- Walmart thú nhận thiệt hại vì Trump - Mỹ đòi gỡ bỏ chữ "sự xâm lược của Nga" (Russian aggression) ra khỏi bản tuyên bố G7 - Texas: Nữ sinh 11 tuổi tự tử sau khi bọn trẻ bắt nạt hăm dọa sẽ gọi lính ICE bắt ba mẹ cô mé để trục xuất

- Giám đốc Sở An Sinh Xã Hội (do Trump bổ nhiệm) thú nhận: sự thật không có chuyện hàng chục triệu người trên 100 tuổi lãnh tiền ASXH.

- Mississippi: tòa buộc 1 tờ báo địa phương xóa một bài xã luận chỉ trích các quan chức thành phố

- Thăm dò: ủng hộ Trump giảm 2% còn 45%, với 51% không ủng hộ Trump

- Cắt 6% Sở Thuế IRS, sa thải 6.000 người

- Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick: Trump chỉ thị xóa bỏ Sở Thuế IRS và sẽ thu ngân sách từ người bên ngoài

- Vài giờ sau khi nói sẽ không động đến Medicaid, Trump nói ủng hộ dự luật ngân sách do Cộng Hòa Hạ Viện đưa ra sẽ cắt giảm Medicaid, trợ cấp thực phẩm SNAP để bù cho giảm thuế

- Trump: suy tính trả lại 20% cho công dân Mỹ tiền tiết kiệm nhờ cắt giảm guồng máy liên bang

- Ca ngợi Putin muốn hòa bình, Trump chụp mũ Zelensky là độc tài hiếu chiến, vu khống đã dụ dỗ Mỹ viện trợ Ukraine 350 tỷ đô (con số này sai)

- Musk đặt câu hỏi về tính hợp pháp của Zelensky, nói Ukraine cần bầu cử [chọn người khác]

- Chủ tịch Quốc hội Ukraine: Ukraine cần đạn, chưa cần bầu cử

- Tướng Ukraine: nếu Mỹ ngưng viện trợ, cuộc chiến Ukraine sẽ chỉ kéo dài 6 tháng nữa.

- Nga-Mỹ lên kế hoạch cho các dự án năng lượng chung ở Bắc Cực, trong khi đẩy Ukraine ra xa

- Báo NYT: Trump kết thân Nga, xa lìa Châu Âu, bỏ rơi Ukraine là đã xấu hổ lật ngược chính sách đối ngoại của Mỹ 180 độ

- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth: cắt 8% ngân sách quốc phòng

- Lợi nhuận Alibaba tăng 333%

- New York thu phí giao thông để giảm kẹt xe, Trump ký lệnh cấm thu phí (vì khu vực có Trump Tower?)

- Arizona: 2 phi cơ đụng nhau, ít nhất 2 người chết.

- Nam Hàn: sẵn sàng nhận tất cả tù binh Bắc Hàn ở Ukraine muốn tỵ nạn ở Nam Hàn

- Trump suy tính: sẽ vu khống cho di dân mang dịch bệnh vào Mỹ để có cớ từ chối đón nhận tỵ nạn.

- Báo Asia Times: Trump thua cơ Tập Cận Bình, vì TQ chọn thương mại tự do thay vì thuế quan, AI cho nguồn mở thay vì công nghệ đóng, chọn năng lượng bền vững thay vì hóa thạch (dầu mỏ)

- Kentucky: cậu 14 tuổi ở nhà 1 mình, dùng súng của bố, bắn chết 2 người đột nhập vào nhà mở tủ trộm súng

- California: nông trại Rosemary Farms tặng 324.000 quả trứng cho thực phẩm từ thiện vùngc Bakersfield. Tháng sau sẽ tặng 240.000 quả trứng cho từ thiện thực phẩm vùng Los Angeles

- Bãi biển tuyệt vời nhất California: La Jolla Cove, Coronado Beach và Santa Monica State Beach.

- Bãi biển tuyệt vời nhất Hoa Kỳ: Bãi biển Siesta ở Florida.

- Bãi biển tuyệt vời nhất thế giới: Bãi biển Elafonissi, Crete, Hy Lạp

- Cô giáo Christie Tran kiện Học khu vì bị trả thù sau khi cô ủng hộ các học sinh biểu tình chống kỳ thị và chống quấy rối sex

- Canada: Quan Phuoc Tran, 66 tuổi, bị truy tố tội tấn công tình dục một cậu bé 11 tuổi ở một bể bơi công cộng

- HỎI 1: Trẻ em câm có thể tập nói được nhờ Vitamin B9? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Vùng Đông Bắc Mỹ nhiều ung thư vú nhất trong khối phụ nữ dưới 40 tuổi? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (VB-20/2/2025) ⦿ ---- Lợi nhuận Alibaba tăng 333%: Alibaba Group Holding Ltd. đã báo cáo vào thứ năm rằng doanh thu của công ty trong quý 3 năm tài chính 2025 đã tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 280,2 tỷ nhân dân tệ Trung Quốc (38,4 tỷ đô la), vượt quá kỳ vọng. Thu nhập ròng tăng vọt 333% so với cùng kỳ năm ngoái lên 46,4 tỷ nhân dân tệ (6,4 tỷ đô la) khi thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng vọt 261% lên 2,55 nhân dân tệ (0,35 đô la).

"Kết quả của quý này cho thấy sự tiến bộ đáng kể trong các chiến lược 'người dùng là trên hết, do AI thúc đẩy' và sự tăng trưởng được đẩy nhanh trở lại của các doanh nghiệp cốt lõi của chúng tôi ... Nhìn về phía trước, tăng trưởng doanh thu tại Cloud Intelligence Group do AI thúc đẩy sẽ tiếp tục tăng tốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các ưu tiên chiến lược của mình trong thương mại điện tử và điện toán đám mây, bao gồm cả việc đầu tư thêm để thúc đẩy tăng trưởng dài hạn", CEO Eddie Wu cho biết. Cổ phiếu của Alibaba đã tăng vọt 4,62% ​​trong giao dịch trước giờ mở cửa sau thông báo.

⦿ ---- Walmart thú nhận thiệt hại vì Tổng Thống Trump áp thuế quan vào các nước khác. Đặc biệt là nếu những mức thuế đe dọa đối với Canada và Mexico được thực hiện, nhà bán lẻ này cho biết hôm thứ Năm. Công ty bán lẻ lớn nhất Hoa Kỳ đã báo cáo thu nhập trong quý cho thấy tăng trưởng lợi nhuận chậm lại, khiến cổ phiếu của công ty giảm hơn 8%.

Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC sau khi công bố, Giám đốc tài chính John David Rainey cho biết mặc dù khoảng 2/3 sản phẩm của Walmart có nguồn gốc từ Hoa Kỳ, nhưng công ty sẽ không hoàn toàn miễn nhiễm với thuế thương mại: "Chúng tôi đã sống trong môi trường thuế quan trong bảy hoặc tám năm qua và chúng tôi sẽ làm những gì chúng tôi biết cách làm. Chúng tôi sẽ làm việc với các nhà cung cấp. Chúng tôi sẽ dựa vào thương hiệu riêng của mình. Chúng tôi sẽ chuyển nguồn cung khi cần thiết để cố gắng tận dụng chi phí thấp hơn mà sau đó chúng tôi có thể chuyển cho người tiêu dùng".

Vì Walmart không chắc chắn liệu thuế quan có hiệu lực vào tháng tới hay không, nên công ty đã không đưa chúng vào hướng dẫn của mình, Rainey cho biết. Trong khi một công ty nhất định phải trả thuế trước nếu nhập hàng hóa từ một quốc gia bị ảnh hưởng, thì cuối cùng công ty đó buộc phải quyết định cách giảm thiểu những chi phí đó — và chúng thường được chuyển xuống cho người mua sắm.

Rainey trước đây đã nói với CNBC rằng có khả năng sẽ có những trường hợp giá cho người tiêu dùng tăng do thuế quan, đồng thời nói thêm rằng chúng "gây lạm phát" cho khách hàng. Các công ty Hoa Kỳ đang thấy ngày càng nhiều câu hỏi về cách họ sẽ bị ảnh hưởng bởi các khoản thuế mà Trump kêu gọi. Cho đến nay, chỉ có mức thuế bổ sung 10% đối với hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực, mặc dù tổng thống đã đe dọa sẽ áp dụng một loạt thuế quan mới tùy thuộc vào vị thế thương mại hiện tại của một quốc gia nhất định với Hoa Kỳ. Thuế quan đối với thép và nhôm sẽ có hiệu lực vào tháng tới, trong khi tuần này Trump đã kêu gọi áp dụng thuế quan mới đối với xe hơi, thuốc, chất bán dẫn và gỗ nhập cảng vào Hoa Kỳ.

⦿ ---- Texas: Theo nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật, FBI đã biết về các mối đe dọa được truyền đạt vào thứ Ba liên quan đến hai cô gái tuổi teen, 15 và 16 tuổi, đang lên kế hoạch cho cái mà FBI gọi là "cuộc tấn công gây thương vong hàng loạt" bằng bom ống và súng nhắm vào Trường trung học Memorial ở Quận Harris, Texas. Các mối đe dọa này rất cụ thể và được coi là đáng lo ngại.

.

Vào khoảng 2:45 giờ chiều (giờ Texas), FBI đã gọi cho các đối tác thực thi pháp luật địa phương ở Quận Montgomery, Quận Harris và Khu học chánh độc lập Spring Branch, những người đồng thời làm việc để xác định vị trí của các cô gái. Đến 3:15 chiều, chỉ 30 phút sau cuộc gọi của FBI, cả hai cô gái đã được xác định vị trí và bị bắt giam, theo các nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật cho biết.

Trưởng phòng ISDF của Spring Branch Larry Baimbridge nói với ABC News: "Tôi nhận được cuộc gọi từ đặc vụ FBI mà chúng tôi đã làm việc rất chặt chẽ, cung cấp cho tôi thông tin mà họ cho là đáng tin cậy, tôi cũng vậy, ngay lập tức xác định được vị trí của học sinh, tìm chính xác nơi cô ấy ở và đến trường, và đó là lúc chúng tôi bắt giữ cô ấy và bắt đầu quá trình phỏng vấn của mình",

Baimbridge cho biết trong trường hợp này, hệ thống đã hoạt động và chứng tỏ rằng Hoa Kỳ cần có FBI. “Đây là ví dụ hoàn hảo về việc thực thi pháp luật của tiểu bang và liên bang cùng nhau làm việc. Tôi nghĩ đây chính xác là cách thông tin này nên được xử lý và tôi biết ơn FBI đã cung cấp thông tin cho chúng tôi ngay lập tức và chúng tôi có thể hành động rất nhanh chóng”, Baimbridge nói với ABC News.

⦿ ---- Tòa Kháng án Hoa Kỳ số 9 đã bác bỏ yêu cầu khẩn cấp của Bộ Tư pháp (DoJ) --- trong đó Bộ tư pháp xin hủy bỏ lệnh tòa buộc hoãn thi hành lệnh hành pháp của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cấm quyền công dân theo nơi sinh.

