Eastern Stories and Legends - Phóng tác truyện Bản sanh - Phần 1

Tác giả: Marie L. Shedlock

Dịch giả: Nguyên Giác

1. THE HARE THAT RAN AWAY / CON THỎ CHẠY TRỐN

2. THE MONKEY AND THE CROCODILE / CON KHỈ VÀ CON CÁ SẤU

3. THE SPIRIT THAT LIVED IN A TREE / VỊ THẦN SỐNG TRÊN CÂY

4. THE HARE THAT WAS NOT AFRAID TO DIE / CON THỎ KHÔNG SỢ CHẾT

5. THE PARROT THAT FED HIS PARENTS / CON VẸT NUÔI BỐ MẸ ĂN

Truyện 1:

CON THỎ CHẠY TRỐN

Và rồi Bồ Tát (tiền thân Đức Phật Thích Ca) tái sinh thành một con Sư tử. Cũng như ngài đã giúp đỡ đồng loại của mình, giờ đây ngài bắt đầu giúp đỡ đồng loại của mình, và có rất nhiều việc phải làm. Ví dụ, có một cô Thỏ nhỏ bé hay lo lắng, luôn sợ rằng điều gì đó khủng khiếp sẽ xảy ra với mình. Nó luôn nói: "Giả sử Trái đất sụp đổ, điều gì sẽ xảy ra với tôi?" Và Thỏ con nói điều này thường xuyên đến nỗi cuối cùng nó nghĩ rằng điều đó thực sự sắp xảy ra.

Một ngày nọ, khi nó đã nói đi nói lại, "Giả sử Trái đất sụp đổ, điều gì sẽ xảy ra với tôi?" nó nghe thấy một tiếng động nhỏ: thực ra đó chỉ là một trái cây nặng rơi xuống một chiếc lá xào xạc, nhưng con Thỏ nhỏ bé quá lo lắng nên nó sẵn sàng tin bất cứ điều gì, và nó nói bằng giọng sợ hãi: "Trái đất đang sụp đổ." Nó chạy đi nhanh nhất có thể, và ngay lập tức nó gặp một anh Thỏ già, người nói: "Cô Thỏ ơi, cô chạy đi đâu vậy?"

Và cô Thỏ nhỏ nói: "Tôi không có thời gian để dừng lại và nói với anh bất cứ điều gì. Trái đất đang sụp đổ, và tôi đang chạy trốn."

"Trái đất đang sụp đổ, phải không?" chú Thỏ già nói, với giọng rất ngạc nhiên; và anh ta lặp lại điều này với chú thỏ anh em của mình, và anh ta với chú thỏ anh em của mình, và anh ta với chú thỏ anh em của mình, cho đến khi cuối cùng có một trăm nghìn cô/chú thỏ anh em, tất cả đều hét lên: "Trái đất đang sụp đổ." Bây giờ ngay lập tức những con vật lớn hơn bắt đầu reo lên. Đầu tiên là hươu, rồi đến cừu, rồi heo rừng, rồi trâu, rồi lạc đà, rồi cọp, rồi voi.

Bây giờ Sư tử khôn ngoan nghe thấy tất cả những tiếng động này và ngạc nhiên về nó. "Không có dấu hiệu nào," anh ta nói, "về việc Trái đất đang sụp đổ. Họ hẳn đã nghe thấy điều gì đó." Và sau đó anh ta dừng tất cả lại và nói: "Các người đang nói gì vậy?"

Voi nói: "Tôi nhận thấy rằng Trái đất đang sụp đổ."

“Làm sao anh biết được điều này?” Sư tử hỏi.

“Ồ, giờ tôi mới nhớ ra, chính Cọp đã nói với tôi điều đó.”

Và Cọp nói: “Tôi nghe từ Lạc đà,” và Lạc đà nói: “Tôi nghe từ Trâu rừng.” Và trâu rừng nghe từ heo rừng, heo rừng nghe từ cừu, cừu nghe từ hươu, và hươu nghe từ thỏ rừng, và Thỏ rừng nói: “Ồ! Chúng tôi nghe từ Thỏ rừng nhỏ đó.”

Và Sư tử nói: “Thỏ rừng nhỏ, sao cô lại nói rằng Trái đất đang sụp đổ?”

Và Thỏ rừng nói: “Tôi đã nhìn thấy nó.”

“Cô đã nhìn thấy nó?” Sư tử nói. “Ở đâu?”

“Đằng kia, cạnh cái cây.”

“Được rồi,” Sư tử nói, “hãy đi với tôi và tôi sẽ chỉ cho các bạn cách——”

“Không, không,” Thỏ nói, “Tôi sẽ không đến gần cái cây đó vì bất cứ lý do gì, tôi rất lo lắng.”

“Nhưng,” Sư tử nói, “Tôi sẽ cõng bạn trên lưng.” Và anh ta cõng cô trên lưng, và cầu xin các con vật ở nguyên tại chỗ cho đến khi chúng quay lại. Sau đó, anh ta chỉ cho Thỏ con thấy trái cây đã rơi trên lá, tạo ra tiếng động khiến cô sợ hãi, và cô nói: “Vâng, tôi hiểu rồi—Trái đất không sụp đổ.”

Và Sư tử nói: “Chúng ta quay lại và nói với các con vật khác nhé?” Và chúng quay lại. Thỏ con đứng trước các con vật và nói: “Trái đất không sụp đổ.” Và tất cả các con vật bắt đầu lặp lại điều này với nhau, và chúng dần dần tản ra, và bạn nghe thấy những từ ngữ ngày càng nhẹ nhàng hơn: “Trái đất không sụp đổ,” v.v., v.v., v.v., cho đến khi âm thanh hoàn toàn biến mất.

GHI CHÚ (của Marie L. Shedlock): Tôi đã kể câu chuyện này bằng chính lời của mình, sử dụng ngôn ngữ mà tôi thấy hiệu quả nhất đối với trẻ nhỏ.

