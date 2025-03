Cờ Đỏ Sao Vàng Bị Hạ Xuống Trong Diễn Hành Ở Thành Phố Oakland

H01: Cờ đỏ sao vàng đã bị hạ xuống (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Thứ Bảy 22/2/2025, cộng đồng người Hoa ở thành phố Oakland tổ chức diễn hành mừng xuân với 40 đơn vị tham dự gồm các trường học, cơ quan dịch vụ của chính quyền quận hạt, cơ quan y tế, xã hội, giáo dục. Có phòng thương mại người Hoa, các nghiệp đoàn, đoàn nhạc cụ cổ truyền Trung Hoa, The Epoch Times.

Công viên Wilma Chan ở góc đường số 9 và Jackson là nơi tập trung và có các gian hàng với chiếc xe SUV của Hyundai, công ti bảo trợ chính cho cuộc diễn hành.

Đang đứng nói chuyện với mấy sinh viên tại quầy của Laney College, tôi thấy một toán gồm các em mặc đồng phục trông như hướng đạo, tay cầm cờ của nhiều quốc gia xếp thành đội hình chuẩn bị cho diễn hành. Chừng chục lá cờ trong đó có cờ đỏ sao vàng, cờ Trung Quốc với 5 ngôi sao vàng, cờ Hồng Kông với bông hoa trắng, cờ Mexico.

Một lúc sau thì em cầm cờ đỏ sao vàng rời toán, đi đến mấy quầy hàng hỏi chuyện gì đó. Khi em đến quầy của EBAY Mud là sở thuỷ cục, cạnh quầy của Laney College, một phụ nữ lấy kéo cắt hai vòng dây nhựa treo cờ trên cột, lấy lá cờ ra khỏi cột. Em cầm lá cờ đưa cho một phụ nữ và bà gấp lá cờ lại. Khi bắt đầu diễn hành, trong toán cầm cờ không còn thấy cờ đỏ sao vàng.





H02: Toán quốc kỳ không còn cở đỏ sao vàng (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Theo tin trên mạng của đài truyền hình KTVU-2 ngày 17/2, cuộc diễn hành năm nay do Oakland Chinatown Improvemnet Council – Hội đồng Cải tiến Phố Tàu Oakland – đứng ra tổ chức. Ông chủ tịch của hội đồng Stewart Chen cho biết đây là lần thứ ba, từ năm 2023, đã có diễn hành tại khu vực Chinatown của thành phố Oakland vào dịp đầu xuân. Giám đốc điều hành của hội đồng là ông Tony Trịnh.

Oakland Chinatown được hình thành trong vòng 50 năm qua, khi không còn đất bên San Francisco và cũng là thời điểm có người tị nạn từ Việt Nam đến định cư. Đã có nhiều cơ sở thương mại của người Việt và Việt gốc Hoa được mở ra từ đầu thập niên 1980 như siêu thị Khánh Phong, nhà may Tú, nhà may Đoàn, nhà hàng Le Cheval, nhà hàng Vi, các tiệm vàng Kim Vân, Kim Phượng, phở 84, phở Hoà Lão, tuần báo Thời Báo, văn phòng luật sư Vũ Ngọc Trác – Đoàn Văn Xuyên, đầu tư tài chánh Trần Sĩ Chương, các bác sĩ Vũ Tất Cường, Đỗ Trung Anh, Phan Kim Nguyên, công ti rác California Waste Solution. Sau này người Việt phát triển thương mại qua khu vực phía đông của thành phố, gọi là Little Saigon, nơi mỗi năm đã có sinh hoạt văn hoá, xã hội, chính trị được tổ chức tại Công viên Clinton, góc đường International (E.14 cũ) và số 6.

Phòng thương mại Việt Nam Oakland được thành lập năm 1991, đại diện cho trên 100 cơ sở thương mại của người Việt do ông Trần Hồng Phúc làm chủ tịch trong nhiều năm và hiện nay do Tiến sĩ Jennifer Trần đảm trách.





H03: Khai mạc diễn hành xuân có sự tham dự của nhiều dân cử (Ảnh: Bùi Văn Phú)

Trong buổi lễ khai mạc diễn hành xuân của người Hoa năm nay có sự tham dự của nhiều dân cử như cựu Dân biểu Barbara Lee, Dân biểu Lateefah Simon, Thượng nghị sĩ tiểu bang Jesse Arreguín và một số giám sát viên quận hạt Alameda và nghị viên hội đồng thành phố Oakland.

Năm 2022 bà Sheng Thao là người gốc Hmong đầu tiên được bầu làm thị trưởng Oakland, sau hai năm giữ chức vụ bà đã bị cử tri bãi nhiệm trong kỳ bầu cử tháng 11/2024 vừa qua. Cuối tháng Tư cử tri sẽ bầu chọn thị trưởng mới cho thành phố.



Bùi Văn Phú