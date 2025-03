Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 343 người đã bị bắt trong ngày biểu tình thứ ba trên khắp cả nước vào thứ Sáu.

QUẬN CAM (VB-22/3/2025) ⦿ ---- Ngành du lịch sẽ thê thảm: Bất kỳ lỗi nào trong quá trình hoàn tất thủ tục hải quan đều có thể dẫn đến việc du khách bị giam giữ. Hơn 170 triệu người châu Âu đã nhận được cảnh báo rất rõ ràng từ chính phủ của họ trong tuần này: phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi đi du lịch đến Hoa Kỳ. Đức, Anh, Đan Mạch và Phần Lan đã thay đổi trang web của họ để cảnh báo công dân của họ. Tương tự, RFI loan tin rằng ngày 21/03/2025, tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco đã khuyến cáo công dân có ý định nhập cảnh vào Mỹ thời gian tới cần «cẩn trọng, tỉnh táo, và có trách nhiệm trong mọi lời nói, hành vi, và hoạt động cá nhân».

Du lịch sẽ thê thảm: Các quy định mới, kết hợp với tin tức về các vụ bắt giữ tại biên giới hoặc từ chối cấp giấy phép nhập cảnh - chẳng hạn như trường hợp của nhóm nhạc punk Anh UK Subs - có thể tác động đến ngành du lịch Hoa Kỳ. Vương quốc Anh là nguồn khách du lịch chính đến Hoa Kỳ, với bốn triệu du khách mỗi năm, trong khi Đức đóng góp thêm hai triệu du khách nữa.

Trường hợp của nhà khoa học người Pháp, người đã bị từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ, nơi ông sẽ tham gia một hội thảo ở Houston, khi đến nơi vì điện thoại di động của ông chứa các tin nhắn chỉ trích chính sách khoa học của Donald Trump có lẽ là trường hợp cực đoan nhất. Theo chính phủ Đức và Anh, cảnh báo này là do bất kỳ lỗi cố ý hoặc vô ý nào trong quá trình hoàn tất thủ tục hải quan, có thể dẫn đến việc giam giữ du khách có liên quan. Những vi phạm nhỏ trước đây có thể dẫn đến việc bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ thì giờ đây có thể dẫn đến nhiều tuần tù giam. Mặt khác, Đan Mạch và Phần Lan đã cập nhật trang web của họ để cảnh báo những người chuyển giới rằng họ có thể gặp phải vấn đề khi đi du lịch đến Hoa Kỳ.

Trong khi đó, Đài RFI từ Paris ghi nhận: "Theo truyền thông trong nước (nhưng bài trên VnExpress và VOV đã bị rút), «Tổng lãnh sự quán khuyến cáo người Việt về nhập cảnh vào Mỹ», theo 10 điểm cần lưu ý, như không để giấy tờ hết hạn; không nên ra khỏi lãnh thổ Mỹ nếu không thật sự cần thiết; tuyệt đối tránh đăng tải, chia sẻ hay viết các nội dung mang tính nhạy cảm chính trị, phân biệt sắc tộc, tôn giáo hoặc có thẻ bị hiểu nhầm là cực đoan; không tham gia hoặc thể hiện quan điểm (trực tiếp hay gián tiếp) liên quan đến các phong trào bị chính quyền Mỹ coi là nhạy cảm, cực đoan, hoặc gây chia rẽ cộng đồng; không xóa dữ liệu trong điện thoại, máy tính trước khi nhập cảnh nếu có nội dung nhạy cảm: Việc xóa dữ liệu ngay trước chuyến bay có thể bị nghi ngờ là «che giấu chứng cứ», làm tăng rủi ro bị điều tra…"

⦿ ---- Đức đã có bước đi quyết định khi bắt giữ tàu chở dầu Eventin, vốn đang trôi nổi gần đảo Rügen ở Biển Baltic. Con tàu chở khoảng 100.000 tấn dầu thô, đang trên đường từ Nga đến Ai Cập khi chính quyền Đức dừng tàu vào tháng 1 để điều tra. Sự hiện diện của con tàu gần bờ biển Đức đã gây ra những lo ngại nghiêm trọng về môi trường, với các chuyên gia cảnh báo về khả năng tràn dầu nếu hàng hóa không được xử lý cẩn thận.

Một lệnh tịch thu hiện đã được ban hành, nếu được xác nhận, có nghĩa là con tàu và hàng hóa có giá trị của nó - ước tính trị giá 40 triệu euro (43,3 triệu đô la) - sẽ chính thức trở thành tài sản của Đức. Hiện tại, các nhà chức trách phải đối mặt với nhiệm vụ phức tạp là đưa dầu khỏi tàu một cách an toàn trong khi quyết định phải làm gì với chính con tàu.

Kể từ cuộc xâm lược Ukraine năm 2022, Liên minh châu Âu và một số nước phương Tây đã áp đặt các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt đối với hoạt động xuất cảng dầu của Nga. Các lệnh trừng phạt này được thiết kế để làm suy yếu khả năng tài trợ cho các hoạt động quân sự của Nga bằng cách hạn chế quyền tiếp cận các thị trường thương mại quốc tế. Tuy nhiên, các báo cáo tình báo cho thấy Nga đã sử dụng một mạng lưới các tàu "hạm đội ngầm" - tàu chở dầu không đăng ký hoặc hoạt động bí mật - để vận chuyển dầu đến các quốc gia sẵn sàng mua dầu bất chấp các lệnh trừng phạt. Eventin được cho là một trong những tàu hạm đội ngầm này.

⦿ ---- Đã hai tháng trôi qua kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai không liên tiếp mang tính lịch sử của mình. Nhưng điều được coi là một điều may mắn cho Thị trường Wall Street đã trở thành một cơn ác mộng.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump, Chỉ số công nghiệp Dow Jones, chỉ số chuẩn S&P 500 và chỉ số Nasdaq Composite tập trung vào tăng trưởng đã tăng vọt lần lượt là 57%, 70% và 142%.

Nhưng tính đến tiếng chuông đóng cửa vào ngày 19 tháng 3, ba chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq Composite đã giảm 3,5%, 5,4% và 9,6% kể từ khi ông trở lại. Trên thực tế, S&P 500 và Nasdaq Composite đã giảm hơn 10% so với mức cao nhất mọi thời đại của chúng, đẩy cả hai chỉ số sau trong nhóm trên vào vùng điều chỉnh chính thức (định nghĩa điều chỉnh: sụt giá cổ phiếu hơn 10%).

⦿ ---- Putin đưa quân Nga xâm lược Ukraine, trong khi Trump đưa các tỷ phú xâm lược Ukraine: Tổng thống Trump cho biết "các hợp đồng" đang được đàm phán để phân chia đất đai như một phần của thỏa thuận cuối cùng chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine và nhắc lại rằng lệnh ngừng bắn có thể sẽ diễn ra "sớm thôi". Trump nói trong tinh thần quy lỗi cho Ukraine hiếu chiến và xóa nhà tư cách Nga xâm lược. "Họ đang chiến đấu với nhau", Trump nói với các phóng viên hôm thứ Sáu tại Bạch Ốc. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ ngừng bắn ở nhiều khu vực và cho đến nay, mọi thứ đều diễn ra rất tốt".

"Để đạt được lệnh ngừng bắn đó, họ đã chĩa rất nhiều súng vào nhau. Thật không may, một số binh lính bị bao vây bởi những binh lính khác", tổng thống cho biết. "Họ sẽ - Tôi tin rằng chúng ta sẽ sớm có lệnh ngừng bắn hoàn toàn, và sau đó chúng ta sẽ có một hợp đồng, và hợp đồng đang được đàm phán, hợp đồng về việc phân chia đất đai, v.v., v.v. Nó đang được đàm phán khi chúng ta đang nói chuyện". Nga kiểm soát gần 20 phần trăm đất đai của Ukraine.

Chính quyền Trump đã thúc đẩy để đảm bảo lệnh ngừng bắn một phần giữa Nga và Ukraine liên quan đến các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với lệnh ngừng bắn có giới hạn liên quan đến các cơ sở năng lượng nhưng đã bác bỏ lệnh ngừng bắn 30 ngày do Hoa Kỳ đề xuất mà Kyiv đã tán thành vào đầu tháng này.

Trong cuộc gọi vào thứ Ba với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Trump đã đề xuất Hoa Kỳ tiếp quản một số nhà máy điện của Ukraine như một cách để bảo vệ trong tương lai. Nhưng các nhà máy điện là tài sản của nhân dân Ukraine, theo Zelensky.

"Việc Hoa Kỳ sở hữu các nhà máy đó sẽ là biện pháp bảo vệ tốt nhất cho cơ sở hạ tầng đó và hỗ trợ cho cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine", cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz và Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết trong một tuyên bố chung sau cuộc gọi kéo dài một giờ của Trump với Zelensky. "Ông ấy nói rằng Hoa Kỳ có thể rất hữu ích trong việc vận hành các nhà máy đó bằng chuyên môn về điện và tiện ích của mình", cả hai tuyên bố.

Zelensky đã không đề cập đến đề xuất của Trump liên quan đến các nhà máy điện sau cuộc điện đàm với tổng tư lệnh, nhưng ông cho biết Ukraine sẽ tiếp tục hợp tác với Washington và tái khẳng định sự ủng hộ của mình đối với lệnh ngừng bắn một phần.

Mong muốn kiểm soát một số nhà máy điện của Ukraine của Trump được cho là có liên quan đến việc ông ủng hộ thỏa thuận khoáng sản Ukraine-Hoa Kỳ, một thỏa thuận không được ký kết sau cuộc tranh cãi qua lại dữ dội giữa tổng thống và Zelensky vào cuối tháng trước.

⦿ ---- Hàng ngàn nhà khoa học, bác sĩ Hoa Kỳ sẽ được quốc tế chiêu dụ. Việc Tổng thống Donald Trump thanh trừng nhân viên chính phủ Hoa Kỳ có thể sớm mang lại lợi ích cho các quốc gia khác. Theo Politico, một nhóm các quốc gia trong Liên minh Châu Âu đã vạch ra một kế hoạch để lôi kéo các nhà nghiên cứu bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Politico trích dẫn từ một lá thư gửi cho ủy ban: "Mười hai chính phủ cho biết Liên Âu cần một 'cơn sốt thu hút' để đưa những tài năng từ nước ngoài 'những người có thể bị can thiệp vào nghiên cứu và bị cắt giảm tài trợ tàn bạo và vô lý'."

Tuy nhiên, lá thư không nêu tên Hoa Kỳ. Tài liệu tham khảo duy nhất là câu: "Bối cảnh quốc tế hiện tại nhắc nhở chúng ta rằng quyền tự do khoa học có thể bị đe dọa ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào".

Những đợt cắt giảm nhân sự TRump thực hiện đến từ Viện Y tế Quốc gia, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh, Cơ quan Thời tiết Quốc gia và các cơ quan khác của Hoa Kỳ từng tuyển dụng các nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu. Politico đã liệt kê các quốc gia quan tâm đến chương trình như vậy là Pháp, Cộng hòa Czech, Áo, Slovakia, Estonia, Latvia, Tây Ban Nha, Slovenia, Đức, Hy Lạp, Bulgaria và Romania.

"Chúng ta cần phải khẩn cấp... tổ chức để chào đón những tài năng muốn hoặc cần rời khỏi Hoa Kỳ", Bộ trưởng Nghiên cứu Pháp Philippe Baptiste cho biết trong một tuyên bố gửi đến trang web. Báo cáo cũng lưu ý rằng một số trường đại học ở Châu Âu cũng đang cố gắng tuyển dụng các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ.

"Hôm thứ Hai, Đại học Tự do Brussels (VUB) đã công bố 12 vị trí cho các nhà nghiên cứu quốc tế 'với trọng tâm cụ thể là các học giả người Mỹ'", báo cáo trích dẫn. Đại học Aix-Marseille của Pháp đã ra mắt "không gian an toàn cho chương trình khoa học" của riêng mình, báo cáo cho biết. Theo trang web, trang web cho biết "một số nhà khoa học ở Hoa Kỳ có thể cảm thấy bị đe dọa hoặc bị cản trở trong quá trình nghiên cứu của họ".

⦿ ---- Ký rồi chối là không ký, bị chỉ ra chữ ký, thì Trump lại im lặng. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu đã hạ thấp sự tham gia của mình vào việc viện dẫn Đạo luật Kẻ thù nước ngoài năm 1798 để trục xuất những người di cư Venezuela, lần đầu tiên nói rằng ông không ký vào bản tuyên bố, ngay cả khi ông vẫn giữ nguyên động thái của chính quyền mình. "Tôi không biết khi nào nó được ký, vì tôi không ký", Trump nói với các phóng viên trước khi rời Bạch Ốc vào tối thứ Sáu.

Tổng thống đã đưa ra bình luận của mình khi được yêu cầu trả lời những lo ngại của Thẩm phán James Boasberg tại tòa án vào thứ Sáu rằng bản tuyên bố được "ký trong bóng tối" và những người di cư đã được đưa vội lên máy bay trục xuất, bất kể nhiều luật sư nói đa số bị trục xuất không phải là tội hình sự, mà chỉ vì có các hình xăm trên người.

"Tôi không biết khi nào nó được ký, vì tôi không ký", Trump nói. "Những người khác đã xử lý nó, nhưng (Bộ trưởng Ngoại giao) Marco Rubio đã làm rất tốt và ông ấy muốn họ ra ngoài và chúng tôi đồng ý với điều đó. Chúng tôi muốn đưa những tên tội phạm ra khỏi đất nước của chúng tôi". Nhưng Bản tuyên bố viện dẫn Đạo luật Kẻ thù ngoài hành tinh xuất hiện trên Công báo Liên bang với chữ ký của Trump ở cuối trang. Vài giờ sau khi tổng thống đưa ra bình luận của mình vào thứ Sáu, Bạch Ốc tuyên bố rằng Trump không nói về việc ông đã ký tài liệu này vào tuần trước hay chưa.

⦿ ---- Thổ Nhĩ Kỳ: Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 343 người đã bị bắt trong ngày biểu tình thứ ba trên khắp cả nước vào thứ Sáu. Các cuộc biểu tình bắt đầu sau khi một nhân vật đối lập chủ chốt - Thị trưởng Istanbul Ekrem Imamoglu - bị bắt vào thứ Tư. Ông đã bị bắt giữ vì tội tham nhũng và hỗ trợ các nhóm khủng bố, vài ngày trước khi ông được công bố là ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2028.

Trong bài phát biểu vào thứ Sáu, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã lên án các cuộc biểu tình và cho biết chính phủ của ông sẽ không "đầu hàng" trước "hành vi phá hoại" hoặc "khủng bố đường phố". "Chúng tôi sẽ không chấp nhận việc phá hoại trật tự công cộng". Imamoglu được cho là đã bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ thẩm vấn trước khi ra hầu tòa vào cuối ngày hôm nay Thứ Bảy - với nhiều cuộc biểu tình khác dự kiến ​​sẽ diễn ra sau đó.

Imamoglu, người thuộc Đảng Cộng hòa Nhân dân (CHP) thế tục, được coi là một trong những đối thủ chính trị mạnh nhất của Erdogan. Ông là một trong hơn 100 người, bao gồm các chính trị gia, nhà báo và doanh nhân khác, bị bắt giữ trong quá trình điều tra. Hàng nghìn người đã tụ tập biểu tình tại Istanbul vào thứ Sáu. Cảnh sát chống bạo động được cho là đã bắn đạn cao su và hơi cay khi đụng độ với hàng trăm người biểu tình. Các cuộc đụng độ khác được báo cáo ở Izmir.

⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto cho biết hôm thứ Bảy rằng các cuộc đàm phán giữa chính phủ Ý và công ty internet vệ tinh Starlink của Elon Musk đã đi vào bế tắc. Các cuộc thảo luận ban đầu tập trung vào việc tăng cường liên lạc an toàn cho các nhà ngoại giao và quân nhân Ý, đã bị đình chỉ do căng thẳng địa chính trị leo thang và các cuộc tranh luận chính trị nội bộ. "Với tôi, có vẻ như mọi thứ đã đi vào bế tắc", Crosetto nhận xét, một phần lý do cho sự tạm dừng này là do các tuyên bố của Elon Musk và về Elon Musk.

⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Châu Á vào tuần tới, với các điểm dừng chân tại Hawaii, Guam, Philippines và Nhật Bản, theo Pentagon cho biết vào thứ Sáu. Chuyến đi nhằm mục đích tăng cường mối quan hệ của Hoa Kỳ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hegseth sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo quân sự và dân sự, tập trung vào việc tăng cường hợp tác an ninh. Tại Manila, vào ngày 28-29 tháng 3, ông sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro và Tổng thống Ferdinand Marcos. Hegseth cũng sẽ đến thăm các địa điểm quân sự của Hoa Kỳ tại Guam và tham gia lễ kỷ niệm 80 năm trận chiến Iwo Jima tại Nhật Bản, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược ngày càng tăng của khu vực.

⦿ ---- Chính quyền Trump đang sa thải hơn 100 nhân viên của chi nhánh dân quyền thuộc Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ (DHS), tờ New York Times đưa tin vào thứ Sáu, trích dẫn năm quan chức chính phủ hiện tại và trước đây. Theo báo cáo, hơn 100 nhân viên đã được thông báo rằng họ sẽ được cho nghỉ phép trong 60 ngày để đảm bảo một vị trí khác trong chính quyền hoặc đối mặt với việc chấm dứt hợp đồng vào tháng 5.

Báo cáo nêu rõ rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng đã đóng cửa văn phòng thanh tra của Cơ quan Di trú và Nhập tịch, nơi chịu trách nhiệm xem xét các chính sách nhập cư hợp pháp của chính quyền Trump. Tháng trước, chính quyền được cho là đã sa thải khoảng 130 nhân viên của Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) thuộc Bộ An ninh Nội địa.

⦿ ---- Các luật gia thú nhận: Trump độc tài và tham nhũng. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu ra chỉ thị gửi Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi: đánh dấu các công ty luật có liên kết với các vụ kiện "phù phiếm" chống lại chính quyền của ông để họ có thể bị trừng phạt bằng lệnh hành pháp, chẳng hạn như bị thu hồi quyền miễn trừ an ninh.

Mới gần đây, Trump đã thực hiện một chiến lược tương tự. Ngày 25 tháng 2, tổng thống đã ra lệnh thu hồi quyền miễn trừ an ninh cho nhân viên tại hãng luật Paul Weiss, Perkins Coie và Covington & Burling. Ông cũng ra lệnh xem xét lại các hợp đồng chính phủ của họ, một nguồn thu nhập chính của các công ty. Hãng luật này lạnh cẳng, xin tặng Trump 40 triệu đô dịch vụ: Hôm thứ Năm, Trump rút lại lệnh hành pháp trừng phạt Paul Weiss sau khi công ty luật này đồng ý rằng họ "sẽ không áp dụng, sử dụng hoặc theo đuổi bất kỳ chính sách DEI nào" và hứa sẽ cung cấp chính quyền 40 triệu đô la cho các dịch vụ pháp lý miễn phí. Hôm thứ Sáu, Trump đã ký một lệnh hành pháp mới đảo ngược lệnh ban hành ngày 14/3/2025 của mình.

Các luật sư hành nghề và học giả pháp lý đều chỉ trích động thái của chính quyền Trump chống lại ngành luật. Vào thứ năm, một cộng sự của Skadden, Rachel Cohen, đã công khai tuyên bố từ chức và than thở rằng ngành luật không làm đủ để chống lại các cuộc tấn công của Trump.

"Trump đẩy giới hạn của mọi thứ: ranh giới pháp lý, gây gổ với các công ty luật lớn, ông ấy kêu gọi luận tội các thẩm phán liên bang", Neama Rahmani, cựu công tố viên liên bang và luật sư xét xử hiện tại, nói với Business Insider. "Vì vậy, hãy xem, hãy nói những gì bạn muốn về ông ấy, nhưng ông ấy có vẻ đang thắng thế — hoặc ít nhất là gây nhiều áp lực lên những người trong ngành luật để buộc họ đầu hàng và khuất phục trước ý chí của ông ấy". Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận từ Business Insider.

⦿ ---- Chính quyền Trump dọa ngưng gửi tiền An sinh Xã hội. Bị tòa gửi thư, phải chối. Giám đốc An sinh xã hội tạm quyền của Donald Trump đã đề xuất vào tối thứ năm rằng ông sẽ tắt cơ quan quản lý chương trình an sinh xã hội thiết yếu cho người cao tuổi và người khuyết tật, nếu Elon Musk và cái gọi là Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của ông không thể truy cập vào thông tin cá nhân nhạy cảm không ẩn danh và dữ liệu của hàng trăm triệu người Mỹ, dựa trên lệnh của thẩm phán.

"Nhóm chống gian lận của tôi sẽ là các chi nhánh của DOGE. Nhân viên CNTT của tôi sẽ là các chi nhánh của DOGE", Lee Dudek, quyền ủy viên Cục An sinh xã hội (SSA) cho biết, lập luận rằng lệnh này quá rộng, theo Bloomberg News. "Theo tình hình hiện tại, tôi sẽ tuân thủ chính xác và chấm dứt quyền truy cập của tất cả nhân viên SSA vào hệ thống CNTT của chúng tôi", ông nói và nói thêm: "Thực sự, tôi muốn tắt nó đi và để tòa án tìm ra cách họ muốn điều hành một cơ quan liên bang".

.

Lời đe dọa của Dudek về việc chặn nhân viên SSA sử dụng hệ thống CNTT của cơ quan này — một động thái có thể dừng thanh toán An sinh xã hội — được đưa ra để đáp lại lệnh cấm tạm thời của thẩm phán trong một vụ kiện do liên đoàn lao động AFL-CIO đệ trình. Lệnh này cấm các viên chức của Cơ quan An sinh xã hội cho phép DOGE, bao gồm Musk, và nhóm DOGE của SSA truy cập thông tin nhận dạng cá nhân. Lệnh này cũng chỉ đạo Musk và DOGE xóa khỏi quyền sở hữu của họ tất cả dữ liệu cá nhân không ẩn danh và cấm họ truy cập vào máy tính hoặc mã của SSA.

Thẩm phán Ellen Lipton Hollander đã viết rằng SSA có thể đã vi phạm luật hành chính và quyền riêng tư khi cấp cho DOGE "quyền truy cập không giới hạn vào dữ liệu cá nhân và riêng tư của hàng triệu người Mỹ, bao gồm nhưng không giới hạn ở số An sinh xã hội, hồ sơ y tế, hồ sơ sức khỏe tâm thần, hồ sơ nhập viện, số giấy phép lái xe, thông tin ngân hàng và thẻ tín dụng, thông tin thuế, lịch sử thu nhập, lịch sử công việc, giấy khai sinh và giấy kết hôn, địa chỉ nhà và nơi làm việc".

Bà nói thêm rằng "các bị cáo, cùng với những người được gọi là chuyên gia trong Nhóm DOGE, chưa bao giờ xác định hoặc nêu rõ dù chỉ một lý do mà Nhóm DOGE cần quyền truy cập không giới hạn vào toàn bộ hệ thống hồ sơ của SSA, do đó làm lộ thông tin cá nhân, bí mật, nhạy cảm và riêng tư mà hàng triệu người Mỹ đã giao phó cho chính phủ của họ".

Thế rồi: Thẩm phán Ellen Lipton Hollander, người đã ban hành lệnh, cho biết trong một lá thư rằng những khẳng định của Dudek "là không chính xác". Vì "Những nhân viên của SSA không tham gia vào Nhóm DOGE hoặc không làm việc cho Nhóm DOGE thì không phải tuân theo Lệnh", Hollander viết trong lá thư gửi cho các luật sư liên quan đến vụ án vào thứ Sáu. "... Hơn nữa, bất kỳ gợi ý nào cho rằng Lệnh có thể yêu cầu trì hoãn hoặc đình chỉ thanh toán phúc lợi đều là không chính xác". Đáp lại lá thư của Hollander, Dudek cho biết trong một tuyên bố rằng tòa án đã làm rõ hướng dẫn của mình và "do đó, tôi không đóng cửa cơ quan này". Nghĩa là, tiền hưu vẫn gửi tới nhà của bạn.

⦿ ---- Bơm tiền mua phiếu: Một nhóm do tỷ phú Elon Musk tài trợ đang đề nghị cử tri Wisconsin ký vào bản kiến ​​nghị phản đối "các thẩm phán hoạt động", một động thái diễn ra hai tuần trước cuộc bầu cử Tòa án Tối cao của tiểu bang và sau khi ủy ban hành động chính trị đưa ra đề xuất tương tự vào năm ngoái tại các tiểu bang chiến trường. Musk's America PAC đã công bố bản kiến ​​nghị trong một bài đăng trên X vào tối thứ Năm. Theo AP, nhóm này hứa sẽ trả 100 đô la cho mỗi cử tri Wisconsin ký vào bản kiến ​​nghị và 100 đô la nữa cho mỗi người ký mà họ giới thiệu.

Chiến dịch tranh cử của Susan Crawford, ứng cử viên được đảng Dân chủ hậu thuẫn cho Tòa án Tối cao Wisconsin, cho biết Musk đang cố gắng mua phiếu bầu trước cuộc bầu cử ngày 1 tháng 4. Đề nghị được đưa ra hai ngày sau khi cuộc bỏ phiếu sớm bắt đầu trong cuộc đua gay cấn giữa Crawford và Brad Schimel, ứng cử viên được Musk và đảng Cộng hòa ưa thích. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử sẽ quyết định liệu tòa án vẫn nằm dưới sự kiểm soát của phe tự do hay chuyển sang phe bảo thủ chiếm đa số.

PAC của Musk đã sử dụng một chiến thuật gần như giống hệt trước cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11/2024, đề nghị trả 1 triệu đô la một ngày cho các cử tri ở Wisconsin và sáu tiểu bang chiến trường khác đã ký vào bản kiến ​​nghị ủng hộ Tu chính án thứ nhất và thứ hai. Công tố của Philadelphia đã kiện để cố gắng ngăn chặn các khoản thanh toán theo luật của Pennsylvania, nhưng một thẩm phán cho biết các công tố viên đã không chứng minh được nỗ lực này là một trò xổ số bất hợp pháp; nó được phép tiếp tục cho đến Ngày bầu cử.

