khác. EU muốn mọi quốc gia thành viên phát triển bộ dụng cụ sinh tồn 72 giờ để công dân có thể đối mặt với bất kỳ cuộc khủng hoảng mới nào có thể phát sinh như một phần của Chiến lược Liên minh Chuẩn bị, trong đó cũng kêu gọi tích trữ nhiều hơn các nguồn cung cấp thiết yếu và cải thiện hợp tác dân sự-quân sự.

.

Chiến lược được Ủy ban Châu Âu công bố vào thứ Tư bao gồm danh sách 30 hành động cụ thể mà họ cho biết các quốc gia thành viên EU cần thực hiện để tăng cường khả năng chuẩn bị trước các cuộc khủng hoảng tiềm ẩn trong tương lai, từ thiên tai và tai nạn công nghiệp đến các cuộc tấn công của những kẻ xấu trong lĩnh vực mạng hoặc quân sự.

.

"Đại dịch COVID đã cho thấy giá trị gia tăng của việc hành động cùng nhau trong sự đoàn kết, trong sự phối hợp, trong khuôn khổ Liên minh châu Âu là hoàn toàn quan trọng. Đây là điều khiến chúng ta hiệu quả hơn, khiến chúng ta mạnh mẽ hơn", bà Roxana Mînzatu, Ủy ban chuẩn bị, nói.

.

Một trong những lĩnh vực chính được xác định là nhu cầu tăng cường sự chuẩn bị của người dân với việc Ủy ban kêu gọi các quốc gia thành viên đảm bảo công dân có bộ dụng cụ khẩn cấp cho phép họ tự túc trong tối thiểu 72 giờ trong trường hợp họ bị cắt nguồn cung cấp thiết yếu.

.

Một số quốc gia thành viên đã có các hướng dẫn như vậy với các khung thời gian khác nhau. Ví dụ, Pháp kêu gọi một bộ dụng cụ sinh tồn trong 72 giờ bao gồm thực phẩm, nước, thuốc men, radio cầm tay, đèn pin, pin dự phòng, bộ sạc, tiền mặt, bản sao các tài liệu quan trọng bao gồm đơn thuốc, chìa khóa dự phòng, quần áo ấm và các công cụ cơ bản như dao đa năng.

.

⦿ ---- Nga đã bắt đầu các cuộc tập trận quân sự liên quan đến việc sử dụng tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars, theo RIA Novosti và Bộ Quốc phòng Nga. Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng lực lượng tên lửa chiến lược đã bắt đầu các cuộc tập trận liên quan đến tên lửa đầu đạn hạt nhân. Đây không phải là cuộc tập trận quân sự đầu tiên như vậy ở Nga.

.

Đặc biệt, vào tháng 2 năm ngoái, có thông tin cho biết Nga đang tiến hành các cuộc tập trận phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars bí mật ở khu vực Volga. Yars là hệ thống tên lửa chiến lược của Nga được trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn. Nó được đưa vào sử dụng vào năm 2010. Tầm bắn của nó lên tới 12.000km và đầu đạn của nó có thể tách biệt với nhiều đầu đạn hạt nhân.

.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên án vào hôm thứ Tư "cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn" mới nhất của Nga nhằm vào Ukraine diễn ra ngay sau khi hai nước nhất trí ngừng bắn một phần. "Việc tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn như vậy sau các cuộc đàm phán ngừng bắn là để cho mọi người trên thế giới thấy rõ ràng rằng Moscow không tiến tới hòa bình thực sự", người đứng đầu nhà nước Ukraine nhấn mạnh trong một bài đăng trên Telegram. Zelensky một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế gây thêm áp lực lên Nga, nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ nên tăng cường các lệnh trừng phạt của mình.

.

Không quân Ukraine đã thông báo vào thứ Tư trong một bài đăng trên Telegram rằng quân đội Nga đã phóng tổng cộng 117 máy bay không người lái các loại trong đêm, trong đó 56 chiếc đã bị quân đội Ukraine bắn hạ trên khắp đất nước. Trong khi đó, 48 máy bay không người lái đã không đến được mục tiêu. "Các khu vực Sumy, Dnipropetrovsk, Kirovohrad và Cherkasy đã bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công của Nga", Ukraine nêu chi tiết. ấn công diễn ra khi Kiev và Moscow đã đồng ý một ngày trước đó sẽ ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau, tiến tới lệnh ngừng bắn một phần.

.

⦿ ---- Trump thú nhận rằng có lẽ Putin đang chần chừ để cò kè: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã được hỏi về lập trường của Nga về lệnh ngừng bắn ở Ukraine trong một cuộc phỏng vấn với Newsmax. Ông cho biết ông không chắc chắn, nhưng tin rằng Moscow có thể muốn chấm dứt xung đột, thừa nhận rằng người Nga cũng có thể đang "chần chừ" trong một thỏa thuận.

.

Trump đã so sánh tình hình với kinh nghiệm của chính mình, giải thích rằng đôi khi mọi người trong các cuộc đàm phán ngần ngại cam kết. "Tôi đã làm như vậy trong nhiều năm. Tôi không muốn ký hợp đồng. Tôi muốn tiếp tục cuộc chơi, nhưng có lẽ tôi không muốn làm vậy. Tôi không chắc chắn", ông nói. Tổng thống Hoa Kỳ cho rằng Kiev cũng có thể muốn chấm dứt chiến tranh.

.

⦿ ---- Donald Trump cho biết Elon Musk đã kiếm được "nhiều quyền" để yêu cầu ông giúp đỡ cá nhân. Trong một cuộc phỏng vấn dài với Greg Kelly của Newsmax vào tối thứ Ba, Trump đã hoan nghênh công việc được thực hiện bởi cái gọi là Bộ Hiệu quả Chính phủ của Musk. "Về cơ bản, ông ấy là một người yêu nước", Trump nói với Kelly, thừa nhận rằng ông "hầu như không biết" CEO của Tesla trước chiến dịch tranh cử.

.

