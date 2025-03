Từ trái: Tượng Nữ thần Tự do và chính khách Pháp Raphael Glucksmann. Glucksmann yêu cầu Hoa Kỳ trả lại Tượng Nữ thần Tự do trong khi cáo buộc chính quyền Trump đứng về phía những kẻ bạo chúa, với những người Mỹ đã sa thải các nhà nghiên cứu vì đòi hỏi tự do khoa học..

(NGÀY 17/3) - Cộng Hòa Minnesota trình dự luật SF2589: Những người chống đối Trump, hay la hét về chính sách của Trump, sẽ bị xem là bệnh tâm thần TDS

- Phòng Thương mại Hoa Kỳ cảnh báo: Cuộc chiến thuế quan làm hại kinh doanh xuyên Đại Tây Dương trị giá 9,5 nghìn tỷ đô/năm

- Báo chí vùng thủ đô mở tiệc thường niên: TT Trump, PTT Vance và phòng báo chí Bạch Ốc từ chối dự. Báo chí nâng lý chúc nhau tự do báo chí, không chúc Tổng thống như mọi năm.

- Nam Hàn: sẵn sàng đón nhận 2 tù binh Bắc Hàn

- Anh: hơn 30 nước sẽ vào "Liên minh tình nguyện quân" gìn giữ hòa bình cho Ukraine.

- Lằn ranh đỏ của Ukraine cho hòa bình: toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và không nước nào có quyền phủ quyết lựa chọn của dân Ukraine để vào NATO và Liên Âu (Trump đã lộ ý sẽ cắt đất Ukraine, và NATO nói chưa nhận Ukraine).

- Thủ tướng Canada thăm Paris, họp với Tổng thống Pháp: cần hòa bình lâu dài và bền vững ở Ukraine, cần an ninh cho toàn bộ châu Âu, Pháp và Canada

- Hungary: không viện trợ Ukraine nữa, sẽ đòi hòa bình khi họp Liên Âu

- Trump: sẽ điện đàm với Putin vào ngày mai, thứ Ba, bàn về kết thúc cuộc chiến Ukraine, cắt đất và các nhà máy điện

- Trump: sẽ không có miễn trừ nào đối với thuế thép và nhôm, tái khẳng định rằng thuế quan có đi có lại và thuế quan theo ngành sẽ áp dụng vào ngày 2 tháng 4.

- Trump lộ dấu hiệu sẽ trả thù: lệnh ân xá vào phút chót của cựu TT Biden là "vô hiệu" vì ký tự động, không ký tay.

- Nữ y tá Mỹ tình nguyện vào quân y Ukraine ở chiến trường chống Nga kinh hoàng khi nghe Trump mắng nhiếc Zelensky

- Thị trường việc làm đang sụp đổ, bằng cử nhân không đủ sống: hơn 50% những người làm hơn 1 việc có bằng đại học

- Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent: cổ phiếu sụt giá là bình thường, vì Mỹ cần liều thuốc giải độc.

- 1 chính khách Pháp đòi Mỹ trả lại Tượng Nữ thần Tự do vì Trump đứng về phía "bọn bạo chúa" và triệt hạ khoa học gia

- Châu Âu: cháy hộp đêm, 59 người chết, 155 người bị thương và 20 người bị bắt.

- New York: 1 người vô gia cư bị phỏng vì bị 1 người khác bật lửa thiêu

- Thủ tướng Ấn Độ thắc mắc chuyện Mỹ-Nga họp mật: hòa đàm nên để Nga-Ukraine họp trực tiếp

- Ý sẽ kết hợp kỹ nghệ xe hơi, quốc phòng, hàng không vũ trụ (có lẽ chuẩn bị chiến tranh, xe hơi thành xe tăng, bắn phi đạn?)

- Ngoại trưởng Mỹ: Mỹ sẽ viết lại các thỏa thuận thương mại mới sau khi thuế quan được áp dụng cho các đối tác thương mại lớn.

- Công đoàn y tá báo động: mất việc vì AI, trong khi AI có nhiều bất toàn, bất lợi cho bệnh nhân

- Nhiều đại học và viện nghiên cứu la trời: Trump cắt tài trợ sẽ xóa sổ một thế hệ các nhà khoa học có thể đào tạo trong vài năm tới, sẽ làm lợi cho TQ

- Tòa chất vấn ICE vì sao cố ý cãi lệnh tòa: BS Rasha Alawieh (GS Đại học Brown) bị trục xuất dù có thị thực H-1B và được tòa ngăn trục xuất

- Sở An sinh Xã hội về chuyện chết còn lãnh tiền: Chưa tới 1/3 trong số 1% các yêu cầu trợ cấp tử vong là sai sự thật.

- Cổ phiếu Trump Media & Technology Group doanh thu ròng là 3,6 triệu đô la vào năm 2024 và lỗ ròng hơn 400 triệu đô

- DB Byron Donalds ra dự luật đòi tất cả các cơ quan liên bang sử dụng "Đài Loan" (Taiwan) thay vì "Đài Bắc Trung Hoa" (Chinese Taipei).

- Thăm dò mới của NBC: 54% cử tri không tán thành Trump về kinh tế, 44%m tán thành. Chỉ có 18% cử tri tin rằng nền kinh tế là "tuyệt vời" hoặc "tốt".

- Biến đổi khí hậu (do đốt than, dầu và khí đốt) làm giảm khả năng làm sạch của thiên nhiên, không gian sẽ trở nên nhiều mảnh vỡ hơn sẽ bắn vào địa cầu

- Bảo hiểm xe hơi cao nhất: 1. Florida, $4.210; 2. New York, $4,093; 3. Louisiana, $3,998; 4. Nevada, $3,660; 5. Colorado, $3,212.

- HỎI 1: Ngôn ngữ xuất hiện trong loài người từ 135.000 năm, dùng trong xã hội từ 100.000 năm? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Khoảng 57%-60% người Mỹ nói dối về vệ sinh răng miệng? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-17/3/2025) ⦿ ---- Một người đàn ông 45 tuổi đã bị thiêu tại Quảng trường Times Square của Thành phố New York vào sáng sớm Chủ Nhật. Cảnh sát vẫn đang truy tìm nghi phạm. Cảnh sát nói nạn nhân có thể đã bị ném chất dễ cháy vào người vào khoảng 4 giờ sáng. Anh nói có người đã dội chất lỏng vào người anh ta trước khi châm lửa. Cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa và anh đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Anh được cho là trong tình trạng ổn định với các vết bỏng ở mặt và cánh tay, và được cho là đang hồi phục.

Các nguồn tin nói rằng kẻ tấn công có thể là người mà nạn nhân quen biết, và tờ New York Post, trích dẫn các nguồn tin, đưa tin rằng hai người đàn ông đã được nhìn thấy đang nói chuyện tại một xe bán đồ ăn trước khi xảy ra xô xát. Sau cuộc trò chuyện, nạn nhân vào một câu lạc bộ địa phương, và khi anh ta ra ngoài, các nguồn tin cho biết kẻ tấn công đã lấy thứ gì đó từ xe bán đồ ăn để dùng làm chất xúc tác và dội lên nạn nhân. Nạn nhân có thể là người vô gia cư, với địa chỉ cuối cùng được biết đến là ở Queens.

⦿ ---- Châu Âu: Số người chết trong vụ cháy hộp đêm lớn hôm Chủ Nhật ở Cộng Hòa North Macedonia hiện đã lên tới 59 người, với 155 người bị thương và hơn một chục người đã bị giam giữ liên quan đến thảm kịch này.Sky News đưa tin khoảng 20 người đã bị bắt. Hai nhạc sĩ hip-hop địa phương, DNK, đang biểu diễn khi đám cháy bắt đầu, với các báo cáo ban đầu cho thấy pháo bông đã tạo ra các tia lửa bắn trúng trần nhà. Nơi này là một nhà kho thảm cũ đã được chuyển đổi thành một câu lạc bộ trình diễn và không có giấy phép hoạt động. Trong số những người bị bắt có các quan chức chính phủ, chủ câu lạc bộ và con trai người chủ.

⦿ ---- Một chính trị gia người Pháp đã yêu cầu Hoa Kỳ trả lại Tượng Nữ thần Tự do trong khi cáo buộc chính quyền Trump đứng về phía "bọn bạo chúa". Bức tượng này, tượng trưng cho tự do, hy vọng và tinh thần dân chủ, được Pháp tặng cho Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 1886. Nhưng Raphael Glucksmann, một thành viên của Nghị viện Châu Âu, cảm thấy rằng Hoa Kỳ đã chối bỏ các giá trị dẫn đến việc tặng bức tượng này.

"Chúng tôi sẽ nói với những người Mỹ đã chọn đứng về phía những kẻ bạo chúa, với những người Mỹ đã sa thải các nhà nghiên cứu vì đòi hỏi tự do khoa học: 'Hãy trả lại Tượng Nữ thần Tự do cho chúng tôi'", ông phát biểu tại một hội nghị của đảng trung tả của mình, Place Publique, vào Chủ Nhật. "Chúng tôi đã tặng nó cho các bạn như một món quà, nhưng rõ ràng là các bạn khinh thường nó. Vì vậy, nó sẽ được đón nhận tử tế ở quê nhà", Glucksmann nói thêm.

⦿ ---- Cuộc chiến thuế quan đe dọa hoạt động kinh doanh xuyên Đại Tây Dương trị giá 9,5 nghìn tỷ đô la hàng năm, chi nhánh châu Âu của Phòng Thương mại Hoa Kỳ cảnh báo trong báo cáo có tiêu đề "Nền kinh tế xuyên Đại Tây Dương 2025" (The Transatlantic Economy 2025) được công bố vào sáng nay, thứ Hai.

Theo Phòng Thương mại, bao gồm Visa, ExxonMobil và Apple, tranh chấp thuế quan gây nguy hiểm cho mối quan hệ thương mại lớn nhất thế giới, Reuters đưa tin. Điều này diễn ra sau quyết định áp thuế đối với thép và nhôm nhập cảng gần đây của chính quyền Hoa Kỳ, mà EU đã phản ứng bằng các biện pháp tương tự.

Phòng Thương mại lưu ý rằng thương mại chỉ là một phần của hoạt động trao đổi xuyên Đại Tây Dương, với trọng tâm thực sự là đầu tư. Daniel Hamilton, tác giả của báo cáo, cho biết trái ngược với quan niệm thông thường, hầu hết các khoản đầu tư của Hoa Kỳ và châu Âu chảy vào nhau, thay vì vào các thị trường mới nổi có chi phí thấp hơn, theo trích dẫn của Reuters.

Hamilton cảnh báo rằng tác dụng phụ của xung đột thương mại sẽ không chỉ giới hạn ở bản thân hoạt động thương mại. Chúng sẽ lan sang tất cả các lĩnh vực khác. Ông tin rằng có nguy cơ chiến tranh thuế quan lan sang thương mại dịch vụ, dữ liệu hoặc dòng năng lượng vì châu Âu phụ thuộc vào nhập cảng LNG từ Hoa Kỳ. Trump biện minh cho việc bắt đầu cuộc chiến thuế quan dựa trên thặng dư thương mại của hàng hóa châu Âu sang Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đồng thời cũng có thặng dư xuất cảng dịch vụ của Hoa Kỳ sang EU, Reuters nhắc lại.

⦿ ---- Truyền thông vùng thủ đô đã công khai tỏ ra khinh thường Tổng thống Donald Trump vào hôm Chủ Nhật. Trong một lời chế giễu tinh tế, các phóng viên tại bữa tối thường niên của Câu lạc bộ Gridiron Club - nơi quy tụ các thành viên nổi bật của đoàn báo chí Washington, D.C. hàng năm - đã phá vỡ truyền thống 140 năm bằng cách từ chối nâng ly chúc mừng tổng thống đương nhiệm. Thay vào đó, các nhà báo nâng ly để ủng hộ quyền tự do báo chí.

"Nâng ly chúc mừng Tu chính án thứ nhất", Chủ tịch Gridiron Judy Woodruff, cựu phát thanh viên và biên tập viên quản lý của PBS NewsHour, cho biết, theo tờ Washington Post. Cử chỉ khiển trách này diễn ra sau khi chính các quan chức Bạch Ốc phá vỡ truyền thống. Hàng năm, báo chí sẽ nâng ly chúc mừng tổng thống và tổng thống hoặc phó tổng thống sẽ kết thúc sự kiện bằng một bài phát biểu.

Trump và Phó Tổng thống VD Vance đã từ chối tham dự, cũng như Chánh văn phòng Bạch Ốc Susie Wiles, Thư ký báo chí Karoline Leavitt, Giám đốc truyền thông Steven Cheung và Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz. Căng thẳng âm ỉ trở nên rõ ràng hơn vào một thời điểm nào đó trong buổi tối. Một trong những diễn giả của đêm đó, Thống đốc đảng Dân chủ Wes Moore của Maryland, đã nói đùa về mối quan hệ của chính quyền Trump với Nga. “Nếu tôi thực sự muốn trở thành tổng thống, tôi sẽ không làm bất kỳ điều gì trong số này. Thay vào đó, tôi sẽ trực tiếp trình bày với những người phụ trách nền dân chủ của chúng ta, Điện Kremlin”.

Đáp lại lời chế giễu của Moore, Bộ trưởng Lục quân Daniel Driscoll đã bỏ ra ngoài để phản đối. Những người tổ chức sự kiện đã ứng biến thêm để kết thúc bữa tối. “Để khép lại buổi tối - khi Tổng thống đương nhiệm thường phát biểu - chúng tôi đã chiếu các đoạn trích video và âm thanh của bốn vị tổng thống Cộng hòa (4 vị Cộng Hòa, không phải Dân Chủ) trước đây, bắt đầu từ Tổng thống Trump vào năm 2018", Woodruff nói với Politico. “Những đoạn trích này chứng minh được sự hài hước và tình bạn mà bữa tối này hướng đến”.

Trump đã tham dự bữa tối của Gridiron Club vào năm 2018, dành cho các nhà báo tham dự rất nhiều lời khen ngợi - một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của ông với báo chí đã trở nên tồi tệ như thế nào kể từ đó. “Tôi không thường xuyên nói điều này, nhưng bạn có một số người đáng kinh ngạc, thông minh, quyền lực, thông minh và công bằng trong giới báo chí”, ông Trump nói, đồng thời cảm ơn những người tham dự vì công việc họ làm để “ủng hộ và duy trì nền dân chủ của chúng ta”.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Nam Hàn Cho Tae-yul đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Andrii Sybiha vào thứ Hai và thảo luận về hai tù binh Bắc Hàn, theo Bộ Ngoại giao Seoul. Cho nói với Sybiha rằng, theo Hiến pháp Nam Hàn, những người lính bị bắt là công dân của Bắc Hàn và việc đào tẩu của họ sẽ được chấp nhận nếu họ thể hiện ý định như vậy. Bắc Hàn đã điều động hơn 11.000 quân đến Nga vào tháng 10 năm ngoái và nhiều hơn nữa trong khoảng từ tháng 1 đến tháng 2 năm nay. Vào tháng 1, lực lượng Ukraine đã bắt hai người lính Bắc Hàn khi đang chiến đấu ở khu vực Kursk.

⦿ ---- Lằn ranh đỏ của Ukraine: Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha cho biết hôm thứ Hai rằng Ukraine có một số "ranh giới đỏ" mà họ sẽ không thảo luận trong các cuộc đàm phán hòa bình, bao gồm toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và năng lực phòng thủ của mình. Ông nói thêm rằng "không quốc gia nào có quyền phủ quyết đối với sự lựa chọn của người dân Ukraine" để gia nhập các tổ chức, bao gồm NATO và Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã xác nhận vào tuần trước rằng nỗ lực gia nhập liên minh của Kiev "bị loại bỏ" do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump không chấp thuận.

Subiha nhấn mạnh rằng tư cách thành viên NATO sẽ là "sự đảm bảo hiệu quả nhất cho an ninh của Ukraine", trong khi các đảm bảo an ninh bổ sung nên bao gồm các cuộc tuần tra trên không và việc sử dụng các đội bay và hệ thống phòng thủ của các đồng minh. Ông cũng nhắc lại rằng Nga "phải chịu trách nhiệm" về cuộc chiến ở Ukraine và không có cuộc đàm phán hòa bình nào có thể diễn ra nếu không có sự tham gia của Kiev.

⦿ ---- Thủ tướng mới được bổ nhiệm của Canada Mark Carney đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm nay, thứ Hai trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông tới Paris trước khi tới London trong nỗ lực tìm kiếm liên minh khi ông giải quyết các mối đe dọa thương mại của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

"Với ngài Tổng thống, tôi muốn bảo đảm rằng Pháp và toàn bộ châu Âu sẽ làm việc nhiệt tình với Canada, quốc gia châu Âu nhất trong số các quốc gia không phải châu Âu, để duy trì mối quan hệ tích cực nhất có thể với Hoa Kỳ", Carney phát biểu trong một cuộc họp báo cùng với Macron. Canada phải "củng cố mối quan hệ" với "các đồng minh đáng tin cậy như Pháp", Carney nói thêm. Dự kiến ​​hai nhà lãnh đạo thế giới sẽ thảo luận về đa dạng hóa thương mại và an ninh châu Âu và Canada. Đáng chú ý là Pháp đã không phê chuẩn hiệp định thương mại tự do của Canada với Liên minh châu Âu, được gọi là CETA (Canada-European Union Comprehensive Economic and Trade Agreement).

(GHI CHÚ: Liên minh châu Âu là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và là đối tác thương mại lớn thứ hai của Canada. Hiệp định kinh tế và thương mại toàn diện Canada-Liên Âu (CETA) ký năm 2016 và thực hiện từ 2017 mang đến cho các doanh nghiệp Canada quyền tiếp cận ưu đãi và cơ hội tăng trưởng tại EU).

⦿ ---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phát biểu vào hôm thứ Hai trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Canada Mark Carney rằng hai nước sẽ tiếp tục yêu cầu "những cam kết rõ ràng" từ Nga. Cả Paris và Ottawa đều cam kết đạt được "hòa bình lâu dài và bền vững" ở Ukraine, Macron nhấn mạnh, đồng thời nói thêm rằng họ muốn cung cấp "những bảo đảm mạnh mẽ" sẽ "cho phép bảo đảm an ninh cho toàn bộ châu Âu, Pháp và Canada". Carney tuyên bố rằng đất nước của ông sẽ tiếp tục thể hiện "sự ủng hộ không lay chuyển" của mình đối với Kiev.

⦿ ---- Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer đã tiết lộ vào hôm thứ Hai trong một tuyên bố rằng "một số lượng lớn" các quốc gia sẵn sàng cung cấp quân gìn giữ hòa bình cho Ukraine. Theo người phát ngôn, hơn 30 quốc gia có khả năng sẽ tham gia vào "liên minh tình nguyện quân" ủng hộ Ukraine. Con số này đã tăng lên, so với 27 nhà lãnh đạo đã lên tiếng ủng hộ vào thứ Bảy trong hội nghị thượng đỉnh trực tuyến do Starmer tổ chức. "Khả năng đóng góp sẽ khác nhau, nhưng đây sẽ là một lực lượng đáng kể, với một số lượng lớn các quốc gia cung cấp quân", người phát ngôn nêu chi tiết.

⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết hôm thứ Hai rằng đất nước ông sẽ phản đối các đề xuất "ủng hộ chiến tranh" tại cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu tại Brussels. "Brussels hiện đã hoàn toàn bị cô lập trong chính trường thế giới khi các chính trị gia ủng hộ chiến tranh châu Âu liên tục cố gắng cản trở thành công của các cuộc đàm phán hòa bình", Szijjarto cho biết trong một bài đăng trên Facebook. "Hôm nay tại Brussels, một số đề xuất sẽ có trong chương trình nghị sự nhằm cung cấp cho Ukraine thêm hàng tỷ euro hoặc vũ khí từ tiền của người nộp thuế châu Âu", ông nói thêm.

Szijjarto cũng tuyên bố rằng một "gói hỗ trợ tài chính ít nhất 20 tỷ euro" đang được chuẩn bị cho Ukraine tại cuộc họp hôm nay, lưu ý rằng ông sẽ không "cho phép tiền của người nộp thuế Hungary được sử dụng để tài trợ cho các chuyến hàng vũ khí đến Ukraine".

⦿ ---- Tổng thống Trump cho biết ông sẽ nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày mai, thứ Ba khi ông thúc đẩy chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, theo AP đưa tin. Trump cho biết, "Rất nhiều công việc đã được thực hiện vào cuối tuần. Chúng tôi muốn xem liệu chúng tôi có thể chấm dứt cuộc chiến đó hay không. Chúng tôi sẽ nói về lãnh thổ [mà Nga đã chiếm của Ukraine]. Chúng tôi sẽ nói về các nhà máy điện.",

Trump mô tả đó là "chia nhỏ một số tài sản nhất định (dividing up certain assets)". Hôm thứ Sáu, Trump cho biết có nhiều khả năng rằng cái mà ông gọi là "cuộc chiến khủng khiếp, đẫm máu" có thể sớm kết thúc, sau những gì ông cho là các cuộc đàm phán thành công giữa phái viên của ông và Putin. Nga cũng xác nhận Putin và Trump sẽ điện đàm vào ngày mai.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết sẽ không có miễn trừ nào đối với thuế thép và nhôm và tái khẳng định rằng thuế quan có đi có lại và thuế quan theo ngành sẽ được áp dụng vào ngày 2 tháng 4. Trump nói với các phóng viên trên phi cơ Không lực Một rằng thuế quan có đi có lại đối với các quốc gia sẽ đi kèm với thuế xe hơi.

Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết vào Chủ Nhật rằng Hoa Kỳ có thể bắt đầu đàm phán với các quốc gia khác nhau để thiết lập các thỏa thuận thương mại mới sau khi thuế quan được áp dụng cho các đối tác thương mại lớn.

⦿ ---- Trump lộ dấu hiệu sẽ trả thù: Tổng thống Trump trong một bài đăng trên mạng xã hội cho biết ông tin rằng lệnh ân xá vào phút chót của cựu Tổng thống Biden là "vô hiệu" vì ông Biden đã ký chúng bằng bút tự động (Autopen: chữ ký máy, không phải viết tay). Trump đã viết vào sáng thứ Hai trên Truth Social: "Những 'lệnh ân xá' mà Sleepy Joe Biden đã trao cho Ủy ban Không chọn lọc của Những tên côn đồ chính trị và nhiều người khác, theo đây được tuyên bố là VÔ HIỆU, TRỐNG VÀ KHÔNG CÓ HIỆU LỰC HAY HIỆU LỰC NÀO THÊM, vì thực tế là chúng được thực hiện bằng bút tự động."

Ngay trước lễ nhậm chức vào tháng 1, Biden đã ân xá trước cho một số kẻ thù chính trị của Trump, bao gồm các nhà lập pháp ngồi trong ban Hạ viện điều tra vụ bạo loạn tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, gia đình Biden, Anthony Fauci và Tướng Mark Milley vì Trump trước ngày bầu cử đã hăm dọa sẽ trả thù.

Trump lập luận trong bài đăng của mình vào thứ Hai rằng Biden đã không ký các giấy tờ và "không biết gì về chúng!" Trong khi tòa án phần lớn để quyền ân xá cho tổng thống, Trump cho biết những người trong ủy ban Hạ viện nên chuẩn bị bị điều tra "ở cấp cao nhất". Trên Không lực Một vào tối Chủ Nhật, Trump nói với các phóng viên rằng ông nghĩ lệnh ân xá của Biden là vô hiệu do bút tự động. "Đó không phải là quyết định của tôi; điều đó sẽ tùy thuộc vào tòa án", ông nói.

Mặc dù tổng thống có thẩm quyền ân xá cho cá nhân, theo Hiến pháp Hoa Kỳ, không có tổng thống kế nhiệm nào có thể hủy bỏ lệnh ân xá vì bất kỳ lý do gì. Chính quyền Biden không xác nhận liệu cựu tổng thống có sử dụng bút tự động hay không, nhưng nhà phân tích pháp lý của CNN Elie Honig đã lưu ý vào đầu ngày thứ Hai rằng bút tự động đã được các tổng thống sử dụng làm thiết bị ký trong nhiều thập niên.

⦿ ---- Nữ y tá Mỹ tình nguyện vào quân y Ukraine ở chiến trường chống Nga kinh hoàng khi nghe Trump mắng nhiếc Zelensky hiếu chiến và vô ơn. Choáng váng, chảy máu, mất phương hướng và kinh ngạc khi sống sót sau vụ nổ mìn kép bên trong xe cứu thương bọc thép của họ, nhóm y tế Ukraine đã mất liên lạc và mất phương hướng. Họ biết rằng một đội phục kích của Nga đang ở gần và họ phải nhanh chóng rời khỏi Niu York, gần Donetsk. Người lãnh đạo của họ, Rebekah Maciorowski, một tình nguyện viên đến từ tiểu bang Colorado, đã không nhìn thấy máy bay không người lái của Ukraine đang nhấp nháy đèn hiệu để dẫn cô đến nơi an toàn. Lúc đó là ban ngày.

Máy bay không người lái của Nga cũng có thể nhìn thấy họ, họ biết khi chúng lao vào một tòa nhà bỏ hoang. Họ đang ở trong tình thế quân sự tồi tệ nhất - mất kiểm soát hoàn toàn. Cô Rebekah, 31 tuổi, một y sĩ tuyến đầu thường trực tại Ukraine kể từ tháng 3 năm 2022 cho biết: “Bị nổ tung không phải là điều quá đau thương so với tình huống mà chúng tôi đang gặp phải khi không có phương tiện liên lạc. Không có liên lạc, bạn biết đấy, trong một vùng xám, không có thông tin liên lạc, không có tham chiếu dẫn đường.”

Nhưng thậm chí còn đau thương hơn khi nghe chính tổng thống của mình quay lưng lại với tổng thống Ukraine và chuyển phe, để ủng hộ Điện Kremlin. Cô nghe thấy ông Trump làm như vậy trong khi xem một máy bay không người lái cung cấp thông tin về một nhóm khác của cô đang bị hỏa lực bắn hạ khi cố gắng giải cứu những người lính bị thương ở tuyến đầu gần Toretsk, phía bắc Donetsk.

“Bạn biết điều gì điên khùng không? Tôi đang xem trên [nguồn cấp dữ liệu máy bay không người lái chiến đấu trực tiếp] khi từng phát trúng đích vào vị trí của tôi [lính]. Và chúng tôi đang chờ xem ai đã chết hoặc bị thương. Và giọng nói của Donald Trump ở phía sau nói rằng, ừ thì 'họ có thể đã có một thỏa thuận và đó sẽ là một thỏa thuận rất tốt', và điều đó thật trớ trêu. “Bạn đang chứng kiến ​​những người bạn và đồng nghiệp mà bạn đã chăm sóc có khả năng chết trước mặt bạn trong khi bạn đang lắng nghe một nhà lãnh đạo của một quốc gia dân chủ nói rằng điều đó không quan trọng.”

Đây là thời điểm Ukraine gần như mất quyền kiểm soát khả năng phòng thủ trước Nga – khi Trump quyết định đình chỉ viện trợ quân sự, sau đó cắt nguồn cấp dữ liệu tình báo – khiến binh lính Ukraine bị bịt mắt và suy yếu trong chiến đấu. Binh lính Ukraine và tình nguyện viên nước ngoài chiến đấu cùng họ phần lớn đã bị Kyiv bịt miệng. Họ đã được yêu cầu không làm cho mối quan hệ tồi tệ với chính quyền Trump trở nên tồi tệ hơn sau khi Mỹ chuyển từ đồng minh của Ukraine sang đối thủ.

Rebekah, một y tá chấn thương có trụ sở tại Denver, có kinh nghiệm trong công tác nhân đạo ở Trung Mỹ, đã tình nguyện tham gia khi Ukraine kêu gọi giúp đỡ sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào tháng 2 năm 2022. Cô đến đây trong thời gian nghỉ phép năm tuần và không bao giờ quay lại. Làm tình nguyện trong các nhóm ở tuyến đầu và điều hành các cuộc sơ tán dân thường và binh lính, cô đã xây dựng được một lượng người theo dõi trên mạng xã hội cho phép cô quyên góp được khoảng 300.000 đô la để cung cấp vật tư cho các nhóm tình nguyện của mình.

Cô nghĩ rằng những gì cô đang làm là hoàn toàn mang tính Mỹ và theo truyền thống tốt nhất của việc bảo vệ nền dân chủ và sự đàng hoàng mà đất nước cô luôn bảo vệ. Sau đó, vài tháng sau khi chính thức được đưa vào quân đội vũ trang Ukraine với tư cách là một sĩ quan quân y, cô đã nghe thấy cuộc cãi vã giữa Trump và Zelensky tại Bạch Ốc.

“Nó giống như một chấn thương. Thành thật mà nói, nó giống như một chấn thương. Nó bất ngờ, và nó thực sự, tôi thậm chí không có từ nào để diễn tả. Nó thật kinh khủng, đúng vậy. Cảm giác như bị dao đâm sau lưng vậy,” Rebekah nói. Là sĩ quan y tế của Sư đoàn 53, cô chịu trách nhiệm về sức khỏe của hàng trăm binh lính đang chiến đấu trên tiền tuyến đẫm máu và bị bỏ rơi nhất của Ukraine.

Có một số nhóm binh lính bị thương và ẩn náu trong các hầm trú ẩn trong đống đổ nát của Toretsk - vẫn chống lại một cuộc tiến công của Nga trong khi Putin cân nhắc một lời đề nghị ngừng bắn từ Trump. “Chúng tôi đang cung cấp cho họ khoảng 300g nước mỗi ngày. Thực phẩm, thuốc men, chúng tôi thả xuống từ máy bay không người lái được cải tiến để thả bom vì chúng tôi không thể đưa binh lính ra ngoài bằng đường bộ,” cô nói với báo The Independent từ địa điểm bí mật của mình gần Toretsk.

Quân lính ở đó có thể sống sót, thường là với những vết thương khủng khiếp, vì các gói thuốc cứu thương do máy bay không người lái thả xuống được Rebekah và các bác sĩ hỗ trợ, những người hướng dẫn họ cách tự điều trị trong khi ngăn chặn các cuộc tấn công thường xuyên của Nga trên khắp vùng đất bị tàn phá. Các đội cứu thượng của cô bao gồm các bác sĩ và binh lính Ukraine, những người lái xe cứu thương đến giải cứu những người lính bị thương trên phiên bản xe cứu thương của xe M113 Bradley cổ do Mỹ cung cấp ở rìa Toretsk và dọc theo một khu vực rộng lớn của mặt trận phía đông gần Konstaninivka.

⦿ ---- Thị trường việc làm của Hoa Kỳ đang sụp đổ, và các con số chứng minh điều đó. Ngày càng có nhiều người Mỹ làm nhiều công việc hơn bất kỳ thời điểm nào trong 15 năm qua, và ngay cả bằng đại học cũng không đủ để đảm bảo sự ổn định tài chính. Theo báo cáo mới nhất của Cục Thống kê Lao động, có tới 8,9 triệu người—chiếm 5,4% tổng số người lao động—đang làm nhiều hơn một công việc. Đây là tỷ lệ cao nhất kể từ tháng 4 năm 2009, khi cuộc Đại suy thoái buộc hàng triệu người phải làm việc quá sức.

Nền kinh tế không chậm lại, nhưng tiền lương thì không theo kịp. Tiền lương hầu như không thay đổi trong khi chi phí sinh hoạt tăng vọt. Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis phát hiện ra rằng hơn 50% những người làm nhiều công việc vào năm 2024 có bằng đại học, tăng từ 45,1% vào năm 2019. Người Mỹ không làm thêm việc vì họ muốn—họ làm vì họ không thể sống sót chỉ bằng một mức lương.Người Mỹ làm việc nhiều hơn nhưng hầu như không kiếm được thêm gì. Stephen Gilliam, một nhà thiết kế đồ họa 45 tuổi ở Augusta, Georgia, làm việc 40 giờ một tuần cho một nhà thầu của chính phủ. Số tiền đó không đủ để trả các hóa đơn, vì vậy sau bữa tối, anh dành buổi tối để làm việc tự do với tư cách là một nhà thiết kế áp phích phim. Hầu hết các buổi tối, anh làm việc đến 10 giờ tối, ngủ vài tiếng, rồi lại làm tiếp. “Có những tuần tốt và xấu, nhưng tôi cố gắng hết sức để tìm được sự cân bằng đó”, anh nói. Sự cân bằng là một thứ xa xỉ mà nhiều người Mỹ không còn có nữa.Một công việc toàn thời gian từng đủ để nuôi sống cuộc sống của tầng lớp trung lưu. Nhưng giờ thì không còn như vậy nữa. Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis phát hiện ra rằng một công nhân làm việc quá sức (overemployed: nhiều hơn 1 việc) trung bình chỉ kiếm được 57.865 đô la một năm. Con số này chỉ hơn một chút so với mức lương trung bình 56.965 đô la của một người làm một công việc. Hai công việc, hầu như không có thêm tiền.Carolyn McClanahan, một chuyên gia lập kế hoạch tài chính được chứng nhận và là người sáng lập Life Planning Partners, nói một cách đơn giản: “Bạn phải làm việc chăm chỉ hơn nhiều để kiếm sống”.⦿ ---- Sau khi thị trường rơi vào vùng điều chỉnh sụt giá tuần trước—với chỉ số chuẩn S&P 500 giảm 10% so với mức cao trước đó—cổ phiếu đã sẵn sàng bắt đầu tuần mới với mức giảm khiêm tốn. Giá hứa phiếu tương lai Dow (Dow futures) giảm hơn 130 điểm và USA Today đưa tin rằng những bình luận của Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent vào cuối tuần là một yếu tố. Tóm lại, Bộ trưởng không dự đoán sẽ có sự thay đổi nhanh chóng."Tôi đã làm trong ngành đầu tư trong 35 năm và tôi có thể nói với bạn rằng việc điều chỉnh là lành mạnh, chúng là bình thường", Bessent cho biết vào Chủ Nhật trên Meet The Press, theo NBC News. Bessent cũng từ chối loại trừ khả năng suy thoái kinh tế. "Bạn biết rằng không có gì bảo đảm", ông nói. "Tôi có thể dự đoán rằng chúng ta đang đưa ra các chính sách mạnh mẽ sẽ bền vững", và điều đó có thể dẫn đến "sự điều chỉnh" khi quốc gia cai nghiện "chi tiêu chính phủ lớn". Bessent trước đây đã nói rằng nền kinh tế cần một "liều thuốc giải độc" khỏi những khoản chi tiêu như vậy. Về lâu dài, ông nói thêm, "Tôi không lo lắng về thị trường".NPR ghi nhận sự thay đổi về ngôn ngữ tại Bạch Ốc về thị trường chứng khoán. Khi thị trường tăng vọt lên mức cao kỷ lục sau chiến thắng của Trump, ông đã khoe khoang về điều đó. "Chỉ số S&P 500 đã vượt qua mức 6.000 điểm lần đầu tiên trong lịch sử—thậm chí không bao giờ gần được", Trump nói vào thời điểm đó. Sau đợt lao dốc gần đây hơn của S&P, ông nói với Fox News, "Bạn thực sự không thể theo dõi thị trường chứng khoán".⦿ ---- Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết hôm Chủ Nhật rằng giải pháp cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine chỉ có thể được mong đợi khi cả hai bên tham gia đàm phán trực tiếp. "Giải pháp sẽ chỉ đến khi cả Ukraine và Nga ngồi vào bàn đàm phán. Ukraine có thể tổ chức vô số cuộc thảo luận với các đồng minh của mình, nhưng điều này sẽ không mang lại kết quả nào. Cả hai bên phải tham gia vào các cuộc thảo luận", Modi tuyên bố trong mạng Lex Fridman Podcast. Thủ tướng nói thêm rằng tình hình hiện tại "mang đến cơ hội cho các cuộc đàm phán có ý nghĩa và hiệu quả" giữa các quốc gia về cuộc xung đột. Hiện nay, Mỹ và Nga nói chuyện với nhau, và Ukraine không được tham dự.⦿ ---- Từ xe hơi sẽ thành xe tăng. Chính phủ Ý đang chuẩn bị một kế hoạch công nghiệp để tăng cường và làm sâu sắc thêm mối liên hệ giữa các ngành xe hơi, quốc phòng và hàng không vũ trụ, theo Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Adolfo Urso của nước này cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Il Messaggero vào Chủ Nhật."Vào tháng 6, khi con đường cải cách mà chúng tôi đã xác định ở châu Âu trở nên rõ ràng, chúng tôi sẽ trình bày tài liệu chiến lược công nghiệp đầu tiên sau 30 năm để hướng dẫn đất nước hướng tới các cơ hội phát triển mới", Bộ trưởng tiết lộ. Ông nói thêm rằng sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các ngành công nghiệp khác nhau sẽ mang lại cơ hội cho sự tăng trưởng của các thành phần và gia công.Thông báo của Urso được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu đang nỗ lực thúc đẩy chi tiêu quốc phòng và sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố kế hoạch ReArm Europe nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của khối thông qua khoản vay 150 tỷ euro.⦿ ---- Nếu bạn chống đối Trump, hay la hét về chính sách của Trump, bạn sẽ bị xem là bệnh tâm thần, theo 1 dự luật mới. Các thượng nghị sĩ tiểu bang thuộc đảng Cộng hòa từ Minnesota đã đệ trình một dự luật nhằm phân loại cái gọi là "Hội chứng rối loạn Trump" (TDS: Trump Derangement Syndrome) là một bệnh tâm thần. Dự luật SF2589 nêu rằng "'Hội chứng rối loạn Trump' có nghĩa là chứng hoang tưởng cấp tính ở những người bình thường phản ứng với các chính sách và nhiệm kỳ tổng thống của Tổng thống Donald J. Trump".Dự luật cho biết các triệu chứng có thể bao gồm "chứng cuồng loạn chung do Trump gây ra, khiến không thể phân biệt giữa những khác biệt chính sách hợp pháp và các dấu hiệu bệnh lý tâm thần trong hành vi của Tổng thống Donald Trump". Dự luật tiếp tục, hội chứng này biểu hiện thông qua "những biểu hiện bằng lời nói thể hiện sự thù địch dữ dội" đối với Trump và "những hành vi hung hăng và bạo lực công khai" đối với bất kỳ ai hoặc bất kỳ điều gì thể hiện sự ủng hộ đối với Trump.Dự luật này dự kiến sẽ được đọc trước Ủy ban Y tế và Dịch vụ Nhân sinh của Thượng viện Minnesota vào thứ Hai. Dự luật muốn định nghĩa lại thuật ngữ "bệnh tâm thần" để chỉ TDS hoặc bất kỳ rối loạn thực tế nào khác được Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ và Zero to Three, một tổ chức phi lợi nhuận vì sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, công nhận. Ngay cả Bạch Ốc cũng đã từng chụp mũ TDS chống lại những người chỉ trích Trump trước đây. Tháng trước, Thư ký báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt cho biết TDS đang "khiến đảng Dân chủ và giới truyền thông phản đối những nỗ lực hợp lý của Tổng thống Trump nhằm cắt giảm hàng tỷ đô la lãng phí, gian lận và lạm dụng từ chính quyền liên bang của chúng ta".⦿ ---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio tiết lộ vào Chủ Nhật rằng Washington có thể bắt đầu thảo luận với các quốc gia khác nhau để thiết lập các thỏa thuận thương mại mới sau khi thuế quan được áp dụng cho các đối tác thương mại lớn."Chúng tôi sẽ áp thuế đối với các quốc gia tương ứng với những gì họ áp đặt lên chúng tôi. Không phải chống lại Canada, không phải chống lại Mexico, không phải chống lại Liên Âu EU, mà là tất cả mọi người", Rubio nói với CBS News. "và sau đó, từ cơ sở công bằng và có đi có lại mới đó, chúng tôi sẽ tham gia, có khả năng, vào các cuộc đàm phán song phương với các quốc gia trên khắp thế giới về các thỏa thuận thương mại mới có ý nghĩa đối với cả hai bên", ông nói thêm.Hơn nữa, Rubio tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã bị đối xử bất công "trong 30 hoặc 40 năm" vì họ muốn các quốc gia khác "giàu có", nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu đã thể hiện sự đối xử đặc biệt bất công với Hoa Kỳ. "Đó không phải là nền kinh tế có mức lương thấp. Nó rất giống với nền kinh tế của chúng tôi về mặt thành phần, v.v. Tại sao họ lại có thặng dư thương mại với chúng tôi", ông kết luận.⦿ ---- Công đoàn y tá la trời: mất việc vì AI. Lần tới khi bạn đến hạn khám sức khỏe, bạn có thể nhận được cuộc gọi từ một người như Ana: một giọng nói thân thiện có thể giúp bạn chuẩn bị cho cuộc hẹn và trả lời bất kỳ câu hỏi cấp bách nào mà bạn có thể có. Với thái độ điềm tĩnh, ấm áp, Ana đã được đào tạo để giúp bệnh nhân thoải mái — giống như nhiều y tá trên khắp Hoa Kỳ. Nhưng không giống như họ, cô cũng sẵn sàng trò chuyện 24/7, bằng nhiều ngôn ngữ, từ tiếng Hindi đến tiếng Haiti Creole.Đó là vì Ana không phải là con người, mà là một chương trình trí tuệ nhân tạo do Hippocratic AI tạo ra, một trong số nhiều công ty mới cung cấp các cách để tự động hóa các nhiệm vụ tốn thời gian thường do y tá và trợ lý y tế thực hiện. Đây là dấu hiệu dễ thấy nhất về sự xâm nhập của AI vào chăm sóc sức khỏe, nơi hàng trăm bệnh viện đang sử dụng các chương trình máy tính ngày càng tinh vi để theo dõi các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân, đánh dấu các tình huống khẩn cấp và kích hoạt các kế hoạch hành động từng bước để chăm sóc — những công việc trước đây đều do y tá và các chuyên gia y tế khác đảm nhiệm.Các bệnh viện cho biết AI đang giúp các y tá của họ làm việc hiệu quả hơn trong khi giải quyết tình trạng kiệt sức và thiếu nhân sự. Nhưng các công đoàn y tá, điều dưỡng cho rằng công nghệ ít được hiểu biết này đang lấn át chuyên môn của các điều dưỡng và làm giảm chất lượng chăm sóc mà bệnh nhân nhận được. Ngay cả công nghệ tinh vi nhất cũng sẽ bỏ sót những dấu hiệu mà y tá thường xuyên nhận ra, chẳng hạn như biểu cảm khuôn mặt và mùi hôi, Michelle Collins, Trưởng khoa Điều dưỡng của Đại học Loyola lưu ý. Nhưng con người cũng không hoàn hảo.Michelle Mahon của National Nurses United cho biết: "Các bệnh viện đã chờ đợi thời điểm họ có thứ gì đó có vẻ đủ tính hợp pháp để thay thế các điều dưỡng. Toàn bộ hệ sinh thái được thiết kế để tự động hóa, giảm kỹ năng và cuối cùng là thay thế những người chăm sóc".Nhóm của Mahon, công đoàn điều dưỡng lớn nhất tại Hoa Kỳ, đã giúp tổ chức hơn 20 cuộc biểu tình tại các bệnh viện trên khắp cả nước, thúc đẩy quyền được nói lên ý kiến về cách sử dụng AI — và bảo vệ khỏi kỷ luật nếu họ quyết định bỏ qua lời khuyên tự động.⦿ ---- Việc cắt giảm hỗ trợ từ liên bang cho nghiên cứu tại các trường đại học và các tổ chức khác dưới thời Tổng thống Donald Trump đang làm giảm triển vọng của các nhà khoa học trẻ, cắt đứt con đường đến các dự án xây dựng sự nghiệp và các chương trình sau đại học (graduate programs: hậu cử nhân). Các trường đại học đang cắt giảm các đề nghị tuyển sinh cho sinh viên sau đại học do tình hình không chắc chắn. Nhiều trường cũng đang đóng băng việc tuyển dụng vì chính quyền Trump đe dọa sẽ cắt tiền của liên bang vì cách họ xử lý nhiều vấn đề khác nhau, từ khiếu nại về chủ nghĩa bài Do Thái đến các sáng kiến về đa dạng, công bằng và hòa nhập.Việc cắt giảm tài trợ cho Viện NIH (Viện Nghiên Cứu Y Tế) đã bị trì hoãn do một nhóm gồm 22 tiểu bang cùng các tổ chức đại diện cho các trường đại học, bệnh viện và viện nghiên cứu đệ đơn kiện. Nhưng tình hình không chắc chắn đã khiến một số dự án bị đình trệ vì các trường đại học cũng phải đối mặt với tình trạng chậm trễ hoặc cắt giảm tài trợ từ các cơ quan khác bao gồm USAID và NSF (Quỹ Khoa Học Quốc Gia).Emilya Ventriglia, chủ tịch của công đoàn UAW 2750, công đoàn đại diện cho khoảng 5.000 nhà nghiên cứu đầu sự nghiệp tại các cơ sở của NIH ở Bethesda, Maryland và những nơi khác, cho biết việc tuyển sinh vào một số chương trình sau đại học đã bị cắt giảm một nửa hoặc tạm dừng hoàn toàn. “Với tốc độ này, với việc đóng băng việc tuyển dụng, có thể sẽ không có bằng Tiến sĩ. sinh viên năm sau nếu lệnh này không sớm được dỡ bỏ, vì thông thường mọi người sẽ đưa ra quyết định vào tháng 4,” Ventriglia cho biết.Nghiên cứu của Ventriglia tập trung vào cách não phản ứng với thuốc chống trầm cảm. Nhưng hiện tại, Giáo sư này không thể tiếp tục tuyển dụng một nhà nghiên cứu khác mà cô dự định sẽ cố vấn, hướng dẫn vào mùa xuân này. Cô cho biết cô cũng lo lắng rằng các hạn chế mua sắm thiết bị/vật liệu mới và việc sa thải những nhân viên xử lý các giao dịch mua đó có nghĩa là cô sẽ không thể có được thuốc thử cần thiết cho các thí nghiệm.Tại Đại học Nebraska, một viện nghiên cứu cải thiện quản lý nước cho nông nghiệp đã đề nghị tiếp nhận một ứng viên tiến sĩ về thủy văn học đến từ Ghana và đang nói chuyện với ba sinh viên quốc tế khác. Nhưng viện đã phải hủy bỏ lời đề nghị sau khi mất nguồn tài trợ của USAID, Nicole Lefore, phó giám đốc Viện toàn cầu về nước và thực phẩm Daugherty của trường cho biết.Cô cho biết cô đã nhận được rất nhiều email hỏi điều này có nghĩa là gì. “Người chiến thắng duy nhất trong số này là Trung Quốc,” GS Lefore nói. ”Vì các quốc gia đang bị cắt đứt ở đó, tôi nghĩ họ sẽ chuyển sang một ai đó.”⦿ ---- Một thẩm phán liên bang vào Chủ Nhật đã ra lệnh cho chính quyền Trump phải trả lời các cáo buộc rằng cơ quan thực thi di trú Hoa Kỳ ICE "cố tình không tuân thủ" lệnh dừng trục xuất một bác sĩ tại Rhode Island. Bác sĩ Rasha Alawieh, người theo các tài liệu của tòa án là công dân Lebanon có thị thực H-1B, đã bị giam giữ vào tuần trước khi bà đến sân bay Boston. Trong một lệnh vào tối thứ Sáu để đáp lại đơn thỉnh cầu của anh họ Alawieh, Thẩm phán liên bang Leo T. Sorokin đã ra lệnh thông báo trước 48 giờ trước khi Alawieh có thể bị trục xuất.Nhưng Alawieh vẫn bị đưa lên chuyến bay đến Paris, nơi bà bị giam giữ tính đến thứ Bảy. Không rõ đã bao lâu kể từ khi lệnh được ban hành và chuyến bay đó khởi hành, nhưng các luật sư đại diện cho anh họ Alawieh, Yara Chehab, đã cáo buộc trong hồ sơ nộp lên tòa án rằng chính phủ đã nhận được "thông báo thực tế" và "cố tình không tuân thủ" lệnh của tòa án. Alawieh dự kiến sẽ bay đến Lebanon vào Chủ Nhật, theo hồ sơ.Chính quyền Trump không nói lý do tại sao Alawieh bị giam giữ, hoặc tại sao cô bị trục xuất khỏi đất nước mặc dù có lệnh. Bộ An ninh Nội địa đã không trả lời yêu cầu bình luận, trong khi Bộ Ngoại giao cho biết họ không thể bình luận về các trường hợp riêng lẻ. Trong hồ sơ tòa án vào Chủ Nhật, Sorokin đã ra lệnh cho chính phủ phải trả lời vào sáng Thứ Hai về "những cáo buộc nghiêm trọng" rằng chính phủ cố tình vi phạm lệnh của tòa án.Đại học Brown đã tài trợ cho thị thực của Alawieh sau khi cung cấp cho cô một chức danh phó giáo sư, theo đơn khiếu nại được nộp vào thứ Sáu. Đơn khiếu nại của cô đã được chấp thuận vào tháng 6, nhưng cô không thể xin được thị thực cho đến ngày 11 tháng 3, theo hồ sơ. Trong khi cô đang hoàn thành các chương trình tại Đại học Washington, Đại học Tiểu bang Ohio và Đại học Yale trong những năm trước đó, cô đã có thị thực J-1, theo đơn khiếu nại."Là một cư dân Hoa Kỳ trong sáu năm và là bác sĩ làm việc tại Khoa Bệnh thận và Tăng huyết áp tại Bệnh viện Brown Medicine, Bác sĩ Alawieh đã đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị cho vô số bệnh nhân cần được bác sĩ chuyên khoa điều trị", tuyên bố của CAIR có đoạn.⦿ ---- Bản rin Market Watch hôm Chủ Nhật 16/3/2025 ghi rằng Trump và Musk nói sai sự thật. Cơ quan An sinh Xã hội đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Trump và Elon Musk rằng họ đang trả trợ cấp cho hàng chục triệu người đã chết và cho biết vào hôm Chủ Nhật 16/3 rằng chưa đến một phần ba trong số 1% các yêu cầu trợ cấp tử vong là sai sự thật.Cơ quan này, nơi có dữ liệu nhạy cảm nhất đang được Bộ Hiệu quả Chính phủ của Musk xem xét, cho biết họ nhận được báo cáo về hơn ba triệu ca tử vong mỗi năm và hồ sơ của họ "rất chính xác". SSA giám sát các khoản trợ cấp An sinh Xã hội cho hơn 68 triệu người."Trong số hàng triệu báo cáo tử vong được nhận mỗi năm, chưa đến một phần ba trong số 1% là các trường hợp tử vong được báo cáo sai cần phải được sửa lại", cơ quan này cho biết trong một tuyên bố báo chí. Tuyên bố của cơ quan này được đưa ra sau khi Trump và Musk cho biết những người đã chết vẫn nằm trong cơ sở dữ liệu An sinh Xã hội và đang nhận trợ cấp An sinh Xã hội.⦿ ---- Thị trường chứng khoán lao dốc dưới thời Donald Trump do các mối đe dọa về thuế quan lúc có lúc không của ông dẫn đến lo lắng về kinh tế là sự trì trệ về giá của cổ phiếu trong Trump Media & Technology Group. Trump Media báo cáo doanh thu ròng là 3,6 triệu đô la vào năm 2024 và lỗ ròng hơn 400 triệu đô la", theo báo La Monica, "khối lượng giao dịch đã giảm mạnh kể từ khi Trump nhậm chức, một dấu hiệu có thể cho thấy các nhà đầu tư cá nhân không còn mặn mà với Trump Media nữa".Theo một báo cáo của nhà phân tích Paul R. La Monica của Barrons, các công ty đầu tư lớn và các nhà giao dịch trong ngày không mấy mặn mà trong việc mua cổ phiếu của công ty truyền thông xã hội của tổng thống, công ty đã giảm xuống chỉ còn hơn 19 đô la vào thứ năm tuần trước sau khi giảm 4,5 phần trăm trong một ngày.

Theo báo cáo, cổ phiếu đã "... mất hơn một nửa giá trị kể từ lễ nhậm chức và đã giảm 75% so với mức cao gần 80 đô la mà chúng đạt được ngay sau khi cổ phiếu ra mắt giao dịch công khai vào cuối tháng 3 năm 2024 sau khi chủ sở hữu Truth Social sáp nhập với Digital World Acquisition Corp."

⦿ ---- Dân Biểu Hoa Kỳ Byron Donalds đã giới thiệu “Đạo luật Hoa Kỳ ủng hộ Đài Loan” (America Supports Taiwan Act) vào thứ Sáu, kêu gọi tất cả các cơ quan liên bang sử dụng "Đài Loan" (Taiwan) thay vì "Đài Bắc Trung Hoa" (Chinese Taipei). Dự luật yêu cầu tất cả các cơ quan liên bang phải cập nhật trang web của họ trong vòng 14 ngày kể từ ngày ban hành và tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với nền độc lập của Đài Loan trong bối cảnh sự ép buộc của Trung Quốc ngày càng gia tăng.

Đạo luật được đề xuất này được đồng bảo trợ bởi các Dân biểu Mike Collins, Barry Moore và Tom Tiffany. Donalds gọi Đài Loan là "đối tác chiến lược quan trọng của Hoa Kỳ" và nói rằng, "Cái tên 'Đài Bắc Trung Hoa' không gì khác hơn là một công cụ trong chiến lược ép buộc ngoại giao của Bắc Kinh".

"Chính phủ liên bang cần ngừng gọi Đài Loan là tên cũ", Collins nói. "Không có lý do gì Hoa Kỳ, quốc gia vĩ đại và hùng mạnh nhất trên thế giới, lại để Trung Quốc Cộng sản ra lệnh cho một trong những đồng minh quốc tế vĩ đại nhất của chúng ta".

Moore nói thêm, "Đã đến lúc Hoa Kỳ phải cho người dân Đài Loan thấy rằng chúng ta công nhận quyền tự quản của họ". Tuần trước, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John Curtis và Jeff Merkley đã giới thiệu Đạo luật Văn phòng đại diện Đài Loan, thúc giục chính quyền Trump đổi tên Văn phòng đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc (TECRO) thành “Văn phòng đại diện Đài Loan”.

⦿ ---- Thêm một bản thăm dò: Theo một cuộc thăm dò mới của NBC News công bố vào Chủ Nhật, thành tích của Trump về các vấn đề kinh tế không được đón nhận nồng nhiệt. Nhìn chung, 54% cử tri không tán thành Trump về kinh tế, trong khi 44%m tán thành. Và sự chia rẽ cũng tương tự về cách Trump xử lý lạm phát và chi phí sinh hoạt — 55% không tán thành và 42% tán thành.

Và chỉ có 18% cử tri tin rằng nền kinh tế là "tuyệt vời" hoặc "tốt". Quan điểm tiêu cực về Trump về vấn đề này là lần đầu tiên trong cuộc thăm dò của NBC — trước đây chưa bao giờ thấy đa số cử tri phản đối cách ông xử lý nền kinh tế. Tổng cộng 47% số người được hỏi chấp thuận nhiệm kỳ tổng thống của Trump cho đến nay, trong khi 51% không tán thành.

Elon Musk thậm chí còn tệ hơn trong cuộc thăm dò, với chỉ 39% cử tri chấp thuận cá nhân ông và 51% không tán thành. Tuy nhiên, những người trả lời lại thích ý tưởng về Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), mà Musk đang giám sát. Nhìn chung, 46% cho biết họ tin DOGE là một ý tưởng hay, trong khi 40% cho biết đó là một ý tưởng tồi. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đang bị xem là tiêu cực — với 41% có quan điểm tích cực về nỗ lực này và 47% có quan điểm tiêu cực.

⦿ ---- Biến đổi khí hậu đang gây ra đủ loại vấn đề trên Trái đất, nhưng chẳng mấy chốc nó sẽ gây ra hỗn loạn trên quỹ đạo quanh hành tinh này, một nghiên cứu mới phát hiện ra. Các nhà nghiên cứu MIT tính toán rằng, khi hiện tượng nóng lên toàn cầu do đốt than, dầu và khí đốt tiếp tục, nó có thể làm giảm không gian khả dụng cho các vệ tinh trên quỹ đạo Trái đất thấp từ một phần ba đến 82% vào cuối thế kỷ, tùy thuộc vào lượng ô nhiễm carbon thải ra, theo AP. Đó là vì không gian sẽ trở nên nhiều mảnh vỡ hơn khi biến đổi khí hậu làm giảm khả năng làm sạch của thiên nhiên.

Một phần hiệu ứng nhà kính làm ấm không khí gần bề mặt Trái đất cũng làm mát các phần trên của bầu khí quyển nơi không gian bắt đầu và các vệ tinh di chuyển nhanh trên quỹ đạo thấp. Sự làm mát đó cũng làm cho bầu khí quyển trên ít đặc hơn, giúp giảm lực cản đối với hàng triệu mảnh vỡ và vệ tinh do con người tạo ra—lực cản kéo rác vũ trụ xuống Trái đất, bốc cháy trên đường đi. Nói cách khác, bầu khí quyển trên mát hơn và ít đặc hơn có nghĩa là không gian tự làm sạch ít hơn, điều này có nghĩa là không gian sẽ trở nên đông đúc hơn, theo một nghiên cứu được công bố hôm thứ Hai trên tạp chí Nature Sustainability.

Quay quanh Trái đất là hàng triệu mảnh vỡ có kích thước khoảng 1/9 inch trở lên—bằng chiều rộng của hai đồng xu xếp chồng lên nhau—và chúng va chạm với năng lượng của một viên đạn. Theo Aerospace Corporation, đơn vị theo dõi các mảnh vỡ trên quỹ đạo, có hàng chục nghìn mảnh rác vũ trụ có kích thước bằng quả mận đâm vào Trái đất với sức mạnh tương đương một chiếc xe buýt đang lao xuống. Những mảnh rác đó bao gồm kết quả của các vụ rơi không gian cũ và các bộ phận của tên lửa, phần lớn quá nhỏ để có thể theo dõi. Trong khi đó, mật độ ở độ cao 250 dặm so với Trái đất đang giảm khoảng 2% mỗi thập niên, tốc độ này có khả năng sẽ tăng lên khi xã hội bơm thêm khí nhà kính vào khí quyển, Ingrid Cnossen, một nhà khoa học về thời tiết vũ trụ của British Antarctic Survey, người không tham gia vào nghiên cứu, cho biết.

⦿ ---- Tiền lệ phí bảo hiểm xe hơi đang tăng trên khắp Hoa Kỳ và Bankrate đã đào sâu để xem những tiểu bang nào mà người lái xe có kết quả tốt nhất và tệ nhất. Sự phân tích có một số khía cạnh, nhưng sau đây phản ánh chi phí trung bình của phạm vi bảo hiểm toàn diện. 10 tiểu bang tốt nhất và tệ nhất trong danh sách, bao gồm thủ đô Washington, DC:

Nơi có chi phí cao nhất:

1. Florida, chi phí trung bình cho phạm vi bảo hiểm toàn diện là $4.210/

2. New York, $4,093

3. Louisiana, $3,998

4. Nevada, $3,660

5. Colorado, $3,212

6. Michigan, $3,161

7. District of Columbia, $3,016

8. Georgia, $2,976

9. New Jersey, $2,938

10. California, $2,935

Nơi có chi phí thấp nhất:

42. Washington, $1,858

43. New Hampshire, $1,843

44. North Dakota, $1,810

45. Ohio, $1,782

46. Wyoming, $1,759

47. Indiana, $1,751

48. Hawaii, $1,705

49. Maine, $1,651

50. Vermont, $1506

51. Idaho, $1,473

⦿ ---- HỎI 1: Ngôn ngữ xuất hiện trong loài người từ 135.000 năm, dùng trong xã hội từ 100.000 năm?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Ngôn ngữ loài người như chúng ta biết xuất hiện từ khi nào? Một cuộc khảo sát mới về bằng chứng bộ gen cho thấy khả năng ngôn ngữ độc đáo của chúng ta đã xuất hiện ít nhất 135.000 năm trước. Sau đó, ngôn ngữ có thể đã đi vào sử dụng xã hội từ 100.000 năm trước. Loài của chúng ta, Homo sapiens, có niên đại khoảng 230.000 năm. Các ước tính về thời điểm ngôn ngữ bắt đầu thay đổi rất nhiều, dựa trên các dạng bằng chứng khác nhau, từ hóa thạch đến hiện vật văn hóa. Các tác giả của phân tích mới đã áp dụng một cách tiếp cận khác. Họ lý luận rằng vì tất cả các ngôn ngữ của con người có khả năng có chung nguồn gốc - như các nhà nghiên cứu tin chắc - nên câu hỏi chính là các nhóm khu vực bắt đầu lan rộng trên khắp thế giới từ bao giờ. Chi tiết:

https://phys.org/news/2025-03-genomic-capacity-language-emerged-years.html

⦿ ---- HỎI 2: Khoảng 57%-60% người Mỹ nói dối về vệ sinh răng miệng?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Hơn một nửa người Mỹ đang nói dối về răng của họ. Theo một cuộc khảo sát mới do Talker Research thực hiện và được Aspen Dental ủy quyền, cuộc khảo sát này đã hỏi 2.000 người Mỹ trưởng thành về vệ sinh răng miệng của họ, theo báo cáo của SWNS. Nghiên cứu này nói về những cảm xúc lẫn lộn mà người Mỹ trải qua khi đến nha khoa, bao gồm sợ hãi, lo lắng và khó chịu, thường có thể dẫn đến việc chăm sóc chậm trễ. Trong cuộc thăm dò, 60% số người được hỏi thú nhận rằng họ muốn gây ấn tượng với nha sĩ của mình trong các lần khám tại phòng khám, khiến 57% trong số họ nói dối về vệ sinh răng miệng của mình. Chi tiết:

https://www.foxnews.com/health/most-americans-lie-dentists-heres-why

.