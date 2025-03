Tổng thống Trump đã bổ nhiệm cựu ứng cử viên Thượng viện Hoa Kỳ của Đảng Cộng hòa, Đại tá Hải Quân Hung Cao, làm Thứ trưởng Hải quân Hoa Kỳ. Hình trên: Hung Cao và Trump trong 1 buổi vận động năm 2024 cho Trump & Vance.

- Trump bổ nhiệm Đại tá Hải Quân Hung Cao làm Thứ trưởng Hải quân Hoa Kỳ.

- David B. Shear (cựu Đại sứ Mỹ tại VN) báo động: Trump xóa sổ USAID sẽ bó tay các đại sứ Mỹ và làm lợi cho TQ

- Trump ký lệnh: tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức tại Mỹ, cấm các cơ quan liên bang hỗ trợ ngôn ngữ khác (nhiều trang tiếng Việt sẽ biến mất)

- Mỹ OK Alexander Darchiev là đại sứ mới của Nga

- Nga yêu cầu Mỹ khôi phục bay trực tiếp, bình thường bang giao, trả 6 bất động sản tại Mỹ

- Elon Musk: Vance là Tổng Thống tiếp theo của Mỹ

- Cụ bà Pam Hemphill, 72 tuổi (bị tù vì dự bạo loạn 6/1/2021 và được Trump ân xá) lên TV nói cụ không hề bị chính quyền Biden truy bức sai trái như Trump nói vì cụ ở tù là đúng vì lỡ tin lời Trump nói dối

- Dân Biểu Jasmine Crockett: Những lời Trump vu khống Ukraine gây chiến chống Nga sẽ dẫn tới Thế Chiến 3

- Nhiều dân cử Cộng hòa phản đối Trump: lẽ ra Trump phải nói Nga là xâm lăng Ukraine, và Putin là tọi phạm chiến tranh

- Canada: không sợ Trump, sẵn sáng áp thuế nhau

- Ngân sách Cộng Hòa sẽ cắt hàng trăm tỷ đô chương trình Medicaid.

- 5 cựu bộ trưởng quốc phòng (William Perry, Leon Panetta, Chuck Hagel, Jim Mattis và Lloyd Austin) kêu gọi Quốc hội điều trần vụ Trump sa thải chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và nhiều tướng

- Thẩm phán William Alsup: Sa thải người là thẩm quyền Bộ trưởng, Sở OPM không có quyền sa thải người của các Bộ. Buộc Trump tạm ngưng sa thải ở nhiều bộ.

- Vua Charles mời Trump đến thăm Anh

- Trump: hy vọng sắp ngưng bắn ở Ukraine

- Nhanh chóng đổi ý: Bộ Cựu chiến binh tuyên bố hủy hàng trăm hợp đồng để tiết kiệm 2 tỷ đô, hôm sau nói ngưng vì đó là y tế cho cựu chiến binh

- Sở khí tượng NOAA sa thải 880 nhân viên

- Trong sổ tay các chuyến bay của dâm tặc Jeffrey Epstein, tên của Trump xuất hiện 7 lần.

- Musk: Sa thải xong, liền kêu lại vì thiếu nhân viên không lưu.

- Họp báo chung với Thủ Tướng Anh, Trump nói: ủa, hôm bữa tui nói Zelensky độc tài hả?

- Dây cáp nhôm Nam Hàn bầm dập: Mỹ áp thuế chống bán phá giá 52,79% và thuế chống trợ cấp 33,44%

- Giải Điện ảnh Oscars 2025: chiếu Chủ Nhật 2/3/2025

- Chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 1 giảm 0,2%

- Microsoft khai tử dịch vụ Skype từ tháng 5

- Pakistan: nổ bom nhà thờ Hồi Giáo, 5 người chết và 20 người bị thương

- Tỷ lệ dân Hoa Kỳ tự nhận theo đạo Thiên chúa đã giảm từ 78% trong năm 2007 bây giờ còn 62%, với 40% Tin lành, 19% Công giáo và 3% đạo Thiên chúa không nêu hệ phái. Phật tử 1%, Hồi giáo 1%.

- California: Hãng xe Tesla của Musk đã nộp đơn xin giấy phép vận chuyển theo hợp đồng thuê bao

- Chuyện thường ngày ở Florida: cá sấu bò lên sân golf, bị xua gậy đuổi là xuống ao

- Nước máy dân California đang uống có nhiều độc chất chết người.

- HỎI 1: Khoảng 80% dân Mỹ chưa dùng AI trong công việc? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Tiếp xúc với nhiệt độ cao làm tăng tốc lão hóa? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-25/8/2024) ⦿ ---- Bạn sẽ có một cuối tuần thư thả hơn: Giải Điện ảnh Oscars 2025 sẽ tổ chức vào Chủ Nhật, và sẽ trực tiếp truyền hình trên ABC News và trực tuyến Hulu. Lễ trao giải Oscars lần thứ 97 (còn gọi là "the 97th Academy Awards") là lễ trao giải thường niên do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh tổ chức, nhằm tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc nhất năm 2024.

Buổi lễ sẽ được diễn ra lúc 4 giờ chiếu giờ California tại Nhà hát Dolby ở Hollywood, Los Angeles, California vào Chủ Nhật ngày 2 tháng 3/2025, do Hamish Hamilton làm đạo diễn và được phát sóng trên truyền hình tại Mỹ bởi đài ABC, và đồng thời được phát trực tuyến trên Hulu, trở thành buổi lễ trao giải Oscar đầu tiên trong lịch sử thực hiện điều này. Nghệ sĩ Conan O'Brien sẽ lần đầu tiên trở thành người dẫn chương trình tổng thể của buổi lễ trong lịch sử.

⦿ ---- Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tại Hoa Kỳ trong tháng 1 đã giảm 30,7 tỷ đô la hoặc 0,2% theo tháng, theo Cục Phân tích Kinh tế tiết lộ trong báo cáo công bố vào thứ Sáu. Chỉ số giá PCE trong tháng được báo cáo đã tăng 0,3% so với tháng 12/2024 trong khi tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Không bao gồm thực phẩm và năng lượng, chỉ số này cao hơn 0,3% trong tháng 1 so với tháng trước và tăng 2,6% so với một năm trước. Trong tháng 1, thu nhập cá nhân tăng 221,9 tỷ đô la hoặc 0,9% và thu nhập cá nhân khả dụng (DPI) tăng 0,9% hoặc 194,3 tỷ đô la.

⦿ ---- Microsoft đã thông báo hôm thứ sáu rằng họ sẽ khai tử dịch vụ Skype vào tháng 5 năm 2025, chuyển người dùng sang Microsoft Teams Free. "Bắt đầu từ tháng 5/2025, Skype sẽ không còn khả dụng nữa. Trong những ngày tới, bạn có thể đăng nhập vào Microsoft Teams Free bằng tài khoản Skype của mình để duy trì kết nối với tất cả các cuộc trò chuyện và danh bạ của mình. Cảm ơn bạn đã trở thành một phần của Skype", theo tuyên bố cho biết. Skype, từng có giá trị 8,5 tỷ đô la khi Microsoft mua lại công ty vào năm 2011, sẽ ngừng hoạt động vào tháng 5 năm 2025.

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bổ nhiệm cựu ứng cử viên Thượng viện Hoa Kỳ của Đảng Cộng hòa, Đại tá Hải Quân Hung Cao, làm Thứ trưởng Hải quân Hoa Kỳ. Trump viết trên Truth Social: "Là một người tị nạn đến với Quốc gia vĩ đại của chúng ta, Hung đã làm việc không biết mệt mỏi để làm cho Đất nước tự hào vì đã cho gia đình anh một mái ấm. Anh đã theo học tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ tuyệt vời của chúng ta, và sau đó lấy bằng Thạc sĩ Vật lý. Hung đã phục vụ trong chiến đấu với tư cách là Sĩ quan Tác chiến Đặc biệt trong hai mươi lăm năm. Với kinh nghiệm của Hung trong cả chiến đấu và tại Pentagon, anh ta sẽ hoàn thành tốt công việc."