Tòa kháng án này, bao gồm một thẩm phán do Trump bổ nhiệm, một thẩm phán do cựu Tổng thống Jimmy Carter bổ nhiệm và một thẩm phán do cựu Tổng thống George Bush bổ nhiệm, tuyên bố rằng sẽ tiếp tục xem xét kỹ lưỡng hơn vụ án và các lập luận được lên lịch vào tháng 6. Danielle Forest, một thẩm phán do Trump bổ nhiệm, đã viết để đồng thuận rằng bà đã bỏ phiếu chống lại kháng cáo của chính quyền Trump vì nó không chứng minh được "tình trạng khẩn cấp" mà tòa án phải hành động.

Bộ tư pháp gọi lệnh hành pháp [của ] chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh là "một phần không thể thiếu trong nỗ lực rộng lớn hơn của Tổng thống Trump nhằm sửa chữa hệ thống nhập cư của Hoa Kỳ và giải quyết cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở biên giới phía nam".

⦿ ---- Nhiều thành viên Cộng Hòa thú nhận bị Trump khủng bố: Một số nhà lập pháp đảng Cộng hòa lo sợ Tổng thống Donald Trump sẽ kích động bạo lực chống lại họ nếu họ không chấp thuận chương trình nghị sự của ông, theo một bản tin ghi lời một cựu thành viên trong chính quyền đầu tiên của Trump nói với báo Vanity Fair. Khi Thượng nghị sĩ bảo thủ sâu sắc Thom Tillis (R-NC) đang cân nhắc bỏ phiếu chống lại đề cử Pete Hegseth làm bộ trưởng quốc phòng, FBI đã cảnh báo ông rằng đã có "những lời đe dọa giết người đáng tin cậy" nhắm vào ông, theo bản tin.

Cuối cùng, Tillis quyết định bật đèn xanh cho Hegseth, đưa ra lá phiếu quyết định thứ 50. Quay trở lại năm 2021, một số đảng viên Cộng hòa đã bỏ phiếu không luận tội Trump về vai trò của ông trong vụ tấn công vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1/2021, vì họ lo sợ cho sự an toàn của mình, theo nhiều nguồn tin. Theo Vanity Fair, khi Trump ân xá cho những kẻ tấn công vào ngày đầu tiên nhậm chức, điều đó đã "tái tập trung những sự kiện đó" vào tâm trí của những người Cộng hòa. Một phát ngôn viên của Bạch Ốc đã bác bỏ bất kỳ sự rạn nứt nào được cho là có, nói rằng: "Đảng Cộng hòa đoàn kết".

⦿ ---- Hoa Kỳ có thể rút một số lượng lớn quân Mỹ ra khỏi châu Âu, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết trong cuộc họp kín với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Hội nghị An ninh Munich, NBC News đưa tin vào ngày 20/2, trích dẫn năm nguồn tin. Lý do có thể cắt giảm là vì Washington hiện đang ưu tiên khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và biên giới với Mexico.

Pentagon đã chính thức phủ nhận thông tin này, với thư ký báo chí John Ullyot tuyên bố rằng "báo cáo này hoàn toàn sai sự thật". Bộ trưởng Hegseth "không đưa ra thông báo nào về việc rút quân của Hoa Kỳ khỏi châu Âu cũng như mốc thời gian".

Bất chấp sự phủ nhận này, cả Hegseth và Phó Tổng thống JD Vance đều đưa ra thông điệp tương tự vào tuần trước rằng châu Âu nên tự chịu trách nhiệm nhiều hơn cho hoạt động phòng thủ của mình.

Vào ngày 12 tháng 2, Hegseth phát biểu tại một cuộc họp của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine rằng việc đưa biên giới của Ukraine trở lại trạng thái năm 2014 là một "mục tiêu không thực tế", sau đó nói thêm rằng "Hoa Kỳ không tin rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine là kết quả thực tế của một giải pháp đàm phán". Cả hai tuyên bố đều được coi là nhượng bộ đối với Nga.

⦿ ---- Phó phòng báo chí của Ủy ban châu Âu Stefan De Keersmaecker đã nhắc lại vào thứ năm rằng lập trường của Liên minh châu Âu (EU) rằng Ukraine là một nền dân chủ, trong khi Nga thì không. Bình luận của ông được đưa ra sau tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là một "nhà độc tài không có bầu cử", vì nhiệm kỳ của Zelensky đã hết hạn vào năm ngoái và chính phủ Ukraine đã quyết định không tổ chức bầu cử trong thời chiến.

De Keersmaecker nhắc lại rằng cuộc chiến giữa Nga và Ukraine không thể được giải quyết nếu không có sự tham gia của Ukraine hoặc EU sau khi các đại diện từ Nga và Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc họp song phương tại Saudi Arabia hôm thứ ba để thảo luận về ngưng cuộc chiến ở Ukraine mà không có đại diện Ukraine và Liên Âu.

⦿ ---- Hoa Kỳ đã phản đối việc sử dụng thuật ngữ "sự xâm lược của Nga" (Russian aggression) và các cụm từ tương tự trong tuyên bố sắp tới của Nhóm Bảy nước (G7) để kỷ niệm ba năm chiến tranh Nga-Ukraine, theo tờ Financial Times đưa tin hôm thứ Năm. G7 đã dán nhãn Nga là kẻ xâm lược kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 2 năm 2022.

Chính quyền Trump đã lộ ý chuyển hướng khỏi việc ủng hộ Ukraine trong tuần này, tổ chức một cuộc họp song phương với các quan chức Nga và chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. "Người Mỹ đang chặn ngôn ngữ đó, nhưng chúng tôi vẫn đang làm việc về vấn đề này và hy vọng sẽ có một thỏa thuận", một quan chức giấu tên được tóm tắt về vấn đề này cho biết trong bản tin.

⦿ ---- Cố vấn An ninh Quốc gia của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Mike Waltz, đã trả lời phỏng vấn của Fox News hôm thứ năm rằng việc Ukraine nói xấu Hoa Kỳ là "không thể chấp nhận được". Waltz nói với Ukraine: "Hãy hạ giọng xuống. Hãy xem xét kỹ thỏa thuận [nhường cho Mỹ các mỏ khoáng sản] đó và ký vào đó."

Những bình luận này được đưa ra khi căng thẳng giữa Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang gia tăng, khi hai bên liên tục chỉ trích lẫn nhau. Hôm Thứ Tư, nguyên thủ quốc gia Ukraine cho biết Trump đang sống trong "không gian thông tin sai lệch" do Nga thúc đẩy, trong khi Trump gọi Zelensky là "kẻ độc tài không có bầu cử". Sau đó, có thông tin cho rằng Truth Social của Trump đã bị chặn ở Ukraine.

⦿ ---- Chính phủ Nga hoan nghênh lập trường của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về Ukraine ủng hộ đàm phán thay vì xung đột kéo dài, theo lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hôm thứ Năm.

"Họ nói rằng cần phải thiết lập hòa bình càng sớm càng tốt và thực hiện điều này thông qua đàm phán [...] ở đây chúng tôi hoàn toàn đồng ý với chính quyền Hoa Kỳ", Peskov nhấn mạnh. Ông cũng lưu ý về "một số bất đồng giữa Washington và Kiev", ám chỉ đến phát biểu của Trump gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là "một nhà độc tài không có bầu cử".

⦿ ---- Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói với các phóng viên trên phi cơ Không lực Một rằng người Nga "có lợi thế" khi nói đến các cuộc đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine. Trump cho biết ông nghĩ rằng Nga đang đàm phán một cách thiện chí và ám chỉ rằng họ nắm thế thượng phong trong các cuộc đàm phán. "Tôi nghĩ rằng người Nga muốn thấy chiến tranh kết thúc... Nhưng tôi nghĩ rằng họ có lợi thế một chút vì họ đã chiếm được nhiều lãnh thổ, vì vậy họ có lợi thế", ông nhấn mạnh. Bình luận của Trump được đưa ra sau lời chỉ trích gần đây nhất của ông đối với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người mà trước đây ông gọi là "kẻ độc tài không có bầu cử".

Trong một lưu ý riêng, Trump cũng nói với các phóng viên rằng ông sẽ cởi mở với việc đạt được một thỏa thuận thương mại mới với Trung Quốc. "Điều đó có thể xảy ra", Trump nói khi được hỏi liệu ông có đạt được một thỏa thuận mới với Bắc Kinh hay không. Sau đó, ông nói thêm rằng ông đang đàm phán với Trung Quốc về TikTok, mà không giải thích thêm.

⦿ ---- Châu Âu nói rằng Trump chỉ vu khống. Thực tế là, các nước châu Âu đã cùng nhau đóng góp nhiều viện trợ cho Ukraine hơn Hoa Kỳ, thách thức tuyên bố của Donald Trump về việc chi tiêu không cân xứng của Hoa Kỳ, theo phân tích của The Economist công bố ngày 18 tháng 2.

Vào ngày 19 tháng 2, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cáo buộc rằng Hoa Kỳ đã chi 350 tỷ đô la cho viện trợ cho Ukraine, nhiều hơn đáng kể so với các nước châu Âu. Tuy nhiên, theo The Economist, sử dụng dữ liệu từ Viện Kiel của Đức, các khoản đóng góp của châu Âu vượt quá số tiền từ Hoa Kỳ. Cơ quan này lưu ý rằng Trump, trích dẫn sự khác biệt bị cáo buộc này, biện minh cho yêu cầu chuyển khoảng 500 tỷ đô la kim loại đất hiếm và các khoáng sản khác ở Ukraine sang quyền kiểm soát của Hoa Kỳ - không phải để hỗ trợ trong tương lai, mà là để bù đắp cho các khoản hỗ trợ trong quá khứ.

Trích dẫn dữ liệu từ Viện Kiel, ấn phẩm này viết rằng tổng cộng 267 tỷ euro (280 tỷ đô la) đã được các quốc gia trên thế giới phân bổ để giúp Ukraine, tương đương khoảng 80 tỷ euro (84 tỷ đô la) mỗi năm. Và mặc dù Hoa Kỳ là nhà tài trợ lớn nhất cho khoản viện trợ này, tổng viện trợ từ các quốc gia châu Âu vượt quá Hoa Kỳ: Các quốc gia châu Âu đã phân bổ 132 tỷ euro (138 tỷ đô la) viện trợ và Hoa Kỳ là 114 tỷ euro (119 tỷ đô la). Hoa Kỳ có hơn EU một chút về việc cung cấp viện trợ quân sự và EU nhỉnh hơn Hoa Kỳ một chút về việc cung cấp viện trợ tài chính. Đồng thời, gần 90% viện trợ tài chính từ các tổ chức EU được cung cấp dưới hình thức cho vay, mặc dù với các điều khoản rất hào phóng, và khoảng 60% viện trợ tài chính của Hoa Kỳ được cung cấp dưới hình thức tài trợ. Số tiền viện trợ mà Hoa Kỳ và EU đã thống nhất nhưng vẫn chưa giải ngân còn khác nhau đáng kể.