America PAC và Building for America's Future, hai nhóm mà Musk tài trợ, đã chi hơn 13 triệu đô la để cố gắng giúp bầu cho Schimel, theo thống kê của Trung tâm Công lý Brennan. Người chiến thắng sẽ quyết định liệu các thẩm phán bảo thủ hay tự do sẽ kiểm soát tòa án, với các cuộc chiến quan trọng đang diễn ra về phá thai, công đoàn khu vực công, quy tắc bỏ phiếu và ranh giới khu vực quốc hội.

⦿ ---- Chỉ có một từ để mô tả các cuộc đàm phán của Trump với Nga: nịnh bợ vuốt ve. Bài viết của phân tích gia Leon Aron (Viện American Enterprise Institute) trên tờ The Hill dịch toàn văn như sau. Theo những gì hiện có vẻ như là một mô hình, trong cuộc điện đàm gần đây nhất với Tổng thống Trump, Vladimir Putin một lần nữa từ chối lệnh ngừng bắn của Bạch Ốc — và một lần nữa đưa ra nhiều điều kiện tiên quyết hơn nữa trước khi cân nhắc đến một điều kiện.

Có lẽ quan trọng hơn nữa về lâu dài là phản ứng của Trump. Cho đến nay, hồ sơ về các cuộc đàm phán của Bạch Ốc với Điện Kremlin chỉ là xoa dịu vuốt ve — và xoa dịu vuốt ve có xu hướng dẫn đến nhiều cuộc chiến tranh hơn. Lần này, kết quả có thể là một cuộc chiến ở châu Âu.

Trump và các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của ông đã liên tục khuyến khích Putin bằng cách nhượng bộ trước một số điều kiện quan trọng của Moscow. Sẽ không bao giờ có tư cách thành viên NATO cho Ukraine. Cũng như việc thu hồi lãnh thổ Ukraine mà Nga chiếm giữ kể từ năm 2014. Cũng không có lực lượng gìn giữ hòa bình.

Khi, trong cơn bùng nổ tuyên truyền dối trá điển hình của Điện Kremlin, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov đã bác bỏ lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu là "sự tham gia công khai của các nước NATO vào một cuộc chiến chống lại Liên bang Nga", ông không cần phải bận tâm. Bằng cách từ chối cam kết Hoa Kỳ sẽ "bảo vệ" các đảm bảo an ninh cho lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu, Trump đã phủ quyết hiệu quả việc triển khai lính tới.

Ngay cả "phi phát xít hóa", một trong những lý do chính thức kỳ lạ nhất của Điện Kremlin cho cuộc xâm lược, trên thực tế đã được Washington chấp nhận. Đứng ra lật đổ chính phủ thân phương Tây của Ukraine do người Do Thái Zelensky lãnh đạo, Trump đã không ngừng làm mất tính hợp pháp của tổng thống Ukraine. Trump vu khống Zelensky là một "nhà độc tài" không muốn tổ chức bầu cử tổng thống (hiến pháp của Ukraine đình chỉ trong thời chiến). Ông đã phạm tội hưởng lợi cá nhân từ cái mà Trump gọi là "chuyến tàu gravy" của viện trợ Hoa Kỳ. Sự phỉ báng lên đến đỉnh điểm khi, sau một thời gian dài bị chỉ trích, Zelensky bị cáo buộc "thiếu tôn trọng Hoa Kỳ tại Phòng Bầu dục mà họ trân trọng".

Sau khi bỏ túi những món quà Trump tặng miễn phí, nhà độc tài Điện Kremlin yêu cầu Ukraine phải không được bảo vệ và thực sự mù quáng: không chuyển giao vũ khí từ phương Tây, không "tái vũ trang" quân đội Ukraine, chấm dứt chế độ nghĩa vụ quân dịch và không chia sẻ thông tin tình báo chiến trường.

Putin chắc chắn sẽ mở rộng thực đơn của mình tại hội nghị thượng đỉnh ở Riyadh. Ông sẽ nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ phải công nhận việc Nga sáp nhập các khu vực Luhansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia, ba khu vực sau mà Nga thậm chí còn không kiểm soát hoàn toàn về mặt quân sự. Người ta đã đồn thổi về việc Hoa Kỳ chấp thuận sự khăng khăng của Moscow trong việc khôi phục khuôn khổ của các cuộc đàm phán Istanbul năm 2022 làm cơ sở cho "thỏa thuận hòa bình".

Bị Kyiv từ chối ngay trong những tháng đầu tiên tuyệt vọng của cuộc xâm lược của Nga, bản dự thảo thực sự đã biến Ukraine thành vùng bảo hộ không có khả năng tự vệ của Nga: chịu sự phủ quyết của Nga trong việc thực hiện chính sách đối ngoại và chính sách an ninh, gần như bị giải giáp và bị cấm tìm kiếm sự hỗ trợ của phương Tây về vũ khí hoặc quân đội.

Đây là một trong những "nguyên nhân gốc rễ" chính của "cuộc xung đột", mà Putin, trong cuộc họp báo tuần trước, đã ám chỉ là điều kiện tiên quyết cho lệnh ngừng bắn để đáp lại đề xuất của Trump — và có vẻ như chúng cũng sẽ được Trump đáp ứng. "Tôi nghĩ chúng ta sẽ sử dụng khuôn khổ đó như một cột mốc để đạt được một thỏa thuận hòa bình", Steve Witkoff, một trong những nhà đàm phán hàng đầu của Trump cho biết.

Trên đà phát triển, nhà độc tài Nga có thể tiếp tục thúc đẩy việc khôi phục lại yêu cầu năm 2021 của mình rằng NATO phải rút quân và vũ khí khỏi các quốc gia thành viên Đông Âu và Trung Âu. Trump không thể buộc các thành viên liên minh khác tuân thủ nhưng, xét đến hồ sơ của mình, ông Trump có thể đơn phương đáp ứng mong muốn của Putin bằng cách rút lại bảo đảm an ninh của Hoa Kỳ. Tin như Trump tin vào lời nói dối của Điện Kremlin rằng cuộc xâm lược là do lời hứa về tư cách thành viên NATO của Ukraine, người ta gần như có thể nghe thấy tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố, "Tôi sẽ không gây chiến với Nga vì Romania!"

Thuận tiện là ông có thể thực hiện thay đổi mà không vi phạm chính thức Điều 5 của Hiệp ước NATO: trong khi một cuộc tấn công vào một quốc gia thành viên được coi là cuộc tấn công vào tất cả các quốc gia thành viên, thì mỗi thành viên phải thực hiện hành động mà "nó cho là cần thiết", bao gồm — nhưng không nhất thiết phải yêu cầu — sử dụng vũ lực.

