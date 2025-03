Hình trên: Keith Kellogg, Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, thanh minh rằng Trump khi hứa kết thúc chiến tranh trong vòng 24 giờ, đã không nêu rõ ngày nào: "Bạn còn nhớ tổng thống đã nói rằng ông sẽ kết thúc chiến tranh trong vòng 24 giờ không? Chúng tôi không nói ngày nào, năm nào."

- Keith Kellogg (Đặc sứ của Trump): Trump nói 24 giờ có hòa bình cho Ukraine, nhưng "Chúng tôi không nói sẽ xảy ra ngày nào, năm nào."

- Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Nga họp với doanh nhân Nga: Trump sẽ gỡ trừng phạt Nga để bình thường kinh doanh Mỹ-Nga

- Laurie Bristow (Cựu Đại sứ Anh tại Nga): Putin chỉ ngưng bắn khi có lợi

- Thủ tướng Ý: nên áp dụng Điều 5 Hiệp ước bảo vệ chung NATO cho Ukraine

- Trump: Trump đã gửi thư cho Lãnh tụ tối cao Iran đòi đàm phán về cấm vũ khí hạt nhân

- Nga: có thể Pháp đang triển khai vũ khí hạt nhân tới các quốc gia khác

- Ukraine đã nhận 752 triệu bảng Anh từ Anh "bảo đảm bằng số tiền thu được" từ các tài sản bị đóng băng của Nga

- Bán bí mật quân sự Mỹ cho TQ, 2 lính Mỹ Jian Zhao và Li Tian bị bắt, bị truy tố

- Zelensky kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trên cả bầu trời và trên biển để làm bước đầu tới hòa bình.

- Trump: hy vọng Nga, TQ và Mỹ rời bỏ vũ khí nguyên tử

- Không quân châu Âu, với 120 máy bay chiến đấu, có thể bảo vệ bầu trời Kyiv và Tây Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga.

- Đọc xong bài diễn văn ở lưỡng viện, Trump xuống bắt tay, cảm ơn Chánh án Tòa tối cao John Roberts đã phong cho Trump toàn quyền như vua

- Giới bất đồng chính kiến TQ kinh hoàng vì Trump sa thải công chức làm y hệt TQ thời kỳ Hồng Vệ Binh đấu tố trí thức

- Các thị trường chứng khoán tại Mỹ sụt giảm

- Công khai bịt miệng: Trump kêu gọi đài MSNBC sa thải Nicolle Wallace và Rachel Maddow

- CDC gọi 180 nhân viên đã bị sa thải về làm lại

- Tài sản Elon Musk đã giảm 102 tỷ đô trong 2 tháng

- TNS Cộng Hòa Florida Rick Scott: Cộng hòa sẽ cắt giảm An sinh xã hội và các chương trình chính phủ khác để cứu ngân sách.

- Tòa: Trump không phải là vua. Tòa phán hãy phục chức cho ủy viên Gwynne Wilcox (phụ nữ da đen đầu tiên trong NLRB) vì sa thải sai

- 1 Thượng nghị sĩ Canada thách Donald Trump Jr. lên võ đài đấu võ để gây quỹ từ thiện

- Đài CBS xin tòa hủy vụ Trump kiện: Trump đòi tòa phạt CBS bồi thường Trump 20 tỷ đô vì phỏng vấn Kamala Harris mùa bầu cử

- Trump ký lệnh cho phép nhân viên di trú bố ráp, bắt giữ các gia đình di cư có trẻ em trong đợt truy quét mới.

- Nasdaq hy vọng cho giao dịch 24 giờ trong 5 ngày/tuần từ cuối năm 2026

- Nổ tên lửa SpaceX chuyến bay thử nghiệm Starship thứ 8 vì "sự kiện năng lượng" ở phần đuôi

- Trump: Elon Musk không sa thải, chỉ là người cố vấn, các Bộ trưởng mới có quyền sa thải

- Trump: đừng ngó thị trường chứng khoán mà chóng mặt

- Trump: công ty vận tải CMA CGM của Pháp sẽ đầu tư 20 tỷ đô vào Mỹ để mở xưởng đóng tàu, sẽ thuê 10.000 nhân viên

- TNS Cộng hòa Lisa Murkowski chỉ trích Trump, Musk vì đang gây hại cho Hoa Kỳ và thế giới.

- Chiếc cưa máy mà Elon Musk dùng để múa trong hội nghị Cộng Hòa không được sản xuất tại Mỹ.

- Trump: đang xem xét có nên thu hồi quy chế tạm cư đối với 240.000 người Ukraine đã vào Mỹ xin tỵ nạn hay không

- Trump hoãn áp thuế 1 tháng với đa số hàng Mexico

- Cựu DB Matt Gaetz tính tranh cử ghế Bộ trưởng Tư pháp Florida vào năm 2026

- Đặc sứ của New Zealand tại Anh bị trục xuất sau khi công khai chỉ trích TT Trump về sự kém hiểu biết lịch sử Châu Âu

- Putin: các vùng đã tự nguyện sáp nhập vào Nga sẽ không bị từ bỏ, nhưng cởi mở để bàn về hòa bình ở Ukraine

- Dân Mỹ biểu tình trước nhiều đại lý xe điện Tesla, phản đối Elon Musk

- Một đại lý xe ở Pennsylvania báo động: giá xe đã tăng 20.000 đô/chiếc, nhiều khách thối lui

- 21 đơn tập thể kiện Trump để giữ việc làm cho hàng trăm ngàn công chức.

- Sở Am sinh Xã hội SSA: Trump và Musk không hiểu, nênt ưởng rằng có rất nhiều người trên cả trăm tuổi đang lãnh tiền SSA

- Các tiệm McDonald's cải tiến 43.000 địa điểm bằng trí tuệ nhân tạo AI để khách giảm thời gian chờ đợi

- Những người phải bị phẫu thuật vào thứ Sáu có nhiều nguy cơ chết và biến chứng cao hơn ngày khác

- HỎI 1: Báo động: 22% bướm đã tận diệt trong 20 năm qua? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Căng thẳng vừa phải làm tăng nguy cơ đột quỵ lên 78% ở phụ nữ? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-7/3/2025) ⦿ ---- Nasdaq có kế hoạch cung cấp dịch vụ giao dịch 24 giờ từ Thứ Hai đến Thứ Sáu trên sàn giao dịch chứng khoán của mình, theo lời Chủ tịch Tal Cohen của công ty điều hành sàn giao dịch lớn thứ hai tại Hoa Kỳ đã công bố vào Thứ Sáu.

"Chúng tôi rất vui mừng khi chia sẻ rằng Nasdaq đã bắt đầu hợp tác với các cơ quan quản lý, những người tham gia thị trường và các bên liên quan quan trọng khác, với mục tiêu cho phép giao dịch 24 giờ trong 5 ngày/tuần trên Thị trường chứng khoán Nasdaq", Cohen cho biết trong một bài đăng trên LinkedIn. Thị trường chứng khoán dự kiến ​​sẽ bắt đầu giao dịch 24 giờ vào nửa cuối năm 2026, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý.

⦿ ---- Nổ tên lửa vì trở ngại năng lượng. SpaceX cho biết trong một tuyên bố rằng vụ nổ xảy ra trong chuyến bay thử nghiệm Starship thứ tám của họ là do một "sự kiện năng lượng" ở phần đuôi (phía sau) của tên lửa. Vụ nổ sau đó, đến lượt nó, gây ra "mất một số động cơ Raptor", sau đó dẫn đến "mất độ cao và khả năng kiểm soát" và cuối cùng là mất liên lạc với tàu khoảng 9 phút 30 giây sau khi cất cánh. SpaceX nói thêm rằng không có vật liệu độc hại nào có trong các mảnh vỡ và "không có tác động đáng kể nào được dự đoán sẽ xảy ra đối với các loài sinh vật biển hoặc chất lượng nước".

⦿ ---- Bất chấp việc sa thải hàng loạt, các email tối hậu thư gửi đến các nhân viên chính phủ và sự ủng hộ liên tục dành cho cố vấn Elon Musk của mình, Tổng thống Trump đã nói với các thành viên Nội các vào thứ Năm rằng Elon Musk không phải là người phụ trách các bộ phận và việc sa thải của họ - họ là người phụ trách.

Theo Politico, đây là nỗ lực đáng kể đầu tiên của Trump nhằm hạn chế quyền hạn của Musk khi nói rằng Bộ Hiệu quả Chính phủ nên tư vấn nhưng quyết định sa thải cuối cùng là tùy thuộc vào Nội các. Tuy nhiên, sau đó, theo USA Today, Trump đã đưa ra lời cảnh báo rằng "chúng tôi sẽ theo dõi" và nếu các viên chức "không cắt giảm, thì Elon sẽ là người cắt giảm".

Tối hôm trước, Musk đã gặp các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội, một số người trong số họ đã nghe từ các cử tri nổi giận về việc sa thải, hủy bỏ trợ cấp và đóng cửa văn phòng của ông. Ông nói với các thành viên Hạ viện Cộng rằng ông "không thể đánh một nghìn chỗ trong mọi lúc", theo Politico, và cho biết ông sẽ sửa chữa những sai lầm của mình.

⦿ ---- Thẩm phán Tòa án liên bang Hoa Kỳ Beryl Howell tại Washington, DC, đã phát hiện Trump không có thẩm quyền loại Gwynne Wilcox khỏi Ban Quan hệ Lao động Quốc gia (NLRB: National Labor Relations Board). "Tổng thống Hoa Kỳ không phải là vua—và quyền lực của ông ta trong việc loại bỏ các viên chức liên bang và công chức trung thực như nguyên đơn không phải là tuyệt đối", Howell viết.

Thẩm phán thừa nhận lập luận của chính quyền rằng Tòa án Tối cao (mà dự đoán Trump sẽ nộp đơn kháng cáo lên tòa này để sa thải nhân sự kia) có thể có xu hướng lật ngược phán quyết 90 năm tuổi hạn chế quyền lực của tổng thống trong việc loại bỏ các thành viên của các cơ quan độc lập. Nhưng bà cho biết cho đến khi và trừ khi tòa án cấp cao hành động, luật hiện hành rõ ràng ủng hộ việc giữ Wilcox ở lại vai trò của mình.

Wilcox đã kiện Trump sau khi ông sa thải bà và cố vấn chung của cơ quan, Jennifer Abruzzo, vào ngày 27 tháng 1. Các luật sư của Wilcox cho biết trước đây không có tổng thống nào cố gắng loại bỏ một thành viên NLRB, theo AP. Họ lập luận rằng các thành viên hội đồng quản trị chỉ có thể bị sa thải "vì bỏ bê nhiệm vụ hoặc làm sai trái trong chức vụ" và chỉ sau khi thông báo và tổ chức phiên điều trần. Cơ hội duy nhất để Trump thắng kiện trong vụ kiện của Wilcox là thuyết phục Tòa án Tối cao "áp dụng tầm nhìn mới, quyết liệt hơn về quyền lực của tổng thống, có hiệu lực sẽ xóa bỏ các cơ quan độc lập", luật sư của bà viết.

Wilcox là người phụ nữ da đen đầu tiên phục vụ trong hội đồng gồm năm thành viên trong lịch sử 90 năm của hội đồng NLRB. Thượng viện đã xác nhận Wilcox cho nhiệm kỳ năm năm thứ hai vào tháng 9 năm 2023. Quốc hội đã thành lập hội đồng vào năm 1935. Mục đích chính của hội đồng là giải quyết các tranh chấp về các hoạt động lao động không công bằng. Hội đồng đã xét xử hàng trăm vụ án trong năm tài chính trước.

⦿ ---- Có ngon thì lên sân oánh nhau. Một chính trị gia Canada dường như đã hiểu theo nghĩa đen lời nói đấu võ của Thủ tướng Justin Trudeau, khi nói rằng ông muốn đấu với Donald Trump Jr. Thượng nghị sĩ Patrick Brazeau, đến từ Quebec, đã thách đấu con trai của Tổng thống Trump trong một trận đấu quyền anh từ thiện trong một bài đăng trên X. Ông cho biết ông làm như vậy để bày tỏ sự phẫn nộ của mình với cuộc chiến thương mại giữa Hoa Kỳ và Canada.

"Trước những mức thuế quan giả mạo này ... Tôi thách đấu với ông để gây quỹ cho nghiên cứu ung thư hoặc một tổ chức do ông lựa chọn", người đàn ông 50 tuổi này viết vào thứ năm. Sau đó, ông nói với CBC News rằng ông "nghiêm túc 100 phần trăm" và nói rằng trận đấu thậm chí có thể diễn ra trên đất Hoa Kỳ. "Các quốc gia của chúng ta không cần phải có chiến tranh nhưng chúng ta có thể chiến đấu để gây quỹ", ông nói thêm.

Lời thách đấu của Brazeau, mà Don Jr. vẫn chưa công khai thừa nhận, xuất hiện hơn một thập niên kể từ khi thượng nghị sĩ này đấu với Trudeau trong một trận đấu từ thiện tương tự vào năm 2012. Bản thân Trudeau đã sử dụng ngôn ngữ đấu võ kể từ khi áp đặt thuế quan trả đũa đối với Hoa Kỳ vào đầu tuần này, nói rằng: "Chúng tôi là người Canada. Chúng tôi sẽ chiến đấu và chúng tôi sẽ chiến thắng.” Ông đã nhắc lại từ “chiến đấu” nhiều lần trong suốt cuộc họp báo vào ngày 4 tháng 3. “Người Canada rất hợp lý, và chúng tôi lịch sự, nhưng chúng tôi sẽ không lùi bước trước một cuộc chiến,” ông nói, mở đầu bài phát biểu mạnh mẽ với các phóng viên.

⦿ ---- Đài CBS đang tìm cách bác bỏ vụ kiện trị giá 20 tỷ đô la của Donald Trump liên quan đến cuộc phỏng vấn 60 Minutes năm ngoái với cựu Phó Tổng thống Kamala Harris. Trump đã tuyên bố "sự can thiệp đối với cử tri" của của đài trong cách biên tập và phát sóng cuộc phỏng vấn của Harris. Nhưng trong một cặp hồ sơ, công ty truyền thông CBS tuyên bố vụ kiện - được đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ ở Quận phía Bắc Texas - không có địa điểm thích hợp, ngoài quyền tài phán cá nhân và chủ đề. "Vụ [Trump] kiện [CBS] là sự xúc phạm đến Tu chính án thứ nhất và không có cơ sở về mặt pháp lý hoặc thực tế", một hồ sơ cho biết.

.

"Nguyên đơn là Tổng thống Donald J. Trump và Đại diện Ronny Jackson, những viên chức công ở cấp cao nhất trong chính phủ của chúng tôi, tìm cách trừng phạt một tổ chức tin tức vì những phán quyết biên tập được bảo vệ theo hiến pháp mà họ không thích". Hồ sơ tiếp tục: "Họ không chỉ yêu cầu bồi thường thiệt hại 20 tỷ đô la mà còn tìm kiếm một lệnh chỉ đạo cách một tổ chức tin tức có thể thực hiện phán quyết biên tập của mình trong tương lai. Tu chính án thứ nhất kiên quyết phản đối những yêu cầu này".

Trong một tuyên bố với Axios, luật sư Ed Paltzik của Trump cho biết một phần rằng thân chủ của ông "cam kết sẽ bắt những kẻ buôn bán tin tức giả mạo, tin bịa đặt và lời nói dối phải chịu trách nhiệm". Tháng trước, có thông tin cho biết công ty mẹ của CBS, Paramount, có vẻ như sẽ giải quyết [thương lượng] vụ kiện, một phần là do một vụ sáp nhập đang chờ xử lý giữa công ty này và Skydance Media. Ủy viên Truyền thông Liên bang phải chấp thuận thỏa thuận này. Chủ tịch do Trump bổ nhiệm, Brendan Carr, cũng đã điều tra cuộc phỏng vấn của 60 Minutes.

⦿ ---- Tổng thống Trump đã ra lệnh cho các nhân viên di trú bố ráp, bắt giữ các gia đình di cư có trẻ em trong một cuộc truy quét toàn quốc mới. Theo NBC News, trích dẫn ba nguồn tin, hoạt động này nhắm vào các gia đình nhập cảnh cùng nhau và đã có lệnh trục xuất. Các cuộc đột kích cũng nhắm vào các gia đình không có tiền án, trong khi trong một hoạt động riêng biệt, các nhân viên đang tìm kiếm những đứa trẻ nhập cảnh mà không có người đi kèm.

Các luật sư của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) được cho là đang làm việc để đảm bảo lệnh vào nhà của các gia đình và tiến hành bắt giữ, sau đó các gia đình sẽ bị giam giữ tại các trung tâm giam giữ do các công ty nhà tù tư nhân điều hành. Bộ An ninh Nội địa và ICE đã không trả lời yêu cầu bình luận của NBC. Trump gần đây đã tiếp tục giam giữ các gia đình sau khi Biden chấm dứt hoạt động này vào năm 2021.

Không rõ liệu các gia đình có tình trạng hỗn hợp, chẳng hạn như những gia đình có trẻ em được phép ở lại Hoa Kỳ, có bị tách khỏi hoạt động này hay không. Trong nhiệm kỳ đầu tiên làm tổng thống, Trump đã bị lên án sau khi chính sách "không khoan nhượng" của ông tách người lớn và trẻ em khỏi hơn 5.000 gia đình di cư, khiến ông phải đảo ngược chính sách này. Điều này không ngăn cản ông cam kết thực hiện "nỗ lực trục xuất lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ" trong nhiệm kỳ thứ hai của mình.

⦿ ---- Trump ưa cãi nhau với phóng viên TV, và sẽ đòi các hãng tin đuổi họ nếu họ nói trái ý Trump. Donald Trump đã kêu gọi sa thải hai người dẫn chương trình của MSNBC khi ông chỉ trích kênh truyền hình này vì tỷ suất người xem thấp. Khi trả lời các câu hỏi tại Phòng Bầu dục vào thứ năm, tổng thống Hoa Kỳ đã chỉ trích Nicolle Wallace và Rachel Maddow, nói rằng họ "nên bị buộc phải từ chức". Trump chỉ trích Nicolle và Rachel vì những phát biểu của họ về Devarjaye DJ Daniel, 13 tuổi.

Tuần này, Trump đã mời người sống sót sau căn bệnh ung thư tuổi teen này làm khách mời đặc biệt trong phiên họp chung của ông tại Bạch Ốc và trao cho anh huy hiệu danh dự của Cơ quan Mật vụ. DJ, người mơ ước trở thành cảnh sát, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư não giai đoạn cuối vào năm 2018 nhưng đã vượt qua mọi khó khăn và sống sót.

Trump nói, "Tệ hơn CNN là 'MS-DNC', đó là tệ nhất. Và tin tốt là rất ít người xem họ nữa. Họ đã mất đi uy tín; và, thành thật mà nói, những gì Nicolle Wallace nói - tôi chưa bao giờ là người hâm mộ cô ấy, và cô ấy không có nhiều tài năng - nhưng tôi sẽ nói với bạn, những gì cô ấy nói hôm nọ về chàng trai trẻ đó thật đáng xấu hổ. Cô ấy nên bị buộc phải từ chức."

Sau đó, tổng thống Hoa Kỳ chỉ trích Rachel, tấn công vào uy tín của cô, khi ông nói, "Và Rachel Maddow nên bị buộc phải từ chức. Dù sao thì cũng chẳng ai xem cô ấy cả. Tôi không biết liệu - không thể nào họ trả cho cô ấy nhiều tiền như tôi nghe nói - nhưng chắc chắn là cô ấy đã mất hết uy tín rồi." Ông nói thêm, "Cả hai người. Nhưng những gì họ nói hôm kia, họ nên bị buộc phải từ chức, về người trẻ đang phải chịu đựng đó."

⦿ ---- Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) đã kêu gọi khoảng 180 nhân viên đã bị sa thải hai tuần trước rằng họ có thể quay lại làm việc. Hai viên chức y tế liên bang được thông báo về số liệu thống kê, nhưng không được phép phát biểu công khai, đã nói với AP rằng khoảng 180 người đã nhận được email thông báo rằng thông báo chấm dứt hợp đồng ngày 15 tháng 2 của họ đã bị hủy bỏ.

Email viết rằng "Bạn nên quay lại làm việc theo lịch trình làm việc trước đây của bạn. Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự gián đoạn nào mà điều này có thể gây ra". Các nhân viên hiện tại và trước đây của CDC đã nói với AP rằng các email đã được gửi đến một số nhân viên thử việc của CDC đã nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng vào tháng trước. Không rõ có bao nhiêu nhân viên trong số đó đã quay lại làm việc vào thứ Tư.

Các viên chức hành chính đã nói với CDC vào tháng trước rằng gần 1.300 nhân viên thử việc của họ sẽ bị cắt giảm, nhưng chỉ có khoảng 700 đến 750 nhân viên nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng. Tổng số nhân viên bị chấm dứt hợp đồng vẫn chưa được các viên chức liên bang xác nhận, nhưng với 180 nhân viên được phục hồi, con số này có thể lên tới khoảng 550.

⦿ ---- Giá trị tài sản ròng của Elon Musk đã giảm 102 tỷ đô la trong năm nay do cổ phiếu Tesla lao dốc. Tài sản của ông đã giảm khoảng 24% xuống còn 330 tỷ đô la. Kể từ giữa tháng 12, giá trị tài sản ròng của ông Musk đã giảm hơn 100 tỷ đô la, hay khoảng 25%, do việc bán tháo cổ phiếu Tesla đã tăng tốc trong những tuần gần đây. Bất chấp sự sụt giảm, Musk vẫn là người giàu nhất thế giới.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Florida Rick Scott cho biết đảng Cộng hòa sẽ cắt giảm An sinh xã hội và các chương trình chính phủ khác. Newsweek đã liên hệ với nhóm báo chí của Scott qua email ngoài giờ làm việc thông thường. Các khoản trợ cấp An sinh xã hội được trả cho hơn 70 triệu người Mỹ hàng tháng và giúp hình thành nền tảng thu nhập cho những người đã nghỉ hưu, những người sống sót sau khi người yêu cầu bồi thường đã chết và những người khuyết tật.

Trong một lần xuất hiện tại Hội nghị thượng đỉnh Giải cứu Giấc mơ Mỹ ở Washington vào thứ năm, Scott cho biết chính phủ liên bang sẽ phải cắt giảm chi tiêu cho "bất kỳ chương trình nào bạn quan tâm", bao gồm An sinh xã hội và Medicare. Lý do: vì An sinh xã hội đang "phá sản".

Các khoản thanh toán An sinh xã hội được tài trợ từ một khoản thuế tiền lương chuyên dụng thu được từ người lao động. Bất kỳ khoản vượt quá nào không được sử dụng sẽ được giữ trong các quỹ tín thác chuyên dụng: quỹ tín thác Bảo hiểm người già và người sống sót và quỹ tín thác Bảo hiểm khuyết tật. Báo cáo năm 2024 của Cơ quan Quản lý An sinh Xã hội (SSA) cho thấy các quỹ tín thác hỗ trợ hệ thống phúc lợi lớn nhất của đất nước sẽ hết tiền vào năm 2035. Đến lúc đó, người nhận được dự kiến ​​chỉ nhận được 83 phần trăm toàn bộ phúc lợi của họ trừ khi Quốc hội hành động để đảm bảo khả năng thanh toán của quỹ.

Tổng thống Donald Trump trước đây đã tuyên thề rằng ông sẽ bảo vệ An sinh Xã hội và các chương trình an sinh xã hội khác. Trong một lần xuất hiện trên Fox News vào ngày 18 tháng 2, Trump nói với Sean Hannity rằng "An sinh Xã hội sẽ không bị động đến, ngoại trừ trường hợp có gian lận hoặc điều gì đó. Nó sẽ được tăng cường. Nhưng nó sẽ không bị động đến".

ÔngTrump cũng cho biết chính quyền của mình sẽ không cắt giảm Medicare và Medicaid, bất chấp nghị quyết ngân sách thành công gần đây, nếu được ban hành, chắc chắn sẽ cắt giảm cả hai chương trình bảo hiểm y tế.

Mặc dù hiện tại không có chính sách chính thức nào từ chính quyền Trump về việc cắt giảm phúc lợi hưu trí và khuyết tật, nhưng bất kỳ khoản cắt giảm nào cũng có khả năng cực kỳ không được ủng hộ. Đôi khi được gọi là "đường ray thứ ba"—một chính sách công không thể đụng chạm—các khoản thanh toán An sinh xã hội được hàng chục triệu người Mỹ dựa vào. Không có tổng thống hay ứng cử viên tổng thống nào trước đây thực hiện hoặc hứa cắt giảm phúc lợi.

Hơn nữa, một cuộc thăm dò của AP-NORC vào tháng 1 cho thấy hai phần ba người Mỹ cho biết chính phủ Hoa Kỳ thực sự đang chi "quá ít" cho An sinh xã hội. Sở SSA đã công bố tuần trước rằng họ có kế hoạch cắt giảm khoảng 7.000 việc làm khỏi lực lượng lao động của mình, phần lớn trong số đó là những nhân viên không tham gia cung cấp "các dịch vụ quan trọng". Cơ quan liên bang này cũng có kế hoạch cắt giảm 10 văn phòng khu vực xuống còn bốn. Như thế, các dịch vụ sẽ chậm lại, nhưng sẽ tiết kiệm hơn.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết hôm thứ Sáu rằng ông đã gửi một lá thư cho Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thúc giục chính phủ Iran đàm phán một thỏa thuận về vũ khí hạt nhân. Tháng trước, Khamenei đã bác bỏ các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ, tuyên bố rằng Mỹ đã nhiều lần phá vỡ các thỏa thuận với Iran. Trump nói với Fox Business rằng ông thích đạt được một thỏa thuận với Iran vì nước này "không thể có vũ khí hạt nhân" và rằng giải pháp thay thế cho một thỏa thuận là "bạn phải làm gì đó", có lẽ ám chỉ đến việc tấn công đất nước Hồi Giáo này.

Nhiều người không nghĩ Trump muốn kiếm hòa bình với Iran. Vì Iran vẫn không quên rằng vào ngày 3 tháng 1/2020, Qasem Soleimani, một thiếu tướng Iran, đã bị giết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ theo lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gần Sân bay quốc tế Baghdad ở Iraq, khi tướng này đang trên đường đi gặp thủ tướng Iraq Adil Abdul-Mahdi.

⦿ ---- Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế tại Vienna Mikhail Ulyanov tuyên bố hôm thứ sáu rằng khả năng Pháp triển khai vũ khí hạt nhân của mình tới các quốc gia khác không thể bị loại trừ. Mặt khác, ông cho biết hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân cấm Paris chuyển một phần kho vũ khí hạt nhân của mình cho các quốc gia nước ngoài trên cơ sở song phương.

"Triển khai nó - vâng, điều đó là có thể", Ulyanov nói với kênh Russia 24. Hơn nữa, ông lưu ý rằng động thái như vậy không có nhiều ý nghĩa vì Hoa Kỳ vẫn triển khai vũ khí hạt nhân ở sáu quốc gia châu Âu, bao gồm cả Đức. "Pháp không phải là cường quốc hạt nhân lớn nhất. Vì vậy, tôi có ấn tượng rằng đây chỉ là một số loại trò chơi chính trị. Nhưng chúng cũng có thể được thực hiện", đại diện này kết luận.

⦿ ---- Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal tuyên bố hôm thứ Sáu rằng Ukraine đã nhận được khoản tiền đầu tiên từ Anh "được bảo đảm bằng số tiền thu được" từ các tài sản bị đóng băng của Nga trị giá 752 triệu bảng Anh.

"Tôi biết ơn @Keir_Starmer, Chính phủ Anh và các đối tác G7 của chúng tôi vì cơ chế giúp tiền của Nga hoạt động vì Ukraine. Chúng tôi hy vọng tất cả các tài sản có chủ quyền của liên bang Nga sẽ bị tịch thu và chuyển giao để mang lại lợi ích cho đất nước chúng tôi trong tương lai", Shmyhal viết trong một bài đăng trên X. Giao dịch này là một phần của Sáng kiến ​​cho vay tăng tốc doanh thu bất thường (ERA) của G7, cam kết lên tới 45 tỷ euro để hỗ trợ Ukraine, trong đó 35 tỷ euro sẽ đến từ Liên Âu EU.

⦿ ---- Cựu Đại sứ Anh tại Nga, Ngài Laurie Bristow, đã nhấn mạnh rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đồng ý ngừng bắn với Ukraine nhưng chỉ "theo các điều khoản của Putin". Phát biểu với Sky News, Laurie cũng cho biết thỏa thuận ngừng bắn phải hấp dẫn hơn đối với Nga. "Ông Putin sẽ đồng ý ngừng bắn nhưng theo các điều khoản của ông ấy", ông nói.

"Những điều khoản đó là lệnh ngừng bắn phải là viễn cảnh hấp dẫn hơn đối với Nga so với chiến đấu. Điều đó có thể xảy ra theo một trong hai cách. Hoặc là Ukraine bị suy yếu hoặc Nga bị suy yếu. Hiện tại, tôi nghĩ chúng ta đang thấy một Ukraine đang bị suy yếu trên chiến trường do sự đình chỉ hỗ trợ quân sự của Hoa Kỳ".

⦿ ---- Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã đề xuất mở rộng phạm vi áp dụng Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho Ukraine mà không cần nước này chính thức gia nhập NATO. Bà tin rằng điều này sẽ mang lại an ninh lâu dài và hiệu quả cho Ukraine. Meloni cho biết việc cấp cho Ukraine các bảo đảm an ninh tập thể của NATO mà không cần tư cách thành viên chính thức sẽ hiệu quả hơn các lựa chọn khác, bao gồm cả việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình để giám sát lệnh ngừng bắn.

Khi được hỏi về sự khác biệt giữa đề xuất của Meloni và việc cấp cho Ukraine tư cách thành viên NATO đầy đủ, bà cho biết bước đi này sẽ đảm bảo rằng điều khoản phòng thủ chung sẽ được áp dụng "cũng để bảo vệ Ukraine... ngay cả trên lãnh thổ bên ngoài NATO, bất kể Kyiv có tư cách thành viên hay không".

Meloni tuyên bố rằng việc gửi các lực lượng quân sự không xác định, dù là của Anh hay bất kỳ quốc gia nào khác, là giải pháp phức tạp nhất và có thể là kém hiệu quả nhất. Bà nói thêm rằng bà đã nhiều lần bày tỏ quan điểm này và cũng loại trừ khả năng triển khai quân đội Ý vào Ukraine trong bối cảnh này.

⦿ ---- Các đại diện doanh nghiệp Nga đã gặp Robert Agee, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Nga, để thảo luận về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với một số lĩnh vực kinh tế Nga. Nguồn tin đưa ra là hãng thông tấn quốc doanh Nga RIA Novosti.

Alexander Shokhin, người đứng đầu Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga (RUIE), cho biết cuộc họp đã diễn ra cách đây vài tuần. Một trong những chủ đề chính là việc lập ra cái gọi là "sách trắng". Trong đó, các doanh nghiệp nước ngoài nêu ra những lĩnh vực mà việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt là ưu tiên hàng đầu.

Ông nêu rõ rằng những lĩnh vực này bao gồm hàng không dân dụng, cung cấp phụ tùng và linh kiện, và bảo dưỡng máy bay. "Những vấn đề như thế này có thể đứng đầu danh sách. Vâng, chúng tôi đương nhiên hoan nghênh việc các ngân hàng Nga quay trở lại hệ thống SWIFT và bình thường hóa quan hệ thanh toán và giải quyết", người đứng đầu RUIE nói thêm.

Shokhin cho biết thời điểm công bố sách trắng có thể trùng với cuộc gặp có thể diễn ra giữa các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Nga. "Trump nói rằng ông sẽ gặp Putin trong vòng một tháng rưỡi. Do đó, sẽ tốt hơn nếu chuẩn bị vào tháng 3 để không bỏ lỡ mục tiêu, như người ta vẫn nói", ông nói.

⦿ ---- Bạn đã bầu cho Trump vì tin rằng Trump sẽ tạo ra hòa bình cho Ukraine trong 24 giờ? Thực tế Trump hứa như thế, nhưng không nói rõ 24 giờ đó là ngày nào và năm nào, chính phủ Trump thanh minh như thế. Đặc phái viên của Trump, Keith Kellogg, đã bình luận về tuyên bố về việc kết thúc chiến tranh trong vòng 24 giờ, mà không nêu rõ ngày cụ thể. Trump trước đó đã thay đổi ước tính của mình từ 24 giờ thành 6 tháng để kết thúc chiến tranh.

Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Keith Kellogg cho biết Trump, khi nói về việc kết thúc chiến tranh trong vòng 24 giờ, đã không nêu rõ ngày nào điều này có thể xảy ra. Kellogg đã nói điều này trong cuộc thảo luận "Bảo vệ tương lai của Ukraine", UNN đưa tin.

Kellogg giải : "Bạn còn nhớ tổng thống đã nói rằng ông sẽ kết thúc chiến tranh trong vòng 24 giờ không?. Chúng tôi không nói ngày nào, năm nào."

⦿ ---- Theo Bộ Tư pháp, hai binh sĩ Lục quân Hoa Kỳ và một cựu binh sĩ đã bị bắt giữ vào thứ năm, bị cáo buộc trong bản cáo trạng về tội bán bí mật quân sự cho người mua ở Trung Quốc. Hai binh sĩ đang tại ngũ của Lục quân Hoa Kỳ được xác định là Jian Zhao và Li Tian, ​​đồn trú tại Căn cứ Joint Base Lewis-McChord, ở tiểu bang Washington. Zhao, một trung sĩ tiếp tế pháo binh được điều động đến Lữ đoàn Pháo binh dã chiến số 17 và Tian là một quản trị viên dịch vụ y tế.

Cựu binh sĩ, Ruoyu Duan đến từ Hillsboro, Oregon, đã phục vụ trong Quân đội từ năm 2013 đến năm 2017. Tian và Duan đều bị buộc tội "âm mưu hối lộ và trộm cắp tài sản của chính phủ". Zhao phải đối mặt với cùng một cáo buộc và cũng bị truy tố vì đã thu thập và truyền "thông tin quốc phòng" cho một "cá nhân giấu tên không được phép nhận thông tin đó".

⦿ ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm đã kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trên cả bầu trời và trên biển như những bước thiết yếu hướng tới hòa bình. Trong một bài đăng trên X, Zelensky đã phác thảo rằng ông đề xuất với các đồng minh châu Âu rằng ưu tiên trong bất kỳ thỏa thuận nào với Nga là phải dừng các cuộc tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái và bom vào cơ sở hạ tầng dân sự và chấm dứt mọi hoạt động quân sự ở Biển Đen.

Zelensky đã chia sẻ những suy nghĩ này sau các cuộc họp tại hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng châu Âu tại Brussels, nơi ông đã gặp gỡ các nhà lãnh đạo châu Âu. Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng có thể đạt được tiến triển nhanh chóng hướng tới hòa bình, với việc Ukraine và các đối tác chuẩn bị các đề xuất thiết thực để chấm dứt chiến tranh, đảm bảo an ninh và bảo đảm một nền hòa bình công bằng.

"Chúng tôi coi những bước đi ban đầu này là lời mở đầu cho một giải pháp toàn diện và rộng lớn hơn. Chiến tranh phải kết thúc càng sớm càng tốt và Ukraine sẵn sàng làm việc 24/7 với các đối tác của chúng tôi tại Hoa Kỳ và châu Âu vì hòa bình", ông nói. Ông cũng công bố kế hoạch thăm Saudi Arabia vào thứ Hai tuần tới.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã phát biểu vào thứ năm rằng sẽ "tuyệt vời nếu mọi người đều loại bỏ vũ khí hạt nhân của họ". Phát biểu với các nhà báo tại Bạch Ốc, ông đề cập rằng trong khi Nga có nhiều vũ khí hạt nhân nhất, Trung Quốc có thể sẽ có "một lượng tương đương trong vòng bốn hoặc năm năm". Ông nhấn mạnh rằng phi hạt nhân hóa hoàn toàn sẽ là điều tuyệt vời vì "sức mạnh của vũ khí hạt nhân thật điên khùng". Trump nhấn mạnh rằng ông "rất" muốn bắt đầu các cuộc đàm phán về chủ đề này với cả Moscow và Bắc Kinh.

⦿ ---- Lực lượng không quân châu Âu, với 120 máy bay chiến đấu, có thể bảo vệ bầu trời Kyiv và Tây Ukraine khỏi các cuộc tấn công của Nga. Điều này sẽ giúp tránh leo thang xung đột với Moscow, The Guardian đưa tin.

Theo nguồn tin của phương tiện truyền thông, "lá chắn trên không" sẽ là vùng bảo vệ trên không do châu Âu lãnh đạo dưới sự lãnh đạo của châu Âu, hoạt động tách biệt với NATO. Nó sẽ được sử dụng để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái của Nga vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Nó cũng có thể hoạt động như một phần của "thỏa thuận ngừng bắn trên không".

Phạm vi bảo vệ của lá chắn có thể mở rộng đến ba nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động ở Ukraine, các thành phố Odesa và Lviv, nhưng không đến tiền tuyến hoặc phần phía đông của đất nước. Theo một tài liệu được công bố gần đây, nó có thể "tạo ra tác động quân sự, chính trị và kinh tế xã hội lớn hơn 10.000 quân bộ binh châu Âu".

"Việc triển khai Lá chắn trên không sẽ là một thành phần quan trọng trong nỗ lực của châu Âu, đảm bảo an ninh cho Ukraine một cách hiệu quả và hiệu suất", theo Gabrielius Landsbergis, cựu bộ trưởng ngoại giao Litva, cho biết.

Mặc dù các phương án cho đề xuất này đã được thảo luận mà không có tiến triển nào kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, phiên bản mới của kế hoạch đã đạt được động lực mới trong tuần này sau cuộc gặp giữa Tổng thống Volodymyr Zelenskyy và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Dự án "lá chắn không quân" được phát triển bởi các chuyên gia lập kế hoạch trước đây của RAF làm việc cùng với lực lượng vũ trang Ukraine và đã được đề xuất với các bộ quốc phòng châu Âu. Tuy nhiên, họ tỏ ra không mấy thiện chí trong việc chấp thuận tuần tra bầu trời Ukraine trong khi chiến tranh vẫn đang diễn ra.

⦿ ---- Khi Tổng thống Donald Trump rời khỏi Quốc hội sau bài phát biểu đầu tiên của ông trước cơ quan này kể từ khi tái nhậm chức vào tháng 1, Trump đã dừng lại để bắt tay bốn thẩm phán Tòa án Tối cao có mặt. Trong khi bắt tay Chánh án John Roberts, ông nói, "Cảm ơn ông một lần nữa, tôi sẽ không quên điều đó", rồi vỗ nhẹ vào lưng vị chánh án.

Roberts là tác giả của phán quyết trong vụ Trump kiện Hoa Kỳ, vào tháng 7 năm 2024 đã giúp Trump giành được Bạch Ốc vào tháng 11. Phán quyết này trao cho các tổng thống quyền miễn trừ tuyệt đối khỏi bị truy tố hình sự đối với các hành vi chính thức và khi làm như vậy, đã hoãn việc truy tố Trump vì cố gắng lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 đủ lâu để ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, đưa ông vào Phòng Bầu dục và do đó nằm ngoài tầm với của các công tố viên. Chánh án Tối cao Roberts đã trao cho Trump một tấm thẻ miễn phí ra khỏi tù và Trump rất biết ơn.Sự trân trọng của Trump giờ đây là di sản của Roberts. Nó cho thấy tòa án dưới sự lãnh đạo của ông đã trở thành: một nhánh của Đảng Cộng hòa làm suy yếu các thể chế dân chủ và nâng tổng thống — thực sự là tổng thống Trump — lên ngang hàng với một vị vua.Phán quyết trong vụ Trump kiện Hoa Kỳ đã bảo vệ hiệu quả quyền tổng thống khỏi trách nhiệm giải trình về các hành vi bất hợp pháp, từ trên xuống dưới. Nó giải phóng tổng thống để chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hành vi bất hợp pháp — miễn là chúng có thể được phân loại là liên quan đến nhiệm vụ chính thức — và sau đó ân xá cho họ, nếu cần thì trước.Đây chỉ là quyết định mới nhất trong một loạt các quyết định có lợi cho đảng Cộng hòa và những lợi ích của chúng đã lan tỏa đến Trump và nỗ lực tái thiết chính phủ Hoa Kỳ theo ý thích của ông. Quyết định năm 2010 trong vụ Citizens United kiện Ủy ban Bầu cử Liên bang đã cho phép các tỷ phú và tập đoàn chi tiêu không giới hạn cho các cuộc bầu cử và các quyết định sau đó đã nới lỏng hơn nữa giới hạn đóng góp cho những người giàu có. Những khoản đóng góp này chiếm phần lớn trong các khoản đóng góp ủng hộ chiến dịch tranh cử năm 2024 của Trump.

Quyết định năm 2013 của Roberts trong vụ Shelby County kiện Holder đã phá bỏ Đạo luật Quyền Bầu cử, giúp đảng Cộng hòa dễ dàng đàn áp một số cử tri nhất định liên kết với đảng Dân chủ. Và phán quyết năm 2019 trong vụ Rucho kiện Common Cause đã tước bỏ khả năng phán quyết của tòa án liên bang đối với các vụ án phân chia khu vực bầu cử theo đảng phái.

Roberts và những người bảo thủ tại tòa án có thể đã nói rằng họ đang viết phán quyết trong vụ Trump kiện Hoa Kỳ "để lưu danh sử sách", như Thẩm phán Neil Gorsuch đã nói trong các cuộc tranh luận trong vụ án đó, nhưng tác động thực sự của nó là giúp một ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa — người đã từng cố gắng đảo chính — tiếp tục nắm quyền, tránh xa nhà tù và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Theo quan điểm của Trump, phán quyết của Roberts không chỉ đơn thuần giúp ông giành chiến thắng trong nhiệm kỳ. Phán quyết này bao hàm tầm nhìn về một cơ quan hành pháp không bị giới hạn với khả năng chỉ đạo toàn bộ nhánh hành pháp theo ý muốn của tổng thống để tiến hành các cuộc điều tra, không thực thi luật pháp, giải tán các cơ quan và phớt lờ Quốc hội và tòa án. Trump và các luật sư trong chính quyền của ông đang nỗ lực hướng tới tầm nhìn đó.

Mọi hành động phi pháp của Trump kể từ khi nhậm chức phải được xem xét qua lăng kính phán quyết của Roberts trong vụ Trump kiện Hoa Kỳ. Chính quyền Trump tin rằng đa số bảo thủ của tòa án đã chấp thuận một cơ quan hành pháp độc đoán và rằng mặc dù các thẩm phán chưa chính thức phán quyết về nhiều hành vi vi hiến và bất hợp pháp của ông, nhưng họ sẽ đưa ra phán quyết vào thời điểm thích hợp. Rằng Trump là vua.

⦿ ---- Những người bất đồng chính kiến Trung Quốc từ lâu đã coi Hoa Kỳ là hình mẫu cho nền dân chủ mà họ mong muốn ở đất nước mình đang ngày càng lo ngại về lời lẽ và hành động của Tổng thống Donald Trump. Tờ New York Times đưa tin rằng một số nhà báo và nhà hoạt động Trung Quốc đang so sánh những gì đang diễn ra ở Hoa Kỳ hiện nay với "Cách mạng Văn hóa" khét tiếng diễn ra ở Trung Quốc dưới thời nhà độc tài Mao Trạch Đông vào những năm 1960s và 1970s.

"Những phụ tá trẻ tuổi mà Elon Musk cử đến để giải tán chính phủ Hoa Kỳ đã khiến một số người Trung Quốc nhớ đến Hồng vệ binh mà Mao Trạch Đông đã chiêu mộ để phá hủy bộ máy quan liêu vào thời kỳ đỉnh cao của Cách mạng Văn hóa", tờ NY Times đưa tin. "Khi nghe Tổng thống Trump suy ngẫm về việc phục vụ nhiệm kỳ thứ ba, họ đã nói đùa rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc, Tập Cận Bình, hẳn đã nói rằng, 'Tôi biết cách làm điều đó' — ông ấy đã đảm bảo một nhiệm kỳ vào năm 2022 bằng cách thiết kế một sự thay đổi hiến pháp".

Những người bất đồng chính kiến Trung Quốc này cũng đã lưu ý đến ngôn ngữ nịnh hót được sử dụng bởi các quan chức nội các của Trump và các tài khoản mạng xã hội chính thức của chính phủ, có vẻ còn cực đoan hơn cả tuyên truyền của chính Đảng Cộng sản Trung Quốc.

"Ngay cả các bài đăng trên đại sứ quán của ĐCSTQ, với tất cả các tuyên truyền của họ, cũng không dành mỗi ngày để ca ngợi Tập Cận Bình một cách ám ảnh", Deng Haiyan, một nhà phê bình chính phủ Trung Quốc, gần đây đã nhận xét.

"Tôi choáng ngợp với cảm giác quen thuộc — cảm giác rất giống Trung Quốc", Zhang Wenmin, một nhà báo điều tra đã rời Trung Quốc để sống ở Mỹ hai năm trước, nói với tờ NY Times. "Tôi vừa thoát khỏi chảo rán và lao vào lửa".

⦿ ---- Các thị trường chứng khoán lớn tại Hoa Kỳ đã kéo dài đà suy giảm hôm thứ năm khi các nhà đầu tư vẫn bất ổn bất chấp những nhượng bộ về thuế quan mới từ Bạch Ốc. Chỉ số thị trường Nasdaq 100 đã giảm 3%, khiến thị trường lao dốc mạnh hơn. Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Mexico sẽ không phải trả thuế đối với hàng hóa thuộc phạm vi của USMCA. Việc miễn trừ sẽ có hiệu lực đến ngày 2 tháng 4. Bất chấp những nhượng bộ này, tâm lý thị trường vẫn tiêu cực và các nhà đầu tư tiếp tục phản ứng với những lo ngại rộng hơn về tình hình bất ổn thương mại và điều kiện kinh tế.

Ngoài ra, cổ phiếu của MongoDB Inc., một thành phần quan trọng của Nasdaq 100, đã giảm 24,6% sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý 4 yếu kém và đưa ra hướng dẫn cả năm thấp hơn dự kiến.

Vào lúc 2:24 chiều theo giờ miền Đông, Chỉ số Dow giảm 1,38% hoặc 592 điểm và Chỉ số Nasdaq 100 giảm 3,05%. Cùng lúc đó, Chỉ số S&P 500 lao dốc 2,14%. Đồng euro ổn định so với đồng đô la, được giao dịch ở mức 1,07939 đô la vào lúc 2:24 chiều theo giờ miền Đông.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói với các nhà báo tại Phòng Bầu dục vào thứ năm rằng ông "thậm chí không nhìn vào thị trường chứng khoán". Trong khi ký các sắc lệnh hành pháp mới và nói về các chính sách của mình, Trump đã đề cập rằng sẽ có "một chút gián đoạn ngắn hạn" đối với thuế quan.

Các quan chức từ chính quyền Trump trước đây đã nói rằng chính phủ đang tập trung vào trung hạn, đồng thời nói thêm rằng thị trường chứng khoán Wall Street có thể "tiếp tục hoạt động tốt". Trong khi việc trì hoãn thuế quan tạm thời của nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ đã thổi một luồng sinh khí mới vào các sàn giao dịch chứng khoán ngày hôm Thứ Tư, thì những lo ngại về triển vọng kinh tế lại xuất hiện trở lại hôm Thứ Năm.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tiết lộ hôm thứ Năm rằng CMA CGM, một công ty vận tải và hậu cần hàng đầu của Pháp có trụ sở chính tại Marseille, sẽ đầu tư 20 tỷ đô la vào Hoa Kỳ. Dự án này dự kiến sẽ tạo ra khoảng 10.000 việc làm mới tại Mỹ và tập trung vào hậu cần vận tải, cơ sở hạ tầng và mở rộng nhà ga, nhà lãnh đạo này nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh có tin đồn rằng tổng thống đang tìm cách nới lỏng sự kìm kẹp của Trung Quốc đối với ngành vận tải, được cho là nhằm mục đích thành lập Quỹ ủy thác an ninh hàng hải để tạo ra các ưu đãi đóng tàu.

⦿ ---- Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lisa Murkowski đã quá chán ngán với "nhân viên chính phủ đặc biệt" của Tổng thống Donald Trump, Elon Musk, và việc ông Musk vô tư phá hoại lực lượng lao động liên bang thông qua Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) của mình. Murkowski đã lên X vào thứ năm để chỉ trích Musk và giải thích cách DOGE đang gây hại cho Hoa Kỳ và thế giới.

"Tuần này, tôi đã gặp một số nhân viên USAID ở Alaska", bà viết. "Họ không chỉ thông báo cho tôi về cách xử lý các vấn đề nhân sự khó hiểu và vô cảm của OPM và DOGE, mà họ còn vẽ nên một bức tranh vô cùng đáng lo ngại về thế giới sẽ như thế nào nếu không có viện trợ nhân đạo từ Hoa Kỳ". Trong vài tháng qua, DOGE đã thành công trong việc phá hoại cơ quan viện trợ nước ngoài của Hoa Kỳ là USAID và Bộ Giáo dục, chưa kể đến việc sa thải hàng nghìn nhân viên liên bang với lý do là các lợi ích cắt giảm chi phí dài hạn.

Murkowski tiếp tục: "Mặc dù tôi ủng hộ các biện pháp tìm ra điểm kém hiệu quả trong cơ quan, nhưng sứ mệnh của USAID là giữ cho mọi người khỏe mạnh và an toàn ngay cả ở những nơi xa xôi nhất trên thế giới không nên bị xóa bỏ". Việc Musk phá hủy hệ thống liên bang đã làm kinh hoàng nền kinh tế Hoa Kỳ. Theo Reuters đưa tin hôm thứ Năm, số lượng việc sa thải được công bố tại Hoa Kỳ đã "tăng vọt lên mức chưa từng thấy kể từ hai cuộc suy thoái gần đây nhất".

⦿ ---- Chiếc cưa máy mà Elon Musk dùng để tượng trưng cho chiến dịch cắt giảm chi phí của Bộ Hiệu quả Chính phủ thậm chí còn không được sản xuất tại Mỹ. Tháng trước, tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ ở Washington, D.C., Tổng thống Argentina Javier Milei đã trao cho Musk chiếc cưa máy mà sau đó ông Musk đã vung lên sân khấu. Milei đã ủy quyền cho người đồng hương Mariano “Tute” Di Tella thực hiện tác phẩm cưa máy này tại Buenos Aires—và thậm chí còn không trả tiền cho ông ấy. “Tiền không có sức mạnh nào đối với nghệ thuật của tôi,” Di Tella nói.

Nghệ sĩ, người cho biết nguyên liệu thô có giá khoảng 500 đô la, nói thêm rằng người phát ngôn của Milei, Manuel Adorni, cũng đã yêu cầu ông chế tạo một chiếc cho Tổng thống Donald Trump. Quá trình này thường mất sáu tuần, nhưng Adorni muốn hoàn thành trong 20 ngày. Chiếc cưa máy sẽ có dòng chữ Viva La Libertad Carajo! (Long Live Freedom Dammit!: Tự do muôn năm, mẹ kiếp!) trên lưỡi cưa. Di Tella cho biết The Texas Chain Saw Massacre đã truyền cảm hứng cho ông. Ông nói rằng “Khi tôi xem bộ phim đó, tôi thích nó, không phải vì những vụ giết người, mà là bản thân chiếc cưa máy—to lớn, ngoạn mục,” ông nói.

⦿ ---- Tổng thống Trump cho biết hôm thứ Năm rằng ông đang xem xét liệu có nên thu hồi quy chế bảo vệ tạm thời đối với hàng nghìn người Ukraine tại Hoa Kỳ đã chạy trốn khỏi cuộc chiến của quốc gia này với Nga hay không, nhưng vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.

"Chúng tôi không muốn làm hại bất kỳ ai và chắc chắn là chúng tôi không muốn làm hại họ", Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục. "Và tôi đang xem xét điều đó, và có một số người cho rằng điều đó là phù hợp, và một số người thì không, và tôi sẽ sớm đưa ra quyết định".

Reuters đưa tin trước đó vào thứ Năm rằng chính quyền Trump có kế hoạch thu hồi quy chế bảo vệ tạm thời (TPS) đối với khoảng 240.000 người Ukraine đã chạy trốn đến Hoa Kỳ sau cuộc xâm lược năm 2022 của Nga. Động thái này sẽ đặt nền tảng cho việc trục xuất những cá nhân đó.

Thư ký báo chí Bạch Ốc Karoline Leavitt đã phản bác lại báo cáo vào thời điểm đó, nói rằng vẫn chưa có quyết định nào được đưa ra. Chính quyền Biden đã công bố vào tháng 1 trước khi rời nhiệm sở rằng họ sẽ gia hạn tình trạng được bảo vệ tạm thời cho người Ukraine cho đến tháng 10 năm 2026, "do xung đột vũ trang và các điều kiện bất thường và tạm thời ở Ukraine ngăn cản mọi người trở về an toàn".

Việc thu hồi TPS đối với người Ukraine sẽ phù hợp với cách tiếp cận rộng hơn của chính quyền Trump nhằm trấn áp các con đường hợp pháp để vào Hoa Kỳ trong bối cảnh đàn áp nhập cư lan rộng. Tuy nhiên, trục xuất 240.000 người về Ukraine sẽ gây nhiều trở ngại xã hội và an ninh, vì Ukraine vẫn còn là chiến trường chưa ngưng bắn.

Trump đã ban hành một loạt các hành động hành pháp đình chỉ chương trình tị nạn và nhắm vào các con đường khác cho phép người di cư vào hoặc ở lại đất nước. Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem vào tháng 1 đã đình chỉ các biện pháp bảo vệ TPS đối với khoảng 600.000 người Venezuela đang sống tại Hoa Kỳ.

⦿ ---- Như bộ trưởng thương mại của Trump đã ám chỉ, Tổng thống Trump đã đình chỉ thuế đối với hầu hết hàng hóa Mexico trong một tháng, theo báo cáo của tờ Wall Street Journal. Tuy nhiên, tổng thống vẫn chưa gia hạn lệnh hoãn thuế tương tự cho Canada, ít nhất là cho đến thời điểm hôm Thứ Năm 6/1/2025.

Mexico: "Tôi đã đồng ý rằng Mexico sẽ không phải trả Thuế đối với bất kỳ mặt hàng nào thuộc phạm vi của Thỏa thuận USMCA", Trump viết trên mạng xã hội, ám chỉ đến một hiệp định thương mại từ nhiệm kỳ đầu của ông, theo tờ New York Times. "Thỏa thuận này có hiệu lực đến ngày 2 tháng 4. Tôi đã làm như vậy như một sự điều chỉnh và thể hiện sự tôn trọng đối với Tổng thống Sheinbaum. Mối quan hệ của chúng ta rất tốt đẹp và chúng ta đang cùng nhau nỗ lực hết mình về Biên giới, cả về việc ngăn chặn Người nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ và tương tự như vậy, ngăn chặn Fentanyl".

Canada: Trump đã không làm như vậy đối với Canada, nhưng ông đã chỉ trích Thủ tướng Justin Trudeau. "Dù bạn có tin hay không, bất chấp công việc tồi tệ mà ông ấy đã làm cho Canada, tôi nghĩ rằng Justin Trudeau đang sử dụng vấn đề Thuế quan, mà phần lớn là do ông ấy gây ra, để tái tranh cử chức Thủ tướng", Trump viết. "Thật thú vị khi xem!"

⦿ ---- Cựu Dân biểu Matt Gaetz đang để mắt đến việc tranh cử ghế Bộ trưởng Tư pháp Florida vào năm 2026, theo Axios đưa tin. Bất chấp những cáo buộc về hành vi sai trái tình dục quá khứ và hồ sơ mua dâm thiếu nữ 17 tuổi trong khi Gaetz giữ chức Dân Biểu, đồng minh của Trump vẫn là một ứng cử viên thế lực, được thúc đẩy bởi sự công nhận tên tuổi mạnh mẽ và sự ủng hộ liên tục trong cơ sở Cộng Hòa của tiểu bang.

Một cuộc thăm dò từ chiến lược gia hàng đầu của Đảng Cộng hòa Tony Fabrizio cho thấy Gaetz, người đã rút tên khỏi danh sách xem xét cho chức Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump trước phiên điều trần xác nhận của mình, đang dẫn trước Bộ trưởng Tư pháp Florida mới được bổ nhiệm James Uthmeier 39 phần trăm so với 21 phần trăm trong một cuộc đối đầu sơ bộ giả định. Cuộc đua có thể trở nên gay gắt, khi căng thẳng gia tăng giữa những người ủng hộ Gaetz và Thống đốc Florida Ron DeSantis, đặc biệt là về hai anh em có ảnh hưởng ghét phụ nữ là Andrew và Tristan Tate.

Những người đàn ông sinh ra ở Mỹ gần đây đã được phép trở về Hoa Kỳ sau các cáo buộc buôn bán tình dục ở Romania và Gaetz đã chỉ trích cuộc điều tra của Uthmeier đối với hai người này. Cựu dân biểu Gaetz, hiện đang dẫn chương trình trên One America News, nói với Axios rằng ông "cảm thấy khiêm nhường" trước sự ủng hộ mà ông nhận được trong bối cảnh đồn đoán về tranh cử chức Bộ trưởng Tư pháp Florida và mong muốn tranh cử ghế này hoặc thậm chí là thống đốc của ông vẫn mạnh mẽ. "Năm 2026 sẽ là một năm năng động trong chính trường Florida", Gaetz nói thêm.

⦿ ---- Nhà ngoại giao hàng đầu của New Zealand tại Anh đang bị trục xuất sau khi công khai chỉ trích Tổng thống Trump về sự hiểu biết của Trump về lịch sử. Tại một sự kiện của nhóm chuyên gia cố vấn ở London vào thứ Ba, Cao ủy Phil Goff đã nhắc đến Hiệp định Munich năm 1938, hiệp định này đã bật đèn xanh cho Adolf Hitler sáp nhập một phần Tiệp Khắc, theo BBC đưa tin. Goff lưu ý rằng Winston Churchill đã nói với Thủ tướng khi đó là Neville Chamberlain rằng, "Ông đã có sự lựa chọn giữa chiến tranh và sự ô nhục. Ông đã chọn sự ô nhục, nhưng ông sẽ có chiến tranh."

Goff đã hỏi Elina Valtonen, Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan, người vừa có bài phát biểu về những nỗ lực của châu Âu nhằm chống lại sự xâm lược của Nga rằng Trump "đã khôi phục lại bức tượng bán thân của Churchill tại Phòng Bầu dục. Nhưng bà có nghĩ rằng ông Trump thực sự hiểu lịch sử không?"

Khi khán giả tại Chatham House cười, Valtonen mỉm cười và nói rằng bà sẽ chỉ nói rằng Churchill đã đưa ra "những phát biểu rất vượt thời gian", tờ New York Times đưa tin. Winston Peters, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand, cho biết những phát biểu của Goff đã khiến lập trường của ông trở nên "không thể bảo vệ được", theo RNZ đưa tin. "Khi bạn ở vị trí đó, bạn đại diện cho chính phủ và các chính sách của thời đại—bạn không thể tự do suy nghĩ, bạn là bộ mặt của New Zealand", Peters nói. Ông cho biết việc sa thải Goff là một trong những điều khó khăn nhất mà ông phải làm trong sự nghiệp của mình, nhưng "nếu ông ấy đưa ra bình luận đó về Đức, Pháp, Tonga hoặc Samoa, tôi sẽ buộc phải thực hiện hành động này".

Goff, 71 tuổi, đã từng là lãnh đạo Đảng Lao động và thị trưởng Auckland trong sự nghiệp chính trị lâu dài của mình. Nhiệm kỳ của ông với tư cách là cao ủy—tương đương với đại sứ—sẽ không hết hạn cho đến cuối năm nay. Trong một bài đăng trên X, cựu Thủ tướng New Zealand Helen Clark cho biết những phát biểu này có vẻ như là "một cái cớ rất mỏng manh" để sa thải Goff. Bà lưu ý rằng nhiều người đã so sánh hành động của Trump với thỏa thuận năm 1938 tại Hội nghị An ninh Munich gần đây.

⦿ ---- Putin: các vùng đã tự nguyện sáp nhập vào Nga sẽ không bị từ bỏ. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh hôm thứ Năm rằng Nga không có ý định rút lui trong "quá trình hoạt động quân sự đặc biệt" ở Ukraine. "Chúng tôi không cần bất cứ thứ gì của nước ngoài, nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ những gì là của mình", Putin tuyên bố trong cuộc họp với các nhân viên và người bảo vệ của tổ chức Người bảo vệ Tổ quốc (Defenders of the Fatherland foundation).

Trước đó, Putin đã bày tỏ sự cởi mở trong việc đàm phán với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về việc tìm ra giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột kéo dài. Đồng thời, Moscow không xác định rõ ràng các yêu cầu của mình liên quan đến các nhượng bộ lãnh thổ tiềm năng từ Kiev.

⦿ ---- Hô vang khẩu hiệu "Elon Musk phải ra đi" vào một chiếc loa phóng thanh màu hồng, Carolanne Fry đã dẫn đầu khoảng 350 người biểu tình trong một cuộc diễu hành ồn ào bên ngoài một đại lý xe điện Tesla ở Portland, Oregon, tuần này. Fry, 38 tuổi, một viên chức nhà nước và là đảng viên Dân chủ đã đăng ký, là một trong số hàng trăm người tổ chức trong một phong trào cơ sở mới nổi để phản đối vai trò của Musk trong việc cắt giảm mạnh lực lượng lao động liên bang theo lệnh của Tổng thống Donald Trump.

Mục tiêu của biểu tình "Tesla Takedown" của họ là thương hiệu cốt lõi của đế chế kinh doanh do Musk, giám đốc điều hành của Tesla, kiểm soát. "Hãy hành động tại các phòng trưng bày Tesla ở khắp mọi nơi. Bán xe Tesla của bạn, bán tháo cổ phiếu của bạn, tham gia vào các cuộc tuần hành", trang web của họ thúc giục. "Chúng ta cần biến Tesla thành một thương hiệu độc hại", Fry, người đã kêu gọi hệ thống hưu trí của tiểu bang cô bán hết cổ phiếu Tesla, cho biết. "Mọi góc độ kinh tế mà chúng ta có thể tấn công Elon đều vì mục đích tốt nhất".

Các cuộc biểu tình vẫn còn tương đối nhỏ nhưng cũng có ý nghĩa quan trọng như một trong những dấu hiệu đầu tiên của chủ nghĩa hoạt động trong những tuần đầu của chính quyền Trump thứ hai. Ngoài việc giám sát việc sa thải hàng nghìn công nhân liên bang, Musk còn chỉ đạo việc hủy bỏ các hợp đồng tại Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, nơi tài trợ cho các chương trình nhân đạo trên toàn thế giới. Theo một cuộc khảo sát gần đây của Reuters/Ipsos, tỷ lệ người Mỹ đánh giá tích cực về Trump vẫn ổn định ở mức 44%.

⦿ ---- Chủ một đại lý xe ở Pennsylvania nói với Fox Business rằng thuế quan của Tổng thống Donald Trump đối với Canada, Mexico và Trung Quốc đã có tác động lớn đến doanh nghiệp của ông. Giá một chiếc xe tải tăng 20 phần trăm từ 80.000 đô la lên 100.000 đô la. Newsweek đã liên hệ với Bộ Thương mại qua email để xin bình luận vào thứ Tư ngoài giờ làm việc thông thường.

Vào thứ Ba, Trump đã áp dụng mức thuế mới 25 phần trăm đối với tất cả hàng hóa của Mexico và Canada, ngoại trừ dầu mỏ, và 10 phần trăm đối với các sản phẩm từ Trung Quốc. Để đáp trả, Canada và Trung Quốc đã công bố mức thuế mới nhắm vào thương mại từ Hoa Kỳ và Mexico dự kiến sẽ sớm làm theo.

Vào thứ Tư, Nhà Trắng đã công bố rằng thuế quan đối với các nhà sản xuất xe từ Canada và Mexico sẽ được tạm dừng trong một tháng sau khi tổng thống "nói chuyện với ba đại lý ô tô lớn" để họ có thêm thời gian điều chỉnh. Các nhà kinh tế đã cảnh báo rằng mức thuế quan có thể làm tăng giá một loạt hàng hóa đối với người tiêu dùng Hoa Kỳ, gây ra lạm phát, có thể gây tổn hại về mặt chính trị cho chính quyền Trump.

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business, David Kelleher, chủ một đại lý ô tô ở Glen Mills, Pennsylvania, cho biết tác động của thuế quan của Trump đã "kịch tính" và khiến ít nhất một giao dịch bị hủy bỏ. "Tôi đã bán cho một khách hàng một chiếc xe tải trị giá 80.000 đô la. Bây giờ nó là 100.000 đô la", Kelleher nói. "Vì vậy, anh ta sẽ không mua chiếc xe tải đó. Nó sẽ nằm trên bãi của tôi. Bạn biết đấy, lãi suất cao hơn đang được trả cho mặt bằng, và không ai sẽ mua chiếc xe tải đó vì nó vừa tăng giá 20.000 đô la".

Fox Business cho biết công ty định giá xe Kelly Blue Book đã dự đoán thuế quan sẽ làm tăng giá xe trung bình 3.000 đô la và hỏi chủ xe, "Bạn có thấy đúng không?"

Kelleher trả lời: "Không, chúng tôi không có những nét vẽ chặt chẽ, nhưng với tôi, đó là mức thuế 25 phần trăm. Điều đó ảnh hưởng đến các bộ phận của chúng tôi. Chúng đến từ các quốc gia này và rất nhiều xe của chúng tôi".

Đề cập đến hệ thống thuế quan trước đây, chủ sở hữu nói thêm: "Chúng tôi đã xây dựng doanh nghiệp của mình xung quanh điều đó, các OEM [nhà sản xuất thiết bị gốc] đã xây dựng doanh nghiệp của họ xung quanh điều đó, và bây giờ nó thay đổi trong chớp mắt. Chúng tôi không thể xây dựng một nhà máy trị giá 4 tỷ đô la chỉ sau một đêm tại Hoa Kỳ".

Người dẫn chương trình của Fox Business Maria Bartiromo đã bảo vệ chính sách thuế quan của Trump, bình luận: "Bạn thấy bao nhiêu chiếc Dodge Ram chạy quanh Châu Âu? Bạn thấy bao nhiêu chiếc Dodge Ram chạy quanh Ấn Độ? Tôi cá là không nhiều vì họ không mua xe của chúng tôi và đó là điều mà Tổng thống Trump đang cố gắng thay đổi. Có lẽ Dodge nên bắt đầu sản xuất chúng ở đây và bán chúng ở đây".

Tổng giám đốc điều hành Ford Jim Farley, tại một hội nghị đầu tư vào tháng 1: "Hãy thành thật mà nói. Về lâu dài, mức thuế quan 25 phần trăm trên khắp biên giới Mexico và Canada sẽ tạo ra một lỗ hổng chưa từng thấy trong ngành công nghiệp Hoa Kỳ."

⦿ ---- Kiện Trump để giữ việc làm cho hàng chục ngàn công chức. Các nhân viên chính phủ Hoa Kỳ bị sa thải trong đợt thanh trừng những người lao động mới được tuyển dụng của chính quyền Trump đang phản ứng bằng các khiếu nại theo kiểu hành động tập thể, tuyên bố rằng việc sa thải hàng loạt là bất hợp pháp và hàng chục nghìn người nên được quay lại làm việc.

Các luật sư tại hai công ty luật cho biết vào thứ năm rằng họ đã đệ trình sáu đơn kháng cáo lên Hội đồng Bảo vệ Hệ thống Công trạng liên bang kể từ tuần trước và cùng với các công ty luật khác, có kế hoạch đệ trình thêm 15 đơn nữa theo từng cơ quan thay mặt cho nhiều nhóm lao động đã bị sa thải trong những tuần gần đây.

Công chức liên bang phải thông qua hội đồng công trạng để phản đối việc chấm dứt hợp đồng của họ. Nhưng công việc của hội đồng có thể bị đình trệ nếu Tổng thống Donald Trump thành công trong việc loại bỏ thành viên Dân chủ duy nhất của hội đồng, Cathy Harris, người đang vướng vào cuộc chiến pháp lý với chính quyền để giữ được việc làm của mình.

Hôm thứ ba, bà Cathy Harris đã ra lệnh cho Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tạm thời phục hồi gần 6.000 nhân viên thử việc, trong khi hội đồng xem xét khiếu nại về việc sa thải họ. Những người lao động thử việc thường có thời gian phục vụ trong vai trò hiện tại của họ chưa đầy một năm, mặc dù một số là những công chức liên bang lâu năm (họ có thể làm các cơ quan khác cả chục năm, trước khi về thử việc hiện nay).

Các luật sư đệ đơn kháng cáo mới, Christopher Bonk và Daniel Rosenthal, cho biết việc chấm dứt hợp đồng hàng loạt đối với những nhân viên thử việc tương đương với việc sa thải được cho là tuân theo các quy tắc phức tạp.

⦿ ---- Trump và Musk không hiểu, nênt ưởng rằng có rất nhiều người trên cả trăm tuổi đang lãnh tiền An sinh Xã Hội. Lý do để tên họ là giữ hồ sơ, chứ không phải để gửi tiền, theo thông báo của Sở Am sinh Xã hội SSA. Trong một tuyên bố được đưa ra vào ngày 5 tháng 3, SSA cho biết: "Dữ liệu được báo cáo trên phương tiện truyền thông đại diện cho những người không có ngày mất liên quan đến hồ sơ của họ. Mặc dù những người này có thể không nhận được trợ cấp, nhưng điều quan trọng là cơ quan phải duy trì hồ sơ chính xác và đầy đủ".

Musk lần đầu tiên đưa ra tuyên bố rằng những người đáng lẽ đã chết từ lâu đang được hưởng trợ cấp trên X, trước đây là Twitter, vào giữa tháng 2. Ông đã đăng một bảng tính dữ liệu hiển thị "số người trong mỗi nhóm tuổi có trường tử vong được đặt thành SAI!"

Bảng tính này cũng bao gồm hơn 10 triệu người được liệt kê là trên 100 tuổi, bao gồm một người được ghi nhận là từ 360 đến 369 tuổi. Theo Trung tâm nghiên cứu Pew, Hoa Kỳ có khoảng 100.000 người sống thọ trăm tuổi. Sau đó, Musk tiếp tục nói: "Có thể phim ma Twilight là có thật và có rất nhiều ma cà rồng đang hưởng An sinh xã hội".

Tuyên bố này đã nhanh chóng bị bác bỏ. Tổng số liệu được đưa vào bài đăng của Musk lên tới nhiều hơn số người thụ hưởng được SSA trả hàng tháng, vào khoảng 73 triệu người tính đến tháng 1. Tổng số liệu được trình bày cũng cao hơn dân số Hoa Kỳ, vào khoảng 341 triệu người trong cuộc điều tra dân số gần đây nhất vào năm 2020.

Vào thời điểm đó, quyền ủy viên của SSA, Lee Dudek, đã thừa nhận dữ liệu do Musk báo cáo. "Dữ liệu được báo cáo là những người trong hồ sơ của chúng tôi có số An sinh xã hội nhưng không có ngày mất liên quan đến hồ sơ của họ. Những cá nhân này không nhất thiết phải nhận được trợ cấp", ông nói.

Văn phòng Tổng thanh tra của SSA cũng thừa nhận dữ liệu trong báo cáo kiểm toán năm 2023, nói rằng "gần như không có ai" nhận được khoản thanh toán. Trong một báo cáo khác từ năm 2024, SSA cho biết họ đã kiếm được 71,8 tỷ đô la — hoặc ít hơn 1 phần trăm trong số 8,6 nghìn tỷ đô la tiền trợ cấp được quản lý từ năm 2015 đến năm 2022 - bằng các khoản thanh toán không đúng cách.

⦿ ---- Trí tuệ nhân tạo AI đang thay thế nhiều việc làm của nước Mỹ. Các tiệm McDonald's đang cải tiến 43.000 địa điểm bằng AI nhằm mục đích cắt giảm thời gian chờ đợi và cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Mỗi nhà hàng sẽ được trang bị các công cụ công nghệ cao có thể dự đoán các trở ngại về thiết bị, đẩy nhanh tốc độ lái xe qua và hoàn thiện các bữa ăn vui vẻ của bạn. Chuỗi thức ăn nhanh này cũng sẽ tìm kiếm một "người quản lý ảo AI tạo ra" thực hiện các nhiệm vụ tương tự như một nhân viên con người.

Công nghệ nhận dạng khuôn mặt sẽ đảm bảo các đơn hàng chính xác trước khi giao cho khách hàng. Cuộc cải tổ diễn ra vào thời điểm vô số người Mỹ lo ngại về việc AI khiến công việc trở nên thừa thãi. Diễn đàn Kinh tế Thế giới dự đoán rằng AI sẽ thay thế 92 triệu công nhân vào năm 2030. Nhưng McDonald's hy vọng rằng cuộc cải tổ này sẽ tăng lượng khách hàng của mình từ 175 triệu lên 250 triệu vào năm 2027.

Giám đốc thông tin Brian Rice cho biết những thay đổi này sẽ "giảm bớt căng thẳng" cho những nhân viên đang phải vật lộn để giao đơn hàng nhanh chóng. Vào năm 2021, chuỗi cửa hàng đã thử nghiệm AI nhưng đã kết thúc thử nghiệm sau khi khách hàng thất vọng cho biết đơn hàng của họ bị nhầm lẫn. Wendy’s, Chick-fil-A, Chipotle, Domino’s và Taco Bell gần đây cũng đã giới thiệu robot hoặc hệ thống thông minh để đưa thức ăn ra nhanh hơn.

⦿ ---- Những người phải bị phẫu thuật vào thứ Sáu có thể cân nhắc việc lên lịch lại nếu có thể dựa trên những phát hiện từ một nghiên cứu mới. Những người phẫu thuật ngay trước cuối tuần có nguy cơ tử vong và biến chứng cao hơn đáng kể, theo các nhà nghiên cứu trên JAMA Network Open. Các nhà nghiên cứu cho biết "hiệu ứng cuối tuần" này xảy ra trên 25 quy trình phổ biến đại diện cho nhiều chuyên khoa phẫu thuật.

"Những bệnh nhân phẫu thuật ngay trước cuối tuần có nguy cơ biến chứng, nhập viện trở lại và tử vong cao hơn đáng kể so với những bệnh nhân được điều trị sau cuối tuần", một nhóm do Tiến sĩ Raj Satkunasivam, điều tra viên cao cấp của Bệnh viện Houston Methodist ở Texas, dẫn đầu, đã kết luận.

Các bệnh viện và hệ thống chăm sóc sức khỏe có xu hướng hoạt động với đội ngũ nhân viên ít ỏi vào cuối tuần, dẫn đến lo ngại rằng bệnh nhân có nhiều khả năng nhận được dịch vụ chăm sóc kém hơn vào thứ Bảy và Chủ Nhật, các nhà nghiên cứu cho biết trong các ghi chú cơ bản. Điều này thường được gọi là "hiệu ứng cuối tuần".

Hiệu ứng cuối tuần này cũng có thể áp dụng cho những người phẫu thuật ngay trước cuối tuần, những người sẽ phải nằm viện để hồi phục sau ca phẫu thuật, các nhà nghiên cứu giải thích. Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của gần 430.000 bệnh nhân đã phẫu thuật tại Ontario, Canada từ năm 2007 đến năm 2019. Kết quả cho thấy những người phẫu thuật trước cuối tuần có nguy cơ tử vong cao hơn sau 30 ngày (tăng 9%), 90 ngày (10%) và một năm (12%) so với những ca phẫu thuật được thực hiện sau cuối tuần.

⦿ ---- HỎI 1: Báo động: 22% bướm đã tận diệt trong 20 năm qua?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Bướm, loài được biết đến với vẻ đẹp và vai trò quan trọng trong quá trình thụ phấn, đang biến mất khỏi cảnh quan của Hoa Kỳ với tốc độ đáng báo động. Một nghiên cứu toàn diện được công bố hôm thứ Năm trên tạp chí Science đã phát hiện ra rằng 22% bướm ở Hoa Kỳ đã biến mất trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2020. Nghiên cứu mới đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc về tương lai tiềm tàng của loài côn trùng được yêu thích này. "Việc mất đi 1/5 con bướm trong vòng 20 năm sẽ là lời cảnh tỉnh lớn đối với mọi người", Tiến sĩ Eliza Grames, phó giáo sư khoa học sinh học tại Đại học Binghamton và là đồng tác giả của nghiên cứu cho biết. "Sự suy giảm này sẽ không dừng lại".

Mặc dù bướm là nhóm côn trùng được theo dõi rộng rãi nhất ở Hoa Kỳ, nhưng hầu hết các nghiên cứu trước đây đều bị giới hạn bởi địa lý hoặc tập trung vào các loài cụ thể, một bản tin về nghiên cứu cho biết. Các nhà nghiên cứu đứng sau nghiên cứu của Science đã sử dụng dữ liệu từ hơn 12,6 triệu con bướm thuộc 342 loài riêng lẻ, lấy từ 76.000 cuộc khảo sát trên 35 chương trình giám sát trên toàn quốc. Chi tiết:

https://www.cbsnews.com/news/butterfly-populations-declining-us-science-study/

⦿ ---- HỎI 2: Căng thẳng vừa phải làm tăng nguy cơ đột quỵ lên 78% ở phụ nữ?

ĐÁP 2: Đúng vậy. Một nghiên cứu mới cho biết căng thẳng mãn tính có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ ở phụ nữ trẻ. Căng thẳng vừa phải làm tăng nguy cơ đột quỵ lên 78% ở phụ nữ nhưng không phải ở nam giới, các nhà nghiên cứu báo cáo trên tạp chí Neurology. Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2025/03/06/finland-stress-young-women-stroke/5691741275845/

.