Biểu đồ thứ ba của The Economist cho thấy sự hỗ trợ của EU dành cho Ukraine vẫn ổn định kể từ năm 2022, trong khi viện trợ của Hoa Kỳ chậm lại vào năm 2023 và 2024 trong bối cảnh tranh chấp đảng phái tại Quốc hội Hoa Kỳ, tăng lên sau khi dự luật mới được thông qua và tăng tốc vào cuối nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden.

Nhà tài trợ lớn nhất trong số các quốc gia châu Âu là Đức, đã cung cấp cho Ukraine khoảng 17 tỷ euro (18 tỷ đô la) (bao gồm viện trợ tài chính, nhân đạo và quân sự, không bao gồm viện trợ nhận được thông qua các nhà tài trợ EU).

⦿ ---- Chính quyền Trump ra lệnh cho các trường học và các đại học của Hoa Kỳ hai tuần lễ để loại bỏ các sáng kiến ​​về sự đa dạng, nếu không thì sẽ bị mất tiền của liên bang. Trong một bản ghi nhớ vào thứ Sáu, Bộ Giáo dục đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu ngừng sử dụng "ưu tiên chủng tộc" làm yếu tố trong tuyển sinh, hỗ trợ tài chính, tuyển dụng hoặc các lĩnh vực khác. Các trường được gia hạn 14 ngày để chấm dứt bất kỳ hành vi nào đối xử khác biệt với học sinh hoặc người lao động vì chủng tộc của họ.

Các nhà giáo dục tại các trường cao đẳng trên toàn quốc đang nhanh chóng đánh giá rủi ro của họ và quyết định xem có nên bảo vệ các hành vi mà họ tin là hợp pháp hay không. Yêu cầu rộng rãi này đe dọa làm đảo lộn mọi khía cạnh của hoạt động trong khuôn viên trường, từ các bài luận về đơn xin vào đại học đến các bài học trên lớp và câu lạc bộ trong khuôn viên trường. Bản ghi nhớ này nhằm mục đích sửa chữa những gì mà bản ghi nhớ mô tả là sự phân biệt đối xử tràn lan trong giáo dục, thường là đối với học sinh da trắng và châu Á.

Hướng dẫn này đã gây ra phản ứng dữ dội từ các nhóm dân quyền và các nhóm trường đại học. Một số người tin rằng ngôn ngữ mơ hồ của nó có tác dụng gây sợ hãi, gây áp lực buộc các trường phải loại bỏ bất kỳ điều gì liên quan đến chủ đề chủng tộc ngay cả khi điều đó có thể được bảo vệ tại tòa án.

Hôm thứ Hai, Bộ Giáo dục đã thông báo rằng họ cũng cắt giảm 600 triệu đô la tiền tài trợ cho các trường sư phạm, các cơ sở đào tạo giáo viên. Bộ này cho biết các chương trình này thúc đẩy các khái niệm "gây chia rẽ" như DEI, lý thuyết chủng tộc quan trọng và chủ nghĩa hoạt động công lý xã hội.

⦿ ---- Chỉ huy Sở An Sinh Xã Hội do Trump bổ nhiệm thú nhận rằng Trump đã nói sai: sự thật không có chuyện hàng chục triệu người trên 100 tuổi lãnh tiền ASXH. Quyền ủy viên của Cơ quan An sinh Xã hội đã làm rõ những tuyên bố được Elon Musk và Tổng thống Trump đưa ra về những người sống đến trăm tuổi nhận được tiền trợ cấp hàng tháng.

Lee Dudek cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư: "Tôi cũng muốn xác nhận báo cáo gần đây về số lượng người trên 100 tuổi có thể nhận được trợ cấp từ An sinh Xã hội. Dữ liệu được báo cáo là những người trong hồ sơ của chúng tôi có số An sinh Xã hội nhưng không có ngày mất liên quan đến hồ sơ của họ. Những cá nhân này không nhất thiết phải nhận được trợ cấp".

Bình luận của ông được đưa ra sau khi Tổng thống Trump cho rằng hàng triệu cá nhân đã chết được liệt kê là còn sống trong hồ sơ của cơ quan. Trump tuyên bố để ủng hộ cuộc điều tra của Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE): "Nếu bạn loại bỏ tất cả hàng triệu người đó khỏi An sinh Xã hội, đột nhiên chúng ta có một An sinh Xã hội rất mạnh với những người 80, 70 và 90 tuổi, nhưng không phải 200 tuổi."

Musk đã tăng gấp đôi lập luận sau khi có được quyền truy cập đọc vào cổng thông tin của chính quyền. Cựu Ủy viên tạm quyền Michelle King đã từ chức hôm thứ Ba vì dữ liệu, với lý do lo ngại về việc kiểm tra dữ liệu của một viên chức không được bầu.

"Việc hàng chục triệu người được đánh dấu trong An sinh xã hội là 'CÒN SỐNG' khi họ chắc chắn đã chết là một vấn đề LỚN. Rõ ràng là vậy. Một số người trong số họ đã có thể còn sống trước khi nước Mỹ tồn tại như một quốc gia", Musk viết trên X kèm theo ảnh chụp màn hình cơ sở dữ liệu nội bộ được cho là hiển thị những công dân ít nhất 100 tuổi.

Theo The Associated Press, các báo cáo đã nêu ra một vấn đề xử lý với mã COBOL mà chính quyền sử dụng, có nghĩa là nó không chú thích đúng thông tin tử vong. Tuy nhiên, không phải tất cả những người được liệt kê trong hệ thống quốc gia đều nhận được trợ cấp hàng tháng.

⦿ ---- Một thẩm phán Mississippi đã ra lệnh cho một tờ báo địa phương xóa một bài xã luận chỉ trích các quan chức thành phố, theo tờ Independent đưa tin. Thẩm phán Tòa án Chancery Crystal Wise Martin đã ra lệnh cho báo Clarksdale Press Register "xóa" một bài xã luận ngày 8 tháng 2 có tiêu đề "Bí mật, lừa dối làm xói mòn lòng tin của công chúng" mà không cần phiên điều trần vào thứ Ba sau khi thành phố kiện tờ báo này vì tội phỉ báng.

Thẩm phán Martin viết: "Vụ việc này là hành vi phỉ báng những người của công chúng thông qua ác ý thực sự, coi thường sự thật và cản trở chức năng hợp pháp của họ trong việc ủng hộ luật mà họ tin rằng chính quyền thành phố thông qua chu kỳ lập pháp hiện tại". Các luật sư về Tu chính án thứ nhất và những người ủng hộ quyền tự do báo chí đã phản ứng với lệnh này là "hoàn toàn vi hiến". Luật sư Adam Steinbaugh đã viết trên X, "Đầu tiên, *chính phủ* không thể kiện vì tội phỉ báng. Chấm hết", trích dẫn các biện pháp bảo vệ quyền tự do ngôn luận được thiết lập bởi New York Times kiện Sullivan.

Thị trưởng Clarksdale Chuck Espy đã hoan nghênh lệnh của thẩm phán, ông viết trong bài đăng trên Facebook vào thứ Ba, "Cảm ơn Chúa! Thành phố Clarksdale ĐÃ CHIẾN THẮNG ngày hôm nay!" ông viết vào thứ Ba. “Thẩm phán đã phán quyết có lợi cho chúng tôi rằng một tờ báo không thể đưa tin dối trá ác ý mà không phải chịu trách nhiệm.”

⦿ ---- Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump đã giảm kể từ tuần đầu tiên ông nhậm chức, giảm 2 điểm phần trăm xuống còn 45%, theo một cuộc thăm dò của Gallup công bố hôm thứ Tư cho thấy. Tại thời điểm này, 51% số người được hỏi không tán thành hiệu suất công việc của ông. Tờ New York Times đưa tin, tỷ lệ ủng hộ Trump đang thấp hơn 15 điểm so với mức trung bình vào giữa tháng 2 của tất cả các tổng thống đắc cử khác kể từ năm 1953, mặc dù cao hơn 5 điểm so với mức của ông vào tháng 2 năm 2017. Theo Politico, hai cuộc thăm dò khác được công bố trong tuần này cho thấy đồng minh của Trump là Elon Musk ít được ưa chuộng hơn.

Trung tâm nghiên cứu Pew phát hiện ra rằng tỷ lệ ủng hộ Musk là 42%, với 54% số người được hỏi cho biết họ có ý kiến ​​không thuận lợi về người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ của Trump. Đại học Quinnipiac đặt ra một câu hỏi khác, hỏi rằng liệu những người được hỏi có nghĩ rằng vai trò của Musk trong chính phủ là quá lớn hay không.

Phần lớn, 55%, cho biết là có, trong khi 36% cho biết Musk có đủ quyền lực. Chỉ có 3% muốn ông có nhiều quyền lực hơn. Tỷ lệ ủng hộ Trump theo từng vấn đề không thay đổi nhiều, ví dụ, 42% thích cách ông xử lý nền kinh tế, mặc dù tỷ lệ này từng là 48% vào tháng 2 năm 2017. Tỷ lệ ủng hộ ông về vấn đề nhập cư là 46% và về vấn đề đối ngoại là 44%.

⦿ ---- Khoảng 6% nhân viên tại Sở Thuế vụ Nội địa IRS sẽ bị sa thải. Sau những nỗ lực cải thiện dịch vụ tại cơ quan này bằng đội ngũ nhân viên mới của chính quyền Biden, chính quyền Trump đã ra lệnh sa thải 6.000 trong số 100.000 nhân viên, bao gồm cả những người mới được tuyển dụng, theo các nguồn tin cho biết với tờ New York Times. Theo CBS News, điều này bao gồm hơn 3.500 nhân viên của Bộ phận Doanh nghiệp nhỏ/Tự kinh doanh (Small Business/Self-Employed Division). Việc sa thải sẽ bắt đầu vào thứ Năm, giữa mùa nộp thuế bận rộn. Vào thứ Tư, các nhân viên đã được thông báo rằng họ sẽ cần phải trình diện, nộp lại văn phòng với thiết bị do chính phủ cấp vào cuối tuần.

"Sở Thuế vụ đã được chỉ đạo sa thải những nhân viên thử việc không được coi là quan trọng đối với mùa nộp thuế", theo một email mà tờ NY Times đã xem. "Tất cả đều liên quan đến việc tuân thủ lệnh hành pháp". Đây chỉ là những đợt cắt giảm việc làm mới nhất do DOGE thúc đẩy, một phần trong nỗ lực của chính quyền Trump nhằm thu hẹp lực lượng lao động liên bang. Những người chỉ trích lo ngại ngay cả việc sa thải những nhân viên IRS "không được coi là quan trọng" cũng sẽ làm gián đoạn mùa nộp thuế, dẫn đến sự chậm trễ. "Những khoản cắt giảm này dự kiến ​​sẽ ảnh hưởng không cân xứng đến những người làm việc trong bộ phận thực thi, một phần vì họ chiếm một phần lớn trong số những người mới được đưa vào làm việc, điều này có thể gây tổn hại đến việc thu thuế", Politico cho biết thêm.

"Một IRS thiếu kinh phí sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho những người nộp thuế không xác định được danh tính, không tuân thủ bằng chi phí trực tiếp của những người nộp thuế tuân thủ", cựu Ủy viên IRS Chuck Rettig, người điều hành cơ quan này trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, cho biết. Việc sa thải những nhân viên thử việc cũng có thể dẫn đến rắc rối trong tương lai vì "gần 2/3 nhân viên IRS đủ điều kiện nghỉ hưu trong sáu năm tới", theo Politico. Tính đến thời điểm hiện tại, Tổng thống Trump đã đưa IRS vào lệnh đóng băng tuyển dụng kéo dài trong khi Bộ An ninh Nội địa đã yêu cầu các nhân viên IRS hỗ trợ thực thi luật nhập cư, tờ NY Times đưa tin.

⦿ ---- Mục tiêu là xóa sổ hẳn IRS. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick phát biểu trong một lần xuất hiện trên Fox News rằng mục tiêu của Tổng thống Donald Trump là "xóa bỏ" Sở Thuế vụ (IRS) và chuyển gánh nặng thu ngân sách sang "những người ngoài cuộc" như một phương tiện để thu thập doanh thu.

Tuyên bố của Lutnick được đưa ra khi chính quyền Trump, trong nỗ lực cắt giảm lực lượng lao động liên bang, dự kiến ​​sẽ sa thải hàng nghìn nhân viên IRS, với một bản tin cho rằng khoảng 6.000 "người mới được tuyển dụng gần đây" của cơ quan này có thể bị sa thải ngay từ hôm nay, thứ Năm. Nếu như thế, dân Mỹ sẽ khỏi đóng thuế, kể cả các tỷ phú. Quốc Hội hẳn là sẽ không đồng ý.

⦿ ---- Trump đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Elon Musk rằng ông sẽ không động đến Medicaid. Vài giờ sau, Trump đã tán thành một kế hoạch của Cộng Hòa có thể cắt giảm chương trình này. Tổng thống Donald Trump đã tán thành một kế hoạch ngân sách của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện hôm qua, Thứ Tư, có thể cắt giảm hàng tỷ đô la từ Medicaid, chỉ vài giờ sau khi cam kết rằng chương trình chăm sóc sức khỏe dành cho hàng triệu người Mỹ khuyết tật và thu nhập thấp sẽ không bị ảnh hưởng.

Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa đã kêu gọi cắt giảm chi tiêu lớn để tài trợ cho hàng nghìn tỷ đô la tiền cắt giảm thuế và các điều khoản khác. Những người bảo thủ tại Hạ viện đã giành được một nhượng bộ lớn vào tuần trước, thông qua một bản thiết kế ngân sách liên kết quy mô của các khoản cắt giảm thuế được đề xuất với quy mô cắt giảm chi tiêu. Nếu Đảng Cộng hòa không cắt giảm đủ chi tiêu, thì bản phác thảo của họ có thể sẽ không cho phép thực hiện tất cả các lời hứa của Trump, bao gồm cả việc chấm dứt thuế đối với tiền boa (tiền tip) và tiền làm thêm giờ.

Trong một cuộc phỏng vấn cùng với cố vấn cấp cao Elon Musk, Trump cho biết ông sẽ không động đến Medicaid. Ông đã cam kết không cắt An sinh xã hội hoặc Medicare, các chương trình lớn nhất của chính phủ liên bang, mặc dù chính quyền của ông gần đây đã nhắm mục tiêu vào An sinh xã hội vì nghi ngờ gian lận.

"Medicare, Medicaid, không có thứ nào trong số đó sẽ bị động đến", Trump nói với người dẫn chương trình Fox News Sean Hannity trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào tối thứ Ba.

Các đảng viên Dân chủ tại Thượng viện chỉ trích việc Trump chấp nhận bản thiết kế của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện. "Đêm qua, tổng thống đã nói, 'Tôi không động đến Medicare, Medicaid, VA", Thượng nghị sĩ Tammy Baldwin của Wisconsin nói với các phóng viên tại Điện Capitol. "Đến sáng nay, ông ấy đã tán thành nghị quyết ngân sách của Hạ viện, mở đường cho việc cắt giảm lớn đối với Medicaid".

Trước đó, Trump đã nói rằng ông sẽ "yêu thích và trân trọng" Medicaid, chương trình bảo hiểm cho hơn 70 triệu người Mỹ, theo dữ liệu tháng 10. Chính phủ liên bang chi trả phần lớn chi phí của chương trình, được tạo ra trong cùng một luật năm 1965 đã khai sinh ra Medicare, một chương trình riêng dành cho người Mỹ từ 65 tuổi trở lên.

⦿ ---- Nếu bạn tin lời hứa của Trump... Người Mỹ có thể lãnh một số tiền mặt từ tất cả các biện pháp tiết kiệm chi phí DOGE này không? Tổng thống Trump cho biết ông đang cân nhắc ý tưởng này, tờ Wall Street Journal đưa tin. "Chúng tôi đang cân nhắc việc trả lại 20% cho công dân Mỹ và trả trước 20% để trả nợ", ông phát biểu tại một cuộc họp do Saudi Arabia tài trợ của các giám đốc điều hành doanh nghiệp và công nghệ tại Miami. "Nếu đó là bảng cân đối kế toán bất động sản, khoản nợ sẽ rất nhỏ, nhưng chúng tôi vẫn muốn trả hết". Trump không đưa ra thêm chi tiết nào. Đầu tuần này, Elon Musk đã trả lời một bài đăng trên X gợi ý ý tưởng tương tự, nói rằng "Sẽ kiểm tra với tổng thống".

Đồng sáng lập công ty đầu tư đã gợi ý về ý tưởng này trên X ước tính rằng nếu DOGE đạt được mục tiêu tiết kiệm 2 nghìn tỷ đô la, thì 20% trong số đó là 400 tỷ đô la, nghĩa là mỗi hộ gia đình ở Hoa Kỳ có thể nhận được khoảng 5.000 đô la, CNBC đưa tin. Không rõ DOGE đã tiến gần đến mục tiêu tiết kiệm đó như thế nào tại thời điểm này, nhưng Musk đã thừa nhận trong quá khứ rằng con số đó là kịch bản tốt nhất. DOGE đã tuyên bố cắt giảm 55 tỷ đô la cho đến nay, nhưng các báo cáo bên ngoài cho biết con số này có thể là ước tính quá cao, với một báo cáo chỉ ra rằng cho đến nay bộ này chỉ tính đến 16,6 tỷ đô la trong số các khoản cắt giảm đó. Ngân sách liên bang cho năm tài chính gần đây nhất là 6,75 nghìn tỷ đô la.

⦿ ---- Texas: Một nữ sinh 11 tuổi ở Texas đã tự tử sau khi những kẻ bắt nạt hăm dọa sẽ gọi các quan chức của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) để trục xuất cô bé. Một phát ngôn viên của Khu học chánh Độc lập Gainesville nói với Newsweek: "Ưu tiên hàng đầu của Khu học chánh Độc lập Gainesville là bảo đảm môi trường học tập an toàn và thoải mái cho tất cả học sinh. Vì lý do này, chúng tôi rất coi trọng mọi báo cáo về tình trạng bắt nạt tại trường học của mình và có chính sách không khoan nhượng".

Sở ICE chịu trách nhiệm thực thi luật di trú, bao gồm giam giữ và trục xuất những người nhập cư không có giấy tờ. ICE đã trở thành trọng tâm của cuộc thảo luận hiện tại về việc thực thi luật di trú. Cái chết của nữ sinh lớp sáu này xảy ra khi chính quyền Trump tăng cường nỗ lực trục xuất những cá nhân sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Hôm thứ Ba, Bạch Ốc đã chia sẻ một đoạn video cho thấy những người di cư bị xiềng xích đang được hộ tống lên máy bay đến một địa điểm không được tiết lộ.

Cô bé Jocelynn Rojo Carranza đã kết thúc cuộc đời mình sau nhiều tháng chịu đựng sự bắt nạt từ các bạn cùng lớp trong lớp sáu, những đứa trẻ nhắm vào cô vì tình trạng nhập cư của gia đình cô—thậm chí một số đứa trẻ còn đe dọa sẽ báo cáo họ với ICE [để trục xuất].

Hình trên: Cô bé Jocelynn Rojo Carranza đã kết thúc cuộc đời mình sau nhiều tháng bị bạn cùng lớp hăm dọa sẽ báo cho ICE tới bắt và trục xuất ba mẹ cô, để rồi cô bé sẽ bị bỏ rơi đơn độc ở Mỹ.

Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, các bạn cùng lớp của Jocelynn được cho là đã nói với cô bé rằng một khi gia đình cô bị trục xuất, cô bé sẽ bị bỏ lại một mình ở Hoa Kỳ. Không có thông tin nào cho thấy gia đình Carranza đang sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.

Vào ngày 3 tháng 2, Marbella Carranza, một bà mẹ đơn thân đến từ Gainesville, đã nhận được một cuộc gọi thông báo rằng cô con gái 11 tuổi của cô đã cố gắng tự tử tại nhà riêng. Cô bé đã được đưa đến một phòng chăm sóc đặc biệt ở Dallas, nơi cô bé đã chiến đấu để giành lại sự sống nhưng đã qua đời một cách bi thảm vào ngày 8 tháng 2/, theo một trang GoFundMe.

"Tôi đã chờ đợi cả tuần để có một phép màu rằng con gái tôi sẽ khỏe mạnh, nhưng thật không may là không có gì có thể xảy ra", Marbella Carranza nói với Đài Univision. "Con gái tôi sẽ luôn sống vì tôi và tôi sẽ luôn yêu con bé".

Trường trung học cơ sở Gainesville biết rằng Jocelynn Rojo Carranza đang phải đối mặt với nạn bắt nạt liên miên, với các bạn cùng lớp chế giễu cô bé về việc bị bỏ rơi nếu cha mẹ cô bé bị trục xuất. Sự quấy rối trở nên nghiêm trọng đến mức cô bé đã gặp một cố vấn trường học nhiều lần một tuần. Tuy nhiên, gia đình cô bé cho biết họ không được thông báo về tình hình này.

Marbella Carranza, người chỉ biết về việc con gái mình bị bắt nạt sau khi cô bé qua đời, hiện đang làm việc với các nhà điều tra và viên chức nhà trường để tìm ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng này và tại sao gia đình cô bé không bao giờ được thông báo.

"Bất cứ khi nào chúng tôi nhận được báo cáo về nạn bắt nạt, chúng tôi đều phản hồi nhanh chóng để đảm bảo tất cả học sinh đều an toàn về thể chất và tinh thần. Mặc dù chúng tôi không thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào về học sinh hoặc sự cố cụ thể, nhưng trường học của chúng tôi có một số chính sách để chống lại nạn bắt nạt và giải quyết xung đột. Các chính sách này cung cấp cơ hội để báo cáo hành vi như vậy", nhà trường cho biết trong một tuyên bố.

"Nếu có báo cáo, Khu hoc chánh sẽ ngay lập tức thực hiện mọi bước cần thiết để phản hồi một cách phù hợp. Chúng tôi đã và sẽ tiếp tục chủ động trong các nỗ lực của mình để bảo đảm trường học của chúng tôi an toàn, bảo mật và không có tình trạng quấy rối". Hiện vẫn chưa rõ lễ tang sẽ được tổ chức khi nào.Xem video dài 3:26 phút:



https://www.youtube.com/watch?v=HqXmraeJFag

⦿ ---- Trump nói Zelensky là nhà độc tài hiếu chiến, trong khi nói Putin muốn có hòa bình. Tổng thống Trump đã tăng tốc chửi mắng Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine hôm thứ Tư, một ngày sau khi Trump đổ lỗi cho Ukraine vì đã bắt đầu, gây ra một cuộc chiến nguyên thủy là cuộc xâm lược toàn lực của Nga năm 2022. Trong một bài đăng trên Truth Social, Trump đã cáo buộc Zelensky đã thuyết phục Hoa Kỳ chi 350 tỷ đô la "để tham gia vào một cuộc chiến không thể thắng được". Trump gọi Zelensky là "Nhà độc tài không có bầu cử" và nói rằng ông "tốt hơn nên hành động nhanh chóng nếu không ông Zelensky sẽ không còn đất nước Ukraine".

Tổng thống Trump mô tả cuộc chiến là cuộc chiến mà Zelensky, "nếu không có Hoa Kỳ và 'TRUMP', sẽ không bao giờ có thể giải quyết được", Politico đưa tin. "Ông Zelensky từ chối bầu cử, điểm ủng hộ rất thấp trong các cuộc thăm dò ý kiến của Ukraine và điều duy nhất ông ta giỏi là lợi dụng Biden 'như một cây đàn vĩ cầm'", Trump nói về Zelensky. Trước đó vào thứ Tư, Zelensky đã phản bác lại những phát biểu của Trump về việc Ukraine bắt đầu cuộc chiến, nói rằng Tổng thống Trump đang ở trong một "bong bóng thông tin sai lệch" do Nga gây ảnh hưởng. Vladimir Putin đã kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, điều không được phép trong thời chiến theo luật pháp Ukraine, theo tờ Wall Street Journal đưa tin. Những lời của Trump đều là tin sai lệch, không có con số nào mà Trump đưa ra phù hợp với sự thật.

"Không có đối thủ thực tế nào của Zelensky kêu gọi bầu cử ngay lúc này", Vitaly Shevchenko, biên tập viên chuyên mục Nga của BBC Monitoring, cho biết trong một bài đăng trên X. "Và họ cũng cứng rắn với Nga như vậy - nếu không muốn nói là hơn. Những tiếng nói lớn nhất đòi hỏi bầu cử mới được nghe thấy từ Nga - và bây giờ là Hoa Kỳ." Tại BBC, ông viết rằng quan điểm mà ông nghe được từ Trump là quan điểm mà ông đã nghe trong nhiều năm, "từ những nhà bình luận chống phương Tây dữ dội nhất trên truyền hình nhà nước Nga." Thực tế Putin và Trump đòi bầu cử ở Ukraine hàm ý muốn có Tân tổng thống Ukraine thay vì Zelensky.

Tại Ukraine, cả binh lính và thường dân đều bày tỏ sự tức giận về những phát biểu của Trump - và về những nỗ lực đảm bảo một thỏa thuận hòa bình mà không có sự tham gia của Ukraine, theo tờ Wall Street Journal đưa tin. Trên mạng xã hội, mọi người đăng tải hình ảnh về những ngôi mộ tập thể được tìm thấy ở những khu vực giành lại từ tay Nga, nói rằng "Sự chiếm đóng của Nga không phải là hòa bình, mà là trại tử thần."

⦿ ---- Người giàu nhất thế giới và là người đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ Hoa Kỳ (DOGE) Elon Musk đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và thúc giục Zelensky tổ chức các cuộc bầu cử mới. Hàm ý Ukraine cần Tổng Thống mới.

"Zelensky không thể tuyên bố đại diện cho ý chí của người dân Ukraine trừ khi ông khôi phục quyền tự do báo chí và ngừng hủy bỏ các cuộc bầu cử!" Musk viết trên X. Bình luận của ông được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chỉ trích Zelensky trong một bài đăng trên TruthSocial, gọi Zelensky là "kẻ độc tài không có bầu cử" và vu khống rằng một nửa trong số 350 tỷ đô la mà Hoa Kỳ cấp cho Ukraine đã "biến mất".

Musk phần lớn đã kiềm chế không chỉ trích công khai Zelensky và đã ủng hộ Ukraine bằng cách cho phép quân đội của Ukraine sử dụng dịch vụ Starlink của ông, dịch vụ này đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động quân sự của quốc gia bị chiến tranh tàn phá này. Mặt khác, có báo cáo xuất hiện vào năm ngoái rằng Musk đã liên lạc bí mật với Putin kể từ năm 2022.

⦿ ---- Sau các cuộc đàm phán tại Saudi Arabia, Nga và Hoa Kỳ đang lên kế hoạch cho các dự án năng lượng chung ở Bắc Cực, trong khi Ukraine đứng ngoài cuộc, theo Politico đưa tin vào ngày 18 tháng 2. Kirill Dmitriev, người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga có tên "Russian Direct Investment Fund", người đã tham gia các cuộc thảo luận, tiết lộ rằng các cuộc đàm phán mang tính chung chung nhưng đề cập đến "các lĩnh vực hợp tác cụ thể".

"Đó là một cuộc thảo luận chung hơn — có thể là các dự án chung ở Bắc Cực. Chúng tôi đã thảo luận cụ thể về Bắc Cực", ông nói. Dmitriev đề cập rằng Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga ước tính các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã mất 300 tỷ đô la khi rời khỏi Nga sau cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. "Có một sự hiểu biết rằng mối quan hệ tồi tệ giữa Nga và Hoa Kỳ thực sự gây thiệt hại rất lớn cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ và có nhiều cách để có sự hợp tác hiệu quả mang lại lợi ích cho cả Nga và Hoa Kỳ", ông tuyên bố.

Politico lưu ý rằng Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang tìm cách mở rộng ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở Bắc Cực và đã cân nhắc việc mua Greenland từ Đan Mạch, không loại trừ khả năng sử dụng quân đội để chiếm hoặc cưỡng chế kinh tế để giành quyền kiểm soát hòn đảo này.

Trước đây, ExxonMobil đã hợp tác với công ty nhà nước Rosneft của Nga trong hoạt động thăm dò hydrocarbon ở Bắc Cực nhưng đã rút khỏi dự án vào năm 2018 do lệnh trừng phạt.

⦿ ---- Các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Nga tại Saudi Arabia và những phát biểu gay gắt của Tổng thống Donald Trump về Ukraine đang thay đổi chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ 180 độ, theo tờ The New York Times nhận định vào ngày 18 tháng 2. Sau hơn một thập niên phương Tây phản đối Nga và di sản của Chiến tranh Lạnh, sự trở lại của Trump tạo ra ấn tượng rằng Hoa Kỳ "có thể đang đổi phe".

Sau các cuộc đàm phán đầu tiên giữa Hoa Kỳ và Nga sau ba năm, Trump đã ra hiệu rằng ông "sẵn sàng từ bỏ các đồng minh của Hoa Kỳ để cùng chung mục tiêu" với nhà độc tài Nga Vladimir Putin. Những tuyên bố mà Trump đưa ra về Ukraine vào ngày 18 tháng 2 sẽ không bao giờ đến từ bất kỳ tổng thống Hoa Kỳ nào khác của bất kỳ đảng nào, theo tờ The New York Times viết, ám chỉ đến những cáo buộc của Trump đối với giới lãnh đạo Ukraine về cuộc chiến và việc không có "thỏa thuận".

"Trump đang trong quá trình thực hiện một trong những bước ngoặt gây sốc nhất trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong nhiều thế hệ, một bước ngoặt 180 độ sẽ buộc bạn bè và kẻ thù phải hiệu chỉnh lại theo những cách cơ bản", bài báo cho biết.

Tất cả tổng thống Hoa Kỳ kể từ Thế chiến II đều coi Nga là mối đe dọa, trong khi Trump đang làm mọi cách có thể để định vị Nga là đồng minh cho các nỗ lực chung trong tương lai. Ông đã nói rõ rằng Hoa Kỳ đã xong việc cô lập Putin vì hành động xâm lược vô cớ của Putin đối với một nước láng giềng yếu hơn và giết chết hàng trăm nghìn người Ukraine. Tờ New York Times cho rằng Trump muốn biến nhà độc tài Nga thành "một trong những người bạn thân thiết nhất của Hoa Kỳ".

"Đây là sự đảo ngược đáng xấu hổ đối với 80 năm chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ... Tất cả tổng thống Hoa Kỳ trong 80 năm qua sẽ phản đối tuyên bố của Tổng thống Trump", Kori Schake, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống George W. Bush, cho biết.

Theo bài báo, những nhượng bộ mà Trump và nhóm của Trump có thể sẵn sàng đưa ra nghe giống như một danh sách mong muốn của Điện Kremlin: Nga giữ lại toàn bộ lãnh thổ Ukraine mà Nga đã chiếm giữ, Hoa Kỳ sẽ không cung cấp cho Ukraine các bảo đảm an ninh hoặc tư cách thành viên NATO, các lệnh trừng phạt đối với Nga sẽ được Mỹ dỡ bỏ, và Nga sẽ được tái gia nhập G7.

Đổi lại, Putin sẽ không phải từ bỏ bất cứ điều gì ngoại trừ việc ngưng giết người Ukraine trong khi tuyên bố Nga đã chiến thắng Ukraine.

⦿ ---- Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk cho biết hôm thứ Tư rằng đất nước của ông "cần đạn dược, chưa cần lá phiếu" sau khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố Ukraine phải tổ chức bầu cử, khi Trump tuyên bố rằng tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã giảm xuống còn 4%, một con số sai sự thật.

Trong một bài đăng trên X, Stefanchuk lưu ý rằng Zelensky "đã được bầu trong các cuộc bầu cử dân chủ" và hiện ông đang "lãnh đạo cuộc đấu tranh giành tự do, độc lập và mạng sống của người dân Ukraine".

Hơn nữa, quan chức này nhấn mạnh rằng luật pháp Ukraine chỉ cho phép tổ chức bầu cử sau khi thiết quân luật kết thúc. "Vũ khí, lệnh trừng phạt và sự ủng hộ không lay chuyển là những gì sẽ ngăn chặn chiến tranh và cho phép Ukraine tổ chức bầu cử theo cách mà họ nên làm trong một nền dân chủ thực sự: công bằng, an toàn và tự do", ông kết luận.

⦿ ---- Tướng Ukraine: nếu Mỹ ngưng viện trợ, cuộc chiến Ukraine sẽ chỉ kéo dài 6 tháng nữa. Tổng thống Ukraine đã cảnh báo về tương lai ảm đạm của đất nước ông nếu viện trợ quân sự của Hoa Kỳ bị cắt giảm. "Chúng tôi sẽ có cơ hội thấp - cơ hội thấp để tồn tại nếu không có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ", Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình tin tức Meet the Press của NBC.

Vào tháng 12, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng chấp nhận ý tưởng cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine. Trong một động thái có thể làm căng thẳng thêm mối quan hệ, Zelenskyy đã bác bỏ một thỏa thuận được đề xuất của Hoa Kỳ cho phép Mỹ khai thác các khoáng sản đất hiếm của Ukraine để đổi lấy viện trợ quân sự liên tục, nhưng Mỹ không bảo đàm an ninh.

Việc từ chối, cùng với các tuyên bố gần đây của Trump và các cuộc gọi riêng với cả Zelenskyy và Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã làm dấy lên sự không chắc chắn mới về sự hỗ trợ lâu dài của Washington đối với Kyiv. Trong Hội nghị An ninh Munich diễn ra từ ngày 14 đến 16 tháng 2, Zelenskyy dường như đã phản ứng lại các hành động và bình luận của Trump bằng cách nêu vấn đề châu Âu xây dựng "quân đội riêng cho Châu Âu. Vì hãy thành thật mà nói. Chúng ta không thể loại trừ khả năng Mỹ có thể nói 'không' với châu Âu về một vấn đề đe dọa đến mình."

Trung tướng Ihor Romanenko, cựu phó tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine, nói với Al Jazeera rằng Ukraine sẽ cần nhiều sự giúp đỡ hơn những gì châu Âu có thể cung cấp. "Châu Âu không thể thay thế được viện trợ của Mỹ", ông nói thêm rằng Ukraine sẽ không tồn tại lâu nếu không có viện trợ quân sự của Hoa Kỳ và dự đoán, "Chúng tôi sẽ tồn tại được sáu tháng".

⦿ ---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth đã chỉ đạo các quan chức cấp cao của Pentagon và quân đội Hoa Kỳ chuẩn bị kế hoạch cắt giảm 8% ngân sách quốc phòng trong mỗi năm năm tới, theo tờ Washington Post đưa tin hôm thứ Tư, trích dẫn một bản ghi nhớ và các quan chức có hiểu biết về vấn đề này.

Theo báo cáo, bộ trưởng quốc phòng yêu cầu các khoản cắt giảm được đề xuất phải được soạn thảo trước ngày 24 tháng 2. Tuy nhiên, có một danh sách gồm 17 hạng mục mà chính quyền Hoa Kỳ muốn loại bỏ và bao gồm, trong số những thứ khác, các hoạt động ở biên giới phía nam của Hoa Kỳ, hiện đại hóa vũ khí hạt nhân và phòng thủ tên lửa, và mua máy bay không người lái tấn công một chiều và các loại đạn dược khác, bản ghi nhớ mà hãng truyền thông này xem được cho thấy.

"Thời gian chuẩn bị đã hết - chúng ta phải hành động khẩn cấp để khôi phục tinh thần chiến binh, xây dựng lại quân đội và tái lập khả năng răn đe. Ngân sách của chúng ta sẽ cung cấp nguồn lực cho lực lượng chiến đấu mà chúng ta cần, chấm dứt chi tiêu quốc phòng không cần thiết, từ chối tình trạng quan liêu quá mức và thúc đẩy cải cách có thể thực hiện được bao gồm cả tiến trình kiểm toán", Hegseth cho biết trong bản ghi nhớ.

⦿ ---- Trump cũng thò tay vào chuyện kẹt xe ở New York. Chính quyền của Tổng thống Trump hôm thứ Tư đã ra lệnh dừng hệ thống định giá tắc nghẽn xe của Thành phố New York, vốn đã có hiệu lực từ ngày 5 tháng 1 trong nỗ lực giảm lưu lượng giao thông ở một số khu vực của Manhattan. Hệ thống của thành phố sử dụng máy đọc biển số xe để áp dụng mức phí 9 đô la cho hầu hết các phương tiện đi vào các khu phố Manhattan ở phía nam Công viên Trung tâm. Trong những ngày đầu, các quan chức giao thông cho biết mức phí này đã mang lại mức giảm lưu lượng giao thông khiêm tốn nhưng có thể đo lường được.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy tuyên bố chính phủ liên bang đã hủy bỏ việc phê duyệt chương trình này, và sẽ làm việc với tiểu bang về "việc chấm dứt thu phí một cách có trật tự". NBC News đưa tin ông cho biết chính phủ liên bang có thẩm quyền đối với các xa lộ đi vào Manhattan và các khoản phí cầu đường bổ sung gây ra gánh nặng không công bằng cho "những người đi làm sử dụng hệ thống xa lộ để vào Thành phố New York [những người] đã tài trợ cho việc xây dựng và cải thiện các xa lộ này thông qua việc thanh toán thuế xăng và các loại thuế khác. Nhưng giờ đây, chương trình thu phí khiến người lái xe không có bất kỳ lựa chọn nào miễn phí trên xa lộ, thay vào đó, lấy nhiều tiền hơn từ những người lao động để trả cho hệ thống giao thông công cộng chứ không phải xa lộ".

Có vẻ như Bộ trưởng Duffy đang vuốt ve Trump. Trump, người có căn hộ áp mái Trump Tower cùng tên và các bất động sản khác nằm trong vùng tắc nghẽn, đã tuyên bố sẽ hủy bỏ kế hoạch này ngay khi nhậm chức. Trước đây, Trump mô tả đây là một loại thuế thụt lùi, khổng lồ, nói rằng "Thành phố New York sẽ hầu như không thể phục hồi khi thuế tắc nghẽn vẫn còn hiệu lực".

Các mô hình ở nước ngoài: Các chương trình thu phí tương tự nhằm buộc mọi người phải sử dụng phương tiện công cộng bằng cách khiến chi phí lái xe trở nên quá cao đã tồn tại từ lâu ở các thành phố toàn cầu khác, bao gồm London, Stockholm, Milan và Singapore, nhưng hệ thống này chưa bao giờ được thử nghiệm ở Hoa Kỳ.

Thượng nghị sĩ Andrew Gounardes, một đảng viên Dân chủ của thành phố cho biết, chỉ trích Trump và Duffy: "Bằng cách ngăn chặn chính sách thành công [bớt kẹt xe] này, Trump sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho tình trạng giao thông đông đúc hơn, nhiều vụ tai nạn hơn, không khí ô nhiễm hơn, xe buýt chậm hơn và ít tiền hơn cho hệ thống giao thông công cộng của chúng ta."

Thống đốc Hochul do dự: Thống đốc New York Kathy Hochul, một đảng viên Dân chủ, cũng có những nghi ngại. Vào tháng 6 năm ngoái, bà đã đột ngột dừng kế hoạch triển khai hệ thống thu phí, với lý do lo ngại về tác động của nó đối với nền kinh tế địa phương. Sau đó, đảng Dân chủ đã khôi phục lại mức phí vào tháng 11 sau cuộc bầu cử của Trump, nhưng đã giảm mức phí đối với xe chở khách từ 15 đô la xuống còn 9 đô la. Kể từ đó, bà đã ca ngợi đây là chiến thắng của thành phố và đã thảo luận vấn đề này nhiều lần với ổng thống Trump.

⦿ ---- Lại đụng phi cơ ở Arizona, ít nhất 2 người chết. Một vụ va chạm trên không gây tử vong đã xảy ra tại một sân bay khu vực ở Arizona vào sáng thứ Tư, khiến ít nhất hai người thiệt mạng. Fox News trích dẫn NTSB cho biết một chiếc Cessna 172S và một chiếc Lancair 360 MK II đã va chạm tại Sân bay khu vực Marana, phía tây bắc Tucson. Không có thông tin chi tiết nào về nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm hoặc danh tính nạn nhân được công bố. AP đưa tin mỗi máy bay có hai người trên khoang và trong khi một máy bay hạ cánh thành công, chiếc còn lại đã đâm xuống đất gần đường băng và bốc cháy.

AP lưu ý rằng sân bay có hai đường băng giao nhau nhưng không có tháp kiểm soát không lưu; việc xây dựng một đường băng theo kế hoạch đã bị đình trệ do đại dịch COVID. ABC15 đưa tin rằng do không có tháp kiểm soát không lưu, các phi công dựa vào tần số tư vấn giao thông chung để thông báo vị trí của họ cho bất kỳ phi công nào ở gần sân bay, với nhiệm vụ của phi công chỉ huy là "duy trì hoạt động an toàn từ các máy bay khác". Vụ tai nạn xảy ra ngay sau sự cố hôm thứ Hai liên quan đến chuyến bay của Delta Air Lines, bị lật khi hạ cánh tại Sân bay Toronto Pearson.

⦿ ---- Chính phủ Nam Hàn cho biết hôm thứ Tư rằng họ sẽ chấp nhận tất cả tù nhân chiến tranh (POW) Bắc Hàn tại Ukraine muốn đào tẩu, tái khẳng định cam kết cung cấp cho họ sự bảo vệ cần thiết. Thông báo này được đưa ra vài giờ sau khi báo địa phương đưa tin rằng một người lính Bắc Hàn bị giam tại Ukraine đã bày tỏ ý định xin tị nạn tại miền Nam.

"Theo Hiến pháp, những người lính Bắc Hàn được công nhận là công dân của chúng tôi. Việc tôn trọng ý chí tự do của một cá nhân trong các vấn đề hồi hương tù nhân phù hợp với luật pháp quốc tế và các thông lệ liên quan. Không một cá nhân nào nên bị buộc phải trở về nơi mà họ phải đối mặt với nguy cơ bị đàn áp", một quan chức tại Bộ Ngoại giao Nam Hàn cho biết.

Chính phủ Nam Hàn đã chuyển giao lập trường này cho chính quyền Ukraine và sẽ tiếp tục thảo luận với họ, vị quan chức này cho biết thêm. Một người lính Bắc Hàn có họ Ri, hiện đang bị lực lượng Ukraine giam tại Kyiv, đã tuyên bố ý định đào tẩu sang Nam Hàn. Ri, 26 tuổi và một người lính khác, Baek, 21 tuổi, đã bị bắt vào ngày 9 tháng 1 tại khu vực Kursk của Nga. Họ nằm trong số hàng nghìn quân lính Bắc Hàn được đưa ra chiến trường kể từ tháng 10 năm 2024 để hỗ trợ cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

"Đầu tiên, tôi dự định sẽ xin tị nạn và tôi đang nghĩ đến việc đến Nam Hàn ... Nếu tôi xin tị nạn, liệu họ có chấp nhận tôi không?" Ri cho biết khi được hỏi về kế hoạch tương lai của mình, đồng thời nói thêm rằng anh chắc chắn 80% về quyết định của mình. Ri tuyên bố anh đã gia nhập quân đội Bắc Hàn vào năm 2015, phục vụ với tư cách là lính trinh sát và lính bắn tỉa. Anh cũng cho biết anh đã được triển khai đến cuộc chiến ở Ukraine vào ngày 5 tháng 1 nhưng không biết về vai trò chiến đấu của mình trước khi đến Kursk.

"Tôi được thông báo rằng tôi sẽ được đào tạo như một học viên. Tôi không biết mình sẽ tham gia chiến đấu", anh được trích dẫn như vậy. Khi được hỏi liệu những người lính Bắc Hànn có được hướng dẫn tự sát nếu bị bắt hay không, anh trả lời rằng "bị bắt làm tù binh được coi là sự phản bội" trong quân đội của anh. Đây là lần đầu tiên một tù binh Bắc Hàn công khai xin tị nạn tại Seoul, mặc dù trước đó đã có những trường hợp binh lính đào tẩu khỏi lãnh thổ Bắc Hàn. Tình báo Nam Hàn ước tính rằng 11.000 binh lính Bắc Hàn đã được triển khai giúp , trong đó có khoảng 4.000 người đã thiệt mạng hoặc bị thương.

⦿ ---- Trump sẽ vu khống cho di dân mang dịch bệnh vào Mỹ để có cớ từ chối đón nhận tỵ nạn. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chuẩn bị ban hành lệnh y tế công cộng sẽ dán nhãn những người di cư tại biên giới Hoa Kỳ với Mexico là "nguy cơ lây lan bệnh tật" trong nỗ lực hạn chế nhập cư, theo CNN đưa tin vào thứ Tư, trích dẫn ba nguồn tin quen thuộc với các cuộc thảo luận.

Lệnh mới có thể được ban hành "sớm nhất là trong tuần này" và các cuộc thảo luận đã đề cập đến bệnh sởi và bệnh lao, theo các nguồn tin được trích dẫn trong báo cáo. Sở Y tế Tiểu bang Texas đã báo cáo về một đợt bùng phát bệnh sởi vào hôm qua tại khu vực South Plains của Texas, với 58 trường hợp được xác định có triệu chứng xuất hiện trong ba tuần qua.

Để Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ thực hiện lệnh y tế công cộng, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh trước tiên phải xác định xem có mối đe dọa nào về việc lây lan bệnh truyền nhiễm từ Mexico sang Hoa Kỳ hay không và liệu lệnh này có cần thiết hay không.

⦿ ---- Trump rơi vào bàn tay Trung Quốc, đó là nhận đinh từ một chuyên gia viết trên tờ Asia Times hôm 19/2/2025. Bài viết nhan đề "Trump’s playing right into China’s hands" của Stanley Chao. Sẽ dịch như sau: Làm thế nào mà Trump đẩy phần còn lại của thế giới ra xa khỏi Mỹ và gần về phía Trung Quốc? Hãy để chúng tôi đếm các cách này.

Chỉ một tháng trong nhiệm kỳ thứ hai của mình, Tổng thống Trump 2.0 đã làm tức giận các đồng minh lâu đời của Hoa Kỳ và tàn phá sức mạnh ngoại giao quyền lực mềm của Mỹ. Trong khi sự hỗn loạn rất khó để theo dõi, nhưng kết quả cuối cùng khó có thể rõ ràng hơn: Trump đang mở ra cơ hội cho Trung Quốc để truất ngôi sự ưu việt toàn cầu của Hoa Kỳ. Trump đang đẩy phần còn lại của thế giới như thế nào? Hãy đếm các cách này.

Đầu tiên, Trump đã xa lánh các đồng minh gần gũi bằng thuế quan và gây sự ngoại giao. Trump đã thông báo cho tất cả các đồng minh của Hoa Kỳ khi đe dọa các nước láng giềng và các đối tác giao dịch lớn nhất, Mexico và Canada, với mức thuế 25% nếu họ không đáp ứng yêu cầu của Trump về kiểm soát biên giới.

Trong khi đó, quốc gia Đan Mạch, một đồng minh của NATO, phải đối phó với Trump vì Trump tuyên bố mong muốn có được Greenland. Và, Trump đã tuyên bố rằng Đài Loan đã đánh cắp doanh nghiệp chip của Mỹ, đã đe dọa chiếm lại Kênh đào Panama và rời bỏ Zelensky trong cái lạnh trong khi Trump và Putin đàm phán một cách riêng tư về cuộc chiến của Nga với Ukraine.

Thứ hai, Trump đang đọ sức với Thung lũng Silicon chống lại thế giới. Tại Hội nghị thượng đỉnh hành động trí tuệ nhân tạo ở Paris tuần trước, Phó Chủ tịch JD Vance đã từ chối ký một cam kết với việc đảm bảo AI mở, bao gồm, minh bạch, đạo đức, an toàn, và đáng tin cậy, có tính đến các khung quốc tế cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, Vance tuyên bố người Mỹ là người lãnh đạo trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI. Trong thực tế, Mỹ là kẻ thua cuộc rõ ràng ở Paris.

Thứ ba, Trump đã tuyên chiến với năng lượng bền vững. Trump đã rút khỏi Thỏa thuận Paris và tạm dừng tài trợ để cài đặt các trạm sạc xe điện trong nước (EV) và Trump dự định cắt giảm khoản tín dụng thuế 7.500 đô la Mỹ cho các giao dịch mua xe EV. Một lần nữa, Hoa Kỳ là một ngoại lệ, ưu tiên khoan mỏ dầu thay vì vào cuộc cách mạng năng lượng xanh.

Rõ ràng, nhiều quốc gia có lý do chính đáng để vỡ mộng với Mỹ. Nhưng Trung Quốc có thể thực sự định vị mình là một đối tác thay thế hấp dẫn? Câu trả lời là có - và ở đây cũng vậy, chúng ta có thể đếm các cách.

Đầu tiên, Trung Quốc hiện đã mở cửa trong lĩnh vực thương mại toàn cầu. Đây là sự tiếp nối của Trump 1.0, khi cuộc tranh chấp đầu tiên của Trump với Trung Quốc kết thúc một cách thảm hại. Trung Quốc không bao giờ tiến gần đến việc mua thêm 200 tỷ đô la nhập cảng hàng Mỹ sau khi ký hợp đồng với cái mà Trump gọi là một thỏa thuận thương mại lịch sử vào năm 2020.

Mối quan hệ chua chát với Hoa Kỳ đã buộc Trung Quốc phải tìm kiếm đồng cỏ xanh hơn ở miền Nam toàn cầu, nơi Trung Quốc xuất càng vào năm 2023 gần như phù hợp với doanh số bán hàng của mình cho Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ cộng lại.

Tập không muốn gì hơn là trở thành đối tác thương mại lớn nhất cho các nước láng giềng trực tiếp của Mỹ. Canada có chính xác những gì Trung Quốc cần: gỗ, lúa mì, dầu mỏ và tôm hùm. Và thương mại song phương Mexico-Trung Quốc đã tăng từ 43 tỷ đô la vào năm 2016 lên một con số khổng lồ 100 tỷ đô la vào năm 2023, trong khi các khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc vào Mexico đã tăng 50% mỗi năm kể từ năm 2018.

Thứ hai, khi nói đến AI, Trung Quốc đã trở thành bạn của sự hợp tác toàn cầu. Công ty Trung Quốc Deepseek, mới được phát hành mô hình trí tuệ nhân tạo tổng quát là nguồn mở và miễn phí cho bất cứ ai sử dụng.

Tương tự, các công ty công nghệ lớn nhất Trung Quốc-Huawei, Baidu, Alibaba và Tencent-đang phát triển mạnh mẽ, đầu tư và thúc đẩy các công nghệ nguồn mở. Điều này hoàn toàn trái ngược với các công ty Mỹ như Openai, Google và Meta dựa vào các công nghệ khép kín, đóng cửa.

Trung Quốc hiểu rằng bất cứ ai chiến thắng cuộc đua vũ trang công nghệ cao cũng kiểm soát sự cân bằng toàn cầu về quyền lực. Cách tiếp cận của nó với AI là một hình thức mới của ngoại giao ping-pong. Trung Quốc rất vui khi được dẫn đầu toàn cầu trong việc thiết lập các tiêu chuẩn cho cách AI (trong số các công nghệ khác) sẽ được thiết kế và thực hiện. (GHI CHÚ: về nguồn mở và nguồn khép kín, bạn có thể nhớ tới hơn hai thập niên trước, nguồn mở là Windows và nguồn khép kín là Mac của Apple. Từ đó, thế giới tràn ngập Windows.)

Thứ ba, không giống như Hoa Kỳ dưới thời Trump, Trung Quốc nắm bắt mối liên hệ giữa năng lượng bền vững, công nghệ cao và bá quyền toàn cầu (cả kinh tế và địa chính trị).

Lái xe tự hành, ví dụ, chỉ có thể được thực hiện trong EV; Những chiếc xe nhiên liệu hóa thạch sẽ phải tiêu thụ quá nhiều nhiên liệu để chạy vô số cảm biến, máy tính và thiết bị điện tử cần thiết.

Và chỉ các mô hình AI tiên tiến nhất có hàng tỷ (nếu không phải hàng nghìn tỷ) điểm dữ liệu sẽ vận hành thành công một chiếc xe tự hành. Trung Quốc hiện thu được 76% thị phần EV của thế giới, và phần lớn công nghệ là nguồn mở.

Nói tóm lại, Trung Quốc có được nó. Cung cấp các mô hình EVs và AI nguồn rẻ tiền, giá rẻ không chỉ-như Trump nhìn thấy nó-về đồng đô la toàn năng. Thay vào đó, nó có sức mạnh mềm mại ở dạng 1 và 0. Trong khi Trump ưu tiên làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, Trung Quốc có thể nói rằng họ muốn làm cho thế giới trở nên vĩ đại trở lại.

Gạt sang một bên nỗi ám ảnh về Greenland (chưa kể đến Gaza), Trump gần đây đã ký một sắc lệnh hành pháp cấm sử dụng ống hút giấy trong tất cả các tòa nhà liên bang. "Chúng ta sẽ quay lại với nhựa", Trump giải thích, đồng thời nói thêm rằng ống hút giấy "sẽ phát nổ nếu có thứ gì đó nóng". Có thể nói rằng phần còn lại của thế giới đang lo lắng về các loại vụ nổ khác.

Các đồng minh của Hoa Kỳ hiện phải đối mặt với một quyết định. Họ có chọn thương mại tự do thay vì thuế quan, nguồn mở thay vì công nghệ đóng và năng lượng bền vững thay vì nhiên liệu hóa thạch không? Thật khó tin, Trump đã để Trung Quốc nắm lấy sự tiến bộ trong cả ba lĩnh vực. Cách tiếp cận của Trump gây sốc nhưng không phải là sự kinh ngạc. Ông đang định vị nước Mỹ ở vị trí hạng nhì.

⦿ ---- Cảnh sát ở Kentucky cho biết một cậu bé 14 tuổi đang ở nhà một mình khi hai người đàn ông đột nhập. Cảnh sát cho biết thiếu niên này đã bắn chết cả hai người đàn ông trước khi bỏ trốn khỏi nhà ở Manchester, NBC News đưa tin. Cảnh sát Tiểu bang Kentucky nói đã nhận được cuộc gọi 911 về vụ nổ súng lúc 4:24 giờ sáng Chủ Nhật.

"Cảnh sát xác định rằng hai người đàn ông liên quan đã đột nhập vào nhà với ý định lấy trộm súng từ két sắt", cảnh sát cho biết. "Trong vụ đột nhập, một cư dân vị thành niên của ngôi nhà đã phát hiện ra những kẻ đột nhập và nhìn thấy họ cầm súng", cảnh sát cho biết. "Cậu thiếu niên, hành động tự vệ, đã lấy một khẩu súng lục và bắn cả hai người đàn ông trước khi trốn thoát qua cửa sổ phòng ngủ". Cảnh sát trưởng Jeff Couch của Sở Cảnh sát Manchester nói không có cư dân nào khác ở nhà vào thời điểm đó. Ông cho biết cậu bé đã sử dụng một khẩu súng lục của cha mình.

Cảnh sát xác định hai người đàn ông bị bắn là Roger Smith, 44 tuổi, người đã tử vong do vết thương tại một bệnh viện địa phương, và Jeffrey Allen, 51 tuổi, người đã tử vong tại hiện trường. Cậu bé 14 tuổi không bị giam giữ và không có cáo buộc nào được đưa ra. "Có khả năng các công tố viên địa phương sẽ quyết định xem họ có muốn vụ án được đưa ra bồi thẩm đoàn hay không", KentuckyToday đưa tin.

⦿ ---- Một nông trại sản xuất trứng ở California đã trao tặng 324.000 quả trứng cho một số ngân hàng thực phẩm từ thiện khu vực để hỗ trợ các nạn nhân hỏa hoạn. Rosemary Farms, một trại gà sản xuất trứng có trụ sở tại Santa Maria, đã hợp tác với trang trại chị em của mình ở South Dakota để có thể quyên góp cho hội từ thiện nhà thờ "Gather For Good" và Ngân hàng thực phẩm khu vực Los Angeles.

Sự kết hợp của các vụ cháy Eaton và Palisades gần đây cùng với việc giá cả liên tục tăng tại các cửa hàng tạp hóa đã gây áp lực lớn cho các ngân hàng thực phẩm Nam California đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu. “Khi bạn nhìn vào lượng pound thực phẩm trung bình được bán ra theo từng năm, chúng tôi có thể so sánh tháng 1 và tháng 2 năm nay với tháng 1 và tháng 2 năm ngoái và chúng tôi thấy mức tăng khoảng 35%", David May, giám đốc tiếp thị và truyền thông của Ngân hàng Thực phẩm Khu vực LA cho biết.

Trong số các mặt hàng tăng giá, không có mặt hàng nào bị ảnh hưởng nặng nề hơn trứng khi các trại gà trên toàn quốc đang đối phó với dịch cúm gia cầm đang diễn ra. "Vị trí thành phố Bakersfield của chúng tôi, nơi chúng tôi có 50.000 con gà mái và gà mái tơ, thật không may đã bị cúm gia cầm tàn phá vào tháng 12", Linda Sanpei, đại diện của Rosemary Farms cho biết.

Tình trạng thiếu hụt đã buộc nhiều nhà bán lẻ, bao gồm Trade Joes và Costco phải áp dụng giới hạn mua hàng của khách hàng và các nhà hàng phải tăng giá các món ăn làm từ trứng. Rosemary Farms dự định sẽ tặng thêm 240.000 quả trứng cho Ngân hàng Thực phẩm Khu vực Los Angeles vào tháng tới.

⦿ ---- Bãi biển nào tuyệt vời nhất thế giới? Theo báo cáo từ Tripadvisor, ba bãi biển California đã được vinh danh là "Những bãi biển tuyệt nhất trong những bãi biển tuyệt nhất" tại Hoa Kỳ. Danh sách này chỉ bao gồm ba bãi biển California: La Jolla Cove (thứ 4 thế giới), Coronado Beach (thứ 23) ở San Diego và Santa Monica State Beach (thứ 18) ở Santa Monica.

Bãi biển Siesta ở Siesta Key, Florida, được coi là bãi biển tuyệt vời nhất ở Hoa Kỳ vì có cát trắng, nước trong và dễ dàng tiếp cận các cửa hàng và quán ăn gần đó. Tripadvisor cũng xếp hạng 10 bãi biển hàng đầu thế giới:

1. Bãi biển Elafonissi, Crete, Hy Lạp

2. Bãi biển Banana, Phuket, Thái Lan

3. Bãi biển Eagle, Oranjestad, Aruba

4. Bãi biển Siesta, Siesta Key, Florida

5. Bãi biển Praia da Falésia, Algarve, Bồ Đào Nha

6. Bãi biển Varadero, Varadero, Cuba

7. Bãi biển Bavaro, Punta Cana, Cộng hòa Dominica

8. Bãi biển Playa de Muro, Mallorca, Tây Ban Nha

9. Bãi biển Kelingking, Nusa Penida, Indonesia

10. Bãi biển Myrtos, Đảo Kefalonia, Hy Lạp

⦿ ---- Tiểu bang Washington: Christie Tran, cựu giáo viên tại các trường công lập North Thurston, đang kiện Học Khu vì đã trả thù sau khi cô giáo Tran ủng hộ các học sinh trong các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc và chống quấy rối tình dục vào năm 2022. Cô Tran nói rằng Học khu đã vi phạm luật chống phân biệt đối xử của tiểu bang Washington bằng cách hạ bệ cô và buộc tội cô về hành vi sai trái. Cô đã đệ đơn kiện trong tháng này tại Tòa án Tối cao Hạt Thurston, theo tờ Thời báo Seattle.

Tran trước đó đã đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban Nhân quyền tiểu bang Washington, nơi nhận thấy vào tháng 10/2024 rằng khu học chánh đã trả đũa một cách bất hợp pháp đối với cô. Cô cho biết vụ kiện là buộc khu học chánh chịu trách nhiệm về việc không bảo vệ học sinh.

"Đây không phải là công việc của tôi để bảo vệ sinh viên; Đây là những gì khu học chánh và chính quyền cũng nên làm," cô Christie Tran nói trong một cuộc phỏng vấn. "Vụ kiện này là về việc mang lại những thay đổi đó."

Tran làm giáo viên mỹ thuật, nghệ thuật thị giác tại trường trung học River Ridge, nơi cô trở nên quan tâm đến việc xử lý các vấn đề quấy rối và phân biệt chủng tộc của học khu. Vụ kiện tuyên bố khu học chánh đã bỏ qua các báo cáo quấy rối tình dục và không bảo vệ các sinh viên da màu khỏi các sự cố phân biệt chủng tộc.

Đầu năm 2022, Tran đã hỗ trợ các sinh viên trong cuộc biểu tình kéo dài chín ngày chống lại việc xử lý các vấn đề này. Sau các cuộc biểu tình, cô đã bị nghỉ phép hành chính trong tám tháng trong một cuộc điều tra về hành vi sai trái bị cáo buộc, bao gồm cả việc chiếm dụng tiền. Học khu sau đó đã bỏ các cáo buộc tiền nhưng kết luận rằng cô đã vi phạm các chính sách của trường liên quan đến việc chấp nhận quyên góp. Tran phủ nhận các tuyên bố, cho rằng đó chỉ là một cách để làm cô im lặng.

Tran được chỉ định lại cho một trường học khác và bị hạ cấp. Cô đã từ chức vào tháng 5 năm 2023 sau khi nghỉ phép y tế. Tran đang yêu cầu tòa án loại bỏ việc trả đũa khỏi hồ sơ nhân sự của mình và cung cấp trả lại tiền, tiền lương bị mất trong tương lai và thiệt hại cho tác hại phi kinh tế.

⦿ ---- Canada: Quan Phuoc Tran, 66 tuổi, cư dân thị trấn Lethbridge đã bị truy tố tội tấn công tình dục một đứa trẻ tại một bể bơi công cộng trong thành phố hồi đầu tháng này. Cảnh sát đã tới đáp ứng vào ngày 10 tháng 2 với một báo cáo rằng một cậu bé 11 tuổi đã bị một người đàn ông vô danh tại hồ bơi Stan Siwik tấn công tình dục, trong khối 1900 của Đại lộ 15 N.

Cuộc điều tra xác định rằng Tran đã tiếp cận đứa trẻ trong phòng thay đồ và tấn công tình dục cậu, theo cảnh sát. Quan Phuoc Tran, 66 tuổi, bị truy tố tội tấn công tình dục dự kiến sẽ xuất hiện tại tòa vào ngày 25 tháng 3. Tran đã được thả ra khỏi nơi giam giữ nhưng phải tránh những nơi cộng đồng nơi trẻ em có thể có mặt.

⦿ ---- HỎI 1: Trẻ em câm có thể tập nói được nhờ Vitamin B9?

ĐÁP 1: Đúng vậy. Mối lo ngại của Caroline Connor về sự phát triển của con trai Mason bắt đầu vào khoảng sinh nhật đầu tiên của bé, khi cô nhận thấy bé không nói hoặc không sử dụng bất kỳ từ nào. Bác sĩ nhi khoa của họ không có vẻ lo lắng, nhưng tình trạng chậm nói vẫn tiếp diễn. Khi Mason được 2 tuổi rưỡi, bé được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ. Vợ chồng Connors đã lên đường tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể giúp ích. "Chúng tôi mới bắt đầu tự nghiên cứu. Và đó là lúc chồng tôi Joe tình cờ gặp Tiến sĩ Frye trong một nghiên cứu mà anh ấy đang thực hiện", Caroline nói.

Tiến sĩ Richard Frye, một bác sĩ thần kinh nhi khoa, là một trong số nhiều bác sĩ đang tìm kiếm các phương pháp điều trị có thể giúp trẻ em mắc chứng tự kỷ. Ông đang nghiên cứu về leucovorin, một loại thuốc gốc giá rẻ có nguồn gốc từ axit folic, còn được gọi là folate hoặc vitamin B9. Leucovorin hiện đang được kê đơn để làm giảm tác dụng phụ của hóa trị ung thư. Phụ nữ mang thai được kê đơn thuốc bổ sung vitamin có chứa axit folic để ngăn ngừa dị tật ống thần kinh. Ống thần kinh phát triển thành não và tủy sống. Leucovorin không phải là thuốc chữa khỏi bệnh tự kỷ, nhưng "Nó thực sự có thể có tác động đáng kể đến phần lớn trẻ em mắc chứng tự kỷ", Frye cho biết. Chi tiết:

https://www.cbsnews.com/news/autism-leucovorin-medicine-folic-acid/

⦿ ---- HỎI 2: Vùng Đông Bắc Mỹ nhiều ung thư vú nhất trong khối phụ nữ dưới 40 tuổi?

.

Tỷ lệ mắc ung thư vú khởi phát sớm nói chung dao động từ 28,6 trên 100.000 người ở Wyoming đến 41 trường hợp trên 100.000 người ở Connecticut. Năm tiểu bang có tỷ lệ mắc ung thư khởi phát sớm cao nhất từ năm 2001 đến năm 2020 là Maryland, New York, New Jersey, Hawaii và Connecticut. Phụ nữ gốc Tây Ban Nha có tỷ lệ mắc bệnh sớm thấp nhất ở mọi khu vực, dao động từ 26 trên 100.000 người ở vùng Trung Tây đến 32,6 trên 100.000 người ở vùng Đông Bắc. Chi tiết:

https://medicalxpress.com/news/2025-02-states-early-onset-breast-cancer.html

.