Story 1:

THE HARE THAT RAN AWAY

And it came to pass that the Buddha (to be) was born again as a Lion. Just as he had helped his fellow-men, he now began to help his fellow-animals, and there was a great deal to be done. For instance, there was a little nervous Hare who was always afraid that something dreadful was going to happen to her. She was always saying: “Suppose the Earth were to fall in, what would happen to me?” And she said this so often that at last she thought it really was about to happen. One day, when she had been saying over and over again, “Suppose the Earth were to fall in, what would happen to me?” she heard a slight noise: it really was only a heavy fruit which had fallen upon a rustling leaf, but the little Hare was so nervous she was ready to believe anything, and she said in a frightened tone: “The Earth is falling in.” She ran away as fast as she could go, and presently she met an old brother Hare, who said: “Where are you running to, Mistress Hare?”

And the little Hare said: “I have no time to stop and tell you anything. The Earth is falling in, and I am running away.”

“The Earth is falling in, is it?” said the old brother Hare, in a tone of much astonishment; and he repeated this to his brother hare, and he to his brother hare, and he to his brother hare, until at last there were a hundred thousand brother hares, all shouting: “The Earth is falling in.” Now presently the bigger animals began to take the cry up. First the deer, and then the sheep, and then the wild boar, and then the buffalo, and then the camel, and then the tiger, and then the elephant.

Now the wise Lion heard all this noise and wondered at it. “There are no signs,” he said, “of the Earth falling in. They must have heard something.” And then he stopped them all short and said: “What is this you are saying?”

And the Elephant said: “I remarked that the Earth was falling in.”

“How do you know this?” asked the Lion.

“Why, now I come to think of it, it was the Tiger that remarked it to me.”

And the Tiger said: “I had it from the Camel,” and the Camel said: “I had it from the Buffalo.” And the buffalo from the wild boar, and the wild boar from the sheep, and the sheep from the deer, and the deer from the hares, and the Hares said: “Oh! we heard it from that little Hare.”

And the Lion said: “Little Hare, what made you say that the Earth was falling in?”

And the little Hare said: “I saw it.”

“You saw it?” said the Lion. “Where?”

“Yonder, by the tree.”

“Well,” said the Lion, “come with me and I will show you how——”

“No, no,” said the Hare, “I would not go near that tree for anything, I’m so nervous.”

“But,” said the Lion, “I am going to take you on my back.” And he took her on his back, and begged the animals to stay where they were until they returned. Then he showed the little Hare how the fruit had fallen upon the leaf, making the noise that had frightened her, and she said: “Yes, I see—the Earth is not falling in.” And the Lion said: “Shall we go back and tell the other animals?” And they went back. The little Hare stood before the animals and said: “The Earth is not falling in.” And all the animals began to repeat this to one another, and they dispersed gradually, and you heard the words more and more softly:

“The Earth is not falling in,” etc., etc., etc., until the sound died away altogether.

Note.—This story I have told in my own words, using the language I have found most effective for very young children.

Truyện 2:

CON KHỈ VÀ CON CÁ SẤU

Ngày xửa ngày xưa, khi Brahmadatta làm vua xứ Benares, Bồ tát (tiền thân Đức Phật Thích Ca) đã tái sinh dưới chân dãy núi Himalaya dưới hình dạng một con Khỉ. Ngài lớn lên khỏe mạnh và cường tráng, thân hình to lớn, giàu có và sống ở khúc quanh của sông Hằng trong một khu rừng rậm.

Vào thời điểm đó, có một con Cá sấu sống ở sông Hằng. Vợ của con Cá sấu nhìn thấy thân hình to lớn của con khỉ, và cô này nảy sinh mong muốn được ăn tim của Vua Khỉ. Vì vậy, cô ấy nói với chúa tể của mình: "Thưa ngài, tôi muốn ăn tim của vị vua khỉ vĩ đại đó!"

.

"Cô vợ tuyệt vời", Cá sấu nói, "Tôi sống dưới nước và hắn sống trên cạn: làm sao chúng ta có thể bắt được hắn?"

"Bằng mọi giá", cô cá sấu trả lời, "phải bắt được hắn. Nếu tôi không bắt được hắn, tôi sẽ chết."

"Được rồi," Cá Sấu trả lời, an ủi cô vợ, "đừng bận tâm. Tôi có một kế hoạch; tôi sẽ cho cô ăn tim của hắn."

Vậy nên khi Bồ tát đang ngồi trên bờ sông Hằng, Cá sấu sau khi uống một ngụm nước, tiến lại gần và nói: "Ngài Khỉ ơi, tại sao ngài lại sống bằng trái cây ăn không ngon ở nơi quen thuộc này? Bên kia sông Hằng có vô số cây xoài và cây labuja, với những quả ngọt như mật ong! Chẳng phải tốt hơn là vượt qua và có đủ loại trái cây hoang dã để ăn sao?"

"Ngài Cá sấu ơi," Khỉ trả lời, "sông Hằng sâu và rộng: làm sao tôi có thể qua được?"

"Nếu ngài muốn đi, tôi sẽ cưỡi ngài trên lưng và mang ngài qua."

Khỉ tin tưởng anh và đồng ý. "Vậy thì hãy đến đây," con Cá sấu kia nói, "hãy lên lưng tôi với anh!" và Khỉ trèo lên. Nhưng khi Cá sấu đã bơi được một đoạn, Cá sấu đã nhấn Khỉ xuống nước.

“Bạn tốt ơi, bạn đang để tôi chìm à!” Khỉ kêu lên. “Thế là vì sao?”

Cá sấu nói, “Ngươi nghĩ là ta đang mang ngươi ra khỏi vùng thiên nhiên xinh đẹp tuyệt vời sao? Không phải chút nào! Vợ tôi thèm ăn trái tim của người, và ta muốn đưa nó cho cô nàng ăn!”

“Bạn ơi,” Khỉ nói, “bạn thật tốt khi giải thích với tôi. Tại sao, nếu trái tim của chúng tôi ở bên trong chúng tôi thì khi chúng tôi nhảy qua lại giữa các ngọn cây, thì tất cả tim sẽ bị vỡ tan thành từng mảnh!”

“Được rồi, bạn giữ tim ở đâu?” Cá sấu hỏi.

Bồ tát chỉ vào một cây sung, với những chùm quả chín, đứng không xa. “Nhìn kìa,” ngài nói, “có những trái tim của chúng tôi treo trên cây sung kia.”

“Nếu bạn cho tôi xem trái tim của bạn,” Cá sấu nói, “thì tôi sẽ không giết bạn.”

“Vậy hãy đưa tôi đến cây, và tôi sẽ chỉ cho bạn thấy nó đang treo trên đó.”

Cá Sấu đưa Khỉ đến nơi. Khỉ nhảy xuống khỏi lưng Cá sấu, trèo lên cây sung và ngồi lên đó. "Ôi, con cá sấu ngốc nghếch!" Khỉ nói, "ngươi nghĩ rằng có những sinh vật giữ trái tim của chúng trên ngọn cây! Ngươi là một kẻ ngốc, và ta đã qua mặt ngươi! Ngươi có thể giữ trái cây của mình cho riêng mình. Cơ thể ngươi vĩ đại, nhưng ngươi không có lý trí." Và sau đó để giải thích ý tưởng này, Khỉ đã đọc những câu thơ sau:

"Táo hồng, mít, xoài cũng vậy bên bờ nước kia ta đã thấy;

Đủ rồi, ta không muốn chúng; quả sung của ta đủ ăn cho ta rồi!

"Cơ thể ngươi vĩ đại, thực sự, nhưng trí tuệ của ngươi nhỏ bé biết bao!

Bây giờ hãy đi theo con đường của ngươi, Ngài Cá Sấu ơi, vì ta đã có những điều tốt nhất."

Cá Sấu, cảm thấy buồn bã và đau khổ như thể nó đã mất một ngàn đồng tiền, buồn bã quay trở lại nơi nó sống.

Story 2:

THE MONKEY AND THE CROCODILE

Once upon a time, while Brahmadatta was king of Benares, the Bodhisatta came to life at the foot of Himalaya as a Monkey. He grew strong and sturdy, big of frame, well-to-do, and lived by a curve of the river Ganges in a forest haunt.

Now at that time there was a Crocodile dwelling in the Ganges. The Crocodile’s mate saw the great frame of the monkey, and she conceived a longing for his heart to eat. So she said to her lord: “Sir, I desire to eat the heart of that great king of the monkeys!”

“Good wife,” said the Crocodile, “I live in the water and he lives on dry land: how can we catch him?”

“By hook or by crook,” she replied, “caught he must be. If I don’t get him, I shall die.”

“All right,” answered the Crocodile, consoling her, “don’t trouble yourself. I have a plan; I will give you his heart to eat.”

So when the Bodhisatta was sitting on the bank of the Ganges, after taking a drink of water, the Crocodile drew near, and said:

“Sir Monkey, why do you live on bad fruits in this old familiar place? On the other side of the Ganges there is no end to the mango trees, and labuja trees, with fruit sweet as honey! Is it not better to cross over and have all kinds of wild fruit to eat?”

“Lord Crocodile,” the Monkey made answer, “deep and wide is the Ganges: how shall I get across?”

“If you will go, I will mount you on my back, and carry you over.”

The Monkey trusted him, and agreed. “Come here, then,” said the other, “up on my back with you!” and up the Monkey climbed. But when the Crocodile had swum a little way, he plunged the Monkey under the water.

“Good friend, you are letting me sink!” cried the Monkey. “What is that for?”

Said the Crocodile, “You think I am carrying you out of pure good nature? Not a bit of it! My wife has a longing for your heart, and I want to give it to her to eat!”

“Friend,” said the Monkey, “it is nice of you to tell me. Why, if our heart were inside us when we go jumping among the tree-tops, it would be all knocked to pieces!”

“Well, where do you keep it?” asked the other.

The Bodhisatta pointed out a fig-tree, with clusters of ripe fruit, standing not far off. “See,” said he, “there are our hearts hanging on yon fig-tree.”

“If you will show me your heart,” said the Crocodile, “then I won’t kill you.”

“Take me to the tree, then, and I will point it out to you hanging upon it.”

The Crocodile brought him to the place. The Monkey leapt off his back, and climbing up the fig-tree sat upon it. “O silly Crocodile!” said he, “you thought that there were creatures that kept their hearts in a tree-top! You are a fool, and I have outwitted you! You may keep your fruit to yourself. Your body is great, but you have no sense.” And then to explain this idea he uttered the following stanzas:

“Rose-apple, jack-fruit, mangoes too across the water there I see;

Enough of them, I want them not; my fig is good enough for me!

“Great is your body, verily, but how much smaller is your wit!

Now go your ways, Sir Crocodile, for I have had the best of it.”

The Crocodile, feeling as sad and miserable as if he had lost a thousand pieces of money, went back sorrowing to the place where he lived.

Truyện 3:

VỊ THẦN LINH SỐNG TRÊN CÂY

Và rồi Bồ Tát (tiền thân Đức Phật Thích Ca) tái sinh thành một Thần linh Cây. Bấy giờ (tại Benares) có một vị Vua trị vì vào thời đó, ông tự nhủ: “Trên khắp Ấn Độ, các vị vua sống trong cung điện được chống đỡ bởi nhiều cột trụ. Ta sẽ xây cho mình một cung điện chỉ dựa trên một cột trụ—khi đó ta mới thực sự là vị vua tối cao nhất trong tất cả các vị vua”.

Bấy giờ, trong Công viên Nhà vua có một cây Sal uy nghi, thẳng tắp và phát triển tốt, được cả làng và thị trấn tôn thờ, và ngay cả Hoàng gia cũng phải cống nạp, tôn thờ và tôn vinh cây này. Và rồi đột nhiên có lệnh từ Nhà vua rằng phải chặt cây này.

Và dân chúng vô cùng kinh hãi, nhưng những người đốn gỗ, những người không dám trái lệnh của Nhà vua, đã đến Công viên với những vòng hoa thơm ngát trên tay, và quấn quanh cây bằng một sợi dây, buộc chặt vào đó một bó hoa, và thắp một ngọn đèn, họ đã thờ phượng, thốt lên: "Ôi Cây! Vào ngày thứ bảy, chúng tôi phải chặt ngươi xuống, vì Nhà vua đã ra lệnh như vậy. Bây giờ hãy để các vị thần ngự trong ngươi đi nơi khác, và vì chúng ta chỉ tuân theo lệnh của Nhà vua, đừng để chúng tôi phải chịu trách nhiệm, và không có điều gì có hại xảy ra với con cháu chúng tôi vì điều này."

Và vị Thần sống trong cây, nghe những lời này, đã suy ngẫm trong lòng và nói: “Những người xây dựng này quyết tâm chặt cây này và phá hủy nơi ở của ta. Bây giờ cuộc sống của ta chỉ kéo dài bằng cây này. Và kìa! tất cả những cây Sal non đứng xung quanh, nơi các vị thần, những người thân của ta sống—và họ rất nhiều—sẽ bị phá hủy! Sự hủy diệt của chính ta không ảnh hưởng đến ta nhiều bằng sự hủy diệt của những đứa con của ta: do đó ta phải bảo vệ mạng sống của chúng”.

Theo đó, vào lúc nửa đêm, được trang hoàng lộng lẫy, Thần cây bước vào căn phòng nguy nga của Nhà vua, và chiếu rọi toàn bộ căn phòng bằng ánh sáng rực rỡ, đứng khóc bên cạnh gối của Nhà vua. Khi nhìn thấy ngài, Nhà vua, vô cùng kinh hãi, nói: “Ngươi là ai, đứng cao trên không trung, và tại sao nước mắt ngươi lại chảy?”

Và Thần Cây trả lời: “Trong vương quốc của ngươi, tôi được gọi là Cây May mắn. Trong sáu mươi ngàn năm, tôi đã đứng vững, và tất cả đều tôn thờ tôi, và mặc dù họ đã xây dựng nhiều ngôi nhà và nhiều thị trấn, nhưng không có hành vi bạo lực nào được thực hiện với tôi. Xin hãy tha cho tôi, hỡi Đức Vua.”

Bấy giờ, nhà vua trả lời và nói: "Ta chưa bao giờ thấy một thân cây nào hùng vĩ, dày và khỏe đến thế; nhưng ta sẽ xây cho ta một cung điện, và ngươi sẽ là cột trụ duy nhất mà nó dựa vào, và ngươi sẽ sống ở đó mãi mãi".

Và Cây nói: "Vì nhà Vua đã quyết tâm xé xác tôi, tôi cầu xin Vua hãy chặt tôi nhẹ nhàng, từng cành một - rễ cuối cùng".

Và nhà vua nói: "Ôi Cây Rừng! Ngươi yêu cầu ta điều này là gì? Chết là một cái chết đau đớn. Chỉ cần một nhát chém vào rễ là ngươi sẽ ngã xuống đất. Tại sao ngươi lại chết từng mảnh?"

Và Cây trả lời: "Ôi nhà vua! Con cái của ta, những cây Sal non, tất cả đều lớn lên dưới chân ta: chúng thịnh vượng và được che chở tốt. Nếu ta ngã xuống với một cú va chạm mạnh, thì kìa những đứa con non trẻ của khu rừng này cũng sẽ chết!"

Và nhà vua vô cùng xúc động trước tinh thần hy sinh này, và nói: "Ôi Cây vĩ đại và vinh quang! Ta giải thoát ngươi khỏi nỗi sợ hãi, và vì ngươi sẵn sàng chết để cứu người thân của mình, ngươi sẽ không bị chặt hạ. Hãy trở về nhà của ngươi trong Rừng Cổ Xưa.”

Story 3:

THE SPIRIT THAT LIVED IN A TREE

And it came to pass that the Buddha was re-born as a Tree-Spirit. Now there reigned (at Benares) at that time a King who said to himself: “All over India, the kings live in palaces supported by many a column. I will build me a palace resting on one column only—then shall I in truth be the chiefest of all kings.”

Now in the King’s Park was a lordly Sal tree, straight and well-grown, worshiped by village and town, and to this tree even the Royal Family also paid tribute, worship, and honor. And then suddenly there came an order from the King that the tree should be cut down.

And the people were sore dismayed, but the woodmen, who dared not disobey the orders of the King, came to the Park with hands full of perfumed garlands, and encircling the tree with a string, fastened to it a nosegay of flowers, and kindling a lamp, they did worship, exclaiming: “O Tree! on the seventh day must we cut thee down, for so hath the King commanded. Now let the Deities who dwell within thee go elsewhither, and since we are only obeying the King’s command, let no blame fall upon us, and no harm come to our children because of this.”

And the Spirit who lived in the tree, hearing these words, reflected within himself and said: “These builders are determined to cut down this tree, and to destroy my place of dwelling. Now my life lasts only as long as this tree. And lo! all the young Sal trees that stand around, where dwell the Deities my kinsfolk—and they are many—will be destroyed! My own destruction does not touch me so near as the destruction of my children: therefore must I protect their lives.”

Accordingly, at the hour of midnight adorned in divine splendor, he entered into the magnificent chamber of the King, and filling the whole chamber with a bright radiance, stood weeping beside the King’s pillow. At the sight of him, the King, overcome with terror, said: “Who art thou, standing high in the air, and why do thy tears flow?”

And the Tree-God made answer: “Within thy realm I am known as the Lucky-Tree. For sixty thousand years have I stood, and all have worshiped me, and though they have built many a house, and many a town, no violence has been done to me. Spare thou me, also, O King.”

