Musk và MAGA đòi xóa sổ các đài VOA, Âu Châu Tự Do, Á Châu Tự Do... nhưng Giám đốc Kari Lake xin chỉ cắt một phần.

.

(NGÀY 15/3) - Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA bị cắt giảm. Musk và MAGA đòi xóa sổ các đài VOA, Âu Châu Tự Do, Á Châu Tự Do... nhưng Giám đốc Kari Lake xin chỉ cắt một phần.

- Trump sẽ có lệnh hạn chế nhập cảnh Mỹ, cấm cửa, cấm bán phần thị thực đối với 41 quốc gia

- Larry Fink (CEO của Blackrock, quản lý tài sản lớn nhất thế giới với 11,2 ngàn tỷ đô) trấn án giới đầu tư: Chỉ số S&P 500 có lợi nhuận 2 năm 2023, 2024 hơn 20%, với 2024 tăng 24%, thì Trump làm suy giảm 7% mấy tuần qua chỉ là khựng lại rất nhỏ.

- Thái Lan: giao nộp người Duy Ngô Nhĩ tỵ nạn về TQ vì TQ hứa an toàn cho họ

- Ngoại trưởng Mỹ: Mỹ sẽ thu hồi thị thực của nhiều sinh viên quốc tế hơn trong những ngày tới

- Tổng thống Mexico cảnh báo Mỹ: đừng đưa quân Mỹ vào Mexico dù lấy cớ bố ráp băng đảng

- Trump ​​sẽ tuyên bố tình hình chiến tranh với nước ngoài theo luật AEA để dùng quân đội trục xuất di dân

- Bộ trưởng Quốc phòng giải thể sở nghiên cứu về chiến tranh tương lai: Pentagon cần tiết kiệm

- Nhiều chiến đấu cơ Nga bay vào bầu trời Nam Hàn

- Ngoại trưởng Nam Hàn: chế tạo vũ khí nguyên tử có thể là "kế hoạch B" vì Mỹ đang trở cờ.

Nam Hàn bị nghi đang bí mật nghiên cứu trang bị vũ khí nguyên tử.

- PTT Vance: Mỹ bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số ở Syria để không bị Hồi giáo đa số xóa sổ

- PTT Vance: Châu Âu "có nguy cơ tự sát về mặt văn minh" vì di dân vào nhiều

- Zelensky: không hề có chuyện quân Ukraine bị bao vây tại Kursk, đã rút về cho mặt trận khác.

- Thủ tướng Anh kêu gọi toàn cầu áp lực Putin đồng ý ngừng bắn ở Ukraine.

- Tăng đột biến số lính tình nguyện nước ngoài gia nhập quân đội Ukraine chống Nga sau khi Zelensky bị Trump và Vance mắng không biết ơn ở Bạch Ốc.

- Trump: Thứ Hai sẽ biết rõ chuyện ngưng bắn ở Ukraine

- Putin kêu gọi lính Ukraine ở Kursk hãy đầu hàng sẽ được tha mạng

- Nhóm G7: ủng hộ "toàn vẹn lãnh thổ" Ukraine, sẵn sàng trừng phạt Nga mạnh hơn

- Thượng viện đã thông qua dự luật chi tiêu 6 tháng chỉ vài giờ trước thời hạn đóng cửa chính phủ.

- Công ty SpaceX đệ trình lá thư lên Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer: bị thuế quan quốc tế đánh trả hại vô cùng

- Cộng Hòa cãi nhau: cắt thuế nhiều như Trump muốn, lấy gì bù cho ngân sách, không lẽ cắt Medicaid ào ạt?

- Trump: sẽ khôi phục luật hiến pháp theo tầm nhìn ban đầu

- Trả thù là điều Trump không giấu: sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự những kẻ đã truy tố Trump vụ bạo loạn 6/1/2021

- Trump chụp mũ báo chí như CNN, MSNBC đa số bất hợp pháp vì viết 97,6% điều xấu về Trump (có vẻ Trump muốn báo Mỹ phải gia nô như ở Nga, TQ)

- Ngoại trưởng Mỹ trục xuất Đại sứ Nam Phi Emrahim Rasool (vì nói Trump đang lãnh đạo phong trào da trắng thượng đẳng toàn cầu).

- Mark Carney nhậm chức Thủ Tướng Canada: chỉ khùng mới nói chuyện Canada thành tiểu bang 51 của Mỹ

- PTT Vance nói giỡn về vợ: cười hoài vì máy quay

- Các hãng rượu Mỹ la trời: Trump hại vô cùng.

- DB Cộng Hòa Chuck Edwards họp phố ở Asheville, North Carolina, bị cư dân chất vấn, la ó, chửi thề

Ý mưa lớn, lụt nhiều thành phố lịch sử, dân di tản.

- Đài Loan: TQ chế tạo một loại xà lan mới có thể giúp đổ bộ xe tăng và quân đội TQ

- TNS Dân chủ Mark Kelly quăng bỏ chiếc xe Tesla của ông vì Musk lộ nguyên hình

- Đại học Michigan khảo sát: tâm lý người tiêu dùng tại Mỹ trong tháng 2 từ 64,7 giảm còn 57,9

- Medicaid của California vay 3,4 tỷ đô từ quỹ chung của tiểu bang vì y phí tăng vọt cho 15 triệu cư dân nghèo và khuyết tật.

- HỎI 1: Nấu thức ăn góp phần gây ô nhiễm tầng ozone có khả năng gây hại sức khỏe, đặc biệt vùng Los Angeles? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2:Hói đầu, rụng tóc đừng lo: Đại học UCLA nghiên cứu ra thuốc chữa, bôi 1 tuần là sẽ mọc lại tóc? ĐÁP 2: Đúng vậy.

.

QUẬN CAM (VB-15/3/2025) ⦿ ---- Tới phiên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA bị chính quyền Trump cắt giảm. Bản tin Reuters sáng hôm nay, Thứ Bảy, ghi rằng Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp vào thứ Sáu nhằm cắt giảm công ty mẹ của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ do chính phủ Hoa Kỳ tài trợ và 6 cơ quan liên bang khác. Sắc lệnh này chỉ thị cho các cơ quan - phần lớn là các sở ít được biết đến, bao gồm một sở cung cấp tài trợ cho các bảo tàng và thư viện và một cơ quan giải quyết tình trạng vô gia cư - phải giảm hoạt động xuống mức tối thiểu theo luật định.

.

Sắc lệnh được công bố vào đêm thứ Sáu nêu rõ "Sắc lệnh này tiếp tục cắt giảm các đơn vị của bộ máy quan liêu Liên bang mà Tổng thống đã xác định là không cần thiết". Trump, người đã xung đột với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ đầu tiên, đã chọn cựu phát thanh viên Kari Lake làm giám đốc cho nhiệm kỳ thứ hai của mình. Lake, một đồng minh trung thành của tổng thống, thường cáo buộc truyền thông chính thống nuôi dưỡng thành kiến ​​chống Trump.

.

VOA, một đài truyền hình truyền quốc tế hoạt động bằng hơn 40 ngôn ngữ trực tuyến và trên đài phát thanh và truyền hình, được U.S. Agency for Global Media giám sát. Cơ quan này cũng tài trợ cho Radio Free Europe/Radio Liberty và Radio Free Asia (Đài Á Châu Tự Do).

.

ệnh của Trump cũng nhắm vào Dịch vụ Hòa giải và Hòa giải Liên bang, Trung tâm Học giả Quốc tế Woodrow Wilson, Viện Bảo tàng và Dịch vụ Thư viện, Hội đồng Liên ngành Hoa Kỳ về Người vô gia cư, Quỹ Các tổ chức Tài chính Phát triển Cộng đồng và Cơ quan Phát triển Doanh nghiệp Thiểu số để cắt giảm. Lệnh nêu rõ các cơ quan đó phải loại bỏ mọi hoạt động không được quy định trong luật cũng như "giảm hiệu suất thực hiện các chức năng theo luật định và nhân sự liên quan xuống mức tối thiểu về sự hiện diện và chức năng theo yêu cầu của luật".

.

Lệnh này đại diện cho bước đi mới nhất của Trump nhằm tái thiết bộ máy quan liêu liên bang, một nhiệm vụ mà ông phần lớn giao cho tỷ phú công nghệ Elon Musk và Bộ Hiệu quả Chính phủ của ông. Cho đến nay, nỗ lực của DOGE đã dẫn đến khả năng cắt giảm hơn 100.000 việc làm trong lực lượng lao động dân sự liên bang gồm 2,3 triệu thành viên, đóng băng viện trợ nước ngoài và hủy bỏ hàng nghìn chương trình và hợp đồng.

.

Một số đảng viên Cộng hòa đã cáo buộc VOA và các phương tiện truyền thông công khác không ưaị những người bảo thủ. Tháng trước, Musk đã kêu gọi đóng cửa VOA và Radio Free Europe/Radio Liberty trong một bài đăng trên nền tảng truyền thông xã hội X của mình. Trong bài phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ, Lake cho biết mặc dù bà hiểu những lời kêu gọi giải thể hoàn toàn VOA, nhưng bà tin rằng VOA có thể được cải thiện thay vì dẹp bỏ luôn.



.

⦿ ---- Cấm cửa... Chính quyền Trump đang cân nhắc ban hành lệnh hạn chế đi lại toàn diện đối với công dân của hàng chục quốc gia như một phần của lệnh cấm mới, theo các nguồn tin và theo một bản ghi nhớ nội bộ mà Reuters đã xem. Bản ghi nhớ liệt kê tổng cộng 41 quốc gia được chia thành ba nhóm riêng biệt. Nhóm đầu tiên gồm 10 quốc gia, bao gồm Afghanistan, Iran, Syria, Cuba và Bắc Hàn cùng nhiều quốc gia khác, sẽ bị đình chỉ hoàn toàn thị thực.

.

Trong nhóm thứ hai, năm quốc gia -- Eritrea, Haiti, Lào, Myanmar và Nam Sudan -- sẽ phải đối mặt với lệnh đình chỉ một phần, ảnh hưởng đến thị thực du lịch và sinh viên cũng như các thị thực định cư khác, với một số ngoại lệ.

.

Trong nhóm thứ ba, tổng cộng 26 quốc gia bao gồm Belarus, Pakistan và Turkmenistan cùng nhiều quốc gia khác sẽ được xem xét đình chỉ một phần việc cấp thị thực Hoa Kỳ nếu chính phủ của họ "không nỗ lực giải quyết các thiếu sót trong vòng 60 ngày", bản ghi nhớ cho biết. Một quan chức Hoa Kỳ giấu tên đã cảnh báo rằng có thể có những thay đổi trong danh sách và danh sách này vẫn chưa được chính quyền chấp thuận, bao gồm cả Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio.

.

Theo tờ Business Standard danh sách thứ ba này, hạn chế bán phần, có Cambodia nhưng không có Việt Nam. Động thái mới này gợi nhớ đến lệnh cấm nhập cảnh đầu tiên của Tổng thống Donald Trump đối với du khách từ bảy quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi, một chính sách đã trải qua nhiều lần sửa đổi trước khi được Tòa án Tối cao duy trì vào năm 2018.

.

⦿ ---- Bộ Ngoại giao Thái Lan hôm thứ Bảy đã bảo vệ quyết định trục xuất hàng chục người Duy Ngô Nhĩ, một nhóm dân tộc thiểu số Hồi giáo khỏi khu vực Tân Cương của Trung Quốc, nói rằng họ đã nhận được sự đảm bảo về sự an toàn của họ [khi bị giao về TQ]. Phản ứng này được đưa ra sau khi Mỹ áp đặt các hạn chế về thị thực đối với các quan chức Thái Lan tham gia vào vụ trục xuất. "Thái Lan luôn và sẽ tiếp tục coi trọng liên minh hiệp ước lâu đời và chặt chẽ với Hoa Kỳ", bộ này cho biết, hứa sẽ "theo dõi tình hình của nhóm này". Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, nơi nhiều người đã bị đưa vào các trại giam tập thể.

.

⦿ ----Hoa Kỳ có thể sẽ thu hồi thị thực của nhiều sinh viên hơn trong những ngày tới, theo lời Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết hôm thứ Sáu, sau vụ bắt giam sinh viên Đại học Columbia Mahmoud Khalil, người mà chính quyền Trump muốn trục xuất vì hoạt động ủng hộ người Palestine của anh ta. "Trong những ngày tới, các bạn sẽ thấyi nhiều thị thực hơn sẽ bị thu hồi khi chúng tôi xác định những người mà chúng tôi không bao giờ nên cho phép nhập cảnh", Rubio nói với các phóng viên sau cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao G7.

.

⦿ ---- Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum kiên quyết phản đối bất kỳ hành động quân sự tiềm tàng nào của Hoa Kỳ chống lại các băng đảng ma túy trong lãnh thổ Mexico. Tổng thống Mexico, Claudia Sheinbaum, đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với bất kỳ hành động quân sự tiềm tàng nào của Hoa Kỳ trên lãnh thổ Mexico. Phản ứng của bà là để đáp lại những tuyên bố của Ronald Johnson, đại sứ Hoa Kỳ mới được bổ nhiệm, người không loại trừ khả năng đó. "Chúng tôi không đồng ý", Sheinbaum tuyên bố trong một cuộc họp báo. Claudia Sheinbaum cũng đảm bảo rằng trong lĩnh vực này, "có sự phối hợp rất tốt vì có sự tôn trọng giữa hai quốc gia; có sự hợp tác trong khuôn khổ chủ quyền của chúng tôi".

.

Khi Đại sứ Johnson được báo chí hỏi liệu Hoa Kỳ có nên hành động quân sự chống lại các băng đảng trên đất Mexico hay không, Johnson trả lời rằng: "Nếu có trường hợp nào đó mà tính mạng của công dân Hoa Kỳ gặp nguy hiểm, tôi nghĩ rằng mọi quân bài đều được đặt trên bàn".

.

⦿ ---- Một số máy bay chiến đấu của Nga đã xâm nhập vùng nhận dạng phòng không (KADIZ) của Nam Hàn ở Biển Đông, theo Yonhap đưa tin, trích dẫn thông tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS). JCS tuyên bố rằng họ đã thấy các máy bay chiến đấu của Nga trước khi chúng xâm nhập KADIZ và đã điều động các máy bay phản lực của Không quân để nghênh chặn đáp trả. Quân đội đã làm rõ rằng họ rằng vụ xâm nhập xảy ra trong quá trình huấn luyện và các máy bay chiến đấu của Nga không có ý định xâm phạm không phận.

.

⦿ ---- Việc chế tạo vũ khí nguyên tử có thể là "kế hoạch B" của Nam Hàn trong bối cảnh an ninh ngày càng "khó lường", theo lời nhà ngoại giao hàng đầu của Seoul đã nói với Quốc Hội Nam Hàn vào thứ Tư. Phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Cho Tae-yul báo hiệu rằng đồng minh của Hoa Kỳ có thể rút lại cam kết gần đây của Seoul dưới thời Biden là không phát triển vũ khí hạt nhân. NK News là kênh thông tin tiếng Anh đầu tiên đưa tin về bài phát biểu của Cho, diễn ra trong những tuần đầu của chính quyền thứ hai của Tổng thống Donald Trump.

.

Mặc dù bản thân Cho lưu ý rằng cuộc thảo luận của ông về kế hoạch B làm bom nguyên tử là "quá sớm", một số người ở Seoul đặt câu hỏi liệu Trump có sẵn sàng thực hiện lời hứa của Hoa Kỳ là bảo vệ đồng minh của mình - bằng vũ khí nguyên tử nếu cần thiết - chống lại một Bắc Hàn có vũ khí nguyên tử hay không. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã đưa ra tuyên bố chung với Cho và nhà ngoại giao hàng đầu của Nhật Bản vào ngày 15 tháng 2 sau cuộc họp "để tái khẳng định mối quan hệ đối tác không thể lay chuyển" giữa hai nước.)

.

Phần lớn người Nam Hàn ủng hộ ý tưởng phát triển kho vũ khí hạt nhân độc lập. Bản tin AP ghi rằng các cuộc thăm dò thường xuyên cho thấy phần lớn người dân Nam Hàn — từ 70% đến 80% trong một số cuộc khảo sát — ủng hộ việc quốc gia của họ sở hữu vũ khí nguyên tử hoặc thúc giục Washington đưa trở lại các loại vũ khí nguyên tử chiến thuật mà Mỹ đã tháo dỡ khỏi miền Nam vào đầu những năm 1990s.

.

⦿ ---- Các chuyên gia quốc tế nghi ngờ Nam Hàn đang bí mật nghiên cứu trang bị vũ khí này. Theo báo Korea Herald, cuộc khảo sát toàn cầu của các chuyên gia cho thấy dự đoán rằng Nam Hàn sẽ phát triển vũ khí hạt nhân trong thập niên tới. Cuộc khảo sát của Hội đồng Đại Tây Dương (Atlantic Council) đối với 357 nhà chiến lược từ 60 quốc gia cho thấy 40,2% tin rằng Nam Hàn có khả năng sẽ sở hữu vũ khí nguyên tử. Điều này khiến nước này chỉ đứng sau Iran (72,8%) và Saudi Arabia (41,6%) về tiềm năng sở hữu vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, 24,2% chuyên gia dự đoán rằng Triều Tiên sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân trong thập niên tới, tăng từ 15,2% của năm trước. Nga (25,9%) và Israel (12,3%) cũng nằm trong số các quốc gia mà một số người dự kiến ​​sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân.

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance đã trả lời câu hỏi về việc Hoa Kỳ có thể làm gì về tình trạng bạo lực chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số ở Syria trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News, nói rằng chính quyền đang trao đổi với các đồng minh của mình và "làm những việc riêng tư để cố gắng khuyến khích họ bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số" ở Syria.

.

Vance tuyên bố rằng Bạch Ốc đang điều tra xem liệu tình trạng bạo lực ở Syria có phải là "một sự cố riêng lẻ" hay "nếu chúng ta đang nói về một cuộc diệt chủng hàng loạt". Ông nói thêm rằng "khi Hoa Kỳ khuyến khích những kẻ Hồi giáo cực đoan này", điều đó thường dẫn đến "các nhóm tôn giáo thiểu số, đặc biệt là những người theo đạo Thiên chúa" bị giết. Vance cho biết Hoa Kỳ không muốn "thấy một cộng đồng Cơ đốc giáo khác bị xóa sổ khỏi mặt đất". Phó Tổng thống cho biết Mỹ "chắc chắn sẽ không đưa quân vào Syria, nhưng có rất nhiều điều chúng ta có thể làm về mặt ngoại giao và kinh tế để bảo vệ một số nhóm đó".

.

⦿ ---- Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance nói trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News rằng châu Âu "có nguy cơ tự sát về mặt văn minh". Vance cho biết nhiều quốc gia châu Âu "không thể hoặc không muốn kiểm soát biên giới của họ". Tuy nhiên, ông nói thêm rằng nhiều quốc gia trong số họ hiện đang "cố gắng phản đối điều đó", mà ông gọi là "một điều tốt". Ông cũng chỉ trích các quốc gia châu Âu vì đã bắt đầu "hạn chế quyền tự do ngôn luận của công dân" và ngăn cản họ phản đối cái mà ông gọi là "cuộc xâm lược biên giới đã giúp Donald Trump và một số nhà lãnh đạo châu Âu đắc cử". (Ghi chú: ám chỉ một số chính phủ Châu Âu ngăn cản các nhóm cực hữu theo khuynh hướng thượng dẳng da trắng như Trump.)

.

Phó tổng thống tuyên bố rằng ông muốn "châu Âu phát triển thịnh vượng" và "trở thành một đồng minh quan trọng", nhưng điều đó đòi hỏi châu Âu phải tôn trọng người dân và chủ quyền của mình, đồng thời nói thêm rằng "Mỹ không thể làm công việc đó thay họ".

.

⦿ ---- Theo tin ABC News, Tổng thống Donald Trump dự kiến ​​sẽ tuyên bố tình hình chiến tranh với nước ngoài theo luật Alien Enemies Act (AEA), một đạo luật thời chiến cho phép tổng thống giam giữ hoặc trục xuất người bản xứ và công dân của một quốc gia thù địch -- như một phần của nỗ lực thực hiện các cuộc trục xuất hàng loạt, theo hai quan chức Hoa Kỳ quen thuộc với vấn đề này.

.

Bộ Quốc phòng có thể sử dụng để trục xuất một số người di cư mà không cần điều trần. Nhiều nguồn tin cho biết đã có những cuộc thảo luận bên trong chính quyền về việc viện dẫn đạo luật này. Trước đó, Trump đã nói trong chiến dịch tranh cử rằng ông có kế hoạch viện dẫn đạo luật này. Đạo luật này đã không được sử dụng kể từ Thế chiến II, khi nó được sử dụng để giam giữ người Mỹ gốc Nhật.

.

⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã đóng cửa cơ quan nghiên cứu về kế hoạch cho các cuộc chiến tranh có thể xảy ra trong tương lai. Bản ghi nhớ do Hegseth ký ngày 13 tháng 3 được cho là đã nói rằng các nhân viên dân sự tại Office of Net Assessment (ONA) của Pentagon sẽ được điều chuyển sang các "vị trí quan trọng khác" khi văn phòng này bị giải thể. Văn phòng này thường được gọi là nhóm nghiên cứu nội bộ của Pentagon.

.

Văn phòng ONA thành lập vào năm 1973, đóng vai trò chiến lược quan trọng trong việc lập kế hoạch và chuẩn bị cho các cuộc chiến có thể xảy ra. Cựu chiến lược gia quân sự Thomas G. Mahnken thuộc Trung tâm đánh giá chiến lược và ngân sách đã than phiền với tờ New York Times: "Chúng ta đang ở trong giai đoạn rất giống Chiến tranh Lạnh, và chúng ta đang xóa bỏ một văn phòng đã giúp các nhà lãnh đạo cấp cao điều hướng cuộc xung đột đó trong nhiều thập niên."

.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Jack Reed, thành viên cấp cao của Ủy ban Quân vụ Thượng viện, gọi đó là "thiển cận" và cho biết nó "làm suy yếu khả năng chuẩn bị cho các cuộc xung đột trong tương lai của chúng ta". Nhưng một số dân cử Cộng hòa đã thúc đẩy việc đóng cửa văn phòng. Thượng nghị sĩ Chuck Grassley cho biết ông đã đích thân thảo luận về "sự lãng phí của ONA" với Hegseth vào tháng 1, nơi ông khuyến nghị đóng cửa văn phòng.

.

⦿ ---- Chính quyền Ý đã ra lệnh cho hàng chục người dân ở Tuscany rời khỏi nhà vào thứ Sáu sau khi mưa lớn làm dâng cao các con sông và làm ngập lụt các con phố gần các thành phố lịch sử Florence và Pisa. Tỉnh Trưởng khu vực Eugenio Giani cho biết cảnh báo thời tiết màu đỏ yêu cầu mọi người phải "chăm sóc và chú ý tối đa" trong bối cảnh "mưa lớn và dai dẳng".

.

Theo hãng thông tấn ANSA, hàng chục người đã được yêu cầu di tản với sự trợ giúp của lính cứu hỏa từ các ngôi làng trũng thấp và vùng đồng bằng ngập lụt gần Pisa. Chính quyền Florence đã ra lệnh cho Uffizi Galleries, bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng thế giới, đóng cửa sớm và Duomo cho biết họ cũng sẽ đóng cửa.



Sở cứu hỏa đã công bố hình ảnh những chiếc xe hơi bị ngập một phần trong thị trấn Sesto Fiorentino, phía bắc Florence, trong khi Giani yêu cầu người dân tránh xa tầng trệt và tầng hầm. Cảnh báo đỏ bao phủ các thành phố bao gồm Florence và Pisa. Lượng mưa gần bằng một tháng đã rơi xuống Florence vào sáng thứ Sáu trong khi lở đất và lở bùn được báo cáo ở Bologna, nơi một số cư dân đã được sơ tán vào tối thứ Năm trước khi mưa lớn kéo dài qua đêm.



Bộ trưởng Nội vụ cho biết, hơn 500 lính cứu hỏa đang làm việc trên khắp Tuscany, với hơn 300 trường can thiệp đã được thực hiện hoặc lên kế hoạch.. Cho đến nay, chưa có báo cáo về thương vong và thành phố cho biết trận lũ tồi tệ nhất đã qua vào giữa sáng thứ Sáu.

.

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ những tuyên bố rằng quân đội Ukraine đang bị bao vây tại khu vực Kursk của Nga. Ông cho biết hoạt động quân sự đang diễn ra như mong đợi, với việc các lực lượng Ukraine giao tranh với quân đội Nga "đúng như yêu cầu". Theo Zelensky, điều này đã buộc Moscow phải chuyển lực lượng của mình khỏi các mặt trận khác. Zelensky cũng cáo buộc Nga kéo dài chiến tranh, nói rằng "việc tăng cường lực lượng của Nga cho thấy Moscow có ý định tiếp tục phớt lờ ngoại giao". Bình luận của ông được đưa ra ngay sau khi Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng các lực lượng của nước này đã chiếm lại được hai ngôi làng trong khu vực.

.

⦿ ---- Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu kiên quyết yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý ngừng bắn ở Ukraine. Phát biểu tại một cuộc họp trực tuyến với các quốc gia đồng minh tập trung vào viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine vào thứ Bảy, Starmer cho biết cuối cùng Moscow sẽ phải đàm phán hòa bình. "Nếu Putin nghiêm túc về hòa bình, thì rất đơn giản—ông ta phải dừng các cuộc tấn công man rợ vào Ukraine và đồng ý ngừng bắn", Starmer nói.

.

⦿ ---- Theo báo Kyiv Independent, có sự gia tăng đột biến về số lượng tình nguyện viên nước ngoài gia nhập quân đội Ukraine sau sự thay đổi chính sách đột ngột của Hoa Kỳ. Trong đó có William, một cựu chiến binh Quân đội Hoa Kỳ 25 tuổi, đã đến Ukraine để tham gia quân đội Ukraine trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga chỉ vài ngày sau khi hợp đồng của anh với quân đội Hoa Kỳ kết thúc vào tháng 3.

.

Kế hoạch ban đầu của người lính pháo binh này là đến đây vào mùa hè, nhưng khi Tổng thống Hoa Kỳ mới Donald Trump có sự thay đổi đột ngột trong chính sách của Ukraine, nhu cầu đến quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này trở nên cấp thiết hơn. William cho biết anh cảm thấy bị thu hút bởi Ukraine kể từ Cách mạng EuroMaidan 2013-2014 ở Kyiv. Khi còn là học sinh trung học ở Tennessee, anh đã xúc động bởi cuộc nổi dậy của Ukraine chống lại chế độ thân Nga, chống phương Tây.

.

Anh là một trong số nhiều người Mỹ đã quyết định tham gia quân đội Ukraine trong cuộc xâm lược toàn diện, đặc biệt là sau cuộc trao đổi căng thẳng giữa Trump, Phó Tổng thống JD Vance và Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục vào ngày 28 tháng 2. Trong tuần tiếp theo, Hoa Kỳ đột ngột đình chỉ viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine - trước khi nối lại vào tuần này. Tuy nhiên, sự liên kết ngày càng tăng của Hoa Kỳ với Nga tiếp tục gây nghi ngờ về tương lai hỗ trợ của họ cho Ukraine.

.

Một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất của Ukraine chấp nhận tình nguyện viên nước ngoài đã nhận được "một lượng lớn" đơn đăng ký, theo một quân nhân quốc tế tham gia tuyển dụng. Nguồn tin, người đã nói chuyện ẩn danh do các quy định của đơn vị, cho biết rằng đã có một vài ngàn đơn tình nguyện nhập ngũ giúp Ukraine sau cuộc họp tại Phòng Bầu dục, với "một lượng lớn người bày tỏ sự phẫn nộ và sốc về những gì đã xảy ra với sự thay đổi trong chính sách của Hoa Kỳ".

.

⦿ ---- Kinh tế Mỹ đáng sợ hơn, theo Yahoo Finance. Những suy giảm gần đây của thị trường chứng khoán đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư lớn nhất thế giới, bao gồm cả CEO của Blackrock, Larry Fink, người gần đây đã đưa ra suy nghĩ về đợt bán tháo gần đây. Vì BlackRock là công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới với 11,2 ngàn tỷ đô la tài sản đang quản lý, nên bình luận của ông cũng là giải thích cho khách hàng đầu tư của ông.

.

Chỉ số S&P 500 đã mang lại lợi nhuận ấn tượng trong hai năm qua, đạt mức lợi nhuận liên tiếp hơn 20%, bao gồm mức tăng 24% vào năm 2024. Đó là lý do tăng vọt đầu tư vốn. Vào năm 2024, chi tiêu vốn tại các nhà cung cấp dịch vụ mạng đám mây lớn nhất hoặc các công ty siêu quy mô đã tăng vọt. AWS của Amazon, Azure của Microsoft và Google Cloud của Alphabet đã chi 191 tỷ đô la vào năm ngoái, tăng từ 117 tỷ đô la vào năm 2023.

.

Phần lớn khoản chi tiêu tăng thêm đó được dành cho việc làm mới cơ sở hạ tầng mạng với các máy chủ hiệu suất cao được cung cấp năng lượng bởi chất bán dẫn thế hệ tiếp theo phù hợp nhất để xử lý khối lượng công việc AI. Triển vọng chi tiêu đó tạo ra cơ hội lợi nhuận mới là lý do chính khiến cổ phiếu công nghệ tăng vọt vào năm ngoái.

.

Ông Fink cho biết quyết định của Tổng thống Donald Trump áp thuế 25% đối với hàng nhập từ các đối tác thương mại chính—25% đối với Mexico và Canada, 20% đối với Trung Quốc, cộng với 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu trên toàn thế giới—đã khiến các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải lùi bước. “Mọi CEO mà tôi trò chuyện, chúng tôi đều bắt đầu nói về một nền kinh tế đáng sợ hơn ngay lúc này”, Fink cho biết trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Semafor.

.

Tin xấu là điều đó có thể có nghĩa là nền kinh tế chậm lại và gây tổn hại ngắn hạn cho cổ phiếu. "Việc [thị trường] giảm 7% sau mức tăng mạnh trong 30 năm qua chỉ là một sự khựng lại nhỏ", Fink cho biết. "Câu hỏi đặt ra là liệu nó có giảm thêm 8% nữa không? Đó là một khả năng có thể."

.

Khả năng giảm thêm 8% nữa không phải là điều mà các nhà đầu tư có thể muốn nghe. Tin tốt là gì? Fink không nghĩ rằng thiệt hại sẽ kéo dài. "Tôi tin rằng điều này sẽ diễn ra trong ngắn hạn, một khi chúng ta hiểu được các chính sách, một khi chúng ta quen dần với nó", Fink cho biết. Fink lặp lại suy nghĩ đó trong một cuộc phỏng vấn riêng trên CNN. "Không có gì sai khi thị trường thoái lui", Fink cho biết. "Tôi coi đó là cơ hội mua vào vì tôi rất lạc quan về nước Mỹ". Nghĩa là, lời Fink cố vấn: khi cổ phiếu th5i trường xuống ào ạt, bạn mua vào sẽ rẻ hơn bình thường, rồi tương lai giá sẽ tăng lại.

.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Sharyl Attkisson của Sinclair, dự kiến phát sóng toàn bộ vào Chủ Nhật, rằng chính quyền của ông sẽ biết thêm về sự sẵn sàng của Nga trong việc đồng ý với đề xuất ngừng bắn trong 30 ngày với Ukraine. "Như các bạn đã biết, chúng tôi có một thỏa thuận ngừng bắn với nhóm Ukraine và chúng tôi cũng đang cố gắng đạt được điều đó với Nga. Và tôi nghĩ cho đến nay mọi việc vẫn ổn. Chúng tôi sẽ biết thêm một chút vào thứ Hai và hy vọng là sẽ tốt", Trump cho biết trong bản xem trước của cuộc phỏng vấn, được công bố vào thứ Sáu.Tổng thống Hoa Kỳ cũng tuyên bố rằng ông "có chút mỉa mai" trong lời hứa trong chiến dịch tranh cử rằng ông sẽ chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine trong vòng 24 giờ, nhưng nói thêm rằng ông biết Tổng thống Nga Vladimir Putin "khá rõ" và ông nghĩ rằng ông ấy sẽ đồng ý với đề xuất này.⦿ ---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hứa rằng tất cả quân đội Ukraine hiện đang chiến đấu ở Kursk sẽ được tha mạng nếu họ đầu hàng và sẽ được "bảo đảm mạng sống và được đối xử tử tế theo luật pháp quốc tế". Tổng thống Nga tỏ ra thận trọng về các cuộc tiếp xúc ngoại giao đang diễn ra giữa nước ông và Hoa Kỳ, lưu ý rằng tình hình đang bắt đầu thay đổi. "Chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này ngay hôm nay", Putin phát biểu vào hôm thứ sáu trong cuộc họp với các thành viên của Hội đồng An ninh Nga.Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã yêu cầu Putin tha mạng cho những người lính Ukraine mà ông cho là "hoàn toàn bị bao vây" ở khu vực Kursk. Mặt khác, Ukraine phủ nhận việc lực lượng của mình bị bao vây.⦿ ---- Nhóm G7 đã nhấn mạnh vào thứ Sáu rằng nhóm ủng hộ "toàn vẹn lãnh thổ" của Ukraine và cảnh báo Nga hãy noi gương Kiev chấp nhận lệnh ngừng bắn hoặc có thể phải đối mặt với các lệnh trừng phạt tiếp theo. "Các thành viên G7 kêu gọi Nga đáp lại bằng cách đồng ý ngừng bắn theo các điều khoản bình đẳng và thực hiện đầy đủ", tuyên bố từ một cuộc họp ở Canada cho biết. "Họ nhấn mạnh rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng phải được tôn trọng và nhấn mạnh nhu cầu về các thỏa thuận an ninh mạnh mẽ và đáng tin cậy để đảm bảo rằng Ukraine có thể ngăn chặn và bảo vệ chống lại bất kỳ hành động xâm lược nào được tái diễn".Đầu tuần này, Ukraine đã đồng ý ngừng bắn trong 30 ngày sau các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ tại Jeddah. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng ông sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tháng tại Ukraine, tùy thuộc vào việc nó mở đường cho hòa bình "lâu dài".⦿ ---- Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật chi tiêu sáu tháng chỉ vài giờ trước thời hạn đóng cửa chính phủ. Cuộc bỏ phiếu của Thượng viện là 54-46 và hầu như hoàn toàn theo đường lối của đảng. Ngoại lệ duy nhất là Thượng nghị sĩ Dân chủ Jeanne Shaheen của New Hampshire và Thượng nghị sĩ Angus King của Maine, những người đã bỏ phiếu "có", và Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul của Kentucky, những người đã bỏ phiếu chống lại dự luật. Dự luật đã được gửi đến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, người dự kiến sẽ ký thành luật.⦿ ---- Công ty của Elon Musk la trời: luật nhân quả nhãn tiền. Công ty Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) đã đệ trình một lá thư vào thứ Sáu để vận động hành lang Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer về thuế quan của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Lá thư, do giám đốc cấp cao phụ trách kinh doanh toàn cầu và các vấn đề chính phủ của SpaceX, Mat Dunn ký, nêu rằng công ty đã "phải đối mặt với một loạt các vấn đề phức tạp về quy định và rào cản thương mại ở mọi quốc gia mà chính phủ Hoa Kỳ nên tìm cách giải quyết để hỗ trợ Hoa Kỳ tiếp tục dẫn đầu trong lĩnh vực không gian".Dunn cũng tuyên bố rằng thuế nhập cảng phải trả ở một số quốc gia đại diện cho "mức tăng chi phí đáng kể" đối với các sản phẩm Starlink tại các quốc gia đó, trong khi Hoa Kỳ không có thuế nhập cảng tương tự đối với các sản phẩm nước ngoài được bán tại Hoa Kỳ. Lá thư của Dunn tiếp theo một lá thư tương tự do công ty khác của tỷ phú Elon Musk là Tesla gửi đi (thư của Tesla không có chữ ký) và bày tỏ mối quan ngại tương tự về tác động của thuế quan của Trump đối với lợi nhuận ròng của công ty khi bị quốc tế áp thuế trả đũa .⦿ ---- Bản tin rút gọn từ báo The Hill: Nội bộ Cộng Hòa tranh cãi rằng cắt thuế nhiều như Trump muốn, lấy gì bù vào cho ngân sách, không lẽ cắt giảm Medicaid? Các thành viên đảng Cộng hòa tại Thượng viện không cùng quan điểm với các đồng nghiệp tại Hạ viện về những nơi cần cắt giảm chi tiêu để chi trả cho việc gia hạn cắt giảm thuế của Trump năm 2017. Các thành viên đảng Cộng hòa của Ủy ban Tài chính Thượng viện đã họp vào thứ năm với Tổng thống Trump, tìm cách đạt được sự đồng thuận về các vấn đề thuế và chi tiêu sau khi Hạ viện thông qua nghị quyết ngân sách vào cuối tháng 2, nêu rõ 4,5 nghìn tỷ đô la tiền cắt giảm thuế và từ 1,5 đến 2 nghìn tỷ đô la tiền cắt giảm chi tiêu.Nghị quyết này buộc Ủy ban Năng lượng và Thương mại tại Hạ viện phải đưa ra gần 900 tỷ đô la tiền cắt giảm chi tiêu, điều này có thể sẽ yêu cầu họ cắt giảm tài trợ cho chương trình chăm sóc sức khỏe Medicaid phổ biến. Trump đã nói rằng ông muốn chương trình nghị sự của mình — bao gồm cắt giảm thuế, an ninh biên giới và mở rộng khai thác nhiên liệu hóa thạch — được thông qua trong "một dự luật lớn và đẹp", ngay cả khi các thành viên đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã đặt nền móng cho hai dự luật.Sau cuộc họp với Trump, một số thành viên đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã chỉ trích nghị quyết của Hạ viện. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện và Thượng viện sẽ cần thông qua một nghị quyết ngân sách chung trước khi họ có thể tiến hành một dự luật thuế và chi tiêu cụ thể thông qua quá trình hòa giải, cho phép bỏ phiếu theo đường lối của đảng và tránh được tình trạng cản trở tại Thượng viện.Sau cuộc họp với Trump, Chủ tịch Ủy ban Tài chính Thượng viện Mike Crapo (R-Idaho) và thành viên James Lankford (R-Okla.) đã nhấn mạnh mong muốn biến các khoản cắt giảm thuế của Trump năm 2017 thành vĩnh viễn. Một số khoản cắt giảm đã hết hạn và nhiều khoản khác sẽ hết hạn vào cuối năm nay.Việc duy trì vĩnh viễn có thể làm tăng thêm chi phí cho các khoản cắt giảm thuế hơn là gia hạn tạm thời. Các khoản cắt giảm năm 2017 được thực hiện tạm thời để giảm tác động thâm hụt của chúng, vì ban đầu, Đảng Cộng hòa đã cố gắng biến dự luật của họ thành trung lập về doanh thu trước khi đồng ý mở rộng thâm hụt 1,5 nghìn tỷ đô la.Dự luật gia hạn thuế hiện tại có thể làm tăng đáng kể thâm hụt so với dự luật trước đó. Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội, chi phí chỉ để gia hạn các khoản cắt giảm năm 2017 sắp hết hạn sẽ tốn 4,7 nghìn tỷ đô la — nhiều hơn 4,5 nghìn tỷ đô la mà nghị quyết ngân sách của Hạ viện đã phân bổ.Nếu không có bất kỳ khoản bù trừ nào, các khoản cắt giảm thuế của Đảng Cộng hòa có thể lên tới 6,8 nghìn tỷ đô la tiền thất thoát doanh thu liên bang nếu chúng được viết để hết hạn sau năm 2033, theo một phân tích gần đây của các nhà lập mô hình ngân sách tại Đại học Pennsylvania. Nếu chúng được thực hiện vĩnh viễn, chúng sẽ làm giảm doanh thu 7,7 nghìn tỷ đô la.Đảng Cộng hòa đang tìm cách có thể bỏ qua gần 5 nghìn tỷ đô la trong số các khoản thất thoát doanh thu đó bằng cách sử dụng phương pháp kế toán không tính đến thời hạn hết hạn hợp pháp của chúng.:⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chỉ ra trong bài phát biểu của mình tại Bộ Tư pháp (DoJ) vào thứ Sáu rằng chính quyền của ông cam kết khôi phục luật hiến pháp theo tầm nhìn ban đầu của nó. "Khi chúng ta bắt đầu một chương mới đầy tự hào trong biên niên sử công lý của Hoa Kỳ, chúng ta đang lật sang trang mới sau bốn năm dài tham nhũng, vũ khí hóa và đầu hàng tội phạm bạo lực. Chúng ta đang khôi phục công lý công bằng, bình đẳng và vô tư theo quy tắc pháp luật hiến pháp", ông nhấn mạnh. Sau đó, ông tiếp tục nói rằng Cục Điều tra Liên bang (FBI) và các tòa nhà DOJ nên được đặt gần nhau.⦿ ---- Trả thù là điều Trump không giấu giếm. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Sáu đã cam kết sẽ truy cứu trách nhiệm những kẻ đã truy tố ông khi ông không còn tại nhiệm, phát biểu tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, nơi các công tố viên đã đưa ra một số vụ án đó."Vì vậy, bây giờ, với tư cách là quan chức thực thi pháp luật hàng đầu của đất nước chúng ta. Tôi sẽ nhấn mạnh và yêu cầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn và đầy đủ về những sai trái và lạm dụng đã xảy ra. Người dân Hoa Kỳ đã trao cho chúng tôi một nhiệm vụ ... Một cuộc điều tra sâu rộng về tình trạng tham nhũng trong hệ thống của chúng ta là điều họ đang yêu cầu", Trump nói. "Chúng tôi sẽ trục xuất những kẻ gian và thế lực tham nhũng khỏi chính phủ của chúng ta".Trump phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến việc xử lý trái phép các tài liệu mật tại khu điền trang của ông ở Florida và cố gắng thách thức kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 trong nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden.⦿ ---- Trump chụp mũ báo chí đa số hành vi là bất hợp pháp. Tổng thống Trump đã chỉ trích giới truyền thông vào thứ sáu, cho rằng một số hành động của báo chí phải được coi là bất hợp pháp và cần phải bị điều tra. Trong bài phát biểu tại Bộ Tư pháp (DOJ), trong đó Trump chỉ trích những người và tổ chức mà ông cho là đã nhắm vào mình, ông cho biết ông coi CNN và MSNBC là tham nhũng."Tôi tin rằng CNN và MS-DNC, những tổ chức thực sự viết 97,6 phần trăm điều xấu về tôi, là những cánh tay chính trị của Đảng Dân chủ và theo tôi, họ thực sự tham nhũng và bất hợp pháp, những gì họ làm là bất hợp pháp", Trump nói. Ông cũng tuyên bố các cơ quan truyền thông làm việc phối hợp và rằng việc đưa tin của họ có thể ảnh hưởng đến ý kiến của các thẩm phán."Những mạng lưới và những tờ báo này thực sự không khác gì một chính trị gia được trả lương cao", Trump nói. "Và nó phải dừng lại, nó phải bất hợp pháp, nó đang ảnh hưởng đến các thẩm phán và nó thực sự đang thay đổi luật pháp, và nó không thể hợp pháp. Tôi không tin rằng nó hợp pháp, và họ làm điều đó hoàn toàn phối hợp với nhau", ông nói thêm. Có vẻ như Trump muốn báo chí Mỹ phải gia nô như báo chí Nga, Trung Quốc?⦿ ---- Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Marco Rubio tuyên bố Đại sứ Nam Phi Emrahim Rasool là persona non-grata vì "phân biệt chủng tộc", trục xuất ông ta khỏi Hoa Kỳ. "Emrahim Rasool là một chính trị gia phân biệt chủng tộc, ghét nước Mỹ và ghét @POTUS [Tổng thống Trump]. Chúng tôi không có gì để thảo luận với ông ta và vì vậy ông ta được coi là PERSONA NON GRATA [người không được hoan nghênh]", Rubio viết trên X vào thứ sáu. Trước đó, Rasool tuyên bố rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang lãnh đạo một phong trào da trắng thượng đẳng toàn cầu.⦿ ---- Canada có một nhà lãnh đạo mới lần đầu tiên sau hơn chín năm, và Mark Carney đã không lãng phí nhiều lời khi được hỏi về ý tưởng của Hoa Kỳ về việc quốc gia của ông trở thành tiểu bang thứ 51. "Thật điên khùng", Thủ tướng nói với các phóng viên sau khi tuyên thệ nhậm chức vào thứ Sáu. Đầu tiên, ông trả lời bằng tiếng Pháp, sau đó lặp lại bằng tiếng Anh. Hãy xem khoảnh khắc này qua CTV News. Carney đã được hỏi về những bình luận của Ngoại trưởng Marco, người đã nói rằng quốc gia này sẽ tốt hơn nếu gia nhập Hoa Kỳ khi còn ở trên đất Canada, theo CBC đưa tin.Giải thích thêm: "Thật điên khùng", Carney nói. "Quan điểm của ông ấy thật điên khùng. Vậy thôi". Trong bài phát biểu đầu tiên với tư cách là thủ tướng, Carney đã đưa ra cùng một chủ đề: "Chúng ta sẽ không bao giờ, dưới bất kỳ hình thức nào, trở thành một phần của Hoa Kỳ", ông nói. Rubio đã đưa ra những phát biểu của mình từ Quebec, nơi đang diễn ra cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao G7.Liệu Thủ tướng Carney có trụ được lâu tại văn phòng hay không sẽ phụ thuộc vào việc ông quản lý tốt mối quan hệ với Tổng thống Trump và Hoa Kỳ như thế nào, theo Politico. Nội các của Carney được "xây dựng để đối đầu" với nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, theo ghi chú của hãng thông tấn. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ nói chuyện qua điện thoại trong những ngày tới.⦿ ---- Phó Tổng thống JD Vance đã nói giỡn về vợ mình trên sân khấu trong một khoảnh khắc lan truyền vào thứ Sáu mà những người chỉ trích cho rằng khiến ông trông giống như một người chồng kiểm soát. Vance đã phát biểu tại một công ty nhựa ở Michigan—với người vợ, Usha, đứng sau ông—và nói đùa rằng người vợ trong 11 năm qua của ông phải cười bất kể ông nói gì vì máy quay đang quay."Tôi rất tự hào khi có nàng bên cạnh", Vance bắt đầu. "Và vấn đề là, vì tất cả các máy quay đều hướng về phía mình, bất cứ điều gì tôi nói, dù có điên khùng đến đâu, Usha cũng phải mỉm cười và cười và ăn mừng... Nhưng tôi sẽ làm tốt thôi, em yêu." Cô Usha, 39 tuổi, tốt nghiệp Trường Luật Yale, đã bật cười trước trò đùa này, và một số người trong đám đông cũng vậy. Đó không phải là nỗ lực gây cười duy nhất của Vance tại sự kiện này.Trước đó trong bài phát biểu của mình, ông đã đề cập đến những người biểu tình bên ngoài đang biểu tình phản đối sự xuất hiện của ông và gợi ý rằng họ cần tìm việc làm—một trò đùa dường như không hoàn toàn phù hợp với đám đông, những người cũng đang nghỉ làm. Cặp vợ chồng Phó tổng thống xuất hiện vào hôm thứ sáu là lần đầu tiên họ xuất hiện kể từ khi bị la ó dữ dội tại Trung tâm Kennedy vào thứ năm.⦿ ---- Các hãng rượu Mỹ la trời: Trump hại vô cùng. Sau khi cổ phiếu công ty sản xuất rượu whisky Jack Daniel's Brown-Forman giảm 5% vào thứ Tư vì thị trường phản ứng mức thuế 50% từ Liên minh châu Âu, rượu vang và rượu mạnh châu Âu cũng chịu ảnh hưởng vào thứ Năm sau lời đe dọa áp dụng mức thuế 200% của Tổng thống Trump. Theo báo Quartz, chứng chỉ cổ phiếu Hoa Kỳ tại Pernod Ricard của Pháp đã giảm gần 5% và hơn 3% đối với Remy Cointreau của Pháp và Davide Campari-Milano của Ý.Công ty hàng thời trang sang trọng của Pháp LVMH, chủ sở hữu các thương hiệu Moët & Chandon, Veuve Clicquot và Hennessy, đã đóng cửa giảm trị giá 1,1% vào thứ Năm, CNBC đưa tin. Trump đã tuyên bố các thương hiệu Hoa Kỳ sẽ được hưởng lợi. Nhưng "Tôi không nghĩ mọi người nhận ra cơ sở hạ tầng rượu vang phụ thuộc nhiều như thế nào vào doanh số bán hàng tại châu Âu", Chris Leon, chủ sở hữu một công ty bán lẻ rượu vang ở Brooklyn, nói với tờ New York Times. "Nếu bạn rút hết số tiền đó khỏi phương trình ... bạn không chỉ làm tổn hại đến rượu vang châu Âu mà còn làm tổn hại đến cơ hội của người Mỹ mua rượu vang Mỹ"."Bạn không thể nói quá về mức độ các nhà hàng phụ thuộc vào doanh thu từ những sản phẩm này", Ben Aneff, chủ tịch của Liên minh Thương mại Rượu vang Hoa Kỳ (US Wine Trade Alliance), nói thêm. "Những mức thuế này, nếu được ban hành, chắc chắn sẽ phá vỡ các doanh nghiệp được yêu thích ở mọi thành phố tại Hoa Kỳ".⦿ ---- Mọi chuyện đã... không diễn ra tốt đẹp với Dân biểu Cộng Hòa Chuck Edwards tại một hội trường thị trấn ở Asheville, North Carolina, tuần này khi ông bị thẩm vấn về các khoản cắt giảm do chính quyền Trump và Bộ Hiệu quả Chính phủ của Elon Musk thực hiện. ABC News đưa tin rằng hội trường thị trấn Edwards, được tổ chức tại một khán phòng của trường đại học và có hàng trăm người tham dự, đã trở nên căng thẳng đến mức lực lượng an ninh cuối cùng phải hộ tống Edwards ra khỏi tòa nhà. "Ông không được làm điều này với chúng tôi!" một người tham dự đã hét vào mặt Edwards trong cuộc họp, AP lưu ý rằng Edwards đã phải chịu đựng "một loạt tiếng la ó, chửi thề và những câu hỏi gay gắt liên tục về các chính sách của chính quyền Trump trong 90 phút"."Tôi không muốn nghe về tuần gần đây nhất của ông tại văn phòng của ông", một cử tri đã thúc giục Edwards về nỗ lực của Trump nhằm đạt được một thỏa thuận khoáng sản với Ukraine, cũng như về kế hoạch rõ ràng của Trump nhằm sáp nhập Greenland và Canada. Một người tham dự giận dữ khác đã được nhìn thấy đang bị lực lượng an ninh dẫn ra khỏi cuộc họp sau khi hướng cơn thịnh nộ đó về phía Edwards. "Và bạn tự hỏi tại sao mọi người không muốn tham gia các cuộc họp thị trấn này", nhà lập pháp "kiệt sức thấy rõ" đã nói như vậy tại một thời điểm, theo AP. Sự kiện ở Asheville xảy ra sau khi người đứng đầu đơn vị vận động tranh cử của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã chỉ thị cho các nhà lập pháp Cộng hòa không tổ chức thêm bất kỳ cuộc họp thị trấn trực tiếp nào nữa vào đầu tháng này, do phản ứng dữ dội của công chúng, theo Politico. Edwards dường như đã phớt lờ lệnh đó.Để đáp lại lệnh đó, đảng Dân chủ ở tất cả 50 tiểu bang đang lên kế hoạch tổ chức một loạt các cuộc họp thị trấn tại các quận mà các nhà lập pháp Cộng hòa được cho là dễ bị tổn thương trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026, theo báo cáo của tờ New York Times. "Nếu họ không nói chuyện với cử tri của mình, thì đảng Dân chủ sẽ làm", Chủ tịch DNC mới Ken Martin cho biết. Thống đốc Minnesota và cựu ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân chủ Tim Walz sẽ là người đứng đầu hai trong số các cuộc họp thị trấn đó vào cuối tuần này. Thượng nghị sĩ Vermont Bernie Sanders, người được ghi nhận là người khởi xướng ý tưởng này, đã tổ chức năm cuộc họp thị trấn như vậy, thu hút hàng nghìn người.⦿ ---- Đài Loan: Một video xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc hôm thứ năm cho thấy một loại xà lan mới có thể hỗ trợ đổ bộ quy mô lớn của xe tăng và quân đội Trung Quốc lên bờ biển Đài Loan. Tin tức nổ ra vào tháng 1 rằng Trung Quốc đang xây dựng một đội xà lan có chân chống dài và cầu đường kéo dài từ mũi xà lan để dỡ vật liệu. Video trên WeChat cho thấy ba trong số những "sà lan nâng" này được liên kết với nhau tại một bãi biển không xác định, theo The War Zone.Tom Shugart, một thành viên cấp cao phụ trợ của Chương trình Quốc phòng tại Trung tâm An ninh Hoa Kỳ Mới, cho biết trên X rằng ba trong số những xà lan đã rời khỏi Nhà máy đóng tàu Quốc tế Quảng Châu của Trung Quốc trên Đảo Longxue. Shugart đặt tên cho những con tàu là T-LPT, viết tắt của "sàn đổ bộ phụ trợ có người lái dân sự - chuyển giao". Shugart cho biết những chiếc xà lan này là "tàu đổ bộ hoàn toàn tự hành". Ông đưa ra kết luận này dựa trên sự hiện diện của buồng lái kép và radar.Nhà phân tích cho biết các tàu này có vẻ như có sáu cọc có thể hạ xuống đáy biển và "nâng tàu này lên", do đó có thuật ngữ sà lan nâng. Ngoài ra, các sà lan này dường như có hai ram gấp lại có thể hạ xuống để cho phép các tàu RoRo vận chuyển xe của họ vào bờ. Trong video được phát hành trên mạng xã hội, ba sà lan này dường như được kết nối với nhau. Điều này sẽ giúp chúng có tổng chiều dài khoảng 850 mét, Shugart ước tính.Vào thứ sáu, Taiwan Security Monitor đã đăng một bản đồ mới cho thấy các địa điểm bổ sung dọc theo bờ biển phía tây và phía đông của Đài Loan có thể dễ bị tấn công đổ bộ của Trung Quốc với sự hỗ trợ của tàu RoRo và sà lan. Điều này có nghĩa là ngoài các "bãi biển đỏ", được coi là lý tưởng cho các cuộc đổ bộ đường biển, Đài Loan cũng sẽ cần triển khai lực lượng đến những khu vực này, có khả năng khiến quân đội của mình bị phân tán mỏng.⦿ ---- Thượng nghị sĩ Dân chủ Hoa Kỳ từ Arizona Mark Kelly đã lên X vào thứ sáu để thông báo rằng ông sẽ loại bỏ chiếc xe Tesla của mình vì ông không muốn lái một chiếc xe "do một thằng khốn nạn chế tạo và thiết kế"."Tôi đã mua một chiếc Tesla vì nó nhanh như một con tàu vũ trụ. Nhưng bây giờ mỗi lần lái nó, tôi cảm thấy mình giống như một tấm biển quảng cáo lăn cho một người đàn ông đang phá hoại chính phủ của chúng ta và làm tổn thương mọi người. Vì vậy, Tesla, anh bị sa thải!" ông viết trong chú thích của một video được đăng trên nền tảng truyền thông xã hội của mình. Quyết định này diễn ra sau những bình luận được đưa ra bởi CEO của Tesla Inc. Elon Musk, người đã gọi Kelly là "kẻ phản quốc" vào đầu tuần này để đáp lại một loạt bài đăng trực tuyến ủng hộ Ukraine và công dân của nước này.⦿ ---- Theo báo cáo của Đại học Michigan công bố hôm thứ Sáu, tâm lý người tiêu dùng tại Hoa Kỳ tiếp tục giảm vào tháng 3. Chỉ số liên quan đã giảm xuống 57,9 từ 64,7 vào tháng 2, thấp hơn dự báo. Báo cáo cho biết "Mặc dù điều kiện kinh tế hiện tại không thay đổi nhiều, nhưng kỳ vọng về tương lai đã xấu đi trên nhiều khía cạnh của nền kinh tế, bao gồm tài chính cá nhân, thị trường lao động, lạm phát, điều kiện kinh doanh và thị trường chứng khoán".Chỉ số điều kiện hiện tại (current conditions index) đã giảm xuống 63,5 từ 65,7 và chỉ số kỳ vọng (expectations indicator) đã giảm xuống 54,2 từ 54 vào tháng 2. Kỳ vọng lạm phát một năm đã tăng lên 4,9% so với 4,3% vào tháng 2, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022, trong khi kỳ vọng năm năm đứng ở mức 3,9% từ 3,5% vào tháng trước.⦿ ---- Chương trình Medicaid của California đã vay 3,4 tỷ đô la từ quỹ chung của tiểu bang — và có thể sẽ cần nhiều hơn nữa — để trang trải chi phí y tế đang tăng vọt cho 15 triệu cư dân có thu nhập thấp và khuyết tật. Bộ Tài chính tiểu bang đã tiết lộ khoản vay cho các nhà lập pháp trong một lá thư vào cuối ngày thứ Tư, lưu ý rằng cần có tiền để thực hiện các khoản thanh toán quan trọng cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong Medi-Cal, phiên bản Medicaid của tiểu bang. Trong những tháng gần đây, chính quyền của Thống đốc Gavin Newsom đã cảnh báo về chi phí chăm sóc sức khỏe tăng vọt, bao gồm giá thuốc theo toa cao hơn và số lượng người cao tuổi mới đủ điều kiện và người nhập cư không có tư cách pháp lý tăng lên.Người phát ngôn của Bộ Tài chính H.D. Palmer cho biết khoản vay sẽ trang trải các nghĩa vụ Medi-Cal (tên khác: Medicaid) cho đến cuối tháng. Ông từ chối nêu rõ tổng số tiền thiếu hụt tiềm ẩn của chương trình. Tuy nhiên, một tài liệu do các nhà lãnh đạo Thượng viện tiểu bang lưu hành cảnh báo rằng có thể cần thêm kinh phí để trang trải các chi phí cho đến ngày 30 tháng 6, thời điểm kết thúc năm tài chính.Chi phí vượt mức tạo thêm một lớp khó khăn mới cho đảng Dân chủ kiểm soát cơ quan lập pháp và đang phải vật lộn với các kế hoạch ngân sách của quốc hội có thể cắt giảm nguồn tài trợ cho Medicaid, chiếm 60% trong ngân sách 174,6 tỷ đô la của Medi-Cal. Tổng thống Donald Trump và các nhà lập pháp đảng Cộng hòa cũng chỉ trích đảng Dân chủ California vì đã bảo hiểm cho cư dân bất kể tình trạng nhập cư của họ.

Người phát ngôn của Newsom, Izzy Gardon đã hạ thấp khoản vay này. Gardon cho biết: "Chi phí Medicaid tăng cao là một thách thức toàn quốc, ảnh hưởng đến cả các tiểu bang đỏ và xanh. Điều này không chỉ xảy ra ở California".

.

⦿ ---- HỎI 1: Nấu thức ăn góp phần gây ô nhiễm tầng ozone có khả năng gây hại sức khỏe, đặc biệt vùng Los Angeles?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi thải ra không khí trong khi nấu thức ăn góp phần gây ô nhiễm tầng ozone có khả năng gây hại, các nhà nghiên cứu của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia cho biết. Các nhà nghiên cứu của NOAA cho biết "các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi mạnh và thường có mùi hăng phát ra từ quá trình nấu thức ăn hiện chịu trách nhiệm cho hơn một phần tư lượng ozone sản xuất từ VOC do hoạt động của con người tạo ra" ở lưu vực Los Angeles. Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2025/03/13/cooking-ozone/4191741900746/

.

⦿ ---- HỎI 2:Hói đầu, rụng tóc đừng lo: Đại học UCLA nghiên cứu ra thuốc chữa, bôi 1 tuần là sẽ mọc lại tóc?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Các nhà khoa học của UCLA hiện đã xác định được một phân tử nhỏ, khi được kích thích, có thể đánh thức các nang tóc đã ngủ lâu nhưng không bị tổn thương. Các nhà nghiên cứu đã đặt tên cho phân tử vận chuyển là "PP405" (có lẽ để tưởng nhớ đến một cơn đau đầu khác mà cư dân L.A. phải đối mặt, đó là đường cao tốc 405). Liệu một mái tóc dày có sớm trở thành chuẩn mực ... cho tất cả mọi người không? Phân tử PP405 được phân lập và áp dụng cho một loại protein trong tế bào gốc nang tóc giúp các tế bào không hoạt động. Điều này ức chế protein và các tế bào gốc được kích hoạt để đánh thức. Nghiên cứu trong phòng thí nghiệm về phân tử này đã diễn ra trong gần một thập niên. Trong các thử nghiệm đầu tiên trên người, được tiến hành vào năm 2023, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng việc sử dụng PP405 như một loại thuốc bôi ngoài da lên da đầu trước khi đi ngủ trong một tuần mang lại kết quả khả quan. Mặc dù thận trọng với dữ liệu thực tế, các nhà nghiên cứu UCLA đã dán nhãn kết quả là "có ý nghĩa thống kê". Quan trọng nhất, họ tin rằng phương pháp điều trị này sẽ tạo ra mái tóc "hoàn thiện" đầy đủ thay vì loại tóc tơ đào như các loại kem dưỡng và thuốc chữa bệnh kỳ diệu hiện đại khác. Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2025-03-ucla-baldness-geneticists-reawakening-hibernating.html

.

.