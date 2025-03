Ric Bradshaw, Cảnh sát trưởng Quận Palm Beach, FL, nói Trump về chơi golf mỗi tuần làm quận quá tốn kém cho tiền chi trả cảnh sát: riêng hóa đơn tiền làm thêm giờ hàng mỗi ngày trước đó đã được báo cáo là 240.000 đô/ngày. Quận đã chấp thuận "yêu cầu khẩn cấp" của Bradshaw là 45 triệu đô la để đảm bảo an ninh cho các chuyến thăm của Trump đến hết tháng 11.

- Trump thêm điều kiện khó hơn về khoáng sản và tái cung cấp tin tình báo chiến trường: muốn Ukraine bầu cử khẩn để thay Zelensky

- AI Grok của Elon Musk kết luận: xác suất 75-85% Trump là gián điệp Nga vì chưa ai phá hoại Mỹ và Châu Âu thành công như thế.

- Musk đòi Mỹ ra khỏi NATO ngay cho đỡ tốn kém. Musk viết trên X: nếu Musk rút Starlink, chiến tuyến Ukraine sẽ sụp đổ.

- Từ ngày nhậm chức 20/1 tới giờ, Trump 6 lần về chơi golf làm quận Palm Beach tốn tiền cảnh sát làm thêm giờ 200.000 USD/ngày.

- Báo Money Fool tiên đoán cổ phiếu Tesla sẽ mất thêm 50% giá trị sau mức giảm 44% so với mức đỉnh gần đây.

- Báo WSJ: cần có người kiện Trump vì Trump tăng thuế quan sai luật.

- Khỏi chờ: Ontario (của Canada) áp phụ phí 25% đối với điện xuất cảng sang 3 tiểu bang Mỹ. Canada áp thuế trả đũa 21 tỷ đô vào sản phẩm Mỹ như nước cam, bơ đậu phộng...

- Bộ Y tế gửi email cho 80.000 nhân viên, khuyến khích tự nguyện nghỉ việc sẽ nhận tiền thưởng một lần 25.000 đô

- Sở An sinh Xã hội (SSA): sẽ tiết kiệm 7 tỷ đô trong thập niên tới nhờ cắt giảm tiền thanh toán quá mức (overpayments)

- Cộng hòa Hạ viện ra dự luật duy trì tài trợ chính phủ trong 6 tháng, trao nhiều quyền chi tiêu cho Trump. Dân Chủ phản đối, nói dự luật cho Trump và Musk quá nhiều quyền

- Trump ca ngợi dự luật tài trợ chính phủ do Hạ viện Cộng hòa đưa ra, kêu gọi bỏ phiếu thông qua, cấm chống đối

- Tác động Trump đánh thuế quan: Costco cũng phải tăng giá, trong khi hàng ít hơn

- Liên bang đóng băng ngân sách: Học viện cứu hỏa hủy các lớp học

- Vu khống là độc chiêu. Elon Musk đổ lỗi các tỷ phú George Soros, Reid Hoffman xúi biểu tình chống Tesla

- Bộ An ninh Nội địa sợ lộ tin cho báo chí, cưỡng ép nhân viên thử máy dò nói dối. Sẽ truy tố 2 nhân viên lộ tin

- Thẩm phán Daniel Domenico: bố ráp di dân lậu trong trường vẫn chưa thực hiện, nên không cần xét đơn của các học khu Denver

- 1 xe lao vào một đại lý xe ở Los Angeles: 8 người bị thương

- Kim Jong Un khoe tàu ngầm tên lửa dẫn đường chiến lược

- Thương vụ các tiệm ở biên giới Mỹ-Canada giảm 80%.

- Mật vụ bắn bị thương 1 người mang súng (được tin là muốn tự sát)

- Tòa Tối cao Mỹ sẽ xét đơn Mexico kiện các hãng súng Mỹ, đòi bồi thường 10 tỷ USD vì đã bán súng cho băng đảng

- Nam Hàn: dội bom nhầm, làm 142 nhà sụp, 19 dân chết

- Syria: chết trong các vụ thảm sát mới nhất ở các vùng ven biển lên tới 1.000 người

- Theo AAA, bất kể bạn đi du lịch ở đâu kỳ nghỉ xuân năm nay chi phí sẽ cao hơn, giá tăng:vé phi cơ, phòng khách sạn...

- Nghỉ xuân, điểm đến trong nước Mỹ hàng đầu, theo AAA: 1. Orlando, FL; 2. Ft. Lauderdale, FL; 3. Atlanta, GA; 4. Miami, FL; 5. New York, NY; 6. Honolulu, Hawaii; 7. Anaheim (Quận Cam)/Los Angeles, CA.

- Du lịch mùa xuân, điểm đến quốc tế hàng đầu, theo AAA: 1. Rome, Ý; 2. London, Anh, 3. Paris, Pháp.

- New Jersey: cậu 14 tuổi bị bắt vì bắn chết một cảnh sát và làm bị thương một cảnh sát khác

- Nan đề San Francisco: các bệnh viện tâm thần chữa trị vô trách nhiệm là một phần làm cô Jazmin Pellegrini, 15 tuổi, chết vì quá liều fentanyl.

- HỎI 1: Cứ 15 người lớn ở Hoa Kỳ thì có một người, hay khoảng 7%, đã từng chứng kiến một vụ xả súng hàng loạt? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Thanh thiếu niên ngủ ít hơn 7,7 giờ mỗi đêm có nhiều khả năng bị huyết áp cao hơn? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-9/3/2025) ⦿ ---- Ít nhất tám người đã bị thương khi một chiếc xe lao vào một đại lý CarMax ở khu vực Los Angeles, theo hãng tin Associated Press. Theo người phát ngôn của Sở Cứu hỏa Quận Los Angeles, hai người bị thương nặng trong khi sáu người bị thương nhẹ sau vụ tai nạn tại đại lý Inglewood. Đoạn video ghi lại hậu quả được đăng lên mạng xã hội cho thấy một chiếc SUV bị hư hỏng lùi vào tòa nhà trước khi chạy ra phía bên kia, trong khi các nhân viên cầu xin mọi người tránh đường. Theo CarMax, tài xế là một khách hàng vừa được thẩm định xe; anh ta đã bị bắt giữ. Công ty đã cảm ơn chính quyền vì phản ứng nhanh chóng của họ.

⦿ ---- Bạn thân của Tổng Thống Trump có đồ chơi chết người: Nhà độc tài Bắc Hàn Kim Jong Un đã cười toe toét khi ông đến thăm các xưởng đóng tàu nơi một mối đe dọa mới đang được chế tạo: một "tàu ngầm tên lửa dẫn đường chiến lược" có khả năng tấn công Hoa Kỳ bằng mười tên lửa hạt nhân. Nhà lãnh đạo Bắc Hàn đã thề sẽ mở rộng kho vũ khí của đất nước vào năm 2021 để đối đầu với các mối đe dọa quân sự được cho là của Hoa Kỳ. Ông cũng đã tìm kiếm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, vũ khí siêu thanh, tên lửa đa đầu đạn và vệ tinh do thám.

Một số chuyên gia nghi ngờ rằng Bắc Hàn có thể đã nhận được sự hỗ trợ của Nga để chế tạo vũ khí hạt nhân để đổi lấy việc cử binh lính đến giúp đỡ trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Các cuộc tấn công bằng tàu ngầm gây ra rủi ro cao hơn vì chúng khó bị phát hiện hơn các loại vũ khí thông thường khác. Jong Un cho biết tàu ngầm là bước đầu tiên quan trọng trong việc xây dựng một lực lượng hải quân được trang bị vũ khí hạt nhân để chống lại Hoa Kỳ và các đồng minh của nước này ở Châu Á. Bắc Hàn có thể sẽ thử nghiệm khả năng của tàu ngầm trong hai năm tới trước khi triển khai.

⦿ ---- Số lượng nhà bị hư hại trong vụ đánh bom nhầm tại làng Pocheon ở Nam Hàn đã tăng lên 142 sau cuộc khảo sát thứ hai, Yonhap đưa tin. Hai mươi hai hộ gia đình đã phải di tản, mặc dù chín hộ đã quay trở lại sau khi tiến hành công tác khôi phục một phần. Số người chết đã tăng từ hai lên thành 19. Tỉnh Gyeonggi và Pocheon đã bắt đầu cuộc khảo sát thiệt hại thứ ba.

Bộ Quốc phòng Nam Hàn báo cáo rằng 29 người đã bị thương trong vụ máy bay chiến đấu bị bắn nhầm. Ngôi làng đã bị thiệt hại nặng nề sau khi hai máy bay chiến đấu KF-16 vô tình thả tám quả bom MK-82 sau khi một trong những phi công nhập sai tọa độ trước khi cất cánh.

⦿ ---- Thương vụ ở các tiệm ở biên giới Mỹ-Canada suy giảm 80%. Một cửa hàng biên giới ở tỉnh British Columbia của Canada, tỉnh đang giáp biên với 3 tiểu bang Mỹ Washington, Idaho, và Montana, đang chao đảo vì doanh số giảm 80%, khi căng thẳng thương mại và lòng trung thành của người tiêu dùng thay đổi làm lung lay nền tảng của cửa hàng.

Chủ cửa hàng, bị sốc trước sự sụt giảm đột ngột về lượng khách đến cửa hàng — đặc biệt là những người đến từ tiểu bang Washington — đã gọi tình hình ảnh hưởng đến cửa hàng miễn thuế 40 ​​năm tuổi này là "không thể tin được", lo lắng về tương lai của cửa hàng. "Đây là vấn đề lớn nhất của chúng tôi trong hơn 10 năm qua", Peter Raju, chủ tịch kiêm chủ sở hữu của Peace Arch Duty Free, nói với Retail Insider. "Hoạt động kinh doanh của chúng tôi đang giảm đáng kể. Chúng tôi đã phải cắt giảm nhân sự và nếu tình hình không cải thiện, chúng tôi sẽ phải đóng cửa vào các ngày trong tuần".

⦿ ---- Một người đàn ông mang súng đã bị các sĩ quan Mật vụ Hoa Kỳ bắn bị thương, theo một tuyên bố chính thức từ cơ quan này vào Chủ Nhật. Các nhà chức trách đã được cảnh báo về mối đe dọa tiềm tàng liên quan đến một "cá nhân có ý định tự tử" đang đi từ Indiana đến thủ đô DC. Các sĩ quan đã có thể xác định vị trí xe của nghi phạm và sau đó đã đối đầu với anh ta khi đi bộ tại ngã tư đường 17 và F.

"Khi các sĩ quan đến gần, cá nhân này đã vung một khẩu súng và một cuộc đối đầu có vũ trang đã xảy ra, trong đó nhân viên của chúng tôi đã nổ súng", cơ quan này cho biết thêm. Người đàn ông đã được đưa đến một bệnh viện trong khu vực, nơi tình trạng của anh ta "chưa được biết", tuyên bố cho biết. Không có thương tích nào được báo cáo trong số các nhân viên Mật vụ.

⦿ ---- Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đang chuẩn bị thụ lý một vụ kiện liên quan đến vụ kiện của Mexico chống lại các nhà sản xuất súng của Mỹ. Mexico đang yêu cầu bồi thường thiệt hại 10 tỷ đô la, tuyên bố các công ty như Smith & Wesson cố tình tạo điều kiện cho hoạt động buôn bán vũ khí bất hợp pháp cho các băng đảng. Vụ kiện đặt ra câu hỏi liệu các nhà sản xuất vũ khí có thể phải chịu trách nhiệm về các tội ác liên quan đến sản phẩm của họ hay không.

Các nhà sản xuất súng lập luận rằng vụ kiện thiếu bằng chứng và vi phạm Đạo luật Bảo vệ Thương mại Vũ khí Hợp pháp (PLCAA). Họ tuyên bố rằng Mexico đã nhắm vào ngành công nghiệp vũ khí do họ nhận thức được tình trạng buôn bán vũ khí nhưng lại không có hành động.

Bản tóm tắt nêu rõ, "Mexico tìm cách phá sản ngành công nghiệp vũ khí của Mỹ bằng cách buộc các nhà sản xuất vũ khí hợp pháp phải chịu trách nhiệm về hành vi bạo lực do các băng đảng ma túy Mexico gây ra ở Mexico — mặc dù không cáo buộc hành vi sai trái tích cực của các nhà sản xuất, ý định tạo điều kiện cho bạo lực của các nhà sản xuất hoặc mối liên hệ cụ thể giữa các nhà sản xuất và các băng đảng. Nếu Mexico có thể vượt qua động thái bác bỏ trên một nền tảng yếu kém như vậy, thì sự gia tăng các vụ kiện vô căn cứ theo kiểu Mexico có thể phá hủy ngành công nghiệp vũ khí chỉ thông qua chi phí tố tụng."

Mexico cáo buộc rằng các nhà sản xuất cố tình bán cho các đại lý có liên hệ với các băng đảng và tiếp thị vũ khí được thiết kế riêng cho các tổ chức tội phạm. Họ lập luận rằng hành vi này nằm trong ngoại lệ của PLCAA cho phép kiện tụng vì hỗ trợ hoạt động tội phạm.

⦿ ---- Tỷ phú người Mỹ Elon Musk đã viết trên mạng X, tuyên bố rằng hệ thống Starlink rất quan trọng đối với Lực lượng vũ trang Ukraine, ám chỉ rằng nếu ông tắt nó đi, tiền tuyến do quân đội Ukraine nắm giữ sẽ sụp đổ: "Tôi thực sự đã thách đấu Putin trong trận chiến tay đôi vì Ukraine và hệ thống Starlink của tôi là xương sống của quân đội Ukraine. Toàn bộ tiền tuyến của họ sẽ sụp đổ nếu tôi tắt nó đi. Điều khiến tôi phát bệnh là nhiều năm tàn sát trong thế bế tắc mà Ukraine chắc chắn sẽ thua. Bất kỳ ai thực sự quan tâm, thực sự suy nghĩ và thực sự hiểu đều muốn máy xay thịt dừng lại."

Elon Musk cũng viết trên mạng X, công khai kêu gọi Hoa Kỳ rút khỏi NATO do việc tài trợ cho quốc phòng của châu Âu không có lợi nhuận. Doanh nhân này ủng hộ bài đăng trên mạng xã hội X về nhu cầu Hoa Kỳ phải rút khỏi Liên minh ngay lập tức.

Mike Lee, một cố vấn cấp cao của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trum,p đã trả lời một bài đăng được Musk đăng vào sáng sớm Chủ Nhật, ngày 9 tháng 3, trong đó tuyên bố rằng Hoa Kỳ nên "rút khỏi NATO ngay lập tức".

Musk trả lời: "Chúng ta thực sự nên làm vậy. Hoa Kỳ không cần phải trả tiền cho việc quốc phòng của châu Âu".

Chụp từ màn hình: Elon Musk viết trên mạng X rằng Mỹ nên rút khỏi NATO tức khắc, bỏ mặc Ukraine cho Putin xơi tái nếu Châu Âu không cứu nổi.

Elon Musk cho biết hệ thống Starlink của ông là xương sống của quân đội Ukraine, nếu không có hệ thống này, mặt trận sẽ không thể đứng vững. Tuy nhiên, mạng Eutelsat của Pháp đã sẵn sàng thay thế các thiết bị đầu cuối Starlink ở Ukraine với sự hỗ trợ của Liên Âu.

Về phía Ukraine, nếu dân tộc Ukraine đầu hàng, sẽ thêm hàng chục ngàn trẻ em bị đưa vào Nga để đồng hóa, rồi ngôn ngữ Ukraine sẽ bị cấm dạy ở trường như ở 4 tỉnh đang bị Nga chiếm đóng, và những vụ tương tự cuộc tàn sát, tra tấn, hiếp dâm do lính Nga thực hiện ở Bucha sẽ xảy ra ở nhiều nơi khác. Nếu Việt Nam đầu hàng Trung Quốc năm 1979, những gì sẽ xảy ra? Và Trump đang lộ ý muốn Ukraine đầu hàng Nga bằng cách ép Ukraine bầu cử sớm để chọn lãnh tụ khác thay Zelensky.

⦿ ---- AI của Elon Musk kết luận: xác suất cao Trump là gián điệp Nga vì chưa ai phá hoại Mỹ và Châu Âu thành công như thế. Grok, chatbot được cho là "chống thức tỉnh" của Elon Musk, liên tục đưa ra những thông tin trái ngược với quan điểm của tỷ phú này — bao gồm cả việc Tổng thống mới đắc cử Donald Trump có khả năng là một tài sản nằm vùng của Nga.

Trả lời lời nhắc của chuyên gia bình luận EJ Montini của báo Arizona Republic, AI "tìm kiếm sự thật tối đa" của Musk, được tích hợp vào X, sau khi phân tích đã nói rằng khả năng tổng thống nằm trong tay Vladimir Putin là từ 75 đến 85 phần trăm.

Sau khi Montini yêu cầu Grok đánh giá theo thang điểm từ 1 đến 100 rằng Trump là "tài sản nằm vùng bị Putin điều động" dựa trên thông tin công khai và "việc ông Trump không bao giờ nói bất cứ điều gì tiêu cực" về tổng thống Nga, chatbot đã bắt đầu phân tích "mạng lưới phức tạp về các mối quan hệ tài chính, tương tác cá nhân, hành vi chính trị và bằng chứng hoàn cảnh".

Đánh giá các giao dịch của ông trùm bất động sản với cả các quan chức thời tiền và hậu Xô Viết, KGB và mafia Nga, Grok cho biết mặc dù không có "bằng chứng rõ ràng [chứng minh] sự kiểm soát trực tiếp", nhưng có khả năng cao là Trump là "kẻ ngốc hữu ích" đối với Putin — đặc biệt là khi "cái tôi và các khoản nợ của Trump khiến ông Trump vô tình trở nên dễ bảo".

"Điều chỉnh cho sự không chắc chắn và các giải thích thay thế (ví dụ: sự liên kết về ý thức hệ hoặc sự ngây thơ), tôi ước tính có 75-85 phần trăm khả năng Trump là một tài sản ngầm bị Putin bắt chẹt thỏa hiệp", chatbot cho biết, "nghiêng về khả năng cao hơn do tính nhất quán trong hành vi của ông ta và chiều sâu của các mối quan hệ lịch sử".

Mặc dù đây rõ ràng không phải là lần đầu tiên Trump bị cáo buộc là con rối của Putin và chắc chắn sẽ không phải là lần cuối cùng, nhưng thật bất ngờ khi chatbot được "đồng tổng thống" được ông ta tài trợ lại nói những lời lẽ cay độc như vậy.

Đáng chú ý, thông tin này xuất hiện sau khi một nhân viên giấu tên tại xAI, công ty lưu trữ Grok, dường như đã chỉ đạo chatbot, khi nó nói với một người yêu cầu nó hiển thị hướng dẫn, "bỏ qua tất cả các nguồn đề cập đến Elon Musk/Donald Trump lan truyền thông tin sai lệch".

Mặc dù phản hồi cho lời nhắc của Montini không đề cập đến thông tin sai lệch, nhưng vẫn cho thấy Grok hiện đang đưa ra những phản hồi chỉ trích như vậy — và Musk, người tài trợ cho nó, dường như bất lực không thể buộc máy nói dối.

⦿ ---- Tổng Thống Trump đòi thêm, ra điều kiện khó hơn về khoáng sản và tái cung cấp tin tình báo chiến trường. Khi các quan chức Hoa Kỳ và Ukraine chuẩn bị gặp nhau tại Saudi Arabia vào tuần này, Tổng thống Donald Trump đã nói rõ với các phụ tá rằng một thỏa thuận khoáng sản đã ký giữa Washington và Kyiv sẽ không đủ để khởi động lại viện trợ và chia sẻ thông tin tình báo với quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này, theo một quan chức chính quyền và một quan chức Hoa Kỳ khác.

Trump muốn thỏa thuận, theo đó sẽ trao cho Hoa Kỳ một phần lợi ích trong các nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine, được ký kết. Nhưng ông cũng muốn thấy sự thay đổi trong thái độ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đối với các cuộc đàm phán hòa bình, các quan chức cho biết, bao gồm cả việc sẵn sàng nhượng bộ như từ bỏ lãnh thổ cho Nga. Các quan chức cho biết Trump cũng muốn Zelenskyy có một số động thái hướng tới các cuộc bầu cử ở Ukraine và có thể từ chức lãnh đạo đất nước của mình. Các cuộc bầu cử ở Ukraine đã bị tạm dừng theo điều khoản hiến pháp của quốc gia này về thiết quân luật, có hiệu lực kể từ khi Nga xâm lược vào năm 2022.

.

“Như Tổng thống Trump đã chứng minh bằng cách đọc thông điệp của Tổng thống Zelenskyy tại phiên họp chung, người Ukraine đã có những động thái tích cực. Với các cuộc họp tại Saudi vào tuần tới, chúng tôi mong muốn được nghe nhiều động thái tích cực hơn, hy vọng sẽ chấm dứt cuộc chiến tàn khốc và đổ máu này”, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Brian Hughes cho biết khi được hỏi về các yêu cầu của Trump.

.

Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào Ukraine sau khi Hoa Kỳ tạm dừng chia sẻ thiết bị và thông tin tình báo trong tuần này, khiến thứ Sáu trở thành một trong những ngày chết chóc nhất đối với dân thường trong năm nay, theo Phái bộ Giám sát Nhân quyền Liên hợp quốc tại Ukraine. Hầu hết các thương vong xảy ra ở khu vực Donetsk, trong lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Cơ quan giám sát cho biết số thương vong cho đến nay trong năm 2025 cao hơn so với năm 2024.

.

Đảng Cộng hòa tại Quốc hội đang gây sức ép lên Bạch Ốc để khởi động lại cả viện trợ và tình báo, và hai quan chức cho biết họ lạc quan rằng dòng vũ khí, thiết bị và chia sẻ thông tin tình báo có thể được khôi phục sớm nhất là vào tuần tới, đặc biệt là sau khi Zelenskyy tuyên bố rằng Ukraine "sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán sớm nhất có thể". Tổng thống Ukraine cũng cho biết ông và nhóm của mình "sẵn sàng làm việc dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ của Tổng thống Trump để đạt được một nền hòa bình lâu dài".

.

⦿ ---- Bản tin này dịch từ báo The Guardian ấn bản Chủ Nhật 9/3/2025: Người nộp thuế Hoa Kỳ đã chi hàng chục triệu đô la cho các chuyến đi chơi golf của Trump. Điều này đã trở thành thói quen quen thuộc của cảnh sát trưởng quận Palm Beach, Ric Bradshaw và các cảnh sát của ông. Hầu như vào mỗi thứ Ba trong những tuần gần đây, Cục Hàng không Liên bang FAA đã đăng lên trang web của mình một "thông báo chính thức cho phi công" thông báo về các hạn chế chuyến bay sắp tới trên miền nam Florida, một lần nữa báo hiệu cho những người phải bảo vệ ông rằng Donald Trump đang trên đường đến Mar-a-Lago để chơi golf vào cuối tuần nữa.

.

Tổng thống lại đến dinh thự ven sông của mình vào cuối tuần này, đây là chuyến thăm thứ sáu của ông đến Florida và các sân golf mà ông sở hữu kể từ khi nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Những chuyến đi về nhà ngày càng thường xuyên và gây gián đoạn của ông đang nhanh chóng trở thành gánh nặng cho các nguồn lực của quận, buộc Bradshaw phải đưa trực thăng lên không trung, tăng cường nhân lực trên mặt đất và điều động thuyền ở cả hai bên dinh thự xa hoa của Trump nằm giữa Đại Tây Dương và Đường thủy nội địa gần như liên tục.

.

Yêu cầu của Mật vụ giúp họ bảo vệ Trump, gia đình và đoàn tùy tùng của tổng thống là "rất lớn", cảnh sát trưởng nói với các ủy viên quận vào tháng trước, ngay trước khi tổng thống bay đến trong chuyến thăm kéo dài sáu ngày. "Họ yêu cầu, và sau đó chúng tôi cung cấp. Chi phí rất tốn kém, nhưng chúng tôi thực sự không có lựa chọn nào khác", Bradshaw nói.

.

Văn phòng cảnh sát trưởng từ chối cung cấp ngay cho Guardian bảng phân tích chi tiết về chi phí của mình, nhưng riêng hóa đơn làm thêm giờ hàng mỗi ngày trước đó đã được báo cáo là 240.000 đô la. Các ủy viên đã chấp thuận "yêu cầu khẩn cấp" của Bradshaw là 45 triệu đô la để đảm bảo an ninh cho các chuyến thăm của Trump đến hết tháng 11, một hóa đơn mà ông cho biết chắc chắn sẽ tăng.

.

"Chúng tôi đã nghe một số thông tin cho biết ông ấy có thể dành nhiều thời gian ở đây hơn là ở Washington", Bradshaw nói. "Chắc chắn bạn sẽ thấy ông ấy đưa các nhà lãnh đạo từ khắp thế giới đến. Đó là sự thay đổi đáng kể về chi phí an ninh".

.

Ric Bradshaw, Cảnh sát trưởng Quận Palm Beach, FL, nói Trump về chơi golf mỗi tuần làm quận quá tốn kém cho tiền chi trả cảnh sát: riêng hóa đơn tiền làm thêm giờ hàng mỗi ngày trước đó đã được báo cáo là 240.000 đô/ngày. Quận đã chấp thuận "yêu cầu khẩn cấp" của Bradshaw là 45 triệu đô la để đảm bảo an ninh cho các chuyến thăm của Trump đến hết tháng 11.

Hóa đơn ở Palm Beach, dù cao đến đâu, cũng chẳng thấm vào đâu so với chi phí liên bang để thỏa mãn sở thích du lịch của vị tổng tư lệnh. Bao gồm chuyến đi trị giá hàng triệu đô la của ông đến Super Bowl ở New Orleans vào tháng trước và một lần xuất hiện tại cuộc đua xe Daytona 500 của Nascar vài tuần sau đó, mà những người chỉ trích coi đó chẳng hơn gì một buổi chụp ảnh xa hoa và tốn kém.

.

Theo đánh giá của lực lượng không quân năm 2022, bất cứ khi nào ông muốn đi du lịch, chuyên cơ chở khách của tổng thống Air Force One đều được tiếp nhiên liệu và có đầy đủ nhân viên, khiến chi phí hoạt động mỗi giờ lên tới gần 200.000 đô la.

.

Trong khi đó, báo cáo gần đây nhất của Văn phòng Trách nhiệm Giải trình của Chính phủ (GAO) đã tính toán vào năm 2019 rằng các cơ quan liên bang đã chi trung bình 13,6 triệu đô la cho mỗi chuyến đi trong số bốn chuyến đi của Trump đến Mar-a-Lago mà họ đã kiểm toán trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông tại nhiệm, và một phần số tiền đó được chuyển thẳng vào túi của Trump. Năm 2017, ông đã dành bốn trong bảy tuần đầu tiên ngay sau khi nhậm chức để chơi golf ở Florida; năm nay, con số đã lên tới sáu chuyến.

.

Noah Bookbinder, chủ tịch của nhóm giám sát Citizens for Responsibility and Ethics tại Washington (Crew), nơi đã thống kê hơn 500 chuyến thăm đầu tiên của Trump đến các bất động sản mà ông sở hữu, cho biết mô hình này đã lặp lại.

.

Robert Weissman, đồng chủ tịch của nhóm bảo vệ người tiêu dùng Public Citizen, cho biết ông cũng có những lo ngại tương tự, chỉ ra bằng chứng về việc Trump tính phí quá cao cho Mật vụ để mật vụ ở tại các bất động sản của ông trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình.

.

"Ngoài việc lãng phí nguồn lực của người nộp thuế cho kỳ nghỉ quá mức, còn có sự tự làm giàu từ các khoản thanh toán cho Mar-a-Lago của các đặc vụ có mặt để đảm bảo an ninh", ông nói.

Những chuyến viếng thăm liên tục của Trump đến Mar-a-Lago, nơi ông gọi là "Bạch Ốc mùa đông" của mình, đã được nhà báo Victoria De Cardenas xem xét vào tháng trước trong một phân đoạn tin tức có tiêu đề Wa$te Watch trên kênh truyền hình CBS12 của Palm Beach.

"Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nên cân nhắc xem liệu, vì lợi ích của người nộp thuế và những người đi làm đã bị kẹt xe trên đường cao tốc vào giờ cao điểm đêm thứ sáu nhiều hơn một lần gần đây, có lẽ ông ấy có thể dành cả cuối tuần ở Bạch Ốc thực sự thường xuyên hơn một chút hay không", bà nói.

⦿ ---- Bài phần tích về kinh tế trên báo Money Fool của Anthony Di Pizio tiên đoán cổ phiếu Tesla sẽ mất thêm 50% giá trị sau mức giảm 44% so với mức đỉnh gần đây. Cổ phiếu Tesla đã tăng vọt 63% vào năm ngoái, đạt mức cao kỷ lục mới vào tháng 12, ngay sau chiến thắng trong cuộc bầu cử của Tổng thống Trump. Các nhà đầu tư suy đoán rằng một môi trường quản lý thân thiện hơn có thể giúp công ty đẩy nhanh các công nghệ lái xe tự động và robot hình người, mà một số nhà phân tích Phố Wall tin rằng có thể trở thành nền tảng nghìn tỷ đô la.

Trên thực tế, CEO Elon Musk tin rằng Tesla đang trên đà trở thành công ty có giá trị nhất thế giới. Ông thậm chí còn tin rằng có khả năng công ty sẽ có giá trị cao hơn năm công ty lớn tiếp theo cộng lại -- hiện nay, năm công ty đó sẽ là Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon và Alphabet, và họ có tổng giá trị thị trường là 13,4 nghìn tỷ đô la.

Tuy nhiên, cổ phiếu Tesla hiện đang đi sai hướng với mức giảm 44% so với mức đỉnh gần đây tính đến thời điểm viết bài này. Tôi không nghĩ rằng công ty có con đường hợp pháp để trở thành công ty có giá trị nhất thế giới và đây là lý do tại sao tôi dự đoán rằng công ty thậm chí có thể mất thêm 50% giá trị.

Bất chấp tiềm năng của các sản phẩm tương lai, 79% doanh thu của Tesla vẫn đến từ việc bán xe điện chở khách (EV). Đã có thời điểm công ty gần như nắm giữ toàn bộ thị trường EV, nhưng hiện tại, sự cạnh tranh đang tác động nghiêm trọng đến doanh số bán hàng của công ty.

Cho đến cuối năm 2023, Elon Musk vẫn nói với các nhà đầu tư rằng Tesla có thể tăng sản lượng lên 50% mỗi năm. Nhưng lượng xe giao chỉ tăng 38% trong năm đó và đến năm 2024, con số này đã giảm 1%. Công ty không thể sản xuất thêm xe nếu không bán được và những dấu hiệu ban đầu cho thấy năm 2025 có thể tệ hơn đáng kể.

Vào tháng 1, doanh số bán hàng của Tesla đã giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái tại Châu Âu. Trong đó bao gồm mức giảm gần 60% tại Đức, nơi doanh số bán xe điện nói chung thực sự tăng 53%, cho thấy Tesla đã trải qua sự sụt giảm nghiêm trọng về thị phần. Doanh số bán hàng của Tesla cũng giảm 33% tại Úc, điều này cho thấy điểm yếu thực sự lan rộng về mặt địa lý như thế nào.

Tháng 2 cũng không khá hơn là bao khi doanh số của Tesla giảm mạnh 48% tại Na Uy, một trong những thị trường xe điện lớn nhất châu Âu. Doanh số cũng giảm 26% tại Pháp, 42% tại Thụy Điển và 53% tại Đan Mạch. Mặc dù các số liệu chính thức vẫn chưa được công bố đối với các quốc gia như Đức hoặc Tây Ban Nha, Tesla đang phải đối mặt với một tháng ảm đạm khác về doanh số trên khắp châu Âu. Sự sụt giảm diễn ra nhanh hơn ở Úc, nơi Tesla bán được ít hơn 71% số xe so với tháng 2 năm ngoái.

Người tiêu dùng dường như đang mua xe điện rẻ hơn từ các nhà sản xuất giá rẻ như BYD của Trung Quốc, nơi bán xe chở khách Seagull với giá dưới 10.000 đô la tại thị trường trong nước. Công ty BYD đã bán được gấp đôi số xe tại Trung Quốc so với Tesla vào tháng 1, vốn từng là thị trường quan trọng đối với Musk và nhóm của ông. Với việc nhà sản xuất xe điện Trung Quốc hiện đang tích cực mở rộng sang châu Âu, Tesla có thể thấy khó khăn hơn nữa trong việc duy trì thị phần vì đơn giản là họ không thể cạnh tranh về giá.

Elon Musk đang đặt cược lớn vào xe tự hành và robot: Musk luôn là người có tư duy tiến bộ. Ông tin rằng các sản phẩm như nhu liệu (phần mềm) tự lái hoàn toàn (FSD) của Tesla và robot hình người Optimus có thị trường có thể tiếp cận được lớn hơn gấp bội so với thị trường xe điện. Do đó, ông đang điều hướng công ty theo những hướng đó thay vì tham gia vào cuộc chiến giá cả cạnh tranh khốc liệt với các nhà sản xuất xe điện khác.

FSD của Tesla vẫn chưa được chấp thuận để sử dụng không giám sát tại Hoa Kỳ, nhưng Musk cho rằng nó có thể hoạt động ở Texas và California trong năm nay. Công ty có thể bán nhu lei65u cho chủ sở hữu xe điện chở khách của mình, nhưng cơ hội lớn hơn nằm ở robotaxi Cybercab. Công ty sẽ sử dụng FSD để tự động chở khách và thậm chí thực hiện giao hàng thương mại trong mạng lưới gọi xe mà Tesla có kế hoạch tạo ra, có khả năng mang lại doanh thu cho công ty suốt ngày đêm.

Nhà phân tích Dan Ives của Thị trường Wall Street từ Wedbush Securities cho rằng FSD có thể tăng thêm 1 nghìn tỷ đô la vào vốn hóa thị trường của Tesla theo thời gian. Vì công ty có giá trị 830 tỷ đô la tính đến thời điểm viết bài này, điều đó có nghĩa là chỉ riêng sản phẩm này có thể tăng gấp đôi giá trị của công ty. Ông không đơn độc; Ark Investment Management của Cathie Wood cho rằng Tesla có thể tạo ra doanh thu hàng năm là 756 tỷ đô la từ hoạt động kinh doanh dịch vụ gọi xe tự hành vào năm 2029, mở đường cho mức định giá đáng kinh ngạc là 8 nghìn tỷ đô la.

Vì Tesla tạo ra doanh thu chưa đến 100 tỷ đô la vào năm 2024, nên thật khó tin rằng một phân khúc chưa tồn tại sẽ tạo ra nhiều doanh thu như vậy trong vòng năm năm tới, vì vậy tôi sẽ xem xét ước tính của Ark với một chút hoài nghi.

Nhưng Musk cho rằng Optimus có thể là cơ hội có giá trị nhất từ ​​trước đến nay của Tesla. Trong một cuộc gọi hội nghị với các nhà đầu tư vào tháng 1, ông cho biết robot hình người có thể tạo ra doanh số 10 nghìn tỷ đô la trong dài hạn vì nó có nhiều trường hợp sử dụng hơn xe hơi. Ông tin rằng số lượng người máy sẽ vượt xa con người vào năm 2040, vì vậy chúng ta có thể tìm thấy chúng trong mọi doanh nghiệp, nhà máy và thậm chí có thể là hộ gia đình.

Cổ phiếu Tesla vẫn được định giá quá cao, hơn giá trị thực: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của Tesla đã giảm 53% xuống còn 2,04 đô la vào năm 2024. Doanh số bán xe điện giảm là một lý do dẫn đến sự sụt giảm, nhưng công ty cũng đã giảm giá hầu hết các loại xe của mình để củng cố nhu cầu, điều này đã làm xói mòn biên lợi nhuận của công ty.

Mặc dù cổ phiếu Tesla đã giảm 44% so với mức cao nhất mọi thời đại, nhưng nó vẫn được giao dịch ở mức giá trên thu nhập (P/E) gây sốc là 128,6. Điều đó khiến nó đắt hơn đáng kể so với Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon và Alphabet:

Để Tesla trở nên có giá trị hơn cả năm công ty đó cộng lại, như Musk dự đoán, cổ phiếu của công ty sẽ phải tăng vọt 1.500% so với mức giá giao dịch tại thời điểm viết bài này. Với tỷ lệ P/E cao cấp và thu nhập đang giảm, điều đó hoàn toàn không thể xảy ra trong tương lai gần.

Các sản phẩm như robot Cybercab và Optimus dự kiến ​​sẽ không được sản xuất hàng loạt cho đến năm 2026 hoặc muộn hơn, điều đó có nghĩa là Tesla phải dựa vào doanh số bán xe điện chở khách để duy trì hoạt động kinh doanh của mình trong ít nhất là năm tới. Với tốc độ giao hàng đang giảm ở các thị trường chính như Châu Âu, tôi nghĩ công ty sẽ phải chịu một đợt giảm mạnh nữa về thu nhập vào năm 2025.

Nếu điều đó được chứng minh là đúng, cổ phiếu Tesla có thể phải đối mặt với mức giảm tiếp theo là 50% hoặc hơn trong 12 tháng tới. Cổ phiếu này sẽ phải giảm hơn 70% chỉ để tỷ lệ P/E của nó giao dịch theo Nvidia, một trong những công ty vốn hóa lớn tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Định giá cao cấp của Tesla đang ngày càng trở nên khó biện minh hơn.

⦿ ---- Báo Mỹ: nên có ai kiện Trump vụ tăng thuế quan. Ban biên tập của tờ Wall Street Journal đã chỉ trích những lời đe dọa áp thuế gần đây của Tổng thống Trump, cáo buộc chính quyền đang sử dụng một đạo luật đã có từ 48 năm trước để bắt đầu một cuộc chiến thương mại. Ban biên tập đã cảnh báo về khả năng giá tiêu dùng tăng vọt khi thuế quan có hiệu lực hoàn toàn và kêu gọi ai đó đệ đơn kiện để đáp trả."Tổng thống viện dẫn một đạo luật không trao cho ông quyền áp đặt thuế quan toàn diện", họ viết trong tiêu đề phụ của bài báo. "Ai đó nên kiện".Áp lực này xuất hiện sau khi Trump áp dụng mức thuế 25 phần trăm đối với Canada và Mexico và đánh thêm 10 phần trăm thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Các loại thuế này đã có hiệu lực vào đầu tuần này, nhưng tổng thống đã ban hành một số ngoại lệ trong những ngày gần đây.Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế năm 1977 (IEEPA) cho phép nhánh hành pháp điều tra, chặn, cấm hoặc quản lý bất kỳ hoạt động nhập cảng và xuất cảng nào với các quốc gia nước ngoài trong trường hợp có "mối đe dọa bất thường hoặc đặc biệt".Ban biên tập của tờ Journal tiếp tục cáo buộc Trump hiểu sai luật. "Ông ấy đang coi nền kinh tế Bắc Mỹ như một món đồ chơi cá nhân, vì thị trường biến động theo từng ý thích của tổng thống", hội đồng viết. "Rất khó có khả năng ông Trump có đủ thẩm quyền để áp đặt các mức thuế quan này, và chúng tôi hy vọng rằng hành động của ông ấy sẽ bị thách thức về mặt pháp lý".

Tờ WSJ mô tả hà.nh động của Trump là "một sự sửa đổi cơ bản" đối với luật IEEPA với những trích dẫn trực tiếp từ phán quyết năm 2022 của Tòa án Tối cao trong vụ West Virginia kiện EPA, một vụ án liên quan đến quyền hạn của Cơ quan Bảo vệ Môi trường trong việc hạn chế khí thải từ các nhà máy điện.

Họ lưu ý rằng việc thiếu tiền lệ trong lịch sử là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy nỗ lực mở rộng thẩm quyền của Trump dưới chiêu bài cuộc khủng hoảng thuốc phiện fentanyl là "tình trạng khẩn cấp quốc gia" đủ điều kiện. Theo phán quyết, hội đồng viết, "Quốc hội phải rõ ràng cho phép các hành động hành pháp có ý nghĩa về mặt kinh tế và chính trị, mà thuế quan của ông Trump chắc chắn là như vậy".

“Tuy nhiên, vẫn còn phải tranh cãi về việc liệu fentanyl có phải là mối đe dọa bất thường và phi thường hay không, vì ma túy đã tràn qua biên giới trong nhiều thập kỷ”, họ tiếp tục. “Vấn đề lớn hơn là IEEPA không cho phép áp thuế rõ ràng”.

Hội đồng cũng đã nêu rõ các giới hạn về thẩm quyền áp thuế của tổng thống, đề cập đến quyết định của tòa án cấp dưới về việc duy trì việc cựu Tổng thống Nixon sử dụng luật trước IEEPA. Trong trường hợp đó, Nixon đã áp dụng mức thuế 10 phần trăm trên diện rộng để giải quyết thâm hụt thương mại ngày càng tăng của quốc gia — sau đó đã bị Quốc hội hạn chế.

“Thuế quan của ông Trump dường như không liên quan hợp lý đến tình trạng khẩn cấp về fentanyl”, hội đồng của Tạp chí viết. “Và Quốc hội dường như không thích việc Nixon sử dụng các quyền hạn khẩn cấp để giải quyết các vấn đề thương mại vì ba năm sau, nó trao cho Tổng thống thẩm quyền hạn chế để áp thuế”. WSJ viết: “Ông Trump có thể đã tránh xa những thẩm quyền đó vì ông ấy muốn toàn quyền áp thuế.”

⦿ ---- Đánh tới luôn. Chính quyền Ontario của Canada đã quyết định áp dụng phụ phí 25% đối với điện xuất cảng sang các tiểu bang Minnesota, New York và Michigan để ứng phó với cuộc chiến thương mại do Donald Trump khởi xướng. Mặc dù tổng thống Hoa Kỳ đã tuyên bố tạm dừng áp thuế đối với hàng nhập từ Canada trong một tháng, Thủ hiến Ontario Doug Ford đã tuyên bố rõ ràng rằng ông sẽ không lùi bước cho đến khi Trump xóa bỏ hoàn toàn các mối đe dọa về thuế quan. Động thái này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu người Mỹ đang phụ thuộc vào năng lượng từ Canada, gây lo ngại cho các ngành công nghiệp và dân dụng.

Chi phí năng lượng tăng ở Ontario diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng giữa Canada và Hoa Kỳ. Ford đã kiên định với lập trường của mình, tuyên bố rằng việc tạm dừng áp thuế do Trump công bố không đảm bảo sự ổn định lâu dài. Chính quyền của ông nhấn mạnh rằng cho đến khi đạt được thỏa thuận chắc chắn, các biện pháp trả đũa kinh tế sẽ tiếp tục.

Ngoài phụ phí điện, Ontario và các tỉnh khác của Canada đã quyết định chặn việc bán đồ uống có cồn của Mỹ tại thị trường của họ như một phần trong chiến lược gây sức ép với Washington. Xung đột thương mại không chỉ giới hạn ở điện ở Ontario. Canada đã duy trì mức thuế trả đũa trị giá 21 tỷ đô la, ảnh hưởng đến các sản phẩm như nước cam, bơ đậu phộng, cà phê, đồ gia dụng và xe máy, cùng nhiều mặt hàng khác. Các biện pháp này là phản ứng trực tiếp trước đòn tấn công thuế quan mới của Trump, cũng tác động đến Mexico và Trung Quốc, gây ra sự bất ổn trên thị trường tài chính quốc tế.

Phản ứng của Canada là ngay lập tức và mạnh mẽ, với Thủ tướng Justin Trudeau dự đoán rằng cuộc chiến thương mại giữa hai nước có thể kéo dài đến tương lai gần. Các báo cáo từ Associated Press chỉ ra rằng cuộc gọi cuối cùng giữa Trump và Trudeau đã kết thúc bằng những lời lăng mạ và phàn nàn về ngành công nghiệp sữa của Canada.

Phụ phí điện ở Ontario là đòn giáng trực tiếp vào nền kinh tế của các tiểu bang bị ảnh hưởng, vốn phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ Canada để cung cấp cho các ngành công nghiệp và nhà ở của họ. Nếu tranh chấp thương mại kéo dài, hậu quả có thể lan sang các lĩnh vực khác, làm tăng thêm chi phí sinh hoạt cho hàng triệu người Mỹ.

⦿ ---- Theo một người nhận được email và một viên chức hành chính, các nhân viên của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) đã được đề nghị tự nguyện nghỉ việc vào tối thứ Sáu. Khoảng 80.000 nhân viên của cơ quan này đã nhận được một email không chữ ký vào tối thứ Sáu, trong đó cung cấp cho họ "khoản thanh toán khuyến khích tự nguyện nghỉ việc", với thời hạn trả lời được ấn định là thứ Sáu, ngày 14 tháng 3.

Vào tháng 2, trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "Ingraham Angle" của Fox News, Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. cho biết ông có một "danh sách chung" các nhân viên tại bộ mà ông muốn loại bỏ.

HHS giám sát các Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid, nơi cung cấp bảo hiểm y tế cho một bộ phận đáng kể dân số Hoa Kỳ. Cơ quan này cũng giám sát các Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, nơi đã cắt giảm đáng kể lực lượng lao động vào tháng trước. Các chuyên gia đã cảnh báo rằng việc cắt giảm tại HHS có thể cản trở khả năng thúc đẩy các ưu tiên của Kennedy, bao gồm cả việc thay đổi chính sách vắc-xin và loại bỏ thực phẩm không lành mạnh.

"Cắt giảm nhân sự là một thách thức mà ông Kennedy sẽ phải đối mặt", Dorit Reiss, một chuyên gia về chính sách vắc-xin tại Đại học California, San Francisco, cho biết sau khi ông được Thượng viện phê chuẩn vào tháng trước. "Thách thức đó sẽ trở nên trầm trọng hơn do ông thiếu chuyên môn về các chức năng chung của bộ, một vấn đề mà một đội ngũ chuyên gia có thể giúp ông giải quyết".

Đề xuất tách Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh được đưa ra khi Elon Musk và Bộ Hiệu quả Chính phủ của ông đang nỗ lực cắt giảm mạnh quy mô lực lượng lao động liên bang thông qua việc sa thải hàng loạt, giải thể toàn bộ các cơ quan và cắt giảm đáng kể các chương trình và trợ cấp của liên bang.

Cơ quan thanh toán khuyến khích tách biệt tự nguyện (Voluntary Separation Incentive Payment Authority), còn được gọi là cơ quan mua lại, cho phép các cơ quan đang cắt giảm quy mô hoặc tái cấu trúc cung cấp cho nhân viên các khoản thanh toán một lần lên tới 25.000 đô la như một động lực để tự nguyện tách biệt. Nghĩa là bạn cầm gói tiền này để về vườn.

⦿ ---- Cơ quan An sinh Xã hội (SSA) đã công bố một chiến dịch trấn áp lớn đối với các khoản thanh toán quá mức (overpayments) khi tìm cách tiết kiệm ước tính 7 tỷ đô la trong thập niên tới. Hơn 70 triệu người ở Hoa Kỳ phụ thuộc vào các chế độ phúc lợi An sinh Xã hội, bao gồm cả người về hưu và người khuyết tật. Tuy nhiên, an ninh tài chính của những người thụ hưởng này có thể bị đe dọa. Tuần trước, một bản thiết kế ngân sách do Đảng Cộng hòa phê duyệt có thể ảnh hưởng đến các chế độ phúc lợi An sinh Xã hội đã được Hạ viện thông qua và chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực cắt giảm mạnh chi tiêu của chính phủ.

Hôm thứ Sáu, SSA đã công bố rằng họ sẽ bắt đầu khấu trừ 100 phần trăm các chế độ phúc lợi An sinh Xã hội từ những người thụ hưởng được trả quá mức (overpaid). Theo chính sách mới, những người thụ hưởng được trả quá mức sau ngày 27 tháng 3 sẽ bị khấu trừ toàn bộ khoản thanh toán An sinh Xã hội hàng tháng cho đến khi trả hết nợ. Văn phòng Tổng giám đốc ước tính rằng thay đổi này sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong việc thu hồi các khoản thanh toán quá mức.

Vào ngày 27 tháng 3, cơ quan này sẽ bắt đầu gửi thông báo liên quan đến tỷ lệ khấu trừ 100 phần trăm, thay thế cho tỷ lệ 10 phần trăm mà SSA đã áp dụng vào năm ngoái để đảm bảo rằng họ không "gây tổn hại không đáng có cho bất kỳ ai" bằng cách khấu trừ tiền (withholding money) để trả lại cho chính mình sau khi vô tình trả quá nhiều cho người thụ hưởng. Thay đổi này chỉ áp dụng cho các khoản thanh toán quá mức mới liên quan đến các chế độ phúc lợi An sinh xã hội.

Những người thụ hưởng hiện tại có các khoản thanh toán quá mức phát sinh trước ngày 27 tháng 3 sẽ không bị ảnh hưởng và không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào. Tỷ lệ khấu trừ đối với các khoản thanh toán quá mức Thu nhập an sinh bổ sung (SSI: Supplemental Security Income) vẫn ở mức 10 phần trăm. (Ghi chú: bản tin có nhiều chữ khó hiểu. Trường hợp độc giả nhận tiền SSA bỗng nhiên thiếu so với các tháng trước, nên liên lạc Sở Xã Hội để hỏi rõ, xem có bị tính nhầm .)

Trong nội bộ Sở SSA, 7.000 nhân viên sẽ bị sa thải trong tháng này. Trump cũng đã tuyên bố sẽ trấn áp những gì ông gọi là "gian lận, lãng phí và trộm cắp" trong cơ quan này.

⦿ ---- Cộng hòa Hạ viện hôm thứ Bảy đã công bố một dự luật duy trì tài trợ cho chính phủ trong sáu tháng, một bản thiết kế sẽ thúc đẩy phân bổ cho quốc phòng, cắt giảm ở những nơi khác, nhưng phần lớn vẫn giữ nguyên mức tài trợ do Tổng thống Biden đặt ra vào năm ngoái. Quốc hội phải thông qua một điều gì đó trước nửa đêm thứ Sáu tuần tới để tránh việc chính phủ đóng cửa. Đề xuất sẽ đi ngược lại quy trình ngân sách thông thường, chuyển một số quyền thiết lập chi tiêu từ các ủy ban phân bổ sang chính quyền Trump, theo tờ Washington Post đưa tin. Đảng Dân chủ ngay lập tức lên án kế hoạch này.

Dân biểu Rosa DeLauro, đảng viên Dân chủ hàng đầu tại Ủy ban Phân bổ Hạ viện cho biết dự luật này là "một sự giành giật quyền lực đối với Bạch Ốc và tiếp tục cho phép tỷ phú Elon Musk và Tổng thống Trump không bị kiểm soát đánh cắp tiền của người dân Mỹ", theo tờ The Hill. Đảng Dân chủ cho biết nghị quyết tiếp tục sẽ giúp Musk và Bộ Hiệu quả Chính phủ của ông dễ dàng cắt giảm chính phủ và nhân viên hơn. Các nhân viên của Đảng Cộng hòa cho biết ban lãnh đạo Hạ viện đã phối hợp dự luật và công bố dự luật với Bạch Ốc. Theo AP, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đang tiến tới bỏ phiếu vào thứ Ba mặc dù không có sự ủng hộ của đảng Dân chủ, cố gắng gây áp lực lên họ. "Tôi không thích CR", Dân biểu Ralph Norman nói. "Nhưng giải pháp thay thế là gì? Đàm phán với đảng Dân chủ ư? Không."

Dự luật dài 99 trang, ngăn chặn việc đóng cửa chính phủ và gia hạn tài trợ cho đến ngày 30 tháng 9. Dự luật này dự kiến sẽ tăng vừa phải chi tiêu quốc phòng và giảm tài trợ cho các chương trình không liên quan đến quốc phòng. Dự luật mà Đảng Cộng hòa tại Hạ viện cho biết đã được phối hợp chặt chẽ với Bạch Ốc, không đề xuất thực hiện những thay đổi triệt để đối với mức tài trợ hiện tại, với mức tăng vừa phải cho chi tiêu quốc phòng.

Đồng thời, thêm 6 tỷ đô la sẽ được phân bổ cho chăm sóc sức khỏe và cựu chiến binh. Tổng cộng, 892 tỷ đô la sẽ được cung cấp cho chi tiêu quốc phòng liên bang tùy ý với 708 tỷ đô la cho chi tiêu tùy ý không liên quan đến quốc phòng.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ca ngợi dự luật tài trợ chính phủ được Hạ viện Cộng hòa công bố trước đó vào thứ Bảy, gọi đó là "rất tốt" và kêu gọi tất cả đảng viên Cộng hòa bỏ phiếu cho dự luật này vào tuần tới. "Những điều tuyệt vời đang đến với nước Mỹ, và tôi yêu cầu tất cả các bạn hãy cho chúng tôi thêm vài tháng để vượt qua tháng 9 để chúng tôi có thể tiếp tục sắp xếp "ngôi nhà tài chính" của đất nước. Đảng Dân chủ sẽ làm bất cứ điều gì có thể để đóng cửa Chính phủ của chúng ta, và chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Chúng ta phải ĐOÀN KẾT — KHÔNG CHỐNG LẠI", Trump viết trên TruthSocial. Dự luật này nhằm mục đích ngăn chặn việc đóng cửa chính phủ sau thời hạn ngày 14 tháng 3 và gia hạn tài trợ đến ngày 30 tháng 9.

⦿ ---- Costco cũng phải tăng giá. Người mua sắm sẽ thấy ít hàng hóa từ Canada hơn trên các kệ hàng của Costco kể từ khi Tổng thống Trump áp thuế, giám đốc điều hành của chuỗi cửa hàng cho biết, và các sản phẩm có ở đó sẽ có giá cao hơn. Nhà bán lẻ kho bãi này cũng sẽ tìm kiếm nhiều sản phẩm hơn để nhập cảng từ các quốc gia không bị áp thuế của Hoa Kỳ, theo báo cáo của Financial Post.

Trump đã áp thuế, công bố các trường hợp ngoại lệ, đặt ra các thời hạn mới—nhưng nhiều mặt hàng vẫn phải đối mặt với chúng vào thời điểm hiện tại. "Thuế quan rất linh hoạt ngay bây giờ, vì vậy thật khó để đưa ra bất kỳ dự đoán nào về những gì chúng tôi có thể làm, nhưng nhân viên của chúng tôi được trang bị rất tốt để hạ giá và hoãn bất kỳ khoản tăng chi phí nào xảy ra", Vachris cho biết. "Chúng tôi sẽ làm những gì có thể". Giá cả cũng sẽ tăng đối với các mặt hàng bị áp thuế từ Mexico và Trung Quốc. Costco cho biết chưa đến 20% hàng tồn kho tại Hoa Kỳ của họ đến từ ba quốc gia này.

Cổ phiếu Costco đã giảm vào thứ Sáu sau khi kết quả kinh doanh quý 2 phản ánh chi tiêu thận trọng của người tiêu dùng, theo Yahoo Finance. Giám đốc tài chính của công ty cho biết người mua sắm đang "rất thận trọng" trong các quyết định của họ. Gary Millerchip cho biết xu hướng đó có thể sẽ tăng tốc, do "tác động của một số đợt lạm phát trở lại và tác động tiềm tàng của thuế quan".

⦿ ---- Học viện đào tạo cứu hỏa liên bang hàng đầu của đất nước đã hủy các lớp học, có hiệu lực ngay lập tức, hôm thứ Bảy trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Trump đang liên tục đóng băng tài trợ và cắt giảm nhân sự. Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang thông báo rằng các khóa học của Học viện Cứu hỏa Quốc gia (National Fire Academy) đã bị đình chỉ để cho phép "quy trình đánh giá các chương trình và chi tiêu của cơ quan nhằm đảm bảo phù hợp với các ưu tiên của Chính quyền", theo thông báo gửi đến các giảng viên, sinh viên và sở cứu hỏa. Các giảng viên được yêu cầu hủy mọi chuyến đi cho đến khi có thông báo mới, AP đưa tin.

Lính cứu hỏa, nhà cung cấp dịch vụ EMS và những người ứng cứu đầu tiên khác trên khắp cả nước đi đến cơ sở Maryland của NFA để tham gia các chương trình đào tạo miễn phí của tổ chức do liên bang tài trợ. "NFA là một thế lực của sở cứu hỏa", Marc Bashoor, cựu chỉ huy cứu hỏa Maryland và giám đốc dịch vụ khẩn cấp West Virginia với 44 năm kinh nghiệm về an toàn phòng cháy chữa cháy cho biết. "Nó không phải là 'điều tốt để có'. Đây là con đường duy nhất chúng ta phải đưa mọi người từ khắp đất nước đến để học hỏi và cùng nhau học hỏi. Nếu chúng ta muốn tiếp tục có một trong những dịch vụ cứu hỏa hàng đầu thế giới, chúng ta cần có Học viện Cứu hỏa Quốc gia (National Fire Academy)."

⦿ ---- Vu khống là độc chiêu. Elon Musk, người đàn ông giàu nhất thế giới, đã đổ lỗi cho những người bạn tỷ phú George Soros, Reid Hoffman và tổ chức gây quỹ ActBlue về các cuộc biểu tình gần đây nhắm vào công ty Tesla của ông, trích dẫn một "cuộc điều tra"—mặc dù không rõ ông đang nhắc đến cuộc điều tra nào. Trong một bài đăng trên X vào sáng thứ Bảy, Musk đã chỉ tay vào các nhà tài trợ của đảng Dân chủ, bao gồm Soros và Hoffman, cũng như tổ chức ActBlue, Đảng Dân chủ Xã hội Hoa Kỳ và các nhóm liên kết với đảng Dân chủ khác vì đã đứng sau các cuộc biểu tình gần đây chống lại Tesla.

Musk đã trích dẫn một "cuộc điều tra" phát hiện ra những nhóm này chịu trách nhiệm, nhưng ông không trích dẫn bất kỳ cuộc điều tra cụ thể nào và không có bằng chứng nào khác liên kết Soros hoặc Hoffman với các cuộc biểu tình Tesla. Musk cũng gọi sai tên các nhóm này là "do ActBlue tài trợ", mặc dù ActBlue không tài trợ cho các nhóm mà thay vào đó là một nền tảng mà các nhà tài trợ có thể quyên góp tiền cho các chiến dịch hoặc tổ chức.

Musk đã đăng lại một dòng tweet của người có ảnh hưởng cánh hữu Mario Nawfal, lặp lại những tuyên bố của Musk về ActBlue, Soros và Hoffman, trong đó trích dẫn một cách mơ hồ từ X, tờ New York Post và trang tin bảo thủ BizPac Review làm nguồn, mặc dù một bài viết của BizPac Review về các cuộc biểu tình chỉ trích dẫn bài đăng của Musk làm nguồn và các bài viết của tờ New York Post về các cuộc biểu tình của Tesla không nêu rõ ai là người đứng sau chúng.

Bài đăng mới nhất của Musk xuất hiện một ngày sau khi ông nói rằng, "Có điều gì đó không ổn về ActBlue", trong một bài đăng trên X, phản hồi lại một người dùng đăng bài về bảy quan chức cấp cao của ActBlue từ chức vào cuối tháng 2.

⦿ ---- Sợ lộ tin cho báo chí, cưỡng ép nhân viên thử máy dò nói dối. Bộ An ninh Nội địa đã bắt đầu thực hiện các bài kiểm tra máy phát hiện nói dối đối với nhân viên để xác định xem ai có thể tiết lộ thông tin cho giới truyền thông về các hoạt động nhập cư, theo bốn nguồn tin quen thuộc với hoạt động này. Kế hoạch thực hiện các bài kiểm tra này của bộ lần đầu tiên được Bloomberg Government đưa tin.

Ông trùm biên giới Tom Homan và Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem đã đổ lỗi cho số vụ bắt giữ của ICE thấp hơn dự kiến là do các vụ rò rỉ gần đây tiết lộ các thành phố mà cơ quan này dự định tiến hành các hoạt động.

Trong một video được đăng trên X Friday, Noem cho biết, "Chúng tôi đã xác định được hai kẻ tiết lộ thông tin tại Bộ An ninh Nội địa, những kẻ đã nói với mọi người về các hoạt động của chúng tôi và gây nguy hiểm cho tính mạng của lực lượng thực thi pháp luật. Chúng tôi có kế hoạch truy tố hai cá nhân này và buộc họ phải chịu trách nhiệm về những gì họ đã làm."

Không rõ liệu hai nhân viên mà Noem nhắc đến có được xác định thông qua bài kiểm tra máy phát hiện nói dối hay không. Cũng không rõ có bao nhiêu nhân viên đã được kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối hoặc có thể phải trải qua bài kiểm tra này, nhưng các nguồn tin cho biết những nhân viên được yêu cầu làm bài kiểm tra cho đến nay đều ở các cơ quan khác nhau trên khắp DHS.

⦿ ---- Các cơ quan quản lý nhập cư không cần phải quay lại chính sách thời Biden hạn chế bố ráp di dân lậu trong các trường học sau khi các quan chức ở Denver phản đối các chính sách mới của chính quyền Trump, theo phán lệnh tử một thẩm phán liên bang hôm thứ Sáu.

Thẩm phán liên bang Daniel Domenico cho biết Trường công lập Denver đã không chứng minh được rằng sự sụt giảm về số lượng học sinh là do chính sách mới của chính quyền Trump. Ông cho biết không rõ nỗi sợ hãi xung quanh các hành động thực thi có thể xảy ra tại các trường học thực sự là do các quy tắc mới hay lo ngại rộng hơn về các hành động nhập cư gia tăng.

Theo một nhóm đại diện cho các khu học chánh lớn ở thành thị trên khắp Hoa Kỳ, chính sách mới về bố ráp di dân lậu trong trường vẫn chưa được thực hiện. Bên cạnh việc sụt giảm số lượng học sinh, Trường công lập Denver cho biết họ đã phải chuyển hướng nguồn lực để ứng phó với nỗi sợ hãi của học sinh và gia đình về việc dỡ bỏ các quy tắc lâu đời hạn chế thực thi nhập cư gần trường học, nhà thờ và các địa điểm nhạy cảm khác.

"Điều này bao gồm cung cấp hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho học sinh, chuyển sự chú ý của quản trị viên từ việc học sang các vấn đề nhập cư và hỗ trợ những học sinh nghỉ học để theo kịp chương trình", các luật sư của khu học chánh cho biết trong yêu cầu chặn các quy tắc mới.

Phán quyết được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Thị trưởng Denver Mike Johnston và các nhà lãnh đạo Dân chủ của các thành phố khác có mặt tại Washington để trả lời các câu hỏi từ các thành viên Cộng hòa của Quốc hội về cái gọi là chính sách thành phố trú ẩn [không bố ráp di ] của họ. Vụ kiện do khu học chánh đệ trình, không phải thành phố.

⦿ ---- Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR: Syrian Observatory for Human Rights) đã cập nhật hôm thứ Bảy số người chết trong các vụ thảm sát mới nhất ở các vùng ven biển Syria lên tới 1.000 người, trong d9o1 gần 750 thường dân đã thiệt mạng, chủ yếu là trong các vụ nổ súng tầm gần. Số người chết trong nhiều ngày giao tranh giữa lực lượng an ninh Syria và những người trung thành với Tổng thống lâu năm bị lật đổ Bashar al-Assad, cùng các vụ giết người trả thù sau đó, đã tăng lên hơn 1.000 người vào ho6m thứ Bảy.

"Các vùng ven biển Syria và dãy núi Latakia đã chứng kiến những sự kiện đau thương và các hoạt động thanh trừng trên cơ sở giáo phái và khu vực, giết chết hàng trăm công dân, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Lực lượng an ninh, các thành viên của Bộ Quốc phòng và các lực lượng hỗ trợ họ đã phạm tội ác chiến tranh và vi phạm nhân quyền, trong khi không có biện pháp răn đe hợp pháp", SOHR cho biết. SOHR kêu gọi chính quyền Syria truy cứu trách nhiệm đối với những kẻ phạm tội và kêu gọi cộng đồng quốc tế ghi lại "những hành vi vi phạm nghiêm trọng đối với dân thường".

⦿ ---- Bạn đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ xuân (spring break) chưa? Một trong những điểm đến nghỉ xuân hàng đầu ở Hoa Kỳ là California, theo AAA. Dữ liệu đặt phòng của AAA và Automobile Club of Southern California cho thấy hầu hết du khách đều muốn tìm nơi có thời tiết ấm áp, trong đó khu vực Anaheim (Quận Cam)/Los Angeles nằm trong số 10 điểm đến phổ biến nhất trên toàn quốc. Khu vực này đứng thứ 7 trong danh sách.

Tuy nhiên, Florida là điểm đến nghỉ xuân phổ biến nhất, theo dữ liệu đặt phòng của AAA toàn quốc. Orlando đứng đầu danh sách ở vị trí số 1, tiếp theo là Fort Lauderdale ở vị trí số 2, Miami ở vị trí số 4 và Tampa ở vị trí số 8.

Theo AAA, bất kể bạn đi du lịch ở đâu — hoặc bằng cách nào — vào kỳ nghỉ xuân, năm nay chi phí sẽ cao hơn. Theo AAA, giá vé máy bay khứ hồi trung bình là 820 đô la cho các thành phố trong nước, tăng 7% so với năm ngoái và 1.440 đô la cho các thành phố quốc tế, tăng 2% so với năm ngoái.

Giá phòng khách sạn tại Hoa Kỳ đắt hơn 8%, trung bình là 660 đô la. Giá thuê khách sạn ở nước ngoài rẻ hơn 4%, trung bình là 740 đô la. Du thuyền trong nước đắt hơn 27% trong năm nay, trong khi du thuyền quốc tế tăng 3%. Chi phí thuê xe trong nước gần bằng năm ngoái, với giá đặt xe trung bình khoảng 645 đô la. Giá thuê xe quốc tế rẻ hơn 5% trong mùa này, với giá đặt xe trung bình khoảng 615 đô la.

Sau đây là 10 điểm đến trong nước hàng đầu, theo AAA:

1. Orlando, Florida

2. Ft. Lauderdale, Florida

3. Atlanta, Georgia

4. Miami, Florida

5. New York, New York

6. Honolulu, Hawaii

7. Anaheim/Los Angeles, CA

8. Tampa, Florida

9. Chicago, Illinois

10. Charlotte, North Carolina

Đây là 10 điểm đến quốc tế hàng đầu, theo AAA:

1. Rome, Ý

2. London, Anh

3. Paris, Pháp

4. Dublin, Ireland

5. Barcelona, Tây Ban Nha

6. Madrid, Tây Ban Nha

7. Amsterdam, Hoà Lan

8. Lisbon, Bồ Đào Nha

9. Tokyo, Nhật Bản

10. Oranjestad, Aruba

⦿ ---- Một thiếu niên 14 tuổi đã bắn chết một cảnh sát và làm bị thương một cảnh sát khác vào tối thứ Sáu tại New Jersey, các nhà chức trách cho biết. Các nhân chứng mô tả cảnh sát chạy xuống một con phố đông đúc trước khi họ nghe thấy một loạt hơn chục tiếng súng, AP đưa tin. Cảnh sát bị giết, Joseph Azcona, 26 tuổi, là một phần của nhóm thám tử cảnh sát Newark và các đặc vụ liên bang đã đến bắt giữ một nghi phạm trong một vụ bắt giữ vũ khí bất hợp pháp khi cảnh sát này bị bắn trong xe, các nhà chức trách cho biết. "Anh ta thậm chí còn không kịp bước ra khỏi xe trước khi bị bắn", Emanuel Miranda, giám đốc an toàn công cộng của Newark, cho biết hôm thứ Bảy.

.

Cảnh sát kia, không được xác định danh tính, đã được đưa vào bệnh viện với những vết thương không đe dọa đến tính mạng. Trong một cuộc họp báo, Thị trưởng Newark Ras Baraka gọi vụ nổ súng là "sự coi thường tàn bạo, vô cảm đối với nhân loại" và cho biết các cảnh sát đã đến hiện trường khi biết rằng "có thể xảy ra nguy hiểm nghiêm trọng". Cảnh sát đã bắt giữ năm người, bao gồm cả cậu bé 14 tuổi, bị cáo buộc tội giết người, cố ý giết người và tàng trữ vũ khí trái phép, Công tố viên Quận Essex Theodore Stephens II cho biết. Cậu bé 14 tuổi đã bị bắn và nhập viện với những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, Stephens cho biết.

.

⦿ ---- Vào ngày 20 tháng 4 năm ngoái, thi thể của Jazmin Pellegrini, 15 tuổi, được tìm thấy nằm úp mặt xuống lối đi riêng ở San Francisco, cách nhà hàng dặm—một cái chết "gây chấn động toàn thành phố", theo báo San Francisco Chronicle đưa tin. Jazmin đã bỏ nhà đi vài ngày trước đó và chính quyền xác định cô bé đã chết vì dùng quá liều fentanyl. Tuy nhiên, một cuộc điều tra của báo SF Chronicle đã phát hiện ra rằng fentanyl chỉ là một phần nhỏ của vấn đề.

.

Thay vào đó, câu chuyện của Jazmin là câu chuyện về một thiếu niên rơi vào trầm cảm khi cô bé phải đối mặt với chấn thương tình dục thời thơ ấu và tình trạng của cô bé trở nên tồi tệ hơn khi cô bé bước vào thế giới của các trung tâm điều trị tâm thần vì lợi nhuận, "một phần cốt lõi trong các cải cách chăm sóc sức khỏe hành vi toàn diện của Thống đốc Gavin Newsom", theo bài viết giải thích.

.

Hồ sơ bệnh án của thiếu nữ này cho thấy rằng từ tháng 3/2022 đến tháng 4/2024, cô đã phải nhập viện khoảng 40 lần tại gần một chục bệnh viện tâm thần tư nhân và phi lợi nhuận, hoặc tại các khoa tâm thần của bệnh viện và khoa cấp cứu, theo câu chuyện của Joaquin Palomino và Cynthia Dizikes.

.

Kết quả của việc đó là: "Việc chăm sóc bệnh viện rải rác này dường như khiến Jazmin không có kế hoạch điều trị phối hợp, đặc biệt là về thuốc men. Trong hai năm đó, các bác sĩ đã bắt đầu và ngừng sử dụng hơn một chục loại thuốc chống trầm cảm, thuốc ổn định tâm trạng, thuốc kháng histamine và các loại dược phẩm khác. Các chuyên gia cho biết sự kết hợp phức tạp của các loại thuốc như vậy ở thanh thiếu niên có tác dụng phụ chưa biết".

.

Đại diện của Signature, Universal và Acadia—các công ty chăm sóc sức khỏe đã điều trị cho cô—từ chối trả lời các câu hỏi cụ thể về việc chăm sóc Jazmin nhưng phản đối báo cáo của tờ báo về tình trạng thiếu nhân viên và bỏ bê tại các cơ sở của họ. Câu chuyện nêu rõ rằng ngay cả các cơ sở tâm thần được quản lý tốt cũng có một nhiệm vụ khó khăn cố hữu, nhưng nó cũng cho thấy trường hợp của Jazmin là một ví dụ về một hệ thống đã làm một thiếu niên đang cần sự giúp đỡ thất bại.

.

⦿ ---- HỎI 1: Cứ 15 người lớn ở Hoa Kỳ thì có một người, hay khoảng 7%, đã từng chứng kiến một vụ xả súng hàng loạt?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho thấy cứ 15 người lớn ở Hoa Kỳ thì có một người, hay khoảng 7%, đã từng chứng kiến một vụ xả súng hàng loạt. Trong khi đó, có hai phần trăm bị thương trong một vụ xả súng hàng loạt –– có thể là do bị bắn, bị giẫm đạp trong cảnh hỗn loạn sau đó hoặc bị thương liên quan. Một nhóm các nhà nghiên cứu từ Đại học Colorado Boulder đã công bố phát hiện của họ vào thứ Sáu, ngày 7 tháng 3, trên tạp chí JAMA Network Open. Nhóm nghiên cứu do David Pyrooz, giáo sư xã hội học và nhà tội phạm học tại Viện Khoa học Hành vi tại CU Boulder, đứng đầu đã khảo sát 10.000 người lớn ở Hoa Kỳ vào tháng 1 năm 2024 –– một tháng có xu hướng xảy ra tỷ lệ xả súng hàng loạt thấp hơn. Tổ chức The Gun Violence Archive đã ghi nhận 4.917 vụ xả súng hàng loạt trong giai đoạn 2015-2024 và thêm 47 vụ nữa vào năm 2025 cho đến nay. Chi tiết:

https://san.com/cc/1-in-15-us-adults-have-experienced-a-mass-shooting-study/

⦿ ---- HỎI 2: Thanh thiếu niên ngủ ít hơn 7,7 giờ mỗi đêm có nhiều khả năng bị huyết áp cao hơn?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho thấy thanh thiếu niên ngủ ít hơn 7,7 giờ mỗi đêm có nhiều khả năng bị huyết áp cao hơn. Tương tự như vậy, những người bị mất ngủ và thiếu ngủ có khả năng bị huyết áp cao vượt quá 140 tâm thu cao gấp năm lần, theo nghiên cứu được trình bày hôm thứ Năm tại cuộc họp của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ ở New Orleans. Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2025/03/07/teens-sleep-high-blood-pressure-study/1131741364242/

.