Then the King made answer and said: “Never have I seen so mighty a trunk, so thick and strong a tree; but I will build me a palace, and thou shalt be the only column on which it shall rest, and thou shalt dwell there for ever.”

And the Tree said: “Since thou art resolved to tear my body from me, I pray thee cut me down gently, one branch after another—the root last of all.”

And the King said: “O Woodland Tree! what is this thou askest of me? It were a painful death to die. One stroke at the root would fell thee to the ground. Why wouldst thou die piecemeal?”

And the Tree made answer: “O King! My children, the young Sal trees, all grow at my feet: they are prosperous and well sheltered. If I should fall with one mighty crash, behold these young children of the forest would perish also!”

And the King was greatly moved by this spirit of sacrifice, and said: “O great and glorious Tree! I set thee free from thy fear, and because thou wouldst willingly die to save thy kindred, thou shalt not be cut down. Return to thy home in the Ancient Forest.”

Truyện 4:

CON THỎ KHÔNG SỢ CHẾT

Và Bồ Tát (tiền thân Đức Phật Thích Ca) sinh ra là một con Thỏ và sống trong một khu rừng; một bên là chân núi, bên kia là một con sông, bên thứ ba là một ngôi làng biên giới.

Và sống cùng Ngài là ba người bạn: một con Khỉ, một con Chó rừng và một con Rái cá; mỗi loài vật này đều kiếm thức ăn trên bãi săn của riêng mình. Vào buổi tối, chúng gặp nhau và con Thỏ đã dạy cho những người bạn của mình nhiều điều khôn ngoan: rằng giới luật đạo đức phải được tuân thủ—rằng nên bố thí cho người nghèo, và rằng nên giữ những ngày lễ.

Một ngày nọ, Đức Phật nói: "Ngày mai là ngày ăn nhịn đói chay tịnh. Hãy cho bất kỳ người ăn xin nào đến với các bạn ăn bằng cách cho từ kho thức ăn của chính các bạn." Tất cả đều đồng ý.

Ngày hôm sau, Rái cá xuống bờ sông Hằng để tìm con mồi. Lúc đó, một người đánh cá đã kéo được bảy con cá đỏ lên bờ và vùi chúng trong cát trên bờ sông trong khi anh ta đi xuống suối để bắt thêm. Rái cá ngửi thấy mùi cá chôn, đào cát lên cho đến khi nhìn thấy cá và Rái cá hét lớn: "Có ai sở hữu những con cá này không?" Và, không nhìn thấy chủ nhân, Rái cá đặt cá vào khu rừng nơi Rái cá cư ngụ, định sẽ ăn chúng vào thời điểm thích hợp. Sau đó, Rái cá nằm xuống, nghĩ rằng mình thật đức hạnh.

Chó rừng cũng đi tìm thức ăn và tìm thấy trong túp lều của một người gác đồng ruộng một con thằn lằn và một nồi sữa đông.

Và, sau ba lần hét lớn, "Những thứ này thuộc về ai?" và không tìm được chủ, Chó rừng buộc vào cổ sợi dây thừng để nhấc nồi, rồi dùng răng cắn chặt những con thằn lằn và xiên thịt, nó đặt chúng vào hang của mình, nghĩ rằng, "Đến lúc thích hợp, ta sẽ ăn hết chúng," rồi nó nằm xuống, nghĩ rằng mình đã thật đức hạnh.

Khỉ đi vào giữa cây, hái một chùm xoài, đặt chúng ở khu rừng của mình, định ăn vào đúng lúc thích hợp. Sau đó, Khỉ nằm xuống và nghĩ rằng mình đã có đức hạnh như thế nào.

Nhưng Thỏ (là vị Phật tương lai) đúng lúc xuất hiện và nghĩ đến việc nằm trên cỏ Kuca. “Tôi không thể bố thí cỏ cho bất kỳ người ăn xin nào tình cờ đi ngang qua, và tôi không có dầu, gạo hay cá. Nếu bất kỳ người ăn xin nào đến với tôi, tôi sẽ cho họ (thịt) của chính thân xác mình để họ ăn.”

Khi Thiên đế Sakka, Vua cõi Trời, nghe thấy điều này, ông quyết định thử thách Thỏ Vua. Vì vậy, Thiến đế đã cải trang thành một Bà la môn đến gặp Rái cá và nói: “Thưa ngài thông thái, nếu tôi có thể kiếm được thứ gì đó để ăn, tôi sẽ thực hiện tất cả các bổn phận của một tu sĩ.”

Rái cá nói: “Tôi sẽ cho ngài thức ăn. Bảy con cá đỏ ta đã đưa an toàn vào bờ từ con sông Hằng linh thiêng. Hãy ăn cho no, hỡi Bà-la-môn, và ở lại trong khu rừng này.”

Và Bà-la-môn nói: "Hãy để đến ngày mai, và ta sẽ lo liệu vào lúc đó."

Sau đó, Bà-la-môn đến gặp Chó rừng, nghe Có rừng thú nhận rằng nó đã ăn trộm thức ăn, nhưng nó cầu xin Bà-la-môn chấp nhận và ở lại trong rừng; nhưng Bà-la-môn nói: "Hãy để đến ngày mai, và sau đó ta sẽ lo liệu."

Và rồi đến chỗ Khỉ, được đưa những quả xoài, và Bà-la-môn trả lời theo cách tương tự.

Sau đó, Bà-la-môn đến chỗ Thỏ khôn ngoan, và Thỏ nói: "Này, ta sẽ cho ngươi thịt của thân ta để ăn. Nhưng ngươi không được lấy mạng sống vào ngày linh thánh này. Khi ngươi chất đống gỗ xong, ta sẽ tự hiến tế bằng cách rơi vào giữa ngọn lửa, và khi cơ thể ta chín, ngươi sẽ ăn nó và thực hiện mọi nhiệm vụ của một thầy tế lễ."

Bấy giờ, khi Sakka nghe những lời này, liền khiến một đống than hồng xuất hiện, và Đấng Trí Tuệ [Thỏ, tiền thân Phật], từ đám cỏ nhô lên, đến nơi, nhưng trước khi lao vào ngọn lửa, ngài đã lắc toàn thân, vì sợ rằng có thể có bất kỳ con côn trùng nào trong bộ lông của Thỏ có thể bị chết theo. Sau đó, hiến dâng cơ thể của mình như một món quà miễn phí, Thỏ nhảy lên, và giống như một con thiên nga hoàng gia, đậu trên một luống hoa sen trong trạng thái cực lạc của niềm vui, Thỏ rơi xuống đống than hồng. Nhưng ngọn lửa thậm chí không làm nóng được các lỗ chân lông trên cơ thể của Đấng Trí Tuệ, và như thể Thỏ đã bước vào một vùng băng giá. Sau đó, Thỏ nói với Bà-la-môn bằng những lời này: “Hỡi Bà-la-môn, ngọn lửa mà ngươi đã nhóm lên thật lạnh như băng; nó không làm nóng được các lỗ chân lông trên cơ thể ta. Điều này có nghĩa là gì?”

“Hỡi Thỏ khôn ngoan nhất! Ta là Sakka, và đến đây để thử thách đức hạnh của ngươi.”

Và Đức Phật [tương lai] nói bằng giọng ngọt ngào: "Không một vị thần hay con người nào có thể tìm thấy ở ta sự không muốn chết [để cúng dường thân xác]".

Sau đó, Sakka nói: "Hỡi chú thỏ khôn ngoan, hãy để đức hạnh của ngài được biết đến trong mọi thời đại".

Và nắm lấy ngọn núi, ông vắt lấy nước và vẽ lên mặt trăng những dấu hiệu của chú thỏ non.

Sau đó, ông đặt chú thỏ trở lại bãi cỏ để chú có thể tiếp tục thiền định vào ngày Sabbath và trở về cõi Trười.

Và bốn sinh vật sống cùng nhau và tuân theo luật đạo đức.

Story 4:

THE HARE THAT WAS NOT AFRAID TO DIE

And it came to pass that the Buddha was born a Hare and lived in a wood; on one side was the foot of a mountain, on another a river, on the third side a border village.

And with him lived three friends: a Monkey, a Jackal, and an Otter; each of these creatures got food on his own hunting ground. In the evening they met together, and the Hare taught his companions many wise things: that the moral law should be observed—that alms should be given to the poor, and that holy days should be kept.

One day the Buddha said: “To-morrow is a fast day. Feed any beggars that come to you by giving from your own store of food.” They all consented.

The next day the Otter went down to the bank of the Ganges to seek his prey. Now a fisherman had landed seven red fish and had buried them in the sand on the river’s bank while he went down the stream catching more. The Otter scented the buried fish, dug up the sand till he came upon them, and he called aloud: “Does any one own these fish?” And, not seeing the owner, he laid the fish in the jungle where he dwelt, intending to eat them at a fitting time. Then he lay down, thinking how virtuous he was.

The Jackal also went off in search of food, and found in the hut of a field watcher a lizard, and a pot of milk-curd.

And, after thrice crying aloud, “To whom do these belong?” and not finding an owner, he put on his neck the rope for lifting the pot, and grasping the spits and lizard with his teeth, he laid them in his own lair, thinking, “In due season I will devour them,” and then he lay down, thinking how virtuous he had been.

The Monkey entered the clump of trees, and gathering a bunch of mangoes, laid them up in his part of the jungle, meaning to eat them in due season. He then lay down and thought how virtuous he had been.

But the Hare (who was the Buddha-to-be) in due time came out thinking to lie (in contemplation) on the Kuca grass. “It is impossible for me to offer grass to any beggars who may chance to come by, and I have no oil or rice or fish. If any beggar come to me, I will give him (of) my own flesh to eat.”

Now when Sakka, the King of the Gods, heard this thing, he determined to put the Royal Hare to the test. So he came in disguise of a Brahmin to the Otter and said: “Wise Sir, if I could get something to eat, I would perform all my priestly duties.”

The Otter said: “I will give you food. Seven red fish have I safely brought to land from the sacred river of the Ganges. Eat thy fill, O Brahmin, and stay in this wood.”

And the Brahmin said: “Let it be until to-morrow, and I will see to it then.”

Then he went to the Jackal, who confessed that he had stolen the food, but he begged the Brahmin to accept it and remain in the wood; but the Brahmin said: “Let it be until to-morrow, and then I will see to it.”

And he came to the Monkey, who offered him the mangoes, and the Brahmin answered in the same way.

Then the Brahmin went to the wise Hare, and the Hare said: “Behold, I will give thee of my flesh to eat. But thou must not take life on this holy day. When thou hast piled up the logs I will sacrifice myself by falling into the midst of the flames, and when my body is roasted thou shalt eat it and perform all thy priestly duties.”

Now when Sakka heard these words he caused a heap of burning coals to appear, and the Wisdom Being, rising from the grass, came to the place, but before casting himself into the flames he shook himself, lest perchance there should be any insects in his coat who might suffer death. Then, offering his body as a free gift, he sprang up, and like a royal swan, lighting on a bed of lotus in an ecstasy of joy, he fell on the heap of live coals. But the flame failed even to heat the pores of the hair on the body of the Wisdom Being, and it was as if he had entered a region of frost. Then he addressed the Brahmin in these words: “Brahmin, the fire that thou hast kindled is icy cold; it fails to heat the pores of the hair on my body. What is the meaning of this?”

“O most wise Hare! I am Sakka, and have come to put your virtue to the test.”

And the Buddha in a sweet voice said: “No god or man could find in me an unwillingness to die.”

Then Sakka said: “O wise Hare, be thy virtue known to all the ages to come.”

And seizing the mountain he squeezed out the juice and daubed on the moon the signs of the young hare.

Then he placed him back on the grass that he might continue his Sabbath meditation and returned to Heaven.

And the four creatures lived together and kept the moral law.

Truyện 5:

CON VẸT NUÔI BỐ MẸ

Bấy giờ, Bồ Tát (tiền thân Đức Phật) sinh dưới hình dạng một con chim Vẹt, và Ngài vượt trội hơn hẳn các vẹt khác về sức mạnh và vẻ đẹp. Khi Ngài trưởng thành, cha Ngài, người từ lâu đã là thủ lĩnh của đàn chim trong các chuyến bay đến những vùng đất khác, đã nói với Ngài: "Con ơi, sức lực của cha đã cạn kiệt rồi! Con hãy dẫn đàn chim đi, vì cha không còn sức nữa". Và tiền thân Đức Phật nói: "Thân phụ hãy nghỉ ngơi đi. Con sẽ dẫn đàn chim". Và các con vẹt vui mừng trước sức mạnh của thủ lĩnh mới của chúng, và chúng sẵn lòng đi theo Ngài.

Từ ngày đó trở đi, Đức Phật đảm nhận việc nuôi dưỡng cha mẹ mình, và không muốn họ phải làm thêm bất kỳ công việc nào nữa. Mỗi ngày, Ngài dẫn đàn chim của mình đến Dãy núi Himalaya, và khi đã ăn no những khóm lúa mọc ở đó, Ngài lại nhét đầy thức ăn vào mỏ cho cha mẹ thân yêu đang chờ Ngài trở về.

Bấy giờ có một người đàn ông được giao nhiệm vụ trông coi các cánh đồng lúa, và anh ta đã cố gắng hết sức để xua đuổi đàn vẹt đi, nhưng dường như có một sức mạnh bí mật nào đó ở con đầu đàn mà Người trông coi không thể chế ngự được.

Người gác cánh đồng nhận thấy rằng những con vẹt đã ăn no và sau đó bay đi, nhưng Vua Vẹt không chỉ thỏa mãn cơn đói của anh ta mà còn mang theo cơm trong mỏ của mình.

Bây giờ anh sợ rằng sẽ không còn cơm nữa, và anh đã đến gặp chủ của mình là một Bà la môn để kể cho ông nghe chuyện gì đã xảy ra; và ngay cả khi người chủ lắng nghe, vị Bà la môn này nghĩ rằng Vua Vẹt là một thứ gì đó cao cả hơn những gì thể hiện, và vị này yêu Vua Vẹt ngay cả trước khi nhìn thấy. Nhưng Bà la môn này không nói gì về điều này, và chỉ cảnh báo Người giữ cánh đồng rằng anh ta nên đặt bẫy và bắt con chim nguy hiểm. Vì vậy, người gác đã làm theo lệnh: anh ta làm một cái lồng nhỏ và đặt bẫy, và ngồi xuống trong túp lều của mình chờ những con chim đến. Và chẳng mấy chốc, anh ta nhìn thấy Vua Vẹt giữa đàn chim của mình, vì không tham lam, nên không tìm kiếm nơi giàu có hơn, mà bay xuống cùng một nơi mà chim đã kiếm ăn vào ngày hôm trước.

Bây giờ, ngay khi chạm đất, Vua Vẹt cảm thấy chân mình bị mắc vào thòng lọng. Sau đó, nỗi sợ hãi len lỏi vào trái tim chim của ngài, nhưng một cảm giác mạnh mẽ hơn đã đè bẹp nó, vì ngài nghĩ: "Nếu tôi hét lên Tiếng kêu của Người bị bắt, thì Người thân của tôi sẽ kinh hoàng, và họ sẽ bay đi mà không có thức ăn. Nhưng nếu tôi nằm yên, thì cơn đói của họ sẽ được thỏa mãn, và họ có thể an toàn đến giúp tôi." Vì vậy, Vua Vẹt vừa dũng cảm vừa thận trọng như thế.

Nhưng than ôi! Vua Vẹt không biết rằng Người thân của ngài không có tinh thần dũng cảm của ngài. Khi các chim đã ăn no, mặc dù họ nghe thấy tiếng kêu ba lần của ngài khi bị bắt, các chim khác vẫn bay đi, không để ý đến hoàn cảnh buồn thảm của thủ lĩnh của họ.

Sau đó, trái tim của Vua Vẹt đau nhói trong ngài, và ngài nói: "Tất cả họ là thân hữu và họ hàng của tôi, và không một ai ngoảnh lại nhìn tôi. Than ôi! Tôi đã phạm tội gì?"

Người canh gác nghe thấy tiếng kêu của Vua Vẹt và tiếng của những con Vẹt khác bay trong không trung. "Cái gì thế?", ông kêu lên, và rời khỏi túp lều, ông đến nơi ông đã đặt bẫy. Ở đó, ông tìm thấy Vua Vẹt bị bắt; ông trói chân chim này lại và mang đến cho Bà la môn, chủ của ông.

Bấy giờ, khi Bà la môn nhìn thấy Vua Vẹt, ông cảm thấy sức mạnh to lớn của nó, và trái tim ông tràn đầy tình yêu dành cho nó, nhưng ông che giấu cảm xúc của mình và nói bằng giọng giận dữ: "Lòng tham của ngươi có lớn hơn lòng tham của tất cả các loài chim khác không? Chúng ăn no, nhưng ngươi lấy đi mỗi ngày nhiều thức ăn hơn mức ngươi có thể ăn. Ngươi làm vậy vì căm ghét ta, hay ngươi tích trữ thức ăn trong một kho thóc nào đó để phục vụ lòng tham ích kỷ?"

Và Đấng Vĩ Đại trả lời bằng giọng nói ngọt ngào của con người: "Ta không ghét ngươi, hỡi Bà la môn. Ta cũng không tích trữ gạo trong kho thóc để phục vụ lòng tham ích kỷ. Nhưng ta làm điều này. Mỗi ngày tôi trả một món nợ phải trả, mỗi ngày tôi cho vay một khoản, và mỗi ngày tôi tích trữ một kho báu.”

Bấy giờ, Bà-la-môn không hiểu được lời Đức Phật tương lai (vì trí tuệ thực sự chưa đi vào trái tim vị Bà la môn này), và ông nói: “Tôi cầu xin Ngài, hỡi loài chim kỳ diệu, hãy giải thích những lời này cho tôi”.

Và rồi Vua Vẹt trả lời: “Tôi mang thức ăn cho cha mẹ già của tôi, những người không còn có thể tự tìm kiếm thức ăn đó cho chính họ nữa: như vậy tôi trả món nợ hằng ngày của mình. Tôi mang thức ăn cho những chú chim con còn non nớt của mình, những chú chim con chưa mọc cánh. Khi tôi già, chúng sẽ chăm sóc tôi - đây là khoản nợ của tôi dành cho chúng. Và đối với những loài chim khác, yếu ớt và không có cánh, cần sự giúp đỡ của những loài chim khỏe mạnh, tôi sẽ dành một kho dự trữ cho chúng; tôi sẽ bố thí cho chúng”.

Bấy giờ, người Bà-la-môn rất cảm động và thể hiện tình yêu thương trong lòng mình. “Hãy ăn cho no, hỡi Ngài Chim Chính Trực, và hãy để người thân của ngươi cũng được ăn, vì lợi ích của ngươi.” Và ông muốn ban cho chim này khu đất một ngàn mẫu, nhưng Đấng Vĩ đại chỉ lấy một phần nhỏ xung quanh được đặt những viên đá làm ranh giới.

Và Vua Vẹt trở về với một bó lúa, và nói: “Hãy đứng dậy, cha mẹ yêu dấu, để con có thể đưa cha mẹ đến một nơi sung túc.” Và kể cho ba mẹ nghe câu chuyện về sự thu thập thức ăn của mình.

Story 5:

THE PARROT THAT FED HIS PARENTS

Now it came to pass that the Buddha was re-born in the shape of a Parrot, and he greatly excelled all other parrots in his strength and beauty. And when he was full grown his father, who had long been the leader of the flock in their flights to other climes, said to him: “My son, behold my strength is spent! Do thou lead the flock, for I am no longer able.” And the Buddha said: “Behold, thou shalt rest. I will lead the birds.” And the Parrots rejoiced in the strength of their new leader, and willingly did they follow him. Now from that day on, the Buddha undertook to feed his parents, and would not consent that they should do any more work. Each day he led his flock to the Himalaya Hills, and when he had eaten his fill of the clumps of rice that grew there, he filled his beak with food for the dear parents who were waiting his return.

Now there was a man appointed to watch the rice-fields, and he did his best to drive the Parrots away, but there seemed to be some secret power in the leader of this flock which the Keeper could not overcome.

He noticed that the Parrots ate their fill and then flew away, but that the Parrot-King not only satisfied his hunger, but carried away rice in his beak.

Now he feared there would be no rice left, and he went to his master the Brahmin to tell him what had happened; and even as the master listened there came to him the thought that the Parrot-King was something higher than he seemed, and he loved him even before he saw him. But he said nothing of this, and only warned the Keeper that he should set a snare and catch the dangerous bird. So the man did as he was bidden: he made a small cage and set the snare, and sat down in his hut waiting for the birds to come. And soon he saw the Parrot-King amidst his flock, who, because he had no greed, sought no richer spot, but flew down to the same place in which he had fed the day before.

Now, no sooner had he touched the ground than he felt his feet caught in the noose. Then fear crept into his bird-heart, but a stronger feeling was there to crush it down, for he thought: “If I cry out the Cry of the Captured, my Kinsfolk will be terrified, and they will fly away foodless. But if I lie still, then their hunger will be satisfied, and they may safely come to my aid.” Thus was the Parrot both brave and prudent.

But alas! he did not know that his Kinsfolk had nought of his brave spirit. When they had eaten their fill, though they heard the thrice-uttered cry of the captured, they flew away, nor heeded the sad plight of their leader.

Then was the heart of the Parrot-King sore within him, and he said: “All these my kith and kin, and not one to look back on me. Alas! what sin have I done?”

The Watchman now heard the cry of the Parrot-King, and the sound of the other Parrots flying through the air. “What is that?” he cried, and leaving his hut he came to the place where he had laid the snare. There he found the captive Parrot; he tied his feet together and brought him to the Brahmin, his master. Now, when the Brahmin saw the Parrot-King, he felt his strong power, and his heart was full of love to him, but he hid his feelings and said in a voice of anger: “Is thy greed greater than that of all other birds? They eat their fill, but thou takest away each day more food than thou canst eat. Doest thou this out of hatred for me, or dost thou store up the food in some granary for selfish greed?”

And the Great Being made answer in a sweet human voice: “I hate thee not, O Brahmin. Nor do I store the rice in a granary for selfish greed. But this thing I do. Each day I pay a debt which is due—each day I grant a loan, and each day I store up a treasure.”

Now the Brahmin could not understand the words of the Buddha (because true wisdom had not entered his heart), and he said: “I pray thee, O Wondrous Bird, to make these words clear unto me.”

And then the Parrot-King made answer: “I carry food to my ancient parents who can no longer seek that food for themselves: thus I pay my daily debt. I carry food to my callow chicks whose wings are yet ungrown. When I am old they will care for me—this my loan to them. And for other birds, weak and helpless of wing, who need the aid of the strong, for them I lay up a store; to these I give in charity.”

Then was the Brahmin much moved, and showed the love that was in his heart. “Eat thy fill, O Righteous Bird, and let thy Kinsfolk eat too, for thy sake.” And he wished to bestow a thousand acres of land upon him, but the Great Being would only take a tiny portion round which were set boundary stones.

And the Parrot returned with a head of rice, and said: “Arise, dear Parents, that I may take you to a place of plenty.” And he told them the story of his deliverance.

SOURCE: Eastern Stories and Legends, By Marie L. Shedlock

Publisher: E. P. Dutton & Company, 1920

ebooks/57380

.