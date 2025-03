Hình trên: Hậu quả xóa sổ Bộ Giáo Dục. Thầy cô giáo biểu tình ở nhiều tiểu bang hôm Thứ Năm chống xóa sổ các ngân sách giúp học sinh nghèo và các học khu nông thôn.

(21.3.2025) - Bộ Quốc Phòng Mỹ tẩy xóa các liên hệ tới người da màu, người thiểu số, những gì không phải da trắng.

- Elon Musk sẽ tới Pentagon, nghe các tướng nói về kế hoạch giả định khi quân Mỹ tấn công TQ

- Sáng nay, SV thủ đô biểu tình, xin cứu Bộ Giáo Dục.

- Xóa Bộ Giáo Dục: Hại cho học sinh nghèo và các học khu nông thôn.

- Thầy cô nhiều tiểu bang biểu tình, chống Trump cắt ngân sách

- Trump nhắc lại: ngày 2 tháng 4 sẽ giải phóng Mỹ

- Trả thù: công ty luật PWR hứa cúng Trump 40 triệu đô mới êm

- Cổ phiếu FedEx giảm 8% sáng nay

- Hãng dược Anh-Thụy Điển AstraZeneca đầu tư 2,5 tỷ đô la vào TQ mở xưởng nghiên cứu dược

- Thị trường Mỹ rạng sáng nay đều giảm

- Ngân hàng Dự trữ Liên bang: nếu lạm phát tăng, Fed sẽ hạ lãi suất trong vòng 12 đến 18 tháng.

-- Anh quốc: Sân bay Heathrow đóng cửa vào thứ Sáu vì đám cháy làm mất điện, ít nhất 1.350 chuyến bay đến/đi hủy

- Florida: 1 chuyến bay Southwest Airlines suýt cất cánh nhầm trên đường lăn (thay vì đường băng), cản kịp

- Canada: Bán lẻ giảm 0,6% trong tháng 1

- 2 cựu Bộ trưởng của Trump nhiệm kỳ 1: Hãy làm quen với tình trạng hỗn loạn thuế quan, sẽ kéo dài sau năm 2025.

- DI TRÚ: Cảnh báo những vụ bắt giữ trong cộng đồng Việt, Lào và Cambodia từ Cảnh Sát Quản lý Di trú (ICE).

- Trump thuế quan: 630 công nhân thép Minnesota mất việc

- Hãng Mỹ Lockheed Martin đề nghị tạo thêm việc làm tại Canada nếu Canada chịu mua các phản lực cơ đã đặt hàng 14 tỷ đô

- Zelensky: không hề nói gì với Trump về chuyện Mỹ tiếp quản các nhà máy điện nguyên tử của Ukraine

- Làm cho trắng dòng máu Mỹ: danh sách 67.042 người Nam Phi da trắng xin tỵ nạn vào Mỹ theo lời Trump mời

- Ukraine bắn UAV: cháy kho dầu Nga ở Krasnodar

- Sở An sinh xã hội sẽ ngừng gửi thẻ cho 3 triệu người: Họ phải tới trụ sở xếp hàng xin.

- Đức: công nhân Tesla không có thì giờ đi tè.

- Trump ký lệnh thúc đẩy sản xuất khoáng sản quan trọng và đất hiếm, hứa khai thác cả ở Ukraine và Nga.

- Trump ký lệnh xóa bỏ Bộ Giáo dục Hoa Kỳ

- Trump chửi mắng các thẩm phán cánh tả ngăn cản các lệnh phi pháp do Trump ký: họ không phải Tổng Thống

- Thẩm phán Ellen Lipton Hollander cấm DOGE truy cập vào mạng An sinh Xã hội SSA

- Nike: doanh số sẽ giảm 11,4% vì thuế quan của Trump

- Iowa: 35 người chưa vào công dân Mỹ trong số hơn 1,6 triệu cử tri đã bỏ phiếu trong tổng tuyển cử 2024.

- TNS Cộng Hòa soạn dự luật "Ai chống Trump đều là bệnh tâm thần" từ chức sau khi bị bắt vì gạ sex gái 16 tuổi

- Truy tố 3 người đốt phá xe Tesla ở Oregon, Colorado, S.C.

- Tesla thu hồi 46.096 xe Cybertruck vì rủi ro rớt bửng sắt

- Apple Inc. bị kiện tập thể vì quảng cáo dòm

- HỎI 1: Nghe nhạc một mình vừa có lợi cho sức khỏe bản thân, vừa thêm lợi ích xã hội có giá trị? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Thuốc kháng sinh liều thấp sẽ giảm rụng tóc? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-21/3/2025) ⦿ ---- Anh quốc: Sân bay Heathrow của Anh đã đóng cửa vào thứ Sáu sau khi một đám cháy làm mất điện, làm gián đoạn các chuyến bay của hàng trăm nghìn hành khách tại trung tâm du lịch bận rộn nhất châu Âu. Dịch vụ theo dõi chuyến bay FlightRadar 24 cho biết ít nhất 1.350 chuyến bay đến và đi từ sân bay London đã bị ảnh hưởng, bao gồm một số chuyến bay từ các thành phố của Hoa Kỳ đã bị hủy. Một số máy bay phản lực đã được chuyển hướng đến Sân bay Gatwick bên ngoài London, Sân bay Charles de Gaulle ở Paris và Sân bay Shannon của Ireland, các dịch vụ theo dõi cho thấy.

Những chuyến du lịch toàn cầu đã bị ảnh hưởng bởi một vụ hỏa hoạn tại một trạm biến áp điện địa phương bùng phát vào đêm thứ Năm, tờ New York Times đưa tin. Đội cứu hỏa London đã cử khoảng 70 lính cứu hỏa đến hiện trường sau khi một máy biến áp tại trạm biến áp bốc cháy, khiến ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt. Các nhà chức trách cho biết đám cháy đã được khống chế vào khoảng 9 giờ sáng giờ địa phương.

"Để đảm bảo an toàn cho hành khách và đồng nghiệp, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đóng cửa Heathrow" trong cả ngày, sân bay cho biết. "Chúng tôi dự kiến ​​sẽ có sự gián đoạn đáng kể trong những ngày tới và hành khách không nên đến sân bay trong bất kỳ trường hợp nào cho đến khi sân bay mở cửa trở lại." Hàng nghìn ngôi nhà cũng bị mất điện và khoảng 150 người đã phải di tản. Cảnh sát Anh nói nguyên nhân là tai nạn, không phải bị phá hoại; nhưng ban phản gián vẫn đang điều .

Theo AP, Heathrow là một trong những sân bay bận rộn nhất thế giới về du lịch quốc tế. Sân bay này đã có tháng 1 bận rộn nhất trong lịch sử vào đầu năm nay, với hơn 6,3 triệu hành khách, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tháng 1 cũng là tháng thứ 11 liên tiếp sân bay này có trung bình hơn 200.000 hành khách mỗi ngày, trong đó sân bay trích dẫn du lịch xuyên Đại Tây Dương là một yếu tố chính. Heathrow thường mở cửa đón các chuyến bay lúc 6 giờ sáng do lệnh hạn chế bay vào ban đêm. Sân bay cho biết lệnh đóng cửa sẽ kéo dài đến 11:59 tối thứ Sáu. National Rail đã hủy tất cả các chuyến tàu đến và đi từ sân bay.

⦿ ---- Florida: Hú vía. Một chuyến bay của Southwest Airlines gần như đã cất cánh từ đường lăn (taxiway)—thay vì đường băng (runway)—tại một sân bay trung tâm Florida vào thứ năm trước khi một nhân viên kiểm soát không lưu dừng ki6p máy bay, các quan chức cho biết. Không có thương tích nào được báo cáo và hành khách khởi hành từ Sân bay quốc tế Orlando đã được bố trí trên một máy bay khác đang hướng đến đích là Albany, New York, hãng hàng không cho biết trong một tuyên bố. Máy bay đã được chuyển hướng để hỗ trợ cho cuộc điều tra, AP đưa tin. Chuyến bay 3278 của Southwest đã được phép cất cánh và bắt đầu lăn bánh cất cánh—khi máy bay bắt đầu tăng tốc trước khi cất cánh—trên đường lăn sau khi phi hành đoàn nhầm bề mặt với đường băng gần đó, các quan chức cho biết.

Nhưng các nhân viên kiểm soát không lưu đã hủy lệnh cho phép trước khi máy bay có thể cất cánh. Đường lăn là tuyến đường mà máy bay sử dụng để di chuyển trên mặt đất giữa các cổng, nhà chứa máy bay và đường băng. Chúng không được xây dựng để tăng tốc độ cao và thường bị các máy bay khác đang chờ khởi hành làm phiền, WFTV đưa tin. Chúng cũng ngắn hơn đường băng, nghĩa là việc cố gắng cất cánh từ đường lăn có thể dẫn đến chạy quá tốc độ hoặc rơi máy bay. Những sai lầm tương tự đã gây ra các vụ tai nạn chết người trong quá khứ. Cục Hàng không Liên bang cho biết đường lăn trong vụ xảy ra hôm thứ Năm song song với đường băng, Fox 35 đưa tin.

⦿ ---- Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Chicago Austan Goolsbee trả lời phỏng vấn CNBC hôm thứ Sáu rằng nếu lạm phát có tăng, ngân hàng trung ương Hoa Kỳ sẽ hạ lãi suất trong vòng 12 đến 18 tháng. "Fed cần phải vững vàng và có tầm nhìn dài hạn về nền kinh tế. Thị trường muốn có thông tin nhanh chóng nhưng điều đó là không thực tế vào thời điểm này", Goolsbee lưu ý, đồng thời nói thêm rằng ông vẫn tin rằng nền kinh tế "có khả năng phục hồi". Trong khi đó, khi nói về thuế quan của chính quyền Trump, ông Goolsbee nhấn mạnh rằng trước khi hành động, Fed trước tiên cần biết thuế quan sẽ kéo dài trong bao lâu và liệu có trả đũa hay không.

⦿ ---- Canada: Doanh số bán lẻ tại Canada giảm 0,6% trong tháng 1 so với tháng trước, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Canada công bố vào thứ sáu. Doanh số bán lẻ cốt lõi, không bao gồm các trạm xăng và nhà cung cấp nhiên liệu cũng như các đại lý xe cơ giới và phụ tùng, đã giảm 0,2% theo tháng. Doanh số bán xe và phụ tùng giảm mạnh nhất là 2,6% và thực phẩm và đồ uống giảm 2,5%. Doanh số bán tại các trạm xăng và nhà cung cấp nhiên liệu tăng 3,2%, trong khi đồ nội thất, đồ gia dụng, đồ điện tử và đồ gia dụng ghi nhận mức tăng 3% trong thương mại.

⦿ ---- Rạng sáng là gõ hù dọa: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nhắc lại trên tài khoản Truth Social của mình rằng Hoa Kỳ sẽ lấy lại được sự tôn trọng và tiền bạc của mình vào ngày 2 tháng 4. "Ngày 2 tháng 4 là Ngày Giải phóng tại Hoa Kỳ!!! Trong NHIỀU THẬP NIÊN, chúng ta đã bị mọi quốc gia trên Thế giới, cả bạn và thù, lừa gạt và lạm dụng. Bây giờ cuối cùng đã đến lúc Hoa Kỳ Tốt bụng lấy lại một phần TIỀN và SỰ TÔN TRỌNG đó. CHÚA PHÚC LÀNH NƯỚC MỸ!!!" ông viết vào thứ Sáu. Người đứng đầu Bạch Ốc nhắc đến chính sách thuế quan có đi có lại toàn cầu có hiệu lực vào ngày 2 tháng 4. (Câu hỏi: Nhiều Tổng Thống trước Trump, nhiều kinh tế gia Mỹ từng có Nobel Kinh Tế nhiều thập niên trước Trump đều ngu cả sao?)

⦿ ---- Cổ phiếu FedEx giảm 8% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa vào thứ Sáu sau khi công ty cắt giảm dự báo thu nhập cả năm. Công ty trích dẫn sự yếu kém trong nền kinh tế công nghiệp và sự bất ổn thương mại đang diễn ra theo chính sách thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Công ty giao hàng này hiện kỳ ​​vọng thu nhập đã điều chỉnh là 18,00 đến 18,60 đô la cho mỗi cổ phiếu trong năm tài chính 2025, giảm so với mức trước đó là 19 đến 20 đô la. Vào lúc 7:35 sáng theo giờ miền Đông, cổ phiếu FedEx đã giảm 8,01%, khiến giá xuống còn 246,21 đô la.

⦿ ---- Hãng dược Anh-Thụy Điển AstraZeneca đã công bố khoản đầu tư 2,5 tỷ đô la vào Bắc Kinh vào thứ sáu để thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) chiến lược thứ hai tại Trung Quốc và là trung tâm thứ sáu trên toàn thế giới. AstraZeneca dự kiến ​​số lượng nhân viên tại Bắc Kinh sẽ đạt 1.700 người.

"Khoản đầu tư 2,5 tỷ đô la này phản ánh niềm tin của chúng tôi vào hệ sinh thái khoa học đời sống đẳng cấp thế giới tại Bắc Kinh, những cơ hội hợp tác và tiếp cận nhân tài rộng lớn hiện có, cũng như cam kết liên tục của chúng tôi đối với Trung Quốc", Tổng giám đốc điều hành AstraZeneca Pascal Soriot lưu ý.

Việc rót vốn trong năm năm bao gồm quan hệ đối tác chiến lược với Văn phòng Phát triển Kinh tế-Công nghệ và Chính quyền Thành phố Bắc Kinh, bao gồm hợp tác với ba công ty công nghệ sinh học: Harbour BioMed, Syneron Bio và BioKangtai.

⦿ ----Thị trường Mỹ rạng sáng Thứ Sáu đều giảm: Hợp đồng tương lai chứng khoán (stock futures: có người dịch là 'hứa phiếu') Hoa Kỳ giảm nhẹ vào thứ Sáu, khép lại một tuần biến động do lo ngại về tình trạng đình lạm và bất ổn do thuế quan gây ra. Mặc dù giữ nguyên lãi suất, Cục Dự trữ Liên bang đã cắt giảm dự báo tăng trưởng của Hoa Kỳ năm 2025 và nâng triển vọng lạm phát, viện dẫn sự gián đoạn kinh tế do chính sách thuế quan thay đổi của Tổng thống Donald Trump.

Vào lúc 4:31 giờ sáng theo giờ miền Đông, S&P 500 giảm 0,46%, trong khi Nasdaq giao dịch thấp hơn 0,44%. Dow giảm 0,45% hoặc 186 điểm. Trên thị trường tiền tệ, đồng euro giảm 0,22% so với đồng đô la, bán ở mức 1,08285 vào lúc 4:33 sáng theo giờ miền Đông.

⦿ ---- Sáng nay, sinh viên biểu tình, xin cứu Bộ Giáo Dục. Một nhóm sinh viên biểu tình đang tổ chức "ngồi biểu tình" tại Bộ Giáo dục vào thứ Sáu để phản đối các hành động hành pháp của Tổng thống Trump nhằm đóng cửa bộ này. Hôm qua, thứ Năm, Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp trao cho Bộ trưởng Giáo dục Linda McMahon thẩm quyền làm mọi cách có thể để giải thể bộ này mà không cần sự chấp thuận của quốc hội. Động thái này diễn ra sau khi gần một nửa lực lượng lao động trong ngành giáo dục bị sa thải vào tuần trước.

"Chúng tôi sẽ mang bàn học và bài tập về nhà đến tận cửa Bộ", Sunrise Movement, đơn vị tổ chức sự kiện này, đã viết trong một bài đăng trên Instagram. "Nếu Trump và [Elon] Musk muốn hủy hoại tương lai của hàng triệu học sinh trên khắp đất nước, họ sẽ phải thông qua chúng tôi".

"Hãy mang bàn học, mang bài tập về nhà, mang bạn cùng lớp đến", nhóm này nói thêm. "Cho dù bạn là học sinh, giáo viên, phụ huynh hay là sản phẩm của các trường công, hãy tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ bảo vệ trường học, tương lai và nền dân chủ của chúng tôi".

Cuộc biểu tình "Bảo vệ trường học của chúng tôi" dự kiến bắt đầu lúc 10 giờ sáng theo giờ miền Đông Hoa Kỳ, tức là 7 giờ sáng giờ California. Tổ chức sẽ tổ chức họp báo lúc 3:30 chiều theo giờ miền Đông Hoa Kỳ sau sự kiện.

⦿ ---- Hại cho giới học sinh nghèo và các học khu nông thôn. hính quyền đã hứa rằng "nguồn tài trợ theo công thức" cho các trường học, được luật pháp bảo vệ, sẽ được duy trì. Điều đó bao gồm các chương trình chủ chốt như Chương trình I dành cho các trường nghèo và Chương trình Thành tựu Giáo dục Nông thôn (REAP: Rural Education Achievement Program), chương trình này sẽ gửi tiền đến các trường học ở nông thôn và thu nhập thấp.

Nhưng hầu như tất cả các nhà thống kê và chuyên gia dữ liệu làm việc tại văn phòng chịu trách nhiệm xác định xem các trường có đủ điều kiện nhận số tiền đó hay không sẽ sớm mất việc, khiến không rõ các khoản tài trợ như vậy sẽ còn nguyên vẹn như thế nào. Vào đầu năm, Trung tâm Thống kê Giáo dục Quốc gia (NCES: National Center for Education Statistics) đã tuyển dụng hơn 100 người. Vào thứ Sáu, tất cả trừ ba nhân viên sẽ bị cho nghỉ hành chính và cuối cùng là bị sa thải. Theo nhiều nhân viên của NCES, những người yêu cầu không nêu tên vì họ sợ bị trả thù vì đã lên tiếng. Một email nội bộ mà báo NPR có được cũng xác nhận số lượng nhân viên sẽ ở lại.

"Điều đó sẽ có tác động tàn khốc thực sự", Matthew Gardner Kelly, người nghiên cứu hệ thống tài trợ K-12 (mẫu giáo tới lớp 12) của đất nước tại Đại học Washington, cho biết. Kể từ năm 1867, NCES đã trở thành nguồn thông tin trung tâm, đáng tin cậy giúp các nhà giáo dục, nhà nghiên cứu và công chúng hiểu được tình hình giáo dục tại Hoa Kỳ.

Gardner Kelly cho biết việc mất nhân viên NCES sẽ ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến các trường thu nhập thấp. "Không chỉ là mất thông tin, mà còn là những gì sẽ xảy ra với ngân sách của một khu học chánh khi không có nguồn quỹ không thể phân bổ nếu không có đủ nhân viên cần thiết tại NCES".

Các khoản tài trợ của liên bang là cứu cánh cho các trường thu nhập thấp và ở vùng nông thôn

Chính phủ liên bang chỉ cung cấp một phần nhỏ số tiền dành cho các trường học—các tiểu bang và chính quyền địa phương chịu trách nhiệm cho phần lớn nguồn tài trợ đó. Nhưng chính phủ liên bang đóng vai trò to lớn trong việc giúp các trường có nhu cầu cao nhận được số tiền họ cần để duy trì hoạt động.

Quốc hội đã thiết lập Đạo luật I để cung cấp tiền cho các trường K-12 ở các cộng đồng thu nhập thấp. Trong năm tài chính hiện tại, Bộ Giáo dục đã dành hơn 18,38 tỷ đô la cho Chương trình I. Gần 90% các học khu của Hoa Kỳ được hưởng lợi từ chương trình này, vốn đã nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng trong số các nhà lập pháp.

Chương trình Thành tựu Giáo dục Nông thôn (REAP) trao tiền cho các quận trường học có thu nhập thấp và nông thôn. Hơn một phần tư (1/4) các trường công lập của đất nước nằm ở các vùng nông thôn. Và trong khi REAP chỉ bằng một phần nhỏ so với Chương trình I — 215 triệu đô la cho năm hiện tại — Amy Price Azano thuộc Trung tâm Giáo dục Nông thôn của Virginia Tech cho biết số tiền đó còn có giá trị hơn nhiều ở các cộng đồng nông thôn.

"Chúng tôi làm việc với các học khu có 10 người trong một lớp tốt nghiệp. Vì vậy, khi bạn nói về số tiền đủ để đưa một học sinh cần một phụ tá giáo viên lên bục giảng", thì một khoản tiền nhỏ cũng có ý nghĩa rất lớn. (Ghi chú: graduating class, thường là bậc Tiến sĩ hay Thạc sĩ, nhiều ngành đặc biệt mỗi đại học về khoa học chỉ có chỉ có vài sinh viên bậc này, thường là giúp GS nghiên cứu trong khi dạy bán thời gian các lớp cử nhân để nhận tiền này. Quỹ nghiên cứu này là tiền liên bang)

Các khoản tài trợ liên bang này có thể chi trả cho những thứ như lương nhân viên nhà trường, vật tư, công nghệ, chương trình dạy kèm và một loạt các dịch vụ cơ bản mà các trường thu nhập thấp có thể không đủ khả năng chi trả. Nhân viên NCES nói với NPR rằng việc cắt giảm Bộ Giáo dục có thể sẽ không ảnh hưởng đến các khoản tài trợ REAP hoặc Title I cho năm học 2025-26, nhưng số phận của các khoản tài trợ này sau đó có vẻ vô cùng không chắc chắn.

⦿ ---- Thầy cô giáo biểu tình nhiều tiểu bang hôm Thứ Năm. Hàng trăm giáo viên từ nhiều quận trường trên toàn tiểu bang Colorado đã tập trung tại Tòa nhà Quốc hội Tiểu bang Colorado ở Denver vào thứ năm để tham gia cuộc biểu tình Ngày hành động trước đề xuất cắt giảm ngân sách cho giáo dục. Các giáo viên, học sinh và gia đình ủng hộ giáo viên đã mặc đồ đỏ khi họ tụ tập ở trung tâm thành phố Denver.

Cuộc biểu tình nhằm mục đích thúc đẩy việc cấp thêm ngân sách cho giáo dục khi các nhà lập pháp tiểu bang tìm cách cắt giảm hơn 1 tỷ đô la từ ngân sách của tiểu bang. Một số nhà lập pháp tin rằng họ cần phải thay đổi ngân sách giáo dục để cân bằng tài chính của tiểu bang.

CBS News bay trực thăng qua đám đông cho thấy hàng nghìn người tụ tập trên bãi cỏ của Tòa nhà Quốc hội Tiểu bang Colorado vào khoảng giữa trưa. Các giáo viên thường tụ tập trong những năm trước để biểu tình tương tự. Connie Williams là một giáo viên tại Quận trường Boulder Valley và đã dành một ngày riêng để tham dự cuộc biểu tình. Cô là một trong hơn 600 giáo viên khác của BVSD đã lên tiếng vào thứ năm và thúc đẩy quận hủy các lớp học trong ngày.

Tại hai tiểu bang Maryland, Virginia và vùng ven đô: Các bậc phụ huynh, giáo viên và học sinh ở khu vực thủ đô Washington, D.C. đang tham gia một phong trào trên toàn quốc để phản đối việc cắt giảm ngân sách giáo dục liên bang. Các cuộc "đi bộ" có tổ chức đang diễn ra tại các trường học trên khắp cả nước, bao gồm Trường trung học Wise và một số trường khác ở Quận Prince George, như một phần của nỗ lực do Hiệp hội Giáo dục Quốc gia dẫn đầu.

Maureen Umeh của FOX 5 cho biết các cuộc biểu tình nhằm mục đích phản đối các khoản cắt giảm liên bang gần đây mà những người ủng hộ cảnh báo có thể gây ra những tác động tàn phá đối với giáo dục công. Việc sa thải 1.400 nhân viên của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ vào tuần trước đã cắt giảm gần một nửa lực lượng lao động của cơ quan này kể từ năm 2017.

Các chương trình chính đang gặp rủi ro, bao gồm cả nguồn tài trợ theo Title I cho các trường thu nhập thấp, các dịch vụ giáo dục đặc biệt và các khoản tài trợ giáo dục đại học như Khoản tài trợ Pell Grants của Liên bang dành cho sinh viên đại học thu nhập thấp. Các nhà lãnh đạo địa phương cảnh báo rằng các trường học ở Quận Prince George có thể phải đối mặt với tình trạng lớp học quá đông, ít nguồn lực hơn và gánh nặng gia tăng đối với giáo viên.

Bản tin DC News Now ghi nhận về Arlington, tiểu bang Virginia, nơi có cộng đồng Việt đông với Eden Center nổi tiếng: Các bậc phụ huynh và giáo viên trên khắp cả nước, đang phản đối các khoản cắt giảm đối với Bộ Giáo dục Hoa Kỳ. Đây là một phần trong chương trình "Đi bộ để bảo vệ học sinh và gia đình" của Hiệp hội Giáo dục Quốc gia.

"Chúng tôi lo rằng học sinh của mình sẽ không nhận được các dịch vụ mà các em rất cần", Alice Tewell, chủ tịch Hiệp hội Phụ huynh-Giáo viên tại Trường Tiểu học Barcroft cho biết. Các bậc phụ huynh và học sinh tại Trường Tiểu học Barcroft đã đứng bên ngoài vào sáng thứ Tư để bày tỏ mối quan ngại của họ về việc giải thể Bộ Giáo dục và việc này có thể gây tổn hại đến học sinh, gia đình và giáo viên như thế nào, đặc biệt là tại các trường thuộc Chương trình I.

Bản tin từ Portland cho biết thầy cô cũng biểu tình: Các giáo viên từ Trường Trung học Deering, Trường Tiểu học Rowe và Trường Tiểu học Presumpscot đã tổ chức một cuộc "đi bộ" vào thứ Tư để thể hiện sự ủng hộ đối với giáo dục công trong bối cảnh Bộ Giáo dục Hoa Kỳ bị cắt giảm.

Hình ảnh bi thảm cho các trường học ở tiểu bang Maine: Trump thường thảo luận về kế hoạch giải thể hoàn toàn bộ phận này, điều này có thể gây nguy hiểm cho nguồn tài trợ cho học sinh khuyết tật hoặc từ các gia đình có thu nhập thấp. Các trường K-12 của Maine đã nhận được 250 triệu đô la tiền tài trợ của liên bang trong năm nay thông qua các nguồn như Đạo luật dành cho Người khuyết tật, được gọi là IDEA, và các khoản tài trợ... bây giờ bốc hơi tồi.

Thầy cô nhiều tiểu bang biểu tình.

⦿ ---- Hai quan chức Hoa Kỳ nói với tờ New York Times rằng Elon Musk sẽ có mặt tại Pentagon vào thứ Sáu, được thông báo về kế hoạch của quân đội Hoa Kỳ cho một cuộc chiến tranh giả định với Trung Quốc. Một quan chức thứ ba xác nhận một cuộc họp báo tập trung vào Trung Quốc đang diễn ra và một quan chức thứ tư xác nhận Musk sẽ có mặt tại Pentagon vào thứ Sáu, mặc dù hai nguồn tin sau không nêu rõ rằng CEO của Tesla sẽ được tiếp cận các kế hoạch chiến tranh tối mật, được quân đội gọi là kế hoạch tác chiến hoặc "Kế hoạch O".

Tờ NY Times gọi chúng là "một trong những bí mật được bảo vệ chặt chẽ nhất của quân đội", vì nếu chúng rơi vào tay quốc gia thù địch giả định, quốc gia đó có thể thay đổi kế hoạch của riêng mình để tăng cường phòng thủ chống lại Hoa Kỳ. Các nguồn tin về kế hoạch cho biết Musk sẽ được thông báo về các dấu hiệu của một cuộc chiến tranh tiềm tàng với Trung Quốc ngay từ dấu hiệu ban đầu cho thấy chiến tranh sắp xảy ra thông qua các quyết định như mục tiêu nào mà Hoa Kỳ nên tấn công.

Các nguồn tin không nói liệu Tổng thống Trump có biết về cuộc họp báo hay không hoặc cuộc họp được sắp xếp như thế nào. Tin tức này đặt ra nhiều câu hỏi về xung đột lợi ích tiềm tàng, vì Musk, người giàu nhất thế giới, có nhiều mối quan hệ tài chính với Trung Quốc. Đầu tuần này, một chuyên mục ý kiến ​​trên tờ The Hill đã đặt câu hỏi liệu những mối quan hệ đó có khiến Musk trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia hay không, và Vox đã công bố một bài giải thích về mối liên hệ của Musk với Trung Quốc. Sau khi bài báo của NY Times được công bố, Bộ Quốc phòng đã đưa ra tuyên bố rằng Musk "chỉ đến thăm".

⦿ ---- Một vụ nổ mới đã làm bùng phát đám cháy tại một kho dầu của Nga ở khu vực Krasnodar, vài ngày sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tấn công vào địa điểm này, các nhà chức trách khu vực cho biết vào thứ sáu. Vụ nổ xảy ra do áp suất trong bồn chứa giảm trong quá trình chữa cháy, dẫn đến tràn dầu. Đám cháy lan rộng và bao phủ 10.000 mét vuông gần làng Kavkazskaya, với hơn 450 lính cứu hỏa tham gia và hai người bị thương. Bộ Ngoại giao Nga trước đây đã cáo buộc Ukraine vi phạm lệnh ngừng bắn được đề xuất, trong khi Kiev tuyên bố Moscow cũng đang tấn công các mục tiêu dân sự Ukraine.

⦿ ---- Báo cáo cho biết An sinh xã hội sẽ ngừng gửi thẻ cho 3 triệu người. Họ phải tới trụ sở xếp hàng xin. Điều này có thể gây ra tình trạng hỗn loạn tại các văn phòng thực địa. Cơ quan An sinh Xã hội đã đóng băng một chương trình tự động xử lý thẻ An sinh Xã hội và gửi chúng qua đường bưu điện cho một số người nhất định, chẳng hạn như công dân Hoa Kỳ mới nhập tịch và người không phải công dân được cấp phép làm việc, một bản tin đưa tin vào thứ năm. Sự thay đổi này, có thể ảnh hưởng đến hàng triệu người lao động, sẽ buộc những người đó phải đến các văn phòng thực địa vốn đã quá tải và thiếu nhân viên.

Chương trình này — hoạt động theo thỏa thuận giữa Cơ quan An sinh Xã hội và Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ và được gọi là Enumeration Beyond Entry — đã bị đóng băng "tạm thời" đối với "người không phải công dân được cấp phép làm việc" (noncitizens granted work authorization) và "công dân Hoa Kỳ mới nhập tịch", theo bản tin Popular Information, và không biết lệnh đóng băng sẽ được áp dụng trong bao lâu hoặc liệu lệnh này có bao giờ được dỡ bỏ hay không. Bản tin đưa tin những cá nhân được cấp tư cách thường trú nhân cũng được bảo vệ theo chương trình EBE nhưng được miễn lệnh đóng băng.

Vào năm 2024, USCIS đã phê duyệt các tài liệu ủy quyền việc làm ban đầu cho hơn 3,24 triệu người. Nếu không có chương trình EBE, những người đó sẽ phải đến văn phòng thực địa của An sinh xã hội để xin số và thẻ An sinh xã hội. Bản tin đưa tin "Nếu lệnh đóng băng vẫn tiếp tục trong hơn vài ngày, sẽ có thêm 60.000 đến 75.000 người mỗi tuần phải đến trạm thực địa để xin số An sinh xã hội".

Những thay đổi đối với chương trình diễn ra khi SSA đang cắt giảm 7.000 việc làm, tương đương 12% lực lượng lao động, vốn đã ở mức thấp nhất trong 50 năm qua về biên chế. Cơ quan này cũng đang xóa bỏ sáu văn phòng khu vực và đóng cửa các văn phòng thực địa, đồng thời, trong nỗ lực chống gian lận danh tính, yêu cầu mọi người phải xác minh danh tính trực tuyến hoặc trực tiếp đến văn phòng thực địa, thay vì sử dụng dịch vụ điện thoại của cơ quan để hoàn tất quy trình như trước đây họ vẫn làm.

SSA, đơn vị có dữ liệu nhạy cảm nhất hiện đang được xem xét bởi một đơn vị do Elon Musk đứng đầu, được gọi là Bộ Hiệu quả Chính phủ, hay DOGE, đã có thời gian chờ trung bình là một tháng cho một cuộc hẹn trực tiếp và hiện tại, một số người phải di chuyển xa tới 100 dặm để đến văn phòng thực địa gần nhất, bản tin cho biết.

Chương trình EBE "cải thiện độ chính xác và hiệu quả", Kathleen Romig, giám đốc chính sách An sinh xã hội và khuyết tật tại Trung tâm Ngân sách và Ưu tiên Chính sách phi đảng phái, cho biết trong một bình luận qua email. "Vì chương trình này tự động, nên hơn ba triệu người tham gia mỗi năm không phải đến văn phòng An sinh xã hội để nhận thẻ. Điều đó giúp nhân viên tuyến đầu của SSA rảnh tay trả lời điện thoại, tiếp nhận cuộc hẹn và xử lý khiếu nại từ mọi người khác", bà cho biết.

Romig cho biết "Việc đưa thêm hơn ba triệu người đến các văn phòng thực địa của SSA sẽ khiến thời gian chờ đợi qua điện thoại và tại văn phòng lâu hơn đối với tất cả những người tìm kiếm dịch vụ của SSA". “Dịch vụ của SSA ngày càng tệ hơn sẽ gây tổn hại đến những người đã nghỉ hưu, gia đình đang đau buồn và những người khuyết tật cần được hưởng trợ cấp; người tìm việc, phụ nữ mới kết hôn và những người khác cần thẻ thay thế; nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính cần được hỗ trợ; và những người thụ hưởng cần cập nhật hoặc gặp vấn đề.”

⦿ ---- Đức: công nhân Tesla không có thì giờ để đi tè. Công nhân Tesla tại một nhà máy ở Đức cho biết điều kiện làm việc không cho phép họ có đủ thời gian để uống rượu hoặc đi vệ sinh. Theo tuyên bố của công đoàn công nhân kim loại Đức IG Metall, hơn 3.000 công nhân tại một nhà máy khổng lồ của Tesla gần Berlin đã ký vào một bản kiến ​​nghị yêu cầu được nghỉ nhiều hơn và chấm dứt tình trạng đe dọa từ ban quản lý. Theo ước tính của công đoàn, nhà máy này sử dụng khoảng 10.500 người.

"Thường thì thậm chí không có thời gian để uống rượu hoặc đi vệ sinh", công đoàn viết trong tuyên bố. "Không ai có thể tiếp tục làm việc như thế này cho đến khi nghỉ hưu". Những công nhân này đang kêu gọi Tesla đưa ra chế độ nghỉ giải lao ngắn có lương và tăng biên chế để chấm dứt tình trạng "thiếu nhân sự kinh niên" tại nhà máy. Đây là cuộc đụng độ mới nhất giữa công nhân và ban quản lý tại nhà máy, đây là cơ sở sản xuất duy nhất của Tesla tại Châu Âu.

Năm ngoái, phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng một số nhân viên tại nhà máy đã được quản lý đến thăm nhà sau khi họ xin nghỉ bệnh. Những lo ngại về tỷ lệ bệnh cao tại nhà máy ở Đức thậm chí đã thu hút sự chú ý của Elon Musk, người cho biết ông sẽ điều tra tình trạng vắng mặt. Vào thời điểm đó, một viên chức công đoàn IG Metall đã mô tả các chuyến thăm nhà là "vô lý", và đầu tuần này, công đoàn đã cáo buộc Tesla thách thức các giấy tờ bệnh tật của nhân viên và giữ lại tiền lương. Tesla đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Doanh số bán ô tô trên khắp châu Âu đã lao dốc vào tháng trước. Theo dữ liệu của chính phủ, doanh số bán hàng tại Đức đã giảm 76%, 53% tại Bồ Đào Nha, 48% tại Na Uy và Đan Mạch và 45% tại Pháp so với một năm trước.

Các cuộc biểu tình đã lan rộng trên toàn thế giới kể từ khi Musk bắt đầu làm việc với văn phòng DOGE của Nhà Trắng vào tháng 1. Các chiến dịch với khẩu hiệu "Đừng mua Tesla" đã được sử dụng như một lời kêu gọi tập hợp ở các thành phố bao gồm Berlin và một số chủ sở hữu đang bán tháo xe Tesla của họ. Những cơn đau đầu của Tesla ở châu lục này diễn ra sau khi Musk tham gia vào việc làm rung chuyển nền chính trị châu Âu.

⦿ ---- Bộ Quốc Phòng Mỹ tẩy xóa các liên hệ tới người da màu, người thiểu số, tẩy xóa những gì không phải da trắng. Bản ghi nhớ tháng 2 của Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth ra lệnh xóa mọi nội dung liên quan đến sự đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI) khỏi các trang web của Pentagon mơ hồ đến mức các đơn vị quân đội được hướng dẫn chỉ cần sử dụng các từ khóa tìm kiếm như "chủ nghĩa phân biệt chủng tộc", "dân tộc", "lịch sử" và "đầu tiên" khi tìm kiếm các bài viết và ảnh cần xóa, và diễn giải chỉ thị "một cách rộng rãi", nhiều quan chức quốc phòng nói với CNN.

Những hàm ý của bản ghi nhớ của Hegseth là rất lớn, vì Bộ Quốc phòng quản lý hơn 1.000 trang web công khai và một cơ sở dữ liệu phương tiện truyền thông trực quan khổng lồ được gọi là DVIDS - với các quan chức dự kiến ​​sẽ xóa mọi thứ có liên quan trong vòng hai tuần. Do đó, công việc thủ công của từng đơn vị đã được bổ sung bằng một thuật toán cũng sử dụng các từ khóa để tự động hóa phần lớn quá trình xóa, các quan chức giải thích.

Các từ khóa khác mà các viên chức được hướng dẫn tìm kiếm bao gồm "lần đầu tiên" trong lịch sử, bao gồm nội dung về nữ lính biệt động đầu tiên (first female ranger) và vị tướng chỉ huy da đen đầu tiên, cũng như các từ "LGBTQ" (giới tính thứ ba), "lịch sử", "khả năng tiếp cận", "cơ hội", "thuộc về", "công lý", "đặc quyền", "tôn trọng" và "giá trị", theo danh sách mà CNN đã xem xét.

Một viên chức quốc phòng thừa nhận rằng, khi nhìn lại, mốc thời gian nghiêm ngặt có thể được xử lý khác đi và cho biết các thuật ngữ tìm kiếm là những gợi ý từ một cơ quan quốc phòng nội bộ để giúp các đơn vị đáp ứng chỉ thị của bộ trưởng.

Người phát ngôn Sean Parnell của Pentagon cho biết trong một video được đăng lên X vào thứ năm rằng nỗ lực này "là một nỗ lực gian khổ - nhưng vô cùng quan trọng -", với "một mốc thời gian quyết liệt. Thỉnh thoảng, do thực tế của các công cụ AI và phần mềm khác, một số nội dung quan trọng đã bị gỡ xuống ngoại tuyến để xem xét lại. Chúng tôi muốn nói rất, rất rõ ràng: Lịch sử không phải là DEI. Khi nội dung bị xóa nhầm - hoặc bị xóa một cách cố ý - chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực khôi phục nội dung đó".

Một viên chức quốc phòng cho biết về việc xóa bỏ “lần đầu tiên” trong quân đội, “Đó chỉ là lịch sử. Thực ra không phải là DEI – mà thực chất chỉ là lịch sử.”

Các từ khóa khác cần tìm bao gồm “bạo lực dựa trên giới tính” (gender based violence), “giữ lễ nghi văn hóa” (cultural observances: thí dụ, Tết), “nhận thức văn hóa” (cultural awareness), “dân tộc châu Phi”, “dân tộc châu Á” (Asian ethnicity), “dân tộc da trắng” và “dân tộc gốc Tây Ban Nha”.

Một viên chức quốc phòng cho biết mọi bài đăng trên mạng xã hội đều được đưa vào chi tiết nhỏ nhất, đặc biệt là đối với những thứ như đào tạo đối tác quân sự ở nước ngoài. Những người được giao nhiệm vụ này phải xác định xem một bài đăng về sự kiện đào tạo cho quân đội của một quốc gia khác có sự tham gia của phụ nữ, chẳng hạn, có thể liên quan đến một số sáng kiến ​​về đa dạng hoặc hòa nhập hay không — hoặc đơn giản là vì đơn vị đang được đề cập chủ yếu bao gồm phụ nữ.Nhiều đơn vị đã phải yêu cầu gia hạn thời hạn vì lượng nội dung mà họ phải xem xét trong một thời gian ngắn, ba viên chức cho biết. Một trong những viên chức đã nêu lên mối lo ngại với cấp trên của họ về khả năng vi phạm luật lưu giữ hồ sơ của chính phủ và yêu cầu gia hạn để đảm bảo mọi thứ đều tuân thủ, nhưng yêu cầu của họ đã bị từ chối, theo các email mà CNN đã xem xét.Một viên chức khác cho biết họ phải đưa một số người khác vào nhóm của mình để giúp hoàn thành đúng thời hạn, khiến họ không thể làm những nhiệm vụ khác. Trong khi đó, "các nhóm xác thực" hiện đang được điều động đến các căn cứ quân sự để đảm bảo rằng quân đội tuân thủ chỉ thị của Hegseth, theo một viên chức và một tuyên bố từ Không quân. Nhiều quan chức cũng xác nhận với CNN rằng một trung tá đã được phái đi từ Lầu Năm Góc để đi đến mọi đơn vị chỉ huy tác chiến trên toàn thế giới, họp với nhân viên và đảm bảo tuân thủ chính sách.Việc thiếu hướng dẫn và áp lực từ cấp trên để tuân thủ đã dẫn đến một "sự sửa chữa quá mức" lớn và xóa hàng nghìn bài viết và hình ảnh hoàn toàn không liên quan đến các vấn đề DEI - như tưởng nhớ Holocaust, phòng chống tự tử và máy bay Enola Gay - hoặc tưởng nhớ những anh hùng chiến tranh như người nhận Huân chương Danh dự Thế chiến II Binh nhì Harold Gonsalves và những quân nhân có ý nghĩa lịch sử như Jackie Robinson và những người nói mã Navajo.Thời gian và nguồn lực đã dành cho việc xóa các trang web và hình ảnh cũng khiến các viên chức cảm thấy trái ngược với trọng tâm mà Hegseth đã nêu là đưa quân đội trở lại "sức sát thương" và "chiến đấu"."Trong tất cả những điều họ có thể làm, những nơi họ tập trung vào đầu tiên thực sự là những điều không quan trọng ... Đây thực sự là sự lãng phí thời gian của chúng ta", một viên chức quốc phòng cho biết. “Điều này hoàn toàn không giúp chúng ta mạnh mẽ hơn, nguy hiểm hơn, chuẩn bị tốt hơn.”⦿ ---- Trả thù: phải cúng Trump 40 triệu đô mới êm, Trump hủy bỏ lệnh sau khi công ty hứa tặng 40 triệu đô la dịch vụ miễn phí. Tổng thống Trump đã hủy bỏ một sắc lệnh hành pháp nhắm vào một công ty luật quốc tế nổi tiếng vào thứ năm sau khi công ty này cam kết xem xét lại các hoạt động tuyển dụng và cung cấp hàng chục triệu đô la dịch vụ pháp lý miễn phí để hỗ trợ một số sáng kiến ​​của Bạch Ốc. Động thái này diễn ra sau cuộc họp giữa Trump và Brad Karp, chủ tịch của công ty luật Paul, Weiss, Rifkind, Garrison & Wharton, về lệnh của Bạch Ốc được ban hành vào tuần trước.Sắc lệnh này, là hành động mới nhất trong một loạt các hành động tương tự nhắm vào các công ty luật có luật sư đã cung cấp dịch vụ pháp lý mà Trump không đồng ý, đe dọa sẽ đình chỉ quyền miễn trừ an ninh đang hoạt động của các luật sư tại công ty và chấm dứt mọi hợp đồng liên bang mà công ty có, AP đưa tin. Sắc lệnh này chỉ trích công việc của Mark Pomerantz, người trước đây làm việc tại công ty và giám sát cuộc điều tra của Văn phòng Biện lý Quận Manhattan về tài chính của Trump trước khi Trump trở thành tổng thống.Để tránh những hậu quả đó, Bạch Ốc cho biết, Paul, Weiss đã đồng ý "giải quyết nhiều vấn đề miễn phí đại diện cho toàn bộ quan điểm chính trị của xã hội chúng ta", từ chối sử dụng các cân nhắc về tính đa dạng, công bằng và hòa nhập trong các quyết định tuyển dụng và thăng chức của mình và dành số tiền tương đương 40 triệu đô la cho các dịch vụ pháp lý miễn phí để hỗ trợ các chính sách của chính quyền Trump về các vấn đề bao gồm hỗ trợ cho cựu chiến binh và chống lại chủ nghĩa bài Do Thái.Trong một tuyên bố do Bạch Ốc đưa ra, Karp cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng khi Tổng thống đã đồng ý rút lại Sắc lệnh hành pháp liên quan đến Paul, Weiss. Chúng tôi mong muốn có một mối quan hệ gắn kết và mang tính xây dựng với Tổng thống và Chính quyền của ông ấy".Công ty trở thành mục tiêu doanh nghiệp mới nhất nhượng bộ tổng thống để tránh sự tức giận của ông. Meta và ABC đã thực hiện các khoản tiền thanh toán dàn xếp cho thư viện tổng thống tương lai của Trump để chấm dứt các vụ kiện do Trump đệ đơn. Các công ty công nghệ và tài chính khác đã công khai hủy bỏ các chương trình DEI phù hợp với lợi ích chính sách của Trump.⦿ ---- Hãy làm quen với tình trạng hỗn loạn thuế quan—và đừng mong đợi bất kỳ giải pháp nào sớm được đưa ra. Tại bữa tối Sáng kiến ​​CEO (CEO Initiative dinner) của Tạp chí Tài chính Fortune ở New York tuần này, sự đồng thuận chung giữa các nhà lãnh đạo trên sân khấu và những người có mặt trong phòng là cuộc chiến thương mại này có thể kéo dài đến tận sau năm 2025. Sau đây là một số điểm chính khác từ 2 diễn giả Cộng Hòa tham dự.

Lạc quan thì có cựu Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross (trong nhiệm kỳ đầu của Trump), một người Cộng Hòa, đã lưu ý: “Có chính sách thuế quan, cải cách thuế, cải cách quy định. Trump cần toàn bộ gói để hoạt động. Ông ấy có một bức tranh ghép phức tạp mà ông ấy phải ghép lại với nhau và ông ấy phải hoàn thành nó rất nhanh chóng.” Cá nhân Ross lạc quan rằng Chính quyền đang giải quyết các vấn đề quan trọng.

Ông Ross cũng lạc quan về tác động của Elon Musk, nói rằng "Tôi không thể chờ đợi cho đến khi ông ấy đến với môi trường CNTT. Trong Thương mại, chúng tôi có 72 hệ thống CNTT khác nhau, không có hai hệ thống nào có thể giao tiếp với nhau và hầu hết chúng đều từ những năm 70s và 80s. Đây là doanh nghiệp dịch vụ lớn nhất thế giới đang sử dụng thiết bị lỗi thời. Tôi chắc chắn Musk sẽ giải quyết vấn đề đó nhưng ông ấy khôn ngoan làm những việc dễ dàng hơn trước. Quan điểm của riêng tôi là ông ấy sẽ thấy ít tham nhũng hơn nhiều so với những gì ông ấy nghĩ nhưng lại có rất nhiều lãng phí".

Khuyên mọi người nín thở qua sông: Elaine Chao, người từng là Bộ trưởng Giao thông trong Chính quyền Trump đầu tiên, đã khuyên các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nên im lặng và chấp nhận rằng bất kỳ kế hoạch nào cũng phải linh hoạt. "Đây sẽ là một giai đoạn bất ổn. Tất cả những gì bạn muốn là sự chắc chắn và bạn sẽ không có được nó". Đối với DOGE, bà cho biết, “Mọi người đều đồng ý rằng có sự lãng phí và kém hiệu quả trong chính phủ. Thông thường, các nhân viên chính phủ đặc biệt phải nộp báo cáo công khai tài chính. Tôi nghĩ rằng một con dao mổ thay vì một con dao rựa sẽ tạo ra một chính phủ hiệu quả hơn cho người dân Mỹ."

⦿ ---- CỘNG ĐỒNG: Thông điệp di trú quan trọng: Cảnh báo những vụ bắt giữ trong cộng đồng Việt, Lào và Cambodia từ Cảnh Sát Quản lý Di trú (ICE).

Chúng tôi nhận các báo cáo về những vụ bắt giữ trong quá trình trình diện thường kỳ với cảnh sát di trú từ các thành viên trong cộng đồng nói tiếng Việt, Lào và Cambodia. Sự việc này xảy ra với những người di cư đến Hoa Kỳ trước năm 1995 đã nhận lệnh trục xuất và bắt buộc phải trình diện với cảnh sát quản lý di trú theo thường kỳ.

Khuynh hướng này trái ngược với các thông lệ lâu đời trong đó quy định những nhón người này sẽ không bị giam giữ hoặc trục xuất, một phần là do thỏa thuận giữa chính phủ Hoa Kỳ với chính phủ Việt Nam và Cambodia. Theo các thỏa thuận từ các quốc gia này đã hạn chế đáng kể những đối tượng bị trục xuất, cho phép nhiều người được cư trú tại Hoa Kỳ với người thân trong gia đình và xây dựng cuộc sống của họ qua nhiều thập kỷ qua.

Quý vị ghi nhớ khi chuẩn bị cho đợt trình diện sắp tới với Cảnh sát Quản lý Di trú (ICE)

Nếu quý vị dự đoán sẽ có bất kỳ tương tác nào với ICE, sau đây là một số chuẩn bị để quý vị có thể thực hiện bảo vệ bản thân và những người thân yêu.

Biết về quyền của quý vị.

Quý vị có quyền giữ im lặng và yêu cầu một Luật Sư đại diện.

Quý vị không nên ký bất kỳ giấy tờ nào mà không có tư vấn pháp lý.

Chuẩn bị những giấy tờ quan trọng.

Thu thập các tài liệu pháp lý, giấy tờ cá nhân và bất kỳ tài liệu nào liên quan đến hồ sơ di trú và phạm tội của quý vị. Giữ các giấy tờ đó ở nơi an toàn và dễ tiếp cận.

Cung cấp quyền truy cập vào các tài liệu này cho người tuy cậy để họ có thể đại diện quý vị để tham khảo ý kiến Luật sư nếu cần thiết.

.

Nói chuyện với Luật Sư về trường hợp của quý vị và tìm những giải pháp pháp lý.

Tham khảo trước những bước chuẩn bị để thực hiện phòng ngừa bị bắt giữ hoặc trục xuất. Quý vị có thể đủ điều kiện để được cứu xét tình trạng di trú nhờ vào những quy định sau khi kết án hoặc liên quan đến vấn đề nhập cư.

Giữ kết nối với các mạng lưới hỗ trợ.

Tiếp cận những nhóm vận động chuyên trợ giúp cộng đồng nhập cư.

Thường xuyên cập nhật thông tin về bất kỳ thay đổi nào trong chính sách có thể ảnh hưởng đến trường hợp của quý vị. Vì tình hình này đang thay đổi, chính sách quản lý di trú có thể thay đổi một lần nữa.

Lập kế hoạch an toàn với người thân của quý vị.

Chia sẽ những thông tin liên lạc quan trọng của quý vị cho người thân, bạn bè, người quen biết.

Chỉ định cụ thể một người nào đó liên lạc Luật sư hoặc các nhóm vận động trợ giúp nếu quý vị bị giam giữ.

William (Chanh) Tran​​​​

COMMUNITY ENGAGEMENT NAVIGATOR

213‑977‑7500

x241

wtran@ajsocal.org

213‑977‑7595

ajsocal.org

⦿ ---- Một nhà sản xuất thép ở vùng Trung Tây đã thông báo sẽ sa thải hàng trăm công nhân do thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Tờ Minneapolis Star-Tribune đưa tin hôm thứ Năm rằng 630 công nhân thép ở Minnesota sắp mất việc. Nhà sản xuất thép Cleveland-Cliffs, có trụ sở tại Ohio, đã thông báo rằng đợt sa thải sẽ diễn ra tại các hoạt động của công ty tại thị trấn Hibbing và Virginia của Minnesota. Các cơ sở này chuyên sản xuất viên thép dùng trong sản xuất xe hơi và Cleveland-Cliffs cho biết họ sẽ phải "tạm ngừng hoạt động" để "cân bằng lại nhu cầu vốn lưu động và tiêu thụ lượng viên thép tồn kho dư thừa được sản xuất vào năm 2024".

Đầu tháng này, Trump đã thông báo rằng ông sẽ áp dụng mức thuế mới 25% đối với thép và nhôm nhập cảng. Tờ Star-Tribune đưa tin rằng trong khi các nhà sản xuất thép như Cleveland-Cliffs kỳ vọng hoạt động kinh doanh của họ sẽ tăng trưởng do giá đối thủ cạnh tranh nước ngoài tăng cao, thì ngành công nghiệp xe vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để chuyển hoạt động sản xuất sang Hoa Kỳ khi mức thuế mới đối với hàng nhập từ Canada, Trung Quốc và Mexico sắp được áp dụng vào tháng 4.

Larry Cuffe Jr., thị trưởng Virginia, Minnesota, nói với tờ Star-Tribune rằng tin tức về việc sa thải là "thất vọng và tàn khốc". Ông nói thêm rằng ông không thể nhận được câu trả lời trực tiếp về thời điểm Cleveland-Cliiffs sẽ tiếp tục hoạt động tại các cơ xưởng đang tạm ngừng hoạt động ngoài "khi giá thép trở nên tốt hơn".

.

.

Dân biểu của đảng Cộng hòa Cal Warwas hứa rằng những công nhân bị sa thải sẽ có lưới an toàn, ông cho biết ông đang "xây dựng dự luật về tình trạng thất nghiệp kéo dài". Warwas nói thêm rằng ông sẽ "làm mọi thứ trong khả năng của mình để giảm bớt nỗi đau của tình hình này và hướng tới bất kỳ giải pháp nào giúp mọi người có thể quay lại làm việc".

⦿ ---- Tập đoàn Hoa Kỳ Lockheed Martin đã đề nghị tạo thêm việc làm tại Canada nếu Ottawa tiếp tục mua tất cả các máy bay phản lực mà họ đã đặt hàng theo thỏa thuận trị giá 14 tỷ đô la trước đó, tờ The Globe and Mail đưa tin hôm thứ Năm, trích dẫn các nguồn tin thân cận với vấn đề này.

.

.

.

Tuy nhiên, tổng thống cho biết "nếu người Mỹ muốn lấy nhà máy từ tay người Nga và họ muốn đầu tư vào đó" thì Kiev sẵn sàng thảo luận về vấn đề này. Ngoài ra, ông cho biết các quan chức Ukraine và Hoa Kỳ sẽ gặp nhau tại Saudi Arabia vào thứ Hai để thảo luận chi tiết về đề xuất ngừng bắn năng lượng.

⦿ ---- Làm cho trắng dòng máu Mỹ: Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Nam Phi cho biết hôm thứ Năm rằng họ đã nhận được danh sách gần 70.000 người quan tâm đến tình trạng tị nạn tại Hoa Kỳ theo kế hoạch của Tổng thống Donald Trump nhằm di dời các thành viên của một nhóm thiểu số da trắng mà ông cho là nạn nhân của sự phân biệt chủng tộc của chính phủ do người da đen lãnh đạo. Danh sách này được Phòng Thương mại Nam Phi tại Hoa Kỳ trao cho đại sứ quán, nơi cho biết họ đã trở thành điểm liên lạc cho những người Nam Phi da trắng hỏi về chương trình do chính quyền Trump công bố vào tháng trước. Phòng Thương mại cho biết danh sách này không cấu thành đơn đăng ký chính thức.

Trump đã ban hành một sắc lệnh hành pháp vào ngày 7 tháng 2 cắt giảm nguồn tài trợ của Hoa Kỳ cho Nam Phi và trích dẫn "các hành động của chính phủ thúc đẩy bạo lực không cân xứng đối với những chủ đất bị phân biệt chủng tộc". Sắc lệnh hành pháp của Trump đặc biệt đề cập đến người Afrikaner, một nhóm thiểu số da trắng là hậu duệ của những người định cư thuộc địa, chủ yếu là người Hoà Lan và Pháp lần đầu tiên đến Nam Phi vào thế kỷ 17. Sắc lệnh này chỉ đạo Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem ưu tiên cứu trợ nhân đạo cho người Afrikaner là nạn nhân của "sự phân biệt chủng tộc bất công" và tái định cư họ tại Hoa Kỳ theo chương trình tị nạn.

.

.

.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ năm nhằm xóa bỏ Bộ Giáo dục của đất nước. "Mọi người đều biết điều đó là đúng... Chúng ta không làm tốt với thế giới giáo dục", Trump tuyên bố trong một bài phát biểu. Mặc dù đất nước chi nhiều tiền cho giáo dục hơn bất kỳ quốc gia nào khác, "chúng ta xếp hạng gần cuối danh sách về thành công", ông bình luận. Ông nhấn mạnh rằng bộ này "không mang lại lợi ích gì cho đất nước" và nói thêm rằng nó sẽ bị đóng cửa "càng sớm càng tốt". Nhưng Trump không nói vì sao trao quyền giáo dục cho các tiểu bang lại tốt hơn, bởi vì mỗi tiểu bang sẽ không bị chi phối bởi trung ương, và tiểu bang Cộng Hòa sẽ dạy theo kiểu nhà thờ trong khi tiểu bang Dân Chủ sẽ dạy không giáo điều hơn. Chưa rõ tiền trợ cấp liên bang như Pell Grant và tiền cho sinh viên vay cấp liên bang sẽ ra sao.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chỉ trích gay gắt những gì ông gọi là "lệnh cấm toàn quốc phi pháp của các thẩm phán cánh tả cấp tiến" và kêu gọi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ "dừng lệnh cấm toàn quốc ngay bây giờ, trước khi quá muộn". Trong một bài đăng trên Truth Social, Trump tuyên bố các thẩm phán mà ông gọi là "kẻ điên khùng" không quan tâm "thậm chí là một chút đến hậu quả từ các quyết định và phán quyết rất nguy hiểm và không chính xác của họ".

Ông cáo buộc họ muốn "nắm quyền tổng thống mà không cần phải đạt được 80 triệu phiếu bầu". Tổng thống lập luận rằng một người trong vai trò của ông "phải được phép hành động nhanh chóng và quyết đoán về các vấn đề như đưa những kẻ giết người, trùm ma túy, kẻ hiếp dâm và những loại tội phạm tương tự trở về quê hương của chúng hoặc đến những địa điểm khác cho phép đất nước chúng ta được an toàn". Ngoài ra, ông kêu gọi Chánh án Tối cao John Roberts cũng như Tòa án Tối cao "sửa chữa tình hình độc hại và chưa từng có này", cảnh báo rằng nếu không, Hoa Kỳ sẽ gặp "rắc rối nghiêm trọng".

⦿ ---- Trong một phán quyết gay gắt vào thứ năm, một thẩm phán liên bang tại Maryland đã ban hành lệnh cấm tạm thời ngăn chặn nhóm Hiệu quả Chính phủ DOGE của Elon Musk truy cập vào thông tin nhận dạng cá nhân của người Mỹ do Cục An sinh Xã hội SSA lưu trữ. Thẩm phán Ellen Lipton Hollander cho biết bất kỳ ai trong nhóm của Musk đã có bất kỳ dữ liệu nào đều phải xóa dữ liệu đó, theo tờ New York Times đưa tin. "Nhóm DOGE về cơ bản đang tham gia vào một cuộc thám hiểm đánh bắt cá tại SSA, để tìm kiếm một đại dịch gian lận, dựa trên sự nghi ngờ", Hollander viết. "Họ đã tiến hành tìm kiếm kim trong đống cỏ khô theo nghĩa đen, mà không có bất kỳ kiến thức cụ thể nào về việc kim thực sự nằm trong đống cỏ khô".

DOGE lần đầu tiên cố gắng truy cập vào thông tin cá nhân cách đây một tháng, trong một cuộc đối đầu khiến quyền ủy viên phải từ chức sau khi từ chối nhóm của Musk. Lệnh mới, để đáp lại vụ kiện do các công đoàn và những người về hưu liên bang đệ trình, ngăn cản cơ quan này cho DOGE xem thông tin. "Chúng tôi sẽ nỗ lực tuân thủ lệnh của tòa án", một phát ngôn viên của Cục An sinh Xã hội đã gửi email cho CNBC. Hollander cho biết bên bào chữa dường như không lo lắng về quyền riêng tư của hàng triệu người Mỹ có thông tin cá nhân bị chia sẻ mà không có sự đồng ý của họ, mặc dù "trớ trêu thay, danh tính của những người liên kết với DOGE này đã bị che giấu vì bị cáo lo ngại rằng việc tiết lộ ngay cả tên của họ cũng sẽ khiến họ bị quấy rối và do đó xâm phạm quyền riêng tư của họ".

⦿ ---- Hôm thứ Năm, Nike đã cảnh báo rằng doanh số sẽ giảm hai chữ số phần trăm trong quý hiện tại khi công ty giày thể thao này phải đối mặt với mức thuế quan mới, sự tự tin của người tiêu dùng đang giảm và sự phục hồi chậm hơn dự kiến. Trong một cuộc gọi hội nghị với các nhà phân tích, giám đốc tài chính Matt Friend cho biết Nike dự kiến doanh số giảm trong quý tài chính thứ tư, dự kiến kết thúc vào tháng 5, sẽ ở "mức thấp" của "phạm vi giữa tuổi teen".

Nike cũng dự đoán biên lợi nhuận gộp của mình sẽ giảm từ 4 đến 5 điểm phần trăm khi họ tăng cường nỗ lực thanh lý hàng tồn kho dư thừa và các kiểu dáng cũ không còn được người tiêu dùng ưa chuộng nữa — một quá trình mà họ dự kiến sẽ tiếp tục trong năm tài chính 2026. Hướng dẫn tệ hơn nhiều so với dự kiến của các nhà phân tích. Ước tính đồng thuận từ LSEG cho thấy Thị trường Wall Street đã dự kiến doanh số sẽ giảm 11,4% trong quý hiện tại. Cổ phiếu đã giảm hơn 4% trong giao dịch mở rộng và giảm hơn 5% trong năm tính đến thời điểm đóng cửa vào thứ Năm.

⦿ ---- Một cuộc đánh giá danh sách cử tri của Iowa cho thấy 35 người không phải là công dân Hoa Kỳ nằm trong số hơn 1,6 triệu cử tri Iowa đã bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024. Bộ trưởng Hành chánh Paul Pate cho biết hôm thứ Năm rằng văn phòng của ông cũng xác định được 277 người không phải công dân đã đăng ký bỏ phiếu, một phần nhỏ trong số gần 2,3 triệu cử tri đã đăng ký. Việc bỏ phiếu của những người không phải là công dân Hoa Kỳ là bất hợp pháp trong các cuộc bầu cử liên bang và không có bằng chứng nào cho thấy điều này đang diễn ra với số lượng lớn.

Các cuộc đánh giá của tiểu bang như của Iowa đã chỉ ra rằng rất hiếm những người không phải công dân đăng ký bỏ phiếu và thậm chí còn hiếm hơn khi họ thực sự bỏ phiếu, AP đưa tin. Pate thường xuyên nhắc nhở người dân Iowa rằng luật của tiểu bang bảo vệ tính toàn vẹn của các cuộc bầu cử nhưng ngay cả một trường hợp bỏ phiếu bất hợp pháp cũng là quá nhiều. Văn phòng sẽ chuyển thông tin mới cho Sở An toàn Công cộng của tiểu bang và Bộ trưởng Tư pháp để điều tra thêm và có thể truy tố. Các con số mới cũng chỉ là một phần nhỏ của con số ban đầu—2.176—mà văn phòng của Pate đã xác định hai tuần trước cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11, sau khi so sánh danh sách cử tri của tiểu bang với danh sách những người tự báo cáo là người không phải công dân với Sở Giao thông Vận tải (DOT) Iowa.

.

Văn phòng của Pate cho biết thông tin của DOT là nguồn tốt nhất có sẵn tại thời điểm đó vì họ không có quyền truy cập vào hồ sơ nhập cư liên bang, nhưng hiện tại họ đã có, theo AP. Tháng 10 năm ngoái, phần lớn trong số hơn 2.000 cá nhân mà văn phòng của Pate xác định đã nói với DOT rằng họ không phải là công dân nhưng sau đó đã đăng ký bỏ phiếu hoặc đã bỏ phiếu. Vì họ có thể đã trở thành công dân nhập tịch trong thời gian tạm thời, văn phòng của Pate đã yêu cầu các viên chức bầu cử của quận khiếu nại lá phiếu của họ và yêu cầu họ bỏ phiếu tạm thời thay thế. Cử tri có một khoảng thời gian nhất định để "sửa" lá phiếu tạm thời bằng cách cung cấp bằng chứng chứng minh rằng họ là công dân nhập tịch.

Đánh giá cũng phát hiện ra năm người không phải công dân đã bỏ phiếu và cuối cùng đã bị hội đồng đánh giá của quận từ chối. Vấn đề bỏ phiếu của người không phải công dân đã được các ứng cử viên và nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa trên toàn quốc nhấn mạnh, và Tổng thống Trump đã nhiều lần ám chỉ mà không có bằng chứng rằng đảng Dân chủ đang khuyến khích di cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ để họ có thể đăng ký cho những người mới đến bỏ phiếu.

⦿ ---- Một Thượng nghị sĩ Cộng Hòa tiểu bang, người soạn dự luật "Ai chống Trump, ghét chính sách của Trump đều là bệnh tâm thần TDS" sau khi bị bắt vì gạ sex trẻ em, bây giờ đã từ chức. Thượng nghị sĩ tiểu bang Minnesota Justin Eichorn đã từ chức vào hôm thứ năm, chưa đầy một giờ trước khi các đồng nghiệp có thể bỏ phiếu về việc trục xuất ông. Các nhà lập pháp từ cả hai đảng cho biết họ đã sẵn sàng trục xuất đảng viên Cộng hòa, người đã bị bắt trong một vụ bắt cóc mại dâm vị thành niên vào thứ hai, tờ Minnesota Star Tribune đưa tin.

Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mark Johnson, một đảng viên Cộng hòa, cho biết cáo buộc này "quá nghiêm trọng" và các tài liệu cáo buộc "quá đáng lên án" đến mức cần phải trục xuất khỏi phòng họp chưa từng có, theo báo MPR News đưa tin. Theo các tài liệu cáo buộc của liên bang, Eichorn đã liên lạc với một thám tử chìm mà ông tin là một cô gái 17 tuổi—báo cáo ban đầu cho biết là cô 16 tuổi—và anh nói rằng tuổi của cô ấy không phải là vấn đề.

Các tài liệu cáo buộc nêu rõ rằng nhà lập pháp 40 tuổi, đã kết hôn và có bốn người con, đã liên lạc với một số điện thoại trong một quảng cáo trực tuyến mà các thám tử chìm đã đặt trong một hoạt động nhắm vào nỗ lực khai thác tình dục trẻ vị thành niên, MPR News đưa tin. Các tài liệu nêu rõ rằng Eichorn đã hỏi về giá cả và dịch vụ tình dục—và yêu cầu cung cấp ảnh khiêu dâm. Khi thám tử ngầm nhắn tin: "Tôi 17 tuổi… như tôi đã nói, không muốn gây rắc rối nhưng muốn nói thẳng vì có một gã đã rất tức giận với tôi", Eichorn được cho là đã trả lời: "Tại sao anh ta lại tức giận như vậy? Tôi nghĩ độ tuổi đồng ý là 17, khi nào em mới 18 tuổi?" Eichorn đã bị bắt sau khi sắp xếp một cuộc gặp gỡ ở phố đèn đỏ Bloomington, một vùng ngoại ô của Minneapolis.

Eichorn, người đã bị giam giữ kể từ khi bị bắt, đã bị truy tố tội cố gắng ép buộc và dụ dỗ trẻ vị thành niên vào thứ Tư, tờ Guardian đưa tin. Vào thứ Năm, một thẩm phán đã ra lệnh thả anh ta đến một nhà tạm trú có giám sát GPS khi có chỗ trống. Quyền truy cập internet của anh ta sẽ bị hạn chế và anh sẽ không được phép tiếp xúc không có sự giám sát với trẻ vị thành niên. Trong một lá thư từ chức gửi cho Thống đốc Minnesota Tim Walz được đọc tại phòng họp Thượng viện vào thứ Năm, Eichorn nói rằng, "Tôi phải tập trung vào các vấn đề cá nhân vào lúc này". Vào thứ Hai, vài giờ trước khi bị bắt, Eichorn là một trong năm đảng viên Cộng hòa đã đưa ra dự luật phân loại "hội chứng rối loạn Trump" là một bệnh tâm thần đối với bất kỳ ai ghét Trump, chống Trump.

⦿ ---- Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Pam Bondi cho biết hôm thứ Năm rằng Bộ Tư pháp (DoJ) đã truy tố ba cá nhân về các vụ tấn công đốt phá bị cáo buộc nhằm vào các đại lý Tesla trên khắp cả nước. Bondi còn đe dọa rằng các bị cáo sẽ "phải chịu toàn bộ sức mạnh của luật pháp" và tuyên bố sẽ truy tố những kẻ chịu trách nhiệm về các vụ tấn công vào tài sản của công ty.

"Những ngày phạm tội mà không phải chịu hậu quả đã chấm dứt. Hãy coi đây là lời cảnh báo: nếu bạn tham gia làn sóng khủng bố trong nước này nhằm vào các tài sản của Tesla, Bộ Tư pháp sẽ bỏ tù bạn", Bondi tuyên bố. Bộ Tư pháp cho biết các bị cáo đã bị bắt tại Oregon, Colorado và South Carolina vì ném bom xăng vào các đại lý Tesla địa phương. Nếu bị kết tội, các bị cáo có thể phải ngồi tù tới 20 năm, trong khi mức án tối thiểu cho các tội danh mà họ bị buộc tội là năm năm.

⦿ ---- Tesla cho biết hôm thứ Năm rằng họ sẽ thu hồi 46.096 xe Cybertruck tại Hoa Kỳ do các vấn đề với tấm ốp trang trí bên ngoài, có thể tự bung ra khi lái xe và "gây nguy hiểm cho người lái xe phía sau và làm tăng nguy cơ thương tích hoặc va chạm". Đây là lần thứ tám xe bán tải bị thu hồi kể từ khi ra mắt vào tháng 11 năm 2023, trước đó đã gặp sự trục trặc với bàn đạp ga bị lỗi và các bộ phận rời rạc.

Vào năm 2024, công ty quản lý thu hồi BizzyCar đã báo cáo rằng Tesla đã chiếm 5,1 triệu cuộc gọi lại, đứng đầu danh sách các cuộc thu hồi tại Hoa Kỳ trong năm đó. Việc giao hàng Cybertruck đã bị tạm dừng vào đầu tháng 3 do khách hàng phàn nàn rằng tấm ốp trang trí dường như được gắn bằng keo. Công ty cho biết họ sẽ thay thế tấm ốp miễn phí. Cổ phiếu của Tesla đã giảm mạnh 40 phần trăm kể từ đầu năm trong bối cảnh doanh số bán hàng yếu ớt và sự phản đối đối với các hoạt động chính trị của Elon Musk.

⦿ ---- Apple Inc. đang phải đối mặt với vụ kiện tập thể từ những người dùng đã mua iPhone và các thiết bị khác có khả năng Apple Intelligence, với lý do rằng sự chậm trễ trong các tính năng của họ cấu thành quảng cáo sai sự thật và cạnh tranh không lành mạnh, Axios đưa tin vào thứ năm. Theo đơn kiện được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ tại San Jose, các sản phẩm này "cung cấp phiên bản Apple Intelligence bị giới hạn đáng kể hoặc hoàn toàn không có" gây hiểu lầm cho người tiêu dùng bằng "các tính năng không tồn tại hoặc bị trình bày sai lệch đáng kể".

Tài liệu này đặc biệt nêu bật một quảng cáo từ tháng 9 năm ngoái ca ngợi các khả năng của Siri hiện đã bị trì hoãn, tuyên bố rằng công ty đã không rút lại các tuyên bố tương tự và do đó đã tham gia vào "một sự lừa dối lan rộng".

⦿ ---- HỎI 1: Nghe nhạc một mình vừa có lợi cho sức khỏe bản thân, vừa thêm lợi ích xã hội có giá trị?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Nghe nhạc một mình có vẻ không phải là một hoạt động xã hội, nhưng các nhà nghiên cứu tại Đại học Buffalo (UB) đã công bố một nghiên cứu cho thấy việc làm như vậy có thể mang lại những lợi ích xã hội có giá trị như thế nào. "Đây là một cách tuyệt vời để thúc đẩy bản thân về mặt xã hội và tăng cường sức khỏe của bạn", Elaine Paravati, Tiến sĩ, tác giả liên hệ của nghiên cứu, người đã tiến hành nghiên cứu trong khi hoàn thành chương trình tiến sĩ tại UB, cho biết.

Trong hai thí nghiệm cho nghiên cứu được công bố trên tạp chí Psychology of Music, Paravati và các đồng tác giả—Esha Naidu, Tiến sĩ, cộng sự sau tiến sĩ tại Đại học Duke, người đang hoàn thành chương trình sau đại học tại UB vào thời điểm nghiên cứu; và Shira Gabriel, Tiến sĩ, giáo sư tâm lý học tại UB—đã chứng minh âm nhạc hoạt động như một người thay thế xã hội. Chi tiết:

https://phys.org/news/2025-03-solo-music-boosts-social.html

⦿ ---- HỎI 2: Thuốc kháng sinh liều thấp sẽ giảm rụng tóc?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho biết liều thấp hơn của một loại kháng sinh thông thường có thể hạn chế tình trạng rụng tóc do một tình trạng da hiếm gặp. Các nhà nghiên cứu cho biết kháng sinh doxycycline thường được sử dụng để điều trị rụng tóc do sẹo lymphocytic, một tình trạng mà các tế bào miễn dịch của cơ thể nhắm vào nang tóc. Nhưng liều doxycycline tương đối cao được sử dụng để ngăn ngừa rụng tóc và sẹo là không cần thiết, theo những phát hiện được công bố vào thứ Ba trên Tạp chí của Viện Hàn lâm Da liễu Hoa Kỳ. Các nhà nghiên cứu cho biết điều đó có nghĩa là những bệnh nhân này có thể được điều trị hiệu quả mà không bị buồn nôn, nôn mửa và phát ban thường gặp khi dùng doxycycline liều cao. Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2025/03/19/alopecia-doxycycline-study/4611742395021/

.