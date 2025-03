Thiếu tướng Charles Calvin Rogers (1929-1990) từng chiến đấu ở VN bị Pentagon xóa sổ vì da đen. Bao giờ tới phiên các tướng Mỹ gốc Á và gốc Việt?

Trump Organization hốt bạc ở VN kể từ 2027

Thiếu tướng Charles Calvin Rogers (1929-1990) từng chiến đấu ở VN bị Pentagon xóa sổ vì da đen. Bao giờ tới phiên các tướng Mỹ gốc Á và gốc Việt?

Từ ngày 31/3: Bạn phải tới xếp hàng, trình diện trực tiếp trước mặt nhân viên Sở Xã Hội cho các dịch vụ.

Coi chừng: Chỉ vì hình xăm mà bị trục xuất

Steve Bannon (cựu cố vấn của Trump): Trump sẽ tái tranh cử vào năm 2028 và sẽ thắng nhiệm kỳ thứ ba, bất chấp giới hạn hiến pháp.

Khoảng 60.000 nhân viên dân sự sẽ bị cắt giảm tại Bộ Quốc phòng, trong đó có cả ngàn cựu chiến binh

Trump Media and Technology Group: Lên TV trực tuyến để tuyên truyền

Sắp ứng cử Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ: Ekrem Imamoglu (Thị trưởng Istanbul) bị bắt vì cớ bằng Cử nhân không hợp lệ.

Tòa chận lệnh Trump cấm quân nhân chuyển giới phục vụ trong quân đội vì mọi người bình dẳng và hàng ngàn lính chuyển giới đã hy sinh

Trump sẽ áp thuế nhập cảng mới vào ngày 2 tháng 4, có thể trị giá "hàng nghìn tỷ" đô: sẽ làm mọi thứ tăng giá vì không ai bán lỗ cả

- Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản: thuế quan của Mỹ ảnh hưởng đến niềm tin kinh doanh và hộ gia đình người Nhật.

- Sa thải bất kể luật pháp: Trump đã sa thải 2 thành viên Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC)

- Viện Hòa bình Hoa Kỳ (USIP) kiện chính quyền Trump vì DOGE đột nhập chiếm trụ sở, đổi dàn máy tính, cắt giảm ban quản trị.

- Trump thú nhận thất bại trong việc thuyết phục Putin ngưng bắn 30 ngày rằng vì Putin đang có lợi thế.

- Trump: viện trợ cho Ukraine không bàn trong cuộc gọi với Putin (Nhưng Putin nói, Putin đòi chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine).

- Giành đất cắm cờ trước giờ ngưng bắn: Nga thêm quân đến biên giới khu vực Sumy, có thể tấn công trên nhiều mặt trận

- Putin: đã xóa sổ xong quân Ukraine trên đất Nga.

- Nga: phi cơ không người lái Ukraine tấn công 1 trạm dầu ở vùng Krasnodar vào ban đêm

- Trump: Tập Cận Bình và Putin đều muốn "hòa thuận" với Mỹ, và Mỹ đang cần đất hiếm của Nga.

- Liên Âu: không mua vũ khí từ các hãng Mỹ, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ

- Thủ Tướng Anh trấn an Zelensky: Anh quốc ủng hộ người dân Ukraine. Bộ trưởng Anh kể về cách Trump ký hòa ước với Taliban: giấu chi tiết trong phụ lục, hứa Mỹ trao cho Taliban mọi thứ họ muốn để đánh bại quân đội Afghanistan.

- Zelensky: sẽ nói về lệnh ngừng bắn với Trump chiều nay. Putin hứa với Trump ngưng bắn bán phần, nhưng đêm qua bắn hơn 150 máy bay không người lái vào hạ tầng năng lượng Lằn ranh đỏ: Không cắt đất Ukraine.

- Đặc sứ Mỹ Steve Witkoff: kế tiếp sẽ họp về Ukraine ở Saudi Arabia.

- Báo động: Chỉ số Hang Seng Tech Index của ở Hồng Kông tăng hơn 30% kể từ đầu năm. Chỉ số MSCI Trung Quốc đã tăng 19% kể từ đầu năm, S&P 500 (của Mỹ) đã trượt vào vùng điều chỉnh (sụt giá hơn 10%) lần đầu tiên kể từ năm 2023.

- TNS/TB Justin Eichorn, người soạn dự luật "Nếu bạn ghét Trump, bạn chống Trump vậy là bạn đang bệnh tâm thần TDS" (dù đã có vợ, 4 con) bị bắt vì gạ sex gái 16 tuổi. Cộng Hòa kêu gọi Eichorn từ chức.

- Hồ sơ mật vụ ám sát TT Kennedy năm 1963 được công bố thêm. Các sử gia nói không gì lạ nữa.

- Tấn công các đại lý xe Tesla sẽ bị coi là "khủng bố trong nước" có án ít nhất 5 năm tù. Nhiều đại lý nửa đêm bị đốt, bắn vào cửa sổ.

- Nội chiến Dân Chủ gay gắt hơn: DB Pelosi chỉ trích TNS Schumer vì thông qua dự luật tài trợ chính phủ cho Trump nhiều quyền lực hơn để tiếp tục cắt giảm với dự kiến cắt Medicaid.

- Từ thuế gà năm 1963 tới thuế thép và nhôm năm 2025: Các công ty nhiều cách lách thuế để bán rẻ hơn, chiếm thị trường hơn.

- Phần Lan: cần trang bị Ukraine vũ khí "tận răng"

- Tập Cận Bình nổi giận, đòi điều tra: vì sao CK Hutchison Holdings Limited của Hồng Kông bán tài sản cảng (bao gồm ở Kênh đào Panama) cho hãng Mỹ BlackRock

- Fitch Ratings: cuộc chiến thương mại toàn cầu do Trump khởi xướng sẽ làm giảm tăng trưởng ở Mỹ từ 2,1% xuống còn 1,7% năm 2025, xuống còn 1,5% năm 2026

- Trump đồng ý không tăng gấp đôi thuế với Canada, Thủ Hiến Ontario đồng ý không áp phụ phí đối với điện bán sang Mỹ.

- Sau khi Trump đòi luận tội để lột chức 1 thẩm phán "cực tả, điên khùng", Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts lên tiếng chỉ trích trực tiếp Trump

- Bộ quốc phòng Mỹ xóa sổ các chiến công của chiến binh da đen và da đỏ theo lệnh gỡ bỏ DEI

- Trump kêu gọi người di cư tự trục xuất để sau này có thể vào Mỹ, đừng để bị bắt là vĩnh viễn cấm cửa

- Thống đốc Gavin Newsom đã gửi điện thoại loại dùng một lần (và không dấu vết) cho khoảng 100 CEO của tiểu bang để nghe cố vấn

- Nhà văn Đài Loan Li Yanhe thăm gia đình ở TQ, bị TQ bắt, kết tội mưu đồ lật đổ nhà nước TQ

- Đài Loan: cảnh báo đi tới VN coi chừng bệnh sởi

- 2 hãng xe Nam Hàn (Hyundai và GM Korea) xin Trump đừng áp thuế vì đã mở xưởng ở Mỹ từ mấy năm trước

- Trí tuệ nhân tạo Grok của Musk nói loan tin giả, tin bóp méo đứng đầu thế giới là chính Elon Musk, rồi tới Trump

- Siemens AG sa thải 5.600 nhân viên toàn cầu

- CalMatters: Tiền trợ cấp thuê nhà cho người nghèo (Housing section 8) cạn, và không có kế hoạch để cứu.

- HỎI 1: Trump xóa sổ các sáng kiến về đa dạng, công bằng và hòa nhập DEI, cơ nguy làm chệch hướng các cuộc nghiên cứu ung thư ảnh hưởng trên các sắc dân khác nhau? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Mỹ sau COVID-19 năm năm, vẫn khủng hoảng thiếu người chăm sóc trẻ em? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-25/8/2024) ⦿ ---- Trump hốt bạc ở VN kể từ 2027, theo báo The Investor: Dự án sân golf cao cấp, thể thao, du lịch sinh thái và khu phức hợp đô thị trị giá 1,5 tỷ đô la do Trump Organization đầu tư tại tỉnh Hưng Yên, miền Bắc Việt Nam, dự kiến ​​hoàn thành vào tháng 3 năm 2027 để phục vụ Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC.

.

Charles James Boyd-Bowman, Tổng giám đốc điều hành IDG Capital Việt Nam, đại diện cho Trump Organization tại Việt Nam, đã tiết lộ thông tin này tại cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tại Hà Nội vào thứ Ba. Ông cho biết khu phức hợp này, được thiết lập để đáp ứng các tiêu chuẩn hàng đầu của tổ chức, sẽ là nơi có một trong những sân golf hàng đầu tại Việt Nam và là điểm đến chơi golf nổi tiếng toàn cầu.

Dự án dự kiến ​​hoàn thành trong hai năm (tháng 3 năm 2027) để phục vụ APEC 2027. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên và IDG Capital Việt Nam là các nhà đầu tư của dự án. Boyd-Bowma lưu ý rằng công ty của ông đang hợp tác chặt chẽ với các bộ của Việt Nam và tỉnh Hưng Yên để đẩy nhanh dự án càng sớm càng tốt.

Về phần mình, Thủ tướng Chính cho biết các cơ quan Việt Nam sẽ tiến hành rà soát kỹ lưỡng để đẩy nhanh dự án, đảm bảo tuân thủ pháp luật và lợi ích của tất cả các bên liên quan. Nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ ngày càng phát triển kể từ khi Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện được thiết lập vào tháng 9 năm 2023, ông nhấn mạnh rằng vẫn còn dư địa để dòng vốn Hoa Kỳ chảy nhiều hơn vào Việt Nam.

Lãnh đạo chính phủ kêu gọi Tổ chức Trump Organization định vị Việt Nam là cơ sở kinh doanh và mở rộng dấu ấn đầu tư sang các địa phương khác trong nước cũng như các lĩnh vực tiềm năng mà tổ chức này vượt trội và Việt Nam ưu tiên. Ông đề nghị công ty tăng cường quan hệ đối tác với các doanh nghiệp Việt Nam, giúp họ tham gia vào chuỗi cung ứng và hệ sinh thái toàn cầu của mình.

Boyd-Bowman tiết lộ rằng công ty của ông đang tích cực tìm hiểu thêm các cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Ông cho biết thêm, công ty đang nỗ lực thúc đẩy các chuyến thăm Việt Nam của các nhà lãnh đạo Tổ chức Trump Organization, qua đó giúp củng cố quan hệ giữa hai nước và nâng cao vị thế toàn cầu của Việt Nam.

⦿ ---- Đảng Dân chủ tiểu bang West Virginia hôm nay đã chỉ trích gay gắt quyết định của Chính quyền Trump xóa trang web chính thức của Pentagon tôn vinh sự phục vụ anh hùng của người bản xứ (da đen) West Virginia Thiếu tướng Lục quân Charles C. Rogers, một người nhận được Huân chương Danh dự vì lòng dũng cảm phi thường của ông tại Việt Nam. Trong một sự sỉ nhục tột cùng, URL của Pentagon dành riêng cho Rogers đã được đổi từ "huy chương" thành "deimedal" (ghép: DEI+medal), một hàm ý đáng lo ngại rằng Rogers bằng cách nào đó không xứng đáng với danh dự của mình.

"Tôi bối rối không hiểu tại sao mỗi lần chỉ có những cuộc thảo luận đơn thuần về việc dỡ bỏ bức tượng của một kẻ phản bội Liên minh miền Nam đã chiến đấu chống lại Hoa Kỳ để bảo vệ chế độ nô lệ, thì lại có một tiếng kêu chiến đấu tuyệt đối về việc bảo vệ 'lịch sử' được che đậy bằng sự ủng hộ của cựu chiến binh nhưng lại không có một lời nào được nói ra khi những người anh hùng của West Virginia như Charles Rogers bị xóa khỏi lịch sử của chúng ta", Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Sean Hornbuckle cho biết. "Điều này vượt quá sự đạo đức giả và thiếu tôn trọng đối với West Virginia, và vì những lý do hiển nhiên nhưng thật không may, tôi không ngạc nhiên".

Charles C. Rogers gia nhập Quân đội Hoa Kỳ phân biệt chủng tộc vào năm 1951, thời điểm mà người Mỹ gốc Phi vẫn phải đối mặt với sự phân biệt đối xử trắng trợn, buộc phải ngồi ở phía sau xe buýt và ngồi tại các quầy ăn trưa phân biệt chủng tộc. Cha của ông cũng đã phục vụ dũng cảm trong Quân đội phân biệt chủng tộc trong Thế chiến II.

Tại Việt Nam, Rogers đã giành được Huân chương Danh dự với tư cách là Trung tá chỉ huy một căn cứ hỗ trợ hỏa lực gồm 300 người gần biên giới Campuchia. Khi quân đội Bắc Việt cố gắng tràn vào căn cứ, Rogers đã nhiều lần đặt mình vào nguy hiểm để tập hợp quân đội và bảo vệ vị trí của họ, chịu ba vết thương nghiêm trọng trong quá trình này. Ông cũng được trao tặng Ngôi sao Đồng vì Lòng dũng cảm, Trái tim Tím và Huân chương Công trạng. Trong cuộc chiến mà ông được trao tặng Huân chương Danh dự, 12 binh sĩ Mỹ đã hy sinh và 68 người bị thương.

Rogers thậm chí đã cố gắng trở lại chiến đấu sau khi bình phục chấn thương. Ngược lại, Donald Trump, người hoàn toàn không tham gia nghĩa vụ quân sự, đã từng tuyên bố rằng "chiến tranh Việt Nam cá nhân" của ông liên quan đến việc né tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục khi còn trẻ. Dưới thời chính quyền Trump, những hành động dũng cảm của những người anh hùng như Rogers đã bị xóa bỏ một cách lặng lẽ, bị coi là không phù hợp để nghiên cứu, tưởng nhớ hoặc tôn vinh.

"Bạn sẽ không đọc về chủ nghĩa anh hùng của Charles Rogers ngày nay vì Trump trốn tránh nghĩa vụ quân sự và chính quyền của ông ta thấy rằng việc nghiên cứu về những anh hùng thực sự của Mỹ là không phù hợp", Dân Biểu Anitra Hamilton tuyên bố. "Chính quyền này thích một phiên bản lịch sử được chỉnh sửa hơn là công nhận những hy sinh thực sự của những người Tây Virginia dũng cảm như Rogers".

Đại biểu Hollis Lewis cho biết, "Một lần nữa, chính quyền Trump đã không tôn trọng West Virginia và quan trọng hơn là quân đội của chúng ta. Khi Thiếu tướng Lục quân Hoa Kỳ Charles Calvin Rogers chiến đấu vì đất nước này, ông đã làm như vậy một cách tự hào để bảo vệ quyền tự do của chúng ta. Nỗ lực của chính quyền này nhằm xóa bỏ hoặc làm giảm tầm quan trọng lịch sử của những người đã hy sinh vì quốc gia của chúng ta, dưới chiêu bài tấn công các chương trình DEIA, là vô cùng sai lầm và độc ác". Người dân West Virginia xứng đáng có những nhà lãnh đạo tôn vinh chủ nghĩa anh hùng thực sự, chứ không phải xóa bỏ nó.

Thiếu tướng Charles Calvin Rogers (1929-1990) bị Bộ quốc phòng của Trump tẩy xóa vì da đen trên trang Pentagon. Bao giờ tới phiên các tướng Mỹ gốc Á và gốc Việt?

⦿ ---- Lên TV trực tuyến để tuyên truyền: Trump Media and Technology Group (TMTG) đã công bố vào thứ Tư trong một thông cáo báo chí rằng nền tảng phát trực tuyến Truth+ hiện đã có trên TV Roku. Với điều này, khách hàng sở hữu TV Roku sẽ có thể tải xuống ứng dụng Truth+ trực tiếp vào TV của họ từ Cửa hàng kênh Roku. Có thể đăng nhập thông qua thiết bị di động, quét mã QR hoặc bằng cách sử dụng mật mã.

"Chúng tôi đang đưa Truth+ đến Roku và có kế hoạch phát hành thêm nhiều ứng dụng TV khác trong thời gian sớm nhất. Truth+ là lựa chọn duy nhất cho TV và phim không phải là phim truyền hình, cũng như là một giải pháp thay thế tuyệt vời cho các kênh tin tức cũ đã mất uy tín đã làm mất lòng tin của người dân Mỹ", CEO Devin Nunes của TMTG cho biết. Sắp tới, công ty có kế hoạch ra mắt ứng dụng Truth+ cho các nền tảng TV được kết nối bổ sung bao gồm Samsung và LG.

⦿ ---- Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt Thị trưởng Istanbul Ekrem Imamoglu vào sáng thứ Tư như một phần của cuộc điều tra về cáo buộc liên quan đến tham nhũng, CNN Turk đưa tin. Nhà của Imamoglu đã bị đột kích trước khi ông bị bắt, lệnh bắt giữ cũng được ban hành đối với khoảng 100 người khác. Chính quyền cũng cấm biểu tình trong thành phố cho đến ngày 23 tháng 3. Việc bắt thị trưởng diễn ra chỉ một ngày sau khi Đại học Istanbul tuyên bố bằng tốt nghiệp của thị trưởng là không hợp lệ, trong một động thái được coi là có động cơ chính trị.

Việc thu hồi này thực sự loại Imamoglu, đối thủ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, khỏi cuộc tranh cử tổng thống, vì luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu các ứng cử viên phải có bằng đại học để đủ điều kiện cho vị trí này. Trường đại học đã trích dẫn những bất thường bị cáo buộc trong quá trình chuyển đổi học vấn của thị trưởng khi đưa ra quyết định.

⦿ ---- Chỉ vì hình xăm mà bị trục xuất. Bạch Ốc cho biết 200 công dân Venezuela được đưa đến El Salvador vào thứ Bảy bất chấp lệnh của thẩm phán là một phần của băng đảng Tren de Aragua của Venezuela. Nhưng luật sư của một trong những người đàn ông này cho biết thực ra anh ta là một học sĩ LGBTQ+ đã tìm kiếm nơi ẩn náu tại Hoa Kỳ sau khi chạy trốn khỏi cuộc đàn áp chính trị ở Venezuela, rằng anh ta không có tiền án tiền sự và anh ta đã bị nhầm là một thành viên băng đảng do hình xăm của mình, mà tờ Guardian mô tả là "lành tính". Một số người thân của những người đàn ông bị trục xuất cũng lên tiếng khẳng định rằng các thành viên gia đình họ không phải là thành viên của Tren de Aragua, theo NBC News đưa tin.

Một người được cho là một người đàn ông có hồ sơ tị nạn chưa được giải quyết và không có tiền án tiền sự. Người thân của anh ta cho biết anh ta cũng bị nhắm mục tiêu vì những hình xăm vô hại, một trong số đó liên quan đến tình yêu của anh ta dành cho bóng đá giải trí.

Một người khác được cho là một người đàn ông đã rời khỏi Venezuela vì anh ta bị các nhóm bán quân sự có vũ trang ủng hộ Tổng thống Nicolás Maduro quấy rối và tống tiền. Anh ta cũng có hồ sơ tị nạn chưa được giải quyết và gia đình anh ta cũng tin rằng hình xăm của anh ta khiến anh ta bị nhắm mục tiêu.

Những câu chuyện tương tự rất dễ tìm thấy trên các phương tiện truyền thông khác. Trong khi đó, một viên chức ICE cho biết, như một phần của quá trình tố tụng tại tòa án trong vụ án, rằng việc thiếu hồ sơ tiền án đối với "nhiều" người đàn ông bị trục xuất chỉ đơn giản cho thấy họ chưa ở Hoa Kỳ đủ lâu để lập hồ sơ, ABC News đưa tin. "Đây là điều gây sốc nhất mà tôi từng thấy xảy ra với một trong những khách hàng của chúng tôi", luật sư nói chuyện với Guardian, người làm việc cho nhóm Immigrant Defenders Law Center (ImmDef). "Tôi nghĩ rằng điều này được thiết kế để trở thành một phần trong nỗ lực chấm dứt chế độ tị nạn tại Hoa Kỳ của họ".

⦿ ---- Bạn phải tới xếp hàng, trình diện trực tiếp trước mặt nhân viên Sở Xã Hội. Trong nỗ lực hạn chế các khiếu nại gian lận, Cơ quan An sinh Xã hội (SSA) sẽ áp dụng các biện pháp xác minh danh tính chặt chẽ hơn—theo đó, hàng triệu người nhận và người nộp đơn phải đến các văn phòng thực địa của cơ quan thay vì tương tác với cơ quan qua điện thoại, theo AP đưa tin. Bắt đầu từ ngày 31 tháng 3, mọi người sẽ không còn có thể xác minh danh tính của mình với SSA qua điện thoại nữa và những người không thể xác minh danh tính của mình đúng cách qua dịch vụ trực tuyến "my Social Security" của cơ quan sẽ phải đến trực tiếp văn phòng thực địa của cơ quan để hoàn tất quy trình xác minh, ban lãnh đạo cơ quan cho biết với ccác phóng viên vào thứ Ba. Thay đổi này sẽ áp dụng cho những người nộp đơn xin An sinh Xã hội mới và những người nhận hiện tại muốn thay đổi thông tin gửi tiền trực tiếp của họ.

Những người bênh vực người về hưu cảnh báo rằng thay đổi này sẽ tác động tiêu cực đến người Mỹ lớn tuổi ở các vùng nông thôn, bao gồm những người khuyết tật, hạn chế về khả năng đi lại, những người sống xa văn phòng SSA và có quyền truy cập internet hạn chế. Kế hoạch này cũng được đưa ra khi cơ quan này có kế hoạch đóng cửa hàng chục văn phòng An sinh Xã hội trên khắp cả nước và đã vạch ra kế hoạch sa thải hàng nghìn nhân viên. "Đây là biện pháp hợp lý", Leland Dudek, quyền ủy viên của cơ quan này, cho biết, bởi vì một vấn đề khi loại bỏ các khiếu nại gian lận là "thông tin mà chúng tôi sử dụng thông qua xác thực dựa trên kiến ​​thức đã thuộc phạm vi công cộng".

⦿ ---- Một thẩm phán liên bang hôm thứ Ba đã chặn lệnh hành pháp của Tổng thống Trump (lệnh của Trump cấm quân nhân chuyển giới phục vụ trong quân đội), phán quyết rằng Pentagon không thể thực thi lệnh này vì nó mang tính phân biệt đối xử và vi phạm điều khoản bảo vệ bình đẳng của hiến pháp. Trong phán quyết dài 79 trang, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Ana Reyes cho biết lệnh này "đẫm đầy sự thù địch" đối với người chuyển giới, Politico đưa tin. Lệnh sơ bộ của Reyes cấm Bộ Quốc phòng ban hành chính sách, được công bố vào tháng trước, có hiệu lực sẽ loại bỏ quân đội chuyển giới, theo Washington Post đưa tin.

"Sự trớ trêu tàn khốc là hàng nghìn quân nhân chuyển giới đã hy sinh—một số người liều mạng—để đảm bảo cho những người khác quyền được bảo vệ rất bình đẳng mà Lệnh cấm quân sự tìm cách từ chối họ", theo Thẩm phán Reyes, một người được Biden bổ nhiệm, đã viết. Bà cũng lưu ý rằng cả sắc lệnh hành pháp lẫn chính sách tiếp theo đều không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy "quân nhân chuyển giới không phù hợp với sự sẵn sàng của quân đội". Cố vấn của Trump, Stephen Miller đã nhanh chóng phản hồi, tờ Washington Times đưa tin. "Các thẩm phán tòa án quận hiện đã quyết định rằng họ là người chỉ huy lực lượng vũ trang", ông đăng trên mạng xã hội.

⦿ ---- Khoảng 50.000 đến 60.000 nhân viên dân sự sẽ bị cắt giảm tại Bộ Quốc phòng, trong khi gần 21.000 nhân viên đã tự nguyện nghỉ việc trong những tháng tới, một quan chức quốc phòng cấp cao cho biết với các phóng viên hôm thứ Ba. Để đạt được mục tiêu cắt giảm 5% đến 8% trong lực lượng lao động dân sự hơn 900.000 người, quan chức này cho biết, bộ này đặt mục tiêu cắt giảm khoảng 6.000 vị trí mỗi tháng bằng cách đơn giản là không thay thế những công nhân thường xuyên nghỉ việc.

Một mối quan tâm chính là sau đó các quân nhân có thể được sử dụng để lấp đầy những công việc dân sự đó. Việc cắt giảm là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn của Bộ Hiệu quả Chính phủ nhằm cắt giảm lực lượng lao động liên bang và giải thể các cơ quan của Hoa Kỳ. Thừa nhận rằng "một số" cựu chiến binh quân đội sẽ nằm trong số những người dân sự bị sa thải, một quan chức ẩn danh không ước tính có bao nhiêu người nhưng đồng ý rằng có thể lên tới hàng nghìn người.

⦿ ---- Chính quyền Trump chuẩn bị áp thuế nhập cảng mới vào ngày 2 tháng 4, với các nguồn tin cho tờ Washington Post biết vào thứ Tư rằng chúng có thể trị giá "hàng nghìn tỷ" đô la. Kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trở lại Bạch Ốc, thuế quan đã được tăng lên đối với khoảng 800 tỷ đô la hàng nhập từ Trung Quốc, Mexico và Canada, theo ước tính của WaPo.

"Hai tháng qua đã gây tổn hại cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng Hoa Kỳ, nhưng thời hạn ngày 2 tháng 4 thực sự có thể khiến tất cả những điều đó trông giống như một cơn bão trong ấm trà", theo nhà phân tích chính sách kinh tế tại Apricitas Economics, Joseph Politano, nhận xét về tính hình áp thuế chỉ có nghĩa là giá hàng tăng thêm và dân chúng gánh chịu, vì không ai bán lỗ bao giờ. Đánh giá theo những bình luận mới nhất của nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ, có vẻ như Washington sẽ không lùi bước trong việc thực hiện áp thuế mới.

⦿ ---- Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda đã bình luận vào thứ Tư rằng thuế quan của Hoa Kỳ có thể ảnh hưởng đến niềm tin kinh doanh và hộ gia đình. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Ueda cho biết ông không chắc chắn về cách thuế quan sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế trong ngắn hạn, đồng thời nói thêm rằng chính sách và mục tiêu thuế quan của Washington đã mở rộng "nhanh chóng" trong tháng qua.

Ông nhấn mạnh rằng BoJ sẽ tiếp tục đánh giá chặt chẽ cách các chính sách thương mại của Hoa Kỳ đang ảnh hưởng không chỉ đến Nhật Bản mà còn đến nền kinh tế toàn cầu. Thống đốc ngân hàng chia sẻ rằng ông muốn thực hiện các chính sách "trước khi quá muộn".

⦿ ---- Sa thải bất kể luật pháp: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã sa thải hai thành viên của Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa Kỳ (FTC), cụ thể là Ủy viên Alvaro Bedoya và Ủy viên Rebecca Slaughter. Trong một bài đăng trên X, Bedoya gọi động thái này là "bất hợp pháp" và tuyên bố rằng "đây rõ ràng là tham nhũng".

Hơn nữa, ông cáo buộc Trump muốn "FTC trở thành con chó săn cho những người bạn chơi golf của mình". Ông tuyên bố rằng ông sẽ làm chứng trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện và Hạ viện Colorado, nơi ông viết rằng ông sẽ "có nhiều điều để nói hơn". Ngoài ra, Slaughter cũng tuyên bố rằng bà đã bị tổng thống sa thải "bất hợp pháp", "vi phạm ngôn ngữ rõ ràng của một điều luật và tiền lệ rõ ràng của Tòa án Tối cao".

⦿ ---- Chuyển biến từng bước từ chế độ dân chủ sang độc tài: Viện Hòa bình Hoa Kỳ (USIP: US Institute of Peace) đã đệ đơn kiện chính quyền Trump sau khi Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) tiếp quản tổ chức độc lập này và cắt giảm ban quản trị. Một vụ kiện được đệ trình vào thứ Ba tại tòa án quận DC yêu cầu "Tòa án này can thiệp ngay lập tức để ngăn Bị đơn hoàn thành việc phá dỡ Viện bất hợp pháp và làm suy yếu không thể khắc phục được khả năng thực hiện công việc thúc đẩy hòa bình và giải quyết xung đột quan trọng của Nguyên đơn theo giao phó của Quốc hội".

Vụ kiện được đệ trình sau khi nhân viên DOGE, cùng với cảnh sát DC, xâm nhập Viện Hòa bình Hoa Kỳ vào thứ Hai sau khi bị từ chối vào tuần trước. Sự leo thang đáng kể đó diễn ra sau khi chính quyền Trump cắt giảm ban quản trị của tổ chức này vào thứ Sáu. Chính quyền Trump đã phải đối mặt với một số tổn thất tại tòa án. USIP, cơ quan giải quyết xung đột, không phải là một cơ quan liên bang. Cơ quan này được Quốc hội thành lập như một cơ quan độc lập, phi đảng phái vào năm 1984 và USIP sở hữu và quản lý trụ sở chính của mình.

Một bản tuyên bố được đệ trình như một phần của vụ kiện từ giám đốc an ninh của viện cáo buộc rằng DOGE cưỡng bách một nhân viên USIP "sở hữu khả năng công nghệ để truy cập Cơ sở hạ tầng và cấp quyền truy cập cho người khác" đi đến Washington, DC, "theo lệnh của DOGE ... để truy cập Cơ sở hạ tầng và cấp quyền truy cập vào DOGE sớm nhất là vào tối ngày 18 tháng 3 năm 2025".

Một bản ghi nhớ hỗ trợ khác nêu rõ rằng "USIP cũng có lý do để tin rằng Bị đơn hoặc những người làm việc cùng với họ hiện đang ở trong tòa nhà USIP, gây ra thiệt hại vật chất cho cơ sở và truy cập và xử lý hồ sơ tài chính của USIP". Bản ghi nhớ bao gồm một bức ảnh chụp vào thứ Ba về một thùng rác đầy hồ sơ, một số trong đó có vẻ là hồ sơ tài chính, được đánh dấu là "SHRED" (ĐÃ XÉ BỎ).

Khiếu nại lập luận rằng các hành động của chính quyền, bao gồm cả việc bị cáo buộc phá hủy và sửa đổi hồ sơ, đang gây ra "tổn hại không thể khắc phục" đối với USIP. Đơn yêu cầu tòa án chặn "hành vi xâm phạm của Bị đơn đối với tài sản thực và tài sản cá nhân thuộc về Viện" và cấm họ "duy trì, giữ lại, giành được hoặc thực hiện bất kỳ quyền truy cập hoặc kiểm soát nào đối với các văn phòng, cơ sở, hệ thống máy tính, tài khoản hoặc bất kỳ hồ sơ, tệp hoặc tài nguyên nào khác của Nguyên đơn và hành động hoặc có ý định hành động nhân danh Viện và sử dụng tên, biểu tượng, huy hiệu, con dấu và bất kỳ dấu hiệu nhận biết nào khác của Viện".

Đơn khiếu nại đặc biệt kêu gọi tòa án tuyên bố những nỗ lực của chính quyền Trump nhằm lật đổ ban giám đốc USIP và quyền chủ tịch của viện là "vô hiệu". Đơn yêu cầu lệnh cấm nêu rõ rằng những cá nhân đó không được phép bị cách chức trừ khi tòa án thấy rằng tòa án tuân thủ luật pháp và đưa ra "sự cho phép rõ ràng".

Theo Đạo luật USIP, hầu hết ban giám đốc lưỡng đảng đều do tổng thống bổ nhiệm "với sự tư vấn và chấp thuận của Thượng viện". Tuần trước, Bạch Ốc cho biết họ đã sa thải hầu hết các thành viên đó, bao gồm cả cựu đại sứ của Tổng thống Donald Trump tại Nga. Theo đơn kiện, các email chấm dứt hợp đồng từ Văn phòng Nhân sự Tổng thống Bạch Ốc “không nêu bất kỳ lý do chính đáng nào cho việc chấm dứt hợp đồng được cho là như vậy”.

Ba thành viên còn lại của hội đồng – Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio và Chủ tịch Đại học Quốc phòng Peter Garvin – cho biết họ đã cách chức quyền chủ tịch, Đại sứ George Moose và đưa người được Trump bổ nhiệm Kenneth Jackson vào vị trí này. Đơn kiện cáo buộc rằng việc bổ nhiệm đó là không hợp lệ và yêu cầu tòa án tuyên bố rằng Moose “vẫn hợp pháp là chủ tịch của Viện”. Vụ án đã được giao cho Thẩm phán Beryl Howell.

⦿ ---- Cựu cố vấn của Donald Trump, Steve Bannon, hôm thứ Ba đã dự đoán rằng tổng thống sẽ tái tranh cử vào năm 2028 và sẽ thắng nhiệm kỳ thứ ba, bất chấp giới hạn hiến pháp. (Xem video bên dưới.) Tuyên bố này làm dấy lên hồi chuông cảnh báo về những nỗ lực mà các đồng minh của Trump hy vọng sẽ được Trump truyền ngôi. Người phỏng vấn Bannon là Chris Cuomo trên làn sóng NewsNation. Bannon nói rõ rằng Bannon ủng hộ Trump vào nhiệm kỳ 3 vào năm 2028.

Bannon, chiến lược gia trưởng Bạch Ốc trong chính quyền Trump đầu tiên trước khi bị sa thải, không có mối quan hệ chính thức nào với Trump 2.0. Nhóm của Trump đã lưu ý sau cuộc bầu cử rằng Bannon không nói thay cho Trump. Nhưng Bannon vẫn nổi tiếng trong nhóm MAGA và sử dụng podcast "War Room" của mình như một loa phóng thanh cực hữu sau khi ngồi tù 4 tháng vì từ chối tuân thủ lệnh triệu tập liên quan đến ngày 6 tháng 1.

Cuomo lưu ý rằng Bannon đứng thứ hai sau Phó Tổng thống JD Vance trong cuộc thăm dò ý kiến ​​gần đây của CPAC về các ứng cử viên GOP đầu năm 2028. Bannon nói với Cuomo rằng ông không tranh cử nhưng nói rằng ông chủ cũ của ông sẽ thành công. Điều đó đã gây ra cuộc trao đổi khó chịu này đã được biên tập để ngắn gọn:

"Bạn là một người thông minh. Bạn biết ông Trump bị giới hạn nhiệm kỳ", Cuomo nói. "Vì sao bạn nghĩ ông Trump sẽ có thêm một nhiệm kỳ nữa như thế nào?"

"Chúng tôi đang giải quyết vấn đề này", Bannon trả lời. “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có một vài phương án thay thế, hãy nói như vậy. Chúng tôi sẽ xem định nghĩa về giới hạn nhiệm kỳ là gì.”

Cuomo trả lời: “Vậy là bạn đang nói về việc kiện tụng vấn đề này, vì tôi không muốn mọi người nghe cuộc phỏng vấn của chúng ta và nói rằng, ‘Bannon đang dựng lên một cuộc nổi loạn.’ .. Bạn hiểu ý tôi chứ? Tôi muốn mọi người hiểu rõ suy nghĩ của bạn.”

Bannon, người đã gợi ý về khả năng Trump có nhiệm kỳ thứ ba cách đây vài tháng, đã né tránh câu hỏi. Cuomo tiếp tục hỏi, “Nhưng bạn không ám chỉ đến cách mạng hay lật đổ hay bất cứ điều gì mà mọi người lên án sao?”

Bannon đã né tránh câu hỏi của người dẫn chương trình một phần bằng cách đề cập đến mối bất hòa hiện tại của Trump với các thẩm phán đang ngăn cản nhiệm vụ trục xuất của ông trong khi tuyên bố, “Chúng tôi rất tin tưởng vào nền dân chủ.”

Cuomo hỏi tiếp, “Tôi chỉ muốn mọi người hiểu rõ để họ không thể coi bạn là, bạn biết đấy, ám chỉ đến cách mạng. Bạn lấy ví dụ về năm 1932 và cách Tổng Thống FDR mở rộng nó?” nhắc đến cuộc bầu cử của Franklin Roosevelt bốn lần. Giới hạn hai nhiệm kỳ của tu chính án thứ 22 đã được phê chuẩn vào năm 1951."

“Chúng tôi tin [như năm 1932], nhưng tôi tin chắc vào cuộc cách mạng mà bạn đang thấy đang diễn ra hiện nay, cuộc cách mạng của lẽ thường để giải cấu trúc nhà nước hành chính,” Bannon nói. Trong qu1 khứ, bản thân Trump đã đưa ra khả năng tranh cử nhiệm kỳ thứ ba.

Video dài 5 phút 33, bấm cc xem phụ đề tiếng Anh:



https://www.youtube.com/watch?v=p9-ft4BvHTE

⦿ ---- Liên minh châu Âu EU đang có kế hoạch không mua vũ khí từ các công ty của Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Thổ Nhĩ Kỳ trừ khi các quốc gia này ký các hiệp ước quốc phòng và an ninh với EU, tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Tư. Ngoài ra, các quan chức EU giấu tên cho biết EU sẽ không mua vũ khí từ các quốc gia hạn chế việc sử dụng vũ khí. Các quy tắc sẽ phải được các quốc gia thành viên EU chấp thuận và sẽ áp dụng cho khoản vay quốc phòng trị giá 150 tỷ euro. Báo cáo cho biết kế hoạch hiện sẽ cho phép EU mua vũ khí và các thiết bị quân sự khác từ Na Uy, Nam Hàn, Nhật Bản, Albania, Moldova, North Macedonia và Ukraine.

⦿ ---- Putin: hoàn toàn xóa sổ quân Ukraine trên đất Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm thứ Tư rằng Nga đang "hoàn tất việc đánh bại" quân đội Ukraine tại khu vực Kursk của Nga. Ukraine đã chiếm được một phần khu vực này vào năm 2024 và gần đây đã chịu áp lực từ các lực lượng Nga đang tìm cách giành lại quyền kiểm soát khu vực này.

Putin cho biết quân đội Nga gần đây đã thực hiện "một loạt các hoạt động nhanh chóng, khá táo bạo và hiệu quả" tại Kursk. Ông cũng chỉ thị cho các công tố viên quân sự xác định, ghi lại và điều tra các tội ác chiến tranh bị cáo buộc của Ukraine trong khu vực, nhấn mạnh rằng tất cả những kẻ phạm tội ác chống lại thường dân Nga đều phải bị trừng phạt.

⦿ ---- Bộ Quốc phòng Nga đưa tin hôm thứ Tư rằng lực lượng Ukraine đã tấn công một cơ sở năng lượng tại làng Kavkazskaya ở vùng Krasnodar vào ban đêm, vài giờ sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, trong đó ông Putin đồng ý rằng các cuộc đàm phán hòa bình nên bắt đầu bằng "lệnh ngừng bắn về cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng".

Theo bộ này, lực lượng Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công trạm bơm dầu Kropotkinskaya của Liên hợp đường ống Caspian (CPC), khiến trạm này bị hư hại và ngừng hoạt động. "Do máy bay không người lái của Ukraine rơi trên lãnh thổ của điểm trung chuyển dầu, một bồn chứa dầu đã bị giảm áp và xảy ra hỏa hoạn trên diện tích 1.700 mét vuông. Các đội cứu hỏa hiện đang dập tắt đám cháy", bộ này cho biết trong tuyên bố. Bộ này gọi vụ tấn công là "một hành động khiêu khích khác" và tuyên bố rằng vụ tấn công nhằm phá vỡ các sáng kiến ​​hòa bình của Trump.

⦿ ---- Trump thú nhận thất bại trong việc thuyết phục Putin ngưng bắn 30 ngày rằng vì Putin đang có lợi thế. Tổng thống Donald Trump đã đưa ra một lời bào chữa dài dòng, quanh co về lý do tại sao ông không thuyết phục được Tổng thống Nga Vladimir Putin chấp nhận lệnh ngừng bắn 30 ngày trong cuộc điện đàm kéo dài hai giờ vào thứ Ba. Putin đã đồng ý không nhắm vào các cơ sở năng lượng và cơ sở hạ tầng trong ngắn hạn, nhưng ông đã từ chối ngừng bắn ngay lập tức.

"Bạn đang ở trong tình huống mà rất nhiều khẩu súng chĩa vào nhau, thật ngu ngốc, bởi vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là tổng thống", Trump - người đã thề sẽ chấm dứt chiến tranh trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử vào tháng 11 - cho biết trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình của Fox News Laura Ingraham.

Sau đó, ông Trump tiếp tục, "Đó không phải là một cuộc chiến được cho là sẽ xảy ra. Và nó đã xảy ra, vì vậy đó là nơi chúng ta đang ở. Và ngay bây giờ, bạn có rất nhiều khẩu súng chĩa vào nhau, và một lệnh ngừng bắn mà không tiến xa hơn một chút sẽ rất khó khăn. Nga có lợi thế, như bạn biết đấy, họ đã bao vây khoảng 2.500 binh lính. Họ bị bao vây một cách khéo léo, và điều đó không tốt, và chúng tôi muốn kết thúc nó." Theo tờ The Telegraph, vài giờ sau khi Putin nói với Trump rằng ông sẽ dừng các cuộc tấn công, Nga đã ném bom một nhà máy năng lượng ở Ukraine.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn của Fox News rằng vấn đề viện trợ cho Ukraine không được thảo luận trong cuộc gọi của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin. "Chúng tôi đã nói về rất nhiều thứ nhưng viện trợ chưa bao giờ được thảo luận", Trump nói, mặc dù Điện Kremlin tuyên bố rằng Putin đã kêu gọi chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine.

"Nga có lợi thế, họ đã bao vây khoảng 2.500 binh lính Ukraine và điều đó không tốt", Trump nói khi được hỏi về quyết định của Putin dừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng mà không đồng ý ngừng bắn hoàn toàn trong 30 ngày. "Chúng tôi đã có một cuộc gọi tuyệt vời, kéo dài gần hai giờ, nói về rất nhiều điều hướng tới hòa bình và chúng tôi cũng đã nói về những điều khác", ông nói thêm.

⦿ ---- Giành đất cắm cờ trước giờ ngưng bắn: Nga đã bắt đầu triển khai quân đội đến biên giới khu vực Sumy. Các lực lượng Nga cũng đang chuẩn bị một cuộc tấn công trên nhiều mặt trận, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy tuyên bố trong một cuộc trò chuyện với các nhà báo. Theo ông, quân đội Ukraine tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của họ tại khu vực Kursk của Nga và sẽ ở lại đó miễn là cần thiết. Ông nhấn mạnh rằng các hành động chiến lược của quân đội Ukraine nhằm ngăn chặn sự tiến công của lực lượng Nga.

"Quân đội Ukraine đang ở đó và sẽ ở lại miễn là cần thiết cho chiến dịch này. Chúng tôi thấy Putin tuyên bố rằng quân đội của chúng tôi bị bao vây, nhưng quân đội của chúng tôi vẫn giữ vững vị trí của mình, chứng minh rằng điều này là sai. Đây là những bước đi chiến lược của chúng tôi và chúng tôi sẽ làm mọi cách để ngăn chặn các nỗ lực chiếm giữ các vùng lãnh thổ mới của ông ta", Zelenskyy tuyên bố.

Tổng thống cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường lực lượng Nga gần biên giới Ukraine và khả năng xảy ra các cuộc tấn công mới vào các khu vực Sumy, Kharkiv và Zaporizhzhia. Theo ông, Ukraine sẽ không để kẻ thù dễ dàng thực hiện các kế hoạch của mình. "Chúng tôi thấy quân đội tập trung ở khu vực Kursk. Họ muốn tấn công Sumy, Kharkiv và Zaporizhzhia — đó là những gì chúng tôi đang quan sát. Nhưng chúng tôi sẽ không để họ làm điều đó dễ dàng như vậy", ông nhấn mạnh. Zelenskyy cũng đề cập đến các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng, nhấn mạnh nhu cầu về các chi tiết cụ thể từ Hoa Kỳ và vai trò của nước này trong quá trình này.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Nga đều muốn "hòa thuận" với Hoa Kỳ. "Tôi cũng nghĩ rằng chúng ta là một quốc gia khác nhiều so với chỉ vài tháng trước", Trump nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News. "Chúng ta là một quốc gia hiện được tôn trọng, chúng ta không được tôn trọng, chúng ta bị chế giễu, chúng ta có sự lãnh đạo kém cỏi", Trump tiếp tục.

Sau đó, ông nói rằng Nga có một số "thứ rất có giá trị" đối với Hoa Kỳ, bao gồm "các dạng rất lớn" của đất hiếm. "Với Nga, chúng ta không có nhiều giao dịch thương mại và họ muốn và chúng ta cũng muốn", Trump nói.

⦿ ---- Thủ Tướng Anh Ngài Keir Starmer nhấn mạnh sự ủng hộ "không lay chuyển" của Anh đối với Ukraine trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng rằng Donald Trump sẽ bán đứng Kyiv trong một thỏa thuận bí mật với Vladimir Putin. Thủ tướng đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tối thứ Ba sau cuộc điện đàm giữa Trump và Putin.

Tại phiên chất vấn của Thủ tướng, Ngài Keir đã nói với Hạ viện hôm Thứ Tư: "Đêm qua, tôi đã nói chuyện với Tổng thống Zelensky để thảo luận về tiến trình mà Tổng thống (Hoa Kỳ) (Donald) Trump đã đạt được với Nga hướng tới lệnh ngừng bắn. Và tôi đã nhân cơ hội này để tái khẳng định sự ủng hộ không ngừng của chúng tôi đối với người dân Ukraine".

Trước đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ngài Ben Wallace đã nói rằng Donald Trump đã bị Vladimir Putin "đánh bại trong Vòng Một". Cựu Bộ trưởng Nội các cũng nêu chi tiết về nỗi lo ngại của mình rằng Trump sẽ bán đứng Ukraine trong một thỏa thuận bí mật với Putin.

Ngài Ben đã kể về việc ông là Bộ trưởng Quốc phòng khi Trump nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện cái gọi là "Thỏa thuận thế kỷ" với Taliban vào tháng 2 năm 2020 để chấm dứt sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Afghanistan. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng đã kể về một "phụ lục bí mật" (secret annex) "về cơ bản đã trao cho Taliban mọi thứ họ muốn để đánh bại quân đội Afghanistan".

Ngài Ben giải thích thêm: "Trong thỏa thuận với Taliban, về cơ bản ông Trump đã thực hiện sau lưng mọi người khác, ông đã cho phép Taliban tiếp tục nhưng hạn chế lực lượng Hoa Kỳ trong các căn cứ của họ, loại bỏ mọi che đậy, và đó là hai điều mà Taliban thực sự lo sợ.. vì vậy họ chỉ tiếp tục tiến quân lên phía trước. Điều tương tự cũng xảy ra ở đây. Thực tế là... Trump sẽ nhìn nhận vấn đề như thế nào... ông ấy sẽ xem xét liệu ông ấy có thực sự được cải thiện trong Giai đoạn Một hay Vòng Một bởi Tổng thống Putin hay không, liệu ông ấy có bắt đầu nhấc điện thoại lên gọi cho các nhà lãnh đạo châu Âu và nói rằng 'hãy làm theo những gì tôi bảo' như ngừng ủng hộ người Ukraine vì đó là cách duy nhất để chúng ta đạt được hòa bình theo quan điểm của ông ấy và các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ nói gì.”

Cho đến nay, ít thông tin chi tiết về những gì đã được thỏa thuận giữa Trump và Putin đã xuất hiện. Nhưng Điện Kremlin cho biết hôm thứ Tư rằng Putin và Trump hiểu và tin tưởng lẫn nhau và quyết tâm khôi phục mối quan hệ Mỹ-Nga đang bị tổn hại nghiêm trọng từng bước một., những bình luận có khả năng làm dấy lên nỗi lo ngại rằng tổng thống Mỹ sẽ đứng về phía Moscow trong vấn đề Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ngày chính xác và định dạng cho vòng tiếp theo của các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga sẽ được thống nhất vào thứ Tư hoặc thứ Năm.

Nhưng cựu Bộ trưởng Nội các Sir Ben cho biết ông không lạc quan về triển vọng hòa bình công bằng ở Ukraine. "Tôi nghĩ Putin đang... cười nhạo chúng ta lúc này", ông nói thêm. "Ông ấy hé lộ một chút mắt cá chân, đúng vậy, tôi đồng ý với lệnh ngừng bắn nhưng đây là tất cả các điều kiện chắc chắn sẽ giúp quân đội của tôi tiếp tục tiến lên và tất cả các điều kiện mà Ukraine không muốn thấy bị xóa bỏ... giống như... trong thỏa thuận với Taliban."

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm thứ Tư rằng ông sẽ thảo luận về lệnh ngừng bắn một phần với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào cuối ngày hôm nay, Thứ Tư. Ông nói thêm rằng ông hy vọng sẽ được thông báo về cuộc gọi của Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Zelensky cho biết tuyên bố của Nga "rất khác so với thực tế" và rằng họ "chưa sẵn sàng chấm dứt chiến tranh". Là một phần của thỏa thuận ngừng bắn, Putin đã đồng ý hôm Thứ Ba với Trump là sẽ ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, nhưng Zelensky tuyên bố rằng "150 máy bay không người lái đã tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và giao thông" trong đêm.

Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine cần nhiều sự hỗ trợ hơn cho quốc phòng của mình để gây "áp lực lên Nga vì lợi ích an ninh và cứu mạng người dân". Ông nhắc lại rằng Kiev sẽ không công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của mình, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là "ranh giới đỏ" trong các cuộc đàm phán hòa bình.

⦿ ---- Đặc phái viên Hoa Kỳ Steve Witkoff nói với Sean Hannity của Fox News rằng các cuộc đàm phán tiếp theo về cuộc chiến tranh Ukraine sẽ diễn ra vào Chủ Nhật tại thành phố Jeddah của Saudi Arabia. "Ma quỷ nằm ở chi tiết. Chúng tôi có một nhóm sẽ đến Saudi Arabia, do cố vấn an ninh quốc gia [Mike Waltz] và ngoại trưởng [Marco Rubio] dẫn đầu, và tôi nghĩ, bạn biết đấy, chúng tôi phải tìm ra những chi tiết đó", Witkoff nói, vài giờ sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin thực hiện cuộc gọi của họ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

⦿ ---- Không có gì mang đậm chất Mỹ hơn xe bán tải (pickup ). Một lý do lớn: chuyện “thuế gà”. Hoa Kỳ đã áp thuế 25% đối với xe tải nhập cảng kể từ khi Tổng thống Lyndon Johnson phản đối thuế của châu Âu đối với gia cầm của Mỹ năm 1963, chưa đầy hai tuần sau vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy. Khi chính quyền Trump theo đuổi một loạt các mức thuế mới, thì mức thuế lâu đời đối với xe bán tải chứng minh sức mạnh của thuế cao trong việc định hình lại thương mại, cạnh tranh và công nghiệp toàn cầu trong nhiều thập niên, với những tác động vượt xa mục đích ban đầu của chúng.

Giống như những căng thẳng ngày nay, cuộc tranh chấp được gọi là “cuộc chiến gà” đã bị nhấn mạnh bởi những lo ngại về thâm hụt thương mại, cáo buộc về chủ nghĩa bảo hộ và các mối đe dọa cắt đứt châu Âu khỏi cái dù bảo vệ quốc phòng của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Mỹ ủng hộ việc giảm thuế nhập cảng và chỉ áp dụng thuế gà sau hơn một năm ngoại giao không có kết quả. Đại diện thương mại của Johnson "nhấn mạnh rằng việc tăng thuế không nhất thiết là vĩnh viễn và có thể bị hủy bỏ" ngay khi châu Âu cắt giảm thuế gia cầm, tờ The Wall Street Journal đưa tin vào thời điểm đó.

Kể từ khi trở thành tổng thống, Donald Trump đã áp dụng mức thuế 25% đối với thép và nhôm, mức thuế 25% đối với nhiều mặt hàng nhập từ Mexico và Canada và mức thuế bổ sung 20% ​​đối với các sản phẩm của Trung Quốc. Ông cho biết sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các mức thuế rộng hơn nữa, bao gồm mức thuế tiềm năng 25% đối với tất cả các loại xe hạng nhẹ nhập khẩu, vào ngày 2 tháng 4.

Một số bài học từ mức thuế xe những năm 1960s. Nhờ phần lớn vào thuế gà, hầu như tất cả xe bán tải được bán tại Hoa Kỳ đều được sản xuất tại Bắc Mỹ và hầu hết đều do các thương hiệu của Hoa Kỳ sản xuất. General Motors, Ford và chủ sở hữu của RAM là Stellantis đã bán được 80% tổng số xe tải hạng nhẹ tại Hoa Kỳ vào năm ngoái. (Các chiến dịch quảng cáo trong những thập niên kể từ đó đã giúp củng cố lòng trung thành với thương hiệu Mỹ trong số những người mua xe tải.)

Ngược lại, các sản phẩm và thương hiệu nước ngoài đóng vai trò chính trong thị trường xe nói chung, nơi hàng nhập phải chịu mức thuế 2,5%. Khoảng bốn triệu xe hơi và xe thể thao đa dụng đã được vận chuyển từ Châu Âu, Châu Á và những nơi khác vào năm ngoái, chiếm gần một phần tư doanh số bán hàng trong nước.

Nhưng hầu như không ai phải trả thuế gà. Mặc dù Tổng thống Trump đã quảng cáo thuế quan như một cách để tài trợ cho các khoản cắt giảm thuế khác, nhưng chúng càng khuyến khích sản xuất trong nước thành công thì chúng cho càng ít tiền trực tiếp huy động được cho chính phủ liên bang.

Theo dữ liệu chính thức, việc nhập cảng "xe vận chuyển hàng hóa" (motor vehicles for the transport of goods) - danh mục hải quan bao gồm xe bán tải và chủ yếu phải chịu mức thuế 25% - đã kích hoạt mức thuế ước tính chỉ 104 triệu đô la vào năm ngoái. Việc nhập xe chở khách, chịu mức thuế 2,5%, dự kiến ​​sẽ tăng 3,6 tỷ đô la. Mức thuế 25% tạo động lực mạnh mẽ cho các công ty tìm cách giải quyết, và thuế gà có lịch sử đầy màu sắc về các công ty tham gia vào cái gọi là kỹ thuật thuế quan để tránh thuế.

Subaru đã nhập một chiếc xe bán tải nhỏ vào những năm 1980s có tên là Bi-drive Recreational All-terrain Transporter, hay BRAT. Nhưng đó không phải là xe tải chịu thuế, vì nó có hai ghế được bắt vít vào thùng xe mở, quay mặt về phía sau.

Mercedes-Benz từng sản xuất xe tải Sprinter cho thị trường Hoa Kỳ tại Đức, sau đó tháo rời một phần để vận chuyển đến South Carolina, nơi chúng được chế tạo lại tại địa phương. Vào năm 2018, khi doanh số bán Sprinter tăng trưởng lành mạnh, công ty đã mở rộng nhà máy tại South Carolina để xử lý toàn bộ quy trình lắp ráp cuối cùng.

Ngay cả các công ty Hoa Kỳ, những người hưởng lợi rõ ràng từ thuế quan, cũng đã tìm cách tránh thuế này. Ford từng nhập mẫu xe Transit Connect từ Thổ Nhĩ Kỳ với ghế ở phía sau đã được tháo ra khi xe qua hải quan, biến chiếc xe mà công ty gọi là "xe chở khách" thành xe chở hàng.

Năm 2013, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ đã ra phán quyết rằng Ford phải trả thuế gà, dẫn đến một cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài nhiều năm và cuối cùng đã được giải quyết vào năm 2024. Công ty đã đồng ý trả 365 triệu đô la để giải quyết các cáo buộc trốn thuế của Bộ Tư pháp mà không thừa nhận trách nhiệm.

Mexico và Canada đã đưa ra một con đường pháp lý để giải quyết vấn đề thuế gà kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ có hiệu lực vào năm 1994 và một số xe bán tải được bán tại Hoa Kỳ hiện được lắp ráp bên kia biên giới, mặc dù có nhiều bộ phận của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã bày tỏ sự nghi ngờ về thỏa thuận này, gần đây đã áp dụng mức thuế 25% đối với hầu hết hàng hóa được vận chuyển từ các quốc gia này trước khi gia hạn một tháng cho những hàng hóa tuân thủ các yêu cầu của khu vực thương mại tự do.

⦿ ---- Nội chiến trong Đảng Dân Chủ gay gắt hơn: vì sao cho thông qua dự lựat ngắn hạn cho cắt giảm Medicaid? Cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã đưa ra lời chỉ trích hiếm hoi đối với người đồng cấp của mình tại Thượng viện, nói rằng Lãnh đạo phe thiểu số Chuck Schumer đã sai khi đầu hàng đảng Cộng hòa vào tuần trước và cho phép thông qua dự luật tài trợ chính phủ khổng lồ trao cho Tổng thống Donald Trump nhiều quyền lực hơn để tiếp tục cắt giảm trên toàn bộ chính phủ liên bang trong đó dự kiến có Medicaid.

"Bản thân tôi không cho đi bất cứ thứ gì để không mất gì. Tôi nghĩ đó là những gì đã xảy ra vào ngày hôm kia", Pelosi nói trong một cuộc họp báo ở San Francisco hôm thứ Ba. Sự kiện này là một phần của cuộc biểu tình phản đối đề xuất cắt giảm Medicaid của đảng Cộng hòa tại Hạ viện. "Theo quan điểm của tôi, có lẽ chúng tôi có thể khiến họ đồng ý với một cách thứ ba", Pelosi nói thêm, chỉ ra một biện pháp tạm thời tiềm năng trong ngắn hạn sẽ trì hoãn việc đóng cửa chính phủ trong vài tuần trong khi hai bên tiếp tục đàm phán. "Họ có thể không đồng ý với điều đó, nhưng ít nhất công chúng sẽ thấy rằng họ không đồng ý với điều đó. Khi đó, họ sẽ đóng cửa chính phủ".

⦿ ---- Một vị dân cử đã soạn dự luật có nội dung "Bạn ghét Trump, bạn chống Trump vậy là bạn đang bệnh tâm thần TDS" đã bị bắt vì gạ sex gái vị thành niên. Một trong năm thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Minnesota đã đệ trình dự luật vào thứ Hai nhằm phân loại "Hội chứng rối loạn Trump" là một bệnh tâm thần đã bị bắt cùng ngày. Thượng nghị sĩ Justin Eichorn, 40 tuổi, đã bị bắt tại Bloomington vì bị cáo buộc cố gắng gạ gẫm tình dục trẻ vị thành niên, WCCO đưa tin. Cảnh sát cho biết Eichorn, người có tiểu sử tại Thượng viện nêu rằng đã kết hôn và có bốn người con, đã giao tiếp với một thám tử chìm, tin rằng anh ta đang nói chuyện với một cô gái 16 tuổi. Eichhorn đã bị bắt mà không có sự chống cự nào sau khi anh ta sắp xếp một cuộc gặp gỡ ở vùng ngoại ô Minneapolis và được các cảnh sát mặc đồng phục đón tiếp, cảnh sát cho biết.

Bloomington tự quảng cáo là "Khu vực Orange Jumpsuit", không khoan nhượng với những người hành nghề mại dâm hoạt động trong các khu đèn đỏ, tờ New York Times đưa tin. "Là một người đàn ông 40 tuổi, nếu bạn đến Khu vực Orange Jumpsuit để quan hệ tình dục với con gái của ai đó, bạn có thể mong đợi rằng chúng tôi sẽ nhốt bạn lại", Cảnh sát trưởng Bloomington Booker Hodges cho biết. "Tôi luôn ủng hộ các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những loại tội phạm này". WCCO đưa tin rằng Eichorn vẫn bị giam giữ vào thứ Ba, với cáo buộc trọng tội là dụ dỗ người dưới 18 tuổi hành nghề mại dâm đang chờ xử lý.

Các thành viên Cộng hòa khác đã thúc giục Eichorn từ chức hôm thứ Ba, theo MPR News đưa tin. "Chúng tôi bị sốc trước những báo cáo này và hành vi bị cáo buộc này đòi hỏi phải từ chức ngay lập tức", Nhóm Cộng hòa Thượng viện cho biết trong một tuyên bố. "Justin còn một chặng đường khó khăn phía trước và anh ấy cần tập trung vào gia đình mình". Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Erin Murphy, một đảng viên Dân chủ, cho biết cáo buộc này "rất đáng lo ngại và đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng mà tòa án, cũng như nhóm của ông và các cử tri sẽ phải trả lời". Vào thứ Hai, Murphy cho biết dự luật do Eichorn và các đồng nghiệp đệ trình "làm tầm thường hóa" các vấn đề sức khỏe tâm thần và "có thể là dự luật tồi tệ nhất trong lịch sử Minnesota".

⦿ ---- Các tài liệu mật trước đây liên quan đến vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy năm 1963 đã được công bố vào thứ Ba theo lệnh của Tổng thống Trump. Có 1.123 tập tin đã được đăng trên trang web của Cục Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia Hoa Kỳ. Phần lớn bộ sưu tập hơn 6 triệu trang hồ sơ, ảnh, phim ảnh, bản ghi âm và hiện vật liên quan đến vụ ám sát của Cục Lưu trữ Quốc gia đã được công bố trước đó, theo báo cáo của AP. Trump nói với các phóng viên vào thứ Hai rằng chính quyền của ông sẽ công bố 80.000 tập tin, mặc dù không rõ có bao nhiêu trong số đó nằm trong số hàng triệu trang hồ sơ đã được công khai. "Chúng tôi có một lượng giấy tờ khổng lồ. Bạn phải đọc rất nhiều", Trump nói khi đến thăm Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy ở Washington.

Các nhà nghiên cứu ước tính rằng khoảng 3.000 hồ sơ đã không được công bố, toàn bộ hoặc một phần. Và tháng trước, FBI cho biết họ đã phát hiện ra khoảng 2.400 hồ sơ mới liên quan đến vụ ám sát. Nhiều người đã nghiên cứu những gì chính phủ đã công bố cho đến nay cho biết công chúng không nên mong đợi bất kỳ tiết lộ chấn động nào từ các tài liệu mới công bố, nhưng vẫn có sự quan tâm sâu sắc đến các chi tiết liên quan đến vụ ám sát và các sự kiện xung quanh nó.

Một năm sau vụ ám sát ngày 22 tháng 11 năm 1963, Ủy ban Warren, do Tổng thống Lyndon B. Johnson thành lập để điều tra, đã kết luận rằng Lee Harvey Oswald đã hành động một mình và không có bằng chứng nào về một âm mưu. Nhưng điều đó không dập tắt được một mạng lưới các lý thuyết thay thế trong nhiều thập niên.

Vào đầu những năm 1990, chính phủ liên bang đã ra lệnh rằng tất cả các tài liệu liên quan đến vụ ám sát phải được lưu giữ trong một bộ sưu tập duy nhất tại Cục Quản lý Hồ sơ và Lưu trữ Quốc gia. Bộ sưu tập này được yêu cầu phải được mở vào năm 2017, trừ bất kỳ trường hợp miễn trừ nào do tổng thống chỉ định. Trump, người nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2017, đã nói rằng ông sẽ cho phép công bố tất cả các hồ sơ còn lại nhưng cuối cùng đã giữ lại một số hồ sơ vì những gì ông gọi là nguy cơ gây hại cho an ninh quốc gia và sẽ lộ ra cách điều tra.

⦿ ---- Các cuộc tấn công vào các đại lý xe Tesla sẽ bị coi là "khủng bố trong nước", theo lời Bộ Trưởng Tư Pháp Pam Bondi cho biết hôm thứ Ba khi có thêm nhiều xe Tesla ở Las Vegas bị tấn công, phá hoại, theo tờ New York Times. Nhiều người đã bán xe Tesla của họ, trích dẫn hành vi của Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk, cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump, người đã dẫn đầu các nỗ lực cắt giảm việc làm của chính phủ. Cũng đã có các cuộc tấn công có mục tiêu vào xe Tesla trên khắp cả nước.

Một người đã bắn vào xe và cửa sổ tại một đại lý Tesla ở Oregon vào tuần trước. Vào thứ Sáu, những kẻ phá hoại đã đập vỡ cửa sổ và sơn chữ vạn trên một đại lý gần San Diego và một người phụ nữ bị cáo buộc đã phun sơn các thông điệp chống Musk lên một cơ sở của Tesla ở Illinois. Ít nhất năm chiếc xe đã bị đốt cháy vào thứ Ba tại một trung tâm sửa loại xe Tesla gặp tai nạn ở Las Vegas trong những gì các nhà chức trách mô tả là một "cuộc tấn công có mục tiêu", theo tờ Guardian. Camera an ninh đã ghi lại cảnh một người mặc toàn đồ đen ném bom xăng vào khoảng 2:45 giờ sáng. Cảnh sát cho biết nghi phạm cũng đã bắn đạn vào các phương tiện và phun sơn "chống cự" lên cửa trước của cơ sở.

"Đám tấn công dữ dội vào tài sản của Tesla không khác gì khủng bố trong nước", Bondi cho biết trong một tuyên bố, theo tờ NY Times. Vì "không có luật liên bang độc lập nào về khủng bố trong nước bao gồm các hình phạt", nên thủ phạm của những tội ác như vậy sẽ bị buộc tội theo các luật liên bang khác, mặc dù Bondi không nêu rõ là luật nào, theo tờ NY Times. Bà cho biết bị cáo có thể phải đối mặt với ít nhất năm năm tù. Cả Tổng thống Trump và Musk đều mô tả hành vi phá hoại là "khủng bố". Trump tuyên bố các cuộc tấn công được hỗ trợ tài chính "bởi những người cực kỳ chính trị cánh tả".

⦿ ---- Tổng thống Phần Lan đề xuất trang bị vũ khí "tận răng" cho Ukraine. Alexander Stubb tuyên bố rằng việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine là hoàn toàn cần thiết. "Chúng tôi có lợi khi thúc đẩy và chi nhiều hơn cho quốc phòng", Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết.

Trong khi đó, Thủ tướng Czech Petr Fiala bày tỏ niềm tin rằng hòa bình ở Ukraine không thể đạt được chỉ thông qua đàm phán với Điện Kremlin và ủng hộ việc tái vũ trang châu Âu để kiềm chế tham vọng bành trướng mà ông nhìn thấy ở Nga. "Một số người vẫn nghĩ rằng hòa bình chỉ có thể đạt được thông qua đàm phán với Điện Kremlin: tất nhiên, họ đã sai", ông Fiala phát biểu tại lễ khai mạc hội nghị an ninh ở Prague.

Đổi lại, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, Andriy Sybiha "hoan nghênh sự lãnh đạo của Liên minh châu Âu. Chúng tôi đã cảm nhận được sức mạnh mới của châu Âu. Bây giờ chúng tôi cần phải tăng tốc trong việc ra quyết định ở châu Âu", người đứng đầu ngành ngoại giao Ukraine nhấn mạnh.

⦿ ---- Tập Cận Bình nổi giận: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tức giận khi tập đoàn CK Hutchison Holdings Limited của Hồng Kông quyết định bán tài sản cảng toàn cầu của mình, bao gồm cả tài sản ở Kênh đào Panama, cho một nhóm các nhà đầu tư do BlackRock Inc. đứng đầu với giá 22,8 tỷ đô la, theo tờ The Wall Street Journal (WSJ) đưa tin hôm thứ Ba.

Theo những người hiểu rõ vấn đề này, Tập Cận Bình và chính quyền của ông đã lên kế hoạch sử dụng tranh chấp về ảnh hưởng bị cáo buộc của Trung Quốc đối với kênh đào trong các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ và Tổng thống Donald Trump, và hiện tại họ thấy mình không có lập luận đó.

CK Hutchinson Holdings sở hữu tài sản của hai cảng ở Kênh đào Panama. Sau khi thỏa thuận được công bố, Cục Quản lý Thị trường Nhà nước Trung Quốc và Bộ Thương mại (MOFCOM) được cho là đã ra lệnh điều tra vấn đề này. Trong khi đó, Trump đã sử dụng thỏa thuận này để tuyên bố Hoa Kỳ đã giành lại quyền kiểm soát Kênh đào Panama.

⦿ ---- Fitch Ratings cho biết hôm thứ Ba rằng cuộc chiến thương mại toàn cầu, do chính quyền Trump khởi xướng, sẽ làm giảm tăng trưởng ở Hoa Kỳ và quốc tế, cũng như làm tăng lạm phát trong nước và trì hoãn việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Cơ quan xếp hạng này đã điều chỉnh tăng trưởng của Hoa Kỳ cho năm 2025 xuống còn 1,7% từ 2,1% trong báo cáo tháng 12, trong khi tăng trưởng năm 2026 bị cắt giảm xuống còn 1,5% từ 1,7%. Tăng trưởng kinh tế thế giới được dự báo ở mức 2,3% trong năm nay và 2,2% vào năm 2026.

Fitch cũng cảnh báo nền kinh tế Khu vực đồng tiền chung châu Âu sẽ có mức tăng trưởng yếu hơn đáng kể so với mức 1,2% dự đoán vào tháng 12. Trong khi họ kỳ vọng rằng việc nới lỏng tài khóa ở Trung Quốc và Đức sẽ giúp gánh vác gánh nặng thuế quan của Hoa Kỳ, thì Mexico và Canada được dự báo sẽ trải qua suy thoái kỹ thuật "do mức độ tiếp xúc thương mại cao với Hoa Kỳ".

⦿ ---- Trump đồng ý không tăng gấp đôi thuế với Canada, Thủ Hiến Ontario đồng ý không áp phụ phí đối với đện bán sang Mỹ. Ontario đã đồng ý không áp dụng phụ phí đối với xuất cảng điện sang các tiểu bang Hoa Kỳ để đáp trả thuế quan của Tổng thống Donald Trump đối với hàng nhập từ Canada. Phụ phí này dự kiến sẽ tốn tới 400.000 đô la mỗi ngày và ảnh hưởng đến 1,5 triệu ngôi nhà và doanh nghiệp trên khắp các tiểu bang bị ảnh hưởng. Thủ hiến Ontario Doug Ford ban đầu đã bảo vệ biện pháp này, tuyên bố rằng thuế quan của Trump đã đe dọa nền kinh tế Canada.

Đáp lại, Trump đã đồng ý không tăng gấp đôi mức thuế 25% đối với thép và nhôm của Canada. Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của thuế quan có đi có lại, tuyên bố ngày 2 tháng 4 là "ngày giải phóng" cho đất nước Hoa Kỳ. Trump không cho thấy ý định nới lỏng thuế quan lĩnh vực khác.

⦿ ---- Yêu cầu luận tội để lột chức một thẩm phán đã ra phán quyết chống lại ông của Tổng thống Trump đã khiến Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts phải lên tiếng chỉ trích trực tiếp và hiếm hoi, theo Bloomberg đưa tin. "Trong hơn hai thế kỷ, người ta đã xác định rằng luận tội để lột chức không phải là phản ứng phù hợp đối với sự bất đồng liên quan đến quyết định của tòa án", Roberts cho biết trong một tuyên bố. "Quy trình xem xét kháng cáo thông thường tồn tại vì mục đích đó".

Tuyên bố của Roberts được đưa ra vài giờ sau khi Trump kêu gọi luận tội để lột chức Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ James E. Boasberg, người đã ra phán quyết chống lại các động thái trục xuất của chính quyền Trump, theo CNBC đưa tin. Tờ Washington Post lưu ý rằng Roberts là "người bảo vệ mạnh mẽ cho ngành tư pháp". Trong bài đăng trên Truth Social, Trump chửi mắng Boasberg là "Thẩm phán cực tả điên khùng, kẻ gây rối và kích động đáng buồn là được Barack Hussein Obama bổ nhiệm".

⦿ ---- Xóa sổ các chiến công của chiến binh da đen và da đỏ: Nỗ lực mạnh mẽ của Pentagon nhằm xóa bỏ mọi nội dung mà họ cho là nằm trong phạm vi DEI đã dẫn đến một số lần xóa đáng chú ý. Hai báo Axios và Washington Post đưa tin về nhiều ví dụ theo chỉ thị xóa thông tin "đa dạng, công bằng và hòa nhập".

Một trang tôn vinh Binh nhì Ira Hayes, một trong những lính Thủy Quân Lục Chiến nổi tiếng được chụp ảnh đang giương cao lá cờ Hoa Kỳ tại Iwo Jima năm 1945, đã bị xóa khỏi trang web của Bộ Quốc phòng. Hayes là người Mỹ bản địa và trang này đã ca ngợi ông là một ví dụ về "những đóng góp và hy sinh mà người Mỹ bản địa đã dành cho Hoa Kỳ, không chỉ trong quân đội mà còn trong mọi tầng lớp xã hội".

Những câu chuyện về "Navajo Code Talkers" (Những người nói mã Navajo) nổi tiếng đang biến mất khỏi nhiều trang web quân sự, với Axios đưa tin rằng các trang URL đã được sửa đổi bằng các chữ cái "DEI". Cơ quan này đã tìm thấy ít nhất 10 bài viết như vậy đề cập đến những người giải mã người Mỹ bản địa đã bị xóa.

⦿ ---- Tổng thống Trump đang khuyến khích những người di cư tự trục xuất. Trong một video mới, tổng thống yêu cầu những người di cư sử dụng một ứng dụng liên bang mới ra mắt để hướng dẫn họ trong suốt quá trình tự trục xuất, theo báo The Hill. Ông cảnh báo rằng điều này vì lợi ích tốt nhất của chính họ: "Những người ở đất nước chúng ta bất hợp pháp có thể tự trục xuất theo cách dễ dàng, hoặc họ có thể bị trục xuất theo cách khó khăn và điều đó không dễ chịu chút nào", Trump nói.

Những người tự trục xuất thông qua ứng dụng "có khả năng có cơ hội trở về hợp pháp vào một thời điểm nào đó trong tương lai", theo Axios, tổng thống cho biết. Nhưng "nếu họ không tận dụng cơ hội này, thì họ sẽ bị phát hiện, họ sẽ bị trục xuất và họ sẽ không bao giờ được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ nữa—mãi mãi, bạn sẽ không bao giờ được nhập cảnh nữa". Ứng dụng Hải quan và Biên phòng, có tên là CPB Home, là phiên bản được thiết kế lại của ứng dụng được sử dụng dưới thời chính quyền Biden để giúp những người di cư nhập cảnh vào đất nước. Ứng dụng trước đó có tên là CPB One, hiện đã không còn hoạt động.

⦿ ---- Thống đốc California Gavin Newsom đã gửi điện thoại loại dùng một lần (và không bị dò ra dấu vết) cho khoảng 100 nhà lãnh đạo doanh nghiệp của tiểu bang, theo một báo cáo. Những chiếc điện thoại giá rẻ được cài đặt sẵn số điện thoại của Newsom và một ghi chú trên giấy tiêu đề chính thức hứa hẹn: "Nếu bạn cần bất cứ điều gì, tôi luôn sẵn sàng trả lời", Politico đưa tin hôm thứ Ba. Ý tưởng này xuất phát từ chính Newsom và đã tạo ra một số "tương tác có giá trị", đại diện của ông cho biết với hãng tin này.

Những chiếc điện thoại vẫn đang được sử dụng khi Newsom cố gắng chứng minh rằng ông nghiêm túc trong việc duy trì lợi thế cạnh tranh của tiểu bang. Theo Politico, nhiều người đã coi vị thống đốc - một cựu giám đốc điều hành doanh nghiệp bắt đầu sự nghiệp của mình với sự hậu thuẫn của gia đình tỷ phú Getty - là người có quan điểm thiên về ngành tư nhân hơn là các nhà lập pháp đồng nghiệp của mình. Vào tháng 9, ông đã phủ quyết một dự luật toàn diện của tiểu bang, trong đó áp đặt các yêu cầu về an toàn đối với các mô hình trí tuệ nhân tạo, tạo ra một tiêu chuẩn quốc gia trên thực tế.

Ông lập luận rằng dự luật này quá rộng và lo ngại rằng nó sẽ gây tổn hại đến ngành công nghiệp AI đang phát triển mạnh mẽ của California, Politico đưa tin vào thời điểm đó. Nhiều giám đốc điều hành đã có thông tin liên lạc của ông và đã vận động hành lang mạnh mẽ để phủ quyết. Theo tờ Politico, số tiền mua điện thoại này được trả bằng số tiền còn lại từ các tài khoản nhậm chức của Newsom và bằng tiền từ Quỹ California Protocol Foundation, nơi thu tiền từ các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận để chi trả cho các chi phí của thống đốc.

⦿ ---- Văn phòng các vấn đề Đài Loan TAO của Trung Quốc xác nhận hôm thứ Hai rằng Li Yanhe, còn có bút hiệu Fucha, tổng biên tập của nhà xuất bản Đài Loan Gusa đã bị kết tội lật đổ nhà nước TQ vào ngày 17 tháng 2. Người phát ngôn của TAO Chen Binhua tuyên bố rằng Li bị buộc tội kích động lật đổ quyền lực nhà nước và đã bị xét xử tại Tòa án nhân dân cấp trung gian thứ nhất Thượng Hải, theo UDN.

Hội đồng các vấn đề Đại lục của Đài Loan lên án phiên tòa là "phiên tòa giả", cáo buộc rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã định trước phán quyết. MAC cũng bác bỏ tuyên bố của TAO về một phiên tòa công khai và lập luận rằng vụ bắt giữ Li nhằm mục đích tạo ra hiệu ứng rùng rợn trong ngành xuất bản của Đài Loan. Họ kêu gọi thận trọng đối với những người đang cân nhắc đến việc đi du lịch đến Trung Quốc. Li, người gốc Trung Quốc, đã nhập quốc tịch Đài Loan trước khi bị bắt tại Thượng Hải vào tháng 3 năm 2023 khi đang thăm gia đình.

⦿ ---- Đài Loan: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh đang cảnh báo du khách và doanh nhân trở về từ Việt Nam cần chú ý các triệu chứng của bệnh sởi, các báo cáo cho biết hôm thứ Ba. Theo CDC, những cá nhân gặp các triệu chứng như khó thở hoặc phát ban nên liên hệ ngay với bác sĩ và tiết lộ lịch sử đi lại của mình. Trong số hơn 40.000 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh sởi được ghi nhận tại Việt Nam kể từ đầu năm, 3.400 trường hợp đã được xác nhận, theo Đài phát thanh quốc tế Đài Loan đưa tin.

Tổng số ca mắc bệnh gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ có khoảng 40% dân số Việt Nam được tiêm vắc-xin phòng bệnh sởi. Người phát ngôn của CDC, Tseng Shu-hui cho biết những người đến những nơi đông đúc ở Việt Nam nên đeo khẩu trang và rửa tay. Biện pháp phòng ngừa tốt nhất là tiêm vắc-xin phòng bệnh sởi trước khi đi du lịch. CDC đã nâng cảnh báo du lịch đến Việt Nam lên mức cao thứ hai vào tháng 2. Các quan chức Việt Nam cảnh báo rằng vấn đề bệnh sởi đang gia tăng trên khắp cả nước VN.

⦿ ---- Hai hãng xe Nam Hàn xin Trump đừng áp thuế: Hyundai Motor Group và General Motors Korea đang đưa ra lời kêu gọi cuối cùng tới Hoa Kỳ trước khi Tổng thống Donald Trump lên kế hoạch áp thuế 25% đối với xe nhập từ Nam Hàn. Chủ tịch điều hành của Hyundai Motor Group Chung Euisun dự kiến sẽ đến thăm tiểu bang Georgia của Hoa Kỳ vào tuần tới để tham dự lễ hoàn thành Nhà máy Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA) rất được mong đợi.

Cơ sở sản xuất xe này sẽ đóng vai trò là cơ sở sản xuất chính của hãng sản xuất xe. Nhà máy ở Georgia ban đầu được cho là chỉ sản xuất xe điện (EV), với công suất sản xuất hàng năm khoảng 300.000 xe, nhưng hãng đã quyết định lắp đặt thiết bị để sản xuất xe hybrid (lưỡng năng điện/xăng) tại cùng một cơ sở. Dự kiến, HMGMA sẽ có khả năng sản xuất hơn 500.000 xe mỗi năm để bắt kịp nhu cầu ngày càng tăng đối với xe hybrid trong bối cảnh thị trường xe điện tăng trưởng chậm lại.

Năm ngoái, Hyundai Motor và Kia đã ghi nhận doanh số bán xe kết hợp là 1,71 triệu xe tại Hoa Kỳ. Cả hai hãng sản xuất ô tô này đều đã vận hành các cơ sở sản xuất — Hyundai ở Alabama và Kia ở Georgia — với tổng công suất sản xuất hàng năm là khoảng 700.000 xe. Khi HMGMA đạt công suất hoạt động tối đa, ba cơ sở sản xuất của tập đoàn tại Hoa Kỳ sẽ có tổng công suất sản xuất hàng năm là khoảng 1,2 triệu xe. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của Hoa Kỳ.

CEO của GM Korea là Hector Villarreal đã bắt đầu chuyến công tác tới Hoa Kỳ vào thứ Bảy cùng với các giám đốc điều hành công đoàn của công ty. Đoàn đại biểu dự kiến sẽ đến thăm trụ sở chính của GM tại Detroit để thảo luận chi tiết về cách giải quyết các mối đe dọa thuế quan sắp tới từ Trump. Cùng với Hyundai Motor Group, GM Korea cũng rất dễ bị ảnh hưởng bởi mức thuế quan sắp tới, vì hãng xe này xuất cảng hầu hết các loại xe của mình sang Hoa Kỳ. Tính đến năm ngoái, hơn 80% số xe được sản xuất tại đây đã bán sang Hoa Kỳ.

⦿ ---- Trí tuệ nhân tạo của Musk nói loan tin vịt, tin giả, tin bóp méo đứng đầu thế giới là chính Elon Musk. Một trong những chatbot AI của Elon Musk đã xác định ông là một trong những người phát tán thông tin sai lệch lớn nhất trên X. Musk đã nhiều lần quảng cáo hệ thống AI của riêng mình, Grok, là nguồn thông tin tốt nhất, tại một thời điểm nào đó gợi ý rằng người dùng nên 'Grok it' thay vì 'Google it'. Grok đã nhanh chóng trở thành một trong những ứng dụng AI được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, với Musk gọi nó là 'dựa trên' và 'AI thông minh nhất' thế giới.

Năm 2024, ông Musk viết: 'Có lẽ giờ đây đã rõ tại sao Grok lại quan trọng đến vậy. Hiện tại nó còn lâu mới hoàn hảo nhưng sẽ cải thiện nhanh chóng... Việc theo đuổi sự thật một cách nghiêm ngặt, không quan tâm đến những lời chỉ trích, chưa bao giờ cần thiết hơn thế.' Nhưng 'AI thông minh nhất' thế giới - mà Musk đã giúp tạo ra - đã nói rằng ông chủ Tesla là một trong những người phát tán thông tin sai lệch lớn nhất trên X, công ty mà ông sở hữu.

Trong một bài đăng riêng trên X, Grok nhắc lại rằng Musk là một trong những 'kẻ phát tán thông tin sai lệch hàng đầu trên X', xếp Donald Trump ở vị trí thứ hai. Báo Metro cũng quyết định hỏi Grok xem ai là kẻ phát tán thông tin sai lệch lớn nhất trên X (thuộc sở hữu của Musk) và được trả lời: 'Dựa trên các báo cáo và phân tích có sẵn, Elon Musk thường được xác định là một trong những kẻ phát tán thông tin sai lệch đáng kể nhất trên X.'

⦿ ---- Siemens AG có ý định sa thải 5.600 nhân viên trong lĩnh vực tự động hóa trên toàn thế giới, bao gồm khoảng 2.600 người ở Đức và khoảng 450 công nhân trong lĩnh vực sạc xe điện trên toàn cầu để tăng cường khả năng cạnh tranh trong hai lĩnh vực này, công ty cho biết trong một thông cáo báo chí vào thứ Ba. "Trong khả năng có thể, những người bị ảnh hưởng sẽ được cung cấp cơ hội đào tạo lại và nâng cao kỹ năng. Việc bố trí việc làm trong công ty cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các biện pháp", Siemens giải thích.

Công ty cho biết các biện pháp đã công bố trong lĩnh vực tự động hóa sẽ được hoàn thành vào cuối năm tài chính 2027, trong khi việc cắt giảm lực lượng lao động trong lĩnh vực sạc xe điện sẽ được thực hiện vào cuối năm tài chính 2025.

⦿ ---- Bản tin sau đây dịch từ cơ quan bất vụ lợi CalMatters: Tiền trợ cấp thuê nhà cho người nghèo (Housing section 8) cạn, và không có kế hoạch để cứu. Hoảng loạn thầm lặng’ khi chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà quốc gia sắp hết tiền. Các cơ quan nhà ở liên bang thông báo rằng một chứng từ nhà ở khẩn cấp thời COVID sắp hết tiền — và không có kế hoạch nào để cứu nó.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

⦿ ---- HỎI 1: Trump xóa sổ các sáng kiến về đa dạng, công bằng và hòa nhập DEI, cơ nguy làm chệch hướng các cuộc nghiên cứu ung thư ảnh hưởng trên các sắc dân khác nhau?

ĐÁP 1: Đúng vậy.

Chi tiết:
https://www.oncologynewscentral.com/oncology/with-dei-in-the-crosshairs-acs-forges-ahead-with-ambitious-study-of-black-women

⦿ ---- HỎI 2: Mỹ sau COVID-19 năm năm, vẫn khủng hoảng thiếu người chăm sóc trẻ em?

ĐÁP 2: Đúng vậy.

https://www.oncologynewscentral.com/oncology/with-dei-in-the-crosshairs-acs-forges-ahead-with-ambitious-study-of-black-women

⦿ ---- HỎI 2: Mỹ sau COVID-19 năm năm, vẫn khủng hoảng thiếu người chăm sóc trẻ em?

Chi tiết:
https://phys.org/news/2025-03-years-covid-child-workforce-threats.html

https://phys.org/news/2025-03-years-covid-child-workforce-threats.html

.