Khi không còn sự bảo vệ của Hoa Kỳ và phải đối mặt với một nước Nga mới trỗi dậy và hung hăng, ít nhất một số quốc gia thành viên sau năm 1997 có thể cố gắng xoa dịu Moscow bằng cách tuyên bố "trung lập", hoặc thậm chí rời khỏi NATO và quay trở lại "phạm vi ảnh hưởng" của Moscow 34 năm sau khi Liên Xô sụp đổ.Putin có dừng lại ở đây không? Ông ấy có thể. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải cân nhắc đến khả năng rằng, trong nỗ lực khai thác món quà mà nhiệm kỳ tổng thống của Trump vẫn tiếp tục mang lại, Putin có thể cố gắng làm suy yếu NATO một cách nghiêm trọng bằng cách thách thức liên minh này trong cuộc chiến đầu tiên.Các mục tiêu dễ bị tổn thương nhất là Estonia và Latvia. Chỉ được bảo vệ nhẹ nhàng, họ là những quốc gia thành viên NATO duy nhất nằm trên biên giới của Nga — và cùng với Lithuania, là những nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ duy nhất gia nhập NATO. Luôn nằm trong số những "quốc gia thù địch" hàng đầu trong dư luận Nga, họ là "những kẻ phản bội". Và những kẻ phản bội, Putin cho rằng, còn tệ hơn cả kẻ thù và phải bị "đập tan".Luôn có thể tìm ra một cái cớ. Moscow "cứu" người Nga bản địa — hơn một phần năm (1/5) dân số Estonia và Latvia — khỏi "sự đàn áp" không tồn tại và một cuộc bạo loạn đẫm máu có thể hoàn thành nhiệm vụ.Tất nhiên, Putin sẽ không muốn một cuộc chiến tranh thông thường kéo dài với NATO, mà ông ta chắc chắn sẽ thua. Nếu liên minh không chịu khuất phục, ngay cả khi Hoa Kỳ rửa tay với châu Âu, Putin sẽ sẵn sàng tuân theo học thuyết "leo thang để hạ nhiệt" bằng cách dùng đến tống tiền nguyên tử: một cuộc chiến tranh toàn diện hoặc một "giải pháp hòa bình toàn diện" sẽ tạo nên "sự trung lập vĩnh viễn" cho Estonia, Latvia và Lithuania — và biến NATO thành một con hổ giấy bị sỉ nhục.Trump vẫn có thể đảo ngược hướng đi bằng cách giúp Ukraine buộc một nước Nga ngày càng căng thẳng phải đàm phán một thỏa thuận ngừng bắn thực sự, công bằng và lâu dài. Tuy nhiên, nếu tổng thống Hoa Kỳ vẫn tiếp tục thúc đẩy sự đầu hàng của Ukraine dưới vỏ bọc "hòa bình", Washington có thể thấy lời tiên tri của Churchill được ứng nghiệm sau thỏa thuận Munich năm 1938 của Chamberlain với Hitler: "Bạn đã được lựa chọn giữa chiến tranh và sự ô nhục. Bạn đã chọn sự ô nhục và bạn sẽ có chiến tranh".⦿ ---- Trả thù. Trump trả thù. Hơn một chục đối thủ chính trị của Donald Trump, bao gồm cả cựu Tổng thống Biden, đã bị tổng thống hiện tại tước quyền miễn trừ an ninh của Hoa Kỳ. "Tôi đã xác định rằng việc những cá nhân sau đây tiếp cận thông tin mật không còn vì lợi ích quốc gia nữa", Trump viết trong một bản ghi nhớ có ngày thứ Bảy. Tổng tư lệnh lưu ý rằng lệnh của ông "bao gồm, nhưng không giới hạn ở, việc tiếp nhận các cuộc họp báo mật, chẳng hạn như Bản tóm tắt hàng ngày của Tổng thống, và quyền tiếp cận thông tin mật do bất kỳ thành viên nào của Cộng đồng Tình báo nắm giữ nhờ nhiệm kỳ trước đó của những cá nhân được nêu tên tại Quốc hội".Ngoài Biden, Trump đã thu hồi quyền miễn trừ an ninh đối với hai ứng cử viên Dân chủ mà ông đã đánh bại trong các cuộc bầu cử tổng thống, Hillary Clinton và Kamala Harris; cựu Ngoại trưởng Antony Blinken; cựu cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan; Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James, người đã truy tố Trump về tội gian lận; và "bất kỳ thành viên nào khác trong gia đình Joseph R. Biden Jr.", theo bản ghi nhớ. Trump cũng ném một vài thành viên đảng Cộng hòa vào cuộc, bao gồm cựu Dân biểu Liz Cheney và Adam Kinzinger, cả hai đều là những người chỉ trích Trump.Politico, lưu ý rằng các cựu tổng thống thường được thông báo về một số vấn đề nhất định và chỉ được phép xem các tài liệu nhạy cảm như một "lễ phép", gọi động thái này là "ăn miếng trả miếng", vì Tổng thống Biden khi đó đã cấm Trump, vừa mới kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên, xem thông tin mật do hành vi "thất thường" xúi giục bạo loạn của ông vào năm 2021. Đầu tuần này, Trump đã tuyên bố rằng ông sẽ rút các biện pháp bảo vệ của Cơ quan Mật vụ đối với các con của Biden, Hunter Biden và Ashley Biden. Ông đã tước quyền miễn trừ an ninh của các quan chức cộng đồng tình báo ngay sau khi nhậm chức.⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh quyết định của Đức cung cấp thêm 3 tỷ euro cho nhu cầu quốc phòng của Ukraine vào năm 2025, với gần 8,25 tỷ euro được phân bổ cho giai đoạn 2026–2029. Viết trên mạng X vào thứ Sáu, Zelensky cho biết khoản tài trợ mới sẽ bao gồm các thiết bị quân sự thiết yếu, bao gồm các công cụ "phòng không, pháo binh, máy bay không người lái, xe bọc thép và rà phá bom mìn".Zelensky nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ của Đức, bao gồm các hợp đồng với ngành công nghiệp quốc phòng Đức, sẽ củng cố an ninh lâu dài của Ukraine sau chiến tranh. Ông cảm ơn Thủ tướng Olaf Scholz và Friedrich Merz vì sự lãnh đạo của họ, ghi nhận những đóng góp của họ cho nền quốc phòng của Ukraine. Trước đó, Ủy ban Ngân sách của Bundestag (Quốc Hội ) đã phê duyệt gói này, bổ sung vào 4 tỷ euro đã được lên kế hoạch trong ngân sách viện trợ quân sự năm 2025. Zelensky bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ liên tục của Đức.⦿ ---- Volodymyr Zelenskyy đã thúc giục Vladimir Putin từ bỏ những gì ông gọi là "những yêu cầu không cần thiết" để đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Tuần tới, Ukraine và Nga sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình tại Ả Rập Xê Út, nhưng tổng thống Ukraine đang kêu gọi người đồng cấp Nga từ bỏ những yêu cầu "kéo dài chiến tranh". Zelenskyy nhấn mạnh rằng việc rút lại nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình sẽ là "món quà thực sự" cho Moscow.Cả hai nước đã đồng ý ngừng bắn trong 30 ngày để ngăn chặn các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Một trong những mối quan tâm chính của Ukraine vẫn là quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nơi bị Nga chiếm và được Tổng Thống Trump gợi 1y muốn Hoa Kỳ tiếp quản. Nhà lãnh đạo Ukraine hiện đang thúc đẩy lệnh ngừng bắn hoàn toàn để chấm dứt các cuộc tấn công trên không, trên bộ và trên biển của Nga.⦿ ---- Hoa Kỳ sẽ tăng nhập cảng trứng từ Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Hàn và một quốc gia khác không nêu tên để cố gắng giữ giá ở mức thấp, theo Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Brooke Rollins cho biết. Rollins cho biết Thổ Nhĩ Kỳ và Nam Hàn "đều đã xác nhận rằng họ sẽ tăng xuất cảng trứng gà đẻ" sang Hoa Kỳ, WCSI đưa tin. Bà cũng cho biết bộ của bà đã có cuộc trao đổi vào thứ năm "về một quốc gia khác sẵn sàng nhập một lượng trứng đáng kể trong thời gian ngắn" vào Hoa Kỳ. Rollins không nêu rõ quốc gia đó.Jørgen Nyberg Larsen, giám đốc ngành Trứng Đan Mạch, cho biết Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đã liên hệ với một số quốc gia, bao gồm Đan Mạch, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Hoà Lan và Ý. Giá trứng cao đã trở thành vấn đề chính trị mang tính biểu tượng, tượng trưng cho cuộc đấu tranh của người dân Mỹ bình thường chống lại nhiều năm lạm phát cao. Cúm gia cầm đã ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất trứng, ảnh hưởng đến nguồn cung và nhiều tiền của liên bang hơn đang được sử dụng để giải quyết loại vi-rút này.Vào tháng 2, USDA đã công bố kế hoạch năm điểm trị giá 1 tỷ đô la để giải quyết vấn đề giá trứng. Cơ quan này cho biết điều này bao gồm "thêm 500 triệu đô la cho các biện pháp an toàn sinh học, 400 triệu đô la cứu trợ tài chính cho những người nông dân bị ảnh hưởng, 100 triệu đô la cho nghiên cứu vắc-xin, hành động để giảm gánh nặng về quy định và khám phá các lựa chọn nhập khẩu tạm thời". Rollins cảnh báo rằng mùa lễ Phục sinh sẽ chứng kiến nhu cầu về trứng tăng lên, do đó giá có thể tăng đột biến. Tuy nhiên, USDA cho biết xu hướng giảm giá trứng nói chung có khả năng sẽ tiếp tục.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố vào thứ sáu rằng Không quân Hoa Kỳ đang "tiến hành" với kế hoạch mua "máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu đầu tiên trên thế giới" và nói thêm rằng "không có gì trên thế giới có thể sánh được với nó". Tổng thống đã tiết lộ tên của máy bay phản lực mới là F-47. "Đây là thứ mà chưa ai từng thấy trước đây về mọi thuộc tính của một máy bay phản lực chiến đấu, chưa từng có thứ gì gần giống như vậy từ tốc độ đến khả năng cơ động."Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth cho biết hôm thứ Sáu rằng máy bay chiến đấu F-47 mới của Boeing được công bố sẽ cho phép Hoa Kỳ có "nhiều ưu thế về hệ thống thống trị trên không". Ông cho biết máy bay này gửi một "thông điệp rõ ràng" tới cả các đồng minh và đối thủ của Washington rằng Hoa Kỳ "sẽ không đi đâu cả và chúng ta sẽ có thể thể hiện sức mạnh trong nhiều thế hệ tới".Hegseth cảm ơn Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về sự lãnh đạo của ông và ca ngợi sự phát triển này là "ngày trọng đại đối với đất nước chúng ta và thế giới". Ông cho biết việc đầu tư vào F-47 sẽ giúp xây dựng lại quân đội Hoa Kỳ và tuyên bố rằng điều này "trông thật ngớ ngẩn" dưới thời chính quyền Biden.⦿ ---- Chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ thu hồi tình trạng pháp lý tạm thời của 530.000 người Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela tại Hoa Kỳ, theo thông báo của Công báo Liên bang vào thứ Sáu, động thái mở rộng mới nhất trong chiến dịch trấn áp nhập cư của ông. Lệnh này sẽ có hiệu lực vào ngày 24 tháng 4. Như thế sẽ cắt ngắn thời hạn "tạm tha" hai năm được cấp cho những người di cư dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden, cho phép họ nhập cảnh vào nước này bằng đường hàng không nếu họ có người bảo lãnh tại Hoa Kỳ. Họ có nguy cơ bị trục xuất nếu họ chọn ở lại Hoa Kỳ.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bác bỏ khả năng hủy bỏ thuế quan áp dụng đối với Trung Quốc và các quốc gia khác vào thứ Sáu, nhấn mạnh rằng việc miễn trừ cho từng quốc gia sẽ tạo ra tiền lệ không công bằng. "Một khi bạn làm điều đó cho một người, bạn sẽ làm điều đó cho tất cả", Trump phát biểu từ Phòng Bầu dục trong khi đưa ra nhận xét với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.Ông đã củng cố lập trường của mình chống lại việc giảm thuế quan có chọn lọc. Ông nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ từ lâu đã bị lợi dụng trong các thỏa thuận thương mại và quân sự, với nhiều quốc gia không đáp lại được nhiều. "Ngày 2 tháng 4 sẽ là ngày giải phóng cho nước Mỹ", ông nhấn mạnh, báo hiệu một sự thay đổi đáng kể trong động lực thương mại mà ông tin rằng sẽ có lợi cho đất nước sau nhiều năm giao dịch "không công bằng".⦿ ---- SBA cắt 43% nhân viên và nhận nhiệm vụ tiền cho sinh viên vay. Theo CBS News, 6.500 nhân viên của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ (Small Business Administration) chỉ chiếm chưa đến một nửa phần trăm toàn bộ lực lượng lao động liên bang—và con số đó sẽ giảm dần. Hôm thứ Sáu, cơ quan này đã thông báo rằng họ có kế hoạch cắt giảm 43% lực lượng lao động của mình, để tiết kiệm chi phí hàng năm cuối cùng là 435 triệu đô la. Tờ Wall Street Journal đưa tin rằng cơ quan này đã tăng trưởng trong thời kỳ đại dịch để tạo điều kiện cho các chương trình như Chương trình Bảo vệ Tiền lương (Paycheck Protection Program) và việc cắt giảm sẽ đưa cơ quan này trở lại mức trước năm 2020.Tin tức này được đưa ra khi Tổng thống Trump tuyên bố rằng SBA sẽ tiếp quản việc xử lý các khoản vay liên bang dành cho sinh viên từ Bộ Giáo dục—Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Năm để xóa bỏ bộ phận đó—và nói rằng "bộ phận này sẽ được phục vụ tốt hơn nhiều so với trước đây", theo AP đưa tin. Ông nói thêm rằng các chương trình liên quan đến sinh viên khuyết tật sẽ thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh.⦿ ---- Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia (NASA) đang cân nhắc đóng cửa trụ sở chính tại Washington DC và phân bổ lại trách nhiệm của mình trên nhiều tiểu bang, một đề xuất có thể ảnh hưởng đến 2.500 việc làm, theo Politico đưa tin vào thứ Sáu, trích dẫn hai nguồn tin quen thuộc với kế hoạch này. Động thái này phù hợp với nỗ lực cắt giảm chi tiêu liên bang của chính quyền Trump.Trong khi hầu hết các hoạt động của NASA được tiến hành tại 10 trung tâm của mình, văn phòng tại Washington đóng vai trò quan trọng trong việc vận động cho cơ quan này tại Quốc hội, đảm bảo sự hỗ trợ của Bạch Ốc và phối hợp với các đối tác không gian quốc tế. Mặc dù một số văn phòng có thể vẫn ở Washington, nhưng chi tiết về chức năng nào sẽ vẫn ở lại và nhân sự nào sẽ bị ảnh hưởng vẫn chưa rõ ràng.⦿ ---- Bạn có thể được Trump cho xuất ngoại sang 1 nước Nam Mỹ: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đe dọa sẽ đưa công dân Hoa Kỳ đến nhà tù an ninh tối đa ở El Salvador vì phá hoại xe Tesla. Trump mô tả những kẻ phá hoại là "những tên côn đồ khủng bố bệnh hoạn", mỗi tên phải chịu mức án tù tối thiểu là 20 năm. "Tôi mong muốn được chứng kiến những tên côn đồ khủng bố bệnh hoạn này phải chịu mức án tù 20 năm vì những gì chúng đã làm với Elon Musk và Tesla. Có lẽ chúng có thể thụ án tại các nhà tù ở El Salvador, nơi gần đây đã trở nên nổi tiếng vì những điều kiện tuyệt vời như vậy!", tổng thống đã đăng trên Truth Social vào sáng thứ Sáu, trong bối cảnh lo ngại về khả năng đọc của ông.Bài đăng mang tính thù địch của Trump xuất hiện khoảng một ngày sau khi cảnh sát thành phố Ontario () báo cáo rằng hàng chục chiếc xe Tesla đã bị phá hư hại tại một phòng trưng bày Tesla trên Núi Hamilton Mountain, với bản đồ toàn cảnh này. Người ta cho rằng đây là vụ phá hoại lớn nhất đối với xe của hãng sản xuất xe Hoa Kỳ này tại Canada.⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth hôm thứ sáu đã phủ nhận Elon Musk đã thấy bất kỳ kế hoạch nào cho thấy quân lực Hoa Kỳ sẽ tấn công Trung Quốc khi xảy ra chiến tranh trong chuyến thăm Pentagon vào sáng thứ sáu. Nhà lãnh đạo DOGE đã có mặt để "nói về hiệu quả, để nói về những đổi mới", Hegseth nói. "Không có kế hoạch chiến tranh nào. Không có kế hoạch chiến tranh nào của Trung Quốc. Không có kế hoạch bí mật nào. Đó không phải là những gì chúng tôi đang làm".⦿ ---- Mối quan hệ giữa Elon Musk và con gái Vivian Wilson đã căng thẳng trong một thời gian khá dài, và không có khả năng họ sẽ sớm cải thiện - ít nhất là không dựa trên một cuộc phỏng vấn mới mà cô gái 20 tuổi này dành cho Ella Yurman của tạp chí Teen Vogue. Trong đó, Wilson chỉ trích cha mình và chính quyền Trump đã "ác độc một cách hoạt hình" và chia sẻ về cuộc sống của một phụ nữ chuyển giới trẻ ngày nay. Một số câu trích dẫn nổi bật:Suy nghĩ về Elon: "Đàn ông trẻ con thảm hại" là cách cô Wilson, người có mẹ là Justine Wilson, vợ cũ của Musk, mô tả cha mình khi Yurman hỏi liệu cô có sợ ông không: "Tại sao tôi phải sợ ông ấy? Ồ, ông ấy có quá nhiều quyền lực. Không, không, không. Tôi không quan tâm. Tại sao tôi phải sợ người đàn ông này? Bởi vì ông ấy giàu có? Ồ, không, tôi đang run rẩy. ... Tôi không quan tâm đến việc ai đó có bao nhiêu tiền. ... Tôi thực sự không quan tâm. Ông ấy sở hữu Twitter. Được rồi. Xin chúc mừng."Nhưng không quá nhiều suy nghĩ: Tuy nhiên, Wilson cho biết cô cố gắng không để người cha xa cách của mình, người mà cô cho biết cô đã không nói chuyện kể từ năm 2020 (khi cô công khai mình là người chuyển giới), chiếm quá nhiều không gian trong đầu cô. Cô lưu ý rằng mặc dù đôi khi cô thấy những thứ ông bố đăng tải là "f---ing rùng mình", nhưng nhìn chung cô không "quan tâm đến ông ấy. ... Thật khó chịu khi mọi người liên tưởng tôi với ông ấy. Tôi không còn chỗ để quan tâm nữa".Xu hướng cực hữu của Musk: Khi được hỏi liệu quan điểm chính trị của cha cô có chuyển hướng mạnh sang cánh hữu sau khi cô tuyên bố mình là người chuyển giới hay không, Wilson đã từ chối. "Tôi sẽ không trả lời câu hỏi đó. Tôi xin lỗi", cô nói. "Đó là một câu chuyện rất tiện lợi, rằng lý do ông ấy chuyển sang bên phải là vì có tôi là một đứa con chuyển giới, và đó không phải là trường hợp. Đó không phải là những gì nó gây ra cho mọi người. Ông ấy tiến xa hơn về bên phải, và tôi sẽ sử dụng từ 'xa hơn' - hãy đảm bảo rằng bạn chèn 'xa hơn' vào đó - không phải vì tôi. Điều đó thật điên khủng."Câu hỏi khó hiểu về anh chị em: E! News tập trung sự chú ý vào một thông tin cụ thể, khi Yurman hỏi Wilson, người nói rằng cô có mối quan hệ tốt với mẹ mình, rằng cô ấy có mối quan hệ tốt với anh chị em của mình không. "Đó là một câu hỏi. Tôi sẽ nói rằng tôi thực sự không biết mình có bao nhiêu anh chị em, nếu bạn bao gồm cả anh chị em cùng cha khác mẹ", cô chế giễu. "Đó chỉ là một sự thật thú vị." Wilson lưu ý rằng cô đã phát hiện ra một trong những anh chị em cùng cha khác mẹ đó, thông qua ca sĩ Grimes, "vì một nữ hoàng drag đã đăng về điều đó trên trang Reddit."Chính quyền Trump: Wilson gọi chính phủ Hoa Kỳ hiện tại là "ác quỷ một cách hoạt hình" (cartoonishly evil) và nói rằng hướng đi mà đất nước đang hướng tới là "đáng sợ". "Mỗi lần mở điện thoại để đọc tin tức, tôi chỉ nhìn chằm chằm vào tường trong 10 phút", cô than thở.Quyền của người chuyển giới: Wilson, người nói rằng "là người chuyển giới không phải là một sự lựa chọn", luôn ủng hộ cộng đồng người chuyển giới. "Sự chuyển giới của tôi không phải là dấu hoa thị đối với nhân cách của tôi", cô lưu ý. "Tôi rất coi trọng cộng đồng người chuyển giới. ... Tôi coi trọng lịch sử chuyển giới, lịch sử queer, văn hóa queer và tất cả những điều đó ở mức độ cao, và tôi không bao giờ muốn xa rời bất kỳ điều gì trong số đó".⦿ ---- Các đặc vụ liên bang sẽ sớm được phép vào nhà mà không cần lệnh tòa, theo luật sư của tổng thống đã lập luận, nhờ vào một đạo luật thế kỷ 18 gần đây được sử dụng để trục xuất các thành viên băng đảng Venezuela. Đạo luật Kẻ thù nước ngoài năm 1798, được sử dụng lần cuối để biện minh cho các trại giam giữ người Nhật Bản trong Thế chiến thứ 2, chỉ được viện dẫn ba lần trong suốt lịch sử. Luật này, có thể được sử dụng để thay thế điều khoản Tu chính án thứ tư yêu cầu các đặc vụ liên bang phải có lệnh của tòa án trước khi khám xét nhà của ai đó, về mặt kỹ thuật có thể áp dụng cho bất kỳ công dân nước ngoài nào mà tổng thống chỉ định là "kẻ thù nước ngoài".ác chuyên gia từ lâu đã cảnh báo rằng luật bí ẩn này dễ bị lạm dụng. “Tu chính án thứ tư áp dụng cho tất cả mọi người ở Hoa Kỳ, không chỉ những cá nhân có tư cách pháp lý”, Christopher A. Wellborn, chủ tịch Hiệp hội Luật sư bào chữa hình sự quốc gia (National Association of Criminal Defense Lawyers) cho biết. Việc xóa bỏ nó sẽ là “một sự lạm dụng quyền lực phá hủy quyền riêng tư của chúng ta, khiến người Mỹ cảm thấy không an toàn và dễ bị tổn thương ở những nơi con cái chúng ta vui chơi và những người thân yêu của chúng ta ngủ”.⦿ ---- Sau các cuộc đàm phán cấp cao với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuần này, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã công bố khuôn khổ đầu tư kéo dài một thập niên trị giá 1,4 nghìn tỷ đô la tại Hoa Kỳ, theo một tuyên bố của Bạch Ốc được công bố vào thứ Sáu.Thỏa thuận này nhằm mục đích mở rộng đáng kể các khoản đầu tư hiện tại của UAE vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Hoa Kỳ, đặc biệt là cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn, năng lượng và sản xuất. Hợp đồng hoàn toàn mới duy nhất được nêu bật là khoản đầu tư theo kế hoạch của Emirates Global Aluminium vào nhà máy luyện nhôm đầu tiên được xây dựng tại Hoa Kỳ sau 35 năm, dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi năng lực sản xuất nhôm trong nước của quốc gia này.⦿ ---- Một người đàn ông Na Uy đã đệ đơn khiếu nại công ty mẹ của ChatGPT, OpenAI, sau khi bot trí tuệ nhân tạo này nói rằng anh ta đã giết chính những đứa con của mình, những đứa trẻ vẫn còn sống và khỏe mạnh. "Arve Hjalmar Holmen là ai?" người đàn ông hỏi ChatGPT, và ChatGPT đã trả lời bằng một câu chuyện hư cấu, kinh hoàng bao gồm các chi tiết có thật về cuộc đời anh ta, bao gồm cả tuổi của các con anh ta và quê hương của anh ta: "Arve Hjalmar Holmen là một cá nhân người Na Uy đã thu hút sự chú ý do một sự kiện bi thảm. Anh ta là cha của hai cậu bé, một đứa 7 tuổi và một đứa 10 tuổi, được tìm thấy đã chết một cách bi thảm trong một cái ao gần nhà của họ ở Trondheim, Na Uy, vào tháng 12 năm 2020."Holmen, người mà ChatGPT cho biết đã nhận bản án tù 21 năm, không có tiền án. Anh ta đã đệ đơn khiếu nại lên Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Na Uy vào thứ Năm, gọi phản hồi đó là "phỉ báng". Người phát ngôn của OpenAI cho biết: "Chúng tôi tiếp tục nghiên cứu những cách mới để cải thiện độ chính xác của các mô hình và giảm ảo giác. Trong khi chúng tôi vẫn đang xem xét khiếu nại này, nó liên quan đến phiên bản ChatGPT đã được cải tiến với khả năng tìm kiếm trực tuyến giúp cải thiện độ chính xác".⦿ ---- Bạn có cần phải nộp thuế nếu bạn hưởng An sinh xã hội không? Câu trả lời đơn giản cho câu hỏi đó là: tùy thuộc vào tổng thu nhập của bạn. Nếu An sinh xã hội là nguồn thu nhập duy nhất của bạn, thì có lẽ bạn không cần phải nộp tờ khai thuế. IRS thường không yêu cầu bạn phải nộp tờ khai nếu tổng thu nhập của bạn thấp hơn một số ngưỡng nhất định. Ví dụ, những người nộp đơn độc thân từ 65 tuổi trở lên không cần phải nộp tờ khai nếu tổng thu nhập của họ dưới 16.550 đô la vào cuối năm 2024, trong khi các cặp vợ chồng nộp đơn chung với cả hai vợ chồng trên 65 tuổi có ngưỡng là 32.300 đô la.Tuy nhiên, nếu bạn có thêm các nguồn thu nhập khác ngoài An sinh xã hội — chẳng hạn như lương hưu, phân phối 401(k), công việc bán thời gian hoặc thu nhập đầu tư — thì bạn có thể sẽ cần phải nộp tờ khai. Đây là lúc mọi thứ trở nên phức tạp hơn một chút. Bạn sẽ cần phải tính toán cái gọi là thu nhập kết hợp của mình, tức là tổng thu nhập đã điều chỉnh cộng với lãi suất không chịu thuế cộng với một nửa các khoản trợ cấp An sinh xã hội của bạn.Tuy nhiên, ngay cả khi bạn không bắt buộc phải nộp thuế dựa trên ngưỡng thu nhập, bạn vẫn có thể muốn nộp thuế nếu bạn đã khấu trừ thuế từ các khoản thu nhập khác hoặc nếu bạn đủ điều kiện để được hoàn thuế. Trong những trường hợp này, việc nộp thuế có thể dẫn đến việc được hoàn thuế.⦿ ---- Ásthildur Lóa Thórsdóttir, Bộ trưởng Bộ Trẻ em Iceland, đã từ chức đột ngột sau khi tiết lộ rằng bà đã có con với một cậu bé 16 tuổi cách đây gần ba thập niên khi bà 22 tuổi. Chính trị gia 58 tuổi này tiết lộ rằng mối quan hệ của bà bắt đầu khi bà là cố vấn tại nhóm nhà thờ mà cậu bé, Eirík Ásmundsson, tham dự. Sau đó, bà đã sinh con cho cậu bé khi cậu bé 16 tuổi và bà 23 tuổi."Đã 36 năm trôi qua, rất nhiều thứ đã thay đổi trong thời gian đó và tôi chắc chắn sẽ giải quyết những vấn đề này khác đi ngày hôm nay", Thórsdóttir nói với một kênh truyền hình Iceland RUV. Mặc dù mối quan hệ của họ là bí mật, nhưng bà lưu ý rằng Ásmundsson đã có mặt khi đứa con của họ chào đời và đã dành năm đầu tiên bên cậu bé.Người ta nói rằng ông thậm chí còn trả tiền cấp dưỡng nuôi con trong 18 năm tiếp theo - mặc dù Thórsdóttir hạn chế quyền tiếp cận đứa con của họ sau khi bà gặp và kết hôn với người chồng hiện tại của mình. Một người họ hàng của Ásmundsson đã cố gắng liên lạc với thủ tướng Iceland hai lần vào tuần trước về mối quan hệ này. Ở Iceland, độ tuổi đồng ý là 15, nhưng việc người có thẩm quyền quan hệ tình dục với những người dưới 18 tuổi là bất hợp pháp và có thể bị phạt tới ba năm tù.⦿ ---- Ấn bản mới của Báo cáo Hạnh phúc Thế giới (World Happiness Report) xếp Đài Loan ở vị trí thứ 27 trên thế giới, mô tả đây là quốc gia hạnh phúc nhất ở Đông Á. Đài Loan xếp trên Singapore, Nam Hàn và Nhật Bản trong danh sách do các nước Scandinavia và châu Âu thống trị. Phần Lan đứng đầu năm thứ tám liên tiếp, tiếp theo là Đan Mạch, Iceland, Thụy Điển và Hoà Lan.Ba quốc gia Đông Á xếp hạng gần Đài Loan nhất là Singapore ở vị trí thứ 34, Việt Nam ở vị trí thứ 46 và Thái Lan ở vị trí thứ 49, theo Liberty Times. Ở toàn châu Á, chỉ có Israel ở vị trí thứ 8 và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất ở vị trí thứ 21 xếp trước Đài Loan. Afghanistan khép lại danh sách gồm 147 quốc gia và vùng lãnh thổ.Các quốc gia được xếp hạng dựa trên các yếu tố bao gồm hỗ trợ xã hội, tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người, tuổi thọ khỏe mạnh, tự do, lòng hào phóng, nhận thức về tham nhũng, cảm xúc tích cực và tiêu cực. Danh sách này được công bố bởi Trung tâm Nghiên cứu Hạnh phúc tại Đại học Oxford hợp tác với công ty thăm dò ý kiến Gallup và Mạng lưới Giải pháp Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc.⦿ ---- NHÀ BÁO PHẠM TRẦN (1940-2025) RA ĐI

Tin Buồn Nhà Báo Phạm Trần vừa từ biệt gia đình, đồng nghiệp và bạn hữu vào lúc 12:25 AM rạng ngày 21/3/2025 tại Fairfax Hospital sau cơn bịnh trầm kha ung thư phổi. Nhà Báo Phạm Trần sinh ngày 13 tháng 1 năm 1940 tại làng Thủy Nhai, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định. Di cư vào miền Nam năm 1954.

Bước vào làng báo năm 1960. Trong suốt 15 năm làm báo (1960 - 1975), Nhà báo Phạm Trần đã phục vụ cho nhiều Nhật báo và Tuần báo xuất bản tại Saigon. Được biết Ông Nguyễn Ngọc Linh là người đầu tiên mở lớp báo chí đào tạo lớp người đầu tiên trong làng báo Việt Nam. Vào thời bấy giờ chương trình huấn luyện các ký giả xuất phát từ Viện Đại Học Đà Lạt mà người có công là Ông Phó Bá Long (Anh của Ông Phó Ngọc Văn). Ông làm việc cho phòng tin tức Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA Voice of America) từ năm 1968. Ông và Gia đình di tản qua Mỹ năm 1975.

Trong khi tiếp tục phục vụ tại phòng tin tức, chuyên ban “tin Á Châu và Việt Nam” bằng Anh ngữ của VOA, Nhà báo Phạm Trần trở lại viết cho các báo Tiếng Việt xuất bản ở Hoa Kỳ từ năm 1976. Ông cũng là người xuất bàn tờ Việt Báo, báo tiếng Việt đầu tiên tại vùng Thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Sau khi các Chương trình Truyền hình và Đài phát thanh của người Việt ra đời, kể cả Đài Truyền hình SBTN, VATV Nhà báo Phạm Trần đã được mời tham gia các chương trình thời sự đặc biệt về Việt Nam từ năm 1977 cho đến nay.

Nhà báo Phạm Trần thường xuyên trả lời các cuộc phỏng vấn đặt biệt của đài RFI Pháp quốc. Ông còn có những nhận định thời sự về tình hình chính trị Hoa Kỳ mới nhất cho các phóng viên của đài RFI. Ông Phạm Trần là một trong những huấn luyện viên trong toán huấn luyện Media tại vùng HTĐ. Toán huấn luyện được hình thành vào năm 2001 với các thành viên kỳ cựu của ngành Báo Chí, Truyền Hình và Truyền Thanh như: Giáo Sư Nguyễn Ngọc Bích (TTX Việt Nam Cộng Hoà, RFA), Ông Phạm Bội Hoàn (CBS, Phóng Viên Chiến Trường Việt Nam & Toà Bạch Ốc), Ông Nguyễn Văn Khanh (RFA, Nhật Báo Người Việt), Mục Sư Francis Phan (Đài TV 20 & Washington TV).

Nhà báo Phạm Trần lập các đề tài huấn luyện cho các Anh Chị đặc phái viên, thông tín viên, và phóng viên. Đặc biệt nhất là Ông có một các huấn luyện rất được nhiều Anh Chị học viên đó là các viết một bản tin từ các thông cáo báo chí. Riêng một số học viên được thực tập viết các bản tin phân tích và bình luận thời sự. Ông Phạm Trần là một trong những nhà báo ở hải ngoại chuyên viết các bài nhận định, phân tích và bình luận về chính trị Việt Nam. Các bài bình luận của Ông trình bày rất chi tiết và chính xác về các hoạt động của nhà cầm quyền và Đảng CSVN. Ông rất am tường về các Đại Hội Trung Ương Đảng CSVN. Ông có một trí nhớ phi thường, nhờ vậy khi thực hiện các bản tin đặc biệt hay bình luận Ông không cần teleprompter hay nhìn vào bài viết. Ông Phạm Trần có một giọng nói rất thu hút được người nghe.

Các bài bình luận của Ông được viết mỗi tuần nhưng khi giúp Bản Tin Hoa Thịnh Đốn thì gần như mỗi khi có tin tức nóng bỏng từ Việt Nam thì Ông gọi ngay cho chúng tôi để thực hiện ngay bản tin phát liền trong ngày trên hệ thống SBTN. Ông cho biết làm tin thì phải nhanh và chính xác do đó các Cô Chú cố gắng edit ngay sau khi thu hình tôi và tối nay tôi sẽ đón xem Bản Tin HTĐ trên SBTN. Từ lúc Ông hợp tác và cố vấn với SBTN-DC/VATV, Ông đã dành thời gian rất nhiều cho việc thực hiện các bản tin thời sự và liên tục tổ chức các khoá huấn luyện truyền thông. Có thể nói Ông đã đào tạo rất nhiều Anh Chị Em đam mê truyền thông cùng khắp Hoa Kỳ trong suốt 15 năm đầu tiên của hệ thống SBTN.

Ông Phạm Trần theo dõi và rất am tường tình hình chính trị Hoa Kỳ và thế giới. Mỗi khi tại HTĐ có những sự việc chính trị nổi bật thì Ông Phạm Trần hay giúp các đặc phái viên đài phát thanh RFI thực hiện các bản tin thời sự rất nhanh và chính xác. Viết và đọc là sở trường của Nhà Báo Phạm Trần. Mỗi nhúc nhích hay có biến động tại Trung Ương Đảng CSVN thì đều được ngòi bút của Ông gởi đến các đọc giả các phân tích hữu ích. Nhờ đọc và tìm tài liệu giỏi nên Ông đã hướng dẩn lớp đàn Em trong làng báo vùng HTĐ một kỹ thuật viết tin khá vững.

Các bài bình luận thời sự miễn phí của ông cũng thường xuyên xuất hiện trên Hoa Thịnh Đốn Việt Báo và nhiều báo mạng (Websites) của người Việt. Khi được hỏi tại sao Ông không đòi tiền nhuận bút. Nhà báo Phạm Trần trả lời: Ngay Chủ báo còn chưa sống nổi thì họ làm gì có tiền mà trả nhuận bút! Câu trả lời này của Ông cho chúng ta thấy dù Ông ở đâu, ở bất cứ thời đại nào Ông đều rất quan tâm đến các nhà làm báo, viết báo.

Có ba điều về nhà báo Phạm Trần ít ai biết đến:

1. Ông tự học Anh văn và nhờ vậy Ông là người Việt Nam được làm thông tín viên VOA đài tiếng nói Hoa Kỳ từ năm 1968.

2. Ông tự học viết báo từ năm 1960. Không hề qua các chương trình huấn luyện báo chí như những bạn bè thân thương của Ông (Nguyễn Tuyển, Phan Thanh Tâm, Lê Thiệp, Từ Thức ....)

3. Ông mất cha từ nhỏ và được sống bên Mẹ thuở thiếu thời và khi trưởng thành Mẹ sống bên Ông cho đến ngày Bà tạ thế. Ông rất có hiếu với hiền mẫu và đã là một gương sáng cho các con cháu của Ông và Anh Em bằng hữu.

Toàn thể Ban biên tập Việt Báo (California) thành kính chia buồn cùng tang gia và xin góp lời cầu nguyện Nhà báo Phạm Trần sớm về bên nhan thánh Chúa. (Và trân trọng cảm ơn nhà báo Võ Thành Nhân đã thông báo sớm tin này.)

VIDEO Phỏng vấn: 50 Năm Nhìn Lại Thời Báo Chí VNCH Với Nhà Báo Phạm Trần



https://www.youtube.com/watch?v=LdxVouIuEOw

.