"Ông ấy là một người yêu nước tuyệt vời; ông ấy yêu đất nước. Nhưng ông ấy chưa bao giờ yêu cầu tôi - hãy nghĩ về điều này, và ông ấy có nhiều quyền để làm điều đó, tôi đoán vậy, không có nghĩa là tôi sẽ làm điều đó, tôi có lẽ sẽ không làm - nhưng ông ấy chưa bao giờ yêu cầu tôi giúp đỡ". Ở một phần khác của cuộc phỏng vấn, Trump cho biết ông tin rằng một số tỷ phú cánh tả "có liên quan" đến phản ứng dữ dội chống lại Tesla.

.

⦿ ---- Lại chửi mắng nhà báo. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bác bỏ tổng biên tập tờ The Atlantic Jeffrey Goldberg và bản tin của ông về các cuộc thảo luận quân sự của Hoa Kỳ, gọi Goldberg là "tin xấu" và chỉ trích cả ông và tạp chí là "kẻ thua cuộc". Trong một cuộc phỏng vấn trên Newsmax, Trump cho biết, theo như ông biết, không có thông tin mật nào được chia sẻ trong cuộc trò chuyện và các cuộc không kích Yemen được thảo luận đã thành công.

.

Trong báo cáo của The Atlantic, Goldberg cho biết ông đã được thêm vào một cuộc trò chuyện ở mạng Signal, nơi các quan chức Hoa Kỳ đang thảo luận về "kế hoạch chiến tranh" của họ. Ông cho biết lời mời đến từ một tài khoản được xác định là Cố vấn An ninh Quốc gia Bạch Ốc Mike Waltz, mặc dù Waltz đặt câu hỏi tại sao một người chỉ trích Trump lại vô tình được thêm vào nhóm.⦿ ---- Sau khi Trump và tay chân nói rằng hội thoại trên mạng Signal không có tin mật gì, bất kể là bàn chuyện dội bom Yemen, Tạp chí Atlantic liền phổ biến toàn văn để độc giả phán xét. Tạp chí Atlantic đã công bố vào thứ Tư toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện giữa các quan chức chính quyền Trump trên ứng dụng nhắn tin Signal, vô tình bị chia sẻ với tổng biên tập của Atlantic Jeffrey Goldberg. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đều cho biết cuộc trò chuyện không chứa thông tin mật.Các tin nhắn do Hegseth, Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance và những người khác gửi đi, thảo luận về mốc thời gian chi tiết về cuộc tấn công vào nhóm phiến quân Yemen Houthis, cũng như các chi tiết về hậu quả của cuộc tấn công. Các tin nhắn bao gồm những lo ngại mà Vance chia sẻ về khả năng giá dầu tăng đột biến do sự leo thang ở Biển Đỏ, và Hegseth lập luận rằng "không ai biết Houthis là ai" và rằng thông điệp về cuộc tấn công nên tập trung vào sự hậu thuẫn của Iran đối với Houthis và sự thất bại của chính quyền Biden trong việc loại bỏ mối đe dọa ở Biển Đỏ.⦿ ---- Bộ Quốc phòng Anh đã công bố vào thứ Tư rằng họ đã gia hạn hợp đồng với công ty quốc phòng Babcock International Group plc. (công ty quốc phòng bản doanh ở London) về trang thiết bị quân đội. Thỏa thuận kéo dài năm năm này có giá trị 1,6 tỷ bảng Anh và dự kiến ​​sẽ duy trì 1.600 việc làm trên khắp Vương quốc Anh.Babcock sẽ cung cấp xe tăng Challenger 2, pháo 105mm và xe bọc thép Trojan, cùng nhiều thiết bị khác, cũng như các dịch vụ bảo dưỡng. "Chúng tôi đang hành động để bảo đảm những người lính nam và nữ xuất sắc của Lực lượng vũ trang của chúng tôi được trang bị đầy đủ và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa toàn cầu luôn thay đổi", Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết.⦿ ---- Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết hôm thứ Tư rằng Hoa Kỳ đã "nhiều lần nêu rõ cam kết mạnh mẽ" của mình đối với liên minh, bao gồm cả trong các tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. "Quan hệ đối tác xuyên Đại Tây Dương vẫn là nền tảng của liên minh của chúng ta và điều này sẽ không thay đổi", Rutte nhấn mạnh.Ông nhắc lại rằng Nga vẫn là "mối đe dọa đáng kể và khủng khiếp nhất" đối với NATO, lưu ý rằng nước này đã chuyển sang nền kinh tế thời chiến, điều này sẽ thúc đẩy khả năng tấn công của NATO. Ông nhấn mạnh rằng các đồng minh NATO phải tăng chi tiêu quốc phòng của riêng họ để đối mặt với các thách thức về an ninh nhưng nhấn mạnh rằng phản ứng của liên minh sẽ "tàn khốc" nếu Nga cố gắng tấn công bất kỳ thành viên nào của mình. Mark Rutte là chính khách Hòa Lan.⦿ ---- Phụ tá Tổng thống Nga và Chủ tịch Hội đồng Hàng hải, Nikolai Patrushev, đã nhấn mạnh vào hôm thứ Tư về tầm quan trọng chiến lược ngày càng tăng của Bắc Cực trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu. Phát biểu tại diễn đàn quốc tế Bắc Cực "Bắc Cực – Lãnh thổ đối thoại" ("The Arctic – Territory of Dialogue") ở Murmansk, ông nhấn mạnh tính cấp thiết của việc đẩy nhanh phát triển ở khu vực Bắc Cực để bảo vệ lợi ích của Nga."Bắc Cực đang ngày càng trở nên quan trọng đối với vị thế quốc tế và tăng trưởng trong nước của Nga", Patrushev cho biết. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của các dự án kinh tế và cơ sở hạ tầng, duy trì chủ quyền đối với các vùng lãnh thổ Bắc Cực và đảm bảo quyền kiểm soát Tuyến đường biển phía Bắc và thềm lục địa.⦿ ---- Một phát ngôn viên của Liên minh châu Âu EU nhấn mạnh vào thứ Tư rằng một trong những điều kiện tiên quyết để dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga là nước này phải rút khỏi lãnh thổ Ukraine và chấm dứt "hành động xâm lược vô cớ và vô lý" đối với Ukraine.Hôm Thứ Ba, Moscow tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã đồng ý nới lỏng một số lệnh trừng phạt được áp dụng sau khi Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022 để đổi lấy lệnh ngừng bắn một phần và tái lập Sáng kiến ​​Ngũ cốc Biển Đen. Hoa Kỳ không công bố chi tiết về thỏa thuận nhưng Bạch Ốc cho biết chính quyền Trump sẽ giúp khôi phục quyền tiếp cận của Nga đối với "thị trường xuất cảng nông sản và phân bón thế giới, giảm chi phí bảo hiểm hàng hải và tăng cường khả năng tiếp cận các cảng và hệ thống thanh toán cho các giao dịch như vậy".⦿ ---- Trump trả thù liên tục. Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp trả đũa nhắm vào một công ty luật khác có liên quan đến các luật sư đã điều tra ông. Kể từ khi trở lại Bạch Ốc, Trump đã sử dụng quyền hành pháp của mình để trừng phạt các công ty luật có liên quan đến đảng Dân chủ và các cuộc điều tra hình sự trước đây của ông như một phần trong chiến dịch trấn áp "vũ khí hóa chính phủ".Vào thứ Ba, ông đã ký một sắc lệnh hành pháp tước quyền miễn trừ an ninh và hạn chế quyền ra vào tòa nhà chính phủ đối với các luật sư của Jenner & Block, một công ty có trụ sở tại Chicago từng tuyển dụng Andrew Weissmann, người đã tham gia vào cuộc điều tra của cựu cố vấn đặc biệt Robert Mueller về Trump và sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử liên bang năm 2016.Weismann đã làm việc với Mueller trong cuộc điều tra của ông về Trump và những mối liên hệ tiềm ẩn với sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016, với báo cáo của họ được công bố vào năm 2019. Sau đó, ông được công ty luật cũ của mình, Jenner & Block, thuê, nhưng lại nghỉ việc vào năm 2021, tờ The New York Times đưa tin. Ông đã là đối tác của công ty từ năm 2006-2011 và là cựu công tố viên tại Bộ Tư pháp.Trump đã tấn công một số công ty luật bằng các sắc lệnh hành pháp kể từ cuối tháng trước về hành động và mối quan hệ của họ với các luật sư mà ông cảm thấy đã đối xử bất công với ông trong khi hành nghề. Động thái này đã thu hút sự chỉ trích từ các chuyên gia pháp lý như một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự bất đồng chính kiến.Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ mô tả các sắc lệnh hành pháp nhắm vào các công ty luật là một phần trong cuộc tấn công lớn hơn của Trump vào xã hội tự do. "Cách đây không lâu, không một người Mỹ nào có thể nghĩ rằng một tổng thống Hoa Kỳ sẽ ban hành sắc lệnh, cả cánh tả và cánh hữu, để dập tắt những quan điểm không được ủng hộ -- đây là hành vi chuyên quyền, không phải của một tổng thống", Cecillia Wang, Giám đốc pháp lý quốc gia tại ACLU, cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Ba.Hai tuần trước, một thẩm phán liên bang đã cấm chính quyền Trump thực thi một số phần của một sắc lệnh hành pháp tương tự mà Tổng thống Trump đã ký vào đầu tháng này nhằm vào Perkins Coie vì công việc của công ty này với chiến dịch tranh cử năm 2016 của Hillary Clinton. Trump đã thu hồi lệnh cấm công ty luật Perkins Coie làm việc với chínhq uyền, sau khi công ty đầu hàng, đồng ý sẽ tặng Trump 40 triệu đôla tiền cho các dịch vụ Trump cần tới.⦿ ---- Dân biểu Maxine Waters đã trút giận lên Tổng thống Donald Trump, Elon Musk và đệ nhất phu nhân Melania Trump trong một bài phát biểu đầy nhiệt huyết vào cuối tuần tại quê nhà California của bà. Cụ thể, DB Waters đã chỉ trích các vụ trục xuất hàng loạt của Trump và chỉ trích việc ông xem xét kỹ lưỡng quyền công dân theo nơi sinh.Để tăng mức độ, bà đề xuất rằng tình trạng nhập cư của đệ nhất phu nhân cũng nên được xem xét kỹ lưỡng, Page Six đưa tin. "Ông ấy sẽ hủy bỏ thực tế là Hiến pháp cho phép những người sinh ra ở đây, ngay cả khi cha mẹ không có giấy tờ, họ vẫn có quyền ở lại Hoa Kỳ", Waters nói với đám đông. "Nếu ông ấy muốn bắt đầu tìm kiếm kỹ lưỡng để tìm những người sinh ra ở đây và cha mẹ họ không có giấy tờ, có lẽ ông ấy nên xem xét Melania trước".Tuy nhiên, Melania đã không nhận được quyền công dân theo nơi sinh. Cô sinh ra ở Slovenia, nhập cảnh vào Hoa Kỳ để làm người mẫu theo thị thực H1-B và trở thành công dân sau khi kết hôn với Trump vào năm 2006. Waters cũng chỉ trích sự can thiệp quá mức của chính phủ Musk với tư cách là người đứng đầu DOGE, tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không để Elon Musk, đồng tổng thống của ông ấy, hoặc bất kỳ ai khác hạ bệ Hiến pháp Hoa Kỳ".⦿ ---- Một thẩm phán liên bang hôm thứ Ba đã ra lệnh rằng các nỗ lực của chính quyền Trump nhằm bắt giữ và trục xuất một sinh viên 21 tuổi của Đại học Columbia, người đã tham gia vào các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine, phải chấm dứt. Thẩm phán nhận thấy không có dấu hiệu nào cho thấy cô Yunseo Chung (cô vào Mỹ năm 7 tuổi) - một thường trú nhân hợp pháp đã bị bắt tại một cuộc biểu tình vào đầu tháng này nhưng vẫn chưa bị giam giữ như một phần trong nỗ lực trục xuất cô của ICE - là mối nguy hiểm đối với cộng đồng hoặc chính sách đối ngoại, cũng như không có dấu hiệu nào cho thấy cô đã liên lạc với các nhóm khủng bố, tờ New York Times đưa tin."Cô Chung là một sinh viên năm ba đang làm những gì mà nhiều thế hệ sinh viên đại học trước đây đã làm, đó là lên tiếng và phản đối", luật sư của cô cho biết, người đã ca ngợi quyết định của thẩm phán. Đó là lệnh cấm tạm thời, có nghĩa là cô không thể bị giam giữ trong khi vụ án nhập cư của cô được tiến hành, NBC News đưa tin. Cô nằm trong nhóm người biểu tình bị bắt sau cuộc biểu tình ngồi tại một thư viện trong khuôn viên trường Cao đẳng Barnard liền kề. Chung cho biết trong đơn kiện rằng chỉ vài ngày sau khi bị bắt, các viên chức ICE đã ký lệnh bắt giữ hành chính và đến nhà cha mẹ cô để tìm cách giam giữ cô.Chung cho biết, vào ngày 10 tháng 3, một viên chức thực thi pháp luật liên bang đã nói với luật sư của cô rằng tình trạng thường trú hợp pháp của cô đang bị "thu hồi". Ba ngày sau, Chung cho biết, các nhân viên thực thi pháp luật đã thực hiện lệnh khám xét tại hai nơi ở do Columbia sở hữu, bao gồm cả ký túc xá của cô, tìm kiếm hồ sơ đi lại và nhập cư, cùng các tài liệu khác. Theo đơn kiện của cô, Chung đã sống ở Hoa Kỳ kể từ khi di cư từ Nam Hàn cùng cha mẹ cô khi cô 7 tuổi.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang thúc giục các Thượng nghị sĩ Cộng hòa đưa mức tăng trần nợ vào đề xuất cải tổ chính sách thuế và trong nước của ông, theo Trưởng ban đa số Thượng viện John Barrasso cho biết hôm thứ Ba. Vấn đề này dự kiến sẽ tái diễn trong cuộc họp tại Nhà Trắng sau đó với các nhà lãnh đạo Cộing Hòa và các quan chức chính quyền. Barrasso, một đảng viên Cộng hòa đến từ Wyoming, xác nhận rằng Trump muốn nâng trần nợ thông qua dự luật hòa giải, một chiến lược cho phép thông qua mà không cần sự ủng hộ của đảng Dân chủ.⦿ ---- Một báo cáo tình báo Hoa Kỳ tiết lộ rằng Nga đang phát triển một hệ thống vệ tinh mới có khả năng triển khai vũ khí hạt nhân. "Trong số những diễn biến đáng lo ngại nhất của Nga là một vệ tinh mới có mục đích mang vũ khí hạt nhân như một vũ khí chống vệ tinh, vi phạm luật pháp quốc tế lâu đời chống lại hoạt động như vậy và gây nguy hiểm cho nền kinh tế Hoa Kỳ và toàn cầu", báo cáo Đánh giá mối đe dọa hàng năm (Annual Threat Assessment) cho biết vào thứ Ba. Trong phiên họp, Giám đốc DNI Tulsi Gabbard, Giám đốc FBI Kash Patel, Giám đốc CIA John Ratcliffe và các quan chức an ninh khác đã làm chứng về các mối đe dọa trên toàn thế giới đối với Ủy ban Tình báo Thượng viện.⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố hôm thứ Ba về việc bắt đầu lệnh ngừng bắn một phần có hiệu lực ngay lập tức. Quyết định này được đưa ra sau khi Mỹ công bố các thỏa thuận được đưa ra sau các cuộc đàm phán song phương được tổ chức tại Riyadh, Saudi Arabia, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 3.Theo Zelensky, theo thỏa thuận mới, không bên nào được phép sử dụng vũ khí chống lại cơ sở hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, nếu Moscow vi phạm lệnh ngừng bắn, ông sẽ yêu cầu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump áp đặt các lệnh trừng phạt mới và cung cấp vũ khí."Tôi có những câu hỏi về cách thức thực hiện tất cả những điều này. Tất nhiên, khi nhóm của chúng tôi trở về, tôi muốn biết thêm chi tiết", Zelensky phát biểu tại một cuộc họp báo, đồng thời nói thêm rằng "không có sự tin tưởng nào vào người Nga ở đây, nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ xây dựng ... và sẽ thực hiện phần việc của mình trong việc thực hiện các thỏa thuận từ cuộc họp Ukraine-Mỹ", ông kết luận.⦿ ---- Điện Kremlin đã công bố những kết quả chính từ các cuộc đàm phán cấp chuyên gia với Hoa Kỳ vào thứ Ba, bao gồm việc triển khai Sáng kiến Biển Đen, nhằm đảm bảo an toàn hàng hải, ngăn chặn việc sử dụng tàu thương mại cho mục đích quân sự và thiết lập các biện pháp kiểm soát hàng hải dựa trên thanh tra.Theo một phần của thỏa thuận, Washington sẽ hỗ trợ việc đưa hàng nông sản và phân bón xuất khẩu của Nga trở lại thị trường toàn cầu. Điều này bao gồm việc kết nối lại các tổ chức tài chính của Nga, chẳng hạn như Rosselkhozbank, với hệ thống SWIFT, dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với các nhà xuất cảng và nới lỏng các hạn chế về bảo hiểm hàng hải và quyền tiếp cận cảng.Nga cũng xác nhận rằng Moscow và Kiev đã cam kết dừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga và Ukraine trong 30 ngày, bắt đầu từ ngày 18 tháng 3, với điều khoản gia hạn hoặc rút lại nếu vi phạm, như Bạch Ốc đã thông báo trước đó.⦿ ---- Nga: sẽ không nhả ra gì hết. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố hôm thứ Ba rằng Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya (ZNPP) nằm dưới quyền tài phán của Nga và bất kỳ đề xuất nào chuyển quyền kiểm soát sang Ukraine hoặc một quốc gia khác đều là "bất khả thi". Nhà máy này nằm gần tuyến đầu và là chủ đề của nhiều lo ngại về hạt nhân và tấn công. Đây là nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu nhưng đã bị đóng cửa kể từ khi bị quân Nga chiếm vào năm 2022."Các nhân viên của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhya là công dân của Liên bang Nga và mạng sống của họ không thể bị đùa giỡn, đặc biệt là khi xét đến những hành động tàn bạo của Lực lượng vũ trang Ukraine", tuyên bố nhấn mạnh.Sớm hôm Thứ Ba, cả hai quốc gia đã chấp nhận một thỏa thuận do Hoa Kỳ làm trung gian để đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng hải trên Biển Đen và thực hiện các hạn chế chung đối với việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Ukraine đã đưa điều này vào hiệu lực.⦿ ---- Đánh giá mối đe dọa mới nhất của Hoa Kỳ coi Trung Quốc là "mối đe dọa quân sự toàn diện và mạnh mẽ nhất đối với an ninh quốc gia", nhấn mạnh những nỗ lực toàn diện của Bắc Kinh nhằm mở rộng ảnh hưởng toàn cầu, như đã được tiết lộ vào thứ Ba trước Ủy ban Tình báo Thượng viện.Báo cáo nêu bật sự thống trị ngày càng tăng của Trung Quốc trong khai thác và chế biến các vật liệu quan trọng là mối đe dọa cụ thể đối với Washington, bên cạnh tham vọng trí tuệ nhân tạo hung hăng của nước này. Tình báo Hoa Kỳ cũng cảnh báo rằng Bắc Kinh có khả năng áp dụng các biện pháp cưỡng chế mạnh mẽ hơn đối với Đài Loan vào năm 2025, đặc biệt là nếu họ nhận thấy các động thái hướng tới độc lập chính thức. Cuối cùng, các giám đốc tình báo Hoa Kỳ đã trích dẫn Trung Quốc là mối đe dọa mạng tích cực và dai dẳng nhất đối với Hoa Kỳ, đe dọa sự thống trị AI của họ vào năm 2030.⦿ ---- Một thước đo về kỳ vọng ngắn hạn của người tiêu dùng đã giảm xuống mức thấp nhất trong 12 năm, đánh dấu một con số theo lịch sử báo hiệu kinh tế suy thoái sắp tới. Thước đo về triển vọng ngắn hạn về thu nhập, kinh doanh và điều kiện thị trường lao động do The Conference Board, một nhóm thành viên doanh nghiệp, công bố đã giảm 9,6 điểm từ tháng 2 xuống còn 65,2, kết quả tệ nhất kể từ năm 2013 và thấp hơn nhiều so với ngưỡng 80 vốn theo lịch sử báo hiệu tăng trưởng âm cho nền kinh tế.Stephanie Guichard, chuyên gia kinh tế cấp cao về các chỉ số toàn cầu tại The Conference Board, cho biết trong một bản phát hành: "Kỳ vọng của người tiêu dùng đặc biệt ảm đạm, với sự bi quan về điều kiện kinh doanh trong tương lai ngày càng sâu sắc và sự tự tin về triển vọng việc làm trong tương lai giảm xuống mức thấp nhất trong 12 năm". "Trong khi đó, sự lạc quan của người tiêu dùng về thu nhập trong tương lai — vốn đã duy trì khá mạnh mẽ trong vài tháng qua — phần lớn đã biến mất, cho thấy những lo lắng về nền kinh tế và thị trường lao động đã bắt đầu lan sang đánh giá của người tiêu dùng về tình hình cá nhân của họ".⦿ ---- Ban đặc nhiệm Tesla cho FBI: FBI có một lực lượng đặc nhiệm mới đang truy đuổi những kẻ phá hoại nhắm vào Tesla sau động thái liên quan đến DOGE của CEO Elon Musk. Theo CNN đưa tin, hôm thứ Hai, cơ quan này đã thông báo rằng họ sẽ hợp tác với ATF trong nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công vào các đại lý Tesla, trạm sạc và chỉ là những phương tiện ngẫu nhiên trong những gì Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi gọi là "khủng bố trong nước". Giám đốc FBI Kash Patel cũng đồng tình với quan điểm đó vào thứ Hai, nói rằng, "Đây là khủng bố trong nước. Những kẻ chịu trách nhiệm sẽ bị truy đuổi, bắt giữ và đưa ra công lý".Chỉ riêng trong tháng này, FBI đã tiếp nhận 48 báo cáo về hành vi phá hoại liên quan đến Tesla, theo báo cáo của tờ New York Post. Lực lượng đặc nhiệm mới bao gồm 10 thành viên từ ATF và Ban chống khủng bố của FBI, và đang điều tra một blog vô chính phủ, cùng với cuộc biểu tình "Tesla Takedown" dự kiến diễn ra vào thứ Bảy với hy vọng thu hút những người biểu tình tại 500 địa điểm khác nhau. Cho đến nay, đã có ba người bị bắt trong các cuộc tấn công và Bondi cho biết những kẻ phạm tội có thể phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm.⦿ ---- Các giáo sư luật nói Trump làm y hệt Putin: làm tê liệt các hãng luật. Trump khủng bố các hãng luật, đẩy nhiều luật sư tránh né các hồ sơ có thể bị Trump trả thù. Theo những cá nhân cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm luật sư đại diện cho mình, vì cuộc đàn áp của Tổng thống Donald Trump đối với cơ quan luật pháp dường như đang có hiệu quả như mong đợi.Các quan chức từng phục vụ dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden nói với tờ Washington Post rằng các công ty luật lớn không muốn ủng hộ họ sau khi Trump sử dụng các sắc lệnh hành pháp để cấm luật sư vào các tòa nhà công cộng hoặc cấm các công ty có hợp đồng liên bang sử dụng dịch vụ của họ. Tổng thống đã chỉ đạo Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi trừng phạt những luật sư "tham gia vào các vụ kiện tụng phù phiếm, vô lý và gây phiền nhiễu" chống lại chính quyền Trump."Thật đáng sợ", một cựu quan chức của Biden, người cần một luật sư sau khi bị lôi kéo vào vụ kiện tụng thời Trump, cho biết, và luật sư làm việc miễn phí mà họ đã sắp xếp từ một công ty luật lớn đã hủy hợp đồng với họ sau các sắc lệnh hành pháp.Năm công ty luật khác đã từ chối vụ kiện của người đó, với lý do xung đột lợi ích, nhưng cựu quan chức này cho biết các luật sư cá nhân không hài lòng với các quyết định này. "[Một] đối tác đã gọi cho tôi với giọng giận dữ, tức giận, nói rằng anh ta không chắc mình sẽ ở lại đó bao lâu nữa vì ban lãnh đạo không muốn mạo hiểm", người đó nói. "Tôi không biết có bao nhiêu người sẽ phải trả một khoản tiền lớn để tự bảo vệ mình vì đã thực hiện công việc phục vụ công một cách trung thực và có đạo đức. Đây thực sự là một tình huống hoang dã".Các luật sư có thể thách thức chương trình nghị sự của chính quyền hiện đang lo sợ về các vụ kiện, tiền phạt và hình phạt khác đối với họ hoặc các khách hàng khác của họ sau khi Trump nhắm vào các công ty luật lớn như Paul Weiss, Perkins Coie và Covington & Burling để trả thù vì sự tham gia của họ vào các vụ kiện và các vấn đề khác chống lại ông."Bạn cần có tính hợp pháp của luật pháp ở một mức độ nào đó", Scott Cummings, giáo sư luật tại Trường Luật UCLA cho biết. "Đây là ý tưởng pháp lý độc đoán khi tuyên bố một nhiệm vụ dân chủ để tấn công vào pháp quyền bằng cách sử dụng luật pháp để thực sự làm xói mòn các trụ cột thể chế được cho là kiểm soát quyền hành pháp".Cummings cho biết hành động của Trump nhằm mục đích vô hiệu hóa quyền đại diện hiệu quả cho bất kỳ ai mà tổng thống không thích và giống với các chiến dịch tương tự của các nhà lãnh đạo độc đoán ở Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary.Claire Finkelstein, một giáo sư luật và là giám đốc Trung tâm Đạo đức và Pháp quyền tại Đại học Pennsylvania, cho biết: "Đây là kế sinh nhai của những luật sư này và về cơ bản, chính quyền Trump đang nói rằng chúng tôi sẽ ra lệnh về các điều khoản mà theo đó bạn có thể hành nghề".⦿ ---- GS Luật: Trump vi phạm luật, nhưng tòa không làm gì được, tư pháp bó tay. Tổng thống Donald Trump có lẽ sẽ không phải đối mặt với hậu quả đáng kể nào khi công khai phớt lờ lệnh tòa án rõ ràng được ban hành vào đầu tháng 3 yêu cầu chính quyền của ông phải trả lại hàng trăm người di cư bị trục xuất về Hoa Kỳ, theo một giáo sư luật tại Đại học Houston, người cho biết nhánh tư pháp không thể làm gì nhiều để kiềm chế chính quyền cực đoan của Trump."Cuối cùng thì tòa án không có quân đội, nhưng Tổng thống thì có", Giáo sư Emily Berman nói với tờ Mirror US. Berman làm rõ rằng nhánh tư pháp không hoàn toàn bất lực. Thẩm phán liên bang James Boesberg, thẩm phán đã ban hành lệnh này, có một số lựa chọn để thúc đẩy những người kiện tụng hỗn loạn tuân thủ lệnh. Tuy nhiên, họ gần như chắc chắn sẽ thất bại trước Trump và những người lính MAGA bất chấp của ông.Một lựa chọn có thể là bắt Trump và các quan chức liên quan phải chịu tội khinh thường tòa án (contempt of court), trong những trường hợp cực đoan, điều này có thể dẫn đến việc bỏ tù. Nhờ phán quyết 6-3 của Tòa án Tối cao vào tháng 7 năm 2024, các tổng thống đương nhiệm được miễn truy tố vì "hành vi chính thức", trên thực tế là bảo vệ Trump khỏi hậu quả pháp lý cho đến khi nhiệm kỳ thứ hai của ông kết thúc.Việc phạt Trump vì hành vi trắng trợn bất chấp lệnh này có thể sẽ không hiệu quả nếu nhánh hành pháp nói rằng, "Các ông có thể phạt chúng tôi bao nhiêu tùy thích, các ông có thể trừng phạt chúng tôi bao nhiêu tùy thích. Chúng tôi không công nhận tính hợp pháp của các ông", Berman cho biết. "Không có nhiều việc mà thẩm phán có thể làm nếu tổng thống quyết định chính phủ của mình sẽ không tuân thủ".Cuộc khủng hoảng hiến pháp bùng phát vào ngày 15 tháng 3 khi Tổng thống Trump đơn phương cho phép trục xuất hàng trăm người di cư Venezuela, bị cáo buộc là thành viên băng đảng Tren De Aragua, đến El Salvador và Honduras bằng cách viện dẫn Đạo luật Kẻ thù ngoài nước năm 1798. Đạo luật thời chiến có từ nhiều thế kỷ này trao cho tổng thống quyền trục xuất nhanh chóng những người nhập cư khỏi các quốc gia đang có chiến tranh với Hoa Kỳ. Nhưng, khi ký lệnh này, là sai Hiến pháp vì tuyên chiến phải là Quốc Hội.Thẩm phán Boasberg đã ra phán quyết vào cùng ngày, ra lệnh cho cả hai máy bay đã cất cánh phải quay trở lại Hoa Kỳ để bị cáo có thể được xét xử đúng mực. Cả hai máy bay tiếp tục bay đến đích và một máy bay thứ ba cất cánh từ Hoa Kỳ chỉ vài phút sau lệnh của tòa án Boasberg. Không máy bay nào tuân lệnh tòa án.⦿ ---- Các công đoàn đại diện cho các giáo sư, giảng viên và nhân viên của Đại học Columbia đã kiện chính quyền Trump vì cắt giảm 400 triệu đô la tiền tài trợ cho trường đại học, với lý do Bạch Ốc đã vi phạm Tu chính án thứ nhất trong khi dừng các nghiên cứu quan trọng về sức khỏe cộng đồng.Tổng thống Donald Trump và các quan chức chính quyền khác đã nhắm mục tiêu vào Columbia, tại Thành phố New York, vì sinh viên ở đó vào mùa xuân và mùa hè năm ngoái đã chiếm giữ các tòa nhà và khu vực chung để phản đối các cuộc tấn công trả đũa của Israel vào Gaza. Các cuộc biểu tình nhanh chóng lan rộng trên toàn quốc và các quan chức của Trump cũng nhắm mục tiêu vào các nhà lãnh đạo sinh viên.Chính quyền cũng đã thúc đẩy trường đại học áp dụng các chính sách mới để bảo vệ sinh viên Do Thái khỏi chủ nghĩa bài Do Thái, bao gồm cả các hình phạt khắc nghiệt hơn đối với những sinh viên biểu tình. Các quan chức của trường đại học đã chấp thuận các yêu cầu đó, bao gồm cả việc xem xét lại các chính sách tuyển sinh và lệnh cấm sinh viên đeo khẩu trang trong các cuộc biểu tình.Trong vụ kiện mới được đệ trình, Hiệp hội Giáo sư Đại học Hoa Kỳ ( American Association of University Professors) và Liên đoàn Giáo viên Hoa Kỳ (American Federation of Teachers) cho biết việc cắt giảm của Trump đã tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Vụ kiện lập luận rằng việc cắt giảm của Trump cũng vi phạm quyền chi tiêu của Quốc hội."…Động thái này thể hiện một chiến thuật mới đáng kinh ngạc: sử dụng các khoản cắt giảm như một công cụ để ép buộc một tổ chức tư nhân áp dụng các quy tắc hạn chế ngôn luận và cho phép chính phủ kiểm soát việc giảng dạy và học tập", các công đoàn cho biết trong vụ kiện của họ.Các quan chức trường đại học đã đồng ý với nhiều yêu cầu mà chính quyền Trump nêu ra trong một lá thư ngày 13 tháng 3. Jameel Jaffer, giám đốc Viện Tu chính án thứ nhất Knight tại Đại học Columbia, cho biết trên ứng dụng mạng xã hội Bluesky rằng ông hiểu lá thư như sau: "Chúng tôi sẽ phá hủy Columbia trừ khi các bạn phá hủy nó trước".⦿ ---- Niềm tin của người tiêu dùng tại Hoa Kỳ đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2021 vào tháng 3, theo báo cáo của Hội đồng Hội nghị vào thứ Ba. Chỉ số niềm tin (confidence index) đã giảm từ 98,3 vào tháng 2 xuống 92,9 vào tháng 3, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Chỉ số đo lường quan điểm của người tiêu dùng về tình hình hiện tại đã giảm 2 điểm xuống 134,5, trong khi chỉ số kỳ vọng giảm mạnh từ 72,9 vào tháng 2 xuống 65,2, mức thấp nhất trong 12 năm. Kỳ vọng lạm phát trong 12 tháng tới đã tăng từ 5,8% vào tháng 2 lên 6,2% vào tháng 3."Trong khi đó, sự lạc quan của người tiêu dùng về thu nhập trong tương lai - vốn đã duy trì khá mạnh mẽ trong vài tháng qua - phần lớn đã biến mất, cho thấy những lo lắng về nền kinh tế và thị trường lao động đã bắt đầu lan sang đánh giá của người tiêu dùng về tình hình cá nhân của họ", Nhà kinh tế học cấp cao Stephanie Guichard của Hội đồng Hội nghị cho biết.⦿ ---- Nhật Bản: Ông đạo Moon để lại một di sản phức tạp, dù ông có đúng như là con của Chúa như ông tự nhận hay không. Nhà thờ "Moonies" gây tranh cãi đã bị giám sát chặt chẽ sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe năm 2022 sẽ bị giải thể tại Nhật Bản. Tòa án quận Tokyo đã đưa ra quyết định vào thứ Ba sau khi có khuyến nghị từ Bộ giáo dục và văn hóa Nhật Bản, cáo buộc Giáo hội Thống nhất thao túng các tín đồ quyên góp vượt quá khả năng của họ.Theo AFP, nghi phạm trong vụ sát hại Abe đã nói với cảnh sát rằng mẹ anh ta đã quyên góp 1 triệu đô la khiến gia đình anh ta phá sản. Anh ta cũng cho biết ông nội của Abe, cựu thủ tướng Nobusuke Kishi, đã đóng vai trò đưa nhà thờ này đến Nhật Bản vào những năm 1960s. Nhà thờ này - thường được gọi là nhà thờ "Moonies" theo tên của người sáng lập quá cố người Hàn Quốc Sun Myung Moon - "là nhóm tôn giáo đầu tiên phải chịu lệnh thu hồi theo luật dân sự của Nhật Bản", tờ Guardian đưa tin.Theo phán quyết của thứ Ba, nhà thờ này vẫn có thể hoạt động, nhưng sẽ bị tước tư cách miễn thuế và phải thanh lý tài sản, theo BBC. Nhà thờ cho biết quyết định "hoàn toàn không thể chấp nhận được" này dựa trên "một diễn giải pháp lý sai lầm" và rằng họ đang cân nhắc việc nộp đơn kháng cáo ngay lập tức, theo Guardian. Trước đó, họ đã chỉ trích khuyến nghị của bộ giáo dục là mối đe dọa nghiêm trọng đối với quyền tự do tôn giáo.Bộ này đã đưa ra hàng nghìn trang tài liệu dựa trên các cuộc phỏng vấn với hơn 170 nạn nhân bị cáo buộc, tuyên bố rằng nhà thờ đã sử dụng các chiến thuật thao túng để ép buộc quyên góp và mua các tác phẩm nghệ thuật và đồ trang sức đắt tiền được cho là có mục đích tâm linh. Cơ quan phụ trách các vấn đề văn hóa cho biết các thỏa thuận liên quan đến hơn 1.500 người đã lên tới hơn 133 triệu đô la, theo Guardian. Các chuyên gia cho biết phần lớn nguồn tài trợ của nhà thờ đến từ Nhật Bản, nơi được cho là có 100.000 thành viên tích cực. Các cuộc điều tra liên quan đến vụ ám sát Abe đã phát hiện ra mối quan hệ chặt chẽ của nhà thờ với các nhà lập pháp bảo thủ thuộc Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, "dẫn đến việc bốn bộ trưởng từ chức", theo BBC.⦿ ---- Sống khó hơn. Phải về níu áo ba mẹ. Theo báo cáo mới của Savings.com, lần đầu tiên, 50% cha mẹ có con trên 18 tuổi hỗ trợ tài chính cho con họ. Con số này tăng so với mức 47% của năm ngoái và 45% vào năm 2023. Theo báo cáo, từ việc mua thực phẩm đến thanh toán gói cước điện thoại di động hoặc bảo hiểm y tế và xe hơi hoặc thậm chí là tiền thuê nhà, những bậc cha mẹ này phải chi trung bình khoảng 1.474 đô la một tháng — mức cao nhất trong ba năm.Nhiều báo cáo cho thấy, không chỉ mức lương của họ thấp hơn thu nhập của cha mẹ họ khi họ ở độ tuổi 20 và 30, sau khi điều chỉnh theo lạm phát, mà họ còn phải gánh trên vai khoản nợ vay sinh viên lớn hơn. Nhưng xét theo các thước đo khác, những người trẻ tuổi đang làm tốt.So với cha mẹ của họ ở độ tuổi này, Thế hệ Z có nhiều khả năng có bằng đại học và làm việc toàn thời gian hơn. Thêm vào đó, nhiều thế hệ thiên niên kỷ đã tiết kiệm được nhiều tiền hơn cho việc nghỉ hưu so với vài năm trước, sau khi gặt hái được những lợi ích từ điều kiện thị trường tích cực.Tuy nhiên, theo dữ liệu của Cục Thống kê Dân số Hoa Kỳ, cứ 3 người lớn từ 18 đến 34 tuổi ở Hoa Kỳ thì có khoảng 1 người sống trong nhà của cha mẹ. "Nhà ở là một vấn đề lớn và cha mẹ ngày càng giúp đỡ nhiều hơn trong việc thuê nhà và mua nhà", Carolyn McClanahan, một nhà lập kế hoạch tài chính được chứng nhận và là người sáng lập Life Planning Partners tại Jacksonville, Florida cho biết.⦿ ---- Cảnh sát Quận Los Angeles: Rượt đuổi bằng xe hơi tăng 45% trong năm 2024, và 1/3 dẫn tới kết quả đụng xe. Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết cảnh sát đã tham gia vào 45% vụ rượt đuổi bằng xe hơi nhiều hơn vào năm ngoái và khoảng một phần ba trong số đó dẫn đến tai nạn. Trong số những vụ tai nạn đó, tỷ lệ thương tích đối với người lái xe hoặc người đi bộ vô tội đã tăng khoảng 28%, với 114 vụ được báo cáo vào năm 2024 so với 89 vụ vào năm 2023, theo dữ liệu mới do sở này chuẩn bị.Có 3 người không tham gia vào các vụ rượt đuổi đã thiệt mạng vào năm 2024, bao gồm một người phụ nữ bị một tài xế chạy trốn khỏi cảnh sát đâm phải trên Đường Mason ở Winnetka vào tháng 11 năm 2024. Sở Cảnh sát Los Angeles đã viết rằng xe bị đánh cắp, lái xe liều lĩnh và lái xe khi say rượu chiếm hơn 66% lý do bắt đầu các cuộc truy đuổi trong năm 2023, 2024 và 2025.Trong năm tuần đầu tiên của năm 2025, Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết cảnh sát đã tham gia vào 79 vụ rượt đuổi, tức là gần 16 vụ mỗi tuần, giảm so với mức trung bình là 21 vụ mỗi tuần vào năm 2024 và sở này báo cáo chỉ có bốn vụ rượt đuổi bằng ô tô trong năm nay dẫn đến thương tích.Vào tháng 4 năm 2023, các Ủy viên bắt đầu thảo luận về việc liệu có cần thêm các giới hạn đối với các loại sự kiện và cuộc điều tra mà việc truy đuổi được phép hay không, sau khi xem xét hơn 4.000 cuộc truy đuổi từ năm 2018 đến năm 2023 cho thấy khoảng 25% trong số đó kết thúc bằng một vụ tai nạn gây thương tích và trong số những người bị thương, gần một nửa là người lái xe hoặc người đi bộ vô tội, được mô tả là "bên thứ 3" trong phân tích.⦿ ---- HỎI 1: Uống cà phê từ các máy pha trong sở làm dễ làm bạn bệnh tim mạch?ĐÁP 1: Đúng vậy. Nếu tách cà phê buổi sáng là thứ duy nhất thúc đẩy bạn đi làm đúng giờ, chúng tôi có một số tin tức về cà phê pha sẵn. Một nghiên cứu mới từ Thụy Điển cho thấy cà phê java văn phòng có thể là một vấn đề về tim của bạn. Các nhà nghiên cứu đã phân tích các mẫu cà phê từ 14 máy pha cà phê tại nơi làm việc và phát hiện ra rằng cà phê văn phòng có thể chứa hàm lượng cafestol và kahweol cao hơn — các hợp chất được biết là làm tăng cholesterol LDL — so với cà phê pha chế ở nơi khác. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Chế độ ăn uống AHEI (Alternative Healthy Eating Index) cho bạn lão hóa lành mạnh, tập trung vào rau, trái, hạt, đậu?ĐÁP 2: Đúng vậy. Một người ở độ tuổi trung niên nên ăn uống như thế nào để bảo vệ sức khỏe khi về già? Một chế độ ăn uống đã giành chiến thắng rõ ràng trong một nghiên cứu kéo dài 30 năm với sự tham gia của hơn 105.000 nam và nữ và tám chế độ ăn uống, các nhà nghiên cứu đã báo cáo trên tạp chí Nature Medicine. hững người có chế độ ăn uống tuân thủ chặt chẽ hơn Chỉ số ăn uống lành mạnh thay thế (Alternative Healthy Eating Index) ở độ tuổi trung niên có khả năng có sức khỏe tốt nhất ở độ tuổi 70. Những người có điểm AHEI cao nhất có khả năng lão hóa khỏe mạnh cao hơn 86% ở tuổi 70 và có khả năng khỏe mạnh cao hơn 2,2 lần ở tuổi 75, kết quả cho thấy. Các nhà nghiên cứu cho biết AHEI tập trung vào chế độ ăn giàu trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, đậu và chất béo lành mạnh, và ít thịt đỏ và thịt chế biến, đồ uống có đường, natri và ngũ cốc tinh chế. Chi tiết: