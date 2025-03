NIỀM TRI ÂN MUÔN ĐỜI



Hồi Ký PT. Nguyễn Mạnh San



Năm 1975 ngay sau khi tôi đến Hoa Kỳ, tôi đã được phép ghi danh theo học ngành Tâm Lý Học tại Đại Học Oklahoma City University lớp buổi tối, để sẽ tốt nghiệp văn bằng Cao Học về tâm lý (MA in psychology) vào năm 1980 và sẽ nạp đon xin làm cố vấn viên cho một trường trung hoc. Trong thời gian 5 năm này, ban ngày tôi phục vụ cho Cơ Quan Thiện Nguyện Công Giáo gọi tắt là USCC (United States Catholic Conference), đặc trách chương trình tái định cư cho người dân tỵ nạn Cộng Sản Đông Nam tại tiểu bang Oklahoma từ 1975 tới 1980.







Ngay khi tôi ra trường 1980, tôi may mắn được Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (US Department of Justice) tuyển dụng tôi vào làm việc cho Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ (US Western District Court of Oklahoma) với chức vụ làm Phụ Tá Trưởng Phòng Tố Tụng Tòa Án (US Deputy Court Clerk), đặc trách Luật Sư Đoàn Liên Bang và Nhập Tịch Hoa Kỳ (Federal Attorney Admissions & US Naturalization).



Thi hành 2 nhiệm vụ quan trọng này mà tôi đã được cấp trên tin cậy giao phó cho tôi đảm trách liên tục hơn 32 năm tại tòa án, để cứu xét hơn 16 ngàn đơn xin đệ nạp của luật sư tại tòa và đã được chấp thuận tuyên thệ (swearing-in) trước tòa án và được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cấp liên bang.



Đồng thời cũng trong thời gian liên tục phục vụ hơn 32 năm trong Ngành Tư Pháp Hoa Kỳ tại Tòa này, mà tôi đã tiến hành thủ tục pháp lý hành chánh cứu xét cho hơn 27 ngàn công dân ngoại quốc, thuộc 49 quốc gia trên thế giới tuyên thệ trở thành công dân Hoa Kỳ. Đây là một chức vụ đầu tiên trên toàn quốc Hoa Kỳ được bổ nhiệm cho một người Việt Nam đảm trách mà tôi cũng là người Việt Nam duy nhất trên toàn thể 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, được quyền nhân danh Tòa Án Liên Bang do tôi ký tên trong Chứng Chỉ Nhập Tịch Hoa Kỳ được cấp phát cho mọi công dân trong các buổi Lễ Tuyên Thệ Nhập Tịch.



Trong sư nghiêp phục vụ hơn 32 năm liên tục trong ngành Tư Pháp Hoa Kỳ tại Tòa Án Liên Bang của tiểu bang Oklahoma, thì tôi không thể nao quên được Luật sư Turner Primrose là người có lòng nhiệt thành bác ái đối với mọi thân chủ cần sự giúp đỡ của ông. Trước tiên là để tưởng niệm đến linh hồn quá cố luật sư Turner Primrose, là vị luật sư chuyên biệt vế Luật Di Trú. Ông nổi tiếng khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ và ở quốc ngoại. Ông đã vĩnh viễn giã từ trần gian này cách đây mấy chục năm, mà ông là một trong những luật sư di trú đầu tiên đã bỏ nhiều thời gian huấn luyện cho tôi những kinh nghiệm quý báu trong môn pháp luật chuyên biệt, phức tạp, bao gồm khía cạnh chính trị, tôn giáo, bác ái v.v... mà tất cả các quốc gia khác không hề bao gồm những khía cạnh đặc trưng như vậy, ngoại trừ quốc gia tạp chủng được mệnh danh là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ mà thôi.



Đêm nay trước Bàn Thờ Thiên Chúa, tôi xin chắp hai tay, cúi đầu kính cẩn cầu nguyện cho linh hồn linh thiêng luật sư Primrose sớm về hưởng ơn phúc đức bên Ngài trên nước trời. Tôi rất lấy làm thương tiếc không tìm thấy hình ảnh luật sư Primrose chụp chung với tôi khi ông còn sống trên trần gian này, đễ tôi kèm theo bài viết này tưởng nhớ lại tình bạn hữu thắm thiết với nhau như tình anh em ruột trong một nhà.Nói đến luật sư Primrose thì phải kể đến Luật Sư Vance Winningham. Ông là một trong 100 luật sư nổi tiếng và giòi nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Ông có những đặc tính tốt lành, biết thương người của ông. Nếu đem so sánh với LS.Turner Primrose thì kẻ 8 lạng người nửa cân, không cần thiết phải kể thêm chi tiết ra đây. Ông là người duy nhất đào tạo ra nhiều luật sư chuyên biệt về ngành di trú Hoa Kỳ tại đia phương Oklahoma nói riêng và có nhiều thân chủ và văn phòng chi nhánh của ông ở nhiều quốc gia khác trên thế giới mà tôi là người thân tín nhất với ông, đã được ông huấn luyện tận tình và truyền dạy cho tôi những kình nghiệm về luật di trú phức tạp nhất của Hoa Kỳ như tôi đã đề cập chi tiết ở phần trên đây. Chính nhờ vào sự chỉ dạy hết lòng của ông dành cho tôi trong nhiều năm qua, mà cho tới nay đôi khi có những vấn đề hắc búa, nan giải làm cho tôi không thể tiếp tục cố vấn để giải quyết vấn đề rắc rối của họ được, nên tôi vẫn đến nhờ cậy ông chỉ giáo cho tôi.Phải thú thật với tất cả mọi người nếu không có LS. Vance Winningham tận tình chỉ dạy tôi mấy chục năm qua, thì ngày nay vô phương tôi không thể trở thành một chuyên gia thường được nhiều nơi mờ đi thuyết trình về Pháp Luật Hoa Kỳ Thực Dụng và là tác giả của 2 cuốn Tuyển Tập Pháp Luật Hoa Kỳ Thực Dụng, bao gồm 76 đề tài pháp lý thực dụng được ấn bản 3000 cuốn sách Việt Ngữ và 1000 cuốn sách Anh Ngữ dùng để tặng không bán, như quý vị từng thấy 2 cuốn sách này xuất hiện trong thư viện hay nơi công cộng trong nhiều năm qua.Điếu đáng ghi nhớ nhất vào năm 1998 hơn 200 tù nhân thường trú gốc Á Châu phạm tội hình sự (Criminal), lãnh án tù ở từ 15 năm đến 20 năm và sau khi đã thi hành xong bản án hình sự thì bị Sở Di Trú Hoa Kỳ giam giữ lại trong trại tù ở tỉnh Warika, Oklahoma vô thời hạn để chờ ngày bị trục xuất trả về nguyên quán. Nhưng nhờ tác giả bài viết này đệ nạp đơn thỉnh nguyện lên Quan Tòa Chánh Án Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ của tiểu bang Oklahoma nên 90% anh em được tạm thả về nhà xum họp với gia đình và được tạm thời cấp giấy phép đi làm việc trở lại.Hơn thế nữa có những anh em được trả lại thẻ thường trú, không bị trục xuất trả về nguyên quán nữa. Nói tóm lại nhờ vào 2 vị luật sư ân nhân của tôi vừa kể trên đây để chỉ dẫn cho tác giả hiểu rõ những điều luật di trú và quyền lợi của anh em tù nhân phạm pháp, thì vô phương không thể giúp đỡ điều gì cho anh em được.