Tiểu sử sơ lược Hùng Cao được viết trên Wikipedia như sau: "Đại tá Hải quân đã nghỉ hưu Hung Cao đã di cư đến Hoa Kỳ với tư cách là người tị nạn từ Việt Nam vào năm 1975. Sau một thời gian ngắn ở Tây Phi, ông chuyển đến Virginia trong thời thơ ấu của mình và tốt nghiệp với tư cách là thành viên của lớp đầu tiên của Trường Trung học Thomas Jefferson High School for Science and Technology ở Alexandria. Sau khi hoàn thành chương trình học tại Học viện Hải quân Hoa Kỳ, Cao được bổ nhiệm làm Sĩ quan Hoạt động Đặc biệt, chuyên về xử lý vật liệu nổ và lặn biển sâu. Sự nghiệp quân sự của ông bao gồm các đợt triển khai hoạt động ở Iraq, Afghanistan và Somalia. Ngoài các nhiệm vụ chiến đấu, Cao đã đảm nhận nhiều vai trò không chiến đấu khác nhau, bao gồm quản lý ngân sách 140 tỷ đô la của Hải quân tại Pentagon và hợp tác với Bộ An ninh Nội địa và Lực lượng Đặc nhiệm Chống khủng bố chung của FBI. Ông có bằng Thạc sĩ vật lý của Trường Sau đại học Hải quân và đã tham gia các học bổng tại cả Viện Massachusetts Institute of Technology (MIT) và Đại học Harvard."

Theo trang web của Hải quân Hoa Kỳ, với cương vị mới của mình, Hung Cao sẽ giúp cố vấn và hỗ trợ Bộ trưởng Hải quân thông qua các trách nhiệm tình báo theo luật định, phản gián, hoạt động đặc biệt, chiến tranh phi chính quy, các hoạt động nhạy cảm và các hoạt động liên quan đến tình báo. Hung Cao cũng sẽ phục vụ với tư cách là Giám đốc điều hành an ninh của Bộ Hải quân/Cán bộ cơ quan cấp cao.

Trong một bản tin trên Việt Báo ngày 27/8/2024, GS Nguyễn Quốc Khải nhận định về Hùng Cao: "Hùng Cao đã thất cử vào Hạ Viện Hoa Kỳ vào năm 2022 vì chủ trương cấm phá thai tuyệt đối, cho tự do mua súng, hủy bỏ Obamacare, ủng hộ cuộc phản loạn 6/1/2021, phủ nhận kết quả cuộc bầu cử 2020, chống việc FBI xét tư dinh Mar-a-Lago để thu hồi tài liệu mật, chống Hoa Kỳ trợ giúp Ukraine vì lý do ngân sách eo hẹp trong khi đó lại yên lặng chấp nhận viện trợ quân sự vô điều kiện cho Do Thái. Ông Hùng Cao và đại gia đình là người Việt tị nạn đến Mỹ vào cuối tháng 4, 1975 nhưng ông ủng hộ việc trục xuất hàng loạt di dân tị nạn bất hợp pháp vào Mỹ, phủ nhận sai lầm việc Tổng Thống Biden giúp đỡ tận tình người Việt tị nạn vào những thập niên 1970 & 1980."

Hung Cao bên cạnh Trump trong khi Trump vận động tranh cử 2024.

⦿ ---- Ít nhất 5 người đã chết và 20 người bị thương trong một vụ nổ tại một nhà thờ Hồi giáo ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan hôm thứ sáu. Tổng thanh tra của tỉnh Zulfiqar Hameed cho biết thông tin sơ bộ cho thấy vụ nổ là do một kẻ đánh bom tự sát gây ra, theo tờ Times of India. Nhà thờ Hồi giáo này nằm ở Darul Uloom Haqqania, một chủng viện Hồi giáo có liên hệ với Taliban. Cho đến nay, chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ việc và chính quyền đã mở cuộc điều tra.

⦿ ---- Nam Hàn cũng bầm dập: Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã quyết định áp thuế chống bán phá giá 52,79% và thuế chống trợ cấp 33,44% đối với dây cáp nhôm (aluminum wire cables) do một công ty Trung Quốc có trụ sở tại Nam Hàn, Pusan ​​Cables & Engineering Co., Ltd, sản xuất, theo Yonhap đưa tin vào thứ sáu, trích dẫn các nguồn tin trong ngành.

Theo báo cáo, mặc dù công ty có trụ sở tại Nam Hàn và vật liệu sản xuất dây cáp được gia công một phần tại đó, nhưng công ty này hoàn toàn thuộc sở hữu của một công ty Trung Quốc và vật liệu sản xuất dây cáp nhôm được nhập cảng từ TQ. Các công ty sản xuất dây cáp nhôm khác đã được miễn thuế vì họ không xuất cảng sang Hoa Kỳ hoặc không nhập nhôm từ TQ. Báo cáo này được đưa ra sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump xác nhận rằng "thuế quan bổ sung 10%" đối với hàng TQ sẽ có hiệu lực vào ngày 4 tháng 3, sau khi trước đó ông đã công bố mức thuế quan 25% đối với tất cả các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu. Bản tin này cũng gây lo ngại cho Việt Nam.

⦿ ---- Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm thứ Sáu rằng Hoa Kỳ đã chấp thuận việc bổ nhiệm Alexander Darchiev làm đại sứ mới của Nga tại Washington. Hiện tại, ông đang giữ chức giám đốc Cục Bắc Đại Tây Dương thuộc Bộ Ngoại giao và dự kiến ​​sẽ đảm nhiệm chức vụ của mình tại Hoa Kỳ "trong tương lai gần". Darchiev trước đây từng là đặc phái viên của Nga tại Canada từ năm 2014 đến năm 2021. Ông sẽ thay thế Anatoly Antonov, người từng là đại sứ của Moscow tại Washington từ năm 2017 đến tháng 10/2024.

⦿ ---- Mỹ-Nga kết thân trở lại: Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố hôm thứ sáu, trong đó nêu rõ rằng họ đã yêu cầu Hoa Kỳ xem xét "khả năng khôi phục lưu thông hàng không trực tiếp" trong các cuộc đàm phán hôm thứ năm tại Istanbul. Theo đó, các quan chức đã thảo luận về các bước để bình thường hóa quan hệ ngoại giao và tập trung vào việc nới lỏng các hạn chế đối với các phái bộ ngoại giao, đảm bảo "nguồn tài chính không bị cản trở" cho các hoạt động của họ và cải thiện điều kiện làm việc cho các nhà ngoại giao. Nga cũng thúc đẩy Mỹ trả lại 6 bất động sản tại Hoa Kỳ đã "bị tịch thu bất hợp pháp trong giai đoạn 2016-2018". ả hai bên đều đồng ý tiếp tục đối thoại.

⦿ ---- Tỷ phú Elon Musk đã lên mạng X sáng nay Thứ Sáu để ca ngợi Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance, gọi Vance là nguyên thủ quốc gia tiếp theo của Hoa Kỳ. "Phó Tổng thống tuyệt vời nhất từ ​​trước đến nay và là Tổng thống tương lai của chúng ta", theo Musk viết trong phần trả lời một người dùng X, người đã phản ứng với phạm vi đưa tin về các phát biểu về quyền tự do ngôn luận của Vance và Thủ tướng Anh quốc Keir Starmer.

Trong khi Vance nói rằng có "những hành vi xâm phạm quyền tự do ngôn luận" ở Vương quốc Anh, ảnh hưởng đến cả London và Washington, Starmer đã phủ nhận các cáo buộc, nói rằng Vương quốc Anh đã có quyền tự do ngôn luận "trong một thời gian rất dài". Người dùng X chia sẻ rằng "thật khó chịu khi mọi người phải biến những bình luận của các chính trị gia mà họ yêu thích thành một kiểu chiến thắng trong cuộc tranh luận tàn khốc", sau khi một số người nhận xét Starmer đã "sửa sai" hoặc "phá hủy" Vance.

hi Musk chen vào kiểu này có thể nêu nghi vấn về sức khỏe của Donald Trump khó sống qua ba năm tới, vì Trump đã công khai nói ằng Vance không thể là người nối ngôi MAGA sắp tới. Báo New York Post ngày 10/2/2025 có bản tin: Người dẫn chương trình chính trị chính của Fox News Bret Baier đã hỏi Trump, 78 tuổi, trong một cuộc phỏng vấn được ghi hình trước trận Siêu cúp Bóng bầu dục: "Ông có coi Phó Tổng thống JD Vance là người kế nhiệm mình, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa vào năm 2028 không?" Trump đáp: "Không, nhưng Vance có năng lực."

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có ý định ký một sắc lệnh hành pháp biến tiếng Anh thành ngôn ngữ chính thức tại Hoa Kỳ, tờ Wall Street Journal đưa tin vào thứ sáu. Mặc dù hiện tại Hoa Kỳ không có ngôn ngữ quốc gia, 31 tiểu bang và năm vùng lãnh thổ đã áp dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức.

Theo bản tóm tắt mà tờ báo này xem được, sắc lệnh này nhằm mục đích "thúc đẩy sự thống nhất, thiết lập hiệu quả trong chính phủ và cung cấp một con đường để tham gia vào các hoạt động dân sự". Báo cáo nói thêm rằng sắc lệnh này cũng sẽ xóa bỏ yêu cầu các cơ quan liên bang phải cung cấp hỗ trợ ngôn ngữ cho những người không nói tiếng Anh. Hiện thời tại tiểu bang California, hầu hết các trang web chính quyền tiểu bang đều có phần tiếng Việt, và ngay cả bài thi lấy bằng lái xe ở Califonria cũng cho thi bằng tiếng Việt.

⦿ ---- Cụ bà Pam Hemphill, 72 tuổi, nói rằng cụ không hề bị chính quyền Biden truy bức sai trái như Trump nói khi ân xá cụ bà. Hemphill là người bị buộc tội vì tham dự vụ tấn công Điện Capitol ngày 6 tháng 1/2021, phản đối quan điểm của Trump và Cộng Hòa cho rằng Bộ Tư pháp (DOJ) của Biden đã được sử dụng làm vũ khí chống lại những kẻ bạo loạn.

"Tôi không phải là nạn nhân của ngày 6 tháng 1 và DOJ cũng không bị sử dụng làm vũ khí chống lại tôi", Hemphill cho biết hôm thứ Năm trong lần xuất hiện trên chương trình "News Night" của CNN. "Tôi là một tình nguyện viên", cụ bà tiếp tục. "Tôi đã vi phạm pháp luật. Thật dễ dàng".

Cụ bà Hemphill, cùng với phần lớn các bị cáo trong vụ việc ngày 6 tháng 1, đã được Tổng thống Trump ân xá vào tháng trước, trong một trong những hành động chính thức đầu tiên của ông với tư cách là tổng thống. Cụ bà đã phản đối các nỗ lực ân xá của Trump mặc dù đã bị kết án 60 ngày tù và 36 tháng quản chế ngoài khoản phí bồi thường 500 đô la. Cụ bà iải thích với người dẫn chương trình Abby Phillip của CNN: "Tôi rất buồn vì Trump đã nói dối rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp. Đó là lý do tại sao tôi ở đó."

Việc Trump ân xá toàn diện cho hơn 1.500 người — bao gồm cả những cá nhân hung hăng đã tấn công cảnh sát — thậm chí còn khiến các nhà lập pháp Cộng hòa, những người chứng kiến ​​tận mắt cuộc bạo loạn, sửng sốt. Sau đó, Trump đã bảo vệ hành động của mình trong một cuộc phỏng vấn trên Fox News, nêu ra "một số lý do" bao gồm cáo buộc rằng những kẻ bạo loạn đã bị đối xử "tệ hại" và rằng họ "nên được phép biểu tình".

Theo cuộc thăm dò gần đây, phần lớn người Mỹ nói họ không hài lòng với lệnh ân xá. Trong những tháng gần đây, cụ bà Hemphill cũng đã lên án cựu thủ lĩnh Proud Boys Enrique Tarrio vì đã đưa ra lời lẽ kích động những kẻ bạo loạn, và cụ bà vẫn tiếp tục phản đối tuyên bố của Trump về việc Bộ Tư pháp trở thành vũ khí của đảng Dân chủ trước công chúng.

⦿ ---- Hôm Thứ Năm, Dân Biểu của Texas Jasmine Crockett đã chỉ trích dữ dội những tuyên bố gần đây của Tổng thống Donald Trump về Ukraine và Nga, cảnh báo rằng những "lời nói dối" của Trump có thể dẫn Hoa Kỳ đến "Chiến tranh thế giới tiếp theo". Phát biểu tại Quốc hội hôm Thứ Năm, DB Crockett đã kịch liệt phản đối sự thay đổi của Trump-Đảng Cộng hòa từ việc bảo vệ Ukraine sang ủng hộ Nga. Bà tuyên bố: "Đoán xem? Nga đã xâm lược Ukraine. Chúng ta có thể ít nhất đồng ý về điều đó không? Sự thật rất quan trọng".

DB Crockett tiếp tục, "Các bạn ơi, điều này thực sự có khả năng đưa chúng ta vào một cuộc khủng hoảng quốc tế. Chúng ta có thể đang hướng đến Chiến tranh thế giới tiếp theo vì chúng ta có một vị tổng thống muốn kết bạn với Putin và muốn làm mọi thứ để khiến ông ta cảm thấy thoải mái, bao gồm cả việc nói dối về việc ai đã xâm lược ai".

Bà tiếp tục thách thức các đồng nghiệp của mình, "Thưa ngài Chủ tịch [Hạ viện], tôi, tôi còn một phút, nhưng tôi thực sự muốn nhường lời cho bất kỳ đồng nghiệp nào của tôi và hỏi họ rằng liệu hôm nay họ có thể nói, về cơ bản, rằng khi nói đến cuộc chiến ở Ukraine, thì không phải Ukraine đã xâm lược Nga, mà là ngược lại. Có ai ở đây đủ can đảm để nói rằng Nga đã xâm lược Ukraine không? Bạn có thể dành thời gian cho tôi." Dĩ nhiên, hông Dân Biểu nào lên nói như Trump.

⦿ ---- Một số nhà lập pháp đảng Cộng hòa đang có lập trường khác với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về phía nào đã bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine, theo phóng viên Manu Raju của CNN đưa tin trên phương tiện truyền thông xã hội hôm thứ năm. "Chúng ta đều biết hồ sơ lịch sử. Điều đó không chính xác. Ý tôi là, Nga đã xâm lược Ukraine", Dân Biểu Michael McCaul nói với Raju.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Thom Tillis chỉ trích quyết định của Hoa Kỳ không ủng hộ nghị quyết của Liên hợp quốc dán nhãn Nga là kẻ xâm lược. "Putin vẫn tiếp tục là kẻ giết người và chịu trách nhiệm cho vụ bắt cóc, hãm hiếp, tra tấn và giết hại hàng chục nghìn người Ukraine. Tôi coi đó là kẻ xâm lược", Tillis tuyên bố.

Những bình luận này được đưa ra khi Trump chuẩn bị một thỏa thuận với Kiev và Moscow để chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Trong những tuần gần đây, tổng thống đã nhiều lần nhắc lại quan điểm của mình về thời điểm bắt đầu cuộc chiến, không lên án Nga mà Trump nói ằng chính Ukraine gây ra cuộc chiến để Nga xâm lăng Ukraine. (Ghi chú: năm 2014, Nga đưa quân chiếm bán đảo Crimea của Ukraine và tách phía đông Ukraine ra làm tự trị; tháng 2/2022, Nga tổng xâm lược Ukraine.)

⦿ ---- Canada: không ngán Trump bao giờ. Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã đe dọa sẽ trả đũa mạnh mẽ nếu Trump tiếp tục áp thuế đối với nước ông vào tuần tới. Họp báo tại Montreal, Trudeau đã có lập trường cứng rắn chống lại việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump xác nhận rằng thuế quan sẽ có hiệu lực vào ngày 2 tháng 3. "Chúng tôi sẽ có phản ứng ngay lập tức và cực kỳ mạnh mẽ nếu Hoa Kỳ áp thuế vào thứ Ba tuần tới", nhà lãnh đạo này cảnh báo. Trump đã tạm hoãn thuế quan trong 30 ngày vào ngày 3 tháng 2, trích dẫn kế hoạch của Canada nhằm đảm bảo an ninh biên giới bằng cách đầu tư 1,3 tỷ đô la.

⦿ ---- Các đại sứ Mỹ bó tay: Trung Quốc sẽ hưởng lợi khi Mỹ cắt bỏ viện trợ USAID. Đó là nhận định từ 1 cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Báo Times Union hôm 27/2/2025 đăng bài bình luận của David B. Shear (cựu đại sứ Mỹ tại VN các năm 2011-2014) nhan đề: USAID không chỉ là một khoản tiền trao tay, mà là một công cụ ngoại giao quốc tế. Bài được dịch toàn văn như sau.

Các đại sứ quán Hoa Kỳ ở nước ngoài không thể theo đuổi hiệu quả các lợi ích của Hoa Kỳ nếu không có USAID. Việc loại bỏ USAID sẽ giáng một đòn mạnh vào uy tín của Hoa Kỳ và khiến các đại sứ của chúng ta không được sử dụng một công cụ ngoại giao không thể thay thế của Hoa Kỳ.

Với tư cách là đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2014, tôi đã thành công trong việc giúp Boeing bán máy bay 737 và 787, GE bán động cơ phản lực và tua bin gió, và nông dân Hoa Kỳ xuất cảng hàng loạt hàng nông sản của chúng ta sang Việt Nam.

Tôi đã ký kết một thỏa thuận hợp tác quân sự giúp tăng đáng kể các mối quan hệ giữa quân đội Hoa Kỳ và Việt Nam, và chúng tôi đã có một nhà hoạt động dân chủ người Mỹ gốc Việt thoát khỏi nhà tù ở Thành phố Sài Gòn. Đến năm 2013, Hoa Kỳ và Việt Nam đã ký kết một quan hệ đối tác toàn diện hứa hẹn sẽ đưa mối quan hệ của chúng ta lên một tầm cao mới, củng cố vị thế ngoại giao của chúng ta trên khắp Đông Nam Á và cho phép chúng ta cạnh tranh hiệu quả hơn với Trung Quốc.

Tôi có thể hoàn thành tất cả những điều này vì Hoa Kỳ đã dành nhiều thập niên để xây dựng lòng tin với các đối tác chính thức và với người dân Việt Nam. Điều này đòi hỏi chúng ta phải giải quyết những di sản còn sót lại của Chiến tranh Việt Nam bằng cách tiếp tục tìm kiếm hài cốt của những người lính Mỹ mất tích trong chiến đấu; loại bỏ ô nhiễm thuốc diệt cỏ Chất độc màu da cam xung quanh sân bay Đà Nẵng và Biên Hòa; và giúp đỡ những người Việt Nam khuyết tật do bom Mỹ còn sót lại và ô nhiễm Chất độc màu da cam. Nó cũng đòi hỏi chúng ta phải loại bỏ hàng nghìn mảnh đạn pháo chưa nổ của Mỹ và vũ khí sát thương rải rác khắp cả nước.

Chúng ta không thể hoàn thành được điều này nếu không có những nỗ lực của những người yêu nước, trung thành và chăm chỉ trong phái bộ USAID của Đại sứ quán Hoa Kỳ. USAID đã hoàn thành một dự án kéo dài sáu năm, trị giá 100 triệu đô la để loại bỏ ô nhiễm Chất độc màu da cam ở Đà Nẵng vào năm 2018 và đã bắt đầu một dự án tương tự tại Biên Hòa. Phái đoàn USAID cũng tài trợ cho việc cung cấp các thiết bị giả và đào tạo thể chất cho những người cụt chân tay và hỗ trợ các chương trình hỗ trợ cho trẻ em bị dị tật bẩm sinh liên quan đến Chất độc da cam.

Ngoài việc giải quyết di sản chiến tranh, USAID đã làm việc với các đại diện từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh để theo dõi các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và điều trị cho những người mắc bệnh AIDS và viêm gan B. USAID cũng đã làm việc với các chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ để chấm dứt nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em. Nói cách khác, các đại sứ Hoa Kỳ như tôi làm tốt bằng cách làm điều tốt.

Cung cấp viện trợ nước ngoài không chỉ là một hành động từ thiện. Đó là một phương pháp cứng rắn để tạo dựng ảnh hưởng mà tất cả các chính phủ của các nước phát triển đều sử dụng, bao gồm cả Trung Quốc, và là phương pháp mà chúng ta cần nếu muốn cạnh tranh hiệu quả với Bắc Kinh.

Số tiền viện trợ nước ngoài của chúng ta củng cố uy tín của Hoa Kỳ — tài sản quý giá giúp các nhà ngoại giao có được những gì họ muốn từ các chính phủ nước ngoài mà không cần phải vung gậy hay củ cà rốt. Những khoản viện trợ đó củng cố khả năng tiếp cận của các đại sứ với các quan chức chính quyền địa phương và trung ương để họ không chỉ nhấc máy khi chúng ta gọi mà còn thể hiện sự tiếp thu thông điệp của chúng ta. Những đồng đô la đó xây dựng lòng tin lẫn nhau, đồng tiền của lĩnh vực ngoại giao, mà nếu không có nó, bạn không thể làm được gì cả.

Trong ngoại giao cũng như trong kinh doanh, đây chỉ là lẽ thường tình, mà Tổng thống Donald Trump nói rằng ông rất coi trọng trong chính sách đối ngoại, và tôi muốn thấy ông thể hiện điều đó bằng cách khôi phục USAID.

Ghi chú của báo Times Union: David B. Shear lớn lên ở Voorheesville. Ông là đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam từ năm 2011 đến năm 2014 và là trợ lý bộ trưởng quốc phòng phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương từ năm 2014 đến năm 2016. Với tư cách là một viên chức ngoại giao Hoa Kỳ, ông đã phục vụ tại Sapporo, Tokyo, Bắc Kinh, Kuala Lumpur và Washington trước khi phục vụ tại Hanol.

⦿ ---- Cộng Hòa sẽ cắt hàng trăm tỷ đô chương trình Medicaid. Lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries (D-N.Y.) đã chỉ trích những người Cộng hòa hôm thứ năm về các kế hoạch của họ cắt giảm Medicaid, nói rằng các nhà lãnh đạo Cộng Hòa đang lừa dối người Mỹ bằng cách tuyên bố rằng không có bệnh nhân nào sẽ mất quyền lợi y tế theo kế hoạch của họ. "Những người Cộng hòa đang nói dối người dân Mỹ về Medicaid", Jeffries nói trong một cuộc họp báo tại Điện Capitol. (Ghi chú: 2 bảo hiểm y tế chính phủ là Medicare, cho người trên 65 tuổi; và Medicaid, còn gọi là Medi_Cal ở California, cho người khuyết tậ, gia đình nghèo có trẻ em.)

Medicaid đã nổi lên như một phần gây tranh cãi nhất trong bản thiết kế ngân sách khổng lồ của những người Cộng hòa Hạ viện nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự trong nước của Tổng thống Trump trong năm đầu tiên ông trở lại nhiệm sở. Theo nghị quyết của Cộng Hòa, Ủy ban Năng lượng và Thương mại, có thẩm quyền đối với Medicaid, đã được giao nhiệm vụ tìm ra ít nhất 880 tỷ đô la cắt giảm cho các chương trình thuộc phạm vi của mình để giúp bù đắp chi phí hàng nghìn tỷ đô la cắt giảm thuế của Đảng Cộng hòa.

Đằng sau Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson (R-La.), các nhà lãnh đạo Cộng Hòa khẳng định rằng họ có thể đạt được mốc 880 tỷ đô la bằng cách loại bỏ lãng phí, gian lận và lạm dụng theo Medicaid, đồng thời áp dụng các yêu cầu công việc mới đối với một số người thụ hưởng là người lớn.

“Mọi người đều cam kết bảo vệ các quyền lợi [Medicaid] cho những người thực sự cần nó, xứng đáng và đủ điều kiện để được hưởng nó”, Johnson nói với các phóng viên tuần này. “Những gì chúng ta đang nói đến là xóa bỏ gian lận, lãng phí và lạm dụng”.

Lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Steve Scalise (R-La.) thậm chí còn kiên quyết hơn, vung một bản sao nghị quyết ngân sách của đảng Cộng hòa và thách thức đảng Dân chủ tìm bằng chứng về việc cắt giảm Medicaid, điều không được đề cập trong tài liệu.

“Thay vì chỉ ngồi đó và liếm vết thương rằng họ hoàn toàn không liên lạc được với người dân Mỹ, lựa chọn duy nhất của họ là phải nói dối về những gì có trong cuộc bỏ phiếu này”, Scalise nói. “Không có Medicaid trong dự luật này. Không có bất kỳ khoản cắt giảm Medicaid nào trong dự luật này”.

Đảng Dân chủ đã bác bỏ lập luận đó ngay lập tức. Trong khi thừa nhận rằng dự luật ngân sách dài 45 trang không đề cập cụ thể đến Medicaid, họ lập luận rằng Ủy ban Năng lượng và Thương mại không giám sát đủ [ngân sách] chi tiêu cho các chương trình khác để tìm ra 880 tỷ đô la mà không cần cắt giảm sâu Medicaid.

"Nếu Ủy ban Năng lượng và Thương mại nói rằng chúng tôi không muốn cắt giảm Medicaid, thay vào đó chúng tôi sẽ cắt giảm mọi thứ khác có thể 100 phần trăm, thì điều đó chỉ giúp bạn đạt được khoảng một nửa con số 880 tỷ đô la", Dân biểu Brendan Boyle (Pa.), đảng viên Dân chủ cấp cao tại Ủy ban Ngân sách Hạ viện, cho biết vào đầu tuần. "Vì vậy, theo định nghĩa, họ phải cắt giảm tối thiểu hàng trăm tỷ đô la từ Medicaid".

Thông điệp đó hiện là trọng tâm trong chiến lược phản biện của đảng Dân chủ khi họ đấu tranh để ngăn chặn chiến lược "một dự luật lớn tuyệt vời" của Trump trở thành luật. Là đảng thiểu số ở cả hai viện, đảng Dân chủ không có quyền lực để tự mình đánh chìm luật. Nhưng họ hy vọng sẽ khuấy động đủ sự phẫn nộ của công chúng về việc cắt giảm chi tiêu để những người Cộng hòa dễ bị tổn thương ở các khu vực màu tím sẽ bỏ phiếu chống lại họ.Jeffries đang dẫn đầu cuộc tấn công truyền thông đó, nói hôm Thứ Năm: "Mọi người đều biết, những người có bất kỳ mối liên hệ nào với ngân sách quốc hội, rằng nếu bạn chỉ đạo Ủy ban Năng lượng và Thương mại tìm kiếm tới 880 tỷ đô la, nếu không muốn nói là nhiều hơn, trong việc cắt giảm chi tiêu, thì điều đó có nghĩa là Medicaid. Điều đó sẽ gây tổn hại cho trẻ em, gây tổn hại cho các gia đình, gây tổn hại cho những người Mỹ khuyết tật hàng ngày và gây tổn hại cả cho người cao tuổi. Tôi không thể nói theo cách nào khác: Đảng Cộng hòa đang nói dối. Hãy chứng minh tôi sai".Tuy nhiên, cắt giảm ám chỉ rõ ràng khi Bạch Ốc nói có những người không đáng được hưởng: Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett cho biết trong một cuộc phỏng vấn với CNBC rằng tổng thống "đã nói rõ rằng ông muốn Medicare, Medicaid và An sinh Xã hội phải an toàn cho tất cả những người xứng đáng được hưởng. Bây giờ, nếu có gian lận ở bất kỳ đâu trong chính phủ, tất nhiên chúng tôi sẽ xem xét, nhưng ông ấy ủng hộ 100 phần trăm việc giữ an toàn cho tất cả các chương trình đó đối với những người cần các chương trình đó."Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, khi đề cập đến việc cắt giảm phúc lợi Medicaid sau khi dự luật được thông qua, đã nói: "Chúng tôi sẽ chăm sóc những người thụ hưởng hợp pháp của chương trình. Chúng tôi sẽ cắt giảm gian lận, lãng phí và lạm dụng Medicaid và đó là nơi chúng tôi sẽ nhận được một phần tiền tiết kiệm để hoàn thành sứ mệnh này".Dân Biểu Dân chủ Alexandria Ocasio-Cortez đã nói trên X, trước đây là Twitter: "Ngân sách của đảng Cộng hòa có một vấn đề toán học cơ bản. Việc cắt giảm 880 tỷ đô la là một cuộc tấn công vào Medicaid, không phải là 'lãng phí', 'gian lận' và 'lạm dụng'".⦿ ---- Năm cựu bộ trưởng quốc phòng đang kêu gọi Quốc hội tổ chức phiên điều trần ngay lập tức về việc Tổng thống Donald Trump sa thải chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và một số nhà lãnh đạo quân sự cấp cao khác, theo một lá thư mà APs có được. Năm người đàn ông — đại diện cho các chính quyền Cộng hòa và Dân chủ trong ba thập niênỷ qua — cho biết việc sa thải là đáng báo động, đặt ra "những câu hỏi đáng lo ngại về mong muốn chính trị hóa quân đội" của chính quyền và xóa bỏ các ràng buộc pháp lý đối với quyền lực của tổng thống.Cuối tuần trước, Trump đã sa thải Tướng Không quân CQ Brown Jr. khỏi vị trí chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth sau đó đã sa thải Đô đốc Lisa Franchetti, chỉ huy tác chiến hải quân; Tướng Jim Slife, Tư lệnh phó Không quân; và thẩm phán biện hộ chung cho các dịch vụ quân sự.Tân Bộ trưởng QP Hegseth đã bảo vệ việc sa thải Brown, nói rằng các tổng thống khác đã thực hiện thay đổi về quân nhân và Trump xứng đáng được chọn nhóm của riêng mình. Hegseth cho biết ông đã sa thải các JAG vì ông không nghĩ rằng họ "phù hợp" để đưa ra khuyến nghị khi các lệnh hợp pháp được đưa ra.Lá thư — có chữ ký của William Perry, Leon Panetta, Chuck Hagel, Jim Mattis và Lloyd Austin — cho biết không có lý do chính đáng thực sự nào cho việc sa thải vì một số sĩ quan đã được Trump đề cử cho các vị trí trước đó. Và họ có sự nghiệp mẫu mực, bao gồm kinh nghiệm tác chiến và chiến đấu."Chúng tôi, giống như nhiều người Mỹ khác — bao gồm nhiều binh lính — do đó phải kết luận rằng những nhà lãnh đạo này đang bị sa thải vì lý do hoàn toàn đảng phái", bức thư viết, đồng thời nói thêm rằng "chúng tôi không yêu cầu các thành viên của Quốc hội giúp chúng tôi; chúng tôi yêu cầu họ làm công việc của họ".Trong khi đó, họ nói, các thượng nghị sĩ nên từ chối xác nhận bất kỳ đề cử mới nào của Pentagon, bao gồm cả Trung tướng đã nghỉ hưu Dan Caine, người mà Trump đã nói sẽ là chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân tiếp theo. (Ghi chú: Tướng Caine từng nói với Trump rằng ông sẵn sàng giết người vì Trump -- hàm nghĩa giết phi pháp, theo Trump kể.)Việc Trump chọn Caine là bất thường. Caine, người được kính trọng rộng rãi trong quân đội, sẽ phải quay trở lại phục vụ nhưng ông không đáp ứng các yêu cầu pháp lý để giữ chức vụ cao nhất. Theo luật, một chủ tịch phải từng là chỉ huy chiến đấu hoặc chỉ huy trưởng dịch vụ. Tổng thống có thể miễn các yêu cầu đó.Hagel là đảng viên Cộng hòa và Mattis, một đảng viên độc lập, là bộ trưởng quốc phòng đầu tiên của Trump. Ba người còn lại là đảng viên Dân chủ. Bốn trong số năm người đã phục vụ trong quân đội, bao gồm hai người — Mattis và Austin — là tướng bốn sao."Hạ viện và Thượng viện nên yêu cầu chính quyền biện minh cho từng vụ sa thải và giải thích đầy đủ lý do tại sao việc này vi phạm ý định lập pháp của Quốc hội rằng chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân phải hoàn thành nhiệm kỳ bốn năm tại vị", bức thư viết. Chủ tịch có nhiệm kỳ bốn năm và Brown đã phục vụ ít hơn 17 tháng một chút.⦿ ---- Một thẩm phán liên bang hôm thứ Năm đã ra lệnh cho Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM) rút lại các chỉ thị đối với một số cơ quan đã bắt đầu sa thải hàng loạt nhân viên thử việc, với lý do việc sa thải có thể là bất hợp pháp. Bởi vì OPM không có thẩm quyền ra lệnh sa thải, theo lời Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ William Alsup đã ra phán quyết khi cấp lệnh cấm tạm thời mà các công đoàn lao động yêu cầu trong một vụ kiện, theo tờ Washington Post đưa tin.OPM "không có bất kỳ thẩm quyền nào theo bất kỳ luật lệ nào trong lịch sử vũ trụ để thuê và sa thải nhân viên tại một cơ quan khác", theo Thẩm phán Alsup nói tại tòa án San Francisco của mình. "Họ chỉ có thể thuê và sa thải nhân viên của chính họ". Theo AP, văn phòng OPM hiện phải thông báo điều đó với các cơ quan. Theo tờ The Hill, thẩm phán đã không ra lệnh cho các cơ quan dừng việc sa thải.Tuy nhiên, theo tờ WP, phán quyết này vẫn là một trong những thất bại lớn nhất của Tổng thống Trump trong việc cắt giảm lực lượng lao động của chính phủ. Các nhân viên của Bộ Quốc phòng không nằm trong phạm vi vụ kiện, nhưng Alsup cho biết ông hy vọng Pentagon sẽ tuân thủ phán quyết này. "Tôi sẽ tin tưởng chính phủ sẽ làm điều đúng đắn và tiến xa hơn một chút so với những gì tôi đã ra lệnh", ông nói.⦿ ---- Tổng thống Donald Trump đã được Vua Charles mời đến Vương quốc Anh trong chuyến thăm cấp nhà nước lần thứ hai. Một lá thư viết tay kèm theo lời mời được đựng trong một phong bì do Thủ tướng Anh Ngài Keir Starmer đích thân trao cho Trump, người đang đến thăm Nhà Trắng vào hôm thứ năm. Trump đã chấp nhận lời mời, ông đã mở lá thư trước ống kính máy quay và gọi Charles là "một quý ông vĩ đại, vĩ đại". Trump nói, "Ồ, thật tuyệt" khi ông trưng bày lá thư, gọi Charles là "một người đàn ông đẹp trai và tuyệt vời".Trump là một người hâm mộ lớn của hoàng gia. Ông đã gặp Nữ hoàng Elizabeth II hai lần trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của mình. Chuyến thăm đầu tiên của ông là chuyến công tác vào tháng 7 năm 2018, nơi ông đã uống trà với nữ hoàng tại Lâu đài Windsor và duyệt Đội danh dự. Vào tháng 6 năm 2019, ông đã trở lại để thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước trọn vẹn, bao gồm một bữa tiệc chiêu đãi lớn tại Cung điện Buckingham và tham gia các sự kiện kỷ niệm 75 năm Ngày D. Cả hai chuyến thăm đều thu hút sự chú ý đáng kể của giới truyền thông và các cuộc biểu tình của công chúng.⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định hôm thứ Năm rằng các cuộc đàm phán về việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine đang "tiến triển nhanh chóng" và điều đó khẳng định lại niềm tin của ông rằng nó sẽ sớm kết thúc vì nhóm của ông đang "làm việc rất chăm chỉ" để đạt được điều đó. Phát biểu tại một cuộc họp báo với Thủ tướng Anh Sir Keir Starmer tại Bạch Ốc, Trump đã đề cập đến chủ đề ông đang liên lạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhấn mạnh rằng "[nếu] bạn muốn hòa bình, bạn phải nói chuyện với cả hai bên".Bình luận về các cuộc đàm phán với Starmer, Trump mô tả chúng là "rất hiệu quả" và lưu ý rằng Hoa Kỳ và Vương quốc Anh chia sẻ "thực sự là một tình bạn độc đáo". Ông chỉ huy các nỗ lực của chính phủ Anh nhằm tăng cường chi tiêu quốc phòng, kêu gọi phần còn lại của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) làm theo.⦿ ---- Trong vài giờ đồng hồ là đổi ý vì bị dư luận phản đối. Bộ Cựu chiến binh (VA) đã tạm dừng quyết định hủy hàng trăm hợp đồng, gần một ngày sau khi Bộ trưởng Bộ Cựu Chiến Binh Doug Collins công bố hủy hợp đồng toàn diện như một phần trong kế hoạch cắt giảm rộng rãi của Bộ Hiệu quả Chính phủ DOGE đối với cơ sở hạ tầng liên bang.Hôm thứ Ba, Collins cho biết trong một tuyên bố video trên X rằng VA đã tìm thấy 2 tỷ đô la hợp đồng mà họ sẽ hủy bỏ để có thể chi tiền cho chăm sóc sức khỏe và phúc lợi cho cựu chiến binh. Collins cho biết ông đã nhận được một báo cáo nêu rằng "hàng triệu đô la" đã được chi cho việc thuê các nhà tư vấn để tạo các slide PowerPoint và viết biên bản cuộc họp, cũng như cho "huấn luyện và đào tạo" và "hỗ trợ điều hành". Ông không nêu rõ nguồn của báo cáo.Collins cũng cho biết sẽ có nhiều hợp đồng bị hủy hơn nữa. Bài đăng của Collins đã được tỷ phú Elon Musk, người lãnh đạo thực tế của DOGE, chia sẻ lại, ông đã viết: "Tiết kiệm được nhiều tiền thuế hơn!"Nhưng tờ Washington Post, trích dẫn các tài liệu nội bộ của VA, đưa tin rằng 875 hợp đồng mà cơ quan này dự định hủy bao gồm các hợp đồng giúp chi trả cho các dịch vụ y tế, tài trợ cho các chương trình ung thư, tuyển dụng nhân viên y tế và dịch vụ chôn cất cho cựu chiến binh.Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, D-Conn., đã chỉ trích thông báo của Collins trong một loạt bài đăng trên X vào thứ Ba: “Những hợp đồng này cho phép VA tuyển dụng và giữ chân bác sĩ, thông báo cho cựu chiến binh về các quyền lợi mà họ đã kiếm được và thực hiện các cuộc kiểm tra an toàn tại các cơ sở y tế của VA. Nhiều hợp đồng trong số này cũng được VA sử dụng để giám sát việc chi tiêu và đảm bảo các chương trình dành cho cựu chiến binh hoạt động hiệu quả cho cựu chiến binh”.Sau đó, vào thứ Tư, VA cho biết trong một email gửi cho nhân viên rằng họ đang “xem xét lại hướng dẫn trước đó” và “sẽ tiến hành thêm các cuộc đánh giá hợp đồng để đưa ra quyết định cuối cùng mới”, theo tờ .⦿ ---- Khoa học gia về khí tượng không cần nhiều như thế? Đuổi bớt cho gọn. Hơn 880 nhân viên thử việc của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia – cơ quan dự báo thời tiết của quốc gia và bảo vệ các loài sinh vật biển – đã bắt đầu trở thành nạn nhân của các vụ sa thải liên bang vào thứ năm. “Cái búa đã giáng xuống”, Craig McLean, cựu khoa học gia trưởng và cựu phụ tá quản trị viên nghiên cứu tại NOAA cho biết.Thượng nghị sĩ Maria Cantwell, D-Washington, xác nhận rằng khoảng 880 nhân viên đã bị sa thải, chiếm khoảng 7% trong số 12.000 nhân viên của cơ quan. Nhân viên của cơ quan – đơn vị theo dõi thời tiết khắc nghiệt và theo dõi bão – đã chờ đợi trong tình trạng căng thẳng trong nhiều ngày khi hàng chục nghìn đồng nghiệp liên bang của họ được tuyển dụng hoặc thăng chức trong năm ngoái, hoặc trong một số trường hợp là hai năm, bị sa thải khỏi các cơ quan khác.Giống như những người khác, các quan chức NOAA được yêu cầu sa thải “tất cả những người đang trong thời gian thử việc”, Andrew Rosenberg, một nhà khoa học biển đồng thời là đồng biên tập bản tin SciLight trên Substack và là cựu phó giám đốc Dịch vụ Thủy sản của NOAA cho biết. Ước tính những người được coi là đang trong thời gian thử việc do ngày tuyển dụng hoặc ngày thăng chức của họ đã lên tới 1.300 người. Việc sa thải được ra lệnh như một phần trong nỗ lực đang diễn ra của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm cắt giảm quy mô của bộ máy hành chính và ngân sách liên bang.⦿ ---- Trong sổ tay các chuyến bay của dâm tặc Jeffrey Epstein, tên của Trump xuất hiện 7 lần. Tên của Tổng thống Donald Trump xuất hiện trong nhật ký chuyến bay của Jeffrey Epstein do chính Bộ trưởng Tư pháp của ông công bố vào thứ năm, ngày 27 tháng 2. Báo PEOPLE đã xem xét nhật ký chuyến bay và thấy tên của Trump xuất hiện tổng cộng bảy lần.Ông Trump được nhắc đến ở trang 24 của nhật ký chuyến bay đầu tiên, có ngày 11 tháng 10 năm 1993. Ông được nhắc đến hai lần ở trang 27, cùng với người vợ khi đó là Marla Maples, con gái của họ là Tiffany Trump và một bảo mẫu vào ngày 15 tháng 5 năm 1994. Cả ba ngày đều có tên "JE" (Jeff Epstein) được liệt kê trên cùng các chuyến bay với Trump. GM, có thể là Ghislane Maxwell, được liệt kê là hành khách trên chuyến bay tháng 10 năm 1993.Việc công bố các hồ sơ liên quan đến nhà tài chính bị buộc tội buôn bán tình dục diễn ra một ngày sau khi Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi phát biểu trên Fox News rằng Bộ Tư pháp đã chuẩn bị công bố nhật ký chuyến bay và tên của những người có liên quan đến Epstein. "Những gì bạn sẽ thấy ... là rất nhiều nhật ký chuyến bay, rất nhiều tên, rất nhiều thông tin", Bondi nói với Jesse Watters. "Nhưng, thật kinh tởm những gì người đàn ông đó đã làm, cùng với đồng phạm của anh ta"."Giai đoạn đầu tiên của các hồ sơ được công bố hôm nay làm sáng tỏ mạng lưới rộng lớn của Epstein và bắt đầu cung cấp cho công chúng trách nhiệm giải trình đã quá hạn từ lâu", Bondi cho biết trong một tuyên bố, một phần, vào thứ năm. Các tài liệu đầu tiên được công bố bao gồm nhật ký chuyến bay, danh sách bằng chứng, các trang đã biên tập từ sổ liên lạc và các trang đã biên tập từ danh sách nhân viên mát-xa.Trong một lá thư gửi cho Giám đốc FBI Kash Patel, Bondi tuyên bố rằng bà chỉ nhận được khoảng 200 trang tài liệu "chủ yếu bao gồm nhật ký chuyến bay, danh sách liên lạc của Epstein và danh sách tên và số điện thoại của các nạn nhân" trước khi Patel nhậm chức. Vào thứ Tư, bà biết được "từ một nguồn tin" rằng Văn phòng FBI tại New York có "hàng nghìn trang tài liệu liên quan đến cuộc điều tra và cáo trạng của Epstein".Bondi yêu cầu FBI chuyển giao phần còn lại của các tài liệu trước 8 giờ sáng thứ Sáu, ngày 28 tháng 2 và yêu cầu Patel điều tra "tại sao yêu cầu về tất cả các tài liệu không được thực hiện".Năm 2019, Epstein, đối mặt với các cáo buộc buôn bán tình dục, đã tự tử trong một nhà tù ở Thành phố New York. Ông ta có quan hệ với những nhân vật cấp cao như Hoàng tử Andrew, Bill Clinton và Trump trước khi bị bắt.⦿ ---- Sa thải xong, liền kêu lại vì thiếu nhân viên không lưu. Tỷ phú công nghệ Elon Musk đang thúc giục những người kiểm soát không lưu đã nghỉ hưu quay trở lại làm việc trong bối cảnh thiếu hụt lao động trên toàn quốc. "Có tình trạng thiếu hụt những người kiểm soát không lưu hàng đầu. Nếu bạn đã nghỉ hưu nhưng vẫn muốn quay lại làm việc, hãy cân nhắc làm như vậy", Musk cho biết trong bài đăng hôm thứ Năm trên X, nền tảng truyền thông xã hội mà ông sở hữu.Đầu tháng này, chính quyền Trump đã bắt đầu sa thải hàng trăm chuyên gia tại Cục Hàng không Liên bang (FAA), bao gồm cả nhân viên được đưa vào làm radar FAA cũng như nhân viên bảo trì thiết bị hỗ trợ hạ cánh và dẫn đường. Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy đã bảo vệ việc sa thải, lưu ý rằng những người kiểm soát không lưu không bị cắt giảm trong quá trình này. Duffy cho biết chưa đến 400 chuyên gia đã bị sa thải khỏi FAA như một phần trong nỗ lực của chính quyền nhằm tinh giản bộ máy chính phủ liên bang, cắt giảm chi phí và cải thiện hiệu quả.Những đợt cắt giảm này diễn ra chỉ vài tuần sau khi một máy bay của American Airlines va chạm với một trực thăng Black Hawk ngay trước khi hạ cánh tại Sân bay Quốc gia Reagan Washington. Vụ tai nạn đã giết chết tất cả 67 người và là một trong những vụ tai nạn hàng không tồi tệ nhất của Hoa Kỳ trong 20 năm qua. Bấy giờ mới thấy là thiếu người, nên mới đề nghị làm nhiều giờ hơn.Duffy cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào đầu tháng 2 rằng ông có kế hoạch cung cấp cho các kiểm soát viên không lưu một lựa chọn để tiếp tục làm việc sau 56 tuổi, độ tuổi nghỉ hưu bắt buộc, trong nỗ lực tăng cường an toàn và giữ chân nhân tài. “Tôi sẽ đưa ra lời đề nghị cho các kiểm soát viên không lưu để họ ở lại lâu hơn. Đó là thẩm quyền của tôi. Tôi có thể cung cấp cho họ cơ hội ở lại lâu hơn, sau độ tuổi nghỉ hưu bắt buộc là 56, trả lương cho họ nhiều hơn, thưởng cho họ, giữ họ làm việc, làm cho hệ thống an toàn hơn, giảm bớt áp lực cho các kiểm soát viên,” Duffy nói trên Fox News. “Họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.”⦿ ---- Trẫm có nói vậy sao? Tổng thống Trump hôm thứ Năm đã rút lại lời chỉ trích gay gắt gần đây của ông đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi Hoa Kỳ đặt mục tiêu đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh giữa Kyiv và Moscow. Trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục với Thủ tướng Anh Keir Starmer, Trump đã kiềm chế những bình luận của mình về Zelensky, bao gồm một bài đăng trên mạng xã hội vào tuần trước trong đó Trump gọi Zelensky là "nhà độc tài có bầu cử".Khi được một phóng viên hỏi liệu ông có còn tin Zelensky là nhà độc tài không, Trump trả lời: "Tôi đã nói thế sao? Tôi không thể tin là mình đã nói thế. Hỏi tôi câu khác đi".Trong những ngày gần đây, Trump ngày càng chỉ trích Zelensky khi các quan chức Hoa Kỳ thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Tuần trước, Trump đã khiến nhiều người phải nhướng mày khi gọi Zelensky là "kẻ độc tài không có bầu cử", tuyên bố Zelensky đang làm một "công việc tồi tệ" và nóỉ rằng Zelensky chịu trách nhiệm cho việc bắt đầu chiến tranh. Có lúc, Trump nói rằng ông không nghĩ việc Zelensky tham gia các cuộc họp về đàm phán hòa bình là quan trọng vì nhà lãnh đạo Ukraine "không có lá bài nào".Zelensky dự kiến sẽ đến thăm Bạch Ốc vào hôm nay, thứ Sáu khi hai nước hoàn tất thỏa thuận sẽ cho phép Hoa Kỳ tiếp cận nguồn cung cấp khoáng sản quan trọng của Ukraine. Những người ủng hộ thỏa thuận này cho rằng quan hệ đối tác kinh tế sẽ mang lại cho Hoa Kỳ quyền lợi trong việc bảo vệ Ukraine trước các mối đe dọa trong tương lai từ Nga.⦿ ---- Tỷ lệ dân số Hoa Kỳ tự nhận mình là người theo đạo Thiên chúa đã giảm đáng kể trong hai thập niên qua, nhưng một nghiên cứu mới của Pew Research cho thấy xu hướng này có thể đang đi ngang. Nghiên cứu khảo sát 37.000 người Mỹ cho thấy 62% tự nhận mình là người theo đạo Thiên chúa. Để so sánh, khi Pew thực hiện một nghiên cứu tương tự vào năm 2007, có 78% cho biết họ theo đạo Thiên chúa. Phần lớn sự suy giảm đó xảy ra cho đến 5 năm trước, khi nó bắt đầu đi ngang, theo nghiên cứu của Pew.Cuộc khảo sát bao gồm gần 37.000 người lớn ở Hoa Kỳ và được tiến hành vào năm 2023 và 2024. Sự phân chia hiện tại của người theo đạo Thiên chúa ở Hoa Kỳ là 40% tự nhận mình là người theo đạo Tin lành, 19% tự nhận mình là người theo đạo Công giáo và 3% còn lại cho biết họ theo đạo Thiên chúa mà không nêu rõ giáo phái nào khác.Cả ba nhánh chính của đạo Tin lành đều giảm về tỷ lệ dân số kể từ năm 2007. Người theo đạo Tin lành hiện chiếm 23%, giảm so với mức 26%. Người theo đạo Tin lành chính thống chiếm 11% người lớn ở Hoa Kỳ, giảm so với mức 18%. Và những người tham dự các nhà thờ Tin lành của người da đen chiếm 5% dân số, giảm từ 7%.Ngày nay, việc không theo tôn giáo phổ biến hơn nhiều. Pew cũng phát hiện ra rằng gần 3/10 người tự nhận mình không theo tôn giáo, có nghĩa là vô thần, bất khả tri hoặc không theo tôn giáo nào cụ thể. Những người trẻ tuổi được nuôi dưỡng trong những gia đình chỉ theo tôn giáo danh nghĩa hoặc không theo tôn giáo nào có nhiều khả năng không theo tôn giáo hơn những người lớn tuổi.Tỷ lệ người lớn ở Hoa Kỳ tự nhận mình theo tôn giáo khác ngoài Cơ đốc giáo đang gia tăng. Hiện tại, con số này là khoảng 7% so với mức dưới 5% vào năm 2007. Người Do Thái Giáo chiếm 2% dân số, trong khi người Hồi giáo, Phật giáo và Ấn Độ giáo mỗi nhóm chiếm khoảng 1% dân số. Một số nhóm tôn giáo nhỏ hơn khác tạo nên sự cân bằng của những người theo đạo không phải là Cơ đốc giáo.⦿ ---- Hãng sản xuất xe hơi Tesla của Elon Musk đã nộp đơn xin giấy phép vận chuyển theo hợp đồng thuê bao từ Ủy ban Tiện ích Công cộng California (CPUC) để cung cấp dịch vụ gọi xe trong tiểu bang, theo như The Washington Post đưa tin vào thứ năm. Việc đảm bảo phân loại này sẽ cho phép Tesla sở hữu và quản lý đội xe của mình cho các dịch vụ này. (GHI CHÚ: Giấy phép mà Tesla xin không phải là cho xe taxi, mà là "transportation charter-party carrier license" còn gọi là chở khách thực hiện dịch vụ thuê bao, tham quan khứ hồi hoặc vận chuyển hành khách theo thẩm quyền của giấy phép.)Theo một người phát ngôn, công ty đang theo đuổi một giấy phép tương tự như giấy phép mà Waymo, dịch vụ taxi tự hành do Alphabet Inc. điều hành, sử dụng. Mặc dù Tesla đã được cấp phép để tiến hành thử nghiệm xe tự lái của mình với một tài xế an toàn tại California, nhưng công ty vẫn chưa nộp đơn xin hoặc nhận được sự cho phép thử nghiệm xe không người lái hoặc triển khai xe tự hành từ Sở Phương tiện Cơ giới California (DMV).⦿ ---- Chuyện thường ngày ở Florida: Tay golf chuyên nghiệp Billy Horschel đã phải bất ngờ vào thứ năm khi anh đối đầu trực diện với một con cá sấu hoang dã trong một giải vô địch golf tại Palm Beach Gardens. Con bò sát khổng lồ bò qua sân trước khi bị phát hiện bởi tay golf chuyên nghiệp 38 tuổi, người sau đó đã tiếp cận con vật. Anh cẩn thận đưa gậy đánh golf sáng bóng của mình ra và thúc vào đầu con cá sấu. Khi những người chứng kiến kinh ngạc theo dõi, con cá sấu chạy trốn trong khi Horschel đuổi theo. Nó tìm thấy nơi an toàn trong một cái ao gần đó, tránh xa những con người phiền toái.Cá sấu Mỹ khá phổ biến ở Florida và chúng được bảo vệ theo Đạo luật về các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng đã sống ở tiểu bang này trong nhiều thế kỷ, nhưng sự gia tăng dân số gần đây đã buộc chúng phải tương tác với con người nhiều hơn mong muốn. Tuy nhiên, chúng hiếm khi tấn công con người và như Horschel nói với Associated Press: "chúng sợ bạn hơn". Điều đó không ngăn cản người hâm mộ hoan nghênh lòng dũng cảm của Horschel và đăng tải trên khắp các phương tiện truyền thông xã hội về cựu sinh viên Đại học Florida. "Đó là một con cá sấu đang bắt cá sấu", họ nói, ám chỉ đến linh vật của trường đại học. Tất cả người chơi đều có thể quay lại để đánh bóng ngay sau đó.⦿ ---- Nước máy của dân California nhiều độc chất chết người. Theo một phân tích về nguồn cung cấp nước uống của quốc gia được công bố hôm thứ Tư, cư dân California uống nước máy có thể đang tiếp nhận một hỗn hợp nguy hiểm gồm hàng trăm loại hóa chất, kim loại nặng và chất phóng xạ mỗi ngày.Theo Environmental Working Group, một tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu và bảo vệ môi trường, 462 công ty cung cấp nước công cộng của California, phục vụ 65.948.835 khách hàng —bao gồm cả cư dân và doanh nghiệp— có 393.102 chất gây ô nhiễm đã biết vượt quá giới hạn cho phép trong nước uống. Chức năng tìm kiếm theo mã ZIP cho phép mọi người xem những gì có trong nước uống của cộng đồng họ. Được liệt kê theo chất gây ô nhiễm, số lượng công ty cung cấp chất gây ô nhiễm và số lượng người được phục vụ, dữ liệu sau đây cho thấy tại California, có khoảng 393.102 người bị ảnh hưởng.Các chất độc ở các công ty nước tiện ích:Asen: 94 Tiện ích, 207.431 khách hàng bị ảnh hưởngTổng số trihalomethane (TTHM): 23 Tiện ích, 53.827 khách hàng bị ảnh hưởngNitrate: 40 Tiện ích, 50.658 khách hàng bị ảnh hưởng.Nitrat và nitrit: 28 Tiện ích, 43.249 khách hàng bị ảnh hưởng.Uranium: 27 Tiện ích, 26.606 khách hàng bị ảnh hưởng.Tetrachloroethylene (perchloroethylene): 3 tiện ích, 10.093 khách hàng bị ảnh hưởng.Selen: 7 Tiện ích, 1.238 khách hàng bị ảnh hưởng.EWG đã phân tích dữ liệu chất lượng nước từ gần 50.000 hệ thống nước được thu thập từ năm 2021 đến năm 2023. EWG đã xác định được 324 chất gây ô nhiễm trong nguồn cung cấp nước uống trên toàn quốc, với hầu hết tất cả các hệ thống nước cộng đồng đều có chất gây ô nhiễm có thể phát hiện được.⦿ ---- HỎI 1: Khoảng 80% dân Mỹ chưa dùng AI trong công việc?ĐÁP 1: Đúng vậy. Kể từ khi ChatGPT của OpenAI ra mắt vào năm 2022, các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đã ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy lực lượng lao động Hoa Kỳ dường như không mấy hứng thú với việc áp dụng AI hàng loạt.Theo một nghiên cứu của Pew Research được công bố vào tuần này, khoảng 80% người Mỹ thường không sử dụng AI trong công việc, trong khi những người sử dụng AI dường như không mấy hứng thú với những lợi ích của công nghệ này. Hơn nữa, chưa đến 1/3 số người được khảo sát cho biết họ "háo hức" sử dụng AI tại nơi làm việc trong tương lai. Chỉ có 6% người lao động cho biết việc sử dụng AI tại nơi làm việc sẽ mang lại nhiều cơ hội việc làm hơn trong tương lai. Chi tiết:⦿ ---- HỎI 2: Tiếp xúc với nhiệt độ cao làm tăng tốc lão hóa?ĐÁP 2: Đúng vậy. Tiếp xúc với nhiệt độ cực cao có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa ở người lớn tuổi, với thời tiết oi bức khiến họ già đi nhanh hơn, một nghiên cứu mới cho thấy. Những người sống ở những khu phố có nhiều ngày nắng nóng có tốc độ lão hóa sinh học trung bình cao hơn những người sống ở vùng khí hậu mát mẻ hơn, các nhà nghiên cứu đã báo cáo trên tạp chí Science Advances vào thứ Tư. Chi tiết: